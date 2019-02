Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 a esta hora comienza la actividad en el Congreso de los Diputados se reúne la Mesa hay a partir de las doce se inicia el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que ha presentado el Gobierno Roberto tory

Voz 0931 00:34 aquí el presidente Pedro Sánchez acaba de defender en Twitter las cuentas de su Gobierno critica Sánchez que las derechas y el independentismo voten en contra porque según dice los dos quieren una Cataluña enfrentada asimismo hoy una España enfrentada a sí misma esto con la vista puesta también en el Tribunal Supremo donde ya está a la cúpula del proceso para el inicio del juicio contra ellos Aitor Alvarez día

Voz 4 00:56 bon día los nueve presos están ya dentro del Tribunal Supremo cuando falta una hora para que empiece el juicio del proceso un furgón de la Policía Nacional los será trasladado en tres tandas a la de la Audiencia Nacional al Supremo y los ha ido dejando en el interior de este tribunal donde se celebrará el juicio en ningún momento pisan la calle también acaban de llegar algunos de sus

Voz 0931 01:17 los abogados esto en Madrid en Cataluña los CDR han cortado carreteras y calles en el centro de Barcelona situación a esta hora Joan Bofill pues está normalizando ahora mismo ya no hay ninguna carretera ni calle de Barcelona cortada se arrastran pero muchísimos problemas para circular sobretodo a la entrada en Barcelona en las rondas por ejemplo siete kilómetros ahora mismo cortes que ha empezado poco antes de las siete de la mañana en una de las principales autopistas la AP siete encapuchados entrando con bengalas y quemando neumáticos hay ahora todavía queda un carril cortado estará todo el día este carril cortado para arreglar el asfalto también ha cortado la CE veinticinco entre Vic y Manresa con palets quemados y en Barcelona

Voz 5 01:54 ha llegado a haber hasta tres cortes dos en la Gran Vía la entrada por un lado y el otro de la ciudad y también en la avenida Diagonal por entrar en desde la Zona Universitària

Voz 0931 02:02 en Hoy por hoy acabamos de hablar con la portavoz nacional de ciudadanos líder de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas pide respeto para el proceso

Voz 6 02:09 hoy ásperos respeto a la justicia porque los que tienen que decidir si hay delitos que es lo que se ve enjuicia a los jueces y por tanto a mí lo que me preocupa es que el del juicio esté marcando absolutamente tanto en Cataluña que incluso los partidos separatistas me ha vuelto nos han vuelto a cerrar el Parlament de Catalunya

Voz 0931 02:29 y en Estrasburgo el pleno del Parlamento Europeo votó hoy el acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión un texto clave para los intereses de la flota andaluza pero cada vez recibe críticas de distintas ONGs corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:41 a partir de las doce si socialistas populares y liberales tienen la mayoría para aprobar el acuerdo aunque una carta de Humain Right Wacht les pide que consulten primero al Tribunal de Luxemburgo petición que hacen suya los Verdes desde donde el eurodiputado marsellés si les envía este mensaje los

Voz 7 02:56 no entendemos su posicionamiento porque es un posicionamiento que se basa en la ilegalidad con lo cual yo entiendo que suelen pedir el Estado de derecho en Venezuela o en Cataluña de tren queremos ver si son coherentes en también para echar

Voz 0738 03:11 el problema de fondo es el uso de las aguas saharauis por parte de Marruecos para un acuerdo sin el que como tú has dicho no podrán faenar doscientos barcos españoles

las nueve y tres la Sochi tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 12 04:39 en el capítulo de hoy nosotros estamos en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado

Voz 10 04:44 ahora foco al tío sería una verdadera lástima que no salgan adelante estos Presupuestos Generales del Estado en los presupuestos la legislatura sea aportarían un buen día me parece un buen día libres que Herreras

Voz 13 04:57 lo que espero es que recapaciten tú crees que se adopta árabe y bueno de aquí al miércoles en política sí que ha cambiado de repente

Voz 14 05:06 no sabemos cuánto puede haber avanzado con lo

Voz 13 05:09 los independentista que en mayo perdón

Voz 15 05:13 para seguir construyendo el país que queremos

Voz 10 05:16 yo me quedo con lo mejor de este país que eran los españoles ante el callejón sin salida la encrucijada de lío

Voz 16 05:25 que ni

Voz 17 05:41 elecciones cuanto antes convoque elecciones cuanto antes Esquerra Republicana día el treinta de diciembre

Voz 10 05:58 el Gobierno de España sino los Hyde el tiempo será más

Voz 1727 07:32 yo procesal que tantas veces ha iluminado nuestras dudas sobre el proceso Yakin aprovechó que tengo esta mañana también para preguntarte por la decisión del Gobierno de sumar a Franco este fin de semana este viernes perdón va a Consejo de Ministros una decisión que el Gobierno anunció nada más llegar a La Moncloa pero que huele también anticipo electoral esta prisa por dejar resuelta la cuestión pero te pregunto por los tropiezos que está teniendo el Gobierno en términos legales para llevar a cabo una decisión política Jordi

Voz 21 08:06 pero ayer la verdad es que me ha dejado poco perplejo de desde el principio y como se han querido hacer las cosas en el sentido de que haber Franco es un antiguo jefe de Estado que está enterrado en el Valle de los Caídos por una decisión tomada por el Gobierno de entonces no se sabe muy bien quién tomó esa decisión es decir eh fue una decisión completamente arbitraria que creo que uno estado tendría que poder revertir eh en cualquier momento sin demasiadas complicaciones es decir si mañana a uno de los franceses ilustres que está enterrado en el Panteón de París pues el Gobierno francés decide sacarlo no creo que vayan a contactar con la familia de alguno de esos franceses pues que están allí para para tenerlo en cuenta es decir que nunca he pensado que el hecho está enterrado allí o no dependa de la familia y por tanto sepuede le puedo dar cauce a la familia a que obstaculice digamos esa exhumación otra cosa distinta es el respeto por el hecho de que se trata de un templo es decir de un monasterio y que por tanto goza de una la realidad porque así lo dice un tratado internacional el Concordato con la con la con la Santa Sede no ese es el tema que me parece un poco más complicado pero incluso en este tema e parece que el único que se estaba poniendo era el prior del monasterio sólo el jefe de la orden dijo que bueno vino decir que no había además es conveniente el Vaticano tampoco se ha pronunciado es decir que no no veo la razón de tanta dificultad sobre este sobre este tema

Voz 1727 09:42 Jordi nieva es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y lo entiende pero no lo ve pues aquí estamos Jordi no se puede sumar a Franco no acaba de poder exhumar a Franco el Gobierno sin que el asunto acaben un tribunal porque el abogado de la familia confirmó ayer a a la Ser a esta emisora que recurrirán al Supremo Ignacio

Voz 22 10:01 bueno el derecho a recurso lo tenemos todos los españoles siempre no pero a mí me me ha quedado muy claro lo que he dicho nuestro catedrático de Derecho Procesal no y yo como español de a pie ojalá que había el tema es un tema aburrido cansino la habrá que que no tiene para la materialidad de nuestra vida tiene una trascendencia hacer o no sea que a ver si una vez se consigue rematar la faena nos podemos dedicar los esfuerzos de los gobiernos Si de todos nosotros a las cosas

Voz 1321 10:31 Nos yo me alegro muchísimo que un catedrático diga eso porque es exactamente lo mismo que yo pienso que no soy

Voz 17 10:36 dramática ni nada pero Pinto diariamente se da esta confluencia interplanetaria e ir a ver yo desde el punto de vista de la intuición

Voz 1321 10:48 y del sentido común lo que entiendo es que efectivamente

Voz 17 10:51 te he eh

Voz 1321 10:54 gobierno y el Gobierno español el representante de todos los españoles tiene tiene que tener derecho a tomar la decisión de desenterrar

Voz 23 11:03 a a un a un ex jefe

Voz 1321 11:06 he estado enterrado en un sitio de una manera

Voz 23 11:09 la cómodo como dice el señor Nieva

Voz 1321 11:11 no se sabe exactamente con qué autorización porque simbólicamente además no debe estar enterrado allí porque allí están enterradas las víctimas de la Guerra Civil y porque está el verdugo al lado de las víctimas

Voz 1727 11:22 de la dictadura esto es una cosa hay

Voz 1321 11:25 Pepín hable ICREA que además el Gobierno es verdad yo lo que creo es que igual nuestra legislación es muy garantista y el tema de los restos el tema de que los los restos de las personas pertenecen a las familias creo que es lo que está o puede estar en el fondo de este asunto pero yo también creo yo creo que el Gobierno español este Gobierno no tiene más remedio que llevar a cabo la exhumación de Franco porque lo contrario sería que una familia que una familia como la familia Franco en fin que no voy a hablar de su historial ni de las cosas que le hemos perdonado la sociedad española ni de cómo se acorta la democracia española con la familia Franco

Voz 17 12:07 se puede doblar el pulso a un gobierno esto no puede ser esto no no pues no puede ser

Voz 1321 12:12 de ninguna manera a un Gobierno democrático cuarenta

Voz 1727 12:14 años después de acabar la dictadura Esther creo que también hablas latino

Voz 24 12:18 bueno no hay dos menos que lo sabe es la típica pero sí griegos estudie yo sé que me sirvió pero bueno portantes realizar la cabeza mira no yo creo que ha sido muy hábil Jordi

Voz 14 12:31 cuando cuando lo ha comparado con con el panteón Icon

Voz 25 12:34 los ilustres e franceses que están allí enterrados porque estoy realmente la situación en España no tiene nada que ver porque los valores indiscutibles compartidos que que tienen en Francia cuando entierran alguno de sus personajes ilustres en el panteón no son los mismos del Valle de los Caídos ni que afectan

Voz 13 12:51 a la a la familia ni mía

Voz 25 12:55 al dictador Francisco Franco o tanto yo creo que esto es la rémora de unos tiempos oscuros a yo no creo que tenga trascendencia cero creo que estoy más de acuerdo con Lucía en que esto necesitamos a que se acabe de una vez pero en un sentido democrático de transparencia de pasar página Idea a Carlos todos a mirar más hacia el futuro que hacia el pasado por lo tanto van viendo que el albacea de la familia es un señor que se llama Luis Felipe Utrera Molina creo que necesitamos por higiene democrática que esto se acabe de una vez

Voz 22 13:27 bueno yo la referencia al apellido de albacea no acabo de entender pero vamos me alegro que coincidamos en que cuanto antes acabe mejor yo creo que en eso hay unanimidad entre entre los que estamos hoy en antena yo creo entre los españoles eh efectivamente es una Tavío un atavismo histórico del pasado y que cuanto antes acabe mejor por supuesto efectivamente hombre no no no puede imponerse una familia se llame Franco os me García no pudo imponerse no ya al Gobierno sería una impuso una victoria sobre el estado eh porque el Gobierno no hace sino dinero del Estado sea que evidentemente ojalá gane el Estado que es quién debe ganar sacaba el tema insisto contantes mejor y rápidos

Voz 1727 14:05 a mí me llamaba la atención estos días en medio del debate sobre la memoria histórica que bueno pues hay quién desde incluso desde la extrema derecha no acusa a quiénes defienden la necesidad de la memoria histórica de la ley de memoria histórica de estar siempre mirando al pasado pero si nos hemos ido la reconquista últimamente

Voz 17 14:24 también la Liga de la memoria histórica

Voz 1727 14:26 treinta años y pretendemos irnos a la reconquista no hasta Pablo Casado habló de la Reconquista este domingo por cierto en Colón como visteis lo de Colón en nació

Voz 0055 14:35 bueno pues ya

Voz 22 14:36 creo que fue un acto bastante masivo quizá algo menos de lo que se esperaba por pactos manipuladores pero bastante más

Voz 1727 14:42 espera que me voy a la puerta el Supremo porque ahora ya sí Miguel Ángel Campos empiezan a llegar quiénes piensan acompañar en el Tribunal Supremo a los procesados escribiendo a Quim Torra el presidente de la Generalitat verdad

Voz 1560 14:53 ahora mismo quintos ha llegado en coche les entrar hasta la puerta del Supremo está entrando ahora mismo gen en las dependencias del Supremo para asistir a esa vista oral la hecho hace unos minutos también Santi Vila el exconseller del pero que abandonó también la vida política iraquí son ya varios los abogados de distintos de los procesados también alguno de esos acompañantes los que han entrado ya en este juicio del proceso que va a empezar en unos minutos

Voz 1727 15:21 la gente a la puerta Miguel Ángel me decías hay mucha expectación desde temprano público que quiere entrar cómo se está gestionando eso

Voz 1560 15:28 pues muy poco a poco la verdad es que están entrando de forma muy pausada primero en los medios de comunicación acreditados intentando entrar hay una extraordinaria extraordinarias medidas de seguridad más de ochenta agentes desplegados esta pues constatando se que figura su nombre en el listado correspondiente después será el momento del público congregado que todavía no ha podido acceder a las que tenía

son las nueve dieciséis minutos de la mañana las ocho y dieciséis en Canarias

Voz 31 18:17 el de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 33 18:39 com Pepa Bueno

Voz 1727 18:50 en esta mañana de idas venidas de momento a las puertas del Tribunal Supremo ya hemos visto entrar al presidente de la Generalitat a Quim Torra y a las puertas del Supremo Nos escucho ya Marcel Mauri buenos días bon día buen día buenos días es portavoz de Omnium Cultural asociación que tiene a su presidente encausado en este juicio su presidentes Jordi Cuixart para quien la Fiscalía pide diecisiete años de prisión y de inhabilitación por un presunto delito de rebelión la Abogacía del Estado le acusa de ese edición pide ocho años que esperan ustedes de este juicio señor Mauri

Voz 26 19:25 pues de hecho esperaríamos que no se producieran juicio porque entendemos que la propia acá nos ha habido muchas vulneraciones de derechos fundamentales hacia Jordi Cuixart dos el presidente hacia el resto de presos también por tanto lo lógico sería que no se hubiera producido que se hubieran dirimido las cuestiones políticas en el ámbito donde se tienen que dirimir que es en los parlamentos eso en las calles de la gente pues legítimamente salimos a protestar a ir de forma pacífica como los como lo hemos hecho siempre eso es lo que esperaríamos lamentablemente vemos que esta no es la hacienda que ha decidido tomó

Voz 0931 19:55 el Tribunal Supremo oí en todo caso también seguido

Voz 26 19:59 hemos explicando nuestras razones explicando que no tenemos que no hemos cometido ningún delito que ahora evidentemente no cometió ningún delito defendiéndonos explicando y acusando esta ponderación de derechos fundamentales que estamos sufriendo

Voz 1727 20:12 ha podido hablar con Jordi chat en los últimos días sabe cómo afronta el juicio

Voz 0931 20:16 Jordi afronta juicio con con mucha entereza

Voz 26 20:19 o con la conciencia tranquila de quién sabe que lo único que ha hecho ha sido ejercer sus derechos fundamentales en ese caso el derecho a manifestación de está lleva dieciséis meses en la cárcel simplemente por haber liderado una manifestación que fue pacífica que lo vio todo el mundo que dicho también los tribunales en Alemania en Bélgica que no ha habido violencia bueno está con la misma entereza con la que entró hace dieciséis meses que es mucho tiempo en la cárcel pues está de esta misma forma y así va a afrontar este juicio

Voz 1727 20:48 no sabe cómo viven los procesados el hecho de que estén en el banquillo hoy ellos si por ejemplo Puigdemont no

Voz 0931 20:57 es que esa esa división que a veces desde

Voz 26 21:00 en la política o también lógicamente desde algunos medios nos preguntáis no existe porque entendemos que que en ese sentido pues la la represión que entendemos que una parte importante hace Doña Catalunya ha sufrido a partir de ahí pues cada persona decidió cómo afrontarla unos como Jordi Cuixart pues decidieron ir a la Audiencia Nacional presentarse siempre lo ha hecho pero otras personas como pero también como Marta Rovira o Anna Gabriel A pero también botón y que el cantante que simplemente por hacer unas detrás de las canciones pues ahora mismo está en Bélgica están haciendo de J voz internacional a a esta ante esta causa por lo tanto no hay división sino a partir de ahí cada uno entiende que hay formas distintas de luchar ante esta situación de injusticia

Voz 1727 21:41 señor Mauri usted que representa a la sociedad civil cómo valora el hecho de que el Parlament que es el lugar donde todos los catalanes están representados sean independentistas o no cierre o y cercena su actividad esta semana por la celebración del juicio hay catalanes que no se sienten concernidos y que sin embargo ven como no se pueden discutir allí cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana

Voz 26 22:04 es que de hecho esto de esto va este juicio no de ahí la presidenta del Parlament por ejemplo que simplemente por permitir que se produjera un debate que es lo que tienen que hacer los parlamentos congresos que la gente pueda debatir pues Carme Forcadell lleva más de un año en la cárcel esta es la situación de injusticia en todo caso en Cataluña hay un ochenta por ciento lo dicen todas las encuestas de la ciudadanía que está en contra de esta situación de represión que no está que está en contra de que a gente en la cárcel que entiende que la forma de dirimir los conflictos te debe ser con con más democracia con más política hay también poniendo las urnas eso es lo que reclama una parte muy importante no de independentismo sino subrealismo y más allá y eso es lo que también estamos reivindicando no que volvamos a poner en el diálogo en la política las soluciones de sólo que tendría que hacer el Gobierno Pedro Sánchez Hinault amedrentarse ante ante cuarenta y cinco mil personas que que salieron este domingo al en la Plaza Colón la extrema derecha que es parece que es quién está marcando

Voz 22 22:57 primo político en España y eso es muy peligroso

Voz 26 23:00 pero a la vez que muy lamentable usted entiende que las

Voz 1727 23:02 a él no se toman en función de las encuestas sino de lo que votan efectivamente los catalanes y de la representación que tienen el Parlamente imagino

Voz 26 23:09 sí está claro está claro por eso en Cataluña hay una mayoría clara en el Parlament de Cataluña de hecho desde hace muchos años a favor de de este proceso político a favor de la autodeterminación se expresa también en en la absurdas en cada ocasión seis veintiuno de diciembre hay también

Voz 1727 23:25 en escaños no en Borges no no vamos a entrar en esa discusión que es eterna es en escaños y votos

Voz 0931 23:30 no fíjense fíjense que la

Voz 26 23:33 los partidos a favor de autodeterminación van mucho más allá que el independentismo por lo tanto hay una mayoría clara clara aclara en votos y en escaños a favor de que Cataluña pueda decidir en las urnas de este a su situación política aquí contamos evidentemente también a los porque siempre han defendido hecho estoy al lado de los compañeros de dos común como pueden que están aquí también protestando porque este juicio injusto por lo tanto en votos en escaños mayoría social en la calle María asociado no Parlament eso es incuestionable y eso precisamente hasta PSC defiende que tiene que haber diálogo al lamentablemente estamos viendo cómo lo decía usted muy bien no es en los parlamentos tienen que dirimir estas cuestiones no puede ser que porque cuarenta y cinco mil personas de extrema derecha salieron a la calle este domingo el Gobierno español ha decidido que que no va a oír el clamor mayoritario pide

Voz 17 24:21 Le quiere preguntar Ignacio Ruiz Jarabo bon día les ruego brevedad a los seis al Supremo

Voz 22 24:27 diría usted que es señor Torra es más débil o más blando en la defensa de las ideas que tiene independentistas que el señor lo Junqueras por ejemplo cualquier los que estaban sentados en el banco de acusa

Voz 26 24:40 no no es una cuestión de debilidad entiendo que tanto señor el resto presos políticos como también presentó Rail esta

Voz 22 24:48 este año Torra no es más no es más débil en defensa de sus ideas y sin embargo no tienen ningún problema con la justicia no luego yo de ahí deduzco que no es son las de las ideas que sí tienen sede defienden sino los hechos mire yo creo que eso sí que también es incuestionable habla usted de la cuestión habilidad de los datos electorales lo que yo acabo de de deducir de de estas dos preguntas creo que está bien es incuestionable no son las mismas

Voz 17 25:15 la idea de lo que se persigue solo

Voz 22 25:17 los actos que se han cometido

Voz 26 25:19 Nos gustaría pensar como usted y estaremos encantados de entender que la justicia española no persigue los actos lamentablemente sólo falta que lean un poco todo lo que ha escrito el juez en estos meses que ha sido terrible a para ver cómo no es así lamentablemente y nos gustaría muchísimo que realmente fuera en España una que la justicia jugó juzgará pues los hechos y no las ideas pero no es así y lo y estamos en ese sentido y yo creo que no sólo mucha partido en Cataluña sino buena parte agente estado está reclamando que se haga justicia y que sobre todo que se saque de los tribunales y que saque de las cárceles este conflicto que es político y que se vuelva a la senda de diálogo que tengamos un Gobierno español que sea valiente para afrontar esta esta situación si lamentablemente entendemos que es Excal que están juzgando las ideas hay más de mil personas represaliadas en Cataluña por el simple hecho de haber puesto unas

Voz 0931 26:13 turno de octubre o haber hecho manifestaciones pacíficas

Voz 1727 26:15 supremo nos tenemos que ir Marcel Mauri yo con que haya estado aquí esta mañana en la SER contando libremente su opinión muchas gracias buen día buenos días

Voz 26 26:24 desgraciados de donde nos vamos al Supremo Pozas por

Voz 1727 26:27 que lo primero que ha hecho Quim Torra el más independentistas de todo ese recibido por la jefa de de de gabinete del presidente del Supremo y a continuación reunirse los saludarse con el presidente del Tribunal no con Carlos Lesmes

Voz 0055 26:40 si esa saludo protocolario Nos dicen en el Supremo que es el habitual con las autoridades públicas españolas que acuden a este Tribunal Supremo ha sido en el despacho oficial del presidente de Carlos III mes conocido que está en la zona conocida como la rotonda de este Tribunal Supremo también estado el vicepresidente de del Tribunal Supremo Ángel Juanes también dos miembros del Gubern el considera estoy Damià Calvet y el delegado de la Generalitat en Madrid Ferran Mascarell

Voz 0931 27:05 pues está previsto que Torra acceda junto con eh

Voz 0055 27:07 junto con el conseller y el delegado de la Generalitat a la sala para acudir como público al menos en esta en esta primera jornada pero saludo ya se ha producido en que han sido recibidos abajo por la jefa protocolo dentro de el del Tribunal Supremo se recibidos por el presidente y el vicepresidente las dos máximas autoridades este tribunal supera

Voz 1727 27:24 hemos visto mucho revuelve a la llegada de de Carlas mundo que fue consejero de Justicia de la Generalitat y que y que también está ya en el Tribunal Supremo y vemos que está llegando en este momento Santiago Abascal el líder de Vox Alberto Pozas vamos a recordar a nuestros oyentes quiénes son las personas que se sientan hoy en el banquillo de los acusados

Voz 0055 27:45 pues son doce son doce personas en Un príncipe iban a ser dieciocho pero esos dieciocho de los dieciocho seis de ellos van a ser juzgados en Catalunya no en el Tribunal Supremo podemos dividir los Pepa en tres bloques un primer bloque es el yen mayoritarios los que forman parte del destituido de Carles Puigdemont que por ejemplo Oriol Junquera el vicepresidente todos los que él han consellers dentro del gobernante Carlas pues de tanto los que está acusados de rebelión como los que están acusados de desobediencia ese es un primer bloque por segundo lo bloque estaría Carme Forcadell que formaba parte del Parlament que era la presidenta del Parlament de Cataluña y en un tercer y último bloque los representantes de las asociaciones más de carácter civil Jordi Jordi Sanchez Jordi yo excusar todos están acusados en la base de lo mismo todos están acusados de participar de una u otra manera en la en la rebelión que dice la Fiscalía que hubo en en Cataluña en promover y permitir la violencia en las calles también por ejemplo en el caso de de Carme Forcadell de hacer un armazón legal lo de permitir un armazón legal su tramitación en el Parlamento Cataluña con hasta once leyes de carácter independentista que ese pudieron tramitar a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional luego ya cada uno yendo al detalle tiene una acusación concreta por ejemplo de Josep Rull que era conseller en el en el gobernante después de Mon Se le acusa también de no permitir atracar un barco en el puerto de Palamós por ejemplo cada uno tiene tiene la suya

Voz 1727 29:05 fíjate por aquí bien cerquita que luego vamos con el Tribunal pero de momento abre esta mesa sobre el debate central decía el representante de Omnium se están juzgando ideas en este juicio lo decía a la par que el presidente de la Generalitat probablemente el más independentistas de todos los independentista del Gobierno catalán era recibido con en fin con la con el rango institucional que tiene el presidente de la Generalitat de Cataluña este es el debate central Lucía Méndez Esther Vera e Ignacio Ruiz Jarabo por lo menos el que va a mover estamos viendo la propaganda independentista no

Voz 22 29:41 claro yo creo que eficiente y además la respuesta que ha dado el representante de Unión a mí me ha sorprendido porque

Voz 1727 29:47 ha insistido en que efectivamente lo que se juzguen

Voz 22 29:49 ideas no hemos puesto el ejemplo de Torra pero hay muchos más grip Tardà Rufián les vemos decir efectivamente las mismas defensa de los que están procesos sin embargo ya no están cesados no por tanto insisto son los hechos que deberá de tiro supremos y son constitutivos de delito no lo que se está juzgando las actuaciones en absoluto las ideas ni ideologías

Voz 1727 30:11 sin embargo Lucía tú ponías el acento en la complejidad del cuadro que vemos porque están unos sentados en el banquillo competiciones fiscales altísimas otros paseándose por Bruselas a otros recibidos en el Festival de Berlín siendo recibidos institucionalmente pero claro es que ese juzgan hechos

Voz 1321 30:31 bueno yo lo que lo que a mí

Voz 1727 30:34 las imágenes de el president Torra

Voz 1321 30:38 entrando en el Supremo como una autoridad recibido pues

Voz 22 30:41 como lo que como tiene que ser sí sí pero

Voz 1321 30:44 esas imágenes teniendo en cuenta que los líderes de su partido y que le han puesto ahí a él están en el banquillo me parece que ahí ahí voy a citar una una palabra que dijo antes Esther que es lo de complejidad yo creo que esta tú es decir para alguien que nos que no seamos nosotros para alguien que viniera de el del extranjero por ejemplo Store y resultaría complicado de de hacérselo entender evidentemente que lo que sí

Voz 0055 31:15 juzgan son hechos por supuesto

Voz 1321 31:17 lo que pasa es que claro cuando el portavoz de Omnium dice no es que cada uno ha decidido luchar a su manera claro pero no es lo mismo estar en Soto del Real en la cárcel durante dieciocho meses han estado en la cárcel prácticamente todo preventiva en prisión preventiva que estar tranquilamente en Bruselas odisea la Berlinale a ver películas como señor pues de Mon este como los otros claro no es lo mismo decir yo no entiendo cómo es posible que se pueda poner esos dos tipos de lucha dice él en el mismo plano

Voz 1727 31:48 Esther Esther Vera sí

Voz 25 31:50 a ver hay muchísimas cosas que sí yo creo que está claro que es lógico que el presidente de la Generalitat como representante del Estado además porque institucionalmente es así sea recibido pues como tiene que ser recibido porque representa a millones de personas en Cataluña y es obvio que la situación es es compleja y también tendríamos que tener en cuenta que el independentismo en este momento la Amir Fire mismo la forma que el constitucionalismo llámale como quieras está completamente atomizado es decir no es la misma la posición que tienen algunos de los encausados que estarán hoy presentes en el juicio que están en libertad que los encausados que están presentes en el juicio que están en la cárcel que los encausados pero que están que están en en en el exterior que están en Bruselas o están en perdón en Waterloo o están en Ginebra por tanto la situación en este momento es es de de de altísima complejidad de altísima diferencia entre entre ellos por lo tanto es tan claro que hasta que no pase el juicio yo creo que no se podrán aclarar no se podrá aclararon cierto marco de simplificación de las cosas

Voz 1727 33:04 hoy estamos en el en el paroxismo no

Voz 25 33:07 Thomas más álgido de de de de la de la situación extrañísimo que está viviendo Cataluña y que está viviendo

Voz 1727 33:13 el despliegue mediático aquí en España lo estamos viendo no el seguimiento internacional que Vox ejerza la acusación popular pone en bandeja el riesgo de convertir este juicio en el que están en juego primero la la libertad de de una serie de personas segundo el juicio a un unos acontecimientos que han convulsionado absolutamente la vida pública española en los seguirán haciendo convertirlo en una especie de plató televisivo político que que corre el riesgo de de frivolizar el acontecimiento yo creo aprovechar que tenemos a Jordi Nieva recuerdo catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona estás ahí verdad en la en la propia incorpora José María de Pablo abogado penalista buenos días para llevar la discusión a ese terreno Jordi nieva lo que se juzga hoy son hechos

Voz 21 34:03 mira cruelmente de son hecho sí me gustaría llamar la atención sobre una cosa en este proceso lo que es complejo es el tema de la malversación es decir si verdaderamente se utilizó dinero público o no digamos para organizar el referéndum ahora bien el tema de la rebelión cuidado que hay muchos hechos que son prácticamente notorios eh es decir si uno repasa las actuaciones del juez Llarena uno se da cuenta de que allí lo que se relata es más o menos lo que sabe casi todo el mundo ya visto en imágenes de televisión o bien por haber estado votando haber estado en aquella manifestación en el caso de las personas que viven en Catalunya que estuvieron que estuvieron allí no por tanto ahí lo que va a tener que juzgar el tribunal y es lo que como jurista me provoca más curiosidad es saber si ese nivel de tensión ese nivel de de de de bueno de agitación eh ciudadana pues efectivamente eh cumple con los requisitos para ser considerado un delito de rebelión o no no recuerdo que los alemanes pensaron que no porque era un ejercicio de derecho a la manifestación y consideraron los mismos hechos exactamente los mismos y con toda la información que tenía en aquel momento el juez Llarena yo tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que va a considerar el Tribunal Supremo en este sentido

Voz 1727 35:26 por qué es lo más controvertido verdad lo que lo que más duda Dati más controversia jurídica ha provocado lo largo de toda la instrucción

Voz 21 35:35 no no claro la naturalmente porque es que de alguna forma eh tiene una impresión viendo los hechos e por muy frío que quiera ser te das cuenta que evidentemente todo el mundo que los observa eh los

Voz 22 35:49 mira a través de sus emociones

Voz 21 35:51 evidentemente pues eh quién está muy en contra o con o en contra simplemente de la independencia de Cataluña pues lógicamente el valor de la unidad de España es algo pues muy importante y por tanto cualquier puesta en cuestión a la vez de una forma muy grave e y en cambio pues los que estar a favor o los que simplemente pues les es indiferente pues ahí lo que ven es una movilización pero pero pero no más grave ni muchísimo menos sino bastante menos grave que la que ha podido haber en otros en otros momentos entonces yo la verdad es que me gustaría

Voz 17 36:22 que claro que eso no sirve jugar sí si perdona sí

Voz 21 36:26 perdón ya no te gustaría contra él

Voz 17 36:29 sí yo fui

Voz 21 36:31 sí me gustaría podrán esto sí de jueces pues eh una falta de emociones es decir que dejen aparcada su ideología que dejen aparcado lo que pueden versar sobre el tema de la unidad de España juzguen simplemente desde un punto de vista objetivo como si fueran extranjeros lo que ocurrió ahí eso es lo que creo que le va a dar más prestigio al Tribunal Supremo sea cual fuera el resultado ve ahí evidentemente no Mamez

Voz 1727 36:56 pues que interesante donde lo deja Jordi Nieva José María de Pablo porque claro hay unos hechos objetivo hables pero él dice ojo son tan fuertes están emocional tiene que ver tanto con el y en fin la definición de lo que uno cree que es uno mismo ahí es donde vive que ser capaces de abstraerse de eso pase lo que le va a dar valor o prestigio jurídico la decisión que tome el Tribunal sea sea cual sea la decisión comparte este análisis

Voz 34 37:24 sí efectivamente es así yo sí creo que el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo va a ser capaz de abstraerse yo creo que la que por la la trayectoria que tiene esta sala de lo penal y en concreto los magistrados que forman el tribunal yo creo que si serán capaces de abstraerse de dictar una resolución técnica ahora bien en la resolución sobre el delito de rebelión va a ser técnicamente muy complicada y va a ser la primera sentencia sobre este delito tal y como está redactado en el Código Penal del año noventa y cinco en España la única sentencia sobre rebelión la el el golpe de Estado el 23F pero se jugó antes del actual Código Penal de además en la jurisdicción militar con lo cual con la con el Código Penal Militar que es otro delito con otros requisitos por lo tanto hacer estaba ser la sentencia que siente jurisprudencia y que nos diga que es un alzamiento violento y esa es la pregunta que es un alzamiento violento que hubo actos violentos creo que es indiscutible en el auto de procesamiento están descritos muchos actos violentos tanto en en el cerco de la Conselleria de Economía el veinte de septiembre como después en en el referéndum del uno de octubre cuando no se ponen personas pariente como escudos humanos para impedir a las fuerzas de seguridad estado cumplir una orden judicial ahora bien que esos hechos violentos eran atribuibles a los hoy acusados que ellos pudieran prever que se iban a producir esos hechos violentos eso es lo que tendrá que demostrar la Fiscalía hilo que tratarán de impedir que se pruebe las defensas

Voz 1727 38:47 quién es el Tribunal Alberto Pozas vamos a recordar a esos siete magistrados a los que aludió a nuestros expertos

Voz 0055 38:53 pues tenemos seis magistrados y una magistrada de Pepa y un dato que nos puede ayudar a comprender qué es lo que vamos a ver en los en los próximos meses si vence en los próximos días pero son los próximos meses es que seis de los siete jueces de este tribunal han participado ya en procesos judiciales anteriores sobre todo en juicios relacionados con el soberanismo catalán concretamente con la consulta ilegal del nueve de noviembre de dos mil catorce por destacar dos nombres por encima de de todos y como presidente del tribunal Manuel Marchena que es el presidente de la Sala de lo Penal

Voz 1727 39:23 punto de no estar estuvo a punto

Voz 0055 39:25 punto de no estar que que estuvo en ese en el centro de ese terremoto en la fallida renovación de del Consejo del Poder Judicial Manuel Marchena fue el ponente de la sentencia que inhabilitó durante un año y un mes a Frances Homs que hoy ha entrado aquí como abogado por la consulta del del nueve N también está Antonio del Moral que ha sido el ponente de la sentencia que recientemente ha dejado también en un año y un mes la condena de inhabilitación de Artur Mas president que también tendrá que pasar por aquí pero como testigo entendiendo los dos teniendo bastante claro que como mínimo hubo un delito de desobediencia de desobediencia al Tribunal Constitucional además de los de los siete jueces bueno escuchaba explicar que que bueno que es que hay que buscar una falta de emociones una ausencia de de ideología en los jueces a la hora de dictar esta sentencia de analizar si estamos hablando un tribunal Pepa que que que tiene muchas sensibilidades distintas tenemos una mayoría vamos a decir conservadora esto siempre hablando en términos en fin hablando de es que después sea extraen de estas cosas son una mayoría jueces conservadores pero también hay jueces muy progresistas de un carácter marcado muy progresista en este en este tribunal decía José María de Pablo que no se deben dejar influir es un tribunal que efectivamente pues es famoso por no por no dejar que entren digamos los gritos de de la calle al despacho y por último hay cuatro fiscales uno de ellos Jaime Moreno Jaime Moreno el fiscal que participa en el juicio contra Frances Homs en la revisión de la condena de Artur Mas también va a estar aquí no hoy pero si en los próximos días Jordi

Voz 1727 40:54 Nieva es un juez no sean puta la parte de su cerebro que tiene una determinada mirada sobre el mundo cuando cuando imparte justicia no sean putas aparte pero en fin lo que lo que tiene que dirimirse hoy esa aplicación de la justicia es decir cómo encajar unos acontecimientos en los tipos penales que existen no esto es lo que el ejercicio al que vamos a asistir a lo largo de los próximos meses

Voz 1321 41:16 yo creo que no hay que para mala palabra yo

Voz 1727 41:19 porque como está por Sky tiene más dificultad adelante

Voz 21 41:23 sí efectivamente es decir el Tribunal tiene que actuar como si no hubiera ocurrido digamos los hechos de la trascendencia política que han ocurrido es decir como si en lugar de ser una reivindicación por la independencia de Catalunya pues fuera otra reivindicación que no sea ideológicamente tan sensible y a partir de hoy que lo haga pues como si tuviera que redactaron manual de Derecho Penal que a partir de ahí hay cosas que efectivamente pues te puede aguantar el papel porque eh la ciudadanía pues las va a relacionar con un determinado hecho ya a partir de ahí pues pues pues pues y lógicamente te va a decir que que que sí que por supuesto que ahí había rebelión etcétera no pero si tú lo tienes que poner con vocación de generalidad Hiperión viendo que se van a producir probablemente otras movilizaciones parecidas a ésta en la historia de nuestro país en el futuro pues hombre no dejar un precedente para el futuro que pueda tener eh del cuadro los podemos el repentino después no por ejemplo el batería en otras materias que son también sensibles en materia de terrorismo hay veces que se han dicho cosas en la jurisprudencia de la cual de las cuales después nos hemos arrepentir

Voz 1727 42:33 cómo cuáles como cuáles

Voz 21 42:35 no por ejemplo se dijo en el año dos mil seis también por el Tribunal Supremo es un interrogatorio policial un interrogatorio policial sin después haber sido ratificado por la propia persona ya ante un juez pues que podía llegar digamos a sustentar una sentencia de condena eso es una barbaridad sólo barbaridad que fue corregida por la propia Sala del Tribunal Supremo pero los años que aquellos tuvo coleando pues no nos molestó naturalmente no porque porque dos ha todo que sea eh aceptable desde ningún punto de vista por eso yo creo que que que cuidado con calificar cosas como la Esquerra ocurrido como rebelión porque en el futuro va a haber otras reivindicaciones por otros temas que igual no molestan tanto y íbamos a tener eso ahí está

Voz 1321 43:20 yo solamente muy breve yo creo que el Estado no tiene emociones el Estado a la hora de enfrentarse a lo que se va a enfrentar en este momento no tiene no tiene no está movido por las emociones creo que los siete a veces que van a empezar a juzgar hoy a los líderes independentistas son siete jueces que creen tener sobre sus hombros la responsabilidad del Estado es decir la responsabilidad de que el Estado no se discreto es decir que el territorio español siga siendo el mismo que era y creo que eso no es cuestión de emoción calidad precisamente precisamente la emoción calidad es lo que se ha estallado contra el Estado y eso es lo que es el el problema de esa emoción realidad es que los que la han llevado a cabo no no son conscientes de que el Estado les ha ganado sentándose en el banquillo

son las nueve cuarenta y cuatro h cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 17 48:19 en la Cadena Ser

Voz 47 48:22 el hoy

Voz 1560 48:25 pero pero

Voz 33 48:27 eh

Voz 48 48:30 ah

Voz 1727 48:42 estamos viendo la cola inmensa que hay en torno al Tribunal Supremo de personas interesadas en asistir al comienzo del juicio el otoño separatista catalán José María de Pablo abogado penalista decía en las cuestiones previas que es de lo que va la sesión de hoy en realidad los los procesados no van a declarar hoy no les vamos a escuchar pero si se van a dilucidar algunas cuestiones previas entre ellas me decías hay una muy novedosa es la posibilidad de que los procesados los acusados estén con sus abogados si eso es una