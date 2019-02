Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0055 00:00 son las diez a las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 ya a esta hora está previsto que comience en el Tribunal Supremo el juicio contra los doce acusados por el proceso independentista en Cataluña los procesados se encuentran ya en el alto tribunal el juicio va a comenzar con las cuestiones previas vamos al Supremo

Voz 0055 00:21 como informa Alberto Pozas los acusados ya están en el Supremo sus abogados ya están preparados en las puertas del salón de plenos pero parece Pepa que el juicio a empezar con algo de retraso mucha gente quiere entrar a la sala ante periodistas y público lo que arrancará en los próximos minutos serán las cuestiones previas y es probable que entre hoy y mañana el Tribunal Supremo tenga que decidir si retrasa o suspende el juicio como previsiblemente va a pedir alguna de las defensas para tener más tiempo para prepararlo hace unos minutos veíamos al president Quim Torra a hablar con los abogados de los acusados en los pasillos este Tribunal Supremo también con más miembros del

Voz 2 00:50 a ver por lo que sabemos Pepa se va imponiendo la tendencia

Voz 0055 00:52 pese a que todos declaren en castellano en este juicio gracias al ver

Voz 1727 00:56 hoy es que efectivamente Antonio Martín buenos días

Voz 0055 00:59 buenos días Pepa el presidente de la Generalitat AVE

Voz 1727 01:01 a Madrid para asistir a la primera jornada del juicio

Voz 0055 01:04 era como nos decía Alberto Pozas además dos consejeros catalanes una representación de diputados del Parlament de están en el Supremo también miembros de Vox que ejerce la acusación popular buscamos la imagen en la puerta del tribunal en este momento Miguel Ángel Campos adelante

Voz 1552 01:16 pues el Santiago Abascal el líder de Vox acusado de inacción especialmente al Gobierno de Rajoy ha dicho en sus declaraciones previas a eh el que empiece este juicio ha reclamado también asimismo la suspensión de autonomía acaba de hablar además el portavoz del PNV Aitor Esteban quien dice que no ha habido violencia de ningún tipo en todo este procedimiento por lo que no entiende la acusación de rebelión y he dicho que el Tribunal debe guardar las formas y no sólo las formas porque está siendo observado por el mundo entero

Voz 0055 01:45 gracias campos en cuanto comience podrán seguir el juicio en directo por streaming en nuestra página web en Cadena Ser punto com más allá de juicio el portal Moncloa punto com cuenta hoy que el ex comisario Villarejo anotó en un trabajo realizado para el BBVA que había llevado a cabo una acción final para eliminar rastros documentales de una empresa auditora que estaba en el edificio Windsor al que se incendió en Madrid en el año dos mil cinco informa Isabel

Voz 0824 02:08 quinto Moncloa punto com publica hoy un documento con los trabajos que el ex comisario José Manuel Villarejo realizó para el BBVA de Francisco González que este medio vincula al incendio del Windsor el rascacielos que ardió en Madrid hace catorce

Voz 0055 02:20 años el resumen del trabajo de Villarejo habla

Voz 0824 02:23 de acción final eliminar rastros documentales de la firma de auditoría del termina con esta conclusión el objetivo se ha cumplido totalmente en el edificio se encontraban documentos guardados en las oficinas de Deloitte que la Fiscalía Anticorrupción había pedido y que incluían el soporte documental con el que se realizó la auditoría de la firma FG Valores vendida a Merrill Lynch en mil novecientos noventa

Voz 0055 02:44 se sumamos que en el Congreso se debaten a partir de mediodía las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales la ministro de Hacienda va a defender las cuentas en el inicio del debate han presentado un total de seis enmiendas a la totalidad llegamos hacia las diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 la policía ha detenido a un hombre acusado de violar a una estudiante el pasado sábado en Villaviciosa de Odón Se busca a otro hombre que también participó en la agresión ambos la siguieron cuando se bajó de un autobús y la llevaron después a un descampado ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 03:17 los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche la víctima se subió al autobús en Madrid en el viaje hacia Villaviciosa fue acosada por dos jóvenes al bajarse del autobús en una parada de Villaviciosa los dos hombres también se apearon en la siguieron posteriormente aseguró la chica en su declaración la arrastraron hasta un callejón de tierra sin luces donde cometieron presuntamente la agresión sexual ella pidió auxilio a varias personas que avisaron a la Policía Municipal los agentes buscaron a los agresores y enseguida fue detenido uno de ellos ahora se busca

Voz 1434 03:44 el segundo el Partido Socialista de Madrid abre hoy el plazo para presentar candidaturas a las primarias en la capital el primero en hacerlo va a ser el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández que será también la primera vez que comparezca ante la prensa está previsto que oficialice su candidatura dentro de media hora en la sede del PSOE de Madrid de momento hay otros tres precandidatos uno de ellos el ex consejero Manuel de la Rocha ha pedido a Pedro Sánchez que lo acompañó en su acto de presentación el día diecinueve tal y como hizo el presidente con Hernández pero la dirección federal del PSOE es clara su candidato es Pepu Hernández Adriana Lastra es la vicesecretaria general del PSOE

Voz 0055 04:19 con el apoyo de esta dirección

Voz 3 04:22 en este caso del presidente del Gobierno el secretario general es para para PQ con desde luego también he tenido todo el respeto el cariño y la alineación a grandes compañeros como Manolo de las

Voz 1434 04:33 las reservas de sangre del grupo cero negativo se encuentran en alerta roja en los hospitales madrileños no han dejado de bajar desde Navidad según alertan desde el Centro de Transfusión y ahora mismo las situaciones de urgencias se necesitan ciento ochenta donantes de cero negativo diarios durante toda esta semana para poder equilibrar las reservas tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital

es todo sigue hoy por hoy

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:18 hemos en esta mañana tan especial el tiempo de Toni Garrido a la espera de que comience el juicio a los dirigentes del otoño separatista catalán ya están los procesados dentro lo venimos contando los abogados preparados hay mucho público que quiere acceder en una jornada en la que se van a dirimir cuestiones previas habíamos dejado el debate justo antes del boletín en ese punto en el en las cuestiones previas que pueden plantearse esta mañana y quiere aprovechar que tengo a José María de paz lo abogado penalista Jordi Nieva catedrático de Derecho Procesal además de Lucía Méndez Ignacio Ruiz Jarabo y Esther Vera para saber qué puede pasar dentro de la sala en esta primera sesión porque entre las cuestiones previas hay una que parece de muy fácil resolución la de la posibilidad de que parte del público co incluso de los procesados lleven lazos amarillos eso parece que no va a tropezar con ninguna dificultad José María de Pablo

Voz 1727 06:21 es la libertad de expresión efectivamente el tema del idioma nos decían nuestros compañeros durante la instrucción Jordi nieva los procesados han hablado en en castellano si hoy plantearan hacerlo en catalán

Voz 1727 07:11 porque además no tendría otra consecuencia que retrasar un poco no Jordi el la duración del juicio

Voz 1091 07:17 sí no efectivamente es decir eh no supo no es traducción simultánea y ojo casi mejor que no lo sea porque las traducir

Voz 0055 07:24 pierde pierde mensajes rusa

Voz 1091 07:26 todo el mundo oro con lo cual yo creo que vamos en este caso de trataran en castellano sin ningún tipo de dificultad la otra cosa si me permite sí son otras cuestiones previas que puedan que puedan alegar casi seguro que vuelven a pedir la libertad de los de lo de lo de los acusados Il casi seguro también que alegan la vulneración de derechos políticos por estar en prisión y no poder acudir a las sesiones del Parlamento que eso es lo que en esta sustanciando ante el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo en el ya dijo algo al respecto pero es casi seguro que lo vuelva a plantear vez ahora

Voz 1727 07:58 porque vamos a recordar que nueve de los doce procesados llevan hasta dieciocho meses en prisión provisional en prisión provisional a la espera de juicio y eso esa reclamación resultado puede dar Jordi puedes anticipar algodón o que intuyes

Voz 1091 08:14 en una o dos vamos a ver yo creo que el Tribunal Supremo dirá que no nos algo que alguna de las defensas le plantee una posibilidad alternativa de libertad que con

Voz 0055 08:22 jure absolutamente que excluye

Voz 1091 08:25 totalmente el riesgo de el riesgo de fuga que es el que ahora un poco fundamental la razón para el Tribunal Supremo de que está en prisión si pudieran eh localizar una dependencia por ejemplo que fueron centro abierto es decir en lugar de una prisión con pulsera telemática con supervisión digamos de de por parte de la autoridad policial en incluso pues hombre vamos a ver estamos hablando de nueve personas que son políticos no son peligrosos criminales probablemente el tribunal si se le hace un buen planteamiento en este sentido podría ser sensible al mismo no parece que vaya a ser así pero yo como abogado el planteamiento por lo menos lo haría pero insisto tiene que ser una propuesta acabada en una propuesta completa de esa manera se cumpliera lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que antes de meter a una persona en prisión te plantees todas las alternativas Iker horas excluidas porque de parezca que eh así por encima superficialmente pueden pueden ser inimaginable sino que verdaderamente las contemple digas mira pues no por esto por el por lo otro vamos a ver qué ocurre

Voz 1727 09:28 puso los dedos Jordi porque tenemos un sonido impecable contigo que se nos va deben cuando pero de momento tenemos un sonido impecable por Skype con Jordi Nieva José María de Pablo Estrasburgo podría llegar a a posicionarse sobre la prisión preventiva de uno de los acusados

Voz 5 09:42 podría llegar a posicionarse yo de todas maneras creo que aquí es muy complicado que que que se deje sin efecto la prisión preventiva porque aquí hay dos hechos muy importantes uno es la pena que se solicita que es una pena muy importante de veinticinco años

Voz 1995 09:57 es una de las características para valorar

Voz 5 09:59 el riesgo de fuga y otra la experiencia con otros de los procesados que efectivamente se han fugado y además han demostrado la enorme facilidad que hay que para fugarse porque hay un país en la Unión Europea al que se podrá llegar sin necesidad de pasaporte que rechaza las extradiciones por el delito de rebelión sí obviamente los abogados de la defensa es lógico que lo plantee lo van a plantear yo lo plan

Voz 1727 10:20 lo haría si estuviera que lo pero como hizo ya

Voz 5 10:23 coordinaba habría que la defensa debería dar una solución una solución que evite el riesgo de fuga ya sea efectivamente con pulsera telemática o una manera pero pero tiene que ser efectivamente una solución que sea eficaz porque si no con con unas penas tan elevadas Icon los antecedentes de los procesados fugados veo muy difícil que el Tribunal Supremo deje sin efecto la prisión preventiva sí lo que pasa es que faltaría más tiene razón los gruistas pero a mí la prisión preventiva en escuece no porque al final dieciocho meses es una demostración de que bueno que nuestra Justicia no es demasiado rápida para instruir los procedimientos no resulta que siendo el culpable la justicia duro y proceder el procedimiento de instrucción sea lento resulta que la víctima es el el el acusado no entonces a mi de prisión preventiva en este caso y en todos me escuece enormemente

Voz 6 11:14 voy a Nieves Goicoechea que la tengo por fin

Voz 1727 11:17 la tengo esperando para hablar de esa campaña que ha emprendido el Gobierno de España para tratar de atajar la propaganda que el mundo independentista pone en marcha en torno a la justicia española por ejemplo ahora que comienza el juicio en qué ha consistido en la campaña en IVAs buenos días buenas

Voz 1468 11:32 días Pepa en que está consiguiendo no porque lo que se trataba de batir sí

Voz 0055 11:37 desde hace meses si está en ello estos días precisamos

Voz 1468 11:39 te con motivo del juicio trata de combatir lo que él llama la leyenda negra de España no que está propagando el independentismo ha desarrollado desde hace ya meses como te decía una campaña en varios frentes para combatir el discurso independentista refuerza especialmente estos días con contactos con las embajadas también con los organismos internacionales y con medios de comunicación nacionales sí extranjeros también ante el juicio del proceso la defensa de la madurez democrática de la independencia de la justicia española del carácter plural igualitario del Estado de Derecho español son argumentos básicos Pepa que se han repartido hoy por embajadas por organismos internacionales por universidades el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez estuvo dos veces en Estrasburgo para defender el sistema judicial garantista español también allí el presidente del Tribunal de Justicia reconoció el escaso número de reclamaciones que hay en España ha ante ese tribunal gracias a la existencia aquí del Tribunal Constitucional Borrell se reunirá hoy con embajadores de los países europeos sea actualiza permanentemente la información que reciben las embajadas los ministros están manteniendo contactos desayunos y conversaciones con periodistas extranjeros estos días para explicar lo que dijo Borrell por ejemplo en France veinticuatro

Voz 7 12:51 no no se tiempo José que iba el de Al Qaeda

Voz 5 12:55 presidió Si no

Voz 7 12:57 la opinión politica que no es un juez

Voz 1468 13:00 Cio político Pepa es el argumento que dice el Gobierno también hay una campaña en redes sociales con la etiqueta Spain on board se explica en cuatro idiomas las características del sistema judicial español el presidente del Supremo también ha tenido reuniones estos días con medios de comunicación en fin es una estrategia en muchos frentes Pepa que se refuerza especialmente estos días

Voz 1727 13:22 Esther ver al comienzo del juicio la lectura de los cargos que va a hacer la Fiscalía no es el mejor momento para hablar de bajar la emoción y calidad en un asunto como este pero el tiro por transcurrido no no ha hecho algo en ese sentido no ha permitido aterrizar mínimamente los niveles de emoción realidad que vimos hace un año porque lo compartimos todos ahí en Cataluña con respecto a la realidad en este invierno del XIX

Voz 8 13:47 sí sí pero así de hablamos de tonalidad tenemos que hablar de de emoción Alida transversal porque me temo que las las elecciones sanguíneas se dan en Cataluña se dan en el resto de de España en Madrid también en España yo creo que no sólo el independentismo el soberanismo ha caído en excesos de emoción Alida de hecho a que el Estado tenga que estar a la defensiva defendiendo la calidad democrática los tribunales tengan que hablar de serenidad y ecuanimidad quiere decir que en general eso de la necesidad de sosiego es transversal de todas formas yo lo que quería decir es que en este momento la el examen a la calidad democrática del Estado es serio es decir que es el Estado tenga que estar a la defensiva y está tenga que estar diciendo que España es una democrática es una democracia de calidad quiere decir que de hecho la imagen democrática de España de alguna forma también se se ha erosionada

Voz 0055 14:46 querría por ejemplo citar el día uno de octubre

Voz 8 14:49 creo que las imágenes del día uno de octubre indiscutiblemente erosionaron la imagen de la calidad democrática de España en este momento el el el el mayor la millor la mayor dificultad la tienen los los tribunales espero que sean técnicamente impecables como para que cuando el tema llega a Estrasburgo porque es obvio que que los diputados los los políticos independentistas lo harán llegar en Estrasburgo no haya un varapalo o no haya una crítica dura cómo se han estado haciendo como se están haciendo las cosas en los tribunales después respecto a defender la ecuanimidad serenidad pues creo que eso se trata de respeto a los hechos y eso nos afecta tanto a los políticos como a la Justicia como a los periodistas creo que todos nosotros tenemos un un exámenes en estos momentos

Voz 1321 15:41 si Lucía sí bueno una cosa es verdad que en este momento en este momento político

Voz 1727 15:47 hoy social en España eh

Voz 1321 15:49 da una cierta emoción al en la otra parte pero es que quienes empezaron fueron los independentistas Éstos fueron los que declarar día quiero recordar que es una desgracia muy grande que tenemos que precisamente por ese comportamiento que tuvieron los líderes independentistas que por cierto les ha sentado en el banquillo seguramente les va a acarrear penas de cárcel con lo cual también se perjudican incluso ellos mismos en sus propios intereses eso fue el esto es lo que ha provocado esa reacción

Voz 0055 16:17 yo creo que esto de el y tú más no nos lleva ningún chino ir más rápido pero de todas formas sí sí empezó quién empezó pero de todas formas habrá mucha gente en Cataluña que te dirá no no es que el origen del problema es la sentencia del Estatut de dos mil diez por lo tanto yo creo que sí

Voz 1321 16:34 no puede llevar a la declaración de independencia

Voz 0055 16:37 pues ya verás que ese salto

Voz 1321 16:40 es el que no pero no es una tanto

Voz 0055 16:42 hace nueve años una evolución es una evolución de nueve años yo querría recordar una frase de de Aitor Esteban dijo hace unos años al le dijo a Aznar a perdona Rajoy disculpa le dijo usted tiene la oportunidad de solucionar o de vencer Rajoy optó por vencer yo creo que la solución está pendiente es que pero es que la solución estalle estará pendiente porque no va a desaparecer del soberanismo no va a desaparecer ni el soberanismo ni ese setenta hay mucho por ciento de la de la de la opinión pública en Cataluña que quiere decidir de alguna forma como quiere establecer sus relaciones con España no van a desaparecer ni tampoco va a desaparecer la posición del Estado por lo tanto tenemos que ir a una sola

Voz 1321 17:27 yo no va a desaparecer el Estado seguro que no

Voz 0055 17:30 claro seguro que no el Estado jugaría mente no va a desaparecer y la yo creo que el Partido Popular o de Volvo tampoco va desaparece

Voz 1727 17:36 también vamos poco a Abascal

Voz 0055 17:39 posición del soberanismo vamos a escuchar a

Voz 1727 17:41 el que ha hecho declaraciones a la entrada pero fíjate yo creo que tiene razón en una cosa y es que el relato que se ha impuesto internacionalmente es el independentista e es el que se ha impuesto porque incluso desde el punto de vista progresista se ha conseguido que se considere mala calidad democrática lo que ocurrió el uno de octubre con las fuerzas de seguridad y que no se consideran que fueron tremenda de error histórico un error histórico pero que no se considere mala calidad democrática cuando los Mossos cargaron contra los ciudadanos catalanes que se quejaban porque les recortaban la sanidad y la educación y hubo que evacuar al presidente de la Generalitat en helicóptero desde un punto de vista progresista los derechos identitarios son tan importantes como los derechos sociales sin embargo no nos alarma la mala calidad democrática que representó el que Cataluña tuviera desgraciadamente para muchos catalanes del primer gobierno que mete el hachazo de la austeridad hay un relato que es verdad pero bueno por qué crees que has sido

Voz 6 18:37 poco hábil no es como mínimo por decirlo suavemente

Voz 1321 18:41 en la costa como estaba a la izquierda está como está por muchas causas y una de las causas por la que la izquierda española está como está es precisamente por eso por no poner el foco en los asuntos sociales si en los asuntos identitarios yo tengo clarísimo que uno de los problemas que tiene podemos gravísimos estructurales es haber apoyado este este proceso en sus votantes del resto de España no pueden entender de ninguna manera S

Voz 1727 19:03 oye pero vamos con la emoción calidad a la que se refería Ester también a que vimos el domingo en la plaza de Colón porque argumentos pocos los datos que se hicieron reconocen los propios protagonistas

Voz 6 19:15 que en fin fueron como es así

Voz 1727 19:18 Marey delito creíble con un poco de credibilidad y veracidad a bulto a bulto bueno pues ha llegado a las puertas del del Supremo Santiago Abascal y decía lo siguiente

Voz 9 19:27 seguiremos exigiendo un juicio justo con todas las garantías sin impunidad lesión indultos seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos el hecho de que precisamente hoy sentado entre el público no en el banquillo de los acusados esté el presidente de la Generalidad más Quim Torra es una demostración de que el golpe sigue vivo

Voz 5 19:53 Ignacio bueno tengo que contradecía Santiago Abascal porque es no me contrató recibía a mí mismo no a Torra todavía que se sepa no ha hecho ningún acto delictivo por tanto en mi opinión en opinión de la justicia española no tiene que estar sentado en el banquillo no pero yo yo es que estoy cien por cien de acuerdo con lo que he dicho antes Stereo Sala emoción Alida eficiente me da igual quién empezó primero pero en los dos bandos no ya a unos niveles de sensibilidad a flor de piel exagerado y el domingo también se vio no entonces yo creo que por eso tiene un gran reto el el Tribunal Supremo ahora mismo no yo creo bueno entrada si estuviéramos en Inglaterra la expectación es tan grande y quién estaría haciendo su agosto serían los corredores de apuestas entonces yo hago una apuesta aunque aquí no están organizadas como en Inglaterra la pista aunque haga la mejor sentencia de nuestra Historia de la jurisprudencia media España la va a criticar por blanda y media España va a criticar por Tura

Voz 1727 20:50 pues es un horror es un horror pero la fondo

Voz 5 20:52 era desbordante que ahora mismo recorrerá dos Españas yo creo que hace que sea casi inevitable este pronóstico que me gustaría no hacerlo

Voz 1727 21:01 Esther lo compartes mira a mí me

Voz 0055 21:04 recuerda la frase aquella histórica de Machado que decía que en España de diez cabezas nueve embisten y una piensan quién te gustaría me gustaría creer que estamos en otro momento de la historia pero lamentablemente cada día son más pesimistas respecto a nuestro progreso intelectual social y político de comprensión de la diferencia

Voz 1321 21:23 bueno eso podría aparecen en el mundo que nosotros vivimos pero yo quiero poner aquí en fin un poquito de esperanza no un matiz yo creo que sacar la conclusión de que la nacionalidad del resto de España es la misma que las de los cuarenta y cinco mil

Voz 10 21:41 hay cincuenta mil cien mil me da igual

Voz 1321 21:44 que se reunieron el domingo en la plaza de Colón bueno yo creo que eso es mucho concluir es decir es probable o es a lo mejor es posible que en el resto de España haya una preocupación hay una inquietud haya una emoción calidad en el sentido de es que queremos que Catalunya siga siendo parte de España no podemos consentir que se vaya pero por la buenas es decir yo creo que eso es posible y que no se pueden sacar conclusiones de la manifestación pues por lo menos conclusiones generales de la manifestación del domingo que por cierto no fue para tanto en la que se demostró que desde

Voz 0055 22:20 luego la convocatoria del Partido Popular

Voz 1727 22:23 empieza el juicio no Alberto Pozas sí

Voz 0055 22:25 está probado el tribunal acaban de darnos imagen y empieza en estos momentos

Voz 0684 22:30 como todos ustedes saben eh

Voz 11 22:32 como consecuencia de una interpretación jurisprudencial del de la estructura del procedimiento ordinario por delitos más graves y a su vez una interpretación integrador a Marchena

Voz 0055 22:42 presidente del tribunal

Voz 11 22:43 seis párrafos II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos permite ahora como así lo han solicitado algunas de las defensas un turno especial para la alegación de vulneración de derechos fundamentales esto es lo que nos va a ocupar en estas primeras sesiones ya saben que incluso la alegación de derechos fundamentales está sometida a un límite temporal que la sala va a fijar tomando como referencia pues de un lado eh el tiempo concedido habitualmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se puede consultar en el Diario Oficial de la Unión Europea de treinta y uno de enero del año dos mil catorce Entre los actos no legislativos cuando regula el reglamento de funcionamiento y de procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fija en su apartado cincuenta y dos al regular el tiempo de palabra y posibilidades de ampliarlo Un periodo que se señala en un tiempo de

Voz 1995 23:49 al el Tribunal Europeo de Derechos Humanos venza el juicio del ahora hay que desearle a ese tren

Voz 1727 23:57 el buen tino y todo el conocimiento jurídico del mundo porque esto que acabamos de escuchar es el comienzo de un juicio que determinará en buena medida la vida pública española empieza con las cuestiones previas es un día de trámite en el que alguna novedad se puede incorporar como nos explicaban los expertos que nos acompañan como el hecho de que los procesados compartan el tiempo con sus abogados ignoran Quillo servida contando la Cadena SER a lo largo del día hay a lo largo de los próximos días sí a Méndez Esther Vera Ignacio Ruiz Jarabo gracias a los tres seguimos hablando buenos días a todos un abrazo buenos días Jordi nieva te necesitamos mañana volvemos a hablar

Voz 12 24:40 de acuerdo de queremos allá al

Voz 1091 24:43 las pero hasta mañana

Voz 1727 24:45 el abogado penalista José María de Pablo muchas gracias por venir mucho

Voz 5 24:49 gracias a ustedes no somos ahí que llega Tonino

Voz 1727 24:51 barrido

Voz 1321 27:57 no pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 18 28:00 nosotros tener derechos de autor cronista

Voz 13 28:04 o sea

Voz 18 28:05 bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día así de una madrugada que muy buenas vigilante

Voz 0055 28:14 por otro otro reverso

Voz 18 28:17 es decir él es más que suficientes sea una persona queda claro Isaías Lafuente

Voz 22 29:04 ah bueno

Voz 1 29:06 con láser

Voz 0055 29:09 no que va

Voz 19 32:46 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 32:55 juicios valores ideas autos sino encuentro el inconveniente hoy algo más tarde de lo habitual hablaremos de lo que importa

Voz 19 33:03 el dinero

Voz 1995 33:05 solo quien no lo tiene sabe cuál es el verdadero valor ese dinero con ustedes que es posible que durante la pertinaz crisis que vivimos la gente que tenía dinero antes tenga ahora más dinero

Voz 1 33:16 cómo lo hace

Voz 1995 33:18 corre el dinero es intrínseco a lo que cuesta conseguirlo con la tranquilidad de tener algo de dinero creen ustedes que se encargarían de conseguir aún más o no eso es lo que han tratado de conocer en el norte de Europa a dos mil desempleados les han dejado a disponer de una renta básica de quinientos sesenta euros al mes durante dos años es que siguieran buscando empleo con la tranquilidad de tener una cantidad económica que respalde y ayude sea mínimamente subida este es el proyecto que lleva a cabo el gobierno finlandés que acaba de concluir y cuyos primeros resultados se hace Sanz en esa primera pausa hace ahora un primer balance qué creen ustedes que ha pasado que harían ustedes hemos mosqueado el hashtag hoy por hoy dinero gratis en su casa que no se ajusta a la realidad de lo que elijamos a contar pero ya verán que alguno al verlo pone la radio hoy por hoy dinero gratis les pedimos que utilicen para contarnos sus opiniones sobre la idea de esa renta hoy por hoy dinero gratis total en Buenos días hola buenos días el experimento ha tenido lugar en Finlandia que es como vuestro Portugal tres una distante relación qué crees tú que habrá ocurrido distante e geográficamente no venir términos muy ser ya es de día

Voz 30 34:26 pues un poco las espaldas tres y existimos uno para el otro cada vez con enfrentamos en hockey sobre hielo pero acabó entonces entonces

Voz 1995 34:34 acabo de hacer ruido que era habla otra vez habló través no entra el ruido ahí no creo que haces eh bueno vamos a conocer la opinión es que estaba muy bien el micrófono pero no es que no te presté atención que ya vamos a conocer la opinión de quién más saber esto nos vamos a Filandón Table TI Bain es catedrático de Política Mundial en la Universidad de Helsinki es un buen conocedor de este experimento

Voz 31 35:01 tengo buenos días Moi o en la mía muy también para usted y todos ustedes es un placer saludarle

Voz 1995 35:10 es un proyecto que se inició en dos mil dieciséis dos años de duración de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho y dos mil desempleados participantes como eligieron Taibo esos participantes que esos dos mil concretamente

Voz 31 35:25 fue un proceso de elección aleatorio o sea hace elegir dieron a la sal entre el grupo que recibe la subvención básica del seguro social entonces en comparación con el universo total de desempleados en este grupo hay más desempleados jóvenes mayores de veinticinco pero en relativamente jóvenes inglés empleados que han estado desempleados por un tiempo relativamente largo en si no no hubo una restricción de que tienes que haber estado desempleado por un tiempo largo pero en la práctica por ser por no incluir los desempleados más privilegiados que reciben una subvención de su sindicato que puede ser bastante auto fue la característica del grupo

Voz 1995 36:14 como que hicieran corsario porque quinientos sesenta euros no es demasiado dinero quinientos con quinientos sesenta euros en Finlandia puedo hacer muchas cosas

Voz 31 36:25 no obviamente no es suficiente para los gastos de vida de una persona en promedio la hay de era decir qué pasa si las subvenciones social le pueden ser de varios tipos y que tiene muchas condiciones se le emplazan por una subvención que llamamos renta básica que no tiene condicionalidad y quizá lo más importante que no pierde aunque encuentre trabajo

Voz 1995 36:56 ese dinero hizo que encontrarán trabajo siguieron buscando trabajo la gente quiere que que tuvo ese dinero

Voz 31 37:03 ahora hay resultados muy preliminares del primer año según Mas muestra estadística ni significó con mayor propensión edad de encontrar trabajo melón entonces el en el impacto sobre si encuentran trabajo no iba no podía intuir que el el impacto sobre el incentivo que tienen las personas de buscar trabajo Sue neutro mi confirma algo que dicen más gente de debe esa digamos que si les das una renta básica se vuelven flojos Hinault buscando trabajo pero tampoco confirmó hipótesis de quiénes están a favor de la renta básica que dicen que a usted le la renta básica tienes mayores incentivos para buscar trabajo a hay que hay que tener en cuenta que fue solamente el primer año ya es el de investigadores que dicen que hemos desocupados normalmente típicamente vendrían después del primer año donde se ve si hay incentivos son de incentivos para encontrar trabajo pero hasta ahora lo confirma ninguna de las dos hipótesis

Voz 1995 38:23 pero sí sabemos el los participantes como usted Nos dice en ese informe preliminar esas primeras conclusiones sobre el primer año nos dice que los participantes serán más felices que e incluso mejoraron su salud

Voz 31 38:38 exactamente el a experimento ha tenido tubos me estas digamos científicas ver incentivos para buscar trabajo Iber como impactar las calidad de vida de las personas incluidas en el experimento para esa segunda pregunta parece a base de entrevistas que más calidad de vida percibida por ellos mismos a aumentar es obvio que cuando te dan un subsidio en este caso de quinientos sesenta euros sin condicionamientos single disciplina sin la mejilla glam ya sin el digamos veo burocrático que implica normalmente se el desempleado tener que ajustarse a exigencias de diferentes oficinas sociales tu percepción de tu calidad de vida aumenta o te sientes más libre te sientes menos vigilado y menos disciplinado y eso ha sido para muchos resultado importante el impacto sobre empleabilidad es neutro pero aumentar la calidad de vida entonces en Si eso podría dar y a muchos les da a una ahora son para continuar experimentando

Voz 2 39:57 bueno

Voz 1995 39:58 por fin la felicidad sería lo que de qué va todo esto debo Taiwán es catedrático de Política Mundial en la Universidad de Helsinki muchísimas gracias debo un placer escucharle Moi

Voz 31 40:10 igualmente muy

Voz 1995 40:12 hoy que es que tengo aquí al sueco Torrealta haciéndome señor eso se dice mucho en bueno como todos los martes Nacho Carretero hoy sin Gonzo que está con con lo concerniente les acompaña para ampliar nuestra mirada sobre la actualidad muy buenos días qué tal buenos días son estudios como como no es decir todavía el impacto esa medida sobre dos mil personas que recibieron quinientos sesenta euros durante dos años a cambio de nada sin papeleo sin trámite simplemente lo percibían el impacto todavía e insisto es un estudio preliminar pero impacte la felicidad impacta en la en la salud pero no en las ganas de conseguir empleo o dejar de hacer

Voz 32 40:51 con lo cual nos deja un poco sabor agridulce porque como está muy politizado desde la renta básica universal estábamos deseando que este señor no es dijese quién tiene

Voz 5 40:59 la razón quién tiene la razón y al final dice que

Voz 32 41:02 ni uno ni otro que todo seguía igual pero que era más felices lo cual me parece un poco una obviedad pues si alguien le das quinientos euros al mes porque si pues un poquito va a mejorar su su calidad de vida echen un poco de menos saber en qué había afectado al estado está bien la gente sería más feliz con un dinero al mes claro pero es sostenible e como Le perjudicó al Estado supongo que con un baremo tan pequeño un estado tan rico como Finlandia poca gente en nada pero habría que aplicar eso a veces más habitantes y un estado Un poco más ajustado me con sabor agridulce en cualquier caso

Voz 1995 41:34 es que está encima de la mesa se llegan nuevas formas de relacionarlos con el empleo llegan nuevos trabajos llega nuevas máquinas para hacer antiguos trabajos debemos empezar a reorganizar no es lo que está claro es que los antiguos los únicos mandamientos que tienen doscientos años que condiciona nuestra relación diaria con nuestro trabajo empiezan a no tener sentido

Voz 32 41:55 no está claro está claro que el mercado laboral está cambiando de hecho ya manida frase pero es verdad que nuestros sobrinos nuestros nietos nuestros hijos Chuan a dedicar a cosas que no sabemos que existe Jun y desde luego ponemos la mentalidad en eso hablábamos ahora fuera de antena sólo en periodismo ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar otros lenguajes nuevos canales nuevas narrativas o ya sin darnos cuenta no estamos quedando atrás

Voz 1995 42:17 bueno vamos a intentar entender realmente la importancia de esta medida la importancia de este experimento uno parecidos es hoy se desarrolla nuestro país una especialista de este suta sobre la no sé si volvemos a decir renta básica universal porque una vez más como tú dices ocho tiene un condicionamiento muy claro y imposibilitó biológico además demasiado pesados son las diez y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias no sé

Voz 18 42:41 hoy por hoy

Voz 2 48:34 es un experimento se han hecho ya muchos a lo largo de estos cuarenta cincuenta últimos años como todos los experimentos pues pues eso experiencia muy concreta singulares que tienen un valor testimonial yo creo que nadie de quién defiende la renta básica universal puede pensar que por conceder quinientos euros au algo más a dos mil personas esta personas van a encontrar empleo el experimento puede determinar si se encuentra o no empleo pero el incentivo para buscarlo es distinto está claro que una persona que reciba quinientos euros pues no va a tener incentivo ninguno para trabajar diez horas por cuatrocientos cincuenta no es un es un experimento más en Estados Unidos se han hecho se hicieron otros de más amplitud curiosamente el resultado es que no tenemos eh conclusiones que puedan ser determinantes en el libro yo trato de demostrar que a favor de la renta básica universal hay argumentos muy potente también hay argumentos igualmente potentes en contra entonces creo que como además intervienen criterios de carácter ético o moral incluso filosófico pues hay que hacer lo posible para que ese debate en la sociedad serio Habbo con mucha serenidad con mucha pluralidad con rigor y siendo conscientes de que estamos con un problema sobre la mesa que no se puede resolver exclusivamente como si fuera la maquinaria de un reloj

Voz 32 50:12 Juan buenos días qué tal muy buenos días yo quería preguntarte cómo estos experimentos obviamente son universo limitado y no se pueden sacar conclusiones demasiados fiables si existe la posibilidad de un experimento sí fiable si lo ha habido en todo caso aussie la única manera de demostrar la la la efectividad de esta medida sería de verdad que un Estado la aplicase

Voz 2 50:38 experimentos en ciencias sociales no se pueden hacer había un físico que decías imaginan ustedes que podría hacer las físicas y los electrones los neutrones tuvieran libertad no se podría no entonces esto se peinetas son muy difíciles por ejemplo en Alaska hay un lo que podría ser una renta básica universal desde hace años pero Alaska es un país o un estado muy singular con unas la petrolera que otros no tienen ha habido a experimentos en algunos estados de Estados Unidos pero muy concentrados en el tiempo con condiciones no exactamente iguales a las de una renta básica universal quizá quizá aunque pueda sorprender el lugar o el país donde se ha hecho un experimento como más universalidad ha sido Irán pero desgraciadamente ese experimento se hizo en un momento en el que también había embargo y entonces claro las los resultados se ven quizá afectado por esa circunstancia exterior que se puede hacer pues sacar conclusiones parciales tratar de dilucidar de la manera más honesta y objetiva posible los elementos a favor y en contra a ver que como todo lo humano pues es muy imperfecto no podemos desgraciadamente pensar ni quién está a favor ni quién está en contra que la aplicación de una renta básica universal o va a resolver todos los problemas o no

Voz 0055 52:14 va a resolver ningún me me parece

Voz 30 52:17 que es además se puede CNIC habéis culturalmente hablas de las de diferente países circunstancias y logísticas sabes no es una solución universal en ese sentido

Voz 2 52:28 qué puede funcionar más o mejor y depende en qué país en que Cultura se aplica ya aplicado en países y en culturas muy diferentes por ejemplo en Estados Unidos y en Irán lo que se ha comprobado es que es una medida que combate la pobreza que en contra de lo que se suele creer no es incentiva la de una manera total y la renuncia y el empleo verdad que quién recibe una renta básica tiene más incentivo para buscar un mejor empleo o para trabajar algunas horas menos y eso ocurrido como digo pues en culturas tan diferentes como Irán o Estados Unidos o osea que siendo cierto lo que dice y la hay otros elementos también por ejemplo influye mucho la manera en que se financie porque no es igual que se financia a través de un impuesto sobre la renta au sobre impuestos sobre el capital os sobre impuestos de carácter ecológico o por ejemplo con creación monetaria hay muchas circunstancias que pueden influir hablando de una renta básica universal porque también habría que hablar de el choque ocurre a menudo y es que se habla en general de Renta Básica cuando eh nos estamos refiriendo a rentas garantizadas de otra naturaleza pero

Voz 1995 54:00 Juan en cualquier caso lo que sí tenemos es un sistema que debe variar porque la la fórmula y la relación que tenemos con el trabajo no no es la misma que tenemos desde hace cien años hay nuevos retos nuevas oportunidades está claro como dicen los americanos que es una frase que me encanta decir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo