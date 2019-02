Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 las once ya a las diez en Canarias con el foco puesto en el inicio de ese juicio muchas más noticias también con Antonio Martín buenos días

Voz 0706 00:13 los días Toni de hecho el juicio del proceso independentista ha comenzado en el Tribunal Supremo hace poco más de media hora inicio con un pequeño retraso en el que se van a desarrollar primero en las cuestiones previas planteadas por las defensas algunos abogados han puesto en duda ya la calidad de las pruebas del Supremo informa Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:28 qué tal buenos días al juicio ha comenzado con veinte minutos de retraso con los acusados sentados en un banquillo de cuatro filas a un lado sus abogados al otro las acusaciones enfrente el Tribunal Primero han escuchado las acusaciones que pesan sobre ellos y después han empezado las cuestiones previas Andreu Van den Ende abogado Oriol Junqueras ha vuelto a pedir algo que no va a suceder que en este juicio testifique les presiden fugado Carles Puigdemont

Voz 2 00:48 entendemos que la cantidad de pruebas suficiente pero no su calidad lo concretamente vamos a reiterar la solicitud de la prueba testifical de los procesados Push the money Rubira del senador Ignacio Cosidó ID como ya hizo en los escritos de

Voz 0706 01:01 defensa también denuncia la vulneración de derechos fundamentales acaba de decir que esta causa atenta contra la disidencia política pueden seguir el juicio en diré en nuestra página web en Cadena Ser punto com otro juicio que sigue en marcha esta mañana es el que investiga el supuesto espionaje a políticos en Madrid turno hoy para el ex presidente madrileño Ignacio González después de la confusión de ayer sobre el día en que estaba citado al llegar a la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que todo ese espionaje no se produjo hasta allí nos vamos Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 01:27 el interrogatorio ha comenzado con las disculpas de la sala por el error de citación de ayer en el que incluso la policía estuvo a punto de ir a buscar a Ignacio González un Ignacio González pletórico muy seguro de lo que decía e incluso ha retado algunos letrados como es el caso del abogado del Partido Socialista González ha negado que diera órdenes para hacer seguimientos que no sabía nada de ese tipo de operaciones pero en todo caso el espiado ha dicho fue el propio González escuchamos

Voz 3 01:52 yo sí fui espiado en el año dos mil ocho pide eso sí que consta acreditado en los medio de comunicación a los juzgados que yo lo desconoce cree que sin él por ningún ningún de conozco pero ninguno impresentable por supuesto que propone eso representados pero piense el único es pelaje que yo he conocido en la comunidad

Voz 0089 02:10 prosigue la vista oral es el momento de la declaración del periodista Francisco Mercado sonido en directo desde la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 1995 02:19 Claudia civil ha llevado a cabo

Voz 0706 02:20 decenas de registros en distintos puntos de la línea en un operativo contra el tráfico de drogas Algeciras Rubén García

Voz 4 02:26 la operación tiene su foco principal en el barrio de la tomará en La Línea de la Concepción Weise ha procedido a la incautación de una cantidad aún indeterminada de droga dinero y numerosa documentación debido a los cuantiosos registros practicados en diferente vivienda de ese barrio en total San practicando hace cuarenta si se suman también otras zonas como el chaval o Santa Margarita se habla de un operativo sin precedentes en el que participan varios centenares de agentes en unidades por tierra Mariaire el jugado captó la diligencias ha decretado el secreto de sumario pero las primeras informaciones hablan de varias detenciones de la localización de una importante cantidad de droga documentación ITA mero intervención de material utilizado por la banda de narcos como un radar para detectar la presencia

Voz 1871 03:01 policial porque esta Resa dedica al transporte

Voz 4 03:04 hachís por vía marítima procedente de Marruecos no se descarta que la investigación también afecte a otro municipio cercano

Voz 1434 03:18 seleccionador de baloncesto Pepu Hernández acaba de presentar su candidatura a las primarias del PSOE a la capital y acaba de realizar también sus primeras declaraciones ante la prensa Carolina Gómez buenos días

Voz 1995 03:28 qué tal buenos días te pueden decía

Voz 5 03:30 ha presentado oficialmente su precandidatura en la sede del Partido Socialista de Madrid en la calle del Buen Pastor ha venido acompañado de su equipo en los concejales del Ayuntamiento Ramón Silva Mar Espinar y Mercedes González dice que ahora está centrado en conseguir el apoyo de los militantes que se siente bien recibido por los compañeros en las agrupaciones que estaba visitando también ha agradecido el apoyo expreso del secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez y de la dirección no ha querido entrar a valorar si tiene que acudir o no a la presentación de otros candidatos como han reclamado por ejemplo Manuel de la Rocha dice que esa es una decisión personal que tiene que tomar él

Voz 1434 04:05 como mexicano el noventa por ciento de los investigadores que trabajan en los hospitales madrileños tiene contratos temporales y casi un tercio se encuentra en fraude de ley según denuncia CCOO Laura Gutiérrez

Voz 1995 04:17 según este sindicato unos cuatrocientos profesionales están con

Voz 1275 04:19 tratados en fraude de ley ahora mismo en las fundaciones de investigación biomédica de los hospitales públicos de la Comunidad van encadenando contratos temporales año tras año Miguel Ángel Fresno de Comisiones Obreras

Voz 6 04:29 trabaja en la paz de manera que se ha creado una tremenda bolsa de fraude en la contratación con con con casi un tercio de todas las de de los mil doscientos trabajadores de las fundaciones que están contratados en fraude

Voz 1995 04:41 comisiones pide a la comunidad que reconozca su condición de indefinido

Voz 1275 04:44 porque así lo permiten dicen los últimos presupuestos y normas

Voz 1434 04:47 esta tarde vi los servicios funerarios de Madrid aseguran que limpiarán lo antes posible las pintadas que han aparecido en las lápidas de La Pasionaria hay de Pablo Iglesias el fundador del PSOE en el cementerio de la Almudena siete grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:21 con Toni Garrido vamos a extender un poco más allá su reinado seguimos hablando con el periodista Nacho Carretero que es el de Fariña aunque últimamente por lo que sea parece haberse convertido en el de María

Voz 7 05:36 Nacho Carretero buenos días periodistas Poli periodista que bueno

Voz 1995 05:43 Nacho es el que más sabe promete el que más en general y en particular sobre lo que ocurría en Galicia los años ochenta con con la Fariñas con todas la cocaína pero ahora va camino de saberlo todo sobre la marihuana España en estos años dos mil diez y tantas este fin de semana hemos un reportaje muy interesante sobre esta situación que practicante desconocemos que es una una realidad en muchos entornos pero muy desconocida para la opinión pública

Voz 7 06:11 sí que es

Voz 9 06:13 Iker tal es un reportaje que hicimos Pablo Ordaz ello este fin de semana un poco lo que nos llamaba la atención que lo titula hemos marihuana fuera de control jugando con que España se está convirtiendo sin darnos cuenta en un país productor de marihuana para Europa y de los cultivos están creciendo de una manera tremenda hemos visto estos días en Granada

Voz 10 06:34 Barrios enteros sin luz porque los cultivos ilegales es engancha a la recién enseguida vamos precisamente hasta uno de esos

Voz 9 06:42 sí iraquí vemos cómo cómo España se está produciendo marihuana fuera de control porque seguimos sin regular la seguimos sin llegar a un acuerdo mientras montón de país en nuestro entorno están llegando a acuerdos sobre la regulación incluso sobre la legalización en España parece que esto sigue sin sin aclararse es un debate extremadamente politizado parece que según la ideología o el partido uno ya tiene una idea preconcebida como casi todo en este país pero ya tiene una idea preconcebida de lo que hacer con la marihuana legalizarla o no yo creo que es mucho más complejo y sobre todo existe un que es algo que intentamos reflejar en el en el reportaje todo un en turbia miento que está ocultando o va analizando los riesgos de la mariguana especialmente menores pues me parece que tiene una imagen amable una imagen ideologizada pero lo que está ocurriendo es que los menores están accediendo a una mariguana sin regular sin controlar sin a ver qué qué niveles tiene de su actividad is está multiplicando los daños porque la marihuana menores pues es muy perjudicial igual que lo es el alcohol

Voz 1995 07:41 si además e incluso el testimonio de un ex traficante de cocaína que ahora se ha pasado la mariguana donde a la parece que está usando de una tienda ropa pese decía todo son ventajas e producto tiene buen precio buen mercado buena imagen así es la marihuana tiene buena imagen si se si la marihuana tiene

Voz 9 07:59 en un marketing grande tiene una parte amable y sobre todo tiene un punto de que las posiciones que se oponen a la legalización de la marihuana no son críticas au alertan sobre redes de los mariguana suelen ser caricaturizado como posiciones conservadores carcas au antiguos no hay y en realidad lo que lo que hay que tener en cuenta es que obviamente la marihuana no es cocaína no es heroína pero es una droga y como tal pues acierta a cierto

Voz 10 08:25 los cerebros aciertos

Voz 9 08:29 a ciertas edades pues tiene un riesgo muy elevado y lo que estaba diciendo el narcotraficante lo que nos

Voz 10 08:34 contaba es que la marihuana es un

Voz 9 08:37 producto que ellos ven como el futuro como muy rentable como mucho menos riesgos han en sentido legal porque además acarrea penas mucho menores que están apostando montón porel de ahí la multiplicación la inquietud de la policía de las autoridades porque es está se está multiplicando la producción y el tráfico de marihuana sigue sin regularse insisto en ese aspecto

Voz 1995 08:58 el hachís y la marihuana son las drogas más consumidas en España el ochenta y cuatro por ciento de la población estaría a favor de su legalización que el fines terapéuticos y el cuarenta y siete por ciento opina que también habría que legalizar sus usos lúdicos sí

Voz 1871 09:13 control Lotina las mafias y la gente lo que dices

Voz 9 09:16 bueno pero por el control lo tiene a las mafias de esta porque los impuestos que se llevaría al Estado porque el control sobre el grado de THC que es el principio soy coactivo del cannabis lo tiene el tipo que lo cultive sin control por qué un chaval que se acerca la marihuana pues no sabe exactamente lo que está consumiendo hay una falta de control después por supuesto el uso terapéutico en España pues sigue sin regularse bueno pues son muchos los enfermos que que están poniendo el grito en el cielo porque el tratamiento analgésico ya está fuera

Voz 1871 09:49 debates se efectivo y sigue sin

Voz 9 09:51 Claassen en España que las semillas son legales

Voz 10 09:54 claro que como tal es legal pero

Voz 9 09:58 sumo es legal en un espacio privado la semilla es legal y sin embargo la compra venta del cogollo de la planta

Voz 10 10:06 es es ilegal sea el fin que sea

Voz 1995 10:10 es que son muchas preguntas una vez más que aterrizamos un asunto estos al al terreno de de la realidad de lo que vivimos todos pues nos encontramos con problemas de regulación vamos a contarles como decía hecho lo que pasa en Granada posiblemente por culpa de las plantaciones de no culpa de esas plantaciones ilegales de marihuana todos los días por la tarde en Granada sea Valls un las cortes suceden desde hace años en el último hecho insoportable siguen a durar hasta ocho diez horas la casas colegios centros de trabajo negocios en los que sólo hay dos horas de electricidad al día Rafa Troyano es compañero de la reacción de la Cadena Ser en Granada Rafa muy buenos días hola buenos días esto esto lleva ya un tiempo desde cuándo

Voz 10 10:54 desde hace uno dos cinco diez quince años veinte años treinta años

Voz 1779 11:01 en la misma zona ir en el problema de la marihuana agrava en el asunto agrava las deficiencias de la red eléctrica pero el problema de la marihuana no es la causa es una de las no es la consecuencia no la causa sino bueno una más de las consecuencias de un de de de estar hablando en este caso de un una zona muy concreta de distrito Norte de la ciudad de Granada especialmente el Polígono de Almanjáyar o una parte del polígono de Almanjáyar y parte también del polígono de Cartuja en ese distrito norte de la ciudad de gran

Voz 7 11:35 nada es una

Voz 1779 11:37 zona totalmente marginal donde todos sur Geo todos se se desarrolla sin que haya una especial incidencia de las políticas de igualdad en las distintas administraciones por decirlo de alguna forma de alguna forma suave no es decir nadie ha sido capaz de hincarle el diente a una buena política de regularización de justicia social en el distrito Norte de la ciudad de Granada hizo una de sus manifestaciones una de las manifestaciones del problema que se vive ahí es cultivo de de la mariguana el problema con la luz el problema con la luz viene porque arroba electricidad con las plantaciones pero viene también por una deficiencia infraestructura

Voz 1995 12:28 lógico siempre bueno el pasado día siete eh Rafa el pasado día siete alrededor de mil personas se manifestaron en la ciudad para exigir una solución ahí estuvo Radio Granada de la Cadena SER recabando los testimonios de los vecinos como Manuela de la barriada de La Paz que fue la protesta con su factura de la luz en la mano explicaba muy bien lo que ocurre

Voz 0419 12:46 llevamos varios meses cuál es y tres o cuatro meses que enojoso andaluz diariamente no están dando siempre por ejemplo no han dado de dos días al día que doce de la mañana a dos de la tarde cosa que no puedas en un plato de igual huida caliente ni los niños pueden hacer los deberes con tarde nada porque claro no tenemos Lula estos hemos tenido que comprar independientemente esto está divulgando de sin Lugo en estos frión mi madre con bronquitis mala ASO llegar nunca ni y encima no viene la número cuatro siete doscientos cuarenta y cuatro euros

Voz 1995 13:19 doscientos cuarenta y cuatro euros parece para

Voz 9 13:21 el ático también que sobre lo que estamos hablando no donde se está cultivando marihuana quién en qué condiciones en la marginalidad y quién lo está pagando la falta de controles de regulación me parece muy ejemplarizante que es este ejemplar más bien que esté ocurriendo donde está ocurriendo que es una zona que lo paga pues esta señora la falta de control y de regulación

Voz 1779 13:41 los servicios públicos porque el Centro de Servicios Sociales no puede funcionar bien porque el ambulatorio de Cartuja que es el ambulatorio para todo el distrito Norte de la ciudad de Granada pues tiene tiene también problemas pero en fin todo

Voz 11 13:55 viene de una bando o no

Voz 1779 13:57 hablar de de esa zona de Granada ahí le duele

Voz 1871 14:01 de la mariguana pues sí es un elemento más a tener

Voz 1779 14:03 cuenta y lógicamente afecta al servicio eléctrico pero es un problema de fondo muy grave problema de las tres mil viviendas en Sevilla del polígono de Almanjáyar en Granada ideó otros muchos barrios a los que haciendo como que no se veo haciendo unas políticas de mantenimiento básicas y mínimas pues al final vamos pasando van pasando vamos pasando ya llevamos cuarenta años de democracia sin atajar el problema

Voz 1995 14:35 por eso seguro que mucha de la gente que nos está escuchando conoce cerca de su barrio cerca de su casa un problema exactamente igual y es verdad que dejamos que estén ahí son problemas a los que damos la espalda constantemente sin que nadie sin que el Ayuntamiento sin que las grandes compañías en este caso la crítica sin que nadie decida resolver lo que está ocurriendo Rafa Troyano estaremos atentos atento al desarrollo de esta de esta historia Rafa muchísimas gracias un abrazo bueno son son muchas las realidades que mostramos en este programa desde desde la del dinero no tenerlo es una realidad para muchas a este asunto tan concreto de la de la marihuana que tampoco nadie se atreve a regular como nos contaba Nacho Carretero nuestros encontramos aquí dentro de siete días de parece estupendo un abrazo muy grande

Voz 13 15:25 Toni Garrido y Cadena SER

Voz 1 19:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:15 mañana la radio está abierta para ustedes venga mañana pero es que el viernes Brooks yo veo como todos los días se gracias por la invitación en todo caso es decir un lío con lo que yo tengo con lo que yo vivo aquí mañana es el Día Mundial de la Radio están ustedes invitado en fin este viernes mañana están ustedes invitados también pero el viernes quince de febrero a partir de las nueve de la mañana vamos a estar en el Castillo de La Luz de Las Palmas Gran Canaria vamos a inaugurar por todo lo alto uno de los carnavales más internacionales del mundo este año además están dedicados a una noche en Río de Janeiro así tenemos el plan por la mañana programa ustedes no tienen más que pasar por Ser Las Palmas para acogerse invitación invitamos a suena mañana por la mañana luego por anoche Drag Queen concurso hemos apuntado a sueco la vikinga se llama el la Performance no tenemos todavía muy clara hablamos un poco no está acabado pero mañana por la mañana a nueve de la mañana Castillo de la Luz

Voz 8 20:32 y luego

Voz 1995 20:33 la tarde P con el concurso de la vikinga de jueves a lo que no te ríes tanto como hace un momento eh el próximo viernes en Las Palmas mañana a la radio ustedes día aquí en este momento la persona que citó mal a Ignacio González la vida que le dijo Esperanza Aguirre tus siéntate ahí en ese bordillo Espe que estás muy digno eso te acompaño a darlo todo en Pasapalabra es un ángel travieso un árbitro de la chorrada es nuestro cazador de críticas hoy ampliando además el espectro nos va a llevar a otro entorno musical

Voz 1434 21:09 es un sueño

Voz 1995 21:12 yo sé muy buenos días veo ahora yo lo he dicho bien Chaussée ya de por qué no dice bien tengo una horda de defensores de la XL tenemos que advertir que estas un escondite a amigo no es culpa mía es culpa de otro encima

Voz 1871 21:34 el escrito al que semana pues muy bien básicamente buscando el error remodelando Mel común sordo

Voz 1995 21:41 claro que no estés ahí hoy juicios y Lucas bueno es la costa de hecho me estoy planteando es esta sección no será un error sino baja demasiado entre sí ya te digo yo que no busque más baja mucho el listón de paz pero también le viene porque están muy alto no si hoy vamos a ampliar el el punto de mira como les decía íbamos a otros lugares son del error se produce de manera constante vamos concretamente las de los clientes y con timón

Voz 1871 22:09 ellos pues si de la gente que va por ahí tolerando cuentas metiéndose con gente y claro se encuentra al otro lado con responsables de servicio al cliente y community managers que están que tiene mucha cintura cintura devuelven mantienen Cayo y un siempre siempre que el bolsillo completamente eh Albert López un tal Albert López escribió una vez un tuit que ponía hola buenas Vueling se lo dedicaba la compañía aérea Vueling dice sí entró al avión empalmando me corrijáis otro bulto gracias de antemano la respuesta de

Voz 1995 22:41 pero es que la gente

Voz 1871 22:43 así es es un mensaje eso

Voz 1995 22:47 si entro empalmando me

Voz 1871 22:49 otro bulto gracias además estoy cometiera otro aquí en horario de oficina a cómo Kenia burraco de poner esto con lo cual el manager de Vueling le dio una respuesta mítica le dijo hola Albert solamente si supera las medidas de equipaje de mano que son cincuenta y cinco por cuarenta por veinte sino tendrás que facturar

Voz 1995 23:08 no creo que la verdad que yo creo que no hay una muy buena también sí y me gusta muchas palabras pero ayer de sin azúcar punto

Voz 1871 23:19 pues sí es la cuenta de Antonio Rodríguez Estrada que tienes sin azúcar punto org que es la versión digital de un libro que plasma gráficamente la cantidad de azúcar que hay en alimentos que tenemos en nuestra despensa de hecho el libro lo prologó nuestro compañero Mikel comunista Iturriaga llevo en la cuestión que no sé si recibe trofeos con cierta frecuencia a las devuelve calentita concretamente un tal Dirty le dice hola buenas cuánto azúcar tiene un porro ya de paso si sabéis quién pasa en Paterna me hacéis un favor vimos es un poco si ganan poco la cosa así la respuesta fue tranquilo no te producirá diabetes de tipo dos tan sólo pérdida de memoria alteración de las capacidades cognitivas de arte explicará que es es otro psiquiatra depresión ansiedad psicosis esquizofrenia ni idea de quién pasa en Paterna pregunta a Policía son muy magenta explicita la cuenta de policía

Voz 1995 24:11 bueno pues no querías caldo pues toma toma bueno vamos que asiste críticas a monumentos

Voz 1871 24:17 pues sí bueno hoy empezamos con algo los terroristas han ido mucho más allá ya no separan simplemente monumentos y con atracciones sino que ya hay reseñas de continentes enteros

Voz 1995 24:25 cómo vas a hacer una crítica de un continente pues sí concreta

Voz 1871 24:28 veinte de Europa

Voz 22 24:31 sí sí sí pues hay gente que te venga Europa empiezan el cuadro fue nueva Europa Europa analizando muy poco No me hables de América

Voz 1871 24:44 bueno pues en fin continente como estoy ya te digo esto son comentarios estadounidenses generalmente Jacko Jacob K que dice que no es fumador y es amante de los perritos calientes lo define así Europa hace una Europa queda demasiado lejos de donde vivo y la gente de allí no habla inglés bueno al menos no todo el rato y aunque la comida era buena no había perritos calientes yo sólo recomendaría ir si estás dispuesto a gastar mucho dinero y oler a humo

Voz 1995 25:11 hombre en Europa con que formamos me gusta mucho la síntesis Europa no hablan inglés tan

Voz 1871 25:19 hay algunas veces sí pero no Toronto con y en algunos países en algunos países que no

Voz 1995 25:25 ah y alguno más que pese a valorar Europa Jeremy dice cuna de la civilización moderna

Voz 1871 25:32 una combinación asombrosa de felicidad y romanticismo pero el equipo una estrella porque el que Nos alquiló el coche era un borde y los quesos apestan

Voz 1995 25:41 vale pues más equilibrado a ver le voy a quitar una estrella al continente al continente europeo porque él tiene maquilla

Voz 22 25:51 hay que pararlo

Voz 1995 25:54 por esto es Europa pero Jiménez is the

Voz 1871 25:57 a pues si te gusta el Yossi M A P su reseña de África se dice fui a África una vez había muchos leones muy romántico es magnífica si te van los leones amigo

Voz 23 26:12 ajá

Voz 1871 26:15 no he buscado en África no se aparte matriculación porque África es como si fuese como quien dice Cuenca no le da igual mete África osea Kenia Hay Marruecos

Voz 1995 26:27 en lo que tiene que ver lo que yo con pero me gusta mucho es muy buena

Voz 1871 26:31 bueno pues si no te gusta no vayas a mí no me van Nicolas T dice más grande de lo que esperaba

Voz 23 26:38 así que si el ser humano tiene la MAP en el mapa se llama pequeño la verdad más grande de lo que esperaba

Voz 1871 26:47 el ser humano necesitó varios millones de años para evolucionar y caminar sobre dos piernas pero luego se marchó de allí a algas y sigo siendo uno de los siete continentes más importante

Voz 1995 26:59 esa es África uno de mi siete condición de favorito concretamente el el séptimo las que bueno que está bien no íbamos a volver a tiempos pasa hace ya algún tiempo que la música forma parte de pedimos que estaban de Operación Triunfo que fue la música forma parte de nuestra vida etc Janos pero hemos decidido volver a lo que en su día conocimos como rocas forestales oyes explicar nuestra querida audiencia de la cadena SER que es una roca forestal bueno hace tiempo

Voz 1871 27:35 no no os mando un oyente una una anécdota curiosa y es que creo que si mal no recuerdo fue un concierto con su novia fueron a ver a lo que

Voz 1995 27:43 Ello hizo cuando llegó el estribillo de su famosa

Voz 1871 27:46 canción descubrió que su chica llevaba mucho tiempo cantando la canción mal convencida de la de la nada voy a ser una rock'n'roll star rock'n'roll star operar su novia cantaba Ubú hubo una voy a ser una roca forestal así que con esas se creó o practicamente la tendencia de canciones a un universo

Voz 1995 28:08 eso es equívocos en canciones lo llamamos rocas forestales por esto Roca forestales a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes robar gasóleo está les porque hasta Coca forestal has rocas Kfor esta sí porque es que esto lejos de disminuir no esto esto aumenta esa cumplimos que no nos dedicamos de unos pues todos el ojo ahí y aumenta el homo por ejemplo

Voz 1871 28:46 bueno yo siempre les relacionó esto con una canción que yo mismo voy a hablar de mí Roca forestal que yo la olla en casa que la tocaban mucho mis padres que es el día que me quieras que la grabó originalmente Carlos Gardel aunque la más conocida últimamente es la de Luis Miguel que la canción original vamos a ver la canción original dice una cosa pero yo entendía y un rayo misterioso Arak nido en Tupelo hará que muy arácnidos en Tupelo luciérnagas furiosas que verán habla es decir a mí me parecía todo lógico Radio misterioso pero Tupelo y luego las luciérnagas furiosas que te hacen algo pero algo unos dicen que dice otra cosa ver lo podemos escuchar

Voz 8 29:33 la cuidan Tupelo

Voz 7 29:40 lo dice es todo antológicos ha

Voz 1995 29:45 se dice hará pelo lucía abrir gas curiosas totalmente que es como pan atenta una ficha en la cabeza que yo entendía eso qué cuyos además es cuando tú tienes una roca forestal es muy difícil salirse de ella bueno he tenido que leer el texto original que dice un rayo misterioso harán nido en Tupelo luciérnagas curiosas pero eso dicen esa dicen venga uno

Voz 1871 30:10 bueno hay una que es la canción Muñeca de trapo de La Oreja de Van Gogh que teóricamente vamos a ver lo que lo que Juan Ga hoy día era cada silencio es un menú de que va detrás de mí sin parar de llorar que también

Voz 1995 30:25 que cada uno piense me pilló con lógica

Voz 1871 30:27 si no que cada silencio se convierte en un menú de qué va

Voz 1995 30:31 es que no conozco la canción detrás de ti sin parar de llorar

Voz 1871 30:33 sabes el típico menú de kebab que te conviene

Voz 1995 30:38 vamos a España

Voz 1871 30:39 a qué he dicho

Voz 8 30:45 lo dije yo meter

Voz 1995 30:54 pero lo que a ver que va que va el típico falaz que va detrás de se echaba encima te va diciendo al pilla falaz pero lo dice dice eso que dice la ley

Voz 1871 31:06 no teóricamente dice una nube que va no no cada silencio es una nube que va

Voz 1995 31:11 menudo última vez Mengele finalmente cabe duda esto es la típica que transcurrieron mala letra vale una más vale pues hay otra que es la versión de Luis Miguel de la canción se te olvida se olvida bueno pues la canción

Voz 1871 31:31 Antonio entendía por mi parte te devuelvo mi promesa de arte ni siquiera sientas penas por dejarme que ese pato lo escondió creo que me siquiera sientas pena por dejarme que sí

Voz 1995 31:44 Solbes lo escondió no tiene cómo no que como

Voz 1871 31:46 que escondió la pena el amor es lo que entender pan Pato esconde

Voz 1995 31:51 pero la el amor los misterios saca estas tú Juan Antonio bueno

Voz 8 32:04 eh

Voz 1995 32:19 lo digo

Voz 20 32:20 Díaz está destacando esto sí sí ese papel ese pato Tucker un un estudioso de nuestra lengua Tom

Voz 1995 32:27 que sí que sí que se escuchaban tanto escondió el amor que a veces pasa tanto que un poco figurativa no me gusta comprobar realmente las letras de verdad

Voz 1871 32:48 la canción modernista que bueno es relativamente reciente en medio reggaetón que es ella es mi Cinderella que es como Cenicienta de Joan O'Neill fichó Touring el pueblo kurdo es lo que Alex Oia es el estribillo ella es mi Cinderella cuando la veo me las seco con cautela

Voz 1995 33:08 hombre muy romántico

Voz 1871 33:10 el paro dentro de un reggaeton oye como que te diré todo

Voz 1995 33:13 o sea el ellas Mi Cinderella cuando la veo me la seco con cartera como Acebes

Voz 1871 33:19 pues escucha estas clarísima de ahora

Voz 1 33:28 para para

Voz 1995 33:32 de lo que dice la canción original para no opusieron a desvelar si no está aquí sino bueno lo que dice la canción originales ella es mi Cinderella cuando la veo me cerco con cautela si eso me acerco pero me las sigo sin cautela a ver

Voz 1 33:54 la

Voz 1995 34:00 cuando la veo me las seco con cautela es un poco como preparador

Voz 23 34:05 sí

Voz 1995 34:06 gracias eso sí siempre es tan sutil tan prudente tan moderados José Castro muchísimas gracias

Voz 1 34:17 puro con Toni Garrido

Voz 1995 39:30 ya saben que hoy las miradas están puestas en el corazón de la justicia si nos permiten nosotros pondremos la nuestra Un poco más abajo un tiempo en el que los cafés restaurantes eran efervescentes centros del debate cultural social y político tertulias del Café Comercial el Café Gijón en Madrid el Iruña en Bilbao el Nobel Tien Salamanca o el Delicias en Barcelona congregaban algunas de las personalidades más relevantes el país e impulsaban y enriquecieron el arte cine la política hay por supuesto la literatura hoy existen algunos locales que han tomado ese testigo y continúan promoviendo esa creación literaria es el caso del que les vamos a hablar en este caso la creación literaria erótica

Voz 7 40:17 Candela Arroyo Pastora Vega muy buenos días

Voz 1995 40:21 ellas dos Cadel y Pastora forman parte del jurado del premio de literatura erótica escrita por mujeres valga me dios al que pertenece también personalidades como Carmelo llega al máximo Huerta Dario Grandinetti Laura García Lorca Raúl del Pozo José Luis García Berlanga o el ministro de Interior que se lo piensan tiene estas lógica que forme parte de jurado de un premio así Fernando Grande Marlaska medidas Candela como hijos suyos Hornillo en grupo de personalidades de la cultura increíblemente heterogéneo

Voz 11 40:52 hay que nombrarlas es debido a mi madre Beatriz Álvarez que es el motor de la Fórmula uno que es capaz de cualquier cosa que se propone mi sueño era hacer algo por y para mujeres Si a nuestro lugar de reunión con todo encuentre gente tan interesante y variopinta como este jurado tan maravilloso que tenemos

Voz 1995 41:13 mucha labia buena comida porque él es colista con alusión

Voz 33 41:20 yo a todas

Voz 13 41:23 hace ya cuatro años y la verdad es que es que es estupenda logró una iniciativa a la que desempeñarán las dos mira dónde estamos

Voz 1995 41:32 las aficionado al género

Voz 13 41:35 bueno a ver oyes eso lo llevo ya cuatro tres Toño llevo tres el primer año lo presentamos

Voz 1995 41:46 a la entrega de los premios llevan tres años

Voz 13 41:48 sí bueno sí leí algunas cosas pero tampoco es que sea una afición

Voz 1995 41:54 nada al genio una como dice Khedira porque es limitado solamente a mujeres sobre te pueden presentarse mujeres al premio pues por qué

Voz 11 42:02 Nos parecía más interesante ver la saber qué cuáles son los gustos de una mujer es creo que estamos acostumbrados de saber los gustos de los hombre eso a saber qué es lo que les gusta en la cama

Voz 34 42:15 las mujeres creo que por vergüenza por pudo

Voz 11 42:18 por qué tienen menos voz

Voz 34 42:21 que no es que no la tengan pero creo que se debe escucha menos

Voz 11 42:25 queríamos que fuera más femenino nos parecía muchísimo más interesante saber cómo detrás de un relato eran capaces de contar

Voz 1995 42:33 cómo se ponen las mujeres cuatro años de de de premios cuantos más o menos los relatos eróticos que te has ido estoy bien personas

Voz 13 42:42 entonces me me me he leído y sobre todo pero lo más divertido es cuando nos juntamos el jurado está compuesto por mayoría de hombres quedando mujeres

Voz 1995 42:51 a argumentar por qué

Voz 13 42:53 te porque lo otro es genial que ahí sí que vemos su civilidad tan distinta

Voz 1995 43:01 entonces valora Ice volvemos a mí la escena donde describe casi todo lo que no suele gustar a las chicas creo que veníamos entonces valorar la calidad del jurado no premio en España hubo un premio durante veintiséis años otorgaba la sonrisa sonrisa hay una gran tradición desde donde recibiste extradiciones muchos textos de todo la única condición es que sean mujeres y en castellano

Voz 11 43:29 es Latinoamérica están muy fuerte Argentina Méjico

Voz 1995 43:35 pero

Voz 11 43:37 este año hemos recibió alrededor de quinientos no exagero doscientos cincuenta pueden ser de Meg México Argentina Venezuela Panamá sí que creo que están más más acostumbrados a hablar de más libres se sienten más libres son incluso no sorprende porque son muy masculinas hablando de sexo son lo que esperan los hombres del juez

Voz 1995 44:02 a mucha más bruta sino que ahora mismo estoy ya con ganas de leerlo Jadson el premio se falla conoceremos el resultado mañana así a partir de el jueves ya Estrada las tres mujeres el premio son ni quieren llegan tarde para llegue a mil quinientos euros y la publicación de un volumen fantásticamente editado por por Berenice seguramente alguno de ustedes está con la inquietud de saber qué pasa con el juicio al pluses puede irse si quiere pero yo les garantizo unos minutos esto va a mejorar porque le hemos pedido a nuestra compañera Celia Blanco que le algunos de los relatos concretamente el ganador del año pasado Celia muy buenos días así que puede usted irse a ver qué pasa con el proceso pero es altísimo esta o ver las imágenes es es escuchando quieres ahora yo propongo imágenes sin sonido de el texto es ahora lo del sadomasoquismo sueco lo de auto herir si hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a dar lectura algunos de esos textos que han merecido premios como el de la Retail premio de literatura erótica

Voz 24 45:13 Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 50:21 no quería tienes el texto

Voz 11 50:24 sí

Voz 1995 50:25 vale saben que estamos hablando de literatura erótica valga medios cuarto premio conoceremos mañana el nombre de la ganadora solamente son mujeres las que pueden presentar tenemos el texto que ganó el año pasado si de Carolina Fernández de pequeño Corvette que dice así espera espera espera pero vamos a ambientar no

Voz 1 50:50 ahora sí Celia Blanco de la efectivamente

Voz 44 50:55 las gracias abrazaban las piernas rodeaban las bocas la mía las manos exploraba ni los cuerpos ya despojados de telas y otros incordio se invadían unos a otros con consentimiento complacencia

Voz 1 51:12 la provincia de Extremadura

Voz 1995 51:17 el regionalismo es siempre presente estoy hablando de la literatura erótica es verdad que la literatura erótica forma parte de nuestros más ocultos deseos en nuestras lecturas entre ellos no compartimos con el compañero trajo lo no compartimos ese tipo de cosas sigue habiendo a podar

Voz 13 51:40 yo creo que en general en la sociedad no solamente entre las mujeres hay pudor ahí no se non todavía no hay una conexión con eso con ese mundo eróticos en forma de literatura de película de lo que sea no puede Dani o natural es muy difícil

Voz 24 51:57 duramente expresar en palabras algo tan íntimo no yo digo para hombres y mujeres no es fácil hacer gente es fácil pero que transmitir esto tiene que ser un enorme

Voz 11 52:11 sí sí yo creo que no es muy fácil leer sea lo vulgar yo creo además no con el erotismo te dada a la línea el porno

Voz 1995 52:23 has aprendido algo sobre el sexo los libros

Voz 11 52:25 muchísimo yo aprendido muchísimo en los libros primero porque porque llevo leyendo literatura con sexo desde que era bastante pequeña y segundo porque a mi primer me gusta mucho leer y segundo porque lo que te permite la literatura erótica es imagina y ante eso ya yo ya no tengo yo yo ya no tengo límites o sea pensar que puedes imaginar una situación erótica que llega a excitar a ti misma a mí me apetece mucho creo

Voz 1995 52:55 adiós gusta mucho y reconozco

Voz 11 52:58 es es Ci intenta escribir un texto erótico que yo lo lo hago prácticamente a diario es muy complicado es muy difícil y es todo un reto sí puede terminar cachondeo después de haberlo escrito

Voz 1995 53:12 luego viene José Antonio Marcos cubos remonta Hannelore pregunta son profesional el hombre si me gusta les hablamos de lo que vamos a mí lo que más me gusta es leer antes hablamos Ical es un premio que a nuestro país por Luis García Berlanga que premió creaciones eróticas durante veintiséis años en la literatura el gran fenómeno el último gran fenómeno

Voz 7 53:38 es este escuchan una humedad lo romántico

Voz 1995 53:42 cincuenta sombras ningún Elegy en alguien ha leído los libros y además no creo que no yo empecé a leerla

Voz 13 53:54 eso te lo me algo corría que me arranca muy bien pero luego ya confieso que no termine la dos tomos no

Voz 1995 54:05 tres Hombra masón

Voz 11 54:09 más sombras y más ante una descripción dulcificaba de una relación de acoso entonces me niego en absoluto a pensar que un tipo se puede presentar en mi trabajo me da igual que venga el Icod

Voz 1995 54:21 pero coma que vengan que vengan el metro en la línea pero pero perdón claro el enterrado de la imaginación como tú decías al final no pues habrá gente que tenga fantasía que es que vine alguien y la fantasía que lo entierren un armario decir dentro de la imaginación hay Toreno afortunadamente

Voz 1871 54:42 donde no hay límite ni moral

Voz 1995 54:44 nunca que podamos cruzar los demás

Voz 11 54:47 qué es lo malo es que siempre nos han contado lo que era una relación sadomasoquista desde una perspectiva que es erróneo porque narración sadomasoquista ya no se hacen así no se establecen así nadie se presenta y Koji de repente te da un bofetón sino que los limpio es los establecen las dos personas Se habla mucho que es algo que no aparecen cincuenta sombras de Grey donde ya se ve como sobredimensionada por toda esa pasión desenfrenada de ese hombre que no deja de ser una representación del mito de el amor romántico que bueno pues que tanto daño nos ha hecho a mucho