Hoy por Hoy (12/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

pero y todo el buenos días primeras horas de juicio en el Supremo contra los doce dirigentes independentistas procesado si ya tenemos las primeras pistas sobre la estrategia de es calificadora de las defensas el abogado del ex vicepresidente lo Junquera ha calificado de juicio político este procedimiento que acaba de iniciarse Alberto

Voz 0055 00:27 quizás si el abogado así Romeva denuncia que este proceso ha vulnerado los derechos fundamentales de los acusados los políticos los de libertad de expresión de manifestación y acusa a la Fiscalía de definir los hechos con el diccionario militar me tendré

Voz 3 00:39 hay que dar la razón se han restringido todos cogí la Constitución el otro día it todos los derechos de la Constitución se han restringido nuestro procedimiento

Voz 0055 00:49 declara ahora sabe Melero abogado del ex conseller de Interior Joaquim Forn ya que se evidenciado José Antonio la primera discrepancia ha dicho que este es un juicio penal nada más y nada menos a diferencia de algunos compañeros suyos que definen este caso como juicio político

gracias eh Poza sólo uno de los procesados Jordi Sánchez el líder de la Asamblea Nacional de Cataluña lleva el lazo amarillo los exconsejeros han incorporado a la solapa de su americana la insigne Alpine que les correspondía en función de su antiguo cargo estamos a la primera sesión con las cuestiones previas de una vista que será prolongar durante unos tres meses el edificio de la plaza de la Villa de París de Madrid está acusado por un dispositivo de centenar de seguridad perdón de unos doscientos agentes exdirigentes dirigentes ticos como los presidentes de la Generalitat de Cataluña los líderes de Esquerra también el de Vox que ejerce la acusación popular han acudido a esta primera sesión del juicio frente a la sede de Supremo Javier Carrera

bueno parece que tenemos algún problema con esa comunicación vamos a intentar otra conexión en directo en este caso nos acercamos al Parlament de Cataluña donde se ha suspendido la actividad política pero en torno a un centenar de diputados también se concentran a esta hora en un gesto político de rechazo a este juicio en el Supremo Pau rumbo

Voz 1031 02:00 sí entre cien y doscientas personas entre diputados y trabajadores de los grupos independentistas y también de los Comunes estarán ahora mismo congregados frente a la fachada de este Parlament muestran carteles que dicen juicio a la democracia la autodeterminación no es de editó vergüenza y acaban de poner una urna del un tú

Voz 4 02:16 de enfrente estos doscientas personas que ahora mismo se concentran también hay concentraciones frente al Palau de la Generalitat y otros departamentos consellerias de de el Govern de Cataluña a también algunos hospitales como por ejemplo la Conselleria de Salut que está delante del Hospital Clínic de Barcelona

Voz 1018 02:31 gracias Pablo estaba primera sesión del juicio coincide con el comienzo del debate de Presupuestos en el Congreso del que depende la continuidad del Gobierno ya que Esquerra y el PP CAT han presentado dos enmiendas a la totalidad dice Carles Campuzano portavoz del PDK que es el Gobierno el que no quiere que salgan adelante estas cuenta José María Patiño

Voz 1108 02:48 el presidente del Gobierno ya está en el Congreso José Antonio desde algo de más de medio haya dejado a todo el mundo con las ganas de que pusiera voz al tuit enviado esta mañana en el que responsabiliza por igual a las derechas y a los independentistas de que no salgan adelante los presupuestos para el portavoz del P PDK Carles Campuzano como decías que no quiere que salgan los presupuestos es el Gobierno

Voz 5 03:09 el Gobierno por lo que está apostando por no aprobar el presupuesto y a partir de ahí el Gobierno deberá tomar la decisión es que

Voz 6 03:17 crea oportunas pero si el Gobierno

Voz 5 03:21 pretende aprobar los presupuestos di pretende prolongar la ley

Voz 1031 03:24 es la altura hasta el final lo sabe el Gobierno que es lo que debe hacer la menor

Voz 1108 03:29 esta de elecciones anticipadas ha dicho Campuzano no va a retirar la enmienda a la totalidad a unas cuentas del Estado que en estos momentos empieza a defenderlo dentro de unos instantes mejor dicho la ministra de Hacienda María Jesús Montero la escuchamos

Voz 1018 03:46 pues este sí un aplauso desde el hemiciclo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo en el comienzo de este debate de los presupuestos que como decíamos antes depende la supervivencia política del Gobierno tenemos otra noticia de última hora también del ámbito judicial y es que la Audiencia de Barcelona ha absuelto al ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra ya otros seis directivos estaban acusados del cobro de sobresueldos supuestamente irregulares Ana sí

Voz 0196 04:07 el tribunal de la Audiencia de Barcelona considera que el ex presidente de la antigua Catalunya Caixa Narcís Serra y el ex director general Adolf Todó XXXIX miembros más del consejo de administración no cometieron ningún delito ni de administración desleal ni tampoco de apropiación indebida a pesar de que se subieron los sueldos entre dos mil siete y dos mil diez Narcís Serra ha dicho en el programa Aquí a Josep Cuní en SER Catalunya que está muy contento

Voz 1031 04:29 lo que sí

Voz 0196 04:34 a finales del año pasado la Fiscalía rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel que pedía para Narcís Serra para Adolf Todó

Voz 1018 04:44 hora doce y cinco minutos queda todavía otra conexión en directo en la localidad alicantina de planes frente al ayuntamiento se concentran a esta hora el grupos de vecinos amigos familiares de la joven de veintinueve años supuestamente degollada por su pareja que además intentó simular un suicidio que la autopsia demos profanar según indica que es la novena víctima mortal de violencia de género en lo que llevamos de año Ismael Mayor

Voz 7 05:06 buenas tardes decenas de personas están concentrados en la puerta del Ayuntamiento con eso que has citado la tranquila localidad alicantina de unos ochocientos habitantes es la primera vez que pasa un acontecimiento de estas magnitudes en esta población la constelación es patente la palabra tristeza es la que más se repite aquí en clanes

Voz 0325 05:28 gracias Ismael de con Carlos Cala Isabel Quintana el ex presidente madrileño Ignacio González asegura que es mentira el supuesto espionaje a políticos del PP rivales de Esperanza Aguirre en el juicio sobre este caso en el que declara como testigo González ha dicho

Voz 0824 05:39 que el espiado fue él el ex comisario Villarejo apuntó en un trabajo para el BBVA que había realizado un trabajo final para eliminar rastros documentales que podían comprometer a Francisco González esos papeles se destruyeron en el incendio del edificio Windsor de Madrid hace hoy catorce h

Voz 1031 05:53 la operación de la Guardia Civil en La Línea Cádiz en una au pair

Voz 0325 05:55 acción contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados decenas de registros los agentes se han incautado de droga y dinero aunque no han trascendido las cantidades ni el número de detenidos

Voz 0824 06:04 siente encargado de Venezuela ha convocado para hoy manifestaciones de opositores a Maduro en todo el país mientras tanto sigue exigiendo que se permita la entrada de ayuda humanitaria desde Colombia y asegura que un primer cargamento ya ha llegado a la capital

Voz 0325 06:15 la compraventa de viviendas subió más de un diez por ciento en dos mil dieciocho y logró el mayor volumen de transacciones en una década según los datos del INE el año pasado fue el quinto ejercicio al alza para estas operaciones aunque subieron menos que en los tres años anteriores

lo que podemos contar ahora pues extremos veloces

hoy hace setenta años nacía en Úbeda Jaén uno de los mejores autores de canciones en castellano de la Historia

Voz 2 06:56 Joaquín Sabina

Voz 1995 07:00 el hombre que mejor ha encarnado el mito es músico bohemio canalla hay calavera que cierra bares y rompecorazones hoy ha cumplido una edad a la que probablemente ni él mismo pensó que llegaría

Voz 6 07:13 en El Mundo diez de la calle de la ciudad aniversario

Voz 1995 07:23 es básicamente un motivo para escuchar sus canciones Pablo González Batista muy buenos días

Voz 1031 07:26 la Toni muy buenos días sobre la Tom a ver si soy capaz de completar esta sección hoy sin decir en ningún momento poeta de lo cotidiano es es es mi reina bueno estos dicho que Sabina cumple siete daños es cierto aunque tratándose de Sabina quizás sería más correcto decir que cumple cuarenta y treinta y nosotros hoy tenemos aquí el reto de intentar celebrarlo evitando desearle a Sabina un cumpleaños feliz porque se escuchan atentamente una de sus canciones más conocidas esta misma semana tienen lugar dos fechas que no parecen gustarle demasiado

Voz 9 07:54 cantor de de febrero

Voz 1031 08:00 bueno no no veo ningún falta quería que tampoco quiere día de la radio para que ésta sea la peor semana del año a mi juicio del Prudencio Puyol cruces catorce pero el caso es que Sabina cumple setenta años no le vamos a decir campañas feliz y aunque probablemente esta cifra sorprenda a algunos no se puede decir que él no nos hayan avisado fijaos en lo que cantaba hace ahora casi cuarenta años

Voz 9 08:20 el asunto tire más años que

Voz 10 08:26 el murió

Voz 9 08:29 el cole

Voz 1031 08:33 me metía vivir más años que Matuzalem muriendo resucitando pasando de todo pasándose lo bien no sólo ha conseguido esto sino que por el camino ha logrado también convertirse en uno de los artistas más influyentes de de nuestra música y probablemente de la música en castellano por supuesto como hoy dirán todas las crónicas también se ha convertido en el jienense que mejor que más y mejor ha cantado nunca a la ciudad de Madrid

Voz 6 08:53 no visita las estrellas de salir pongamos que

Voz 1031 09:10 el Madrid está canciones del año mil novecientos ochenta Madrid era otro Madrid pero hay muchos pasajes de la letra que mantienen su vigencia de hecho esta canción incluía una frase que podría estar escrita en las pancartas de las manifestaciones del próximo día ocho de marzo las niñas ya no quieren ser Prince

Voz 1995 09:25 bueno eso ocurre con cierta frecuencia en la obra de Sabina muchas de esas canciones parecía en la crónica fiel una época y un momento concreto pero siguen teniendo validez varias décadas ha pasado ya mucho tiempo varias décadas después

Voz 1031 09:38 pues totalmente Toni fíjate vamos a retroceder hasta el principio de los tiempos a un año mil novecientos setenta y ocho en el que Sabina grababa su primer disco nada más llegar del exilio en Londres ese disco que hoy está un tanto olvidado se llamaba inventario y tenía una canción titulada Mi vecino de arriba que hoy cuatro décadas después podría describir perfectamente al asistente medio a la manifestación de Colón del pasado domingo

Voz 6 09:58 mi vecino de arriba una guerra no va a consentir que dignifica a quién hagan no vive en vilo es pero es que siempre habla es me trae siempre sin Ramos

Voz 1031 10:16 bueno el caso es que Sabina tiene una década de cuatro décadas dieciocho discos de estudio así que ya es una parte inevitable una parte pues de nuestro paisaje emocional podemos decir por tanto es inevitable que cada uno tenga una imagen de de su carrera que depende mucho de la generación a la que pertenezcan también del disco por el que enteraste a su obra en mi caso personal Sabina es una copia del esta boca es mía que compró y con mis padres en una estación de servicio que sonaba en bucle en el reproductor de un Seat ronda rojo

Voz 11 10:46 a corto plazo

Voz 1031 10:51 todo este disco era un fantástico batiburrillo de estilos en el que había de todo y probablemente esta no es ni mucho menos la mejor canción del disco ni la de Sabina pero sí que es un buen ejemplo de la habilidad que tiene este autor para dibujar retratos de personajes arquetípico es luego ya me hice mayor se lo tengo que agradecer a Sabina me aprendí gracias a él una buena parte de de la Línea uno de Metro

Voz 2 11:11 sí

Voz 1031 11:15 el burdo donde quedado Gecina para irte a buscar pero ese sólo digamos mis Sabina la imagen de Sabina que todos compartimos es la de ese personaje que tú escribas al principio casi mítico que ha dibujado a lo largo de sus canciones y que la prensa además se ha ocupado digamos en en completar pueden acrecentar especialmente en los años noventa cuando para muchos Sabina era como dice la letra de una de una de sus canciones el mejor dotado de los conductores suicida y quizás sea bueno digamos revisar un poco ese mito de canalla cierra bares que él mismo negaba de forma bastante clara en su último disco todo Sabina llega a los setenta años negando la mayor pero plenamente activos Benavente creativo así muy poco Toni escuchábamos sonó una canción suya la banda sonora de la película

Voz 11 12:10 David Jost cata el ganado

Voz 1031 12:13 sí pero el suyo es todo de los voy no es inexplicable que los tiene las canciones que vio cómo se les olvida esta canción los de pues efectivamente quedó fuera de las nominadas a Mejor Canción Original Toni probablemente ya que prepararse ahora para una nueva resurrección del viejo Sabina porque este catorce de septiembre se cumplen veinte años del que es seguramente el mejor disco de su carrera y uno de los mejores publicados nunca en castellano lo nuestro duro

Voz 3 12:39 lo que duran dos veces el Huesca donde robos

Voz 1031 12:44 así que nada cuentan por cierto que está preparando un nuevo disco trabajando junto a Fernando León de Aranoa en una serie en un documental inspirados en subida que veremos en dos mil veinte así que es posible que Sabina no llegue como ya anticipaba en una de sus canciones a los cien años porque digamos que ha elegido un modo de vida poco compatible con la longevidad

Voz 2 13:01 evita el humo de velocidad

Voz 1031 13:05 qué pero hay sigue Sabina a sus cuarenta y treinta tan joven y tan viejo como decía en otra canción una canción que ya tiene veintitrés años pero a todos nos gusta el al menos imaginar que la realidad no ha cambiado mucho para Sabina

Voz 9 13:19 no así que

Voz 1995 13:27 en invierno Pablo González fadista muchísimas gracias gracias lenta castañas cumple hoy el poeta de lo ideal

estuve en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 14:30 SER presenta el placer de escuchar

Voz 10 14:35 los hijos del Conde Olaf heredaron la extraordinaria fuerza física los ojos grises el áspero cabellos rojinegro la humillante cortedad de piernas de su padre del primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada por contra de entre todos ellos resumió

Voz 16 14:57 mil jinete precisamente por

Voz 10 15:00 culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de Palas

Voz 16 15:10 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió a insinuó

Voz 10 15:13 por lo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad si tío dejó bien

Voz 17 15:21 sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la contraseña

Voz 10 15:37 pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía el nosotros

Voz 18 15:50 Olvidado Rey Gudú Ana María Matute en mil novecientos noventa

Voz 15 15:54 seis Cadena SER

Voz 10 15:57 se escucha

cuenta con las

