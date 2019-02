Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco

Voz 1727 00:02 en Canarias feliz día de la radio qué tal muy buenos días y hoy trece de febrero estamos aquí de fiestas nuestro día llevamos horas ya celebrándolo con bizcocho riquísimo que un oyente le han traído a Marina y Aitor a los vecinos de este programa a los de de buenas a primeras a partir de las ocho este estudio se va a llenar de oyentes porque nuestra manera preferida de celebrar el Día Mundial de la Radio es sencillamente así compartiendo nuestro trabajo como ustedes

Voz 2 00:44 la Cadena SER

Voz 1727 00:53 tenemos trabajo mucho trabajo porque este miércoles trece de febrero la legislatura que se inició con una moción de censura el uno de junio del año pasado hace sólo ocho meses puede estar tocando a su fin el Gobierno asume ya que el Congreso le va a devolver hoy los presupuestos generales del Estado que había presentado para este año el portavoz de Esquerra Joan Tardà fue claro en la tribuna sobre sus condiciones

Voz 3 01:17 es tanto legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como legítimo es poner encima remesa

Voz 1727 01:25 durmió la ministra Montero fue muy clara también sí

Voz 0277 01:28 la tramitación de los presupuesto depende de que se acepte hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá presupuesto

Voz 1727 01:38 Tardà contó anoche en Hora Veinticinco aquí en la SER que había hablado por teléfono con Pablo Iglesias el socio de Gobierno en este presupuesto que saldrá derrotado hoy del hemiciclo y aunque el cuerpo a cuerpo con los independentistas ocurrió al final del pleno al final de la sesión la derrota estaba ya en el aire suele confirió un aire muy electoral de elecciones anticipadas a todas las intervenciones la ministra de Hacienda se fajó a fondo con PP y conciudadanos a Casado les recordó que Rodrigo Rato

Voz 4 02:09 llevo aquí a darle lecciones esa este grupo parlamentario que muy a su pesar a salvo España dos veces de la crisis que sí estudia hasta el

Voz 5 02:16 todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar

Voz 6 02:19 por Rajoy se lo voy a decir saben dónde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel con ánimo aquí en la García Rivera les recordó las malas compañías los presupuestos son del testamento político el señor Sánchez el último documento que plasma el Santísimo el último documento que intenta agrupar al Gobierno Frankestein

Voz 0277 02:38 me parece vergonzante silencio ciudadano para seguir viviendo lomos de la crispación se esté dejando a Brassens con un partido de ultraderecha

Voz 6 02:49 mira a mí lo que me avergüenza es que políticos brinden con Otegi eso sí que me da vergüenza lo único que usted pone de manifiesto una ansiedad por intentar que haya anexión a visite hasta llega a la Moncloa

Voz 1727 02:59 el pleno se reanuda a las nueve de esta mañana vamos a estar allí en directo y a lo largo del día o de los próximos días no se sabe todavía Pedro Sánchez revelará el mundo por fin su decisión sobre si va a convocar elecciones anticipadas como casi todo el mundo da por hecho y cuándo serán se apunta desde el Gobierno al veintiocho de abril en el juicio al pluses hoy es el turno de las acusaciones vamos a escuchar a la Fiscalía la Abogacía del Estado y a la acusación popular que ejerce Vox y sabremos cuando empiezan a declarar los acusados el primero será Oriol Junqueras su abogado optó ayer por enfocar la defensa con argumentos políticos se llama Andreu Van DN Indep

Voz 3 03:40 no Rado están acosó Instrucción trece defendiendo otra persona no que hay ahí eso es una vulneración de los derechos fundamentales desde el minuto uno una causa general prospectiva con otros abogados

Voz 1727 03:56 de Joaquim Forn tiró por argumentos estrictamente jurídicos fue una sesión que quienes estuvieron dentro en la sala describen como tranquila silenciosa así pudo verse también a través de la señal en esgrimir que el Supremo ofrece a todo el mundo como el mejor antídoto contra las acusaciones de falta de garantías los presos en el banquillo y Push the Moon en el Festival de Cine de Berlín donde los autores del documental de Netflix dos Cataluña han devuelto el premio que el ex president les entregó uno de ellos Gerardo Olivares lo contaba en La Ventana

Voz 8 04:27 nosotros en ningún momento supimos que el premio no lo iba a entregar Push the money a nosotros no habían jurado el jurado que que pudo intervenir ni iba a hablar sin hacer nada y pasó todo lo que nos dijeron que no iba

Voz 9 04:42 los autores consideran que esa entrega

Voz 1727 04:44 rompe la neutralidad con la que han querido hacer su trabajo pasan otras cosas me da Roberto Torija buenos días muy buenos días el ex vicepresidente socialista Narcís Serra dice que se ha hecho justicia para salir absuelto por el caso de los aumentos salariales a la cúpula de Catalunya Caixa

Voz 10 05:07 el tu disfrutó presidía

Voz 1827 05:10 esa casa que terminó rescatada dice la sentencia que no hubo delito a pesar de que esos aumentos fueron difícilmente digerible es para la población en plena crisis y añade no le corresponde a ningún tribunal hacer valoraciones morales

Voz 1727 05:22 víctimas de pederastia presentan en el congreso medio millón de firmas

Voz 1439 05:25 para pedirle al Gobierno y a los grupos unas

Voz 1727 05:28 forma de la Ley más ambiciosa que la que tramitan

Voz 1827 05:31 piden que se amplíe el plazo de prescripción a cincuenta años en lugar de los treinta que barajan la reforma el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Tarragona ha pedido perdón tras los últimos casos de abusos descubiertos en esa archidiócesis

Voz 11 05:43 Pedimos perdón a las víctimas y nos solidarizarme con su dolor y también a todas las personas a las que el conocimiento de estos hechos ha escandalizado y ha hecho tambalear su confianza en la Iglesia

Voz 10 06:01 qué o a quién Chapo esa el fiscal de Nueva

Voz 1727 06:07 York anunciando anoche que el jurado ha declarado culpable al narco mexicano Chapo Guzmán de momento sólo Se conoce este veredicto no la pena que podría ser incluso de cadena perpetua y aquí en España

Voz 1827 06:20 aquí la policía ha devuelto un billete de quinientos euros a un hombre que sólo encontró hace dos años en el suelo y que lo entregó en comisaría nadie lo ha reclamado así que ya dos años después es oficialmente Suria

Voz 1727 06:35 y en los deportes en Roma y París en Jermaine vencieron anoche en los octavos de la Liga de Campeones Sampe buenos días

Voz 1161 06:41 buenos días Pepa los franceses cero dos en Old Trafford que casi deja fuera al Manchester United goles de que impere en BP primera derrota de Solskjaer en el banquillo de los ingleses y Roma dos Oporto uno deja con opciones de seguir adelante a Casillas y Adrián que marcaba el último este último el gol de los portugueses después del doblete de zanjó para los italianos esta noche dos partidos más de esta ida de octavos a las nueve Ajax Real Madrid duda de Varane por proceso gripal y a la misma hora Tottenham Borussia Dortmund con arbitraje del colegiado valenciano Mateu Lahoz

Voz 1727 07:09 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 1827 07:11 ambiente frío en estos momentos pero como los últimos días como va a hacer mucho sol y las temperaturas subirán con facilidad sobre todo en Canarias donde con ratos de Kadima una jornada más las máximas se acabarán situando entre los veinticinco y treinta grados en todo el Archipiélago volviendo a la Península y Baleares ahora frío con heladas en el interior

Voz 10 07:29 es una niebla poco extensa será

Voz 1827 07:32 bien poco persistente como decíamos sol temperaturas máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte en Extremadura sur de Castilla La Mancha y Andalucía

Voz 7 07:42 ya en el capítulo

Voz 12 07:49 con fue Chus ya lo que pasa sino que existe

Voz 13 08:11 de Hoy por hoy

Voz 14 08:27 feliz día de la radio reina de las mañanas radiofónicas Pepa Bueno

Voz 1727 08:31 buenos días Rey no vas a ser tú menos

Voz 14 08:35 tampoco Roberta hija Rey del fin de semana días atadas

Voz 15 08:39 buenos días Julia Alicante hubo un tiempo que tuve que salir a trabajar fuera de mi entorno sin familia sin amigos

Voz 16 08:46 las voces que reconocía nacían sentir como en casa eran las vuestras así que os doy las gracias por pertenecer a la banda sonora de mi vida un beso y que disfrutéis nuestro día

Voz 1727 08:57 qué regalo tan bonito Julia el mejor regalo en un día como el de hoy que es nuestro y es vuestro un beso

Voz 10 09:03 de todos buenos días a todos Sergio desde Mayorga Valladolid antes de nada muy buenos días a todos y feliz ya la radio es el medio que nos entretiene se emociona nos acompaña incluso unos informa hablando ya de la actualidad del momento el juicio sobre el proceso

Voz 0456 09:19 de la provincia hablaremos otro día Sergio con vosotros quiero decir hoy se lo vamos a dejar a Lluís Bassets a Enric Giuliana ya José Antonio Zarzalejos en nuestra mesa de análisis a la que hoy invitamos a asomarse a Adriana Lastra portavoz parlamentaria del PSOE a minutos de que se retome esa sesión presupuestaria y también al diputado del P de Cat Ferran Bel nada más iniciada la sesión a partir de las diez a las nueve en Canarias mi querida Pepa Blanes nos va a hablar de la radio en el cine estoy seguro de que no se va a olvidar de su amado Woody Allen con su Días de radio a pesar del mil tú como espero que tampoco el vídeo de mi querido Robert Altman y el último show con Lily Tomb Lin y Meryl Streep haciendo un programa radiofónico musical del siglo pasado estupendas y una hora después no dejamos el cine sí a Pepa para recibirá cuatro hombres Julián López Edu Soto Leo Harlem y Miki ve protagonistas de perdiendo el este

Voz 1727 10:17 se vuelve convencido

Voz 17 10:19 eh ni de tiempo

Voz 4 10:23 bueno sigue que juega tan Camille era era una

Voz 1727 10:31 pues lo dicho si quiere reflexionar sobre el debate presupuestario que se vio ayer en el Congreso y que sigue hoy el final de la legislatura a las posibles elecciones anticipadas hoy sobre el comienzo del juicio del pluses les escuchamos hoy queremos sobre todo celebrar el Día Mundial de la Radio con ustedes

Voz 0456 10:50 como ya han hecho Julio Sergio esperamos su mensajes que nos cuenten qué significa la radio en sus vidas como cuando felicitamos a alguien querido pues felicitan a este medio del en cariño en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 3 11:05 sí ahora Bone warning

Voz 0456 11:09 una advertencia que exclama Meryl Streep y también Albert Rivera ayer en el Congreso

Voz 3 11:13 una advertencia advertencia un Borne Duane

Voz 0456 11:17 Manning sean breves para que escuchemos a muchos breves como Raúl Rodríguez el primer modelo español aún en declaraciones a María Eugenia Vílchez de Radio Córdoba fan de Pepa Bueno el hacer

Voz 1439 11:27 yo ya la mucho de política a ti que te gusta la política no dile algo Pepa con motivo del Día de la radio Pepa te adoro

Voz 1727 11:34 la felicidad de la rabia de la radio muchas gracias y un beso muy fuerte Raúl Raúl Rodríguez

Voz 10 11:42 tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 12:00 aunque Danny De la Fuente no lo cumple hagan en caso ustedes sean breves Ariel no son las seis y doce cinco y doce en Canarias Robben

Voz 1827 12:08 esto con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción empieza hoy por hoy

Voz 3 12:18 donde nadie más llega pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 1727 12:23 el veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 18 12:26 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 1 12:34 venido dos condiciones el Mutua punto es

Voz 19 12:38 si hola cariño acabó de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma es nuestra peste de alquiler o estoy puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya te cambias de casta tela vuelven a instalar

Voz 20 12:50 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 13:05 en la Cadena Ser

Voz 1827 13:12 a partir de las diez Se retoman el Tribunal Supremo el juez a Bruselas con la intervención hoy de la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox lo escuchado ayer en la primera sesión ya puso de relieve las dos ramas la judicial la política las dos ramas que tiene esta crisis catalana los abogados de la defensa mezclaron argumentos técnicos y alegatos políticos tratando de convertir algunos de ellos este juicio contra los doce líderes independentistas en una causa contra todo el independentismo sólo podrá aclararlo en las últimas elecciones autonómicas dos millones doscientos mil catalanes votaron a partidos independentistas doce doce son los que están sentados hoy en el banquillo de los acusados Alberto Pozas los abogados reprodujeran argumentos que ya habían plasmado en sus escritos de defensa denunciando la ausencia de testigos importantes para ellos

Voz 10 13:58 entendemos que la cantidad de pruebas suficiente pero no su calidad

Voz 1827 14:01 denunciando la politización de este proceso judicial

Voz 15 14:04 lo lo que les pediría él Speedo es que hagan de jueces no hagan de salvadores

Voz 10 14:09 de la patria haciendo una enmienda a la totalidad del juicio este juicio no

Voz 15 14:12 esto entender es una derrota colectiva de la sociedad española

Voz 10 14:16 este miércoles es el turno de la Fiscalía de la abogacía del

Voz 1827 14:18 así de la acusación popular no todas las defensas fueron ayer por el mismo camino el abogado de Joaquim Forn por ejemplo rechazaba hablar de proceso político este es un juicio pena

Voz 15 14:26 al nada más y nada menos

Voz 1827 14:30 como el de un estafa fiel abogado de Santi Vila dejaba claro que su caso no es como el de los demás

Voz 21 14:35 el señor Santi Vila me andante mi defendido había dimitido previamente de su cargo de conseller por no estar de acuerdo con dicha actuación

Voz 1827 14:43 no está claro qué cuestiones previas resolverá Supremo mañana mismo y cuáles dejará para la sentencia el primer imputado en declarar probablemente ya el jueves será Oriol Junquera bueno hoy en las portadas de prácticamente todos los periódicos nos encontramos con la foto de los acusados sentados de tres en tres el Tribunal Supremo son muchas las imágenes que nos dejó Javier Álvarez esta primera jornada del juicio la primera toma de contar

Voz 0689 15:04 con esta convivencia obligada durante tres meses ha sido ágil y descriptiva de por dónde van a transcurrir los argumentos de los abogados defensores las continuas alusiones al Tribunal Europeo como la espada de Damocles que podría modificar la sentencia del Supremo ha sido una constante aunque los letrados han olvidado quizá intencionadamente que el Tribunal Constitucional tendrá que revisar antes que Europa sentencia sea del signo que sea el respeto al derecho de defensa ha permitido al Tribunal de Jarque los abogados insistan sobre asuntos que ya se han resuelto con anterioridad como la competencia del Supremo o la deriva política de este sumario el tribunal ha mostrado además tolerancia absoluta al permitir que los procesados en prisión puedan intercambiar saludos y un breve contacto con sus familiares mostrado un respeto escrupuloso al orden de sala tampoco se ha evitado que el público o los familiares pudieran exhibir el conocido lazo amarillo Jordi Sánchez es el único de los procesados que lo llevaba puesto el resto llevaba el pin de la Generalitat su president dos de sus consejeros justicia hay territorio sí lucían el lazo amarillo recortado sobre cartón el protagonismo político lo ha acaparado el president Torra a quién sea saludado con

Voz 10 16:07 usted sí ha con el principal acusado Oriol Junqueras

Voz 0689 16:10 no ha dudado en darle la mano y contestarle con un convincente todo va bien en esta primera fase sólo hay

Voz 10 16:15 alegatos que hoy responderá el fiscal y las aquí

Voz 0689 16:18 sanciones y posteriormente el Tribunal podría contestar pero ya en sentencia mientras tanto el aforismo jurídico sigue sobrevolando la escena del Juicio las pruebas pesan más en la balanza de la

Voz 0089 16:28 justicia que los más elocuentes discursos coincidiendo con el inicio del juicio en el tren

Voz 1827 16:31 uno el Supremo en Barcelona

Voz 4 16:37 sí

Voz 1827 16:40 anoche en plaza Cataluña con gritos contra la justicia española pidiendo también la liberación de los independentistas encarcelados eso es justo lo que pidió desde Madrid el president de la Generalitat Radio Barcelona Joan Bofill bon día hola

Voz 10 16:53 día al president Torra que asistió a esa primera sesión del juicio acompañado de la consejera de justicia Ester Capella de Esquerra o del de territorio Calvet de fue después a la delegación de la Generalitat en Madrid para decir que con un día de juicio que algún día

Voz 15 17:08 sabrá expulsar a las tropas

Voz 10 17:11 que en un solo día se ha desnudado el Estado español que se ha visto que lo que

Voz 1827 17:14 hay detrás es un juicio político para criminal

Voz 10 17:17 dar la idea de la independencia de Cataluña ayer el independentismo se movilizó no sólo en Madrid también en Cataluña lo escuchábamos al margen de Barcelona hubo concentraciones en Tarragona Lleida o Girona donde apareció Carles Puigdemont en una pantalla para decir que en el Supremo se juzga a todos los ciudadanos que participaron del uno de octubre a toda la gente que quiere resolver de manera pacífica el destino del país en las urnas tanto los que votaron que sí como los que no por la mañana desde Berlín el pulmón también dijo que la justicia española tiene una oportunidad con este juicio de rectificar gracia Joan pues

Voz 1827 17:50 a los independentistas se dirigía anoche la ministra de Hacienda al salir del Congreso de los Diputados tras el debate de las enmiendas presentadas contra los Presupuestos Generales del Estado enmiendas que se votan hoy que dejará la fotografía de PP Ciudadanos Esquerra IP de Cat votando juntos para bloquear la tramitación de las cuenta

Voz 0532 18:06 yo creo que el Gobierno ha sido meridianamente claro en cuáles son los límites que tiene ese diálogo por tanto tendrán ellos que explicar si al final votan con la derecha y al final la mejoría que tiene este presupuesto para Cataluña hay para otras comunidades autónoma no quieren que se haga realidad

Voz 1827 18:23 pues con la votación hoy en el Congreso la legislatura puede quedar sentenciada el Gobierno asume la derrota parlamentaria hay empieza ya a manejar un calendario ante un más que previsible adelanto electoral del veintiocho de abril es una de las fechas con las que se está trabajando y ese tono de precampaña se respiró ayer en la Cámara Baja Nieves Goicoechea

Voz 1 18:41 pleno cuanto no electoral como de final de ciclo con

Voz 1468 18:43 la ministra de Hacienda al ataque de Casado y Rivera les ha fiado que provocan crispación que usen un lenguaje guerracivilista hay que se arrimen a Vox para conseguir más votos es su momento del debate ente María Jesús Montero y Albert Rivera

Voz 0277 18:55 a mí me parece una foto vergonzante y me parece a vergonzante Silent ciudadano que silencio para seguir viviendo anónimo de la crispación se esté dejando abrasado por un partido de ultraderecha

Voz 6 19:10 ante la señora Montero ha dicho que es avergonzada de no sé qué mira a mi lo que me avergüenza es que sus líderes políticos brinden con Otegi eso sí que me da vergüenza

Voz 1468 19:18 más contenida pero contundente con Esquerra IP de Cat Montero ha reprochado a los nacionalistas catalanes que provocaran la ruptura del diálogo al exigir el derecho de autodeterminación para Cataluña y al vincular esta exigencia con la aprobación de los presupuestos Ferran Bel lo ha negado una y otra vez

Voz 0277 19:33 mire hemos dicho con claridad este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de una

Voz 22 19:39 mire lo que nosotros lo que planteamos no es un chantaje de una negociación no es absolutamente ningún chantaje porque el diálogo nunca espantajo

Voz 1468 19:49 hoy se conocerá si finalmente como parece P de Katy Esquerra mantiene en sus enmiendas a la totalidad por tanto provocan la derrota del presupuesto un movimiento que sitúa al Gobierno ante un previsible

Voz 1827 20:00 el adelante electoral para evitar esa derrota parlamentaria que lleve al adelanto electoral anoche Pablo Iglesias trató de mediar entre PSOE e independentistas Aida ABAO buenos días

Voz 10 20:08 buenos días y parece que sin éxito si Iglesias ha hablado con

Voz 0131 20:11 el ex presidente y con éxito y con representantes del PDK Esquerra para proponerles una mesa de negociación sobre Cataluña en la que estuviesen todos los grupos parlamentarios para intentar desatascar la falta de acuerdo que hoy si no hay cambios tumbar los Presupuestos la formación morada ha propuesto que en esa mesa el PNV tuviese un papel destacado algo que el grupo vasco estaba dispuesto a estudiar aunque la oferta de Iglesias no ha sido apoyada por el Gobierno de Sánchez ni por el independentismo al completo a esta información Echenique ha respondido en Twitter ya lo dijimos nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto por unos presupuestos que suponen aumentar la inversión en dependencia vivienda o ciencia recuperar el para los cincuenta y dos años o regular los alquileres poner a la gente primero es nuestro ADN ha dicho

Voz 1827 20:51 lo que puede ser moralmente inaceptable no tiene por qué ser delito éste es el principal argumento que ha utilizado la Audiencia Provincial de Barcelona para justificar su decisión de absolver a Narcís Serra y al resto de la cúpula de la desaparecida Catalunya Caixa por subirse el sueldo justo poco antes de que el Estado tuviera que rescatarla una operación que según el Tribunal de Cuentas nos ha ajustado a todos más de doce mil seiscientos millones de euros los magistrados creen que no hubo delito en esa subidas salariales a pesar de que pudieran indignar según reconoce la propia sentencia a la opinión pública Andrea Villoria Villoria buenos días

Voz 0131 21:23 buenos días los jueces concluyen que no hubo ni administración desleal y apropiación indebida por lo que el ex vicepresidente del Gobierno salía sonriendo del tribunal

Voz 1439 21:31 estoy contento porque he podido esprín

Voz 23 21:33 Carme versión y al Tribunal tiene mi versión de que todo esto se hizo dentro de la ley que no hay ninguna causa penal pues

Voz 0131 21:42 la Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por considerar irresponsable ese aumento de sueldo cuando la UTI la entidad además había presentado un ERE que afectaba a mil trescientos trabajadores

Voz 1827 21:51 sí ve delito en cambio la Audiencia Nacional en la actuación de otro ex directivo bancario en este caso del antiguo consejero delegado de Banco de Valencia que acabó integrado en Bankia también rescatado por el Estado le condena a un año y siete meses de cárcel por conceder un préstamo a una sociedad con la que estaba vinculado han acordado en buenos días

Voz 0131 22:07 buenos días Banco Valencia prestó casi cinco millones de euros a la sociedad Pego Oliva por construir viviendas cuando Domingo Parra era el consejero delegado de la entidad lo hizo de manera unilateral y en contra de los criterios del departamento de Riesgos Parra tenía intereses económicos en la sociedad y además era amigo del propietario el empresario Salvador Pons a cambio de reconocer su culpabilidad después de pagar trescientos treinta mil euros para reparar parte del daño que causó la Fiscalía le rebajó la pena de cárcel de tres años a un año y siete meses esta es la primera condena por la quiebra de Banco Valencia pero la Audiencia Nacional todavía tiene que dictar sentencia sobre otras tres operaciones que causaron un perjuicio de ciento sesenta millones de euros

Voz 7 22:46 en Hoy por hoy

Voz 1827 22:48 El Chapo Guzmán ha intentado evitar a la Justicia a toda costa pero ahora parece que le ha echado el lazo definitivamente el conocido narco mexicano llegó a protagonizar una fuga de película de una cárcel mexicana antes de ser extraditado a Estados Unidos y ahora Un jurado de Nueva York lo ha declarado culpable de diez delitos de narcotráfico se puede enfrentar incluso a la cadena perpetua en la corte de Brooklyn ha estado la corresponsal de la SER Marta del Vado buenos días

Voz 1510 23:12 buenos días después de tres meses de juicio de escuchar el testimonio de cincuenta y seis testigos y de una deliberación de treinta y cuatro horas el jurado ha declarado culpable a Joaquín Guzmán Loera de los diez cargos de los que le acusa la Fiscalía estadounidense

Voz 0277 23:25 el Joaquín Chapo

Voz 1510 23:28 el alcalde escrito este de Nueva York agravará la victoria histórica a la salida del mayor juicio por narcotráfico celebrado en este país el jurado le declara culpa

Voz 1439 23:36 hable de pertenecer a una organización criminal

Voz 1510 23:39 de cometer siete delitos relacionados con la producción y el tráfico de drogas en Estados Unidos por uso ilícito de armas y blanqueo de dinero en los últimos treinta años el Chapo sobornó y asesino para hacer crecer su negocio según el jurado trafico con miles de toneladas de droga que llevó a Estados Unidos e hizo una fortuna de más de catorce mil millones de dólares el juez dictará sentencia el próximo veinticinco de junio salvo imprevistos pasará el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

Voz 1827 24:05 España acepta menos solicitudes de asilo que la Italia de Salvini Ésta es la contó intenta acusación que lanza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado al Gobierno español Nicolás Castellano España sólo conseguido el estatuto de refugiado a quinientas setenta y cinco personas de las mates cincuenta y cuatro mil que pidieron protección en nuestro país en dos mil dieciocho por otro lado se reconoció con protección subsidiaria a menos de dos mil nueve sienta en total son los aceptó una década cuatro solicitudes de asilo una de cada tres peticiones fue de venezolanos casi veinte mil seguido de colombianos diarios hasta la Italia de Salvini con un treinta y seis por ciento de resoluciones favorable ofrece más protección que España con un veinticuatro por ciento

Voz 0456 24:43 oye Galán secretaria general desea en estos momentos España

Voz 1727 24:46 ya está entre los principales países de la Unión Europea que recibe solicitudes de asilo pero es el último en la tasa de protección internacional entre los principales países por tanto algo está fallando desde desde luego

Voz 1827 25:00 sí está al Gobierno que resuelva la más de setenta y ocho mil solicitudes acumuladas pendiente de respuesta

Voz 20 25:11 a las trece hora este miércoles lo celebramos haría lo haremos conjuntamente con Fangoria que cumplen treinta años como grupo con nuevo disco Extra poblaciones y dos preguntas la Ventana con Carles Francino

Voz 24 25:36 no te ha tocado no acería enteros y sufrir la cuesta tener que encima el aceite del coche sea acaba de encender pero tranquilo ante este un genio dentro en

Voz 25 25:46 este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide cita Midas punto es ITS os concedidos

Voz 15 25:57 Bush Cal tan

Voz 26 25:59 no más o que se decidan ahora con más rentas no compras tocona lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conduces la última oferta fue el espacio renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 27 26:17 el país un año más con el cine español colección Cine Goya dos mil diecinueve Carmen y Lola entre dos aguas pólvora muchas más películas Domingo diecisiete la sombra de la ley por nueve con noventa y cinco euros por El País

Voz 17 26:33 los deportes en Hoy por hoy

Voz 28 26:41 pese le pone pie y medio en los cuartos de la Champions

Voz 1827 26:43 Nos con su victoria anoche en Manchester Sampe buenos días buenos días pese a llegar si no implicaban

Voz 1161 26:48 visitando Old Trafford ante un equipo que llevaba diez victorias y un empate en los últimos once partidos de noche un golpe de autoridad Sinfonía cero dos con una gran segunda parte y los goles de quién PMI en papel que casi dejan a los de Solskjaer con su primera derrota al frente del equipo prácticamente fuera de la Champions porque tendrían que ganar cero tres en París más en el aire queda la otra con la victoria de la Roma dos uno sobre el Oporto de Casillas Pepe y Adrian precisamente este último conseguía el dos uno que les da opciones después del doblete que había logrado antes el jovenzuelo ambos partidos de vuelta en Oporto para es el próximo miércoles seis de marzo hoy otros dos ambos a las nueve de la noche en el Johan Cruyff Arena escenario en el que los blancos ganaban en la séptima cuando aún se llamaba Amsterdam Arena tendremos el Ajax Real Madrid Solari tiene la duda de Varane con un proceso gripal y esperará hasta última hora en las últimas fechas ya han ido dando signos de recuperación y Courtois lo tiene claro yo siento que ha visto que estábamos jugando muy bien y que nos tienen más miedos os creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva con el Real Madrid yo creo que sí creo que cada año si vas a preguntar cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions yo creo que casi todos jugadores Galán sirve a Madrid vuelve a ser un equipo Camaleón que se transforma cuando pisara la Champions o Copa de Europa y Mijatovic que lo vivió en primera persona en la temporada de la séptima lo explicaba anoche en El Larguero aquel año era el equipo

Voz 10 28:04 Pinault porque éramos unos fenómenos sino porque están

Voz 29 28:06 está acojonado porque en otras competiciones hicimos un rico en la en la Liga quedábamos quintos sextos aquel año así que imagínate cómo volver en Madrid sino ganas de Champions menos mal que lo conseguimos

Voz 1161 28:17 siguen con opciones en las tres competiciones ya Solari se le preguntaba por el posible triplete del que a estas alturas de la temporada no quiere saber nada yo aspiro a que que mañana nosotros somos un partido igual de serio que el que hicimos hace tres días tos esa es mi máxima aspiración y esa es la aspiración también de lo jugadores porque el fútbol se construye día a día aparte de la ayuda de Bram son baja Isco Llorente que se quedaron en Madrid arbitrará el colegiado esloveno es conmina sobre las opciones de ambos Jordi Cruyff ex del Ajax y Barça pasaba anoche por el larguero

Voz 9 28:47 miraba el porcentaje más salarial saldría de hoy es que fueron estoy te Madrid favorito y también pues ha ganado Champions seguidos esos incontestable y eso le hace favorito

Voz 1161 28:58 yo hablaba también de las dos estrellas holandesas del momento de de John delito

Voz 9 29:02 jugador del Depor instructor un cambio de ritmo que pues salta libras es un chico que tiene Pipol yo no es su estilo de juego las venas y lo puedes poner en Inglaterra y también lo hará falla porque es un portento ya física anexa suerte para subida pues Maduro populista que se adapta a todo

Voz 1161 29:23 a la misma hora en Wembley Tottenham Borussia Dortmund en el que Mateu Lahoz inscribirá su nombre como el primer colegiado español que arbitrará en la Champions con el bar están lesionados en los ingleses Cain ideal y peor lo tienen los alemanes con las bajas de Alcácer a Candy pise Royce Weigel también ayer un resultado del partido adelantado de los dieciseisavos en la Europa League Fenerbahce uno cénit pero en la NBA no ha jugado Pau Gasol en la victoria de San Antonio en Memphis ciento siete ciento ocho siguen juega ahora el guardia Jutta con Ricky Rubio sin españoles han vencido Boston Orlando y Atlanta

Voz 10 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 2 30:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1827 30:11 Scully Abogacía del Estado y la acusación particular de Vox estrenan hoy en el juicio del pluses después de una primera jornada en la que los abogados de la defensa se han empleado a fondo por intervenciones plagadas de argumentos jurídicos pero también alegatos políticos

Voz 3 30:25 es investigar un proyecto político ya está porque no no lo encuentras lo encuentras en ningún sitio cuáles son los hechos imputables que se corresponden con una tipicidad este juicio a nuestra

Voz 15 30:36 donde es una derrota colectiva de la sociedad española

Voz 1827 30:40 mientras el Congreso dejará hoy una imagen poco habitual las derechas y los independentistas votando juntos para bloquear la tramitación de los presupuestos la ministra de Hacienda lamentaba ayer que los independentistas no den su brazo a otros

Voz 6 30:53 es un error histórico que Esquerra Republicana no apoye esto presupuesto pienso que no se va a comprender en Cataluña que un partido de izquierda aparte de República no no apoye la mejora de las cuentas pública que permiten mejor calidad de vida para todos los ciudadanos

Voz 1827 31:11 el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González lo niega todo en el juicio del caso espías dice que él no ordenó realizar seguimientos a rivales políticos dentro de su propio partido para proteger a Esperanza Aguirre cuando él era el número Hossein

Voz 10 31:24 escuchamos a Ignacio ni conocía ni orden

Voz 30 31:27 de nada yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de Interior ni en materia de justicia ni en materia de seguridad ni lo he hecho lo haría ni podía

Voz 1827 31:37 y hoy empieza el viaje de Estado de los Reyes a Marruecos con ellos viajan hasta cinco ministros están en juego acuerdo sobre seguridad o inmigración María Manjavacas

Voz 31 31:46 en unas horas arranca aquí en Rabat una visita de Estado varias veces aplazada en el aeropuerto Mohamed VI recibirá los Reyes para abrir una intensa agenda de dos días con la que se pretenden reforzar unas muy buenas relaciones que los dos países consideran estratégicas prueba de la importancia que se da este viajes que cinco ministros acompañan a los Reyes entre ellos de Exteriores de interior o de Industria es que nunca antes en una visita de Estado sea firmado tantos y tan importantes acuerdos para luchar contra la delincuencia la inmigración ilegal el narcotráfico y el terrorismo esta noche el Rey de Marruecos Mohamed VI ofrecerá una cena de gala en honor de los Reyes

Voz 1827 32:27 la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 32 32:31 buenos días hasta ahora ya en Madrid primeras retenciones especialmente en los accesos a la capital a dos Torrejón a cuatro Pin

Voz 1727 32:37 Valdemoro ya cuarenta y dos en Parla en Lleida

Voz 32 32:39 la Nacional doscientos treinta registra a esta hora tráfico intenso en sentido Francia y además les tenemos que pedir precaución por desprendimientos hay dos vías locales cortadas una en Pontevedra en Cangas la CG cuarenta y uno y otra en Mutriku en Guipúzcoa la GI XXXII treinta

Voz 1827 32:54 del tiempo sólo en toda España sigue el frío en todo el país menos en Canarias donde se esperan hasta treinta grados

Voz 33 33:02 si sus ahorros siguen

Voz 34 33:04 segundo debut va siendo hora de que sus ahorros Se graduó en de una vez por todas Se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutuo activos la primera gestora independiente

Voz 0101 33:27 oye vea tú tienes alarmen casa si de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robo salvo que a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 20 33:40 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 33:54 en Hoy por hoy ese de España

Voz 7 34:11 son las eh

Voz 1727 34:15 sí sí treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España hablando de la lacra de la pederastia primero en la iglesia Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 10 34:26 hola Pepa porque los obispos catalanes

Voz 1727 34:28 se han comprometido a informar a la justicia de los casos de abusos de los que tengan conocimiento

Voz 10 34:33 así lo han acordado tras dos días de reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense que reúne a todos los obispos en Cataluña en un comunicado piden perdón por las decenas de denuncias de abusos por parte de religiosos en las últimas semanas han aparecido casos en Montserrat en Constantí Tarragona en Vilobí Doña o en Girona le puso voz a este comunicado ayer Norbert Miracle representante de esta conferencia Vox cum Brumete augura dos Fritz pasa que aseguró que se comprometen a esclarecer todos los hechos del pasado y eliminar cualquier encubrimiento de estos que pondrán en conocimiento de la Fiscalía todo lo que ha podido constituir un delito e instan a las víctimas a denunciar lo también ante la justicia dicen sentir vergüenza y dolor por unos hechos que les han escandalizado y han hecho dicen tambalear la confianza en

Voz 1727 35:16 la Iglesia en la Iglesia y en las aulas también han condenado a treinta y un años de cárcel a un profesor por abusar de sus alumnos de primero y de segundo de la ESO Ruth García buenos días buenos días

Voz 1439 35:28 la sentencia declara en el relato de los hechos probados que este docente abusó de ocho estudiantes de edades comprendidas entre trece y quince años les daba clases de Educación Física Lengua francés y los hechos se produjeron en el colegio pero también en las clases particulares que el profesor tenía montadas en su domicilio la resolución declara probado que el acusado mantenía una relación cercana a los agredidos en ese ambiente de relajación y confianza aprovechando además su condición de tutor mantuvo con las menores relaciones de carácter sexual se considera también probado que en algún caso se ofrecía a darle a los menores las preguntas de los exámenes si colaboraba y les enseñaba sus órganos sexuales Se le condena según fuentes del TSJ como autor de ocho delitos de abusos el juicio ha sido a puerta cerrada para preservar la intimidad de las víctimas la defensa dice que va a recurrir la sentencia ante el sí

Voz 1727 36:13 bueno Ruth García de Radio Murcia gracias gracias

Voz 1439 36:22 los pescadores de noventa buques andaluces gallegos y canarios ya pueden respirar un poco más tranquilos la Eurocámara dado luz verde al acuerdo pesquero que permitirá a la flota española volver a faenar en el caladero marroquí Elena Carazo Andalucía buenos días buenos días Pepa ahora sólo falta que lo ratifique Marruecos si queda pendiente esa ratificación por parte de Marruecos un trámite que el sector considera que puede ser muy rápido aunque eso sí el caladero marroquí Pepa está ahora cerrado por parada biológica en el mejor de los casos la flota podría volver a esas aguas a partir del uno de abril Tomás Pacheco ex presidente de los armadores del puerto de Barbate

Voz 1867 36:57 ya que nos encontramos en el Golfo de Cádiz con el problema de la sardina la disposición de cuota todos los temas que llevábamos desde los mismos en adelante por lo menos aunque los son doce de hayan estado en estos último años muy bien en el caladero marroquí pero al de es u otra esperanza

Voz 1439 37:17 la flota europea aumentará sus posibilidades de pesca desde las ochenta y cinco mil toneladas del primer año de aplicación de la cual

Voz 1727 37:24 no llega Alicante la Guardia Civil se ha incautado de doscientos animales en peligro de extinción disecados los ejemplares se vendían por Internet y se ofrecían por ejemplo leopardos a ocho mil euros Ana tales bon día

Voz 0141 37:39 a día Pepa es la mayor operación de este tipo registrada en nuestro país hay seis personas imputadas los animales corresponden a especies incluidas en el convenio CITES de especies amenazadas son el león africano el rinoceronte blanco el tigre de Bengala el cocodrilo africano también la jirafa su destino era la venta a través de Internet la operación taxi de Dalia la

Voz 1727 37:59 llevó a cabo el Seprona al detectar la prolifera

Voz 0141 38:02 acción de anuncios en la red se vendían animales disecados destinados a clientes con un elevado poder adquisitivo ya que algunas de las piezas como dicen habían sido ofertadas en el mercado por ocho mil euros los talleres donde seis animales trabajaban sin autorización Iberia los residuos al alcantarillado

Voz 1727 38:18 buen día Ana gracias para ti también vendía

Voz 35 38:25 me viene con uno mucho serán me veía antes

Voz 1727 38:37 voluntarios palestinos han creado un grupo de escolta para acompañar a los niños que cada día tienen que atravesar una zona ocupada por colonos judíos para ir a su colegio que está en el centro de Hebrón en Cisjordania Beatriz la tumba Reed les acompañado en esa ruta

Voz 0101 38:56 buenos días pequeña ven por aquí son las ocho de la mañana un grupo de voluntarios palestinos orientada varios niños hacía su colegio en el centro histórico de la ciudad de Hebrón su objetivo es protegerlos de los ataques de los colonos y Israelíes que también viven en estas calles y reemplazar de cierta manera a la misión de observación internacional que hacía este trabajo desde hace veintidós años y tuvo que abandonar Hebron después de que Israel no renovará su mandato en enero el grupo de voluntarios está dirigido por un conocido activista defensor de una resistencia pacífica ante la ocupación inquietud Koeman

Voz 10 39:32 luego comentamos protegemos y vigilados además de transmitir a los niños un poco de sensación de seguridad

Voz 0101 39:38 frente a los voluntarios uno de los colonos más radicales de Ebro intenta provocarles les insulta les intimida grabando con su teléfono móvil el ambiente comienza a callarse

Voz 4 39:50 Miriam dados permanecerá

Voz 0101 39:52 pasibles y cortan el paso de AMRO del resto de los activistas

Voz 10 39:56 quiero aquí no tenemos ningún órgano de protección soldados de los ven

Voz 15 40:00 mire el corazón histórico de Hebrón unos cuatro kilómetros cuadrados viven bajo control israelí treinta y cinco mil palestinos y ochocientos colonos

Voz 1727 40:13 eso de bajar el telón de la vida pública con dignidad no va con Silvio Berlusconi que dice que los italianos están locos porque no le votan Roma Joan Solés Italia es un país de locos

Voz 0946 40:26 según ha afirmado el ex primer ministro y ex Cavaliere Silvio Berlusconi en la Televisión propiedad de su familia su socio de coalición derechista Liga del ministro del Interior Salvini y los populistas cinco estrellas del ministro de Trabajo de mayo

Voz 20 40:39 no pueden gobernar peor peor posible ha dicho Le siguen votando han lamentado Victoriano habéis perdido la cabeza si los dirigentes de otros partidos loca pite que eso no pase o no entendáis que están locos ha preguntado y quienes les votan más locos todavía asegura Berlusconi que ya sólo debutan cinco seis de cada cien electo casi todos los italianos están descerebrados López buscó

Voz 0946 41:17 al vino como locos la suma de quiénes habían perdido la cabeza de locos celebrado según las cuentas de Berlusconi arrojaría el siguiente resultado

Voz 10 41:26 en Italia no habría ningún italiano cuerdo

Voz 0456 41:34 miércoles desde las ocho y media de la tarde una hora menos

Voz 14 41:38 si querías remate vuelve

Voz 20 41:53 el equipo blanco en un gran momento extiende los octavos de final de la Champions queremos del Día Internacional de la radio viendo los estudios de Gran Vía treinta y dos para que puedas venir a ver en directo el deporte Diego López Garrido que quiere fin por nación desde las nueve de la noche Hora Veinticinco con Ángels Barceló en tu real de ser madres

Voz 1 42:17 acabé en ACB hoy por hoy

Voz 17 42:32 eh eh

Voz 10 42:42 habrá castigo de los ciudadanos se pregunta esta mañana a José María

Voz 1100 42:46 buenos días Pepa acertado a muy acertado a la decisión del Supremo de retransmitir el juicio en directo un gesto abrir ventanas que de puro simple apenas y somos capaces de valorar su trascendencia aire Stirling ustedes ahí les Beni les acusados y acusadores y pueden apreciar en vivo y sin tergiversaciones intermediarios Palace es la calidad y fuerza de sus argumentos un lujo para la democracia un privilegio para los ciudadanos todo permitirán al ojo que deje los detalles del día los cronistas para contarles que a poco de comenzar serían revuelto prosigue Vadillos cuando levantado la vista del televisor y ha pulsado la tecla de las dos flechas para avanzar hacia el futuro son conscientes los doce procesados que se sientan en el banquillo mal los siete huidos compuso de monta el Frente tiene el daño enorme gigantesco que han causado a la convivencia en Cataluña y en toda España pero nunca en los olvidemos de incluir entre los culpables a es desde un primer momento se negaron al diálogo y a la búsqueda de soluciones políticas y no contentos con ello aux siempre en el camino de trampas indignas mentiras despreciables insultos bochornosos a quienes lo intentan ojalá los ciudadanos sean capaces de aquí a pocos meses de pagar con su desprecio en las urnas a quienes nos han amargado la vida

Voz 38 44:19 ojo izquierdo a eh busca dar del ahorro regalar un ramo de flores que has arrancado en un parque no es ahorrar hay que ahorrar en San Valentín es venir a los rechazos de FON caos porque tienes hasta doscientos sesenta euros de descuento sólo del ocho al catorce de febrero buscadores del ahorro venida fue un caos

Voz 1 44:41 qué tal te fin de Gurutz tal vez inventando tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de Berango IBI favorito corrido estoy usos de polvo

Voz 3 44:49 que quedarse en casa no ese plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien clara

Voz 1 45:02 no

Voz 39 45:07 en eh

Voz 7 45:31 anda no

Voz 1727 45:40 adiós nos habla directamente al corazón como canta Tina Turner hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y queremos compartirlo como siempre con ustedes

Voz 10 45:49 con nuestros amigos gracias por la brevedad me voy a callar ustedes hablan con la buenos días soy empero dedica

Voz 40 45:54 ante felicitarlos por utilizar con gran maestría el instrumento más hermoso dinámico que existe y es la voz y con esa voz los tenéis completamente atrapados muchas gracias por otros programas que ofrece es por la belleza de vuestras voces

Voz 4 46:11 buenos días soy marea desde Santa de era para felicitarnos bueno y me tengo que felicitar yo todos los oyentes que tenemos la suerte de compartir con vosotros estas horas de madrugada después más radio y después con Marcos después la Ventana Hora veinticinco cuando no los deja el fútbol

Voz 1727 46:37 Mari Ángeles de casa quieres de casa María Ángeles gracias

Voz 0456 46:42 el fútbol también es radio como nos recuerda Antonio de Murcia hoy es el Día Internacional de la radio la mitad un diámetro del elemento químico

Voz 10 46:50 mecánica que detrae voces amiga que entrevistan apolítico para sacar de una verdad porque rompe la garganta para contarte con balón ha entrado con los palos de una portería en fin voces que te llegan por el mismo sitio por el que escuchaste por primera vez que te decían te quiero AVE inmortal besan tenía gracia

Voz 0456 47:10 las por la brevedad

Voz 3 47:12 felicidades en vuestro día a un abrazo calle ser breve

Voz 10 47:16 pero bueno habrá abrazo Teresa gracias

Voz 1827 47:18 otro para Ángeles de Sevilla

Voz 10 47:21 en para todos los amigo de cuero y gracias madrugador gracias otro tren de voces

Voz 41 47:27 buenos días felicidades Radio y la SER

Voz 3 47:31 ciudades que tiene millones

Voz 41 47:34 cinco de felicitaciones hola buenos días

Voz 15 47:36 soy de Málaga será dar una blasfemia

Voz 42 47:39 en el Campo de Gibraltar muchísima felicidad de Lucía como hoy espera poder disfrutarlo con vosotros durante muchísimos años

Voz 43 47:47 que es médico no sé no sé de Vitoria felicitar a todos los que hacéis la radio por vuestro trabajo por vuestra profesionalidad y por vuestro aguante también quiero felicitarlos a los oyentes que también no

Voz 44 48:02 buenos días muchísimas felicidades en este día de la radio de verdad muchísimas felicidades y muchísimas gracias por acompañarme desde estas son bastante en las que me levanto hasta que me acuesto pueda acompañarme en el coche por acompañarme en el trabajo mi pasión y mi vicio yo creo

Voz 1439 48:17 es muy buenos días Marisol desde Londres les cuento que yo no les podría decir lo que significa para violar radio con palabras porque es algo para mí muy muy muy importante en mi vida y que no sé qué sería de mí el día que me la prohiben llevar porque hoy desde las cuatro no vaya a la que me levanto voy con la radio hoy con los cascos del el trabajo en toda parte casi todo el día sí que es algo muy muy especial para mí usted desea un feliz día de la radio a todos Un besito Pepa te queremos muchísimo ya sabes no

Voz 10 48:46 de eso Marisol gracias gracias a todo lo sé lo sé me consta venga que nos cae un último tren de oyente

Voz 15 48:53 buenos días a todos los que hacer radio como una todos los oyentes pues la suerte que tenemos a forman tonos unas veces haciéndonos reír como no entre teniendo como se bueno pues muchas felicidades que yo soy

Voz 45 49:09 qué oyente desde los tiempos de Matilde Perico

Voz 15 49:12 el quién feliz día de la radio por que me habéis acompañado durante muchos años de mi vida por la mañana de eso por la noche madrugada la muchas veces gracias

Voz 46 49:23 buenos días Familia felicidades para todos no sabe mal invento condimento está para aquí yo lo que pudo hacer muchísimas gracias por acompañarnos por enseñarnos por el meternos sobre todo en compañía que no sabéis

Voz 10 49:47 qué sería de nosotros sin este ratito desatadas que maravilla sin Agustí a mucho

Voz 1727 49:53 gracias siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:02 la Gutiérrez qué tal buenos días con cielos despejados hoy de nuevo en toda la Comunidad de Madrid temperaturas mínimas sin cambios aunque a mediodía subirán un poco los termómetros hasta los diecisiete de máxima en algunos puntos Ignacio González lo niega todo el que fuera delfín de Esperanza Aguirre después su sucesor el hombre con más poder en los gobiernos de la expresidenta nunca supo nada de nada sobre las órdenes de seguimiento a los enemigos políticos de Aguirre los guardias civiles acusados en el caso espías lo han señalado a él como máximo responsable pero González ha dicho en su declaración

Voz 0089 50:33 en como destino en Audiencia Provincial que nunca dio ninguna orden