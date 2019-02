Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias qué tal muy buenos días a esta hora los presupuestos generales siguen abocados al fracaso se votan esta mañana y anoche en esta casa en Hora Veinticinco el portavoz de Esquerra Joan Tardà confirmó que mantienen la enmienda a la totalidad preguntaba Ángels Barceló mantienen la enmienda a la totalidad

Voz 2 00:42 si realmente hecho estamos muy tristes porque sobre el español ha perdido hemos perdido otra gran oportunidad para mostrarles ser Juan Codina

Voz 1727 00:55 sí totalmente decía Tardá que contó también que había hablado por teléfono con Pablo Iglesias el socio del Gobierno en los presupuestos que había hablado también a su vez con de Money con el P de Cat para proponer in extremis una mesa de diálogo sobre Cataluña a todos los grupos de la Cámara en fin la ministra Montero la salida del hemiciclo insistía

Voz 0532 01:15 yo creo que el Gobierno ha sido meridianamente claro en cuáles son los límites que tiene ese diálogo por tanto tendrán ellos que explicar si al final votan con la derecha dice al final la mejoría que tiene este presupuesto para Cataluña y para otras comunidades autónoma e no quieren que se haga realidad

Voz 1727 01:31 si se confirma esta mañana la derrota el presidente del Gobierno tomará la decisión de si convoca elecciones anticipadas o no esto es lo que nos dicen en el Gobierno cuando sigue el baile de fechas aunque parece que se impone el veintiocho de abril es miércoles mitad de semana trece de febrero y en el Supremo hoy escucharemos a las acusaciones a la Fiscalía la Abogacía del Estado y a la acusación popular que ejerce Vox la retransmisión en directo del juicio permitió contemplar ayer una primera sesión impecables sin ningún tipo de alteración con dos líneas de defensa la de el ex consejero Joaquim Forn por ejemplo muy técnica muy jurídica y la de Oriol Junqueras con argumentos políticos como estos

Voz 3 02:12 es una vulneración de los derechos fundamentales desde el minuto uno una causa general y prospectiva con unas tras agresiones violaciones de derechos que hacen sonrojar

Voz 1727 02:23 en la sala estuvo presiden Quim Torra quien después opinó hoy de una rueda de prensa expresando libremente su preferencia independentista en otro juicio en otro continente

Voz 4 02:36 de Joaquín Chapo mismo popular ha declarado

Voz 1727 02:41 culpable al Chapo Guzmán en el mayor juicio por narcotráfico de la historia de Estados Unidos el jurado considera probados los diez delitos que se le imputaban y ahora el líder del cártel de Sinaloa se enfrenta incluso a la posibilidad de la cadena perpetua y en Venezuela escuchen cómo justifica el régimen de Maduro su negativa que entre al país la ayuda humanitaria procedente de EEUU

Voz 5 03:04 amar nos alerta la alarma por todo el pueblo

Voz 1406 03:08 por qué ese ayuda humanitaria viene contaminadas

Voz 5 03:10 envenenada cancerígena así lo ha mostrado instinto estudios científico

Voz 1727 03:17 Juan Wilfredo aseguraba esta madrugada que todo ese contingente entrará al país el día veintitrés justo cuando se cumple un mes de su auto proclamación precisamente los venezolanos supusieron un tercio de los solicitantes de asilo en España el año pasado en total se registraron cincuenta y cuatro mil peticiones de asilo de todos los países del mundo pero solo se han aceptado el veinticuatro por ciento menos de las que admite la Italia de Salvini según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado subdirectora es Estrella Galán en estos momentos España está entre los primo vale países de la Unión Europea que recibe solicitudes de asilo pero es el último en la tasa de protección internacional por tanto algo está fallando desde desde luego ya en los deportes el Real Madrid vuelve hoy veintiún años después al estadio Sampe hay que ganó la séptima Copa Davis

Voz 1161 04:09 para defender su campeonato consecutivo en el Johan Cruyff Arena frente al Ajax donde ganó esta séptima cuando era todavía el Amsterdam Arena desde las nueve de la noche sin Isco Llorente lesionados se quedaron en Madrid con la duda su última hora de Varane aquejado de un proceso gripal a la misma hora en Wembley Tottenham Borussia Dortmund también partido de ida de octavos lo arbitrará el Espanyol mate la OCI ayer Manchester United cero dos Roma dos Oporto uno

Voz 0978 04:33 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ambiente frío en estos momentos pero como los últimos días como va a hacer mucho sol las temperaturas subirán con facilidad sobretodo en Canarias donde con ratos de Kadima una jornada más las máximas se acabaran situando entre los veinticinco y treinta grados en todo el Archipiélago volviendo a la Península y Baleares ahora frío con heladas en el interior alguna niebla poco extensa y que será también poco persistente como decíamos sol temperaturas máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte en Extremadura sur de Castilla La Mancha y Andalucía son las siete y cinco en las seis y cinco en Canarias

Voz 6 05:09 el confort inteligente brillante sabe que treinta y ocho grados es la temperatura perfecta para una ducha tras un duro entrenamiento

Voz 7 05:16 así son las calderas bailar tecnológicas eficientes y ahora además te regalan ciento veinticinco euros para que disfrutes con lo que más te gusta Elige tu Caldera bailando en el novecientos veintiséis cero cero veintiséis o en la temperatura de violar punto es

Voz 8 05:40 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 1 05:51 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 9 05:55 la tenista que estaba ahí con los seres la ministra que está con las colas en educación en sanidad era ministro del veintitrés por ciento de paro vino aquí a dar lecciones hace grupo parlamentario que muy a su pesar a salvo España dos veces de la crisis que se estudia hasta

Voz 10 06:08 todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar

Voz 1 06:11 Rajoy se lo voy a de que sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 1275 06:21 la ministra de Hacienda recordándole pueblo Casado que Rodrigo Rato el autor

Voz 1727 06:25 el milagro está en prisión hay daba buenos días buenos días debate sobre unos presupuestos que se dan por muertos esta mañana porque aunque ha habido gestiones de última hora como esas llamadas que les contábamos de Pablo Iglesias las posiciones no se han movido

Voz 1586 06:39 si Iglesias ha hablado con el ex president Puigdemont y con representantes del P de Katy d'Esquerra para proponerles una mesa de negociación sobre Cataluña en la que estuviesen todos los grupos parlamentarios para intentar así destacas desatascar esa falta de acuerdo que hoy sino hay cambios tumbar los Presupuestos la formación morada ha propuesto que en esa mesa el PNV tuviese un papel destacado algo que el grupo vasco estaba incluso dispuesto a estudiar aunque la oferta de Iglesias no ha sido apoyada por el Gobierno de Sánchez ni por el independentismo los independentistas de hecho han confirmado que mantendrán las enmiendas así que salvo sorpresas todo apunta a que esas cuentas no

Voz 0806 07:09 tan adelantarle en cualquier caso habrá que esperar a que se vote en las seis enmiendas a la totalidad que han presentado no sólo Esquerra y el PP de Cat también Partido Popular Ciudadanos Foro Asturias y Coalición Canaria y si las enmiendas triunfan en el Congreso devuelve las cuentas al Gobierno será ya el turno del presidente de Pedro Sánchez para decir si piensa adelantar elecciones cuando aunque Inma Carretero hay una fecha que destaca sobre todas las demás buenos días fuentes socialistas aseguran a la Cadena Ser que en este momento la cúpula de Ferraz y destacados miembros del Gobierno apuestan por el veintiocho de abril por mucho que el primer tramo de la campaña sea en Semana Santa y que quince días después haya otra campaña realmente creen que así liberan a alcaldes ya candidatos autonómicos del peso de la política nacional en sus comicios y además se hiciera coincidir Sánchez las generales con las municipales autonómicas y europeas obliga haría a su partido a jugársela a todo o nada El mismo día hasta la semana pasada destacados dirigentes del PSOE reconocían a la Ser que habían estudiado todos los escenarios y que pensaban que el presidente podría optar por finales de abril o por el super Domingo pero ya en la reunión de maitines en La Moncloa este lunes después de la manifestación de Colón ganó peso el escenario de abril sobretodo aferrándose al relato de la pinza de la derecha y los independentistas para tumbar las cuentas la última palabra la va a tener Pedro Sánchez si quiere celebrar elecciones el veintiocho de abril tendrá que disolver el cinco de marzo Fuentes del Gobierno aseguran que están dejando a destajo para sacar adelante decretos prioritarios del día vascular Por otra parte del Congreso al Supremo a la segunda sesión del juicio a pluses en la primera ya vimos por dónde van a ir las estrategias de la defensa de los doce acusados la mayoría opta por argumentos con carga política

Voz 11 08:58 qué les pediría él Espino este hagan de jueces no hagan de salvadores de la patria porque de esto no

Voz 1406 09:05 baste Proceedings me tendrán que dar la razón

Voz 1275 09:08 cogí la Constitución el otro día todos los derechos

Voz 1406 09:11 muchos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento objetiva pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho es una derrota colectiva de la sociedad española son los abogados

Voz 0806 09:24 los de Turull Rulli Sánchez de Yunquera Si Romeva y por último de Jordi Cuixart y luego por otro lado está el abogado de Joaquim que dice que de juicio político nada

Voz 1406 09:35 es un juicio penal nada más y nada

Voz 1275 09:37 menos como el de una estafa

Voz 0806 09:39 y hoy Isabel Villar buenos días días hoy hablan las acusaciones sí empezará a la Fiscalía que acusa por rebelión malversación y desobediencia a los dirigentes independentistas sentados en el banquillo luego será el turno de la Abogacía del Estado que rebaja la acusación a sedición por último hablará la acusación popular que ejerce Vox una vez que los tres se hayan pronunciado sobre las cuestiones previas que plantearon ayer las defensas el tribunal decidirá como las resuelve si sobre la marcha si espera la sentencia Ozzie para el juicio para analizarlas el primer imputado en declarar probablemente ya el jueves será Oriol Junqueras la conclusión que en las acusaciones ni mucho menos los dirigentes independentistas actúan como bloques monolítico

Voz 1727 10:21 eso dice esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1985 10:24 decían que los independentistas eran un bloque capaz de impulsar un proyecto radical ni Bloque ni proyecto ni radical más que en algunas palabras han perdido incluso la mayoría de la que disponían en el Parlamento de Cataluña por eso lo cierran semana sí semana también decía que los políticos presos constituían un bloque simbólico bien apretado resulta que ayer en el primer día del juicio por los desmanes del proceso cada abogado miró por los suyos cada uno siguió su propia estrategia y quedarán divididos más o menos en dos grupos los partidarios de una defensa política y en algún caso antisistema los que desarrollarán una defensa técnica lo propio de una democracia en la que no es bueno hacer estallar todas las instituciones hoy escucharemos a las acusaciones tampoco irán de la mano al menos Fiscalía y Abogacía del Estado en relación con el partido ultra habrá que repensar si tras tantas experiencias perversas conviene mantener esa figura pues mejor reducirla

Voz 1727 11:29 porque es carnaza para el populismo de peor estofa Vidal Folch cuestionando la figura de la acusación popular son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 14 11:54 como quieras pero no uso

Voz 1 11:56 sino porque sobre todo

Voz 14 11:59 las plataformas de que tales informa

Voz 1 12:04 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido hay seis mil ochocientos sesenta asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuatro hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 0806 12:44 yo hoy las víctimas de la pederastia van a protestar delante de la cámara alta para pedir que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos en su ley para la protección de la infancia el Gobierno propone que el plazo empieza a correr cuando la víctima cumpla treinta años ellos quieren que sí a los cincuenta Mariola lúcido ponen un ejemplo para demostrar que la medida del Gobierno se queda corta las diez víctimas del caso de la bahía de Montserrat no podrían denunciar con la nueva ley porque los delitos ya estarían prescritos por eso le piden al Gobierno que recapacite que sea más ambicioso que se sitúe a la cabeza de los países más avanzados en la protección a la infancia si no rectifica al anteproyecto solicitan a los partidos que mejoren la norma durante la tramitación parlamentaria mañana jueves llevarán su reivindicación ante el Congreso donde van a presentar nuevamente más de medio millón de firmas exigiendo que la ampliación de los plazos de prescripción sea a partir de que la víctima cumpla los cincuenta años y que esa modificación legal se haga de forma urgente se manifiestan protestan hoy ante el Congreso de los Diputados diez días tiene Juan Guarido para cumplir la promesa que le ha hecho a los venezolanos esta madrugada que el próximo veintitrés de febrero toda la ayuda humanitaria que está acumulada en la frontera con Colombia pueda entrar en el país es una fecha importante Rafa Muñiz buenos días

Voz 0978 14:01 los días Pepa que se cumple ese día un mes desde

Voz 0806 14:04 que se autoproclamó presidente interino la ayudó

Voz 1772 14:06 sanitaria tiene que entrar sí o sí ha dicho Juanjo oído en una plaza abarrotada de seguidores

Voz 15 14:19 la mitad

Voz 1772 14:21 el autoproclamado presidente pretende que sean los propios ciudadanos de a pie quiénes se organicen viajen hasta la frontera y ayuden a entrar los más de sesenta toneladas de alimentos y medicinas en las últimas horas a los militares que siguen del lado de Maduro han realizado un ejercicio cívico militar en la frontera con Cúcuta por dónde tiene que entrar esa ayuda la frontera sigue bloqueada

Voz 0806 14:46 en noviembre antes de que el Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit el Banco de Inglaterra el hecho un capote a Theresa May diciendo que una salida sin acuerdo podría causar un daño a la economía peor que el de la crisis financiera y aún así los diputados tumbaron el acuerdo bueno pues ahora el gobernador insiste en que una salida abrupta sería un enorme choque económico para el país corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 15:09 mientras Theresa May pedía en el Parlamento más tiempo para negociar el acuerdo sobre el Brexit con la perspectiva ahora de que la votación final no se produzca hasta finales de marzo en la City el gobernador del Banco de Inglaterra marcarme advertía del shock que una salida sin acuerdo puede tener para la economía global

Voz 1727 15:30 no hay que hacer

Voz 0273 15:31 ese ilusiones sin acuerdo sin periodo transitorio sería un shock para esta economía puede además enviar una señal a nivel global sobre la refundación de la globalización eso sería perjudicial contrariamente a lo que hemos escuchado advirtió carné no es fácil ganar

Voz 1275 15:50 una guerra comercial para otro tipo de guerra para una guerra Ciber

Voz 0806 15:53 en ética es para la que se está preparando Putin hueso dice él para justificar su proyecto de crear un Internet ruso controlado por el Kremlin e independiente de la red global una idea Ana corbatín buenos días buenos días que algunos medios llaman ya el telón de acero online

Voz 0127 16:10 la primera prueba que va a ser Rusia es cortar el acceso a Internet durante un día Putin quiere comprobar si en caso de sufrir un ciberataque pueden hacer que Rusia opere con una especie de intranet totalmente aislada del exterior como ocurre por ejemplo en China según la BBC el objetivo es que todo pase por los operadores

Voz 1727 16:26 es rusos que sean ellos los que dirijan el tras

Voz 0127 16:29 Zico a puntos controlados por la Agencia de telecomunicaciones rusa y que sea este organismo gubernamental el que tenga la capacidad de bloquear los contenidos

Voz 1406 16:41 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice regalas esos zapatos qué tal

Voz 17 16:46 bien quería mucho te sientes muy hippie busca si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones en Linus punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy bus

Voz 1406 17:02 tiene corbatas impermeables y con corta fríos on si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 18 17:12 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros foto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y dos por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en Ford puntuales con vivos tienes

Voz 17 17:27 el préstamo está trescientos euros sin intereses ni comisiones entra han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Burgos

Voz 1275 17:42 muchas gracias a todos y a todas por este trece de febrero

Voz 0978 17:45 Día Mundial de la Radio

Voz 1508 17:48 y a todos un gustazo escucharos todas las mañanas sois energía en estas horas tan tempranas felicidades

Voz 1727 17:54 buenos días soy habitante feliz día de la radio

Voz 1275 17:57 muchas felicidades a todos a seguir trabajando y estando igual que siente

Voz 19 18:01 es Casto Ximo fue el pin hoy por se le ya de la RAE bien te las cantan sea bueno muchísimas muchísimas felicidades y sobre todo muchas gracias qué lío

Voz 20 18:16 buenos días feliz día de la radio me recuerdo más bonito es mi madre tras toreando en la cocina yo haciendo los deberes y la radio de fondo siempre láser

Voz 21 18:27 buenos días soy mi en de Bilbao quería felicitarles por el día de la radio gravísima que no

Voz 0806 18:33 cada de la cultura de la de la radio desde que éramos

Voz 21 18:35 Peñas desde hace unos años momento a la cama con Ángels Barceló con Pepa Bueno los estoy todo el escuchándoos además en el extranjero saque a Reyes me iría a día sentiré quita de Kaká por última agradecer a mi madre que es

Voz 1727 18:48 no hay excedencia para cuidar a mi abuela a mi tía abuela ir haciéndolo muy bien gracias

Voz 22 18:54 desde Almería feliz día de la radio en esta España que nos ha tocado vivir tengo una hija trabajando a Holanda y Tremor de de mi soledad a Radio

Voz 0806 19:03 la compañía ha conectado con el mundo

Voz 22 19:05 en forma me hace reír os quiero felicidades

Voz 1727 19:09 ahora cuántas tenemos esa imagen en la imagen de Nuestra Madre traste ando escuchando la radio y fueron ellas a las que nos inculcaron el amor por este medio

Voz 0978 19:21 no es caben algunos más buenos días buenos días

Voz 23 19:24 hoy Marga de Sevilla sólo quería felicitarlos por el día de la radio idearon las gracias por contarlo en la vida cada día por salvando alguno también muchas gracias

Voz 24 19:37 muchísimas felicidades en este día de la radio gracias por formar parte de

Voz 22 19:43 mi familia

Voz 1389 19:45 un beso desde Asturias Cabrera feliz día de la radio

Voz 25 19:51 y ahora buscar un huequito para celebrarlo que juicio del proceso así la Champions me parece que vaya a tener otro día

Voz 1275 20:02 pero si nosotros Manu lo celebramos así trabajando vamos a pedir el carné de familia numerosa e cuántos somos

Voz 0806 20:08 siete seis y veinte en Canarias

Voz 26 20:15 Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:18 qué tal buenos días tres grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía sin cambios en la previsión del tiempo con mucho sólo y también en toda la Comunidad y temperaturas que a medio día llegarán a los diecisiete grados El candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid Pepu Hernández dice que siempre ha cumplido con la ley y que ha actuado de forma ética el ex seleccionador ha hablado por primera vez la empresa que creó para pagar menos impuestos por sus trabajos de publicidad ayer atendió a los medios tras presentar oficialmente en la sede del PSOE madrileño su precandidatura las primarias resta importancia al apoyo de la dirección federal del partido es consciente dice de que lo importante ahora es ganarse a las bases Carolina Gómez Pepu Hernández

Voz 0393 20:56 sin hablar públicamente desde que Pedro Sánchez lo presentó en el teatro de La Latina dice que está centrado en conseguir el apoyo de la militancia

Voz 1161 21:02 estoy en una situación pues os de escucharlo escuchar sobretodo militantes sé que necesito su apoyo para que después podamos realmente convencer a todos los ciudadanos de Madrid para mí eso es una sensación que que bueno lo estoy viviendo con mucha intensidad y mucha ilusión

Voz 0393 21:16 ante las críticas que llegan desde otras candidaturas sobre la falta de neutralidad de la dirección del partido Hernández agradece el apoyo que Pedro Sánchez le ha dado como militar

Voz 1161 21:25 creo sinceramente la democracia interna del partido y bueno y es cierto también ha habido un apoyo que agradezco especialmente de otro militante también

Voz 1 21:33 desde el parque de Pedro Ángeles momentos en ese sentido yo creo que ha expresado con una como militante

Voz 1727 21:37 el plazo para presentar precandidatura terminas cero

Voz 0393 21:40 Mingo después recogida de avales campaña votación el próximo nueve de mayo

Voz 1275 21:50 a la izquierda del PSOE el panorama sigue más que revuelto y cada vez con más ingredientes que hacen pensar que habrá más de una papeleta de la izquierda el XXVI gemelos anticapitalistas pretende confluir con Izquierda Unida y otras formaciones pero no con Carmena y Errejón su propuesta incluye la paralización inmediata de la antigua operación Chamartín y eso es incompatible dicen con el proyecto de más Madrid Romy arces concejala de Ahora Madrid Raúl Camargo diputado regional de Podemos descartamos cualquier diálogo con más Madrid son proyectos políticos antagónicos nuestra obligación y de haber político inmoral diría es plantear una alternativa a una propuesta un proyecto político de centro izquierda el tiempo de las imposible John en su y los acuerdos de despacho para repartir una lista creemos que sea terminado en todo caso esa expresión política ya tiene un nombre que se llama más Madrid para programas moderados candidaturas elegidas por una o dos personas y hay otro espacio que sean Omar madre miércoles trece de febrero turno hoy para el exconsejero Salvador Victoria en el juicio del caso espías titulares convertiría Sarmiento declara hoy como testigo en la Audiencia Provincial ayer lo hacía el ex presidente Ignacio González que como Aguirre negó no saber nada de las órdenes de seguimiento a sus enemigos políticos a pesar de que los guardias civiles los señalase como máximo

Voz 0978 23:00 con metro estudia una reclamación el empresa o

Voz 1275 23:02 a Chile por la avería ocasionada por las obras de Canalejas que mantiene cerrada la línea dos entre Sol y retiró desde el pasado veinticinco de enero Comunidad Ayuntamiento siguen negociando el autobús gratuito que suple ese trayecto veinte días después el Gobierno regional amplía de seis a nueve meses el plazo para solicitar ayudas para víctimas del terrorismo las asociaciones han denunciado que la gestión de esas ayudas se ha hecho con retraso y han pedido amparo al Defensor del pues el Real Madrid se enfrenta al Ajax en Ámsterdam desde las nueve en el partido de ida de octavos de la Champions con las bajas de Isco Llorente y la duda de Varane por un proceso gripal el Atlético se enfrenta a la semana que viene a la Juventus esta mañana el tráfico en las calles de la capital pantallas son Alcázar buenos días

Voz 1322 23:46 muy buenos días Laura así ya está en marcha la mañana del miércoles con tráfico muy lento en los clásicos recorrido este cada día entre Méndez Álvaro y la avenida de América en sentido norte en ambas calzadas y también a esas incorporaciones a Chamartín y Pío XII muy lento al paso por los túneles del estadio Vicente Calderón hasta conectar con San Pol de Mar sentido A seis también se activan las centradas tanto por Santa María de la Cabeza como por la plaza del Conde de Casal y el recorrido fuente querrán Tona entre Doctor García Tapia Plaza de Alsacia

Voz 1275 24:16 echamos también otro vistazo a las carreteras deje de María Herrero buenos días

Voz 1508 24:20 hola buenos días pues cada vez más complicaciones en los accesos sobre todo ahora mismo por un accidente en la A42 en la zona de Fuenlabrada que genera retenciones desde Parla en la M40 lo peor está en el tramo de Vallecas a Coslada sentido A dos también en la zona de Pozuelo en dirección a las seis

Voz 1406 24:35 un domingo Weiss en el coche camino a casa de su madre de repente pasa cariño te acuerdas de este monovolumen que tanto nos gustaba que tanto te gusta but

Voz 1275 24:43 sí ese pues me lo dan mañana

Voz 29 24:46 y ahora ahora con comités auto ahorrar hasta cien euros por cada vehículo extra que aseguren informasen en colitas auto punto com colitas auto del mediador IS

Voz 1406 24:55 esclavos aniversario

Voz 1 24:57 campo y queremos celebrarlo contigo con una está gran

Voz 30 25:00 el televisor de cuarenta y nueve pulgadas con inteligencia artificial es Marty vi 4k última generación de LG solo trescientos noventa y cinco euros hasta el trece de febrero

Voz 1406 25:09 esperamos en tu hipermercado Alcampo tenemos mucho que celebrar contigo al campo

Voz 1 25:16 el elegido mejor el musical en los premios pro boicot récord de semanas se el número uno de la crítica y con más de quinientos mil espectadores es el musical que conquistará tu corazón el regalo para San Valentín

Voz 31 25:35 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día como Hideo trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor de

Voz 1406 25:54 un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros espera que pienses Mela ocurrido pero un Nissan Micra con tecnología inteligente de este nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguro

Voz 1 26:07 que te lo Pierce es este mes aprovecha

Voz 1406 26:10 la oportunidad única financiando con ERC e Iván

Voz 0806 26:13 Innovation dicen que el tiempo lo que

Voz 32 26:16 ardía todo lo que nos convierte que nos mueve que nos transforma por eso nosotros en vez de resistir los nos adelantamos a ello castellana va a quien se convierte en Audi Centre Madrid Norte el centro Audi más avanzado de España un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia Audi Center Madrid Norte avenida de Burgos ochenta y nueve bienvenido a un experiencia

Voz 1406 26:40 la red ni con sobres combate los síntomas de la gripe y resfriado es como la fiebre la tos seca la secreción nasal dolor fácil disolución Icon un agradable sabor Livorno revive el sobre de Parma Sierra laboratorios lo administrara menores de catorce años leal las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1275 27:04 llevamos antes a rumiar Arce concejala de Ahora Madrid en Usera y Arganzuela sobre la confluencia de la izquierda a las urnas Arce una de las ediles más

Voz 0978 27:10 polémicas de Carmena va a tener que ir a juicio por sus críticas a la actuación de la Policía tras la muerte del mantero Mamen en Lavapiés se le procesa por un delito de injurias graves la investigación judicial ha concluido sólo falta ahora fijar la fecha de esa vista Alfonso Ojea

Voz 0089 27:25 Romy Arce va a ser juzgada en la Audiencia Provincial como presunta responsable de un delito de injurias graves Arce ha intentado a través de sus abogados que la investigación fue archivada pero ahora la investigación ha culminado la concejala de Usera ha intentado procesalmente que todo fuera un ejercicio de su derecho a la libertad de expresión pero la magistrada instructora la titular del Juzgado número doce en la Plaza de Castilla señala en este auto que la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves no supone en ningún caso una limitación del derecho a la libertad de expresión por tanto habrá vista pública en la Audiencia Provincial madrileña que ya había rechazado todos los recursos presentados por la concejala de ahora

Voz 1275 28:07 mil doscientos profesionales trabajan en las

Voz 0978 28:10 fundaciones de investigación biomédica de los hospitales públicos de la Comunidad cien noventa por ciento tienen contratos temporales contratos de Comisiones Obreras que asegura que cuatro

Voz 1275 28:18 doscientos de esos trabajadores un tercio están

Voz 0978 28:20 contratados en fraude de ley Baden van encadenando contratos temporales año tras año con el perjuicio dicen que eso supone para la investigación médica el año pasado según los datos de este sindicato más de una treintena de estos trabajadores ganaron demandas para reconocer su contratación indefinida por eso piden ahora al Gobierno de Ángel Garrido que haga lo propio con el resto porque los presupuestos y las normas estatales lo permiten Miguel Ángel Frías los portavoz de Comisiones trabaja en el Laboratorio de Genética del Hospital de La Paz

Voz 33 28:45 los presupuestos generales del Estado del año dos mil dieciocho las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del Estado han permitido han abierto han relajado estas está restricciones presupuestarias de manera que ahora sí que se pueden celebrar contratos indefinidos en el ámbito de la investigación

Voz 1275 29:04 el dato más la mayoría de estos profesionales en fraude de ley son mujeres

Voz 0978 29:08 vuelven los patinetes eléctricos de alquiler en la capital el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado ocho mil seiscientos diez patinetes para toda la ciudad de los más de cien mil solicitados por las veinticinco empresas interesadas Inés Sabanés la delegada de Movilidad y Medio Ambiente

Voz 0795 29:21 por tanto eso con el pliego de prescripciones técnicas y con la ordenanza de Movilidad creo que por supuesto la vigilancia que vamos a hacer desde el Ayuntamiento creo que se va a lo que vamos a ver es un despliegue ordenado y en función de la capacidad de la ciudad

Voz 1275 29:38 las empresas tienen ahora un plazo máximo de dos meses para implantarlos en toda la ciudad habrá un número máximo de patinetes en cada distrito en función de la superficie transitable tres grados marque a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER

Voz 1727 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias comienza el miércoles trece de febrero y en el Día Mundial de la Radio Nos acercamos a la prensa a una foto que está hoy en muchas portadas llena de información la foto de los doce acusados del pluses sentados en el Supremo en el momento en el que el actual president el hombre de Puigdemont llega a la sala lo saluda casi todos se vuelven pero no Oriol Junqueras el ex vicepresident que hace una semana declaraba a Le Figaro que se quedó en España por responsabilidad tampoco se vuelve Santi Vila el consejero que dimitió antes de tener que declarar la independencia

Voz 0806 30:53 en fin fotos con mucha información los juicios los grandes juicio es este lo es permiten además a los periódicos hacer grandes crónicas hay juicios como el del 23F por ejemplo que se recuerdan por las crónicas de José Luis Martín Prieto en el país en tu periódico Jabois buenos días qué tal buenos días Dani hola de nuevo

Voz 0978 31:11 hola Pepa Roberto qué tal qué tal Pepa Bueno pues

Voz 0806 31:14 hemos a empezar recomendando la lectura

Voz 35 31:16 la de dos crónicas excelentes una en el país precisamente la firma Pablo Ordaz empieza así

Voz 1684 31:25 dentro de la sala lo que más llamó la atención fue el silencio o más exactamente el respetuoso silencio en un proceso en el que el ruido los insultos las acusaciones más duras y los tuits envenenados han terminado por romper la convivencia en Cataluña ir resucitar los viejos odios en el resto de España lo más sorprendente es que en la primera sesión del juicio bajo las grandes lámparas del salón de plenos del Tribunal Supremo el silencio venció el ruido

Voz 36 31:51 eh

Voz 1275 31:55 y otra crónica excelente en ABC el afirma Pedro García cuarto tango empieza así Oriol Junqueras tiene

Voz 1684 32:01 es un absoluto dominio de su cuerpo Se mantiene el ido mirando al tribunal sin girarse ni un momento hacia el público visto desde atrás su poderoso cuello transmite una impresión de firmeza sólo al final de la sesión de ayer se permite Un instante de flaqueza y echa un vistazo a lo que sucede a sus espaldas ni siquiera hace el mínimo gesto cuando Andreu de su abogado entona un encendido alegato para demostrar que mil tribunales legítimo ni España es una democracia moderna

Voz 1727 32:32 iré

Voz 0806 32:32 Mel era mi hija Boys tu crónica en el país

Voz 1727 32:35 que empieza así en el año dos mil catorce Andreu Vandevelde en una entrevista concedida a el jurista dijo que quería ser abogado penalista desde los diez años Oriol Junqueras por su parte dijo en dos mil doce a La Vanguardia que a los ocho años ella ya estaba en contra de la Constitución española no se conoce una relación laboral más cantada que la que unió este martes en el Tribunal Supremo los dos abogado y cliente nido sueños de la infancia cumplidos de forma tan estrepitosa desafortunada

Voz 37 33:15 y

Voz 0806 33:17 las grandes crónicas para los grandes juicios que dicen los editoriales y los columnistas esta mañana

Voz 0978 33:24 José Antonio Zarzalejos por ejemplo escribe en el confidencial no hay porqué temer un revés en Estrasburgo porque el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de reconocerle a Pedro Sánchez que nuestra justicia garantista en cualquier caso recuerda el tribunal europeo no juzgará si es que llega al caso si hubo rebelión sedición malversación sino sobre si los procesados tuvieron no un juicio justo lo van a tener concluye Zarzalejos presos del victimismo el Supremo no es lugar para mítines leemos en el ABC el editorial de La Vanguardia asegura que este no es un inició más porque tendrá consecuencias en la convivencia en nuestro país defensas al ataque titula el periódico que opina que este juicio simboliza el fracaso de la política para el diario para el juicio supone una oportunidad para mostrar a la sociedad española a la europea el carácter arbitrario y vengativo dice de la justicia española por contraste el talante que considera este periódico profundamente democrático y respetuoso de los doce acusados

Voz 0806 34:19 ahí seiscientos periodistas acreditados para el juicio

Voz 1727 34:22 muchísima prensa internacional ayer Dani

Voz 0806 34:25 puse de Mon escribió una columna en The Gardian

Voz 0978 34:27 en la que afirmaba que este juicio es un acto alarmante de represión estatal enjuiciará unos defensores pacíficos de las urnas marca aún más el autoritarismo que vimos el día del referéndum escribe Puigdemont

Voz 0806 34:38 hoy las réplicas helada a la ministra de Justicia Dolores Delgado en la prensa alemana

Voz 0978 34:42 en el fanfarria Allgemeine en defensa del poder judicial español se titula aún Poder Judicial bien posicionado entre los países europeos el funcionamiento de los tribunales del Poder Judicial del Ministerio es auditados regularmente por organizaciones internacionales y las recomendaciones siempre las sigue el Gobierno de turno estamos a la altura de Francia

Voz 1406 35:00 de Italia también recuerda el índice

Voz 0978 35:03 hacia que publicó la revista The Economist España un en un círculo selecto que incluye veinte de ciento veintiséis países como una democracia completa así que en España se respeta el derecho a la defensa

Voz 0806 35:13 pero hay de todo verdad The Independent público

Voz 0978 35:16 duro editorial contra este juicio contra Pedro Sánchez el juicio a los separatistas es una atrocidad un error terrible el presidente del Gobierno debería darse cuenta de que esta no es la mejor forma de vencer las demandas de independencia catalana considera que los cargos de rebelión sedición esas penas de hasta veinticinco años de prisión debería ser impensable en cualquier país miembro de la Unión Europea Nos recomienda aprender de David Cameron y cómo manejó las demandas de independencia escocesa en Alemania Thomas Urban el corresponsal del Süddeutsche titulas Sánchez en apuros considera que está acertado en dialogar pero debería involucrar a la derecha en ese diálogo y concluye sólo hay una forma de aliviar la tensión que el Rey Felipe indulta a los condenados a prisión después de finalizar este proceso siempre y cuando éstos renuncian su del sueño de independencia

Voz 0806 36:01 Estados Unidos el New York Times titula empieza tanto el juicio a los líderes catalanes como la lucha del Gobierno de Pedro Sánchez por su supervivencia

Voz 0978 36:09 oye el análisis lo encontramos en el Washington Post escribe Naomi Messi profesora de Derecho nacionalismos e identidad cultural de la Universidad de Georgetown y actual visitante en la Pompeu Fabra de Barcelona dice que estamos ante una guerra de nacionalismos tanto el independentista como el español así como el Brexit es el drama de partida del Reino Unido este juicio es el drama de la inclusión forzosa de Cataluña en España

Voz 1161 36:30 es contraproducente exigir que Cataluña aparte

Voz 0978 36:32 el CAM España manteniendo a sus líderes políticos y civiles en prisión preventiva durante un año amenazándoles con décadas de encarcelamiento también es contraproducente un acto político de secesión seguramente ilegal como se vio en Cataluña

Voz 1406 36:45 a Estados Unidos volvemos enseguida que te alto en fin de Gurutz tal reinventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido este pelusa de polvo hay que darse en casa no es el plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien clara abre la puerta a ser uno más admire pareja adquieren un jardín encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 1 37:20 hoy por hoy

Voz 0806 37:21 la EEUU vamos a ir porque quiere Jabois hablarnos de esa condena al Chapo Guzmán pero antes volvemos a casa porque atención encuesta que publica esta mañana el diario punto es encuesta de intención de voto ahora que se acerca hipotéticamente las elecciones empiezan a tener un interés añadido las encuestas esta concluye los tres partidos de la derecha ganarían las elecciones si se celebraran hoy gracias en parte al crecimiento poderoso de Vox

Voz 0978 37:47 hasta veinte escaños Lera esto encuesta a este partido de ultraderecha al PP le otorga entre noventa y seis y noventa y ocho cuarenta diputados menos que los del PP de Rajoy ya ciudadanos sesenta y siete la suma de esos tres partidos da mayoría absoluta el PSOE impacta Praga empata prácticamente con el PP entre noventa y cuatro noventa y siete diputados de Unidos Podemos cae de los setenta y uno que tiene ahora a cuarenta y siete cuarenta y nueve sería cuarta fuerza polis

Voz 0806 38:12 en porcentaje doce puntos más la suma de la derecha que la suma de la izquierda ellas así Jabois el Chapo Guzmán condenado declarado culpable

Voz 4 38:23 Joaquín el Chapo Guzmán Loera

Voz 0806 38:27 es lo que decidió el jurado ahora queda saber qué condena puede ser incluso cadena perpetua

Voz 1389 38:34 cadena perpetua el es importantísima la sentencia es importantísimo el encarcelamiento y que ya lo que ya lo haya estado que chapeau pero sobre todo es muy importante la transparencia todo lo que se ha contado en el juicio durante todos estos días y que hemos podido conocer hasta el mínimo detalle porque como sabes vivimos en una época de mitificación Netflix de carisma audiovisual y desde luego bandidos como Joaquín Guzmán Loera pasará a convertirse en una suerte de de de tipos en fin y cultos con muchísimas leyendas alrededor la realidad es que no olvidan

Voz 1406 39:07 de cadáveres descuartizados hasta por ejemplo el tráfico y la violación de niñas de trece años que también se conocieron los juicio se conocieron detalles lo suficientemente escabrosos

Voz 1389 39:14 como para que la próxima vez que veamos una serie la vemos con ese espíritu sino con el espíritu de tener la tentación de glamour izar la

Voz 0978 39:23 figura de del narcotraficante y además

Voz 1727 39:25 es de El Chapo Guzmán que hablarnos de esto yo no conocía esta canción una canción de Aerolíneas Federales que sonaban y chavalín

Voz 1389 39:42 club

Voz 1727 39:44 que es un drama infantil es o era era era era Aussa que lo veías lo veías entraba

Voz 1389 39:51 yo yo de pequeño sea hemos crecido una generación de niños gallegos viendo es un club

Voz 4 39:58 el la en la televisión gallega implicado recientemente en especial arribista luces sobre estos dibujos animados que siguen marcando la generados generaciones y generaciones de niños y el protagonista era un protagonista en jabalí aunque la noticia que te traigo no es tan divertido cree que estamos ante el efecto

Voz 1389 40:17 vivamente informa la voz de

Voz 4 40:20 Alicia los jabalís por la noche de están en asaltando las ciudades están asentando las calles perdón están bajando los contenedores poco tremendista eh soy bastante muchísimos que con esta canción de me pongo muy de esa de ese es superior me ha llamado la atención

Voz 1389 40:34 hola el método de El método de caza porque han autorizado a

Voz 4 40:41 a cazadores con arco y flecha para Quero o si arqueros partos

Voz 1389 40:45 terminar el pues con unos refugios que hay cerca de la ciudad amurallada iban a intentar

Voz 4 40:54 Tarque ocupen las calles que bajen por las noches y sobre todo a primera hora de la mañana que es cuando llegan ellos a comer los restos de los contenedores tienen hambre en el bosque se ve que no consiguen alimento y lo que hacen es bajar las ciudades esto acuerdo ella también otros núcleos urbanos pero no sabía todavía el plan del arquero es pionero que yo sepa colocado arqueros efectivamente a darles la prensa mundial te suena invasión de osos rusos leído ayer

Voz 32 41:17 violentos muy violento muy hambriento

Voz 4 41:20 cambio climático en Rusia pero pero a los osos

Voz 1 41:22 con arcos Nuestra ilusión riqueza día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:01 buenos días el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la herramienta localiza salud es una aplicación informática fácil de usar que permite encontrar todos los recursos y actividades que pueden mejorar su bienestar si la usa sabrá dónde puede ir para mejorar sus pautas de alimentación que servicios tiene a su disposición para envejecer con un bienestar físico social y mental sólo tiene que entrar en la web del Ministerio de Sanidad en el apartado localiza sale

Voz 1 42:29 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1406 42:36 si crees que los primeros años como padres son duros es que no has vivido en los segundos y los terceros cuartos de has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra del padre de la

Voz 1 42:50 el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho

Voz 38 42:56 once podemos celebrar cien años de confort tecnología hay diseño Citroën con millones de luces toneladas de serpentinas su con una orquesta filarmónica pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros por tu antiguo vehículo y mucho más financiando a Financial Services condición en Citroën punto es

Voz 1406 43:19 hoy por hoy

Voz 1 43:21 con Pepa Bueno

Voz 0806 43:23 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1 43:27 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen mandó para las personas

Voz 1727 43:40 llegan las eliminatorias de la Liga de Campeones la historia se repite una temporada más el Real Madrid se transforma para su competición favorita Sampe

Voz 1161 43:49 no en vano es el actual campeón de la competición llega en fase de recuperación nada que ver con aquel equipo que conoció el rival en el sorteo de diciembre y alguien como Jordi Cruyff ex del Ajax ir del Barça hijo del mítico Johan lo reconocía anoche en El Larguero

Voz 39 44:01 delegaba posiblemente un porcentaje más al Ajax al día de hoy tienes que fueron estoy esté Madrid favorito y también pues ha ganado Champions seguidos esos incontestable eso le hace favorito

Voz 1161 44:13 quizá no hay mejor vuelta que a un escenario de grato recuerdo para el madridismo Javier Herráez buenos días

Voz 40 44:17 hola qué tal Sampe muy buenos días vuelve la competición fetiche del Real Madrid la Champions en un estadio mítico Johan Cruyff Arena donde Mijatovic en el noventa y ocho da la séptima Copa de Europa al Real Madrid y lo hace con un buen estado de forma del equipo dirigido por Solari con la única novedad es saber quién va a jugar en defensa toda vez que iba Irán tiene un proceso gripal y es duda así no sería Nacho y quién va a ser la de la zurdos y Marcelo el segundo capitán por refilón unos jugado en Copa otro Liga veremos la prueba de algodón hoy en Champions quiénes titular en ese lateral zurdo el resto lo habitual con Courtois en portería Carvajal Varane o Nacho Ramos Marcelo reggae con centro campo para Casemiro Modric Kroos y arriba los de siempre Lucas Vázquez vence

Voz 32 44:59 más y la alegría de Madrid Vinicio Junior

Voz 1161 45:02 Beato Aubisque vivió en primera persona en la temporada de de las séptimas habitual transformación del equipo en competiciones europeas lo explicaba también

Voz 1699 45:07 anoche en El Larguero aquel año era el equipo Pino porque éramos unos fenómenos sino porque estábamos acojonado porque en otras competiciones hicimos un pico en la en la Liga quedábamos quintos os sextos aquel año así que imagínate

Voz 1275 45:19 cómo volver Madrid sino ganar la Champions menos mal que lo conseguimos

Voz 1161 45:23 arbitrará desde las nueve en el Ajax Real Madrid con el bar el ex colegiado esloveno es conmina a la misma hora en Wembley Tottenham Borussia Dortmund en el que Mateu Lahoz a inscribir su nombre como el primer colegiado español que también arbitrará en la Champions con el bar lesionados en los ingleses y lo peor lo tienen los alemanes con las bajas de Alcácer a Candy pise Royce Weigel los dos partidos en Carrusel Deportivo desde las ocho y media con la posibilidad debería haberlo por el Día Internacional de la radio ayer París Anne Germaine IRI Roma el llegaban primero en estos partidos de ida de octavos los franceses con su contundente victoria en Old Trafford cero dos al Manchester United goles de Kim PMI Bemba P que casi dejan fuera los de Solskjaer que tendrían que ganar por cero tres en París en la otra Roma dos Oporto uno el delantero español Adrián conseguía el dos uno que les da opciones después del doblete que había logrado antes el jovenzuelo Casillas reconoce que es un buen resulta

Voz 41 46:09 a saber en dos cero dos uno parten con una ventaja Roma en Dragao mal es el dragado sería tiene que ser un campo top como ves íbamos a intentar pasar la eliminatoria

Voz 1161 46:20 ambos partidos de vuelta en Oporto y Paris el próximo miércoles seis de marzo también de ayer un resultado del partido adelantado en los dieciseisavos de la Europa League Fenerbahce uno cénit cero y además en la NBA no ha jugado Pau Gasol en la victoria de San Antonio en Memphis ciento siete ciento ocho y Warriors ciento quince Utah ciento ocho dieciséis puntos seis existencias de Ricky Rubio sin españoles han ganado Boston Orlando y Atlanta

Voz 1406 46:42 busca hasta ahora con no compras tuvo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada seguro mantenimiento definido en tu cuota si cada cuatro años lo cambiar y conduces lo último oferte fue el espacio renting con condiciones tiempos qué punto es

Voz 43 47:08 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe ofrece un servicio gratuito de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida denominado atuendo actualmente está disponible en más de cien estaciones la solicitud del servicio se puede realizar en el momento de la compra del billete por cualquiera de los canales de venta o en el teléfono

Voz 0806 47:28 nueve uno dos ciento cuarenta quinientos

Voz 43 47:30 cinco Más información en Renfe apuntó

Voz 44 47:33 com Renfe Ministerio de Fomento

Voz 1406 47:36 interno de España

Voz 16 47:41 y a veces Taxi Key riéndose

Voz 1 48:05 es bueno

Voz 1727 48:08 diariodehoyporhoy del trece de febrero del año dos mil diecinueve escribe a son Gómez su pareja Luis murió hace dos años por una esclerosis múltiple que avanzó muy rápido en su cuerpo ella continúa dos años después luchando para que se despenaliza la eutanasia en España

Voz 39 48:24 pero no me pues no soy ya diera de Venice Marcos muy bueno me nuestra historia empezó hace muchísimos años cuando nos conocimos en el trabajo incluso cuando Luis ya tenía la enfermedad dispondría esclerosis múltiple destinaría progresiva una enfermedad que ha hecho de una forma coral yo lo arrasó en diez años y al final ha quedado totalmente paralizado sólo podía mover el cuello fíjate el problema más grande no era ese sino que tenía unos dolores insoportables pues le hicieron pedidos que déjame terminar con con su existencia porque entendía que esto no era vivir y bueno pues empezamos una campaña en Elche para recoger firmas para pedir que se despenaliza la eutanasia dijeron tío súper súper géneros es maravilloso bueno me case con exactitud existiría adoraba la vía email gustaban todos los deportes pero llegó un momento en que eso no era vivir no era era era aquí no yo le apoyé por supuesto ayer ahí ahí hablábamos mucho pues te voy achacó menos pero vas a dejar de sufrir si a la persona a la que más quieres necesita irse pues le ha Villegas hacer las maletas de su desgraciadamente la eutanasia todavía no se ha aprobado el soy murió mi vivió sigue peleando y siguió intentando que que la eutanasia se convierta en un derecho aquel que quiere necesite se lo puedo hacer pero de una forma aquí que puede hacer libertad dije hace sufrir

Voz 0806 49:58 hombre eso es gracias a Sun son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

Voz 26 50:05 lo Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:09 qué tal buenos días tiempo está dentro de la Comunidad de Madrid mucho sol temperaturas frías ahora por la mañana máximas que se van a mover entre los quince y los diecisiete grados en las horas centrales del día el rector de la Universidad Complutense arremete contra el Gobierno de Ángel Garrido por aprobar la creación de tres nuevas universidades privadas haciendo caso omiso a los rectores de las universidades públicas madrileñas y actuando en contra del criterio de su propio Consejo de Universidades la decisión se tomó ayer en el Consejo de Gobierno pero no se publicitó en la habitual rueda de prensa posterior ni Garrido ni su vicepresidente Pedro Rollán informaron del acuerdo Carlos Andradas rector de la Complutense