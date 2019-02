Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho en Canarias

Voz 1539 00:07 muy buenos días si la tramitación de los Presupuestos depende de que se acepta hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña les adelanto ya que no habrá

Voz 1727 00:18 su puesto sólo una vez en esta democracia los presupuestos presentados por un gobierno fueron rechazados Se los tumbaron a Felipe González en mil novecientos noventa y cinco porque Convergència i Unió la Convergencia i Unió de Jordi Pujol les retiró el apoyo y hubo elecciones anticipadas y hoy puede volver a ocurrir los independentistas catalanes vincularon ayer su apoyo a las cuentas públicas a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y el Gobierno acaban de escuchar a la ministra volvió a decir que no así que salvo sorpresa de última hora PP Ciudadanos Esquerra P de Cat votarán hoy juntos contra la tramitación del presupuesto el Gobierno se queda sin su herramienta fundamental y en minoría ya a partir de ahí a partir de ahí no sacaban de asegurar que Pedro Sánchez meditada qué hacer en las próximas horas desde el Gobierno se apuntaba ayer a elecciones anticipadas el veintiocho de abril esperen empero

en la Cadena Ser

Voz 1727 01:32 hoy es miércoles mitad de semana trece de febrero Día de la radio y tenemos a esta hora ya tan tempranito el estudio lleno de oyentes que quieren compartir con nosotros este día muchas gracias Gemma al día a día que parece un calco informativo del de ayer porque Nos vamos a pasar la jornada yendo del Congreso de los Diputados al Tribunal Supremo

Voz 2 01:57 es una vulneración de los derechos fundamentales desde

Voz 3 01:59 minuto uno una causa general prospectiva con unas

Voz 2 02:03 tras agresiones violaciones de derechos que hacen sonrojar este es un juicio penal nada más y nada menos como el de una estafa

Voz 1727 02:11 ayer las defensas de los dos acusados se dividieron como acaban de escuchar entre los que recurrieron argumentos políticos y quiénes optaron por una defensa estrictamente jurídica y hoy es el turno de la Fiscalía

Voz 1827 02:22 a la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce voz y además Roberto Torija el Banco de Inglaterra vuelve

Voz 1727 02:27 la alertar del shock que supondrá un

Voz 1827 02:30 sexy sin acuerdo a poco más de un mes para que se formalice la salida británica de la Unión

Voz 4 02:34 insistió una sesión Race puente está tiene acaba el gobernador del Banco de Inglaterra del sí

Voz 1827 02:41 lo económico en todo el mundo mandará también dice una señal negativa sobre la refundación de la globalización en el mayor juicio por

en el mayor juicio por

Voz 1827 02:49 Mann declarado culpable por diez delitos en junio lo pueden condenar a cadena perpetua es un mensaje para otros criminales dice el Departamento de Seguridad Nacional del país no son

Voz 2 02:59 no son incansables día le llegara Mango ha ido trata de mantener viva

Voz 1727 03:07 protesta contra Maduro en las calles de Venecia

Voz 1 03:09 la porque hay muy crítico a la situación que te viendo cómo social económica

Voz 1827 03:15 lo reaccionarias de personas se manifestaron ayer para reclamar el reparto de ayuda humanitaria que según Aído empezará a ser efectivo en

Voz 1727 03:22 así atentos a los argumentos de la número dos de Maduro para mantener alimentos y medicinas bloqueados en la frontera

Voz 0277 03:29 llamar normal alerta la alarma por todo el pueblo porque esa ayuda humanitaria viene contaminada envenenada cancerígena

Voz 1727 03:37 así lo ha mostrado distinto

Voz 0277 03:40 estudios científico de esa supuesta comida desechado y que ha unido que a través de químico envenenar a nuestra población

Voz 1727 03:49 y aquí en España hay problemas de suministro en algunos medicamentos contra la leucemia porque la industria farmacéutica ya no los ve rentable

Voz 1827 03:57 la fluida Gravina es uno de ellos a la Sociedad Española de Hematología habla del problema grave

Voz 5 04:02 así todos los fármacos quimioterapia convencionales que llevan mucho tiempo en el mercado han perdido la patente así como una ley española impide delegar su precio con el tiempo pues acaban quedándose con precios del año noventa todas las empresas en los quieren quitar de encima entonces Celtics ocultado ese siniestro

Voz 1727 04:20 las víctimas llevan firmas al Congreso para pedir cambios en la ley perseguir a los pederastas

Voz 1827 04:25 en qué delitos de este tipo no prescriban hasta que la víctima tenga cincuenta años ya advierten con la nueva ley los últimos casos conocidos en la abadía de Montserrat no podrían denunciarse porque ya están prescritos

Voz 1727 04:40 bien el deporte el Real Madrid vuelve esta noche a la Liga de Campeones con una duda Sampe en defensa para Solari

Voz 1161 04:46 la del central Varane aquejado de un proceso gripal quedará en el aire su participación en el partido hasta última hora son baja Isco Llorente que se quedaron ayer en Madrid en el regreso de los blancos a la Champions a partir de las nueve ante el Ajax de Amsterdam en el Johan Cruyff arena a la misma hora Tottenham Borussia Dortmund en Wembley con arbitraje del colegiado español Mateu Lahoz que estrena en Europa y ayer también partidos de ida de octavos Manchester United cero dos Roma dos oportuno

Voz 6 05:11 les queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1275 05:14 buenos días en estos momentos prácticas

Voz 0978 05:16 gente no hay ni una sola nube en todo el país algunas nieblas en la cuenca del río Segura pero se irán deshaciendo a lo largo de la mañana y quedará un día radiante y esto ayudará a que suban mucho las temperaturas pero cuidado porque ahora hace frío incluso más que ayer en los pueblos puntos habitualmente más fríos del país entre Teruel Zaragoza Guadalajara valores por debajo de los cinco grados bajo cero durante la tarde el ambiente llegar a ser más agradable en Canarias todavía con calima máximas esta tarde de veinticinco a treinta

Voz 1727 05:44 son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 7 05:48 qué

Voz 2 05:52 tu negocio

Voz 13 07:02 esto que piensas el país

Voz 14 07:07 en la Cadena SER

Voz 15 07:16 bueno la causa no puede impedir que se debata sede libere sobre la independencia es investigar un proyecto político es que está la está juzgando por quién es por su persona por lo que se cree os sus supuestas convicciones políticas esto es un juicio penal

Voz 2 07:34 nada más y nada menos cuando el presidente de Unión cultural acuda al Tribunal de Estrasburgo quién van a condenar no va a ser Rusia no iba a ser Turquía sino que va a ser necesariamente

Voz 1727 07:42 el Estado español hoy vamos a escuchar las versiones exactamente contrarias porque le toca el turno a las acusaciones en el Supremo están ya Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 07:51 la Pepa buenos días Javier Álvarez hola hola buenas

Voz 1727 07:54 la Fiscalía Javier tiene intención de pedir que los interrogatorios de los acusados empiecen cuanto antes

Voz 0689 08:00 así es Fiscalía Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox tiene

Voz 1295 08:04 hoy el espacio para rebatir los argumentos de la defensa

Voz 0689 08:06 esas el Ministerio Fiscal insistirá por ejemplo y que no existe la supuesta vulneración de los derechos políticos de los nueve encarcelados au a por ejemplo las alegaciones de indefensión por falta de documentación ya que según el fiscal los datos acumulados por el juzgado trece de Barcelona sobre la supuesta malversación de dinero público están ya aportados suficientemente a las coacciones del Tribunal Supremo son Pepa sólo dos de los ejemplos dos apuntes de los argumentos que van a defender hoy el fiscal Javier Zaragoza y Fidel Cadena divirtiéndose las intervenciones aproximadamente en una hora cada uno ambos conocen el proceso judicial con detalle pero quizá el fiscal Javier Zaragoza ha tenido más contacto con la realidad independentista desde dos mil cinco mientras fue responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la previsión es que hoy finalicen estas intervenciones de las acusaciones y mañana comience el interrogatorio de Oriol Junqueras

Voz 1727 08:56 Alberto Alberto Pozas además de la evidencia de que siguen estrategias diferentes que también en esto hay división entre los independentistas que podemos anticipar de por dónde va a ir el juicio a tenor de lo visto ayer

Voz 0055 09:07 pues ayer vimos muy claro Pepa que las defensas no van todas a una vimos cómo la mayoría optaba por denunciar el carácter político de la causa lo van a seguir haciendo y como otros a los que les convienen menos por su defensa y por las acusaciones que pesan sobre ellos explícitamente decían lo contrario y esto nos da una idea de lo que va a pasar en este juicio eso sí con los puntos comunes que no han tenido tiempo para estudiar la causa que no tienen toda la documentación Iker no van a poder interrogar a todos los testigos que consideran esenciales por ejemplo el Rey Felipe VI el ex president fugado Carles Puigdemont o incluso el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido muchos argumentos ya han sido Pepa en cualquier caso contestados a lo largo de la causa por ejemplo cuando se rechazaron las recusaciones de todo el tribunal porque ahora vuelven a decir que cuatro de los jueces están contaminados la respuesta de la Fiscalía Nos la acaba de adelantar Javier hoy se va a oponer a esta alegación

Voz 1727 09:50 Alberto Pozas Javier Álvarez buena jornada de trabajo hasta ahora Manuel Jabois me gusta mucho lo que cuenta hoy Pablo Ordaz en el país ese silencio que había ayer dentro de la sala por contraste con el griterío en el que transcurre en nuestra vida pública en el que transcurre el debate sobre la crisis catalana tú dando visto

Voz 1389 10:10 el haciendo cola el paso de la vida esperando a que alguien me quiere allí dentro los previstas tenemos dos opciones la mayoritarias verlo en pantallas que hay en salas habilitadas para la prensa entre ellas la la biblioteca o después en vivo en la propia sala el juicio allí la entrada desde luego es mucho más restrictiva sólo puede entrar un periodista por Medio Nos admiten teléfonos ni ni tabletas ni tampoco se puede salir hasta que ordene el presidente un receso en la primera sesión bastante esclarecedora bajo mi punto de vista la intención de las defensas es como decía Alberto convertir el juicio en juicio político eso a tener un efecto en el extranjero para darle la vuelta a la sentencia que que ellos dan casi por hecho fuera fuera de España que significa creo que se pretende la inocencia de los acusados mediante la inocencia y reconocimiento del independentismo catalán yo creo que ahí estará el caballo de batalla de los próximos tres meses que es el mismo caballo de batalla que que vimos ayer las esas insisten en que lo que se está procesando es una causa mientras que los hechos de la Fiscalía lo que hacen es señalar a sospechosos de varios delitos digámoslo digámoslo de otra forma la defensa opta por la poesía pero los tribunales suelen ser bastante más de Prince argumento yo lo escuchaba ayer y contrastaba

Voz 1727 11:22 con la rueda de prensa de Torra que defendía el independentismo en fin hasta el fondo con todos los argumentos en plena libertad aquí en España se producía simultáneamente no

Voz 1389 11:32 es que yo no sé si fue buena lección la de Torra días

Voz 1727 11:34 pero al al juicio primero por esa foto que estoy ganó el una foto yo creo que ya icónica de de de la sesión después también

Voz 1389 11:43 mensaje que estaba lanzando es decir que estuviese Quim Torra ayer en la sala y que después dio una rueda de prensa con libertad como tiene que ser ir me parece la prueba bastante evidente de que su Causa es una causa tan legítima que puede gobernar Cataluña como como está gobernando que estuviesen sentados los acusados en el banquillo significa sin embargo que el nombre de esa causa no supo

Voz 1727 12:00 de infringir la ley y que tienen que ser los tribunales los que

Voz 1389 12:03 Zidane si se ha infringido la foto en la que se refiere

Voz 1727 12:06 Jabois en la encontrarán en muchas portadas esta mañana cuando llega Torra a la sala donde se celebra el juicio están todos los acusados sentados todos se vuelven a saludarlo pero no lo hace Junqueras el hombre que se quedó le dijo a Le Figaro por responsabilidad no se vuelve a saludar al hombre que Puigdemont ahora está en Berlín puso al frente de la de la llena Cáritas Jabois esta mañana hasta mandar un beso pues así despierta el día que puede terminar con la legislatura sentenciada y con la convocatoria de nuevas elecciones generales los extraños compañeros de cama como dijo el presidente Sánchez el otro día PP Ciudadanos esquerra cat tumbando juntos las cuentas que iban según sus autores iban a empezar a revertir los recortes sociales en España Nieves Goicoechea Nieves buenos días buenos días Pepa todavía Nieves hay tiempo porque técnicamente las enmiendas se pueden retirar en el último minuto pero Joan Tardà confirmaba anoche en La Ser en Hora veinticinco que no se mueven de dónde están contaba también Nieves que había habido gestiones de última hora de Pablo Iglesias

Voz 1468 13:09 pues sí en política se negocia en el tiempo de descuento Pepa pero todos gobierno Esquerra IP de sabían que era muy difícil reconducir los Presupuestos después de romper las negociaciones la semana pasada el último Azor que intentó virar como dice es el previsible fracaso político fue Pablo Iglesias ayer que ofreció crear una mesa de partidos en el Parlamento para discutir sobre Cataluña no no ha servido de nada tampoco esta gestión en el debate Ferran Bel del PDK pidió casi rogó volver al minuto antes de la ruptura la semana pasada eh Joan Tardà Esquerra acusó al Gobierno de dejarse presionar por la derecha para que fracasara esta negociación reproches al borde del abismo Pepa que no evitarán la devolución de las cuentas al Gobierno Joan Tardà confirmó como decías anoche a Ángels Barceló que mantienen su enmienda más

Voz 1727 13:53 tienen la enmienda a la totalidad

Voz 16 13:56 totalmente de hecho hemos es muy triste que quiso sobre la español ha perdido hemos perdido

Voz 17 14:04 la gran oportunidad para

Voz 16 14:07 puede establecer un marco del diálogo

Voz 1468 14:10 la enmienda de Esquerra junto a las del PDK Foro Asturias Coalición Canaria PP y Ciudadanos saldrán adelante porque es sumarán ciento sesenta y siete votos frente a los ciento cincuenta y ocho del resto de los partidos por lo tanto votarán juntos las enmiendas de totalidad nacionalistas catalanes y las dos derechas votando como digo contra el presupuesto derrota política para el Gobierno que seguir adelante mientras pueda

Voz 18 14:33 decía la ministra de Hacienda señor Tardà

Voz 1539 14:36 creo que conviene no engañar no creo que este Gobierno ha sido claro desde el primer momento y usted sabe y conoce que no pondremos en ningún orden del día el derecho de autodeterminación

Voz 1468 14:50 es la segunda vez Pepa que un gobierno sufre un revés de este tipo fue con Felipe González en mil novecientos noventa y cinco apoyado por Convergencia i Unión entonces la consecuencia adelanto electoral en mil novecientos noventa y seis

Voz 1727 15:00 si a eso apunta a todo esta mañana hubo momentazo ayer en el en el pleno con la ministra bajándose a fondo con con PP y Ciudadanos este aroma electoral que tuvo ya toda la sesión

Voz 19 15:11 lleva aquí a darle exhibir esa este grupo parlamentario que muy a su pesar a salvo España dos veces de la crisis que se estudia hasta en todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar Hypo Rajoy se lo voy a decir saben dónde está el milagro económico del Partido Popular señor casado en la cárcel

Voz 1727 15:29 la ministra recordándole a Pablo Casado a Rodrigo Rato que está en la cárcel autor del milagro económico popular argumentos que maneja a esta hora de la mañana las ocho y cinco las cinco en Canarias el Gobierno ante lo que puede ser el fin de la legislatura argumentos como éste el problema no es Cataluña sino España qué país queremos para uno solo caben ellos y los que piensan como ellos el Gobierno quiere el Partido Socialista que quepamos todos segundo argumento que maneja el Gobierno en este parece final de eliges legislatura el independentismo está tan dividido sus postulados políticos tan debilitados que hablan mucho de dialogar pero en realidad no quieren porque no pueden tienen pavor a dialogar y que les acusen de traidores Así las cosas Inma Carretero

Voz 0806 16:21 buenos días Pepa buenos días el presidente Nos dicen

Voz 1727 16:24 meditada que hacer en las próximas horas si él

Voz 0806 16:26 la cúpula de Ferraz y destacados miembros del Gobierno apuestan por que convoque elecciones generales para el veintiocho de abril eso nos dicen fuentes socialistas que aseguran que después de haber analizado todas las opciones y a pesar de que la Semana Santa está de por medio bueno pues el lunes en La Moncloa en la reunión de maitines de Pedro Sánchez con su círculo de confianza cobró peso la opción de Abril que evita que Sánchez se responsable de que el PSOE se juega todo a una sola carta en el super Domingo y además creen que en cierto modo libera a los alcaldes y a los candidatos autonómicos de la contaminación de la política nacional en sus comicios nos dicen Pepa que la manifestación de Colón y la foto del Partido Popular y Ciudadanos con Vox han contribuido a apostar por ese veintiocho de abril que sitúa las generales sólo un mes antes de las municipales autonómicas y europeas del veintiséis de mayo si finalmente Pedro Sánchez se decide por esta fecha tendría que disolver las Cortes el cinco de marzo así que fuentes el Ejecutivo aseguran que están trabajando a destajo para sacar adelante decretos prioritarios también están analizando cuál es la mejor fórmula para que el Presidente comunique este posible adelanto electoral si así lo decide en las

Voz 2 17:35 próximas horas gracias hasta luego un hasta luego gracias ocho dieciocho siete dieciocho en Canarias

Voz 1727 18:34 la Sociedad Española de Hematología alerta de lo siguiente alerta de que falta la Flood da Rabin a un fármaco que es fundamental en los tratamientos para la leucemia El Ministerio de Sanidad asegura que de aquí a finales de marzo un mes y pico los problemas de suministro están resueltos pero Nos dicen que este no es un caso aislado por cada industria farmacéutica ya no le interesa producir algunos medicamentos porque no son rentables Laura Marcos

Voz 1509 18:59 hace siete meses uno de los cuatro fabricantes de la Flood carabina informó de problemas de suministro en España hoy ya son todos solo hay alternativas terapéuticas para unos trescientos pacientes con leucemias crónicas y agudas pero no para los novecientos que cada año necesitan un trasplante de médula osea Ramón García es presidente electo de la sociedad de Mato

Voz 22 19:18 lo que hay algo bastante una semana dejaron ver estantes conscientes sin tratamiento esencial que el trasplante de médula ósea Celestin que aplazó antes de muy alto riesgo con muy pocas otras alternativas o ninguna otra alternativa

Voz 1509 19:32 el de la dará no es un caso aislado hay al menos una decena de medicamentos oncológicos en desabastecimiento porque producirlos ya no es rentable para las farmacéuticas

Voz 18 19:41 eso sí todos los fármacos quimioterapia

Voz 22 19:43 los convencionales que llevan mucho tiempo en el mercado han perdido la parte ante la ley española impide elevar su precio con el tiempo pues acaban quedándose con precios del año noventa las empresas se los quieren quitar encima

Voz 1509 19:56 el Ministerio de Sanidad afirma que este problema será da dentro y fuera de Europa y que las pocas unidades que se puedan Concha

Voz 1727 20:02 dir irán para los pacientes más graves ya ven medicinas medicinas que son rentables o no ocho y veinte en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:17 qué tal buenos días tres grados esta hora de la mañana en la Gran Vía hay subiendo un día más temperaturas primaverales a mediodía máximas hoy que llegarán a los diecisiete y cielos de nuevo totalmente despejados hoy le toca el turno al ex consejero de Justicia e Interior Salvador Victoria se reanuda las diez el juicio del caso espías Vitoria acude también en calidad de testigo tras escuchar ayer a Ignacio González negarlo todo

Voz 23 20:39 todo ni conocía ni ordenada porque quiero decirle que yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de Interior ni en materia de justicia ni en materia de seguridad ni lo he hecho ni lo haría ni podía ya es absolutamente falso todo eso

Voz 1275 20:55 el que fuera delfín de Esperanza Aguirre y después su sucesor ha dicho en sede judicial en la Audiencia Provincial que nunca supo nada de nada sobre las órdenes de seguimiento a los enemigos políticos de la expresidenta madrileña a pesar de que los guardias civiles acusados lo han señalado como el que dio las órdenes de espionaje también ha apuntado a los políticos el primer policía que ha pasado por esta vista como testigo José Luis Oliveira fue jefe de la UDEF y ha confirmado que

Voz 1727 21:18 cuestión AG por parte de los implicados

Voz 24 21:20 por orden de sus superiores

Voz 1275 21:23 lo hemos avanzado en la SER ciudadanos confirma que apoyará en la Asamblea la creación de tres nuevas universidades privadas el proyecto recibió ayer la luz verde del Gobierno de Ángel Garrido a pesar de la posición de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas también del informe en contra del consejo universitario de la Comunidad el rector de la Complutense La Mayor Universidad de España Carlos Andradas reprocha la actuación del Ejecutivo regional

Voz 25 21:46 tampoco yo creo lamentable que la propia comunidad digamos desacreditan desautoricen a acaso a su propio Consejo de Universidades no porque el informe del propio Consejo de la Comunidad de Madrid es negativo bueno pues no no ya a los rectores rectores por supuesto

Voz 1275 22:08 PSOE y Podemos también han confirmado a la SER que se va a no poner en el trámite parlamentario a estas nuevas universidades privadas la izquierda sigue desgajado sea a medida que nos acercamos al XXVI m titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1827 22:20 los anticapitalistas de Podemos descartan definitivamente integrarse en más Madrid confluirán con Izquierda Unida y otras formaciones pero no con Carmen ahí Errejón el principal desencuentro sigue

Voz 1275 22:28 siendo la Operación Chamartín el Ayuntamiento de Madrid trabaja en el borrador para regular los WC plantean limitar a dieciséis horas la jornada dos días de descanso semanales y la prohibición de aparcar a menos de cien metros de aeropuertos estaciones

Voz 1827 22:40 metro estudia una reclamación a la empresa OHL por la avería ocasionada por las obras de Canalejas que mantiene cerrada la línea dos entre Sol y retiró desde el pasado veinticinco de enero Comunidad y Ayuntamiento siguen negociando el autobús gratuito para ese trayecto veinte días después

Voz 1275 22:53 vuelven los patinetes eléctricos de alquiler a la capital el Ayuntamiento autorizado ocho mil seiscientos diez de los más de cien mil solicitados por las empresas de alquiler interesadas que a partir de ahora tienen dos meses para implantarlos en la ciudad con limitaciones para no saturar los distritos

en Hoy por hoy

Voz 1275 23:14 el vuelve esta noche a su competición favorita la Champions en el escenario de la séptima Sampe buenos días buenos días el Johan Cruyff arena hace veintiuno años llamado todavía

Voz 1161 23:22 Amsterdam Arena desde las nueve Ajax de Ámsterdam Real Madrid vuelven los blancos a la primera ronda eliminatoria defender su campeonato consecutivo con la duda hasta última hora del central francés Varane aquejado de un proceso gripal son baja para Solari Isco Llorente que se quedaron ayer en Madrid tras haber ofrecido signos de recuperación en los últimos partidos Courtois lo tiene claro

Voz 4 23:39 pillo siento cara y han visto que que estábamos jugando muy bien y que nos tienen más miedo sabes creéis que es posible la cuarta consecutiva para el Real Madrid yo creo que sí creo que cada año si vas a preguntar cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions creo que vemos casi todos jodas galaxias

Voz 1161 23:59 el Madrid arbitrará el colegiado eslovenos combina en su primera actuación con el VAR

Voz 2 24:03 Mercedes la filial de Mercedes

Voz 27 24:06 en España patrocina ahora punta y ofrece la información del tráfico

Voz 2 24:11 elija la mejor ruta

Voz 1275 24:13 noche veinticuatro vamos a echar otro vistazo a las carreteras como está ahora apunta dgt María Herrero buenos días

Voz 0268 24:18 hola buenos días pues sí que las complicaciones como tú dices en los accesos a la capital sobretodo porno a cuatro por un accidente que se ha producido en la zona que también por la A5 retenciones en Navalcarnero Móstoles en Alcorcón y en la zona de campamento y en la M cuarenta lo peor sigue estando en el Barriola

Voz 1275 24:33 tú una postal hacia la A6 también en balde Marín túneles de El Pardo en ambos sentidos en la capital cómo se circula batalla son alcanzar buenos días

Voz 28 24:41 hola buenos días de nuevo Laura todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento salvo el salvo en el paseo de Extremadura con el puente de Segovia hay importantes retenciones de salida en la A cuatro les proponemos desde ya como alternativa a la avenida de Andalucía hay M40 las hay también en la avenida de América hacia la A dos en M30 sobre todo en el norte entre Arzobispo Morcillo y el Nudo de Colmenar y a su vez Nudo Norte entre el Nudo Sur y Manoteras entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1275 25:10 nos queda la previsión del tiempo para las próximas horas previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:15 buenos días a pesar de que ayer por la tarde el ambiente al Solera suave ahora mismo hace frío frío parecido al de ayer incluso nos acercamos a los cero grados en algunas poblaciones con de inversión térmica que los asegura tiempo soleado durante toda la jornada radiante incluso con muy buena visibilidad máximas cercanas a los quince grados en la mayor parte de la comunidad en los próximos días tampoco tendremos novedades destacables seguir haciendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios

que es trece de febrero

son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 2 30:14 que patrocina este espacio Fuentes del Gobierno le dicen a la SER que el presidente Pedro Sánchez me editara en las próximas horas que hacer si esta mañana salvo sorpresa PP Ciudadanos Esquerra cat votan juntos para devolver los presupuestos generales del Estado al Gobierno

Voz 1827 30:39 en Estados Unidos el Chapo Guzmán aguarda la pena que debe imponerle ahora el juez después de que el jurado lo declarara culpable por hasta diez delitos de narcotráfico se puede enfrentar a la cadena perpetua desde la Corte de Brooklyn la corresponsal de la Ser en El País Marta del Vado buenos días

Voz 1510 30:54 buenos días después de tres meses de juicio de escuchar el testimonio de cincuenta y seis testigos y de una deliberación de treinta y cuatro horas el jurado ha declarado culpable a Joaquín Guzmán Loera de los diez cargos de los que le acusa la Fiscalía estadounidense

Voz 1 31:08 Joaquín Chapo

Voz 1510 31:10 el alcalde efecto este de Nueva York agravará la victoria histórica a la salida del mayor juicio por narcotráfico celebrado en este país el jurado le declara culpable de pertenecer a una organización criminal de cometer siete delitos relacionados con la producción y el tráfico de drogas en Estados Unidos

Voz 1727 31:25 solícito de armas y blanqueo de dinero

Voz 1510 31:28 a últimos treinta años el Chapo sobornó y asesino para hacer crecer su negocio según el jurado trafico con miles de toneladas de droga que llevó a EEUU e hizo una fortuna de más de catorce mil millones de dólares el juez dictará sentencia el próximo veinticinco de junio salvo imprevistos pasará el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos

Voz 1827 31:47 hoy algunos medios hablan de un nuevo telón de acero online la lucha de poder entre Rusia Estados Unidos y China se darán los próximos años en Internet y Moscú de hecho prepara su propia red que controlará Rusia Ana corbatín

Voz 0127 32:00 sería una red similar a la que tiene China allí el Gobierno controla el uso de Internet puede bloquear contenidos algunas organizaciones de derechos creen que esto es un intento de Putin por establecer un sistema de censura parecido para aprobarlos Rusia va a cortar el acceso a Internet durante un día quieren verse en caso de ciberataque pueden operar con una especie de intranet totalmente aislada del exterior según la BBC el objetivo es que toda la información que hayan Internet pase por servidores rusos que sean ellos los que Red dirijan el tráfico y que sea el Gobierno el que tenga la capacidad de vetar páginas web

Voz 37 32:33 yo lo llamo futuro yo no llamo crece

Voz 38 32:36 yo les llamo esperanza yo lo llamo excelencia

Voz 12 32:39 a todos nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación ya Fundación es La Caixa

Voz 39 32:53 no

Voz 2 32:58 ya está

Voz 1727 32:59 la la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 2 33:01 Pepa buenos días a todos mi primer sentimiento al comienzo del juicio fue de tristeza infinita era un acontecimiento jurídico con extraordinarias derivadas políticas y sociales sí pero era también un drama familiar de una familia que es o era la nuestra parecía rota enfrentada como no sentir dolor sea asistíamos a la escenificación de un Sastre sin paliativos al naufragio de la política del acuerdo del entendimiento si los que se sentaban en el banquillo representaban a muchísimos miles de los nuestros o hemos decidido ya que no son de los nuestros para mí sí lo son o deseo que vuelvan a serlo yo tenía la impresión de que antes de penetrar en los entresijos de la vista oral Los Reunidos donde plenos del Supremo iban a guardar un minuto de silencio por la principal víctima de esta catástrofe la convivencia chamuscado por un incendio cuyas llamas siguen vivas ir cuya humareda negra ha llevado el enconamiento hasta el último rincón del país Hinault busco y que distancias el incendiario tiene nombre es el independentismo que sigue tan ciego que se crean además de inocente perseguido por la justicia democrática corresponde valorar su responsabilidad penal y tenemos tres meses para seguir la causa uno más porque ayer las defensas ya apuntaban a Estrasburgo como última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando lista van las presuntas vulneraciones de derechos de los encausados hay mucho tiempo por tanto por delante creo que bien podemos dedicar un minuto al duelo a la pena por esta desgracia familiar a la que nos ha conducido la inconsciencia y la incompetencia política una calamidad de la que no podremos escapar el día veintiocho de abril

Voz 17 36:57 aquí no se da nada por perdido al último momento pero la verdad es que yo lo hacía la semana pasada en cuanto supere Esquerra Republicana vía registrada la nena a la totalidad que yo veía muy difícil que el independentismo diera marcha atrás y creo que bueno al final el tiempo nos ha dado la razón no es simplemente en nunca han tenido voluntad de dialogar nunca ha servido voluntad de sacar los presupuestos más arrestado adelante y creo que además cometen un error histórico del que se repetirán creo que no son conscientes de que no pueden anteponer a los intereses generales no no sólo de España sino de de los ciudadanos a los que dicen representar a los catalanes bueno pues sus anhelos independentistas creo que lo que están haciendo es tirar por la borda la oportunidad que tienen de sentarse con el único gobierno que ha querido sentarte hablar con niños y desde luego lo que considero es que también que hay una parte el independentismo que no ha tenido la valentía para enfrentarse a aquellos que no quieren abandonar la vía unilateral

Voz 1727 38:02 señora Lastra cuando tuvieron claro esto porque estuvieron negociando hasta el viernes

Voz 17 38:07 bueno yo el mismo día que presentado Esquerra Republicana de Cataluña la enmienda a la totalidad supe que era algo que estaba hablado entre en este caso entre Esquerra hay no entre Marta Rovira es verdad que el PDK esperar unos días más pero también es cierto que el mismo día que brindaron esa enmienda de totalidad a los Presupuestos también nos hicieron llegar un documento en este caso a la vicepresidenta a Carmen Calvo que ellos sabían que era inadmisible para el Gobierno para el Partido Socialista porque ya nos ponían encima de la mesa el derecho de autodeterminación o la injerencia de la Fiscalía por lo tanto eso no era digamos pretensiones que ellos alcanzaban pretendían alcanzar lo que eran eran vetos a los Presupuestos porque sabía que por ahí el Partido Socialista no iba a Joan Tardá no

Voz 1727 39:02 ocho en Hora Veinticinco fue clarísimo se mantienen en la enmienda a la totalidad pero sin embargo Carles Campuzano el portavoz del P de Cat esta mañana en la sede en Cataluña venía a decir algo así como que mientras hay vida hay esperanza

Voz 0931 39:15 apartar Nostra por nuestra parte hemos estado trabajando y seguiremos trabajando hasta el último minuto para buscar ese escenario que nos parece el ideal el que permita sentar las bases del diálogo político que se necesita para abordar el conflicto

Voz 1389 39:28 contra el Estado y Cataluña pero me pareció que él

Voz 0931 39:30 PSOE había entrado en modo absolutamente de campaña electoral

Voz 2 39:33 la arena lastra hasta el último minuto dice

Voz 1727 39:36 Carles Campuzano están ustedes negociando

Voz 17 39:38 mire si no hay nada bien negociando lo que se ha habido evidentemente porque además nos vamos al Congreso de los Diputados ácido conversación entre los distintos portavoces de este caso y ha hablado con representantes del del TDK de Unidos Podemos que también anoche estaba intentando alcanzar un acuerdo pero es que no hay no puede haber día

Voz 1727 40:01 cuando El día que dios

Voz 17 40:02 te quieren arrancar es algo que él para nosotros como le decía antes inadmisible tíos no se bajan en el pedazo de que falso aderezados determinación esta injerencia en Fiscalía yo lo agradezco a Carles Campuzano que se que lo ha intentado al último momento y a mucha otra gente del P de Cary también de Esquerra bueno pues intentar dejar esa puerta abierta no pero creo que ha faltado también valentía en esa parte del independentismo que lo que pretendía era bueno pues buscar una pista de aterrizaje para intentar solucionar los problemas de Cataluña para de clamar para intentar poner las bases de lo que podría ser en un futuro bueno eso una solución política creo que que les ha faltado valentía para enfrentarse a los que están tomando las decisiones esto me recuerda mucho si me permites de

Voz 1727 40:54 no pasó el veintisiete de octubre

Voz 17 40:57 veintisiete de octubre del dos mil diecisiete y como cuando el presidente Bono recordarán estaba a punto o eso parecía de convocar elecciones

Voz 1727 41:07 si de repente se vino atrás

Voz 17 41:10 esto la declaración unilateral de independencia por la presión de muchas otras personas entre otras también de Esquerra Republicana de algún famoso tuit que más vale no recordar no

Voz 1727 41:21 de plata no el de las monedas de plata

Voz 17 41:23 se permanentemente en los pues yo creo que en este momento está pasando algo así que está ganando la parte radical del independentismo aquellos que ya se opusieron a la moción de censura porque hay que recordar que cuando Pedro Sánchez este partido presentó la moción de censura ya una parte del independentismo que se oponía encabezada por Puigdemont a esa moción de censura que tuvieron un debate interno muy duro porque había una parte del soberanismo catalán que entendía que cuanto mejor peor que les iba mucho mejor con Mariano Rajoy en el Gobierno

Voz 1727 41:57 porque la confrontación estaba asegurada

Voz 17 41:59 creo que ahora mismo los que han ganado nacido precisamente esa parte

Voz 1727 42:02 una última cosa cuatro cuando Pablo Iglesias llama ayer a Tardá a Puigdemont y les ofrece una mesa de diálogo sobre Cataluña en la que estuvieron representadas todas las fuerzas políticas habla en nombre del Gobierno

Voz 17 42:16 por supuesto en nombre del Gobierno a la portavoz del Gobierno parlamentario que soy yo nuestra propuesta estaba encima de la mesa la conocen todos ustedes que hizo pública el viernes era lo que habíamos hablado una mesa de partidos en Cataluña en Cataluña no solamente esos que dice es que en los últimos dos años este partido ha hecho en Cataluña propuesta de una mesa de partidos de la que por cierto no participa la derecha en el Congreso de los Diputados una comisión para hablar del Título VIII de la Constitución en su reforma es decir de la reforma de la constitución de la que tampoco han participado en este caso Ciudadanos ni los independentistas muy pescar no quieren hablar

Voz 1727 43:02 Nos Pablo Iglesias no hablaba en nombre propio

Voz 17 43:05 no lo va en nombre del Gobierno porque eso está la hablaba en nombre propio y no del Gobierno nuestra propuesta era conoces la castaña se hizo pública ayer ánimos a todos ustedes ideal este partido no se ha movido

Voz 1727 43:16 Adriana Lastra le agradezco que haya estado en la SER esta mañana buenos días

Voz 17 43:20 buenos días Pepa un placer

Voz 1727 43:22 buenas se están lejos de hablar la la portavoz socialista vamos a dedicar mucho tiempo a partir de las nueve cuando se inicie el debate en el Congreso se reinicie el debate en el Congreso hablar de de la convocatoria electoral porque no lo dudas no

Voz 18 43:38 no he después de escucharle Adriana Lastra mucho menos es decir las palabras de Campuzano son unas palabras digamos de desesperación de última hora de marcar su propia posición yo creo pero las de Adrián Lastra son contundentes no hay margen porque que

Voz 1727 43:54 lo lo aprovechan estos minutos que tenemos a Jordi Nieva catedrático de Derecho Procesal buenos días y hoy además con buen sonido un poco lejos ahora bien

Voz 2 44:04 qué hacer con ahora en primer plano ya hoy con buen

Voz 1727 44:06 han ido para aclarar esas dudas técnicas que el desarrollo de un juicio de la envergadura que se está celebrando en el Tribunal Supremo nos provoca a casi todos antes de nada la gran novedad la retransmisión en directo de la sesión Jordi que aporta qué qué beneficios tiene problemas puede derivarse de de esa retransmisión por lo visto en la primera sesión

Voz 40 44:27 a ver todo lo que sea publicidad en un juicio pues está bien es decir es acercar la justicia al ciudadano y que no tenga creer pues largos escritos para enterarse de lo que está ocurriendo en una sala de vistas pero cuidado porque también los gestos de la gente del Tribunal de los acusados de los abogados se pueden llegar a conclusiones muy desorientado horas es decir la tendencia humana esa pensar que cuando uno le mira a la cara alguien pues puede descubrirse entiendo sigue sinceros si es una persona honesta y en realidad cómo está diciendo desde hace tiempo ya la psicología del testimonio con una base científica absolutamente consolidada todo eso puede ser muy dos orientador ahora eso evidentemente pues claro da lugar a que tanto hemos desde la ciudadanía como desde el periodismo como desde cualquier observador pues efectivamente se interpreten todas esas expresiones eso no debería influir al juicio desde el punto de vista técnico pero sin duda y en un contexto pues que que bueno que viene precedido de algo tan emocional como la ruptura de los valores esenciales de un de un país suele intento de ello pues lógicamente todos esos gestos van a tener importancia claro que sí

Voz 1727 45:43 primera impresión Lluís Bassets de esta sesión iniciales estamos con las cuestiones previas hasta que no declaren los acusados realmente no vamos a tener una idea de por dónde va ir esto pero tu primera impresión Lluís

Voz 1295 45:55 Gil Mi primera impresión resumiría no la puedo resumir en palabras sino que a la radio es difícil explicarlo sugeriría a los oyentes que vi que vean la foto que sale en la primera página del país en toda la prensa que creo que es un retrato muy elocuente de lo que está sucediendo en el campo independentista en relación incluso a los presupuestos que ayer ya se vio tanto con los gestos de Junqueras indiferente a los saludos de de Torra desde el fondo de la sala como en la mantiene todas las defensas ya se vio que hay habrá que habrá que leer dos estrategias dos posiciones que se se están dibujando el juicio y que tienen que ver con lo que está pasando en relación a los presupuestos yo creo que el independentismo tiene un problema en estos momentos es que probablemente ahí es un terreno en el que es muy difícil hablar con una certeza absoluta yo ya que la una buena mayoría de de los dirigentes más conscientes piensan una cosa dicen otras cosas

Voz 1727 46:58 en Easton esta doble vía agotadora llevamos tanto tiempo monótono pero es que ahora están

Voz 1295 47:02 más presos que nunca de lo que han hecho durante seis años yo creo que hay

Voz 0568 47:07 ya han construido un castillo de Fanta

Voz 1295 47:10 así las tergiversaciones y mentiras que que ahora están produciendo su fruto en un en una en un electorado y en una base exigente que les llama traidores cada vez que tienen la más mínima idea de cambiar de de cambiar de vida le pasó el XXVII está pasando ahora también yo creo

Voz 2 47:30 verdad que es Junqueras si fuera por él

Voz 1295 47:32 daríamos aprueban hoy es habría Presupuestos tendríamos un juicio y y más o menos jurídico iríamos a buscar un camino para entendernos de de la apaciguamiento de la conciliación hizo el indulto

Voz 1727 47:47 venimos toda la mañana contando esa foto pero por si tenemos oyentes que se acaban de despertar de incorporar a la antena de la SER la pueden ver en la portada de muchos periódicos entre otros efectivamente el país es el momento en el que Quim Torra entre la sala de de plenos del juicio ayer en el Tribunal Supremo y todos los acusados prácticamente todo So vuelven a saludarlo menos Oriol Junqueras el hombre que se quedó por responsabilidad según le dijo a Le Figaro Santi Vila eh Lluís tampoco

Voz 0568 48:12 o sea tira sí sí el consejero que dimitió

Voz 1727 48:14 desde que estoy helado y el consejero que dimite ante Holanda

Voz 0568 48:17 el pobre el rostro sanciones especialmente

Voz 1295 48:19 lo cuente Giuliana

Voz 0568 48:23 sobre el juicio los detalles son importantes sobre todo cuando de entrar en el juego La Ser las imágenes que es la decisión importante que se ha topado ahí es que las imágenes el juicio puedan verse de manera continua evidentemente la esta fotografía de la agencia Efe de es muy elocuente ahí están condensada es muchas cosas que no es explicar la situación política en Cataluña