Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 2 00:24 ya a esta hora está previsto que se retome en el Congreso el debate de Presupuestos vemos el hemiciclo casi vacío todavía llegando sus señorías en este momento salvo sorpresa el pleno tumbara esta mañana las cuentas del

Voz 1827 00:36 el Gobierno Roberto Torija Un desenlace que puede dejar sentenciada la legislatura a fuentes del Gobierno le dicen a la SER que el presidente Sánchez me editará qué hacer si finalmente los grupos independentistas mantienen sus enmiendas a la totalidad en la Cámara Baja Nieves Goicoechea buenos días buenos días ahora intervendrán

Voz 1468 00:53 grupos que apoyan los Presupuestos Podemos PNV PSOE y la Mesa del Congreso está reunida para debatir a propuesta de Compromís si se votan las seis enmiendas por separado o juntas no hay procedente de votarlo por separado Irene Montero portavoz de Podemos el partido que ayer propuso in extremis crear una mesa de partidos sobre Cataluña no se rinda ahora mismo como no contamos con todos los escenarios y hoy sabemos que es posible

Voz 1727 01:16 que que no salgan pero no nos hemos rendido y hasta el último

Voz 1468 01:18 minuto obviamente hemos hablado con todos los actores que toman decisiones ciento sesenta y siete votos contra el presupuesto ciento cincuenta y cuatro a favor si nada cambia Pepa las cuentas no se tramitarán no habrá presupuestos

Voz 1827 01:31 en Hoy por hoy acabamos de hablar con la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra se ha mostrado muy crítica con Esquerra y con el PDK a los que acusa de falta de valentía

Voz 3 01:39 nunca he entendido voluntad dialogar nunca ha tenido voluntad de sacar los puestos más arrestado adelante y creo que además cometen un error histórico del que se repetirán creo que lo que están haciendo es tirar por la borda la oportunidad que tienen de sentarte con el único gobierno que ha querido sentarte a hablar con niños y desde luego lo que considero es que hay una parte el independentismo que no ha tenido la valentía para enfrentarse a aquellos que no quieren abandonar la vía unilateral

Voz 0568 02:05 Lastra también ha hablado sobre los contactos que pavo

Voz 1827 02:07 Iglesias mantuvo anoche con el resto de grupos para tratar de salvar las cuentas unas llamadas que dice la portavoz socialista el líder de Podemos no hizo en nombre del grupo socialista porque sólo ella ha dicho habla en nombre del PSOE en el Congreso los Reyes comienzan hoy una visita de Estado a Marruecos es la primera vez en catorce años que se produce un viaje al país vecino al al al a este nivel enviada especial María Manjavacas

Voz 1600 02:30 en unas horas arranca aquí en Rabat una visita de Estado varias veces aplazada en el aeropuerto Mohamed VI recibirá los Reyes para abrir una intensa agenda de dos días con la que se pretenden reforzar unas muy buenas relaciones que los dos países consideran estratégicas prueba de la importancia que se da este viajes que cinco ministros acompañan a los Reyes entre ellos de Exteriores de interior o de Industria es que nunca antes en una visita de Estado se han firmado tantos y tan importantes acuerdos para luchar contra la delincuencia en la inmigración ilegal el narcotráfico y el terrorismo esta noche el Rey de Marruecos Mohamed VI ofrecerá una cena de gala en honor de los Reyes

Voz 4 03:21 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias en Rosa Márquez buenos días

Voz 6 04:37 el apareció

Voz 2 04:39 el señor Sánchez en un día como hoy en el capítulo de hoy

Voz 7 04:43 no levantado como ocurre hoy con la sensación

Voz 8 04:47 parece que es la financiación de la campaña electoral bienvenida sea

Voz 7 04:55 en un lenguaje permítame que le diga guerra civil está yo que ha quedado desnudos

Voz 2 05:01 sí preocupación a mí me preocupa

Voz 7 05:04 Carina autoritarismo son palabra han tenido unas me preocupa

Voz 9 05:18 Moya Fawzi más moderado ha agradó

Voz 8 05:21 hoy afortunadamente tenemos la suerte de vivir en un país en el que el poder judicial

Voz 9 05:25 actúa no hagan de salvadores de la paz

Voz 2 05:30 es una vulneración de los derechos fundamentales una causa general y prospectiva

Voz 7 05:37 yo

Voz 8 05:41 el clásico de Horacio El se aplaude mientras el pueblo les Silva

Voz 2 05:50 Sanchís ha hecho entrando por la puerta todos en la próxima leggins

Voz 10 05:55 Tura tampoco va senté presidente no tenga tanta prisa

Voz 2 06:00 señor casa perdón perdón perdón perdón arribará perdón traía sí de la anterior intervención ABC que tampoco se tiene mucho tengo que decir

Voz 8 06:14 al desde igual que en la calle porque son todos básico el hábito no hace al monje muchas gafas de sol se ponga

Voz 7 06:23 qué forma Cuzco nadie

Voz 7 06:34 en tampoco llega a la Moncloa veloz de la crispación mira con Pepa Bueno Se abre el telón

Voz 11 07:07 es la función en el Congreso no acaba de comenzar vimos que ha llegado ya el presidente del Gobierno que está en su escaño rodeado de fotógrafos pero está reunida la Mesa para decidir si las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos se agotan todas juntas recordemos que la han presentado

Voz 12 07:22 no son los partidos independentistas también PP y Ciudadanos Si se votan todas juntas a una única votación devolución al Gobierno de las cuentas o si se vota cada enmienda a la totalidad por separado claro hasta que la mesa no no resuelva no arrancará

Voz 1727 07:37 la sesión en la que todavía tenemos que escuchar al grupo confederal de Unidos Podemos que se reparte su tiempo entre varios portavoces al Grupo Socialista con esos se cierra la exposición de cada partido político Lugo se votará como quiera que decida la Mesa que se vaya a votar por separado o por conjunto se lo vamos a contar en cuanto lo sepamos habíamos dejado la conversación muy interesante entre José Antonio Zarzalejos Jordi Nieva catedrático de Derecho Procesal sobre esa petición de parte de las defensas en el juicio del Supremo para que Puigdemont pueda declarar como testigos a sombra vamos yo desde la ignorancia Zarzalejos desde su conocimiento jurídico nos asombró vamos Jordi Nieva de que un pueblo cesado y huido de la Justicia pueda en el mismo proceso prestar declaración como testigo yo pensaba si Luis Roldán cuando se fugó a Laos podía haber acudido como testigo a un juicio por el expolio de los cuarteles de la Guardia Civil

Voz 13 08:32 se lo que no creo que se hubiera atrevido porque él estaba fugado oí y además escondido no pero justamente no es el caso de no es el caso de Puigdemont vamos a ver que es un problema jurídico muy interesante en el sentido de cómo declararía evidentemente son procesado está de alguna forma involucrado en la causa y por tanto pues tendría que acompañar acompañado de su abogado naturalmente las consecuencias para él de lo que dijera no serían un delito de falso testimonio porque está declarada como procesados pero dicho esto dicho esto insisto actualmente lo único que nos importa más allá de estos detalles formales que se pueden decidir pueden resolver sin ningún problema lo que nos importa es que es una persona que puede aportar información muy útil a este a este proceso y además no pensemos que el va a ir allí iba a intentar hacer un mitin político bien si lo intenta el presidente del Tribunal lo corta inmediatamente porque eso sí que no se puede permitir de ninguna de las maneras ahora bien si el interrogatorio es eficaz los letrados y especialmente la Fiscalía tiene la habilidad suficiente como para ir sacándole la información necesaria hombre yo creo de verdad que en este momento no me parece que haya persona mejor informada que él de lo que pasó en estos días me parece muy relevante

Voz 1727 09:54 bueno vamos a ver si si si no no quiere decir claro

Voz 14 09:56 estoy completamente de acuerdo con que es la persona mejor informada tanto que es autor de según la Fiscalía de un delito de del delito de rebelión que se está juzgando por lo tanto eso es una obviedad el problema es si procesalmente eso es posible ayer Jordi tú Vimos lo un grupo de periodistas briefing con con con fiscales eh

Voz 1727 10:22 que nos dieron algunos aspectos ten

Voz 14 10:24 Nikos no se trató directamente este pero sí se tracto el de la inadmisión de determinadas pruebas que veían correctas y también se trató la posibilidad de suspender el el juicio yo creo que haber haberte leído hoy El Periódico de Catalunya que no es posible la suspensión del juicio en cambio los lo los fiscales hay que estuvimos en el briefing con el briefing ayer en dijeron que sí era posible una suspensión durante treinta días tenían dudas de si eran días naturales ocho días hábiles que no podía ser suspensiones consecutivas pero que se podía leer

Voz 1727 10:59 la suspensión con argumento

Voz 14 11:01 en este caso para no coincidir con la campaña electoral

Voz 15 11:07 yo lo que opino ahí es que

Voz 13 11:08 a mi juicio criminal es clarísima es decir habla de sesiones consecutivas precisamente para que se celebre el juicio de una vez pero claro la Liga judicialmente criminal se hizo en mil ochocientos ochenta y dos cuando pocos juicios sabían que durarán muchas jornadas hubo uno muy curioso en mil ochocientos ochenta y ocho que fue el del crimen de la calle Fuencarral que alguno habrá leído a Galdós sobretodo sobre este juicio que sí que duró mucho tiempo tuvo una gran relevancia mediática por cierto pero no era lo normal es decir lo habitual era que los juicios durarán poco tiempo entonces se tenía la idea un poco que tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando antes por cierto sería la idea de que de que el Tribunal viendo la prueba ahí viendo las expresiones de los testigos y de los declarantes pues podría dictar una mejor sentencia hay por eso te

Voz 1295 11:59 ya que retener la memoria irse tenía que ser

Voz 13 12:01 en el juicio lo antes posible para que no perdiera la memoria pero claro esto en un juicio como este que que que que va a durar más de tres meses probablemente es absurdo pensarlo osea porque si si al cabo de tres meses ya no te vas a acordar de lo que se dijo el primer mes pues pues no tiene sentido por tanto yo creo que se puede suspender me paré cuando la ley dice cosas absurdas como es en este caso pues los tribunales tienen que actuar razonablemente para decir vale eh un juicio de estas características se puede celebrar mientras en una campaña electoral pues no porque no es bueno para nadie ni es bueno para el votante ni es bueno para el Tribunal naturalmente por todo lo que se dice las campañas por tanto no no estoy en contra de la suspensión

Voz 1727 12:43 hay dos planos aquí tan evidentes no el plano técnico estas cuestiones que los que no sabemos tenemos que consultar a los expertos luego está el plano político que como el fútbol opinamos todos vamos a a la lectura política de lo que está pasando pero quería rematar con Jordi Nievas si alguien tiene alguna otra duda alguna cuestión que plantear Lluís

Voz 1295 13:03 nuevo en principio me parece que lo que aunque cuenta Jordi los dos aspectos creo que son muy interesantes y además

Voz 16 13:11 Nos unos hacen percibí

Voz 1295 13:14 por qué hasta qué punto estamos a veces limitados por una visión antigua

Voz 1727 13:20 decimonónica verdad decimonónico no

Voz 1295 13:23 lamente sería bueno que que que tuviéramos un sistema judicial más flexible ojalá este este procedimiento tan complejo y tan tan difícil sirva también para para sacarnos un poco las las telarañas de las instituciones no

Voz 1727 13:42 bueno de momento ha empezado con el streaming que no es poca cosa eh sirviendo en directo el juicio alguna cosa de la que estar pendiente hoy Jordi antes de despedirte de lo que pueda pasar hoy con el turno para las acusaciones

Voz 15 13:55 lo llevo ya estar pendiente de lo que diga la

Voz 13 13:58 la Fiscalía que supongo que no modificará su su su posición con aquello que yo no comparto pero comprendo que la que la mantenga teniendo en cuenta que hace nada que acaba de hacer su escrito de acusación netamente curiosidad de ver qué dice el abogado de Vox que me parece que va a hacer lo mismo que bandera pero en sentido políticamente contrario es decir va a hacer una una defensa esos argumentos más bien política con la que por cierto como jurista pues no comparto en absoluto creo que en un proceso estamos hablando de algo fundamentalmente técnico hoy no es el momento ni muchísimo menos ahora de desplegar toda la toda la carga política que tienen esto

Voz 14 14:35 día hay una cuestión que a mi me parece que es muy importante y cuando se van a resolver las cuestiones previas en todas o parte se van a resolver de forma inmediata es decir esta misma tarde o mañana o algunas irán a sentencia definitiva insertar en sentencia definitiva como cómo va como va a funcionar la resolución de las cuestiones previas

Voz 13 15:01 bien eso lo tiene que decidir el Tribunal y no va a ser tan fácil como en otros casos porque hay que poner de acuerdo a siete magistrados con lo cual la deliberación puede ser un poco más larga de lo normal pero si todo va como tendría más o menos que ir lo lógico es que hoy se acabe el turno de intervenciones aquí mañana de liberen y probablemente pues Sagan una resolución este viernes aproximadamente y el martes reanuden las sesiones resolvieran algunas todo lo que es el referente a la prueba esto que estamos hablando de ejemplos resolverán lo que es la vulnerados de derechos fundamentales probablemente la enorme mayoría lo dejarán para la para la gente

Voz 4 15:39 teoría eso significa que hasta el martes no declaran los acusados

Voz 13 15:42 es bastante probable es bastante probable no creo que empiecen esta semana las declaraciones porque no veo a ver si todo se puede hacer rápido la vida si quiere no pero no veo que haya tiempo material para que todo un tribunal R

Voz 4 15:55 su vuelvo todas las alegaciones que se está haciendo pero insisto depende de ellos

Voz 1727 15:58 Jordi Nieva gracias como siempre un abrazo

Voz 4 16:01 gracias un placer estar con todos vosotros seguimos hablando a los vamos al Congreso Aino

Voz 1727 16:04 noticia decisión de la Mesa Patiño buenos días cuéntanos

Voz 17 16:09 buenos días Pepa las enmiendas se votarán de manera conjunta al final del pleno así lo ha decidido la Mesa del Congreso tras estudiar la propuesta el diputado de Compromís Joan Baldoví de que se votaran por separado de esta manera cada grupo votaría la suya en teoría y por lo tanto de que harían al no tener la mayoría simple por separado sólo Unidos Podemos ha votado a favor PP y Ciudadanos han bloqueado con su mayoría en la mesa y el grupo socialista no ha querido dar la batalla lo que se interpreta

Voz 18 16:36 y en otra clave es decir que ya está en

Voz 1727 16:39 clave electoral así que inequívocamente el partido socialista da por perdido el tema de los presupuestos íbamos a un anticipo electoral ha empezado el pleno ya está en el uso de la palabra por lo que veo Patiño Alberto Garzón verdad

Voz 17 16:51 sí es Alberto Garzón el que está defendiendo

Voz 4 16:54 la posición que va fijar la oposición por parte el Grupo Unidos Podemos a qué hora calculamos que puede producirse esa votación única conjunta

Voz 17 17:02 yo creo que va a ser en cualquier caso después de las doce porque en este pleno se ha colado un real decreto que se refiera al mercado del gas y de la electricidad y luego además tienen que votar la continuidad de algunas comisiones de investigación con lo cual el pleno se va a alargar y la votación final será después de las

Voz 2 17:19 nueve y diecisiete ocho y diecisiete en Canarias

Voz 8 17:21 para satisfacer sí

Voz 26 19:54 eh

Voz 27 19:59 siempre hay

Voz 28 20:09 no no no tu Kinsey

Voz 10 20:18 señora de miércoles también con Lluís Bassets con José Antonio Zarzalejos

Voz 1727 20:22 sí con Henri Ana el filósofo Santiago Alba Nico escribía este lunes después del pinchazo en Colón de la convocatoria de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox escribía siguiente moderará el optimismo frente al pinchazo nacionalista español de ayer las izquierdas que se movilizan en masa se abstienen de votar las derechas que se abstienen de movilizarse acuden en masa a votar inmoviliza en además sus periódicos radios y sus redes bueno hoy se publica una encuesta en el diario punto Es de intención de voto las encuestas de intención de voto siempre nos dicen ojo porque no son significativas salvo cuando se acerca la posibilidad de unas elecciones bueno pues parece que tenemos en el horizonte que dice Roberto Torija esa encuesta pues los tres

Voz 1827 21:05 partidos de la derecha sumarían mayoría PP Ciudadanos y Vox obtendrían según esta encuesta el cincuenta y uno coma dos por ciento de los votos frente al treinta y nueve y medio de PSOE y Unidos Podemos casi doce puntos más las derechas PSOE y PP prácticamente empatan en torno al veintitrés por ciento de los votos los dos por debajo de los cien escaños pero claro el partido Socialista parte de sus actuales ochenta y cinco diputados subiría el PP de sus ciento XXXV caería hasta cuarenta escaños Vox entra con fuerza en el Congreso entre diecisiete y veinte escaños casi el nueve por ciento de los votos si hoy se celebraran en elecciones esta encuesta elaborada por Celeste Tel deja muy difícil a Pedro Sánchez la posibilidad de formar gobierno Unidos Podemos y sus confluencias caen de setenta y uno han el mejor de los casos cuarenta y nueve escaños el bloque de la moción de censura además obtendría algo menos de ciento setenta diputados por debajo de la mayoría absoluta que está fijada en ciento setenta

Voz 1727 22:02 eso es bueno sólo una encuesta pero el escenario que dibuja Lluís es muy parecido al andaluz en el PP se daría un castaña impresionante pero podría sumar para gobernar

Voz 1295 22:12 sí de hecho yo creo que la la observación de Alba Rico es muy muy exacta y además hay incluso hay otro escenario que se podría dibujar que realmente parece es punto de vista racional es lo que sorprende de la de la estrategia independentista que la otra alternativa que pueda aparecer es una una mayoría de centuria de centro izquierda PSOE Ciudadanos que tampoco sería nada favorable para para la estrategia independentista eso que yo creo que el error de cálculo es colosal y si no no habrá una situación mejor que la que hay ahora para para que el se produzca una distensión para que el independentismo replicante su situación intente

Voz 29 23:03 aprovechar un poco la esta

Voz 1295 23:05 esta esta situación Steen Pass para descansar para recomponer filas probablemente no sé si hay elecciones veintiocho de abril se va a encontrar con un escenario puramente más difícil

Voz 1727 23:18 el error de cálculo en error de cálculo hasta la derrota final

Voz 1295 23:23 exactamente exactamente y sobre todo no por lo que me parece coloquio antes decía porque él no estamos ante cálculos racionales estamos ante planteamientos impulsivos sentimentales intuitivos es decir ante una política instantánea hay reactiva donde no hay liderazgo y estrategia eh yo creo que este es el problema fundamental que tiene es decir que el el Junqueras que es quién tiene debería tener la mano para para liderar tampoco se leve con el él se queda a medio día como una efigie sentado eh en el banquillo pues no hay no hay sus no tiene capacidad para para mover las cosas

Voz 1727 24:08 Enric

Voz 0568 24:09 sí es evidente que el independentismo la finura estratégica y el independentismo son conceptos Compaq difíciles de compaginar en el momento en que Marta Pascal coordinadora del PDK fue apartada por Puigdemont Marta Pascal citó este nombre porque fue una de las personas que tuvo un papel muy importante en la en el éxito de la moción de censura es la que movió al de Cat hacia para votar favorablemente la moción de censura Mariano Rajoy mayo del año pasado

Voz 1727 24:42 es que literalmente se instaló un hotel de Madrid

Voz 0568 24:45 desplazar la tal el momento de dos meses Marta Pascal cae de la dirección de su partido Puigdemont la expulsa para entendernos en ese momento ya era previsible que las cosas iban a complicar esto es así ahora bien yo creo que en estos momentos puesto que ya estamos casi en en vísperas de convocatoria electoral los que la idea de cargar toda la culpa sobre si insisto independentismo estratégicas son conceptos incompatibles ahora bien

Voz 1727 25:20 no olvidar que el Partido Socialista la semana pasada entró en modo pánico en modo patético Partido Socialista

Voz 30 25:30 lo que el sábado de la semana pasada

Voz 0568 25:34 el sábado por la mañana el presidente del Gobierno era un hombre solo cuando digo sólo quiero decir sólo sea el sábado por la mañana Pedro Sánchez era un hombre que había sido abandonado prácticamente por todos sus quedan muy pocos apoyos si la manifestación del domingo hubiese sido la manifestación oceánica que querían los convocantes es soñaban los convocantes Sánchez habría llegado muy mal herido al lunes porque insisto el sábado por la mañana Pedro Sánchez era un hombre solo un hombre solo él entonces en esos momentos pues se ve que tiene el coraje para ir a unas elecciones

Voz 2 26:27 pues a ver que que sale

Voz 0568 26:29 de estas elecciones yo en estos momentos no me atrevo a hacer ningún pronóstico evidentemente el independentismo tiene altas responsabilidades lo que está ocurriendo pero no exclusiva

Voz 14 26:40 el sí yo la mi punto de vista coincido básicamente con la tesis de Derrick Giuliana sí claro indudablemente las responsabilidades del independentismo son obvias son y está ahí antes digamos excesivamente obvias pero vamos a ver es que el presidente del Gobierno ha forzado sus propias posibilidades al máximo hasta que ha quebrado recordarás que Pepa que el día tres de septiembre de año pasado estuvimos en La Moncloa tuvimos en La Moncloa en los dijo no gobernará si no es con mis propios presupuestos días después hubo un en la rueda de comidas con varios periodistas en La Moncloa en las que el presidente dijo no presentaré en los presupuestos porque se que que no no van a salir adelante después los ha presentado

Voz 2 27:44 no lo dijo también un viaje internacional internacional

Voz 14 27:47 Día Internacional dijo semejante bomba soltó

Voz 1727 27:50 gente bombas yendo al principio del Prince

Voz 14 27:53 yo dijo que convocaría elecciones cuanto antes es decir que el presidente ido ha ido avanzando a mi juicio temerariamente temerariamente hasta que sea que deja puedo en El camino al propio el apoyo del propio o bien de propio partido o de buena parte del del partido durante la responsabilidad del independentismo indudable el propio Forza miento de la situación por su parte también indudable el resultado el fiasco de hoy Yeste fiasco de hoy era evitable si hubiese o convocado elecciones a la vuelta del verano en septiembre octubre o si no hubiese presentado los presupuestos hice hubiese evitado este choque con el independentismo yo hubiese fijado por ejemplo para el otoño las las selecciones prorrogando los presupuestos de Mariano Rajoy es decir no es inocente en absoluto el propio presidente del Gobierno de la situación que está padeciendo que no se puede endosar íntegramente a los independentistas porque los independentistas siempre iban a actuar como independentistas era

Voz 1727 29:09 la antigua dijo no voy a marear a los españoles con unos presupuestos que no tengo garantías que se vayan a romansa voy donde el presidente dijo por primera vez que no presentaría presupuestos no sé quién

Voz 1295 29:20 pero yo no yo quería introducir un matiz esto ya estoy en líneas generales de acuerdo con lo que dicen Enrique José Antonio no yo distinguía entre lo que es responsabilidad en esto estoy totalmente de acuerdo con ellos yo luego es la descripción claro el independentismo puede seguir siendo independentismo pero puede ser un independentismo liderado un hito estratégico útil de patetismo inteligente puede serlo o puede ser una intervendrán claro es

Voz 14 29:50 este problema es decir que yo diría que está pasando

Voz 1295 29:52 todo con el independentismo aquello que Ava iban a la que fue un antiguo ministro de Exteriores israelí decía de los palestinos no pierden la oportunidad de perder una oportunidad es decir el problema es este luego hablemos de responsabilidades políticas irresponsabilidades políticas incluso yo diría una cosa siempre tiene más responsabilidad el que tiene más poder Rajoy en su etapa Clara Sánchez ahora no

Voz 1727 30:20 pero fíjate que incluso la posibilidad de que tanto Esquerra Republicana como el P de Cat aprobará lo aprobaran los presupuestos lo permitieran su tramitación cuanto menos claro lo analizamos desde el punto de vista estrictamente electoral que es ese Mudo pequeñísimo estrechó y cortoplacista por el que pasa toda nuestra vida pública que resulta agotador porque el hecho de que dos partidos que han estado en la unilateralidad hace un año se implicaran de alguna manera en los Presupuestos Generales del Estado y el la vida política española esto ya es un elemento de distensión empezar a coser siquiera brevemente por por algún lado roto enorme que estamos viendo y que se ahonda en dentro de Cataluña en primer lugar e hice una parte de los catalanes con respecto al conjunto de España muy importante hubiera sido si fuéramos capaces de dar un paso atrás imitarlo pasa desde siquiera cincuenta centímetros de perspectiva porque podemos valorar las cosas de otra manera pero estamos todos en la urgencia de efectivamente ahora resulta que estaban negociando nada menos que el futuro de la relación de Cataluña dentro de España en una balanza en una parte la balanza en la otra un Presupuesto General del Estado que es un asunto absolutamente fungible que puede haber o no

Voz 0568 31:40 yo sobre eso discrepo es de una frivolidad cuando enjuició a ver yo creo que no se estaba negociando sea la la

Voz 27 31:48 la inserción de Cataluña en España

Voz 0568 31:50 pues no no está negociando nadie es está estar la Constitución y que viene y quiénes han querido cuestionar pues están sentados en un ante un tribunal es decir no no no esto no estaban aquí lo que se estaba negociando era la configuración de una de una comisión política una mesa de partidos que otros momentos de la historia de este país ha habido mesas de partidos para ante determinados asuntos importantes de urgencia yo la verdad planteamiento exigido por aparte independentista de que tuviese una figura notarial secretario de actas de alguien le puso el nombre de relator y ahí estallaron todas las contradicciones que es que en estos momentos albergaba en su interior el partido sí la lista básicamente derivadas de modo Pánico en el que dentro del Partido Socialista sobre todo algunos dirigentes territoriales del partido socialista a raíz de las es Andalucía sea lo que estaban negociando no era una cosa ex extraterrestre pero no no lo era es que es que al final el mundo será estaremos ante un mundo al revés de lo que lo que sí me parece extraño es el Modo Pánico bajemos el a algunos dirigentes socialistas que es la que es el que realidad ha desencadenado esta situación a todo ello evidentemente a la torpeza darle lo que dice Bassets la eh esta vocación de lo de independentismo de perder oportunidades todo esto es es esta ahí es evidente pero no hemos de perder la amistad que pasó el año el la semana pasada el sábado insisto Sánchez era un hombre solo el sábado

Voz 1727 33:31 por ejemplo el balón al suelo efectivamente bajemos el balón al suelo estaba discutiendo una mesa de partidos una figura como el relator en definitiva estaban en un platillo los presupuestos generales del Estado y en otro un asunto que es el comienzo de el comienzo buscar yo no iré una solución no se Lluís que sabe más que yo de lo que está pasando en Cataluña pero por lo menos una vía de salida no la solución igual es una cosa de de muy largo recorrido pero una vía de salida

Voz 1295 33:58 pero Pepa yo creo que ahí ahí hay muchas trampas de por todos los lados es decir el el el Estatuto de Cataluña la Constitución tienen una profundidad para hacer lo que se quiera hacer si hay ganas de hacerlo extraordinarias la comisión bilateral podría dar de sí lo que se quiera que

Voz 1727 34:17 es decir sin crear nada nuevo

Voz 1295 34:19 es lo que pasa es que el independentismo necesita crear algo nuevo fuera del Estatuto de la Constitución para poder seguir en la ficción sobre todo ante su su clientela de que hay una negociación bilateral y a ser posible con un relator internacional que todo esto es teatro pasa es un teatro tóxico es un teatro que como dice Enric produce pánico en los líderes de socialistas del territorio español este es el problema lo voy a una cuestión que yo creo que es muy seria y es que en el fondo aunque la negociación fuera si se quiere inmediatez los presupuestos hay una cuestión mucho más seria que es que iba se iba a él de una forma u otra se iba a intentar armar una mayoría parlamentaria no se puede hacer hay hay un tema de realismo político también el que el independentismo realmente no está con el ánimo para con tiene sus dirigentes en el banquillo no está con el ánimo Nico la capacidad ni con la flexibilidad para formar una mayoría parlamentaria que es que es lo que sí se significaba votar los presupuestos

Voz 1727 35:29 tienes tienes toda la razón inglés espera espera no lo que a la gente joven porque somos nosotros que llevamos muchos días hablando de esto por un lado estaba la negociación presupuestaria cuando dices Lluís armar una mayoría parlamentaria te refieres al Parlament de Cataluña vamos

Voz 0568 35:45 no me refiero que lo que había hasta ahora era una mayoría puramente para la moción de censura ya estaba mayorías iba a convertirse es yo hice puede convertir todavía hoy sí

Voz 1727 35:53 bueno mayorías de gobierno para España que yo valoro

Voz 0568 35:56 a esto y hacer esto en con estos mimbres es realmente muy difícil porque yo quería aportar un dato que se nos está olvidando en él

Voz 14 36:03 el análisis compartiendo el el pánico que que se percibió la semana pasada en algunos sectores del partido socialista no era un pánico gratuito era la sombra alargada del dos de diciembre en Andalucía porque a muchos barones territoriales habían llegábamos interiorizado que una la política catalana del presidente del Gobierno que no fue llegábamos objeto de debate por parte de Susana Díaz en Andalucía llevó a la derrota de las izquierdas sea cierto sea ingiere hasta la causa de la derrota socialista o de todas las izquierdas de Las dos izquierdas en Andalucía la el tema catalán lo cierto es que un Lamb Manu García Page un Fernande infernales rara

Voz 1727 37:01 podían entenderlo como tal ya si eso les introducía

Voz 14 37:05 adicional y de alguna manera además también

Voz 1727 37:08 más que eso de que los varones tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina de alguna manera se reabrió la vieja brecha eh la brecha interna en el Partido Socialista que termino con terminó con aquella dimisión de de Pedro Sánchez y que y que intentó es cierto coser con las primas después de las primarias esa brecha volvió a reabrirse la semana pasada

Voz 1727 41:51 el ministro de Hacienda María Jesús Montero contestando en la tribuna del hemiciclo en este momento la intervención de Alberto Garzón en nombre del grupo confederal de Unidos Podemos Nieves Goicochea ese grupo está intentando dice hasta última hora hasta el último minuto conseguir que comience de cat y Esquerra Republicana se echen para atrás con la enmienda a la totalidad no

Voz 1468 42:13 no se rinden Pepa ni Alberto Garzón como decías ni Joan Mena de En Comú Podem porque han intervenido los dos para pedir mirando a los ojos a los nacionalistas catalanes a pie de calle Esquerra que que no se rindan que retiren las enmiendas que permiten que a través del presupuesto escuchamos un momento de ese de ese debate entre los dos con la ministra

Voz 41 42:32 en estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo con la que apostamos la mayoría de este Parlamento por dato quiero pedirles el nombre de nuestro grupo parlamentario que reconsideren la oposición que en este momento ustedes tiene no hagan volar por los aires

Voz 42 42:46 todos los puentes para acabar votando con Ciudadanos

Voz 2 42:50 si el Partido Popular ya ves Pepa

Voz 1468 42:52 me siguen insistiendo hasta que se voten las enmiendas en torno al mediodía nos cuenta también Chema Patiño en pasillos que parece que Pedro Sánchez no no querría hoy hacer ninguna declaración vamos a verlo al final del pleno porque también es otra de las incógnitas que tenemos hoy el presidente hace algún anuncio Pepa

Voz 10 43:08 largo día de trabajo de nuevo bien largo día de trabajo hasta luego que también tengamos una visión de luces larga también requiere son las nueve

Voz 1727 43:20 cuarenta y tres ocho cuarenta y tres en Canarias luces largas pide la ministra Montero Ferran Bel muy buenos días bon día

Voz 43 43:29 buenos días portavoz

Voz 1727 43:32 el PDK en el debate presupuestario decía Alberto Garzón que se lo piensen que no voten con Ciudadanos y el PP el grupo del PP tiene tomada ya la decisión

Voz 43 43:45 bueno pues grupos Lope Vega tiene que tomar decisión desde hace muchos días si el Gobierno no se no se mueve por tanto también debería recordar al Gobierno que deberían mover que deberían volver a dotes para María es decir todos por la tarde hubo el jueves por la mañana poderse alguna un acuerdo de mesas de diálogo sin ninguna limitación y eso es no hubiese posibilitado la tramitación de los Presupuestos porque yo intuyo es que en estos momentos el Gobierno ha tomado una decisión no pretende regresar a a ese diálogo

Voz 1727 44:25 esto quiere decir que el P de Cat mantiene la enmienda a la totalidad

Voz 43 44:30 hasta el momento de la votación se puede retirar pero para eso es necesario gesto por parte del Gobierno que no está dispuesto a cargo el el viernes de forma lateral Si levantó la es la mesa y dijo que Auxerre retiraban eso no se continuaba negociando y entendemos que esto no es de recibo no es una posición que es la que había mantenido hasta el jueves por tanto tenemos que quién renuncia este

Voz 1727 45:01 yo era la señora

Voz 43 45:02 algo que el Gobierno de hecho pues esperemos que se produzca la la votación y después cada uno también estaremos libres de poder explicar cuál ha sido el comportamiento de cada para que quede reflejado quién querría ir diciendo quería que estos presupuestos pudiese pudiese tramitarse

Voz 1727 45:23 en algún momento durante estos meses algo les hizo dudar de que el Gobierno de España no iba a aceptar negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña a cambio de la aprobación de un presupuesto

Voz 43 45:37 sí porque no estábamos planteando una una una negociación de Alfredo que estábamos planteando era una una mesa de diálogo dos meses día el partidos políticos donde se pudiese hablar de habérselo recordaba al presidente del Gobierno llegaba a la ministra en el en el debate presupuestario es diálogo poder hablar de yo no les pido sobre estamos pidiéndole estamos pos que acuerde o no nuevas estamos pedir viendo que en esta mesa de diálogo se puede hablar de todo en cuanto Alonso responde que entre los de la ley y yo creo que queda patente que siempre bien los parlamentarios hemos dialogado al margen de la ley para cambiar la ley no las leyes no se pueden cambiar así que sé que contradicción no podemos o no podemos negocia modificar la Constitución por lo tanto la Constitución es inamovible que no tiene sentido yo creo que el Partido Socialista especialmente el el presidente se ha mostrado era un coraje que no muestra estas últimas horas pues cede a las presiones de los partidos de la oposición de la derecha de Ciudadanos Partido Popular bien ahora aparte de la presión de sus paradones

Voz 1727 47:07 ya señor del ayer

Voz 43 47:10 ayer Ekin Torradijo itera

Voz 1727 47:13 ante condiciones para aprobar el presupuesto literalmente acuerdo sobre la figura del relator el ejercicio del derecho de autodeterminación no hablaba en nombre de todo el grupo

Voz 43 47:23 el presidente de la Generalitat es al presidente de la Generalitat y por tanto el habla nombre de la institución que representa el planteamiento que había claro el Partido Socialista lo lo conoce yo creo que era un planteamiento realista posibilistas ellos a anoche debido a la presión de eso no no es un problema nuestro quién gane esto

Voz 32 47:56 perdone que insista porque tenía porque tenía la duda pero quería escuchar al al preside Quim Torra y aquí tenemos el esa declaración suya

Voz 44 48:03 veinte es que es así las peticiones son

Voz 1295 48:06 fin de la represión eh

Voz 45 48:08 acuerdo sobre el nombre de el y la figura del relator tercero ejercicio de derechos de terminación que es nuestra propuesta entendemos que el Gobierno de España puede plantear otra pero nosotros queremos hablar sobre el derecho de autodeterminación ese clarísimo inequívoca el lector

Voz 43 48:24 la clarísima en Vox queremos saber la queremos hablar sobre el derecho de autor

Voz 1727 48:30 sobre el ejercicio habla hablar

Voz 43 48:33 Parla no dije que no lo estoy diciendo el president Torra queremos un acuerdo para queremos hablar si el diálogo está prohibido si el diálogo si alguien tiene que renunciar a su posicionamiento político para sentarse a una mesa del diálogo algo la verdad es que eso dicen muy poco a favor de de nuestra situación y nuestro Estado democrático les estoy diciendo que acepten el derecho del entonces que estamos diciendo que podamos hablar estamos se preguntan que igual como nosotros les pedimos que renuncien a su posición en relación al Estado económico en relación con otro momento relaciona un estado echado a cualquier otro partido lo que no tiene sentido sin aspira a nosotros que para sentarnos a hablar tengamos que renunciar ya de entrada a una parte de nuestros posicionamientos imagínense cuáles van a ser los recuerdos posteriormente

Voz 1727 49:38 se pregunta José Antonio Zarzalejos algunos

Voz 14 49:40 has señor ves hacía mi pregunta que es una pregunta siquiera retórica pero que usted tendrá la amabilidad seguramente de contestarme

Voz 1727 49:51 el paro

Voz 14 49:51 lamento que Cataluña tiene capacidad de iniciativa legislativa y puede elevar al Congreso de los Diputados una proposición para que la Constitución pueda ser cambiada porque nuestra democracia es una democracia procedimental

Voz 1727 50:10 y ahí

Voz 14 50:11 incorporar la posibilidad de que tiene un derecho de autodeterminación e introducir en el circuito institucional la petición formal perfectamente legal tanto desde el punto de vista constitucional como estatutaria de una propuesta de modificación de la Constitución ustedes sin embargo esto no lo han intentado sí lo intentó el lehendakari Ibarretxe y el Partido Nacionalista Vasco planteando en el propio Congreso de los diputados que Uscadi fuese una comunidad libre asociada por qué no lo han hecho por qué no han utilizado esta facultad estatutaria y constitucional que corresponde al Parlament de Cataluña

Voz 43 50:57 bueno no puede ser los grupos parlamentarios y podía haber una iniciativa legislativa al respecto

Voz 14 51:04 a mí eso no lo hemos yo creo sinceramente porque

Voz 43 51:06 es la experiencia que vivió con el País Vasco se apreció que era absolutamente estéril que no funcionó y que por tanto entendemos que antes de iniciar este este procedimiento sería bueno que hubiese espacio de diálogo de un intento de consenso por tanto si ustedes mismos la reconoce que que se que se pues que se puede iniciar en pleno porque no se puede hablar desde una mesa de partidos políticos un no porque nosotros estamos con dos mesas una de de carácter institucional entre gobiernos de una de partidos partidos políticos es obvio que los acuerdos de esta mesa de partidos políticos no se van a incrementar sin opciones

Voz 14 52:01 bueno parece que tendremos cuáles son

Voz 43 52:04 problemas es sentarse a hablar

Voz 4 52:06 eh encaminamos nos encaminamos elecciones generales y es que me queda un minuto y tengo a Lluís Bassets que quería intervenir pero teme que le interrumpa dígame dime Lluís

Voz 1295 52:15 por eso quería decir una cosa y es que yo entiendo que cada parte intente presentar a la otra como la que abandona la mesa pero yo tengo la impresión de que el presidente Torra cuando sacó los veintiún puntos sacó el cóctel molotov es decir que lo

Voz 22 52:32 ahora bueno para parar para para reventar

Voz 1295 52:35 la negociación me parece vaya yo creo que es la impresión que tiene todo el mundo estos veto todo el mundo sabía que no tenía ningún valor El en valor le dio argumentos a toda la parte sobre todo a los a los más temerosos de peso

Voz 29 52:49 eh para para frenarla

Voz 2 52:52 el intento de hablar treinta segundos señor Weill treinta segundos

Voz 14 52:55 quizás sí pero también a ellos

Voz 43 52:57 la que quizá poder precipitado que observarlo Iceta o señora sacar en el tema del jugador cuando no estaban avanzado pues tampoco no tenían mucho mucho sentido es verdad que esto se llega a que no hay presupuestos y no hay mesa de diálogo pues entre todos hemos gestionado lo suficientemente en forma acertada pero bueno ahí para toda España

Voz 1727 53:20 pues parece que estamos asistiendo a un a un divorcio no no llegó a haber boda pero divorcio desde luego que sí Ferran Bel le agradezco que haya estado en la SER buenos días

Voz 43 53:29 gracias a vosotros

Voz 50 56:33 sí

Voz 11 57:21 a ver la lista de tareas que tengo aquí agradecidos muy agradecidos en el programa Rosa Ballester un oyente fiel de Madrid que siempre está ahí atenta lo que nos pasa y hoy nos ha traído una riquísima tarta de Hannah agradecida yo a Lluís Bassets un abrazo compañero un abrazo hasta la próxima a José Antonio Zarzalejos Un beso muchas gracias pero ha preferido un trozo para pues destaca el control salga a Henry Julian agradecida también aportar hasta muchísimas gracias eso y a todos los oyentes que han compartido esta mañana de rabia en tensa como todas muchas gracias por estar aquí en el estudio con nosotros no somos lo que llega Tony