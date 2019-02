Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 son las diez las nueve en Canarias las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales Se van a votar todas juntas al final del Pleno después de mediodía está en marcha ya la segunda jornada del debate que ha comenzado con la intervención de partidos que sí defienden las cuentas y que han pedido a los independentistas que reconsideren su negativa volvemos al Congreso Nieves Goicoechea adelante

Voz 1468 00:27 sí es un debate más suave Pepa con un tono diferente al utilizado por la ministra con Pablo Casado y Albert Rivera ayer es el debate casi un diálogo de María Jesús Montero con su socio principal Unidos Podemos con el que ha negociado los Presupuestos y el acuerdo político que sellaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la ministra a pocas horas de que el presupuesto de caiga hace Última llamada a nacionalistas catalanes para que retiren las enmiendas

Voz 2 00:49 es un buen proyecto de presupuesto para España que es lo que necesita este país y que por tanto sería importante que lo grupos políticos recapacitar a a partir de su voto

Voz 3 01:00 Alberto Garzón en la réplica la ministra ahora Pepa en la tribuna

Voz 4 01:04 rápido incluso por qué no sé qué es exactamente lo que lo que pudiera a ustedes frenarle en algunas circunstancias porque creo que la derecha ha dicho ya tantas barbaridades que ya no puede decir más

Voz 1727 01:15 los independentistas siguen apelando por su parte ha que el Gobierno mueva

Voz 1645 01:19 la ficha Antonio Martín buenos días buenos días Pepa si hasta el momento de la votación puede haber cambios si el Ejecutivo es el que se acerca ellos argumento del portavoz del P de Cat Ferran Bel la hace unos minutos en Hoy por hoy

Voz 5 01:29 hasta el momento de la votación se podía retirar pero para eso es necesario gestos del Gobierno que no está dispuesto a cargo el viernes que formo lateral sirvieron entonces la llegada mesa eh

Voz 1645 01:45 en un foco de atención a esta hora por tanto en el Congreso otro va a empezar a estar en cuestión de minutos en el Tribunal Supremo allí está previsto que se reanude a partir de esta ahora el juicio del proceso independentista turno a esta mañana para las acusaciones en el Supremo está ya Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:58 buenos días con el retraso habitual hoy ha entrado todo el público que ha querido no ha pasado como ayer que se quedó bastante gente fuera está previsto que las cuestiones previas queden zanjadas hoy mismo primero escucharemos a la Fiscalía que se va a oponer frontalmente a todos los argumentos desplegados ayer por las defensas y quiere que los interrogatorios empiecen mañana con Oriol Junqueras está previsto que hoy también se estrenen los abogados de Vox el partido ultraderechista que ejerce la acusación popular en este juicio en el Tribunal Supremo tienen muy claro Antonio que no van a permitir que este proceso se convierta en un mitin político por parte de esta formación gracias

Voz 1645 02:28 Puerto por el juicio por la imagen de España han preguntado hace unos minutos al ministro de Exteriores Josep Borrell asegura que el Gobierno trabaja para combatir la idea de que España es un país represivo

Voz 1995 02:36 no vamos a dejar que construyan una leyenda

Voz 1174 02:39 la negra de la España supuestamente represiva que niega derechos y libertades era la tipificación penal de las actuaciones corresponde a los jueces ya yo no voy a entrar por supuesto que no nosotros tenemos que hacer frente esta ignominiosa campaña de descrédito de España que están haciendo los independentistas en todo el mundo diez y tras tiempo para la información de su comunidad

Voz 1 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1727 03:09 la Comunidad de Madrid contará con tres Universidad

Voz 1434 03:11 puedes privadas más a pesar de la oposición de los rectores de las seis universidades públicas del Consejo Universitario como les hemos adelantado esta mañana aquí en la SER ciudadanos tiene previsto apoyar en la tramitación de la Asamblea los tres proyectos de ley para crear estos nuevos centros que ayer aprobó el Consejo de Gobierno así que van a salir adelante el rector de la Complutense Carlos Andradas lamenta la decisión del Gobierno región

Voz 6 03:33 hay una suponíamos recorre una creemos que en la Comunidad de Madrid ahora mismo ya se peca de algo es siempre dos universidades privadas segundo porque se podía prestar más atención a las universidades públicas que tienen que es un poco lamentable que la propia comunidad llegamos desautoricen a su propio Consejo de Universidades no

Voz 1434 03:59 asociaciones de defensa de la sanidad pública representantes de consumidores y sindicatos tienen previsto entregar a esta hora en la oficina del Defensor del Pueblo un documento contra la reducción de los horarios de los centros de salud un programa de momento que se está desarrollando en algunos centros de la Comunidad de forma piloto aseguran que esta reducción de horarios supondrá más demoras en las citaciones recortes en las plantillas más desigualdad impiden al Defensor del Pueblo que interceda ante la Consejería de Sanidad porque entiende que se está vulnerando la Constitución en el artículo que garantiza la protección a la salud Eva López Simón de UGT

Voz 7 04:31 tú no te pones enfermo hoy no te pones enfermo a la semana que viene no puedes estar esperando para una atención primaria que de lo que estamos hablando esto es un deterioro un paso más hacia el deterioro de la sanidad pública el pues el Madrid no es eso

Voz 8 04:46 en los tribunales juicio por el caso de los espías hoy declaran como testigos el ex consejero Salvador Victory el comisario Enrique Barón ocho grados ahora mismo en el centro de la capital es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com que haberse

Voz 1 05:07 servicios informativos

Voz 1995 05:17 en la Cadena Ser

Voz 10 05:20 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:28 diez y cinco minutos una hora menos en Canarias hoy es el Día Mundial de la Radio y hemos pensado que por eso y por tanto hoy es en realidad

Voz 10 05:38 el oyente

Voz 1995 05:39 siente oyente hombres y mujeres en el centro mismo de universos radiofónico aquí una y otra vez debemos dar las gracias vamos a vamos a intentar organizarnos estaba mediados de de muy buenos amigos que han decía pudo compartir su mañana con nosotros buenos días buenos días gente educada son oyentes de la SER lógicamente verá les voy a P en favor he preparado un texto sobre los oyentes sea voy a hacer es la pelota mucho en los próximos minutos yo lo que necesito es que ustedes apoyen ese texto y como una sola unidad transmita limitamos a través de las andas buen rollo Unión amor y luego lo del suele haber como decimos mire cada vez que yo diga la palabra oyente ustedes que son los ayer ustedes son oyentes claro se bueno ustedes que salientes que haga que oiga la palabra oyente digan vale con voz pero comoda así de mucha se oyente se hablaré una forma espontánea gracias Tom o sea yo digo ustedes dicen y cuando yo diga la palabra Radio ustedes aplaude no mucho pero aplaude en radio creen que podrán hacer no insisto eh son oyentes de la Cadena Ser vamos a aprobar una vez oyentes tanto si nos venimos muy arriba que era falso entonces oyentes a esta esta radio esto va a salir empezamos y lo hacemos porque entre todos los diales del mundo tuvieron que elegir el basta

Voz 11 07:27 los

Voz 12 07:28 el programa

Voz 1995 07:32 quién el amigo el crítico y bueno yen que contesta a voces a la radio y la paga que lanzó de que vuelve tan corto no sube pero eso queda enciende que vuelve un día tras otro a buscar y encontrar las voces que amortiguan la rutina el oyente bueno

Voz 13 07:54 mucha compañía cada vez que entro en un supermercado me pregunto porqué las

Voz 1995 07:58 adiós está en la categoría de electrodomésticos cuando realmente las radios deberían venderse en el departamento de alimentación concretamente entre el pan y los huevos la base de un buen desayuno el oyente contaba Iñaki que cada mañana se sumaba a la terraza y eso es cierto contaba que se ha sonado a todas las mañanas a la terraza de la Cadena Ser que justo ahí decidía quién iba dirigido el programa de jornadas que pensaba que era una tal Margarita madre soltera que llegaba tarde a trabajar o pisaban Alberto un joven estudiante que se había retrasado con el café oyentes acelerados imagino que Iñaki

Voz 14 08:37 deja imagino que

Voz 1995 08:38 ya alguna mañana también debió pensar en Don Jesús que por aquel entonces era hay que de verdad tenía prisa técnica parece sencilla focalizar en un oyente dedicara ese y solo ese las palabras y los pensamientos que van desde la neurona ubicada en el córtex frontal de dónde salen las ideas pasando por el canuto avanzando hasta llegar a sus oídos pues eso eso a mí no me sale si pienso en cada uno de ustedes venda la vergüenza inmediato

Voz 13 09:01 yo pienso en ustedes como si fueran todos uno y trino

Voz 1995 09:06 en amigo un oyente a estas alturas a estas alturas de la película que puedo decir gracias sabía poco disponemos más adjetivos una falsos recargar en fin usted pues oyentes que lo son Nos ponen todos los días en nuestro sitio en la cocina de la mesa en el coche gracias gracias porque están ustedes Illa nada bueno ustedes el EGM hilvanadas hoy es el Día Mundial de la Radio ya hablaremos de lo importante por si no ha quedado claro hablaremos de ustedes oyentes hoy parida lo han hecho ustedes fenomenal de verdad muy bien esto tengo que hacerlo todos los las imágenes ayer antes de si déjeme que les presente a mi buen amigo Tom calen

Voz 10 10:04 bueno no posea una vez en la radio pareces más gordos

Voz 1995 10:11 pero hoy me han dicho amigos hoy cosa que no se olvida después si hoy me ha dicho a mí al entrada y más alto que en la radio o sea las atribuciones básicas

Voz 8 10:21 este año no

Voz 10 10:24 son todos los oyentes

Voz 8 10:28 eso un poco como estuve pero Sandra Moneo San Valentín San Valentín es para los domingueros

Voz 10 10:34 no solamente porque es sólo un día

Voz 8 10:38 usted de de de de qué tipo de sentimientos esto con lo cual el día de hoy es mundial

Voz 1995 10:44 el día de Año de que si no si te sigo eh sigues teloneros de la somos los teloneros de San Valentín que es decir

Voz 16 10:52 he hirieron

Voz 1995 10:55 bueno no hombre no quedamos en el día que es el de bueno la radio mundial hablamos gracias toman la voz de la radio hablamos unos ridículos tiene sentido sin ustedes si nuestros oyentes ahora contamos con redes sociales contamos con Twitter contamos con mensajes de Whatsapp pero al principio los que hacía la radio en los que la escuchaban nos comunicamos por carta ustedes escribían y algún locutor leía sus cartas en antena

Voz 17 11:23 no dio es muy buena persona siempre ha demostrado que terminó mucho me lleva siete años como ya tiene empleo fijo quiere casarse el año que viene sinceramente yo le quiero pero físicamente no me acaba de gustar

Voz 1995 11:41 parece esto de la consultoría Elena Francis empezó a emitirse en mil novecientos cuarenta y siete desde Radio Barcelona pero no todo era contar problemas como el que acaban de escuchar también ayudará a solucionar los problemas de unos oyentes con ayuda de otros oyentes como los llamados programas de radio beneficencia como no se el más importante de todos ustedes son formidables hemos

Voz 18 12:02 conseguido comprarlo gracias a la generosidad de los formidables hemos encontrado la generosidad de un médico amigo la generosidad de todo el mundo esta mujer se encamina en este preciso momento hacia la clínica

Voz 1995 12:15 para que coloquen este marcapasos entre todos los oyentes comprarán un marcapasos ustedes sí que son formidables uno Facebook presume de conectar a las personas sube de unir al mundo con oscuros intereses así Pierce quiso lo lleva haciendo la radio desde hace décadas

Voz 19 12:32 disco Escalona paros hijita María Elena con mucho cariño hizo habiendo les gusta desde Peñarroya Pueblonuevo soledad Navas los casos padres con todo cariño hilo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís

Voz 1995 12:45 cuando se habla de la magia de la radio ese concepto que tanto nos gusta repetir a los que la hacemos en realidad hablamos de de la comunión de sentimientos entre cientos de miles de personas que se escuchan tienen el camino de vuelta entre el emisor y el receptor es tan intenso todo a partir del momento en que los oyentes de empezaron a llamar a la radio es curioso que tanto la radio como el teléfono existan desde el siglo XIX pero los caminos de estos aparatos tardaron bastante tiempo en unirse a ahora cuando muchos escuchamos a radio desde el teléfono no chinos entiende la radio no entenderíamos perdón la radio sin si las llamadas de los oyentes más de medio siglo escuchándoles a este lado del aparato dejemos a hablarles de ustedes en el Día Mundial de la Radio porque les conocemos mejor de lo que se comenzamos con la tipología de oyentes pensamos básicamente ustedes todo el día hoy queremos catalogando hacer una tipología construir nuestro propio universo en base a ustedes los oyentes creemos pueden dividirse básicamente en dos grupos amplios los partidarios hay muchos oyentes partidarios Vila no partidarios esta reflexión no nos ha llevado si no están vamos mucho no en primer lugar en la categoría de partidarios podemos incluir al fan rendido de la Radi sería el oyente converso

Voz 20 14:05 muchísimas por tu programa después de cuarenta años nunca escuchar la radio estoy

Voz 0933 14:09 no hago

Voz 1995 14:10 después de cuarenta años a lo largo de esos años ha negado una marea de oyentes también agradecidos

Voz 0933 14:17 muchísimas gracias por estar ahí por dar darnos pie a poder hablar a al españolito de a muchas gracias por estar hoy llame nadie me pregunto de qué yo hablar Isaac la radio ahora entiendo esa frase de de esto es radio lo demás silenció rigor

Voz 1995 14:33 la cogeré

Voz 21 14:36 teléfono te cogen el nombre y no te piden nada osea que tenía

Voz 20 14:39 de lo habéis tocado el corazón

Voz 1995 14:42 dentro de esta categoría de fans está la su categoría de oyentes que son fans históricos no ya de un determinado programa

Voz 20 14:50 sino de toda la cabina

Voz 22 14:53 felicidades a la Cadena Ser que es hoy toda la vida

Voz 20 14:56 además meningitis

Voz 1995 14:57 dentro de esa gran categoría de Dios también

Voz 23 15:01 existe un subgrupo el oyente

Voz 1995 15:05 oyente que podemos dividir a su vez entre el oyente indignado con la vida en general

Voz 24 15:09 yo llamaba paro a toda la población de Barcelona está usted de esta gente es que aquí queda una mascota yo tengo un camión llevamos cuatro cierto hacerlo si no me pagan por debajo tiene para el cabrón de Barcelona para Nico llega sótano cuatrocientos cerdo en la Rambla de Barcelona

Voz 1995 15:34 este es de pago tenemos a al oyente indignado en particular con la radio y con quiénes la hacemos

Voz 20 15:40 callar la boca a Diego que muchos periodistas la mayoría que descansados La Caixa si estuviera trabajando como otras personas están trabajando en hablaron con la lengua criticando a uno y aun recibiendo barbaridad veremos gusta ver ganar jugando

Voz 1995 15:55 Nos tiene calado se Lukasz un trabajo de verdad ya bajaba dentro de esta categoría evidente guardamos un lugar muy especial nuestro corazón para este oyente que que llama para hablar de un tema pero que en realidad quiere hablar de otro esto no ha pasado muchas veces por ejemplo hace poco hicimos alarde la soledad en el trabajo pues nos hemos que buena idea vamos a hablar de la soledad pero descubrimos que él no quería hablar de la solera sino que quería hablar del logo

Voz 0933 16:22 bueno yo lo voy a trabajar todo lo que yo trabajo lo llevo bastante bien llevo bastante bien porque es una cosa que me gusta pero a día de hoy me estoy arrepintiendo pinchando por las grandes trabas que no están comiendo por el gran problema que tenemos con el otro y con el Macron

Voz 10 16:42 hay caso

Voz 1995 16:42 los peculiares entre los oyentes categorías eres pero muy conocidas por ejemplo el oyente anónimo por ejemplo como esta señora que llamaba a Iñaki Gabilondo

Voz 0933 16:51 en mil novecientos ochenta y seis buenos días un hombre por favor

Voz 20 16:57 el nombre del grupo

Voz 25 16:59 pues así que bueno hemos centrado no va a mi nombre podría ser trivial

Voz 0933 17:02 la cordobesas nombrando a como quieras

Voz 1995 17:04 bueno o esta oyente que llamó para poner a Iñaki en un aprieto

Voz 26 17:09 a sea que Teresa sabes lo que tienes maravilloso maravilloso empezamos a hablar de tonterías pero pero las manos

Voz 1995 17:22 las manos de pero lo más importante es la de ese grupo oyentes a los que les debemos todo oyentes que nos llama para contarnos historias

Voz 10 17:31 maravillosas un trasplante de pulmón

Voz 20 17:34 cuatro años y medio y cuatro años en medios tiene cuántos años tengo treinta y dos y cómo lo lleva como está pues muy bien

Voz 10 17:42 pues

Voz 1995 17:43 a veinte bien también hay oyentes que nos llaman para cantarnos cosas

Voz 20 17:48 sí aunque parezca haber cantaron

Voz 0933 17:51 Mickey Mouse

Voz 20 17:54 te gustará

Voz 1995 17:57 este libro veintiún situ lo más importante que les ha pasado en su vida

Voz 1463 18:03 estamos los dos Ya com co cuántos centímetros de dilatación

Voz 20 18:06 pues nos mira de Santiago la futura mamá Sara olas Jara muy buenas noches muy buenas noches a los dos que estaban

Voz 1995 18:23 este teléfono cuando se llama Nahyan indicó Helder en muchas de las la mayor parte de las ocasiones es nuestra compañera Adriana Mourelos ordena buenos y muy

Voz 0020 18:31 buenos días me deja algún alguna tipologías

Voz 1995 18:33 veinte creo que no pero es que lo mejor es que tengo

Voz 0020 18:36 hombre para acá un año también claro es verdad es cierta la tipología se resume perfectamente en esos tipos de oyentes y además hay un ejemplo para cada uno de ellos muchos más de los que habéis puesto claro

Voz 1995 18:47 Adriana créame es de las personas más virtuosas esta radio ella descuelga el teléfono quiera ante sabe quién es de dónde y así lo que está contando es verdad o no les hemos dejado una categoría aborden los el día en el oyente bola

Voz 0020 19:00 sí sí también hay unos cuantos arriba tiene

Voz 1995 19:03 en el súper poder de distinguir entre la realidad y la ficción solamente escuchando en tono de voz y enseguida nos va a contar nada bueno hacemos una pequeña pausa en este día de la radio como no van un aplauso para Rosa Márquez

Voz 1280 19:18 aunque ayer exacto San Valentín oye Joy lo dejo porque seguro que hay alguien muy especial apasionado por los productos gourmet una enamorada del deporte y la vida al aire libre o un loco loca por lo último en tecnología o por los viajes románticos sea como sea esa persona tan especial en tu vida en este San Valentín seguro que a ciertas con el regalo perfecto porque en El Corte Ingles tienen este ideas para el catorce de febrero un regalo que será todo un flechazo como por ejemplo unas zapatillas de running Air un Pegasus XXXV de Nike si quieres arreglárselas solo tienes que entrar en la web del Corte Ingles punto es bien dos horas o en el horario que tú él hijas tendrás el regalo ideal en casa con Click and Express un servicio que está disponible en cincuenta y cuatro ciudades y alrededor las tú te comes la cabeza importantes que sea como sea tu pareja mañana catorce de febrero acertará con San Valentín en El Corte Inglés feliz día mañanas espero de nuevo por aquí áreas

Voz 27 20:23 en apenas veinte sí acerca un seísmo de alcance incalculable muy pronto tendrán más información les recomendamos que mantengan la calma Línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 28 20:38 imagine que en ir entre ruinas de hace siglos centrarte en su majestuoso teatro romano o contener que de inglés ha declarado Patrimonio de la Humanidad

Voz 29 20:47 está claro que hay destinos que nadie debería perderse como Extremadura todo lo que imaginas donde no te lo imaginas Fondos Feder una manera de hacerlo Europa junto de Extremadura

Voz 1280 20:57 oye vea tú tienes alarmen casa si la de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos o que se Pennetta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 30 21:10 protege tuvo que ver con Securitas Direct de la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 21:23 el país un año más con el cine español colección Cine Goya dos mil diecinueve Carmen y Lola entre dos aguas Coll Word muchas más películas Domingo diecisiete la sombra de la ley por nueve con noventa y cinco euros

Voz 10 21:37 con el país y que si la fortuna brilla de maravilla para perdernos

Voz 20 21:45 los premios tiran

Voz 32 21:47 si el día de los enamorados busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entra en cupón especial punto es prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos recuerda que puedes conseguir cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Valentín de la ONCE que suerte haberte encontrado a Bases depositadas ante notario

Voz 14 22:14 con Toni Garrido diez y veintidós minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 22:20 gracias por este espontáneo aplauso alguno de ustedes ha llamado alguna vez a la radio se hemos contestado de la experiencia les cogimos el teléfono vale bueno vamos a hablar con la persona que muchas de las veces en las que ustedes os ha llamado ha cogido ese teléfono como ya han escuchado hemos hecho una tipología de los oyentes que salen al aire el veinte de indignado el oyente que va a lo suyo pero quizá nos falta un tipo uno que nuestra compañera sonámbulos conoces muy bien pero que nunca hemos oído una teoría particular Adriano buenos días

Voz 0020 22:58 buenos días porque que contar que mucha gente

Voz 1995 23:01 llama la radio pero no quiere salir en antena Cuéntame comieses esto esto ocurría

Voz 0020 23:07 muchísimo las madrugadas porque claro uno descuelga el teléfono dice buenas noches entonces la persona empecé a hablar y empieza a contar lo que querría contar en antena entonces a veces vamos con prisa a veces vamos con un poco menos un poco más de tiempo y de repente dice le decimos dejen a su número de teléfono leamos ahora mismo entra usted en antena ilicitano no si ya me desahogado yo ya no quiero entrar en antena

Voz 8 23:31 y digo no no queda a qué gracia hayan prendía rogar vale Toni hay aprende a rogar digo no

Voz 0020 23:36 es que conmigo se desahoga uno fatal va usted a entrar en antena no no es que ya no quiero entrar en antena te lo contaba Time que da gusto

Voz 1995 23:44 John Galliano verá es que esto es la radio claro esto de que los demás lo eh

Voz 0020 23:47 entonces y sólo me lo cuenta mi no lo escucha nada más

Voz 1995 23:51 se han quedado hay muy muy buenas historias

Voz 0020 23:53 muy buenas historias muy bien contadas esto es otra cosa que ocurre con esta tipología de oyente cuando algunas veces sacaba todas mis artes y lo convencía de que entrase en antena en antena quedaba peor porque lo había contado bien la primera vez no había contado con mucha pasión la primera vez y cuando ya pasaban Antena lo volvía a contar además sabiéndolo convencido ya no quedaba tan bonito

Voz 1995 24:14 pero es curioso e es muy posible quitamos espontaneidad este invento queda se queda en casi nada de las miles

Voz 1174 24:22 qué

Voz 1995 24:23 hay que dar a lo que es del César el programa que puso al oyente en el centro siempre está eso te siempre son lo más importante de la radio son los oyentes pero un programa que puso fin de forma muy decidida a alguien entre centro e hicieron Gemma Elizo fina ileso Cristina lo hizo Mara lo hiciste tú

Voz 0020 24:40 imagino

Voz 1995 24:43 de las mejores profesionales de la radio persona que hablar poblada por hablar puso la radio un centro íbamos a tras una experiencia que no sé si al en tu vida cotidiana es útil pero tú coges un teléfono ir es capaz de determinar la edad el peso y nombre la procedencia

Voz 0020 24:58 esto me pasa mucho me pasa mucho al teléfono hablando con personas que que no conozco que ya de alguna manera el abordo ese perfil de tipología de oyente y luego ocurre otra cosa en Hablar por hablar que es muy que es muy compartido por todas las que hemos pasado por ahí digo todas porque somos mayoría mujer y es que que cuando vino a mí te cuenta una historia dices es ERE te parece interesante no entraría en antena

Voz 1995 25:22 pasaría a otra persona cuenta que injustas nuestra vida para la vida de esta mujer el interés está o no en esto no vale como llamada exacto pero es que me ha pasado una cosa muy gorda no no no te doy paso

Voz 0020 25:35 y además cuenta a lo mejor no es el odio a veces a mis amigos pero ordena que cuenta lo cronológicamente baja un poco el tono vamos a contar lobby

Voz 1995 25:43 estoy pensando en esta mesa tenemos Adriana que maneja muy bien esa pasión iremos al sueco

Voz 8 25:48 sea como es el Hablar por hablar sueco como es hablar por hablar Trotta no no utilizamos esta frase brota por Froto Trotta

Voz 33 26:00 y ahí que serían poco nada Nieva estoy hace frío no depende del verano no obviamente no pero un día como hoy sí obviamente se comentar cosas lo de hablar del tiempo que es eh

Voz 8 26:12 pero las llamadas la radio ahí son es muy parecido yo creo que es hablamos del Día Mundial hará yo creo que el oyente mundial también existió creo que tienes tiene un perfil universal aquí en Suecia probablemente en la China o en perdona

Voz 0020 26:30 la idea es decir iba a decirle que Atom que es verdad que esto pasó en hablarporhablar no a lo largo de la historia del programa el programa se fue abriendo porque Internet empezó a funcionar empezamos a tener pocas siempre vamos a recibir llamadas de todo el mundo entonces era curioso eso porque es verdad que al final las historias

Voz 34 26:44 dice Sabina no estaba de cumbres en la misma repetida todos tenemos la misma es toreándose entre los equipos que tú yo yo humanas entonces esos secretos que comenta si compartes con tus amigos

Voz 1995 26:55 cuál es el secreto tú que has oído miles y miles y miles de historias unas las has compartido con todos los demás y otras no por lo que se haga no podía estudiante cuál dirías que es el secreto para contar bien una historia pues

Voz 0020 27:07 mira creo que es más al final como la cuentas que lo que cuentas hay historias muy mediocres que han trascendido en Hablar por hablar porque la persona que las contaba las contaba muy bien entonces el contenido es importante pero es cierto que la manera de contar las cosas las pausas los silencios ahí es donde se te encoge unos sienten encoge algo por dentro

Voz 1995 27:28 pues mira yo vamos a poner un ejemplo les pido que presten mucha atención porque la historia que vamos a escuchar a continuación es mítica tiene todo sea lo tiene absolutamente eh muerte sexo y rock and roll por favor escuchen hay muchas es muy difícil es decir unas a la historia pero ésta que van a escuchar es puramente la historia más rotunda que ha sonado en esta casa

Voz 0933 27:54 debe con mi hermano y con la mujer que a mi hermano cayó una para que lo machacó y entonces yo quedé claro con con mi cuñada alguna duda

Voz 20 28:02 sí empiezo yo creo que sí

Voz 0933 28:05 sí empezó la cosa que vamos que la cubría y entonces el otro día estaba yo en la habitación y en el espejo a Siria borrar y lo que me dice que que la no

Voz 1995 28:17 el

Voz 20 28:19 su hermano falleció o no si le tocaba entonces es lo que aparece en el espejo que es el fantasma es es lo que me estoy preocupando a mí va a preocupar

Voz 1995 28:29 vamos a ver cuando alguien llama la radio te cuenta una historia saber voy a ordenar millo que se han vuelto a mano que hay que hay una alpaca que que exige el día con su cuñada que cuando está con su cuñada ve a su hermano en el espejo no sé cómo reacciona ante esa llamada

Voz 0020 28:49 lo que fue anterior yo creo que además de Mara es suerte teniendo el el teléfono en ese momento la verdad es que son tan rocambolescas las historias de cada noche y al final es lo que decías tú escuchas tantas historias que ya no te resultan tan tan así de hecho voy a contar una cosa ya que es el Día Mundial de la Radio cuando estamos ahí cogen el teléfono lo los compañeros lo saben entre nosotros llegan punto en el que entre uno y otro para cuando va a entrar una llamada dice que es la muerto no ha bueno suele la muerto no sé quién no no no se lio con una pero la infidelidad no era entre amigos no no lo conocía no no es para tanto entonces al final el nivel al que alcanza es de que las cosas no te sorprendan creo que no es del todo bueno

Voz 1995 29:31 qué estrés madre mía si ustedes decían seis habían llamado a la radio tenemos no sé somos aquí ahora mismo quinientos cincuenta personas sin puede que exagera usted dijo que había llamado a la radio verá cómo se usted Regino Regino le atendía bien atendidos bien se sea después de eso usted más de la Ser todavía os ayude a eso hay siempre

Voz 33 29:53 de la SER desde que era yo creo que nací sabiendo de las Regino

Voz 1995 29:58 le queremos mucho en esta Casa Asia ya también le vamos a invitar a comer a Regino porque no la cosa no no estaba pacta ir por qué llama usted a la radio

Voz 35 30:08 pues llamado he llamado querido llamar muchas más veces pero lo llaman concreto me acuerdo la primera vez porque con Pedro Blanco por el tema de la ley de la ley del tabaco ya me porque había una pole

Voz 1995 30:21 nunca usted estaba a favor de fumar o no no en contra vivir es que es que a uno le vamos a encuentra luego ya

Voz 35 30:28 me también eh que está Gemma Nierga

Voz 1995 30:35 esta fantástica lleva un año y medio desde que que subió este programa entre esa fantástica ayer en el faro con Mara Torres

Voz 35 30:41 te tenía un programa que con Ariel Rot de Gabinete Caligari Jaime Urrutia te acuerdas y entonces se equivocaron en un disco

Voz 1995 30:51 eso no puede ser

Voz 35 30:54 dije que me cojan el teléfono porque era un grupo con un un dúo que entonces se dijeron mal el elepé algo pasó con la canción y entonces yo lo aclare Gemma la pobre se quedó como muy Gemma la culpa fue pues eh

Voz 1995 31:13 de los otros músicos eso claro de la rabiosa la culpa de los músicos si bien aquí a confundirnos regir eh no si les pido a todos ustedes llámennos más últimamente con lo del guasa no nos llama en tanto no nos mandan mensajes ponen la llamada telefónica ya no llega aunque sea para lo malo sean que ya no nos llaman tanto como no utilizo no dirijo a guasa muy bien Regino muy bien y no es que quiera está usted soltero es que es para casarse con regir eh gracias provenía esta mañana Adriana muchísimas sigue trabajando con nosotros en esta casa hay ojalá que sea durante muchísimo tiempo un verdadero placer gracias por compartir esa experiencia

Voz 1174 31:52 no

Voz 1995 31:53 lo tiene esa primera línea de la radio hay gente como Adriana eh como Ana como mucha otra gente que durante mucho tiempo a solamente el núcleo que no Sonia ustedes y nosotros Adriana Mourelos muchísimo

Voz 0020 32:04 muchas gracias

Voz 14 32:09 bueno hasta ahora todo va bien

Voz 1995 32:12 estaba todo todo bien el programa al Strauss Dana vale vale ahora vamos a hablar con Juan Carlos Ortega

Voz 10 32:19 vale que le perdón ya al expiró en unos segundos

Voz 13 32:25 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 27 32:31 en breve un fuerte seísmo afecta a todo el país sigan atentos a esta cadena seguiremos informando Línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 37 32:50 conecta con hoy

Voz 10 32:52 a través de Instagram

Voz 28 32:55 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 38 33:01 los hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino con noticias yp protagonistas SER Deportivos

Voz 10 33:13 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 1463 33:24 los elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 20 33:31 escolares para no caer en la boca

Voz 1463 33:34 yo digo eso para diga constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 28 33:45 nosotros somos la Benito con las Francino Ben Nasser

Voz 39 33:53 esta noche en la SER Cars el Deportivo y Hora Veinticinco tú eliges si quieres fútbol tienes Carrusel con Dani Garrido en la sintonía habitual de la Ser que si lo que prefiere es esa actualidad Hora veinticinco con Barceló en ser más la app de la Cadena SER Onda Media doble programación aquí tú eliges Cadena SER

Voz 10 34:18 te gusta la buena Estados enhorabuena porque

Voz 40 34:27 la calle plan era una

Voz 41 34:35 qué puede profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día para darte información irregular dijo

Voz 1174 34:43 disculpe caballero a este lenguaje Llanos emplea

Voz 41 34:46 ya los emplean un lenguaje ya queda como pelín antiguo es que es están perdón

Voz 20 34:53 todo lo valores no hombre no tú no no no

Voz 41 34:56 junto sin ironía no no no es simplemente que los valores han cambiado que pena que pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 10 35:06 cada frase de España nuevos valores

Voz 1995 35:14 imagina es un equipo de fútbol en el que

Voz 10 35:17 para encubrir u creer al hotel Piero

Voz 27 35:23 Zidane

Voz 10 35:26 lo que parece imposible en la vida real posible en la radio

Voz 28 35:34 la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta claro

Voz 1995 35:42 sí

Voz 36 35:49 sí

Voz 42 35:55 oye que tienen descanso tenernos palitos de cereales snacks que sí que son riquísimos pero no debe desaprovechar para responder esos mails urgente su llamara luego dices que no tienes tiempo

Voz 10 36:04 pero para unos paletos

Voz 42 36:06 Sarkozy que tiene su momento no llegará

Voz 1434 36:09 con momentos Nacho su momento slats es rico es

Voz 8 36:11 bueno snacks preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista

Voz 43 36:16 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 10 36:21 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 43 36:25 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 0481 36:33 a ver equipos comentó como Renfe es el transportista oficial de la Copa del Rey acería ha sacado una nueva promoción dos por uno en billetes y viajáis dos ballet comprando entre el siete y el dieciocho de febrero lo ha entendido todo el mundo pero entrenador estamos en la última jugada del partido tendrá que decirnos cómo colocarnos pero vamos a ver Rubén mesa de cuatro pares de asientos que es para AVE y Larga distancia ya ahora venga

Voz 10 36:54 encuentras dos billetes para viajar entre el catorce y el dieciocho de febrero en Renfe

Voz 44 36:57 junto como Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España llega la tarifa más grande ya abundante que jamás presentado Just

Voz 45 37:07 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra cien megas a un precio irresistible sólo este date prisa llama al tinte de Jazztel

Voz 1995 37:23 hay quienes piensan que está todo perdido y quiénes dan razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo de él sino también

Voz 46 37:32 el porque tú

Voz 1995 37:35 qué piensa el país

Voz 10 37:40 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:45 en el día de la Rábida hemos decidido hablar de ustedes los oyentes

Voz 47 37:53 ha sido ya la tipología hemos hablado con la

Voz 13 37:55 es una recibe las llamadas de oyentes en esta casa una de las personas que lo hacemos lució Regino que es de de que nació de la Cadena SER habla con Pedro Blanco llora vamos a hablar con la persona coincidir de explicar pero es la persona que lleva veinte años siendo todos los oyentes de la Cadena SER él es todos los oyentes como puede ser pues sí enseguida al entender Juan Carlos Ortega muy buenos días muy buenos días

Voz 1995 38:25 es un placer saludarte pero yo creo que me ha corriges y yo creo que tú eres todos los oyentes de la Cadena SER

Voz 1174 38:32 ah es que yo es tan tan fan iba a decir de los oyentes pero me da me da como corte ser pelota hoy no

Voz 1995 38:39 les han de hombre hoy estáis de la pelota

Voz 1174 38:41 verdad y no es nuestro día pero soy muy fan sobre todo de de lo habéis hecho muy bien la tipología de oyentes no le de este esta variedad de oyentes que uno acaba perdido se de memoria cuando también es oyente uno no caro aquí los que trabajamos en la radio somos oyentes también lo hemos sido durante mucho tiempo entonces yo siempre mentalmente ido anotando como son cada uno me ha servido mucho para luego iba a decir parodiar los pero parece como negativo pero no parodiar los también puede ser algo positivo no me me gusta me gusta mucho a mí

Voz 1995 39:14 recordemos que el primero en hablar con sigo mismo decirlo en esta radio fue un maestro para todos esto de de Ortega me estoy todos Javier Sardá en la bisagra Radio Nacional comenzó en el año ochenta y siete primero

Voz 48 39:28 qué le parece a usted señor casa Masó mínimamente de que vamos a charlar esta tarde con todos los oyentes que nos llamen y estén interesados que hacer alguna pregunta en torno a nuestro tema de hoy

Voz 1995 39:42 yo voy a reconocer que a mí me hace ya muchos años me mandaban oye como es el señor Casamayor seis yo contestaba Bono un señor mayor claro porque durante muchos años Ortega y la gente pensaba que eran dos personas pese a que tenemos

Voz 1174 39:59 ante los oyentes incluso los invitados una vez lo cuenta muy bien entrevistó a a Santiago Carrillo Santiago Carrillo estaba en Madrid Isabel yo obviamente estaban juntos pero no lo hicieron los dos la entrevista a Carrillo después los compañeros de de Madrid hablaron con Carrillo qué tal le ha gustado esa entrevista que le han hecho Carrillo dijo el viejo es muy inteligente es joven no se entera de nada y eso lo cuenta sarda siempre muchas gracias claro a un mismo invitado pensaba que eran dos seres humanos totalmente distintos no es muy listo estoy de acuerdo con hubiera sido fantástico poder mantener ese secreto siempre es decir que nadie hubiera de repente descubierto quién era una qué más da si pero también hay una cosa muy chula en en la radio que que eso te exige también en literatura todo eso que se llama suspensión del juicio o algo así suspensión de la credibilidad algo así no

Voz 1995 41:01 eso que ahora mismo en el Congreso está hablando la ministra está ocurrió

Voz 1174 41:03 no está en la suspensión de eso significa que en un momento determinado aunque tú sepas que no es cierto lo que está ocurriendo aunque tu parte lógica analítica sepa que no es verdad hay una parte más y más emocional que se lo cree yo imagino que yo he seguido escuchando a a ello una vez que sabía que era la misma persona pero durante esos momentos te lo acabas leyendo yo creo que esas mentiras son muy chulo dicen mentiras como compartidas es alguna complicidad

Voz 8 41:37 a la radio obviamente Platini en la televisión

Voz 1174 41:39 claro no funcionaría en la tele Culp sigue pasando

Voz 1995 41:42 esta frecuencia pasó hace poco con fines de Ortega que si hace viral la gente ahora con el Whatsapp lo lo malos que no llaman al radiólogo unos que comparten cosas en la radio otra hermosa pero la gente lo comparte como si fuera real es a mí por ejemplo me llegó esta conversación con Gemma Nierga de Juan Carlos Ortega como si fuera real fíjate lo que está fíjate lo que está ocurriendo en España escucho

Voz 0684 42:05 abren iguales que yo me lo mejor es no creo de verdad cuántos hijos tiene

Voz 20 42:09 usted pues cuatro-cinco votará

Voz 0684 42:12 como que cuatro-cinco pensando así en vuelto yo creo que es eso

Voz 8 42:17 yo entiendo este tiene que saber exactamente cuántos hijos tiene tiene cuatro tiene cinco

Voz 0684 42:21 a ver tampoco hay que ser tan preciso buscando ahí hombre cuatro y Carme Forcadell Carlos y J

Voz 49 42:32 cuando Juanjo cuatro son niños o niñas os

Voz 1995 42:36 haga que la gente tome historias es difícil pisar al gente tome historias como ésta sacadas de contexto del programa ahí circulen como si fuese verídica vamos a escuchar otra combinación que ya es el concursos uno más que atizó te da dices que lo he hecho

Voz 1174 42:55 a mí me gusta no porque a mí me gusta mucho el humor más que surrealista el humor realista no El humor hiperrealista entonces me gusta que se crea lo que pasa es que la gente que es oyente de radio que lleva mucho tiempo escuchando las que me han escuchado mucho ya sabe detecta una voz que sabe que es mía esa de que es falsa no pero siempre hay alguien que se suben a un taxi fiestas tiene puesta en la SER escucha algo alguien que no me ha escuchado jamás esa gente lo cree que a mí eso me gusta no de hecho yo cuando empecé a hacer cosas que quería hacer cosas creíbles lo que pasa es que uno tiene el registro de voces que tiene que hacer cinco seis perfecto hito tengo que repetir las no al final la gente acaba sabiendo que que son falsas pero sí que me llena de orgullo respondiendo a tu pregunta

Voz 1995 43:38 vale pues hay gente que cree que este concurso era real

Voz 50 43:41 de uno millón de euros un millón de euros señora impresionante sólo tiene que adivinar cuál es la ciudad que se dice en esta canción hemos tapado lo hemos tapado pero un millón de euros que haciendo un millón de euros escuchen es ahí adentro exacto hay dice el el nombre de la ciudad pero lo hemos capaz de Alex exacto ahí estaba de nuevo un millón de euros señora escuche que ciudad es la protagonista de esta canción lo sabe señora

Voz 1995 44:26 esto como golear

Voz 1174 44:29 cuántos oyentes tienes dentro de tío ahora mismo muy pocos o muchos de manera abstracta pero en el fondo son poco yo yo sé hacer muy pocas voces y siempre digo tengo que ponerme a hacer voces hay un secreto que voy a contar es que todas las voces de los oyentes que yo hago de los persona esquivado son extraídos en un ochenta por ciento noventa por ciento de Hablar por hablar yo voy a mucho hablar por hablar me lo grababan cintas esto es cierto y cuando quería hacer una voz nueva escuchaba gente que llamaba entonces intentaba hacer la la voz de tal cual

Voz 1995 45:00 ya que el muchas de las señoras que llama

Voz 1174 45:02 Mittal tal es gente que llamó al Hablar por hablar en hace tiempo voces que yo he intentado ir imitando todo queda en casa todo queda en la SER

Voz 1995 45:13 bueno hay gente que dice sepas que dice que nosotros somos esos que hacen están aquí un rato mientras llega la próxima cuña de Ortega se rellena vamos el tiempo de la radio hasta que llega la cuña Ortega que es lo bueno que se hace en esta emisión no me sorprende me parece bien Juan Carlos Ortega es uno de los grandes nombres de la radio y este día de la radio pues eso día de la radio de este siglo XXI de la anterior de todos los tiempos es director en esta era de Las Noches de Ortega en la madrugada del viernes al sábado esquiador de las maravillosas producciones que emite la cadena ser Premio Ondas a la trayectoria en dos mil dieciséis uno de los mejores tipos que han pasado nunca por estos micrófonos señor Ortega

Voz 1174 45:53 qué bonito que al vestirse su señora un abrazo

Voz 1995 46:01 el aplauso cuando la radio lo de lo de las cuando dice que la palabra oyente él sí sí somos el pelota pero lo lo mismo no funcionó eh

Voz 10 46:17 radio

Voz 1995 46:19 voy a hacer una cosa oyente de radio trabado eh oyente de radio ha ido a pillar he dicho una persona Juan Carlos Ortega un abrazo dentro y gracias

Voz 1727 46:35 Toni Garrido Cadena SER

Voz 27 46:38 esta es una noticia de interés para toda la población Un gran seísmo se acerca informen a todos sus familiares y conocidos es muy importante línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 36 46:53 sí

Voz 39 46:59 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba hoy

Voz 28 47:05 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 13 47:12 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 51 47:18 los niños crecen excepto uno no tardan en saber qué van a crecer igual

Voz 1727 47:24 supo de la siguiente manera un día cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre Connie supongo que debía estar encantadora

Voz 10 47:37 ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó

Voz 8 47:44 para siempre

Voz 1727 47:46 lo hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer siempre se sabe eso a partir de los dos años

Voz 1995 47:56 con el principio

Voz 1727 47:59 Peter Pan James Barrie mil novecientos once

Voz 53 48:07 el placer escuchar

Voz 49 48:12 a partir de las once y media pero Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño que muy buenas las buenas noches

Voz 54 48:22 carrera que te has marcado mucho de verdad en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas colado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ya Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en el Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena Henares Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez

Voz 1995 48:41 a la banda al completo hasta la banda al completo la banda

Voz 10 48:43 cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto Cadena SER venga vamos estamos todos quiero al contrabajo Relaño y suba en yo venía del ritmo que Ponseti con la batería hay Pacojó al Banco Gallego visto

Voz 53 49:04 R

Voz 10 49:07 vientos yo de inválido al verdad equipo Iturralde Axel donde está Axel

Voz 1 49:13 los miras la ley detrás de la tu o que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de mueve Ólvega una dos Si el Deportivo

Voz 55 49:35 le Nasser

Voz 1280 49:38 justa el humor de Juan Carlos Ortega ahora puedes organizar una play list con los mejores audios de Las Noches de Ortega y escucharlos en el mejor momento tú eliges cuando sonreía

Voz 28 49:47 lo que quieras de la SER cuando quieras descarga nuestra aplicación

Voz 3 49:54 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 10 50:03 abre la puerta a ser una más han a tienen un jardín encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 8 50:14 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro buscase hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobre

Voz 39 50:21 y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones el precio que busca encuentra Lasse ni NG Full

Voz 44 50:35 el llegue llega la tarifa más grande y abundante que jamás

Voz 10 50:38 presentado ya estén

Voz 45 50:40 la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa llama al quince diez

Voz 44 50:55 hola cariño acabó de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra o te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma y si te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 30 51:07 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 39 51:20 una dudoso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento ven a la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 14 51:33 con Toni Garrido crema socios

Voz 1995 51:40 que que trabajó me sedujo aquí nuestro Vigo Sergio Castro hoy lo tenemos toda la mañana cada vez que acaba el aplaude primero de estos lo hacen muy muy bien sustituye alguien aplaudir todo el mundo aplaude hoy la tarea de Sergio Castro que es un periodista buenísimo pues hoy su tarea es pero lo de flauta aplausos no es serio un AK ha trabajado con Jordi Évole una carreras para acabar aplaudiendo a cuando se torció todo bueno a ver el problema es que lo mismo no hay billetes pero ya les digo que nos vamos al carnaval de Las Palmas este viernes quince de febrero Se vino

Voz 10 52:29 veo eh

Voz 1995 52:33 mira que nos el viento en la cara mañana vamos a estar dice Cabrero en el Castillo de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria ir augurando uno de los carnavales más alucinante el Gran Canaria se ha apuntado al concurso yo es que yo me he apuntado es que alguien me ha dado este te has pensado ya en el el el nombre artístico es la Viking hombre has pensado ya grito de guerra a que tengo y este hombre pensando vamos a uno muy

Voz 10 53:05 cómo es o Dean o dan cada día

Voz 8 53:10 si no lo bueno lo pasa no va de bueno como ya estoy apuntado cinco tiempo para pensar yo estoy pero también fácil de repetir los españoles algo cómo comían a