Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 la presión que siente al mismo Antonio Martín que tiene todo el resumen de la actualidad trescientos oyentes mirándole

Voz 0228 00:13 no te equivocas Antonio buenos días intentaremos hacerlo la Fiscalía está respondiendo a los argumentos de las defensas en la segunda jornada del juicio por el proceso independentista el fiscal Javier Zaragoza ha defendido que no es un juicio político porque a nadie le ha perseguido por sus ideas argumentado sino que es actuado cuando ha habido hechos contrarios a la ley vamos al Supremo Alberto Pozas buenos

Voz 0055 00:33 buenos días enmienda a la totalidad de los alegatos de las defensas esto no es un juicio contra la democracia ha dicho el fiscal Javier Zaragoza es un juicio en defensa de la democracia Ésta no es una cosa política dice ni contra el independentismo de hecho los acusados han defendido siempre sus ideas sin que nadie les detenga

Voz 3 00:48 porque los acusados llevan años defendiendo este proyecto político independentista se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que yo sepa o que sepa el ministerio público no se les ha perseguido San juzgado hice la encausado ni han sido detenidos ya han sido arrestados

Voz 0055 01:06 el fiscal va tomando uno por uno los argumentos de las defensas ni sus derechos fundamentales nidos procesales han sido vulnerados la autodeterminación no es un derecho dice los disturbios del uno de octubre no son achacables a la policía son achacables a los que empujaron a los ciudadanos hacer de muro humano al

Voz 0228 01:20 con tiempo en el Congreso al portavoz del PNV intervenido hace unos minutos en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos Aitor Esteban ha recordado en varios puntos de su intervención la cercanía del Partido Popular y de Ciudadanos con la extrema derecha ha hecho referencia por ejemplo a la manifestación del pasado domingo turno hasta ahora ya para la última intervención que es la del PSOE desde el congreso José María Patiño buenos días

Voz 1108 01:40 buenos días Aitor Esteban ha asegurado no entender porqué los grupos independentistas catalanes rechazan estos Presupuestos aunque entiende el momento emocional que viven no obstante como decías ha dedicado la mayor parte sus ironías a PP y Ciudadanos a cuyos líderes

Voz 4 01:54 ha propuesto que presenten una moción de censura e incluso para que no discutan presenten un candidato alternativo también

Voz 5 02:01 pueden ustedes proponer al señor Abascal aún no siendo diputado sería constitucional por si no lo saben ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo y al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón

Voz 1108 02:14 hace unos instantes Antonio en el pasillo el ministro José Luis Ábalos se ha referido a un eventual adelanto de elecciones Rosita

Voz 6 02:22 en breve tendrán en breve tendremos tenemos noticia que el adelanto

Voz 0269 02:26 eh

Voz 1108 02:27 en breve por tanto sabremos algo a la tribuna como decías la portavoz socialista Adriana Lastra

Voz 0228 02:31 si sumamos que el BBVA reconoce en un informe que las informaciones que le relacionan con el ex comisario Villarejo pueden tener un impacto negativo en la reputación del banco Toñi Fernández

Voz 0202 02:41 admite que puede estar inmersos en investigaciones judiciales y no tener conocimiento formal de ello esta posibilidad junto a de posible impacto negativo que apuntaba se mencionan dentro de un capítulo de su informe anual donde se detallan los riesgos a los que la entidad se puede ver expuesta por conflicto litigios el ex

Voz 1491 03:08 vamos a la Audiencia Provincial el ex consejero Salvador Victoria declarará hoy como testigo en el juicio por el caso de los espías la sesión ha comenzado con el testimonio de un policía que investigó los supuestos seguimientos después de que fueran denunciados por Manuel Cobo y Alfredo Prada Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:24 qué tal buenos días Cristina la agente de la Policía que está declarando ante este tribunal ha señalado que los partes de seguimiento que realizaban los acusados coinciden con la posición geográfica de sus móviles es decir estaban donde decían por escrito que iban a estar dura evidencia que tira por tierra la tesis de la defensa de que esos partes no eran auténticos en unos minutos turno para Salvador Victoria con lo que se cierra el círculo de los consejeros de Justicia

Voz 0269 03:49 la Bella y ritmo afectados por este caso

Voz 0089 03:52 los espías la Plataforma de Afectados por más

Voz 1491 03:54 Central pide al Ayuntamiento de la capital que no multe hasta que estén resueltos todos los problemas como insisten la dificultad de los repartidores para entrar en la zona Virginia Sarmiento buenos días

Voz 7 04:05 buenos días la plataforma ha convocado en la sede de

Voz 8 04:07 San Vicente de Paúl en el barrio de Las Letras una entidad dedicada a la labor social como ejemplo de banco de alimentos y ropa perjudicados por Madrid central aseguran que tienen problemas para acreditar a los vehículos que deben acceder para realizar sus donaciones antes tenían veinte invitaciones y ahora tan sólo diez aseguran también que en las mesas sectoriales con el Ayuntamiento y los expertos hay un debate intenso pero que prima el medioambiente sobre los intereses económicos y sociales de comerciantes y entidades de la zona denuncian también las frecuentes caídas del sistema informático y la aparición de un mercado clandestino de empadronamientos y permisos de acceso por lo que piden que se aplacen las sanciones hasta que solventen todos estos problemas

Voz 9 04:45 la Policía Nacional ha detenido a tres personas porrón

Voz 10 04:47 para mayores tras entrar en sus casas haciéndose pasar por revisores de la luz en total se han esclarecido quince robos cometidos en toda la región a nueve grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:25 se va a quedar un poco inicio todo a ver pero vamos a medir la popularidad de nuestros cuatro invitado con los aplausos que el enteró el fondo yo hubiera sus nombres ustedes aplaude dependiendo de cómo veamos pues hacemos mal la entrevista ese ya lo llama salía ya de regreso a papeleta si podemos hacerlo Nos animara la o al esperamos si yo ahí cada uno el que utilice las artes que lo que voy a hacer es si tienes un buen truco votar en nombre de nuestros invitados y el público aquí presente democráticamente como si fuese una asamblea Molas este punto de la entrevista toda pero casi todo se puede hacer lo que sea no tú ya sabes cuáles son los límites de va estarían apuntar que vamos vestidos de momento de momento vamos vestidos a hablar de una película pero vamos a determinar quién entonces va a ser el protagonista de esta gran entrevista en Hoy

Voz 12 06:42 en Izquierda Julián López

Voz 1995 06:52 bien bien estamos fuerte

Voz 13 06:56 pero que empezar es es malos pero bueno vamos a ver qué podemos hacer como en Eurovisión

Voz 1995 07:03 que el que gane lo les saludamos atrae hasta vehículo trámites

Voz 12 07:17 uu dando estadio

Voz 13 07:20 que lo que has a Julián para venir oye que si viene hoy ya no

Voz 7 07:26 ha habido silbidos qué pasa que no sabe la gente no sabía si ha aprendido a silbar en el intervalo en el que va de le

Voz 13 07:32 sí yo Jarrio sitio Mukherjee además a su padre además a tener en la película

Voz 1995 07:38 como en popularidad voy en inferioridad de condiciones voy a decir que invito a Cascais a la salida vaya entrevista he dicho le nombre nuevo lo están calentando estaban calentando aplauso era lo contaba que me gusta Villa he dicho público qué pereza

Voz 13 08:06 de la digo lo ha dicho lo ha dicho lo digo yo lo digo ya está yendo muy bien

Voz 0269 08:14 vamos

Voz 14 08:22 parece

Voz 13 08:22 estás aplaudió no no no ha sido así verdad casete además es que esto la radio

Voz 15 08:31 aquí está visto Grammys móviles que tienen te imaginas

Voz 13 08:34 aunque mal pero voy aprendiendo ves por eso

Voz 7 08:36 te digo que sí porque estamos en radio para Ipiña que graba no

Voz 1995 08:41 de hecho nosotros en la Revilla grabamos nosotros mismos bares y por último y siete te que los pantalones por favor

Voz 13 09:12 qué voy a decir lo puede hacer un apunte era más que para este momento que ha querido déjame contarle a la querida audiencia de la cadena ser perdón

Voz 1995 09:21 la puntera además Edu Soto siempre se ha debido a su púbico su púbico pero sin la L

Voz 13 09:27 bueno hay los calzoncillos muy bonito

Voz 1995 09:30 no me acuerdo cuál es un naranja ciudadanos preciosa pero bueno eran naranjas y azules mira muy de estos tiempos naranja Naranjito

Voz 13 09:38 mejor muy naranja Naranjito se supo que el otro no no ha gustado hayan también les llevaba siempre será porque tiene dos no les ha dado la Julián eran Miki Leo

Voz 1995 09:53 herido a presentar su nueva película se estrena este viernes y se titula perdiendo el este la peli Julián sí porque

Voz 13 10:07 todo eso que nada nada bueno no para nada no ha ganado

Voz 7 10:12 los aplausos pero yo tuve que hacer eso portada la película al final se ha Finance yo soy igual que haya una entrevista en Jaén

Voz 1995 10:23 cómo es el pelotari peli me puedo ir ya esquí así feliz se veía la peli ya me da igual es que me he ganado las aplauso ya me da igual todo Nos dedicamos a eso hacerte felices vivió yo con eso yo estoy muy bien digo Julián queriendo el este sabíamos que había perdido el norte pero esto sigue continúa es una comedia muy esperaba tiene ustedes es a la película

Voz 13 10:47 sí nada que les entusiasma terrestre mil euros en cuenta

Voz 7 10:54 sí sí lo que pasa es que no es por la mañana pero el tienen ganas que si si es sobre todo porque porque los que hayan visto perdiendo norte al final se veía como Braulio lo enviaban a China deja abierta esa puerta que es la que ha sido la continuación para hacer perdiendo este Isona saben tú

Voz 16 11:13 durar de Braulio sus sus amigos locos amigos y su su padre que Leo en China

Voz 7 11:20 sí lo que le pasa Elio que le pasa alrededor y entonces da pie a situaciones muy divertidas para mí bueno para nosotros creo que que es más divertida si cabe que la primero con todo el cariño hacia la primera pero está muy divertida porque tiene muchos ingredientes especiales

Voz 1995 11:33 aun Hong Kong nos vamos a Hong Kong de Sorolla por eso leo no eres bien siempre que hay una película que saludarán Hong con con un presupuesto millonario y a ti te deja nada

Voz 9 15:27 estoy con Toni Garrido

Voz 12 15:31 que haya

Voz 1995 15:34 que ustedes hayan escuchado más de una vez eso de la generación perdida jóvenes educados sin empleo obligados por las circunstancias a probar suerte lejos esos países pues bien esa generación nunca ha estado tan perdida como

Voz 9 15:50 que comer toco botox

Voz 14 15:53 según relata

Voz 22 15:56 lleva toda la noche poniendo ojito Rafa es China

Voz 14 16:00 montaron que va hacia ese futuro

Voz 23 16:03 cómo ha visto Junco un primo que su no lo estima nadie en este país jugáis

Voz 1995 16:20 perdiendo el este es estrena este viernes es la secuela de uno de los grandes éxitos de taquilla española de los últimos años perdiendo el norte una peli que esconden un envoltorio de pura comedia una realidad que tienen que ver con las consecuencias de la crisis y la fuga de talentos e incluso dos amigos hablando con Julia López excusó toreo Harlem y lo quité tu casa

Voz 13 16:40 Jerte las habichuelas por ahí toda la mañana por la mañana desde niño yo tengo que salir siempre a currar hacer cosas de Chinitas extranjero claro

Voz 1995 16:47 nunca te al extranjero a buscar traigan no tragedia

Voz 13 16:50 de vacaciones pero pero también buscarte la vida eh porque sabe extranjero las cosas son de otra forma pero aunque yo supongo que la gente que tiene que irse por motivos laborales es un tema

Voz 24 16:59 es muy serio es una edad

Voz 13 17:02 qué tiene que estar aquí haciendo te lo tuyo oí para allá y bueno ya esto es en afición pero la gente que va en la realidad yo creo que es una cosa compleja

Voz 1995 17:09 diecinueve de Sines olvido a mucha gente se se muchas luego han vuelto Illano hablamos de ello

Voz 13 17:15 claro anormal una comedia eh pero sí sí se ha normalizado de una forma ya que a la gente instalando allí pero eso es mucho talento que se pierde también realmente porque hay gente hay muchos muy capacitemos buena pero ya te digo que tiene que ser duro yo afortunadamente siempre trabajaba aquí pero que ir fuera yo creo que tiene el complejo complejo pero bueno la gente está muy capacitada preparada

Voz 7 17:33 si les va mejor y que las comedias nacen también de esas situaciones dramáticas final y por eso hacen

Voz 1995 17:38 esta películas claro en tu caso o sea tú me pega que te hayan echado voluntariamente ha sido propia buscarte las habichuelas

Voz 1755 17:49 sí he pensado de Si aquí no funciona qué qué haces dónde vas no

Voz 0269 17:56 no sé quién lo hablábamos ayer con Mickey siempre se me ha parecido

Voz 1995 18:00 si te refieres a que han aplaudido poco el bicampeón

Voz 13 18:02 de los cafés el café a esta sala llama gracias

Voz 14 18:08 se trataba

Voz 4 18:12 pero siempre me se me ha parecido argentina en la cabeza cuando he pensado en irme a otro lugar a empezar de cero no siempre como como unos primitivos hermanos que tenemos ahí me gusta mucho la cultura argentina tiene muchos amigos argentinos aquí digo pues mira me voy para hoy empezamos de cero le pones otra ciento y empezar de cero

Voz 1995 18:34 a mí me entiendo vamos a los digan llegas Argentina justo no por no ir con él pero has piensan ir por ahí

Voz 1755 18:42 pensado si no no nunca lo he hecho pero tengo muchos amigos que han ido fuera sobre todo cuando recuerdo el el primer periodo digamos de la crisis más agresiva cuando justo después estrenamos perdiendo el norte que que durante la promulgue comentábamos mucho tengo muchos amigos que se han ido fuera sobre todo Europa Algunos Estados Unidos Latinoamérica también pero no sé dónde me iría a la verdad es verdad si me tuviese que dedicar a otra cosa completamente distinta a mi oficio a mi vocación seguramente mella a un sitio un poco más

Voz 3 19:11 no

Voz 1755 19:12 alejado sea Asia por ejemplo me me llaman porqué no o no se Latinoamérica también pero es complicado porque si trabajamos con nuestra lengua te tienes que ir a Argentina por ejemplo es una buena opción sobre todo entre otros conmigo sí

Voz 1995 19:24 sí la verdad visto lo la la oportunidad Julián tu contra bastantes eh tu personaje en perdiendo el Note que lo último que subimos él es que se apuntaba una academia

Voz 25 19:34 cansancio Now cerca Khan hija manda dicha yo pido pudo y punto lo has aprendido algo

Voz 13 19:45 bueno si él ve

Voz 7 19:47 es lo que te refieres es aprender a aprender poco porque el chino es tremendamente difícil y entonces me aprendía bueno el coso normales ni Hao si es cosa muy sueltas pero pero de frases imposible ahí hay escenas en en perdiendo el este donde hablo varias frases seguidas en chino pero aprenden de memoria porque no había manera tuvimos una profesora de chino pero es que en tan poco tiempo no había manera de aprender un poco a construir la frase si ya agarrar te algo entonces era aprender de memoria y eso ya se me ha ido

Voz 1995 20:15 curioso porque si hubiésemos que los actores pues la película de hay que aprender a luchar es para bueno pues ya te llevas el aprendizaje la cima para montar a caballo en tu caso en tu caso no ha servido

Voz 7 20:26 de hecho incluso aunque vayas a aplicar esgrime montar a caballo tampoco pendido nada porque no no tengo ese películas de montar a caballo de luchar

Voz 13 20:35 por otro lado

Voz 7 20:37 pero me encantaría porque así aprendería eso eso yo creo que se quedan poco más pero el idioma es que muy yo me hay que aprenderlo bien entonces Si que no digo que no me lo hayas hecho bien taxi a él la profesora que tuvimos pero era tampoco tiempo que no había manera de aprender de otra manera

Voz 1995 20:51 la profesora bien Julián Man

Voz 7 20:55 pero bueno como mi como Mi personaje igual que pensar que ya estamos Mickey es casi increíble que él siempre hemos vivir personaje también como el en el norte lleva se lleva muy mal con los idioma por el venía bien pero yo no pero ahí que yo pronuncio muy bien los idiomas eh a la hora de pronunciarse tenían que decir siempre no pero lo hablan demasiado bien tienes que hablarlo peor que cuidado eh o lo puede la protagonista

Voz 1995 21:21 qué pena no no haber llamado el mundo asiático está muy presente estés es parte esto que vamos a escuchar parte de uno de los eh

Voz 26 21:32 los sino no come no como China el joven chino

Voz 1995 21:36 esa frase ya e instalado para muchos en en el vocabulario es si si Nos comeros chinos y se quieto

Voz 7 21:44 me salió así tuviste

Voz 1995 21:46 durante el rodaje en Hong con tuviste ya sabemos que no fue Leo pero hay que hablar de esto Leo que es donde se han gastado hacerla

Voz 7 21:52 pero está

Voz 1995 21:53 tal durante fue fácil porque claro con toda la modestia al mundo queridos mucho ahí fuera una ancla

Voz 7 22:02 hablando idiomas Tony me me voy a desnudar ante vosotros ha parado para que veáis manera de otra manera allí por ejemplo Miki que es un tío que pilota inglés es tú también son gente muy válida vale que hablan otros idiomas yo me pongo muy nervioso si tengo que hablar inglés me pongo muy nervioso

Voz 13 22:20 es que no sabes entonces una momento normal porque dudas ni puta ya Villaverde debajo aguantando el tirón

Voz 7 22:29 sí se leo lo que pasa es que me pongo nervioso tío sabes el caso es que a intentar contarlo vale sobre todo una realidad

Voz 1995 22:40 en el hotel donde estábamos nos comunicamos con la gente del hotel sobretodo en inglés porque chino no no sabíamos

Voz 7 22:46 y hubo un momento en el cual yo tenía mucha hambre y tienen que comer algo porque luego me iba a grabar en Microsoft IBM hacía tarde yo pedí una hamburguesa venía entonces eso nervios hacen que yo hable peor todavía me bloqueo entonces

Voz 16 23:00 la tiene el tío Hamburger Illes

Voz 7 23:03 señalaba el el rey el reloj pero estaba tremendamente Padawan necesitado fueran Miki que el que lo iba a hacer making of está muy enfadado por cierto no había comido iraquí que no llegaba no llegaba ya llega por fin la hamburguesa estaba la hamburguesa quemada el pan vamos te metían con el vestido de torero osea durísimo durísimo entonces ya claro yo yo le dije digo digo duro duro Like a rolling stone

Voz 13 23:32 sin querer y es que lo pasa mal lo pasó mal pero ahora estoy relajado habla inglés el amigos acoger ante decir burguer Burger Burger aquí esto es un uno reconozco que me

Voz 1995 23:49 bueno el resultado puede verse este viernes en los civiles se titula perdiendo el este

Voz 22 23:54 aquí otra vez que a ver cómo se dice vuelve a tu quién vencía

Voz 13 23:58 no

Voz 14 24:00 ni de tiempo era que yo controlo

Voz 1995 24:11 en España no es no es muy habitual el dupla las secuelas si aquí se hace una peli Si va bien bien bien casos del de los apellidos catalanes los vascos eslóganes pero no no estamos muy acostumbrados a las escuelas eh

Voz 1755 24:27 pues ya acostumbrados porque aquí tenemos prendido norte

Voz 1995 24:31 este y quedaron

Voz 1755 24:34 de puntos cardinales por ahí

Voz 1995 24:37 eh cuidadito eh me avión argentino Kun cómico argentino que decía eso hacia el norte

Voz 27 24:43 sur T

Voz 1995 24:45 etc

Voz 27 24:49 te digo para cuando vayas

Voz 1995 24:51 el puede utilizarlo pero es verdad nuestro nuestro cine no vive bien la segunda parte sin salvo honradas excepciones no

Voz 1755 24:59 pues lo cual es una buena pero muchas gracias yo tengo la suerte de haber rodado dos secuelas e hizo una película catalana se llama Barcelona noche de verano hicimos Barcelona noche de invierno y de hecho también estamos con la misma cuentan los quedándose estación

Voz 1995 25:11 a ver qué pasa

Voz 1755 25:12 pero sí es verdad que no es no es bueno unos alumnos muy habitual y de todos modos una cosa que no hemos apuntado antes sí creo que es importante no hace falta es estamos haciendo mucha referencia la primera primeras normal porque estamos haciendo la secuela pero no es no hace falta haber visto la primera para ver la segunda que eso creo que eso también es importa pero por otro lado eh bueno es lo que decía era un poco no mientras la gente le guste ver a estas aventuras si Illes si lo siga apoyando para nosotros mejor que mejor la verdad seguir contando con estos personajes es un es un aparte un logro un gustazo

Voz 1995 25:46 el tú vas de éxito en éxito la del verano fue la peli del verano te vas a llevar

Voz 13 25:52 bueno está hacemos un papel más sencillo ya de de la plataforma Villaverde Bajo ya sabes que estéis nacionalista pero la verdad es que yo creo que es una película muy entretenida muy divertido que la gente lo va a disfrutar mucho que lo que se trata es de tiempo

Voz 1995 26:02 si hay posibilidad mejor invierno o sea era la siguiente

Voz 13 26:06 también me hemos en otro par de estaciones final que hacer un batiburrillo cuanto las estaciones todos los días todas las orientaciones todos los apellidos

Voz 7 26:14 los que por un error te frío en este esa salen cuatro Se puede hacer pidiéndolo este periodo sur y a mí me sale una quinta eh Perdidos en el espacio de ciencia ficción comedia la primera comedia de ciencia ficción en España no pero ahí lo de regalando

Voz 4 26:29 es decir espuertas te hay muchas más hay perdiendo el centro perdiendo noroeste periodo

Voz 13 26:34 era salir muchas claro no tienes no notar más que pasan Sirius no dejemos ya el quite

Voz 1995 26:40 no vamos a hacer una pequeña pausa otra vez y enseguida volvemos íbamos a las de cómo la música nos ha contado malamente muchas historias sobre a seis origina concretamente pues hay final

Voz 13 26:53 aunque

Voz 1995 32:43 el pontón perdiendo el este hablamos de de una nueva película pero también de una cultura china quién los ha resultado siempre fascinante y exótica que tradicionalmente los ha costado mucho ir más allá del estereotipo todas las manifestaciones artísticas han recogido la milenaria milenaria cultura china como fuente de inspiración pero Pablo González Batista muy buenos días muy buenos días en resultado no siempre no

Voz 39 33:11 para que no vamos a engañarnos y uno repasa las canciones que en las últimas décadas han hablado de China y de sus habitantes comprobará que sin saberlo hemos vivido al borde del conflicto diplomático porque muchas de ellas a Honda no abundan los estereotipos que siempre hemos tenido nosotros sobre los sobre los chinos demasiadas veces injustificado injustificadamente no Icon un interés puramente antropológico vamos a repasar algunos esos estereotipos a través de canciones puramente antropológico es para con encanto

Voz 13 33:35 para que haya mucha antropología es para comprobar que hemos cambiado para luego cuando vayáis al siguiente programa con la broma

Voz 1995 33:42 que no venimos de antropología

Voz 13 33:45 mira cuando Vallejo eficiente programa quizás podéis llevar esta canción de Gilberto Santa Rosa que conocen como el Caballero de la Salsa que podría ser una buena sinopsis de perdiendo el

Voz 14 33:54 sí Chipre

Voz 13 34:07 el recurso habitual de Usera el gentilicio siempre en diminutivo que yo creo que sólo lo hacemos con China a que no decimos una Rosita o una manito bueno pues y su equipo exceso además gallinita tendrá tendrá nombre chao podría ser el nombre de la protagonista de otro gran tópico relación con el pueblo chino es en este caso es positivo es el de la enorme capacidad de trabajo de adaptación de superación que tienen los los chinos los habitantes China las hermanas Fleta que son un dúo español además eran hijas de un tenor muy importante Miguel Fleta explotaron bien este tópico con una canción en la que el protagonista si tienen nombre en este caso te llama el chino Li Wang dónde está chinitas bueno hay mucha relación musical está muy bien

Voz 1995 35:04 parte de nuestra infancia totalmente canciones que

Voz 13 35:07 tienen gran parte de culpa de que haría basta nosotros este estereotipo del acento de en el que los chinos pronuncie la R y la sustituyen por la mili si tiene culpa

Voz 14 35:19 tú me Finito de amor aparte

Voz 13 35:25 la Bob Dylan precisamente pero bueno ya puedes comprar o ir al acento es bastante habitual otro gran tópico relacionado con China su comida el hecho de que la gastronomía china se basa básicamente en el arroz Gran Combo de Puerto Rico

Voz 40 35:43 eh

Voz 1995 35:45 le

Voz 13 35:47 sus vivido diplomático pero hay algo límite hemos esta hemos estado sin saberlo bastante poco Lali ahora sí vamos a escuchar rumba hemos escuchado música infantil pero el influjo de la cultura china es tan poderoso que llegó también a las sevillanas

Voz 14 36:05 ahí que vendiera concluyó

Voz 13 36:12 yo no escritos en la película pero pierdes sonando de fondo y el estilo no se Mandarina Bettina compleja pues además de flamenco que él que es otro tópico el interés de los asiáticos por la cultura española otro tópico al del made in China los chinos tienen una capacidad de creación y de idea producción tan tan alta que prácticamente todo lo que

Voz 39 36:34 hemos hecho en China no me pises que llevo chanclas

Voz 13 36:38 entre el

Voz 14 36:45 todos si no nos muy tu cuyo fabricaba Serra también

Voz 13 36:54 qué vivisteis en los ochenta la siguiente canción sonará mucho tiene esta tiene todos los estereotipos porque tiene acentos tiene el tópico del mago chino tiene un malabarista creo que jornadas a las AVE tiene palillos tiene un ritmo machacón tiene la voz de Ana que eso está en una frecuencia tan alta que yo creo que puede provocar dolor algunos perros Súper disco chino pero sí bueno he propuesto y una ignorancia absoluta de geografía superático chino filipino

Voz 12 37:19 mi sueño repleto

Voz 13 37:31 pero es que nos la sabemos si desafortunadamente se prestó atención a este gran cultura de tabaco con mis hermanas porque teníamos el caso de Enrique y Ana en ellos pueblos si os podéis callar y podemos escuchar la canción un momento por favor es que usted ha puesto calco lloramos llegar gracias Pablo González

Voz 1995 37:54 ya no hay racismo como el de antes no no no

Voz 13 37:56 hay cosa más modernas de David modernísimo

Voz 1995 38:00 también modernísimo olvida muchas demasiadas veces que Leo Leo Harlem es uno de los grandes conocedores de la música no

Voz 13 38:08 buenos conocedores no lo parece habrá enfrentarían Villaverde te con mucho tiempo libre llegan Amancio música

Voz 1995 38:16 se estrena este próximo viernes Julián Edú Leo Miki muchísima suerte va a ser un éxito seguro ya estamos esperando la siguiente no sabemos cuál será el punto cardinal pero la que sean bien gracias por estar esta mañana con nosotros todo el éxito del mundo verdad un verdadero placer

Voz 13 38:32 eso gracias perdiendo en este

Voz 36 38:41 sí huy tío pero

Voz 9 44:49 con Toni Garrido

Voz 13 44:51 bueno seguimos celebrando este día de la radio

Voz 1995 44:53 hemos rodeados de muy buena gente que saben además que la está compuesta de muchas cosas verdad de interés de información entretenimiento la Cadena SER tiene la suerte de contar todas las semanas con las reflexiones de uno de los juristas más reputados este país la gente que nos acompaña bien estoy lo está viendo Illa que nos escucha desde casa conoce perfectamente pasajes de la vida española muy conocidos por todos con Baltasar Garzón como protagonista a ellas en primera línea por eso todos los miércoles nos acompaña junto a María a día Garzón para tener esa visión completa de una realidad que nos guste o no nos acompaña es que nuestra vida a veces parece que está instalada en un tribunal

Voz 48 45:31 sí

Voz 1995 45:33 la vida públicas María muy buenos días Baltasar Garzón buenos días qué tal estáis

Voz 0269 45:39 vosotros sois muy oyentes

Voz 1995 45:41 escucha escuchas mucho la radio si se trata a todas las María

Voz 49 45:47 infiel y me voy a alguna otra pero es por comprar

Voz 0269 45:50 nombre gusto ellos conocerlas todas yo también

Voz 1995 45:54 bien escucho otras radios me parece se comunica

Voz 0269 45:57 ya sabes tiene más que el trago de ir a otras cosas

Voz 1995 46:00 Nuestro estoy pues sí sabemos que es caso más que las escuchas música a tope sí sí sí me me ayuda a concentrarme

Voz 50 46:11 entonces siempre que puedo esto tenga la música puesta pero oigo mucha radio sobre todo

Voz 1995 46:19 en las mañanas si las mañanas es que para muchos yo yo no sé si si me podría despertar si la radio

Voz 49 46:26 no me he dado cuenta que estoy empezando a hacer lo que hacía él queda levantarse imponer la rabia que llevo todo este año haciéndolo

Voz 0269 46:34 eso y aprecian mi padre

Voz 49 46:38 te cayendo otra vez lo que pasa es que esto

Voz 0269 46:41 algo mecánico no y lo primero que hago efectivamente después de apagar el despertador es la radio

Voz 1995 46:48 vale punto que aquí se ha abierto un interesante debate cuántos de ustedes a ver si vamos a descubrir lo de la baje la radio ahora cuánto si ustedes ponen la radio porque la ponían sus padres y acaban haciendo exactamente lo mismo cuántos

Voz 51 47:03 he ahí ahí ahí ahí

Voz 0269 47:06 Tita

Voz 1995 47:07 no podemos más menos pensar si la mitad que ustedes hacen lo mismo pues exactamente lo que haces tú

Voz 0269 47:13 porque es una buena costumbre no

Voz 1995 47:15 sí eso asegura haber daban mi padre pero es que

Voz 0269 47:19 yo soy grande no cuando había una radio solo en la casa y además compraran caserón es hacia arriba te ponías la radio nosotros estábamos todos ahí alrededor hasta las las las aquella eran cómo eran las novelas aquella de Guillermo Tier casas sexo simplemente María Benito capítulo mil setecientos no se está bien que te des cuenta

Voz 49 47:44 qué te estás convirtiendo de alguna manera tantos padres cuando empezó a esa oferta es que hacían en sus claro

Voz 1995 47:50 yo era que yo te digo

Voz 0269 47:53 es una de las radios fundamental es más próximo la imagen tiene su importancia comunicación y además la televisión pero la radio es más íntima es más intuí tu persona es decir más entre entre el que hablo hay el que escucha no te invita más a escuchar que a oir dirá comprender que a oír simplemente la televisión edad todo sabes de un momento que pensar o imaginar

Voz 49 48:22 yo creo que un momento que tengo en la retina para siempre y que todavía yo creo me ponen los pelos de punta el 11M yo me despierto y empieza a oír como todas las mañanas la radio pero lo que oigo es muy raro no sea es una cosa pues bomba en Madrid tal me acuerdo de subir despacito a las escaleras la habitación de Mis padres casi temblando porque no sabía no saber la la magnitud no lo que estás te daba como miedo entrara

Voz 0269 48:49 la que ahí estaba ya como madre sola no porque yo había salido oí yo estaba muy cerca hilo hoy por la radio pero en este caso de la policía meros impactos hasta que todavía llevaba en el coche policial por ahí hoy ya pero por la radio es curioso que todavía cuando ocurre algo ya hay otros medios ella

Voz 1995 49:14 competimos con Twitter y competimos con con otras redes sociales pero mucha gente cuando ocurre algo lo primero que hace es decir instintivamente ponerla ronda así rápidamente poner la radio para confirmar si eso que está escuchando es verdad es verdad o no eso uno no piensa que en la Audiencia Nacional que estén escuchando la radio ahora cuando ocurre alguna noticia en esos administraciones e instituciones también pasa Baltasar sí sí

Voz 0269 49:38 si la radio siempre acompaña siempre le decís vosotros el pinganillo pinganillo siempre lo tienes ahí además no molesta no siempre te te ayuda las noticias más rápida en la radio

Voz 13 49:54 normalmente el más rápido

Voz 1995 49:56 todavía más si más todavía más delicado si ganamos todavía lo que vamos a pretender a partir de hoy gracias a a Baltasar a María esos puntos de vista y empezar a solucionar o intentar solucionar un dato que no se nos tiene preocupados esta esta semana hemos conocido una encuesta que dice que el ochenta y dos por ciento de los ciudadanos españoles considera que el lenguaje jurídico es muy difícil de entender es un es un dato que nos acompaña año a año parece que no mejoramos en nuestro nuestro acercamiento a la justicia una semana donde por ejemplo vemos que la principal noticia Baltasar tiene que ver con un juicio pero luego hay otro luego estaba el de la trama Eloy es decir nuestra vida al menos las noticias aquí así lo demuestran están permanentemente localizadas en un tribunal en un juicio con un juez

Voz 0269 50:45 bueno lo lo importantes es saber si hay gente que no es experta en el ámbito jurídico llega a comprender lo que está sucediendo y lo que se comunica los expertos en comunicación en los medios de comunicación muchas veces tan por sabidas cosas que a lo mejor no son tantos y hay mucha gente que en términos jurídicos y no sabe bien lo que está ocurriendo más que es esta celebrando un juicio como percebes es porque una serie de personas a gobernantes nacionalistas independentistas quisieron separarse de España mediante un mecanismo que está la justicia está cuestionando

Voz 50 51:34 como lícitos

Voz 0269 51:37 por eso se les estar juzgando pero si entras en el lenguaje es muy

Voz 1995 51:40 dicen que lo lo entiendan pero no entendemos ni tan siquiera María tú que has vio toda tu vida rodeada de de este vocabulario cuando empiezan juicios agresiones debías que yo en cada uno de ellos ir dónde casi es la ficción en la mejor de la de las herramientas para tratar entender que lo que está ocurriendo pero no sabemos bien qué está pasando María no lo haremos

Voz 49 52:00 no el guión que hayas vivido toda la vida rodeada porque al final nosotros es verdad que hablábamos en muchos estén de derechos humanos etcétera pero del procedimiento de los juicios yo tengo mi a la idea de lo que veía las películas americanas osea que tampoco eh no es hasta ahora que estoy haciendo comunicación de procesos legales que un poco te vas enterando no oí como yo siempre digo no ya una resolución es esto qué significa que no lo explique los abogados para luego nosotras poder transmitirlo y aplicarle primero a en los comunicados son desea exactamente al público que ha pasado

Voz 0269 52:34 tengo una nota hace ya muchos años de juez en una una capital andaluza allá por el año ochenta Hay cinco ochenta y seis

Voz 1995 52:44 el cuántos se una tenías veinte años

Voz 0269 52:47 pues no ya tenía más yo entre la judicatura con veinticuatro E entonces si hay tendría no se venció yo una total que dicte una sentencia civil importantísima con un prolija con términos en latín yo estaba contentísimo de la sentencia que había puesto no eh entonces a los días de publicar la sentencia estaba sentada en un banco que había fuera en Almería una señora muy mayor vestida de negro diría pues que se era muy mayor no lloraba y lloraba entonces yo entre sí entró el secretario y me dice hay una señora que quiere hablar con usted o con ella dice no no está sola digo y que quiere dice es respecto de la sentencia que hemos notificado hace unos días igual lo que pase y la mujer lloraba lloraba yo decía señora tranquilice ese cómo se llama y me dice su nombre ha ganado el caso que ya había ganado el que ya había ganar casi yo decir porque esta mujer entonces ella lloraba yo le decía señora tranquilice se ha ganado se hagan al caso ha ganado el caso entonces de golpe se queda quién se queda callada mira hay dice suele gana pues nueva viento

Voz 13 54:16 pero no sólo dice

Voz 0269 54:16 abogado dice me ha utilizado unos términos que no me he enterado dice la sentencia no es capaz de leer a después del tercer párrafo entonces yo se irá caí en la cuenta de que estábamos escribiendo para nosotros mismos retomemos entendí empezaba los gerundio se en aquella época era lo que primaba considerando que teniendo haciendo hacías un párrafo así kilométrico no había Dios que lo leyera entonces yo decidí en ese momento no por otra razón cambiar y hacerlo lo estoy lo más periodístico párrafos más cortos bueno pues aquello en aquel entonces me sirvió una reprimenda durísima de de la Audiencia Territorial diciendo que así no se redactaba la sentencia hoy día se redacta nace sí a así así está intentando ser claro que sí pero aquello decir dice pues no me enteraba

Voz 1995 55:10 el llorando mira por ejemplo es un término que utilizamos muy habitualmente es jurisprudencia juró

Voz 52 55:15 Klaus prudencia que dicta debe hubiéramos jurisprudencia si hay jurisprudencia las posibilidades de un cambio de jurisprudencia

Voz 1995 55:24 jurisprudencia como como hay mucha gente que no saben ustedes lo que es la jurisprudencia Center dos veces aquí listas asentaba trascendentes

Voz 49 55:37 sí pero no sabemos realmente María aquí yo digo la la la si la sencilla en la que yo entiendo

Voz 1995 55:48 sí sí sí

Voz 49 55:50 tema los jueces sobre todo los jueces que sientan jurisprudencia que son los altos tribunales creo entender dictaminan que algo por ejemplo es no es delito o que la pena es quiso tal eso sienta jurisprudencia y lo normal es que el resto jueces apliquen

Voz 13 56:06 mimo criterio y ahora

Voz 1995 56:08 tenemos la suerte de contar con Baltasar Garzón para explicar no