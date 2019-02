Hoy por Hoy (13/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

con Toni Garrido es que tenemos la guerra del termostato yo pongo la bajo la temperatura y Marcos la sub entonces va haber sangre un día ya verán bueno hoy es el día de la radio como ya saben estamos rodeados de muchos amigos y amigas que han decidido pasar esta mañana con nosotros por el momento todo bien les está gustando el programa lo de los actores regular que no tienen la culpa son buena gente buena gente pero es actores son fincas que se puede decir de ellos no de la información bien vale pues vamos a acabar este día que esto sigue en la Cadena SER durante todo el día va a seguir festejando este día la radio pero vamos a caber este día nosotros con una infracción muy interesante lo cuenta la BBC cuenta las cinco veces que la radio cambió el mundo

Voz 1995

17:53

el carrito no pasa nada pero me buscó un socio nuevo que tú no te sientas ahí no no no buenas tardes a las preguntas pero me va a ayudar David qué tal cómo estás ahora bien vale David que ha venido a vernos porque has venido eh