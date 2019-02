Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días es jueves catorce de febrero y no no voy a hacer un chiste sobre los enamorados en el momento en el que todo parece romperse en España las negociaciones y la legislatura

Voz 2 00:36 a ciento noventa y uno no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una en consecuencia aquel

Voz 3 00:44 en aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve

Voz 1727 00:51 Nos quedan veinticuatro horas por delante para darle vueltas a la ventaja de una fecha de otra fecha para ir a elecciones generales mañana el presidente del Gobierno lo va a comunicar al Consejo de Ministros y todo el Gobierno se ha desplegado en las últimas horas por los medios de comunicación dando entrevistas analizando el final brusco de su mandato pero sin aclarar eso la fecha del anticipo electoral porque eso sólo puede decidirlo el presidente Sánchez en los argumentos estamos donde estábamos el viernes en el momento de la ruptura de las negociaciones Carmen Calvo anoche en la SER

Voz 4 01:28 no no no puedes reconocer ese derecho porque no existe ni en nuestra Constitución en ninguna democracia si en fin el campo independentista piensa que con esas posiciones y con esas estrategias se puede avanzar el Gobierno en un momento determinado se que por ahí no podemos hacer

Voz 1727 01:47 hace derecho al que se refiere Carmen Carmen Calvo es el derecho de autodeterminación y Esquerra y el PP de Cat diciendo que los otros son unos cobardes

Voz 5 01:55 te perdió he visto uno español ha cogido miedo se ha comunicado la hacemos acciones muy mal que este que timorata que

Voz 6 02:07 han preferido instalarse en la idea de que la responsabilidad de la caída de los presupuestos es compartida por la derecha y los soberanistas no no es Paco

Voz 1827 02:17 previamente responsabilidad y la derecha

Voz 1727 02:19 daba dos o tres pantallas por delante hablando de pactos poselectorales otros nunca pactar me coloco puristas

Voz 0721 02:27 ni tampoco con los separatistas

Voz 7 02:30 creo que la salida es echar a Sánchez de La Moncloa evidentemente deseo que tenemos que pasa por las urnas a los españoles y que ni siquiera están convocadas las elecciones pero vaya no me escondo se lo dije a la cara Sánchez que creo que les

Voz 1727 02:42 en un obstáculo en el comunicado del domingo en la la de Colón de Madrid se acusó al Gobierno de recibir a Quim Torra con el lazo amarillo que el president llevaba en la solapa qué opinarán de la respuesta del juez Marchena ayer en el juicio del pluses cuando el abogado de la acusación popular que ejerce Vox pidió que se le retirara el lazo amarillo el procesado Jordi Sanchez

Voz 8 03:04 Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo que que ha hablado usted que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo hoy en el Supremo comía

Voz 1727 03:21 el interrogatorio a los acusados íbamos a escuchar por primera vez a Oriol Junqueras y Sánchez espera mañana a comunicar la fecha de las elecciones para decírselo al Consejo de Ministros para que esté en España el jefe del Estado el Rey de vuelta de su viaje a Marruecos donde ayer habló de inmigración lo iban a hablar de economía Roberto Torija buenos días

Voz 1827 03:47 los días se va a construir un Consejo Económico España Marruecos algo así como una alianza entre las patronales de los dos países después se reunirán con la comunidad española antes de volver a la Organización Internacional del Trabajo dice que es

Voz 1727 03:59 caña es el país europeo que más contratos temporales

Voz 1827 04:01 seis de cada diez contratos en España duran menos de seis meses en Alemania apenas son

Voz 1727 04:06 en uno de cada diez por primera vez en juzgados reconoce a un trabajador de la aplicación globo como falso auto no

Voz 1827 04:13 a pesar de otras dos sentencias previas en sentido contrario y que están todavía pendientes de recurso parece que

Voz 1727 04:18 tiene que ver con el deporte pero esto no tiene que ver con el de

Voz 9 04:20 porte

Voz 10 04:23 la que es el sonido de la batalla campal que varios radicales

Voz 1727 04:29 montado en pleno centro de Roma con el fútbol como excusa hay dos españoles heridos

Voz 1827 04:36 es un grupo de encapuchados según dicen supuestamente radicales de la Lazio contra quiénes enfrenta hoy el Sevilla los han atacado con porras cuchillos

Voz 1727 04:44 ya anoche el Real Madrid y mostró la cara buena la Liga de Campeones con su victoria en Amsterdam Sampe buenos días

Voz 1161 04:50 buenos días Pepa uno dos goles de Benzema y Asensio encarriló la eliminatoria de cara a la vuelta marcaba hacía de los holandeses también en el deja casi decir de la suya el Tottenham que el endosado un tres cero al Dortmund con goles de Llorente los partidos de vuelta en dos munimadrid el martes cinco de marzo yo esta noche cuatro españoles en la Europa League partidos de ida en dieciseisavos en horario de las siete menos cinco el ya mencionado el Sevilla y el a las nueve de la noche los otros dos Celtic de Glasgow Valencia y Sporting de Portugal Villarreal

pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días como mínimo hasta el domingo no esperamos cambios en la situación meteorológica seguirá siendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios hace frío ahora mismo durante la tarde al sol ambiente agradable máximas de catorce dieciocho grados en toda la Península y Baleares bajarán un poco en Canarias pero seguirá haciendo calor máximas por encima de los Veinticinco veremos algunas nieblas ahora durante la mañana nubes en el Mediterráneo pero alternando con ratos de sol icon esta situación de marca de inversión térmica la concentración de contaminantes en zonas urbanas e industriales va empeorando en muchos puntos de nuestro país la calidad de la idea ya es pobre

Voz 12 06:05 bueno saltar

Voz 1727 06:21 hemos quién gana cuando se acabe la temporada ya veremos cuándo es el final de la temporada Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 06:28 la Pepa buenos días el catorce de abril sin duda se refiere tras el catorce de abril de selecciones no sabemos

Voz 1727 06:35 es pero rogativa del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez esto lo han repetido a lo largo de las últimas horas todos los ministros que han puesto a tiro de un micrófono que es la de Defensa Fomento Educación Presidencia que seguramente es lo que nos diga la ministra de Justicia que esta mañana viene a partir de las nueve a Hoy por hoy

Voz 0456 06:54 Dolores Delgado le vamos a preguntar por el rechazo a los Presupuestos si por ese supuesto adelanto electoral pero también por la exhumación de Franco de la que hoy se habla mucho en la prensa extranjera su gran promesa como la del muro de Donald Trump podrá cumplirla Pedro Sánchez también le vamos a preguntar por él juicio de ella defendía ayer en el Frankfurter Allgemeine el sistema judicial español y hoy este diario se lamenta de que Sánchez Leo el alumno modelo de Europa la voz europea más importante en América Latina se encuentra ante su final buenos días a todos en nuestra mesa de análisis Esther Palomera Teodoro León Gross y Pablo Simón y una hora después a las diez a las nueve en Canarias nos vamos a impregnar de amor de Poli amor moderno con el Poli moderno de Toni Garrido ya a las once una hora antes en Canarias más amor moderno en este caso en el deporte en este ámbito tan mal

Voz 1827 07:42 dista tan homófobo todavía en el que las lesbianas

Voz 0456 07:45 los gays los transexuales Trans los Inter sexuales van poco a poco demasiado lento está dando algunos pasos bueno pues hoy vamos a caminar de la mano de la primera futbolista trans género de España con Paloma del Río también la periodista deportiva con más juegos olímpicos los a sus espaldas y esto que escuchamos es lo nuevo de novedades Car niña este hay un sitio para Haití el primer sencillo del nuevo disco que va a salir dentro de dos semanas pero que hoy antes de despedir el programa nos lo van a presentar

Voz 1727 08:15 hoy el presidente del Gobierno debe estar en una especie de jornada de reflexión meditando antes de pronunciarse mañana sobre la fecha del adelanto de las elecciones generales así que les invitamos a reflexionar sobre este momento que vivimos

Voz 0456 08:31 debería convocar elecciones si cuando creen que debería convocarlas no porque no debería convocarlas tienen para reflexionar sobre el momento el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta hiel whatsapp el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 08:46 el como tenemos dudas aquí van otras dos preguntas dice la Organización Internacional del Trabajo acabamos de contarlo que España es el país con más contratos de menos de seis meses bueno pues ahí los contratados con menos de seis meses en un papel que nos lo digan que nos lo cuenta y segunda pregunta

Voz 0456 09:03 el amor este catorce de febrero San Valentín sin hacer chistes como decías a las arrancando esta portada el amor por encima de la crispación nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:29 el amor en los tiempos de la crispación seis y diez cinco y diez en Canarias Roberto

Voz 1827 09:34 con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega en la producción empieza hoy por hoy

Voz 1 10:17 en la Cadena Ser el presidente después

Voz 16 10:31 sufrir una derrota parlamentaria letal para la legislatura el presidente Pedro Sánchez abandonaba así el Congreso

Voz 1827 10:38 a preguntas de cuándo va a convocar elecciones generales no respondió mañana dice el Gobierno sabremos qué es lo que ha decidido si hay o no adelanto electoral lo hará este viernes después del Consejo de Ministros Icon el Rey ya de vuelta de su viaje a Marruecos Hannah corbata son buenos días

Voz 0127 10:51 buenos días cualquier caso a la espera de esa decisión

Voz 1827 10:54 tanto en el Gobierno como en el PSOE dan por hecho que habrá lección

Voz 0127 10:56 pues el veintiocho de abril es la fecha que comparten tanto la dirección del Partido Socialista como distintos miembros del Gobierno que en las últimas horas se han desplegado para hacer una campaña mediática tras la caída de los presupuestos unas cuentas que son prácticamente un programa electoral para las generales la vicepresidenta a Carmen Calvo estuvo en hora25

Voz 9 11:13 la derecha radicalizada

Voz 4 11:15 depende lentísimo nos impiden seguir avanzando él lo dijo Vengo a gobernar hacer reforma este país tiene que salir de la crisis con más igualdad justicia y en ese sentido repito es que estamos en Veinticuatro horas de una competencia que es suya

Voz 0127 11:31 también ha pasado a ser el primer secretario del PSC Miquel Iceta mono hondos fotos Cartago

Voz 0978 11:36 sí sí que no ha descartado que Pedro Sánchez siga gobernando pierde

Voz 0127 11:38 crédito o presente unos nuevos Presupuestos después del verano fuentes gubernamentales explican que Sánchez quiere esperar al viernes para anunciar su decisión cuando estén ya de vuelta de España en España el Rey los ministros que le acompañan en Marruecos pero que realmente lo que se vive en un ambiente de final de legislatura

Voz 1827 11:54 gracias Ana pues a este punto llegamos sí

Voz 2 11:56 ciento noventa y uno no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una

Voz 3 12:04 consecuencia queda en aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil dieciséis

Voz 1827 12:12 en este punto llegamos después de que Esquerra y el PDK sumarán sus votos a los de PP y Ciudadanos para bloquear la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado los extraños compañeros de cama como dijo el presidente del Gobierno Hyde ABAO buenos días

Voz 0127 12:24 buenos días en esa sesión el primero en subirse a la tribuna este miércoles ha sido fornidos Podemos Alberto Garzón que ha hecho un último intento con los independentistas el tiempo

Voz 17 12:31 aunque no comparta la causa que ustedes defienden pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda la causa del diálogo con la que apostamos la mayoría de este Parlamento desde el PNV

Voz 0127 12:44 Aitor Esteban ha dicho que el debate está en cualquier sitio antes que en las cuentas

Voz 1940 12:47 tiendo a la derecha casado Ribéry vista da lo mismo si estas cuentas son buenas o malas si pueden mejorar el bienestar de los ciudadanos en realidad da igual lo que contenga el presupuesto porque dicen la patria española está en peligro

Voz 0127 12:58 la socialista Adriana Lastra criticada los independentistas

Voz 0978 13:01 priorizar la política antes que a la gente dirá después

Voz 18 13:04 están aquellos que nos dicen que sí que estos presupuestos son buenos para España son buenos para Catalunya pero ahora viene mal porque ahora estamos en el proceso pues verán para los socialistas los pensionistas los parados los dependientes las mujeres los jóvenes nunca será moneda de cambio en ningún proceso

Voz 19 13:22 la réplica de la ministra de Hacienda María Jesús Montero diré que me duele como progresista que se vote encontrado uno presupuesto que contienen todo lo

Voz 0721 13:29 entendemos que encamina una sociedad así aún sendero de mayor justicia

Voz 0127 13:34 pero los esfuerzos no han servido de nada los independentistas dicen que las cuentas no han salido adelante porque el Gobierno rompió las negociaciones al no querer hablar de autodeterminación Carles Campuzano Joan Tardà

Voz 0456 13:43 si el Gobierno hubiese querido de verdad que los presupuestos se aprobasen los partidos soberanistas estábamos ahí abiertos a mantener el diálogo que hasta el jueves de la semana pasada mantuvimos

Voz 5 13:53 en tiempos difíciles es posible nosotros nos mantendremos en esta misma tesitura

Voz 1827 13:59 es la segunda vez que el Congreso rechaza tramitar los presupuesto

Voz 0127 14:02 dos en democracia la primera vez fue en el noventa y cinco durante el Gobierno de Felipe Gonzo

Voz 1827 14:05 bueno el entierro de los presupuestos del Gobierno socialista tiene consecuencias políticas evidentes mañana comprobaremos hasta donde llegan esas consecuencias pero nos deja también algunas dudas sobre cuestiones económicas que afectan directamente a la vida de muchísima gente Rafa Muñiz buenos días al Roberto Andrea Villoria hola qué tal

Voz 0127 14:22 hola qué tal lo primero que pasa con los subido de las

Voz 1827 14:25 sesiones previstas pues que sigue vigente porque se aprobó por decreto a finales de diciembre los pensionistas verán aumentar un uno con seis por ciento suspensiones este año la subida será mayor del tres por ciento en el caso de las pensiones mínimas y las no contributivas y qué pasa con el sueldo de los funcionarios lo mismo semántico

Voz 0127 14:41 en la subida del dos coma veinticinco por ciento en el sueldo de los funcionarios porque se aprobó por decreto ley en enero el Salario Mínimo tampoco sale tocado Se mantiene en los novecientos euros

Voz 1827 14:51 esto no cambia pero hay otras muchas partidas que sí que van a verse afectadas la peor parada la dependencia que se queda sin los dos millones de euros presupuestados una partida que argumentaba casi un sesenta por ciento las cuentas de Sánchez que preveían subvencionar las Cuén las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas depende

Voz 0127 15:09 tres las mujeres se quedan también sin veinte millones de euros más para el pacto de Estado contra la violencia de género y los padres no verán aumentar su permiso de paternidad que volverá a ser de cinco semanas se suma además la subida de más del diez por ciento para las becas y la posibilidad de eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas más bajas

Voz 1827 15:27 esto en cuanto a gastos los Presupuestos incluían también la subida de algunos impuestos para recaudar hasta cinco mil seiscientos millones de euros entre ellos el incremento del IRPF a las rentas más altas hoy la subida del diésel y aunque no entraba dentro de los presupuestos tampoco se va a poder recaudar de más con la tasa Google o el impuesto sobre transacciones porque su tramitación está bloqueada en el Congreso ingresos adicionales que ahora desaparece

Voz 0127 15:49 esto se traduce en una importante desviación del déficit público como advertía la ministra de Hacienda

Voz 19 15:55 en un escenario de política constante es decir en caso de que estos presupuestos no salieran adelante el objetivo del déficit seguía algo contó con cuatro en vez de la cifra que estamos proponiendo

Voz 1827 16:07 Andrea Rafa gracias hasta luego estando con este calendario se ha encontrado el Gobierno el debate a las enmiendas a sus presupuestos en el Congreso coincidían el Supremo con el inicio del juicio del pluses una vez resueltas las cuestiones técnicas esto es lo que ha centrado las dos primeras jornadas del juicio una vez resuelto esto se abren esta misma mañana los interrogatorios con el turno de Oriol Junqueras ayer Fiscalía y Abogacía del Estado se emplearon a fondo para defender las garantías democráticas de la justicia española frente a lo escuchado el día anterior a los abogados de la defensa Alberto Pozas enmienda a la totalidad

Voz 0055 16:38 de los argumentos de las defensas Javier Zaragoza y Fidel Cadena negaron ayer la existencia de un juicio político que se hayan vulnerado los derechos de los acusados que exista un derecho a la autodeterminación defendiendo que hubo violencia hubo rebelión

Voz 0721 16:50 sabiendo que se les ha buscaba al enfrentamiento violento y al choque violento con las fuerzas policiales no pueden

Voz 20 16:56 a unos pocos decidir sobre lo que es de todos desde el punto de vista del

Voz 0978 17:00 la unidad territorio segovianos de los segovianos

Voz 1827 17:02 gozó de los zaragozanos y recordaron que la misma justicia

Voz 0055 17:05 esta alemana que se ha negado a entregar a Carles Puigdemont también ha negado recientemente que la región de Baviera pueda celebrar un referéndum independentista turno ayer también para la Abogacía del Estado y para la acusación popular de Vox el partido ultraderechistas estrenó con reprimenda del presidente del tribunal criticaron que uno de los acusados lleva un lazo amarillo Manuel Marchena les para en seco

Voz 8 17:23 procede entrar sino una permite mire vamos a fijar criterio pese a que esa alegación como usted habrá podido comprobar excede de lo que es el contenido

Voz 0055 17:32 hoy el Supremo resolverá estas cuestiones previas y a las diez de la mañana arranca el interrogatorio de Oriol Junqueras

Voz 1827 17:41 Rajoy no tendrá que dar explicaciones políticas sobre lo que sí que tuvo que dar explicaciones en un tribunal finalmente el ex presidente del Gobierno no tendrá que comparecer en la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular han rechazado su presencia populares y socialistas dicen desde el PSOE que no quieren alargar más la comisión por si la legislatura termina de forma inminente Óscar García buenos y bueno Fuentes del PSOE aseguran a la Cadena SER que su decisión de no apoyar la comparecencia de Rajoy ante esta comisión se debe a dos motivos el primero que ante una eventual disolución de las Cortes la comisión se cerraría en falso es decir sin conclusiones por eso el PSOE apoyado terminar ya los trabajos de la misma elaborar el dictamen pero también los socialistas entienden que la moción de censura ya fue la herramienta más poderosa para dirimir las responsabilidades políticas por parte de Rajoy así que gracias a los votos de PP PSOE y también del diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo que preside la Comisión el ex presidentes evitará tener que dar explicaciones en el Congreso sobre la financiación irregular de su partido Podemos y C's han votado en contra de hecho el partido de Rivera considera que con este resultado se vuelve a poner de manifiesto que en público PP y PSOE discuten pero luego pactan por ejemplo en el Senado retrasar la comisión de investigación sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez vivía civil coloca a Eduardo Zaplana un papel muy destacado en la trama del caso erial algo así como un administrador en la sombra de toda esa madeja de empresas en el extranjero que gestionaban después las supuestas comisiones ilegales que cobró el durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana eran tan jugosas que el propio Zaplana estaba preocupadísimo porque al final saltaran las alarmas en la Agencia Tributaria Miguel Ángel

Voz 1552 19:21 ambos un total de nueve empresas utilizó Zaplana y su entorno para esconder en Luxemburgo Uruguay comisiones por diez millones y medio de euros procedentes de las adjudicaciones irregulares bajo su mandato en Valencia a empresas del entorno de Juan Cotino entre otras pero el sumario también revela transcripciones de conversaciones grabadas entre sospechosos una de ellas entre Zaplana y su testaferro Bell hot en un hotel de Madrid el ex ministro se mostró preocupado con la posibilidad de repatriar dinero desliza Zaplana que dispone de dinero en el extranjero pero que sí lo afloraba en España literal me van a decir usted dónde va supuestamente en referencia a Hacienda en esa misma conversación Zaplana lamenta que Ignacio al parecer el ex presidente madrileño Ignacio González no le estaba dando su dinero de Andorra el hallazgo casual de unos documentos en un despacho de abogados relacionado con el yonqui del dinero Marcos Benavent permitió iniciar la operación en dos mil quince Los agentes investigaban el caso Taula pero tras descifrar los documentos se toparon con Zaplana

Voz 1827 20:23 las declaraciones explosivas ayer del antiguo comisario de la Policía que tuvo que investigar el supuesto caso de espionaje político enemigos de Esperanza Aguirre en Madrid dice este antiguo agente que recibió presiones para falsificar informes durante su investigación

Voz 21 20:36 que yo me niego a rectificar uno de los informes hay ordenado por el señor Rivera quería que pusiera la falsedad de todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliver han de señor Boix le ha contestado

Voz 1827 20:50 a José Luis Olivera era por aquel entonces superior en el cuerpo y Manuel Moix el fiscal superior de Madrid Moix estuvo a punto de ser nombrado fiscal anticorrupción pero su intento de nombramiento provocó toda una revuelta fiscal el ex comisario Villarejo niega que él provocara el incendio que destruyó el edificio Windsor en Madrid hace catorce años su defensa difundido un escrito en el que dice que lo que se ha publicado esta semana es falso

Voz 1 21:14 hoy por hoy

Voz 1827 21:16 las víctimas de pederastia van a presentar hoy en el Congreso medio millón de firmas para pedir que los delitos de este tipo no prescriban hasta que la víctima tenga cincuenta años más tiempo en definitiva para poder denunciar es que advierten con la ley actual los últimos casos conocidos en la abadía de Montserrat no podrían denunciarse porque ya están prescritos de allí de Cataluña de Cataluña no llega precisamente un nuevo caso de abusos cometidos supuestamente hace veinte años Radio Barcelona Joan Bofill mundial o la bandera el colegio Claret de Barcelona ha apartado a un profesor religioso si se trata de un docente de la orden Claret Tiana después de la denuncia en Twitter de uno de sus de una de sus supuestas víctimas un hombre cuenta que cuando tenía catorce años fue un viaje a Menorca con este profesor y la picó un insecto cuenta que este religioso le hizo desnudarse ducharse luego el empezaba a tocar con la toalla a partir de aquí aparecieron más denuncias contra el mismo profesor en situaciones similares la escuela no despide al sacerdote pero en un comunicado cuenta que desde hace tiempo se dedica a tareas administrativas y no tiene ningún contacto con los alumnos ahora se le prohibe entrar en la escuela hasta que se aclare qué pasó el director del Centro Vicenç bar

Voz 1727 22:19 a toda persona

Voz 1827 22:21 vamos a todo el mundo que tenga información sobre los hechos que no se calle la justicia dice tiene que actuar de momento no hay ninguna denuncia presentada oficialmente ante la Fiscalía irá jueza de Málaga que investiga la muerte de Julen en Totalán ha enviado ya las primeras citaciones entre otras a este hombre

Voz 9 22:35 jamás en mi vida que por ahí que había un niño jamás en la vida esto no me lo voy a perdonar nunca nunca me lo hubiera perdona dueños

Voz 1827 22:45 la finca donde estaba el pozo es el único que acude en calidad de investigado por un presunto homicidio imprudente Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 22:53 buenos días si la Fiscalía lo cita como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente de momento como decías Avi David Serrano es el propietario de la finca allí el único investigado en este caso también serán citados a declarar en este caso como testigos los padres de Julen la pareja del propietario de la finca Los tres senderistas que estaban en la zona el día de los hechos y pidieron ayuda al uno uno dos a cuatro agentes de la Guardia Civil entre ellos el instructor y el secretario de las diligencias de investigación inicialmente la Fiscalía descarta que otros actores puedan tener responsabilidad penal en los hechos porque tanto al Pocero

Voz 0721 23:25 lo que perforó el agujero donde cayó Julen como el

Voz 0534 23:27 maquinista que hizo la zanja junto al poso serán citados a declarar en calidad de testigos la solicitud ha remitido al Juzgado Instrucción número nueve de Málaga encargado de la investigación de este asunto

Voz 1827 23:43 Elisa Marcela es el título de la última la película de Isabel Coixet allí han tenido una acogida bastante hostil en la Berlinale el Motril emotivo que se va a distribuir por Netflix iba a tener una presencia apenas testimonial en las salas de cine los exhibidores alemanes han pedido incluso su boicot corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 24:02 la polémica que esta el propio director de la Berlinale vaticinaba ha estallado con toda su dureza una dolida Isabel Coixet apela al respeto al autor al festival y a la película en su respuesta a los más de ciento sesenta exhibidores cinematográficos alemanes que han exigido sin éxito la retirada de Eliseu y Marcela de la competición porque no será proyectada en las salas de cine de forma regular Netflix tiene los derechos de distribución de momento sólo ha garantizado que se verá en la pantalla grande española ante la prensa internacional Coixet ha afirmado que boicotear a un autor es algo contradictorio e incoherente dado que el negocio de los exhibidores depende del trabajo de los directores más hacerlo en nombre de la cultura

Voz 23 24:42 Se Ander mensajes o pude entender las razones pero lo que no creo

Voz 0391 24:47 Se justo para la película narra la historia de estas

Voz 23 24:49 mujeres para lo que estamos contando en nombre de la cultura tengamos que sacar esta película de la competencias lo siento pero eso no es cultura Shell absorbe That's

Voz 0391 24:59 el futuro según Coixet pasa por la coexistencia de películas en salas plataformas de streaming la película cuenta la historia de dos mujeres que consiguieron casarse a principios del siglo XX la Galicia rural que Coixet ha convertido en un canto al amor y a la dignidad

Voz 24 25:18 hola cariño a que Bondi llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pistas de alquiler o estoy puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya si te cambias de casta tela vuelven a instalar

Voz 25 25:30 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 26:25 en los deportes

Voz 27 26:30 no impuro y

Voz 16 26:33 Vitoria de anoche en Amsterdam acerca al Real Madrid a los cuartos de la Champions Sampe buenos días

Voz 9 26:38 buenos días Roberto falta todavía el partido de vuelta pero

Voz 1161 26:40 el uno dos en el Johan Cruyff arena sobre el Ajax clarifica la eliminatoria a favor de los de Solari el bar anuló un gol Battaglia Fico por estos Marta dicha Courtois estando en fuera de juego Marcaron Benzema Asensio para los blancos Itzik jets para los holandeses que fueron mejores en la primera parte Nacho primero

Voz 28 26:54 aparte ha sido un partido de sufrir de apretar A Coruña suele decir aquí en el fútbol y sobre todo contentos porque esa victoria no nos ha sorprendido porque sabemos que es un equipo muy intenso

Voz 1161 27:04 estaba apercibido Ramos y vio la amarilla en la recta final del encuentro se perderá el partido de vuelta en el Bernabéu en la zona mixta se contradecían apenas unos minutos esto decía ante las teles

Voz 1727 27:12 ha provocado la tarjeta bueno sí la verdad que

Voz 9 27:15 viendo el resultado te mentiría si te digo pero sí de lo decidido si el minuto ochenta y ocho una tarjeta me perderé

Voz 1161 27:23 a alguien se lo hizo ver y luego ante los radios

Voz 29 27:25 es un lance del juego en en el último minuto que no López

Voz 9 27:29 todo mucho y bueno al final me pierdo el partido de vuelta

Voz 29 27:31 TAP sinceramente tampoco lo piensa mucho con lo que era

Voz 1161 27:34 UEFA podría añadir otro partido más de sanción si considera que lo hizo aposta por reconocer eso que ha forzado la tarjeta para llegar limpio a cuartos se tuvo que retirar Benzema explicaba el porqué Movistar eludir sus todo el proscrito

Voz 30 27:45 desde la minutos cinco coma de cadera golpearle al inicio y luego poco a poco con el frío se se pone duro del voy a descansar un día o dos Si

Voz 0456 27:56 Solari satisfecho con todas las facetas de la

Voz 9 27:58 tipo hemos sabido jugar el partido cuando lo debimos jugar trabajarlo cuando lo tenemos que trabajar sufrir cuando lo teníamos que sufrir y pegar y marcar cuando generamos esas ocasiones pero hicimos todo eso demuestra la fortaleza de los jugadores y el grupo

Voz 1161 28:13 en el otro jugador noche todo eran tres Borussia Dortmund cero resultado que casi deja los ingleses en los cuartos goles de son Llorente y el propio Llorente en El Larguero se mostraba cauto

Voz 9 28:21 es verdad que superar resultado y es difícil no que le den la vuelta pero hay que tener cuidado porque es un equipo peligroso iremos a dormir con la intención de marcar terreno en el partido

Voz 0127 28:32 partidos de vuelta en Madrid el martes cinco de marzo

Voz 1161 28:34 esta noche cuatro partidos con españoles en la Europa League partidos de ida de ronda de dieciseisavos los dos equipos sevillanos juegan en el horario de las siete menos cinco en el Betis no estarán los lesionados Bartra Tello aparte de Emerson tras el Mundial sub veinte Setién después del pinchazo liguero

Voz 31 28:48 yo tengo mucha confianza en mi equipo partidos como el del otro día contra

Voz 1727 28:55 después no los conocemos

Voz 31 28:57 todo

Voz 1161 28:58 y en Roma Lazio Sevilla aparte de los incidentes de anoche en lo deportivo Machín pierde por lesión a Juan Alonso Añón Vidal insólito el técnico ante la crisis de resulta

Voz 9 29:05 creo que ahora no es momento de dudar de que los números dicen que no estamos todo lo bien que si lo hemos hecho con anterioridad tiene más que ver un poco la concentración que no la capacidad

Voz 1161 29:17 los dos levantinos lo harán en el horario de las nueve en Glasgow Celtic Valencia bajas de Roncaglia por sanción aparte de los lesionados paulista Gayá Amine Rodrigo Marcelino molesto con que se subestima el rival

Voz 9 29:26 yo no es tan fácil como tú Basté

Voz 32 29:29 de más difícil preveo un partido mañana de mucha dificultad ganar en Europa fuera de casa es difícil en este campo bastante

Voz 1161 29:36 si el Villarreal en Portugal contra el Sporting sancionado costes Lesionado Bruno son las bajas con las que cuenta Javi Calleja en su regreso a Europa y además en Madrid empieza a ver la Copa del Rey de basket con los dos primeros partidos de cuartos a las siete de la tarde abría el Tenerife Unicaja después desde las nueve y media el Barça Valencia Basket

Voz 1827 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:06 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1827 30:10 el interrogatorio Oriol Junqueras va a protagonizar hoy la tercera jornada del juicio del pluses en el Tribunal Supremo mientras tanto el ministro de Exteriores Josep Borrell dice que sin entrar a hacer valoraciones judiciales hay que defender a España de lo que él llama las mentiras independentista

Voz 1030 30:27 no vamos a dejar que construyan una leyenda negra la España supuestamente represiva que niega derechos y libertades nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de hacer frente esta ignominiosa campaña de descrédito de España que está naciendo los independentistas en todo el mundo

Voz 1827 30:46 esto con España pendiente de lo que anuncia Sánchez mañana después del Consejo de Ministros con toda la oposición pidiendo elecciones generales el presidente va a esperar al viernes para hablar con el Rey ya de vuelta de su visita oficial a Marruecos enviada especial a Rabat María Manjavacas

Voz 1727 31:01 hoy en Rabat la jornada tiene un marcado carácter económico porque se constituye formalmente el Consejo Económico Marruecos España conocido Pierce Máis una especie de patronal deseo de conjunta con empresarios de los dos países aquí en Marruecos están instaladas ochocientas empresas españolas casi veinte mil mantienen relaciones comerciales la agenda se completa con una visita de la Reina a una escuela que acoge y reinsertar a niños de la calle con una reunión de los Reyes con escritores marroquíes en lengua española y con una recepción a la colectividad española con la que ya se pone punto y final a esta breve pero intensa visita de Estado de los Reyes a Marruecos

Voz 1827 31:40 la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 2 31:44 buenos días hasta ahora vez encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A42 a la altura de Parla la A cuatro a su paso por Valdemoro Pinto San Cristóbal de los Ángeles circulación lenta además en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia helados Villaverde en dirección a cuatro en As estos días un vehículo averiado complica la conducción en la A sesenta y seis a la altura de remolque a en sentido creciente del kilometraje dificultades también por avería en Vizcaya en la AP68 a su paso por Arrigorriaga hacia Bilbao en el resto de la red vial nacional se circula sin problemas eso sí desde la Dirección General de Tráfico les insistimos que recordamos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad

Voz 1827 32:28 en el tiempo seguimos consola en toda España pero ojo porque va a haber bancos de niebla por la mañana

Voz 9 32:59 con El País polemista y ahí está la polémica pueden ser irracional por mucho que se parezca a nosotros tener derechos de autor cronista

Voz 26 33:11 ahora pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas vigilante

Voz 9 33:20 para otro otro reverso de suelo

Voz 26 33:23 con él es más que es una persona queda claro Isaías Lafuente

Voz 9 33:30 Byrne si La Ventana con Carles Francino

Voz 8 33:43 en Hoy por hoy son las seis y treinta y cuatro mil

Voz 1727 34:01 dos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España pum una noticia de esta noche porque han apuñalado a dos españoles durante una pelea entre aficionados de Lacio y el Sevilla que juegan mañana un partido de

Voz 0127 34:15 la Europa League en la capital italiana en Roma

Voz 1727 34:17 toma pero nos lo cuentan desde Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0721 34:21 buenos días Pepa uno de esos dos españoles está

Voz 1727 34:24 clave si la pelea ocurrió sobre las nueve y mal

Voz 0721 34:26 de de la noche en una calle muy cercana al coliseo en esta trifulca se vieron envueltas unas cuarenta personas el caso está en manos de la policía italiana según las primeras investigaciones un grupo de hinchas con el rostro cubierto y con armados con porras y cuchillos atacaron a unos aficionados sevillista que se encontraba en una céntrica plaza de la ciudad muchos acabaron refugiándose en restaurante cercano para evitar los golpes cuatro aficionados del Sevilla dos de ellos españoles resultaron heridos uno de ellos como decías de gravedad está previsto que unos dos mil aficionados sevillistas viajen a Roma para el encuentro de esta

Voz 1727 35:02 noche y lo que les vamos a contar ahora también ha sucedido en torno al mundo del fútbol aunque mucho más cerca en el equipo del Levante en Valencia un juez ha condenado a los padres de dos jugadoras de trece años que les sacaron una foto en los vestuarios a una compañera desnuda y después difundieron esa foto tienen que pagar los padres una indemnización de tres mil euros Ana très bon día

Voz 35 35:25 bon día una indemnización que también tendrá que abonar el club

Voz 13 35:28 el juzgado condena a los padres de las compañeras

Voz 35 35:30 de la víctima al ser responsables de los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su guarda y condena al club por no emplear la diligencia de un buen padre de familia y permitir que dos de sus jugadoras eran en los vestuarios a su víctima cuando dada su edad requieren de un plus de control o tutela de sus actos la víctima denunció que antes de ese incidente sufría insultos de sus compañeras pero el club ni los padres de ellas le hicieron caso alegando que eran cosas de niños el juez rechazara versión de las fotógrafas de que la aparición de la víctima desnuda era casual

Voz 1727 36:03 en Euskadi la ONG Sos Racismo denuncia que los conductores de los autobuses se saltan la ley le piden el pasaporte a personas negras que viajan a Francia

Voz 13 36:14 o a Portugal Eva Morente uno hola denuncia la ONG que más que como chóferes de autobús actúan como policías de frontera pidiendo pasaporte o visado y así lo vienen constatando desde noviembre hinchas su Aguirre de la red de acogida ciudadana de San Sebastián

Voz 36 36:27 se están produciendo controles raciales por lo que los chóferes de determinadas compañías de autobuses piden la documentación a las personas por el mero hecho de ser negras hemos comprobado in situ que no se les deja subir cuando ya tienen el billete en la mano

Voz 13 36:41 una situación insiste esos racismo que no se ajusta a derecho tal y como recoge una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que resuelve que independientemente de las políticas internas de las compañías de transporte Un conductor no puede exigir esos documentos por no tener la potestad de ejercer como un policía de extra

Voz 1727 36:57 María y también denuncian un trato desigual cientos de ciudadanos chinos en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días a ver si lo explicamos bien denuncian que el BBVA les ha bloqueado sus cuentas corrientes sin previo aviso por la ley de prevención de blanqueo de capitales

Voz 0978 37:12 sólo unos cinco mil ciudadanos chinos de los barrios de EEUU sede de Vallecas los que ahora mismo se plantean ir a la justicia de forma colectiva e individual por para denunciar este bloqueo el banco que más quejas está encontrando Nos dicen es el BBVA ayer la oficina tuvo que cerrar en Usera por las aglomeraciones de ciudadanos chinos con esas cuentas bloqueadas dicen que no pueden

Voz 0411 37:30 pagar los recibos mal muy pena es congelar todo mi cuántas no puede llegando mismas no por los gastos de la plataforma de la entender en la casa también a olas no

Voz 1727 37:44 eh

Voz 9 37:46 si el colegio te teléfono puesta a las dos mujeres que no pueden acceder a su dinero les cuesta entender

Voz 0978 37:54 toma y completar toda la documentación que les pide el banco las entidades dicen que están cumpliendo la ley contra el blanqueo pero los afectados se quejan de

Voz 1727 38:01 que son perseguidos por ser chinos vamos ahora con lo último que han ideado las fuerzas de seguridad en Mallorca para intentar luchar contra el turismo de borrachera quieren que se prohiba beber alcohol en los aviones en los aeropuertos Peter Cher no colles bon día buenos días

Voz 13 38:27 lo han reclamado en Palma durante una cumbre internacional sobre el turismo de borrachera en la que han participado especialistas de los sectores aéreo turístico de lujo de fuerzas de seguridad del Reino Unido Alemania y Países Bajos consideran que la legislación española es muy laxa en este aspecto impiden por lo tanto la prohibición del consumo de alcohol en aeropuertos sin vuelos comerciales y una mayor coordinación internacional para hacer frente a los riesgos que generan los viajeros borrachos la Policía Local de Palma advierte del incremento del turista preferentemente joven holandés y alemán que viene a comería emborracharse durante tres días Miquel que Blas es el mayor de la Policía Local

Voz 38 39:01 último que lo digo o a veces ni como ellos

Voz 13 39:04 en el patata curiosidades es dice que durante tres días comen patatas hamburguesas y salchichas desde el Instituto Europeo de Estudios de prevención apuestan por ofrecer alternativas de ocio a aumentar los precios de las bebidas y limitar las horas de venta

Voz 8 39:25 Intermón

Voz 1727 39:26 éramos esta mañana la Mesa de España donde la hemos iniciado en Andalucía porque es allí donde han encontrado la segunda huella Neandertal más antigua del mundo tiene veintinueve mil años aparecido en una duna en Gibraltar Elena

Voz 0721 39:40 sí según los investigadores esta huella Pepa pertenece a un adolescente que medía sobre un metro treinta Un hombre de Near dental que vivió en las cuevas del Peñón y como decías es la segunda que se ha encontrado en el mundo dejó la marca en una duna junto al Peñón hace veintinueve mil años y esta zona pues tenía un ecosistema parecido al de Doñana Fernando Muñiz profesor de cristal o grafía de la Universidad de Sevilla el adolescente dar un paseo

Voz 9 40:06 en ese partido para acá nunca Faro sabe muy bien qué actividad pues dejó dejó este este registro

Voz 0721 40:12 junto a esta huella del joven Near dental los investigadores de las universidades de Huelva y Sevilla han certificado huellas de leopardos elefantes cabras o linces

Voz 1727 40:21 nunca deja de sorprender Andalucía Elena mil ciento nueve miras

Voz 0721 40:25 que si un pozo de sabiduría un abrazo

Voz 1727 40:27 otro Pepa adiós

Voz 1 40:32 enorme

Voz 1727 40:40 el presidente los grupos del Parlamento Europeo se han comprometido a que todos los eurodiputados hagan obligatoriamente un curso contra el acoso sexual Se va a crear además un Comité para que estudie las posibles denuncias que se produzcan dentro del Europarlamento Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 40:59 empezaron como un grupo de jóvenes asistentes eurodiputados españolas la mayoría de las coordinadoras y han conseguido que los grupos políticos y el presidente del Europarlamento se comprometan a realizar un cambio en el reglamento para que sea obligatorio para los eurodiputados un curso contra el acoso

Voz 39 41:18 los quedan cien días de mandato cien días donde lo hemos escuchado al presidente del Parlamento la necesidad Happn

Voz 40 41:25 de de la

Voz 39 41:28 tirador ir hacer los cambios que necesita este Parlamento para ser un modelo para otros Parlamentos nacional

Voz 0738 41:33 estarán Chacal Vera portavoz del colectivo ni tú confiando que el presidente de la Eurocámara no dará marcha atrás il cumplirá lo firmado Ike además del curso obligatorio también se creará un comité creíble para estudiar los casos de denuncias

Voz 1727 41:58 después de una tormenta masiva de polvo la NASA da por muerto al Opportunity el robot que descubrió indicios de agua en Marte la Agencia espacial ha despedido al robot con honores de héroe porque su misión ha durado quince años mucho más tiempo del que preveían los ingenieros Javier Corbacho

Voz 1827 42:17 aterrizó en el planeta rojo en dos mil cuatro y provocó la habitual alegría de los científicos de la NASA

Voz 41 42:22 al día escasos tan salen ancestros moros

Voz 1827 42:25 bueno

Voz 41 42:27 eso pues si d'Onyar

Voz 26 42:30 ese fue uno de sus grandes descubrimientos que el planeta

Voz 1827 42:33 ojo es en realidad gris color rojizo se debe a que está recubierto por una capa de polvo pero el granito de Opportunity fue encontrar indicios de agua en Marte demostrar que el planeta era habitable hace millones de años porque tenía agua líquida en su superficie Opportunity se construyó para durar unos noventa días si al final recorrió Marte durante quince años la NASA perdió la conexión con el vehículo el pasado junio y ayer ya dio por perdido el contacto para siempre

Voz 1727 42:58 sí pero bueno

Voz 1827 43:01 en un vídeo homenaje la NASA despidió a la robot hablan de Opportunity en femenino y en Twitter miles de usuarios le dieron el último adiós con multitud de mensajes con el texto RIP OPI OPI que es el diminutivo de Opportunity

Voz 1727 43:18 una delegación de Estados Unidos está ya en Pekín para intentar un acuerdo con China que ponga fin a la guerra comercial entre los dos países que ha desencadenado Donald Trump tienen quince días de plazo antes de que se endurezcan los aranceles entre ambos países Jordi Fábrega

Voz 0127 43:35 el uno de marzo cuando acaba el plazo si ese día no

Voz 1727 43:38 hoy acuerdo suben los aranceles de nuevo

Voz 0127 43:41 las reuniones entre las dos delegaciones empiezan esta misma mañana en Pekín con pesimismo porque ambas partes asumen que el acuerdo está lejos a pesar de los avances que se lograron en los últimos contactos de hace unas semanas en Estados Unidos los principales problemas siguen siendo la protección de la propiedad intelectual la transferencia forzada de tecnología los subsidios de China a las compañías locales también las dificultades que tienen las empresas extranjeras para acceder al mercado chino este lunes la administración americana de Donald Trump ha asegurado que no piensa ampliar ese plazo que tienen de negociación con China y que fija el uno de marzo como tope para alcanzar una cosa

Voz 9 44:21 pero

Voz 44 45:11 el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 1100 45:16 el eh

Voz 45 45:18 a la de

Voz 46 45:23 eh

Voz 1727 45:27 entre todos los mataron dice esta mañana Josema

Voz 1100 45:31 buenos días Pepa Se acabó lo que se daba tiene ya una ducha imposible mañana sabremos cuándo serán las próximas elecciones convendría centrar el tiro hubiese señalar lo primero que es una pena que hayan salido durante unos presupuestos con un importante contenido social y que rompían aunque fuera suavemente con el austericidio impuesto por Rajoy el rampante Enyo capitalismo de Bruselas tumbar los Presupuestos significa que no habrá reforma fiscal y las mejoras previstas para parados todos los jóvenes aumentaban las becas y bajaban las tasas universitarias ni tampoco las mejoras para personas dependientes plan para erradicar la pobreza infantil ya puestos Catalunya tampoco recibirá los trescientos veinte millones para Cercanías o los doscientos para otras infraestructuras Junquera así Torras habrá que renunciar a esos beneficios para los catalanes por el famoso Proceso por supuesto porque el rechazo de la derecha nunca permitirán un mordisco a sus privilegios de toda la vida es claro y meridiano de sus recetas económicas en beneficio de los de siempre ya las conocemos ojalá Pedro Sánchez de algún tiempo para las elecciones hasta otoño por ejemplo para tratar de pelear con decretos leyes algunas de esas medidas pero quizá haya que ir en las urnas en abril o mayo pronto lo sabremos y una cosa más anoten el nombre de María Jesús Montero por si acaso el ojo izquierdo

Voz 47 47:04 jo

Voz 1 47:17 que el amor si habrá

Voz 9 47:18 paso que el amor no sin mini con este lema llegarán de la fuente

Voz 0456 47:24 también de Antonio de Santiago buenos días

Voz 48 47:26 a mí me surge la duda de saber si alguien Samira vosotros presupuestos es decir unos probablemente los hayan leído pero como no les conceden en el derecho a la autodeterminación o hablar de él los

Voz 9 47:39 detestan directamente a los otros como acechar al ocupa La Moncloa puso exactamente lo mismo sobre ese derecho a la autodeterminación bon día

Voz 49 47:47 bon día Ramón desde Valencia creo que el derecho de autodeterminación es inherente a la democracia creo que Si no existe este derecho no hay democracia en cualquier caso si no está recogido en la Constitución lo que hay que hacer es recogerlo por otra parte al establishment español lo único que les interesa de Cataluña es el veintiuno por ciento del PIB sino fuera por eso ya la hubieran dejado votar dejamos

Voz 0456 48:12 pues los presupuestos la pregunta era elecciones si no cuando

Voz 50 48:16 qué claro de Palencia buenos días que parece que lo más correcto lo más ético sobre todo para acabar con la crispación política que tenemos en estos momentos sería convocar elecciones pero yo que soy un poco cabezota y sobre todo por no dar la razón a los tres magníficos a lo mejor no las convocaba

Voz 0456 48:36 Elecciones y pide desde A Coruña Christian