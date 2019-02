Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días vamos a elecciones generales mañana sabremos la fecha

Voz 2 00:27 la derecha radicalizada y el independentismo nos impiden seguir avanzando y él lo dijo Vengo a gobernar y hacer reformas este país tiene que salir de la crisis con más igualdad más justicia en ese sentido repito es que estamos en Veinticuatro horas una competencia que es suya

Voz 1727 00:45 la competencia que es suya es la del presidente del Gobierno que mañana en Consejo de Ministros dirá cuando vamos a votar la vicepresidenta Calvo gustó anoche en Hora Veinticinco Se acabó el rechazo del Congreso a los presupuestos del Gobierno a Boca elecciones y cómo quedan las mejores las mejoras sociales que el Gobierno anunciado en estos ocho meses pues siguen en vigor porque no dependen de la aprobación del presupuesto la subida de las pensiones del sueldo de los funcionarios o el incremento del Salario Mínimo eso ya está y eso no se toca pero sin embargo lo que se pierde es el incremento de la financiación para la dependencia para la lucha contra la violencia de género el permiso de paternidad o las becas enseguida los escuchamos a todos porque PP y Ciudadanos van tan deprisa que hablan ya de posibles alianzas poselectorales los independentistas siguen en el relato de la inflexibilidad absoluta culpando a toda la izquierda española

Voz 3 01:42 perdió sois todos lo español se ha cogido miedo sea civilizado rompió las negociaciones no se puede ir a encarar los retos que tenemos con con una izquierda tan atemorizada

Voz 1727 01:56 hoy escucharemos Oriol Junquera es declarar en el juicio al pluses juicio donde ayer el fiscal contra argumentó a las defensas que habían hablado un día antes de una causa general al Independent

Voz 4 02:08 disco no es el independentismo lo que se juicio son los gravísimos hechos que acaecieron los meses de septiembre octubre del año dos mil diecisiete El objeto de este enjuiciamiento

Voz 1727 02:20 es jueves es catorce de febrero y las últimas horas nos dejan otras dos noticias relacionadas con los tribunales la primera el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana cobró al menos diez millones de euros en mordidas según la Guardia Civil

Voz 1827 02:34 misiones que presuntamente cobró de adjudicaciones fraudulentas cuando estaba al frente de la Generalitat según los investigadores Zaplana escondía todo ese dinero en el extranjero a través de una red de empresas la segunda sobre la muerte

Voz 1275 02:45 de de Julen el juzgado que investiga ha citado a declarar al

Voz 1827 02:47 niño de la finca de Totalán donde está el pozo por el que el niño cayó le imputa un delito de homicidio imprudente El Pocero y los padres del niño también acudieron como testigos

Voz 4 02:56 pero ante

Voz 5 02:57 sí sí ahí Elvira plan b boy de

Voz 1727 03:02 y así sigue Donald Trump cuando le pregunta si tiene alguna idea de qué hacer si Maduro no se va Maduro aquí en el Papa no llama expresamente presidente en una carta que le ha enviado Ike ha publicado el periódico italiano el Corriere della Sera critica Francisco la falta de acuerdos para salir de la crisis en Venezuela a la iglesia venezolana no les sorprende la carta porque a su juicio

Voz 0978 03:23 yo no cambia la postura del Vaticano

Voz 1727 03:26 sorprende pueden absoluto

Voz 5 03:29 de el Vaticano que

Voz 6 03:31 lo que ha querido estar muy preocupado y ciertamente que lo ha estado siempre de la situación que vive

Voz 1727 03:36 Venezuela y aquí en España un dato bastante desconocido cada año Se corta el agua en trescientos mil hogares porque no pueden pagar la factura son datos de la Asociación Española de abastecimiento Luis Babia no es sugerente y ha pedido junto a otro centenar de asociaciones que Bruselas reconozca el derecho al agua potable

Voz 5 03:56 pocos han legislado a favor del derecho humano el saneamiento y esto hace que desde la sociedad civil los operadores público exijamos a la Comisión y a la Unión Europea que haya introducción de esto en las directivas

Voz 1727 04:15 quién el deporte Sergio Ramos se expone a una sanción de dos partidos en la Liga de Campeones

Voz 1161 04:21 estaba apercibido de sanción se veía una tarjeta amarilla en el minuto ochenta y ocho ganando su equipo uno dos con lo que se perdería la vuelta contra el Ajax en el Bernabéu pero en zona mixta ante las teles reconoció haberla provocado

Voz 1896 04:30 ha provocado la tarjeta o bueno sí la verdad que viendo el resultado mentiría si ocasión lo decidido así

Voz 1161 04:37 alguien del club de aviso y ante las radios pero es un lance del juego en el último minuto que en fin y al cabo el pierde el partido de vuelta sinceramente tampoco lo pensado mucho la UEFA puede añadirle un segundo partido de sanción si finalmente considera que fue provocado

Voz 7 04:49 ah

Voz 1727 04:51 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 1827 04:55 buenos días una mañana más hace frío ambiente de invierno con heladas eh

Voz 0978 04:59 la mayor parte del interior pero también como ha pasado las últimas jornadas este frío va a ser efímero durará poco a la que despunte en Sol y va a lucir durante toda la jornada temperaturas subiendo rápidamente durante la tarde máximas de catorce a dieciocho grados algunas nubes en el Mediterráneo pero alternando igualmente con muchos ratos de sol en Canarias las temperaturas empezarán a bajar pero esta tarde todavía calor con máximas de más de veinticinco grados

Voz 1727 05:21 son las cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 8 05:26 abrí la puerta a que encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 9 05:38 por qué no una hipoteca sin comisiones hipoteca variable Openbank desde Euribor más cero ochenta y nueve Tina anual sólo con tu nómina no busques más condiciones en Open Bank punto es hipoteca tipo variable el Banco de futuro hoy tipo fijo primer año uno noventa y nueve Tae variable uno cero seis oye tú tienes alarmen si la de Securitas Direct inquietan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 10 06:03 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 11 06:09 protege y provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 06:22 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1389 06:26 me duele como progresista que se vote en contra unos presupuesto que contienen todo lo que entendemos que encamina una sociedad hacia un sendero de mayor justicia

Voz 1 06:35 ya entiendo aunque lo comparta la causa que ustedes defienden pero no termino de entender de ninguna manera de qué forma tumbar estos presupuestos ayuda la causa del diálogo con la que apostamos la mayoría de este Parlamento alguno piensa que cuanto peor es mejor pero eso nunca es así no veo

Voz 1727 06:52 cuál es la ventaja para Catalunya de rechazar estos presupuestos por tierra Mariaire o lo que es lo mismo desde La Moncloa desde toda la izquierda y desde Euskadi intentaron convencer ayer a los independentistas de que no votaran en contra de los Presupuestos Generales que además intentar revertir los recortes sociales invertía más dinero en Cataluña pero no lo consiguieron y sin presupuesto Ana botón buenos días buenos días todo el Gobierno habla ya de elecciones pero la duda es cuando Pedro Sánchez anunciará sus

Voz 0127 07:19 planes mañana después del Consejo de Ministros el veintiocho de abril es la fecha que prefieren algunos miembros del Gobierno aunque ninguno quiere posicionarse en público la vicepresidenta a Carmen Calvo estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 12 07:30 no deberíamos está poco darle demasiada

Voz 2 07:32 en veinticuatro horas Él tiene esa competencia él es una persona muy sensata y muy realista por lo tanto yo no voy a invadir una competencia que no es mía

Voz 1727 07:42 también ha pasado por la Ser el primer secretario del PSC

Voz 0127 07:44 Miguel Iceta timón o monos fotos Cartago Fiji toreando descarta que Pedro Sánchez siga gobernando con decretó su que presente unos nuevos Presupuestos después del verano fuentes socialistas aseguran que la cúpula de Ferraz que en su día defendió el Super domingo ahora apuesta también por el veintiocho

Voz 1727 07:59 y mientras el Gobierno en los independentistas se lame las heridas la derecha va pasando pantallas a gran velocidad hice pone ya en el día después de las elecciones generales

Voz 1017 08:08 los españoles pidieron el domingo unir esfuerzos frente al separatismo y frente al populismo si los españoles nos piden que hagamos un frente común para intentar mejorar la economía real la legalidad y la convivencia en España parece irresponsable que les ofrezca un proyecto fracturado creo

Voz 13 08:27 que la salida es echar a Sánchez de La Moncloa ni siquiera están convocadas las elecciones pero vayan no me escondo se lo dijera en la cara Sánchez

Voz 1727 08:33 que creo que él era un obstáculo Pablo Casado y Alves Rivera Alves Rivera que por cierto se cuida mucho de decir que no va a pactar con el PSOE sus críticas las dirige al presidente del Gobierno a Sánchez Sánchez que sigue sin decir una palabra en público sobre la crisis que le ha costado los presupuestos y la elegida

Voz 14 08:49 la Tura

Voz 1727 08:55 antes de saber si tenemos que votar dos veces esta primavera antes vamos a escuchar cómo se defiende Oriol Junqueras de los presuntos delitos de rebelión sedición y malversación el martes su abogado alegó que esta es una causa general contra el independentismo ayer la Fiscalía y la Abogacía del Estado dijeron que no que se juzgan hechos concretos ya empezamos a ver Javier Álvarez cómo está llevando el Tribunal este juicio tan complejo

Voz 0689 09:20 el tribunal los dejó ayer observar cuál va a ser su permisividad y talante para el juicio no han impedido ningún tipo de alegato de defensa orientado hacia la política pero saben que eso no es lo que se juzga por lo que poca relevancia podría mostrar en la sentencia este tipo de argumentos los jueces a través de su presidente también están dejando claro que los tiempos de intervención y las preguntas que se repiten no van a tener la vida en el juicio por ahora ha sido en forma de ruego ustedes que eviten esa repetición de argumentos pero cuando llegue los testigos a los interrogatorios de los acusados el presidente tendrá una visión más restrictiva para evitar eternizar el juicio el martes todo fue un pasaje feliz porque era los abogados los que hablaban ayer el público las familias los invitados han podido entender con más claridad por dónde van a ir los derroteros de la vista han visto cuál va a ser el tono ritmo y sentido de la acusación del Ministerio Fiscal en la defensa del Estado de

Voz 1727 10:08 son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 17 10:11 no inepto que esto

Voz 5 10:17 ah

Voz 17 10:19 no

Voz 18 10:22 yo como quieras pero náuseas dinero porque suelen Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales informa Cristina Bankia pues Bankia punto es

Voz 14 10:31 qué tal tu finde Bulut tal reinventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de Berango IBI favorito corrido este permisos de polvo

Voz 19 10:39 sí admite los quedarse en casa no ese plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluido

Voz 9 10:50 estar mobbing o lleve a tú tienes alarmen si la de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 10 10:58 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 11 11:05 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece Hoy por hoy

Voz 1727 11:19 en la evidencia sugiere que la tasa de pobreza crece cuanto menos dure el contrato bueno esta frase es una evidencia verdad pero tiene el valor añadido de que la la escribe la Organización Internacional del Trabajo en un informe en el que asegura además Isabel Villar buenos días unos días que España es el país europeo en el que se hace más contratos de menos de seis meses

Voz 0127 11:41 el seis de cada diez contratos que se firman aquí Durán

Voz 1727 11:44 menos de medio año mientras que en Alemania apenas son uno de cada diez Si miramos el total de los trabajadores los temporales suponen el veintiséis por ciento la cifra más alta desde el año dos mil ocho la inmensa mayoría de quiénes tienen este tipo de contrato en España según la OIT no porque quieran sino porque no encuentran un trabajo indefinido les pasa al ochenta y cinco por ciento de los trabajadores alerta además la OIT en su informe que el hecho de que haya tantos contratos que duren tan poco puede aumentar la inseguridad de los trabajadores y también frustrar su carrera profesional y también en la temporalidad aparece la brecha de género según el informe el treinta y cuatro por ciento de las mujeres tienen contratos de menos horas para dedicar más tiempo a responsabilidades familiares pero esto sólo les pasa al dieciséis por ciento de los hombres sí sobre precariedad laboral un juzgado de Madrid ha reconocido como falso autónomo a un hombre que trabajaba para globo una empresa de reparto a domicilio es la primera vez que ocurre en el caso de esta empresa Rafa Muñiz

Voz 1772 12:35 buenos días el juez de Madrid ha obligado a Globo a readmitir al trabajador que fue despedido tras participar en una huelga el magistrado argumenta que el trabajador tiene que ser asalariado Hinault falso autónomo porque sin la ayuda de la aplicación de globo que conecta a repartidores con sus clientes el trabajador no podría conocer y ofertar sus servicios el juez que ha dictado la sentencia se alinea así con el criterio de la Inspección de Trabajo y en contra de otros dos magistrados que fallaron a favor de la empresa añadiendo

Voz 1827 13:03 más confusión al marco legal

Voz 1727 13:08 la Comisión Europea ha ampliado su lista negra de países que suponen una amenaza para el sistema financiero porque no controlan adecuadamente si el dinero procede de lavado o del terrorismo y ampliado esa lista para meter otros once Estados entre ellos Arabia Saudí Panamá Ésta es la propia esta de la comisión Ajdabiya buenos días buenos días pero ahora la tiene que aprobar el conjunto de los Estados miembros y el Parlamento Europeo sí añadiendo nos a esa lista la comisión no puede sancionar a estos países pero sí puede imponerles controles adicionales a sus bancos Europa intenta así poner un tapón y protegerse ante las actividades ilícitas de bancos extranjeros que tengan leyes más blandas en sus países de origen

Voz 5 13:45 más sol Be el malo

Voz 1727 13:49 Europa no debe ser un destino para dinero ilícito ha dicho este miércoles la comisaria europea Vera your Aurora la comisión fija así un protocolo para los clientes de bancos de los estados que estén en la lista para poder detectar e incluso bloquear operaciones que levanten sospechas entre las nuevas incorporaciones además de los saudíes Afganistán Irak o Puerto Rico ya en Estados Unidos estudian qué hacer con El Chapo Guzmán una vez que la Justicia dicte su condena ya lo han declarado culpable y se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua la duda es donde cumplirla porque en México se jugó dos veces la principal opción es enviarlo ahora a una cárcel de máxima seguridad en Colorado a la que llaman el Alcatraz de las Montañas Rocosas Pascual

Voz 1684 14:28 la te buenos días buenos días en la cárcel de Florence cumplen condena cuatrocientos presos pasan veintitrés horas en sus aldeas sólo tienen una hora para salir y hacer ejercicio en una zona incomunicada de hecho pueden pasarse años sin tocar a nadie el complejo ubicado al pie de un paisaje imponente de montañas que los presos nunca pueden ver está rodeado por doce torres con francotiradores el Chapo sabrá este verano si le mandan como todo indica esta prisión donde difícilmente podrá repetir una fuga quien

Voz 1727 14:58 en Francia ojo a esto Francia un grupo de científicos se ha inspirado en una hormiga del desierto para crear el primer robot capaz de orientarse sin GPS es una criatura de hierro y de plástico que puede llegar prácticamente a cualquier sitio utilizando sólo una brújula sensible a la luz del sol lo cuenta Javier Gregory se llama

Voz 0882 15:18 ante Bot y es el primer robot que puede moverse de forma autónoma llegar a su destino con mucha precisión sin la ayuda del famoso GPS ha sido diseñado por técnicos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y copia las excepcionales capacidades de navegación de las hormigas porque es un vino por robot una nueva rama Adela robótica como nos explica Antonio va a experto de la Universidad Menéndez Pelayo

Voz 1727 15:45 esa capacidad de analizar un montón

Voz 20 15:47 información en poco tiempo y organizarla es yo creo que es el elemento esencial de este de este existen

Voz 0882 15:52 además apenas pesa dos kilos y mide un metro de altura con el objetivo de poder acceder a escenarios difíciles como centrales nucleares tras un accidente o también a desastres de guerra

Voz 14 16:06 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro peluche que dice le regalas esos zapatos que también quería

Voz 21 16:12 mucho te sientes muy hippie busca si quieres sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bush

Voz 22 16:27 llega la tarifa más grande ya abundante que jamás presentado ya

Voz 8 16:30 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible sólo Esteves date prisa llama al tinte de jazz Tell es una enamorada de los deportes Food y sobre Ama el amor sea como sea tu pareja en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que éste están Valentín acierte el catorce de febrero certeras con el corteinglés

Voz 21 17:07 con vivos tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra han dibujó punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos Is de Teddy Burgos

Voz 23 17:21 Pepa Bueno

Voz 1727 17:23 amamos tanto la radio que aunque existe un Día Mundial de la Radio que fue ayer hay quién lo celebra todos los días como Javier González Ferrari

Voz 0881 17:38 lo de mi mirada de hoy no se va a dirigir a la política hoy quiero homenajear a quienes cada día con vuestra voz con vuestra palabra seguir llevando a más de veinticuatro millones de ciudadanos el sonido de la vida ayer se celebraba el Día Mundial de la Radio pero desde hace casi cien años tenemos la inmensa fortuna de celebrarlo todos los días en estos tiempos de la verdad y las noticias falsas en las redes sociales mientras no pocos espacios de televisión banaliza cuando no directamente frivoliza la actualidad la radio sigue siendo el medio más creíble

Voz 1727 18:15 más riguroso sin renunciar

Voz 0881 18:18 Ello al humor inteligente y la ironía que es todo lo contrario a la vulgaridad y la zafiedad en la que han caído una parte importante del resto de esos medios a los que acabo de aludir también en estos tiempos revueltos en muchos casos francamente desagradables la radio sigue siendo la banda sonora de nuestras vidas

Voz 16 18:42 es

Voz 1727 18:45 un abrazo muy fuerte gracias Javier vamos a por los oyentes

Voz 0882 18:52 Elecciones sonó cuando porque buenos días

Voz 25 18:55 los serían soy Mari Carmen y Alcalá de Henares

Voz 1727 18:58 yo le diría que

Voz 8 19:01 no no no que muestre mano dura que hace mucho muchas gracias buenos días

Voz 26 19:10 yo no les daría placer a los cuatro jinetes del Apocalipsis de convocar elecciones y agotaría la legislatura a base de decretos para que se despejen entre ellos

Voz 0882 19:20 muchas gracias un abrazo Juan tampoco las quieren desde Madrid Isabel lo Pedro

Voz 27 19:24 durante los años gobierna el Partido Popular estuvimos prácticamente sin gobierno con el Gobierno interino y fueron los dos años mejores de su legislación esta manera por lo menos podríamos frenar unos cuantos meses más el avance del ultra liberalismo de la xenofobia de los un abrazo

Voz 0882 19:39 sin embargo desde Carlet en Valencia Ramón exclama el presidente debía de convocar elecciones ya todo no puedes juntar Nicolás municipales que con las autonómicas y también las pidió Antonio de Motril

Voz 28 19:49 porque el Gobierno no puede seguir con los presupuestos de la derecha a mi me gustaría que la elecciones fueran junto con la municipal porque aumentaría la participación

Voz 1727 20:03 gracias Antoni a todos en seis y veinte en Canarias

Voz 8 20:14 Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:16 cuatro grados en la Gran Vía tiempo estable sin cambios mucho sol y temperaturas agradables esta tarde primero fueron los policías municipales después los trabajadores del Samur y ahora los bomberos la legislatura se le vuelve a complicar al delegado de Seguridad y Emergencias de Carmena Javier Barbero ayer Le dimitió toda la cúpula de los bomberos de Madrid doce dimisiones en bloque por la irresponsabilidad con la que dicen Barbero está tratando de aplicar la jornada de treinta y cinco horas para estos profesionales le acusan de no escucharles iré comportarse de forma dictatorial la semana pasada Barbero fulminó a dos mandos de su departamento entre ellos al jefe del cuerpo Carolina Gómez cuéntanos

Voz 0127 20:53 los bomberos aseguran que Barbero está llevando a cabo una purga estalinista y que miente cuando dice que el jefe del cuerpo y el director de Emergencias han sido destituidos por cuestiones técnicas

Voz 1827 21:02 la decisión técnica de la que habla pero

Voz 12 21:04 a mí me deja un poco perplejo indica que quiere profundizar sobre un proyecto pues que que lo ponga encima de la mesa hay que nos cuente a todos y nos explique cuál es ese proyecto Cesc es pura falacia

Voz 0127 21:16 es Rubén Gallego uno de los Bomberos de la directiva que ha presentado la dimisión en La Ventana de Madrid ha asegurado que el delegado de Seguridad del Ayuntamiento les ha llegado a proponer cerrar el parque de bomberos de Tetuán para poder aplicar la jornada de treinta y cinco horas que rige para el resto de funcionarios públicos

Voz 12 21:30 no llegó a proponernos reducir los activos durante la noche en determinados parques ascensiones parciales a lo largo del día y cierres concretos absolutos cómodo para que el cuarto de avenida de Asturias

Voz 0127 21:40 los bomberos de momento descartan convocar una huelga

Voz 1275 21:43 tras estas dimisiones el Ayuntamiento de Madrid dice que de momento no les ha llegado ninguna comunicación oficial así que van a esperar para valorar lo ocurrido PP Ciudadanos aprovechan la tesitura para cargar contra el concejal Barbero José Luis Martínez Almeida Partido Popular Begoña Villacís ciudadanos impuestos una determinaba

Voz 0882 22:00 yo política que al final lo que está poniendo en riesgo es a los madrileños porque hay que decirlo claramente la operatividad de los parque de bomberos no está garantizada en este momento lo que

Voz 2 22:08 lleva a concluir es que todos estos ceses que son muchos que ya son calificados de purga se podrían haber evitado con un solo cese el cese del delegado del señor barbero

Voz 14 22:21 jueves catorce de febrero

Voz 1275 22:22 no giro importante en el juicio del caso espías Un

Voz 0978 22:25 comisario implica al fiscal Manuel Moix

Voz 1275 22:28 tú eres con Virginia Sarmiento es Jaime Barrado Kaymer

Voz 0978 22:30 los los supuestos seguimientos asegura que tanto a su superior en la UNED como entonces fiscal superior de Madrid pusieron trabas en la investigación hoy se celebra una nueva sesión del juicio con la presencia de otros nueve policías

Voz 1275 22:40 el presidente de la comunidad pide elecciones cuanto antes Ángel Garrido suma otras voces del PP asegurando que el rechazo de los Presupuestos Generales es un fracaso

Voz 0978 22:46 y que urge un adelanto de los comicios cientos de ciudadanos chinos en Madrid han visto bloqueadas sus cuentas corrientes en el banco el BBVA ha procedido al bloqueo porque no habían facilitado la información personal que les solicitaban al parecer no entendieron el recriminó

Voz 1275 22:59 Deportes El Real Madrid se acerca a los cuartos de final de la Champions tras ganar anoche en Amsterdam uno dos al Ajax Benzema se tuvo que retirar por un golpe Ramos se perder el partido de vuelta por tarjeta amarilla siete veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en las calles de la capital y en la M30 pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 0127 23:23 hola qué tal buenos días Laura así pues ya es muy activo en las siguientes centradas en la plaza del Conde de Casal en Santa María de la Cabeza y en la plaza de Cristo Rey en superficie

Voz 1727 23:34 sacamos también a esta hora tráfico intenso

Voz 0127 23:36 las conexiones de General Ricardos y Antonio Leiva con Marqués de Vadillo sentido M30 el tramo de Fuentes

Voz 1727 23:42 Antona que comprende Doctor García Tapia

Voz 0127 23:44 esta de Lars hacia sobre todo todo el sureste de la M30 ya entre Méndez Álvaro y Avenida de América en ambas calzadas

Voz 1275 23:52 en las carreteras como si hasta ahora la circulación de gente Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 23:56 buenos días a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la M cuarenta en la zona de Coslada que genera diez kilómetros de retenciones hasta Vallecas en sentido A dos tengan cuidado si iban a transitar por este tramo de la ronda de circunvalación en la cual también hay densidad circulatoria desde Vall de Marín hasta Montecarmelo dirección a uno en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A5 a esto hay que sumarle que haya tenemos tráfico intenso en los tramos habituales de prácticamente todas las entradas a la capital madrileña

Voz 1275 24:25 gracias Alfonso el tiempo la previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:29 buenos días la segunda mitad de la semana seguirá haciendo mucho sol temperaturas sin cambios significativos pequeñas variaciones sólo básicamente seguir haciendo frío durante las noches como pasa ahora mismo durante las mañanas mínimas que pueden bajar de los cinco grados que acercarse los cero en muchas poblaciones con inversión térmica durante la tarde al sol ambiente agradable con máximas alrededor de los quince grados no esperamos cambios hasta el lunes cuando la lluvia podría empezar a ganar protagonismo

Voz 19 24:55 si da su Malpaso proferido en Roma ahora en si haces un mal gesto procede en Roma ponen gustito alivia el dolor muscular la inflamación Levitt de forma sencilla y fácil de aplicar Totti Coliseum Valkirias contracturas CONI Bustillo el ibuprofeno ponen de Pharma Sierra laboratorios Ipad mayores de doce años leía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 30 25:18 El curioso caso de Quique Kike puede ir en moto

Voz 31 25:22 jugará Viar pero no ha contratado la en Factor Energía y no ahorra un doce y medio

Voz 14 25:27 siendo no puede jugará en moto

Voz 31 25:30 con un doce y medio por ciento más

Voz 1 25:32 Paz y muy rápido con todos la luz en Factor Energía punto com y no haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 14 25:42 así suena invertir en tu cuerpo esquiva gancho directo vamos hombre esquiva uno dos esquiva y así suena invertir en Bolsa con Self Bank

Voz 32 25:51 abre una cuenta bolsa desde el veintiocho de febrero intentamos hasta tres meses de operaciones sin comisiones para que invertirá ahora sea más fácil informa ten Self Bank punto es ácido a tu manera

Voz 14 26:04 este señor está para

Voz 1 26:05 picando el TRAM killer servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilo con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 8 26:27 once tranquilo está un Nissan Micra con tecnología inteligente desde nueve mil novecientos euros espera que pienses Mela ocurrido pero un Nissan Micra con tecnología inteligente de este nueve mil novecientos euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que éste están seguros

Voz 19 26:44 que te lo pienses solo este mes aprovecha esta opción

Voz 14 26:47 unidad única financiando con ERC Iván Nissan Innovation Adigsa

Voz 33 26:53 este San Valentín y tú puedes la magia y pidió que ayuda con tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni papeleos quien sólo ocho minutos donde en nuestra web Vimeo punto es ciento tienda casco conviertes informa te llamando gratis al novecientos ochocientos

Voz 8 27:07 veintisiete novecientos setenta y nueve y convierte tu San Valentín en algo único con video

Voz 19 27:13 más de lo que te hace feliz más de lo que te hace sonreír viven día Shopping extraordinaria en Las Rozas Village las mejores marcas con descuentos de hasta el sesenta por ciento sobre el precio original descubren más moda más primavera que las colecciones recién llegadas al Billy Bean bailó Lage es Levi's Excal pairs van esto usted y muchas más porque en Las Rozas Village siempre hay más para parate

Voz 0882 27:33 ver y cariño Rondilla sumamente mejor los momentazo se ahorra más honda que tampoco ta

Voz 14 27:41 las mejores ofertas para tus grandes momentos

Voz 34 27:43 esto se empieza a ahorra más como la bolsa de tres kilos y medio de naranjas una vez late que puedes llevarte por sólo dos euros la bolsa ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1275 27:53 nuevas críticas de la Plataforma de Afectados por Madrid central denuncian ahora que con la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones está emergiendo un mercado clandestino de permisos para acceder a Madrid central dice que continúan los problemas de los repartidores y que esto está provocando problemas también para que llegue ropa y comida una entidad que trabaja con personas vulnerables en pleno centro de la ciudad Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0978 28:12 buenos días la sociedad San Vicente de Paúl que recoge donaciones de ropa y alimentos en el barrio de Las Letras asegura que la nueva situación dificulta su labor Jesús Sánchez el secretario delante de

Voz 35 28:21 no teníamos derecho a tener ninguna invitación al no ser personas físicas residente dentro de Madrid centro gracias a la Asociación de de comerciantes parece ser que vamos a tener en vez de veinte invitaciones que teníamos antes diez invitaciones que vamos a tener algo

Voz 0978 28:36 después de setenta y cinco días de aplicación denuncian además continuos fallos informáticos en las acreditaciones y varios casos de mercadeo con los permisos de acceso Pascual Medel portavoz de la Plataforma de Afectados

Voz 36 28:46 hay gente que claro ofrece de repente a cambio de un Bolín veinte euros y un paso o té a empadronarse en mi casa de de veinte base de presidente

Voz 0978 28:56 por todas estas cuestiones piden al Ayuntamiento que no haya multas hasta que se resuelvan

Voz 1275 29:00 esto denunció a la Plataforma de Afectados por Madrid central Inés Sabanés la delegada de Medio Ambiente movilidad les ha respondido en La Ser en Hoy por Hoy Madrid los considera dice un grupo de presión y avisa va a seguir habiendo ajustes en esta zona irá cambiando lo que sea realmente necesario para los ciudadanos no para los intereses de unos

Voz 37 29:16 pocos no hay que confundir resolver algunas cuestiones con los grupos de presión interés que sólo que

Voz 1275 29:25 en la plataforma con toda la legitimidad avisa además Sabanés de que el Ayuntamiento no descarta poner en marcha nuevas medidas para luchar contra la contaminación en zonas como Plaza Elíptica que ya ha superado el máximo previsto de polución para todo dos mil diecinueve llegamos así a las siete y media a esta hora a cuatro grados en el centro de Madrid y las temperaturas volverán a alcanzar los quince a mediodía muchos son también este jueves

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias bueno comienza el jueves catorce de febrero y comienza con una petición amorosa nos van a tener que perdonar a los periodistas estamos como ustedes agotados de política así que nos engancha vamos a cualquier campo semántico para hacer metáforas cuando ficharon a Pepu Hernández todo eran triples bueno pues ahora que es posible que exista una campaña electoral para las generales con la Semana Santa en medio empezamos a leer el vía crucis de Pedro Sánchez mañana Se despeja la duda de la fecha lo de cómo acaba el vía Crucis lo sabremos cuando se abran las urnas con Roberto con Dani con Manuel Jabois buenos días leemos los periódicos Roberto Final de partida Se titula la columna esta mañana en ABC Ignacio Camacho que le da mucha cera al presidente del Gobierno y que termina así ahora la oposición tendrá que hacer frente al peligro que siempre entraña obtener aquello que con tanto énfasis había pedido

Voz 1827 31:06 cavó la partida toca barajar y repartir las cartas dice que era la mejor opción desde el principio cuando Sánchez se empeñó en apurar en su exclusivo beneficio el golpe de suerte que le permitió tumbar al marianismo el presidente blasón a menudo de su capacidad para revertir los fracasos no es una cualidad despreciable desde luego quizá la única destacada en un político caracterizado por el cinismo pragmático optimista irrevocable confía en volver a sacar partido

Voz 1727 31:32 lo de ese rasgo yo hay que admitir dice que

Voz 1827 31:34 un escenario tan volátil ningún pronóstico debe ser descartado en cualquier caso escribe Camacho si las elecciones se celebran en primavera el juicio cruces de bruces estará atravesado como un camión cisterna ardiendo en medio de la carretera

Voz 1727 31:48 hay que acabar con la parálisis opina el editorial de El País la no tramitación del presupuesto exige la disolución de las Cámaras y añade este periódico que la Alter

Voz 1827 31:57 nativa de prorrogar los presupuestos vigentes corrigiendo los a través de decretos leyes no haría más que profundizar las vías de excepcionalidad que se han multiplicado durante la actual legislatura también en el país Jorge Galindo habla de la izquierda ante el abismo que para gobernar dice tiene que escoger entre ceder en la negociación de la soberanía para mantener la pureza ideológica o hacerlo en el plano ideológico para conservar la unidad territorial o independentistas o constitucionalistas de centro derecha no hay más

Voz 1727 32:23 Sánchez está en todas las portadas con con pies de foto pues claro como el de La Vanguardia probablemente el último pleno de la legislatura

Voz 1827 32:31 en su editorial este periódico disecciona quiénes ganan y quiénes pierden con este panorama ganan PP Ciudadanos y Vox que ansían elecciones nada ganan los independentistas ni el PSOE ni podemos pierden en cambio asegura La Vanguardia todos los españoles y catalanes el periódico asegura que el PSOE hará una campaña presidencialista que agitar el miedo la triple derecha el mundo lo ve como el naufragio de Sánchez dice que está al final de la escapada ABC habla de un presidente noqueado la razón de Un Sánchez derrocado por sus socios

Voz 1727 32:59 has mirado también en las páginas interiores de los periódicos y resulta que en la prensa hay otra protagonista aparte del presidente Sánchez es la persona encargada de defender sus cuentas en la tribuna la ministra Montero

Voz 1827 33:10 Madrid descubre a Montero titula El País que asegura que a la ministra la pasado como a Susana Díaz cuando debutó en una conferencia en el Ritz en el año dos mil trece en aquella época deslumbró a los asistentes por su contundencia y claridad de su mensaje cuando habló de la unidad de España Montero hizo

Voz 0882 33:26 el discurso de una presidenta ante las Barreiro

Voz 1827 33:29 varió desde el PP asegura un veterano político al país Se trata de una ministra con recorrido analiza el ABC lo normal sería pensar que alguien que fracasa en su principal tarea en su caso aprobar los presupuestos es un cadáver político según este periódico no es su caso este Gobierno tiene las horas contadas asegura a este diario conservador pero Montero

Voz 1727 33:48 no deslumbró si la ministra en la tribuna vamos a la prensa internacional que se ocupa mucho de lo que nos está pasando aquí también el que califica esta mañana Pedro Sánchez de esperanza europea dicen unos funambulista que ha perdido el equilibrio dicen otros

Voz 21 34:07 tu negocio es único tu vehículo empresa también debería serlo pero los cuatro días pero yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional reserva tu cita empellón punto es

Voz 38 34:36 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es abre la puerta a ser uno más

Voz 8 34:48 Miren pareja a tener un jardín

Voz 39 34:50 encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com Hoy por hoy

Voz 1727 35:00 hay de todo me dices Dani en la prensa internacional sobre lo que está viviendo España en este momento no

Voz 0882 35:06 a favor y en contra de adelantar las elecciones Si en algo coinciden todos los medios es en que el conflicto catalán se va a quedar enquistado en la política española unos cuantos años envenenando lo todo es de lo que advierten algunos medios como el Financial Times dice este diario que después de no aprobar el presupuesto Sánchez no tiene otra opción que convocar elecciones generales esta última agitación en España a la de no aprobar las cuentas confirma que en nuestro país está atrapado en un ciclo de inestabilidad política coincide con San Jones en The Gardian al destacar que son las cuartas elecciones generales en ocho años las terceras en los últimos cuatro y es probable que un quinto partido entre en el Congreso la extrema derecha de Vox que como se muestra en otros lugares de Europa como en Suecia o en Alemania sólo dificulta la formación de gobiernos y concluye con un mensaje para los independentistas que se preparen para enfrentarse a un Gobierno central mucho más sostén

Voz 1727 35:50 como les decía la descripción de Sánchez en los periódicos de fuera de España amateur arrogante funambulista que ha perdido el equilibrio o gran esperanza europea

Voz 0882 36:00 no llegan a la verborrea de Pablo Casado pero hay de todo la puesta pérdida de Pedro Sánchez titula Libération enredado en un gran juicio contra doce líderes catalanes el funambulista perdido el equilibrio podría perder su mayoría su asiento aunque Rafael en el New York Times recuerda las habilidades de supervivencia resistencia del presidente Sánchez en un artículo en el que por cierto conversa con Pablo Simón que como Le tenemos hoy aquí pues no me voy a entretener una Mater Aragón Tele llama hoy el corresponsal del Süddeutsche Thomas Urban fue visto por muchos como la esperanza de la socialdemocracia europea después de las derrotas de los socialdemócratas en Alemania en Francia en Italia en Polonia todos Se regocijarse con la llegar la de Sánchez al poder el problema es que él también se dejó intoxicar por este sentimiento ya fracasado se ha dedicado más a viajar fuera que a expandir su base socialista en casa tendría que haber centrado su energía

Voz 1389 36:46 ya en forjar una coalición sostenible y además

Voz 0882 36:49 no ha dado respuestas a las reclamaciones de las mujeres de las minorías como otros partidos socialdemócratas europeos desde el Frankfurter Hans Christian Rösler añade es urgente votar pronto porque España necesita un Gobierno estable que no sea chantajeado por pequeños partidos regionales y nacionalistas el país no puede permitirse un nuevo parón Catalunya se una larga lista de problemas igualmente urgentes a los que ni la derecha ni la izquierda ofrece solución un agujero en la hucha de las pensiones el dramático éxodo rural y la lucha efectiva contra la corrupción y termino con un pequeño titular en The Telegraph tirado en hambre arrastra un vídeo en el que explican el arranque del juicio a los doce separatistas y hablando de la propaganda en este vídeo que vienen a decir que teniendo el apoyo de tus colegas europeos y sacan a Juncker dando palmaditas y tocando el el todas las mujeres nadie te va a toser nadie va a decir que estás vulnerando derechos aunque tus fuerzas de seguridad estén golpeando y apaleado tu pueblo Pablo Simón

Voz 1727 37:47 no es que venga es que ya está además aplaudía a tu acento alemán que desde el control de radio en La Vanguardia Roberto te fijas tú en la columna de Frances marcan Álvaro

Voz 1827 38:01 sigue él se fija en la importancia de la sentencia de Lecco internacional dice el manual nos dice que este tipo de juicios Se gano Se pierde fuera de la sala de vista sean duras o muy duras las sentencias que se acaben dictando lo que más importa todas las partes es la sentencia mediática que resulte de todo ello el eco internacional asegura es fundamental para los intereses del Estado independiente

Voz 1727 38:26 bueno como no todos esto en los periódicos tenemos a Jabois

Voz 14 38:31 echándole una mirada lateral

Voz 1727 38:34 la prensa del día

Voz 1389 38:44 del pasado al futuro empezamos por el pasado si te parece Roma van a comenzar las excavaciones para dar con el sarcófago de Rómulo el fundador de la ciudad según la leyenda bueno creen que la tumba está bajo el viejo Senado van a tener que excavar bastante esta noticia que ABC es la excusa para recomendar desde aquí Sp en el libro sobre Roma y no voy a desaprovechar la oportunidad

Voz 1275 39:08 la mesilla lo tenemos como hace poco lo lo lo

Voz 1389 39:11 terminado no quería desaprovechar la oportunidad de de recomendar no me pongo Ponte ir urgentemente aprovechó también esta noticia para recordar que la leyenda de la Fundación de Roma aceptada por Roma hay propagada a través de los siglos por Roma es tan terrible que se cree que la inventaron sus enemigos hay dos hermanos fundadores abandonados por su padre son Rómulo y Remo Rómulo y Remo los cría una loba se enfrentan entre ellos Rómulo asesinar para fundar la ciudad lo que hace es acoger a criminales y fugitivos de los alrededores después para asegurar su supervivencia lo que hacen es secuestrar y violar a las mujeres de otro pueblo Éste es el famoso rapto de las cabinas así que como supongan acabar buscando restos que prueben el origen de Roma pueda aparece por ahí hasta Drácula somos un poco friki tuyo porque nos gusta mucho esto de la vida extraterrestre a mí también que conste me encanta intimistas más que a mí más que optimismo esperanzado necesita captar el matiz extrae está bien era una entrevista

Voz 1727 40:17 en El País al nuevo responsable de ciencia de la agencia espacial

Voz 1389 40:19 europea que dice que encontraremos señales de formas simples de vida fuera de la Tierra en los próximos años eso significa que desde luego pueda haber formas simples de vida como dice Singer para mí eso significa que los ladrillos básicos de la vida a los pequeños elementos necesarios para crear vida ya existen en cometas y otros lugares porque él dice que hay quien cuenta que la atmósfera huele hasta habló de caballo que eso probaría de alguna forma la existencia de microorganismos también hizo una frase que me interesa mucho yo creo que hay vida inteligente y fuera pero está tan lejos que no hay posibilidad de comunicarnos con ella esas la razón por la que en los

Voz 1727 40:54 somos dos nosotros estaremos muy pendientes no estaba está escribiendo el Congreso de los Diputados

Voz 1389 41:00 archivos yo creo que hay vida inteligente ahí fuera pero está tan lejos de no hay posibilidad de comunicarnos con ella está tan lejos de San Jerónimo también está claro

Voz 22 41:11 podemos celebrar cien años de confort tecnología hay diseño Citroën con millones de luces toneladas de serpentinas su con una orquesta filarmónica pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros tu antiguo vehículo y mucho más financiando a Financial Services condición sin Citroën punto es en cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando a la sociedad de ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 14 41:43 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 11 41:52 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:10 buenos días si tienes entre dieciocho y treinta años visitará bien sacar fotos escuchar porque esto te interesa la Comisión Europea organiza un concurso de fotografías que reflejen los derechos sociales que tenemos en la Unión Europea los autores de las tres mejores participarán en el diálogo de jóvenes ciudadanos en Rumanía

Voz 40 42:28 no se llevarán un paso Inter Rail para recorrer Europa hay más premios doce cámaras de fotos y treinta y cinco altavoces de Tour tienes toda la información en la web EC punto europa punto eu el concurso termina el cuatro de marzo

Voz 11 42:43 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1389 42:51 por qué si la fortuna brilla de barandilla o los premios partirán

Voz 41 42:59 ya está aquí el día de los enamorados busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE entra en cupón especial punto es prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos recuerda que puedes conseguir cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Valentín de la ONCE que suerte haberte encontrado a Bases depositadas ante notario

Voz 14 43:22 hoy por hoy

Voz 23 43:24 con Pepa Bueno

Voz 1727 43:26 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 8 43:30 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 43:44 Real Madrid Sampe le puede salir un poco cara la victoria de anoche en Amsterdam

Voz 1161 43:48 la amarilla que vio Ramos al club por la multa económica al equipo no deportivo y también al jugador en particular el central estaba percibida de sanción si ve una tarjeta amarilla la recibió en el minuto ochenta y ocho de partido con uno dos en el marcador hasta ahí todo normal se perdería el partido de vuelta hoy pasaría limpio de tarjetas a cuartos el problema bien le viene cuando en zona mixta le preguntan las teles

Voz 1896 44:06 las provocaba la tarjeta o bueno es verdad que viendo el resultado te mentiría si te ocasión pero sí eh lo decidido así el minuto ochenta y ocho una tarjeta me perderé

Voz 1161 44:16 reconoce abiertamente haberla forzado algo que la UEFA no permite alguien del club se lo hace ver a los radios pero es un lance del juego en el último minuto que no lo he pensado mucho y bueno al fin y al cabo en el pierde el partido de vuelta sinceramente tampoco lo pensamos

Voz 1275 44:29 después en su cuenta de Twitter volvió a repetir que no le

Voz 1161 44:31 había forzado si finalmente la UEFA considera que sí lo hizo podría sancionarle con un segundo partido con lo que se perdería el primero de cuartos y los blancos superan la eliminatoria ante el Ajax Vitoria más clara fuera del todo eran sobre el Dortmund tres cero con goles de Llorente el propio Llorente en El Larguero se mostraba cauto

Voz 42 44:46 es verdad que es un grandísimo resultado oí es difícil no que le den la vuelta pero hay que tener cuidado porque es un equipo peligroso iremos a dormir con la intención de marcar etarra en el partido no

Voz 1161 44:57 los partidos de vuelta en Dortmund y Madrid el martes cinco de marzo y hoy partidos de ida en la ronda de dieciseisavos en la Europa League cuatro equipos españoles en juego o los dos sevillanos juegan en el barrio de las siete menos cinco en Rennes el Betis no están los lesionados Bartra Tello aparte de Emerson tras el Mundial sub veinte Setién después del pinza pinchazo liguero

Voz 43 45:15 yo tengo mucha confianza en mi equipo partidos como el del otro día contra el Leganés pues no los no los hacemos mía menudo

Voz 1161 45:25 y en Roma Lazio Sevilla en lo deportivo Machín pierde por lesión a Juan Alonso nación Vidal y Nolito el técnico ante la crisis de resulta

Voz 1389 45:32 claro que ahora no es momento de lugar

Voz 1 45:34 los números dicen que no estamos todo lo bien que si lo hemos hecho una anterior

Voz 1389 45:39 ya tiene más que ver un poco la concentración que no la capacidad

Voz 1161 45:44 los dos levantinos lo harán en el horario a las nueve en Glasgow Celtic Valencia bajas de Roncaglia por sanción aparte de los lesionados paulista Gayá Mina Rodrigo Marcelino molesto con que se subestima el rival

Voz 1727 45:54 yo no lo veo tan fácil como tú

Voz 44 45:56 durante más difícil preveo un partido mañana de mucha dificultad ganar en Europa fuera de casa es difícil en este campo bastante

Voz 1161 46:04 el Villarreal en Portugal contra el Sporting sancionado Costa de lesionado Bruno son las bajas con las que va contra Javi Calleja en su regreso a Europa del caso Toño en el larguero estuvo su abogado Emilio Pérez que no comparte los motivos por los que se les mantiene en prisión posible fuga o destrucción de pruebas y reconoce que aún tardará en salir

Voz 45 46:17 a plazos por parte de el Tribunal no resultan desconocidos entiendo que sería prudente hablar siete diez días antes por desgracia no va a poder ser siete diez días como mínimo a seguir en la cárcel se

Voz 1161 46:30 en baloncesto arranca en Madrid la Copa del Rey de A las siete de la tarde abrirá el Tenerife Unicaja después el campeón el Barça se enfrentará al Valencia Basket en tenis tenemos sorteo de la nueva Copa Davis España estará en el bombo dos con países como Serbia Australia Italia o Alemania al bombo uno lo componen Francia Croacia Argentina Bélgica Estados Unidos y Reino

Voz 1727 46:47 nunca

Voz 5 46:49 tan

Voz 46 46:50 más que si dan ahora con My rindo no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y todo en tu cuota si cada cuatro años lo cambias de conducta es lo último oferte fue el espacio renting con condiciones en qué punto es

Voz 14 47:13 es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe

Voz 1727 47:16 Renfe lanza la promoción dos por uno para viajar

Voz 14 47:18 entre dos personas por el precio de una la promoción válida para viajes desde el jueves catorce al lunes dieciocho de febrero estará disponible hasta el dieciocho de febrero más información en Renfe punto com Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 16 47:35 César todo está

Voz 1 47:50 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:05 diariodehoyporhoy del catorce de febrero del año dos mil diecinueve escribe Alicia Sánchez estudió Magisterio pero hace unos años se hizo emprendedora haciendo tartas en su pueblo Tauste Zaragoza