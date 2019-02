Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días con el presupuesto devuelto al Gobierno la legislatura toca su fin la fecha de las elecciones sólo la sabe el presidente del Gobierno y la comunicará mañana al Consejo de Ministros con el jefe del Estado con el Rey de vuelta ya de su viaje a Marruecos paréntesis aparte merece el hecho de que el presidente no se haya sometido a preguntas de la prensa en esta semana crucial para su Gobierno para España al margen de que la fecha la comunique cuando corresponda institucionalmente no tiene un pase esa ausencia el fracaso de los presupuestos es un fracaso del Gobierno en primer lugar que es quién tiene más responsabilidad en su contenido en la gestión de los apoyos pero dicho eso la autoría de este final abrupto hay que imputarse la a a los partidos independentistas incapaces de aterrizar en la realidad después del estropicio de hace un año y dispuestos a sacrificar el bienestar de los catalanes en el altar de su relato hablan continuamente de diálogo y exigen flexibilidad al Gobierno central pero ellos no se mueven de la más estricta inflexibilidad en representación de sólo la mitad de los catalanes Rajoy dialogó poco le fue mal con los independentistas catalanes Sánchez ha dialogado mucho en ocho meses ha desbloqueado las relaciones institucionales ha avanzado en el cumplimiento del Estatut y asumido el desgaste y las críticas con tal de intentar buscar una salida leído mal en el conjunto de España la consecuencias son unas elecciones generales pero en Cataluña pregunta para sus dirigentes si con un Gobierno que no dialoga mal con un Gobierno que si dialoga mal también entonces que bueno

hoy que es jueves catorce de febrero esta mañana Oriol Junqueras declara en el juicio del pluses enseguida ampliamos Nos vamos a Roma porque tenemos noticia de la noche dos chicos españoles aficionados del Sevilla han sido apuñalados en la capital italiana por unos ultras de la Lazio corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 1995 02:31 buenos días un enfrentamiento entre decenas de tifosi del Lazio contra aficionados del Sevilla en el centro histórico de Roma anoche terminó con cuatro heridos muy graves por arma blanca dos de ellos españoles un americano y un británico las fuerzas de seguridad en Roma están en estado de alerta ante el partido calificado de alto riesgo hoy entre el Lazio y el Sevilla en el Estadio Olímpico de la capital italiana

Voz 1827 02:54 más duro promete que el Ejército no atacará a los venezolanos que repartan la ayuda humanitaria Roberto y mientras tanto Donald Trump anuncia un discurso oficial sobre Venezuela para la semana que viene

Voz 3 03:07 de momento se ha visto que tiene un plan B ID si Maduro

Voz 1827 03:15 así lo señala por no controlar la financiación del terrorismo en el lavado de dinero la evidencia

Voz 1727 03:20 sugiere que la tasa de pobreza crece cuanto

Voz 1827 03:23 todo menos dura un contrato esto es lo que dice literalmente el informe de la Organización Internacional del Trabajo que señala a España como el país europeo donde más contratos de menos tiempo sea feria atención al impacto que pueda tener

Voz 1727 03:34 en el empleo el último anuncio de Airbus

Voz 1827 03:37 suspende la fabricación de la A trescientos ochenta el avión más grande del mundo aquí las fábricas de Getafe Illescas y Puerto Real fabrican piezas para este avión

Voz 1727 03:45 un juez de Madrid ha retirado a una madre la custodia de sus dos hijas basándose en un informe terapéutico que pagó el padre de las niñas

Voz 1827 03:53 conforme culpa a la mujer del rechazo de las menores a su padre que fue acusado de abusos sexuales el juez además tomó la decisión sin escucharlas a ella a ellas aunque la ley obliga a hacerlo

Voz 1161 04:07 y en los deportes el Barça es favorito para llevarse la Copa del Rey de baloncesto que empieza hoy en Madrid será actual campeón y llega en gran estado de forma entre los ocho mejores de la Euroliga dominando la ACB con dos victorias de ventaja sobre el Real Madrid pero su técnico Svetislav Pesic es cauto ante una competición impredecible por su formato comprimido en cuatro

Voz 4 04:24 sea que es de todos los otros competiciones que tenemos sin está daño porque eso se juegan hacía hay cada uno tiene eso sus posibilidades

Voz 1161 04:35 se enfrenta al Barça desde las no y media Valencia Basket antes desde las siete Tenerife Unicaja

Voz 12 06:46 bueno no es el independentismo lo que sin juicio no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente los meses de septiembre octubre del año dos mil diecisiete El objeto de este en

Voz 13 07:04 a mí esto es lo que estamos celebrando aquí un juicio penal un juicio penal con todas las garantías y que él no merece ninguna otra calificación

Voz 1727 07:14 la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra argumentaban ayer a los abogados de la defensa en el juicio del pluses jornadas la de ayer en la que escuchamos al abogado de Vox pedir que le retiraran el lazo amarillo al procesado Jordi Sanchez escuchábamos al magistrado Manuel Marchena presidente del Tribunal decir que no que no le iban a pedir que se lo quitará

Voz 14 07:34 ese tipo de eh símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación

Voz 15 07:40 la sala mire vamos a fijar criterio la Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico en consecuencia no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que habla de usted que hay uno de los procesados que lo está exigiendo

Voz 1727 07:55 si fueran posibles los matices en este tiempo enloquecido que vivimos que tendrían que decidir hoy quiénes el domingo argumentaron así sobre el Gobierno en la plaza de Colón

Voz 16 08:04 Medio al recibir con lazos amarillos

Voz 1727 08:07 al presidente de la Generalitat es La Moncloa matices malos tiempos para los matices Alberto Pozas buenos días en que van a quedar las cuestiones previas que han planteado las partes estos dos días

Voz 0055 08:17 algunas de ellas se van a resolver esta mañana se va a llamar a más testigos como han pedido los defensas Se va a acertar también nueva documentación pero todas las cuestiones previas planteadas en torno a los derechos fundamentales por ejemplo esas denuncias de juicio político de imparcialidad de los jueces sepan alejar ya para la sentencia que se dictará en los próximos meses Pepa esas más o menos la el menú que tenemos para esta mañana con las cuestiones previas algunas Se van a aceptar pero después eso sí ya para empezar los interrogatorios

Voz 1727 08:43 cómo va a ser el interrogatorio Junquera el primero

Voz 0055 08:45 algunos cuentan va a ser largo le va a preguntar la Fiscalía las acusaciones Fiscalía Abogacía del Estado si quiere contestar que creemos que no va a contestar a Vox acusación popular después será su propia defensa ya por último el resto de defensas hemos estado repasando lo que ha dicho hasta ahora Oriol Junqueras porque la fiscalía en ausencia de Carles Puigdemont le acusa de ser el máximo responsable de todo el proceso independentista unilateral pide para el XXV años de cárcel de acusar a ser el líder de la rebelión concretamente le acusó de haber firmado pues algunos decretos por ejemplo documentos clave de haber estado en el origen de este pluses con el acuerdo para la Transición Nacional de dos mil doce Desde entonces y hasta la declaración unilateral de independencia del veintisiete

Voz 1727 09:24 de octubre de dos mil dieciocho le pide treinta

Voz 0055 09:26 cinco años de cárcel también le acusa de haber promovido de haber alentado la violencia en las calles que dicen que hubo el uno de octubre y el veinte de septiembre de haber estado en una Junta de Seguridad que aconsejó proteger más los colegios catalanes no haber hecho caso ya haber permitido el referéndum Él siempre y lo vamos a escuchar ha defendido ante el juez Llarena y ante la Sala de Apelaciones que es un hombre pacífico

Voz 1641 09:47 de subrayar mi compromiso con el civismo ha con una con la paz mí un compromiso que creo que que está perfectamente claro en toda mi trayectoria cívica académica política también

Voz 0055 10:01 eso lamentaba por supuesto pues culpar a la policía de los disturbios del uno de octubre y negar tajantemente que hubiese malversación de caudales públicos cierto

Voz 1727 10:09 hasta luego hasta luego son las ocho diez las siete y diez en Canarias del día después de esto sí ciento noventa y uno

Voz 17 10:16 no ciento cincuenta y seis más dos votos emitidos telemáticamente abstenciones una en consecuencia quedan aprobadas las enmiendas de devolución y por tanto rechazado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año dos mil diecinueve

Voz 1727 10:30 Carretero buenos días buenos días a la decisión de cuando celebrar las elecciones habrá mañana es absurdo empeñarse por un Tato en acertar o equivocarse a sólo veinticuatro horas de que ánimo está el Gobierno esto sí te lo puedo preguntar de ánimo está

Voz 0806 10:44 realmente es un fracaso Pepa pero que para algunos ministros llegados a este punto es casi un alivio porque prefieren poder ir a unas elecciones totalmente desvinculados del independentismo y no depender de ellos durante la celebración del juicio del cruces así que creen que con la votación de ayer de los Presupuestos se desmonta eso del pacto oculto del que habla la oposición el Gobierno se está dedicando a eso a desplegarse por los medios de comunicación contando todo lo que no les han dejado hacer al tumbar las cuentas poniendo el foco sobre la foto de Colón del domingo pasado de PP Ciudadanos y Vox alguien nos decía ayer bromeando Pepa que esa foto de Casado Rivera hay Abascal va a ser el Caltech

Voz 1727 11:20 el cartel electoral del PSOE

Voz 0806 11:23 el presidente del Gobierno a última palabra todavía hay algunos incrédulos pero entre los diputados altos cargos y cuadros del PSOE empiezan a asumir que las elecciones son el veintiocho de abril es lo que aseguran a la Cadena Ser fuentes del PSOE a la espera de que Pedro Sánchez rompa su silencio va a hacerlo mañana porque está esperando que regresen de Marruecos el Rey y los cinco ministros que le acompañan para poder anuncia

Voz 1727 11:45 por su decisión gracias hasta luego comprobaremos el estado de ánimo de un miembro del Gobierno después de este fracaso porque la ministra de Justicia Dolores Delgado estar aquí en la SER a partir de las nueve mañana comprobaremos por tanto el alcance político del veto a los presupuestos del Gobierno socialista pero ahora nos detenemos en las consecuencias económicas y sociales de este frenazo en seco Marisol

Voz 1508 12:08 Rojas en lo económico se salvan tres medidas la subida del uno coma seis por ciento de las pensiones del tres de las mínimas lo mismo ocurre con la subida del sueldo de los funcionarios recordemos que el incremento pactado era del dos coma veinticinco por ciento la razón está en el procedimiento porque ambas decisiones se aprobaron por decreto ley el Salario Mínimo nunca va en los presupuestos por eso se mantendrá en los novecientos euros las que sien callan so con todas las medidas sociales tenencia es la peor parada estaban previstos ochocientos millones de euros para mejorar la atención y el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores pero hay más las mujeres verán cómo se esfuman los veinte millones de aumento previstos para el pacto de Estado contra la violencia de género los padres no tendrán un permiso de paternidad de ocho semanas se quedará en cinco coma hasta ahora tampoco se aplicará la subida del diez por ciento para las becas se desvanece la posibilidad de eliminar el copago farmacéutico

Voz 1389 13:03 poco ahora los pensionistas con rentas más bajas

Estados Unidos y China negocian antes de que en dos semanas Isabel Villar termine su tren

Voz 1508 14:58 en la guerra comercial las reuniones han empezado esta mañana en Pekín y las posturas siguen lejos en asuntos como la propiedad intelectual los robos cibernéticos o los problemas de las empresas extranjeras para entrar en China sino hay acuerdo el uno de marzo volverán las subidas de aranceles que Trapiche Jinping paralizaron al firmar esa tregua comercial quedan quince días aunque Trump abrió la puerta el martes ampliar el plazo pero sólo si el acuerdo estuviera cerca Javier Alonso alguna novedad algún detalle más de seis sobresalto matinal las fábricas de rebufo lo hemos contado en la portada la foto

Voz 1727 15:27 días de Airbus en España despiertan con este anuncio la compañía deja de fabricar el A trescientos ochenta

Voz 0858 15:34 de momento tenemos pocos detalles a cuenta gotas la compañía ha anunciado que el avión más grande del mundo suspenderá su producción en dos mil veintiuno cuando se va a entregar el último aparato lo cierto es que ese modelo el A380 por el que el Airbus apostó muy fuerte hace doce años ha tenido un escaso éxito comercial esta compañía Airbus tiene nueve plantas en España tres de ellas fabrican componentes de este superjumbo son las de Getafe Illescas y Puerto Real que envían luego esas piezas a Toulouse la sede del gigante europeo donde Cesc se ensamblan para el A trescientos ochenta desde los sindicatos nos dicen

Voz 21 16:06 es una norma la emisión abismal lo algo te puedo perdida de un producto que evidentemente no es para limitar las posibilidades de futuro

Voz 0858 16:17 que estos son nubes en el horizonte declaraciones de Antonio Martín presidente del comité de Inter Intercentros de Airbus

Voz 1926 16:23 la SER es una noticia que estamos construyendo

Voz 1727 16:26 lo practicamente mientras hablamos con todos ustedes porque la acabamos de conocer y algo más las víctimas de pederastia van a presentar hoy en el Congreso medio millón de firmas para pedir que los delitos de este tipo prescriban más tarde y que tengan por tanto más tiempo Ana Batum para denunciar el Gobierno plantea que el plazo de prescripción empiece a contar cuando la persona que sufrió los abusos cumple treinta años y estas víctimas lo que piden es que ese plazo se cuente desde los cincuenta dicen que si no se amplía a muchos pederastas se quedarían sin castigo y pone como ejemplo las diez víctimas de la abadía de Montserrat con la ley del Gobierno los delitos que ahora han denunciado ya estarían prescritos y una historia en detalle que les cuenta esta mañana la Cadena Ser la historia de Esther Un juez en Madrid le ha retirado a esta mujer la custodia de sus hijas dos hijas sin hacer lo que dice la ley que que hacer que es escuchar a las niñas según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción el magistrado ha tomado su decisión basándose en unos informes que realizó un equipo terapéutico privado pagado por el padre de las pequeñas un hombre que fue acusado de abusar sexualmente de ellas Mariola lúcido buenos días qué tal Pepa buenos en el informe en cuestión Mariola culpa a la mujer del rechazo que las menores sienten hacia el padre

Voz 0259 17:37 el último auto judicial sigue diciendo que las menores están en una situación de riesgo por ese rechazo al padre y que persisten en ellas unos recuerdos negativos hacia él y sigue defendiendo que para neutralizar ese riesgo la solución es alejar a estas menores de once y nueve años de la madre el juez de Colmenar Viejo Enrique agudo

Voz 1727 17:55 acaba de progreso

Voz 0259 17:56 dar la custodia provisional para los abuelos paternos Las niñas llevan hace un año Se la separó de la madre de forma radical y drástica durante nueve meses para desarrollar lo que han llamado una programación afectiva de su figura de referencia la incomunicación fue total ni siquiera las podía llamar por teléfono hasta tal punto que fue utilizado en su contra el hecho de que madre e hija se besaron y abrazaron cuando un día se encontraron casualmente por la calle o que las amigas de toda la vida de las niñas se apuntaran a las mismas actividades extraescolares del colegio desde enero a la madre se la han concedido visitas

Voz 0591 18:30 de una hora a la semana con doble supe

Voz 0259 18:33 la visión en un punto de encuentro unas condiciones mucho más duras que las impuestas por ejemplo al padre mientras estuvo imputado por abusos sexuales delito del que fue finalmente absuelto por un error en la grabación de la prueba de la declaración de la menor la mujer ha denunciado su caso ante el Consejo General del Poder Judicial ante el Defensor del Pueblo ya ante el Colegio de Psicólogos Mariola

Voz 0591 18:58 Jabois

Voz 10 19:01 Jabois Jabois Jabois garantía preocupado

Voz 1727 19:03 toda la mañana puede derivar quién es ese Ignacio que le niega dinero Zaplana según le contó Zaplana a uno de sus testaferros según nos cuenta la Guardia Civil dice necesitaba dinero pero eso es no pudo sacar cinco millones porque si me pillan con cinco millones me preguntarán a dónde va usted

Voz 1389 19:21 que es una conversación bastante descriptiva que marca la diferencia entre el delito de guante blanco y el y el otro no las apariencias es decir hay que fingir ser lo suficientemente honrado como para no llamar la atención de la gente pero no tan honrado como para no llamar la atención de los que te quieren corromper y una vez dentro de estar

Voz 1926 19:39 pueda aparece el primer contratiempo

Voz 1389 19:42 lo peor no es ganar dinero lo peor es gastarlo es decir no tenerlo sino disponer de él y es ahí donde aparece la justicia poética que suele encarnar se en bolsas de basura y billetes pequeños ya puedes ser ministro que siempre hay un momento en que se acabaron las transferencias el cajero automático ya que pringar con billete pequeño fajo en casa es de las pocas cosas buenas que nos enseña la vida si te quieres ensuciar tienes que marcharte tú mis hoy

Voz 1727 20:06 se da democratización de la sociedad desde luego

Voz 1389 20:09 mañana ensayo que título França está dañada accidentes

Voz 1727 20:13 siete y veinte en Canarias

Voz 10 20:18 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:22 ya sin cambios en la previsión del tiempo más sol cielos despejados y todo tranquilo las temperaturas volverán a rozar los quince grados de máxima la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recomienda Ángel Garrido Kerry clave en los tribunales el expolio por el Campus de la Justicia estamos contando esta mañana que la Ser un informe de los letrados de la comunidad que ha tenido acceso la SER recomienda al Gobierno regional que exija esa responsabilidad patrimonial a los responsables políticos de un pufo que la Fiscalía cifra en ochenta millones de euros ojo que dejó en las arcas regionales Esther Donoso proyecto ideado en tiempos de Esperanza Aguirre pone varios ejemplos como la nueva sede de la Audiencia Provincial que se planificó en ese campus y que sin tener ni una sola piedra colocada género unos costes de diecinueve millones de euros mañana viernes está previsto que se presente el dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea sobre este paso el diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez cree que la comunidad debe exigir de inmediato Aguirre que responda

Voz 4 21:18 con su patrimonio es imprescindible que se devuelvan a todos los madrileños el dinero despilfarrado en Campus de la Justicia para eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a dar órdenes para que inicien las acciones para recuperarlos así lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en el caso de las viviendas vendidas a fondos buitre de una forma irregular la Comunidad de Madrid se ha personado pero eso no es suficiente está obligada a iniciar acciones civiles de recuperación del dinero despilfarrado

Voz 1275 21:48 la Comunidad de Madrid esperará a que finalice la instrucción del caso la Audiencia Nacional para decidir si exige esta indemnización y en la capital el Ayuntamiento de Madrid guarda silencio tras la dimisión en bloque de doce altos mandos del Cuerpo Municipal de Bomberos dimisión en bloque que presentaron ayer por el trato que están recibiendo del concejal delegado de Seguridad y Emergencias Javier Barbero en la aplicación de la jornada de treinta y cinco horas Rubén Gallego uno de los Bomberos de la directiva que ha presentado su dimisión los ha contado en la Ser en La Ventana de Madrid las propuestas de barbero para ajustar esos nuevos horarios entre otras dice cerrar el parque de bomberos de Tetuán

Voz 22 22:20 pues llegó a proponernos reducir efectivos durante la noche en determinados parques hace cierres parciales a lo largo del día cierres concretos absolutos como el de parques cuarto de avenida de Asturias

Voz 1275 22:31 Consistorio asegura que aún no la ha llegado la comunicación oficial de esta docena de dimisiones y que van a esperar para hacer una valoración en el pleno de este jueves en la Asamblea el consejero de Educación tendrá que explicar los datos de segregación socioeconómica las aulas titulares con Armin

Voz 1827 22:45 con Rafael Van Grec en comparece a petición de Podemos según Save the Children la segregación de alumnos en función de los recursos económicos de sus familias ha crecido un treinta y seis por ciento un niño pobre tiene ocho veces más probabilidades de repetir que uno rico la Comunidad es la segunda región de Europa después de Hungría con más agrega

Voz 1275 23:00 el juez de Madrid la retirada a una madre la custodia de sus dos hijas sin escuchar a las niñas como dicta la ley según la documentación a la que ha tenido acceso la SER la decisión se basa en unos informes terapéuticos privados pagados por el padre un hombre acusado de haber abusado sexualmente de ellas cinco mil ciudadanos chinos en mano

Voz 1827 23:15 se plantean denunciar el bloqueo de sus cuentas por parte de los bancos sobretodo del BBVA la entidad asegura que no completaron la nueva documentación que les exigen Iker

Voz 4 23:24 varón según la ley de prevención de blanqueo de capital y la

Voz 1275 23:26 compañera a Airbus con planta en Getafe dejará de fabricar el A380 la empresa ha anunciado que suspenderá la producción del avión más grande del mundo en dos mil XXI por su escaso éxito comercial supondrá el despido de más de tres mil trabajadores en Getafe pero también en Illescas y Toulouse

Voz 23 23:41 los deportes en Hoy por hoy

Voz 3 24:00 ha provocado la tarjeta bueno sí la verdad que

Voz 4 24:03 viendo el resultado te mentiría si te lo decidido así alguien del club le avisó y ante las radios bueno es un lance del juego el último minuto que define al cabo en el pierdo el partido de vuelta sinceramente tampoco lo he pensado mucho

Voz 1161 24:16 también luego en Twitter lo volvió a negar la UEFA puede añadirle un segundo partido de sanción si finalmente considera que la provocó la vuelta el próximo martes cinco de marzo en el Bernabéu y esta tarde empieza la Copa del Rey de baloncesto en Madrid con los dos primeros partidos de cuartos desde las siete Tenerife Unicaja y desde las nueve y media Barça Valencia Basket mañana se completarán esos cuartos con el derbi Estudiantes Real Madrid

Voz 1727 30:19 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez esperará a que el Rey vuelva de Marruecos para anunciar sus planes sobre el futuro de la legislatura

Voz 1827 30:26 el sexto terminará hoy su primer viaje oficial a Rabat en busca de acuerdos económicos enviada especial María Manjavacas

Voz 32 30:32 hoy en Rabat la jornada tiene un marcado carácter económico porque se constituye formalmente el Consejo Económico Marruecos España conocido Pierce es una especie de patronal dejando de conjunta con empresarios de los dos países aquí en Marruecos están instaladas ochocientas empresas españolas casi veinte mil mantienen relaciones comerciales la agenda se completa con una visita de la Reina a una escuela que acoge y reinsertar a niños de la calle con una reunión de los Reyes con escritores marroquíes en lengua española con una recepción a la colectividad española con la que ya se pone punto y final a esta breve pero intensa visita de Estado de los Reyes a Marruecos

Voz 1827 31:13 además un juez de Valencia ha condenado a los padres de dos niñas de trece años dos jugadoras de un equipo de fútbol que difundieron una foto de una compañera desnuda en los vestuarios los padres de ellas tendrán que pagar una indemnización de tres mil euros Radio Valencia anotadores el hijo

Voz 0141 31:29 estado condena a los padres el el responsables de los daños causados por los hijos que se encuentra en bajo su guarda también condena al club de fútbol que deberá pagar parte de la indemnización por no emplear la diligencia de un buen padre de familia y permitir que dos de sus jugadoras fotografiaban en los vestuarios a su víctima cuando dada su edad requieren de un plus de control tutela de sus actos según publica hoy el diario Levante la víctima denunció que antes de ese incidente sufría insultos de sus compañeras pero ni el club ni los padres de ellas le hicieron caso alegaban que eran cosas de niños el juez rechaza la versión de las niñas de que la aparición de la víctima desnuda fue casual

Voz 33 32:04 eh

Voz 1671 36:44 yo creo que pocos porque supondría la escenificación de una muy de una potencial derrota en el Congreso de los Diputados Si es que no trenza las alianzas de salvarse volvería a ser salvado por la mayoría de la moción de censura por lo tanto perdería algo que es fundamental para justifica unas elecciones que es que nos centramos mucho en el cuando pero lo más importante es el porqué es decir cuál es la razón por la cual tú vuelves a llamar a los españoles a ir a las urnas yo creo que el la el rechazo al presunto esto que es escenificó el otro día justamente lo que hace al Gobierno es darle una excusa y esto es propio de sistemas parlamentarios si tú no puedes pasar la principal ley que informa tracción de gobierno que es el presupuesto convoca elecciones de tal manera que yo creo que justamente ahora el Gobierno tiene la M M la mejor narrativa para llamar a los españoles a votar en otoño eso habrá desaparecido

Voz 1926 37:29 muy probablemente se expondrá un desgaste mayor

Voz 1671 37:32 porque ni siquiera está claro que tenga la mayoría en el Congreso para convalidar sus reales decretos por eso PP y Ciudadanos quién elecciones en otoño mejor cuanto más tarde mejor para acusar más el desgaste del Gobierno yo creo que ahora tiene justamente esa ventana de oportunidad que le permite podemos discutir las ventajas de abril o mayo para sus intereses pero yo creo que es mucho mejor Abril que mayo luego no podremos hablar pero pero tengo la impresión de que el era la cuestión de confianza está fuera de la mesa y que lo lógico y lo razonable es que convoque elecciones

Voz 1727 37:58 el presidente es muy bien predecible efectivamente tiene una carrera jalonada de sorpresas no Esther pero el desde el Gobierno sí que hablan de anticipo electoral

Voz 0591 38:07 sí sin ninguna baje ya eh yo creo que aún a riesgo de equivocarnos porque todos sabemos claro como ese Pedro Sánchez Si puedo jugar al despiste permanentemente sorprendernos cada día pero es cierto que tanto el Gobierno como el Partido Socialista ya sin ningún tapujo no hablan de elecciones en el mes de abril fecha más probable veintiocho de de abril yo creo que lo que salió ayer el rumor intenso por la tarde la posibilidad de que se que presentara una moción de confianza está absolutamente descartado no es una impresión osea lo han negado rotundamente desde el ámbito del del Gobierno y el Partido Socialista sería una espesa sí de última brazada el ahogado como dice Pablo volvería a ser salvado en el último caso el independentismo y por lo tanto le daría el relato de la campaña electoral hecho a a la derecha española en este momento el Gobierno dice manejar sondeos que que les sitúan en un ligero repunte de lo que hasta ahora se manejaban respecto al Partido Socialista en todas las encuestas y por el contrario hay una caída muy importante de ciudadanos como consecuencia no solamente del pacto en Andalucía sino de esa foto vergonzante que que me parece que era por Esteban quién decía él no ha sido un robado sin un posado no bueno pues esta esta fotografía Albert Rivera parece que le está pasando mucha factura hice percibe en las encuestas yo yo no sé lo que puede pasar de aquí a que se celebren las elecciones porque estamos en un contexto permanente ruido y permanente confusión y además hay un factor que puede ser decisivo para que las derechas se recuperen en las semanas que quedan hasta hasta las elecciones y es que hace cuatro años los ciudadanos dieron un mandato muy claro a los representantes políticos que era el pluralismo y el acuerdo el pluralismo no acertaron a convivir con él convivieron con él pero se olvidaron del acuerdo tiene este ruido permanente que hay en la izquierda que tiene muchas dificultades para ponerse de acuerdo todo a la derecha siempre ha dado ejemplo de bueno pues hay más diferencias en el cajón y ponerse de acuerdo a la primera de cambio por lo tanto bueno todo está abierto pero lo que parece ya inexorables que mañana el presidente anunciará una convocatoria anticipada elecciones y que nos queda muy poco para prepararnos para ella

Voz 1926 40:24 si Pablo utilizó la expresión en la mejor narrativa del Gobierno es verdad es la mejor narrativa lo que sucede es que una narrativa muy débil por otra parte pero pero sigue siendo la mejor

Voz 1671 40:34 menos galas y preclaro la menos mala efecto

Voz 1926 40:37 igualmente la la cuestión de confianza yo creo que es completamente descartable porque hacerte digamos salvar por quienes te acaban de hundir es un juego relativamente peligroso que nos lleva ambigüedades interpretativas que que que sólo aumentaría la confusión no contribuirían en nada a una estrategia clara que el Gobierno ahora tiene que definir si tu socios no te han ayudado es que no eran tus socios en este momento el la estrategia del Partido Socialista para encarar las elecciones claramente lleva su discurso la la deslealtad de los independentistas es curioso Tardà no ha parado de repetir y lo ha vuelto a hacer en el debate de presupuestos que ellos digamos apoyaron la moción sin pedir nada a cambio es evidente que que es un discurso falso como como en buena medida lo es todo el discurso independentista no pidieron nada porque estaban dispuestos a pedirlo todo es decir porque porque en han han mantenido al gobierno bajo la digamos la el el la condición de la autodeterminación que es una condición que el Gobierno en ningún caso podía aceptar con lo cual bueno yo creo que que Sánchez en este momento tiene una un discurso evidentemente muy claro no digo que sea fuerte insisto será el menos malo que es los nacional populismos han impedido que haya legislatura posible el nacional populismo de derechas con el auge de Vox es muy evidente han tenido un mandato que desde el primer día fue absolutamente absolutamente duro no han permitido ni siquiera como hipótesis ni siquiera con una leve hipótesis la posibilidad de explorar el diálogo el diálogo fue demonizado estigmatizado desde la primera hora hilos los independentistas bueno Henri en definitiva del nacional populismo catalán tampoco es verdad que el juicio ha condicionado mucho pero tampoco ha permitido lo más mínimo el diálogo porque el diálogo supone ceder por ambas partes para encontrar un punto de acuerdo ellos en ningún momento han estado

Voz 1389 42:29 eso sí que Sánchez está sin socios por tanto su mensaje tendrá que ser ese

Voz 0591 42:33 la pregunta es si el Gobierno dispone de tiempo suficiente de aquí a las elecciones para presentarse y convencer a la ciudadanía que finalmente ha sido víctima de esa pinza que presente pues de que pretende presentar entre la derecha y el independentismo yo creo que aquí cada palo tiene que aguantar su vela lo que de lo que ha ocurrido el independentismo con una parte de haber estirado permanentemente la kurdas sin pensar que la burdas se podía romper pero el Gobierno sus errores de haber llevado a una mesa de negociación au aceptar llevar a una mesa de negociación presupuestaria un elemento negociador que era la crisis territorial y un proceso judicial que se le escapaba completamente de las manos el mezclar ambos debates a mi me parece que esto ha sido un error clarísimos del Gobierno por lo tanto que tiene hoy apenas ocho semanas para intentar convencer de que efectivamente ha sido víctima de quiénes de realmente le llevaron al palacio de la Moncloa por sus errores ajenos de los independentistas pero también propios del Gobierno

Voz 1671 43:28 de todas maneras si miramos los lo la los escenarios alternativos fijados van a pasar cincuenta y cuatro días desde el decreto de disolución que votemos aproxima aproximadamente el treinta por ciento de los españoles deciden su voto las últimas dos semanas por lo tanto hay un juego en la campaña electoral que no sabemos qué impacto va a tener e incluso en los casos de adelanto en los que había una narrativa bien armada si te puede cambiar el acto por contingencias que tú no espera acabar con una derrota pongo el caso de Theresa May que iba con un relato muy bien armado de decir hay que convocar elecciones mayoría más fuerte para negociar el Brexit perdió escaños por lo tanto no sabemos qué es lo que puede ocurrir en las próximas elecciones porque hay un margen de incertidumbre pero yo tengo la impresión que de acuerdo a los sondeos que estamos viendo ahora que apuntan que podría haber una suma entre Partido Popular Ciudadanos y Vox que llegaría a la mayoría absoluta yo sería cauto porque casi siempre se mueven dentro del margen

Voz 1727 44:15 el último que conocimos el de celeste ayer para el diario punto es marcaba una diferencia de doce puntos nada menos entre la suma de las derechas cincuenta y uno y pico

Voz 0591 44:25 es la suma de las izquierdas XXXIX

Voz 1671 44:28 vivamente yo creo que aquí lo que no estamos contemplando es que el Partido Socialista va a sacar autobuses a la calle con la foto de Colom

Voz 4 44:34 es decir con la foto de los tres partidos para Gener

Voz 1671 44:36 la polarización en el eje izquierda derecha sabiendo el PSOE que es el único competidor viable que está en el campo Izquierdo y que puede servir de pararrayos en última instancia de ese voto de izquierdas que tendría mucho miedo a que llegara este tripartito no como ellos dicen los los sonaron como sea esa narrativa que emplean tras mayo no sería posible porque tras mayo probablemente ciudadanos pacte muchos sitios con los barones del PSOE por lo tanto esa narrativa Se les queda totalmente anulada yo no descarto que para mí ahora mismo tal cómo veo las cosas veremos qué es lo que ocurre el escenario central es un potencial bloqueo porque yo creo ahora mismo y la palabra

Voz 1389 45:10 yo no yo tengo la impresión no irás a decir

Voz 1727 45:13 repetición electoral bueno yo creo que

Voz 4 45:15 es un escenario posible porque dijo lo siguiente si PP que queda

Voz 1671 45:18 o lo que es lo que le vamos

Voz 1727 45:21 si PP y Ciudadanos

Voz 1671 45:23 no llegan a la mayoría absoluta quién va a investiga Pablo Casado el PNV Esquerra Republicana es decir a menos que lo pueda completar con Coalición Canaria yo no descarto que volvamos a tener una situación parecida porque como mira que lo hemos dicho en estos micro

Voz 1727 45:37 pareció el dieciséis quiere decirse efectivamente

Voz 1671 45:39 es decir mira que lo hemos dicho en estos micrófonos hay que cambiar el sistema de investidura en España porque esto puede generar bloqueo sino hay mayoría absoluta porque tenemos mucha polarización entre el eje izquierda derecha y el territorial no se ha hecho caso bien no pasa nada podemos vernos en otras

Voz 1727 45:53 como nos pasamos la vida en la espuma de los días que no abordamos las reformas dos cuestiones la verdad que decía Pablo el de la izquierda es verdad que el Gobierno

Voz 0591 46:02 y tiene encima de la mesa o

Voz 1727 46:04 o contempla la posibilidad de que el ocho

Voz 0591 46:06 eso está esta nueva edición del ocho de marzo actúe au tenga un efecto movilizador que eso pueda leer como una respuesta a la manifestación del domingo en la plaza de Colón y beneficiarse de ellos de ese arrastre de la movilización feminista yo no sé qué puede pasar pero es verdad que en el en el recorrido de Pedro Sánchez político y orgánico dentro de su propio partido hay dos elementos que siempre han estado en sus estrategias políticas uno es él polarizar al máximo los debates y otro presentarse como una víctima de esa polarización y qué es lo que estamos viendo exactamente ahora

Voz 9 46:41 entonces pues países

Voz 0591 46:44 hecha digamos lo mismo votaran juntos para tumba