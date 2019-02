Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0591 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 la cúpula de Esquerra Republicana se concentra esta ahora a las puertas del Tribunal Supremo cuando falta apenas una hora para que empiece la sesión del juicio en la que va a declarar Oriol Junqueras allí a las puertas del Supremo está Aitor Alvarez buenos días

Voz 2 00:40 buenos días Pepa todos los pesos pesados del Partido Republicano están ahora mismo a las puertas del Tribunal Supremo con una fotografía muy grande de Oriol Junqueras detrás todos los que no están en prisión o fuera de España están aquí dándole apoyo ahora mismo el vicepresidente de la Generalitat pero aragonés está haciendo declaraciones en las que asegura que dan todo su apoyo al presidente

Voz 1727 01:06 en su partido gracias Aitor es jueves es catorce de febrero en los trabajadores de Airbus en España esperan a que la dirección de la compañía les aclare su futuro

Voz 0931 01:16 Roberto el fabricante europeo de aviones ha anunciado esta mañana que dejará de producir el modelo A380 la gran apuesta de la compañía en ella trabajan entre otras tres plantas españolas la de Getafe Illescas y Puerto Real Antonio Martín es el presidente del Comité Intercentros de Airbus habla de una mala noticia

Voz 3 01:33 mira pues ochenta es cuando más importantes con los que contamos gente vivirá en términos de puestos de trabajo si es el hecho de que San que sin problemas pues evidentemente es una pérdida de un producto absolutamente esencial para nosotros

Voz 0931 01:52 mañana complicada en la red de Cercanías del área metropolitana de Barcelona Renfe acaba de informar de que seis de las líneas de Rodalies registran retrasos de al menos quince minutos Radio Barcelona Joan Bofill bon día bon día retrasos por tres averías simultáneas en distintos puntos la primera a las siete y media de esta mañana a la estación de Sants provoca retrasos de veinte minutos en las líneas uno tres y cuatro esta última también afectada por el accidente del viernes desde entonces ACS el tramo de este accidente por carretera también unas obras que se están haciendo otra incidencia en la línea uno también en el Maresme provoca que los trenes circulen con quince minutos de retraso y el tercero en Torredembarra en Tarragona otra incidencia está generando problemas en las líneas catorce quince diez

Voz 1727 02:32 eso sí la Mistral a la afición

Voz 0931 02:34 hola jefe de Valladolid dice en la SER que no se cree las explicaciones de la funeraria quedaba el cambiazo en ataúdes de personas incineradoras para poder usarlos después los directivos de la funerario dicen que todo lo planeó uno de los trabajadores radio Valladolid Mario lejano

Voz 1496 02:49 Soledad Martín Nájera cree que este asunto que resume como un problema de ambición y codicia tiene unos beneficiarios claros que no son precisamente los trabajadores del grupo funerario El Salvador

Voz 4 02:58 quién es el titular de la empresa quién puede hacer las gestiones en orden a la adquisición de otro tipo de de de de féretros quién al final se beneficia de la reventa por así decirlo sin duda son los empresarios no son los trabajadores

Voz 1496 03:15 recordamos que siguen en prisión el dueño de la empresa su hijo y su hija aunque estos dos últimos pueden quedar en libertad si pagan una fianza de ochocientos mil euros cada uno la fiscalía según ha sabido la SER ya acordado el embargo de varios inmuebles titularidad del grupo funerario para afrontar futuras responsabilidades civiles

Voz 1727 03:42 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 6 04:47 eh Pedro Sánchez hoy es censurado

Voz 0295 04:52 en el capítulo de voy hoy ha perdido Sánchez de España con repito hoy en el capítulo de hoy una moción de censura de facto contra Pedro bueno lo hecho lo repito hoy Sánchez ha sufrido una derrota que el capítulo de hoy otra novedad repetirlo claro lo repito un gran error histórico que Izquierdo española se haya estado haremos todas las autocríticas cuando corresponda pero hoy no

Voz 7 05:19 con dos nuestro lío yo sino lo que esto es algo que tendrá que al aclara Pedro Sánchez a

Voz 8 05:28 marca al fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia

Voz 7 05:32 hay que está

Voz 8 05:37 no sería bueno que una campaña electoral interfiriera en ese juicio y que por tanto esperase ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones

Voz 7 05:48 una nueva etapa política

Voz 9 05:53 el Partido Popular está preparado para volver al Gobierno

Voz 10 05:55 lo que quiero encabezar un proyecto para España nuevo después de cuarenta años

Voz 7 05:58 en ese bipartidismo antes medita politico recapacitar a partir de unos

Voz 9 06:18 buenos socios es hoy un día muy triste hoy por hoy es un problema y una pena

Voz 7 06:23 eh

Voz 0591 06:26 es un error histórico del que era gente de este país

Voz 11 06:29 granota Lizzy ahora el siempre mejorar la vida de la gente

Voz 4 06:41 que el PSOE con su secretario general que se llama Pedro Sánchez

Voz 7 06:44 ya antes de tiempo rock roll

Voz 8 06:49 pero la mayoría de la moción de censura es una gran responsabilidad

Voz 12 06:53 no

Voz 13 06:57 no puede agonizar más lo está agotado y muerte Pepa Bueno

Voz 1727 07:19 son las siete las ocho y siete en Canarias ministra de Justicia buenos días hola que hay buenos la ministra de Justicia Dolores Delgado en la SER León dicho que vayan recogiendo ministra los despachos no

Voz 0506 07:33 hasta mañana que nos tenemos Consejo de Ministros y en cualquier caso ella se ha anunciado que dirá algo el el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es a quien corresponde decidir lo que en este momento se va a hacer después de el día de ayer

Voz 1727 07:48 sé que la fecha es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno no voy a abundar ahí pero todos damos por supuesto por supuesto que después de que haya rechazado el Congreso las cuentas del Gobierno

Voz 15 08:00 lo que viene son elecciones sea en la fecha que sea la que decida Pedro Sánchez hay duda en el Gobierno de que deba haber elecciones

Voz 0506 08:09 no lo que no hay duda de que mañana nos dirán algo mañana dirán algo no no yo no lo sé realmente no lo sé crecí la ilusión de seguir hacia no cosa de seguir trabajando pero creo que la tenemos todos esto no significa nada esto significa que estamos a disposición de lo que nos diga el siente eh del los tiempos que marque la hoja de ruta que vaya macabro

Voz 1727 08:33 a qué se refiere a qué cree usted que se refiere Miquel Iceta cuando decía ayer por la tarde esto

Voz 16 08:38 no no no descarta no se puede descartar incluso que decidiera presentar otro proyecto de presupuestos en septiembre no se puede descartar

Voz 1727 08:45 también nos descarta que el presidente del Gobierno presentará otro proyecto de presupuestos en septiembre aquí se refiere Iceta

Voz 0506 08:53 yo creo que hay tantas posibilidades como bueno pues también imaginación au ganas tengamos en el sentido de que bueno se puede continuar se puede seguir ese pueden convocar elecciones es este caso disolver las Cortes determinar cuándo y cómo y de qué manera quiere decir hay hay distintas posibilidades verbalizar las forma parte también un poco de este colectivo del que fuera vamos parte nada sólo puedo decir que mañana iré hemos al Consejo de Ministros llevamos

Voz 1727 09:27 el tema de Franco vamos hasta luego vamos a vamos a Franco enseguida pero nos quedamos aquí un minuto si me permite en ese abanico que usted dice que está todo abierto y que por lo tanto es una mera especulación no me voy a detener mucho más incluye la moción de confianza

Voz 15 09:40 en ese abanico ni idea mía

Voz 0506 09:43 mi idea señora buena no tengo ni idea y no a ver es que le compete a él le compete al presidente del Gobierno bien pues una una opinión de a mí

Voz 1727 09:54 extra que ha sido ha sido

Voz 0506 09:57 que alguien muy importante en el mundo de la justicia

Voz 1727 09:59 a usted le pareció un uso democrático normal que con la que está cayendo en este país con la que ha caído en esta última semana el presidente del Gobierno no haya tenido habían someterse a la a las preguntas de la prensa española de parece un uso democrático bueno yo creo que esto

Voz 0506 10:14 semana lo que hemos estado todos todas centrados han sido los presupuestos han sido los grandes protagonistas hemos tenido a la ministra Montero que ha sido quien realmente ha explicado era el momento de explicar unos presupuestos que como progresistas nos parecen los mejores del mundo además unos presupuestos quiera que son inclusivo pluralista las feministas justos y desde el punto de vista social desde el punto de vista político de Justicia no es no es hacer publicidad pero estábamos todos absoluto todas absolutamente convencidos de que eran unos magníficos presupuestos desde una óptica progresista pero sobre todo Sofía él y quién Se ha manifesto dado ha sido la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo ha explicado hoy ha sido la verdadera protagonista que a mí me parece es que que debía de ser así ella y su equipo han trabajado en en algo que era muy bueno que eran muy buenas

Voz 1727 11:20 los presupuestos son una cosa tienen su trámite la ministra de Hacienda es quién suele defenderlos todos recordamos a a Montoro pues es que cinco días antes se había roto la negociación con los independentistas catalanes una apuesta personal del presidente del Gobierno en este proyecto que se inició con la moción de censura usted cree de verdad que di entra dentro de los usos democráticos que el presidente no se dirija a través de la prensa a los españoles

Voz 0506 11:45 yo creo que está esta semana hay la semana anterior se han venido sucediendo el muchísimas declaraciones de miembros del Gobierno oí en este caso de la vicepresidenta que llevó en en vivo y en directo el peso de las negociaciones a mi me parece que que ya hizo lo que había que hacer explicar más sobre el terreno qué ocurrió como ocurrió también habló de de La Tour de esa figura que ayer se comparaba pues con la posibilidad de un botijo con agua fría que que es decía Aitor Esteban con una cierta gracia pero bueno yo creo que la la vicepresidenta eh hay que ha estado a pie de obra oí negociando y hablando hoy buscando alternativas ha dado explicaciones

Voz 1727 12:35 lo qué ocurría Hay pasada me repito todo el rato su experiencia previa que usted también tiene amplios conocimientos en justicia universal la figura del relator nos remite a todos a alguien que tiene que intervenir mediar en la resolución de un conflicto donde no se dan las garantías de un Estado democrático usted también le remite a eso

Voz 0506 12:53 no no yo creo en el tema de El relator no sé si a y a adrede au o porque se ha buscado una cierta dudas a unas ciertas interpretaciones extrañas estaba hablando más del contenido de lo que iba a hacer a alguien en una mesa de negociación que es dinamizar una negociación buscar unos espacios determinar sobre qué temas decir que sea tratado la última Reunión la siguiente un relator tiene mucha significación es y todos sabemos a nivel internacional lo que es un relator yo creo que aquí sea manipular el término y desconociendo que la función no era exactamente esa lo dijo la vicepresidenta yo creo que ahí es donde debíamos de abundar bueno pues se trataba de una figura para facilitar dinamizar la zona alguna autocrítica ministra se contó mal se explicó mal por parte del Gobierno puede que haya explicado mal si IU quizá deberíamos de haber hecho más pedagogía sobre ello no haber permitido esa rendija de la de la la derecha con estas tres cabezas para que lo utilizase como un arma arrojadiza contra algo que era esencial que era el algo el diálogo que no se había hecho en muchísimo tiempo y que ahora se estaba haciendo de una manera muy racional de una manera de más sincera sin contra puntos inadmisibles por el Ejecutivo eso también se lo digo la prueba está en en ahora tenemos el juicio del SES y a la el Gobierno no ha dado nada a cambio no hemos dado instrucciones a nadie ahí está desde el minuto uno a mi se me decía en el Congreso a ver la ministra de Justicia como es amiga de la fiscal general del Estado pues ahora ya tenemos aquí una manipulación pues no no se han dado pasos técnico jurídicos nos hemos comprometido con nada que no pudiéramos hacer no no no es por no hacer autocrítica lo pongo encima el que buena parte del

Voz 1727 15:00 PSOE buena parte del PSOE no lo entiendo

Voz 15 15:03 si alguno ha hecho bien este Gobierno

Voz 0506 15:08 bueno pues lo digo porque a falta o quizá pedagogía ha faltado a lo mejor explicación de lo que se pretendía la OCU estaba haciendo o ha habido un exceso de manipulación

Voz 15 15:20 por parte de la derecha triunfal y cada usted no está afiliado al PSOE no no innova fiar

Voz 0506 15:27 no no yo no me voy a fiar porque lo ha salido

Voz 1727 15:30 corriendo de la política en cuanto acabe esto

Voz 0506 15:33 no voy no no sé cuándo va a acabar no sé cómo va evolucionar no sé cómo vamos a estar yo lo que tengo muy claro es que llegué aquí yo venía del servicio público llegué aquí para servicio público y quiero seguir en el servicio público me dice dónde pues donde donde mejor puedo hacer eso

Voz 1727 15:50 ayer la leíamos a usted leíamos una columna suya en el Frankfurter Allgemeine Zeitung titulada en defensa del poder judicial español de las garantías que tiene el sistema de justicia de nuestro país en el comienzo del juicio del pluses bueno pues The Independent el diario británico hemos leído esta mañana un editorial durísimo durísimo que se titula el juicio a los separatistas catalanes es una atrocidad un por terrible que cuestiona este este editorial en fin nuestro sistema de garantías que da muchísimo hablando de Pedagogía queda mucho por hacer para contar qué es lo que está pasando en España

Voz 0506 16:28 pues queda mucho por hacer porque no se ha hecho nada a ver si durante muchos años hemos dejado muchos años se ha dejado por mi hija a punto directamente al Partido Popular ya al gobierno del Partido Popular se ha dejado un relato ahí fuera en relación a esto se ha creado un imaginario sobre la justicia española sobre el sistema de justicia español son sobre la independencia o no este relato se deja un espacio un espacio que se ha llenado con un realmente cuestionamiento de nuestras instituciones ocho meses in no es por ponernos medallas pero en ocho meses tanto el ministro de Exteriores como todos los ministros como el presidente del Gobierno que es verdad que ha estado por ahí pero estado por ahí haciendo cosas para que yo misma he estado en Luxemburgo en Estrasburgo en Latinoamérica he hablado en el Consejo de Europa he hablado con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estado con colegas estado en Francia con mis colegas de Justicia explicando cómo es nuestro sistema no avergonzado me diciendo de que sistema tenemos o no tenemos un sistema con todas las ganas días tenemos suscritos todos los convenios internacionales de derechos humanos voluntariamente nos sometemos a a los tribunales como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Penal Internacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos sometemos a Naciones Unidas hemos creado por ejemplo hemos creado un organismo para trasladar ella recomendaciones de Naciones Unidas en el Ministerio Justicia quiero decir nuestra Sanida e injusticia hay que contarla si la hemos de ahí un una especie de bueno pues discurso narrativa le da negra de que se puede convertir pero tenemos que trabajar para que no sea así y para eso hay que también se trabaja

Voz 1727 18:15 sabiendo que ese es el estado de cierta opinión pública fuera de España sabiendo lo difícil que resulta que en España explicar probablemente alguna audacia política que en algún momento haya que hacer un gobierno con ochenta y cuatro diputados ministra se pone a mezclar en la misma batidora los presupuestos generales del Estado

Voz 0506 18:34 la solución política catorce es que no estaban en la misma batidora bueno está

Voz 1727 18:38 básicamente condiciona no está

Voz 0506 18:40 han condicionados hay un hay un tema que yo creo que es muy importante el primer momento hemos hablado se ha hablado de bajar o o o intentar bajar esa inflamación que había Cataluña no quiero hablar de Ivo profano pero sí bajar esa inflamación descontractuar la situación porque había una frase hay una fractura y todos lo sabemos hay problemas de convivencia en Cataluña es un problema de dentro de Cataluña de Catalunya con fuera que no se nos olvide tenemos que buscar espacios de diálogo todo está encima de la mesa de todo podemos hablar excepto es la norma excepto de saltar no es la Constitución o ir más allá pero de todo podemos hablar y esto es lo que se ha hecho a hablar de todo ahora no nos pueden pedir que vemos instrucciones a los jueces porque los jueces no les podemos dar instrucciones no nos pueden pedir que interfiera Amos en la autonomía del Ministerio Fiscal porque este es un Estado de Derecho y esas son las reglas con las que jugamos y esto es lo que hemos hemos intentado buscar espacios de diálogo e desde muchas ópticas desde la política por ejemplo lo bueno una cosa sí tiene razón en una cosa estos presupuestos sí sí sí la en muchas veces y ganó no muchas pero una cosa que ha dicho si es verdad estos Presupuestos eran una apuesta para el dialogo porque con los presupuestos había un contenido impone habría un contenido importante para decirle a los catalanes a todos los catalanes unos presupuestos inclusivo para todos los catalanes con esto se vivirá mejor en Cataluña con esto es ahora mejor política en Cataluña yo he ido a Cataluña Lleida a Cataluña para hablar con los jueces para hablar con los fiscales para reunirme con con los operadores jurídicos para dar apoyo para para decir que estamos aquí vamos a hacer

Voz 1727 20:33 una pausa y luego me tiene que aclarar una cosa que me está subrayando Antonio Maestre el periodista de la marea que ha dicho usted y yo me he dado cuenta ha definido a la nueva derecha como la derecha Tri fábrica podremos tiempo él me lo cuenta enseguida

Voz 9 21:15 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 13 21:31 todos los niños crecen excepto uno no tardan en saber qué van a crecer Wendy lo supo de la siguiente manera cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta sumar exponía supongo que debía estar en Cannes

Voz 10 21:50 no era y es que la señora Darling exigimos la mano al corazón y exclamó

Voz 1727 21:56 por qué no podrás quedarte así para siempre

Voz 13 21:59 no hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer siempre Sesame eso a partir de los dos años los dos años marcan el principio

Voz 18 22:13 Peter Pan

Voz 1727 22:14 en mil novecientos once

Voz 19 22:20 el placer de escuchas

Voz 20 22:27 hoy jueves a todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que conozca todo lo que es necesario saber sobre el deporte y como cada jueves con el repaso de la NBA en la gran Antoni Daimiel SER Deportivos

Voz 21 22:36 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado que Amy

Voz 9 22:45 en la sección a la carta de la app de láser puedes elegir el audio que te interese ya sea en Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de Tucson

Voz 16 22:52 unidad toda la SER en tu smartphone

Voz 22 22:55 lo que quieras de Laser cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 23 23:06 cuentes con las

Voz 18 23:09 lo que pase eh

Voz 24 23:19 hoy en aprendemos juntos Benjamín Sander el director de la Boston Philharmonic Orchestra nos habla de su carrera del papel decisivo que tuvo uno de sus maestros cuando tan sólo tenía nueve años entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Benjamín Center aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana

Voz 19 23:39 el país

Voz 1727 24:01 ustedes nos van a perdonar este a Tito de distensión en una semana muy complicada pero urge que la ministra de Justicia aclare esto se refiera no derecha como la derecha Tri fabrica

Voz 0506 24:13 bueno hay mucha te señora bueno hay mucha testosterona en el otro día en en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco me la conversación que confirma que era lo que quiero decir confirmo pero en los términos en los términos que le he dicho un poco de

Voz 1727 24:35 de extensión

Voz 0506 24:36 no he veinticinco ocho y veinticinco

Voz 1727 24:39 en Canarias Teodoro León Gross cedió la palabra el primero no

Voz 16 24:43 yo había pensado que da actriz Trichet falda o triste Fábrica no no podía dar crédito porque porque supongo que en ese caso será fácil pensar que cuando Pedro Sánchez se reúna con Pablo Iglesias y con con Alberto Garzón por ejemplo será la izquierda triunfal y cae en fin vamos a tener triste me parece en un buen número de columna no yo quería preguntar por por cuestiones estrictamente de Justicia no es decir no no es verdad que lo hemos comentado aquí la política lo ha invadido todo y yo querría saber la gestión estrictamente del Ministerio de Justicia todo todo el sector digamos en el entorno de la Justicia se sigue quejando de la enorme lentitud no seguramente por falta de personal y de medios fundamentalmente sí se ha avanzado algo en implementar modos de funcionamiento de los de los juzgados no se premiando los funcionarios que que trasmiten más temas abriendo los juzgados por la tarde o incluso en alguna medida pues a lo mejor un control de personal para eficiencia absentismo no sé se ha avanzado algo en esto

Voz 0506 25:44 bueno se ha avanzado en los planes que teníamos un establecer un plan de calidad de la justicia con este plan una directora general del Ministerio se ha recorrido media España para determinar qué cómo funcionaban las cosas como estaban los juzgados como estaba las oficinas de atención a por ejemplo a las víctimas estábamos en este momento implementando que un una reforma estructural de la Justicia que bueno vamos a ver si nos da tiempo a desarrollar la o no teníamos estos presupuestos y no quiero volver al tema de los presupuestos pero estos presupuestos nos daban más medios íbamos a crear Combo a quinientas plazas quinientas plazas de jueces y fiscales que la historia es el mayor número de ofertas de plazas para jueces fiscales porque nos hacían falta estábamos con setenta y cinco nuevos órganos judiciales también en proyecto ochenta plazas de fiscales ya hemos podido desarrollar el tema de Campo de Gibraltar que ya tiene sus frutos teníamos además allí establecida a la oficina de Recuperación de Activos en fin había tenemos muchos proyectos en marcha

Voz 1727 26:57 antes de que no siempre da la melancolía hay un proyecto que parece que se iba a cuajar no mañana por fin el Consejo de Ministros aprueba la exhumación de Franco

Voz 0506 27:05 a ver si mañana llevamos al Consejo de Ministros la propuesta de acuerdo para que así lo prohíbe el Consejo de Ministros de exhumación

Voz 1727 27:13 quien calculó mal porque de agosto es la primera resolución del Gobierno en relación con con esta exhumación parecía inminente de hecho se fueron dando cita en fechas sucesivas se calculó mal o en encontrar una resistencia la familia realmente inesperada bueno sí

Voz 0506 27:29 la decisión se expresó yo creo que que forma parte de de estas afirmaciones de que Franco a la voluntad del Gobierno es que es sacar los restos de del dictador del Valle de los Caídos bien después de esto hay un procedimiento en ese procedimiento no hay una fase de audiencia a los interesados en este caso familiares ha habido hasta catorce recusaciones catorce recusaciones de la instructora una detrás de otra lo que ha hecho también ha paralizado el procedimiento el procedimiento tiene está enmarcado en la ley de memoria histórica pero también la Ley de Procedimiento Administrativo esto qué significa pues que tenemos que ir dando los pasos notificando lo comunicándole abriendo la posibilidad a que los interesados aleguen digan cosas y esto retrasa evidentemente

Voz 1727 28:21 esta vez sí esta vez sí antes de que ustedes se vayan sea cuando sea del Gobierno

Voz 0506 28:25 sí eh esta vez mañana llevamos el acuerdo una vez se acuerde ya se ha conseguido ya se ha dicho ya está ahora serán quince días a la familia para que diga dónde que quiere que sea a a la nueva situación de los restos pero pero bueno repito la decisión Se va a hacer se va a llevar a cabo mañana

Voz 0591 28:52 la decisión ministra pero igual ejecución unos podemos dan el escenario y que vayamos a unas elecciones que Pedro Sánchez abandone la Moncloa que Franco no haya salido es el propio presidente del Gobierno dijo hace relativamente poco que se había equivocado en los plazos no pasa nada por por reconocer que hubo citación Yllera un procedimiento que es tan garantista como este y que debe ser garantista no para claro

Voz 1727 29:16 los derechos de los familiares y yo quería hacerle luego otra

Voz 0591 29:19 a preguntas sobre el procedimiento de que estamos viendo

Voz 0506 29:23 no en estos días entiendo lo que entiendo lo que dicen lo que pasa es que no es una equivocación porque es imposible prever cuáles van a ser las alegaciones au cuantas veces por ejemplo se va a recusar a una instructora es imposible vi ahí no es que te equivoque eso no es que no se puede

Voz 0591 29:38 a ver si usted si sobrevive sobre el juicio al pro al próceres no hay temor aunque aunque el presidente de la Sala ha dado señales de intentar frenar cualquier intento de convertir en un debate político el juicio al proceso pero es verdad que se está especulando con la posibilidad algunas señales también han dado en esta dirección de que la acusación popular convierta esto en un campo de batalla ante la inminencia de las próximas elecciones generales hay que reflexionar sobre la acusación popular en este país es razona lo que el secretario general de un partido político ejerza la acusación popular en un juicio que tiene la trascendencia y el significado que tiene el del proceso

Voz 0506 30:18 yo creo que hay que reflexionar y en eso estoy completamente de acuerdo hay que reflexionar el papel el otro día en briefing que hacía con corresponsales extranjeros estaba explicando esta figura es una figura que ha tenido momentos estelares muy importantes crímenes contra la humanidad por ejemplo cuando hemos seguido en la Audiencia Nacional invita el acciones intereses difusos de crímenes contra la humanidad han sido quienes han potenciado las investigaciones que se han empujado quiénes realmente han conseguido éxitos en la justicia pero también es cierto que nos tenemos que plantear que un partido político con determinados intereses partidistas políticos esté presente en un procedimiento donde se va a enjuiciar hechos que que no idea política sino hechos va a desarrollar y que sean en altavoz de ese partido político yo creo que esto yo este juicio debe servir para que reflexionemos del papel de las acusaciones populares desde luego como partidos políticos y yo creo que tendría que reformarse la normalidad exento

Voz 1727 31:21 otra cuestión muy concreta que nos han planteado siempre los fiscales que con los que hablamos y que ahora mismo unos no es tan recordando varios fiscales señora Delgado antes de marcharse del Gobierno van a derogar el artículo trescientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el tiempo investigación es

Voz 0506 31:42 vamos a ver el artículo trescientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde desde el minuto uno hemos pretendido la derogación hasta ahora ya hasta la fecha la mesa del Congreso lleva a a con el apoyo de PP y Ciudadanos sesenta ampliaciones de plazo para una norma que solamente dice que se derogue ese es un artículo de impunidad es un artículo de impunidad pero está ahí Hinault desde nosotros con ochenta y cuatro este es uno de los limitaciones efectivamente que tenemos desde los ochenta y cuatro no podemos pero es ese artículo tiene que desaparecer ese artículo tiene que ser derogado pero al es eso ocurre bueno pues a las limitaciones parlamentarias son lo que suponen y conllevan por ejemplo la ley de Memoria Histórica pues ésta también atascada ahí tenemos proyectos normativos que no pueden salir el otro día me decían qué pasa con la nulidad de los juicios del franquismo digo está previsto la reforma de la Ley de Memoria Histórica que está parada que está parada

Voz 1727 32:53 está pidiendo una nueva mayoría ya la ministra aquí es en que se hayan disuelto las Cortes respecto

Voz 1671 32:59 la también su departamento no en noviembre del año pasado encalló el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial evidentemente ahora esto supone que está caducado y me gustaría saber si desde su departamento y desde el Gobierno se está haciendo algún tipo de reflexión sobre si este es el método idóneo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial Si podemos permitirnos otra vez tener escenas en las cuales parece poco menos que existe un mercadeo de acuerdos entre los partidos para colocar a jueces afines y que desde luego proyecta parte de la opinión pública el descrédito hacia la justicia que decimos que tienen buena salud pero por algún tipo de razón la gente no está de acuerdo por lo tanto me gustaría saber si algún tipo de reflexiones sentidos

Voz 0506 33:36 sí bueno vamos a ver yo creo que hay distintos sistemas si voy ahí quiero ir deprisa pero esto es un tema que que yo creo que le preocupa a la gente y nos preocupa a todos hay distintos sistemas de Consejo General del Poder Judicial y nosotros tenemos un sistema en el que tiene es un consejo con muchísimas competencias porque tienen competencias también en política criminal no solamente es un órgano administrativo que te doy un permiso te quito el permiso tengo unas vacaciones que los hay en otros países está cargado de competencias en por ejemplo en violencia de género en Criminalidad Organizada competencias internacional les bien existen distintas posibilidades de elección de sus miembros nosotros tenemos la parlamentaria tenemos doce miembros que son de extracción judicial que se eligen entre os aquí es decir salen de los propios jueces vienen la al Congreso y al Senado y ocho que son de juristas de reconocido competencia necesitamos tres quintos estos recae quiere un diálogo esto requiere una negociación yo creo que la legitimación del Consejo por el Parlamento es garantía de que la representación popular tiene algo que decir en este Consejo General del Poder Judicial se pueden pensar en otros modelos pero también tenemos que mensajes en otras competencias porque estas competencias nos afectan a todo esos dos esos tres quintos exigen requieren negociación si os si eso no es un mercadeo estamos hablando de una acción parlamentaria podemos hablar de muchas cosas desde luego ahora nos podemos plantear queremos por ejemplo un Consejo General del Poder Judicial corporativo o parlamentario porque también podríamos estar

Voz 1727 35:14 no un mixto podríamos pero

Voz 0506 35:17 en en uno mixto pero también tendríamos que pensar en unas competencias mixtas o con menos contenido en política criminal que al final nos afecta

Voz 1727 35:25 todos tenemos que terminar ministra pero quiero que escuche lo que acaba de decir en Sky News Irene Lozano responsable de de lo que era la marca España caras llama España global que tiene que secretaria de Estado secretaria de Estado de la España global además la la biógrafa del presidente del Gobierno por lo menos él ha expresado su agradecimiento por su colaboración en el libro que publica la semana que viene bueno está haciendo su trabajo en Sky News explicando cómo funciona la justicia aquí que ha pasado Cataluña utilizado

Voz 15 35:59 esta comparación eso que para el sexo está bien no pero si no es con sentido es una violación votar esta bien pero si se hace sin permiso es un delito eso es lo que yo he dicho

Voz 1727 36:11 cuando le preguntaban si estaba comparando lo que había ocurrido en Cataluña con una violación

Voz 0506 36:17 a ver lo que lo que ha ocurrido en Cataluña se está dilucidando ahora en el juicio del pues es lo que pasó en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del año diecisiete del año hace dos años pues es lo que ahora mismo estamos os está determinando en un juicio que va a ser un juicio justo ICO transparente y con todas las garantías y eso es lo único que yo creo que debe decirse de lo que ha pasado en Cataluña que está desde el ámbito jurídico penal sometido a juicio desde el ámbito político pues que hemos intentado un diálogo muy Hinault hemos llegado

Voz 1727 37:01 a su final ministra de Justicia Dolores Delgado gracias por estar en la SER suerte

Voz 0506 37:05 pues muchísimas gracias

Voz 1727 40:01 menos veinte nueve menos veinte en Canarias conclusión de Esther Palomera que acaba de decirlo aquí con mucha rotundidad vamos que Franco no sale es que no ha dicho la decisión se toma este viernes la decisión yo creo que es muy complicado porque efectivamente el proceso tanto la administrativa es un proceso muy garantista como no puede ser de otra manera se abre un nuevo periodo de alegaciones posibilidad de recurso supremo tendrá que decidir si paraliza o no el procedimiento yo al propio presidente del Gobierno lo he dicho antes en una conversación con la ministra en alguna ocasión ha reconocido que con

Voz 0591 40:41 no estuvo todo lo prudente que debiera estar cuando puso una fecha y otra y otra de hecho ya en el Gobierno nadie se atreve a poner a poner fecha y lo que es bastante triste es que cuarenta años después sigamos manteniendo este debate no y que la familia Franco que la democracia ha sido tan generosa con ella y a Callao y tapado permitido tantas y tantas cosas pues de que Franco muriera a toda la familia y esas cosas que no se a su patrimonio y otras cuestiones en no no tenga la misma generosidad que la democracia ha tenido con ellos no pero efectivamente yo creo que que pecaron de imprevisión de falta de experiencia y que nos podemos encontrar con ese escenario con que Pedro Sánchez a Moncloa antes que Franco del Valle

Voz 1727 41:24 iremos pocos minutos y muchas cosas y quiero que Pablo Simón nos aclare por favor ese enunciado que ha hecho a las ocho y media de la mañana si usted acaba de levantar sepa que cuando hemos hablado de la hipótesis de unas elecciones generales que parece que el presidente va a anunciar mañana hasta que el presidente no hable estamos en un territorio digo resbaladizo y delicado porque es una prerrogativa suya pero decía hay muchas posibilidades de que vayamos a un bloqueo es que ninguna de las mayorías posible ni siquiera una mayoría transversal de PSOE Ciudadanos

Voz 1671 41:56 claro fíjate yo voy a hacer un pronóstico ahora mismo iba a ser el único que voy a hacer para las próximas elecciones PSOE Ciudadanos Vox van a tener mejores resultados que en dos mil dieciséis Podemos PP los van a tener peores pero lo que no sabemos es cuál

Voz 0591 42:09 este es fácil a número

Voz 1671 42:12 lo importante es no no espérate Esther esto es importante que delimita el perímetro de la incertidumbre es decir

Voz 0591 42:17 claro lo que no sabemos es que aunque pierda Pepe

Voz 1671 42:20 o que el bloque de la derecha asume pero ahora mismo las encuestas dan que está en una situación de empate técnico está bordeando la absoluta no está totalmente claro que la tenga yo tengo la impresión de que muchos vetos cruzados del bloque de la derecha digámoslo así con los independentistas de ninguna manera PNV Esquerra Republicana PD Cat invertiría en a Pablo Casado

Voz 0591 42:40 es por falta de cultura gordo que hablábamos al principio

Voz 1671 42:43 hombre pero también hay una cuestión nuclear que es que Pablo Casado apoyado por Vox de ninguna manera puedes combinarlo con una mayoría apoyada por el PNV Esquerra opere Cat crecidas eso es

Voz 0591 42:52 la entonces lo que digo es que a menos que hubo

Voz 1671 42:55 era una posibilidad en la cual el PSOE es ensanchar a por encima de los ciento veinte diputados pudiera sumar conciudadanos hiciera esta carambola ideológica de hacer un modelo transversal añadió que la del escenario de bloqueo no es para nada descartable

Voz 0591 43:08 ayer Álvaro lo que vale la palabra de Albert Rivera volvió a decir esto de Hamás nunca nunca nunca nunca volveré a pactar con Pedro Sánchez y críticos estos pero soy de Estado uno puede hacer de su cosas que no hemos aprendido nada nada cosa es un poquito es desalentador

Voz 1727 43:24 pensar que no se Se frente a un nuevo bloqueo porque no hemos aprendido que con esta fragmentación que quieren los españoles hay que pactar que no hay otra que pactar quiero saludar a esta hora las nueve cuarenta y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias a una política en activo que ayer hizo un discurso en el Congreso de los Diputados qué tal día como el de ayer pasó bastante desapercibido y que sin embargo reconciliada con la idea de que están ahí para tratar de entenderse que están ahí para tratar de sacar proyectos que mejoren la vida Rosa Martínez buenos días

Voz 0591 43:58 buenos días una Pepa ahí

Voz 15 44:01 pocas veces en las que ocurra esto en el Congreso de los Diputados

Voz 32 44:07 temo que estamos creando desafección en la ciudadanía y la desafección es el mayor enemigo de la democracia que muchos de ustedes dicen defender muchas gracias por todas la aprendido ha sido un honor y un placer muchas gracias

Voz 1727 44:21 cómo no un placer he aprendido mucho con los dos gobiernos de esta legislatura estamos aquí para hacer cosas si hacemos cosas aunque no se conviertan en noticia Rosa Martínez deja su escaño como diputada de Vizcaya porque vuelve a la política vasca como coordinadora del grupo parlamentario del carrer quién Podemos en el Parlamento de de Euskadi por qué sintió la necesidad de hacer ese discurso Rosa

Voz 33 44:47 bueno pues es que ante ante la situación política que estamos haciendo no es el ruido que hay yo sentía que alguien tenía que quedar esto da muestra de de que se están haciendo cosas de otra manera no que a veces lo que sale en los medios de comunicación sólo una parte muy pequeña de lo que realmente pasa el política y que detrás de todos los grandes discursos los grandes marcos de debate las agendas políticas pues hay personas que hacemos política y qué hacemos política en en constructivo e desde todos los partidos y muchas otras áreas más allá de los grandes debates que como digo están marcando la agenda política

Voz 1727 45:28 agradeció Rosa Martínez lo que había aprendido durante los dos gobiernos de esta legislatura es decir el Gobierno presidido por Mariano Rajoy el Gobierno presidido por Pedro Sánchez hablamos aquí de la necesidad del entendimiento entre diferentes porque parece que los españoles están empeñados en que el parlamento esté muy fragmentado por lo tanto si queremos ten

Voz 15 45:46 a algún gobierno tendremos que asumir que

Voz 1727 45:50 tienen que ponerse de acuerdo gente que no opina lo mismo gente que no opina lo mismo vemos sectarismo la derecha hay también mucho sectarismo en la izquierda señora Martínez no

Voz 33 46:00 sí efectivamente yo he tenido la suerte de trabajar en la Comisión de Ciencia de ciencia y ahí ha sido muy fácil encontrar consenso Si cuando durante los últimos dos años no han venido a ver eh científicos y científicas de colectivos de todo tipo que trabajan en ciencia ellos insistían una y otra vez tenéis que poneros de acuerdo la ciencia es una cuestión de Estado es algo la que todos sabemos que es bueno y la predisposición cabía en las personas de la Comisión de Ciencia el puesto

Voz 1671 46:30 parece imponerse acuerdan en cuestión

Voz 33 46:33 que no están pidiendo solucionar que iba más allá de ideologías con lo cual permitió trabajar con los dos gobiernos diferentes niveles crear consensos que hoy ha hecho posible pues un real decreto que esperemos que se debata pronto que da solucionadas muchos de los problemas burocráticos que tenía la ciencia efectivamente yo creo que la demanda de de acuerdo está en la sociedad y que tendremos que aprender a cocinar esos consensos pero también asumiendo que muchas veces no va a ser posible esos acuerdos eh creo que el dilema está en decidir en conseguir au determinar que es lo importante y en qué nos ponemos de acuerdo que yo creo que en muchas áreas en muchos temas de los que encontrar ese consenso y otros en los que efectivamente no lo va a ver pero que se esa falta de acuerdo el lógico por la diversidad política que hay hoy día en España que no suponga ruptura que no suponga enfrentamiento que no suponga un drama político como estamos viendo que el diferencia en posiciones totalmente diferentes parece que son muy realmente es un drama político cuando responde a la realidad de la sociedad en la que vivimos

Voz 1727 47:45 permítame una maldad tienen que empezar a ponerse de acuerdo dentro de verdad de los partidos

Voz 0591 47:52 es el suyo en el por ejemplo yo creo

Voz 33 47:56 la la diversidad existe en los partidos existen las empresas existe las familias eh creo que la diversidad buenos partidos en la diversidad la política no deja de ser un reflejo de cómo debía de la diversidad de personas personalidades

Voz 0591 48:10 sí sí sí eso lo sabemos sea el problema es que llevamos fin

Voz 1727 48:13 años en este país bloqueados porque partidos de derechas venían a pactar con los de izquierda a partidos de izquierda vetan a los de derechas y aquí estamos

Voz 33 48:22 bueno pues creo que es una situación que no se había dado nunca antes en en nuestro sistema político esa cultura política que hemos construido en cuarenta años ocultó la crítica democrática lo hemos construido bueno pues como hemos ido puliendo como eh ha condicionado la economía como ha condicionado otra serie de factores políticos pues tendremos que ir amoldado a los nuevos tiempos que vienen efectivamente el sistema español yo creo que no va a volver a hacer bipartidista no se puede según Cano pero creo que eh que estamos evolucionando el siglo XXI no se parecen nada al siglo XX eso astro de nuevos rasgos esas nuevas cuestión cuestiones que están conoció a Lanzas grandes retos que ponemos van a tener también que volvía Rosa cintura política yo creo que es para los sin transición que esto irá evolucionando y espero que sea lo suficientemente rápido como para que esos consensos como decía ayer nos permitan construir acuerdos que tienen que ser para décadas en cuestiones muy urgentes e que están sobre la mesa a cambio climático digitalización redistribución de la riqueza y creo que eso es lo importante yo soy optimista en que podamos ir evolucionando la manera la que entendemos la política de izquierdas es de derechas desde partidos y también desde la ciudadanía

Voz 1727 49:35 pues enganchados a esa esperanza en quedamos suerte la nueva tarea Rosa Martínez muchas gracias

Voz 33 49:40 muchas gracias Pepa estamos en transición

Voz 0591 49:42 claramente tenemos que aprender pero deberíamos habernos un poquito de PRISA

Voz 1671 49:46 es verdad porque pero pensar también que como ha cambiado este país en cuatro años no lo ha hecho durante los últimos veinte años han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que estamos despistados Ciudadanos partidos pero a mí lo que querría destacar yo de la de la intervención de Rosa Martínez es que en él

Voz 0591 50:00 hombre ya lo que está subrayamos una cosa clave

Voz 1671 50:02 la política es como el oxígeno no se ve pero cuando falta se nota y ocurre exactamente aquí con esto tenemos un montón de buena política que no se ve que se está haciendo también desde el Congreso es de los ministerios pero que no tiene tanta publicidad como las diferencias que los propios partidos las extreman que nosotros entramos también en la dialéctica de que esto es una apela a los medios también y sin duda apenas dos menos apela a los politólogos que estamos todo el día en para arriba y para abajo dos letras por supuesto vale más faltaba lo que digo simplemente es que la buena política es esa que no se ve que se hace mucha más de la que nosotros notamos y esa es la que cambia la vida de la gente que la escuche

Voz 16 50:37 dime y me gustó mucho no esa reivindicación de la política de la dignidad de la política hay de ida realmente del bien común no de que que es al final lo que justifica la actividad política es verdad que que no es el mejor escenario para esa reivindicación aunque suena la música es extraordinaria no estamos en un momento de una ha sido realmente ocho meses esta fallida legislatura de de Pedro Sánchez es de una gran tensión en la dinámica de bloques durante toda la próxima campaña va a seguir esa dinámica de bloques de hecho yo dudo que no haya formación de gobierno porque creo que ese operará en la formación de gobierno bajo la dinámica de bloques pero pero fin ojalá detrás de esta campaña de ese próximo Gobierno sí haya una buena política esperándonos

Voz 0591 51:18 yo creo que deberíamos empezar por definir lo que cada uno entendemos por una política de sí pues buena política han tendremos la capacidad de alcanzar acuerdos o consensos en el Parlamento español no en el Gobierno de otras fuerzas políticas aquí sí que nosotros los medios no tenemos responsabilidad alguna crítica con los medios de comunicación y hago autocrítica permanentemente pero ellos se han revelado absolutamente incapaces de llegar aquí

Voz 1671 51:39 pero pero cuando llegan les llaman traidores esto quiere decir quién quién la las los medios amplifican cuando se dice cuidado se ha llegado a un acuerdo

Voz 0591 51:51 la palabra traición sólo se ha oído a los líderes políticos no

Voz 1671 51:54 a finales de los medios eso también es un elemento vale perdón

Voz 0591 51:57 bueno no sé ya dio este debate es muy interesante digo no soy yo la que el nudo permanente debate sobre dejar suelen Periodismo es preciso y habláis los dos toros ir muy presente cada día pero que en la incapacidad para llegar a acuerdos los españoles tiene clarísimo lo que quieren ya lo hemos dicho al principio del programa llevamos programa hablando de lo mismo de pluralismo él multi partidismo el mandato del acuerdo y ellos han sido incapaces de cumplir con el mandato que dieron los ciudadanos y a todos los medios tenemos muy pocas espera Teo Pablo y otro

Voz 1671 52:32 no sólo quería hacer el argumento de que les pedimos a nuestros políticos cosas incompatibles a la vez es decir les decimos que lleguen a acuerdos y cuando llegan a acuerdos les llamamos traidores y esto se hace en general y eso también incrementa los costes del acuerdo porque nadie quiere ceder simplemente eso

Voz 0591 52:46 pero el coste ante su electorado no porque los medios de comunicación ha sido el caso pero bueno esto qué es