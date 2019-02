Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 Fuentes del Tribunal Supremo confirman a la SER que no se plantea suspender el juicio del proceso independentista si hubiera adelanto electoral aunque sí intentaría que la sentencia no coincida con la campaña en unos minutos debe comenzar la declaración de Oriol Junqueras vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:24 buenos días desde el principio al objetivo de Supremo ha sido no solapar el juicio con algún proceso electoral por el momento las únicas elecciones con fecha oficial son las municipales autonómicas de mayo y la idea era terminar el juicio antes de dictar la sentencia después ese escenario puede cambiarse de un adelanto electoral de las generales desde el alto tribunal apuntan que si eso sucede en abril no suspenderán el juicio aunque intentarán que el dictado de la sentencia no coincida con los como

Voz 1995 00:46 aquí en el Supremo a punto de empezar la tercera

Voz 0055 00:48 a juicio de hecho ya estamos viendo al Tribunal Pepa primero sabemos qué pasa con las cuestiones previas después la declaración del primer imputado el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras acaba de empezar

Voz 1727 00:57 la ministra de Justicia reconocen que el Gobierno ha cometido errores por ejemplo ahora de explicar en qué consistía la figura del relator en Cataluña Antonio Martín buenos días buenos días Pepa cree también

Voz 1762 01:09 que la derecha intentado manipular esa figura en todo caso Dolores Delgado asegura que el presidente Sánchez puede manejar varias opciones sobre el futuro del Ejecutivo pero añade que ya no conoce cuál va a ser su decisión se puede continuaban Se puede seguir eh

Voz 0506 01:22 se pueden convocar elecciones es este caso disolver las Cortes determinar cuándo y cómo y de qué manera quiere decir hay hay distintas posibilidades verbalizar las forma parte también un poco de este colectivo del que formamos parte

Voz 1762 01:37 más cosas representantes del Partido Socialista del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han pedido que se suspenda un acto que está previsto para el próximo lunes allí con Carles Puigdemont y con Quim Torras corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:48 Cataluña allí el juicio por el referéndum los retos para Europa es el título de esta conferencia prevista para el lunes a las seis treinta con Torra Icon Puigdemont en la Eurocámara una convocatoria por contra la que protestan los portavoces del Grupo Socialista Popular IDC ciudadanos Iratxe García Gonzáles Pons y Javier Nart acaban de enviar una carta al presidente de la Eurocámara a Tajani del Partido Popular pidiéndole que impida ese acto un acto inicialmente convocado por dos eurodiputados uno de la NBA belga y otro del grupo liberal y que ahora depende de lo que diga el presidente de la Cámara

Voz 1762 02:23 más cosas las cinco diócesis católicas de Nueva Jersey han publicado esta madrugada un listado de curas acusados de abusar de menores son casi doscientos sacerdotes entre ellos un cardenal la mayoría de los cuales ha fallecido Jack Toñi Fernández

Voz 0202 02:34 los abusos se remontan a la década de los cuarenta y afectan a cientos de víctimas como todo el mundo como quién asegura que cuando el sufrió los abusos nadie cuestionaba públicamente a los curas pederastas muchos de los señalados han muerto y los que están vivos han sido retirados de sus cargos en los últimos quince años entre ellos el ex cardenal de Washington de ochenta y ocho años al que el Papa apartó de sus funciones el pasado verano

Voz 1434 03:04 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recomienda al Gobierno regional que reclame en los tribunales el agujero de ochenta millones de euros que dejó el Campus de la Justicia el proyecto fracasado de Esperanza Aguirre los abogados de la comunidad piden también al Ejecutivo que se personen en la causa que está abierta en la Audiencia Nacional el Gobierno regional se ha personado ya pero de momento no ha reclamado el dinero porque dicen el caso está en fase de instrucción la oposición política cree que no se debe esperar más Eduardo Gutiérrez de Podemos

Voz 1995 03:30 es imprescindible que se devuelvan a todos los más

Voz 3 03:33 de ellos el dinero despilfarrado en Campus de la Justicia para eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a dar órdenes para que inicien las acciones para recuperarlos así lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en el caso de las viviendas vendidas a fondos buitre de una forma irregular

Voz 1434 03:50 preocupación en la planta que Airbus tiene en Getafe tras el anuncio esta misma mañana de que la empresa va a dejar de fabricar su avión más grande el A380 por falta de encargos los trabajadores temen que haya incluso más despidos de los tres mil o tres mil quinientos anunciados en las tres plantas que fabrican este avión SER Madrid Sur David Sañudo buenos días

Voz 0995 04:09 es porque eh a parte de esos empleos directos habrá que tener en cuenta cómo afecta a empleos indirectos esta pérdida de producción de la trescientos ochenta que en la planta de Getafe puede afectar de una manera incluso más grave porque hace unos años cuando hubo un plan de reestructuración interna los empleos de Getafe no estuvieron en riesgo precisamente porque allí se fabrica va parte de ese A380 así que sí

Voz 1727 04:32 a ocupación es la palabra que hoy más suena en la planta de Airbus en ZP

Voz 4 04:37 y a partir de esta hora jugadores del Estudiantes y el Joventut dos de los equipos finalistas de la Copa del Rey de baloncesto van a visitar a los niños ingresados en el Hospital doce de Octubre luego a medio día a las doce el consejero de Sanidad visita visitará también a los niños enfermos de cáncer que están en el Hospital Niño Jesús seis grados hasta ahora en el centro de la capital

buenos días pendiente

Voz 1995 05:25 es todo lo que ocurre esta mañana distintos frentes abiertos pero no podemos olvidar que hoy es San Valentín qué bonito es el amor vamos a hablar del amor en todo su plan amplio que también hablaremos de la Morin jornaderos tener creen que ahora nos queremos más cuántos tipos de Amur podemos catalogar sólo en nuestro país qué felicidad y fidelidad está tan justa tan juntas perdón en el diccionario hemos comentado más de una vez las cuatro preguntas fundamentales de nuestro tiempo quiénes somos adónde vamos de dónde venimos qué hace usted la Cámara mi señora puede triunfar el amor cuando el modelo es el porno esta mañana por ejemplo que la generación Millenium tienen menos relaciones sexuales que sus padres no sé si la pregunta es menos sexo aún que sus padres pero el fin de todo eso vamos a hablar bueno sí Ashton calen hola tú crees en el aborto bueno EMT muy práctico siempre los acosté bueno segundos vamos a hablar con personas que tienen relaciones amorosas entre comillas poco convicciones tampoco sabía de cierto es que es lo convencional hablaremos de gente que tiene que vive en el polígamo que se define como anárquico relacional esto me interesa mucho que tiene amor digital que en el fondo posible siempre pero con un móvil y ya que hablamos de intercambio al fin Rosa Márquez buenos

Voz 9 10:16 que arranquen

Voz 6 10:22 siempre te voy a querer yo también

Voz 14 10:29 ah

Voz 1995 10:33 Nos gustaría las llevamos a quitarnos las vendas de los ojos de curarnos las heridas de esas flechas porque vamos a ver si el amor nos duele tanto no será que lo estamos haciendo mal vasallos feminista activista y autora de atentos pensamiento mono Gamo terror Poli Amorós Brigitte muy buenos días buenas de

Voz 15 10:54 estamos placer saludarte Nos nos queremos

Voz 1995 10:56 mal Nos queremos bien tú querías

Voz 15 11:00 bueno sí cuando nos queremos nos referimos a creernos romántica mente pues sin duda nos queremos Mali los doscientos feminicidios que tenemos cada año con excusas románticas creo que son la prueba de ello

Voz 1995 11:14 bueno en el libro hablas de ese amor Disney que ha invadido nuestra nuestra cultura

Voz 16 11:21 no no no

Voz 5 11:27 el Ginés

Voz 1995 11:28 Nuestro amor romántico arrebatador amor loco pasional esos

Voz 15 11:34 peligroso si puedes muy peligroso sin duda de hecho mira ahora que cuando introducía is hablabas de el juicio a al proceso en realidad son cosas que son muy parecidas no hay una forma de patriotismo y me refiero por supuesto a los dos lados de la historia que que es una forma romántica también de amor romántico a la patria que tiene que ser exactamente esto no más allá del viene del mal de a vida ya muerte murió dio todos con todas estas formas y que decimos apasionadas pero que en realidad van por otros circuitos no la cuestión del romanticismo de estas formas de amor va mucho más allá de la pareja y aún así in

Voz 1995 12:13 oye completa de la pareja entonces Millet has hecho una magnífica unión de dos temas de actualidad el de San Valentín diría el amor a la independencia entonces fantástica para ellos esa es la monogamia

Voz 15 12:27 y al unionismo eh y al unionismo es decir no

Voz 1995 12:29 el unionismo sería la monogamia

Voz 15 12:31 no no no hay una comparación así como tan simplista haciendo las maneras en que mucha gente se ha posicionado y la manera en que se ha utilizado políticamente las emociones de la gente tiene mucho que ver con un discurso romántico y el patriotismo de cualquiera de los lados tiene mucho que ver con estas formas de construcción grupal que es la pareja en tanto que identitaria exclusiva y excluyente jerárquica todo eso pero cuando dices la monogamia también quiero puntualizar que no nos pensemos que el amor es una cosa distinta la monogamia es la monogamia multiplicada porque la monogamia no es una práctica sino que es un sistema del que no vamos salir no vamos a salir ni en cinco minutos Nikon una fórmula de estas de ahora cada

Voz 1995 13:16 bueno permíteme que ahora entramos todas las mucho de eso en el libro pero permíteme volver a esta unión entre la actualidad más candente el amor recomendarías entonces lamentar por lo menos la frecuencia para solventar algunos problemas de índole ideológica la frecuencia del sexo del amor no no no

Voz 15 13:35 lo que yo recomendaría es que no se enfría hacemos cuando nos plantea hacemos todas estas cuestiones se hace un repaso a a como se ha seguido en los medios de comunicación la cuestión del proceso tanto desde Madrid como desde Barcelona no es de las capitales de todo esto había muchas cuestiones de sobre romanticismo sobre quererse sobre mal quererse Se está utilizando constantemente un lenguaje romántico y todo esto es porque funciona igual es decir el tema de las emociones y el tema pues es lo del amor siempre ha quedado relegado a cosas pequeñas porque eran cosas de las Mujercitas las cositas que pasaban dando eran los grandes temas yeso es problemático porque son finalmente lo que se utiliza a través de todo se utiliza desde para comprar como para hacernos votar a según qué partido sea todos ellos no se utiliza la emoción de calidad

Voz 1995 14:25 lo importante enfriarlo ponían

Voz 15 14:27 Nos delante de eso con más herramientas de las que tenemos

Voz 1995 14:31 Brigitte tú hablas de la monogamia ese amor de verdad la base de la construcción social de lo que sería el amor de verdad monogamia fidelidad fíjate que hace unas semanas hay Mari Pepa nos contaba la siguiente noticia

Voz 18 14:43 sí un grupo de investigadores Estados Unidos ha encontrado en la explicación a que algunas especies como los humanos tiendan a la monogamia está en nuestros genes Rafa Muñoz buenos días buenos días los científicos han analizado cinco parejas de animales ya han detectado que en todos los machos se activaban los mismos genes los relacionados

Voz 1995 15:02 cuestión es tan noticia

Voz 15 15:04 muy divertida ya escribió sobre ella porque es una noticia supe racista y además super machista solamente han estudiado los machos de las especies porque las hembras Se supone que somos que eso para empezar pero además el ser humano es socialmente culturalmente no todos los grupos humanos tienen relaciones exclusivas esto que llamamos mono gamas entonces claro el resultado si echas cuentas es que los grupos hagamos tienen más relaciones genéticas con las ranas que con los grupos polígamo qué te parece la historia bueno también y es decir un hombre cristiano es más cercano a una rana que un nombre musulmán que te parece ser titular porque es el titular que deriva de esta noticia de estos estudios sobre ranas bueno quiero que escucho

Voz 1995 15:51 es atentamente

Voz 19 15:52 este corte de sonido más sexo

Voz 1995 15:59 seguro que viajan de repente es una de las mayores entre comillas humillaciones públicas a las que hemos asistido grupal mente el planeta entero en Clinton afirma que no ha tenido relaciones sexuales con con Mónica Lewinsky porque interpretaba que el sexo oral no no forma parte de una relación sexual hemos vuelto a actualizar nuestro diccionario de sexo en estos días

Voz 15 16:22 cuando yo creo que sobre todo en el entorno de heterosexual y mucho trabajo que hacer y creo que es muy necesario muy urgente de pensar tanto como

Voz 20 16:33 la genialidad de manera tan centra la penetración de manera trances

Voz 15 16:36 central y todo lo que deriva de ello no cuando hablamos de monogamia pensamos que la sexualidad es como el centro la exclusividad sexual pero en realidad es la consecuencia del sistema es decir montamos parejas de manera tan identitaria que es normal que necesitemos exclusividad osea está bien que han de hacerse eternos exclusividad si queremos hacer formas distintas de relacionarnos necesitamos desmontar la manera en que lo hacemos entonces la exclusividad pierde peso por sí misma pero empezar rompiendo la exclusividad sexual bueno yo por la experiencia de de de muchos años en mí misma de dar muchas charlas me parece que no no se no se está dando muy bien a nivel de salud emocional

Voz 1995 17:17 bueno y estos nuevos yo creo que todavía tenemos que hacer ejercicios muy en general Lence con toda la crítica con el deporte hay que hacer ejercicios didácticos proyecto que creemos saber pero realmente no sabemos el Polly amor tienes una definición clara concisa que aclare para muchos que es el Poli amor

Voz 15 17:36 no es que en realidad no la hay el amor es una palabra que utilizamos

Voz 20 17:40 para de manera de paraguas para no

Voz 15 17:43 sobrar a relaciones que no tienen exclusividad sexual ni afectiva efectiva de manera consensuada entre todas las personas que están incluidas en esa relación

Voz 1995 17:55 vale es aclara que es la tu biografía lo que parece en la solapa tú es que ha sido expulsada de numerosos focos Poli amorosos

Voz 15 18:05 sí mezclar amor lo que pasa es que esto ahora parece hoy en día es evidente pero no vino dado sino que ha sido gracias al trabajo de de muchas personas muchas compañeras y compañeros que pusimos esos sobre sobre la mesa sobre la Taula iba a decir sobre la mesa pero hace como unos añitos que no tantos pues eso era bastante escandaloso im expulsaba ni viene expulsada estoy

Voz 1995 18:29 pues no fíjate vamos a a conocer gente que tiene relaciones claro utilizar la palabra convencional me cuesta porque no sé muy bien

Voz 15 18:38 bueno esto es decir si quieres exclusiva sino exclusivas

Voz 1995 18:41 si vas a exclusivas unos espero acabar esta este bloque esta intervención sabiendo algo más pero fíjate hemos buscado orillita personas que viven distintas formas variedades nuevas de de amor por o lo que ahora se conoce como Marcos relacional esto que que también había reduzcan término para esos son relaciones abiertas energías relacional esa amor exclusivos hay un run run sobre el amor una asociación de que tal y como lo vivimos no está funcionando y en fin aparecen nuevas maneras vamos a saludar a Lara dará muy buenos días ahora tiene cuarenta y seis años te fines como mono gay lesbiana Yves una relación amorosa con un hombre

Voz 21 19:21 y una mujer verdades cuando una mujer un hombre o sea yo no estoy con el hombre yo estoy con una mujer

Voz 1995 19:27 ves tienes que aclarar los cómo cómo es la relación entonces Lara

Voz 22 19:30 el pues negado las relaciones que hay una mujer es el vértice de la relación y luego hay un extremo que su nombre y otro extremo que es una mujer seudo

Voz 1995 19:40 va ICO más vuestra y los tres vivís los tres juntos Lara

Voz 22 19:46 y a dos años y pico la llevamos tres años de relación hace dos años y pico que que convivimos

Voz 1995 19:54 pero tú relaciones con una mujer que a su vez está con nombre corre vale como cosa que eliges en casa

Voz 22 20:02 pues en casa no sólo estamos muy bien porque las tareas el guardia civil se miden entre tres

Voz 8 20:07 pues por lo cual que tocar mucho menos notaste sin Guardia

Voz 22 20:09 entre los vivir entre tres con lo cual he tocado mucho menos y luego pues para cosas así más digamos

Voz 23 20:17 cotidianas como Bono cotidianas ustedes

Voz 22 20:19 así es como dormir y eso pues hacemos turnos Un día uno y a otro si hay algo especial pues se nos vamos acoplando quiere decir que tampoco es algo radical ya lo que tenga que ser de una forma igual todo unos días podemos María

Voz 21 20:34 no hay un calendario la pared de lunes por la mañana de forma no no hay una forma de hacer las cosas solo eso forma en función de lo que los vaya pasando la vida pues sus las

Voz 1995 20:48 queremos aprender de yo entiendo que lo quiero ser en ningún momento impertinente pero como no sea que romper muchas barreras entiendo para son para asumir una relación así hay que romper muchas barreras uno las tiene que romper y también las de los demás como rompía esas barreras

Voz 22 21:05 mire yo la verdad que no es curiosa porque yo un justamente en el extremo contrario de ser una persona muy celosa de son una persona muy posesivo a ir a través de esta relación bueno yo he tenido han antes de que esta relación no tenía otro relaciones mono gamas que han dado el resultado todas relaciones de tres cuatro años todas terminaban le podían los pues no siempre es en esta relación aparte de los acuerdos que tenemos y lo que es es que no hay engaño mentira se se lo que hay cuesta entenderlo sea cuesta entender y eso que no te van a que no te van a engañar de alguna forma para el resto de la gente te están engañando ya pero no es lo mismo es cómo es uno en espiral en la que tú ya sabes que esa persona no pedían a mí lo que me molesta es una relación es la mentira no lo

Voz 1995 21:53 claro partes de este otro punto distinto permiten la permíteme la pregunta tres días el número cerrado porque qué ocurre si

Voz 22 22:01 ante un panorama yo soy de momento por lo menos de eso y nos vamos a ir de momento quiero seguir siendo monótona con lo cual yo no me planteo tener otra relación no se sabe nunca si apareciera otra

Voz 1995 22:14 pero si de repente aparece otra persona y este relación de podía ser cuatro

Voz 22 22:21 sí por parte de El Port a ello tenemos un acuerdo que es que al ser más yo tampoco llevo muy bien sabes lo llevo bien y quiero estar con ella ya o el esfuerzo pero es digamos ella está con él conmigo en principio ella decidido yo soy yo propuse y aceptó que no quiere estar con nadie más bien pues puede hacer

Voz 21 22:45 digo yo tenía entonces que negociarlo con yo claro aquí en Kuwait todo cuestión de negociar y llegar

Voz 1995 22:51 pues Lara muchísimas gracias por contarnos su historia muchísima suerte da recuerdas en casa

Voz 3 22:57 cerca de el cumple haces bueno hay que permiten hay que abrir la mente

Voz 1995 23:02 muchos tenemos obligadamente que hacerlo año dos mil diecinueve estamos de abrir hombre vamos a salvar ahora

Voz 21 23:08 ahí van muy buenos días hola buenos días

Voz 1995 23:14 Nos escucha desde Santiago de Compostela tienes que ayudar vivan define su situación sentimental como anarquía relacional

Voz 23 23:21 sí eso es es bueno que las etiquetas que se manejan en los movimientos debido monogamia es a mí personalmente la que más ventaja con la que mejor me identifico

Voz 1995 23:32 pero con tienes que contar en qué consiste

Voz 23 23:35 pero bueno básicamente es que es una propuesta que sitúa todas las relaciones humanas en un plano de igualdad es decir por el hecho de que tengas una serie de relaciones con una persona que normalmente acudían a la pareja como puede ser la convivencia el sexo la crianza de los hijos etc no es que esa relación sea más importante que otras de hecho se huye de las etiquetas por el hecho de compartir ciertas cosas con una persona no la etiquetas como pareja hubiéramos que se trata Un poco de romper los packs no se trata de eso no

Voz 1995 24:09 pareja puedes convivir por ejemplo

Voz 23 24:11 sí claro que puedes convivir pero se trata Un poco de eso de romper ese pack no de si yo estoy contigo si tengo relaciones sexuales contigo tenemos hijos entonces somos pareja como somos pareja entonces tenemos que convivir tenemos que tener una economía común tenemos que no sea que se trata un poco de romper eso se trata de un lo individualizar las relaciones de yo tengo esta relación contigo y tiene estas características compartimos esto esto y esto a lo mejor convivimos y tenemos sexo pero no queremos tener hijos pero puedo tener hijos con otra persona entonces bueno se trata un poco de lo que he dicho rompes los pubs

Voz 1995 24:48 vale Barça no es algo tan categórico con esa monogamia allí donde es una persona sino que puedes tener varias relaciones no exclusivas con varias personas a la vez

Voz 23 25:00 sí pienso es en el hecho es que con cada persona dialoga sin establecer qué tipo de relación quiere tener siguen sin colocarle una etiqueta que prejubiló en la relación y que ya te obliguen caminan en una dirección

Voz 1995 25:12 no es fácil ese diálogo es fácil tú cuando conoces a alguien me me en cualquier sitio en el que es fácil ese algo oye mira yo vivo vivida esta manera tengo relaciones no exclusivas un número indeterminado es fácil ese diálogo

Voz 23 25:25 de depende mucho de con quién es el también depende de en qué círculos te muevas yo las relaciones que en y creado ha sido ya dentro de círculos no monogamia con personas que ya la tenían un valgo trabajados estos temas entonces es más fácil un últimamente no no se me ha planteado iniciar una relación con una persona que no viniese de estos ambientes lo que sería bastante más complicado no es algo como ha dicho honor no es no hay una fórmula rápida mágica que

Voz 1995 25:57 pero no iban eh que tengo mucha fe honda perdóname tú has viva la monogamia entienda también de tu vida menor

Voz 23 26:06 sí a ver yo ya les da dándoles veinte mezclan del rechazo a la monogamia no encajaba conmigo lo que pasa que no conocía a nadie que compartiera esas ideas así que un poco por la fuerza de al principio yo viví en redacciones Monóvar más

Voz 1995 26:19 vale perdóname me has decidido no hacerlo pero tengo que preguntar de dónde sufre donde es eso que no sé si la pregunta es dónde se sufre más de ese sufre menos donde se sufre más en la monogamia o en la anarquía relacionan en tu experiencia a ver

Voz 23 26:37 no creo que haya una respuesta que sea igual de válida para todo el mundo yo te puedo contar mi experiencia y y bueno ha sufrido en las dos situaciones pero no creo que fuese que sufriese por ser mono gamo o por ser no mono Gamo sino que de situaciones que te hacen sufrir de los me parece que más fácilmente en la monogamia porque lleva asociada una serie de ideas sobre posibilidad celos dependencia que provocan más sufrimiento que son ideales de las que uno trata de liberarse ha llegado a un punto ahora en el que después de trabajar mucho sobre esos sentimientos que creo que sufren mucho menos con las relaciones ahora que los diez años cuando éramos no

Voz 1995 27:17 si haces bien diciendo oye depende la madurez también influye mucho la forma en la que uno llega a esas relaciones hay muchas condiciones como tú bien dices Iván de verdad gracias por contarnos tu testimonio un placer muchas gracias a vosotros muchas gracias hoy Brigitte contigo quería conocer bueno pues otras formas de amor porque parece que hay muchos siguen queriendo pero afortunadamente muchos ven muchas formas distintas terminaciones infinitas casi me atrevo a decir de amar a otros hiciera ser amado

Voz 15 27:47 si me dejas que te haga dos apuntes por supuesto bueno mira de hecho tres voy a saludar a Clara voy a saludará Lara porque yo creo que conozco a las dos otras partes de de eso casa así que luego ya lanzaron saludo desde aquí un guiño desde aquí mira uno los apuntes cuando preguntamos cómo se sufre más que recordemos que no estamos hablando de de una cosita de estas como así medio infantil casi te diría no no estamos diciendo eso formas porque los celos estamos poniendo los feminicidios en el centro osea estamos hablando de que nuestras formas amorosas y me da igual que sea malo

Voz 1995 28:22 allí para me permíteme permíteme CC a tengo que hacer un apunte apunte cuando quieras hay un tema ahí profundo problema con con los feminicidios en este país es una lacra que eliminarlo pero hoy no podemos poner en el centro vimos han oído hablar de hablar contigo y te hemos llamado para hablar del amor un tema que debería estar todos los días encima de la mesa pero hoy hemos querido abrir este apartado para entender de nuevo concepto segundo y aprender básicamente aprender

Voz 15 28:47 no te digo que lo pongamos en el centro y para nada no siendo pedirle a la audiencia que lo deje como volando por el aire que es una cosa que no olvidemos que que hay temas profundos hay detrás iba a Podemos que vale

Voz 1995 28:58 vamos a tercera exacto entonces para

Voz 15 29:00 la para unir otra vez el tema de actualidad fíjate que cuando hablamos también de relaciones amorosas pensamos o podemos estar juntas lo podemos estar separadas no no hay un punto intermedio somos pareja nos separamos igual que estamos viendo que hay otras formas de estar juntas que no son de esta manera eso traducirlo al tema del proceso que parece que hoy tenemos que estar juntas o tenemos que estar separadas y que la separación tiene que ser de una violencia potente como podemos hacer traducciones no de si hay otras posibilidades de existencia que no sean así también áreas neo o conmigo o contra mí

Voz 1995 29:34 bueno e brillito dormirse llama en la activista no afectivo que Stoner también bien para todo hincha para todo entendí Vasallo autora de pensamiento amputaron reportó amoroso muchísimas gracias a hacer un abrazo

Voz 9 29:57 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 30:18 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 30:23 si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nazi según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente narraron primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuvieras Celedón en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje

Voz 26 31:22 de haber sido defraudado pues si alguien está disfrutando de

Voz 1594 31:25 por equivocación te agradeceré que lo conserve así

Voz 26 31:28 Juan David Copperfield Charles Dickens

Voz 27 31:31 mil ochocientos cincuenta

Voz 1995 35:02 diez y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias yo creo que es bueno que sepan ustedes la situación en la que estamos estamos pendientes del juicio al proceso por lo tanto Pepa Bueno está justo aquí a mi lado pendiente e tan corriendo la banda calentando

Voz 1727 35:18 a eso calladito leyendo una potente

Voz 1995 35:21 entonces estamos traten porque la vida está llena de muchas cosas a veces incoherentes entre ellas Damon el país

Voz 8 35:26 Morey que claras

Voz 1995 35:27 yo creo que el PP debería no está valorando lo suficiente el hecho de que no te haya preguntado nada hablando de todo eso

Voz 1727 35:34 déjame procesar todos los apuntes que tomaba ya te sí voy a procesarlo efectivamente

Voz 1995 35:41 me parece perfecto pero si en algún momento quiénes eh

Voz 1727 35:45 interviene voy a participar pero pues normal en qué mundo entender que proceso en que proceso estamos en el del amor en el de Leo

Voz 1995 35:55 pues no hemos hemos conectado un tema y otro a la monogamia hay todo las horas Pepa está pendiente de lo que sea Pepa hasta aquí pendientes diez y treinta y seis una hora menos en Canarias seguimos a dos tipos muy listos Toni Segarra hoy está con nosotros sí sí sí sí sí

Voz 0031 36:16 el Madrid suena hay que estar en Madrid que de Madrid

Voz 1995 36:18 sabía que hay una expresión mallorquina que yo me gusta mucho eres caro de ver si que también escasearon malditos caro de ver escasean vio perfectos te da la partida a su lado menos Cardo Gonzalo Madrid para día sería barato deber no sería barato vale felizmente nuestros puntos hoy venimos usando del del Poli amor y del amor y de las nuevas maneras de la Mori y todas esas cosas y esta mañana fíjate a propósito de que a propósito están Valentino Rossi dedicando T a la publicidad no sabes que hoy San Valentín esta mañana pensábamos vimos sea o casi la conclusión de que la forma de amor en estos tiempos tiene más que ver con la relación con una compañía telefónica que con otra persona establece un contrato hay portabilidad hay una oferta al principio que después probablemente vaya de operándose en el camino encontrarás nuevas oportunidades de cambiar no es fácil cambiar de compañía Se trata de los nuevos grados que llevan los que llevan ahí toda la vida se el fondo es una metáfora la metáfora de la relación con tu compañía telefónica de acuerdo

Voz 3 37:33 antes de probar eso era un añito ahí con con tu compañía Telefónica

Voz 1995 37:39 bueno aprendes exacta bueno los anuncios el amor y San Valentín está muy presente en la publicidad

Voz 37 37:48 dicen que las flores tienen poderes mágicos que pueden convertir cualquier día en un día maravilloso Dicenta

Voz 1995 37:58 el anuncio de las flores por San Valentín esto ha cambiado ahora tenemos ejemplos como los de Ashley Madison una especializada en contactar a parejas casadas asegurando coartada para poder ser infieles beige Life compañías como Mickey

Voz 1727 38:16 a mientras Talgo algo real descarga la aplicar

Voz 1995 38:20 te mítica solteros después este sonido a más de uno cuando lo oiga va a dar un respingo qué has dicho en Match ha dicho

Voz 38 38:32 a tope de Paul a cambio la

Voz 1995 38:35 la publicidad con estas nuevas formas

Voz 0031 38:37 intentaré ir a tu juicio eh no yo creo que la publicidad sigue trabajando en base a tópico los desde el romanticismo yo diría eh más clásico sí otra cosa es que la que el mecanismo que lo utiliza la gente para desarrollar esos tópicos sea distinto pero el libro que sigue vendiendo mucho el en el amor verdadero llenamos el romántico que no deja de ser una invención concepto de algo que podría ser de otro modo

Voz 17 39:05 yo es que creo que es es más que la policía es ese ni te detenerlo cambia el mundo el otro día una anécdota una anécdota breve pero el otro día fui a una me llamaron de una marca de alcoholes que venden muchos alcoholes el consejero ahora me decía me tienes que ayudar a que tenemos un problema muy gordo verá yo tuve dos problemas pero supe que hacer tuve el problema de de la crisis económica y bajó el consumo pero bueno yo baje los precios tuve el problema de la regulación antibotellón pero bueno mi mente algo pero ahora hay algo que me está hundiendo pero el que me hice Tinder a lo que yo le dije perdona mi hijo si Tinder a ese intermediario garitos lugares se tú para qué te crees que está la gente a las cuatro de la mañana bebiendo copas en un en un carrito tu crees que la gente que tiene una reacción estable fija hay más maravillosa hasta las cuatro mañana en un garito tomando copas no lo que pasa que Tinder a defenderme a los bares y ahora cuando las personas quedan y quedan One to One lo que ha salido a la cuestiones el alcohol entre el vino y la cerveza porque me decía ya que hablo anécdota me decía tú te imaginas que de alguna yo qué sé una chica con un chico por primera vez ciudadana buenas tardes IP al caer un ron cola a que no lo ves tienes un minuto entonces el tío me decía no está quebrando Tinder

Voz 0031 40:12 con lo cual sabemos que ahora sabemos que el amor es un negocio antes era un negocio de hostelería donde se servían copas y había marcas que vivían de eso ya habrá un negocio de aplicaciones que está dando tenor donaría yo creo que la finalización cuando yo estoy ya a cambiar el mundo a todos cerveza esos mercados que antes eran mercados

Voz 1995 40:33 había fidelidad o monogamia a determinar no iba restante pedía el vino de siempre la cerveza siempre hoy la cosa es pedir que que hay de nuevo no

Voz 40 40:41 sí sí noreste nueve y estamos en algo que el mal quedan todavía que es él El amor en tiempos de consumismo el consumismo no sólo un producto hora afecta también

Voz 17 40:50 los amistades

Voz 40 40:54 antes te Tinder mucho antes antes hoy en día salimos y compramos un nueva abrigo aunque el el el antiguo abrigo lo puede llevar a una señora de costura para arreglarlo poco no nos vamos directamente al nuevo producto este llevamos las relaciones

Voz 0031 41:09 es la obsolescencia programada que también es verdad que la relación

Voz 17 41:12 el otro día había un artículo maravilloso que explican que el que ha cambiado las reglas del amor porque el amor se basaba en Un príncipe económico que era la escasez es decir la razón por la que mi mujer está conmigo porque había una escasez entre de entre las pocas opciones

Voz 1995 41:24 es que poner todo de ejemplo

Voz 17 41:27 supongo que en caso letón no sería escasez sería su talento pero el problema de tiende es que da creo en el amor la oferta infinita tú estás entiende y tiene la capacidad tiene cuatro mil citas con cuatro mi mujeres así esa es la gracia entonces el problema es que si tú vives con la sensación de que hay una mujer perfecta Patti cuanto le das a la que acabas de conocer cinco minutos porque ya te digo yo que de de de de esa proyección de que hay una mujer perfecta ningún aguanta el primer café

Voz 0031 41:51 sin embargo sabemos porque está

Voz 41 41:53 esto que frente a un lineal de supermercado

Voz 17 41:56 diez mil los B2 la es lo que se puso parálisis pero bueno es que las tasas de soledad hay más Soler ahora que nunca decía el otro día bueno elabore Theresa May que tiene tema serio con el Brexit pero aparte de eso dice que el gran problema de Inglaterra la soledad que la soledad a partir de cincuenta años es como quince cigarros al día que la primera causa lo primero que dispara la la posibilidad de todo tipo de enfermedades es la soledad o sentirte solo cuesta sólo te puedes sentir sólo en pareja y la paradoja es que en la época que más fácil conectar no estaba más solo y eso tiene que ver por la oferta infinita porque cómo vive pensando que siempre hay algo mejor Patti pues eres incapaz de concentrar

Voz 1995 42:29 hemos pasado de de de bien dicho esto y nos hizo atiende a la Brexit este problemas no no lo soy fantástico amor y estamos dando el se va deja la nueva receta mejorada aplicada al amor como sería la mejorada todas las Arcas durante mucho tiempo se empeñan en nueva receta mejor hacer lo que tenían que está bien pero ahora he mejorado todo esto aplicado al amor

Voz 0031 42:51 yo creo que hoy eso es aplicó la teoría Trump que es la que funciona yo creo que eso es hoy por hoy es volver al pasado no

Voz 1995 42:57 make love Greta quién va a hoy para lo moderno laico

Voz 17 43:02 cómo no actor Toni señor reúne es lo espontáneo Make lindes pues el propio eh no te das cuenta soberano Santi Abascal ha encontrado un camino ahora mismo mi club que lo ha encontrado si queréis que políticamente

Voz 2 43:18 muchos atribuyen el

Voz 1995 43:20 el fracaso o la ausencia de éxito de la manifestación del pasado domingo esos tiempos de irascible es de insultos la gente está ahí o la gente prefiere un discurso llamo de paz de cercanía frente a la confrontación intentamos ofreciendo esta posibilidad de momento intentamos va de que cómo reacciona la gente era claramente yo creo que la gente diría que esto

Voz 0031 43:43 en el en la tranquilidad en la tregua hayan y el diálogo pero la realidad es que no están ahí no estamos ahí

Voz 1995 43:49 eh

Voz 17 43:50 yo creo que es compatible no estará ahí tampoco estaba en Colón yo creo que la gente lo que estás aburrida ya de unos y otros y en paralelo tampoco está en buscar el amor

Voz 1995 43:58 vale pero Lo Cristia un discurso basado en el amor en las posibilidades de emocionalmente mejorar tu vida

Voz 17 44:04 pueda tener éxito en vez de eso tiene mucho porque la base de la publicidad ser positivo nunca verás una campaña nunca verás quién tiendas vende un producto de la negatividad yo creo que la política el primer partido que adopte un positivo de esperanza de ilusión de Ghana de del espacio común de no sé qué ganará pero

Voz 1995 44:20 es que hay que hay que recordar que ese lenguaje

Voz 0031 44:23 de del acuerdo venía de que teníamos medios que escuchaba todo el mundo el momento que los medios no sospechas por todo el mundo cosas momentos

Voz 1995 44:30 se radicaliza el lenguaje por definición

Voz 0031 44:33 no sé si hoy con el panorama actual de la fragmentación que tenemos se puede volver a un lenguaje en el que todos estemos de acuerdo pero sí creo que es necesariamente necesariamente habló desde el deseo el que debía triunfar no vale

Voz 17 44:45 eso de los medios me da vía otra cosa que tiene que ver con Tinder prueba amor el otro día me decían que era uno de los grandes problema llano de los alcoholes sino de de todas las industrias de los medios en que como hará a los medios consumen en móvil porque el ochenta por ciento el consumo en móvil el problema es que Gas tu ya no compite con otros medios compites con las notificaciones de las aplicaciones y me decía el problema es que muy difícil mantener atención si te llega una notificación de Tinder porque la gana de conocer gente en el sentido metafórico de la palabra he sentido correcto siempre va a ganar a la información entonces me parecía muy poético

Voz 2 45:16 fíjate si compras un paquete y te llega hoy la notificación

Voz 3 45:24 que va a ganar a Quincy evidente gana

Voz 17 45:27 la cuesta aquí históricamente porque yo qué sé tú tienes un medio compites con otros medios y que estás en una Pérez cara no compites con eso compite con Tinder pierdes seguro insinuó si entiendes

Voz 1995 45:36 de verdad

Voz 17 45:39 tarde no sé hablar con los que no están en Tinder

Voz 0031 45:42 vale eso se dice la es es es como es como el porno que don que nadie lo ve Chandon

Voz 17 45:50 estamos estamos todos entienden no lo decimos bienes que trabaja poco eso porque en lo que decís de y yo debo ser un poco antiguo perdido Si ya la monogamia sí exigente como debe ser la poligamia no que la monogamia te haga feliz esto ocurra mucho ahí y los antiguo en como para meter variables me parece profundamente muy antiguo

Voz 1995 46:08 Toni Segarra Gonzalo Madrid como siempre muchas gracias a vosotros buenas noches

