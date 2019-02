Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 cámaras Cataluña da como decía relató

Voz 1641 00:02 solamente relativamente tarde a esos cuarenta años eh cuando fue propuesto como candidato independiente a las listas en el Parlamento Europeo fui elegido diputado en el Parlamento Europeo ha la dos mil nueve posteriormente en el dos mil once a fui elegido alcalde como decía de de de esa misión dos a también en el dos mil once presidente de Esquerra Republicana llevaba solo tres cuatro meses de militancia en el partido cuando fue elegido presidente del partido a después a diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del dos mil doce del dos mil quince y finalmente también las elecciones de dos mil diecisiete en las que en las que no pude participar

Voz 1 00:46 eh porque estaba estaba encarcelado

Voz 2 00:51 cuáles son los objetivos políticos de ese conmoción de esa formación política

Voz 1641 00:55 a este republicana es un partido con ochenta y ocho años de historia a un partido que siempre ha luchado por las libertades individuales y colectivas a un partido que que defiende la justicia social y la igualdad de oportunidades era un partido que que defiende la independencia de Cataluña que defiende una república ha para Cataluña porque estamos convencidos que es el mejor modo ha de construir una sociedad justa igualitaria que dé oportunidades a todo el mundo libre

Voz 1 01:26 crítica a IU un partido ha

Voz 1995 01:30 mí que que si interrogatorio del abogado de la

Voz 1727 01:32 defensa de Oriol Junqueras ahora Junqueras Alberto Se confirma la estrategia que ya sumó su abogado explicó ayer no la estrategia de la argumentación política

Voz 0055 01:43 ese confirma completamente esto supone Pepa también

Voz 1727 01:45 el paso adelante quizá una subida de Ordoño II

Voz 0055 01:48 el Junqueras con respecto al discurso que he mantenido siempre a lo largo de la instrucción siempre ha defendido que sus derechos políticos están siendo vulnerados pero nunca a lo largo de la causa en las sesenta y cuatro horas de interrogatorio se había escuchado de forma tan clara tan contundente decir me considero un preso político como acaba de decir no va a contestar a la Fiscalía así que probablemente se va a quedar sin contestar algunas preguntas esenciales que tiene que hacer el Ministerio Público porque le consideran el líder total de esta rebelión que dicen que sucede en Cataluña en ausencia de Carla se puso comprobamos muy contundente mucho más que a lo largo de la causa Oriol Junqueras mirando abogado de diciendo soy un preso político

Voz 1727 02:24 estoy aquí por hay ideas no estoy aquí por mis hechos soy un preso político y está su abogado interrogando lo por toda su trayectoria

Voz 1681 02:31 de desde su trayectoria política como alcalde

Voz 1727 02:36 como concejal su formación

Voz 1681 02:39 terminando en las elecciones a las que

Voz 1727 02:41 no pudo concurrir porque estaban cartera de una estrategia clarísima que se corresponde con la consideración de causa general dijo su abogado ayer esto es una causa general algo desmentido por la Fiscalía que no va a tener ocasión de T

Voz 1 02:54 dar ahora ha

Voz 1641 02:57 insisto Si Select nuestros artículos aunque es elijan al azar se igual aunque se elijan a propósito para no encontrarlo es imposible que no se encuentran estos principios respecto al partido además hay un código ético y un responsable de cumplimiento normativo a IU y espero que todo ello el esfuerzo individual de cada uno de nosotros y nuestro esfuerzo colectivo como partido político sea lo que explique como decía hace un momento que seamos un partido con casi noventa años de historia en ningún caso de corrupción

Voz 1 03:33 usted ha hablado de la independencia de Cataluña como objetivo

Voz 2 03:37 cuanto al derecho a la autodeterminación de qué forma lo

Voz 1 03:39 no lo aborda usted su actividad personal y en la política como tratan nosotros estamos convencidos

Voz 1641 03:47 se puede se puede definir como derecho a autodeterminación a alguien

Voz 1 03:51 ahora le molesta el concepto se puede definir a

Voz 1641 03:55 como principio democrático como derecho a decidir pero en cualquier caso indica siempre lo mismo que esta

Voz 1995 04:00 unidad de que una comunidad política puede

Voz 1641 04:03 dir sobre su futuro a este derecho de autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones se que ayer alguna de las acusaciones a intentando limitar su interpretación y su interpretación que se deriva del Pacto Internacional de Derechos

Voz 2 04:20 vivir ECI políticos

Voz 1 04:21 ah de Naciones Unidas ha intentaba alegar

Voz 1641 04:25 textos previos a este pacto has dicho pacto

Voz 1 04:28 ah pero en cualquier caso ha

Voz 1641 04:31 efectivamente no citaba textos posteriores ha dicho pacto el de hecho autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones a bajo bajo el apadrinamiento

Voz 1727 04:42 es si definitivamente sólo responde a preguntas de su abogado podemos estar asistiendo una clase teórica sobre qué es el independentismo en el siglo XXI como se puede aplicar el derecho de autodeterminación que como sabemos la ONU sólo reconoce para situaciones de de opresión colonialismo porque claro sino consideran que están ahí sentados por los hechos no sabemos elevan a interrogar por los hechos de del otoño separatista catalán no

Voz 0055 05:09 estamos ante una lectura elaborada de el escrito de defensa de Oriol Junqueras está repasando uno por uno pues todos los argumentos que ha esgrimido en su escrito de defensa de en torno a unas cien páginas presentado hace unas semanas por ejemplo ha destacado de su partido que Esquerra Republicana tiene noventa años de trayectoria sin antecedentes por ejemplo

Voz 1995 05:26 corrupción eso pues lo pone en el escrito

Voz 0055 05:29 bien está explicando que ha habido anteriores intentos secesionistas declaraciones de carácter independentista en el Parlament y que nunca han tenido esta respuesta por parte del Estado también es bastante posible que reproduzca por ejemplo argumentos que él ya ha expuesto a lo largo de la instrucción que nunca hubo violencia real en las calles de Cataluña que la única violencia fue a policial que todos contaban con el antecedente del nueve de noviembre que por eso pensaban que el uno de octubre sería completamente pacífico se va a quedar algo sin preguntar yo creo más bien Pepa que se va a quedar algo preguntado pero la manera que sea más beneficiosa para él que es para lo que trabajan los los abogados yo creo que sí que se va a preguntar sobre la violencia El uno de octubre sobre cómo se coordina la defensa pero se va a dar su versión que ya voy adelantando no se corresponde por supuesto con la de la Fiscalía pero con también con la de algunos algunos testigos por ejemplo estuvo en la Junta de Seguridad previa al uno Será advirtió dice la Fiscalía de la posible existencia de brotes violentos siguieron adelante con el referéndum vamos a escuchar las explicaciones que obviamente le benefician esos su derecho eso derecho está pero la fiscalía tiene preparado un interrogatorio bastante largo para preguntar hablen porque lo consideran el máximo responsable de la rebelión

Voz 1681 06:37 naturalmente el tiene todo el derecho a la defensa

Voz 1727 06:39 en responder a las preguntas de de su abogado nada de lo que pueda relatar va

Voz 1681 06:44 apuntalar los presuntos delitos que

Voz 1727 06:47 que le imputa la Fiscalía y la Abogacía del Estado había dicho Marchena en la en las cuestiones previas

Voz 1681 06:54 es quién iba permitir un debate ideológico en un juicio que

Voz 1727 06:58 naturalmente se ocupa de hechos

Voz 1681 07:00 en en una en una cuestión penal es verdad que podía

Voz 1727 07:05 a referirse tanto a la defensa de los procesados como en la acusación popular que ejerce Vox pero de alguna manera el interrogatorio de la defensa de los acusados tiene mucho de carga político de carga ideológico Alberto

Voz 0055 07:18 sí yo creo fíjate Pepa que sabiendo un poco cómo se ha desarrollado en las últimas semanas en este Tribunal Supremo Marchena el mensaje sólo ha lanzado a la acusación popular de Bosch que no lleva dos días especialmente brillantes en este juicio porque ayer se llevan

Voz 1 07:29 con una una pequeña reprimenda por D

Voz 0055 07:32 por denunciar que había lazos amarillos entre los acusados yo ya se han llevado dos es el primero cuando dicho Marchena muy claramente que no va a permitir que esto se convierta en un mitin pero fuentes de supremo nos decían hace unos días que eso implica que tampoco van a impedir tampoco van a cortar a los defendidos porque se están jugando veinticinco años de cárcel en el caso de Junquera así que ese mensaje iba lanzado más bien en dirección a Bosch que hoy también ha visto sabes Pepa que Vox acusa de rebelión dos rebeliones malversación y también organización crimen

Voz 1727 07:58 el propio Tribunal acaba de decir que aunque no se va

Voz 0055 08:00 anunciar sí que ve un problema de de pruebas de soporte probatorio en cuanto a este delito

Voz 1727 08:06 se juega mucho se juega muchos años de libertad llevan ya más de un año en prisión preventiva está en el uso de la palabra en este momento Oriol Junqueras respondiendo a las preguntas de su defensa lo que dé de sí este interrogatorio lo van a tener en directo lo tienen ya la web de Cadena Ser punto com y naturalmente Toni en los servicios informativos los boletines sin los programas a lo largo de todo el día

Voz 1995 08:30 sí es un rato el marco sin dueño resume qué es lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de Madrid Pepa Pepa Bueno muchísimas gracias hasta luego complacer once y ocho minutos una hora menos en Canarias escuchan La Ser

Voz 3 08:42 hoy por hoy

Voz 4 08:51 imprime un fuerte seísmo afecta a todo el país sigan atentos a esta cadena seguiremos informando Línea directa nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1995 09:03 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad

Voz 2 09:10 los carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta

Voz 1995 09:13 seis kilómetros más por depósito afirmación válida

Voz 5 09:15 BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com es casi hipoteca te viene habían conocerse gas

Voz 6 09:25 los gastos de notaría gestoría registro tasación hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de

Voz 2 09:31 Banca obtiene hasta mil años elige bien hipotecas naranja de ING

Voz 7 09:37 la obra con todos los gastos gratis incluido el de tasación y más con nosotros y como siempre con pero Comisiones el precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información en ING punto es

Voz 4 09:53 ya estará aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español El País abre la convoca para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El la Asociación Española contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todas las días gratis en el novecientos cien cero seis llena de Red punto es

Voz 2 10:33 debe el bote de Euromillón

Voz 8 10:35 es crece y crece ciento sesenta y cuatro millones es como para que tener algo para dar mucho no este viernes vote doscientas sesenta y cuatro millones y además participase en el sorteo del millón que toca cada viernes en España Euro Millones Juega Euro Millones no hay nada más grande

Voz 1432 10:52 seis temerán no pierde te con nosotros Ci ahorrarte hasta doscientos euros reserva ya tus vacaciones en las oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador o en nuestras huellas

Voz 2 11:04 llega la tarifa más grande y abundante que jamás presentado ya ven la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa llama al quince diez ya estén

Voz 9 11:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 11:30 bueno seguimos con el programa insisto atentos a lo que ocurre en el Tribunal Supremo de Madrid pero afortunadamente la vida la vida nos da para mucho seguro que van a estar de acuerdo conmigo si les digo que el deporte es una magnífica herramienta para transmitir valores positivos valores como el esfuerzo

Voz 2 11:46 tenemos que ver sacrificio Coldplay

Voz 10 11:49 día a día el compromiso

Voz 2 11:51 nadie pero Nike Camila son el compromiso actitud

Voz 1995 11:57 con el trabajo en equipo en esta lista de tributos solemos incluir también respeto una palabra que no es bueno el deporte general pero nos gusta a todos respeto pues bien el sonido que van a escuchar a continuación es muy nítido pero sí han estado alguna vez en un campo de fútbol no les costará nada identificarlo daños en las conquistas del colectivo LGTB y su lucha por la igualdad de derechos va ampliándose en casi todos los ámbitos y a todos los territorios casi a todos los territorios el del deporte fíjese que hablamos de virtudes positivas asociadas a él el el deporte sigue siendo un territorio casi impermeable a los progresos el resto de la sociedad ahí están y ahí siguen la homosexualidad sigue siendo un tabú en muchas disciplinas porno deciden todas la integración en fin está muy lejos de ser efectiva Alba Palacios buenos días

Voz 1727 12:58 buenos días gracias por estar con nosotros Álvaro

Voz 1995 13:01 la futbolista transcribo en nuestro país en practicar su deporte junto a otras chicas así que felicidades cerveza ser pionero es difícil pero alguien tiene que hacerlo Paloma del Río que es un gusto ya decir el nombre ya te llevas es muy difícil decir Paloma el río sin poner una sonrisa en la cara muy buenos días muchas gracias

Voz 2 13:21 Paloma

Voz 1995 13:22 forma parte de nuestro paisaje emocional de todo este país les habrá bastado escucharse muchas gracias para viajar mentalmente a proezas deportivas a las Olimpiadas ellas la voz de nuestra vida destacó de las retransmisiones deportivas de relieve sin españoles la periodista deportiva con más JJOO a sus espaldas cuántos años

Voz 1681 13:41 catorce mil ocho ocho ocho de verano es es de invierno de no catorce consecutivos

Voz 1995 13:47 ah claro seis coma cuatro eso Alba enseguida entramos en el asunto importante pero permitir el otro día después de catorce Juegos Olímpicos después de decenas y decenas mundiales europeos esta mujer se sigue emocionando y sigue emocionando esto ocurría hace muy pocos días

Voz 12 14:08 bravo no lejana Borja bien Bravo

Voz 0277 14:12 enhorabuena

Voz 13 14:14 tenemos que dar las gracias a todo lo que ha hecho por el patinazo muy bien yo no lo tienes la tienes

Voz 1995 14:21 cómo consigues después de tantos tantos tantos campeonatos tanto emocionante

Voz 1681 14:28 pues emocionando me como me emociono ahora yo no soy de madera yo hago transmisiones en vivo el deporte lo vivo profundamente me encanta el deporte lo practico en este caso con Javier fue como que se cerraba el círculo porque yo empecé a ver a Javier cuando cuando era un chaval de catorce quince años con expectativas como como tantos otros chavales no sólo en patinaje sino en otros que que han intentado hacer deportistas de élite

Voz 2 14:57 sí de Madrid con la gran tradición de patinar para hacer un deporte de invierno muy fijada

Voz 1681 15:08 a favor las pistas de invierno de del Retiro Navidades Semana Santa pero va a partir de ahí te tienes que buscar la vida fuera porque no no no es un país preparado me preguntaba el otro día una periodista japonesa España no es un país preparado para los deportes de invierno está empezando ahora seguramente habrán crecido mucho las diferencias con la hazaña que ha hecho Javier pero pero fuera de ahí pues pues es un

Voz 2 15:32 deportes de invierno relacional más que profesional

Voz 1681 15:35 en vivo

Voz 2 15:38 sí es verdad que hemos empezado con palabras que se atribuyen al deporte

Voz 1995 15:42 suenan fantásticamente bien sacrificios esfuerzo integración que suena muy bien tú en tu deporte esas son las palabras que quería

Voz 1727 15:53 sí a ver eh ante todo por lo menos yo primero quiero diferencia antes puede masculino de fútbol femenino he vivido los dos deportes en el fútbol femenino no hay ese machismo como en el masculino de recalcar sí sí que hay respeto tolerancia y yo la acogida que he tenido ha sido increíble algo que no sé si Giner masculino lo hubiera esperado y si esas palabras brillan

Voz 1995 16:21 recuerden que estamos en el año dos mil diecinueve vamos a hablar del primer congreso el año dos Milicic perder Congreso sobre deporte diversidad el Congreso es fantástico eh unas jornadas dedicadas a vivir ese necesario debate sobre la ley que debe fobia dentro de un campo nunca mejor dicho tiene que esta discusión Stuxnet tardado demasiado tiempo en llegar instigó iban a participar el waterpolista Víctor Gutiérrez de la selección masculina de rugby Jaime Nava la esgrimir esta paralímpica Gemma has en de Joana Harper la única persona trans que asesora al Comité Olímpico Internacional cuestiones de género pero vamos tarde Palma vamos tarde

Voz 1681 16:57 sí ya la homosexualidad dentro de la sociedad es una especie como de vía de servicio está ahí pero está o no no se integra mucho eh pues más en el deporte en general a los deportistas tanto hombres como mujeres les cuesta mucho trabajo reconocer su homosexualidad yo entiendo también Suu sus problemas porque pues hemos visto hemos oído lo que decía un señor que seguramente no sea homosexual que el están gritando en el campo sesenta mil los setenta mil personas eso que dicen que no quiero ni repetirlo porque me parece una falta de respeto pero si eso es así en el mundo del día a día de ir por la calle de otro tipo profesiones en el mundo del deporte es doblemente difícil salir del armario y hay que ser muy valiente para demostrar cuál es tu tipo de vida es tu coherencia hay vivir dentro

Voz 2 17:48 vives fuera pero más para el público que los compañeros

Voz 1681 17:53 yo creo que sí yo creo que es más de cara al exterior yo creo que no los deportistas homosexuales no salen no porque ellos no se sientan cómodos y a en el en el terreno corto sin también y sean aceptados sino porque hay sesenta mil personas que no tienen la misma mentalidad que tienes tú

Voz 1995 18:10 yo creo que de eso justo Alba puede dar una conferencia que es lo que va a hacer en este en este

Voz 1727 18:15 sí sí a mí y todavía sigo pasando miedo sobre todo por el público de acuerdo a mis compañeras con ellas genial Mi rivales no tienen ningún problema llevo ya dieciocho partidos pero el público es cierto que hay algún que otro comentario y bueno yo al final el intento de batir no y también lo ve los campos de Primera División que la gente se va deportivo de pues como ellos o como ella sí ya está no pero claro una cosa es que te tengas que va a ir y otra cosa es que lo tengamos que prueba que permitir no caso

Voz 1995 18:43 tiene sentido es que tengas que soportar pero no podemos dar por hecho oye pues aguantan nombre no

Voz 1727 18:48 cierto que han salido a defenderme en el público pero es que a mí me sigue dando miedo Messi no no me siento de todo cómoda no pero bueno al final la gol deporte quiero estoy disfrutando con mi equipo a ir hacia adelante estudió el verso

Voz 1995 19:02 incidente tú a ti te gusta el fútbol me encanta ir tú como persona ha tenido una voz más evolucionado hacen como todos en la vida todos días decidido seguir jugando al fútbol porque lógicamente forma parte de tu vida da igual todo además el el deporte el fútbol están están tu vida cómo ha sido el proceso o cómo definirías ese proceso que hace que antes jugabas con los chicos y ahora juegas con las chicas

Voz 1727 19:25 bueno no sido un proceso fácil de reconocer eh yo lo tenía mi mente que había una serie de pilares que no quería perder uno era mi familia mi trabajo mis amigos y el deporte en este caso el fútbol yo no sabía si iba a poder jugar con las chicas yo al principio sólo quería entrenar con ellas me hacía muchísima ilusión no poder a un equipo femenino hoy decidí como como dice no en este caso la Rozas dije Deja entrenador a David Herrero lo dije pueda entrenar con vosotras y lo segundo que dije fue quiero cables con el vestuario que le cuentes a las chicas que si trans género que no haya ningún problema no Parker para mí es esencial que en que no se sientan mal conmigo no sé yo yo necesito que la gente estoy en conmigo es algo que que necesito no hubo problema lo que pasa es que claro yo yo no sabía yo me intenta informar de leyes y demás yo no sabía que iba a pasar conmigo oí bueno por lo menos estaba entrenando es algo que no que no he perdido yo tengo ya treinta y tres años la gente dice que ya estoy M mientras la final de la carrera

Voz 1995 20:23 colista espérate años bueno

Voz 1727 20:26 hasta hace poco leído un artículo que hay hay futbolistas veteranos en primera división con treinta y ocho años que siguen tirando de del carro y XXXVII como Joaquín bueno yo para mí se lo digo a todo el mundo no es una segunda vida yo es que me siento como si tuviera dieciocho años entonces bueno al principio fue duro porque como chico no disfrutaba el todo el fútbol porque lleva al campo y bueno tenía en mi mente que me estaba trastornada continuamente el porque yo que me gustaba pero no quería jugar con los chicos aunque el fútbol me gusta es algo muy difícil de entender y cuando encima iba a entrenar y ver a las chicas del Pozuelo al lado de ahí vacas hay bueno echaba a llorar era era complicada no entonces bueno cuando cuando decidí dar el paso gracias a mi pareja una chica que en este caso he sido con ella estamos genial si decide dar el paso y digo bueno voy a lanzar el fútbol femenino a ver qué pasa no ya lo tengo no ya lo tengo así que voy a tirar entonces bueno pues decidido un día ir a al al Club de Fútbol de las Rozas que era el equipo que más cerca me Pia de casa no no les deja otra cosa sino porque me pillaba muy cerquita y me tira piscina hay bueno el crecimiento ha sido espectacular e ir a raíz de ahí poco a poco con bueno pues se enteraron los los medios algunos medios de que estaba entrenando con con las chicas gracias a también a a esos medios en la Comunidad de Madrid se puso en contacto con con mi club y dijo que podía que podía jugar esta temporada aunque no tenga todavía el DNI que en marzo cuando voy a poder tenerlo porque tiene editó dos años donación pero que ya podía jugar que hay una ley en dos mil seis que me dejan jugar bueno llenó ese día no me lo creía cuando recibió la noticia crea que estabas soñando digo en no no no es no es verdad no no yo no me dormido en ese día Ivonne hasta hoy ya estoy jugando oí muy contento

Voz 1995 22:12 Paloma alguna vez no sé cuánto tiempo porque vamos muy lentos esta sociedad hay los cambios se producen bueno se produce no los cambios hay gente como Alba que produce que que los cambios tenga

Voz 1681 22:23 si bien y en el entorno que tiene ella seguramente su actitud habrá servido para abrir la la mentalidad la cabeza y otro punto de vista para las compañías que que

Voz 2 22:34 la sujetaba también seguro y también mucha gente está cambiando esa mentalidad escuchando al va pero esto alguna

Voz 1995 22:39 es de evolución haremos como sociedad Ignacio sana normalizar iniciaremos esto no muy pesa mientras

Voz 1681 22:48 más es una sensación como dice la canción de A quién le importa

Voz 1995 22:52 el que más

Voz 1681 22:54 a quien quieras Joaquín no quiera siete solteros es casado sí sí pero qué más da lo que yo haga si a ti no te afectan tu vida pero por qué me tienes esa manía porque me tienes ese odio que aquí qué más te da lo que yo haga lo que es una cuestión de respeto de mentalidad de de de una cabeza abierta una mentalidad abierta de respeto hacia los demás hasta que aquí no te toca eso de cerca no eres consciente del daño que estás haciendo no metiéndote con el punto de vista la manera de pensar la mentalidad la idea política o religiosa o su concepto de la vida de quien tiene que amar entonces eh muchas veces cuando todo estas papas tan beligerantes y tan intransigentes de repente a mí eso sí prefiero las barbaridades que dicen de sí a mí un hijo me Palermo sexual pues oye no lo digas con la boca muy muy grande porque a lo mejor resulta ibas a tener que a ser muy generoso para entender a tu hijo

Voz 1995 23:51 pero es una palabra Paloma daño vamos a dejar hasta el año mil novecientos noventa el próximo martes diecinueve de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra la homofobia en el deporte Ése es el día del nacimiento de Justin da Jano el primer futbolista que se declaró públicamente homosexual año mil novecientos noventa

Voz 2 24:13 el fútbol es un microcosmos en la vida hay muchas gays en la vida hay personalmente sé que hay muchas homosexuales al fútbol

Voz 1995 24:22 la velocidad de ellas tiene valor de convertirse en un pionero en su caso tuvo un altísimo precio a la marginación y el acoso que sufrió tras su salida del armario le llevaron a suicidarse en mil novecientos noventa y ocho cuando tenía sólo treinta y siete años por eso que Madrid sea la ciudad que acoja a partir de mañana el primer congreso sobre deporte y diversidad aunque vayamos tarde es una es una buena idea Congreso está orientado a debatir acerca de las muchas muchísimas asignaturas pendientes en torno al agua de la igualdad verdadera igualdad la integración que está pendiente existen pendientes en cada vestuario en cada estadio en cada competición y en algunas instituciones deportivas en algunas instituciones deportivas Paloma cuando este fin de semana la gente vuelva a casa después de del Congreso hemos visto que en el caso ya lo así que hay una muestra clara de que las clase puede cambiar cuál sería para Ci el verdadero logro de lo que tiene lugar a partir de mañana

Voz 1681 25:21 convencer a uno porque normalmente estos congresos suele eh suelen estar hechos por personas convencidas asisten personas convencidas de lo que se trata es de abrir un poquito ese campo de acción y que haya alguien con que haya uno que vuelve a su casa con una mentalidad y un punto de vista diferente al que ha entrado Ike vea que es posible yo me doy por satisfecha pero yo creo que es una labor de proselitismo que tenemos que hacer todos los que estamos convencidos de que otro mundo es posible seguir adelante con esta tarea que a veces es incómoda pero tienes que si tú tienes muy claras las ideas porque Alba dices que a mí me da miedo digo no no te da miedo tú tú eres es un ejemplo de que de que no te tiene que miedo de que tienes que seguir adelante de que tú estás convencido de que lo que estás haciendo es es bueno es bueno para ti para los demás para la sociedad en general y como yo siempre digo cuando nos marchamos de este mundo hemos deja o nuestro metro cuadrado alrededor un poquito mejor de lo que nos hemos encontrado en tolerancia en respeto en valores e siempre será bueno yo aplaudo aplaudo a la Comunidad de Madrid por este tipo de de a la Comunidad y al Ayuntamiento porque Madrid está convirtiendo en una referencia no tenemos que ver cómo más que cómo se transforma la ciudad en la última semana del mes de junio con con con las fiestas del Orgullo que viene gente de toda España para disfrutar de ese ambiente y que viene a vivir a Madrid

Voz 1995 26:45 sabes Paloma la mejor muestra de de eso que dices es que se utilizaba el dato de la manifestación del Orgullo el pasado domingo como es el barómetro del éxito exacta esta es la vara de medir exacto sino llegas aquí

Voz 1681 26:58 nada nada de esa es la aspiración entonces que que aparezcan Congresos iniciativas privadas que cuesta mucho trabajo que que se suman las instituciones la Comunidad el Ayuntamiento patrocinadores que vayan viendo que que aquí hay un campo hay hay un terreno que todavía hay que cultivar mucho y hay que sembrar mucho hay que echarle mucho interés que estamos oyó por lo menos lo estoy comprometida y obligada moralmente a echarle un cable al que venga de atrás y que tenga homosexual y que tenga problemas de decirlo en su entorno en su familia en su casa en su trabajo hoy que que vea que no pasa nada que que tú vive que que que tienes que vivir que sólo tenemos una vida

Voz 1995 27:41 en alto los días veinticuatro horas siete días a la semana vas a mucha gente hoy contigo tenemos la certeza que tenemos un muy buen ejemplo no no podemos decirles a todos Rato fíjate de las cosas que contamos contigo podemos decir que tenemos un buen ejemplo y algo está cambiando aludía cuarenta más de cuarenta mil personas en San Mamés para un partido femenino un interés no tan decidido y focalizado en el fútbol masculino constante algo está cambiando habrá que apretar un poco y seguramente pues algunas como tú pasas va tocar tener que apretar un poco los dientes de vez en cuando hacer como o que que si tal cosa las gracias por todo y Paloma es que que sus fans ya pongo la tele a ver si está Paloma amigo de competición me da igual la competición que es viejo que hockey lo veo si lo da Paloma yo lo veo pues muchas gracias que está muy bien nuestra digo lo también con las palomas

Voz 1681 28:32 divertido y él es ahora ahora me me pilló yo Gonzales no Kerviel

Voz 2 28:37 fetos estaré beso muy grande gracias

Voz 1 28:56 tú hoy con Toni Garrido

Voz 15 29:01 imagine el sonido atronador de algo al caer de cascadas inmensas recorrer kilómetros y kilómetros de orilla bañando ten rincones asombrosos sin agobios ni Ruiz está claro que hay destinos que nadie debería perderse como Extremadura todo lo que imaginas donde no te lo imaginas

Voz 1432 29:18 la Junta de Extremadura

Voz 16 29:21 sí

Voz 17 29:29 conecta con hoy por hoy a través de nuestro tuit

Voz 4 29:32 eh vía tus comentarios y opiniones

Voz 9 29:44 la Cadena SER presenta el placer de escuchar el gato stone río al B

Voz 18 29:51 era Alicia parecía tener buen carácter consideró Alicia tras también tenía unas unas Muela un gran número

Voz 2 30:00 dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido

Voz 19 30:05 mi niña de seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que llega gusta pensó Alicia

Voz 18 30:20 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 20 30:29 acato Alicia en el país de las maravillas

Voz 1995 30:33 Lewis Carroll los ochocientos

Voz 20 30:35 treinta y cinco

Voz 9 30:39 el placer de escuchar

Voz 2 30:48 escuchar siempre es que canciones patética de humillación masculina por una banda Eusebio Poncela en qué momento dice

Voz 22 31:00 en los cinco meses que era mucho más listo que ahora como hacéis en el teatro que se diferencie de la vida para mezclar mentira hay verdad pondría que tienes esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras vende más que un luces por ejemplo Eva

Voz 23 31:21 a mí sí

Voz 2 31:24 mucho mejor humor la de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde

Voz 24 31:31 hora menos en Canarias y con Carles Francino Cadena SER

Voz 1432 31:39 hay una radio sin relojes y un lugar en el que coinciden Wagner España hay el Santo Grial

Voz 11 31:47 con IMS en un claro en el

Voz 1432 31:50 los que en las montañas que rodean el monasterio de Montsalvatge Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 13 32:03 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 9 32:07 lo relativo que tú programas

Voz 4 32:11 el puente con las pase lo que pase

Voz 2 32:29 al abrir la factura de la luz y no entender nada es normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 25 32:37 en Lucerna sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz buf lo cera es ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más y tuvo otra vez a reclamar otra vez escurrir el bulto

Voz 4 32:59 otra vez eso es es un momento le paletas celebra desde quince euros al mes entre el poder de contar con un abogado tantas veces como necesitéis Llama gratis al novecientos seis seis tres abre la puerta a ser uno más a vivir en pareja atener un jardín

Voz 2 33:16 encuentra piso con hasta un treinta y cinco por ciento de descuento en Servihabitat punto com

Voz 1432 33:22 oye vea tú tienes alarmen casa si una de Securitas Direct y que tal es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 26 33:35 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 33:48 en la Cadena Ser punto Garrido

Voz 1995 33:55 llegan las chicas presidenta de las chicas del espacio de feminismo y risa de la Cadena SER buenos días

Voz 1681 34:04 hola cómo estáis qué maravilla Paloma del Río lo tengo que decir yo soy fan desde siempre ha sido

Voz 2 34:09 o sea mi vida normal río me retransmite el juicio y me lo como ya no bádminton y Deport el juicio en directo

Voz 14 34:20 las después de Paloma del Río me voy ahí bueno

Voz 2 34:23 que actualidad tenemos esta semana bueno yo estoy un poquito

Voz 14 34:25 Jonas socio política entenderéis no por todo lo que está pasando pero por otro lado embriagado de felicidad porque las mujeres ya tenemos por lo que necesitábamos allí de la regla

Voz 2 34:34 tú no me conoces

Voz 14 34:38 la regla aquí pequeño homenaje Isabel Coixet ese maravilloso anuncio que hizo rompiendo un poco tabús bueno pues si hay una emojis que representa la menstruación es una gotita roja después de dos años de campañas apoyadas por la ONG internacional único de la empresa que maneja todo esto de los emojis por lo visto meter adentro

Voz 2 34:58 la Málaga de los emojis aprobado este nuevo emoticonos

Voz 14 35:02 Plan Internacional comenzó con esta campaña denunciando que no existía ningún emojis para la Administración que hay gente que dice pues qué necesidad pues si esto puede ayudar a normalizar que el periodo este la conversación diaria y es un gran paso hacia la ruptura de una cultura de vergüenza entorno a la menstruación hubo otras propuestas más explícitas como unas bragas con una gotita arroja un útero y los ovarios una empresa con una mancha roja todo muy cool

Voz 27 35:25 sí muy todo en el desarrollo de todo de Royal como allí

Voz 14 35:29 al final se ha decidido esta gota roja ya aquí como en todo lo relacionado con temas femeninos con todo en general hay debate algunas mujeres que lo consideran demasiado indefinido ir que reivindican acabar ya con el tabú de la regla y todo lo que lo rodea y luego hay personas que dicen que no es necesario yo he discutido esta semana con algunos compañeros que decían que pues que hagan también una allí de los análisis de orina digo vamos sabiendo os recordamos que la regla no es algo ocasional y esporádico es algo que no sucede todos los meses durante cuarenta años a la mitad de la población ochocientos millones de mujeres y niñas entre quince y cuarenta y nueve años están menos Ruanda en este momento ochocientos millones ninguna broma sucede bastante más a menudo que el árbol de Navidad o incluso la pizza

Voz 1995 36:10 incluso

Voz 14 36:11 eso no es algo que cambió nuestras vidas no es una revolución pero es un paso hacia la la naturalidad yo crecían los ochenta me vino la regla aseguro yo que sea a principios de los noventa y lo más revolucionario y explícito que recuerdo de cuando yo estaba en esa fase ese es Thor

Voz 11 36:29 bien

Voz 14 36:32 que el viento la toque os pongo en situación

Voz 2 36:35 sí esto es Verano azul que para los

Voz 14 36:37 Leni así es como como el Stranger Things en Nerja no podrá para que el hotel era una serie que veamos todos los niños de los ochenta ya hay un capítulo en el que a una de las protagonistas vea le viene a la regla y entonces la cosa acaba así con ella en la playa vestida con un amor jamón

Voz 1681 36:53 insulina dos amigo la agarran corren por las

Voz 14 36:55 Pla ya con este poema de Kenia el viento la ató que ya ocupó vestida de blanco boli pues esto en el marco pero muchísimo a toda una generación y esa movida para nosotras era la regla entonces si hay que romper este tabú nos decían frases enigmáticas como tal hay ya eres mujer ya es ex mujer que tú te quedas ahí pero tengo doce años lo de antes

Voz 28 37:17 qué significa el el capítulo de Verano

Voz 14 37:20 la madre de vea entrar en el salón y le dice al patio vea ya es mujer y claro el hermano pequeño no entiende nada

Voz 0277 37:26 oye que tú crees que Beatriz Peral mujer Koldo nació ya diez mi hermana pilla pues no os equivoca es mi hermana mujer las serlo muy bien Beatriz mujer lo de antes lo sirve

Voz 2 37:52 antes no hemos valorado suficientemente bien es una serie en este país los diálogos de Verano azul eran la maravilla sus Gloria

Voz 14 38:04 bueno los amigos mayores de la serie le explica un poco mejor a los niños pequeños qué significa eso que está pasando a mi me gusta bastante este diálogo también en atención

Voz 0277 38:15 sabes una cosa es que Beatrice mujer de hoy sola ha dicho mi ni padre claro por eso no se vaya vaya porque porque estaba con el mes quedé hombre la regla que hicieron la regla pero que pero es que no sabe lo que es la regla la regla es una cosa que les pasa a las mujeres todos los meses que Sandra ni eso sí Uche bastante creo si todos los meses al mismo pues no lo sé me ponen compresas y porque gran porque sí

Voz 29 38:53 porque su obligación porque es la obligación cuenta hijo ahora mismo

Voz 2 38:59 me deprime Javi de Verano Azul es un capítulo pero con que nos han educado en este país pues no sé

Voz 14 39:06 Nate si eras una niña en esa época como conmovida ya depende ya puede doce años trece ya puedo tener hijo y a su mujer antes yo que eras andamos por obligación de sí

Voz 1995 39:17 ya se habla porque eso obliga porque eso obliga

Voz 14 39:19 no vamos a ver como Niña de los años ochenta me alegra mucho que la regla esté en nuestra conversación sin tapujos y que haya un Mollet paranormal

Voz 1995 39:28 tanto una cosa muy rápida pero muy necesaria los presupuestos generales del Gobierno como ya saben se lo hemos contado la SER el Gobierno parece ser presumiblemente Pedro Sánchez va a convocar elecciones ya hay propuestas que nos parecía que una parte amplia de de esta de esta población les parecía bien que deberían llevarse a cabo no como el viento como lágrimas en la lluvia

Voz 14 39:53 así es Sara había medidas en esos presupuestos que mejoraban la vida de las mujeres pensionistas y Miño en medidas para luchar contra la ciudad de género la paternidad niños en la pobreza becas bueno otra de las medidas que se llevará el viento eh para mi era muy importante también es una asignatura de educación afectivo sexual que se iba a incluir de manera transversal y efectiva en todas las etapas educativas hable pasado porque formaba parte una ley de reforma educativa y ahora con toda la convocatoria de elecciones etcétera pues pinta si gana la derecha imaginamos que toda la educación sexual que reciben nuestros hijos será es

Voz 2 40:25 nunca sabes lo que me perdí la primera clase de Gines

Voz 1 40:28 no hagáis podéis quedar embarazadas

Voz 14 40:32 bueno ya está

Voz 2 40:34 los que estamos

Voz 14 40:36 mucha gente convencidos de que los cambios de verdad profundos en la sociedad vienen de la educación y el problema es que sea identificado un aumento de prácticas de riesgo entre los jóvenes y que los jóvenes acaban informando sobre sexualidad por otras vías esto ya sabemos en qué deriva cultura de el Palacio en embarazos fortuitos aumento de enfermedades de transmisión sexual machismo homofobia tras fobia mientras se consigue en este sentido recomendamos series como Sex Education que está en Netflix o Vic Maud que trata el sexo en la adolescencia todo el festival hormonal de la pubertad con naturalidad con igualdad iban mucho humor esto es un fragmento de Vic Maud

Voz 30 41:12 y es que en todos estos vídeos la pubertad para los chico

Voz 1432 41:15 ser como el Milán de la eyaculación

Voz 30 41:17 la chica cerca tubos que tú

Voz 2 41:22 pues eso que la recomendamos tienes alguna canción para despedirnos

Voz 14 41:26 pues claro que sí de ponerme El money money

Voz 27 41:28 a mí

Voz 29 41:31 no no cardinal que es la única mujer que ha ganado en solitario un Grammy en la categoría mejor álbum de rap porque es la mejor Gatsby

Voz 1995 41:40 de otro día hablamos de de Cardiff Celia Montalbán las chicas gracias

Voz 31 41:47 hasta los tus

Voz 32 41:53 así el look solo

Voz 1432 42:04 eh

Voz 32 42:07 el al no

Voz 25 42:22 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Roma

Voz 0530 42:27 Hagens o Nápoles navegar con intensidad es disfrutar de lo mejor sin tener que elegir descubre crucero cinco maravillas del Mediterráneo por quinientos cincuenta y nueve euros el único con las principales capitales italianas el mejor todo incluido reservaron sean en Pullmantur punto Es cuento agencia de viajes Pullmantur cruceros cruceros como somos

Voz 17 42:54 conectada con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 4 42:57 la becas los tu comentario tuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser aún

Voz 1 43:06 todo ido tarde mal todo mal

Voz 1995 43:09 que por qué porque esto porque por qué pasa esto que se porque

Voz 2 43:14 email

Voz 33 43:17 lo bien que para quedándose en la radio de lunes a jueves a las cuatro de la

Voz 1995 43:21 mañana una hora menos en Canarias

Voz 33 43:23 afirma en On My con David Broncano un aplauso para Ignatius síguenos también en nuestra aplicación móvil Ci Cadena Ser punto com o más

Voz 4 43:34 no Samir Abu de la SER

Voz 34 43:38 no no no no son sólo tres letras

Voz 2 43:40 es una obsesión doctor

Voz 35 43:43 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 2 43:52 los fines de semana y los fines de semana a todas horas sábados y domingos indie aguanta toda la tarde toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se preocupe mide se va topando ustedes D L S M son píldora

Voz 36 44:06 Casas de Don Luis Suárez dile Monte espera que esas todo usted y así cuando son el Morse contra problema ninguno porque escuchará a don Luis por encima

Voz 2 44:15 anulando ese canto de dioses que usted que la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted un rollo que tiene vamos que no se lo más bonito que hay en este mundo

Voz 24 44:26 el volumen o que no molesto

Voz 2 44:32 Deportivo de Dani Garrido Cadena SER

Voz 9 44:36 he escuchado oyentes qué canción he compuesto para

Voz 37 44:41 además la acá eh eh con todas las personas que estaba tutor exacta los relatos

Voz 1432 44:59 los son Ivo Karlovic CRO

Voz 3 45:20 eh eh

Voz 38 45:29 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunión

Voz 4 45:39 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga Tin nuestra aplicación

Voz 25 45:46 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 39 45:56 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 46:14 buenos días sí es profesor y busca trabajo sepa que la oficina del Ministerio de Educación de España en Andorra ha lanzado una convocatoria en este caso para elaborar las listas de aspirantes a maestros profesores interinos en el colegio español sino tiene la nacionalidad debe acreditar el conocimiento del idioma tiene toda la información en la web educación IFPI punto gob punto es barra Andorra si quiere presentarse tiene de plazo hasta el veintidós de febrero

Voz 39 46:41 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 2 46:48 por qué

Voz 1432 46:49 duro brilla con los premios partirán

Voz 40 46:56 ya está aquí el día de los enamorados busca tu suerte con el cupo especial de San Valentín de la ONCE entra en especial punto es prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos ir recuerda que puedes conseguir cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Valentín de la ONCE que suerte haberte encontrado a Bases depositadas ante notario

Voz 2 47:20 hoy por hoy contó

Voz 1995 47:25 un ultraligero es un movimiento de pie o de cabeza tontorrón que te descubres haciendo cuando un ritmo también ultraligero viaja por tu cuerpo ultraligero el nuevo disco de novedades Car niña iba a provocar de esa escucha

Voz 41 47:47 que el PP lo hará

Voz 1995 47:57 el espíritu de la tienda de lencería de color carne que les dio nombre les marca el ritmo todo muy íntimo y calentito pero ahora ha cambiado por mal conclusión más calentito y más colectivos quieren ver desde el escenario esas caras de gustito al ponerme a bailar Carlos Pereiro gangas muy buenos días buenos días Estany Xavi González herido muy buenos días buenos días qué dar prioridad descaro mía que por cierto hay que decir que la tienda cerró los meses atrás en si el año pasado estaba situada en la zona vieja de Santiago de Compostela con más de tres décadas al servicio de la señoras

Voz 28 48:38 pues sí es la comió el lo lo lo los centros comerciales se comieron a las librerías de todas formas el cartel de la tienda que es un cartel de hierro forjado lo pedimos por activo y por pasivo pero no fuimos capaces de conseguirlo sigue allí nos llega cientos de selfies de gente sacándose fotos con el cartel

Voz 1995 48:59 Mirotic y contra sentido no una tienda de feria con un cartel de hierro forjado vamos a comenzar la delicadeza de nuestros productos con el cartel de Antártida

Voz 28 49:11 no te creas que eran productos tan tan delicado serán bragas más bien brutos

Voz 42 49:16 tal Ana años yo creo acababa de Alba vía cancele la parada pues

Voz 1995 49:19 Oltra ligero es el nuevo trabajo de nada es que Arminia sale mañana es todo un viaje por la música de baile

Voz 42 49:39 explicarme qué es para vosotros música popular me imagino que él la música popular es la música que que incluía la gente no música inclusiva y no Hinault música quizás de de élites intelectuales So o lo que sea no es música que es capaz de llegar a a la gran variedad no solo al

Voz 1995 50:01 militantes de un estilo de música sino gente

Voz 42 50:03 de qué bueno que está dispuesta

Voz 1995 50:06 a escuchar cosas vamos más más inclusiva

Voz 28 50:10 yo creo que al final enciende un paralelismo con el discurso de Íñigo Errejón todos estamos buscando la transversalidad y la él lo popular la música del pueblo es transversal precisamente el la música populares es precisamente en la la referencia de de ultraligero el bolero es algo que la cumbia y la música disco es algo que escucharon nuestros abuelos nuestros padres escuchamos nosotros no es capaz de llegar a

Voz 42 50:42 a muchos puntos

Voz 28 50:45 de del estrato social

Voz 1995 50:48 y ahí es donde nos Nos

Voz 28 50:50 fijamos para para hacer este disco tanto en lo rítmico en lo musical como en las letras de repente nos dimos cuenta de que nos gustaban más las letras de los discos de Kiko Veneno de Camarón de la Isla que que las de los Rolling Stones que vamos a hacer

Voz 1995 51:04 me parece correcto que utilice es como como referente a Íñigo Errejón pero espero que no sea al revés porque esa imagen de Íñigo Errejón bailando esto políticamente seguro que tiene sus consecuencias seguimos repasando ultraligero

Voz 43 51:22 traído aquí en el ámbito familiar

Voz 1995 51:36 yo soy más de dos mil tres mil géneros subgéneros híper géneros géneros otra rumba funk soul cumbia definir lo que hay es muy pues si al final es un disco de pop mira que haya hasta tres letras que va a veces parezco idiota de estar que más que ese es un disco de pop vale vamos a escuchar al antiguo el artista Erik Urano

Voz 44 52:09 la de plástico conduciendo el coche fantástico en tener club partido kurdo tanto a cantan que Román pitos como Emma la casa sonando un buen maracas sonando del coste final timar recital acabamos

Voz 1995 52:26 votando viene hemos escuchado una acalorada en con De la Fuente

Voz 28 52:29 así si una colaboración a priori extraña que a mucha gente le sorprendió que nos juntas en un estudio de la fuente a nosotros porque tenemos formas de de hacer música muy diferentes sin embargo son libio

Voz 1995 52:45 de entender la vida totalmente es ese

Voz 28 52:48 pero al final hicimos muy

Voz 42 52:50 amigos no con él somos muy diferentes y de de caracteres también diferentes niveles de Granada y nosotros de Santiago con todo lo que eso conlleva y al final la verdad es que nos entendimos muy guay él también venía de otro terreno musical In no tuvimos muchos problemas no se debe ser el internet Nos allí pero es también los contrastes da Chispa no chispa de creatividad no estoy igual lo mismo siempre lo mismo

Voz 28 53:15 sí pero fíjate que la canción la hicimos en los primeros veinte minutos de estudio y luego estuvimos una semana a gastos pagados en Coruña repasando nos todos los restaurantes y ahí nos encontramos un punto en común fantástico Chad anote

Voz 1995 53:29 tiene algo de toda la vida el disco Re mezclaba en Londres sino haría falta da pasajero vamos a los señores alterada es una horterada como muchas otras lo hacían para viajar músicos lo todos los robos la novia Viagra cara a esto esto

Voz 28 53:44 la patente la tiene Labordeta del dos mil diez