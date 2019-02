Hoy por Hoy (14/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias hora doce

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos días Oriol Junquera lleva ya algo más de una hora declarando en el Tribunal Supremo nunca nunca nunca se planteo la violencia como medio para conseguir la independencia de Cataluña ha dicho en respuesta a su abogado Andreu Van den Eide que es al único al que va a responder ya que ha advertido que no contestará a las acusaciones de la Fiscalía la Abogacía del Estado y a Bosch porque se considera según ha dicho un preso político recordamos que la Fiscalía solicita para él veinticinco años de cárcel por rebelión y malversación

Voz 0055 00:38 vamos a volver directo por tanto al Supremo Alberto Pozas Oriol Junqueras reproduce uno por uno los argumentos de su escrito de defensa a preguntas de su abogado y esquivando respuestas más concretas convocar un referéndum no es ilegal votar no es ilegal y el Ejecutivo central no les dejó otra salida después de negarse sistemáticamente a negociar ha sido claro mirando al tribunal diciendo que él es un preso político que este es un juicio político y que nada de lo que ha hecho

Voz 1995 01:00 Tito y en estos momentos me considero un preso político

Voz 2 01:03 desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votarán refrendó no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 0055 01:17 Junqueras culpa al Gobierno de haberles abocado a la vía unilateral al Tribunal Constitucional de haber dejado huérfana a la sociedad catalana tras tumbar su Estatut negando en todo momento haber permitido o espoleado la violencia como ha José Antonio ha negado hasta cuatro veces nunca nunca nunca nunca

Voz 1018 01:30 gracias a pozas el independentismo intenta desacreditar la actuación de los magistrados del Supremo en una causa en la que se ha instruido con todas las garantías procesales de la legislación española que es precisamente una de las más garantistas de Europa esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy la ministra de Justicia Dolores Delgado subrayaba que no cabe admitir ni siquiera de forma indirecta algún tipo de contaminación política en esto

Voz 0506 01:49 el juicio no nos pueden pedir que vemos instrucciones a los jueces porque lo jueces no les podemos dar instrucciones no nos pueden pedir que interfieran en la autonomía del Ministerio Fiscal porque este es un Estado de derecho y esas son las reglas con las que jugamos y esto es lo que hemos hemos intentado buscar espacios de diálogo e desde muchas ópticas

Voz 1018 02:10 sobre la posibilidad de que mañana Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para abril lo quiere pronunciarse ya que es competencia exclusiva de el presidente admite errores de comunicación ante las presiones de los partidos de una derecha con tres cabezas tríceps fábrica bueno no lo dijo exactamente así

Voz 0506 02:25 porque la falta o quizá pedagogía ha faltado a lo mejor explicación de lo que se pretendía o que estaba haciendo o ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha Caca

Voz 1018 02:41 lo de Periférica empezó a circular como la pólvora por tanto la aclaración aparentemente no fue un error

Voz 0506 02:46 hay mucha testosterona el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco que la conversación que confirma que era lo que quiere decir confirmo pero en los términos en los términos que le he dicho un poco de de extensión

Voz 1018 03:06 así respondió a la pregunta de Pepa Bueno metidos en precampaña desde Lugo el líder del PP Pablo Casado el día el primer mensaje a Ciudadanos arde Rivera por si acaso al final prefiere pactar con el PSOE si sale las cuentas tras las elecciones ir romper la estrategia tres de la manifestación del paso

Voz 3 03:20 el domingo en Colón en Madrid hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo es decir un acuerdo con el Partido Socialista porque aquí no hay un PSOE distinto Assange los españoles tienen que saberlo porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestamos juntos para decir al Gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuál al van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva

Voz 1018 03:54 hora doce y tres minutos los responsables de Airbus lanzan un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de la compañía otra la decisión de paralizar la producción de su modelo más grande la tres ochenta por la caída de pedidos este consorcio en Francia en Toulouse tiene tres plantas en España que dan empleo más de tres mil personas corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 04:09 la decisión de Airbus de parar la fabricación de A380 está fundada en la falta de demanda de las aerolíneas las últimas entregas harán en dos mil veintiuno ha declarado el consejero delegado de la compañía tomen andas el grupo entablará negociaciones con los sindicatos en las próximas semanas respecto a los tres mil quinientos puestos susceptibles de verse afectados por eso esta decisión los nuevos pedidos para otros modelos como el A320 hacen pensar en que los trabajadores podrán incorporarse otros programas del grupo Airbus anuncia beneficios netos del veintinueve por ciento resultados consolidados que progresan el ocho por ciento pese a las altas provisiones realizadas para el A400M que se ensambla en Sevilla y que sigue provocando riesgos al grupo

Voz 1018 04:52 la economía alemana que es la más importante como se mantener un europeas la cuarta del mundo está en el límite mismo de la recesión superó interior bruto se estancó en el último trimestre del pasado año según los datos oficiales conocidos hoy después de que en el periodo anterior cayese dos décimas línea con Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 05:07 la economía alemana escapa de la recesión por los pelos del producto interior bruto se estancó en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho debido a la debilidad de las exportaciones el enfriamiento de la economía mundial según ha informado la Oficina Federal de Estadística con datos ya definitivos la producción económica de la locomotora europea incluso se contrajo un cero coma dos por ciento en el tercer trimestre la primera vez desde principios de dos mil quince Alemania cerró dos mil dieciocho con un producto interior bruto que sólo aumentó un uno coma cuatro por ciento lo que supone su noveno año de crecimiento en este ejercicio gracias al avance de su mercado interno sin embargo los datos también revelan que se trata de un avance al menor ritmo en cinco años

Voz 0325 05:48 con Carlos Cala Isabel Quintana lo cuenta la Ser un juez de Madrid retira una madre la custodia de sus dos hijas sin haberlas escuchado y apoyándose en informes terapéuticos pagados por el padre el progenitor fue denunciado por abusar sexualmente de la mayor y absuelto tras un error del juzgado

Voz 0824 06:01 víctimas de pederastas protestan frente al Congreso para pedir que los delitos de abusos sexuales a menores comiencen a prescribir cuando la víctima cumpla cincuenta años y no treinta como propone el Gobierno para ello han recabado más de medio millón de firmas en la plataforma change punto org

Voz 0325 06:15 las cinco diócesis católicas de Nueva Jersey en Estados Unidos han publicado los nombres de casi doscientos clérigos acusados de abusos sexuales a menores

Voz 1018 06:22 gran parte de los denunciados ya han fallecido y los que sí

Voz 0325 06:24 en vivo se han ido apartando de sus cargos cuatro heridos dos de

Voz 0824 06:27 los españoles en una pelea entre hinchas del Lazio y el Sevilla en Roma ambos equipos se enfrentan hoy en dieciseisavos de final de la Europa League también se juegan el Real Betis Celtic Valencia y Sporting de Lisboa Villarreal y hoy empieza la Copa del Rey de baloncesto con el Tenerife Unicaja y el Barça Valencia Basket puesto en estos

Voz 1018 06:42 con lo que podemos contar por ahora pues luego tres

echamos del eh muy pendientes evidentemente de la actualidad en el Tribunal Supremo de todo lo que acontece en este país José gracias hasta luego

Voz 6 07:02 hoy

Voz 7 07:03 con Toni Garrido que ya ver

Voz 1995 07:07 lo hemos avisado se que no pasa nada mañana a estas horas estar Evo se lo lugar mejor

Voz 8 07:15 no

Voz 1995 07:17 mañana literalmente vamos a pasar a mejor vida tantas otras usted

Voz 5 07:22 eh líquenes a a pretendemos darles envidia

Voz 9 07:27 a eso nosotros

Voz 10 07:31 pero mañana este tramo de Hoy por Hoy de la Cadena SER se hará desde Las Palmas de Gran Canaria haremos el sacrificio el enorme sacrificio Debejar hasta allí para contarles

Voz 1995 07:45 los preparativos de uno de los mejores Carnavales del planeta

Voz 1 07:49 si desea pueden acompañarnos vengan todos todos estaremos negras

Voz 1995 07:56 que básicamente tienen que pasar por eh no existía invitaciones ya pero bueno por Esther Las Palmas mañana a las nueve de la mañana

Voz 11 08:03 en el Castillo de la Luz recuerden que mañana allí arrancaremos a las nueve la península sobre las diez pero ya a las nueve

Voz 1995 08:10 cómo podemos ir preparando mi estimado esta semana nos hemos apuntado nos hemos apuntado pues yo voy al concurso de da cuenta que es una cosa bárbara buenísima con un espectáculo liderado por el sueco llamado

Voz 12 08:27 ah

Voz 5 08:29 la vikinga son tantos ensayos ustedes que en esto no es así la canción de Luis Miguel la vikinga

Voz 11 08:40 Pablo González Batista en calidad de miembro canario del equipo muy buenos días muy buenos días muy buena ya estrené Garrido muy buenos días vikinga Tom confirmamos que el nombre artístico

Voz 5 08:49 pues yo creo que sí que yo me partes aquí

Voz 0205 08:52 un poco más floja pero bueno medio negado Tom que tienes algún alguna preocupación con el hecho de no estar a la altura de ese concurso tú no te preocupes mi metro noventa Si te pones unas plataformas de dos cuartas la altura va a ser el menor de tus problemas y además yo voy a hacer aquí un vergel una breve introducción a la música del Carnaval de Gran Canaria para que me han dado suele hoy para que elija es la canción que tienes que incluir en tu repertorio lo primero que tiene que saber es que al tratarse de una fiesta que tiene varias décadas de historia tal y como la conocemos al menos y además tiene también un arraigo social muy importante pues en el repertorio del del folclore tradicional canario hay muchas canciones relacionadas con el carnaval

Voz 1646 09:34 Luis cosa buena poco hubiera pues esto es folclore canario y es una canción de una agrupación cultural de Gran Canaria que habrá pues

Voz 3 09:41 eso del final de los Carnavales dice que lo bueno dura poco

Voz 1646 09:44 te vas el botón lo de

Voz 13 09:46 esto e como digo es una verdad universal

Voz 1646 09:49 lo de que lo bueno dura poco pero lo cierto es que esta no es la música más presente durante las fiestas del Carnaval yo os voy a dar dos pistas de la música típica carnavalera una es que el objetivo primordial del Carnaval es pasárselo muy bien es que sería muy raro que entradas a un bar fuera por la calle en uno de los quioscos de carnavales y pusieran a lo mejor Rachmaninov o Leonard Cohen también os digo que no hace ninguna falta esta es una manera de abrir boca porque la Televisión Autonómica de Canarias cada año hace un videoclip con la que ellos proponen como canción oficial del Carnaval de Canarias en general ese año ya esta es la de dos mil diecinueve con habréis notado la música es muy importante es uno de los elementos claves en la ecuación del Carnaval en Carnaval son musicales incluso en las campañas públicas para prevenir sobre los excesos en las fiestas

Voz 14 10:31 la cabeza hay la pena lamenta

Voz 1646 10:34 sesgada que es aquí lo aceptaba es diferentes la campaña de este año del Ayuntamiento grancanarias el han encargado a un rapero en una estrella el freestyle que se llama Javier Bonet y que además actuará junto a otros raperos el día sábado dos de marzo primas por supuesto yo hace ya tiempo que la elección la elección de la Reina acuden la que Tom va a participar este año se celebra el cuatro de marzo apunta lo es digamos el gran reclamo el gran atractivo de las fiestas de de Las Palmas Gran Canaria estos carnavales allí la música también es muy importante el año pasado la ganadora lo hizo bailando sobre una plataforma de cuarenta centímetros unas plataformas enormes al un popurrí de canciones de Eurovisión al es que había adaptado la letra

Voz 15 11:13 hoy Drac La la Figuera sigo sin ver

Voz 5 11:25 pese a ello con como la somos dos que

Voz 1646 11:31 no de qué tal usted dijo Tony tu clavo que tienen una murga Llull participó en una murga en Canarias hay fuiste una vez con el pasado tu pasado profesional actúe bueno pues las murgas son uno de los elementos que más arraigo social tienen los carnavales son para que ustedes lo sepan agrupaciones corales que pueden llegar a tener más de sesenta miembros y que cantan canciones que normalmente son humorísticas con contenido crítico con contenido social a veces también con homenajes al sentimiento del Carnaval Éste es el sonido más típico de una murga

Voz 16 12:08 siete

Voz 1646 12:10 son los será en que en Kenia a veces lo más difícil de las murgas es decía Flaubert se suelta pero su nombres

Voz 5 12:16 Ellos no son de las Palmas llevan un montón de años participa

Voz 1646 12:18 lunes ese carnaval sino de Agüimes que es un pueblo del sur del sureste de la isla y es interesante saber esto porque las murgas son normalmente grupos de amigos o grupos de vecinos que se reúnen Ike que normalmente están muy arraigados muy vinculados a una zona concreta a veces a un barrio o a un pueblo de la isla por eso cada murga tiene como sus partidarios tiene sus aficionados gente que sabe sus pasacalles como si fueran himnos de fútbol hay veintitrés murgas en el concurso que se celebra por cierto el veintitrés de febrero en la final es una fecha muy importante para los murieron pasan meses preparando esto también lo hacen las comparsas que es otra de las imágenes clásicas del Carnaval agrupaciones de baile que preparan coreografías unos y pases espectaculares sí que bailan antes era casi siempre al ritmo de música brasileña y ahora ya han abierto el espectro de la música latina y es muy difícil encontrar un concurso de comparsas en el que no suene alguna vez Celia Cruz las comparsas son un muy buen ejemplo de la conexión con Brasil este año en Las Palmas la conexión con Brasil va a ser más evidente que nunca porque lema es una noche en Río el invitado el embajador es Carlinhos Brown

Voz 9 13:23 mucho está contando

Voz 1995 13:25 queden aquí para contar lo que hagamos nosotros mañana estaremos en Las Palmas acompáñenos en el Castillo de la Luz mordidas

Voz 13 13:33 con mucha música mucho que compartir Pablo González Batista al de Las Palmas lo digo sin rencor disfrutando

Voz 4 13:40 he pasado muy bien

Voz 5 13:46 hoy con Toni Garrido

tanto en el garito y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día del juicio sobre el proceso acaba de comenzar no creen que la mayoría habitantes de este país ya está deseando que alguien determine un autodeterminación

auto de

autor de Nine Up si lo pilla sueco esto sí en el día de San Valentín cuántas flechas y no precisamente de amor podría estar esquivando Oriol Junqueras en ese interrogatorio se hubiera tenido lugar dónde estuvo después de tumbar los Presupuestos anunciará Pedro Sánchez el adelanto electoral o aplicará una vez más su mano Alden

la asistencia espera que esto es

porque la NASA da por terminada la misión de su sonda en Marte después de ochocientos intentos de contactar con ella no creen que deberían darle una última Opportunity

Voz 5 19:44 nadie se llama Opportunity

Voz 24 19:47 Opportunity juego de palabras y de palabras vacas