Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días viernes día de estrenos en los cines pero hemos escuchado ya tantos spoiler de la película que se estrena hoy en La Moncloa que si les parece comenzamos este Hoy por hoy con una noticia de la noche como los grandes estrenos llega de Estados Unidos la Casa Blanca ha confirmado esta madrugada que Donald Trump va a declarar el estado de emergencia nacional para conseguir los fondos que el Congreso le era para construir el muro en la frontera con México los demócratas denuncian que si el presidente intenta sortear a las cámaras

Voz 4 01:00 lo vimos en el hecho Mendes este domingo en biólogo o incluso

Voz 1727 01:08 está cometiendo un error tremendo una ilegalidad Hungría abuso de poder y un intento desesperado de distraer a la opinión pública del hecho de que ha roto su promesa de que haría pagará México el muro en la frontera nuevo choque por tanto entre los poderes ejecutivo legislativo y todo apunta que tendrá que resolverlo el Poder Judicial quince de febrero mitad de mes esta mañana a las nueve hay Consejo de Ministros extraordinario a las diez Pedro Sánchez ha citado a los medios a los periodistas en La Moncloa para anunciar lo que habrá acabado de contarle a su Gobierno la fecha de las elecciones generales lo escucharemos en directo aquí en la SER después Pedro Sánchez volverá a reunir a su Gobierno ya en Consejo de Ministros ordinario para aprobar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos cuenta esta mañana Javier Casquero en El País que patrimonio tiene ya listo el protocolo tardaría sólo tres horas en hacerlo en exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos tres horas con una obra menor y con un coste de unos tres mil ochocientos euros y hemos tardado cuarenta y tres años en hacerlo y hoy no hay sesión del juicio al pluses pero hoy se seguirá hablando mucho de la declaración de Oriol Junqueras que se defendió ayer con un discurso político

Voz 5 02:28 es que nada de lo que hemos hecho es un delito votarnos un delito a celebrar un referendo uno es un delito no está en el Código Penal

Voz 1727 02:38 la declaración del que era conseller de Interior Joaquim Forn que optó por una defensa técnica Ike definió así lo ocurrido el uno de octubre

Voz 6 02:49 yo creo que ese pusieron como expresado aquí como se ha demostrado todos los efectivos que estaban en disposición nunca repite otra vez nunca se habían utilizado tantos efectivos a para unas elecciones para una referéndum aunque en este caso ilegal

Voz 1727 03:07 en este caso ilegal decía Ford el juicio se reanuda el próximo martes Roberto Torija buenos días

Voz 1827 03:12 qué tal Pepa buenos días y susto en la locomotora europea

Voz 1727 03:14 Alemania esquiva la recesión pero por los pelos

Voz 1827 03:17 se estancó en el último trimestre de dos mil dieciocho pero no llegó a caer cerró el año con un ritmo de crecimiento

Voz 1727 03:23 del cero por ciento en el trimestre anterior

Voz 1827 03:26 increpa la economía de Europa vía retrocedió un cero coma dos por ciento

Voz 1727 03:29 los trabajadores de Airbus se reúnen hoy con la dirección de la compañía en España tras el anuncio

Voz 1827 03:34 de qué se suspende la fabricación del modelo A trescientos ochenta en el que trabajan varias plantas españolas y tres mil quinientos trabajadores en toda Europa el presidente del Comité Intercentros de Airbus en España pide que la empresa piensen recolocaciones antes que han despidos Antonio Martín ayer en Radio Madrid

Voz 7 03:50 ha sido Sally Hawkins un recorte que fue mucho más importante que Laura y fuimos capaces de resolverlo con Juan recolocaciones internas a otros programas estamos en la misma en una situación similar y que vamos a poder encontrar alternativa eficaz no nos todos a creo

Voz 1727 04:06 y en Ceuta un chico de catorce años que trataba de llegar solo no ha acompañado a la península escondido en los bajos de un camión ha muerto atropellado el conductor no se dio cuenta de que estaba debajo del vehículo yerran y en los deportes los equipos españoles dominaron anoche en la eliminatoria de la Europa League Sampe buenos días

Voz 0978 04:28 buenos días Pepa con tres victorias y un empate jugando todos a domicilio el Sevilla en Roma Lazio cero uno con gol de Benger el Valencia cero dos en Glasgow al Celtic marcaban Cheryshev y sobrino el Villarreal en Lisboa cero uno al Sporting enmarcaba Pedraza nada más comenzar el partido y empate a tres del Betis en Rennes con los goles de los Celso Sidney Laínez los partidos de vuelta el próximo jueves veintiuno menos el del sevillano un día antes y esta noche ya tenemos liga a las nueve Éibar Getafe en la jornada veinticuatro en Primera y a la misma hora Córdoba Granada la XXVI en So

Voz 0978 04:58 todo el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el cambio más significativo que tendremos las próximas horas afectará a Canarias aquí ya no va a hacer el calor de los últimos días descenso importante de temperaturas con nubes e chubascos algunos intensos y viento fuerte situación que se mantendrá hasta mañana sábado

Voz 1827 05:14 en el conjunto de la Península y Baleares en todos

Voz 0978 05:16 irá practicamente igual hoy mucho sol frío ahora con heladas en gran parte del Interior ambiente agradable durante la tarde máximas de quince veinte grados donde más subirán en el Cantábrico mañana situación prácticamente idéntica el domingo más nubes en el oeste de la península con algunos chubascos

Voz 1621 06:18 tres días absolutamente de acuerdo con esta afirmación de Ripoll Pepa la reina mundial de todas las

Voz 1727 06:23 Quinn de todas todas hasta el día de hoy hasta que saludemos a Toni Garrido que esta mañana está en Las Palmas para inaugurar allí el carnaval y la Gala Drag Queen tanto él como quienes le acompañan vienen hoy muy travestido

Voz 1621 06:39 ocho han cogido un nombre artístico cada uno qué es lo primero que hay que hacer a la hora de sumergirse en el mundo Drac Toni Tom Pablo hoy son otras

Voz 1727 06:46 lo vamos a despejar en cuanto despeje hemos la otra gran incógnita de la mañana no sé si puede competir pero lo vamos a intentar laderas elecciones generales cuando el presidente Sánchez termine su comparecencia está prevista para las diez de la mañana la analizamos aquí con nuestros tertulianos y además estaremos muy atentos porque se anuncia también comparecencia de todos los líderes políticos

Voz 1621 07:10 luego al terminar fiestas Puma purpurina tacones boas y sobre todo drag queens hoy que se emite el final de la cuarta temporada de Ripoll que alegría buenos días a todos y a todas cuando Sánchez calle saludamos a Tony junto al alcalde de Las Palmas vamos a inaugurar este carnaval aunque a lo largo de la mañana nos acercamos también cómo no al de Cádiz pero creemos hoy poner la mirada en esa gala de la Queens de Las Palmas Toni y todos sus colaboradores como decíamos travestidos con nombre Drac contamos también con Javier Limón con nuestro canario favorito Pablo González Batista para repasar toda la música carnavalera no nos olvidamos como cada viernes de las matemáticas de Letona de la cocina de David de Jorge

Voz 1727 08:06 tampoco nos olvidamos de nuestra barra libre política que ya es eterna de carnes ya a la que están invitados desde ya hoy nos van a acompañar Mariola Urrea Luis Alegre José Mari Calleja y Teodoro León Gross para repasar la primera semana de juicio al pluses y el adelanto electoral

Voz 1621 08:25 entre otros asuntos así que les preguntamos ustedes con cuál se queda de la semana ya saben pueden reflexionar tan libre como brevemente en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta Ieng whatsapp asuntos nacionales e internacionales en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1827 09:03 nueve en Canarias Robert con Roberto Majano Ignacio Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción empieza hoy por hoy

Voz 1827 10:19 Pedro Sánchez nos sacará hoy de dudas a las diez comparece en La Moncloa después de un Consejo de Ministros extraordinario que tiene un único punto del día informe del presidente del Gobierno Ana corbata son buenos días

Voz 1727 10:32 buenos días bajo ese epígrafe tan enigmático

Voz 1827 10:34 todo el mundo da por hecho que Sánchez va a anunciar hoy la fecha de las elecciones

Voz 0127 10:37 en privado distintos miembros del Gobierno y de la ejecutiva federal socialista dan por hecho que van a ser el veintiocho de abril una hora antes de la comparecencia de Sánchez a las nueve Se va a celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros aunque fuentes del Gobierno aseguran a la SER que no es para aprobar la disolución de las Cortes si las elecciones son finalmente el veintiocho de abril la fecha límite para hacerlo sería el cinco de marzo y hasta entonces en la vicepresidencia ya tienen planificado el trabajo que quieren sacar adelante en el PSOE mientras empiezan a desplegar su maquinaria de forma discreta el lunes está previsto que se reúna la ejecutiva federal el martes están convocados en Ferraz los secretarios de Organización del partido de todo

Voz 1827 11:14 los terrenos gracias Ana ya a la espera de conocer la fecha exacta la políticas instala ya en esa campaña electoral Ciudadanos por ejemplo huye de la etiqueta de socios de Vox que se han puesto ellos mismos por la vía de los hechos al pactar con ellos en Andalucía para que no huya al votante de centro dicen que están dispuestos a pactar con el PSOE con el PSOE sin Pedro Sánchez desde el Partido Popular retan a Ribera a que diga en público cuáles son sus preferencias Pablo Casado PP José Manuel Villegas C's

Voz 5 11:40 hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo un acuerdo con el Partido Socialista cerramos la puerta

Voz 15 11:47 a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier pacto

Voz 1827 11:52 y en Cataluña después de haber tumbado los Presupuestos del Gobierno socialista en el Congreso los independentistas se preparan para sufrir algo parecido en el Parlament Cataluña En Comú retó ayer al Govern a presentar sus propias cuentas para aquella comunidad que explique dicen cómo va a revertir los recortes sin la inversión que el Estado iba a hacer con los presupuestos del Gobierno socialista el Govern siempre había dicho que lo llevaría cuando tuvieran los votos necesarios para sacarlos adelante no los tiene pero Radio Barcelona Joan Bofill mundial Olabarría Roberto a la dice que sí que los presentará aunque no tenga los apoyos para aprobarlo

Voz 0931 12:24 si hace un par de meses el vicepresidente Pedro Laguna

Voz 1827 12:27 claro Farcama es los han Parlament para que siguen

Voz 0931 12:30 chats lo llevaremos unas cuentas en el Parlament para que sean rechazados las llevaremos si hay acuerdo decía Pues bien ahora el Govern quiere poner en evidencia a PSC y los Comunes llevar estas cuentas a la Cámara sabiendo que ahora mismo pues no tiene el apoyo de quiénes son sus potenciales socios o únicos socios para para aprobarlos fuentes de la Generalitat critican que ninguno de los dos han tenido la voluntad real de negociar y ahora pretenden que con los números en la mano pues tengan que argumentar el porqué no les dan no les van a dar apoyo públicamente precisamente ver los números lo que pedían las dos a formaciones de hecho pidieron la comparecencia de Torra Aragonés en la Cámara para saber en qué se ha avanzado pero a la vez tanto socialistas como los de Colau cuentan a la SER que es casi imposible llegar a un acuerdo tras el no de los independentistas a las cuentas de Sánchez

Voz 1727 13:13 buena parte del independentismo se concentró ayer

Voz 1827 13:15 el Tribunal Supremo donde Oriol Junqueras inauguró el turno de los interrogatorios en el juicio del pluses sólo respondió a las preguntas de su abogado durante una hora y media hizo prácticamente un alegato político insistiendo en que está siendo sometido a un juicio político pero sin explicar en ningún momento su versión de lo que pasó en otoño del dos mil diecisiete sí lo hizo su antiguo compañero en el Gubern el ex consejero de Interior Joaquim Forn que negó haber dado órdenes a los Mossos d'Esquadra que él dirigía para que fueran permisivos con la celebración de la consulta ilegal del uno de octubre Alberto

Voz 0055 13:45 has sin necesidad de esquivar los dardos de la Fiscalía Oriol Junqueras desató su discurso para denunciar que es un preso político en un juicio político y en estos momentos me considero un preso político como ha hecho desde el principio de la causa Oriol Junqueras defendió ser un hombre de paz

Voz 16 14:00 no hay ninguna duda de que nunca hemos avalado ninguna actuación violenta

Voz 0055 14:06 nunca negando por tanto la violencia que cimenta la acusación por rebelión de la Fiscalía sí contestó a las acusaciones el ex conseller de Interior Joaquim Forn que negó haber puesto los Mossos al servicio de la causa independentista

Voz 6 14:17 yo he diferenciado mucho la política las opiniones políticas de el trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra

Voz 0055 14:24 el presidente del tribunal Manuel Marchena intervino varias veces en este juicio según dijo ayer no se debate la ideología ni de los acusados ni de las acusaciones

Voz 1827 14:36 la noticia de la madrugada está en Estados Unidos la Casa Blanca ha confirmado que Donald Trump tiene previsto declarar la emergencia nacional en El País para poder construir su muro en Méjico para tener dinero para construirlo sin necesidad de contar con el apoyo del Congreso donde no tiene mayoría corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 14:52 buenos días Donald Trump va a avalar el acuerdo bipartidista aprobado en ambas cámaras para financiar a la Administración hasta finales de septiembre evitando un nuevo cierre de gobierno el acuerdo contempla casi mil millones y medio para construir noventa kilómetros de muro eso es menos de un tercio de los fondos que Trump exige para construir el muro en toda la frontera con México así que según la Casa Blanca va a firmar además de los presupuestos una declaración de emergencia nacional de esta manera el presidente pretende movilizar fondos de otras partidas en concreto del Departamento de Defensa para respuestas a desastres naturales para construir el muro sin tener que pasar por la aprobación del Congress son Hansen que enriquece la líder demócrata en la Cámara ha dicho que si el presidente da este paso es sería un abuso de poder y asegura que los demócratas ya estudiando cómo ponerse ya sea por la vía judicial o por la legislativa impulsando una resolución en el Congreso que anule esa declaración en ese caso la resolución tendría que votarse también en el Senado los republicanos entre la espada y la pared en un momento de brecha importante dentro del partido entre los que opinan que la situación en la frontera no es en absoluto una situación de emergencia y los que apoyan sin fisuras al presidente

Voz 1827 16:04 en Reino Unido

Voz 17 16:06 ha sido una eran Tzipi Nails crudo

Voz 1827 16:11 con el entusiasmo que le ha hecho ya famoso prácticamente medio mundo el presidente de la Cámara de los Comunes ha anunciado la última y enésima la derrota de la primera ministra en el Parlamento a cuenta del Brexit se votaba una moción sin consecuencias políticas de respaldo a Theresa May en las negociaciones con la Unión pero el contenido era lo de menos lo significativo es que A42 días de la ruptura May no tiene aún el respaldo del Parlamento británico que insistentemente le exigen a las instituciones europeas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 16:39 la de ayer fue la décima derrota sobre el Brexit que Theresa May sufre la Cámara de los Comunes la moción del Gobierno sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea descartaba implícitamente el que pueda darse una ruptura sin acuerdo eso hizo que los conservadores euroescépticos indignados se abstuvieran la moción fue rechazada por cuarenta y cinco votos de diferencia doscientos cincuenta y uno frente a trescientos tres

Voz 18 17:04 Carlos Cano por el Gobierno no puede seguir ignorando el Parlamento decía el líder de la oposición y muy Corbijn el caudillo o intentar llegar penosamente al veintinueve

Voz 0273 17:15 Marzo sin un plan coherente la votación no era legalmente vinculante pero resta autoridad a Theresa May para negociar en Bruselas demuestra que está muy lejos de la mayoría estable que necesita en el Parlamento Iker dijo tener hace tan sólo unos días en su última visita a la capital comunitaria

Voz 1827 17:33 ya aquí los sindicatos españoles presentes en Airbus se reúnen hoy con la dirección de esta compañía en España esperan una concreción sobre su futuro tras anunciar ayer la dirección del grupo desde Francia que van a cancelar su modelo más ambicioso los ejecutivos de Airbus dicen que es una decisión dolorosa mientras que los trabajadores temen por los tres mil quinientos empleos relacionados con ese modelo en toda Europa corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 17:56 la escasez de demanda obliga a Airbus abandona su proyecto más prestigioso la construcción del A380 el avión de pasajeros más grande del mundo

Voz 1727 18:05 no en dos mil veintiuno se entregarán los últimos

Voz 0390 18:07 aparatos a la aerolínea Emirates el consejero delegado de la compañía Tom Enders ha reconocido que ha sido una decisión dolorosa

Voz 19 18:14 yo eh

Voz 1 18:17 tras todo el esfuerzo y el dinero dedicado el grupo negociará con los sindicatos en las próximas semanas cómo recolocar a los tres mil quinientos empleos susceptibles de verse afectados por esta

Voz 0390 18:29 decisión las nuevos pedidos para otros modelos como el A320 hacen pensar en que los trabajadores podrán incorporarse a otros programas de la compañía Airbus registra beneficios netos del veintinueve por ciento y los resultados consolidados progresan el ocho por ciento pese a las altas provisiones realizadas para el A400M que se ensambla en Sevilla y que sigue sumando Riesgos al grupo

Voz 1827 19:03 los palestinos han decidido no participar en la Conferencia Internacional de Varsovia sobre Oriente Medio critican que en ella tanto Estados Unidos como Israel van a intentar normalizar la ocupación de Palestina Jerusalén Beatriz la cumbre

Voz 1473 19:17 los palestinos no van a bailar al son detrás

Voz 20 19:20 ni en Varsovia ni en ningún otro lado son palabras de Nabil Shaath uno de los hombres más cercanos al presidente palestino Mahmud Abas refiriéndose a la Conferencia sobre Seguridad en Oriente Medio celebrada en la capital polaca los palestinos se negaron a participar en esta reunión organizada bajo los auspicios estadounidenses y en la que Israel si tu presente según este dirigente Israel y Estados Unidos desean en este tipo de eventos internacionales normalizar la ocupación israelí de los territorios palestinos y de negar el derecho palestino a la autodeterminación durante la conferencia Jared Kushner yerno y consejero de Trump confirmó que el plan de paz para israelíes y palestinos será presente dado por Washington en abril después de las elecciones israelíes y los palestinos se niegan a dialogar con Estados Unidos ya reconocer su legitimidad como mediador desde que Washington situó su Embajada de Israel en Jerusalén y consideran refiriéndose a Israel que un proceso de paz no puede servir para que una de las partes sea amnistiado por los crímenes de guerra que comete

Voz 1827 20:26 aquí en España dos mil dieciocho fue el año de la importante movilización feminista del ocho m también el que sacó a la calle a miles de mujeres después de conocerse la sentencia contra la manada pero también fue el año en el que se dispararon las violaciones crecieron casi un veintitrés por ciento según datos del Ministerio del Interior Andrea Villoria buenos días

Voz 1473 20:44 buenos días la violaciones de todos el delito que más aumenta dos mil dieciocho se cierra con trescientos veinte casos más que el año anterior en los últimos cinco años nunca habían aumentado tanto las violaciones los datos bailaban en diez o veinte casos arriba o abajo pero nunca habían aumentado en centenares crecen también el resto de agresiones contra la libertad sexual lo hacen en más de un diecisiete por ciento otra vez el mayor registro en cinco años casi catorce mil agresiones sexuales en un año o en otras palabras XXXVIII abusos al día los datos del ministro pero muestran que se reducen un seis por ciento las personas asesinadas aunque una de cada seis siguen siendo mujeres víctimas de violencia machista

Voz 1827 21:20 el Atlético de Madrid ha roto toda vinculación con Manuel Briñas un histórico gestor del club que colaboraba con la cantera del equipo que reconoció el otro día en una entrevista en el diario El País haber abusado de un menor en los años setenta hay daba buenos días

Voz 0137 21:33 buenos días Briñas reconocido abusar de una víctima pero son siete las que aseguran que cuando tenían entre diez y catorce años sufrieron sus abusos en el colegio marianista Hermanos Amorós de Madrid en campamentos de verano en la Sierra de Gredos dicen que los ataques del fraile eran un secreto a voces que los manoseada por las noches los masturbaba o que incluso llegó a acumular sobre uno de ellos diciéndole que le iba a echar una crema de qué le iría bien el relato sitúa los abusos durante los años setenta y los ochenta Briñas que tiene ahora ochenta y ocho años que estuvo durante dos décadas al frente de la escuela de los infantiles del Atlético de Madrid ha reconocido uno de los abusos aunque dice que sólo lo hizo una o dos veces es esto lo que ha hecho que el Atlético haya decidido romper relaciones con él en un comunicado el club dice que nunca hubo la más mínima sospecha sobre su figura ya ha iniciado una investigación interna para descartar cualquier caso de abusos durante los años que estuvo vinculado al equipo aunque ninguna de las denuncias tenga relación con el club ya han comenzado a revisar los protocolos en las categorías inferiores

Voz 1827 22:24 hoy coincidiendo con el Día Internacional del Niño con Cáncer los padres de estos menores se van a reunir con la ministra de Sanidad van a pedirle al Gobierno un protocolo específico de seguimiento de sus hijos una vez han conseguido superar el cáncer el motivo vigilar las posibles secuelas que les dejan los agresivos tratamientos para curar la enfermedad Laura Marcos

Voz 1473 22:42 cuando Alberto estaba acabando quinto de Primaria le diagnosticaron un tumor cerebral gracias a la quimio y radioterapia que le dieron en los hospitales Niño Jesús y Gregorio Marañón de Madrid superó esta enfermedad en apenas medio año pero ahora que está a punto de acabar la universidad

Voz 1190 22:56 que la quimioterapia al ser tan agresiva lo que hace que no produzca naturalmente algunas hormonas desde aquel momento he tenido seguimiento que básicamente ha sido reajustes de la medicación lo cual es una cosa que agradezco porque sino mi vida no podría haber sido también como ha seguido hasta ahora

Voz 1473 23:10 como Alberto el setenta por ciento de los supervivientes al cáncer infantil desarrolla secuelas seis de cada diez padece una enfermedad crónica cinco años después de sobreponerse a la enfermedad tienen un riesgo de muerte ocho veces mayor pero ahora mismo no existe un médico que conozca su historial clínico que pueda calibrar rápidamente si su salud está en peligro lo las Anzo es madre de un adolescente a la que con diecisiete años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin

Voz 21 23:34 las trabas son importantes después de los tratamientos la ginecóloga no sabe los efectos secundarios el médico de cabecera si tienes la suerte de tenerlo más de dos consultas seguidas que sea él mismo a lo mejor se acuerda

Voz 1473 23:49 cada año unos mil cuatrocientos niños desarrollan cáncer

Voz 1827 23:55 hoy se inaugura en Segovia el primer memorial democrático que se instala en una cárcel franquista reconvertido reconvertida en centro de creación a partir de este viernes será también un recuerdo de las víctimas en el mismo lugar en el que sufrieron la represión Paula Losada

Voz 1510 24:10 Santiago Vega es docente historiador

Voz 1473 24:12 coordinador del Memorial nos cuenta que el trabajo se divide en varias celdas dedicadas al recuerdo con audiovisuales archivos históricos instalaciones artísticas fotografías

Voz 1727 24:23 recortes de prensa

Voz 7 24:26 pues sí son un hombre al que consideramos importante porque bueno la historia pues normalmente es como el relato la explicación del pasado así pues con sus personajes más importante el consumo grandes acontecimientos ir la memoria pues en este caso yo creo que es el protagonismo de los de los desconocidos de los soldados de la Historia entonces les ponemos cara les ponemos nombre y apellido les estamos identificando a esas personas que sufrieron represión

Voz 22 24:49 defender la democracia la libertad que

Voz 7 24:52 ya en Italia en homenajean a los nuestros a nuestros republicanos españoles que tienen dedicadas jardines tenían dedicadas placas resulta que esos mismos republicanos españoles

Voz 17 25:03 en estando pues olvidados en muchos aspectos sólo se pueden curar cuando se infectan cuando se tratan científicamente si no se toca

Voz 23 25:14 pues hay bastante heridas eh

Voz 2 25:17 el enseguida los de julio

Voz 1621 26:19 tres victorias y un empate Éste es el balance de los equipos españoles anoche en la Europa League Sampe buenos días

Voz 0978 26:25 cortó todos jugando además en campo rival cero dos del Valencia en Celtic Park o con los goles de Cheryshev y sobrino que el encarriló en la prácticamente la eliminatoria debute sobrino en Europa y gol de soñado

Voz 26 26:36 para mí es un día muy feliz de hacer gol y dar una asistencia bueno yo creo que para cualquier jugador es el debut soñado hubiese sido todavía algo mejor para mí si hubiese sido vende estalla afinar seleccionar aquí hoy así

Voz 0978 26:49 es rectangular y volvió a ganar el Villarreal Un mes después la última victoria había sido en Europa con García Plaza en el banquillo ayer cero uno al Sporting de Portugal con gol de Pedraza que marcaba a los tres minutos de partido mucha tranquilidad

Voz 27 27:01 no no hemos quitado un peso de encima voy ha llegado el resultado positivo y nada digamos echó ayer domingo una final para nosotros porque estamos muy jodidos Liga

Voz 0978 27:10 la victoria y el técnico Calleja también respira verdad

Voz 28 27:13 colorea ya mucho tiempo que no disfrutábamos de una victoria entonces hay que saber valorarlo y disfrutar también de de conseguir ganar

Voz 1727 27:21 el Sevilla cero uno en el campo

Voz 0978 27:24 es complicado el de la Nacho en Roma gol de que pasaba largas

Voz 29 27:27 no estamos bien juntos porque más importante que conseguimos el gol forzaría cero hemos marcado fuera que es importante si llegamos a concentrado para para

Voz 0978 27:39 vuelta empate a tres del Betis en rehén remontando un tres uno adverso goles del hotel sólo Sidney y cuando terminaba el partido el del mexicano Laínez que en el Larguero valoraba

Voz 1558 27:48 esa remontada algo que caracterice este equipo que nunca bajamos los brazos a pesar de cualquier circunstancia bueno pudimos llevar esto arriba

Voz 0978 27:56 los partidos de vuelta serán el próximo jueves veintiuno menos el del Sevilla que será un día antes el miércoles veinte para no coincidir con el Betis el mismo día en la ciudad y hoy vuelve la liga a las nueve de la noche con el Éibar Getafe en la jornada veinticuatro en primera Dimitrov Beach calavera hay Ramis son las bajas locales Mendilibar sobre el juego de su rival

Voz 30 28:13 compiten en como nadie son constantes no he visto momentos que desfalcar lo tienen claro a qué juegan luego Mollet muerden a la hora de aplicar a la hora de de robar balones a la hora de los duelos individuales son

Voz 0978 28:26 el ganador de ellos los madrileños llegan con la intención de mantener su plaza europea sin los lesionados Vergara Jamaat aparte del sancionado Bruno Bordalás sobre el buen momento del equipo

Voz 31 28:36 estamos haciendo las cosas bien no se están notando la

Voz 14 28:39 ausencias al compromiso tal equipos grandes hemos sabido adaptarnos Si seguir creciendo

Voz 0978 28:46 arbitrará el partido el colegiado catalán medie Jiménez también a las nueve empieza la jornada veintiséis en Segunda con el Córdoba Granada además ayer conocíamos la renovación de Simeone con el Atlético hasta junio de dos mil veintidós

Voz 32 28:57 agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proxecto donde nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho

Voz 0978 29:06 se renueva de momento todo su cuerpo técnico salvo Herman Burgos que siguen negociaciones y el Real Madrid se enfrenta a posibles sanciones de dos de sus jugadores Bale en Liga por corte de mangas a la grada en el derbi del pasado fin de semana pueden Carla de tres a doce partidos si competición considera que es provocación al público sino se quedaría en una multa y a Sergio Ramos en la Champions la UEFA ha abierto expediente por reconocer que buscó la amarilla al final del partido contra el Ajax podrían caerle dos partidos de sanción en el Larguero Javier Rodríguez abogado experto en derecho deportivo ve complicado que lo evite

Voz 5 29:33 no solamente es que exista una sospecha es que si tengo vídeo con gestos existe una declaración expresa de el jugador las circunstancias concurrentes no minuto el resultado no lo que hemos becado

Voz 0978 29:45 aquí en la Copa del Rey de baloncesto ya están Tenerife Barça en semifinales hoy otros dos partidos desde las siete Baskonia Joventut a las nueve y media Real Madrid estudiar

Voz 2 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1827 30:10 y el presidente del Gobierno anunciará hoy la fecha de las elecciones generales después de un Consejo de Ministros extraordinario con el Rey ya de vuelta a España después de su viaje a Marruecos todo listo por tanto para poner en marcha la maquinaria institucional ante un hipotético adelanto electoral María Manjavacas

Voz 33 30:27 el Rey está en Madrid tras regresar anoche de Rabat donde ha puesto fin a una breve pero intensa visita de Estado en la que la han acompañado cinco ministros y que en ningún momento se ha visto alterada según nos decía Borrell por la inestabilidad política que se ha vivido estos días en España he Zarzuela ya se encuentra el Rey disponible para en el caso de que sea necesario poner en marcha todo un mecanismo institucional que se deriva de la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en apenas cuatro años que lleva el Rey Felipe VI la jefatura del Estado se han celebrado ya dos elecciones generales

Voz 1827 31:05 y hoy tenemos novedades sobre el asesinato del periodista Jamal casó bien la embajada saudí de Estambul la policía de Turquía cree que quemaron su cuerpo para que nadie pudiera encontrarlo Andrea Villoria

Voz 1473 31:15 dicen los investigadores que fue quemado en un horno a mil grados para acabar con todo rastro de ADN después de ser estrangulado y descuartizado por quince funcionarios Saudies en un informe la policía asegura que los asesinos compraron treinta y dos piezas de carne cruda a domicilio para fingir que ese horno se está usando para cocinar un plato típico la hipótesis anterior era que esta comitiva saudí dice volvió el cadáver de caso bien nacidos ambas versiones explican porque cuatro meses después el cuerpo del columnista sigue sin aparecer la policía turca añade que los responsables de la muerte casó Guy planeaban asesinar también a su prometida ella decidió esperarle fuera del consulado y fue quien avisó a las autoridades Turquía y la ONU mantienen que se trata de un plan premeditado y ordenado por el Gobierno saudí aunque ría tras múltiples versiones lo atribuye a funcionarios que actuaron por su cuenta

Voz 1827 31:59 Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 34 32:02 buenos días en Madrid amanece en la capital con tráfico intenso de entrada por lados en Torrejón de Ardoz en la A cuatro a la altura de Valdemoro y Pinto Ilha cuarenta y dos a su paso por par la circulación lenta además en la ronda de

Voz 0978 32:16 poco a la M40 en Vallecas

Voz 34 32:18 sí Vicálvaro hacia la dos en Villaverde sentido A cuatro en Alicante está cortada la XXXI por un alcance que se ha producido a la altura de Novelda en sentido decreciente del kilometraje hay desvío alternativo señalizado en las Islas Baleares complicaciones por obras en la MA doce en arte y en la M A quince a su paso por Palma también tengan precaución por bancos de niebla en la provincia de Teruel en la A veintitrés a su paso por Serbia y por viento rachas fuertes de viento en la provincia de Lugo en la ocho a la altura de mono

Voz 1827 32:48 del tiempo hoy seguimos Consol en toda España menos en Canarias donde se espera lluvia y una bajada de las temperaturas

Voz 1727 33:07 oye ahora las seis y treinta y tres las cinco y treinta y tres en Canarias y hoy comenzamos en Ceuta con una historia tristísima un chico un menor de edad marroquí ha muerto este jueves cuando intentaba meterse debajo de un camión en el puerto el accidente se ha producido una zona de carga y descarga de los barcos que vienen a la Penín hola Miguel Ángel Mendoza buenos días

Voz 1558 33:39 después pues en efecto iríais tenía quince años llevaba aproximadamente

Voz 1727 33:42 meses en Ceuta y forma parte de un progre

Voz 1558 33:44 de recuperación de jóvenes en la calle coordinado entre la Ciudad Autónoma sido de Málaga vivía habitualmente en el puerto lugar en que menores y adultos pretende dar ese salto a la Península escondidos en cualquier vehículo que acceda a la zona de carga descarga este menor se coló por las rendijas que ofrecía un camión con góndola que transportaba una excavadora fue aplastado y no se pudo hacer nada por su vida la Guardia Civil iniciado ya una investigación para determinar las causas de la muerte los transportistas vienen quejándose de la situación de inseguridad permanente hoy además va a guardar silencio al mediodía organizado por caballas un partido localista ignorancia lamenta el hecho pero sostiene que se trata de un problema migratorio pide el Estado el impedimento de entrada de los menores a la ciudad procedente Marruecos el retorno a su país o a otras autonomías implicación del país vecino para con sus menores en situación de riesgo

Voz 1727 34:28 quince años un chaval de quince años y en Valencia nada Lence bon día bon día Pepa la presión popular ha frenado la deportación de una mujer boliviana que lleva diecisiete años viviendo aquí en España no tiene permiso de residencia Ana pero si tiene hijos y nietos españoles se llama Carmen le tiene sesenta y tres años ayer quedaba en libertad después de

Voz 37 34:47 pasar dos días en un calabozo de Paterna la Delegación de Gobierno va a revisar su expediente la Cadena SER adelantaba ayer que iba a ser deportada por falta de arraigo pese a que lleva viviendo en Valencia diecisiete años aquí han nacido dos de sus hijos y tres de sus nietos anoche en no fue embarcada en el a Bolivia porque su abogado presentaba un recurso a la orden de expulsión también por la presidenta de la Plataforma Cyes no que sin embargo asegura que se paralice la orden no significa que se haya revocado ahora la mujer tiene que tratar de conseguir un permiso de residencia

Voz 1727 35:20 en Tarragona los Mossos han detenido este jueves a los padres del bebé que ingresó en la UCI con signos de maltrato fueron los padres quienes llevaron al pequeño al hospital pero ahora están acusados de ser quienes provocaron esas lesiones Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:36 hola días son una pareja joven de veintiuno y veintidós años vecinos de Montblanc a primera hora de la tarde del miércoles fueron como decías ellos mismos quienes llevaron al bebé de tan sólo un mes en el hospital de Tarragona ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de neonatos donde continúa en estos momentos en estado grave los médicos vieron que tenía lesiones internas y externas que indicaban malos tratos así que el centro activó el protocolo llamó la Dirección General de Atención a la Infancia y también a los Mossos sea abierta investigación mientras sea retirado la custodia a los padres

Voz 1727 36:06 seguimos contigo Joan porque la investigación empieza a concluir que el motivo del accidente ferroviario de Manresa de la semana pasada fue un error humano

Voz 0931 36:16 es la conclusión del primer atestado de los Mossos al que ha tenido acceso la Cadena Ser que ya tiene el juez que refuerza la hipótesis de una cadena de errores humanos que ya apuntó el ministro de Fomento el mismo día del choque de los dos trenes se investiga si la maquinista que murió paró el tren irá dio la bocina para avisar consciente de que estaba viniendo otro convoy de cara es sin embargo un informe preliminar se tienen que analizar todavía las cajas negras también se tiene que tomar declaración precisamente al otro maquinista del tren que salió de Manresa en dirección en Barcelona que sobrevivió esto Mientras el síndico también abierto investigación por estoy por las tres averías simultáneas ayer en la red de Cercanías que provocaron retrasos y problemas durante horas en hasta seis líneas tal

Voz 1727 36:55 luego Bofill hasta luego en Aragón el Gobierno quiere hacer frente a la falta de médicos permitiendo que se retire más tarde ampliar la edad para poder jubilarse a los setenta años Ana Sánchez borro y buenos días

Voz 1473 37:14 hola qué tal buenos días y esta medida a entrar en vigor ya

Voz 1727 37:16 mismo en el mes de abril Se trata de evitar que en los

Voz 0148 37:19 hemos dos años se jubilen trescientos veintinueve médicos ahora sólo se les permite prolongar su actividad hasta los sesenta y siete Esteban del ruso cese el director general de Recursos Humanos

Voz 17 37:29 en principio para todos porque es lo que sí hemos podido ver es que las que hoy son deficitarias a lo mejor me llena por alguna circunstancia no lo son y a la inversa una especialidad que hoy no lo es pues mañana se nos ponen de baja dos médicos de esa especialidad en un determinado hospital hice conviertan deficitaria entonces la única manera de asegurarnos que ese problema no lo tenemos es hacerlo extensivo a todas las especialidades

Voz 1473 37:49 ahora mismo donde más problemas hay en Aragón es en medio

Voz 0148 37:52 los de Familia pediatras anestesistas especialistas en radiodiagnóstico

Voz 1727 37:56 y terminamos hoy en una cárcel de Asturias cincuenta mil euros de indemnización pide el conocido como preso resucitado aquel recluso al que se dio por muerto por error y que despertó cuando estaban a punto de hacerle la autopsia Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 38:11 buenos días salir vivo de la morgue sí tiene precio Armero observó ha puesto Gonzalo Montoya Jiménez el preso de la cárcel de Asturias cuya muerte fue certificada por error en la prisión despertó ya en el Instituto Anatómico Forense pida Instituciones Penitenciarias una indemnización de cincuenta mil euros por daños morales y los perjuicios causados tanto física como psíquica ante a él y a su familia su abogado denuncia que no hubo una comprobación médica y técnica al darle por muerto según el letrado tras ser certificada la muerte del preso de forma precipitada mediante un examen superficial fue trasladado a Oviedo en un vehículo funerario cuando iba a ser extraído de la bolsa de plástico para trasladarlo a la mesa de autopsias empezó a emitir ronquidos y gruñidos no compatibles con el Estado que es el había atribuidos

Voz 1727 38:56 poco me parece Ángel cincuenta mil de Despres ve de ese viaje poco me parece desde luego su buen fin de semana da igual

Voz 0738 39:51 el pastor mola que siguen los estudiantes belgas como todos los jueves este también han salido a la calle quizás el menor número que hace algunas semanas pero son varios miles conscientes de su fuerza

Voz 40 40:01 el pueblo altas muy mermada ninguna cuando está todo grietas Man y entonces de ahí lo ves no

Voz 0738 40:13 de Granada está en su último curso de Bachillerato dispuesta a mantener el pulso participando en un proceso que estos jóvenes viven ya como adulto

Voz 40 40:22 se conoció que hay gente sin no comprende porque nos vamos todo lo que hay gente que lo que es la primera el diploma

Voz 0738 40:35 de momento son muchos los institutos belgas que apoyan las movilizaciones tras pedir que los padres firmen a los menores una carta de autorización consideran este día de ausencia de las aulas como una falta justifica

Voz 1727 40:57 digamos ahora con la última del Gobierno italiano va a ofrecer a los profesores de Secundaria un curso de exorcismo porque dice Salvini lo que está muy preocupado por la presencia de sectas satánicas en el país ha habido tantas críticas por esta decisión creo que el Gobierno se justifica diciendo que el curso de exorcismo para Profés no se va a pagar con dinero público Rafa Muñiz

Voz 41 41:20 a Alves se quién pueda del peor Gobierno oscurantista de todos los tiempos ha escrito una senadora demócrata al conocer la noticia el curso se llama exorcismo y oración deliberación impartirá finales de mayo en Roma cuesta cuatrocientos euros y su objetivo es que los profesores sepan qué hacer en momentos como estos Cases agua bendita

Voz 8 41:44 es

Voz 2 41:46 hoy más profesores sean capaces de describir analizar y comprender qué le pasa una persona que está poseída por el demonio todo se remonta al Festival de Sanremo de este año una de las cómicas más conocidas del país invocó a Satanás durante uno de sus shows una broma que ha desembocado en duras críticas incluida la del

Voz 1827 42:09 dice presidente Salvini que pidió que no sin

Voz 2 42:12 para valorar a un problema tan grave como el de las sectas satánicas es necesario confiar en los expertos para que nos ayuden a combatirlo dijo el vicepresidente

Voz 1727 42:26 dio con lo que ha pasado en Eslovenia ha dimitido un diputado por robar un bocadillo el escándalo que generaron sus palabras lo contó así como de pasada sin darle importancia bueno pues se montó tal escándalo que al final ha tenido que dejar el cargo Javier Corbacho

Voz 42 42:41 daría crea hits del partido del Gobierno lo confesó en una comisión parlamentaria que se emitía en directo por televisión

Voz 43 42:47 sí sí supo decir era una comisión sobre seguridad alimentaria y el político reconoció que una vez en una tienda esperó para pagar más de tres minutos porque los empleados no le hacían caso que se pusieron a hablar entre ellos el lugar de atenderle así que salió sin pagar

Voz 42 43:03 tenía prisa dice porque tenía que volver al Parlamento el político ha añadido que después volvió pagó el sándwich pero esta excusa no ha sido suficiente y la prensa del país en las redes sociales hablan del escándalo del emparedado la carrera política de CRA Heats ha sido breve ha estado poco más de seis meses en la Cámara y el líder de su partido

Voz 1727 43:24 el presidente del centro izquierdista

Voz 42 43:26 MLS le ha agradecido que renuncie

Voz 1727 43:28 dice ha cometido un acto inaceptable

Voz 1558 44:41 mañana José Mari buenos días Pepa son tantas y tantas otras que nos deja la imposibilidad de aprobar los presupuestos

Voz 1100 44:48 es que es difícil elegir una de ellas pensaba el ojo referirse a la cerrazón incomprensible de listas ya veremos si lo tendremos todos que secar sus lágrimas pero una nueva intervención del Prim pollo casado muñequito con Lacuerda hechada charlatán expide chico de hecho variar el rumbo y nos vamos a la mentira permanente era la tergiversación desvergonzado de la realidad sea tener el pim pollo osado como cualquier ignorante a referirse al final de ETA quizá animado por el ventrílocuo Mayor Oreja recién salido de la Cámara de las momias ha tenido el descaro de comparada a los terroristas de ETA más de ochocientos asesinatos con los independentistas catalanes ya recordado groseramente al Gobierno de Zapatero para descalificar la negociación que siguió al atentado de la T4 pero los hechos son los que son por mucho político mendaz que los distorsione ical sado debería recordar que fuese presidente es su ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba junto con las fuerzas del orden que dirigía quienes acabaron con la plaga terrorista a pesar de todas las maniobras obstruccionista del PP de Rajoy la derecha entonces Si ahora desprecia el diálogo vía ahoga quién lo intenta que hable Sánchez Iker trío de Colón nos pille confesados el ojo izquierdo

Voz 47 46:17 sí ahí

Voz 1621 46:56 sobre ese adelanto van casi todas como Resad de Madrid

Voz 48 47:00 harta de los políticos ambiental y muchos periodistas también no por mí que se cernían pero la gente que luego se lo cree y están abordando quiero saber si el PSOE ser Sánchez que quiere Rivera es el mismo PP que quería sin Rajoy ir luego ya sabemos todos lo que hizo apoyarles

Voz 1727 47:21 sobre ese veto damos la bienvenida a Elvis

Voz 49 47:24 verás pereza cuya muy de la provincia de A resulta

Voz 1727 47:29 como como un paradójico

Voz 49 47:31 que se lo Rivera pone como un niño

Voz 50 47:34 arroja no pactar no pone en la misma línea como un partido gogós de extremas derechas como Rocks en mi tierra hay un dicho que dice perdón por la expresión no se puede follar igual tener el virtual a ver perdón apliquen Oliver político

Voz 1727 47:52 cinco muchas muchas gracias Elisa que gráfica eres entiende perfectamente muchas gracias

Voz 1621 47:59 nunca antes levantará total costará sin Sabero en dicha más otra bienvenida buenos días buenos días seis

Voz 51 48:04 Abel de Madrid a mí me dan pánico las elecciones porque tengo miedo de que la izquierda haga lo que suele hacer siempre están hay que movilizarse me da pánico pensar que íbamos a caer en manos de esta derecha te sólo de pensar Abascal como ministro de Interior a que mira me pongo nerviosa así que por favor la izquierda que por una ver toda unida a movilizarse

Voz 1727 48:26 gracias por llamar un beso Isabel sobre ese miedo

Voz 1558 48:28 buenos días buenos días hoy Oscar desde Logroño

Voz 52 48:31 yo nunca pensé que un anuncio de elecciones me fuese a provocar miedo pero acabamos de ver cómo se esfuma la posibilidad mediante unos presupuestos de poner una tirita las heridas que provocó la crisis al Estado de bienestar y el próximo Gobierno podría ser una coalición de un partido ultra con la derecha clásica cuyo representante dice sentirse orgulloso del Aznar de las mentiras del 11M de la burbuja inmobiliaria que trajo algo de pan la que seguimos pasando hambre del patriotismo con mano dura que ocultó su

Voz 1558 48:57 un abrazo Oscar dejamos las elecciones otros asuntos buenos días buenos

Voz 53 49:01 ya hermano del de Aranjuez bueno creo que decide el arriendo ya de entero ahora dice que es muy español que le gusta mucho lo de España y que no que admira a España pues nada se creadora una medalla al españolismo tiene una comenzando pero nacional adiós buenos días y buen fin de semana Pepe y compañía buen fin de semana

Voz 1727 49:22 ah y Manuel también muchas gracias sí

Voz 1621 49:24 terminamos en la Comunitat Valenciana bon día

Voz 54 49:28 buenos días Dani Pepa soy Tere Moyá de Ontinyent Valencia vaya semana de locura informativa de trascendencia política afortunadamente Nos la salvo el día de la radio y creo que subieron un poco más de afecto y amor en nuestra vida política canto los del es catalán como los presupuestos estarían mucho mejor me voy de vacaciones hasta el día veintisiete hasta la vuelta

Voz 1727 49:51 el beso hasta el día veintisiete Peret pero piensa lo bien que vas a volver igual con con con el voto debajo del brazo son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:14 qué tal buenos días el tiempo sigue igual no hay cambios en la Comunidad de Madrid sol cielos despejados y temperaturas un poco más frías quizás esta mañana aunque a medio día van a subir los termómetros un par de grados dieciocho de máxima los sindicatos se reúnen este viernes con Airbus para analizar una posible oleada de despidos en la planta de Getafe una de las que viene fabricando el A380 cuya proa acción se va a paralizar la compañía calcula que unos tres mil quinientos trabajadores pueden verse afectados no sólo el Getafe también en Illescas la planta francesa de Toulouse aunque de momento no se ha concretado nada más en la SER en La Ventana de Madrid el presidente del Comité Intercentros de Airbus en la fábrica madrileña Antonio Martín los ha dicho que confía en encontrar una alternativa para la plantilla

Voz 7 50:54 hace dos años posible recorte que fue mucho más importante que Laura y fuimos capaces de resolverlo con recolocaciones internas a otros programas bueno y ahora pensamos que que efectivamente que estamos en una situación similar que vamos a poder encontrar alternativas para que finalmente no se va a Perea