Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 3 00:27 bueno el presidente lo ha dicho no ha dicho que el viernes o el o Moncloa ha dicho que el viernes se comunicaría la convocatoria yo no yo no lo sé no lo sé la duda es cuándo

Voz 1727 00:38 de todo el Gobierno desplegado ayer por los medios de comunicación fue la ministra de Hacienda la más explícita la más clara para deshacer el aluvión de especulaciones que circulaban por todos sitios si habrá elecciones anticipadas vino a decir la ministra y el presidente dirá la fecha esta mañana a partir de las diez lo contaremos aquí en directo y a punto por tanto de iniciarse una campaña electoral ojo a esto que publica hoy el diario El País y que toca un colectivo muy sensible y señala directamente a Pablo Casado ayer mismo el líder popular volvía a relacionar la crisis constitucional en Cataluña con el terrorismo de ETA casado compara la actitud de los socialistas con los independentistas catalanes con la que a su juicio tuvieron cuando ETA voló un aparcamiento del aeropuerto Barajas la T4 síndrome

Voz 1985 01:24 la T4 que me recuerda demasiado lo que hundido en estas semanas los twiterías entrevistas de los ministros no nosotros claro vemos da un portazo a los independentistas porque no nos han apoyado los presupuestos Amine que ya no cuela que con los separatistas son con los que van a volver a negociar encuentro miremos para otro lado bueno pues cuenta

Voz 1727 01:44 país que Consuelo Ordóñez hermana de Gregorio Ordóñez el concejal del Partido Popular asesinado por ETA en San Sebastián le pide a Pablo Casado que no manos que no utilice a las víctimas del terrorismo Isabel Villar

Voz 4 01:57 de Consuelo Ordóñez tienen muchísimos temas para hacer política que en unos mano se nos manipula

Voz 1727 02:02 vale me duele que se compare la negociación con la banda Terra

Voz 4 02:05 Vista la negociación con los independentistas no tiene nada que ver no me gusta la situación que hay en Cataluña me parece muy grave pero no es terrorismo lo que más daño hace las víctimas ese ese tipo de banalización es una forma dice Ordóñez de frivolizar

Voz 1727 02:19 viernes quince de febrero y esta noche

Voz 1985 02:21 te iba a sobrevivir

Voz 5 02:25 el era el líder republicano en el Senado

Voz 1727 02:27 confiaba que Donald Trump va a declarar el estado de emergencia nacional para construir el muro con México como los demócratas no le dan todo el dinero que pide utilizará esta fórmula para destinar fondos al muro sin pasar por el Congreso

Voz 6 02:40 lo Close

Voz 1727 02:44 que dicen los demócratas que se trata de un abuso del poder presidencial que acabará en los tribunales y en Reino Unido en Reino Unido nueva derrota iban diez de Theresa May

Voz 6 02:55 de ahí fluye

Voz 0978 03:01 el Parlamento ha rechazado una moción del Gobierno

Voz 1727 03:03 no que descartaba de forma implícita una ruptura con Bruselas sin acuerdo y aquí en España los sindicatos se reúnen hoy con la dirección de Airbus que dejará de fabricar el A trescientos ochenta unos doscientos trabajadores fabrican aquí componentes de avión este avión repartidos en cuatro fábricas el presidente del comité intercentros es Antonio Martín

Voz 0455 03:27 hace dos años lo tuvimos un doble recorte que fue mucho más importante que labra y fuimos capaces de resolverlo pues con recolocaciones internas a otros programas cuando ahora pensamos estamos en una situación similar y que vamos a poder encontrar alternativas para que finalmente no se va a Perea

Voz 1727 03:44 y hoy por primera vez la comunidad china se va a manifestar en Madrid

Voz 7 03:47 es congelar Tommy cuántas no puede el decano minas sino los de la entender

Voz 0978 03:54 caso también se quejan de que sus banco

Voz 1727 03:57 los especialmente el BBVA les han bloqueado las cuentas corrientes son casi cinco mil ciudadanos que también se plantean ir a la justicia al banco dice que sólo cumple la ley contra el blanqueo de capitales y escucha esto Sampe otro banco el Caixabank es desde hoy el primero del mundo que va a permitir a los clientes sacar dinero del cajero por la cara hoy estrena un sistema de reconocimiento facial para innecesario el ping no hay instalado en cuatro oficinas de Barcelona la idea es ir extendiéndolo a lo largo del año por todo el país por la cara

Voz 0456 04:31 has asustado por la cara eh

Voz 1727 04:37 por la cara pero el dinero tiene que ser tuyo en los deportes la UEFA abre expediente a Ramos por reconocer que buscó la tarjeta amarilla en Amsterdam

Voz 0456 04:45 en el minuto ochenta y ocho para perderse la vuelta de octavos llegar limpio a cuartos algo que el organismo europeo contempla como conducta antideportiva al abogado experto en derecho deportivo ve complicado que evite la sanción anoche Larguero Javier Rodríguez Peña

Voz 1985 04:56 no solamente es que exista una sospecha

Voz 8 04:59 es un vídeo con gestos existe una declaración expresa de jugador las circunstancias concurrentes no el minuto el resultado yo lo que vemos

Voz 0456 05:09 sanción que sería de dos partidos uno por acumulación de amarillas y el otro por esa conducta impropia

Voz 1727 05:15 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:18 buenos días el cambio de situación que afecta de momento sólo Canarias donde dejará de hacer calor los nubes irán a más chubascos viento fuerte que eso albergará durante dos días hasta mañana sábado en el resto del país peninsular y Baleares hoy mañana igualmente muchas horas de sol como los últimos días frío ahora ambiente suave durante la tarde sobre todo en el Cantábrico a partir del domingo más nubes pero lluvia sólo en Galicia son

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 0978 05:45 sí pues casi

Voz 1727 06:39 después de anunciar a las diez de la mañana cuando van a ser las próximas elecciones generales Pedro Sánchez presidirá una reunión ordinaria del Consejo de Ministros porque no está previsto que hoy disuelva las Cortes y convoque elecciones sólo anuncie la fecha de la cita con las urnas veremos lo escucharemos en directo en la SER la disolución debe producirse cincuenta y cuatro días antes de la fecha de las elecciones así que hoy en el Consejo de Ministros ordinario el Gobierno dará la orden de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos Adela Molina

Voz 0011 07:11 lo que va a aprobar el consejo de ministros es el último trámite del procedimiento administrativo para exhumar a Franco el acuerdo motivado que justifica que haya que sacar sus restos del Valle de los Caídos el Gobierno dirá que cumplió mandato legal y que la decisión no depende ni de la familia ni de la iglesia añadirá que Franco no puede ir a La Almudena cómo han pedido sus nietos por seguridad y para evitar que sea un lugar de exaltación basándose en el informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que conocimos hace unas semanas lo previsto es que den un nuevo plazo a la familia de quince días para que elija una nueva ubicación sino lo hace será el Gobierno el que decida el acuerdo de son aceptaron que se aprobará esta mañana no significa sin embargo que Franco vaya a salir de la Basílica en ese plazo es más supondrá el inicio de la batalla judicial los Franco ya han dicho que van a recurrir al Supremo el acuerdo y pedirá medidas cautelares para que se paralice la exhumación hasta que el Tribunal se pronuncie si cuando el Supremo resuelva hay otro Gobierno en La Moncloa es más que probable que Franco no sea exhumado

Voz 1727 08:05 también va hoy al Consejo de Ministros a este ordinario la reforma de la ley Wert de la Lomce pero el previsible adelanto electoral complica por no decir imposible que esa reforma se pueda tramitar luego en el Congreso sobre el final de la legislatura recadito suave como siempre en las formas de Urkullu a los que han dejado caer el presupuesto

Voz 0804 08:25 yo no sé si va a haber elecciones generales no lo sé yo solamente entiendo la manera de hacer política basada en un principio que es el del realismo intentando ofrecer soluciones no siempre se puede no ha estado tampoco

Voz 1985 08:37 confío en manos más que de que

Voz 0804 08:40 en esa no han propiciado los presupuestos generales del Estado y en ese sentido pues cada uno sabrá cuál es el ámbito de posibilidades soluciones que se pueda plantear para todas las cuestiones que están sobre la mesa

Voz 1727 08:52 hacemos política con realismo y cada uno sabrá hoy la política no comparte focos con el Tribunal Supremo porque no hay sesión del juicio al pluses si habrá durante todo el día tiempo para el análisis de esta primera semana en la que hemos visto a un magistrado al presidente del tribunal Marchena muy garantista con los procesados a Oriol Junqueras declararse preso político defenderse con

Voz 1275 09:13 vehemencia desde mi punto de vista no

Voz 11 09:16 nada de lo que hemos hecho es delito nada absolutamente nada votarán en referéndum no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 1727 09:26 ya quién era conseller de Interior Joaquim Forn optar por una defensa jurídica técnica calificar de ilegal el uno de octubre definir así sus instrucciones a los Mossos

Voz 1985 09:36 yo he diferenciado mucho la política

Voz 1389 09:39 las opiniones políticas de el trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra han hablado ni con el mayor Trapero ni con ningún comisario de Política de instrucción política alguna sobre las tres primeras sesiones del juicio

Voz 1727 09:54 la mirada de Xavier Vidal

Voz 1985 09:56 thank muchos son pesimistas creen que este juicio a dos dirigentes independentistas catalanes será o ya es injusto a otros les sabe a poco y querrían triplicar las penas que se piden bastantes temen que genere más crispación sobre todo en un escenario probablemente lo sabremos preelectoral hay sin embargo otra manera de ver las cosas claras la primera semana corta de vista oral como una oportunidad para todos para el tribunal que tiene ocasión de afinar al máximo el garantice moho y la equidad de trato que recomponga en el buen nombre de la justicia española está en ello con una atención asombrosa la jurisprudencia europea la exquisitez en el trato a los reos y sus defensas con razón se juega el prestigio para los dirigentes procesados porque les exige reexaminar su pasado más próximo y evaluar errores aunque sea discretamente algunos pero no todos han empezado ese camino para sus abogados porque enseguida comprobarán que las estrategias heroicas de Defensa suelen ser muy épicas pero poco fructíferas para toda la sociedad española y singularmente la catalana pues podrá repensar sus prioridades el tipo de gobernanza que necesita la urgencia de reconstruir puentes de diálogo verticales y horizontales para el partido ultra cuyas siglas no nombraría reos ya abogados con la complacencia secreta de los jueces les han dictado un invisible pero real cordón sanitario cruel quizá pero qué hacen allí desprestigiar a la justicia o al menos intentarlo

son las siete once las seis y once en Canarias

Voz 1727 12:57 son las siete y trece las seis y trece en Canarias este viernes tiene su tragedia la de un chico de quince años que ha muerto en Ceuta cuando trataba de esconderse en los bajos de un camión para llegar a la península ha muerto atropellado porque el conductor del camión no se dio cuenta de que estaba debajo y arrancó sobre menores también el Atlético de Madrid ha roto por fin su relación con Manuel Briñas el que fue responsable de la cantera ahí daba buenos

Voz 0137 13:23 buenos días son siete víctimas que tenían entre diez y catorce años y que aseguran que sufrieron los abusos de Briñas cuando era Fraile en el colegio marianista Hermanos Amorós de Madrid los testimonios que ha destapado el país aseguran que sus ataques eran un secreto a voces que los manoseada por las noches los masturbaba o que incluso llegó a acumular sobre uno de ellos diciéndole que le iba a echar una crema caliente que le iría bien los hechos se sitúan en los años setenta y los ochenta Briñas tiene ahora ochenta y ocho años y estuvo durante dos décadas al frente de la escuela de los infantiles del Atlético de Madrid ha reconocido al mismo periódico uno de los abusos y por eso el equipo ha decidido romper relaciones con Briñas aseguran que nunca hubo la más mínima sospecha sobre su figura que han iniciado una investigación interna para saber si hubo abusos durante su época en el club que van a revisar sus protocolos en las categorías inferiores

Voz 1727 14:05 en Madrid se ha celebrado el primer cara a cara entre un responsable de la Iglesia católica y el padre de una víctima de abusos sexuales conclusión hay que acompañar a las víctimas sí pero sobre todo no hay que mirar para otro lado cuando se producen esos casos

Voz 1973 14:19 era Villoria buenos días buenos días según Joan Cuatrecasas padre de un niño que fue víctima de abusos sexuales entre los doce y los trece años a ellos no les vale solo con el perdón

Voz 6 14:27 perdón perdón perdón

Voz 18 14:30 sí entonces oponiendo perdón a las víctimas

Voz 1973 14:35 el obispo auxiliar de Madrid ha reconocido que no es evangélico mirar para otro lado José Cobo ha explicado qué siente cuando hoy a las víctimas y Cruz cogido aunque asegura que es doloroso que le griten pederasta cuando va en el metro eso ha dicho también ha insistido en que la Iglesia no puede ser un terreno abonado para los abusadores

Voz 1727 14:54 pide que la jerarquía eclesiástica se implique en la denuncia de los pederastas

Voz 6 15:00 espero que este sábado en casa de mamá no pasemos tanto fría

Voz 19 15:03 de es preocupante ya ha cambiado la caldera por una Saunier Duval así que ningún problema tiene hasta quince años de cobertura con todo incluido y si lo necesitas siempre tienes disponible al servicio técnico oficial exclusivo

Voz 20 15:13 la marca tener siempre disponible al servicio técnico oficial es Saunier Duval llamando al novecientos ciento cincuenta ciento cincuenta o entre en Saunier Duval punto es que cambia tu Caldera

Voz 14 15:26 hola cariño acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pesetas de alquiler o este puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 15 15:38 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 15:50 aprovecha este mes el plan renove de Saunier Duval y consigue ciento veinticinco euros para cambiar tu Caldera llamarnos al novecientos ciento cincuenta ciento cincuenta o entre en Saunier Duval punto

Voz 13 16:00 compra de una oso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en visión da pena la Super Rebajas sólo en visionar con te

Voz 1985 16:10 es

Voz 13 16:11 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 2 16:18 cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 21 16:46 hoy por hoy

Voz 2 16:49 Pepa Bueno

Voz 1727 16:51 alivio para una semana tan intensa como la que estamos a punto de cerrar los estrenos de este viernes Pepa Blanes

Voz 7 16:58 si hay un hombre que ha revolucionado la estética de los efectos visuales en el cine es James Cameron director de películas tan dispares como titánico Terminator ahora se ha convertido en productor de alitas Ángel de combate

Voz 0978 17:10 una adaptación de un cómic japonés Manga de tono futurista que mezcla animación con imagen real

Voz 2 17:15 con el doctor controla el desguace

Voz 0978 17:20 desde proceder de ahí a Ci fuera de la locura del tres D I tiene más realista de contenido político Kfar aún de la directora libanesa Nadine aquí cuenta el drama de los refugiados sirios en Líbano a través de la historia de un niño que de sus padres por haberle traído al no

Voz 2 17:35 estaba yo soy refugiada así

Voz 0978 17:40 a la espera del adelanto electoral en nuestro país podemos ir cogiendo el pulso a las elecciones con el candidato protagonizada por Hugh Jackman recrea la persecución mediática que sufrió el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el año ochenta y ocho Gareth

Voz 22 17:53 a ver por esto la gente lo quiere tener vida pública porque ahora es quién desenterró algo que dijiste quince años atrás y decidirá que de algún modo eso determina tu Lima

Voz 0978 18:03 así terminamos con cine español una comedia de estereotipos con Julián López es perdiendo el este donde los jóvenes españoles sin trabajo aquí se enfrentan a las diferencias culturales en el extranjero concretamente en China

Voz 2 18:17 Nos gusta tanto Nina Simone verdad

Voz 0978 18:18 me parece que esto es la fiesta del mundo pero luego vamos a por los oyentes

Voz 6 18:26 vamos a terminar de repasar la semana buenos días

Voz 23 18:29 Menotti acerca raza desde Granada la verdad es que estos días parece que nos jugamos mucho con sus nuevas el juega el hecho de que pasemos de tener políticos presos a presas político ido peor nuestra clase política se ha jugado el pasar a ser una democracia a ser una democracia tutelada que hecho la verdad no tiene buena pinta

Voz 6 18:50 un abrazo Rafael gracias por opinar bajamos a Canarias con

Voz 16 18:54 José yo pienso que al final todo lo político a desgracias son iguales sólo piensa en ello porque no quieren irse y otro porque quieren llegar al final quién sale perdiendo siempre amor lo mismo usando para Juande era muy bien

Voz 1727 19:07 miedo tú José Luis saludo y nos vamos

Voz 6 19:10 más lejos todavía buenos días buenos días Santiago

Voz 24 19:12 de Honduras una lástima que no haya modificado la ley electoral por el tema del voto rogado porque los que vivimos fuera de España pues muchas veces no ser muy difícil votar a mí me ha pasado que pues me he quedado sin votar a los buenas ocasiones a pesar de que cumplido con todos los procedimientos del primer día del plazo la embajada a hacer todos los procedimientos complicados hay que hacer y me han llegado toda la documentación electoral fuera de tiempo hasta ahí vamos a seguir siempre así con él

Voz 1727 19:39 lo estaba arreglando Santiago trato de acordarme en que quedaba en que estaba quedando por lo menos lo del voto rogado voy a tratar de conseguir esa información que lo contamos

Voz 1985 19:48 terminamos hola buenos días Pepa

Voz 25 19:50 a la sólo quería decir que Pablo Casado puede contar con otra obrera más dentro de tres meses porque voy a ser papá a sigue no se preocupe que las pensiones siguen adelante venga un saludo por cierto José de Palencia gracias

son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:17 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tres grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía han bajado ligeramente los termómetros esta mañana pero se va a compensar a medio día porque subirán las temperaturas hasta los dieciocho de máxima mucho sol hoy también en toda la región esta mañana ha empezado a funcionar el nuevo radar de tramo de la cinco entre el kilómetro cuatro y el ocho que va a vigilar que se cumpla con la velocidad restringida a setenta kilómetros por hora en ese punto de momento no se va a multar a los conductores será dentro de dos meses aunque sí recibirán un apercibimiento el objetivo del Ayuntamiento de Madrid es aumentar la seguridad ir reducir la contaminación acústica Virginia armen buenos días buenos días es el segundo radar de tramo que existe en la ciudad después del de la avenida de Córdoba el dispositivo va a controlar la velocidad en ambos sentidos como medida preventiva y también para disminuir el ruido en esta zona del Paseo de Extremadura manteniendo la velocidad a setenta kilómetros por hora a Francisco José López Carmona director general de Gestión y vigilancia de la circulación

Voz 6 21:10 en el último año

Voz 26 21:12 sido más de tres que trescientos accidentes y atropellos con doscientas setenta y dos víctimas y hasta tres personas fallecidas

Voz 1275 21:22 la medida será progresiva como contempla la Ordenanza de Movilidad Sostenible el periodo de avisos sin multa sólo con comunicación sobre el tipo de sanción y su cuantía se extenderá desde hoy hasta el quince de abril hoy por cierto con un retraso de veintidós días por fin habrá un servicio de autobús alternativo que va a cubrir por la calzada el tramo de la línea dos de Metro ente retiro y sol que sigue cerrado por un incidente en las obras de Canalejas el servicio será gratuito para los usuarios del suburbano es viernes quince de febrero los trabajadores de Airbus en Getafe esperan hoy noticias más concretas de la compañía titulares los sindicatos se reúnen con la compañía para analizar las consecuencias de parar la producción de la tres ochenta Airbus anunciaba ayer que podría suponer el despido de hasta tres mil quinientos trabajadores en las tres plantas que lo fabrican el presidente del comité de Getafe confía en encontrar una alternativa para Atlantic primera sesión de comparecencias en la comisión de investigación de Universidades de la Asamblea hoy escucharemos a Enrique Álvarez Conde ex director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos el del Master de Cifuentes también comparecen las dos integrantes del tribunal que la examinó el PP se usó las instituciones de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios ilegítimos asilo concluye la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea que señala directamente Aguirre González y Granados la oposición llevará el informe la Fiscalía acusando al PP de obstaculizar la investigación en los deportes el Real Madrid se enfrenta dos posibles sanciones la de Ramos por buscar la amarilla en Amsterdam Ilha de Bale por el corte de mangas en el Metropolitano además el Atlético de Madrid anunció ayer la renovación de Simeone hasta el año dos mil veintidós hoy esta casa estrena nueva programación deportiva a través de Sermas Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM en la aplicación de la Cadena SER empieza esta noche Carrusel Madrid con Borja Cuadrado para retransmitir todos los partidos del mal madrileño también de baloncesto esta noche derbi Estudiantes Real Madrid en la final de la Copa del Rey

Voz 1985 23:06 iba Getafe y los sábados también a las doce

Voz 1275 23:17 tiene veintitrés vamos a ver cómo sigue el tráfico en las carreteras de la región dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 13 23:22 buenos días ya tenemos prácticamente tráfico intenso en todas las entradas a la capital destacada en este momento un accidente que se acaba de producir en la ronda de circunvalación M cuarenta en el barrio de La Fortuna hay que genera cinco kilómetros de retenciones en dirección a la A seis tengan cuidados llevará transitar por este tramo de la ronda de circunvalación en donde más además habrá hay complicaciones también desde Vall de Marin hasta Montecarmelo hacia la aún hoy entre Vallecas y Coslada en sentido a y como despierta él

Voz 1275 23:52 el tráfico en la capital pantalla Margarita Pérez buenos días

Voz 0978 23:55 hola buenos días con dos percances en la M30 dos vehículos averiados uno de ellos en la zona de túneles Nudo Sur Aznar el bypass en sentido Puente de Vallecas se corta un carril en ese sentido y un poco más adelante en la zona que Donell también un vehículo averiado estrechaba calzada en sentido norte por lo tanto mucha atención a esa franja de la M30 posibles alternativas desde el paseo de la Chopera ha sido el Mourinho del Molino conectar con el túnel de la calle Comercio y continuar por Pedro Bosch Doctor Esquerdo

Voz 6 24:26 sí por favor me ha llegado la factura del gas

Voz 1275 27:22 Javier Barbero se defiende de las acusaciones de los bomberos el delegado de Seguridad y Emergencias de Carmena asegura que la dimisión en bloque de una docena de mandos del Cuerpo municipal

Voz 34 27:30 él se debe a intereses personales y nada tiene que ver según dice el edil

Voz 1275 27:35 con los problemas que está teniendo para aplicar la jornada de treinta y cinco horas semanales Carolina Gómez Barrero

Voz 0393 27:40 insiste en que la destitución del director general de Emergencias y del jefe del Cuerpo de Bomberos entra dentro de la normalidad que ha sido una reestructuración habitual dentro de una institución que necesita nuevo impulso y que la dimisión de la cúpula del Cuerpo de Bomberos nada tiene que ver con la falta de entendimiento por la aplicación de la jornada laboral de treinta y cinco horas lo que también ha negado hoy con vehemencia es que él en la negociación con ellos haya propuesto el cierre del parque de Bomberos de Tetuán

Voz 6 28:02 es absolutamente falso que el que que diga dónde está el esférico donde yo he dicho es intoxicación intoxicación intoxicado probablemente por un algunos intereses espúreos de algunos intereses personales que tienen algunos no se puede tratar así al cuerpo de Bomberos

Voz 0393 28:18 el delegado de Seguridad les emplaza a la mesa sectorial que se celebra el lunes donde dice va a presentar una solución sobre la aplicación de la jornada de treinta y cinco horas de la que de momento ellos no están disfrutar

Voz 1275 28:29 en el PSOE este jueves otros dos precandidatos han registrado sus nombres en la sede del partido para participar en el proceso de primarias a la alcaldía de Madrid el concejal Chema Dávila el que fuera consejero Manuel de la Rocha Dávila sabe que no cuenta con el apoyo de la dirección federal pero dice que no siempre gana el candidato del aparato de la Rocha recuerda que los tiempos en los que ese designaba a los candidatos a dedo acabaron hace mucho

Voz 35 28:48 hombre siempre dos aparatos Antonio un candidato no es una novedad en este partido hipotecas

Voz 0455 28:53 pues una novedad el candidato del aparato pierdan la primera

Voz 35 28:55 desde ese partido como ha pasado hasta hace muy poco Llanos

Voz 36 28:58 los dirigentes los que eligen a los candidatos a las grandes instituciones para después obliga no es del secretario general por ese yo pido que se mantenga esa igualdad de armas

Voz 1275 29:09 el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un nuevo centro de atención para víctimas de la violencia machista para sus hijos e hijas es el segundo centro de este tipo que se abre en la capital y supondrá redoblar la ayuda que se da a estas mujeres María Naredo es directora general de Prevención frente a la violencia

Voz 37 29:23 degeneró la mejora consiste en duplicar este servicio denominado cap centro psicosocial educativo ir hacer dos Carsen uno norte y otros sur osea fue unificar por distritos el servicio y que cada uno de los dos centros tenga más profesionales que el actualmente existente con lo cual serán con estarán coordinados tendrán más profesionales cada uno ir habrá una mejora indudable

Voz 1727 29:48 en el servicio la inversión es de uno

Voz 1275 29:50 lo coma seis millones de euros tres grados en el censo

Voz 1727 29:52 de Madrid son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes quince de febrero hoy aquí estamos en todas las redacciones de este país con la quiniela en la mano abril mayo mayo abril otoño ya saben que a las diez de la mañana comparece el presidente del Gobierno is habremos como de inminentes van a ser las elecciones anticipadas lo sabremos después de ese Consejo de Ministros extraordinario que está convocado para las nueve en las casas de apuestas puja fuerte muy fuerte por él veintiocho de abril pero a las diez

Voz 2 30:42 sabremos la fecha definitiva

Voz 1727 30:45 Ello comienza este quince de febrero rodeada muy bien rodeada como siempre por Roberto Torija de la Fuente Manuel Jabois buenos días

Voz 6 30:51 qué tal buenos días pero una vez empezamos en la prensa

Voz 1727 30:54 la internacional que empieza a estar preocupada por lo que pueda pasar en unas elecciones en España y el ascenso de El nacional populismo también aquí Dani

Voz 0456 31:03 así Sandoval Owen corresponsal de Handelsblatt se pregunta si está el joven Pedro Sánchez a punto de irse porque leo la extrema derecha populista de Vox podría entrar en un futuro gobierno con implicaciones no sólo para España sino para toda la Unión Europea el Gobierno de Sánchez siempre ha estado a favor de una solución europea a la crisis migratoria siempre acudiendo en ayuda de Merkel aunque fuera simbólicamente

Voz 6 31:23 en un nuevo gobierno en España no sabemos si sería tan

Voz 0456 31:25 imperativo con Alemania y con la Unión Europea como este porque podría depender de Vox el líder del PP partido hasta ahora aliado está en un proceso de empujar cada día más al PP a la derecha también Albert Rivera todo el día rodeado de banderas españolas y con ese tono nacionalista español así que parece improbable un gobierno de coalición de Ciudadanos también con los socialistas y termina recordando a los colistas de Izquierda dice a Podemos que caen en las encuestas y que están lejos de sumar también una mayoría con el PSOE en cuesta

Voz 1727 31:51 hasta aquí que se parecen a las de allí a las de Alemania

Voz 0456 31:53 Alemania las leo sigue avanzando la extrema derecha sobre todo desde el este según las encuestas hay dos Lance incluso en los que el SPD los socialdemócratas desaparecerían del mapa va a haber elecciones en Sajonia Brandeburgo y Turingia y Alternativa para Alemania les sigue comiendo votos a la CDU como aquí Vox al PP

Voz 1727 32:09 como nos gusta esto de levantar la mirada de nuestras cuitas nacionales para hacernos una idea de por dónde va el mundo porque por ejemplo un último apunte sobre populismo nacionalismos España o Italia porque en Italia hay tres en regiones que están pidiendo más competencias

Voz 0456 32:25 así la Lombardía Emilia Romaña y el Veneto la coalición de Gobierno no se ponen de acuerdo ni entre ellos ni con el resto de partidos del Parlamento para ver quién decide y que ese transfiere a cada región a propósito de este debate Andrea ni Castro extrae algunas lecciones en Il Corriere sobre lo que llama la fractura entre Madrid Barcelona resumiendo viene a decir que primero piden dinero y competencias y pueden acabar como los catalanes pidiendo la independencia incluso ante los tribunales todo el país dividido con una política radicalizada y la extrema derecha lanzada en campaña si queremos seguir siendo un país como tal debemos permanecer unidos autonomía política para los ciudadanos sí pero con todo un país detrás

Voz 1727 33:01 muy por delante de ella y también en la República

Voz 0456 33:04 advierte en un artículo de opinión de lo que llama la Feria del egoísmo esos deseos de las regiones de más autonomía existe el riesgo de un proceso de desintegración de Italia de una disputa entre territorios entre sí y finalmente de una renuncia nuestra identidad como

Voz 1727 33:17 enseguida vamos a lo que ha dado el juicio en el día de ayer que hay mucho la prensa esta mañana pero antes vamos a aclarar una cosa no se llamaba un oyente de Hoy por hoy desde Honduras y planteaba la dificultad de votar desde el extranjero

Voz 24 33:30 buenos días Santiago desde Honduras una lástima que no hayan modificado la ley electoral por el tema del voto rodó lado porque los que vivimos fuera de España pues muchas veces no ser muy difícil

Voz 1727 33:42 yo le decía creo que estaban una comisión que se veinte intentado arreglar bueno pues efectivamente estaban una comisión se ve intentado arreglar unos arreglado el voto rogado está como estaba con las mismas dificultades que en las últimas elecciones acalorado expreso para Santiago que nos está escuchando desde Honduras vamos enseguida por el juicio al pluses

Voz 1727 35:28 El País titula en portada Junqueras rechaza el delito de rebelión nunca valoramos la violencia El Mundo considera que el ex vicepresidente dio un mitin político y que ésa dice es la peor defensa el periódico titula que el juicio aflora las diferencias entre los jefes del pluses hay muchos titulares en la prensa esta mañana hay hay media docena de columnas magníficas así

Voz 42 35:52 arranca la de tango en ABC ahí en el dintel de la puerta del Supremo una inscripción en latín que reza lo siguiente salga de vos mismo mi sentencia que examinen vuestros ojos la justicia que me asiste es el Salmo dieciséis de La Biblia vulgar encargada por el Papa Dámaso en el año trescientos ochenta y dos el contenido de este cántico constituye una apelación a la sabiduría de Dios como juez máximo de los hombres al Ser Supremo una los siete magistrados pareció ayer dirigirse Oriol Junqueras así comienza la columna de José Martí Gómez en el país unos lo ven como un monje benedictino impartiendo su homilía al independentista feligresía otros como un culto maestros rural narrando a sus alumnos una historia de Cataluña no es extraño que cita el en Cataluña y la fe forman parte de Montserrat y Joaquín Luna en La Vanguardia en Madrid o das una conferencia o te la dan decía Eugenio d'Ors senior Oriol Junqueras se desquitó de un año de silencio hologramas entrevistas y mensajes a simpatizantes a parte con una vibrante conferencia en la sala de plenos del Tribunal Supremo

Voz 1727 36:54 qué cuarta recomendación Jabois está adalides tus estrenan el profundo Ricardo F Colmenero eh

Voz 1389 37:01 apostó el juicio explica muy bien en su artículo el efecto que la patria tienen cualquiera recordando aquel momento en que la Generalitat otorgaba en su proyecto de Constitución Annan la nacionalidad catalana residentes de Baleares de Valencia o de Aragón el que es residente en Baleares dice que se sintió como cuando en La vida de Brian un ex leprosos explicaba indignado su encuentro con Jesús me dijo Estás jurado macho así sin preguntar ni nada

Voz 1727 37:24 se estrena en el mundo nacional que le vaya bien bonito

Voz 43 37:30 yo

Voz 42 37:31 a esto

Voz 1727 37:32 Consuelo Ordóñez estalla contra Pablo Casado hoy sus comparaciones entre el independentismo catalán

Voz 1985 37:39 la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ese síndrome de la T4 que me recuerda demasiado no

Voz 1727 37:45 se suman las víctimas para hacer campaña Le pide Ordóñez en el país al líder del PP

Voz 1827 37:50 muchísimos temas para hacer política dice la presidenta de Covite del Colectivo de Víctimas del terrorismo del País Vasco que no nos mano se ni nos manipule Ordóñez rechaza también esa comparación con el independentismo catalán me duele no tiene nada que ver una cosa con la otra lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización es una forma de frivolizar cómo se puede ser tan atrevido y apropiarse del sentimiento de todas las víctimas se pregunta dice muy poco de ellos que no utilicen nos indigna y nos sentimos muy molesto

Voz 1727 38:19 sí que está diciendo en la prensa digital en Estados Unidos sobre ese anuncio de la Casa Blanca esta madrugada Donald Trump finalmente va a declarar el estado de emergencia una estratagema que le permite conseguir fondos para hacer el muro con México sin pasar por el Congreso

Voz 0456 38:33 una emergencia hecha a medida de Donald Trump titula el New York Times su editorial cumplir la promesa electoral del muros para el presidente más importante que preservar la separación de poderes lamenta este diario también le dedica el editorial del Washington Post de advierte de que la presidencia de tromba está entrando en una fase imperialista que ningún republicano le hubiera tolerado a Barack Obama Si se puede fabricar una emergencia a través de la seguridad fronteriza cuando los cruces fronterizos ilegales están en mínimos entonces habría que defender una emergencia por las muertes de armas que están en máximos

Voz 1727 39:03 en veinte años esto ha dicho precisamente también

Voz 0456 39:05 el senador Marco Rubio la mejor la verdadera emergencia que tiene Estados Unidos es el cambio climático

Voz 1727 39:25 sí vamos a terminar esta revista de prensa con esta maravilla que estás mandando y con una historia de amor cortesía de Messi Jabois la cuenta el diario vasco es la historia de Emiliana

Voz 45 39:36 a David que ella ciento cuatro años El noventa y ocho sesenta y cuatro años casados y enamorados porque esta es la pregunta

Voz 1389 39:46 enamorados a punto de las bodas de platino creo ya no sé qué metales cuando llevas tanto tiempo pero todos los años tú no te das cuenta pero te cool una historia da por longevo

Voz 18 39:55 sí sí sí sí

Voz 1389 39:58 de de estoy siempre a veces al año siempre te te traigo una pareja muy muy muy longeva primero porque esta historias de amor suelen ser maravillosas en esta ocasión lo que te voy a contar es la historia que de de Eduardo

Voz 6 40:10 sin vida cuando una vez le entrevistaron instauró visitando tiene de los vientos y el iba acompañado de su mujer destinó enlazó larguísima entonces el prevista de preguntado

Voz 1389 40:20 Juan cuál es su mejor momento Don Eduardo cuando usted es más feliz cuando se encuentra más a gusto y él dijo bueno desde luego cuando estoy solo su mujer le dijo hombre como es puedes tener esa cara decir que está solo mujer después de tantos años cuando digo que estoy solo se incluye estoy solo contigo yo creo que esa invisibilidad acción de los dos de un hacia el otro jazz viéndolos parte del mismo cuerpo y de la misma mentes lo que sucede cuando llevas cincuenta cuarenta sesenta años de casado

Voz 1727 40:47 E incluso menos mi soledad te incluye

Voz 6 40:50 pero podría titularse bien eso

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 0456 43:25 en Champions ya Gareth Bale en Liga la UEFA decidiré decidió ayer abrir expediente a Sergio Ramos o reconocer que provocó la amarilla ante el Ajax para recibir sanción por acumulación en la vuelta de octavos y pasar limpio

Voz 46 43:36 Pardos ha provocado la tarjeta bueno es verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo casi lo de

Voz 1985 43:42 sí doce aunque luego se esforzó en negar que la

Voz 0456 43:44 hubiera buscado anoche en El Larguero Javier Rodríguez abogado experto en derecho deportivo es bastante complicado que la pueda evitar

Voz 8 43:50 no solamente es que exista una sospechas de vídeo con gestos existe una declaración expresa del jugador las circunstancias concurrentes no el minuto el resultado yo lo que hemos fletado

Voz 0456 44:02 en cuanto al galés será denunciado ayer por la Liga ante el Comité de Competición por el corte de mangas en el Metropolitano el pasado fin de semana pueden caerle de tres a doce partidos sin competición considera que es provocación al público sino se quedaría en una simple multa más cosas en la Copa del Rey de baloncesto Tenerife Barça ya son semifinalistas cenizas imponía ochenta y ocho setenta y ocho Unicaja y el Barça ochenta y seis setenta y nueve a Valencia Basket hoy los otros dos partidos de cuartos desde las siete Baskonia Joventut desde las nueve y media Real Madrid Estudiantes por El Larguero pasaba el madridista Rudy Fernández y sobre el rival

Voz 1854 44:31 muy buen equipo es cierto que siempre hay algún equipo favorito pero la Copa del Rey siempre pueden haber sorpresas tenemos que tener el partido que jugaron ellos en su campo contra nosotros que estuvieron muy acertados jugaron desde el primer minuto muy fuertes gracias a su trabajo nos ganaron no así que tenemos que ser conscientes de que

Voz 0456 44:49 Juana plantear un partido muy duro en cuanto el fútbol hoy vuelve la liga a las nueve y me nueve de la noche Éibar Getafe de la jornada veinticuatro en primera Dimitrov Beach calavera hay Rami son bajas locales Mendilibar y el juego del rival

Voz 0931 44:59 Piqué como nadie son constantes

Voz 0456 45:02 no he visto un momentos que favorezcan

Voz 0931 45:04 en claro a qué juegan luego o muerden a la hora de apretar a la hora de de robar

Voz 47 45:09 balón a la hora de los duelos individuales son

Voz 0931 45:11 son ganadores la mayoría de ellos

Voz 0456 45:14 madrileños quieren mantener su plaza europea sin los lesionados Vergara Jamaat aparte del sancionado Bruno Bordalás sobre el buen momento del equipo

Voz 48 45:20 cómo estamos haciendo las cosas bien no se están notando las ausencias el compromiso del equipo es grande hemos sabido adaptarnos Si seguir creciendo

Voz 1985 45:30 arbitrará el colegiado catalán nadie Jiménez también

Voz 0456 45:32 a las nueve empieza la jornada veintiséis en Segunda con el Córdoba Granada además ayer conocimos la renovación de Simeone y su cuerpo técnico con el Atlético hasta junio de dos mil veintidós

Voz 49 45:39 agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proyecto donde nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho desafío todo

Voz 0456 45:49 menos su segundo Germán Burgos que sigue negociando hoy en Europa excelente jornada

