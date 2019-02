Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días quedan dos horas para que las diez de la mañana el presidente del Gobierno anuncie si convoca elecciones y cuando serán pero la campaña ya está aquí con el PSOE y los ministros desplegados por todos los medios cargando más contra la derecha que contra los independentistas es evidente que se ha priorizado con un Gobierno Dina todo lo que había dicho en el tiempo previo de que había cesiones chantaje pacto oculto con los independentistas ha salido perdiendo han sido los ciudadana al final los independentistas la derecha votaron juntos

Voz 2 00:38 el Partido Popular ha renunciado a ser la primera fuerza política en el país todas sus esperanzas están una triple

Voz 3 00:44 de manipulación por parte de la derecha triplica con la

Voz 1727 00:49 la posición con la derecha haciéndole al Partido Socialista el cordón sanitario que no le han hecho

Voz 4 00:54 vox haya algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo un acuerdo con el Partido Socialista

Voz 5 01:01 cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez a cualquier pacto con el Santísimo con el líder

Voz 1727 01:09 de Podemos el que será candidato a la Presidencia del Gobierno de baja paternal pero

Voz 6 01:14 nosotros estamos preparados para salir a ganar y creo además que es el momento

Voz 1727 01:18 de que España hable es decir el el partido con Íñigo Errejón aclarando que no habrá un ahora España que él votará Iglesias tiempo de campaña para las generales llevamos tres en cuatro años

Voz 7 01:31 Pepa Bueno

en la Cadena Ser

Voz 1727 01:49 es viernes viernes quince de febrero y Donald Trump va a declarar la emergencia nacional en el país lo hizo Obama durante la epidemia de gripe A lo hizo Bush por el huracán Katrina lo hace Roberto Torija para construir el muro su muro combatimos modesta

Voz 1827 02:06 forma puede obtener el dinero para financiarlo sin pasar por el Congreso donde no tiene mayoría los demócratas hablan de abuso de poder estudian cómo frenarlo

Voz 1727 02:13 en las últimas horas nos dejan la enésima derrota parlamentaria de Theresa May a costa del Brexit el susto en Alemania que esquiva la recesión por los P

Voz 1827 02:22 sí la inquietud entre los tres mil quinientos trabajadores de Airbus cuyos empleos peligran después de que la empresa haya anunciado que dejará de fabricar uno de sus aviones los sindicatos españoles escucharán hoy que tiene que decir los la empresa

Voz 1727 02:34 en La Ser avanza el contenido de un informe de Instituciones Penitenciarias que demuestra la importancia de los programas de reinserción y rehabilitación para los presos condenados por violencia de Gene

Voz 1827 02:45 distintos estudios europeos cifran la tasa de rehabilitaciones que no participan en estos programas entre el veintiuno y el treinta y cinco por ciento según este informe de prisiones en España el porcentaje baja hasta el seis coma ocho por ciento cuando el maltratador se somete a un tratamiento obliga

Voz 1727 03:00 lo terrible noticia anoche en Ceuta ha muerto atropellado un chaval un chico de quince años que trataba de llegar a la península

Voz 1827 03:07 el conductor no se dio cuenta de que estaba debajo del vehículo y arrancó en Tarragona continúa ingresado en estado grave el bebe con lesiones en el bebé de un mes con lesiones internas y externas los padres están detenidos acusados de malos tratos

Voz 1727 03:18 con la ministra de Sanidad se reúnen hoy los padres de niños con cáncer van a pedirle un protocolo de seguimiento a aquellos chavales que supera la enfermedad

Voz 1827 03:26 muchos de ellos desarrollan secuelas no hay un criterio unificado para atenderlos Alberto hoy a punto de terminar la universidad tuvo cáncer en Primaria

Voz 8 03:34 que la quimioterapia al ser tan agresiva me dio pases de esa hipótesis lo que hace que no produzca naturalmente algunas hormonas desde aquel momento he tenido seguimiento que básicamente ha sido reajustes de la medicación lo cual es una cosa que agradezco porque sino mi vida no podría haber sido también como ha seguido hasta ahora

Voz 1727 03:55 y en la Copa del Rey de baloncesto Barça Tenerife disputarán una de las semifinales y esta noche los cuartos se completan Sampe con el derbi mal

Voz 1275 04:03 Leño a las nueve y media el Real Madrid Estudiantes dejará el cuarto semifinalistas enfrentará al que haya ganado en el partido que les precede desde las siete de la tarde el Baskonia Joventut semifinales que se disputan mañana y que ayer alcanzaban los dos equipos que partían como cabezas de serie Tenerife Se impuso a Unicaja ochenta y ocho setenta y ocho y el Barça vencía a Valencia Basket ochenta y setenta y nueve tenemos también fútbol esta noche a las nueve Éibar Getafe en la jornada veinticuatro en Primera a la misma hora el Córdoba Granada de la XXVI en Segunda

y el tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días cambio de tiempo pero que nadie se asuste bueno en Canarias y porque iba a cambiar pero incluso lo van a agradecer porque lo más significativo es que dejará hacer el calor de los últimos días calor que será sustituido por ambiente incluso fresco con viento cada vez más fuerte y algunos chubascos hoy viernes y mañana sábado el domingo mejorará en el conjunto de la península un poco al revés hoy mañana sábado muchas horas de sol temperaturas como los últimos días ambiente plenamente invernal ahora mismo durante la tarde al sólo ambiente agradable ascenso importante en el Cantábrico con máximas de hasta veinte grados el domingo más nubes pero únicamente esperamos chubascos en

Voz 1727 05:07 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 10 05:12 con Putin

Voz 11 05:13 gente bailen sabe que XXXVIII atempera

Voz 12 05:15 no perfecta para una ducha tras un duro entrenan

Voz 1727 05:18 tanto así son las calderas de no

Voz 1727 06:17 el informe del presidente del Gobierno Éste es el único punto del orden del día del Consejo de Ministros extraordinario que Pedro Sánchez ha convocado a partir de las nueve de la mañana Emma Carretero buenos días

Voz 0806 06:30 buenos días Pepa enmarque sepamos lo de hoy esa no

Voz 1727 06:33 Cio de fecha electoral no disolución y convocatoria

Voz 0806 06:35 si el presidente convoca de forma extraordinaria los ministros sólo para informarles de su decisión de adelantar las elecciones y explicarles los motivos que según fuentes del Ejecutivo al girar en torno a la dificultad de gobernar sin presupuestos dependiendo de unos y de otros para aprobar decretos fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que el presidente y la vicepresidenta amo planificado ya trabajo para sacar algunas cosas en el tiempo que queda el tiempo que queda según coinciden en la cúpula del PSOE y del Ejecutivo pues sería hasta el cinco de marzo que es la fecha en la que Sánchez tiene que disolver las Cortes si quiere celebrar elecciones el veintiocho de abril el día al que de forma unánime apuntan desde esas fuentes que hemos consultado aseguran que la decisión está tomada a las diez vamos a conocer la de boca del presidente del Gobierno que tiene ya activada la maquinaria electoral en el PSOE el lunes va a reunir a la Ejecutiva federal el martes están convocados en Ferraz los secretarios de Organización del PSOE y mañana inaugura la precampaña con un plato fuerte ha sido coincidencia te va a estar en Sevilla en la presentación del alcalde compartiendo mitin con Susana Díaz después de haber dicho que en Andalucía se ha vivido un fin de ciclo

Voz 1727 08:08 Pepa he perdido la cuenta del tiempo que hace que Pedro Sánchez no se somete a preguntas de la prensa veremos a ver si hoy tenemos ocasión gracias hasta luego

Voz 0806 08:15 gracias hasta luego sobre la campaña electoral que se avecina

Voz 1727 08:18 hoy leemos en El País la carta que le ha escrito a Pablo Casado Consuelo Ordóñez presidenta de Covite hermana de Gregorio Ordóñez el concejal del Partido Popular asesinado por ETA en San Sebastián antes de leer la carta vamos a escuchar al líder popular ayer mismo criticando el diálogo del Gobierno con los independentistas catalanes con este argumento

Voz 16 08:37 ese síndrome de la T4 nosotros claro hemos dado un portazo a los independentistas porque no lo han apoyar los presupuestos oiga mire que ya no cuela que con los separatistas son con los que van a volver a negociar encuentro miremos para otro lado con el síndrome

Voz 1727 08:53 otro se refiere al atentado en el que murieron dos personas y con el que ETA rompió el alto el fuego del año dos mil seis en el día de Nochevieja Consuelo Ordóñez le pide a Casado que por favor no frivoliza el sufrimiento de las víctimas Roberto

Voz 17 09:08 tienen muchísimos temas para hacer política

Voz 1727 10:27 a partir de las ocho medianos vamos a detener ampliamente lo que ha dado de sí esta primera semana del juicio al Chelsea particularmente la jornada de ayer con la declaración de Oriol Junquera la idea del que fue conseller de de interior por Joaquim Forn pero ahora tú te quería es detener siquiera un minuto en este momento de la declaración de Yunquera yo en muchas

Voz 1641 10:46 pasiones a yo he dicho que que amo España Ike amo a las gentes de España a la lengua y la cultura española porque es verdad

Voz 1827 10:57 porque es verdad porque de llama la atención de la manera distó

Voz 1727 10:59 quinta la que nos llamó la atención a todos es que yo creo

Voz 1389 11:02 es verdad esta declaración de amor parece ser que nadie es el ha yo sí me la creído porque además fíjate en en la forma de que sí

Voz 1727 11:10 creo que la declaración de amor de un extranjero mira

Voz 1389 11:13 no extranjero el ponente era detente en eso Federer

Voz 1727 11:15 me la creo pero tú crees que es la declaración de amor de un extranjero

Voz 1389 11:18 sí tengo una canción de amor que viene claramente de fuera mira a un extranjero de pones doscientas cámaras de televisión y un micrófono en Madrid lo primero que dices yo amo España ni el más patriota te dice amo a España te dirá viva España te dirá el yo doy la vida por mi país pero bueno mi dinero prefiere vivir en Suiza pero amo España es el único español que lo dices Julio Iglesias y qué no vive aquí hubiera quedado más claros y Junquera después de amo España hubiera dicho sus lenguas sus gentes su siesta sus tapas y sus toros no pero hubiera sido ya dilatarse evidentemente eso es una declaración de independentismo amo España es una declaración de estoy tan fuera me siento tan emocionalmente lejos que os quiero a todos

Voz 1727 11:57 buen fin de semana ver sin de semana adiós

Voz 18 12:04 buenos ideas en los dos

Voz 12 12:06 sorteos del triple Estela XI de ayer los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cinco seis uno en el sorteo de la noche uno es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya pop de la ONCE

Voz 18 12:39 en la ONCE normal Petroyo sean que tenga son grandísimas

Voz 19 12:49 la cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una plan

Voz 1727 12:54 está ubicado en el mundo rodeado de millones de nada

Voz 19 12:57 los para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas de y las naranjas que este exprime están recién cogidas del árbol zumo exprimido Don Simón como tener un abrazo en casa

Voz 0295 13:11 hoy por hoy con Pepa

Voz 12 13:14 bueno

Voz 1727 13:15 las ocho trece trece en Canarias ayer hasta ahora dábamos la noticia hay hoy vamos a estar muy atentos a la reunión de Airbus con sus trabajadores aquí en España después de que la empresa anunciara ayer efectivamente hasta ahora que va a dejar de fabricar el A trescientos ochenta muchas de sus piezas se hacen en nuestro país hijos están en juego muchos empleos Javier Alonso

Voz 0858 13:36 sí más de tres mil en toda Europa empleos que los sindicatos piden conservar mediante recolocaciones en otros proyectos Antonio Martín del comité intercentros

Voz 20 13:43 hace dos años lo tuvimos un doble recorte que fue mucho más importante que el Laura y fuimos capaces de resolverlo vamos a poder encontrar alternativas para que finalmente no se ha Andrea

Voz 1827 13:54 una solución en la que también confía el Gobierno

Voz 0858 13:56 Paul Blanco es el Secretario General de Industria vamos

Voz 21 13:58 a bajar para paliar cualquier consecuencia que tenga la parada de la tres ocho

Voz 1827 14:04 esta en la reunión de hoy los sindicatos esperan con

Voz 0858 14:06 cero más detalles sobre los planes de Airbus pero apuntan como fecha clave la reunión que en marzo mantendrá la dirección con el comité de empresa europeo de momento el consejero delegado sólo dijo ayer

Voz 22 14:16 quién se lo cierto es que no pueden seguir vendiendo por debajo de las costas de producción seis un derbi eh

Voz 0858 14:23 que es una decisión que han tomado muy dolorosa el periódico económico francés Les secó calcula esta mañana en su editorial que Airbus ha perdido unos veinte mil millones de euros en dos décadas con el trescientos ocho

Voz 1727 14:34 pero aunque estemos atrapados en nuestra agenda nacional ojo no nos olvidemos que Europa se juega mucho en las próximas seis semanas porque es el plazo para que Reino Unido salga de la Unión con o sin acuerdo corresponsal en Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0978 14:48 qué tal buenos días sin Theresa May jefa dormirán

Voz 1727 14:50 noche Begoña con la enésima derrota en el Parlamento británico cuéntanos

Voz 0978 14:55 falta exactamente cuarenta y dos días para la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea Theresa May está así no tiene acuerdo no tiene mayoría en el Parlamento ni tiene concesiones por parte de la Unión Europea su estrategia para el Brexit previo a ser derrotada allí ayer la décima derrota que sufren la Cámara de los Comunes la moción del Gobierno descartaba implícitamente el que pueda darse una estructura sin acuerdo es de los conservadores es eso hizo que los conservadores euroescépticos se abstuvieran en masa la moción fue rechazada por cuarenta y cinco votos de diferencia doscientos cincuenta y ocho frente a trescientos tres mil ni siquiera estaba en la Cámara para encajar la humillación algo que le reprochó como estábamos escuchando el líder de la oposición Jeremy Corbijn

Voz 23 15:37 estoy Carlos Cano que en sí

Voz 0978 15:41 luego no puede continuar ignorando al Parlamento o intentar llegar penosamente al veintinueve de marzo sin un plan coherente esta votación no era vinculante legalmente pero tenía importancia la derrota resta autoridad Amey para tratar de renegociar con Bruselas que es lo que pretende demuestra que carece de mayoría estable y que necesita en el Parlamento británico una mayoría que dijo tener y posee hace tan sólo unos días en una visita comunitaria la próxima votación en los Comunes está prevista para el veintisiete de este mes pero ojo en principio tampoco es vinculan vinculante la definitiva puede prolongarse y producirse sólo pocos días antes de la fecha límite del veintinueve de marzo

Voz 1727 16:19 veremos creí que era el speaker Begoña llamando calor cuando se ha cruzado de momento no llega hasta aquí no les llega hasta aquí

Voz 0978 16:27 no de momento no descarta quebró a su favor a la por toda Europa

Voz 1727 16:31 hace buenos días estudios lo peor cifran entre el veintiuno y el treinta y cinco por ciento la reincidencia de los maltratadores que no pasan por un programa de rehabilitación en España hay cuatro mil condenados por delitos de violencia de género en las cárceles de ellos cuatro mil de ellos sólo quinientos setenta y cuatro participaron el año pasado en programas de este tipo la Cadena SER les ofrece hoy el último informe de prisiones que habla de estos eh

Voz 0125 16:57 encarcelados Ana Terradillos buenos días qué tal Pepa buenos días la tasa de reincidencia baja hasta el seis con ocho por ciento si Europa cifra la tasa de reincidencia de los maltratadores sin rehabilitación entre el veintiuno y el treinta y cinco por ciento el dato contrasta con este informe al que estás haciendo referencia al ocho prisiones hemos tenido acceso aquí en la SER hay rebaja el porcentaje hasta el seis coma ocho por ciento cuando el maltratador es sometido a un tratamiento obligatorio como fórmula para eludir la cárcel los datos han obtenido sobre una muestra de seiscientos setenta y ocho agresores de pareja a los que se les ha investigado durante cinco años es el tiempo que los expertos consideran necesario para hacer este estudio son penados con penas inferiores a los dos años que no entran por eso no a cárcel pero que tienen que cumplir su pena fuera con programas obligatorios de rehabilitación al contrario que en la cárcel que son programas voluntarios de este total sólo cuarenta y seis tuvieron una nueva denuncia policial el sesenta por ciento de ella los antes de los dos años desde que termina el tratamiento el setenta y cuatro por ciento son españoles para Laura Negredo una de las coordinadoras del programa el tratamiento no es la panacea principalmente escucha por la dificultad que supone rehabilitar a un maltrato

Voz 24 18:05 por maltrato no es un fenómeno es un una delito exclusivamente individual sino que el maltrato viene entre otros factores por una sociedad patriarcal de la que todos estamos con lo cual es mucho más difícil contrarrestar variables individuales de la persona más variables sociales de de la sociedad a la que nos encontramos

Voz 0806 18:23 entonces es más complejo a ese nivel

Voz 0125 18:25 hablamos de que a finales del año pasado había más de trece mil personas condenado

Voz 1727 18:30 las por delitos de violencia de género verdad sigue yo ahora

Voz 0125 18:32 mismo el sistema penitenciario español tiene trece mil treinta y siete condenados por violencia de género de este total tres mil novecientos veintisiete están en la cárcel y el resto nueve mil fuera con medidas alternativas vinculados de forma obligatoria a programas de rehabilitación para eludir prisión para los que están en la cárcel el tratamiento voluntario porque la legislación considera que ya están cumpliendo su pena ingresando en prisión Terradillos gracias buenos días hasta luego Pepa buen día

Voz 1727 19:03 en Cádiz se respira bien siempre y ahora ya ambiente el ambiente incomparable de los carnavales Radio Cádiz Manuel hola buenos días

Voz 0125 19:13 buenos días Pepa este fin de semana empiezan los cuartos

Voz 1727 19:16 tal del concurso de agrupaciones el Teatro Falla se llena de arte de humor de denuncia social de que van este año

Voz 26 19:22 bueno pues eh por ejemplo los que más sangre le cantan a la moda de los coches híbridos que no contaminan tanto dicen que van con electricidad de con gasolina que son fantásticos pero como se aprovecha esto aquí para darle un recado a una ex presidenta pues ahí va

Voz 27 19:39 tienen hecho Kily

Voz 12 19:42 el

Voz 27 19:45 esto Susana decía

Voz 28 19:53 y así hasta el Infiniti más allá que alegría

Voz 1727 19:56 los carnavales de Cádiz ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 0295 20:03 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez era

Voz 1275 20:07 buenos días hoy sin cambios en el tiempo más sol temperaturas que van a rozar los dieciocho grados a mediodía a partir del domingo empieza a cambiar el tiempo y el lunes se anuncian lluvias los activistas antidesahucios han vuelto esta mañana a la calle en el barrio madrileño de Lavapiés para intentar paralizar el cuarto desahucio el cuarto desalojo al que se enfrentan Rossi su familia

Voz 29 20:28 no tengo nada hasta el día quince del me querían y hasta de febrero que UME que es que vamos a ver a ver lo que pasa porque quince suyo estar en la misma situación que no que no que no que no que no dan más tiempo y que no y que no que no podía que te tratan como si fuera un perro no era una persona bueno un poco más aliviado pero por poco tiempo ya ve lo que tarda un mes pasado volando

Voz 1275 20:47 la iglesia de de hoy llegará a la comisión judicial la última vez la Policía Nacional no acudió el primer desahucio en el que los agentes de este cuerpo recibieron la orden de no asistir en cumplimiento de la política que requiere poner en marcha la Delegación del Gobierno el propietario del inmueble acusa a esta mujer de tener otra vivienda en un pueblo de Valencia pero desde bloques en lucha aseguran que Rossi perdió a casa en dos mil ocho a las nueve y media también en la Asamblea arranca la comisión más que descafeinada tendrá sólo dos sesiones que investigará las irregularidades en las universidades madrileñas tras el caso Máster de cincuenta

Voz 30 21:19 pues sinceramente espero muy poquito esta comisión solamente tiene un afán político no tiene realmente la intención el objetivo de mejorar las universidades no hay ninguna propuesta encima de la mesa lo único que quiere es seguir incidiendo en algo

Voz 1389 21:34 algo que por otra parte se ha archivado

Voz 30 21:37 por por parte de la justicia no es lo que opina

Voz 1275 21:39 consejero de Educación que todo caso dice que irá encantado la comisión si así se lo piden esta mañana comparecen el director del Instituto de los másteres fraudulentos Álvarez Conde dos de las profesoras acusadas de falsificar el acta de Cifuentes el director del diario punto es

Voz 31 21:54 Pimec

Voz 1275 22:00 pierdes de movilización para la comunidad china en Madrid y miles de ciudadanos chinos tienen previsto concentrarse en el paseo de Recoletos frente a la sede de la Fundación BBVA para protestar por el bloqueo de sus cuentas por parte de esta entidad bancaria

Voz 1727 22:12 pocas veces he visto a la comunidad china en las calles

Voz 1275 22:14 a ver se quejan porque llevan días sin poder accede a su día

Voz 32 22:17 pero por muy pena es congelado todo cuántas no puede nóminas no los gastos de la plataforma de la entender la casa también en un colegio de mi niño también no puede pasar cosas muy muy triste ya es todo gente casi todo todo China está congelado dos la pila todo muy difícil

Voz 1275 22:42 la acción se espera a ciudadanos chinos de toda España más noticias en titulares con Virginia Sarmiento expertos del Banco de España impartirá un curso sobre finanzas infantiles a una treintena de maestros de Primaria lo organiza la Consejería de Educación introduce conceptos como los tipos de interés o los planes de pensiones los docentes creen que se trata de ideología en las aulas y que hay otras formaciones más necesario el PP usó las Instituto tienes de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios ilegítimos así lo concluye la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea que señala directamente Aguirre González y Granados la oposición llevará el informe a la Fiscalía acusando al PP de obstaculizar la investigación hoy entra en funcionamiento el nuevo radar de tramo de la A cinco con objeto de reducir la siniestralidad y los ruidos en esta zona del Paseo de Extremadura de momento no habrá multas al menos durante dos meses pero sí notificaciones sobre el tipo de sanción y su cuantía la Plaza Mayor acoge desde hoy hasta el domingo una proyección invasiva en sus cuatro fachadas que recorre los cuatrocientos años de historia de este emblemático lugar de Madrid como se hizo el año pasado con motivo del IV Centenario habrá tres proyecciones al día

Voz 10 23:39 el deporte es hoy por hoy doce

Voz 1275 23:46 dado el ex del Real Madrid pueden ser sancionados en los próximos días Sampe buenos días buenos días Sergio Ramos en Champions UEFA abiertos

Voz 1161 23:52 pendiente por buscar la amarilla en Amsterdam le pueden caer dos partidos de sanción uno por acumulación de esas amarillas y el otro por reconocer que provocó UEFA lo considera conducta antideportiva Javier Rodríguez abogado experto en derecho deportivo ve complicado que evite la sanción

Voz 20 24:04 no solamente es que exista una sospecha de vídeo con gestos existe una declaración expresa del jugador

Voz 1161 24:11 Gareth Bale en Liga competición lo puede sancionar de tres a doce partidos si considera que provocó al público del metropolitano con su corte de mangas en el derbi sino se quedaría en una multa económica además el Atlético de Madrid anunciaba ayer la renovación de Simeone y todo su cuerpo técnico hasta dos mil veintidós menos su segundo Germán Burgos que sigue negociando y en la Copa del Rey de baloncesto completamos esta noche desde las nueve y media los cuartos de final con el derbi Real Madrid Estudiantes

Voz 1275 24:33 pues esta casa estrena hoy nueva programación deportiva a través de ser más Madrid el cuadro punto tres del FMI en la aplicación de la Cadena SER empieza esta noche Carrusel Madrid con Borja Cuadrado a la cabeza para retransmitir todos los partidos del fuego madrileño también los partidos de balances

Voz 0806 24:47 esto esta noche con ese Derby Estudiantes Real Madrid él

Voz 1275 24:50 a final de la Copa del Rey y también el Éibar Getafe los sábados siempre

Voz 1727 24:53 a partir de las doce Mercedes Benz

Voz 1389 28:44 eh rinde homenaje a todos los que desde el año ochenta

Voz 1275 28:47 han salvado la vida de personas como Nieves Teresa Rubio

Voz 1933 28:49 ha sido un homenaje a todos los que han hecho posible es los dos mil trasplantes realizados en el centro hasta hoy letras

Voz 43 28:54 tanto en el año mil novecientos noventa y siete con una leucemia gracias a este trasplante he visto ver crecer a mis hijos de podía seguir disfrutando de la vida agradezco infinitamente al servicio Hematología del Hospital La Princesa de Madrid a mi hermana por supuesto para darles de una su medular delegar gracias gracias

Voz 1933 29:12 el Servicio de Hematología de la Princesa hizo su primer trasplante hay mil novecientos ochenta y dos cada año realiza una media de sesenta

Voz 44 29:19 es que menos de la altura

Voz 1275 29:22 eh llegamos a las ocho y media de la mañana queda menos para su próximo concierto en Madrid será el veintiséis de febrero en el Teatro Nuevo Apolo tres grados ahora mismo en el centro

Voz 35 29:38 nadie

Voz 1727 30:09 pero bueno son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio a la espera de que Pedro Sánchez el presidente del Gobierno no anunció hoy la fecha de las elecciones en Estados Unidos Roberto se avecina una batalla legal y legislativa entre Donald Trump y los demócrata

Voz 1827 30:30 porque los demócratas hablan de abuso de poder después de que trampa ya confirmado que va a declarar la emergencia nacional en el país su objetivo es conseguir el dinero que el Congreso le niega para construir su muro emerge como corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 30:43 buenos días con la declaración de emergencia nacional Donald Trump va a abrir la puerta a una sucesión de batallas la primera en los tribunales tanto asociaciones civiles como el partido de la oposición estudian ya llevar al Tribunal Supremo esta medidas el presidente finalmente la firma alegando que no existe una situación de emergencia nacional en la frontera no el Juli ahí la líder en la Cámara asegura que esta emergencia la ha creado el propio Trump Nancy Pelosi califica de abuso de poder esta medida que permitiría al presidente movilizar los cinco mil setecientos millones que exige para construir el muro sin tener el aval del Congreso el artículo uno de la Constitución establece que no se puede desviar dinero del Tesoro sin la autorización del Congreso

Voz 0806 31:24 es una ley de mil novecientos setenta y seis otorga

Voz 1510 31:27 al presidente esta capacidad en casos excepcionales de emergencia ya esto se aferra a la Administración la segunda batalla será en el Capitolio la Cámara pretende aprobar una resolución que bloquee la declaración de emergencia presa resolución tendría que ser ratificada también por el Senado ya quise abre la tercera batalla la del Partido Republicano muy dividido en estos momentos entre los que consideran que no estamos en una emergencia nacional en la frontera sur y los que apoyan al presidente sin fisuras

Voz 1827 31:57 aquí los padres de niños con cáncer se van a reunir hoy con la ministra de Sanidad para pedir un protocolo

Voz 1389 32:02 específico para los niños que consiguen superar el caos

Voz 1827 32:05 muchos de ellos tienen secuelas de por vida pero no hay un criterio unificado para atender los Laura Marcos

Voz 0605 32:11 cuando Alberto estaba acabando quinto de Primaria le diagnosticaron un tumor cerebral gracias a la quimio y radioterapia que le dieron en los hospitales Niño Jesús y Gregorio Marañón de Madrid superó esta enfermedad en apenas medio año pero ahora que está a punto de acabar la universidad

Voz 8 32:25 la quimioterapia al ser tan agresiva lo que hace que no produzca naturalmente algunas hormonas desde aquel momento he tenido seguimiento que básicamente ha sido reajustes de la medicación lo cual es una cosa que agradezco porque sino mi vida no podría haber sido también como ha seguido hasta ahora

Voz 0605 32:39 como Alberto el setenta por ciento de los supervivientes al cáncer infantil desarrolla secuelas seis de cada diez padece una enfermedad crónica cinco años después de sobreponerse a la enfermedad tienen un riesgo de muerte ocho veces mayor pero ahora mismo no existe un médico que conozca su historial clínico que pueda calibrar rápidamente si su salud está en peligro lo las Anzo es madre de un adolescente a la que con diecisiete años de diagnosticaron un linfoma de Hopkins

Voz 46 33:03 las trabas son importantes después de los tratamientos la ginecóloga no sabe los efectos secundarios el médico de cabecera si tienes la suerte de tenerlo más de dos consultas seguidas que sea él mismo a lo mejor sí

Voz 0605 33:18 cuerda cada año unos mil cuatrocientos niños desarrollan cáncer

Voz 4 33:23 yo lo llamo futuro yo no llamo Crispín

Voz 10 33:26 ya la llamo esperan yo lo llamo excelencia

Voz 12 33:29 a nosotros lo llamamos la Caixa invertimos en atención Socio divulgación cultural educación e investigación La Caixa es una fundación la Fundación La Caixa

Voz 0806 33:48 a esta hora cada viernes la columna de

Voz 48 33:51 acuden a grandes entre el ruido y la furia conviene tener algunas cosas claras en España defender el derecho a la autodeterminación no es un delito no es un delito a trabajar por la independencia reclamarla o convocar manifestaciones a su favor proclamar la independencia de un territorio sí lo es lo advirtieron muchas veces los letrados del Parlament un juicio es la consecuencia natural de la comisión de un delito no es un fracaso del sistema de la política ni de la democracia podríamos habernos ahorrado muchas cosas desde la suspensión de la legalidad que asumió Forcadell hasta la prisión preventiva de los líderes que tuvieron la gallardía de quedarse en lugar de salir

Voz 1727 34:27 pero yendo pero habría sido imposible

Voz 48 34:30 veces lograra por eso yo creía que en el último momento los independentistas aprobarían los presupuestos que lo harían pensando en el bienestar de sus presos el origen de esos lazos amarillos que todos llevan en la solapa porque al adelanto electoral que han provocado supone un riesgo enorme para ellos si dentro de unos meses el Gobierno

Voz 1727 34:48 tripartito de derechas y no hace falta que yo diga que

Voz 48 34:50 lo último que deseo no podrán esperar ninguna medida de gracia lo sacarán de las cárceles catalanas los mandarán a Canarias cumplirán íntegramente su condena mientras tanto seguirá viviendo en un palacete Bruselas viajando por el mundo presentándose como una víctima y los diputados de ERC IP de Cat lucirán su la citó amarillo en el Congreso mientras hablan de libertad y derechos humanos

Voz 1 35:14 tan ricamente

Voz 0295 36:21 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 36:27 son las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias Luis Alegre muy buenos días buenos días José María Calleja buenos días buenos días Pepa Mariola Urrea qué tal

Voz 0806 36:37 muy bien buenos días y esta mañana sumamos

Voz 1727 36:39 a Luis López Guerra es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional estuvo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es catedrático de Derecho Constitucional está en Radio Murcia muy buenos días buenos días ya hemos querido sumarle a esta mesa de análisis porque vamos a entrar en lo que dio de sí la sesión de ayer muy interesante con la primera declaración de los procesados en el juicio del plus es y lo que ha dado de sí todas a toda la semana y Luis qué primera impresión tienes de lo que se ha visto en el salón de plenos del Tribunal Supremo

Voz 17 37:13 bueno hay que tener en cuenta que obviamente hay aquí dos vertientes dos vertientes en este en este juicio no por una parte está inserta se quiera o no en un contexto pues políticos sobre cuestiones muy graves pero por otra parte perdido que se trata heredera encausamiento de una serie de personas concretas a las que se a las que se acusa de de de delitos delitos graves de rebeliones edición etc Iker tiempo tenemos viajó a secuencia donde se plantean pues cuestiones también muy graves con respecto a los derechos a los derechos humanos entonces yo creo que que en estos aspectos el aspecto del contexto político y las cuestiones concretas que se plantean pues el el eje central está precisamente en esto de la peculiaridad especial ciudad del del caso ir en la relevancia que tiene esto tanto para los tanto para los acusados como en general para todos porque este es un caso en que hay muy poca jurisprudencia y aquí se van a fijar criterios muy amplios con respecto a la a la aplicación de los derechos humanos en nuestro país no sólo los afectados entonces yo creo que la la sesión de ayer fue interesante porque mostró estar dos vertientes no por una parte el contexto político y por otra parte pues la la la aplicación concreta de de de de de normas de más penales que puedan afectar a derechos específicos es muy interesante estamos a príncipes únicamente del de procedimiento pero esta línea se ve muy sean muy claramente a mí me parece desde luego que que el elemento central aquí la verificación de los hechos Si verificar si efectivamente se ha producido no pues una una vulneración de normas penales o por el contrario si aquí se están planteando cuestiones de de derechos humanos ya digo de cierta importancia

Voz 1727 38:55 en estos días en los que nos gusta mucho destacar la calidad incluso literaria de tantas crónicas que se hacen a propósito de este juicio déjenme colgar alguna medalla también al rigor la paciencia y la capacidad de análisis inmediato y eso la inmediatez de los periodistas como Alberto Pozas buenos días que repasan la vida el Supremo entrando cada rato para la Cadena SER lo que vimos ayer Alberto es que efectivamente no hay una única estrategia de defensa por parte de los procesados por lo menos de los dos que declararon empecemos por Oriol Junqueras que hizo un discurso más político que técnico

Voz 1389 39:33 es lo que decía Luis López Guerra el Junquera se ciñó más al contexto político de los hechos no teniendo que esquivar las preguntas suponemos más incómodas que tenía preparado el fiscal Javier Zaragoza pues pudo dar rienda suelta en ese ambiente en el que se siente como pez en el agua que es el discurso del discurso más político que del relaciona con todos los delitos de los que se acusa por un lado por primera vez en toda la causa ya dijo abiertamente dentro del Tribunal Supremo que él se considera un preso político que considera que este es un juicio político que es el está persiguiendo por sus ideas no por cometer o no cometer delitos en cuanto al delito rebelión de que se acusa anunció que él es un hombre de paz lo ha dicho varias veces a lo largo del último año y medio que los hombre de paz que nunca ha buscado la violencia que si sus ideas políticas comportarse

Voz 1727 40:14 algún tipo de violencia en las dejaría Iker uno

Voz 1389 40:17 octubre el veintiuno de septiembre si hubo algún tipo de violencia fue en todo caso violencia policial siguió el discurso que han seguido todo

Voz 17 40:22 las las defensas a lo largo del último año y medio

Voz 1389 40:25 templo achacando a los distintos Ejecutivos centrales no haber querido negociar ni sentarse en la mesa con ellos dijo textualmente que se habían encontrado siempre una silla vacía y que eso les había empujado un poco sin mencionarla pero había unilateral que terminaron desarrollando en definitiva Pepa esto lo resume todo que no han cometido ningún tipo de delito

Voz 1641 40:42 darle un referendo no es delito trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito nada de lo que hemos hecho es delito nada

Voz 1389 40:50 esto también entronca con la con la teoría que tienen ellos que es que convocar un referéndum no es delito desde dos mil cinco sacado el Código penal aunque no es esto exactamente lo que se enjuicia también negó Pepa la malversación haber comprometido dinero público para organizar el referendo

Voz 1727 41:03 Luis López Guerra desde el punto de vista de la defensa penal esta estrategia la la estrategia de declararse preso político de no responder más que a las preguntas de su abogado es una estrategia que que desde el punto de vista penal com es buena para el reo por entendernos

Voz 17 41:21 bueno yo de esa estamos a principios únicamente todo el proceso ya veremos qué resulta hombre a mí me parece que que desde luego las grandes afirmaciones de tipo retórico es decir que que han hecho por ambas partes porque por una parte pues se habla de una persecución ideológica por otra comience el Ministerio Fiscal es decir que este proceso es un proceso de defensa de la democracia yo creo que estas dos que estar dos cuestiones la verdad es que ese tipo de afirmaciones penoso muy pertinente en estos en en esto se en estas cuestiones hombre

Voz 1727 41:51 a mi me parece que que en la

Voz 17 41:54 en la crítica que hace una exposición que se hizo eh hay una especie de ataque a la digamos a legitimidad general de la iniciación del procedimiento sobre todo pues a la a la instrucción y también baja el contenido de la acusación fiscal es una especie de ataque previo y luego sin embargo en la defensa más técnica a lo que se refiere ya esa la opinión que va que va a llevar a cabo o el el Tribunal sobre los hecho yo creo son casi cronológicamente separa hablen las dos las dos líneas entonces yo creo que la que realmente más eficiente evidentemente es la que es la que atañe desde la perspectiva de derechos humanos pues es la que se refiere a sí efectivamente en este proceso concreto pues aparte de afirmaciones más o menos retóricas y generales si efectivamente primeros estarán respetando todas las garantías de los afectados después cuando se produzca resolución final si esa resolución final pues también respeta los derechos básicos de los de los acusados es decir que yo toda esta parte digamos de retórica o de invocación de grandes principios la veo más como un elemento pues si te quiere líder literario no lo que realmente convence a un tribunal peso los argumentos y la exposición de los hechos y la eventual sus función o no su su función en los tipos en los tipos penal

Voz 1727 43:08 que en plena aparecerá claro no que que aparecerá no de una defensa que vaya en esa dirección

Voz 17 43:14 hombre yo creo que eso eso es lo que tiene que decidir un tribunal no es decir afirmar hace grandes afirmaciones por ejemplo bueno es que el sistema judicial español no es independiente aquí no está juzgando eso lo está jugando son conductas concretas y la eventual sustitución en tiempos en tipos penales yo creo que ese es muy importante el pone el acento precisamente en este aspecto de que esto es un juicio en el que se dilucidar cuestiones muy importantes de de derechos humanos y no solamente ya palos afectado de digo ese verificar que qué límites a los derechos de libertad de expresión de manifestación o los derechos de los representantes elegidos por elección populares entonces esto son los temas creo que que deben tocarse indagó digamos pues crítica generales sobre la legitimidad hoy legitimidad del sistema jurídico español o la procedencia o no procedencia de derecho de de independencia de Cataluña es decir yo creo que que debemos ceñirnos a lo que hay yo estoy seguro de que esto es lo que era él el tribunal

Voz 1727 44:15 en el detalle sí que estuvo la declaración de él que fue consejero de de interior conseller de de de interior de la llena alta de Cataluña de Joaquim Forn sí estuvo en el detalle porque ha optado Alberto Pozas por una defensa muy muy jurídica no muy técnica

Voz 1389 44:30 sí Joaquim Forn sobre él pesaba una conducción muy específica que es supuestamente poner los Mossos d'Esquadra al servicio de la causa independentista sin renunciar porque lo hizo sin renunciara por ejemplo criticar al Tribunal Constitucional o sin renunciar a defender la independencia de Cataluña en la misma sala como también hizo Oriol Junqueras pues él sí que fue más al detalle analizó por ejemplo Reunión por reunión que mantuvo con los coordinadores de seguridad con los coroneles de la Guardia Civil lo que se hizo de lo que no se hizo el veintiuno de septiembre la como

Voz 1727 44:55 sí hay que transmitió al tribunal es que el

Voz 1389 44:58 ahora va siempre su función como conseller interior de su papel como político independentista

Voz 1727 45:02 yo he diferenciado mucho la política

Voz 51 45:04 las opiniones políticas de el trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra nunca ha hablado ni con el mayor Trapero ni con ningún comisario de politica de instrucción política alguna

Voz 1389 45:14 porque esta es la verdadera acusación que pesa sobre él por lo que la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel también desarrolló una línea argumental de todas las defensas que se viene escuchando desde el principio de la causa que es que la declaración unilateral de independencia de veintiséis de octubre fue simbólica ellos siempre intentan convencer al tribunal desde el principio de que todo lo que hicieron que realmente puede ser delictivo no tuvo ningún efecto que se hizo de forma discursiva y que por tanto no

Voz 1727 45:37 era muy interesante esto para el análisis político enseguida con con Luis Alegre con Calleja eco Mariola Urrea porque es un baño de realidad también en el juicio se usted declarado la independencia que no había República es decir esto en fin pincha un globo que todavía hoy sigue alimentando Quim Torra por ejemplo pero esta es el análisis político al que vamos enseguida quiero despedir a a Luis López Guerra preguntándole algo que todos nos preguntamos a que no hay nada escrito verdad es decir de lo que se vea en el juicio va a depender la sentencia no está nada claro

Voz 17 46:08 me naturalmente una vez que se inicia un procedimiento de este tipo que al parecer están

Voz 1389 46:14 han convocado una cantidad notable de un algo