Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias hoy puro a esta hora comienza el Consejo de Ministros extraordinario que Pedro Sánchez ha convocado tras la derrota de sus presupuestos en el Congreso el miércoles en una hora se espera que anuncie el adelanto de las elecciones una declaración institucional que van a poder seguir en directo aquí en Hoy por hoy Rober Totorika

Voz 1827 00:22 Fuentes del Gobierno aseguran a la SER que el presidente no va a disolver hoy mismo las Cortes sino que sólo comunicará la fecha de las generales tanto en el Gobierno como en el PSOE creen que la fecha más probable para esas elecciones es el veintiocho de abril Viernes quince de febrero y el área metropolitana de Barcelona se despierta de nuevo con problemas en la red de Cercanías en el Rodalies por segunda mañana consecutiva Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:44 hay tres averías simultáneas eso pasó ayer una Ensanche donde esta mañana ha habido otra incidencia Kiasa solucionado que sigue provocando a esta hora retrasos de entre quince y veinte minutos en las líneas uno tres y cuatro el síndico y ha pedido información sobre estas averías también las de ayer que recordemos durante toda la mañana provocaron por tres averías simultáneas retrasos en seis líneas en la red de Cercanías

Voz 1827 01:07 Barcelona Francia e Italia ponen hoy fin a una crisis diplomática de ocho días entre ambos países inédita desde la Segunda Guerra Mundial París llamó a consultas a su embajador en Roma el día siete a raíz de las críticas de Salvini de mayo contra el presidente Macron hizo apoyo explícito a las protestas de los chalecos amarillos con los que se llegaron a reunir la ministra francesa para Europa acaba de anunciar

Voz 1827 01:35 jo que es el borrador va a volver hoy mismo a Roma tras una llamada del presidente de la República italiana al presidente Macron y otra vez la supuesta aparición de unos drones vuelve a poner en jaque a un aeropuerto esta vez el de Dubai Rafa Muñiz buenos días los aeropuertos no han podido despegar ni aterrizar durante cuarenta y cinco minutos en el aeropuerto con más afluencia de pasajeros del mundo el de Dubai que cada año se mueven por sus terminales más de ochenta millones de pasajeros Emiratos Árabes Unidos es el tercer país en verse afectado por la presencia de drones en sus aeropuertos ya ocurrió en Estados Unidos y en Reino Unido allí más de ciento cuarenta mil viajeros se quedaron en tierra durante más de un día de esta mañana se ha comunicado que Alejandro Sanz el colombiano Juanes y el puertorriqueño Luis Fonsi iban a participar el XXI desde febrero en un concierto conjunto en la frontera entre Colombia y Venezuela

Voz 1280 02:27 con niños un plan en la ciudad de Cúcuta

Voz 3 02:30 el objetivo es recaudar fondos para Venezuela

Voz 1727 03:03 son las nueve interés las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1926 04:09 en el capítulo de hoy saludos qué tal están muy

Voz 1727 04:11 buenos días viernes día de estrenos en los cines pero hemos escuchado ya tantos spoiler de la película que se estrena hoy en La Moncloa

Voz 5 04:21 ya sabemos cómo acabó la película Hoy por hoy buenos días a todos y a todas las por acudir a esta convocatoria

Voz 1727 04:28 el presidente comunicara

Voz 6 04:30 la el el la convocatoria de elecciones les anuncio la decisión

Voz 6 04:40 con los que querían romper España dice bueno es una mala noticia que lo quiero celebrar

Voz 3 04:50 de diciembre a nosotros también era parados porque prevemos que podría haber un adelanto electo

Voz 6 04:56 me voy a ir a lo que decida el que todavía está La Moncloa esperamos que pocos días el Partido Popular está prepara esto es algo que se puede celebrar todo lo lamento por el que se le haya acabado la coartada del argumento contra el Gobierno no se puede alargar más esta agonía

Voz 8 05:16 solamente señor casado y ese Sánchez cuando les interesa cuando que en tapar su corrupción se ponen de

Voz 6 05:22 puesto felicidades a los que estéis enamorado que está

Voz 1505 07:11 efectivamente es de las pocas eso como componer su Consejo de Ministros no son yo creo que las dos únicas competencias que tiene un presidente que no puede delegar en nadie que y que nadie puede sustituirle en esa en esa en esa función

Voz 1505 08:15 en el desarrollo hasta ahora del proceso creo que está siendo técnicamente correcto que creo honestamente que el Tribunal Supremo se está esforzando probablemente en exceso para enfatizar su voluntad de transparencia también su voluntad de flexibilidad de manejar el desarrollo yo de la sesión tanto espacio para qué cada cual diga lo que considere pertinente incluso una declaración tampoco jurídicamente armada como la de Oriol Junqueras que se limitó a hacer un planteamiento estrictamente político entrando en una especie de diálogo sobre lo que él entiende que es su mandato político tan es así que provocó que el Ministerio Fiscal cayera en esa trampa hiciera yo creo que hasta ahora la declaración más desafortunada que se ha hecho en lo que va de proceso que es esa que dice que este proceso es una defensa de la democracia este proceso no es una defensa de la democracia la democracia no es necesario defenderla la democracia es necesario practicarla en un tribunal la mejor forma de de practicar la democracia es aplicar la ley esa es la única competencia que tiene un tribunal esa es la única función que le corresponde a un proceso de naturaleza penal como este yo creo que en las próximas sesiones por supuesto estas defensas más de corte político que se hacen en la primera semana que es cuando se tiene el altavoz y la atención de seiscientos periodistas es acreditados seguirá reconduciendo a opciones más técnicas porque que nadie le queda de Le que para la menor duda que lo que se está jugando esas personas es su libertad y por lo tanto más allá de su capacidad de sacrificio sobre una causa política de nada te sirve a tu causa política sino estás libre para poder llevarla a cabo veinticinco años pesan mucho sobre la Past sobre la espalda de

Voz 1727 10:08 cualquiera fue evidente ayer la la actitud de Marchena no cortando cualquier discurso político por parte de las acusaciones de todas las acusaciones y permitiendo que quién se está jugando nada más y nada menos que veinticinco años de privación de libertad pudiera hacer el discurso y la defensa que creyera conveniente que es lo que hizo quieras y tenemos que que avanzar pero Theo tu opinión de lo visto ayer

Voz 1926 10:32 bueno es verdad que que fue interesante sobre todo por el contraste entre Juncker así for no es decir fueron dos planteamientos distintos decía Mariola por cierto si me permites para introducir mi mi valoración que el que el fiscal había dicho que era una defensa de la democracia y que esto era desafortunado que es posible que en alguna medida lo sea pero la frase completa era en defensa hay del orden constitucional que consagró la Constitución del setenta y ocho en la medida en que el uno de octubre

Voz 1505 10:56 también es desafortunada pero no es la competencia de un proceso penal es la competencia de un proceso penal es sumir los hechos en alguna en alguno de los tipos penales que determina el Código Penal que determina en la fase de instrucción la rebelión sedición o malversación nada de esto tiene que ver con la defensa del orden constitucional nada

Voz 1926 11:20 gracias Mariola todavía no había creo dicho ni siquiera lo que pensaba sólo estaba citando la frase del del fiscal yo creo que en alguna medida si tenía sentido y lo que hizo ayer Junquera se le daba cierto sentido también a la frase del fiscal porque Junquera se estableció todo sobre la idea del principio democrático no

Voz 12 11:38 eran sobre la idea del principio de legalidad y no lo han hecho

Voz 1926 11:40 algo de todos estos meses Torra todos los dirigentes nacionalistas siguen tratando de separar democracia ilegalidad la idea de separar democracia legalidad es insostenible así que bueno Juncker ayer efectivamente sabía que tenía el esa frase que tanto han repetido los procesados instase el mundo nos mira al mira que no sabían que tenían todos los focos puestos sobre ellos e hizo un mitin ley la utilidad de hacer el mitin en términos procesales evidentemente en ninguna es una utilidades el político pero yo creo que el gran problema de Yunquera más allá de toda esa literatura de en fin de de que eran buenas personas de que por supuesto son presos políticos de que son pacifistas de proclamar que Se les acusa por sus ideas no por sus hechos cosa que es evidentemente falsa el otro problema para Juncker es que detrás vino for informó hizo un

Voz 1727 12:33 la defensa de sí

Voz 1926 12:36 entre los hechos no de las ideas y asumió además que el uno de octubre era ilegal

Voz 1727 12:41 sí a mí de fíjate de lo de Ford aparte de la declaración de y de que era ilegal el uno de octubre lo que más me llama la atención es el reconocimiento de que no hubo República de que no hubo de que no hubo realmente eh porque eso rompe el relato en el que han embarcado a la mitad de Cataluña

Voz 1093 12:59 claro pero eso es ponerse en el PNV

Voz 1727 13:01 mucho sufrimiento en ese país cuando te pones

Voz 1093 13:04 en una declaración política para que a la gente a la que has estado en agradeciendo durante meses no te puedan llamar traidor y cuando te sientan en el banquillo dices cómo no te antes a los hechos te vas a la cárcel yo creo que esta es la contradicción que se está poniendo de relieve en el juicio el juicio Oriol Junqueras hace una declaración política porque siguen en ese plan mesiánico un poco Curie la veces no de enardecer a los suyos y sin embargo hay otros que dicen bueno esto ha sido una broma esto no tampoco se lo tomen ustedes en serio esto que yo tengo que salir a la calle y no voy a estar más tiempo en la cárcel yo creo que esta contradicción que se pudo ver ya en en la en la primera foto no entre un sector del nacionalismo y otro es la que va a recorrer todo el juicio el señor que quiere hacer una defensa estrictamente jurídica para no estar más tiempo en la cárcel y el señor que ha decidido imponerse como un mártir y hacer una declaración política cometiendo un error a mi juicio tremendo que es no contestar a las preguntas de que le podían haber hecho otros que no fuera su propio abogado porque con eso está reconociendo sus su escaso fuelle argumental el que no tiene digamos los deberes hechos en condiciones porque si tú estás tan convencido de que no has hecho nada malo oye que te pregunten todo el mundo no hay ningún problema

Voz 1727 14:16 yo creo que dejen hablar a Luis no bueno yo

Voz 12 14:19 yo no comparto que haya tanto con una contradicción entre la declaración de Juncker así la de verdad que hay estrategias de defensa divergentes pero eso no es una es una contracción yo creo son perfectamente compatibles como estrategias de defensa divergentes

Voz 1727 14:32 son las nueve y cuarto ocho y cuarto en Canarias podemos estar hablando una obra de esto pero tengo el teléfono Consuelo Ordóñez buenos días hola

Voz 13 14:40 dar buenos días presidenta de Covite

Voz 1727 14:43 hermana de Gregorio Ordóñez el el concejal del Partido Popular en San Sebastián asesinado asesinado por ETA le hemos llamado porque leíamos en el país su dolor su su enfado con que se utilice a las víctimas del terrorismo en la refriega electoral no es nuevo no es nuevo pero está ocurriendo está ocurriendo de nuevo en estos términos en los que se dirige a su electorado Pablo Casado

Voz 14 15:09 la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA por tanto que ahora mismo la izquierda de Sánchez como la izquierda de Zapatero intenten reescribir la transición cediendo a los nacionalistas antes a los etarras ahora a los borro

Voz 3 15:21 las catalanes es un error histórico esta enseñanza negado durante muchos años las víctimas del terrorismo debemos hacer uso de ella ahora en Cataluña síndrome de la T4 que me recuerda demasiado a lo que hemos vivido en estas semanas de abrir los twiterías entrevistas de los

Voz 1727 15:38 tiene Consuelo Ordóñez usted le ha dicho a Pablo Casado ya durante las primarias de del verano por favor dejen a las víctimas tranquilas no le ha hecho llegar de alguna manera este dolor que les provoca esto que acabamos de escuchar

Voz 13 15:51 Nos indigna ignoro podemos todo igual que sea Pablo Casado o cualquier otro líder político pero un político que se apropien que hable en nombre de las víctimas es indigno e indecente y no lo vamos a consentir que hagan uso partidista no partidista de las víctimas sí ya se lo advertí cuando estaba en las primarias que bueno también tengo que deciros que yo ayer también se lo dije que ya había hecho declaraciones al país que hicieron otra vez

Voz 15 16:18 eh

Voz 13 16:20 no pues

Voz 1727 16:22 dice cuando cuando nos de Covite plantean esto

Voz 13 16:25 no pues se abre con él con

Voz 3 16:28 con las primarias que sí

Voz 13 16:30 estuve que que hablar porque hizo algo que fue pues la bastante feo para nosotros indignante porque no se él me me digo no en plan humilde que sí que tenía razón en lo que él estaba cien o sea que igual no me contestó pues que gracias a Dios una mando un abrazo

Voz 1727 16:52 pero vamos que que

Voz 13 16:54 es esta es una realidad que nosotros no no no la vamos a confundir pero como da igual que sea Pablo Casado que sea otro cuando cuando salga si hay otro porque digo también hace uso uso de de esa propia la representación de las víctimas pues también la fe haremos la conducta no vamos a consentir

Voz 1727 17:11 pues está nadie le quita importancia a lo que está pasando en Cataluña pero pero hice usted comparar lo que está pasando en Cataluña con el terrorismo que ha dejado tantas víctimas en este país es trivializar el terrorismo no

Voz 13 17:24 si es que no que no es que no es terrorismo es que este me parece es que no hace mucho muchos años las las las la banalización en el lenguaje y las comparaciones que nada tienen que tiene parecían unas con otras para situación de terrorismo no tienen nada en comparación con la situación que está viviendo ahora en nuestro país con el independentismo no no tiene nada que ver nada que ver Ike son graves gravísimos creo que sí eran gravísimo e yo ambas ambas ambas ambas problemas ambos problemas pero opinado que ver nombre luego análisis pero no Iggy bueno pues la verdad es que el tema de la negociación de que pues no la negociación de Zapatero con ETA la negociación de Zapatero con ETA

Voz 1727 18:13 no que todo el mundo sabemos cómo

Voz 13 18:16 que lo peor lo que más daño ha hecho a las víctimas en este país son las sucesivas negociaciones de todos los gobiernos con la banda terrorista ETA no a nadie se pone a a negociar abanderan ni apoya negociaciones con Connery es verdad para acabar con el jazz ni con las organizaciones de narcotraficantes para acabar con el narcotráfico pero en este país todos los gobiernos han cedido a ETA lo peor también por qué bueno pues que es verdad que Rajoy no negocia con con con ETA pero es que sí que negocio sí que acordó con Zapatero que materializaría la las privadas en la que fija en vías de ETA en esa negociación

Voz 1727 18:53 yo no sé si os voy a ganar también consuelo Aznar se siente

Voz 3 18:56 al también que contó exacto por eso he dicho que todos los gobiernos todo gobiernos no sé

Voz 13 19:01 todo ver o al negocio contenido de la tentación de negociar Aznar igual la tentación de negociar hice exaltó Ibai exige tanto es verdad que luego se levantó también es hora de esas negociaciones iba le hizo Rajoy yo nunca he negociado con con ETA porque no no negociar con ETA ya estaba todo negociado el que negocie con ETA fue Zapatero es verdad que es verdad que el fuel

Voz 1727 19:23 distinto por eso no pueden comer

Voz 13 19:25 hay partidos que dicen ahora y tal pues no que Zapatero pidió aval al al al Congreso de los Diputados desgraciadamente para las víctimas se lo dieron se lo dieron negoció unos esta muchísimos años en negociación pero más daño todavía nos hizo ver cómo Rajoy en vez de cuando cuando cuando sale cuando cuando salió elegido con mayoría absoluta en ves de tirar por el suelo esa esa negociación que tanto daño nos estaba haciendo no se hizo

Voz 3 19:50 eh cogió hizo todo lo contrario Consuelo con a contable

Voz 1727 19:55 te voy a proponer una cosa en esta mañana tan difícil que tenemos con tanta actualidad tengo aquí a José Mari Calleja que quiere que quiere hablar con usted espere unos un par de minutito se dos minutos

Voz 13 20:04 me vale va dos minutos que seguimos hablante

Voz 17 20:12 que conecta con hoy por hoy a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com non

Voz 16 20:23 key to a escuchar pre siempre

Voz 18 20:26 es que eso que la canción es patética y se de humillación más culé

Voz 16 20:30 era una por una amante Don Eusebio Poncela en qué momento se dice podía ser actor en los cinco meses que se queda mucho más listo que ahora como hacéis en el teatro eh que se diferencie de la vida para mezclar mentira hay verdad pondría vigor Les Luthiers que esa es la madre del cordero no hacer verdad de las mentiras todo se vende más que un lunes por ejemplo Eva

Voz 19 20:58 sí sí estaba ya

Voz 3 21:00 a lo mejor humor la de lunes a viernes de cuatro a ocho de la tarde

Voz 20 21:07 hora menos en Canarias

Voz 1505 21:10 con Carles Francino

Voz 20 21:12 eh

Voz 3 21:38 que no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo usar esto que ha pasado eh

Voz 22 21:55 no

Voz 23 21:57 años Marcelo una veinticinco es un buen momento

Voz 1505 22:03 cadena SER

Voz 24 22:07 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1727 22:17 a las nueve y veintidós minutos de la mañana las ocho y veintidós en Canarias pendientes de las diez de la mañana porque si es puntual a esa hora comparecerá en La Moncloa el presidente del Gobierno y escucharemos en directo quería convoca las elecciones generales pero la espera ese momento tenemos al teléfono a Consuelo Ordóñez activista contra el terrorismo presidenta de Covite que vivido en carne propia la tragedia de perder a alguien a manos de terroristas es su hermano Gregorio Ordóñez concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por la banda terrorista está enfadada porque Pablo Casado utiliza a las víctimas en la refriega electoral y tengo aquí a Calleja a saludarla

Voz 1093 22:56 Consuelo un abrazo muy fuerte simplemente reconocer tu trabajo y tu intensidad y tu fuerza y tu constancia no asesinaron a tu hermano un veintitrés de enero del noventa y cinco un lunes a la hora de comer y desde entonces no has hecho otra cosa que seguir luchando por las víctimas del terrorismo y plantearte simplemente algo que claro cuando se acerca la dice no la solución para las víctimas sería claro la solución para las víctimas sería que sus familiares resucitaron pero es que esto ya sabemos que es imposible no plantearte claro claro cuando se empezaron a hacer algunos acercamientos de presos que en su caso sabían arrepentido habían conocido el daño causado que eran aplicación estricta de la ley y eso también fue aprovechado por Casado que banaliza la importancia el terrorismo porque si todo es terrorismo pues habrá que buscar otra para hablar de terrorismo no banaliza la importancia el terrorismo de las víctimas del terrorismo al utilizarlo de manera absolutamente soez como acaba de hacer en este momento no

Voz 13 23:57 sí la verdad es que nosotros digo que salimos salimos también este verano cuando se estaba estaba utilizando también el tema de esos dos acercamientos que habían sido estrictamente concedidos pues penitenciaria conforme a los requisitos establecidos en las penitenciarias no por salir vamos a salimos también no es que no es que estos positiva más con unos son monótonos es que salimos algo es mentira esto es vendida salimos con la verdad nada más porque a nosotros nadie nos va a decir porque llevamos muchos años estudian ahora des penitenciales y las políticas penitenciarias de todos gobiernos todos los gobiernos tienen sus políticas penitenciarias las ha tenido Aznar las ha tenido Zapatero las tiene las que Rajoy y ahora estaba está en ello no vale ir lo único que de lo que salimos nosotros no vamos a no no estamos nosotros somos independientes es una seña de identidad de Covite somos independientes de los partidos políticos y de los de los políticos somos totalmente independientes cuando tenemos ojalá ojalá tuviéramos que felicitar a los gobiernos por lo bien que los que lo hacen en lo que a nosotros nos nos afecta sí esta de ojalá pero no fue así casi casi siempre tenemos que ser oposición a los gobiernos casi siempre hemos tenido oposición a los gobiernos con con con este Gobierno con este Gobierno que nadie se olvide que el primer frente que es el habría por las víctimas fue poco bytes pues cuando cuando retiraron el recurso de inconstitucionalidad contra compra que estaba interpuesto contra la Ley de abusos policiales

Voz 3 25:27 eso sí que una una un pago

Voz 13 25:29 por impago los nacionalistas por su apoyo os apoya una moción de censura y ahí fuimos en fuimos muy críticos pero ojo cuando cuando se están vertiendo mentiras y se está utilizando a las víctimas para él la batalla ya arrojar las políticamente al contrario entonces ahí es donde donde somos muy firmes de digna hemos y lo denunciaremos

Voz 1727 25:51 caiga quien caiga no caiga quien caiga consuelo un abrazo enorme gracias por estar esta mañana aquí en la SER

Voz 13 25:58 Nava gracias a vosotros no os saludo

Voz 1727 26:01 un beso un beso con Terol agur con Teodoro León Gross con José Mari Calleja Luis es alegre y Mariola Urrea bueno pues esto esta conversación con Consuelo Ordóñez ojalá no tengamos necesidad repetirla pero estamos en puertas de una campaña electoral en la que en fin vamos a escuchar cosas tremendas José Mari porque ya las estamos escuchando

Voz 1093 26:23 sí yo es que no sé adónde conduce la estrategia de de Casado que es el que más insultos mete por frase no

Voz 18 26:31 que ha decidido que ahí

Voz 1093 26:33 la utilización de utilizar el terrorismo como si el terrorismo estuviera vigente esta esta evocación del síndrome de la T4 cuando todos sabemos lo que significó aquello sobre todo cuando el Estado democrático español ha derrotado al terrorismo de ETA Issing que el terrorismo detalla conseguido ni una sola de las reclamaciones con las que ha matado a más de ochocientas personas me parece frívolo me parece banal y me parece un error porque lo que está haciendo con este asunto es no sé a quién contenta de su propio electorado pero desde luego espanta a cualquier votante con digamos dos demos de fe

Voz 1727 27:07 adónde conduce esta adónde conduce podemos imaginarlo tratan de taponar la herida no por la que se están yendo votos hacia hacia Vox eso es lo que pretende veremos en las urnas si consigue ETA ponerlo oye o consigue alimentarlo esto es lo que vamos a comprobar cuando sepamos cuando se celebren efectivamente las elecciones queréis todos intervenir verdaderamente lo que ir a Barcelona por qué el Barça acaba de dar noticia acaba de anunciar Joan Bofill la renovación de su entrenador no

Voz 0931 27:40 si acaban de emitir un comunicado han llegado a un acuerdo para ampliar otra temporada de dos mil diecinueve a dos mil veinte más otra de opcional así que como máximo hasta dos mil veintiuno de momento está acuerdo en un comunicado pues el contrato será firmar a las diez y cuarto de esta mañana en el Camp Nou comparecerá en rueda de prensa Valverde por la tarde pues con lo que sería la previa también del partido del Barça con con el Valladolid perdona

Voz 1727 28:04 has dicho a las diez y cuarto a las diez y cuarto

Voz 11 28:06 claro algo más en este país a las diez de la mañana

Voz 12 28:11 ya tendrán ahora que Pedrosa

Voz 11 28:14 que tome su decisión en función de la renovación de Valverde es evidente que comparezca rapidito hay alguien allá en mi en esta en esta mesa que del Barça tú eres yo soy del Barça es desde cuando perdían vale vale vale pero no voy a abrir esta derivada eh no voy a abrir está derivada así que el presidente tiene que hacer una comparecencia rápida de Del Bosque en directo la otra le pasara el balón al pie pero ya

Voz 1727 28:37 la noticia de la mañana bueno nadie tiene tiene alguien alguna duda de que lo que hoy va a ocurrir es que el presidente va a anunciar una un anticipo electoral parece que no parece que lo que no va a hacer es disolver y convocar hoy Mariola sino decir vamos elecciones en la fecha que sea nadie sabe todavía con con seguridad absoluta cuando va a ser esa fecha no

Voz 1505 28:56 efectivamente todo apunta a eso es lógico no hay no hay presupuestos por tanto si el presupuesto es la expresión contable de un programa político sino tienes esos presupuestos yo creo que no tiene sentido seguir prolongando una legislatura que además está demasiado ya que yo creo que no sólo agotada sino también demasiado añada no como para que no requiera que los ciudadanos eh dicen que volvamos a configurar las mayorías parlamentarias que se que se considere pertinente

Voz 1727 29:31 creo que fue Claudi Pérez el que escribía en el país Luis Alegre que esta convocatoria es ciertamente extraña porque ninguno de sus protagonistas la quería han ido dando tropezones hasta la ruptura final siendo evidente en cada paso que daban que no querían que no querían que no querían que no querían que no querían el abismo el abismo indicó en tropel hacia el abismo

Voz 12 29:55 claro y sin embargo hay un elemento de irresponsabilidad que habrá que que habrá que explicar qué es efectivamente haber propiciado una cosa que no seguiría porque realmente todo apunta a que las elecciones van a ser en en abril que a mí me parece una idea pésima habría que decir que que yo creo que realmente sería como mucho más racional intentar ordenar un calendario un calendario electoral que no lo hiciese que no lo hiciese coincidir con un juicio con un juicio de estado de la gravedad al que estamos asistiendo juntar dos campañas electorales en pleno juicio está sabemos que aquí las campañas electorales no es un espacio de deliberación de reflexión colectiva sino que son el el espacio que es aprovecha para lanzar y para enardecer los peores los peores sentimientos no y colocarnos en una en un escenario en el que muy probablemente no va a poder formar gobierno en el que ya digo osa a un mes de otras elecciones estos encadenar un calendario electoral yo creo que efectivamente va a ocurrir eso efectivamente convocaran para para abril pero personalmente creo que sería mucho más racional anunciar ya la fecha pero anunciarla para o para para para un momento probablemente otoño en el que en el que cupiera

Voz 1727 31:05 calendario más Center había ordenado pero sin garantía de que te van a aprobar los decretos ley quien gobierna si si esa mayoría ya no existe

Voz 1093 31:12 ese es el problema que no sólo la mayoría que propició la moción de censura se ha quebrado bueno pues habrá que plantear a los señores de Esquerra Republicana ya los señores del PDK todos de los diversos PDK at cuáles la brillante idea de tirar aún cuando dijeron ante el riesgo de que a lo mejor en las próximas elecciones las tres derecha sume mayoría absoluta con lo cual me imagino que es un escenario ideal de la muerte para tratar de resolver el problema el contencioso catalán

Voz 1727 31:38 pero hay mucha gente que mantiene esto que tú dices Luis que dice que que se anuncie la fecha de las elecciones para el otoño pero que la situación tan especial que vive el país el juicio del proceso en marcha otra otras elecciones en mayo aguantar pero aguantar como porque tú o gobiernan porque tienes una mayoría que te sostiene en el Congreso o viernes por o gobiernan por decreto por el decreto otro tiene que convalidar una mayoría igualmente

Voz 12 32:03 bueno yo creo que eso quizá sería sería más fácil yo yo lo que intento ver es el aspecto tan tan terrorífico el escenario tan terrorífico que sí dice Mariola que ya está el panorama añado imaginemos lo que puede ser este juicio con Vox personado como como causa ya digo utilizado para para todo el poder político en Casado buscando insulto con calzador insultos dice una cosa que a lo mejor no tiene efectos políticos inmediatos con muy a corto plazo pero que que a la larga el punto de vista del futuro de España esto va a tener efectos heridas profundas

Voz 1505 32:37 si hay un elemento puedo compartir todo esto que que estés comentando pero no olvidemos que quién tiene la capacidad para apretar el botón nuclear y convocar las elecciones también baraja Price seguramente en un orden jerárquico muy muy importante la idea de el momento más adecuado para que tus intereses sean mejor aceptados obviamente ahora hay un punto donde tú narrativa yo creo que tiene más fuerza que la que pueda tener en octubre hoy se puede construir un relato acerca de por qué se pone fin a la legislatura cual rentabilizas precisamente esa negativa a aceptar el diálogo apoyado o basa

Voz 1727 33:21 todo en una conversación en términos de auto

Voz 1505 33:24 terminación permite construir ese esa idea de unidad entre la derecha y lo del mundo independentista porque se ha juntado para tumbar los presupuestos y por tanto provocar unas elecciones en definitiva hay elementos que te permiten movilizar a tu gente y claro una convocatoria electoral se supone que no se convoca para perder

Voz 12 33:48 por supuesto porque estoy enteramente de acuerdo si es precisamente lo que digo que todos los actores están calculando en clave de parte según intereses de parte del Gobierno y esto es un desastre una situación de inestabilidad política que nos encontramos en este país

Voz 1727 34:02 creo que se ha unido siempre Teo Teo

Voz 1926 34:04 sí yo creo esté en buena medida de acuerdo con con esto que decía Mariola no la hay la expectativa de otoño que era una opción la que planteaba Luis tiene el problema de que es un periodo muy largo de un Gobierno en una situación muy débil digamos un poder en descomposición al que estarían

Voz 1727 34:20 tan teniente acusándole de aferrarse al poder

Voz 1926 34:23 Loncar la legislatura etcétera etcétera y además haría pagar a los varones seguramente parte de esa de esa de ese clima no esto es algo que que naturalmente dentro del partido genera mucha resistencia yo creo que a pesar de todo la mejor fecha es abrí dentro de que ninguna fechas buena quiero decir la menos mala no no la fecha buena yo creo que Pedro Sánchez sabe lo qué qué pasaría lo que le ocurrió Felipe González acordaros en el en octubre del noventa y cinco cuando le tumbaron los presupuestos ir él se planteó continuar y apenas un mes después

Voz 3 34:53 que tiró la toalla en enero entonces del año no

Voz 1926 34:57 hay cinco fecha que ya está citado aquí en enero convoco elecciones las elecciones de marzo del noventa y seis yo creo que Pedro Sánchez sabe que eso es así que una vez que te han tumbado los Presupuestos y que en este caso con ochenta y cuatro escaños la situación de debilidad es extraordinaria y además la fecha de abril aunque condiciona es verdad pero no condiciona tanto en el sentido de que los XXV días después se formará digamos se constituirá la Cámara a partir de ahí comenzará la ronda de consultas con el Rey previsiblemente digamos no será fácil formar gobierno es decir se va a llegar a las elecciones de mayo en una situación digamos todavía de de stand by ir digamos el reproche que se puede hacer es que convocar un mes antes unas elecciones costaría ciento ochenta millones pero en fin a cambio yo creo que va a estimular aunque se pierde una cierta participación que que sería mayor en el super domingo de mayo yo creo que sí que va a permitir que haya una valoración de la gestión de este Gobierno como tal no contamina

Voz 1093 35:54 por un lado no contagia pasa que contagiado por tras el momento lo va a decidir el presidente del Gobierno que decir esto a los periodistas nos encanta especular sobre dos cosas quiénes van a formar parte del nuevo Consejo de Ministros no solemos acertar casi nunca cuando se a las selecciones y tampoco solemos acertar es evidente que Pedro Sánchez va a convocar las elecciones el día que mejor le venga a él

Voz 1727 36:15 el acuerdo está muy entero que hizo una una crisis de Gobierno anunciada el día antes por los medios por la Semana Santa es decir que hay excepciones a todas las reglas eh vamos más de de vacaciones en la playa tuvo que coger un avión saben que hablando de lo que hablo

Voz 1093 36:31 habló entonces es evidente que el momento va a ser el adecuado para él esto está clarísimo ir él tendrá que decir no siquiera para sus propios barones que están diciendo permanentemente que por favor que no haga coincidir las elecciones autonómicas con unas elecciones generales la cuestión es cuál es la posición de partida que tienen hoy y el todos los los partidos que van a concurrir a estas elecciones yo creo que el Partido Socialista ha podido a un sector por ejemplo del electorado catalán ha podido darle la imagen de decir hemos intentado resolver las cosas hemos dialogado nos hemos dejado pelos en la gatera pero esto señores insisten en que no hay forma humana de salir adelante yo creo que eso eso puede ser un un activo para él pero hemos visto en las elecciones andaluzas el destrozo provocado al Partido Socialista la lo que podemos llamar la agenda catalana es decir como la el empecinamiento de hablar de Catalunya Catalunya Catalunya no de Andalucía la traído muy buenos resultados a Vox que es un actor político que no estaba en en capítulos anteriores de manera luego por otro lado tenemos el Carvajal dentro de Podemos que posiblemente se va a traducir en que va a tener menos escaños que van a ser menos los apoyos que pueda

Voz 25 37:39 tener si Pedro Sánchez y a lo mejor es el más votado espera espera Luis ayer Íñigo Errejón dejó claro que no iba a haber una obra España le preguntaron expresamente las está más más España no preguntaron expresamente Le pregunto Ferreras las este dijo no mi candidato será Pablo Iglesias no va a haber más España claro yo tampoco tampoco ve aquí como una gran noticia vamos a me parece no podía podía dudar de la posibilidad de que tuviera también un proyecto nacional se podía pensar que suena muy nacionalista lo demás España no

Voz 12 38:11 bueno sí pero no estaría mal pero no tenemos problemas con España no cenaré completamente distinto por por la ley electoral y por

Voz 3 38:22 por y por todo ello creo que arañó pues Starace

Voz 1093 38:24 ha entrado en su en su candidatura Madrid vamos

Voz 1727 38:27 sí pero no está mal traído lo que decía Calleja porque es verdad que el PSOE concurre con este relato el relato eso lo hemos intentado con los independentistas no ha salido lo hemos intentado ir enfrente tenemos una derecha mismo en fin agua y Podemos concurre con una fractura interior todavía no delimitada por qué

Voz 12 38:46 no sabemos hasta dónde llega no sabemos hasta dónde llega bueno pues la verdad es que mucha información fáciles

Voz 26 38:55 a ver en un en un espacio

Voz 12 38:58 en un espacio político digamos que

Voz 26 39:00 eh que no tiene en principio

Voz 12 39:03 suponen ningún tipo de fetichismo respecto a las respectivas marcas y respecto a las formas decir que que en este sentido pues pues sí yo creo que que hay un que hay un anhelo de regeneración anhelo de construir bloques sociales y políticos lo más amplio por lo más amplios posibles sobre todo en esta situación de en de gobiernos de derecha con ultraderecha se convierte en una cosa como cada vez más prioritaria la apuesta por conformación de bloques lo más amplios posibles de carácter progresista y aquí evidentemente nos encontramos un mercenario que va a estar permanentemente abierto que es basarse en la convicción de que en España hay una mayoría progresista y feminista que esa mayoría progresista feminista tiene que ser capaz de expresarse

Voz 1093 39:45 que aumente fíjate el problema es que es toco con la lucha fraticida que se ha producido resulta difícilmente vendible estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo pero claro lo lo que ha ocurrido en Podemos desde ese discurso hasta hoy son dos cosas a mi juicio determinantes que es la lucha garrotazos que parece que hay un ADN en la izquierda española que le incapacita para no acuchillar se al amanecer y luego las decisiones personales que ha tomado

Voz 18 40:10 el señor a dirigentes de

Voz 1093 40:13 podemos máximo en su domicilio sometido a un referéndum que yo creo que se eso ha sido tumba nativo

Voz 1727 40:20 deja la mareo por sí sola Pierre que poco o como sea

Voz 1505 40:25 de cómo afronte podemos estas elecciones y el resultado que tenga

Voz 27 40:29 sí sí sí sino

Voz 1505 40:31 es capaz de sostener unos resultados razonables puede provocar que da discusión que teníamos antes en la mesa cabeza dándonos la razón a todos es decir que haya elecciones en abrí en octubre

Voz 3 40:45 bueno

Voz 1727 40:46 el bloqueo que anticipaba ayer Pablo Simón en estos micrófonos que no descartaba ese escenario es que claro porque ya

Voz 1505 40:53 todos apelamos a las elecciones como si fuera una especie de antídoto para todos nuestros

Voz 1727 40:59 exacto de Fierabrás que arregla esto es que los ciudadanos

Voz 1505 41:02 Nos no mueven tan fácilmente sus votos los ciudadanos nos están diciendo que hay una cifra a quedarse en casa no solo

Voz 1727 41:09 es que España es más plural de lo que queremos

Voz 1505 41:12 los imaginar lo que tienen que aprender esa entender

Voz 1727 41:14 sí lo hicimos una vez pues lo decimos otra vez después de la publicidad

Voz 35 44:36 tú

Voz 36 44:44 Luis Alegre

Voz 1727 44:45 que decía pero porque hacemos este análisis tan depresivo de la división de la izquierda cuando en la derecha estamos viendo que se han dividido y hacen una competencia virtuoso

Voz 12 44:54 para hacer una virtuosa no sólo que se han dividido en tres en tres opciones políticas sino que sus discrepancias las dirimen es secuestrando familia para robar pruebas apuntó la de pistola espiando según una gesta pillo no se dirimen sus diferencias a un nivel que no resulta ir representaba cuando es agenda Iker discutiendo en público parece que hay sólo donde y las discusiones yo lo gestionan vacía

Voz 1926 45:21 deja ateo Teo service es decir que la que la derecha resuelve sus diferencias con gesta pillos y apunta he visto la quizás ha exagerado

Voz 12 45:28 no no no hay episodios pero en fin es literal serán una día de Bárcenas secuestrada para intentar robar unos papeles que les incriminan esas son sus diferencias diferencia entre opciones políticas gris claro que hay diferencias y claro que que en ocasión

Voz 1926 45:43 me han hecho digamos han tenido comportamientos sin decoroso delictivos claro que sí que por cierto no son exclusivos de ningún partido por supuesto lo que quiero decir es que elevar el episodio al categoría como si eso definiera a toda la derecha todo digamos desde Ciudadanos hasta Vox a mi me parece que no es razonable dicho lo cual yo creo que lo que la conversación que se ha tenido antes con con su lo Ordóñez que que que ha sido muy muy contundente y me parece muy oportuna en la que ha sido muy crítica con digamos con en que en todos los aspectos que debía serlo sobre todo nos ha retratado la situación del Partido Popular de Pablo Casado es decir él es el que realmente se ha sumado en esa espiral nacional populista se ha mimetizado con Vox no quiere ser la derecha compleja habita sabe además que a diferencia de Andalucía en unas elecciones generales Vox es un problema porque el Vox puede suponerle al Partido Popular muchas decenas de escaños e que los restos en el reparto de los restos y ahí están haciendo no ocupación del espacio de Vox en el que ya deja de interesarles sin embargo quién si le interesa esa Pedro Sánchez que sabe que en esta en estas elecciones los partidos digamos que a los que más les conviene abril son al Partido Socialista

Voz 1727 46:52 pero bueno a partir de las diez cuando sepamos que ha decidido Pedro Sánchez vamos a seguir hablando de esto eh de expectativas de unos de otros pero tengo el regalo semanal de las papás muchas aunque Max Pradera no esté de acuerdo con esto le quitamos valor yo creo que ninguno muchas son algo muy serio muy muy serio y eso lo saben todos los españoles de todas españolas no serio que son ah por muchas bueno si tuviéramos hoy un Papa ocho metro no podría resistirlo lo que ha pasado esta semana imposible habría reventado habría reventado estaría en rojo parpadear hoy con todas las señales de alarma porque claro venimos de la Semana de Colón Marisol Rojas buenos días

Voz 1505 47:33 hola buenos días y dudo que tengamos mentiras tanta

Voz 1727 47:35 amorosas como aquellas no voy a negar que el manido

Voz 1505 47:38 yo este de Colón dejó el listón muy alto pero sí hemos encontrado mentiras el martes viajó a Madrid Joaquim Torra quería acompañar a los políticos ya los activistas independentistas en el día que empezó

Voz 1727 47:48 daba el juicio del pluses aprovecho para dar un

Voz 1505 47:51 en rueda de prensa defendió a los catalanes que quieren ejercer el derecho a la autodeterminación para hacerlo se apoyó en los resultados del referéndum ilegal del uno de octubre a ello voló poner

Voz 3 48:02 valor los trescientos mil catalanes que el uno de octubre votaron que no

Voz 1505 48:06 eso me parece importantísimo muy importante pero Torra no tiene clara la cifra porque apenas trece horas después estuvo en Onda Cero ese referéndum en ese referéndum hay doscientos mil catalanes que en esas condiciones mientras la destape

Voz 37 48:20 cuando van a votar que no a la independencia doscientos mil catalanes

Voz 1505 48:26 qué votan no en esas condiciones yo lo quiero poner en valor de un plumazo se han evaporado cien mil supuestos votos del no llama la atención que Torra que quiere poner en valor una cifra para construir su razonamiento no la conozca hemos consultado los datos que ofreció la Generalitat y en el escrutinio oficial del referéndum ilegal votaron por el no es decir por quedarse en España ciento setenta y siete mil quinientas cuarenta y siete personas

Voz 1926 48:49 ahí las cifras Teo eh las cifras que es lo más objetiva hable del mundo si las cifras que son lo más objetiva hable del mundo bailan de esta manera si me acuerdo el vio que será de todo lo demás el viejo gran maestro Julián Marías que decía España es el único país en el que se discuten hasta lo no pero realmente aquí he nuestra capacidad para para la discordia alcanza lo más insólito el dos dos podría dar lugar a una a una legislatura entera de conflicto Torra es uno de los personajes de la semana pero hay otro con nombre propio María Jesús Montero la ministra de Hacienda a la que todo el mundo ha aplaudido esta semana por su intervención en la defensa de los presupuestos

Voz 1727 49:27 del Gobierno los defendió con uñas hirientes en un el debate que ya adelantaba Marisol un tono de campaña electoral

Voz 1505 49:35 quizás fue esa intensidad la que la lleva a cometer un exceso esto presupuesto inca

Voz 38 49:40 cuentan las pensiones de catalanes de Rujano andaluz se elevan la renta a los trabajadores precario que cobrarán un mayor salario en Bagdad