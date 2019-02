Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 y recapitular a esta hora la información que les venimos contando está reunido el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para que el presidente del Gobierno comunique a su equipo a su Ejecutivo el anticipo de las elecciones generales la fecha fechas una incógnita estará desvelando en este momento el presidente que va a comunicar a todos los españoles en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa quienes acaban de contar de además que no va a ser comparecencia sin preguntas sin una especie de rueda de prensa aunque Nieves Goicochea con cinco preguntas tan sólo son esas las que va a responder el presidente no

Voz 1468 00:39 bueno si paras aquí siempre hacemos un truco periodístico es que en cada pregunta metemos dos o tres cuestiones con lo cual esperamos que las cinco sean unas cuantas más en principio habría mal había malestar porque el presidente pues eso iba a hacer esa declaración institucional aquí en el Palacio de la Moncloa no iba a haber turno pero al final han pensado que es verdad que llevaba el presidente estos días esta semana habéis visto cómo hemos intentado en el pasillo del Congreso de los Diputados en un en una intento tú

Voz 1727 01:05 cultual aunque no suena esta palabra por

Voz 1468 01:07 e intenta que el presidente no se dijera algo después del pleno de presupuestos en el que decayeron los presupuestos no quiso por dos veces y ahora es la primera vez esta semana ahora mismo cuando vamos a poder pregunta al presidente por qué ha tomado esa decisión que ha influido en esta decisión y cómo afronta las próximas campañas electorales Pepa así que ahora mismo está hecho el pasillo dentro de la sala de prensa al Congreso de Ministros de los periodistas las cámaras algunos asesores pero el presidente todavía no ha aparecido en el atril aquí en la sala de prensa del Palacio de La

Voz 1727 01:38 incluso a ojo Nieves Goicoechea porque Mariola Urrea lo de tumultuaria hasta que el Código Penal verdad sí

Voz 3 01:44 sí pero no vayamos a tener un disgusto que no vayamos a tener disgustos va por delante la palabra riña tumultuaria no tenga si me permites una cosa mira hoy por hoy empezar

Voz 1505 01:55 el tres de septiembre del dos mil dieciocho su nueva temporada entrevistando al presidente del Gobierno en La Moncloa te acuerdas perfectamente estuvimos allí yo me tocó ese día ahí encantada además de de haberte acompañado en ese momento el presidente a tus preguntas reiteró en más de una ocasión la siguiente respuesta respecto a los presupuestos tu pregunta era pro

Voz 1727 02:16 a los presupuestos y el siempre dijo

Voz 1505 02:19 estos presupuestos no son mis presupuestos estos presupuestos son los de Rajoy el tres de septiembre ya te digo a ti la clave de que sin Presupuestos no había legislaturas sin presupuestos sabía lecciones

Voz 1727 02:33 en ese estuvimos allí en esa entrevista en el Palacio de la Moncloa entre otros José Antonio Zarzalejos levantó recordaba también esta semana y Antón Losada lo recordábamos perfectamente porque es verdad el presidente ha cambiado Piñón muchas cosas pero en en la cuestión de los presupuestos su discurso ha sido ese estos no son los míos voy a intentar tener otros si no puedo la legislatura se acorta en medio hay que recordar el viaje a Guatemala donde en Antigua dice aquello de no voy a marear a los españoles no voy a presentar un proyecto de presupuestos y no tengo garantías de que los voy a aprobar fue el despiste general el despiste general en en este tiempo

Voz 1889 03:11 lo que pasa que que claro Pedro Sánchez ha cambiado mucho de opinión entre según la doctrina de Carmen Calvo cuando simplemente era Pedro y ahora que es el presidente Sánchez pero esto de los presupuestos lo ha sostenido como presidente Sánchez

Voz 1727 03:22 salvo ese paréntesis se asesorado has eso

Voz 1468 03:25 también ha dicho el presidente que gobernaría hasta que pudiera es decir el momento que no pudiera gobernar que no pudiera aprobar más leyes más decretos convocaría elecciones también lo dijo antes de Navidades en algunos encuentros privados que tuvo con algunos periodista

Voz 1727 03:38 así es que el tiempo va muy deprisa y el tiempo político que en España es vertiginoso en los últimos años porque cuántas veces hemos dicho en los últimos meses que no estaba nada claro que los independentistas apoyaran finalmente los presupuestos bueno eso es lo que ha ocurrido lo cosa que en medio hubo la gran crisis del relator hubo la gran crisis política dentro del propio Partido Socialista pero este escenario el escenario de los independentistas no apoyan los Presupuestos porque va a coincidir en el tiempo con el comienzo de juicio Mariola Urrea lo hemos analizado desde septiembre prácticamente todas las semanas efectivamente

Voz 1505 04:12 sí yo creo que cuando pase un poco el tiempo hice resuelvan estas elecciones tendremos que volver a esta escandalera yo utilizo la palabra conscientemente que se montó entorno al relator porque a mí siempre me ha parecido una escandalera absolutamente

Voz 1727 04:31 inflada is sin motivo sí pero las consecuencias que tuvo el episodio relator son una cosa Illa gestiones otra gestión claro un desastre por parte del Gobierno y de los protagonistas de este episodio un desastre de gestión besos sin duda eso yo creo que no es discutible en el termino haré ellas están prepara comunicaciones en términos similares despejando

Voz 1468 04:51 el camino sí parece que están preparando algunos asesores el presidente del

Voz 1727 04:54 viento oye lo que en algunos instantes antes

Voz 1468 04:57 hemos enfocada a la cámara hacia la puerta por la que suelen pasar los presidentes los ministros para comparecer en la rueda de prensa está al mismo Carmen Calvo Isabel Celaá ya están entrando en la sala de prensa y falta que veamos al presidente del Gobierno que lo hará en breves instantes Pepa así que en la primera fila acompañarán al presidente en esta declaración la vicepresidenta Carmen Calvo La ministra portavoz Isabel Cela que por cierto luego también comparece era más tarde notar rueda de prensa después del Consejo de Ministros para explicar lo que es el acuerdo los acuerdos del Consejo de Ministros ordinario que empieza después de que el presidente del Gobierno acabe esta declaración institucional ahora mismo el presidente del Gobierno entra con una sonrisa en los labios en la sala de prensa diciendo buenos días a los periodistas se dirige ahora al atril Pepa

Voz 1727 05:50 toma la palabra

Voz 1722 05:52 comparecencia de prensa quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción es una de las principales responsabilidades de la presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte un futuro que conquistar un modelo de sociedad que construir y hacerlo explicando las razones los argumentos los porqués del horizonte propuesto de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración hace casi nueve meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas el partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular por enriquecimiento ilícito aún hoy se siguen investigando y siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción hace casi nueve meses me España sufría un gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españolas Gobierno acosado por la corrupción y sumido en una parálisis legislativa un gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría buena parte sufren buena parte de la ciudadanía de nuestro país la no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y también de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyará el cambio de Gobierno con una moción de censura y lo hizo legítimamente lo hizo al amparo del artículo ciento trece de la Constitución española artículo que dota quiero además volver a subrayarlo de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados que son elegidos a su vez por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que no olvidemos es una democracia parlamentaria conviene recordar nunca olvidarlo como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructivo y me parece importante quedarme subrayar aunque sea por unos segundos esta característica tiene que ser constructiva porque con ello se permite dotar de estabilidad de certidumbre de confianza a nuestro sistema político no se vota echará a nadie lo que se vota es la conformación de un nuevo gobierno con su programa de gobierno y eso es lo que se produjo en junio del año pasado esto es lo que hicimos respetar la letra y el espíritu de la Constitución española constituir otro gobierno y ofrecer otra alternativa

Voz 1727 09:02 otro horizonte necesario por otra parte

Voz 1722 09:04 de a nuestro país nombramos un gobierno de personas capaces de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad un Gobierno en definitiva abierto un gobierno no partidista un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente necesario en nuestro país el consenso y el acuerdo no la crispación gobierno con una clara vocación europeísta de convicciones progresistas un gobierno de izquierdas con compromiso social y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentados en su consejo de ministros a todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso por su trabajo tan intenso durante estos meses un gobierno que tenía una firme convicción gobernar para la mayoría unir a los españoles no enfrentarnos por encima de las ideologías unir a los españoles dar una respuesta colectiva a los desafíos que tenemos por delante la digitalización y la revolución tecnológica el empleo y el impulso empresarial el cambio climático eso y la despoblación la sostenibilidad nuestro Estado de bienestar la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y singularmente del Estado autonómico a igualdad de género la lucha contra todo tipo de desigualdad de exclusión social la educación de nuestros hijos la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores el horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes el primero la consolidación del crecimiento económico que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y la creación de empleo digno ese es el primero de los ejes el segundo la reconstrucción de nuestro Estado de bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y finalmente reforzar nuestras instituciones democráticas fruto de este intenso trabajo y me gustaría además subrayarlo porque es la primera vez que fructifica si prospera una moción de censura desde el minuto uno pusimos en marcha todo la maquinaria del Estado no solamente para que España no separar a sino que también orientada muchas de sus políticas hacia opciones políticas de contenido progresista y social fruto de ese intenso trabajo en poco más de ocho meses de gobierno tras años de parálisis se han aprobado en las Cortes Generales trece leyes se han aprobado más de veinticinco reales decretos ley sean traspuesto directivas que dormían el sueño de los justos que amenazaban al erario público su incumplimiento la transposición ISE ha recuperado la presencia europea internacional de España que hacía falta para consolidar el crecimiento la creación de empleo que era el primero de los ejes

Voz 4 11:57 el Gobierno aprobó poco a poco al entrar en el Gobierno un un plan de empleo digno

Voz 1722 12:04 que ha transformado en contratación indefinida más de cincuenta mil empleos precarios se ha aumentado en un veintiséis veintidós por ciento el salario mínimo interprofesional acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos que representan a más de tres millones de hombres y mujeres en nuestro país se ha movilizado también políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios llenar de oportunidades laborales la España vacía se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético fundamental para luchar contra un desafío global como es el del cambio climático sea derogado el impuesto al sol se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética se aprobó también una nueva ley hipotecaria se ha dinamizado el sector de la ciencia que ha sido vilipendiado durante siete años de la anterior administración se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país Itziar armado el compromiso no solamente de este Gobierno sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización el sector primario y la creación artística y cultural esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas y el resultado de esta política económica que es rigurosa pero no exenta de compromiso social ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto mayor que las principales economías europeas del año dos mil dieciocho se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles pre crisis en nuestro país el segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuye a la mayoría social de nuestro país en España es un país que sí tiene un problema fundamental es la desigualdad la desigualdad social la desigualdad de género también la desigualdad interesará nacional hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades la precariedad y las dificultades para poder emanciparse por tanto no es útil ni es justo un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad el objetivo por tanto que nos propusimos fue reconstruir el Estado del bienestar por ello recuperamos la universalidad de la sanidad pública garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones revertir los recortes educativos las becas impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género reconocemos el derecho a voto de cien mil personas con discapacidad que no lo tenían reconocido impulsamos una nueva ley de lucha de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil que afecta al veintiocho por ciento de los niños y niñas en nuestro país Nos comprometimos con la agenda veinte treinta reforzamos la legislación civil procesal en materia de discapacidad ante enfermedades también que afectan a personas de mayor edad el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia no estas instituciones lo que se dice sé que es la regeneración democrática no solamente poniendo en pie un gobierno abierto un Gobierno ejemplar poniendo fin a un Gobierno asediado como he dicho antes por la corrupción sino que planteamos también garantizar una Radio Televisión Española pública objetiva y plural el impulso la memoria histórica dar cumplimiento al mandato parlamentario y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos la creación también de una nueva autoridad macro prudencial que supervise de respuesta a futuros desmanes el sector financiero que tanto han afectado a la clase media trabajadora nuestro país fuera impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedida así demandadas por la sociedad determinados colectivos una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos y una reforma constitucional para dejar de hablar de llamar a las personas con discapacidad o con distintas capacidades disminuidos físicos psíquicos o sensoriales que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución no quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor oferta pública de empleo de la década que se ha puesto en pie durante estos ocho meses de gobierno y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el Gobierno y por supuesto el refuerzo del Estado autonómico el esfuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales impulsando las conferencias bilaterales entre el Gobierno y los distintos gobiernos autonómicos recogidas en los estatutos y que desgraciadamente durante estos últimos siete años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno la voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma la que ha caracterizado al Partido Socialista y mi persona cuando estado como líder de la oposición hoy como presidente del Gobierno nosotros dentro de la Constitución y la legalidad estamos dispuestos a hablar a dialogar y a encontrar una solución dentro de la Constitución todo fuera de la Constitución nada eso lo han sabido todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición la única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses antes de la moción de censura es que antes el gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español mi persona en cambio hoy por desgracia en estos ocho meses de gobierno no hemos contado con la lealtad no al Gobierno sino al Estado de la oposición conservadora consolidación del crecimiento y la creación de empleo reconstrucción del Estado el bienestar porque es importante crecer pero sobre todo es importante redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática en nuestro país con las instituciones y en particular con el Estado y todo ello insisto se ha materializado en más de una veintena de reales decretos leyes trece leyes que a mi me parece que han hecho mejorar a España sin duda alguna que han situado en nuestro país en mayores cotas de crecimiento lo de justicia social iré ejemplaridad todo ello insisto en poco más de ocho meses pero junto a lo logrado que ha sido mucho y creo que ha sido importante para este país junto a lo logrado debo recordar lo bloqueado lo paralizado lo bloqueado y lo paralizado no por una falta de mayoría parlamentaria que existía sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios por una oposición que no atendido a razones está alejada de los parámetros del sentido común de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición que no antepuesto en definitiva el interés general habrá antepuesto otros intereses pero desde luego no el interés general que ha bloqueado leyes importantes muy importantes en su tramitación en el Congreso de los Diputados muy importantes para el bienestar y la prosperidad a la ciudadanía con independencia de que a quién voten en los procesos electorales sea bloqueado por ejemplo la tramitación de la ley de eutanasia se sea bloqueado también la derogación de la Ley Mordaza sea bloqueado también la derogación de la reforma laboral sea bloqueado también la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero se ha bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral o la lucha contra la brecha salarial sea bloqueado también la tramitación de la ley sobre bebés robados las prácticas académicas universitarias externas la pobreza energética la protección a los desempleados la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas todo esto sea bloqueado sea paralizado no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular de ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso y finalmente el bloqueo a la tramitación de unos presupuestos sociales y quiero subrayarlo unos presupuestos sociales después de siete años de injusticia social de austeridad de recortes del estado de bienestar y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios unos presupuestos sociales que hubieran revitalizado por citar algunos ejemplos nuestro sistema nacional de dependencia que ha sido abandonado durante siete años de gobierno del Partido Popular la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de cincuenta y dos años las políticas de vivienda y sobre todas las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emanciparse mucho antes a edad temprana la educación con un impulso a las becas la formación profesional el empleo juvenil el impulso a la ciencia el retorno del talento que se ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis la transición justo esta de nuestra economía apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático y el cambio en consecuencia de nuestro sector energético unos presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas en definitiva unos puestos buenos para los españoles buenos para los españoles buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país con todo si quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española con todo y pese a que no haya Presupuestos porque así lo ha decidido la oposición quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados que has ido comprometida por el Gobierno de España que el alza del salario mínimo interprofesional el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España con o sin presupuestos están garantizados están garantizados Éste es el compromiso del Gobierno de España íbamos a cumplir con ese compromiso después de casi nueve meses de avance y de transformación es buenas para los ciudadanos el Gobierno esta semana España también esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país y por tanto si son los más sociales dos más necesarios en nuestro país y la disyuntiva que se nos plantea es clara como Gobierno a mí como presidente del Gobierno o continuar gobernando con unos presupuestos es que no son los nuestros y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país o bien creer como creo que España no tiene un minuto que perder que España necesita avanzar no dar pasos hacia atrás que España necesita empeñar todo su esfuerzo y todas las Mr días colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos entre las dos opciones no hacer nada y continuar sin presupuestos o convocar dar la palabra a los españoles elijo la segunda me España debe continuar avanzando debe continuar progresando desde la tolerancia y el respeto desde la moderación y el sentido común excluyendo la política de la crispación creciendo y creando empleo de calidad red distribuyendo la riqueza consolidando ir reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos cuarenta años sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y esas libertades el fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España por este motivo les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril he comunicado a Su Majestad el Rey esta decisión como saben de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento quince de la Constitución española tanto la propuesta de disolución de las Cortes como la fijación de la fecha de celebración que él sea anunciado a todos los españoles y españolas se materializarán como no puede ser de otra manera mediante un real decreto ley que será publicado en el Boletín Oficial del Estado en tiempo y forma estoy convencido convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía de que es posible recuperar la tolerancia el respeto el sentido común y la moderación dar la espalda a la crispación en nuestro país España es de sus ciudadanos no pertenece a ningún partido político es de los españoles España suya y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos en la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década de una nueva generación la España que gobernarán los jóvenes hombres y mujeres de hoy la decisión como siempre ha sido esta en manos de las españolas y los españoles ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas hilo que decidan siempre siempre siempre será un gran acierto gracias elecciones generales

Voz 1727 26:18 es el veintiocho de abril la fecha que estuvo todo el tiempo en el aire que acaba de confirmar el presidente del Gobierno lo ha comunicado formalmente a su Consejo de Ministros se activará el mecanismo para que se haga la convocatoria formal primera pregunta al presidente

Voz 5 26:31 de hoy directamente las Cortes hay tres semanas aquí buenas tardes eran tres semanas hasta esa disolución el cinco de marzo para convocar elecciones el veintiocho de abril y en ese tiempo se van a aprobar cuestiones simbólicas para este Ejecutivo empezando por hoy mismo como la Lomce proyectos de ley que no van a ver previsiblemente la luz en esta legislatura y que pueden dar pie a la oposición a decir que usted está empezando la campaña electoral desde Moncloa en este periodo por lo tanto le pregunto muy directamente porque no ha optado por la fecha del once de abril que supondría disolver las Cortes hoy mismo gracias

Voz 1722 27:11 bueno gracias que siempre cuando uno toma una decisión pues siempre hay personas que pueden considerar que otra fecha fue mejor no creo que esta es una buena fecha primero porque es importante hablar de España no mezclar debates cuando la derecha se manifiesta en Colón no no no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña se está manifestando diciendo aquello de que quieres a las ansias por tanto el debate es otro el debate es que España queremos que España defendemos es evidente que la derecha con sus tres partidos defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos solamente Khamenei nosotros defendemos una España distinta una España inclusiva una España en la que caben todas todos y creo que ese es el debate debates hablar de nuestro país de qué futuro queremos darle si queremos un una España constitucional orgullosa de sus derechos de sus libertades que hace la transformaciones para conquistar su futuro o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor al contrario y ese es el debate que hay que proponer desde los partidos políticos a los españoles que España queremos y desde luego la nuestra creo que durante estos casi diez meses que va a representar el mandato como presidente del Gobierno ha sido bien clara modernizar nuestra economía crear empleo digno redistribuir el crecimiento ejercer la labor política de una manera humilde noble ejemplar limpia fortalecer nuestro estado en todos los ámbitos desde las instituciones respetando al Congreso de los Diputados Cortes Generales a también el Estado autonómico ser firme en las convicciones humilde los planteamientos pero también decidido en la necesidad de ganar el futuro como país hay muchos desafíos por delante los he dicho antes no solamente están los urgentes que los sueldos y los empleos de los trabajadores y trabajadoras es también la educación de nuestros hijos y nuestras hijas es la sanidad como sostener el sistema público de pensiones son abrir debates que están vinculados con la revolución digital con la reindustrialización con el cambio climático con qué tipo de democracia queremos en definitiva qué tipo de país queremos unos plantean un país en el que solamente ellos nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón que defiende este Gobierno ha defendido durante estos ocho meses seguirá defendiendo en la campaña electoral

Voz 1727 29:55 segunda pregunta el presidente muchas gracias presidente usted

Voz 6 29:58 siempre nos dijo que quería agotar la legislatura no ha podido han sido ocho meses y medio le quería preguntar si lo considera de alguna manera un fracaso personal sí que que cree que usted podría haber hecho para alargar algo más la legislatura en concreto si se arrepiente por ejemplo a de haber presentado los presupuestos que al final es lo que ha precipitado todo esto

Voz 1722 30:16 bueno gracias Carlos yo yo creo que un gobierno que tiene que hacer es cumplir con su tarea cuál es la tarea de un gobierno aprobar leyes gobernar avanzar en el momento en el que no puede gobernar avanzar porque las razones partidarias de otros a formaciones lo que deciden es bloquear hasta incluso presupuestos que son buenos para los españoles o presupuestos que son buenos en este caso para Cataluña pues tomar decisiones y una de las tareas principales de un presidente del Gobierno y de un Gobierno cuáles sino presentar su proyecto de país en forma numérica con las políticas sociales en dependencia en sanidad en educación en becas en ciencia en cambio climático en transición energética en dignidad laboral en protección de las personas más débiles de la pobreza infantil lo de los desempleados de larga duración creo que es evidente nosotros tenemos teníamos que presentar nuestros presupuestos lo hicimos lo hicimos desgraciadamente no salió adelante pero también les digo hay derrotas parlamentarias que son victoria sociales y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta este Gobierno que es lo que queremos para este país para este país lo que queremos es justicia social e igualdad son libertades es progreso es dignidad laboral es crecimiento es modernización de nuestras estructuras de crecimiento es abordar las grandes transformaciones que exige necesita nuestro país y España no merece quedar varada intereses particulares y partidarios de unos y de otros que solamente encuentran en la descalificación y la crispación su forma de hacer oposición yo no voy a entrar en eso nosotros a reformar a transformar de manera humilde a pedir la confianza de los españoles y españolas porque ellos son al final quienes van a decidir el futuro que quieren para su país e insisto lo que decidan bien decidido estará

Voz 1727 32:17 es la primera vez que vemos al presidente de no someterse a una rueda de prensa eh porque lleva lleva semanas compareciendo pero no respondiendo a lo que le preguntan los periodistas vamos a escuchar la tercera pregunta de está encantado con la decisión final de los partidos independentistas no

Voz 1722 32:36 respecto a lo a lo segundo Yolanda de diré que metí el el independentismo siempre ha sabido dónde está el Gobierno mucho ruido crispación insultos de la oposición de llevamos los debates a lo absurdo en realidad la oposición plantea debates que son si me lo permiten absurdos por infantiles porque si planteamos los argumentos de la derecha durante estos ocho meses eso que significa que la votación de Presupuestos entre el Partido Popular Ciudadanos y los grupos independentistas que han propiciado tumbar estos presupuestos también ha habido pactos ocultos lo digo en tono sarcástico esta respuesta de presión

Voz 1727 33:26 frente lo Mariola Lluís es estaba reproduciendo algo de que empezamos a ver en los últimos días entre todos los miembros del Gobierno que están participando ya en esta campaña electoral en la que estamos evidentemente y es que dispara más contra la derecha que contra los independentistas Mariola sí le han preguntado por la ruptura que han propiciado Esquerra y el PDK él responde con con la derecha

Voz 1505 33:47 claro pero yo creo que es es según su contraparte no el independentismo nunca ha sido no deberíamos ponerle eh ni colocarlo en el eje de la política española

Voz 1722 34:00 el camino el eje de la política española lo marcan

Voz 1505 34:02 la izquierda la derecha lo debería marcar políticamente la izquierda la derecha que son quiénes aglutinan y ensanchan más voluntades en torno a esos dos proyectos de país que en el fondo son proyectos de país

Voz 1889 34:12 yo creo que esta es la la clave de lo que de lo que está señalando ha abierto el discurso hablando de ofrecer un horizonte futuro compartido sabiendo la perfección que si no se tiene ese futuro compartido surgen y brotan las fuerzas más oscuras los los sentimientos más amargos del miedo

Voz 1727 34:28 la de la de la has del resentimiento el odio y en ese sentido un arbolado

Voz 1889 34:35 proyecto de país que está claro cuáles

Voz 1727 34:38 está claro quién se pone él vamos a seguir escuchando que es tan insólito esto de que el presidente responde a los a los periodistas que no me quiero perder ninguna pregunta casi más las preguntas que las respuestas

Voz 1722 34:49 siempre siempre siempre porque hay vidas para resolver también esta crisis como hay vías también para resolver la precariedad laboral eso lo tiene que hacerlo solamente el Gobierno lo hace el Gobierno con los agentes sociales como lo hemos hecho por ejemplo a la hora de de plantear un plan de empleo para luchar contra la precariedad laboral y que ha hecho que cincuenta mil puestos de trabajo que eran precarios hoy sean indefinidos o por ejemplo la protección de los autónomos es que gobernar es tejer alianzas es consensuar no compra contar lo que no insultar a política al menos como yo la entiendo es la de transformar desde la moderación desde el sentido común y no desde la crispación por tanto desde ese punto de vista ni una cosa ni la otra los otros siempre hemos estado de hemos estado ahí bueno pues el resto tendrá que explicar el porqué han tenido que tumbaron los presupuestos que yo creo que era una buena hoja de ruta también social para eh Cataluña respecto a la primera de sus preguntas le diré que desde luego nosotros que siempre hemos tenido una hoja de ruta clara determinada creo que en un Gobierno lo que tiene que hacer es lo que debe quiere que se espera del Gobierno pues que gobierna que tome decisiones que aprueba unos presupuestos esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años ha sido postergadas dama clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar

Voz 1727 36:35 es la última pregunta no es la cuarta la quinta Nieves

Voz 1505 36:39 esta es la que vamos a ver esta debilidad parlamentaria que es la que al finalmente ha ha tumbado su Gobierno volvería a reeditar los pactos con los que sí llegó a La Moncloa y qué le parece el veto de Ciudadanos

Voz 1727 36:51 es usted tiene algún tipo de vetos contra alguna formación

Voz 1505 36:53 hacia

Voz 1722 36:55 bueno yo yo My permíteme que eh simplemente discrepe de el calificativo porque hombre Éste es un Gobierno que en ocho meses aprobado veinticinco reales decretos leyes ha desbloqueado la tramitación de trece leyes en el Congreso de los Diputados por cierto ninguna ninguna en contra de los intereses de la mayoría social de este país da igual a quién voten esos españoles creo que es positivo revertir los recortes en educación creo que es positivo para todos los españoles recuperar la universalidad de la Asamblea

Voz 1727 37:32 bueno está claro que el presidente Teodoro León Gross responde a las preguntas hoy pero responde lo que lleve porque cada pregunta vuelva a hacer balance de lo que ha aprobado hoy de lo que se ha quedado en el tintero porque no tiene la mayoría suficiente recordamos veintiocho de abril elecciones generales un mes antes de que los ciudadanos sean convocados de nuevo a las urnas para municipales autonómicas y europeas la fecha que venía barajándose toda la semana es la que se confirma veintiocho de abril dice el presente el presidente hemos aprobado mucho en este tiempo inestable y de mucha debilidad gubernamental es verdad muchos decretos Theo pero ninguna ley

Voz 1889 38:10 bueno ha empezado ya desde luego vertebrar el discurso con el que va a ir a las a las urnas ya lo decíamos antes el la fecha corta del veintiocho de abril de permitía aprovechar digamos el impacto la lectura que dejaba el que le tumban los presupuestos tanto la derecha como también los independentistas hoy el discurso ha tenido mucho de lo intente todo de hecho hemos mucho hicimos cuanto pudimos lo intentamos todo no ha sido posible me ha sorprendido efectivamente o no me ha sorprendido pero me ha llamado la atención no sólo que responda a las preguntas lo que quiere que es una practicar relativamente habitual en los políticos sino que haya adquirido un tono en mi opinión excesivamente más con tono contenido excesivamente mitinero no hechos llamaba declaración institucional precisamente él le ha reprochado la oposición ha dicho una oposición que ha usado las instituciones para intereses partidistas a mí evidentemente claro que tiene una oportunidad tiene de todo el mundo mirando lo mismo que decíamos David Junquera en el en el juicio cuando tienes a todo el mundo mirando tienes la tentación de utilizarlo pero yo creo que que en algunos momentos ha sido su primer acto de campaña más que una declaración institucional

Voz 1727 39:13 es verdad que cuando uno disuelve nada menos que las Cortes españolas llama a elecciones tiene que explicar porqué eh es decir esto es exigible al presidente del Gobierno tiene que explicar por qué disuelve porque no es una cosa menor disolver las Cortes llamar a las urnas a los ciudadanos claro pero pero

Voz 1093 39:31 ahora ya debería estar respondiendo a partir de las ocho las dos cosas ha explicado ha explicado se disuelve ha dicho miren lo bien que lo he hecho comprueben cómo las fuerzas del mal de la derecha no nos han dejado avanzar más y mejorar las condiciones de vida de la gente que ha planteado a mi juicio es el terreno en el que se va a desarrollar en la campaña electoral aquí estamos los que defendemos España en la que cabemos todos ha repetido un montón de veces la palabra tolerancia respeto sentido común atacado la crispación habla de moderación humilde ejemplar es decir a dado de palabras déjame que ayudara en discursos déjame Calleja

Voz 7 40:09 qué voy a a Moncloa que no sé qué está pasando ahora mismo en cómo es que seguimos con las preguntas ajá eran cinco a priori pero se ha abierto la mano en Moncloa no seguimos ahora está apuntando el presidente de la pregunta cómo piensa usted conformando vamos a ver si deja algo más absoluta así lo haría de nuevo con los independentistas aspira a hacerlo conciudadanos la pregunta que no ha respondido ante

Voz 1722 40:30 pero vamos a ver por qué no dejamos primero que abren los españoles la yo creo que era importante no hacemos un ejercicio defendemos nuestra propuestas después en función de cuál sean las mayorías parlamentarias lo que es importante es no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias que es lo que se ha hecho en este país durante estos ocho meses se han escuchado cosas que a mi me parece que son muy peligrosas calificaron presidente ilegítimo calificaron presidente de golpista calificaron presidente de ser una persona que claudica que se humilla cuando cuando he sido líder de la oposición lo único que puedo decir el ex presidente Rajoy en la cuestión catalana es que estuve a su lado yo no me he encontrado a la oposición a mi lado se ha vuelto a perpetuar esta esta suerte de agravio territorial secular que tiene la derecha cuando están la oposición de que los socialistas vendemos la patria ellos garantizan la patria lo curioso es que la declaración unilateral de independencia los dos referendos hicieron con el Partido Popular en el gobierno por tanto yo creo que me importantes pude ir con humildad a la cita de las urnas con moderación con sentido común con firmes convicciones se ha referido a la ley

Voz 1727 41:45 aquí tímida de la moción de censura que lo convirtió en presidente probablemente de las acusaciones que se han hecho en en estos meses la que más le duele por lo que estamos viendo no y deban de una manera personalísima porque vuelve vuelve vuelve a defender la legitimidad aquel momento y que destroza también el debate en términos democráticos de este país cuando algo

Voz 1505 42:05 quién en democracia se permite cuestionar con la palabra falta de legitimidad a quién asume la presidencia del Gobierno estamos rompiendo las reglas del de la de el diálogo político del diálogo democrático es que esto es muy grave más allá de que a él lo sienta en primera persona los sienta con dolor no pero creo que eso es una de las grandes faltas de de espíritu y cultura democrática que se han vivido en estos meses llamarle el presidente ilegítimo creo que esto no ha ocurrido en democracia

Voz 1093 42:36 otros diecinueve insultos más no pero pero

Voz 1505 42:39 el proyecto pero una cosa es el de el cinco cero es que una cosa es el discurso a personas y otra cosa es exaltar las reglas de Rusia

Voz 1093 42:49 pero simplemente los dos forman parte de una política de crispación que es la que tiende de hacer el Partido Popular cuando están la oposición las patatas los hechos

Voz 1727 42:58 esta es la gravedad de lo que estábamos escribiendo es hechos alternativos colocarla narrativa política española en un lugar que no se ajustaba a la realidad ni a la sacrosanta Constitución española reconoce la moción de censura como una vía para poner fin a un Gobierno cuando se da una mayoría parlamentaria que cree que ha terminado su tiempo es decir es esa era la gravedad instalar a los españoles en los hechos alternar volvió sobre la Constitución que la crítica política pues por supuesto que sólo faltaba no que no se puede hacer crítica política a este presidente ya este Gobierno la dura pues bueno es que ese es ese es el trabajo de la oposición ese es el trabajo de lo posee de la posición de los medios pero hombre no cuestionar la legitimidad que está amparada en la arquitectura constitucional española

Voz 1889 43:43 claro porque una cosa el con Mariola es son los insultos personales y otra impugnar nuestro orden parlamentario que no es el sistema presidencial en el que todos y cada uno de los diputados y diputadas son representan desde el conjunto de la red pública suma vamos a Moncloa vamos a Moncloa perdona

Voz 1727 43:59 Luis de nieve ha terminado la rueda de prensa

Voz 1468 44:02 en Texas ha agradecido el trabajo en la prensa y ha dicho que en los espero que no sigamos viendo durante mucho tiempo

Voz 1727 44:08 bueno casi vernos Cycle podremos no pasaba esto

Voz 1093 44:11 es decir que

Voz 3 44:14 en qué situación nos veremos todos y cada

Voz 1727 44:16 a unos ha seguido el presidente de imagino defendiendo la gestión

Voz 1505 44:19 este este tiempo Nadal ha sido bueno

Voz 1468 44:21 pues además ha dicho sobre el proceso la última pregunta que esas y la respondido dice que reivindica reivindica la democracia que la justicia en este caso tiene que ir por su lado la política suyo este es el momento de la política el momento de que los españoles opinen ante el bloqueo que ha hecho como ha dicho varias veces la oposición en el Parlamento con todas las leyes que están ahora mismo paradas en la Mesa del Congreso de los Diputados Pepa

Voz 1727 44:42 no sé a vosotros pero a mí ha habido algún momento esto lo vamos a comentar enseguida en el que este Pedro Sánchez ha recordado a un José Luis Rodríguez Zapatero del pasado vamos anales

Voz 8 44:52 estarlo en unos minutos

Voz 2 49:29 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 49:32 Elecciones Generales el veintiocho de abril acaba de anunciarlo el presidente del Gobierno que ha dicho hay derrotas parlamentarias que son victoria sociales y que ha empleado tiempo en explicar a los españoles porque disuelve las Cortes los llama a las urnas un tiempo con presidente del Gobierno tiene que tomarse Oscar García pero creen ciudadanos que ha sido un mitin

Voz 1722 49:53 sí Pepa eso es lo dicen en el partido de Rivera ya plantean

Voz 1645 49:58 esa esa idea de que Sánchez está haciendo ya campaña desde La Moncloa fuentes de Ciudadanos aseguran que lo que ha hecho esta mañana en su comparecencia así en su comparecencia Pedro Sánchez ha sido un mitin que llegó al Gobierno mintiendo y que se va de de la misma manera a priori lo del veintiocho de abril era una fecha que no disgustada en ciudadanos ellos querían elecciones cuanto antes Nos dicen ahora que mirar el futuro que con ilusión veremos qué pasa Pepa por cierto con la manifestación que Ciudadanos había convocado para este domingo en Barcelona exigiendo elecciones ya con el heroísmo como

Voz 1727 50:30 cada Óscar sigue convoca bueno vamos a ver vamos

Voz 1645 50:32 a ver lo están decidiendo ahora mismo Rivera tiene previsto comparecer aquí en el Congreso de los Diputados

Voz 1889 50:38 dentro a las once y media de la mañana está Reus

Voz 1645 50:41 pero con su núcleo duro vamos a ver si mantiene esa esa convocatoria bajo qué lema au si finalmente se desconvoca como ya ayer nos deslizaba algún que otro líder de del partido naranja Oscares

Voz 1727 50:52 gracias a ti hasta luego es que esa manifestación o esa concentración vuelve a reproducir la fotografía de ciudadanos con Vox con el PP a Messi pico de unas elecciones generales esto cambió poco

Voz 1093 51:03 no claro es que la manifestación la concentración de Colom que fue un fracaso si lo analizamos en función de las expectativas que se habían depositado en ello no es que fuera poca gente es que no fue toda la que ellos pensaban que iba a ir retrató a Rivera no hay más que verlos codazos la la obsesión por no salir juntos en la misma foto con con Abascal bueno éste va a ser otro de los tapetes el presidente del Gobierno ha dicho las cosas razonablemente bien sea mejorado la calidad de vida de los ciudadanos hemos intentado soluciones de diálogo la crítica la centrado sobre las derechas y las derechas son las que les han desautorizado no sólo políticamente sino también en términos excesivos no con eso es usted ilegítimo etcétera ya en las que ahora van a tener la la la última batalla que hay que es quién de lastres un poco lo que ha pasado el efecto andaluz quién de las tres va a ganar porque Casado está convencido que va a ser el más votado pero a lo mejor resulta que no resulta que a lo mejor no es el más votado y nos podemos encontrar con una situación en la que Sánchez tenga el mayor número de votos en mayor número de escaños tenga obligación de formar gobierno Home unos apoyos que están en duda en este

Voz 1727 52:08 ya veremos nos quedan tres minutos os voy a pedir un titular pero quiero subrayar eso que decía que me recordaba Zapatero porque es verdad que habla de integración de diálogo pero sin embargo entra en una guerra cultural que es España y que España quería

Voz 1889 52:21 la totalmente a mí me ha recordado la mejor versión de Zapatero creo que presentara Sánchez como un radical Ultraizquierdista es absurdo no va a funcionar porque sencillamente no cuela sin embargo logra sacar de quicio llevamos a toda esa derecha que sólo está dispuesta a avanzar hacia el pasado

Voz 1727 52:37 deja deja que te iba a Rato queriendo hablar delante

Voz 1889 52:40 no bueno yo yo yo creo que mucha gente no puede entender porqué

Voz 4 52:44 al abismo no de de de

Voz 1889 52:47 han abandonando a Sánchez sino aprobando los presupuestos y yo creo que las explicaciones que en buena medida más proceden de Cataluña son el pulso interno que hay allí entre Esquerra y el PDK las próximas elecciones van a ser alguien lo titulaba hoy así entre Frankestein Ilan y Colón no la derecha Trip fábrica de Colón que diría ayer aquí la ministra bueno el horizonte Sánchez claramente hoy en ese discurso en el que no ha respondido a las preguntas sino que ha elaborado su primer acto de campaña ha sido muy contundente contra la derecha y con razón porque el discurso de la ilegitimidad es un discurso que para el llamarse bloque constitucionalista es indigno ha sido suave con la la digamos la opción Frankestein que es la que evidentemente el visualizar el futuro

Voz 1505 53:31 fíjate creo que está perfilando la campaña ya sobre la que el Partido Socialista va a organizar estas elecciones en Tormo no a los pilares más tradicionales de lo que es la socialdemocracia crecimiento redistribución cohesión social cohesión territorial avanzar una reflexión que tenemos pendiente de actualizar desde el año setenta y ocho como queremos convivir en este proyecto de país que es España las soluciones de unos y de otros no nos conducen a proyectos idénticos por lo tanto ahí está el espacio de la confrontación política perfectamente legítima y que tenemos que aclarar porque eso es lo que condicionará las soluciones futuras es una pequeña anécdota sin grandes importancia espero curiosa ha dicho el presidente que va a dictar un real decreto ley que va a convocar las elecciones eso real decreto el que convoca las elecciones y por supuesto es un Real Decreto que aprueba el que aprueba el Gobierno pero no un real decreto ley

Voz 3 54:37 compañeros hemos vivido otra jornada histórica jornada son históricos y los impares son histórico compañera tuyo ya incontables las jornadas históricas en las que nos queda