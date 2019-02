Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1645 00:00 son las once las diez en Canarias Pedro Sánchez ha anunciado que va a haber elecciones generales anticipadas el próximo veintiocho de abril entre los dos

Voz 1722 00:11 es opciones no hacer nada y continuar sin presupuestos o convocar dar la palabra a los españoles del colapso les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril el presidente

Voz 1645 00:41 el Gobierno ha comparecido en Moncloa después de un Consejo de Ministros extraordinario dedicado más de veinte minutos a defender la labor de su Gobierno antes de anunciar esta fecha hay después acusado por ejemplo a la oposición de plantear debates que ha calificado de absurdos vamos a Moncloa Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 00:56 buenos días y ha hecho un balance de la legislatura ocho meses trece leyes XXV decretos ley y otros proyectos paralizados en el Congreso por PP y Ciudadanos que anteponen sus intereses partidistas en lo que ha sido más propio de un filibusterismo parlamentario antes de bloqueo Un Gobierno debe poder aprobar sus presupuestos no ha sido así y por lo tanto decía el presidente deben hablar deben votar los españoles para decidir si damos pasos hacia atrás aun a España donde sólo caben algunos que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará o decantarse por un país que debe seguir avanzando donde caben todos y todas las españolas decía el presidente ya los independentistas el Gobierno ha dicho ha tenido siempre voluntad de actuar dentro de la ley no fuera ellos lo saben decía el presidente quiera Antonio la respuesta al fracaso del diálogo político iniciado hace meses sobre la crisis de Catalunya

Voz 1645 01:44 gracias Nieves en los próximos minutos se van a suceder las reacciones a esta hora ha convocado a los medios Pablo Casado y poco después lo va a hacer también Albert Rivera por lo demás noticia que ha avanzado la SER en Catalunya el Gobierno de esa comunidad va a llevar finalmente sus presupuestos al Parlament aunque había dicho que no lo haría si no tenía garantías de su aprobación el Govern quiere que quienes se oponen a las cuentas de Naji explicaciones Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 02:07 Fuentes de palabra acusan al PSC y los Comunes de no haber tenido voluntad negociadora y ahora dicen con la decisión de llevar las cuentas al Parlament estos dos partidos van a tener que argumentar públicamente por qué votan que no a unos presupuestos que según él guber benefician a todos los catalanes es un argumento que no convence a la responsable de Economía de los socialistas Alicia Armero

Voz 1 02:25 pero el diu que hagas frappe al dos mil dinares

Voz 1673 02:28 en declaraciones a la que Cuní romeros replica que sin una reforma fiscal en profundidad los ingresos extra de los presupuestos de Sánchez es imposible que las cuentas de Aragonés sean las más sociales

Voz 1645 02:37 en dos apuntes más los precios subieron en enero un uno por ciento dos décimas menos que en diciembre según el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística una subida menor que obedece a la contención de los alimentos de las bebidas no alcohólicas del deporte el Fútbol Club Barcelona ha renovado su entrenador Ernesto Valverde por una temporada hasta dos mil veinte con opción a otra más llegamos así a las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 1434 03:04 aquí en Madrid Se anuncian ya reacciones de los partidos al adelanto electoral pero de momento silenció por lo demás en la Asamblea primera sesión de la comisión de investigación del caso Máster sin el Partido Popular que no ha acudido en estos momentos comparece una de las profesoras afectadas en el caso Alicia López de los Mozos acaba de decir que Álvarez Conde les presionó para falsificar el acta de fin de máster de Cifuentes Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:27 buenos días aunque fue su profesor Alicia López de los Mozos no recuerda haber visto en clase ni a Cifuentes ya Pablo Casado también ha confesado como decías que como ya hizo también en sede judicial que su jefe el catedrático Enrique Álvarez Conde les obligó a mentir

Voz 4 03:41 creo que usted dijo en sede judicial que el señor Álvarez de la coacción no es eso cierto nadie me presionó a no decir la verdad el día que la Universidad de emite una rueda de prensa que pensó pues que no entendía nada no entendía por qué estaba diciendo eso no da Bakri

Voz 0861 03:58 a Alicia López de los Mozos también ha confirmado que estuvo presente en la reunión en la que Conde les obligo a pactar una versión para justificar la coartada falsa de la expresidenta madrileña

Voz 0137 04:07 a otro desahucio paralizado en a once

Voz 1434 04:10 a pies Paradis había fijado un nuevo intento de desalojo de Rossi de su familia pero ha sido suspendido por primera vez sin fecha Elena Jiménez buenos días buenos días ha sido la cuarta vez que la familia de Rossi se ha enfrentado un intento de desahucio hoy pasadas las nueve y media se ha parado

Voz 5 04:24 qué le diría

Voz 6 04:33 sí contenta porque no tengo donde ir por mucho que digan ellos no quieren tirar pero no tengo donde ir por lo menos bulimia

Voz 7 04:38 tras llegaban esas buenas noticias para Rossi los activistas contra los desahucios enteraban de que muy cerca en la calle lo a pies XXXVI estaba llevando a cabo otro desahucio Un vecino que lleva más de treinta años en el barrio ahora mismo comisión judicial cuatro agentes de la Policía reactivó

Voz 0137 04:51 estas están frente al portal gracias Elena tenemos ocho grados en el centro de la caída

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

cinco minutos diez y cinco aquí en Canarias

Voz 1995 05:32 los muy buenos días les hablamos de su lugar maravilloso estamos en el Castillo de la Luz la sede de la Fundación Martín Chirino querían este es un sitio espectacular y nosotros hemos venido carnaval a que esta mañana verdad sino se ha cruzado la la vida para nosotros le titulares muy claro estando en Las Palmas Gran Canaria el titulares Pedro Sánchez adelanta en Carnaval a partir de ahora gente disfrazada fingiendo que es lo que no es así que yo creo que con esa definición Nos nos vamos a quedar esta mañana es un placer deberá estar aquí con ustedes una vez más la radio volvió a demostrar una y otra vez que la vida se antepone a todo y que después de ese ese anuncio que acabamos de conocer y esas valoraciones y todo lo que nos queda claro sí vino tipo interesante en este país vamos a vivir juntos en un tiempo interesante pero ese tipo de decisiones fíjense acepta afecta de una forma mucho más decidida de la que creemos a la a la vida por ejemplo en la ciudad de Madrid el día veintiocho de abril se iba a celebrar un maratón la organización de este maratón acaba de lanzar un cómica diciendo tranquilos ya veremos qué hacemos es decir la política afecta a esa gente que esta mañana ha salido a correr a las seis dejo Machena y ahora no sabe si va a celebrar ese ese maratones uno todos y cada uno vamos a tener una una opinión sobre lo que estamos viendo esta mañana lo importante es que la vida cotidiana que hoy aquí en muchos lugares empieza el carnaval que esta tarde Michael a los niños del colegio hay que que la casa en que acordarse de comprar leche para mañana decir la vida sigue afortunadamente nosotros contamos esta mañana con alguien que es de estas hay un grupo selecto de personas que al conocer la fecha mira o no sé si ha pensado ALE veintiocho de abril y a partir de ahí una maquinaria ha empezado a activar como lo hacemos y cómo cómo no lo hacemos estival el excelentísimo señor alcalde de un Augusto alcalde de Las Palmas de Gran Canaria buenos días muy buenos días está entre la octava novena ciudad de este país

Voz 3 07:41 novena más adelante

Voz 0264 07:43 no Mursi de Palma por poco somos la novena ciudad

Voz 1995 07:47 la novela ciudades entonces vamos a utilizar la fortuna de estar aquí con con esta gente fantástica que esta mañana medida habernos para ser la voz de los alcaldes

Voz 3 07:57 no soy parte pero bueno pero en fin la vida

Voz 1995 08:00 desde el alcalde respira usted al saber que la fecha no coincide con ese buenos Súper Domingo no

Voz 3 08:06 hiper ver domingo aquí canaria hubiera sido sí

Voz 1995 08:08 la urna para que nos hagamos una idea se imaginan ustedes ir a valer con siete urnas ya común con una caja hay que ir a votar con la mochila

Voz 3 08:17 el mailing llegaban Caja Dámaso con las canciones porque clamo todas estas papeletas imposible de pero bueno

Voz 1995 08:25 en Canarias serán cinco el día veinte

Voz 10 08:27 seis de mayo diesel serán cinco urnas

Voz 0264 08:30 en Horna veinte días después de la de la generales sí que puede ser que tenemos también otra carrera está de de rally creo tenemos el

Voz 3 08:38 hay un rally en Ávila canaria el día veintiocho de abril para amigos del rally ya veremos no llaves

Voz 1995 08:46 vemos qué hacemos

Voz 3 08:47 porque es verdad que la vida había continúan es evidente pero bueno mantener una vida frenética España

Voz 0264 08:53 en una vivir médica el próximo día yo no digo que hayamos respirado yo hubiera preferido tener un proceso electoral en otoño sin lugar a dudas yo creo que todo lo que estamos haciendo en a nivel local autonómico lo hubiéramos preferido porque se mezcla la realidad nacional con la gestión local Hay creo que lo que la gente de votar en unas elecciones locales autonómica en lo que ha hecho el Gobierno en cada localidad

Voz 6 09:18 nosotros hemos hecho una gestión que creo que que ha puesto

Voz 0264 09:20 ciudad en en el mapa que ha mejorado la actividad económica que ha conseguido generar empleo ahora vamos a tener una veinte días antes todo el proceso que empieza allá donde vamos a hablar de otra cosa no pero bueno esto es parte de la vid de parte de la política

Voz 3 09:34 asumirlo pero tenemos la fortuna de estar rodeado de mucha gente

Voz 1995 09:37 que que bueno que hemos compartido este momento pues hasta que un rato escuchando por supuesto la cadenaser escuchando lo que tenía lo que tenía que decir el presidente pero claro cada uno ocho sus cuentas usted estará pensando como muchos otros alcaldes de España hay presidentes de distintas regiones y comunidades que haber yo pienso campaña ahora vale pero tengo unas elecciones que son el día veintiocho de abril difícil que de estas elecciones algún resultado Clar que hace difícil

Voz 0264 10:01 cuenta habrá un Gobierno el veintiséis de mayo

Voz 1995 10:04 difícilmente de ahí saldrá una mayoría absoluta con lo cual usted hace su campaña usted todos los alcaldes de España van a hacer su campaña electoral hablando de lo suyo de Las Palmas Gran Canaria del que sea mientras que se está configurando un gobierno que tardará con lo cual

Voz 0264 10:22 bueno el procesos previo porque ojalá las campañas escribieran estrictamente a los quince días previos a las elecciones que sería casi como empezar la campaña vuelvo a ver el comienzo oficial justo después de las elecciones no pero no es así y hoy estamos constantemente

Voz 6 10:39 en ese proceso de información a la ciudadanía

Voz 0264 10:41 se estos meses es verdad que vamos a tener un escenario de debate sobre realidades que tienen que ver con Catalunya bueno enmedio el proceso del proceso y todo esto va a enturbiar la situación y el debate de lo local podrá verse enmascarado pero yo espero sinceramente lo digo con sinceridad que al final porque esto cada vez más así la gente determina el voto dependiendo la la que se encuentra delante y en que se encuentre cinco os encuentre siete va decir bueno lo que se ha hecho a nivel local es una cosa de lo que se ha hecho a nivel nacional es otro lo que se ha hecho a nivel insular y la gestión local y también prevalezcan a lo local me interesa más a la gente no estoy convencido

Voz 1995 11:21 vale vale Agustí que decir para que no lo sepa que son partidos el Partido Socialista el titular le ha gustado en el que el sigo

Voz 0264 11:31 bueno podría haber sido Ollero ha sido el pregón del Carnaval empezar hoy también hubiera valido

Voz 1995 11:36 bueno nosotros hemos venido el titular para nosotros es Pedro Sánchez adelanta el el Carnaval es una época donde la gente claro es que no quiere pensar la más dura hasta el diez de marzo creo no

Voz 0264 11:46 sí sí está una fiesta en realidad ya hemos hecho un acto previo porque realizamos un acto en el que los candidatos a la distintos actos del Carnaval presentó la detrás las dietas reina infantil gran dama se presenta un acto previo al carnaval Isa convirtió en otra fiestas que lo hemos empezado ya antes pero es verdad pero ahora hay termina un mes después pero

Voz 1995 12:07 kale hay hay que ponerse a que bonencia estado un mes pero hay que poner

Voz 0264 12:10 bueno eso en una época lo que intentamos reducir intentó reducir a dos tres semanas pero nada

Voz 1995 12:16 pero qué es el carnaval empieza hoy quince de febrero y hasta el día de marzo

Voz 0264 12:19 efectivamente algunos dicen que por eso tenemos el mayor fracaso escolar en esta fecha pero bueno yo creo que

Voz 3 12:26 pesar de que somos una ciudad mucho más feliz miramos al mundo con

Voz 0264 12:30 buena cara a traemos a mucha gente en esta fecha

Voz 1995 12:33 no no es garantizar esto seguro aquí cuando hablamos de de poner siete borrascas que aquí usted apremios e en el Parque Santa Catarina que el sitio maravilloso que está muy cerca tienen premio a la mejor murga a la Reina a la comparsa al mejor grupo infantil a mejor lo difícil no es no ganar un premio en este carnaval sea

Voz 3 12:50 el premio al mejor otra previno que hemos tenido

Voz 0264 12:54 más de ochenta candidatos y candidatas a todos esos premios a que ojalá pudieran ganarlos todos pero no es así no pero sí es verdad tenemos muchos acto de hecho no lo que tiene que de Las Palmas de Gran Canaria que se parece a la ciudad muy cosmopolita lo hemos ido transformando al año lo lo bueno que tiene que tiene una parte tradicional e ha ido evolucionando y esto es lo que creo que nos ha colocado en el mapa como una fiesta internacional la Gala Drag no existía hasta hace dos décadas y lo hemos colocado en el mapa e es ha convertido uno de los escenarios más importante ir lomo hablamos no tenemos un calendario fijo cambiamos la fechas lo adaptamos a la gente de hecho hemos concentrado en el fin de semana que va del día uno de marzo al día cuatro-cinco Martes de Carnaval miércoles los actos más importantes no ese si alguien quiere venir a Las Palmas de Gran Canaria semiene semana luego pasa fantástico segregarse una semana más puede disfrutar de muchos más actos

Voz 1995 13:47 es decir que que era alcalde dice el cuatro cinco seis siete no que si hay que alargar el Carnaval se alarga bueno creo que el lo que hemos conocido rato esa noticia a ustedes les ha venido bien porque habíamos apuntado a mi querido amigo sueco troncal en buenos días le habíamos apuntado concurso de Drac pero iba a aparecer aquí pero apareció que quizá con la dimensión de la noticia no Ábalos no era nada oportuno e tu llegaste a esta isla el por primera vez hace varias décadas varias décadas cuentas

Voz 3 14:22 a San Agustín abriendo plaza sea de Piñero de turismo sueco bueno mis padres vamos que yo hace cincuenta años pues sin más o menos cincuenta

Voz 1995 14:37 años Tom calen este sueco vino has notado algún cambio

Voz 3 14:44 nada se ha vuelto a San Agustín ahora habito cambios según el juez la Premier Ades que ha visto palmeras inhibir claro en Suecia hay mucho Pino pero poco palmera no

Voz 1995 14:56 eh sobre la llegada de de los turistas usted tiene un plan para porque hay que hablar de todo y es un problema que este país hice ve muy bien en estas islas en las Baleares debe muy en la costa lo el turismo es una conversación que tenemos todavía pendiente no gusta muchos nos ha permitido elevar este país a a lugares donde lo pensábamos no imaginábamos que pudiéramos llegar pero mucha gente piensa que hay que empezar a regular por ejemplo el tema de los apartamentos turísticos e es un asunto que hay que regular es decir que hay que hacer algo yo estoy solo tiene claro

Voz 0264 15:25 a sin duda FIES acaba hablar de San Agustín en los a hacer cincuenta año bueno lo eh

Voz 3 15:30 primo en realidad en Canarias no es la primera es dolía bastante repetirlo centrando más fácil en aquella época en realidad el turismo en Canarias

Voz 0264 15:42 estaba en la ciudad de Las Palmas Gran Canaria en el Puerto de la Cruz en Tenerife el turismo los de masa el turismo en Canaria empieza el siglo IX pero Time masa a los años sesenta setenta en esta ciudad en los años ochenta desaparece de Las Palmas de Gran Canaria traslada al sur de la isla donde sólo grandes complejo turístico es un fenómeno que ya conocíamos en Canarias lo que nos llamen Baleares lo conocían en la costa e mediterránea lo que pasa es que en las plataformas digitales lo han trasladado a la zona urbana y lo han multiplicado de forma exponencial esto se ha convertido también en un problema cierto

Voz 1995 16:20 tiempo en una actividad económica importante

Voz 0264 16:23 nosotros estamos reactivado desde el punto dicta del turismo estamos encarando un veinte por ciento de aumento turístico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria son dato que sólo se daba en los años ochenta cuando el boom del turismo en toda España y al mismo tiempo eso ha provocado un boom en la ciudad de La Palma deben canaria de la vivienda vacacional de la que más ha crecido en toda España que pasa que esto es una competencia de las Comunidades Autónomas pero los ayuntamientos tenemos que Bush

Voz 3 16:46 pero creemos que poner coto tenemos pocos

Voz 0264 16:48 instrumentos para hacerlo pero en Las Palmas de Gran Canaria verdad que tenemos una normativa que desgraciadamente si no se cumple como debiéramos porque no tenemos instrumento para fiscalizar la porque no lo han quitado del punto de vista legal pero que tiene que ver con que oiga si alguien está generando actividad económica hay gente que está viviendo de esto muy bien pero no puede haber una molestia ni un problema con los residentes actuales nosotros in pedimos que haya viene vacacionales que no te gana exceso separado de la de la vivienda e residencial étnica iban el mismas alturas que lo viviendas residenciales de todo un elemento distintivo importante así todo la actividad leyenda ocasional sigue existiendo en esta ciudad una ciudad que está generando la construcción de veinte hoteles nuevo porque tenemos un boom como decía turístico importante en este momento estamos están conteniendo veinte hoteles nuevos en la ciudad de La Palma de Gran Canaria porque el aumento ha sido muy grande sobre todo con la llegada a los cruceristas

Voz 1995 17:38 a mover metido una a la capital en la que estaba garita mañana llegaban crucero un barco enorme estoy leyendo ayer nosotros hablamos del Poli amor venir porque estaba por llegar fue esa Valentina a lo que procede de las hablamos del del Poli amor usted Gobierno política Rebollo sellaba por donde va es que hay que mezclar el Carnaval San Valentín la política pero usted es partidario entonces por supuestísimo

Voz 0264 18:04 eh en política es una buena guía por el amor que usted gobierna con nueva cara

Voz 1995 18:09 varias con las formas puede que es posible aquello de la canción dos no estar loco

Voz 0264 18:15 más creo que somos un ejemplo a nivel nacional lo iba más con orgullo creo que efectivamente para sepan La Palma Gran Canaria dará gobierno yo soy del Partido Socialista probó Ramos con Nueva Canarias una fuerza nacionalista de izquierda Icon podemos bajar la la forma que se presentó la anexión a que se llamaba Las Palmas dirán que me puede que podemos Equo entre Izquierda Unida etcétera es decir gobernamos todo dentro del Gobierno no es un apoyo externo es decir hemos gobernado durante cuatro años casi ya eh yo creo que con una absoluta estabilidad hemos demostrado algo que les ha costado entender incluso a mí correligionario en el resto de España que que esto se podía hacer que no que era válido tener eh a todas las fuerzas políticas de la izquierda dentro del Gobierno para demostrar que eso podía gobernar conseguirá con estabilidad genera actividad económica que sepuede generar empleo y que no iba a haber ningún cataclismo que si lo hacíamos con expulsando a las otras cosas Izquierda por no creíamos mezclar no a un gobierno que a provocar mi estabilidad política hay mal gobierno lo que creo que lo hemos demostrado empezado Gobierno otro

Voz 1995 19:17 ah pero mire ayer conocimos a mí toda mi me fascinan porque una vez que abrir la mente ayer conocimos hablamos con una persona que tiene una pareja que Suez tiene otra pareja y espero que esa persona no es pareja de la otra parejas es de la suya

Voz 0264 19:33 la divertido

Voz 1995 19:35 es verdad que al alcalde del podíamos rebuscada eso nos hemos venido esta esta maravillosa ciudad siempre es una alegría llegar a estas islas verdad cuando dicen el tópico o las Islas Afortunadas y si principio yo lo entiendo cuando llegas allí dices ahora entiendo lo de porque las llaman las afortunadas y entiendo que resulte Moon para ustedes muy difíciles aquí yo conozco algunos buenos canarios

Voz 3 20:00 unos Pablo González Batista es esto

Voz 1995 20:02 Mañero que es de estas islas pero es difícil salir de aquí alcalde nacional aunque sea usted lo ofrecen en este nuevo Gobierno perdone usted sería Madrid

Voz 0264 20:12 bueno yo soy candidato de nuevo a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 1995 20:15 sí sí sí que le gusta viajar mucho como todos los canarios

Voz 0264 20:17 estaba viajar mucho pero en este momento creo que lo realmente importante es un reto espectacular que volverá a gobernar esta ciudad hombre estiman la mesa serían fantástico y creo que debe haber más canario en Madrid lo digo con sinceridad para que tengamos una perspectiva distinta de cómo les vemos a dos mil quinientos kilómetros de distancia inestables estancias porque desde la distancia ACB un a veces en forma de otra manera la la situación de otra manera y creo que nosotros con nuestro talante aquí en Canarias creo que deberíamos crearíamos un toque distinto a la realidad de Madrid sin lugar a dudas cuando ha pasado creo que lo hemos pronto novio ministro incluso canario eh pronto la emigración odio presidente canario pero esta democracia por lo menos pero desde luego si ha habido ministros varios muchos alguno alcalde de esta ciudad e Irlanda otro perfil pero bueno e ya digo centrados en Las Palmas de cuestan a cuestas

Voz 1995 21:09 aquí lo entiendo y viene mucha gente aquí también

Voz 0264 21:12 a nuestro fuerte en que viene algo

Voz 1995 21:14 lo créame que me los ultimos meses hemos recorrido todo el país en Pontevedra Jaén hemos estado en muchas ciudades y siempre es un verdadero lujo y creo que que los oyentes de la Cadena SER también lo valor la con con la gente que está en la primera línea de la defensa de la vida de los ciudadanos que porque al final la vida lo que vemos es lo que por las palmeras que vio tome el primer día que yo hace cincuenta años aquí hay grandes cuestiones políticas esta mañana Pedro Sánchez ha y un memorando de relato donde los bello pero luego están las las cuestiones de de la política de la realidad y ustedes manejan Un paseo básicamente de suyo por la mañana refleja muy bien mucho mejor el estado de una ciudad que el relato que que puedo hacer cualquier otra persona que

Voz 0264 21:59 que bueno a lo que decía Ribé este sociólogo alemán murió sé muy poco dictó la nueva modernidad la política local es lo más cercano al ciudadano eh vivimos una realidad totalmente distinta de la política nacional verdad que lo envuelve todo pero al final lo cotidiano cuando estamos en el en el en el día a día cuando estamos viendo la realidad cotidiana a los problemas de la gente algo muy sencillo y muy cercano esto es verdad que no son las grandes idea pero sí es verdad que es la gestión de los conflicto diario el y un político local tiene que estar permanentemente de metido en esto es el que busca soluciones más rápidas que la gente vea esto se palpan eso la política local es fantástica muy dura eh yo simple llamó la trinchera no de la política pero es lo que la gente al final te exige como responsable público en el día a día las grandes proyectos evidentemente transforman mundo hoy ya Estados pero luego lo nuestro trabajo es cotidiano y transformar la realidad diario

Voz 1995 22:52 pues a disfrutar el carnaval que se viene por delante el día veintiocho de abril el veintiséis de mayo Augusto Hidalgo alcalde de Las Palmas Gran Canaria feliz Carnaval y muchas gracias

Voz 0137 24:27 la vida de la primera licenciadas sordo ciega de España y Europa llegará a los cines la primera semana de abril treinta y siete años soy maestra dirigida por Miguel Ángel Tobías narra la historia de Kenneth Corcuera que comienza en Etiopía Kenneth de sorda de nacimiento Izaga desde poco después sus padres pastores pobres sabían que el bebé moriría si se quedaba con ellos la llevaron a una casa de acogida cuando tenía dos años allí sobrevivió alambre conoció a su madre adoptiva día

Voz 15 24:58 apareció ni mundo cambió muy difícil muchas

Voz 0137 25:07 conocimos a Genet hace cinco años a través de las noticias cuando consiguió una licenciatura universitaria en pocas semanas podremos conocer la aún mejor con la película me llamo Kenneth

Voz 3 27:28 los pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez

Voz 1995 28:56 síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1995 30:06 te voy a leer un mensaje Tom dice Stefano demo Alarcón dice salvando las distancias con la actualidad lo de entrar a las once es por lo de una menos en Canarias muy gracioso Stefano es un tío muy gracias a seguimos en Las Palmas de Gran Canarias

Voz 3 30:23 treinta minutos

Voz 1995 30:28 es un placer hoy arranca el Carnaval los hemos venido a uno de los mejores Carnavales del mundo antes de empezar la la entrevista que vamos a hablar a continuación quiero que escuchen me gustaría que todos los que están en esta sala que somos muchos y todos los que no se escuchan donde quiera que estén quiero que escuchen cómo aplauden los americanos todos aquí no se salva ni uno a la persona a la que estamos a punto de saludar

Voz 31 30:58 la Ud Socuéllamos escaldados

Voz 3 30:59 sí

Voz 31 31:00 que la persona que tenemos

Voz 1995 31:03 justo a nuestro lado ahora mismo está en el foco de la actualidad en Estados Unidos se bueno vamos a poner un poco más emociones estaban vetados tenemos música de show americano

Voz 3 31:23 un fenómeno extraordinario como nunca antes hemos conocido su nombre lo divino como los América como los hombres un poco más un hombre es Cristina Ramos

Voz 1995 31:40 miles de personas en el mundo hoy ha venido al carnaval aquí dice paseo que tengo que estar el carné pero muchos millones de americanos en estos momentos están pendientes de la decisión que tome para un programa de televisión llamado America's Got Talent en su edición de Champions es decir los mejores de los mejores conocerán el próximo lunes quién es el mejor entre los mejores bajo la música épica otra vez Chris Tena Ramos aplausos encantadísima saludar de situación seguro que la conoce Cristina se presentó a un concurso en España se llama Got talent España año dos mil dieciséis elige lo ganaste un año y poco después Cristina se presentó en la Voz México ganaste Ci también ganas ahora está concursando en la final de America's Got Talent de Champions hay un programa que tóxica en todo el mundo porque el Got Talent Safin

Voz 6 32:50 es un formato que se hace todo CIA

Voz 1995 32:53 a cien países bueno pues de los cien países hay una versión que acoge a los mejores de todas las versiones de todos los mejores de todas las versiones Cristina Ramos está en esa final en la final de la final en la final el final estoy poniendo nervioso y se

Voz 3 33:11 sí la verdad que se que que que es un sueño hecho realidad yo todavía

Voz 6 33:15 sigo sin creérmelo de hecho escucho los aplausos de los americanos como bien puso estas momentito y vuelvo a ponerme como una moto

Voz 1995 33:24 el lunes después de este fin de semana la vida de Cristina puede cambiar

Voz 3 33:29 es tan tranquila Cristina hombre ganó la forma nervioso

Voz 6 33:33 León se lleva por decirlo así

Voz 1995 33:36 o sea el lunes tu vida en un ex puede ser ya lo sé no va a cambiar nada de tu talento está ahí pero no te puedes convertir en una gran estrella mundial

Voz 6 33:47 bueno la verdad es que el hecho is puede sonar a tópico pero el hecho de de de de haber sido elegida ya por el por por Simon porque eso sí es como una especie de capricho que ha tenido lleva años

Voz 1995 33:58 pero tú dices por Simon porque ya es amigo de colegas de Google es el señor seguro que lo han visto han visto un vídeo en Youtube la televisión

Voz 10 34:07 uno muy inglés Moreno

Voz 1995 34:10 que está siempre a la derecha el hule la que tiene muy mala leche pan camiseta o con camiseta blanca muy muy muy informales que dice Sámano

Voz 6 34:18 pues te digo Simon decidió tenía el capricho de hacer un de Champions que era juntar a ser es el espectáculo nosotros esos americanos el espectáculo el mejor espectáculo del mundo pues aunando a las cincuenta mejores actuaciones a nivel mundial de de todos del mundo

Voz 1995 34:39 vale después de trece años pero había consejero verdad en trece años haciendo el formato en distintos países del mundo deciden que de esos trece años haciendo ese programa en todo el que eligen cincuenta actuaciones correctas cincuenta de esas cincuenta actuaciones ahí distintas rondas hasta que llega la final donde estás tú exacta sabremos el resultado el próximo al ausentarse

Voz 6 35:03 somos diez más las Wild Card que se llaman que es unas escogido de los que habían desechado habían escogido a dos más

Voz 1995 35:12 vale esta es la vamos a escuchar un momento para que se hagan una idea del fenómeno de Cristina vamos a escuchar que Cobo presentó sus credenciales interpretando el Blonde

Voz 3 35:47 es la misma BOC les la misma persona es Cristina voz operística

Voz 1995 35:51 qué va a romper todos los vasos de aquí y esta voz más rockera es la misma persona las típicas adaptación son

Voz 3 35:58 bestia parda animal salvaje la gente contigo se vuelve loca

Voz 6 36:04 sí supongo que que el hecho de de de aunar dos estilos tan diferentes show pues la verdad es que llama mucho la atención llama mucho la atención y supongo que por eso también la la puesta en escena la verdad que hay lo que se hace hace creo que de manera diferente hay una producción muy muy bestia

Voz 1995 36:25 si tiene oportunidad vamos a colgar las redes veanlo porque es es difícil estos días Ton ya nada te sorprende

Voz 3 36:32 bueno pues lo que hace yo entiendo que no hay vasos de cristal que no en vano provoca

Voz 1995 36:40 tiene una oportunidad de oro porque realmente sorprende ese programa generado fenómenos extraordinarios como es seguro que recuerdan el de Susan Boyle

Voz 9 36:48 eh

Voz 27 36:50 a eh

Voz 3 36:54 también recuerden una semana

Voz 34 36:58 me gustan mucho en este concurso

Voz 3 37:08 se presentó Cristina Ramos con una versión del bohemia raso y que vamos a escuchar

Voz 1995 37:31 la Vito

Voz 31 37:33 previsible pues bocina

Voz 1995 37:35 eran mujer con una gran cantando

Voz 31 37:38 todo todo bien hasta que de repente

Voz 3 38:05 público y Cristina aseguró

Voz 1995 38:13 hay un claro tres quilla ya sabe qué va la cosa nosotros no porque además el concepto nuevo espectáculo ya se ha disputado la final

Voz 3 38:24 y lo que quiero es pues saber quién gana

Voz 6 38:26 ya se han hecho en las elecciones y ahora lo que queda ese bueno el lunes expondrán lo que sea un espectáculo especial ya como traca final de fiesta de haremos una serie de actuaciones la fuera de concurso y luego se irán descartando cualquier mejor descarte hasta llegar al top five ese es el verdadera es es lo verdaderamente interesante el top paises una selección de esos dos se quedarán sin y claro esos cinco representará pues cada una de las categorías

Voz 1995 38:57 tú estás vídeos puedes andar tranquilamente

Voz 3 39:02 pues ya sé que no la verdad es que

Voz 6 39:04 que no tuve oportunidad de caminar libremente por México pero sí recuerdo que que Simon me decía tú en Canarias cuando sales a la calle tienen que pasarte por todos lados no ellos tienen un concepto muy diferente allí hay un concepto muy diferente de este programa eh son súper fans de este programa es como

Voz 3 39:24 Alperi porque tú lo que tienen que hacer es no andan titula limusina para darle la gorra

Voz 1995 39:33 mire fíjese vamos al año dos mil dieciséis antes de que de que Cristina ganara el en España yo desde Granada

Voz 6 39:39 México ya se presentaba visto manera porque has venido a votar en España pues he venido por una encerrona básicamente de Íñigo quién va a ser si no

Voz 3 39:48 que están que fomente están creando

Voz 1995 39:52 no sea esto es la típica historia no me una amiga que me apuntaba

Voz 6 39:56 pues es que es que fue a ver yo tengo te aclarar que yo nunca fui eh partidaria de este tipo de concursos

Voz 3 40:08 la mujer que está a punto de convertirse en una estrella mundial mil Got Talent americano me presenté

Voz 6 40:14 sido un triunfo e Ibi era

Voz 35 40:16 aquello y como como

Voz 6 40:20 no no me gustó como como haciendo lo viste yo no lo vi entonces supongo que tiene mucho que ver también el hecho de que vengo del clásico estudié yo yo yo termine la carrera de de de pedagogía del canto no tengo otro tienes otra otra forma de ver este tipo de concursos no lo ves como algo un poquito más de no más ese entonces pues no lo veía como algo serio como para para como plataforma para lanzar te mira tú hayan porque sin más

Voz 1995 40:49 bueno qué nervioso del próximo lunes la NBC y es la televisión americana vamos la gran televisión norteamericana conoceremos si finalmente el camino Cristina que ya ha cambiado ya es el camino y hasta muy a empieza a entenderlo tú disfrutas el Carnaval este fin de semana y luego ya lunes y eso era ya cambiamos

Voz 6 41:11 sí pero te digo lo lo realmente importante para mí ese eh porque ya no solamente para mí el hecho de estar ya en ese programa ya es un lujazo porque ten en cuenta que ahí están Susan Boyle están Pol Pot están yo ahí están todos todas las leyendas por así decirlo había es como como mágico listo le de verlos de poder hablar con ellos de de de conocerlos de diversos actuaciones de ver

Voz 1995 41:40 con Duratón Mines una leyenda Cristina está estar al está escuelas leyendas porque tú también

Voz 6 41:45 me me cuesta verme todavía así no pero pero no sé supongo que que sí que

Voz 1995 41:53 vamos a estar muy pendientes este llamamos el martes sens a pendientes de lo que el lunes por la noche millones de americanos por su broma que tiene una audiencia millonaria millonaria muchos millones para ver el talento y las capacidades vocales de Cristina Ramos que son descomunales por favor un aplauso enorme para ella

Voz 3 42:16 Nos Bages y toda la suerte del mundo a muchísima muchísima gracias por invitarme seguimos en Hoy por hoy oye desde Las Palmas Gran Canaria o placer

Voz 5 47:02 la sangre veo

Voz 3 47:04 a Rubén Castro habrá Alejandro de batallas Aristóteles la guerra no siempre se gana con la espada Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 14 47:14 SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1995 49:04 aquí seguimos en Las Palmas de Gran Canarias en este maravilloso Castillo de la Luz ignoto a todos los viernes hasta ahora hablamos de comida ya sé que no Fenosa hambre pero no podemos cambiar esto en estos momentos la gente que está delante de mí está somos dada porque nos a nosotros detrás de nosotros un enorme melón con el que es la cabeza de David de Jorge un aplauso para

Voz 3 49:32 era como ambiental rabia y lo melocotón

Voz 1995 49:37 esa situación David tú estás en una pantalla enorme estamos hace una conexión porque esto de las nuevas tecnologías y hay un montón de niño saludando T así que si tú estás detrás de mí en una pantalla enorme Sidibé mira que estés dando Delgado

Voz 3 49:50 pero si te enorme enorme enorme enorme

Voz 1995 49:53 así que por favor dejas de hacer estos gestos obscenos que que que el golpe que hay niños cómo estás

Voz 0477 49:58 bien estupendamente encantado con muchas ganas de hablar de bocadillos no hubo Catalina en dicho vamos a hablar de bocatas hoy

Voz 1995 50:04 sí porque estamos en uno de los sitios eh voy a decirlo yo lo digan ustedes los sitios donde se hacen los mejores bocatas del mundo sino

Voz 3 50:15 sí tiene muy claro eh lo tiene claro unos si resto no

Voz 1995 50:20 ese ratito ser latino que hacen unos eh lo puede llamar bocadillo o piano de cola más ameno por el tamaño puedes llamar de las dos de las las cosas cuál es para ti el tu bocadillo favorito

Voz 0477 50:31 por muchísimos me al que se tenga una lista a mí atonía patata jamón ibérico a casco por lo Pepito ternera con ajos me parece flipante me flipa es Luis plancha de jamón y que eso parece increíble el de hecho hizo en Pamplona así como con el pan caliente creíble panceta luego el vegetal pero me gustaría jeta lleno de pollo esa huevo duro de Baser dadas

Voz 3 50:52 oye todo esto no cabe entre dos no

Voz 0477 50:55 son dos distintos pero voy voy como equipo y luego el le onza de chocolate toda la vida luego también el prensado embutidos ese comics todos en el colegio como con jamón york salchichón mortadela chorizo luego me encanta el de cabeza de jabalí con guindillas picantes me gusta es es es increíble me gusta el de bonito con anchoa en salazón indica

Voz 0137 51:15 así Mahón esa ese también es menor

Voz 0477 51:17 luego el de lomo adobado con pimiento verde frito con bacon con queso me encanta luego el paté guarro el empate guarro súper cargado que aprietas Isasa del patio como por los costados ese Time me encanta y luego hay uno que comía muy mucho y creo que es el de jamón york recién cortado con el pan con mantequilla saco hiló uno muy de tu tierra Toni les sobrasada lo cata ahora me pareció un bocadillo increíble en fin eso es una lista que podíamos seguir hablando hablando porque la verdad que me gusta

Voz 1995 51:45 adiós pero déjame proteja una pregunta al cansa merendar decía que obligó queremos aquí delante de mí sólo amigo a ustedes escuchar todo esto les no les da hambre verdad tú escuchas a David de Jorge hablar y empiezas a salir algo por qué hay tanta y tan buena tradición de esas bocadillos hemos estado por ejemplo consultando la carta de un sitio mítico más conocidos de las zonas Gran Canaria sea hamaca Jonás se llama así es y unos cajón ahí ahí

Voz 0477 52:15 Aida gente poco participativa no no no

Voz 1995 52:18 este que no lo porque tú estás ahí como con poca ilusión no mira te violan la carta tienen bocata de cochinillo se de chorizo parrilla de empanada de calabacín con ensalada de col que eso bueno sacó a toda catalanes que lleva aquí hay uno que lo llaman el el canario el Canarias es que es el bocadillo aunque es un bocadillo de dos metros por lo si esto queda entre aquí el aeropuerto luego para para

Voz 0477 52:44 de todas formas que sepáis que en Valencia una torreta hacen el ex morcilla que es para las diez de la mañana con es un armario empotrado con mono puesto que allí tiene la verdad que tiene mucha hambre no hay hizo allí sabes que sobró mucha cebolla chorizo y esto pero son unos talibanes porque meten yo he visto metiera coliflor en el bocadillo ya sea de pánico si coliflor unos delitos a los valencianos

Voz 3 53:06 está tolerando la muda con que sofrito al hace voy a medida

Voz 0477 53:09 lo hizo hice de meten coliflor en el bocadillo que tenemos que estar el resto españoles callados valencianos sexo nos cerdos de forma coalición en el bocadillo pero bueno no está mal

Voz 1995 53:20 así David para tiques saco el tema de las salsas pero hay mucha gente que no conoció lo que había signos con mayonesa o con alioli con mantequilla que esta alza debe debe llevar remite