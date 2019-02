Hoy por Hoy (15/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once aquí en Cannes

Voz 1 00:03 las hora doce

Voz 1995 00:09 la actualidad de la Baña como cuestionario barcos muy buenos días

Voz 1018 00:11 qué tal buenos días qué bien has hecho escapando hoy a Las Palmas en un día como éste de verdad que lo siento pero tenemos que seguir con lo de las selecciones asunto mono temáticos este viernes hilo que nos queda después de un monólogo de veinte minutos para analizar su gestión de gobierno para denunciar la falta de lealtad de la oposición Pedro Sánchez dijo por fin la fecha les a Lucio

Voz 1722 00:32 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros que propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 1018 00:47 veintiocho de abril veintiocho de abril el domingo posterior de la Semana Santa un mes antes prácticamente de las municipales y autonómicas de mayo Previamente el presidente denunció el bloqueo político que ha impedido a su Gobierno sacar adelante asuntos como la derogación parcial de la reforma laboral la eutanasia o la pobreza energética elementos que van a configurar por tanto su proyecto electoral que de hecho ha puesto ya en marcha esta misma mañana unos plantean un país en el que solamente cabellos nosotros defendemos un país en el que acabemos todos todas esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza

Voz 1722 01:22 de Colón lo que defiende este Gobierno ha defendido durante estos

Voz 1018 01:25 ocho meses

Voz 1722 01:26 y seguirá defendiendo en la campaña electoral

Voz 1018 01:29 Sánchez ha admitido la inviabilidad de facto eso Gobierno tras la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos

Voz 1722 01:34 el Gobierno pues que gobierna que tome decisiones que aprueba unos presupuestos esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años así postrera las llama m clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar

Voz 1018 01:57 a partir de aquí la cascada de reacciones previsibles desde el PP su líder Pablo Casado que curiosamente está estrena hoy logo de comunicación con un cartel en el que prevalece el nombre del dirigente bajo una silueta con los colores de España que recuerda a la famosa gaviota islas letras del PP reducidas en un pequeño círculo a la manera del copyright casado también en campaña la calle Génova en un atril ante la bandera de España sólo la bandera de España sin la del Partido Popular y sin escatimar ni una sola descalificación a Sánchez José María Patiño

Voz 2 02:25 hemos tumbado a Pedro Sánchez Pablo Casado ha salido al ataque y ha sido contundente con el presidente del Gobierno a quién ha devuelto sus acusaciones de deslealtad

Voz 1995 02:34 la financiación por los otros esos presupuestos

Voz 3 02:38 hubieran tenido la contrapartida de la autodeterminación de Catalunya por dato nada deslealtad a la deslealtad ha sido del Partido Socialista de Sánchez

Voz 2 02:47 con el pueblo español el líder del PP ha acusado a Sánchez de mentir y ha reiterado que mantiene su vinculación con los independentistas el veintiocho de abril ha dicho los españoles deberán elegir entre otro Pedralbes con lazo amarillo o un partido el PP que tiene preparado ya el ciento cincuenta y cinco

Voz 1018 03:01 en rueda de prensa también a la sede de Podemos de Montero que está defendiendo el proyecto y el liderazgo de Pablo Iglesias

Voz 4 03:07 y es literal ha dicho que no le van a tener

Voz 1018 03:10 dar las piernas ante los poderosos Mariela Rubio sí en claro

Voz 0325 03:12 tono de campaña Irene Montero apelaba ya hoy al voto útil para que los reaccionarios no gobierne ni para que el diálogo con Cataluña sea una realidad sea de votar a unidos podemos decir

Voz 1995 03:21 el voto más útil para hacer

Voz 0814 03:24 políticas que cambien la vida de las personas el voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías el voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país y amenacen los derechos de las mujeres el voto más útil para cambiar la vida de millones de personas creo que todo el mundo lo sabe en España también en Cataluña es el voto a Unidos Podemos y el veintiocho de abril saldremos a ganar

Voz 0325 03:52 en cualquier caso podemos asegura que no tiene problemas con la fecha ya hizo primarias en diciembre y tiene configuradas sus listas además Pablo Iglesias ya habrá regresado de su baja paternal cuando empiece el mes de abril

Voz 1018 04:02 merece la pena conocer también la primera reacción de Ciudadanos de su líder Albert Rivera que no comparece en la sede de su partido sino en la sala de prensa del Congreso y está centrando su mensaje en criticar al Gobierno por actuar según ha dicho desde las trincheras ideológicas os García Rivera dice que hoy es un gran día aunque se han perdido nueve meses pide a los españoles que voten masivamente porque en su mano está aquí en España no se vuelva a pactar con separatistas y plantea los comicios

Voz 1 04:26 en el momento de abrir una nueva era política el Gobierno Franco ha muerto

Voz 0040 04:31 pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez sí puede reeditar resucitar a francamente así que para que sea entiendo resucita Frankestein tenemos que llenar de votos las urnas de votos naranjas pero de votos constitucionalistas de votos que le digan a Sánchez se acabó no puedes construir nada bueno para España con los que quieren

Voz 1018 04:48 acabar el presidente de Ciudadanos acaba de anunciar también que desconvoca la manifestación anunciada para este domingo en Barcelona bajo el lema elecciones ya el éxito dicen los obliga a desconvocar la sigue su rueda de prensa al escuchamos en directo aunque cobrará el además bueno pues los independentistas catalanes empiezan a reconocer con la boca pequeña utiliza no han seguido la estrategia más adecuada al tumbar los Presupuestos el hasta ahora portavoz del PP en el Congreso Carles Campuzano ha reconocido en SER Cataluña en conversación con Josep Cuní que tendrán que hacer las cosas de otra forma

Voz 1673 05:19 muy cultura alzar una política útil quiero seguir al servicio de la política útil constructiva en la búsqueda de Somosierra

Voz 5 05:26 está bien que a fin Sara la purita diciendo que hasta ahora la política que le han obligado a hacer nacido Martín no está tu útil

Voz 1673 05:32 yo creo que te yo creo que en el reto que tenemos por delante tenemos que aspirar a ser útiles como nunca a esforzarnos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora

Voz 1018 05:42 pues aunque parezca mentira vamos a intentar dejar dibujadas algunas otras cuestiones de este viernes com Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:48 nica todo se reúnen con la dirección de Airbus después de que la compañía anunciara ayer que deja de fabricar el A380 a las centrales esperan que la compañía detalle el cinco de marzo qué impacto tendrán

Voz 0824 05:56 España confía en que se busquen alternativas para evitar despidos el IPC se modera en enero y se sitúa en el uno por ciento según el dato confirmado hoy por el INE en ello ha influido la bajada de alimentos bebidas no alcohólicas y el transporte debido sobre todo a los carburantes que han subido menos este enero que en el mismo mes del año pasado

Voz 0325 06:12 lo cuenta la SER hasta un tercio de los maltratadores sin rehabilitación acaba incidiendo según un estudio europeo ese porcentaje baja hasta el siete por ciento cuando se someten a tratamiento

Voz 0824 06:21 la eludir la cárcel del Partido Demócrata estadounidense llevará a los tribunales la intención de Trump de declarar la emergencia nacional para construir el muro fronterizo con México la prensa norteamericana asegura que el presidente va a anunciar hoy un paquete de ocho mil millones

Voz 0325 06:33 con esa finalidad Francia anuncia el regreso de su embajador a Roma retirado tras el apoyo del Gobierno italiano los chalecos amarillos el presidente de Italia llamó a Macron lamentando que los líderes políticos se hayan dejado llevar por palabras o comportamientos inaceptables pues Toni

Voz 1018 06:46 no es algo de muchísimo que tenemos hoy en ciudadanos

Voz 1995 06:49 sí sí que lo hicimos bien escapando al carnaval en la escala les llevaba que el ha llevado contigo tan progre con la próxima a seguimos

Voz 6 07:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1995 07:11 Toni Garrido les cuento más o menos donde estamos estamos muy cerca del del Puerto de Las Palmas Gran Canaria al lado de un castillo en la Fundación Martín Chirino donde el genial artista tiene algunas de sus esculturas estamos en el puerto uno de los puertos más importantes de de España por supuesto pero también de Europa no hay nadie en Canarias pero hay muchos otros lugares que no sepa quiénes Rafael del Castillo y que no haya huido a las diez de la noche hora canaria el mítico saludo de radio aquí la rueda de los navegantes toda una institución es imposible que haya un marinero que no conozca Reino reconozca la labor de Rafael Castillo ex capitán de marina mercante lleva cuarenta años llamando desde Las Palmas desde su programa de radio frecuencia los navegantes a las diez de la noche hora canaria que es hora GMT por favor un aplauso para don Rafael

Voz 8 08:15 con él ni buenos días buenos días a todo no ha fallado usted nunca hombre nunca que yo recuerde nunca todos los días durante cuarenta años si únicamente cuando iba al salón náutico de de Barcelona estaba tres o cuatro días ahí pero me sustituía al corresponsal que tenemos

Voz 1995 08:34 en las Azores usted empezó su trabajo para ayudar a la gente que se marchaba América a los marineros para que tuvieran noticias porque he pasado mucho tiempo sin saber los unos de los otros eh

Voz 8 08:46 yo me di cuenta porque aparte de Marino profesional soy también deportivo Mehdi cuenta que los navegante que iban para América pues no tenían porque en aquella época nadie las radios eran un hogar Matthäus enorme que no cabían en en un barco de le era pequeño consumían mucho oí requería mucha potencia era muy complicado en un barco velero pequeño y entonces les esté para que pusiera de equipos de radioaficionados que eran más pequeños guía empezaban a venir es transistor Guisado Yllera más económico pero para que la gente la familia supiera por dónde andaba yo también para ello darle todos los días al parte meteorológico porque usted a eso voy cuántas vidas habrá salvado usted pues mira la verdad que mi que mi entretenimiento no lo voy a llamar trabajo nunca de importancia esa va aún aguanta

Voz 1995 09:46 sea usted llamaba que áspera fíjense que ahora parece con satélites radares y además parece muy sencillo pero durante cuarenta años Rafaela utilizaba la radio porque fina ulterior hubo compañero utiliza la radio para llamar a marineros para que escribe para que evitaran huracanes esta indicaba la intensidad y la velocidad y la dirección de los de los vientos la previsión de altura de de de olas les sugería usted el rumbo más adecuado esta guerra porque usted tenía esa información que ellos no tenían eh

Voz 8 10:15 sí yo la tenía porque las acaba por Internet de de los americanos de Estados Unidos el centro de huracanes de Miami y otros sitios no tenían una información completa porque los huracanes empieza practicamente según los Estados Unidos donde dan como principio mayo finales de noviembre todo es a pero vamos los más intensos son septiembre y octubre entonces venía la gente navegando y venían un poco asustada como de como está la cosa porque no sabía recuerdo un barco italiano de treinta metros enorme que eso lo iba a tragar un huracán que había partido porque los huracanes más o menos de Cabo Verde tiran por el Atlántico para América cuando llegaron a América REC Urban llegó de padres e vuelven suben por de EEUU Unidos vuelve para Europa que ya más difuminado digerir

Voz 1995 11:11 es una pregunta usted tiene colaboradores como usted contaba tienen corresponsal en Azores en Cabo Verde en el Caribe hecho esto todos los días durante cuarenta años Se cuánto dinero gana usted con esto

Voz 8 11:23 da costó cuarenta millones de pesetas así declarar se usted no ha ganado un duro no he perdido que yo no hice esto para ganar lo hacía por afición pero cómo llegar a la marisquería

Voz 9 11:38 Julio de llevó a comer a Alcampo de Copa que conozco no suele ser

Voz 8 11:43 Die Welt aquí las conferencias telefónicas sobre todos los misioneros porque a los misioneros en África en los ha ayudado muchísimo ir hasta que los mataron y desaparecieron vaya pues e hice cuenta me salía cuarenta millones de pesetas pues déjeme

Voz 1995 12:04 dar las gracias a usted pero a día de hoy todavía hay mucha gente que utiliza la radiofrecuencia para comunicarse para comunicar para eh para hablar para advertir gente que lo hace por amor al arte porque cree en su profesión porque quiere ayudar a otros y comunicarse con otros no hay más

Voz 8 12:20 sí sí sí no yo lo hacía porque me gustaba me gusta los medios de comunicación de todo tipo sean motero como en este eh me encantaba hablar con compañeros Erika de filipina de muchos sitios garra decisión tiene mucha facetas lo que pasa que narra decisión Se conoce poco porque es una labor íntima es una labor interior en casa en una habitación donde ni siquiera Center a la mueven y lo sigo perdón por lo tanto trasciende muy poco no como el que como vende escribo un libro en el cuadro granota expone

Voz 1995 13:03 queríamos queríamos ir de esta isla sin darle las gracias sin conocerle primero es integradas gracias eh un verdadero placer cuarenta años de trabajo diario con su rueda de navegantes muchas gracias

Voz 8 13:14 soy el primer canario en cruzar el Atlántico solo pues pero no esté ya ochenta años no ser ocurre otra vez y ya los ochenta años ya no puedo una placa a Rafael

Voz 10 13:32 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 11 13:35 con Toni Garrido

Voz 14 13:57 sí

Voz 6 15:55 pase lo que pase

