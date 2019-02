Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Cantabria despierta está ahora con XXXVIII incendios activos

esta es una noche muy larga para los más de setecientos bomberos y militares que intentan sofocar esas llamas no hay que lamentar por fortuna daños personales porque la mayoría de los incendios se dan en zonas prácticamente inaccesibles y eso sumado al viento que es fuerte y a la falta de lluvia complica mucho las labores de extinción el Gobierno regional apunta que todos estos fuegos son intencionados ya hay ya dos investigados

Voz 0628 01:07 Pepa buenos días la Fermín buenos días

Voz 1727 01:10 Fermín que persiguen quiénes provocan estos fuegos

Voz 0628 01:13 bueno pues hay varios perfiles de pirómanos Pepa hace décadas que si en realizan quemas para generar pastos pero en el medio rural saben bien que no sólo queman los ganaderos ni mucho menos es común que señalen cazadores también incluso porque no a miembros de las cuadrillas de extinción en fin es muy difícil saberlo pero ahora lo más urgente es a pagar esos XXXVIII focos que siguen activos tras una noche que nos aseguran ha sido muy difícil en varios puntos de Cantabria los incendios que se han provocado de manera intencionada en zonas de monte han estado cerca de viviendas aisladas aunque ahora mismo el peligro ha pasado Se espera a que amanezca para que vuelvan a trabajar los medios aéreos del Ministerio y del Gobierno de la Comunidad espera sobre todo la lluvia que se anuncia para

Voz 1727 01:52 ojalá llegue pronto a partir de las ocho de la mañana vamos a hablar en directo con el presidente cántabro con Miguel Ángel Revilla y noticia también de esta madrugada Venezuela expulsado a la denegación de eurodiputados del Partido Popular Europeo que se iba a reunir en Caracas con el presidente interino con Juan Guarido hemos podido hablar esta madre

Voz 0931 02:12 jugada con el español Esteban González Pons

Voz 3 02:15 el Gobierno venezolano nos ha permitido entrar que hemos recibido es maduro no requiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado por un exhaustivo control antidrogas necesarios no salen un cuarto les tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo

Voz 6 03:19 le llevamos negociando con los separatistas que una vez más el Partido Popular ha evitado la ruptura España que lo hemos logrado contrató rapidez de la oposición

Voz 0931 03:28 muy sencillo no entiendo una niña de siete años

Voz 7 03:30 no se puede gobernar un país con quién quiere liquidar tu país eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España el único de los enteras el señor Sánchez

Voz 0628 03:39 los cuatro principales partidos incluido Podemos que ayer no tuvo ningún acto reúnen hoy sus ejecutivas para perfilar sus estrategias de cara al XXI

Voz 1727 03:47 la policía ha abierto un expediente al policía la gente que insultó este viernes al ministro

Voz 0628 03:52 a los llamó hijo de puta y pretendió insultarle llamándole rojo ocurrió en un bar de Mérida al policía no llegó a acercarse al ministro de Fomento que abandonó el lugar a pie con sus escoltas

Voz 1161 04:05 y por segundo año consecutivo el Barça ha ganado al Real

Voz 1727 04:08 Madrid en la Copa del Rey de baloncesto partido frenéticos Sampe buenos días

Voz 1161 04:13 los días Pepa

Voz 1161 04:19 Hinault sin polen noventa y tres noventa y cuatro y polémica provocada por los árbitros que decidieron irse de la final once segundos antes de que terminase la prórroga no viendo una falta clarísima del madridista Randolph dándole en el último segundo válida una canasta Atomic en lo que era un tapón legal del propio Randolph porque el balón tocaba el aro indignación total en la plantilla blanca por el arbitraje Felipe Reyes camino de los vestuarios sonidista

Voz 8 04:42 esto es gravísima clarísimo

Voz 1161 04:47 el Real Madrid ha solicitado formalmente a la ACB que reconozca el error en un comunicado

Voz 1727 04:52 ir en fútbol el Barça amplía su ventaja en la Liga con el tropiezo del Real Madrid en su estadio

Voz 1161 04:57 son ahora siete puntos sobre el Atlético que vuelve a la segunda plaza tras la victoria del Girona en el Bernabéu por uno dos también ayer Valencia cero Espanyol cero Villarreal tres Sevilla cero es uno la ves uno jornada veinticuatro que se completa esta noche desde las nueve con el Huesca Athletic

Voz 1727 05:12 y el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0931 05:15 buenos días a la semana empieza con algunos cambios llueve en Galicia poco a poco esta lluvia e irá desapareciendo durante la mañana en cambio para ganar protagonismo en puntos de montaña de la provincia de León también en Asturias y en provincias como Cádiz Sevilla Huelva así como al sur de Extremadura en Canarias algunos chubascos cota de nieve en el norte de la península entre los mil cuatrocientos y mil seiscientos metros de altura en el conjunto de la península también en Baleares seguirá haciendo mucho sol algunas nubes pero poco importantes frío ahora durante la tarde máximas en general de catorce a dieciocho grados dedicado para

Voz 9 05:50 eso

Voz 1161 05:53 Menem no

Voz 10 05:56 maquilla porque quiere sexo se peina porque quieres sexo se compra ropa porque quieres sexo se perfume porque quiérase pidió el teléfono se atrevió a hablar porque quieres sexo pone nervioso sexo reconocieron que quería regalos chocolate y esta mañana

Voz 1727 06:14 vamos a hablar de sexos y de jóvenes y sexualidad de cómo educamos a los niños a las niñas a los adolescentes en España en esta materia que por si no lo saben es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país quién lo diría Danny De la Fuente qué tal

Voz 1161 06:31 buenos días Pepa la educación sexual según la Unesco

Voz 1727 06:33 busca dar a las personas jóvenes El conocimiento las habilidades las actitudes y valores que necesitan para definir de disfrutar de su sexualidad física y emocionalmente individual o en sus relaciones bueno

Voz 1257 06:49 según la Organización Mundial de la Salud los pros

Voz 1727 06:52 más de educación sexual deberían iniciarse muy pronto

Voz 1161 06:55 muy pronto muy temprano en preescolar de hecho y ser específicos para cada edad todo esto lo vamos a abordar esta mañana con Raquel Hurtado que es psicóloga sexóloga y coordinadora del Área de Intervención Social de la Federación de Planificación Familiar Estatal nuestra compañera Lucía Taboada ha estado jugando al sapiens Sex una especie de trivial del sexo para ver cuánto sabemos de sexualidad luego nos lo va a dar a conocer buenos días a todos a todas a hablar de sexual de educación sexual en esta mesa de análisis y de tertulia hoy por Lola García con Antón Losada ICO José Antonio Zarzalejos pero también con Toni Garrido vamos a dibujar el mapa del sexo antes de despedir el programa

Voz 10 07:37 buen juego que lo descubrieron el fuego necesitábamos lo hicieron hablar con entusiasmo y descubrimos

Voz 1161 07:52 a partir de las diez de las nueve en Canarias Toni creo que ha vuelto ya de Las Palmas no estoy muy seguro hoy a hablar de

Voz 11 07:58 invierno demográfico de una familia

Voz 1161 08:01 tiempo algo de deporte base hereje

Voz 1727 08:08 y antes de todo eso nosotros hablamos opinamos de política con ustedes

Voz 1161 08:14 ya hay fecha electoral del veintiocho de abril ya ha empezado la precampaña ahí tienen el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para opinar para reflexionar para echarse a temblar a llorar lo que quiera

Voz 1727 08:26 confío y también queremos preguntarles por la educación sexual porque hay preocupación mucha preocupación entre los expertos porque los chavales acceden al sexo jóvenes muy jóvenes a través de Internet y sin ninguna explicación sin ninguna educación sólo que están viendo

Voz 1161 08:43 hablan de sexo con sus hijos a qué edad nuestros niños niñas nuestros jóvenes buscan información insistió no se la damos en casa o en la escuela la encuentran en la pornografía en Internet así que cuéntenos a que era de empiezan a hablar de sexo en casa o en la escuela en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1 09:01 eso está siendo un invierno muy duro

Voz 1161 09:07 alcaldes hondureños por acaban de escuchar a ustedes como vuelto de una semana de vacaciones Aimar Bretos que está aquí es él o la de un poco chunga si buenos días así que les vamos a mandar a la redacción hice quedan con Ana corbata gana adelante

Voz 0127 09:22 con Ángel Cabrera hay Robert Omaha en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 12 09:30 oye tú tienes alarma sí claro de Securitas Direct vivir con piso de alquiler claro pero cuando te instalan la alarma ya es tu Jaycee te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las digas

Voz 0127 10:17 antes que nada vamos al detalle de cómo ha sido la expulsión del grupo de europarlamentarios del PP europeo en cabeza a dos por el español Esteban González Pons a los que a las fuerzas de seguridad de Maduro han echado del país esta madrugada acababan de aterrizar en Caracas para reunirse con Juan why do pero les han negado la entrada en la SER hemos hablado con González Pons en el momento exacto de la expulsión que nos ha contado Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 10:40 buenos días pues nada más llegar al aeropuerto les han retenido les han quitado el pasaporte y les han encerrado en una sala antes de enviarles devuelto a nuestro país es lo que nos ha contado González Pons con el que apenas hemos podido hablar en una breve conversación justo en el momento en el que eran devueltos a España

Voz 3 10:56 les tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo hasta luego

Voz 1772 10:59 nadie les ha explicado el motivo de su expulsión tampoco les han dicho solamente les han dicho que Maduro no les quería ir

Voz 3 11:06 lo peor de todo no es que a nosotros nos saquen es que han cortos y quitado cualquier posibilidad de que lleguemos a ha ido cuando cuando el dictador apaga la luz y cierra las ventanas ni dejo oscuras Un país es va a pasar de las palabras a los hechos Maduro cae está más FK de Corea del Norte

Voz 1772 11:23 en el aeropuerto les estaban esperando el embajador de España en Caracas y varios diputados de la Asamblea Nacional que no han podido darle la bienvenida a los eurodiputados Francisco Sucre es diputado opositor

Voz 15 11:33 desde la primera delegación internacional que venía además a reunirse con el presidente encargado Juan Guardo con una invitación expresa de la Asamblea Nacional que es el único poder legítimo que existen Venezuela y ante eso los funcionarios de esta dictadura usurpa ahora dicen que eso no vale nada así tratan a Venezuela

Voz 1772 11:50 el Gobierno de Colombia el propio Juan Why do o Pablo Casado han criticado la expulsión

Voz 0127 11:54 aquí en España Pedro Sánchez preside esta mañana la reunión de la ejecutiva del partido socialista explicará Sánchez ante la cúpula de su partido los motivos que le llevaron a anunciar la convocatoria electoral y qué perspectivas y datos concretos manejan Él y su equipo de la posibilidad de que el veintiocho de abril

Voz 1727 12:10 surja de las urnas una mayoría viable alternativa

Voz 0127 12:12 a la de las tres derechas de momento lo que sí está dejando claro el entorno de Pedro Sánchez es que pretende llenar de sus afines las listas puede hacerlo porque tiene el control de la comisión que se encarga de eso Inma Carretero buenos días

Voz 0806 12:24 buenos días al PSOE le quedan por delante tres semanas muy intensas en lo orgánico porque el día diecisiete de marzo van a aprobar todas las listas las generales municipales autonómicas y europeas estas últimas están pendientes de si el ministro Borrell finalmente acepta ser número uno va a tomar la decisión estos días según fuentes de su entorno el reto todos los miembros del Gobierno que quieran ir en las candidaturas tendrán su hueco eso dicen en Ferraz que aseguran además que Sánchez quiere tener un grupo en el Congreso a su medida de la actual sólo lo apoyaron en las primarias una docena de diputados así que habrá una profunda renovación un miembro de la Ejecutiva Federal defiende que será lo que Pedro qué era eso dice ella explica además que si las listas que envía en las asambleas de los territorios no le gustan las puede cambiar la Comisión Federal el aviso va sobre todo dirigido Andalucía que sigue estando controlada por Susana Díaz Madrid como siempre va a ser la candidatura más reñida es la que encabeza el presidente del Gobierno y la Federación con más ministros que puestos de salida disponibles

Voz 0127 13:26 donde también hay muchos caen más candidatos que puestos de salidas según las encuestas es en el PP el batacazo que les auguran todos los sondeos demoscópicos apunta que decenas de los diputados que hoy se sientan en el grupo parlamentario popular se pueden quedar sin escaño el veintiocho de abril buena parte de esos diputados van a estar presentes hoy en la reunión de la junta directiva nacional del PP que es el máximo órgano directivo del Partido Popular entre congresos Adrián Prado buenos días

Voz 0019 13:50 qué tal buenos días el PP empieza a engrasar la maquinaria electoral y lo hace reuniendo a su junta directiva nacional en un encuentro en el que se va a planificar la campaña para el XXVIII hay que va a estar dirigida por el vicesecretario de Organización Javier Maroto dos asuntos van a ser prioritarios en los mensajes que de aquí al veintiocho de abril vamos a escuchar a casado hoy a los suyos la defensa de la unidad de España y la economía haciendo especial hincapié en la reforma fiscal que quieren abordar los populares va a ser una campaña en positivo con la que se pretende atraer al votante descontento con el PP pero también al que lo está con el PSOE además se quieren evitar temas controvertidos que puedan enturbiar la campaña como Franco o el aborto del mismo modo que no se va a polemizar con posibles socios como

Voz 0127 14:27 Ciudadanos y Ivo tampoco Alves Rivera tiene mucho interés en polemizar con Vox más bien lo contrario según reconocen en ciudadanos Oscar García buenos días

Voz 1645 14:35 qué tal buenos días si fuentes de Ciudadanos reconocen que tras la foto de Colón de Rivera con Casado Icon Abascal la formación ahora hi ha dado un paso más en un intento de normalizar de asumir Nos explican el hecho de que Vox forme parte ya del panorama político español hay asuntos que compartimos ambas formaciones nos reconocen fuentes del núcleo duro de Rivera como por ejemplo el tema catalán aunque sí marcan distancias en otros como la violencia de género así que menospreciar a Vox Rivera atacar directamente a Sánchez al que quiere como ha dicho echar de la Moncloa tras un fin de semana en el que Villegas de Páramo o Hervías han comenzado a perfilar la Campaña Luis Garicano y Toni Roldán el programa electoral la ejecutiva de esta mañana aprobará el calendario de primarias autonómicas y municipales y comenzará a organizar las de las listas al Congreso que se celebrarán en la mitad de las provincias del país

Voz 0127 15:25 el asunto de las listas es algo que podemos ya tiene cerrado para las generales pero le falta lo sustancial que es aclarar con qué aliados se va a presentar Mariela Rubio

Voz 1450 15:33 así es Podemos ya tiene listas al Congreso y al Senado porque hizo primarias en diciembre pero el partido está en su peor momento con las encuestas en contra en plena crisis interna tras el movimiento de Íñigo Errejón prueba del momento tan delicado que atraviesa la formación es la dificultad que están encontrando los morados para reeditar sus confluencias en los territorios con compra mis no va a ser posible los de Oltra se inclinan por concurrir en solitario en cuanto En Marea la coalición también peligra hay sólo En Comú Podem Se va a reeditar con seguridad aunque todavía no hay candidato el acuerdo marco que de momento se da por descontado es concurrir con Izquierda Unida como Unidos Podemos con carácter general Podemos se prepara para una campaña en la que tratarán de evitar la fuga de votos al PSOE la desmovilización insistiendo en que todo lo que ha hecho Sánchez en el Gobierno en materia social ha sido por la presión morada y que sólo un líder como Iglesias puede hacer frente a la extrema derecha y negociar sin presiones con Cataluña podemos apuesta por reeditar la mayoría de la moción de censura que interpretan se ha roto en parte por la poca determinación de Sánchez podemos advierte además de que nunca van a permitir un gobierno a tres con el PSOE que incluya a Ciudadanos

Voz 0127 16:41 Jordi Fábrega buenos días hola buenos días a dos meses y diez días para las generales conclusión de las encuestas de intención de voto que se publican hoy las que se han publicado este fin de semana no hay nada claro sobre la cuestión fundamental que es si las tres Derechas conseguirán sumar mayoría absoluta

Voz 0980 16:55 la encuesta de Metroscopia que pública hoy veinte minutos Heraldo y el Grupo Joly se quedarían muy cerca de conseguirlo la suma de PP Ciudadanos y Vox obtendría el cuarenta y ocho por ciento de los votos aunque el Partido Socialista sería el que obtendría más votos con un veintisiete por ciento del apoyo la suma de los socialistas con Podemos sería insuflar siente para superar a la derecha porque los de Pablo Iglesias obtendrían un trece por ciento de apoyos sólo un punto más que Vox la encuesta de Vega tres que publicó este fin de semana La Vanguardia da a la suma de PSOE y Podemos ciento cincuenta y uno escaños ya la suma de PP Ciudadanos y Vox ciento setenta y tres en ningún caso ninguno de los dos bloques opte tendría los ciento setenta y seis diputados que dan la mayoría absoluta en el Congreso la encuesta de la razón si es mucho más favorable a las derechas dice que obtendrían una mayoría holgada en el Congreso PP Ciudadanos y Vox sumarían ciento ochenta y ocho escaños doce por encima de la mayoría los porcentajes de todas formas son tan ajustados que buena parte del resultado lo determinará la participación

Voz 0127 17:57 y más allá de la intención de voto ojo a este dato que se extrae de las encuestas que publican La Vanguardia El Periódico de Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 18:04 hola bondad una mayoría de los españoles el cinco

Voz 0127 18:06 contraídos por ciento apoya el diálogo entre Gobierno central y catalán como vía para solucionar la crisis política en Cataluña

Voz 0931 18:12 si sacan prácticamente la misma conclusión estas dos encuestas aunque a la vez hay un entre treinta y cuatro y treinta y siete por ciento según cuál de las dos miremos que hablarían en cambio que se volviera a aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya según la encuesta del periódico la opción de la suspensión de la autonomía no es mayoritaria en ninguna comunidad autónoma han Kenna aunque en Andalucía las Castillas y que roza el cincuenta por ciento La Vanguardia por su parte concluye que permitir un referéndum sobre la independencia está perdiendo apoyo en toda España cae diez puntos hasta el treinta y uno por ciento pero también lo hace en Catalunya seis puntos menos respecto al mes de noviembre la opción mayoritaria para solucionar el conflicto es un nuevo sistema de financiación seguido muy de cerca por la la reforma constitucional del Estatut además pero es relevante que lo que más ha aumentado son los partidarios de no hacer nada dos datos más todavía de la encuesta de La Vanguardia en el conjunto de España hace tres meses un cincuenta y dos por ciento por ciento consideraba justificada la prisión provisional ahora son diez puntos menos a la vez Preguntada por la figura del relator el cuarenta y siete por ciento cree necesario una figura que medie en el diálogo entre partidos

Voz 0127 19:17 hoy el presidente catalán Quim Torra y su antecesor Carles Puigdemont que está fugado de la justicia española en Bélgica van a pronunciar precisamente en Bruselas una conferencia a pesar de que el presidente del Parlamento Europeo les impidió que lo hicieran en sus instalaciones corresponsal Griselda

Voz 1315 19:30 por no les han dejado la sede del Europarlamento

Voz 0738 19:33 pero mantienen su programa Iturrate Chan un anuncian para la misma hora en la que esperaba en poder estar en sede europarlamentaria una conferencia que tras el veto del presidente de la Eurocámara tendrán que hace fuera aunque oficialmente hasta esta noche pasada no habían anunció

Voz 1315 19:49 todavía local será después Z

Voz 0738 19:52 prevista RSE con el presidente de Flandes de la NBA como el del Parlamento flamenco que también recibirá Torra cuya acceso a las instituciones europeas más allá del problema de la conferencia con el Parlamento sigue de momento vetado ya que la Comisión optó

Voz 1450 20:09 cerrar puertas a los representantes de

Voz 0738 20:11 el Gobierno catalán desde que esté empezó a defender la vía unilateral a la independencia lloroso antes ya del referéndum que octubre

Voz 0127 20:20 en España

Voz 0127 20:27 en España la Policía Nacional ha abierto una investigación a agente de la policía que el viernes increpó supuestamente al ministro de Fomento José Luis Ábalos gritándole dentro de un bar en Mérida le gritó supuestamente rojo llegó incluso a sacar una placa su placa de Policía ser Mérida Emma Salguero buenos días

Voz 0138 20:43 buenos días sí estando dentro del bar el ministro escuchó cómo le gritaban los escoltas para evitar que la situación subiera detonó avisaron a la Policía Nacional ese salieron del bar con el agente en cuestión el ministro no presentará denuncia Ábalos no quiere darle más importancia al incidente pero la Delegación de Gobierno decidiera este lunes y le abre expediente a la gente una vez que tome declaración a la persona que estaba con él en dicho bar el ministro recordamos asistían Mérida a la Conferencia Autonómica del Partido Socialista

Voz 0127 21:11 gracias Inma el supuesto testaferro de Eduardo Zaplana Eduardo Zaplana e Ignacio González movió ciento cincuenta y seis millones de euros en Andorra lo publica hoy el diario El País ese presunto testaferro es Fernando veloz un abogado uruguayo especializado en crear telarañas societarias para desviar dinero ya ese sistema recurrió supuestamente Zaplana para ocultar parte del dinero que según la jueza cobró en comisiones ilegales cuando era presidente de la Comunitat Valenciana Isabel Villar buenos días buenos días

Voz 1315 21:38 dado Fernando pelota parecía como representante accionista o benefició

Voz 0127 21:41 pero de cuatro empresas que se usaron para abrir cuentas

Voz 1315 21:44 la Banca Privada de Andorra entre el dos mil seis y el dos mil catorce por esas cuentas circularon esos ciento cincuenta y seis

Voz 0127 21:49 desde euros que Belloch manejo supuestamente en nombre

Voz 1315 21:52 de de decenas de clientes según documentos confidenciales del propio banco y uno de ellos fue Eduardo Zaplana que en una conversación grabada por la Guardia Civil en abril llega a decir al abogado que estaba acojonado porque había salido una noticia sobre la madeja mercantil que supuestamente manejaba el testaferro según esa grabación Zaplana Le asegura Belloch que tiene mucha confianza en él se que te sabes manejar le dice en referencia a toda esa ingeniería fiscal ingeniería que según los investigadores Zaplana uso para ocultar unos diez millones de euros procedentes de supuestas comisiones ilegales el ex presidente valenciano y ex ministro fue arrestado en mayo del año pasado en el marco de la operación erial la jueza lo dejó en libertad el pasado siete de febrero

Voz 0127 22:29 es sobre los graves problemas judiciales de antiguos pesos pesados del PP hoy si reanuda el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con Rodrigo Rato en el banquillo Miguel Ángel Campos

Voz 1552 22:38 a las diez retoma el fiscal jefe Luzón los interrogatorios porque sigue de baja la titular Carmen la una la sesión comenzará con la comparecencia del ex consejero y ex secretario de Estado con Aznar José Manuel Fernández Norniella ella fue el hombre de Rato en sucesivos gobiernos

Voz 0931 22:54 también en Caja Madrid y finalmente van

Voz 1552 22:56 aquí a la Fiscalía le pide tres años de cárcel por la supuesta estafa en la salida a Bolsa de la entidad tras ella que ya fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas black será el turno del ex consejero delegado Francisco Verdú del ex vicepresidente José Luis Olivas Olivas que también fue presidente de la Generalitat valenciana con el PP se enfrenta a cuatro años de cárcel por este caso a otros seis por el saqueo y hundimiento del Banco de Valencia también está acusado por el cobro y desvío de mordidas en el caso erial del ex ministro Zaplana

Voz 0127 23:35 Donald Trump amenaza a los gobiernos de la Unión Europea con dejar en libertad a más de ochocientos miembros del Daesh capturados en Siria si los distintos países europeos no se hacen cargo de ellos se los llevan los juzgan Andrea Villoria buenos días buenos días

Voz 1473 23:47 Live Trump en Twitter que Estados Unidos ha hecho hoy gastado mucho y que ya es hora que otros hagan un trabajo que son muy capaces de hacer Nos vamos después de una victoria en Siria pero no queremos que Estado Islámico permanezca en Europa añadía el presidente el Gobierno norteamericano calcula que hay ochocientos prisioneros de casi cincuenta países entre ellos Francia Alemania e Inglaterra que están en manos kurdas y que no se pueden hacer cargo indefinidamente de ellos aunque el enviado de Estados Unidos en Siria ha asegurado sus

Voz 16 24:12 pues bien claro que la retirada de sus tropas será gradual cuando se confirme la derrota del Days cerca de un millar de yihadistas alemanes han viajado a Siria

Voz 1473 24:21 los últimos seis años y los cálculos oficiales indican que casi un tercio ya ha regresado Francia ha dicho que está preparada para repatriar a los yihadistas pero Reino Unido se han mostrado más reticente según The Gardian entre otras cosas por la dificultad de enjuiciar los

Voz 0127 24:41 los Mossos d'Esquadra siguen investigando hasta ahora el supuesto homicidio de una mujer a la que encontraron muerta este fin de semana en una playa de Barcelona con síntomas de asfixia poco más se sabe por ahora esta mañana hemos escuchado en el programa de la SER de buenas a primeras el testimonio de Mar una joven que presenció este fin de semana una agresión machista en el metro pero que denuncia que ni la seguridad privada ni después la Policía Nacional le han puesto ninguna facilidad para que denunciara lo que vio cómo la víctima no quiso denunciar a su novio los agentes le llegaron a recomendar a ella la testigo que desistiera Julia Molina

Voz 1315 25:12 arda en asegura que si denuncia la situación públicamente es por pura impotencia ella vio cómo el hombre agredió al GER iPS avisara seguridad el personal de Metro no lo paro la pelea continuó muy hasta el momento en que el chico este cogió a la chica fue el cuello ella misma fue hasta donde estaba la pareja y pidió seguridad que llamase a la Policía intentó convencer a la chica de que pusiese una denuncia pero al no conseguirlo el personal de Metro dejó al presunto agrega

Voz 0127 25:36 Sor marcharse con ella que no pueden hacer nada que sí

Voz 16 25:39 sicoseado habían desaparecido que no pudieron hacer nada

Voz 1315 25:42 así decidió hablar con unos agentes que se encontró en la calle y fue hasta una comisaría para interponer una denuncia aunque el resultado fue el mismo que en el metro que no podían hacer nada a pesar de que las cámaras de seguridad habían GRE

Voz 1628 25:52 por el momento el policía acopló copiloto me dijo que que va a llevar un disgusto tú con una chica que no tienen siquiera denunciar hombre pues claro lo que no puede hacer es quedarme de brazos cruzados Irma Bigas hay menos mejor

Voz 0127 26:43 el Barça ha ganado la Copa del Rey de baloncesto en una de las finales más polémicas que se recuerdan Sampe

Voz 1161 26:47 en final que se resolvió en la prórroga a la que se yo gracias a los dieciséis puntos que remontaban los de Pesic en el último cuarto en unos once segundos finales en los que los árbitros semanas claro en el pabellón antes de acabar no viendo una falta clarísima del madridista Randolph que dejaron pasar y tras el error regalando al Barça dos puntos en la última jugada en la que el balón tocó el aro en el lanzamiento de Tommy con el que se quedó Randolph considerando los colegiados que era tapón ilegal noventa y tres noventa y cuatro indignación final el camino de vestuarios de los jugadores blancos Felipe Reyes y Rudy Fernández sonido de Movistar

Voz 8 27:19 es que vale dice clarísimo en la recta final el hueso

Voz 1161 27:26 la indignación blanca por lo sucedido en esa recta final y por el final de la pasada edición de Gran Canaria el responsable de la sección Juan Carlos Sánchez pidió en rueda de prensa la asunción pública del error por parte de de ACB

Voz 1995 27:37 ha sido un tapón legal ya es el segundo año que ocurre hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid es ver que hago en un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada simplemente lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey otro error que ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público en nuestra afición vuelva a pasar

Voz 1161 27:56 en el Barça Ante Tomic tenía sus dudas en cuanto a esa resolución de la jugada del último lanzamiento

Voz 17 28:01 no sé es que cuál es la la recta sin balón toca ir expuesto

Voz 0931 28:06 para el tablero Isidora Santo Fon es libertad

Voz 17 28:09 no sé

Voz 1161 28:10 también en basket acaba de terminar el fin de semana de las estrellas en la NBA con la victoria del equipo de Le Bron James ciento setenta y ocho ciento sesenta y cuatro sobre el de ante que ocupo además en fútbol el Barça aumenta su ventaja en la tabla a las siete puntos sobre el segundo que vuelve el Atlético de Madrid después de la sorprendente derrota del Real Madrid en el Bernabéu uno dos con el Girona llevaba diez partidos sin conocer la victoria en Liga bajando a la tercera plaza ahora a los de Solari el domingo nos dejó también el Valencia cero Espanyol cero Villarreal tres Sevilla cero Betis uno Alavés uno con el que se cerraba el domingo en el que también hubo disparidad en cuanto la labor arbitral Abelardo eres alaba

Voz 1578 28:43 mí me gusta la órbita español lo que hay un nivel sobresaliente se equivocan como yo me equivoco como entrenador pero creo que somos la envidia de de otros países lo que el nivel del arbitraje español ha dotado de todos los que nos han pitado hasta ahora capitán visión creo que es un nivel está

Voz 1161 29:00 pero Setién no les comprende es mejor no decir nada me gustaría saber comentarle con él algunas acciones como las ha valorado que criterio atendido absoluto con el tema de las tarjetas que hayamos acabado nosotros hoy con cuatro tarjetas con una no parecen normal no en la crees que hacen cuartos el Sevilla en puestos Champions Getafe y a la vez están en los de Europa League el descenso es para Villarreal Rayo Vallecano Huesca la jornada veinticuatro le queda todavía un partido el que se disputa esta noche desde las nueve Huesca Athletic bajas locales de los lesionados inusual Luisito se lo pierde de TIC Lekue y Aduriz lesionados a parte de los sancionados de Marcos y Dani García arbitrará el partido el colegiado murciano Sánchez Martínez en segunda completadas XXVI Jornadas Albacete y Málaga están en ascenso directo Osasuna Granada y Oviedo en en promociones de censos para Extremadura Córdoba Nástic y el expulsado Reus y España es la primera selección campeona de Europa en fútbol sala femenino tras imponerse ayer en la final cuatro cero a Portugal

Voz 1727 30:02 son las seis y media de las cinco y media en Canarias los principales partidos reúnen hoy a sus cúpulas para empezar a diseñar la estrategia electoral que van a seguir de cara a las elecciones del veintiocho de abril aunque este domingo este domingo de precampaña ya nos han dejado alguna pista Ana

Voz 0127 30:25 el PSOE advierta del peligro que supone el pacto con la ultraderecha mientras PP y Ciudadanos centran el debate en Cataluña y la voluntad de devolver a Sánchez a la oposición

Voz 18 30:33 el próximo veintiocho de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y al egoísmo de una derecha que solamente se ha mirado el ombligo no ha pensado en el bienestar de la mayoría social de este país

Voz 1161 30:44 si queremos seguir viendo un presidente del Gobierno de España

Voz 6 30:46 la negociando en Pedralbes la destrucción de España para seguir un par de semanas más en el Falcon destrozando España

Voz 7 30:53 nunca más entregar las llaves de tu país a quien quiere liquidar tu país necesitamos que Sánchez pasa a la oposición

Voz 0127 30:59 podemos no ha tenido acto este fin de semana es noticia de esta noche Venezuela ha expulsado a una delegación de europarlamentarios del Partido Popular Europeo que viajaban a Caracas para reunirse con Juan why do entre esos europarlamentarios está Esteban González Pons con el que hemos podido hablar

Voz 3 31:15 el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar lo único que hemos recibido es maduro no quiere aquí cuando cuando un dictador apaga la luz cierra las ventanas y deja a oscuras Un país doctor va a pasar de las palabras a los hechos le tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo

Voz 0127 31:30 en Cantabria siguen las llamas en XXXVIII incendios forestales

Voz 1727 31:33 tipos

Voz 20 31:39 más de trescientos ochenta bomberos y militares han pasado

Voz 0127 31:42 la noche intentando sofocar el fuego aunque las fuertes rachas de viento están complicando las labores de extinción el Gobierno cántabro asegura que esos incendios han sido intencionados de momento hay ya dos investigados Radio Santander Fermín Mier buenos días cuál es la situación hasta ahora

Voz 0628 31:55 buenos días sigue la lucha contra el fuego en veinte municipios de Cantabria XXXVIII focos activos como dices de los casi doscientos que se han registrado desde el pasado jueves el viento del sur sigue soplando y todo

Voz 0931 32:06 ya quedan horas para que llegue la lluvia que sean

Voz 0628 32:08 CIR anoche por tanto ha sido complicada dos personas identificadas por su presunta vinculación con los incendios en uno de los casos además la denuncia de los vecinos ha sido fundamental para su identificación tal y como ha explicado el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla aire denuncia algunos hijos cosa muy positiva

Voz 21 32:27 adiós a la Guardia Civil de que han visto la luz de estas personas actuando de madera de liderada provocando

Voz 0628 32:33 hechos espera que durante los próximos durante las próximas horas se pueda identificar a más pirómanos

Voz 0127 32:40 cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:43 buenos días pues precisamente en Cantabria cuidado pero luego está cortada la CA cuatrocientos doce en Santiago por la cercanía a uno de los incendios forestales en Madrid encontramos ya intensidad en la entrada por la A dos en Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos en Parla en la M40 También ya densidad en Villaverde hacia la cuatro Vallecas sentido dos y por último precaución por las nieblas hasta ahora en Toledo en la A cuatro desde temple que hasta Camuñas Lleida en la Ribera donde Ondárroa

Voz 0127 33:08 hoy esperamos lluvias al norte de la península también en Cádiz Sevilla en Huelva en el resto del país sigue el sol

Voz 1727 34:28 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos hoy la Mesa de España en Barcelona donde acaba de empezar una protesta de los usuarios de Cercanías de Renfe hacen un llamamiento a no pagar billete está previsto que afecta siete trenes los primeros que salen de Manresa Ripoll hacia Barcelona Joan Díaz

Voz 0931 34:51 hola mundial primero y ha salido hace poco menos de diez minutos de la estación de Ripoll sin incidentes según nos cuenta Renfe el siguiente lo hará a las seis y cincuenta y dos minutos de Manresa todos los trenes son de dos líneas la tres y la cuatro las dos que unen la Catalunya central con Barcelona de las que sus usuarios hace años que siguen pidiendo mejoras por ejemplo en la línea tres en la mayor parte de su recorrido sólo hay una vía por los dos sentidos hacer un recorrido de unos setenta kilómetros lleva hasta una hora y media por ello hoy este llamamiento a no pagar los billetes en estos trenes el detonante el accidente mortal en la línea cuatro la semana pasada los afectados se han unido en una plataforma y Arnau carne uno de los heridos en el accidente

Voz 3 35:29 en los últimos días de amplitud de una banda que algún día

Voz 0931 35:32 de que en los últimos días hemos visto cómo Adif por ejemplo quería restablecer el servicio pero los maquinistas se negaban que ha habido otras denuncias de tramos con algún desprendimiento que constataba la falta de mantenimiento y la inseguridad por todo esto se hace este llamamiento Renfe en un comunicado recuerda que Cercanías es un servicio que pagamos entre todos y que no comprar billete supone un fraude contra los propios ciudad

Voz 1727 35:51 sí en Valencia este lunes comienza con otra protesta natales bon día bon día Pepa las trabajadoras de la limpieza de ochenta y cinco institutos sean plantado ante los impagos de sus nóminas empiezan hoy una huelga indefinida bajo amén

Voz 0141 36:06 desde la empresa sí casi toda la plantilla está compuesta por mujeres denuncian que se les debe en la liquidación de junio y la nómina de enero hoy comienzan una huelga también han convocado una manía estación ante el Palau de la Generalitat las empleadas tiene jornada partida cobran entre quinientos y seiscientos euros los sindicatos han denunciado además amenazas a las huelguistas por parte de la empresa para que no secunden los paros

Voz 1727 36:30 seguimos ahora en Madrid con una noticia que avanza a esta hora en la Cadena SER la Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel para el alcalde de Coslada el socialista Ángel Viveros acusado de la destrucción de una zona arqueológica protegida Laura Gutiérrez buenos buenos días

Voz 1275 36:46 si la zona en cuestión se conoce como el Calvario estaba protegida por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid pero nadie del Ayuntamiento de Coslada parece que se percató cuando en dos mil diez hubo un acuerdo de todos los grupos políticos para llevar adelante un proyecto inmobiliario en esa finca la construcción de un centro comercial Las obras se iniciaron dos años después se descubrió que las obras habían afectado a restos del Neolítico el Paleolítico Illa de bronce al frente del Ayuntamiento estaba ya el socialista Ángel Viveros que se enfrenta ahora a una petición de cárcel de un año nueve meses por un delito de prevaricación urbanística y otros dos más por un delito contra el patrimonio histórico en su escrito de acusación el Ministerio Público pide también que se siente en el banquillo dos funcionarios del Ayuntamiento el que fuera concejal de Urbanismo en dos mil diez Ángel Murillo

Voz 1727 37:28 que también que Madrid es Laura Colmenarejo amanece hoy de luto oficial por la muerte violenta de dos vecinos supuestamente a manos de un familiar ese familiar un hombre de treinta años que después del crimen se ha suicidado saltando desde la azotea de un edificio en la plaza de Castilla

Voz 1275 37:43 los investigadores sospechan que este hombre de treinta años mató primero a su padre a su tío en una vivienda de Colmenarejo y después se suicidó se lanzó al vacío de una azotea de un edificio de veintidós plantas los cuerpos de los dos sexagenarios fueron encontrados por la Guardia Civil con signos de violencia aparentemente fueron apuñalados nieve Roses es la alcaldesa de este pueblo

Voz 27 38:01 la Guardia Civil pues en su casa está en no André en la puerta y entonces cuanto hay indicios de que algo está pasando ahí y ellos en transferirse encuentran esas personas que

Voz 1727 38:16 decida el Ayuntamiento de Colmenarejo ha decretado

Voz 1275 38:18 para este lunes un día de luto oficial hasta luego

Voz 1727 38:21 la conmoción también en Ciudad Real entre la comunidad salesiana porel asesinato del misionero Antonio César Fernández después de treinta y siete años de misión en África muerto este fin de semana en un atentado yihadista en Burkina Faso Cristina López Huerta buenos días

Voz 0141 38:37 hola buenos días según ha explicado en la SER el director del colegio salesiano de Ciudad Real Julián Sánchez el Gobierno ha enviado al embajador de Mali para que se haga

Voz 1727 38:45 todos los trámites de repatriación cuando estén solos

Voz 0141 38:48 español se oficiará un funeral en su memoria

Voz 28 38:50 es una persona muy buena Boyan dado que realmente no se podía esperar es que a cuarenta kilómetros ya entrar en la frontera de Burkina Faso la esperada este grupo yihadista

Voz 0141 39:06 Fernández de setenta y dos años llevaba desde mil novecientos ochenta y dos de misionero en África gran parte de su familia vive en Ciudad Real donde tenía mucha relación con la comunidad salesiana

Voz 1727 39:20 volvemos a Barcelona porque el Ayuntamiento ha anunciado un cambio de nombre para des Borbón izar el callejero de la ciudad a partir del mes de marzo la avenida Príncipe de Asturias pasará a llamarse Riera de casonas de caso las Joan Bofill Bodies

Voz 1275 39:37 Bon dia de nuevo Bojan sin había

Voz 0931 39:40 dado ninguna alegación a este cambio con lo que se aprueba definitivamente esta intención del Ayuntamiento de desbordó Nizar

Voz 1275 39:45 las calles de la ciudad el cambio Sara afectivo en una fiesta

Voz 0931 39:47 qué será el veinticuatro de marzo nuevo nombre Riera vasca es como se conocía popularmente en la frontera entre los barrios de Sant Gervasi Gràcia días antes también será oficial otro cambio de calle el Secretario Coloma puesto durante el franquismo pasará a llamarse Pau Alsina un nombre que ya tenía esa misma calle antes de la dictadura en homenaje a un diputado obrero los dos cambios eran promovidos por las entidades y plataformas de vecinos fueron aprobados por los distritos

Voz 1727 40:13 ya acabamos en Teruel esta mañana con un beso multitudinario David Marqueta qué tal buenos días

Voz 0628 40:18 hola buenos días es el de los Amantes de Teruel

Voz 1727 40:21 que ha cerrado la última edición de las bodas de Isabel de Segura una fiesta que este año David ha batido récord de asistencia a menos de persona

Voz 0628 40:29 son abarrotado Teruel durante todo el fin de semana para vivir la recreación de los amantes ayer a mediodía se vivía ese momento final la muerte de Isabel tras besar a Diego

Voz 29 40:37 levantarle un único sepulcro para que guarden los cuerpos de estos dos enamorados y que permanezcan juntos como esposos que es lo que siempre han sido

Voz 0628 40:49 la edición número veintitrés de las bodas de Isabel concluyó con un nuevo récord de visitantes y con una ocupación hotelera que ha rozado el cien por cien un abrazo Davey otro buen día

Voz 1 41:04 Annan me ganarle

Voz 30 41:14 hola don de abrimos la Mesa del Mundo

Voz 1727 41:17 en Jerusalén allí las fuerzas de seguridad israelíes han echado a una familia palestina de la casa en la que han vivido durante casi setenta años el edificio queda ahora en manos de colonos israelíes Beatriz Lecuona y corresponsal en Jerusalén

Voz 31 41:35 gritos sollozos e impotencia en la salida de la familia habló de la que ha sido su casa desde mil novecientos cincuenta y dos en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén los siete miembros de la familia fueron los cruzados ayer y minutos después varios colonos entraron y colocaron en el tejado la bandera de Israel según ONGs y fuentes palestinas la expulsión de esta familia es una violación de los derechos humanos y forma parte de los intentos de Israel de hacerse con el control de la ciudad vieja de Jerusalén hace algunas semanas una decisión judicial israelí estipula

Voz 1727 42:10 lo que la familia Abu Assad escribía salir

Voz 31 42:13 su casa ya que ésta era propiedad de una familia judía que vivió en ella hasta el año cuarenta y ocho cuando los judíos salir de la ciudad vieja da la casualidad que también ese año en el cuarenta y ocho los a Buesa salieron a la fuerza de su casa en el oeste de Jerusalén que pasó a ser zona israelí se convirtieron en refugiados la ley permite a los israelíes reclamar propiedades que poseían antes del cuarenta y ocho pero no contempla que los palestinos

Voz 30 42:40 puedan reclamar a Israel la propiedad de las que fueron sus casas también hasta esa fecha

Voz 1727 42:51 ha abierto varios colegios electorales este domingo en un ensayo del referéndum constitucional que van a celebrar el próximo fin de semana el Gobierno de Díaz Can él persigue el voto a favor en una reforma que por primera vez reconocerá la propiedad privada la isla nos cuenta los detalles desde La Habana Mauricio Vicent

Voz 0332 43:11 con un ojo puesto en la crisis de Venezuela y de otro en la votación del próximo domingo el Gobierno de Miguel Díaz Cardiel continúa la campaña por el sí en vísperas del referéndum constitucional que se celebrará en Cuba el veinticuatro de febrero la televisión las autoridades y todos los medios oficiales pide a la población el voto a favor de la reforma constitucional que por primera vez reconoce diferentes tipos de propiedad como la privada o la extranjera aunque mantiene intacto el papel de vanguardia del Partido Comunista el sistema de partido único el referéndum planteado en la práctica común plebiscito de apoyo a la revolución en su sesenta aniversario se ha convertido en una cuestión de Estado ayer los veintidós mil colaboradores que la isla posee en Venezuela votaron anticipadamente mientras que en todo el país se hizo una prueba Nacional Electoral el autobús en supermercados en cualquier lugar se encuentra o el propaganda oficial de yo votos y en favor de la reforma constitucional mientras la televisión da noticias al minuto de lo que sucede en Venezuela el primer socio comercial de Cuba ahí de quien dependen

Voz 1161 44:17 buena parte

Voz 32 45:15 eh

Voz 25 45:18 le

Voz 33 45:24 el antiguo eje izquierda derecha

Voz 1727 45:27 se pregunta esta mañana José Mari

Voz 33 45:29 buenos días Pepa

Voz 34 45:30 han acabado con la lengua despejado de tanto decir dos mil y una veces