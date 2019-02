Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal buenos días a esta hora todavía siguen activos XXXVIII incendios forestales en Cantabria

Voz 1727 00:36 es Miguel Ángel Revilla el presidente autonómico pidiendo a los vecinos que denuncien a los pirómanos porque la mayoría de los fuegos según el Gobierno cántabro han sido intencionados de hecho ya hay dos hombres investigados como presuntos responsables de alguno de esos fuegos en la zona trabajan más de setecientas personas volvemos a Cantabria Radio Santander Fermín Mier lo primero alguna novedad

Voz 0317 00:59 pues sigue la lucha contra el fuego en veinte municipios de Cantabria a esta hora XXXVIII focos activos de los casi doscientos que se han registrado desde el pasado jueves todos ellos intencionados el viento sur sigue soplando hoy todavía quedan horas para que llegue la lluvia que se anuncia la noche ha sido muy dura para los trescientos ochenta efectivos que han seguido trabajando cuando amanezca serán setecientos como dices y los medios aéreos volverán a trabajar en las zonas más inaccesibles para las cuadrillas que avanzan sobre el terreno

Voz 1727 01:27 lo segundo que no me canso de preguntar esta mañana incendios intencionados por qué Fermín con qué objetivo

Voz 0317 01:33 pues hay Pepa varios perfiles de pirómanos hace décadas que se realizan quemas para generar pastos pero en el medio rural saben también que no sólo queman los ganaderos es común que señalen a cazadores incluso a miembros de las cuadrillas de extinción es muy difícil esa pero lo que sí sabemos es que los dos identificados son jóvenes XXXV y treinta y nueve años que uno de ellos fue sorprendido por el Seprona de la Guardia Civil cuando se bajó del tractor para prender fuego al monte y que el otro ha sido denunciado por sus propios vecinos gracias

Voz 1727 02:01 Fermín XXXVIII incendios activos ahora mismo así muy atentos a cómo evoluciona esta oleada de fuegos que está quemando monte bosque en Cantabria empieza el lunes dieciocho de febrero y los principales partidos reúne muy a sus ejecutivas para preparar las elecciones generales del veintiocho de abril partidos que ya están en precampaña todos menos Podemos han tenido actos este domingo

Voz 1722 02:24 si no hay movilización el próximo veintiocho de abril la abstención puede dar el triunfo al extremismo y hacer que nuestro país regrese a cuarenta años otras

Voz 5 02:32 la campaña electoral de si queremos apostar por la unidad nacional si queremos apostar por el caos si queremos seguir viendo presidente del Gobierno de España negociando en Pedralbes la destrucción de

Voz 0390 02:43 bueno está uno La Moncloa hay que apartar al obstáculo votando con democracia que se llama Sánchez se ha convertido en el obstáculo para el diálogo entre concita

Voz 1727 02:51 usuales dos encuestas las que publican hoy El Periódico y La Vanguardia constatan que una mayoría de españoles el cincuenta y dos por ciento prefieren el diálogo para resolver la crisis catalana frente a los que defiende el ciento cincuenta y cinco que apenas superan según la encuesta del periódico el treinta y siete por ciento según la de La Vanguardia el XXXIV esta madrugada hemos hablado con el eurodiputado español Esteban González Pons justo cuando el gobierno de Maduro lo expulsaba en el mismo aeropuerto de Caracas

Voz 6 03:22 Hernando venezolano no nos ha permitido entrar la única siempre hemos recibido es maduro no iraquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado con ese objetivo control antidrogas necesarios no saben Parra un cuarto mes tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo

Voz 1727 03:36 Juan tal vez Pons viajaba con otros seis eurodiputados del PP europeo para ver agua ha ido a esta hora vuelan de regreso a Europa y sobre la batalla contra el ISIS en Siria con el enviado de EEUU asegura que la retirada de sus tropas será gradual una vez que se confirme la derrota de Mrs Donald Trump amenaza con liberar a ochocientos terroristas europeos que luchaban contra el Daesh y que fueron capturados por las fuerzas aliadas de Washington si la Unión Nos hace cargo de ellos Trump dice que los para soltar y aquí en España los reyes entregan hoy las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes del año diecisiete y una de ellas es para él

Voz 7 04:17 hay algunos que dicen que todos los caminos conducen es verdad me cazan

Voz 1727 04:42 para Luis Eduardo Aute El acto se celebra en Córdoba este medio día y también van a recoger sus medallas José Luis Perales Hombres G Juan Echanove o Lolita además se va a entregar el premio a título póstumo

Voz 7 04:55 a Chiquito de la Calzada tío

Voz 1727 05:13 quién los deportes baloncesto con la polémica final de la Copa del Rey con el partido de las estrellas en la NBA Sampol M

Voz 1161 05:20 en la final de Copa por el doble error arbitral primero por una falta clarísima del madridista Randolph falta al pi deportiva que no pitaron y dándole en el último segundo por válido una canasta Atomic que en lo que era un tapón legal del propio Randolph porque el balón tocó el aro y pese a que revisaron en las imágenes de televisión una jugada insistiendo todavía más error terminó el partido noventa y tres noventa y cuatro para los azulgrana en la prórroga en la NBA se ha impuesto el equipo de Le Bron James al de Aneto cupo ciento setenta y ochocientos sesenta y cuatro en el partido que pone final al fin de semana de las estrellas y nos queda el tiempo

Voz 1727 05:50 hoy va a llover sobre todo en Galicia y esperamos que un poco en Cantabria Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:55 buenos días antes que se acabe la jornada acabará lloviendo también en Cantabria techo el viento del sur ya sólo afecta al País Vasco ha empezado a bajar la temperatura en gran parte del Cantábrico las nubes

Voz 1275 06:05 me dejan a esta lluvia que comentas en Galicia irá de eso

Voz 0978 06:08 pareciendo durante la mañana pero por contra seguirá reactivando en Asturias en todas las provincias que limitan con Portugal también en Sevilla incluso en Cádiz cuando llegue la noche afectaría Cantabria no serán grandes cantidades de agua pero con ánimo no va a empeorar la situación también chubascos en Canarias en el resto de la Península más nubes practicamente sol y temperaturas más bajas que

Voz 10 07:15 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 0390 07:19 las calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creímos en el confort térmico

nunca fue más incierto el resultado electoral y por lo tanto la elaboración de las listas va a ser una pro

prueba de fuego para los partidos

Voz 1727 07:37 quién se quede fuera puede luego entrar en el Gobierno en algún cargo o quedarse fuera del todo si su partido no toca moqueta todos los partidos tendrán que hacer ese ejercicio Isabel Villar buenos días y el PSOE quiere tenerlo hecho ya el diecisiete de marzo dentro de un mes ese día el partido aprobará las listas y Sánchez quiere tener un grupo en el Congreso a su medida suavicen en Ferraz así que si las listas que envían los territorios no le gustan las podrá cambiar la Comisión Federal hoy Sánchez preside la ejecutiva del partido

Voz 1722 08:06 tenemos que dar la espalda a la crispación y al egoísmo de una derecha que solamente se ha mirado el ombligo no ha pensado en el bienestar de la mayoría social de este país

Voz 1727 08:16 también el PP reúna la ejecutiva directiva nacional para planificar una campaña que dirigirá Maroto se centrará en la economía y en las críticas al Gobierno entre otras cosas por el diálogo con los independentistas Pablo casa

Voz 5 08:26 la le pillamos negociando con los separatistas vendiendo España a los que querían romperlas

Voz 1727 08:32 Podemos por su parte atraviesa un momento delicado con problemas para reeditar sus confluencias por ejemplo en Galicia o Valencia el acuerdo que se da por descontado es con Izquierda Unida y el ciudadano su Ejecutiva aprobará hoy el calendario de primarias autonómicas y municipales empezar a organizar además las del Congreso sobre el mensaje mano tendida a PP ya Vox lo reconocen en privado ya ataques a Sánchez Albert Rivera

Voz 2 08:52 señor Sánchez es muy sencillo lo entiende una niña

Voz 11 08:55 de siete años no se puede gobernar un país

Voz 1275 08:57 con quién quiere liquidar tu país por cierto

Voz 1727 09:00 la lista de Ciudadanos para las europeas irá Maite Pagazaurtundua hoy eurodiputada de UPyD sobre la campaña que nos espera en plena Semana Santa

Voz 0390 09:12 la mirada

Voz 1727 09:12 esta mañana de Montse Domínguez buenos días

Voz 0390 09:15 me intriga saber cómo se las van a apañar los partidos para mítines para lanzar sus mensajes en plena Semana Santa la campaña para las generales arranca cuando muchas familias estarán preparando las maletas para huir al pueblo a la playa o la montaña donde la rutina se rompe is escucha la radio se ve la tele se lee la prensa como hacemos habitualmente veremos algún candidato salir de nazareno eso seguro pero sospecho que esta va a ser la campaña de whatsapp quizás Instagram y mucho menos Twitter o Facebook Paulson sonaron ganó las elecciones en Brasil lejos de los medios tradicionales llenando los grupos de Whatsapp de vídeos inermes muchos de ellos falsas noticias Sofia nidos pero que consiguieran su objetivo como arma de propaganda

Voz 2 10:00 la es imbatible mensaje te llega

Voz 0390 10:02 de una amiga de un puñado de una colega a quiénes solemos dar más crédito que a los partidos o a los periodistas como nuestro número de teléfono ya no está en privado sino que lo compartimos cada vez con más grupos y además no nos separamos del móvil Mi bajo la ducha intuyo que está campañas y jugará en nuestras pantallas con mensajes menos políticos y más emocionales que nunca para inflamar nuestros sentimientos y que leeremos al botón de me gusta poder reenviar este año será más difícil que nunca huir de la campaña sólo sale

Voz 1389 10:35 para aquellos que se encuentren de verdad

Voz 0390 10:37 el fuera de cobertura

Voz 12 10:46 quiere soltarlo ya hombre que no se ha hecho nada

Voz 13 10:50 has vienes entre calienta el piso

Voz 2 10:53 hay maneras más sencillas de protesta

Voz 14 10:55 verla la naturaleza como el crédito sostenible que el servicio de renting de Bankia para moverte un vehículo ecológico

Voz 1727 11:32 a las siete y once las seis y once en Canarias la policía investiga ya a la gente que este fin de semana increpó al ministro de Fomento José Luis Ábalos en un bar de Mérida según fuentes cercanas al político ese hombre ese policía empezó a insultarle y a llamarle rojo fueron sus escoltas los que llamaron a la policía ser Mérida Inma Salguero buenos días

Voz 16 11:58 buenos días Pepa si así es ocurría el pasado viernes pasada la medianoche Ábalos escuchó cómo le gritaban tanto la gente como el grupo de personas que estaban con él le profirieron también otro tipo de amenazas a voces y los escoltas para evitar que la situación subiera de tono avisaron a la Policía Nacional se salieron del bar con el agente en cuestión y fue en ese momento cuando los agentes se presentaron cuando el hombre reconoció que pertenecía al cuerpo y mostró su placa el ministro no va a presentar denuncia Ábalos no quiere darle más importancia al incidente pero el atestado se va a completar hoy lunes cuando está previsto que declare una de las personas que acompañaban en el local a la gente en cuestión será entonces cuando la Delegación de Gobierno decida si abre expediente disciplinario a la gente el recordamos el ministro asistía en Mérida a la Conferencia Autonómica del Partido Socialista

Voz 1727 12:41 en Cataluña hoy declara ante la Comisión de Asuntos Internos de los Mossos este agente

Voz 17 12:47 afecto opinó la has hecho lo República era búlgaro

Voz 1275 12:53 turbios que el veintiuno de diciembre cuando el coche

Voz 1727 12:55 algo de ministros se celebraba allí en Barcelona le dijo a un agente rural que se estaba manifestando a favor de la independencia aquello de la República no existe idiota y hoy también quién Torra viaja a Bruselas y darán una conferencia no se sabe todavía dónde lo que es seguro es que no serán el Parlamento Europeo como pretendían porque el presidente de la Eurocámara les ha negado el permiso corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 13:20 no les han dejado la sede del Europarlamento pero mantienen su programa Iturra Kutxa un anuncian para la misma hora en la que esperaban poder estar inside europarlamentaria una conferencia que tras el veto del presidente de la Eurocámara tendrán que hacer fuera aunque oficialmente hasta esta noche pasada no habían anunciado todavía local será después de entrevistarse con el presidente de

Voz 1727 13:43 Flandes de la NBA como el del Parla

Voz 0738 13:45 tanto flamenco que también recibirá Torra cuyo acceso a las instituciones europeas más allá del problema de la conferencia con el Parlamento sigue de momento vetado ya que la Comisión optó por cerrar puertas a los representantes del Gobierno catalán desde que esté empezó a defender la vía unilateral a la independencia eso antes ya del referéndum de octubre

Voz 1727 14:09 son ahora las siete catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 3 15:09 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 15:13 hoy se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional un hombre acusado de estafar con células madre de cordones umbilicales a unas cuatrocientas familias según la Fiscalía este individuo cobraba entre mil ochocientos y dos mil doscientos euros a estos clientes a cambio de conservar las células analizarlas en unos laboratorios que directamente no existían Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 15:35 buenos días Pepa el hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por un delito de estafa y otro de falsificación de documento el acusado utilizó el nombre de la empresa de crío conservación en la que trabajó durante años y aprovechando la credibilidad que ésta le otorgaba esta Fava a sus nuevos clientes les entregaba documentación falsa donde aparecían laboratorios inexistentes simulaba la firma de los médicos que supuestamente certificaban esos análisis de las células madre la Fiscalía quiere que indemnice a las trescientas cincuenta parejas

Voz 1727 16:04 dadas en la SER descontamos a esta hora que varias asociaciones de mujeres piden a los jueces que no permitan que se retiren custodias argumentando el inexistente síndrome de alineación parental ese que dice que las madres ponen a sus hijos en contra del padre hace unos días les contábamos un caso concreto en Madrid con la retirada de la custodia de dos niñas a su madre información de Mario al herido

Voz 0259 16:29 la Asociación de psicología feminista tiene constancia de que este diagnóstico falso y fraudulento está siendo utilizado en los juzgados directamente o disfrazado con otras terapias es más asegura que hay universidades y colegios profesionales que imparten formación sobre el síndrome de alienación parental a pesar de estar desautorizado por el Consejo General del Poder Judicial y por la comunidad científica Yolanda Bernárdez es la presidenta

Voz 1727 16:53 que no queremos resignarnos a aceptar esta mala

Voz 20 16:55 existan perversa la se constata que es una herramienta encubierta de revertir la custodia a favor de quienes denunciado y una forma de hostigar a las mujeres que denuncian

Voz 1727 17:05 la Fundación Mujeres se suma a la petición de Yolanda

Voz 0259 17:08 la Bernárdez para que los colegios de psicólogos muestren su rotundo rechazo a este síndrome inventado sin ninguna base por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner y además solicita al Ministerio de Justicia que tome medidas ya al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación sobre los juzgados que lo aplican vulnerando los derechos de los menores generando les perversos efectos sobre su bienestar ambos colectivos creen imprescindible la formación con perspectiva de género de los profesionales de la psicología

Voz 22 18:35 sobre la fecha de las elecciones buenos días en mis de buenos días el veintiocho existía mundillo de la seguridad y la salud en el trabajo en España a partir de ahora va a ser el día de El Día Nacional de

Voz 1727 18:49 el artista que me gusta

Voz 23 18:51 que es una mala fecha para Adrià desde Valencia por caer al al final de esta canción Gemma un puente entre el festivo de San Vicente Ferrer y el uno de mayo falta ver qué es lo que va a ocurrir selecciones

Voz 2 19:06 todo parece indicar que la claro

Voz 23 19:09 John ya que las encuestas dan un empate practica de técnico entre el bloque tiene y de vetas

Voz 0089 19:14 de ahí que la mayoría de nuestros oyentes hagan un llamamiento a la moda

Voz 0317 19:17 vamos a la capital buenos días buenas tardes

Voz 24 19:20 Maite desde Madrid señor Rivera señor casado ustedes saben que el insulto es el arma del ignorante e para defender sin capacidad de dialogar

Voz 25 19:30 diálogo pide también Pepe Bienvenida W apoyo lo que he intentado en el tema catalán porque cuando dos amigos pelean tienen que llegar a un entendimiento himno darse de leches porque con palabras y con diálogo se puede llegar a un entendimiento no es nada sencillo y no se manda el Ejército y todo el mundo de hasta a solucionar el problema porque los de allí tampoco se van a quedar de brazos cruzados hilo que yo no quiero para mi país es otra guerra civil hay gente muy joven que no sabe lo que es y otros que no lo recuerdan pero hay gente que tenemos en las imágenes y la memoria muy forestal

Voz 1727 20:06 de Brito calla gracias gracias a todos siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:18 qué tal buenos días cuatro grados hasta ahora en el centro de Madrid y sin cambios en el tiempo a la vista más nubosidad eso sí este lunes un poco más de frío ahora por la mañana aunque mediodía esperamos de nuevo temperaturas muy agradables sólo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER la Fiscalía pide más de tres años de cárcel para el actual alcalde de Coslada el socialista Ángel Viveros como responsable de destruir una zona arqueológica protegida para construir un centro comercial está acusado de prevaricación urbanística ideó un delito contra el Patrimonio Histórico Además el Ministerio Público también pide que se sienten en el banquillo de los acusados dos funcionarios municipales y un ex concejal de Urbanismo exconcejal en dos mil diez cuando se aprobó el proyecto urbanístico Ángel Murillo Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 20:58 la Fiscalía señala en su escrito de acusación que estas cuatro personas investigadas con el alcalde a la cabeza ignoraron que la zona arqueológica conocida como el calvario estaba protegida por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid pero nadie en el Ayuntamiento quiso darse cuenta de esta realidad y eso que hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas para llevar adelante un proyecto inmobiliario esa finca la construcción de un centro comercial las obras iniciaron y en dos mil doce Se descubre que han existido remoción en los terrenos se ha profundizado hasta diez metros sean afectado restos del Neolítico el Paleolítico y la Edad de Bronce es más la propia Comunidad de Madrid ha valorado los trabajos de recuperación de la zona en más de dos millones de euros para el alcalde Ángel Viveros la Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión por el delito de prevaricación urbanística dos años más por el delito contra el patrimonio histórico

Voz 1275 21:52 y también suele hemos avanzado en la SER esta mañana el Supremo exige a la Comunidad de Madrid que pague ocho años de Ibi del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda titulares con Virginia Sarmiento el Gobierno regional tendrá que pagar ocho millones de euros por ser el propietario del edificio así lo establece una sentencia del Supremo a la que ha tenido acceso la SER el alto tribunal dice que la concesionaria sólo tiene que pagar el impuesto por la zona comercial del parque en la cafetería o las tiendas el juicio del caso espías hoy se presentan los informes definitivos y los seis acusados de espiar en dos mil ocho a cargos políticos del PP podrán dirigirse a jurado popular antes de que el juicio quede visto para sentencia los estudiantes de la Rey Juan Carlos votarán esta tarde en asamblea si hacen huelga contra la puesta en marcha de la reestructuración de algunos grados la universidad anunciaba que cambiará titulaciones en el campus de Aranjuez a partir del curso que viene los deportes el Real Madrid ha solicitado a la ACB que reconozca el error de los colegiados que según denuncian permitió ganar el título de la Copa del Rey al Barça por la mínima noventa y tres noventa y cuatro en fútbol el Atlético vuelve a ser segundo tras la derrota del Real Madrid ayer ante el Girona uno dos los de Solari son terceros Getafe quinto Leganés segundo Rayo penúltimo a un punto de la salvación siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta hoy el tráfico en las calles de la capital ahora alcanzar buenos días

Voz 1322 23:08 buenos días Laura con mucha actividad ya en las centradas tanto por Conde de Casal como en el sur en Santa María de la Cabeza también lo hace en un buen tramo ya de la M30 que componen comprende el sur entre Méndez Álvaro y la avenida de América en ambas calzadas sentido norte también es muy lento ya entre los túneles del Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis

Voz 1275 23:29 en las carreteras como está a esta hora el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 26 23:33 buenos días hasta ahora lo peor en la A dos en Torrejón de Ardoz hay un accidente sentido Guadalajara de salida de la capital madrileña además a esta hora retenciones habituales en los tramos de la M40 sobre todo Coslada Vallecas fuera un accidente que ya ser resuelto en todos los accesos a esta hora ya complicados

Voz 1275 26:48 café con Goyo un euro una PISA dos tercios siete euros asociaciones vecinales y de prevención de la ludopatía advierten de que el sector del juego Madrid utiliza como reclamo precios bajos en su servicio de cafetería para atraer a nuevos clientes María José Silvia trabajen en la comisión vecinal que intenta frenar esta nueva

Voz 1682 27:05 práctica resulta que ahora te va a salir más barato para un joven por la tarde tomarte una cerveza calentito Augusto no sé que en ese tipo de de locales que el botellón en la calle esperando que venga la Policía la cambios corres el riesgo de convertirse

Voz 1727 27:19 en uno pata tal no puede ser que esos al coladero ofreciendo un servicio de cafetería como reclamo para la actividad del juego

Voz 1275 27:26 el Ayuntamiento de Madrid cree que detrás de esta doble actividad están las licencias como barra de estación que concede la Comunidad de Madrid donde cabe casi todo fuentes de la Consejería de Economía aseguran a la SER que no se plantea ninguna limitación más allá de controlar la entrada a estos locales de los menores de edad la marea blanca ha vuelto este domingo a las calles de Madrid esta vez para protestar por el recorte de los horarios en Atención Primaria un proyecto piloto que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha en catorce centros de salud donde sólo se da cita a los pacientes hasta las seis de la tarde denuncian que con estos recortes lo único que pretende la Comunidad de Madrid es una privatización del servicio

Voz 1727 27:59 Aurora Santos

Voz 0127 28:00 cientos de manifestantes han alzado la voz para pedir una vez más una sanidad pública de calidad han denunciado que medidas como el cierre de los centros de salud a las seis y media de la tarde les va a impedir ser atendidos con normalidad por sus médicos de cabecera y que además complican el seguimiento de un tratamiento concreto pero no sólo eso también es algo incompatible con muchos de sus horarios de

Voz 1490 28:21 abajo trabajo en turno de mañana sólo ir al médico por la tarde y no voy a tener mi médico de familia tiene atiende Mimi pediatra para niños cada día me va a venir uno cuando lo necesita la gente que sale trabajar a las seis donde va al médico salen estoy contando que con

Voz 1275 28:37 Lilia esa derive en acabar con los recortes para qué

Voz 0127 28:39 todos puedan acceder a una atención pública de calidad y denuncian que el verdadero objetivo del Gobierno de la Comunidad es la privatización algo que hará que sólo puedan disfrutar de este derecho aquellos

Voz 1275 28:50 que lo puedan pagar y el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha una red de espacios municipales dedicado a ensayos y producción artística una nueva línea de apoyo al tejido cultural de la ciudad que se suma a otros anuncios como el IBI cultural Paul Asensio

Voz 1727 29:02 no

Voz 33 29:03 este plan del Ayuntamiento pretende cubrir y facilitar la disposición de espacios para la creación cultural a creadores jóvenes Madrid en crudo ofrece de forma gratuita espacios para ensayos y Producciones Artísticas en centros culturales municipales artistas y compañías pero también ciudadanos que no sean profesionales podrán acceder a esa prestación con el único requisito de presentar un proyecto que justifique la necesidad de disponer de un espacio actualmente el Ayuntamiento dispone de más de noventa centros culturales el proyecto Madrid en crudo pondrá a disposición de creador en los espacios vacantes que haya en cada uno de estos centros en un proceso que será abierto y público para participar sólo hay que rellenar un formulario en la página web del Ayuntamiento

Voz 1275 29:39 cuatro grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía hoy vuelven a subir los termómetros hasta los dieciocho grados en algunos puntos de la región como Aranjuez

Voz 1727 30:12 comienza el lunes dieciocho de febrero sería un titular típico de verano de una primavera o un otoño cálidos pero estamos en pleno invierno Cantabria arde el fuego compite con los restos de nieve en la montaña una oleada incendios forestales mantiene en jaque a casi un millar de personas de efectivos que luchan contra las llamas ahora mismo hay XXXVIII incendios activos la mayoría intencionados provocados según el propio presidente de Cantabria Miguel Revilla con quién hablaremos a partir de las ocho leyendo los periódicos a mi lado están ya Daniele De la Fuente una corbata aunque Manuel Jabois buenos días gracias en todo su en casi todos hay encuestas sino estrategias electorales para el veintiocho de abril ahora durante unas semanas vamos a vivir algo parecido a lo que ocurre en una playa cuando viene un tsunami que Se retira el agua pues con las noticias va a pasar igual cómo se prepara el tsunami electoral y todos los recursos y toda la atención se destinan cubrirlo cuesta encontrar otras cosas otras noticias aunque las hay eh a los periodistas volvemos a ser objetivo prioritario de algunos partidos y de sus seguidores más sectarios que quieren ganar en los informativos lo que no ganan en las urnas así que paciencia paciencia para todos vamos ya con la harina electoral las encuestas sana con intención de voto a dos meses y diez días de las generales

Voz 2 31:38 no aclaran si la triple derecha puede sumar más

Voz 1727 31:41 teoría absoluta estaría rozando la según la encuesta de metro

Voz 0127 31:43 es copia que publica hoy veinte minutos Heraldo y el Grupo Joly la suma de PP Ciudadanos Vox obtendría el cuarenta y ocho por ciento de los votos aunque el PSOE ganaría las elecciones con un veintisiete por ciento del voto podría quedar bloqueado por una suma insuficiente de la izquierda con Podemos obteniendo sólo un trece por ciento un punto nada más por encima de Vox la encuesta de la razón si es mucho más favorable a las derechas dice que obtendrían una mayoría holgada en el Congreso PP Ciudadanos y Vox sumarían ciento ochenta y ocho escaños doce más de los necesarios para la mayoría absoluta en la prensa de Qatar

Voz 1727 32:14 la también publica encuestas pero sobre la opinión de los españoles en general y de los catalanes en concreto sobre las posibilidad las posibles soluciones al conflicto territorial tanto La Vanguardia como El Periódico coinciden en que un cincuenta y dos por ciento de los españoles apuesta por el diálogo para resolver la cuestión

Voz 0127 32:35 claro entre el electorado catalán el porcentaje es mucho mayor el setenta y ocho por ciento de los catalanes según La Vanguardia insta a hablar a los dos gobiernos casi el ochenta y siete por ciento según el periódico la encuesta Adega tres asegura que la mayoría de catalanes opta por negociar un nuevo sistema de financiación para atajar el conflicto la encuesta de GESOP para el periódico apuesta apunta a que cuatro de cada diez españoles apuestan por aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña y la mayoría un cincuenta y dos por ciento culpan a la Generalitat de que haya roto el diálogo con el Gobierno de Pedro Sanz

Voz 1727 33:07 y a propósito de la batalla entre democracias y populismos una advertencia muy curiosa Dani la que hace el director de la London School of Economics que pide darle la razón a los populistas porque los sistemas occidentales deben cambiar

Voz 0089 33:22 sí es lo que afirma una columna en el Financial Times los populistas tienen éxito porque los principales partidos no ofrecen una visión un análisis creíble sobre la prosperidad la seguridad económica o la identidad común ya sabemos por la historia cómo termina esta historia los populistas acabarán ocupando los Estados los gobiernos lanzarán desde sus instituciones sus proclamas reprimir ticos intentarán frustrar la acción de los jueces de los medios de comunicación independientes para evitar esta amenaza populista no podemos pretender que nuestros sistemas están bien sino que debemos abordar esas reclamaciones que son legítimas y que los populistas han identificado gran parte de los discursos están girando en torno a la identidad de aquellas cosas que nos hacen diferentes la raza el género la orientación sexual lo la religión debemos hacer más énfasis en las cosas que nos unen en los valores compartidos en nuestra historia nuestra comida en nuestros deportes en nuestros grandes eventos nacionales

Voz 1727 34:14 por ejemplo algo que no suene en la lucha contra la corrupción por encima de cualquier encuesta y análisis sobre la precampaña de las generales hoy en la prensa Se se impone un dato muy impactante lo publica el País ciento cincuenta y seis millones de euros movió en Andorra el supuesto testaferro de Eduardo Zaplana e Ignacio González

Voz 0127 34:34 ciento cincuenta y seis millones que el supuesto testaferro gestionó en la Banca Privada de Andorra a través de cuatro

Voz 1727 34:40 tenías que se usaron para abrir cuentas entre los

Voz 0127 34:42 años dos mil seis y dos mil catorce Este hombre Fernando veloz es un abogado Uruguay

Voz 0089 34:47 yo especializado en crear telarañas societarias para

Voz 0127 34:49 desviar dinero ya ese sistema recurrió supuestamente Zaplana para ocultar parte del dinero que según la jueza cobró en comisiones ilegales cuando era presida

Voz 1727 34:58 antes de la Comunitat Valenciana hay sobre corrupción también a la Fiscalía investiga desmanes en el Inserso

Voz 0127 35:03 con la trama de contratos irregulares que también publica hoy El País las pesquisas se centran en ocho empresas proveedoras de servicios ocho empresas proveedoras de servicios informáticos la fiscalía investiga aplicaciones informáticas que el IMSERSO lleva pagando durante una década y que no están operativas se han encontrado contratos duplicados para una misma tarea contratos ficticios o licitaciones con costes anormalmente altos la investigación comenzó en septiembre tras la denuncia de una funcionaria

Voz 1727 36:18 este fin de semana se ha celebrado en la Conferencia de Seguridad de Múnich una especie de foro de Davos aunque centrado en la seguridad en esa conferencia se han abordado las múltiples tensiones de Oriente Medio pero tensión también la que recoge hoy la prensa Dani entre EEUU y sus aliados

Voz 0089 36:36 Merkel y penas ofrecen visiones completamente opuestas a la seguridad global titula el Times la conferencia terminado en un ambiente de discordia ahí de división entre EEUU y sus aliados Penn pide a Europa que respalde su línea dura en Irán Venezuela y China en un discurso que según fuentes europeas a este diario ha sonado hasta obsceno mientras Europa sigue dando vueltas sobre sí misma y más dividida que nunca en Alemania tanto el Süddeutsche como Die Welt destacan lo mismo que el Wall Street Journal un aliado Estados Unidos con dos discursos enfrentados recuerda que frente a Trump o apenas también han intervenido con otro color Joe Biden o Nancy Pelosi y han dejado un mensaje de optimismo volveremos

Voz 1727 37:11 ya volveremos pero se ha puesto Donald Trump a tuitear después is acabó el optimismo no se ha puesto

Voz 0089 37:17 twitter ya encendido algunas alarmas primero porque se ha dirigido a los países de la Unión Europea pidiendo que acojan a yihadistas

Voz 1275 37:22 detenidos los países de la Unión rechazan recibió

Voz 0089 37:25 los titula el Süddeutsche los europeos preocupados por las amenazas de Truan titula Le Figaro o Lemond amenaza velada de que os acogemos a yihadistas presos o éstos van a ser liberados y en segundo lugar trampa ha manifestado que la importación de vehículos europeos supone una amenaza para la seguridad nacional y esto preocupa especialmente claro

Voz 1727 37:44 la gran exportador a Alemania que además tiene su economía no muy boyante en este momento se empieza a contar algo ya de esa conferencia esa reunión cumbre sobre pederastia que el Papa Francisco ha convocado esta semana en el Vaticano

Voz 0089 37:57 pues hoy el francés Libération lo lleva a portada impresa un gran especial y despliegue sobre los abusos la Iglesia asfixiada en sus mentiras titula también el New York Times abre con un especial dedicado este asunto llevan dos meses hablando con sacerdotes por todo el país y temen que el Papa Francisco mezcle en esa cumbre la

Voz 1389 38:15 homosexualidad con la pederastia

Voz 0089 38:17 los como hacen las organizaciones y los medios de extrema derecha así que atentos

Voz 1727 38:22 y una historia que contamos aquí en España la cuenta el diario El País es una historia digna de una película una madre española que ha recuperado a su hijo en Armenia y lo ha recuperado dos años después de que los secuestrada su padre

Voz 0127 38:36 la historia de Teresa y su hijo como decías la recoge el país su padre ex diplomático de la República Checa se lo llevó de España a pesar de que el juez le había retirado el pasaporte al pequeño de cinco años la policía sospecha que el padre logró falsificar uno tras dos años la madre finalmente encontrado

Voz 2 38:51 su hijo en un pequeño pueblo de Armenia fronterizo

Voz 0127 38:54 con Azerbaiyán estaba sin escolarizar sin revisiones médicas e inmerso en una cultura totalmente diferente dice Teresa aunque la historia de momento feliz no acaba aquí el padre está detenido pero un hombre se acercó al niño hace unas semanas y le susurra al oído que su padre quería verle el sabe

Voz 1727 39:09 de dónde viven y hablaban ruso cuando su madre lo encuentra por fin el niño le habla en ruso bueno pues si si no está suficientemente complicado el panorama con todo lo que venimos contando Jabois quiere complicarlo un poco más

Voz 35 39:22 no

Voz 1727 39:26 tú de qué te haces esta pregunta qué pasaría si despertarán las dos mil personas que dio Geni cerradas que hay en el mundo tenemos que plantearnos este problema también

Voz 1389 39:39 de momento no de momento no se montará un buen viaje no se montaría bajo bueno pues ha publicado un libro muy pollo imagínate se ha publicado un libro que se titula aspectos jurídicos científicos de la Akron de la única en seres humanos el derecho a la vida después de la muerte de dos catedráticos en Derecho Francisco Lledó Ana Infante de esto se hace eco el diario El Mundo con un reportaje Nos enteramos así de que en España por ejemplo Nos reímos por una ley de mil novecientos setenta y cuatro lo cual está lo cual está bastante bien porque nadie mejor que Franco para regular la vida después de la muerte el caso es que lo que explica este libro es que hay tantas trabas administrativas en España que resulta casi imposible a trasladar el cadáver pero tú sabes que en Estados Unidos en estas cosas son más avanzados los contratos que se firman recogen cláusulas como que la sociedad crió

Voz 1275 40:27 Nick americana no puede ser demandada por daños morales

Voz 1389 40:29 les en el caso de que el despertado nos adaptar a la vida en el futuro pero lo que ocurre en todos los países es que el recién nacido crió Nico se convertiría en un paria administrativo no tiene nombre no tiene apellido no no tiene absolutamente nada ni nacionalidad en el caso de que conserve su DNI tampoco valdría merece la pena volver a nacer probablemente biológicamente tengas alguna ventaja pero desde luego con la Administración te has encontrado dinero

Voz 1727 40:57 qué pasa para levantar el certificado

Voz 1389 40:59 función lo que explica cómo cuatro cinco vidas necesitamos también a Kafka para que vuelva a escribir ese proceso contra la administración en el caso de que te reconozcan aquí estáis hablábamos hace poco hablábamos de una noticia no de una mujer que tenía que demostrar si administrativa aislada pues ya está aquí imagínate del trescientos cincuenta años instruirse

Voz 1727 41:18 no hay nada que la imaginación nos ponga por delante que no esté ocurriendo ya son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a las seis y cuarenta

Voz 36 41:25 en en Canarias

Voz 37 41:31 oye tú tienes alarma sí claro de Securitas Direct ronda vive con queso de alquiler claro pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las digas

Voz 19 41:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo ver llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece que te finde Gurutz

Voz 38 41:57 ha reinventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido este permisos de polvo

Voz 39 42:04 aquí admite los quedarse en casa no ese plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien clara

Voz 1727 44:01 el Real Madrid solicita oficialmente al ACB que reconozca el error arbitral quería noche la Copa del Rey al Barça en Madrid Samper

Voz 1161 44:11 al finalizar el partido noventa y tres noventa y cuatro en la prórroga al que selló gracias a la remontada azulgrana de dieciséis puntos en el último cuarto Juan Carlos Sánchez responsable de la sección de baloncesto en el Real Madrid pidió en rueda de prensa la asunción pública de ese error por parte de ACB

Voz 1727 44:24 así un poco legal ya es el segundo año que ocurre una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid es un comunicado oficial diciendo que se equivocó en esta jugada simplemente lo que no quiero es un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado la Copa del Rey otro error que ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público nuestra afición vuelva a pasar

Voz 1161 44:43 doble error arbitral en los últimos once segundos primero no viendo una falta clarísima del madridista Randolph que dejaron pasar y después dándole en el último segundo por válida una canasta Atomic en lo que era un tapón legal que el propio Randolph porque el balón tocó el aro y pese a que la revisaron después en las imágenes de televisión insistiendo por tanto más en su error

Voz 0089 45:00 en la plantilla blanca indignación en la retirada a vestuarios

Voz 1161 45:02 Felipe Reyes y Rudy Fernández temido recogido por Movistar

Voz 41 45:05 ahora está es queda clarísimo vengamos la ruta

Voz 1161 45:18 el Real Madrid se plantea incluso sondear a sus socios si estarían de acuerdo con abandonar la ACB sino se produce ese comunicado público asumiendo el error arbitral y en el Barça protagonista en la jugada final Ante Tomic tenían sus dudas en cuanto a la resolución de esa jugada en el lanzamiento

Voz 32 45:31 los es que la recta sin balón toca puesto que el tablero iniciasen tapón liberal no sé

Voz 1161 45:41 mal fin de semana la clase habla la Casa Blanca que también sufría con un varapalo por la mañana en fútbol al perder uno dos en el Bernabéu con el Girona llevaba diez partidos seguidos sin ganar el Girona en Liga bajan de nuevo la tercera plaza nueve puntos del Barça pero Solari no da por perdida la Liga todavía hay segundo ahora es el Atlético siete puntos después de veinticuatro jornadas Getafe Alavés están en los de Europa League el del ser

Voz 1727 46:00 pues para Villarreal Rayo Vallecano y Huesca la jornada veinticuatro

Voz 1161 46:02 el quedó un partido el que se disputa esta noche desde las nueve Huesca Athletic que será arbitrado por el colegiado murciano Sánchez Martínez además España es la primera selección campeona de Europa en fútbol sala femenino se imponía ayer cuatro cero en la final a Portugal Ana Luján autora de uno de los goles en la Cadena Ser

Voz 1365 46:18 es las primeras campeonas de Europa de Ser Historia estábamos todos muy muy emocionados creo que todavía no no somos conscientes de lo que hemos conseguido pero bueno ya celebrándolo y a disfrutarlo quién trabajo que hemos hecho no sólo ahora sino en generaciones anteriores creo que no lo merecíamos

Voz 1161 46:34 Banes Otelo fue la goleadora del campeonato con diez goles y recibió además el premio a la mejor jugadora del torneo hoy en la Copa de la Reina el sábado once de mayo las chicas del Atlético Madrid de la Real Sociedad se jugarán el título en el estadio de Los Cármenes de Granada

Voz 1389 46:45 busca

Voz 42 47:10 sí

Voz 2 47:39 España

viaria en Hoy por Hoy del dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve escribe Jesús García nos habla de su hija doctora en Física graduada cum laude y Amparo