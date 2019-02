Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días comienza la cuenta atrás con el modo preelectoral activado en todos los partidos hoy reúnen a sus ejecutivas para diseñar la estrategia de cara al veintiocho de abril todo pasa muy deprisa y estamos acostumbrados ya a contemplar verdaderas contorsiones de los líderes políticos según lo que les van diciendo las encuestas pero pero de momento este primer fin de semana hemos visto a la derecha centrar todos los discursos en la crisis catalana pero no en las propuestas de solución de un problema español muy serio sino en la exhibición del músculo del macizo de la raza como si eso hubiera resuelto algo alguna vez porque ni PP ni Ciudadanos han contado hasta el momento proponen para el día después del ciento cincuenta y cinco lo que quieren sus socios andaluces de Vox eso sí lo sabemos y la izquierda por lo visto y oído este primer fin de semana también intenta taponar con las palabras diálogo y consenso la sangría de votos que puede costarle la crisis catalana en el resto de España pero ojo que las encuestas las que se han publicado este sábado y domingo aseguran que la mayoría de los españoles quiere soluciones dialogada no mano dura sin más veremos Isquierda que pone el acento en una agenda social muy ambiciosa aunque luego el ejercicio del poder demuestra que hay que aterrizar la la realidad todo muy esquemático todo muy previsible en este comienzo de precampaña esperemos que empiecen a tratarnos como adultos más adelante y todo peligrosamente dividido en bloques cuando todos sabemos que nada de lo fundamental lo vamos arreglar sin acuerdos transversales bueno

Voz 1727 02:15 en la SER Lex cuenta hasta ahora que el Ministerio de Cultura ha pedido ya permiso a la justicia para intervenir la SGAE Danny De la Fuente

Voz 0456 02:23 en principio esta intervención durará medio año y Se sustituirá a la cúpula actual de la Sociedad General de Autores y Editores por una gestora compuesta por expertos su primer encargo va a ser el hacer una radiografía de la situación económica de la SGAE

Voz 1727 02:36 así viene el lunes dieciocho de febrero Venezuela expulsado esta madrugada una delegación de parlamentarios del Partido Popular Europeo encabezados por Esteban González Pons que no sólo ha contado así en la SER

Voz 1193 02:49 si el Gobierno venezolano nos ha permitido entrar la única explicación te hemos adquirido es maduro no aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado vivo control antidrogas necesarios no salen un cuarto de tengo que dejar porque me están expulsando ahora mismo

Voz 1727 03:03 esta mañana vamos a escuchar en Hoy por hoy el testimonio del el jefe de una banda de secuestradores venezolanos que asegura que son los mandos policiales y militares del chavismo los que les dicen a quien tienen que raptar

Voz 2 03:15 tú sólo manejan que se decide mañana persona Nos vamos a Ramos y teléfono con la mima desapareció irrepetible la repuesta que haya para el secuestro y entonces se cuando notó en su pan

Voz 3 03:30 el Gobierno dirige

Voz 2 03:33 yo sólo le di con metralla y canaliza todo intento

Voz 0978 03:37 el testimonio grabado por Ana Terradillos en casa

Voz 1727 03:40 casi que pueden encontrar ya en Cadena Ser punto el testaferro de Zaplana Ignacio González movió ciento cincuenta y seis millones de euros en Gando

Voz 0456 03:49 el Ram lo publica El País Fernando veloz llevo supuestamente el dinero a la Banca Privada de Andorra a través de cuatro compañías entre dos mil seis y dos mil catorce

Voz 1727 03:57 la Policía Nacional abre expediente a la gente que increpó al ministro Ábalos en un bar en Mérida gritándole rojo hijo de puta

Voz 0456 04:04 llegó a sacar su placa reglamentaria cuando la policía fue identificarles Se trata de un agente en segunda actividad

Voz 4 04:14 y en unos minutos vamos a hablar con Miguel Ángel Revilla el presidente de Cantabria porque acaba una noche dura muy dura para las personas que han estado trabajó

Voz 1727 04:27 ando intentando extinguir los XXXII incendios que siguen activos a esta hora muchos de ellos intencionados Bayo dar el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:38 comunismo no va a empeorar la situación meteorológica ya que los vientos del sur que han provocado este ambiente tan seco y temperaturas tan altas ya lo fue quizás ya sólo afectan perdón al País Vasco de manera que en el resto del Cantábrico irán desapareciendo la lluvia no alcanzará la zona de los incendios hasta la próxima noche y tampoco será muy persistente pero comunismo tendremos que esperar unos cuantos días para que vuelva este viento de sus sería ya a finales de semana en el conjunto del país muchas nubes en el oeste algunas lluvias en el límite con Portugal en el resto más sol que nubes y en los deportes hoy doble titular en Vall

Voz 1727 05:09 once esto el Barça gana la Copa del Rey con polémica en fútbol sala la selección española femenina es la primera campeona de Europa Sampe

Voz 1161 05:17 polémica en la final de la Copa el doble error arbitral que primero no señor una falta antideportiva clara del madridista Randolph después consideró canasta un lanzamiento de Tommy que tocó el aro antes de que el propio se hiciera con la posesión del balón noventa y tres noventa y cuatro para el Barça en la prórroga el Ramarias solicitado que ACB asuma públicamente el error arbitral José plantean incluso abandonar la competición y España se hizo ayer con el primer campeonato Europa femenino de fútbol sala al vencer por cuatro cero a Portugal en la final

son las ocho seis siete y seis en Canarias

en la SER Lex cuenta hasta ahora que el Ministerio de Cultura ha pedido ya permiso a la justicia para intervenir la SGAE Danny De la Fuente

Voz 1727 07:05 vamos con el detalle de la noticia que les hemos adelantado en la portada aquí en la SER el Ministerio de Cultura hará oficial esta mañana que ya ha pedido autorización a la justicia para intervenir la SGAE poner o intentar poner orden en esta sociedad que lleva años siendo noticia por intereses cruzados guerras entre grupos presuntas irregularidades Javier Torres buenos días

Voz 3 07:27 hola buenos días lo que sabemos es que cultura

Voz 1727 07:29 prepara una intervención contundente de por lo menos medio año y que implica la destitución de toda la cúpula de las gay el viernes

Voz 0286 07:37 pues fue cuando el ministro de Cultura afirmó la solicitud que envió ese mismo día a la sala de lo contencioso administrativo

Voz 3 07:43 nacional requiere autor esta acción para intervenir de forma temporal porque el Ministerio Pepa no pueda hacerlo directamente debe de de pedir permiso judicial ha hecho esa petición porque cree que hay razones de urgencia para intervenir la entidad por un plazo inicial de seis meses plazo inicial el objetivo declarado es el de regularizar el funcionamiento institucional de la entidad clarificar su gestión y que así funcione de acuerdo con la legislación porque aduce en su escrito que la SGAE no ha cumplido ni en tiempo ni en forma con lo que le fue exigido por un lado el Ministerio sostiene que no se puso en marcha la reforma de sus estatutos que no logró será aprobado con la mayoría necesaria esa reforma que tampoco puso en marcha el voto electrónico en las últimas elecciones de la junta directiva el veintiséis de octubre y que no se aprobó el reglamento de reparto de los derechos ahora es la Audiencia Nacional quién debe decidir si autoriza al Ministerio a nombrar esa comisión que gestione esos seis meses la entidad como mínimo según fuentes jurídicas la Audiencia Nacional y dará audiencia obviamente a la SGAE

Voz 1727 08:43 vamos a hacer historia Javier porque sino se escucha un extraterrestre me entenderán a cómo se ha llegado a este punto el punto de necesitar una intervención pública una sociedad que mueve poco más de trescientos millones de euros

Voz 3 08:55 el año es que tú lo has dicho trescientos millones de euros son muy golosos esa es la clave de lo que sucede dentro de la SGAE aunque para ser más precisos cómo se reparte esos trescientos millones no tiene un sistema de reparto que quién más beneficio obtiene más votos atesora y quién más votos atesora más votos esenciales tiene para controlar la junta directiva y por lo tanto ahí está ahí está en el sistema no ahora mismo los músicos son los que tienen el control de la junta directiva muchos de ellos tienen ingresos que proceden de la emisión de la música en la franja nocturna de la televisión los músicos que no dependan de la franja nocturna de la televisión apoyados por las multinacionales las editoriales han estado presionando para cambiar el sistema han pedido una y otra de la intervención de El Ministerio si a eso se añade el cambio de modelo de negocio que en la SGAE conviven dramaturgos discográfico discográfica discográficas músicos creadores audiovisuales la ensalada de intereses es brutal

Voz 1727 09:52 es muy distinto si porque quién vive muy bien y una inmensa mayoría a la que le cuesta muchísimo vivir bien del arte

Voz 3 09:57 exactamente trescientos millones nada menos

Voz 1727 09:59 gracias

Voz 8 11:47 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 11:51 son las ocho y doce minutos las siete doce en Cantabria en Canarias aquí es de día está amaneciendo ahora mismo en Cantabria que era lo que queríamos decir así que de momento a otro los medios aéreos volverán a incorporarse a la lucha con el fuego que han estado librando durante toda la noche los bomberos sí también militares de la UME hasta ahora siguen activos XXXII incendios Miguel Ángel Revilla presidente de Cantabria buenos días

Voz 10 12:17 buenos días que te cuesta decía mercado habría

Voz 1727 12:20 anda Cantabria has hecho ahí una mezcla entre las dos comunidades presidente alguna novedad alguna novedad sobre la evolución de los fuegos

Voz 1563 12:30 la cosa está un poquito mejor sobre todo porque ha cambiado el viento sus ya no tenemos viento sur cierto que no haría falta un poquito de agua que está entrando por Galicia ir a Cantabria pudiera llegar a última hora de la mañana un poco que sería suficiente para allá con la cantidad de medios que tenemos sobre el terreno a acabar con con esta pesadilla pero hay que sacan que una conclusión que es que a mí me interesa porque esto repetitivo creado a ver qué sale viento son los ocurrieron el año quince de madera todavía mucho más preocupante porque hubo pueblos que estuvieron en riesgo de de incendiarse hay una cantidad de pirómanos de psicópatas de gente que está contar el mundo no hace falta que sea mucho no sé qué porcentaje no se iría a lo mejor algún psicólogo o algún médico que pueda haber en una población basta con que haya uno por veinte mil

Voz 1727 13:28 para provocar una catástrofe claro para provocar una catástrofe

Voz 1563 13:32 sí sí dejó todo ya veíamos con anciano había rayado setecientos coches pues si a esas personas coches lideradas por por encenderse que ya son los Montes en Galicia pues una coordinadísima entonces hay que hacer un llamamiento yo lo estoy haciendo estos días amasó es tapar a un vecino aunque sabe que es pirómano no no eso no es obligada

Voz 1727 13:58 ya

Voz 1563 14:00 porque se está cargando el patrimonio de todos o cuando se quema una llego un roble robledal que lleva a lo mejor tiene cincuenta años ese bosque ahí es una catástrofe hay que denunciar ya hemos tenido un dato positivo es que los vecinos han denunciado a uno eso es muy tanto yo pero ha sido detenido porque la Guardia Civil tenía como sospechoso entonces cuando aparece viento sol sale el de entrar en ellos idean tapado

Voz 1727 14:30 sigue el presidente Revilla presidente Revilla me confirma que hay dos detenidos por tanto sólo dos

Voz 10 14:36 sólo sólo unos están a disposición judicial es bueno

Voz 1727 14:41 sí y existe un balance un balance de daños de daños en en el monte en el bosque tienen ya una aproximación de lo que hemos perdido

Voz 1563 14:52 no o ahora mismo no pero puedo decirle lo que supuso la de dos mil quince que fueron quince mil hectáreas que para una tierra como Cantabria son mil trescientos kilómetros cuadrados una barbaridad yo creo que sabes va a ser menos y sobre todo que hacerlo en todas las de cierta altura con lo cual bosques bosques autóctonos Pilar robledal que es lo mismo es monte bajo Euskadi tal pero hay que está en unos días para saberlo pero no insisto por favor que los béticos no sean los principales policía del patrimonio de todos si no tengan esa solidaridad de que pueden parecer como llevan todos no hay quienes funcionan pirómano es un peligro es La Caixa terrorista hay que tenerle detenido no podemos tener te mando el patrimonio de todos

Voz 1727 15:42 ha quedado claro presidentes y que ahora mismo está volcado en esto en las tareas de extinción de los incendios pero no me resisto a preguntarle por la precampaña que comienza en España después del anuncio de elecciones generales usted gobierna en Cantabria con el PSOE quién le gustaría que ocurriera a nivel nacional el veintiocho de abril

Voz 1563 15:59 pues que por primera vez que creo que va a ocurrir el partido regionalista que se presentan a las elecciones generales al Congreso y al Senado tengamos al menos dos diputados senadores Madrid que será aportar sensatez estabilidad política como hemos demostrado siempre que hemos gobernado en esta tierra donde siempre han aprobado los presupuestos sin tener mayoría yo creo que es una buena noticia del Partido Regionalista concurra a esto es a decir en general

Voz 1727 16:27 y qué harían con esos dos votos en el caso de poder decidir porque parece que se vislumbran dos bloques bloques a un bloque a la izquierda y otro la derecha

Voz 1563 16:37 bueno no es prueba de la sensatez de un partido progresía

Voz 1727 16:40 dónde estabas donde están la sensatez donde está la sensatez

Voz 1563 16:44 la sensatez pues se en diálogo y aplicación de la Ley muy sencillo en el tema catalán que es lo que nos preocupa a todos no hay ningún presidente de Gobierno ni me estaba ya lo que están diciendo estorninos del que saben que España a España no la puede vender mía anterior Nilda y el que venga porque afortunadamente estamos y del Estado de derecho que tengo la Constitución llegó el sistema judicial Iker los cuerpos disuaden el Estado quiere unas leyes entonces Gobierno que con todo lo que nos está pasando su Gobierno te tiene instrumentos para impedir que alguien se salte la ley ahora además de eso hay que dialogar y buscar una solución razonable ahí pero sobre la base de que la otra parte tiene que abandonar el criterio de que ellos no son parte de España eso la sensatez de un partido como el nuestro que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo idea probar en el caso de que haya aludió es presupuestos presupuestos sociales que beneficien a los que menos tienen ese sentimiento del partido en Cantabria y el que va aplicar en Madrid

Voz 1727 17:47 Miguel Ángel Revilla presidente de Cantabria gracias buenos días y que y que evolucione bien la cuestión de los incendios muchas gracias buenos días Jabois saber cómo has visto tú este primer fin de semana de campaña

Voz 11 18:01 yo no me he enterado de mucho y te has enterado yo creo que uno de los

Voz 3 18:04 actos de estas elecciones va a ser distinguir la campaña electoral de la de la información porque llevamos da tantísimo tiempo leyendo y escuchando sobre la campaña que este reto basta a la altura de un politólogo Pasado de vueltas mira la campaña electoral a la la la es estrictamente campaña durará prácticamente tres días o una semana es Semana Santa para nosotros para los electores unas semanas Semana Santa el lunes es fiesta creo que en casi toda España las campañas se quedaría

Voz 1727 18:32 en toda España Lunes de Pascua fiesta en algunos sitios sí

Voz 3 18:34 con comunidades yo me la tomo siempre como fiesta ya

Voz 11 18:38 en esta la comunidad la que tiene su sentido de las vacaciones

Voz 3 18:43 entonces nos quedamos con un martes con miércoles con el jueves y el viernes que son las fiestas de campaña esto que demuestra que no haya campaña que hemos tenido campaña practicamente todo el rato ha sido un gobierno electoral un cuartel de campaña con la maquinaria pesada de de La Moncloa es decir un gobierno con la perspectiva de unas elecciones que ha actuado en consecuencia qué ha ocurrido después de esto que enfrente tenía unos partidos que han hecho oposición a esa campaña electoral no a un gobierno de ahí que finalmente haya colapsado todo porque las campañas electorales no se fingen son buenos son en este caso están siendo llevamos bastantes meses ya de pura campaña

Voz 1727 19:18 casi cinco años diría yo he a partir a partir de las ocho y media vamos a repasar para pido a partido cómo enfocan este tiempo preelectoral cómo enfocan la campaña quedan dos meses todavía para el veintiocho de abril y es muy interesante ver cómo se plan cómo planifica ne esta secuencia que puede resultar agotador a pesar de que la campaña propiamente dicha Valladolid tampoco tampoco Nos han pero quedan dos meses muy largos hasta mañana Jabois

Voz 3 19:46 esta mañana un beso son las ocho y veinte en Canarias

Voz 4 19:56 Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 19:58 cuatro grados en el centro de Madrid hasta ahora hay sin cambios en el tiempo a la vista más nubosidad eso sí este lunes un poco más de frío ahora por la mañana aunque a mediodía esperamos de luego temperaturas muy agradables a pesar de que niños con autismo en Madrid esperando una plaza para escolarizar en un centro educativo específico para tratar su trastorno torno de que hay cincuenta plazas vacantes en este tipo de aulas conocidas como aulas Tea la Comunidad de Madrid no va a permitir que se matriculen a mitad de curso Javier tiene cuatro años tiene autismo desde diciembre la Consejería de Educación tiene su mesa un dictamen favorable de sus propios servicios para que vaya a este tipo de aulas sin embargo

Voz 1727 20:32 va a tener que esperar hasta septiembre Manuel es su padre

Voz 12 20:35 los nuestro han denegado la plaza eh no no están dado mayor argumentó que ahora mismo estábamos en periodo extraordinario y que entre ellos extraordinario nuestra acción ningún cambio no se tramitará ninguna plaza de alumnado Tea

Voz 1727 20:50 estamos acostumbrados a ir esto es que los suyos una esponja

Voz 13 20:53 que estos años constituir la base fundamental sobre la que estaba asentar su desarrollo si esto es cierto para un niño típico imagínate lo que pues ponen estos años para los niños con TEA que necesitan aprender a interiorizar lo que el resto hemos adquirido de forma innata

Voz 1275 21:05 según la Comunidad de Madrid hay plazas vacantes porque no hay candidatos para ocupar las porque están en centros ciudades concretas sin embargo la Consejería de Educación no es capaz de explicar

Voz 1727 21:13 los motivos por los que estas vacantes

Voz 1275 21:15 no se ofrecen a las familias que han pedido plaza a mitad de curso todas las vacantes los dicen se cubrirán pero eso sí en septiembre

Voz 4 21:28 si el Gobierno regional va a tener que pagar ocho millón

Voz 1275 21:31 desde euros por el IBI y el Impuesto de Bienes Inmuebles del hospital de Majadahonda Puerta de Hierro así lo establece una sentencia de supremo a la que hemos tenido acceso el alto Tribunal asegura que la concesionaria que gestiona la parte no sanitaria de este hospital sólo tiene que pagar ese impuesto por la zona comercial del edificio por el párking el restaurante en las tiendas y la comunidad por el resto del inmueble así que ahora tendrán que hacer cuentas y ajustar lo que ha pagado cada parte hasta ahora Carolina Gómez

Voz 0393 21:55 aseguran los jueces del Supremo en esa sentencia a la que ha tenido acceso la SER que el Hospital de Majadahonda no es privado sino una institución pública dependiente de la Consejería de Sanidad de Madrid y por eso la concesionaria del hospital Puerta de Hierro sólo tiene que pagar el IBI por la parte destinada a las zonas comerciales el resto dicen lo tiene que pagar la comunidad como propietaria del edificio el Ayuntamiento de Majadahonda que ha estado cobran todo el impuesto a la concesionaria desde dos mil diez a instancias del Catastro calcula que va a tener que devolver casi siete millones de euros a la concesionaria mientras que el Gobierno de Ángel Garrido según los cálculos de los informes jurídicos que ha encargado el equipo municipal tendrá que pagar unos ocho millones de euros por el IBI que no ha pagado durante todo este tiempo la decisión del Tribunal Supremo pone fin a un litigio que ha enfrentado durante años al Gobierno regional y al municipal ambos del Partido Popular

Voz 1275 22:39 la Fiscalía sólo venimos contando pide casi cuatro años de cárcel para el alcalde de Coslada el socialista Ángel Viveros por prevaricación y daño al patrimonio histórico titulares con Virginia Sarmiento el Ayuntamiento aprobaba en dos mil diez la construcción de

Voz 1915 22:49 en centro comercial y dos años después los trabajos afectaron a los restos arqueológicos protegidos de la zona conocida como el calvario la fiscalía acusa también a dos funcionarios y el que fuera concejal de Urbanismo Antonio

Voz 1275 22:59 generaliza el juicio del caso espías hoy se presenta en los informes definitivos y los seis acusados de espiar en dos mil ocho a cargos políticos del PP podrán dirigirse a jurado popular antes de que el juicio quede visto para sentencia

Voz 1915 23:09 la Mesa de la Comisión de Universidades en la Asamblea que investiga posibles irregularidades tras el caso master decide hoy los próximos comparecientes Podemos insiste en solicitar la presencia de Cristina Cifuentes y Pablo Casado y amenaza con abandonar la comisión sino acude

Voz 1275 23:22 los estudiantes de la Rey Juan Carlos votarán esta tarde en asamblea si se movilizan contra la reestructuración de varios grados en el campus de Aranjuez la universidad anunciaba que cambiará titulaciones a partir del curso que viene no admitirá más matriculaciones en Primera

Voz 4 23:35 de postes

Voz 8 23:39 no impuro y dice Ana

Voz 1275 23:42 prefiere que la ACB reconozca públicamente el error arbitral en la final de la Copa del Rey Sampe buenos días

Voz 1161 23:47 buenos días error con el que se concedió hasta el lanzamiento de Tomic que tocó el aro antes de que el propio Hernando los se hiciera con la posesión del balón y que les dio el título a los azulgrana por noventa y tres noventa y cuatro en la prórroga Juan Carlos Sánchez responsable de la sección de baloncesto en el Real Madrid

Voz 0286 23:59 ya es el segundo año que Hay una del

Voz 0125 24:01 Gracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid en un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid vuelva a pasar

Voz 1914 30:35 dice el canciller de Maduro que los han echado del país porque llegaban con motivos conspiratorias que llevaban días advirtiéndoles de que no les iban a dejar entrar en Venezuela cuando estaban a punto de subirles de vuelta al avión esta madrugada hemos hablado en la SER con González Pons nuestro contabas

Voz 1193 30:48 el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar la única explicación que hemos recibido es maduro no quiere aquí no se han retirado los pasaportes nos han pasado por sea usted vivo control antidrogas innecesario no salen un cuarto menos mal que estaba el embajador de España en embajadores de la Unión Europea cuando un dictador apaga la luz cierra las ventanas y deja a oscuras Un país que va a pasar de las palabras a los hechos Maduro cae está más cerca de Corea del Norte

Voz 1727 31:12 a esta hora vuelan todos de regreso a Europa en la SER les ofrecemos hoy el testimonio del jefe de una banda de secuestros exprés que actúa en Caracas con el hablado Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:25 cómo estás Pepa buenos días y te ha dicho de quiénes les

Voz 1727 31:27 a los objetivos son los mandos policiales y militares del propio régimen chavista

Voz 0125 31:33 si la secuestros exprés forma parte de la vida diaria de Caracas y por eso hemos querido conocer cómo funcionan estas bandas que forman parte de una realidad os doy datos según el Observatorio Venezolano de la Violencia llegado hasta dieciséis mil secuestros al año esto en el año dos mil nueve dos mil diez hemos entrevistado a esta personas el jefe de una banda de ocho personas es expolicía desde hace doce años se dedica a esto porque dice que saca mucho más dinero secuestran objetivos cada dos meses Irán han setecientos dólares al mes por secuestros donde se pide veinte mil dólares según su testimonio son mandos policiales y militares de Maduro quiénes proporcionan la información de los objetivos y entre todos se reparten el dinero

Voz 2 32:10 todo eso lo maneja el que se Bayona o Qatar persona los subamos montamos una música Ramos su teléfono a nadie es una mano montamos en el carro ICO la mima lo es aparecemos irrepetible la respuesta que lo ídolo jefe mira ya pagan el secuestro en tu se cien supone

Voz 1727 32:29 el Gobierno dirige

Voz 2 32:31 yo sólo le di con metralla y canalizó todo bien

Voz 0125 32:36 claro pero quién es exactamente del gobierno de Maduro proporcionan esos objetivos quiénes dan la información para secuestrar escucha lo que dice

Voz 2 32:43 el comisario in pectore Eto'o se prepara Mora Oli cuando yo lo llaman mi actual están activo y tienen su cargo y You solo que además Holder

Voz 0125 32:53 comisarios en activo advertimos que algunas de las expresiones que dice este secuestrador pueden resultar duras estas una no le tiembla la voz cuando le preguntamos qué pasa con la víctima sino paga

Voz 2 33:04 bueno llegó el momento que no ha Labori lamentablemente tenemos que natal hice la situación que sirve hoy en día si no pagan mapa sí sino para hacer mates el hombre que hay con profundos de los pongo a bueno eso una tenía fosas comunes en a Kimi muy cara cara que han desaparecido pero completamente y muy Rostov uno por eso como una limpieza completa

Voz 0125 33:30 como dice el dicho una limpieza completa esto secuestros Pepa se organizan también desde la cárcel según este relato hay muchos ex policías y policías que se dedican a ello y a pesar de la connivencia o por comparte del régimen están muy perseguidos por otra parte del Ejecutivo la coordenadas clara si alguien habla en un interrogatorio muere

Voz 1727 33:48 Terradillos gracias hasta luego todo lo que acabas de escuchar todo el testimonio que acaban de escuchar lo pueden ver seguir ya en Cadena Ser punto com

Voz 1727 34:24 ahora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 0789 34:26 Pepa buenos días a todos la campaña de las generales promete ser durísima guerra de bloques con palabras gruesas argumentos simples para excitar sentimientos primarios se va a llamar a la participación como si se llamara

Voz 26 34:38 sí las hay una novedad por primera vez

Voz 0789 34:41 mucho tiempo el PSOE está en condiciones de agrupar a su numerosa familia y dar un salto muy notable a no ser que la convenció de las listas reabra heridas y se vuelva a las andadas colas derechas en trance se puede producir una fuerte movilización socialista las acciones sociales

Voz 11 34:56 vendidas apuntados en su breve paso

Voz 0789 34:59 tierno son un gran banderín de enganche para el Izquierda y ante este Pablo Casado que cuanto más vocifera más pequeño nos parece Sánchez se agiganta la cosa es saber sea Sánchez va a alcanzar para conformar una mayoría parlamentaria aunque sea muy heterogénea os lo logrará la suma de las tres derechas que también tocan a rebato llamando a los suyos contra los enemigos de España pero no olvidemos que cuanto más rabiosos sea el enfrentamiento de bloques cuanto más extremas sea la polarización más taponados quedarán todas las salidas transversales y perdona ustedes que insista de forma tan machacona en esta idea sin acuerdos transversales se pueden hacer muchas cosas por supuesto pero es imposible encontrar soluciones duraderas a los problemas estructurales que padecemos ni siquiera los vamos a poder plantear por ejemplo sin acuerdos transversales el diálogo que sigue siendo imprescindible para abordar la crisis catalán nunca podrá pasar de la superficie pero en fin eso vendrá después ahora toca alinearse la participación va a ser decisivo

Voz 1727 36:57 viene esta mañana de lunes también con Lola García que está en Radio Barcelona Lola o en día hola bon día lo la ex directora adjunta de la vanguardia en Radio Galicia está Antón Losada Bos Días profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago y aquí en Radio Madrid a mi lado como siempre José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa bajo el shock todavía Zarzalejos de la convocatoria electoral

Voz 1027 37:23 hombre personalmente no pero da la sensación de que en términos generales los medios de comunicación están ansiosos se han lanzado

Voz 29 37:33 a una labor

Voz 1027 37:36 dar encuestas y publicarlas prácticamente encima de las palabras de convocatoria del presidente del Gobierno y los resultados son muy dispares yo estaba pensando el ayer domingo e incluso esta misma mañana que a encuestas que parecían de países distintos sociedades diferentes con resultados tan diferentes

Voz 1727 38:01 están distinto pues vamos a tener ocasión de preguntarle a analistas electorales a Carles Castro ya Ferrándiz de Metroscopia a partir de las nueve vamos a analizar las encuestas y que pistas de las que nos dan son fiables cuáles pueden cambiar muchísimo en este tiempo líquido que tenemos por delante Antón admite te sorprendió te lo esperabas

Voz 23 38:22 convocatoria digo yo me lo esperaba eh

Voz 0199 38:26 no me sorprendió y no me parece buena idea pero pero me esperaba yo que yo creo que hay que hacer dos reflexiones

Voz 25 38:33 ya es de manera general va a serlo

Voz 0199 38:37 tercera elección general en poco más de tres años nuestro sistema político tienen este problema un momento que en este momento perdón es que no somos capaces de acordar no somos capaces de llegar a acuerdos y a gobernar de manera transversal lo único que parece que sabemos hacer es devolverle constantemente la situación al al electorado para ver si el electorado decide darle la razón a darle una mayoría suficiente al que eso es mal síntoma para cualquier sistema electoral porque la democracia representativa Peña funciona precisamente en base a eso yo creo yo de Lego mi representación unos diputados senadores que papel papeles llegar a acuerdos y gobernar durante una legislatura completa no es la primera reflexión en la segunda es que un más que países y diferentes lo que es el retrato que nos devuelven las encuestas que empezamos a ver que yo creo que todavía no son muy fiables porque mucha gente todavía está asimilando que tiene que ir a votar dentro dos meses y no es lo mismo contestará la encuesta cuando no tienes un gol al centro electoral delante que cuando tiene ya una fecha Elecciones yo creo empezaremos a tener resultados mucho más fiables en unos días pero bueno lo que apuntan es que volveremos a una situación donde nadie va a tener mayoría va a ser necesarios acuerdos transversales acuerdos que tras Rosales que yo creo que sí ahora era

Voz 11 39:59 difíciles después de la campaña electoral que se nos viene encima va a lo más probablemente sé vosotros pero a mí me suenan tan gastadas todas las palabras mucho muchas campañas es que la repetición de los mismos argumentos eh

Voz 1727 40:16 la única novedad es la la fragmentación de la derecha la aparición de Vox que lejos de venir a coser algún roto ha venido a ahondar la trinchera y todavía más no sólo yo creo que además lo que va a marcar

Voz 30 40:30 esta campaña electoral es cada vez más la división dos bloques no

Voz 1027 40:35 eh

Voz 30 40:36 aquí en Catalunya lo hemos visto bastante de la división en dos bloques muy ahondando en lo que decía Antón eso es lo que nos va a impedir después intentará hacer acuerdos más amplios que cuando cuando la campaña la la fijas tanto en esa en esa fractura cuando cuando sitúa dos bandos eh es muy difícil después tender puentes intentar hacer algo diferente a lo que has dicho

Voz 1727 41:01 bueno un experto electoral me decía este fin de semana que al final Un una jornada electoral unas elecciones el voto ciudadano viene a ser como la lejía e limpia todo lo que has dicho durante la campaña os propongo una cosa vamos a mirar partido a partido a ver si analizando a cada uno llevamos alguna conclusión escucha este sonido mitinero pero en plena calle de Pedro Sánchez en Mérida

Voz 31 41:24 el que se palpa que veremos aquellos que defienden tampoco estamos defendiendo una España sitúa

Voz 4 41:40 Pedro Sánchez que tuvo que

Voz 1727 41:41 acalla dirigirse allí a los simpatizantes que no cabían dentro que allí muy crecido volvió a hacer este discurso que acabamos de escuchar no Sánchez que parece dispuesto a hacer de la necesidad virtud de nuevo la derrota de su presupuesto el fracaso de su diálogo con los independentistas convertidas ambos ambas en espejo de la pinza que quiere enfrentamiento Hinault una España de consenso está tan crecido Sánchez que las listas electorales Se van a hacer en su partido en el PSOE que siempre están díscolo a su imagen y semejanza hay te lo cuentan Inma Carretero buenos días sin disimular siquiera

Voz 0806 42:21 buenos días en este momento la consigna en el PSOE es unidad así que quieren dejar resuelto el capítulo de las listas cuanto antes en tres semanas el diecisiete de marzo las van a aprobar todas el presidente quiere hacer un grupo parlamentario a su medida con gente suya así que en Ferraz anuncian muchos cambios dice un miembro de la ejecutiva federal que será lo que Pedro quiera así que si las listas que envían los territorios no le gustan las puede cambiar la Comisión Federal el aviso va sobre todo dirigido al PSOE andaluz que controla Susana Díaz si los ministros quieren ir en las candidaturas tendrán hueco eso garantiza la dirección federal que sigue pendiente de si Borrell acepta ser el número uno a las europeas según fuentes de su entorno decidirá estos días un

Voz 1727 43:03 Sánchez en fin perseguido por todos Ésta es una realidad no sólo una imagen de marketing cuestionado dentro de su partido que al final lo ha llevado a la Moncloa según las encuestas puede hacerlo crecer cuando hace un año estaba absolutamente declinante Lola

Voz 30 43:20 bueno antes comentabais la diferencia en las encuestas pero yo creo que las encuestas dan dos cosas que son clarísimas y eso coincide en que sube el PSOE sube ciudadanos baja el PP baja podemos osea el las tendencias yo creo que son bastante claras yo creo que que Pedro Sánchez a pesar de que acaba de empezar la campaña lleva en campaña desde el primer día que entró en La Moncloa él tiene muy claro que si no era seis meses más tarde iban a ser seis meses antes pero que su labor al frente de la Moncloa iba a estar marcada por una campaña electoral todo lo que ha hecho bien en función de eso al principio yo creo que se decantó más por intentar buscar el voto de Podemos con el acuerdo presupuestario de aquella foto con Pablo Iglesias después yo creo que ha derivado más en intentar captar voto de ciudadanos me comentaba el otro día dirigentes socialistas que la visita Davos que comentábamos hace unas semanas aquí también tenía un poco la vista puesta en el en el electorado más de centro de Ciudadanos o su posición sobre Venezuela también en ese mismo sentido yo creo que lo de las listas electorales Pedro Sánchez también está pensando en la posibilidad de que sumen las derechas y él no finalmente se quedó en puertas de de poder gobernar por tanto lo que está haciendo es un modelar de paso un partido a su medida pues para para hacer frente a una situación de de líder de la oposición durante un tiempo también

Voz 1027 44:46 es que yo creo Pepa que a Pedro Sánchez hay una buena parte de su hijo de su organización de su partido que no les gusta y que no le gusta porque está a contrapelo de su propio liderazgo lo hemos visto en las últimas semanas cuando las críticas digamos más dañinas para su posición la posición del Gobierno provenían de las filas socialistas de parte del grupo parlamentario de los barones territoriales de los referentes Si sigue siendo que lo siga siendo para una parte socialismo como Felipe González o Alfonso Guerra él ha heredado un grupo parlamentario tanto desde las elecciones de dos mil quince como la de junio de dos mil dieciséis es que están que es un que es un mix un mix de su gente con mix de gente de otras tendencias y que por lo tanto lo que va a hacer ahora es cambiar el el Grupo Parlamentario como un calcetín a hacerlo coexiste con sus tesis mucho más digamos más más Por potente desde el punto de vista de la unanimidad o de la cohesión de de criterios vamos a ver cómo lo hace vamos a ver cómo lo hace porque eso también puede provocar tensiones internas

Voz 1275 46:10 pero yo creo que busca hacer un

Voz 1027 46:12 PSOE nuevo yo escrito en El Periódico de Cataluña el pasado fin este fin de semana que que Sánchez no va a tener piedad en el sentido de que no va a incluir pongamos por caso y sin ánimo de señalar a José María Barreda o una Soraya Rodríguez no no no es ese tipo de personas este perfil ya no va a estar en el grupo parlamentario y en cambio sí van a estar personas con el perfil de Adriana Lastra digo Don Elorza gente que en su momento Le Lay apoyó y sobre todo que ha comprendido la comprendido el sus políticas dado lo que le pasó el uno de octubre del dos mil leoneses es comprensivo

Voz 11 46:54 es que no y ha tenido bastante revolcón su propio partido

Voz 1727 46:59 la semana mismo hacer nada

Voz 11 47:02 mi peor momento probablemente su mandato sí

Voz 1027 47:05 las listas para para Pedro Sánchez quiere primero precipitarnos y el día diecisiete de marzo tenerlas previsto tener nuestra segundo no dar demasiadas opciones ha dicho

Voz 0199 47:16 sesiones es que yo creo que no va a tener muchos problemas con las listas porque incluso hasta sus críticos más feroces

Voz 11 47:22 lo que saben que en estos momentos el principal

Voz 0199 47:24 llevo electoral que tiene al y las elecciones generales antes que las autonómicas un buen resultado de Sánchez es un buen resultado para todos yo creo que va a poder hacer unas listas acordes con la necesidad de control que tiene evidentemente de esas listas del grupo por los grupos parlamentarios que tienen unas listas construye la estrategia que está desarrollando no incluir Sánchez convoca ahora las elecciones pero yo creo que intuye que el fracaso de de la convocatoria de Colón es una señal de debilidad en el frente que se está conformando la derecha sabe que es todos contra él yo creo que su apuesta es que dos fuerzas una la crisis de Podemos y otra el frente que forma de los tres partidos de la derecha contra él sirva para concentrar el voto en el Partido Socialista no yo creo que esa es la apuesta por cierto las primeras encuestas reflejan que algo de eso hay habrá que ver si se mantiene a lo largo de la campaña pero parece que sí se está produciendo una cierta concentración de voto en torno al partido

Voz 1727 48:24 a un año después de estar camino de la irrelevancia que era lo que decíamos los periodistas hace un año o dos

Voz 11 48:29 estas hoy ha colocado los politólogos hoy arrancamos con todos nosotros explicamos por partida doble nosotros digamos porque nos equivocamos el día no

Voz 1727 48:40 vale me dejas es hacer lo que decimos los periodistas hoy coloca un año después de que politólogos y periodistas dijéramos que caminaba la relevancia hoy está situado hoy ha situado al PSOE en condiciones de convertirse un poco en el crisol no del voto asustado de del enfrentamiento hoy en en el que acapare el voto moderado veremos si lo consigue

Voz 0199 49:01 pero no sé no sé si es no sé si sólo es el voto asustado eh yo sé por ejemplo es salen varias varias informaciones tanto en el periódico como La Vanguardia creo recordar sobre la posición de los españoles frente al día sobre

Voz 11 49:15 claro que en Cataluña hay una mayoría social claro

Voz 0199 49:18 muy clara que está que yo creo es también lo que reflejó el pinchazo de Colón

Voz 1727 49:23 estamos diciendo lo mismo querido Antón del que está asustado frente al olor el horizonte del enfrentamiento sin más la mano dura sin más

Voz 0199 49:30 efectiva que apuesta por otra manera de hacer las cosas por el diálogo por buscar soluciones también yo creo que se empieza a reflejar el cansancio de esta situación de la que todos hablamos cinco años dándole vueltas a lo mismo

Voz 1727 49:41 ahora ha dialogado el señor Sánchez