Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

bueno ni una de las noticias del día pasa por el deporte y en concreto por el baloncesto el Real Madrid se plantea hacer un referéndum entre sus socios para decidir si deja la ACB en el caso de que la Liga no rectifique hoy tras el polémico arbitraje de anoche que le dio la victoria al Barcelona

Voz 3 00:42 ganó el Barça por sólo un punto y un segundo antes del final de la prorroga

Voz 0456 00:45 dentro de la plantilla del Madrid la indignación es total

Voz 3 00:48 sí por el arbitraje escuchen al jugador Felipe Reyes cuando entraba a los vestuarios es un momento que han grabado

los medios aéreos e incorporan en media hora las labores de extinción de los treinta y dos incendios que siguen quemando el monte de Cantabria en la Cadena SER hemos hablado con el presidente de la comunidad Miguel Ángel Revilla que espera que la lluvia de las próximas horas ayude a pagar estos fuegos

Voz 4 01:19 ya no tenemos viento su cierto que nos haría falta un poquito de agua así a Cantabria pudiera llegar a última hora de la mañana un poco que sería suficiente para ya con la cantidad de medios que tenemos sobre el terreno acabar con con esta pesadilla

Voz 0456 01:35 está pinchando la protesta de los usuarios de Cercanías de Renfe en Barcelona que pedían no pagar los billetes en protesta por los accidentes por los retrasos en las líneas en la estación de Sant Andreu Arenal están Monica Peinado Mónica bon día

Voz 1600 01:48 pues prácticamente todos los usuarios de las líneas R4 y R3 en las que se había convocado la protesta amparados billete los convocantes atribuyen el poco seguimiento a la presencia de controles de seguridad en las estaciones la única imagen de esta protesta en Sant Andreu Arenal ha sido la de una decena de personas bloqueando el paso en una de las taladradoras de acceso a esta estación de Santandreu portaban una pancarta en la que piden trenes dignos y más inversión en las líneas de Cercanías la protesta fue convocada tras el accidente mortal de Castril Galí

Voz 0456 02:22 y en Madrid está a punto de comenzar el juicio contra un hombre acusado de estafar con células madre de cordón

Voz 0127 02:27 Bilic al a unas cuatrocientas familias

Voz 0456 02:29 según la Fiscalía este individuo llegó a cobrar hasta dos mil doscientos euros a sus clientes a cambio de conservar esas células y analizarlas en laboratorios que no existían Rafa Muñoz buenos

Voz 1772 02:39 buenos días el hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por un delito de estafa y otro de falsificación de documento el acusado utilizó el nombre de la empresa de crío conservación en la que trabajó durante años y aprovechando la credibilidad que ésta le otorgaba está Fava a sus nuevos clientes les entregaba documentación falsa donde aparecían laboratorios inexistentes simulaba la firma de los médicos que supuestamente certificaban los análisis de las células madre la Fiscalía quiere además que indemnice a las trescientas cincuenta parejas afectadas

las nueve y tres en las y tres en Canarias

Voz 5 03:24 hola muy buenos días qué tal desde luego tenemos claro que no

Voz 5 04:26 hoy veníamos Se que hoy hay un protagoniza de que queremos hablar que es el proyecto de Vox hoy para España

Voz 6 04:33 en un día como hoy en el capítulo de una vez más el Partido Popular ha evitado la ruptura

Voz 7 04:38 los Bío de la derechista Kovac

Voz 6 04:41 diciendo las verdades del barquero yo no quiero echar a Sánchez insultando

Voz 7 04:44 volátiles de la Belletti tan harán

Voz 5 05:28 la resistencia es grande

el lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos

Voz 2 07:14 Losada y Lola García cada vez parece más evidente que la suma de Astra hasta tres partidos va a ser necesaria para que se forme un gobierno después de las elecciones del veintiocho de abril se ha publicado varias encuestas durante el fin de semana en distintos periódicos hemos hecho referencia a ellas

Voz 0127 07:30 todas

Voz 2 07:31 todas nos dicen que gobernar este país va a precisar de mucha voluntad de consenso porque el PSOE gana las elecciones en eso coinciden todos pero lejos muy lejos de la mayoría absoluta y necesitaría la suma de muchos otros partidos no sólo de Podemos Unidos Podemos para acercarse a la mayoría absoluta porque parece que la suma de las tres derechas está muy próxima a los ciento setenta y cinco escaños pero las encuestas también los dejan por debajo que va a pasar en este país vamos con una encuesta de Metroscopia que publican hoy veinte minutos Heraldo y los periódicos del Grupo Giuliana

Voz 0127 08:07 PP Ciudadanos y Vox obtendrían según esa encuesta el cuarenta y ocho por ciento de los votos el Partido Popular sería la segunda fuerza con un veinte coma cinco por ciento de los votos ciudadanos la tercera con quince coma cuatro Ibooks quinta con un doce coma siete la ultraderecha de Santiago Abascal se quedaría así a sólo un punto de Podemos que caería hasta obtener el trece coma ocho por ciento de los apoyos aunque el PSOE ganaría las elecciones con un veintisiete por ciento de votos podría quedar bloqueado porque sumando los votos de la formación de Pablo Iglesias el resultado de la izquierda sería insuficiente José Pablo Ferrándiz estimador principal de Metroscopia buenos días

Voz 1706 08:42 hola muy buenos días Pepa qué tal cómo estáis las encuestas

Voz 0127 08:45 ahora mismo cuando acaba de anunciarse la convocatoria electoral y tienen mucho valor porque decíamos en la tertulia hace unos minutos no sé si has tenido ocasión de de escucharnos bueno es que está todavía todo el mundo bajo el shock de la convocatoria todavía no se han planteado en serio es que tengo que votar

Voz 1706 09:02 bueno hay una parte que es cierta ahí es verdad que hasta que no se convocan las elecciones no podemos hablar de haberse puesto cristalizada pero bueno lo que marca las encuestas ahora mismo es el pistoletazo de salida en las posiciones de salida de aquí a las elecciones de cada uno de los partidos y en eso pues como bien coinciden bastante en que el ganador aritmético en este caso sería el Partido Socialista que unos y el ganador político que habría que ver quién es el ganador político porque hemos visto en Andalucía por ejemplo que la fuerza contiene tiene mayor número de votos y escaños no tiene que ser necesariamente en escenarios tan fragmentados y competitivos como la actual en España pues tiene que ser la que finalmente acabe conformando Gobierno

Voz 0127 09:41 tanto La Vanguardia como El Periódico coinciden en sus encuestas en que un cincuenta y dos por ciento de los españoles Ana apuesta por el diálogo para resolver la cuestión catalana según los sondeos de GESOP pues para estos dos diarios solo un tercio de los españoles pide que se vuelva a aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña entre los catalanes un setenta y ocho por ciento insta a los dos gobiernos hablar según La Vanguardia y casi el ochenta y siete según el periódico la encuesta Adega tres asegura además que la mayoría de catalanes opta por negociar un nuevo sistema de financiación para atajar el con Carles Castro responsable de análisis electoral de La Vanguardia buenos días

Voz 15 10:16 hola buenos días también tenía esas encuestas

Voz 0127 10:18 acción de voto dejaban con matices la situación en un en un panorama muy parecido cuánto puede cambiar de aquí Carlas a la celebración de las elecciones esta situación casi casi de bloqueo no

Voz 15 10:32 sí la verdad es que sí Parlamento resultante no que estábamos en nuestra encuesta era francamente endiablado lo vamos de Parlamento Frankenstein no porque realmente no generaba ninguna mayoría clara me preguntas por eso que puede cambiar cómo puede cambiar porque puede cambiar bueno puede cambiar por sobre todo por dos razones una porque tanto nuestra encuesta cómo creo que las demás dan un elevado porcentaje de indecisos que puede cambiar de aquí su voto de aquí a las elecciones nosotros creo que era un veintisiete por ciento

Voz 0127 11:04 en otros sondeos

Voz 15 11:06 alrededor de un veinticinco y tal

Voz 0127 11:09 Carlos en la de Metroscopia los indecisos cuanto serán Ferrándiz

Voz 1706 11:12 estoy nosotros no miramos decididos indecisos que es un oxímoron que dices efectivamente hay que a participar que tiene intención de acudir a votar segurísimo pero aún así de esos que en estos momentos diez sesenta y cinco por ciento todavía un veinticinco por ciento noventa y cinco por ciento que tiene dudas sobre su comportamiento final

Voz 0127 11:31 perdona Castro que te había interrumpido pero quería saber cuánto de Weiss cada uno

Voz 15 11:35 bien no y luego la otra la otra variable es cómo quedará finalmente y ahí también tienen mucho el factor indecisos porque al haber tres marcas en el espacio pero a la derecha pues hay una gran decisión entre los sectores de ese signo que no sabe con qué quedarse con que marca quedarse no entonces según cómo acabe el reparto de voto en ese espacio pues el resultado puede ser una pues es otro ya que nuestro sistema electoral y sobre todo tipo de diseño de los distritos ciencias es muy complicado y muy difícil digamos de prever lo que ocurrirá porque pues porque venimos muchísimas provincias que funcionan en régimen casi mayoritario provincia de de cuatro cinco tres escaños seis escaños no en los cuales los un determinado reparto del voto de la derecha aun siendo mayoritario en esa provincia pues te puede dar por ejemplo en el caso de León el Albacete un empate a dos entre derecha izquierda o una mayoría de derecha de tres a uno yo soy herido dependerá un poco de cómo se repartan los votos entre PP Ciudadanos y Vox es decir si Vox roban los suficientes votos a ciudadanos como para entrar en lo que se llama el reparto de escaños o simplemente roba unos votos que no le permiten entrar en el reparto del al mismo tiempo debiliten a las fuerzas de derechas entonces como es es muy difícil deshacer de aplicar cada provincia porque haces una encuesta a nivel nacional no ahí te da unas grandes líneas digamos a ese en ese ámbito un asesinato pero luego lo que en Albacete en Soria en Segovia eso pues exactamente no lo saben es muy difícil y por lo tanto es lo que deja muy abierta esa eventual mayoría absoluta del llamado Trident peor el tripartito de derechas

Voz 0199 13:10 Antón politólogo adelante si yo quería preguntarles a los dos Si cómo está la participación es decir en las los datos que manejan les dicen que la participación va a ser alta que ya hay mucha gente que haya decidido con independencia de lo que va de eh que era ya decidió ir a votar si esa participación está repartida de manera transversal se detecta más movilización ya a la derecha o la izquierda

Voz 0127 13:35 Ferrándiz

Voz 1706 13:36 bueno pues en este momento nuestra estimación de participaciones del sesenta y cinco por ciento está cinco puntos inferior a la que hubo en dos mil dieciséis y creo que basta es la clave de estas elecciones porque sabemos que la abstención parte proporcionalmente obviamente entre todos los electorados ya en este momento como hemos visto en Andalucía los más desmovilizados son los militantes son los electores tierra los partido Izquierda porque estamos viendo que los electores de los partidos de la derecha en dos mil dieciséis sumaron once millones doscientos mil aproximadamente y ahora mismo esos once millones doscientos mil siguen presentes y dicen que van a votar distribuido de manera diferir entre entre los tres partidos de la derecha así la gente el electorado Izquierda se quedan en casa como ha pasado en Andalucía ya sabemos que históricamente en España la derecha siempre obtiene mejores resultados en general cuando hasta hace equipaciones son bajas la clave por tanto la participación que sobretodo está afectando en este momento unidos podremos Unidos Podemos está obteniendo con una estimación que damos la más baja yo creo que histórica que accedió desde dos mil catorce y el problema es que una parte está marchando a la ascensión y otra parte muy importante el veinte por ciento al PSOE y eso para la izquierda pueden ser malo porque el hecho de que el PSOE engorde a base de votantes de Podemos pues su socio natural en el espacio de la izquierda que entre los dos finalmente lo puedan sumar

Voz 15 14:54 cañí suficiente para unas pues vamos a ver cómo se plantea

Voz 0127 14:57 a Podemos la precampaña y la campaña han porque todavía por ejemplo no está claro cuáles van a ser sus partidos aliados en esta convocatoria Mariela Rubio buenos días y el momento es muy

Voz 1450 15:08 delicado para Podemos en plena crisis interna con

Voz 0127 15:10 las encuestas en contra y la prueba es la dificultad que están encontrando para

Voz 1450 15:14 editar las confluencias con Compromís en Valencia

Voz 0127 15:17 no va a ser posible y la coalición de marea también peligra

Voz 1450 15:20 sólo la de En Comú Podem Se va a reeditar con seguridad aunque todavía no hay candidato el acuerdo marco que de momento se da por descontado es concurrir con Izquierda Unida como Unidos Podemos con carácter general podemos prepara una campaña en la que tratarán de evitar la fuga de votos al PSOE y la desmovilización insistiendo en que todo lo que ha hecho Sánchez en el Gobierno en materia social ha sido por la presión morada y que sólo un líder como Iglesias puede hacer frente a la extrema derecha y negociar sin presiones con Cataluña eso sí podemos advierte además de que nunca va a permitir un acuerdo a tres con el PSOE que incluya a Ciudadanos Carles Castro

Voz 0127 15:54 a propósito de esto último nunca voy a aceptar un acuerdo con nunca voy a pactar con eh esto lo estamos escuchando ya por parte de PP y Ciudadanos a propósito del PSOE y de Podemos a propósito de ciudadano sin embargo la encuesta eh vuestra la la la la lo lo que publica hoy habla de un país que quiere acuerdos por ejemplo sobre la cuestión catalana no

Voz 15 16:15 sí bueno yo yo tengo la impresión de que hemos entrado en una fase de distensión después de mucha de muchas semanas de palabras gruesas no quizá de exageraciones del país no yo creo que empieza a buscar sosiego no a buscar un poco de calma ya buscar una salida lógica porque los conflictos pues siempre se resuelven mediante el diálogo mediante la negociación y entonces yo espíritu los pues lo hemos detectado de una manera muy llamativa en esta última encuesta no sobre todo porque la contratamos con lo que la gente decía en noviembre no llegan posiciones como mucho más en blanco y negro mucho más agresivas mucho más tajantes no yo ahora mismo pues dado el dato el la apuesta por el diálogo no frente a es se creen que estos ciento cincuenta y cinco es como un botón que lo puedes apretar interruptor personal sin saber que quieren sitos bastante tasados a parte de esa cada pregunta con nosotros hemos encontrado que ahí no son una apuesta por el diálogo sino una valoración del diálogo como algo que en lugar de poner un suponer un riesgo supone pues una vía de solución hemos visto también pues que se suaviza lo que la actitud frente a las acusaciones de Federación algo que también de alguna forma transpira en lo que sí los primeros compases del juicio y tal no lo mismo pues en relación con la prisión provisional si hubiera de señalar un único punto en el que se mantiene digamos la rigidez es comprensible porque las cosas el punto de vista formal fueron graves es en el tema de la oposición sigue siendo muy alta no pero en el resto de de aspectos nuestra encuesta de hoy lo que refleja es eso es a su anhelo de una cierta calma pues han sido de que el dialogo no es malo por naturaleza se lo contrario es la única vía para resolver los problemas

Voz 0127 17:58 es un país que quiere acuerdos a todos a la boca de consenso y cuando se ponen a ello los llevamos traidores Carles Castro gracias buenos días hasta luego José Pablo Ferrándiz como siempre un placer buenos días muchas veces son las nueve dieciocho ocho dieciocho en Canarias

Voz 22 21:24 el

Voz 25 23:02 cadena SER

Voz 7 23:12 en nada

Voz 0127 23:16 leer les venimos contando que un grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo e intentos

Voz 2 23:22 dado entrará en Venezuela llegar a cara las para

Voz 30 23:25 entrevistarse con el presidente de interino Why Do it no les han dejado entrar al país bueno pues nos vamos a Bruselas porque Borrell hablado de ese episodio

Voz 2 23:35 es el de Pastor buenos días qué ha dicho el ministro de Exteriores

Voz 0738 23:38 es bueno ha dicho que lamenta que no hayan podido entrar ha explicado que el embajador español ha estado haciendo gestiones para intentar lograrlo por desgracia citamos textualmente no ha podido será si nosotros lo denunciamos pero hay problemas más grandes y es que el ministro es español mantiene que está muy preocupado por la presencia de un despliegue de tropas americanas en la frontera con Colombia yo esto lo ha dicho confirmando que él mismo se desplazará a Caracas como miembro del Grupo de Contacto lo la claro es un tema que es evidente van a estudiar los ministros de Exteriores esta mañana porque han decidido dedicar su almuerzo justamente a hablar de eso

Voz 0127 25:00 hola a Griselda porque no he entendido la última palabra del ministro según tenemos noticia del despliegue militar americano en la frontera con Colombia según tenemos noticia por

Voz 0738 25:09 la noticia por los medios dice que sus Mejías

Voz 0127 25:11 Ama directa así confirmación

Voz 0738 25:14 social luego lo ha precisado pero sí ha explicado a su llegada a iniciativa propia que estaba muy preocupada por muy preocupado por esta opción cosa que es evidente ya para el amigo y es un problema grave porque también se le ha preguntado cómo puede la Unión intentar mantener este proceso en la vía pacífica

Voz 0127 25:31 ya he dicho pues que no sabe gracias Griselda hasta los ahora hasta ahora sí por ejemplo aquí en España ABC lo publica hoy en su en su portada el que se está desplegando parte de el ejército de Estados Unidos en esa frontera pues efectivamente en esto el Gobierno español ha sido inequívoco Antón durante toda la crisis no que era contrario cualquier intervención norteamericana no Gawker demócrata

Voz 0199 25:57 hay que ser muy activo en eso ya que hay que avisar luego con tiempo es decir primero sería primero sería una verdadera catástrofe segundo las consecuencias de ese tipo de intervención antojan impredecibles y tercero sería una auténtica desgracia para los venezolanos yo creo que estar muy atento porque tenemos a un presidente de los Estados Unidos en serias dificultades internas con graves problemas de gobernabilidad ya sabemos todos que este tipo de gobernantes siempre tiene una tendencia muy acusada a buscar una salida en el enemigo exterior en la intervención exterior estamos un momento especialmente delicado que exige que Europa sea muy firme y muy muy contundente para insistir la única salida que es posible Venezuela que es una salida dialogada ir por la vía de acuerdo

Voz 1027 26:43 sí yo creo que la la clave de la cuestión en Venezuela no es desde luego una intervención en los que efectivamente sería absolutamente desastrosa desde todos los puntos de vista yo creo que la opción claramente es la de la maduración de la una situación de inestabilidad cada vez bueno sólida para Maduro seguramente poco a poco cada vez más consolidada para en un determinado momento hará crisis pero no vamos a precipitar no se debería a la comunidad internacional y mucho menos Estados Unidos precipitarse a un conflicto en una zona tan sumamente estratégica sería efectivamente catastrófico pero yo creo que no será no no se producirá así que estas son maniobras de diversión e maniobras digamos para de advertencia pero yo creo que la Comunidad Económica Europea el grupo de Lima el Canadá los demás países están opuesto radicalmente a una intervención militar y lo ha manifestado por lo tanto no se puede

Voz 31 27:46 de enajenar el favor de la comunidad internacional que Estados Unidos no sería sería absurdo

Voz 0127 27:54 esta es una mañana de ir y venir de las noticias La Ser les viene contando desde las ocho de la mañana que el Ministerio de Cultura se dispone a solicitar a la justicia que le permita intervenir durante seis meses la SGAE quieren una limpieza a fondo destituir a la cúpula y entrar ahí yo me preguntaba y le preguntaba a Javier Torres a las ocho de la mañana pero cómo hemos llegado hasta aquí es decir con una sociedad como esta en la que hemos ido viendo cómo se acercaban al abismo como se prometía regeneración como como eso Lola no ha sido posible hasta llegar a este momento de la intervención bueno yo creo que a ver la intervención a mí me parece bien las circunstancias

Voz 32 28:34 las que estamos con una entidad que que nada menos que que gestiona los los derechos de autor de de creo que es estar alrededor de diez mil derechos de autor lo que lo que gestiona y que estén en una situación pues pues eso de corrupción y de gestión de los recursos que no se sabe muy bien cómo cómo lo está haciendo no a lo que a mí me ha ha sorprendido de todo esto es que sea una entidad privada la que realice una labor como esta es sin sin sin que estén demasiado controlada por la Administración no sin que haya una serie de normas es verdad que hay otras entidades privadas que gestionan volúmenes muy importante Si no estoy pensando por ejemplo en los clubs de fútbol no pero

Voz 0127 29:19 si se colocan eh

Voz 32 29:21 en condiciones y garantías previas para intentar que en caso de mala gestión o en Nuevo directamente de corrupción interna se pueda

Voz 2 29:31 y digamos

Voz 32 29:34 Tir ese ese mal que se puede hacer no y en este caso pues pues seguimos así parece que la única salida es la la intervención

Voz 0127 29:41 ha creado ha entrado esta mañana esta puerta del estudio Radio Madrid Zarzalejos diciéndolo de la SGAE es muy grave

Voz 1027 29:46 sí es muy grave y vamos a ver no exactamente las entidades de gestión de recaudación colectiva de los derechos de autor

Voz 31 29:54 es un subsector eh

Voz 1027 29:57 que no es exactamente privado porque las entidades de gestión tienen que estar previamente autorizadas y homologadas por el Ministerio de de Cultura que además ejerce sobre ellas una determinada tutela una tutela ordinaria sobre sus cuentas y funcionamiento que esa no tiene mayor por no ha tenido mayor problema en las otro en las otras siete entidades de gestión que en España la SGAE donde sí ha habido un problema ahí en donde es un problema de carácter incluso penal hay que recordar hay que recordar que hay dos procedimientos penales contra los antiguos gestores de la Sociedad General de Autores y que ahora por primera vez desde que empezaron estas sociedades de gestión va a ser intervenida en su nivel directivo es una es una es una intervención en toda regla en el bien entendido en el bien entendido que esto puede desencadenar

Voz 27 30:52 una cosa una una un proyecto que ya está encima de la mesa que sean sociedades anónimas con ánimo de lucro las que se dediquen a recaudar rompan lo que la competencia llamado oligopolio de

Voz 1027 31:09 las entidades de gestión capitulo pues si usted se acaban

Voz 0127 31:11 incorporar a las nueve y treinta y uno ocho y treinta y uno en Canarias en la SER venimos contando esta mañana los detalles de la autorización que el Gobierno ha solicitado a la justicia para intervenir la SGAE la entidad de gestión de derechos de autor más importante de España el Ministerio de Cultura prepara una intervención de al menos seis meses y que conllevaría el cese de los treinta y cinco socios que componen la actual junta directiva José Guirao ministro de Cultura buenos días a hola

Voz 15 31:38 buenos días Pepa es la intervención la única

Voz 0127 31:41 la solución posible a estas alturas ministro

Voz 15 31:44 pues sí bueno a estas alturas hace ya tiempo pero hemos querido ser muy garantistas un procedimiento administrativo cumpliendo con todos los pasos que marca la ley de tal forma que el juez y tenga el grueso de la jueza de la Audiencia Nacional tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 0127 32:07 temen en lo que se puedan encontrar cuando tomen las riendas de la sociedad

Voz 15 32:12 bueno nunca se sabe lo que uno se puede encontrar al pero lo que está a la vista que es por lo que pedimos la intervención ya es intolerable

Voz 0127 32:22 yo he estado

Voz 15 32:25 Campos el les al margen no no ha habido manera de arreglarlo de forma pacífica así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley que es pedir la intervención temporal para unos puntos muy concretos ir y por un periodo de seis meses prorrogable otros seis ir para remover hacer la remoción de la junta directiva que en esos seis meses que esperemos que se pueda cumplir todo lo que hemos pedido la intervención veremos si se encuentran otras cosas que hagan ir al al juez por otro motivo

Voz 0127 33:03 cuando ustedes plantean sustituir la actual junta directiva por una comisión gestora interina formada por expertos que expertos tienen ya candidatos se lo ha planteado ministro a alguien

Voz 15 33:15 sí vamos a ver en la en el escrito dan dan los nombres que que les pide la autorización al juez por una parte está el subsecretario en el Ministerio que es la persona de mayor rango pruebas con un hecho que no parece que que tiene que es un tema muy importante hay una subdirectora general de Hacienda y luego hemos perdido luego también un abogado que de un bufete privado de Madrid que son juez de lo Mercantil en éste sea lisa en temas de derecho Pol Pot

Voz 1027 33:55 sí sí yo señor ministro sobre José Antonio Zarzalejos yo le quería le quería preguntar Si después de que haya habido tan durante tantos años ha funcionado el sector de la gestión colectiva de derechos de autor esto significa un fracaso colectivo de el de de este sector o por el contrario es simplemente una entidad puntual y concreta pues por más que sea la la más importante de todas es decir o formular de una manera distinta esta intervención afecta contamina pone en duda la gestión de las demás entidades

Voz 15 34:34 no en absoluto con el resto de entidades de gestión que son varias y en ningún momento ha habido ningún problema en sujección y ninguna denuncia de su socio por una mala praxis this ni nada que se sepa que haya sido publico el tema está en la que es un tema que viene de hace muchos años y que ha ido a pero cada vez es peor yo creo que está bien pum vamos que es un tema puntual lo que pasa es que la SGAE la más importante la más antigua la más conocida la más representativa de la que mayor número de autores tiene mi pueblo tanto es una pieza clave en la gestión de derechos de autor en España

Voz 1027 35:18 cuánto recauda en este momento a la SGAE

Voz 15 35:21 pues entre doscientos cincuenta y trescientos millones de euros son las fisuras que que suelen tener de media cada año

Voz 0127 35:30 que es una cantidad importantísima

Voz 33 35:32 ah claro

Voz 0199 35:35 esto por la otra parte no aquí a vivir habla mucho de la SGAE pero se habla poco de los de otro tipo de empresas que han participado como entramado que ahora mismo está siendo investigado y que yo creo que explica parte de los problemas de la SGAE todo el asunto de la rueda los pagos opacos de derechos de autor en la intervención tiene previsto algo al respecto a hacer cambios legislativos como cómo se va a abordar el problema que los corruptores para entendernos

Voz 15 36:01 si la intervención se pide siempre hay que pedir intervenciones para entidades privadas o aunque tengan cierta tutela en este caso de la administración del por parte de Ministerio de Cultura siempre se pide para temas concretos no no se pide una intervención urbi et orbe no y entonces se ha pedido para que se adapte los estatutos a la Ley que del quince de julio los estatutos de la SGAE no cumple la ley en una serie de aspectos se ha pedido para revisar ya está en tema que usted apuntaban de forma directa los criterios de reparto que no son equilibrados en absoluto para que en fin los oyentes en una idea en una serie de hecho no en todos en los que les afectan porque es complejo los distintos derechos distintos colegio pegando no tema fácil pero para que eran una idea el estén está por ciento son de la música de ciertos derechos se reparte entre los artistas y la editora que salen en televisión entre las dos de la madrugada y las seis de la madrugada

Voz 0127 37:23 que es una cosa

Voz 33 37:24 la gente venía proporcionado ahora ministro se lo puedo asegurar

Voz 0127 37:31 es una cosa asombrosa lo es desde luego ministro My esto se lo dejan al siguiente gobiernos el dejan abierto porque seis meses de intervención se supone que claro se supone no seguro que va más allá de de la cita electoral más allá de la formación del nuevo Gobierno confían estar usted al frente a partir de junio de la gestión de este marrón de la SGAE

Voz 15 37:54 pues no tengo la menor idea eso lo tendrán que decidir primero los ciudadanos y las ciudadanas votan mayoritariamente al al proyecto del Partido Socialista cuando si es así ni el presidente Sánchez puede formar gobiernos Si Si bien

Voz 33 38:13 Cuenta conmigo de todas formas si cuenta con cincuenta como usted estaría ahí

Voz 15 38:18 sí pero también le quiero decir que nosotros hemos cogido un proceso en marcha que ya venía del anterior equipo ministerial de Méndez de Vigo que ya les había hecho una serie de apercibimiento coincidió que estando nosotros ya en el Gobierno se terminó el plazo para cumplir con los temas estatutario P en este sentido yo creo que hay unanimidad en el sector Ellos son tema que evidentemente hablado tanto con el Partido Popular como conciudadanos como con Podemos ahí estábamos todos de acuerdo que la situación era insostenible así que sea cual sea el Gobierno que se conforme después del veintiocho de abril de este tema va a seguir adelante estoy seguro

Voz 0127 39:08 no sabe de alegría que me da ministro terminar este bloque de la radio este este tiempo de de información con un acuerdo con un consenso que es tan difícil de encontrar últimamente en la política española

Voz 15 39:20 no en la Comisión de Cultura del Congreso tenemos que es siempre lo digo de los de los acto donde viene a cuento pero hasta la fecha ha habido siempre consenso o sea que es una comisión ejemplar ya efectivamente raro en el contexto pero hay siempre siempre llegan a acuerdos

Voz 0127 39:39 ministro de Cultura gracias buenos días

Voz 15 39:42 buenos días gracias

la Cadena SER

Voz 2 42:37 el Lola García a los políticos y a los periodistas habría que hacerles esta pregunta que yo me decidí porque llevamos con un asunto muy serio como este encima de la mesa no había manera de abordarlo nunca ya tenemos una urgencia siempre tenemos una agencia informativa si esto que estamos escuchando es parte de la banda sonora de una serie muy alabada Deneuve crisis que que se llama Sex Education que aborda un tema en el que nos vamos a detener esta mañana educación sexual de los jóvenes en España pero antes de nada la quisiera hacerle un pequeño examen plantearles unas preguntas con las que presentar como están las cosas vamos allá creen ustedes que la sexualidad es un aspecto importante para nuestros jóvenes

Voz 1684 43:21 sí según el Instituto de la Juventud Injuve en torno a nueve de cada diez jóvenes consideran bastante o muy importante en las cuestiones relativas a su sexualidad

Voz 0127 43:30 el creen que es la principal fuente de información

Voz 2 43:32 sobre sexualidad para los jóvenes según el instituto

Voz 1684 43:35 toda la juventud las amistades y compañeros han sido la principal fuente de información para el veinticuatro coma cuatro por ciento de jóvenes cuántos jóvenes que

Voz 0127 43:42 ven ustedes que demandan información sexual en el colegio

Voz 1684 43:45 a esta pregunta responde Eva López investigadora de la Liga Española de la Educación en base un estudio realizado con cuatrocientos cincuenta y ocho alumnos

Voz 42 43:53 consultas de alumnado en cuanto a a sexualidad es una de las más altas no veintidós por ciento del alumnado Ceuta su sexualidad y muchas veces no es aclara en esa fórmula no

Voz 2 44:04 pues vamos con las dudas sobre qué temas creen ustedes que querrían los jóvenes obtener más información en sus colegios

Voz 1684 44:09 según Injuve un veinticinco coma siete por ciento hubiese querido tener más información sobre enfermedades de transmisión sexual Llum XXI sobre métodos anticonceptivos

Voz 0127 44:18 por último creen que un alto porcentaje de los adolescentes consume pornografía en Internet

Voz 1684 44:23 sí según los estudios por ejemplo de acuerdo con unos realizado por la Universidad de New Hampshire el noventa y tres por ciento de los chicos y el sesenta y dos por ciento de las chicas matriculadas en la universidad afirmaron haber visto pornografía en la adolescencia bueno

Voz 2 44:35 pues con este panorama lo cierto es que la educación sexual no está en el currículum escolar en España ahora mismo los alumnos de Secundaria acceden a la educación sexual sólo a través de cursos charlas que dependen de la voluntariedad de los recursos económicos de los institutos o de los ayuntamientos y esto deriva muchas veces en un primer acercamiento el sexo a través de la pornografía vamos que la pornografía aparece como un manual de las relaciones sexuales esta mañana nos acompaña Raquel Hurtado buenos días buenos días ella psicóloga sexóloga coordinadora del Área de Intervención Social de la Federación de Planificación Familiar Estatal pero si la pornografía es la escuela del sexo para nuestros jóvenes que idea del sexo tienen

Voz 43 45:19 pues dieron una idea totalmente matizado es decir que tienen una idea sobre cómo tienen que ser los cuerpos sobre cómo tienen que ser los genitales sobre cómo tienen que ser los roles de hombres y mujeres sobre cuáles son las prácticas que tienen que realizar en qué orden incluso si tienen una idea sobre cuáles deben ser sus sus deseos incluso no saque que de alguna forma como no hay otro tipo de información o de educación en ese contexto escolar se acercan una ventana que muchas veces no tienen herramientas para filtrar ni para interpretar y que de alguna forma bueno pues construyó su imaginario en relación una serie de de no

Voz 0127 45:54 más me atrevería a decir aquello de que no se pueden sacar conclusiones muy en fin tan taxativo como las que yo voy a sacar que soy periodista no soy experta pero esto explicaría comportamientos que que nos llaman tanto la atención como como el de las manadas se cómo es posible que jóvenes educados en en en igualdad creíamos en en los mismos pupitres pueden hacer un uso tan codificado por de sus compañeras de las mujeres

Voz 43 46:20 claro yo creo que tiene que ver con esta idea no de que cuando uno no accede a determinados contenidos sin haber tenido acceso previo a otra información pues no tiene herramientas para filtrar determinadas determinadas escenas que muchos casos como decías pues objeto las mujeres o son violentas demuestran muestran relaciones de dominación sumisión y bueno pues sin otros conocimientos es difícil interpretar todas las personas que ven porno cometen este tipo de conductas pues yo diría que no pero por supuesto no podemos negar que la pornografía sin filtros construido una serie de imaginarios en relación lo que tiene que ver con la sexualidad y con la erótica

Voz 0127 46:56 qué hemos hecho los padres de los caña que esto suele ser lo habitual a padres y madres sendos culpa de todo y la familias mostrado por supuesto que la información estaba ahí y que por lo tanto no había que que explicarla

Voz 43 47:08 bueno al final la la sexualidad es algo que se educa así si no podemos no hacer educación sexual hacemos de educación sexual con lo que hablamos con lo que callamos con nuestros gestos con las actitudes y es verdad que las familias tienen un papel fundamental en la educación sexual las familias construyen un marco de de valores de creencias contribuyen a la autoestima de sus hijos e hijas pero a veces es verdad que la la información no es suficiente no hay muchas veces padres y madres sienten que no tienen las herramientas suficientes para poder atajar la educación sexual y luego por otra parte es imprescindible que la educación sexual esté también en el en el contexto

Voz 0127 47:43 patines como decíamos algunos centros educativos recurren a talleres a cursos a juegos para tratar este tema en las aulas la sexualidad por ejemplo a un juego creado por la psicóloga y educadora sexual Rocío Carmona se llama sapiens ex es una especie de trivial del sexo ya él han jugado ya unos mil quinientos alumnos y alumnas de toda la provincia de Málaga Lucía Taboada nos lo presenta lanzamos

Voz 1322 48:09 los datos de sapiens ex la primera pregunta con la que se encuentran los chicos

Voz 44 48:16 eh el las es el sexto sigue siendo un tema tabú y lo que siempre dicen es es que no ya no es un tema Talgo ciento Saiz entre aprovecho apostar a hablarles de las diferencias de género lleva así nivel los chicos y las chicas recibimos la misma educación sexual o qué es lo que pasa con el ciclo menstrual se habla de las chicas se ríen dice que hay

Voz 1322 48:34 Nos lo cuenta su creadora Rocío Carmona otra pregunta básica que nos podríamos encontrar en el tablero es para qué sirve el sexo

Voz 44 48:41 pues evidentemente para la reproducción pero además de para reproducción para el placer parado todo autoconocimiento como arte de nuestra libertad de saber quiénes somos no nuestra identidad

Voz 1322 48:51 en el instituto Los Manantiales de Torremolinos han jugada sapiens ex Francisca es profesora de secundaria en el centro

Voz 44 48:57 te das cuenta de la falta de conocimiento que tienen los chicos está edades cuando realmente y los que creen que sabe mucho los sin embargo tiene una desinformación en cuanto relacionadas efectivas igualitaria muy grande la afectividad la comunicación es de las chica cuando estás preparado cuando no

Voz 1322 49:13 no sólo aprenden los alumnos también aprenden las familias y los propios profesores

Voz 44 49:17 yo creo que sea algo pero cuando veo realmente los resultado cuando me di cuenta de que estoy también muy lejos de de su realidad

Voz 1322 49:23 jugando aprenden en cuatro campos el cuerpo el amor las relaciones y la prevención

Voz 0127 49:29 el amor el cuerpo las relaciones la prevención en cual hay Raquel más carencias comunicativas

Voz 43 49:35 yo diría que en todos porque la sexualidad bueno es una dimensión humana de todas las personas que implica muchos aspectos que van más allá de los meros genitales au reproductivos que implica cuestiones que tienen que ver con los afectos con el placer con las relaciones cuando uno no una no tiene acceso a determinada información al respecto no está acostumbrado a hablar sobre ello o no tiene las herramientas y las habilidades para hacerlo al final lo que observamos es una serie de de carencias no que van mucho más allá de la información y que requieren eso de un trabajo en en habilidades

Voz 0127 50:11 por la información que ustedes tienen por lo que se hace en otros países aproveche que estamos en campaña electoral que había que hacer cuáles son las líneas las políticas que habría que aplicar en el sistema educativo o cómo cómo hacer llegar a las familias la importancia de la educación sexual

Voz 43 50:26 bueno pues lo lo que sabemos ahora mismo es que en Europa lo normal es que la educación sexual esté en expresamente en el en el contexto escolar yo creo que en este país necesitamos que lo es a partir de edad pues a partir de la primera infancia porque la sexualidad es algo que nos acompaña desde siempre lo que lo único que es importante saber adaptar los contenidos al lado no a la etapa educativa o la etapa evolutiva con la que estamos trabajando pero es posible trabajar aspectos relacionados con los afectos con el cuerpo con las relaciones con las diferencias de género desde la primera infancia entonces que necesitamos pues que la educación sexual esté en el currículum otra cosa que que luego habrá que discutir es la forma si es a través de una asignatura o de una cuestión transversal pero lo importante es que esté en el currículum escolar que toda la comunidad educativa esté implicada en las familias con la parte que les corresponde que es imprescindible y los profesionales por otra parte aportando un marco teórico y una visión científica

Voz 0127 51:17 tiene que ver el hecho de que en España vayamos con este retraso en este tema