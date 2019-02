Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1434 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:06 el ministro de Cultura acaba de explicar aquí en la SER por qué ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para intervenir la SGAE durante seis meses tal y como les hemos adelantado a primera hora José Guirao ha dicho que la situación en la sociedad de autores es insostenible y que se requiere un examen profundo que su gestión del estado de las cuentas

Voz 1995 00:25 ya es intolerable así que

Voz 3 00:28 en lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley que no heridos es muy garantistas y ha hecho un procedimiento administrativo de tal forma que el juez tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 2 00:43 los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan a esta hora en Bruselas la situación en Venezuela

Voz 4 00:48 Antonio Martín buenos días buenos días Pepa antes de

Voz 1645 00:50 ahora la reunión el ministro Josep Borrell ha dicho que le preocupa la posibilidad que dice que aún no está confirmado al cien por cien de que Estados Unidos envíe tropas a la frontera con Venezuela Borrell ha explicado también que se ha hecho todo lo posible para evitar que una delegación de eurodiputados fuera expulsada de Venezuela el presidente del Parlamento Europeo habla ya de tomar medidas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:09 sí exactamente sí para el Partido Popular el viaje hasta Caracas no será un viaje en balde porque el presidente del Europarlamento piden medidas a los ministros de Exteriores y aunque borre ya ha dicho que en Venezuela están pasando cosas más importantes lo escuchamos pero quizás sean más importantes pero los populares quieren que la expulsión del embajador de Venezuela ante la Unión Europea un tema sobre el que tendrán que definirse los ministros de Exteriores y que es evidente puede complicar mucho la misión europea la misión del grupo de trabajo que esta misma semana ICOM Borrell y tendría que desplazarse hasta Venezuela

Voz 1645 02:02 de hecho el Partido Popular en España acaba de denunciar que el régimen de Maduro no trata igual dicen a otros representantes Teodoro García Egea hace unos minutos en un acto en mayo

Voz 5 02:11 vemos cómo muchos socialistas

Voz 1889 02:13 hay muchos dirigentes de Podemos han entrado en Venezuela durante todo este tiempo sin problema alguno y ahora estamos viendo como la primera delegación internacional ha sido expulsada por Maduro en un intento de silenciar lo que allí ocurre

Voz 1645 02:26 hoy les estamos mostrando además en la SER el testimonio del jefe de una banda de secuestradores que actúan Caracas acatando órdenes del Gobierno de Maduro a nuestra compañera Ana Terradillos ha hablado con él y le ha contado que son mandos del régimen los que les ordenan aquí en secuestrar y que en caso de que no paguen a las víctimas

Voz 1023 02:40 hoy no meditó que hoy lamentablemente tenemos que matarlo si no pagas en de que hay

Voz 6 02:48 qué hacéis con los cadáveres de las víctimas cuando no pagan

Voz 1023 02:51 bueno eso habla tenía fosas comunes in no hay rastro alguno por ese como dice el dicho es una limpieza completa

pueden ver esta conversación envidian nuestra página web en Cadena Ser punto con diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

el Madrid

Voz 1434 03:09 cuando en la SER el Gobierno regional va a dejar vacantes las cincuenta plazas que quedan este curso en aulas especializadas en alumnos con autismo y lo va a hacer a pesar de que hay niños que están esperando poder acceder a ellas es el caso de Javier Air tiene cuatro años desde diciembre un informe favorable de la Comunidad para que ocupe una de esas plazas pero dice la Consejería que este no es el momento que debe seguir en el colegio ordinario en el que está hasta el próximo curso Manuel

Voz 5 03:33 Andre deja vía no están dado mayor argumento siempre extraordinario no se tramita ninguna plaza

Voz 4 03:38 de alumnado Tea estamos acostumbrados

Voz 8 03:41 fue que los niños una esponja y que estos años constituyen la base fundamental sobre la que estaba asentar su desarrollo si esto es cierto para un niño lector típico imagínate lo que puede suponer estos años para los menos con TEA no sabemos hasta qué punto le puede afectar el no recibir los apoyos que Javier necesita es un tiempo en el que va a seguir afianzando comportamientos que son los que hay que intentar Can

Voz 9 04:00 la Fiscalía pide casi cuatro años de

Voz 1434 04:02 Marcel para Ángel Viveros el alcalde socialista de Coslada El un concejal dos funcionarios del Ayuntamiento están acusados de dar luz verde a la construcción de un centro comercial en una finca protegida por su alto valor arqueológico Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:16 qué tal buenos días Cristina la Fiscalía la Fiscalía señala en su escrito de acusación que estas cuatro personas investigadas con el alcalde a la cabeza ignoraron que la zona arqueológica conocida como el calvario estaba protegida por la Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid pero nadie en el Ayuntamiento quiso darse cuenta de esta realidad para llevar adelante un proyecto la construcción de un centro comercial para el alcalde Ángel Viveros la Fiscalía solicita

Voz 10 04:38 un año y nueve meses de prisión por el delito de prevaricación urbanística y dos años más por el

Voz 9 04:44 esto contra el patrimonio histórico tenemos siete

tenemos siete dos ahora mismo en el centro de la capital más nubes este lunes que estos días atrás pero sin a penas lluvias las temperaturas siguen siendo altas por encima de los quince grados

Voz 9 05:19 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 05:23 el río

Voz 1995 05:26 de hecho el día es demasiado bueno para la época del año la que estamos lunes dieciocho de febrero hace apenas un mes día arriba debajo les contábamos que la cifra de nacimientos era la más baja desde la posguerra española Nos lamentamos entonces vemos con frecuencia de que no habrá jóvenes para pagar tanta pensión de tanto viejo pensamos en que la inmigración es una forma de paliar ese desierto demográfico

Voz 0985 05:50 bueno algunos pensamos que

Voz 1995 05:53 son las banderas directamente no pensamos muy españoles pero poco españoles porque al fin y al cabo en el resto el Tanit a la gente los obra hay gente ir Naciones Unidas lleva décadas advirtiendo somos demasiados

Voz 13 06:07 según los cálculos más recientes de Naciones Unidas en el año dos mil treinta seremos ocho mil quinientos millones de habitantes para el año dos mil cincuenta la Tierra estará poblada por nueve mil setecientos millones de personas

Voz 1995 06:19 en dos mil cincuenta seremos nueve mil setecientos millones en dos mil cien tenemos casi once mil el planeta no dar abasto se acelera el cambio climático se producirán migraciones masivas hambrunas epidemias guerra devastación todo esto es lo que nos han contado hasta ahora pero sí todas esas previsiones de las Naciones Unidas no fueran correctas verán acaba de publicar un libro muy interesante que le da la vuelta a la previsión no hay que prepararse para una explosión de la población sino para

Voz 14 06:46 a una implosión el libro se llama entre y Plane de Smara aseguro planeta vacío

Voz 1995 06:53 lleva Cruz ya se lo ha leído

Voz 14 06:55 buenos días me buenos días y el milenario

Voz 9 06:58 va a llegar el mundo no se acaba los autores son canadienses son el demógrafo darle el BRIC el periodista John Watson y repasan las estadísticas país por país y viajan a lugares representativos desde el punto de vista demográfico para intentar proyectar qué va a pasar y concluyen que estamos a sólo tres décadas de uno de los grandes momentos definitorios de la humanidad el momento en que la población mundial llegará a su punto máximo y luego empezará a descender pasará muchísimo tiempo antes de que ese descenso

Voz 1995 07:26 ya tengo esto no lo habíamos hecho nunca en tres décadas llegaremos al máximo y a partir de ahí de la población mundial empezará a descender que esto está pasando en en nuestro país sí claro estamentos hoy está pasando aquí en la mayor parte mundo desarrollado tasas de fertilidad defendía muy bajas y una cada vez más alta esperanza de vida

Voz 9 07:44 claro pero es que eso mismo está empezando a pasar también en el mundo en vías de desarrollo el tópico dice que el descenso de población en occidente se compensa por el crecimiento disparado de países como India o Brasil pero no según un informe publicado en noviembre en The Lancet la tasa de fertilidad en India es sólo del dos con apenas la tasa de reemplazo en China es aún más baja del uno coma cinco según estimaciones optimistas y sólo India y China suponen el cuarenta por ciento de la población mundial no vamos a llegar a los once mil millones no

Voz 1995 08:14 aquí porque es está deteniendo la tasa de natalidad en la mayor parte el plan

Voz 9 08:18 pues el factor más importantes la urbanización desde hace casi una década en este planeta vive vive más gente en las ciudades que en el campo y la gente de las ciudades tiene menos hijos porque en el campo los niños son un activo personas que pueden ayudar en las labores agrícolas o ganaderos desde muy pequeños en la ciudad en cambio los niños son bocas que alimentar y salen caros la gente toma una decisión económica racional la de no tener muchos hijos cuando vive en la ciudad y además la ciudad mejora las probabilidades de que la mujer reciba una educación se relacione con otras mucho

Voz 15 08:49 eres te dedica de decida

Voz 9 08:52 Car sea trabajar en lugar de tener tantos hijos es curioso pero según encuestas internacionales si tú le preguntas a la gente cuántos hijos querrías tener una mayoría enorme de encuestados te dice dos quiero tener dos hijos

Voz 16 09:04 ah

Voz 1995 09:05 esta semana la tasa de reemplazo vale pero miramos a África donde la situación no ha encontrado una y otra vez que es diferente y la tasa de fertilidad es altísimo

Voz 9 09:13 si los autores dedica todo un capítulo a la cuestión africana ahí viajan a Kenia que les parece un país representativo del continente pues bien la tasa de natalidad en ese país se ha reducido a la mitad en una generación de unos ocho hijos por mujer ocho hijos por mujer en mil novecientos setenta y cinco alrededor de cuatro hoy en día Ségol según la propia ONU si este declive continuar al mismo ritmo llegaría a la tasa de reemplazo a esos dos coma uno hijos por mujer en dos mil cincuenta sea dentro de sólo otra generación los autores tienen en cuenta datos como que en dos mil tres se instituyó la educación primaria gratuita en Kenia ya en dos mil ocho a la secundaria en dos mil cinco había cinco universidades en Kenia en dos mil quince había veintidós hay planes para otras veinte universidades en Kenia estos cambios en educativo sin duda van a suponer una reducción en la cantidad de niños

Voz 1645 10:00 que tienen las mujeres porque ha sido así en todo el mes

Voz 9 10:02 de qué va a ser diferente en África

Voz 1995 10:05 haremos a ser nueve mil doscientos millones más novenos en el año dos mil cincuenta y luego empezará a bajar la tasa de población mundial a ser cada vez menos gente de pie en el planeta y eso qué consecuencias puede tener

Voz 9 10:16 bueno pues según los autores china envejece era antes de tener el suficiente dinero como para ocuparse de sus viejos osea no van a ser los ricos como para ser viejos y esto va a ser complicado desde el punto de vista geopolítico en dos mil cien dicen que China y EEUU tendrán más o menos la misma población y su enfrentamiento económico seguirá parámetros muy diferentes a los que tiene ahora pero será muy importante también lo que pase a nivel medioambiental el cambio climático ya no se puede parar pero con menos gente en la Tierra el estado del medio ambiente mejorará eso es evidente de hecho ya ha mejorado hoy hemos conocido la noticia de que las zonas verdes han aumentado un cinco por ciento completa y resulta anti intuitivo sean no parece verdad pero es verdad vivir en las ciudades es más ecológico que vivir en el campo porque se ahorra energía y cuanta más gente vivamos en las ciudades más ahorro habrá

Voz 1995 11:08 bueno en en España llevamos ya un tiempo hablando de la España vacía y ahora por ejemplo llegan esos canadienses otros de libros en cambio señalan de El planeta o si has que interesante este

Voz 9 11:18 Darrell Bleeckere uno de los autores del libro en la radio

Voz 17 11:21 su país es uno de los aspectos más importantes a los que nos enfrentamos en este siglo y casi nadie habla de ello por ejemplo en la canal atlántica hoy hay más gente muriéndose quién haciendo hay vastas zonas de este país ciudades y comunidades pequeñas que básicamente están en declive y no hay manera de darle la vuelta eso porque la gente joven quiere ganarse bien la vida y eso será en la gran ciudad

Voz 9 11:43 quieren el problema de la Canadá vacía Biden que nadie habla de ello porque no han venido a España donde esas tendencias globales ven con toda la fuerza llevamos años hablando de la España vacía preocupados por el declive de nuestras provincias del interior de nuestras ciudades medianas

Voz 1995 11:57 pues lleva muchísimas gracias es lunes no sé si esto así como para empezar la semana pensar en datos que nos han contado una y otra vez que pueden no ser cierto no sé si la mejor manera pero pero pinta para una reflexión muchísimas gracias a vosotros vamos a hablar con Albert Esteve que es demógrafos director del centro de estudios demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona Albert muy buenos y

Voz 18 12:14 buenos días el invierno demográfico esto no es como como unos

Voz 1995 12:19 sí han contado eh

Voz 18 12:21 bueno nosotros los demógrafos nunca utilizamos

Voz 19 12:26 invierno otoño una demografía lo pasa es que eso es más periodístico el invierno demográfico lo que viene a decir es que es que habrá un cada vez más personas de sesenta y cinco años y más no ahora bien cómo serán esas personas de sesenta y cinco años y más en el futuro eso no lo sabemos y lo que sí que sabemos es que sean cada vez más jóvenes porque está aumentando la esperanza de vida Icon aumentos de la esperanza de vida pues conseguimos que una persona de sesenta y cinco años se vive menos de lo que vivirá una persona de sesenta y cinco años de aquí treinta o cuarenta años es decir que tendremos viejos pero tendremos viejos que serán cada vez más jóvenes por tanto hay como dos fuerzas que van contrarrestando se unas a otras no

Voz 1995 13:08 no es un tema realmente interesante porque vivimos empezar a cambiar conceptos vitales muy muy asentados no está en nuestra sociedad vamos a tener que dejar de lamentarnos y empezará a gestionar el hecho de que somos menos personas y los que somos vamos a ser más hijos en unos segundos vamos a seguir hablando con Albert porque es un tema insisto para el lunes por la mañana muy interesante buenos días tu país damas que sois poquitos en Suecia es muy poco

Voz 20 13:34 muy mucho terreno para competir de Vega todavía más un enorme país muy pocos muy pocos

Voz 1995 13:43 pues bueno es un reto al que nos enfrentamos absolutamente todos los habitantes de este tal verde enseguida volvemos mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 6 16:40 Coli Garrido

Voz 1995 16:41 Verdes demógrafo donde le gusta el término pero a nosotros

Voz 9 16:44 encanta diga

Voz 1995 16:46 el invierno demográfico

Voz 27 16:50 Mora fue directo

Voz 1995 16:51 del centro de estudios demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona con con nosotros esta nueva manera de de mirar la demografía no coincide con lo que no sabían contaba hasta ahora Alberto vamos que va a ser íbamos a ser muchísimos en el once mil doscientos millones dentro de cien años caros dicen que no que que vamos a ser menos

Voz 19 17:10 bueno pero esto de la población siempre va preocupando a todo el mundo hace veinte años lo que escribía era sobre los peligros de la sobrepoblación mundial no y cómo podíamos frenar la hay todavía más hace cuarenta años no y ahora pues parece que nos preocupa pues que en un futuro no muy lejano pues la población mundial llegue a su máximo histórico no empiece a a a decaer a partir de ese momento yo creo que eso es el resultado de aumentos espectaculares en la esperanza de vida y también una caída de la fecundidad entre otras cosas porque no hace falta tener tantos hijos para mantenerte más o menos constante en la medida que la gente vivido muchos más años la mayoría de niños llegan a esas multas para reproducirse no entonces tú puedes tener perfectamente caídas de la fecundidad y que la población siga creciendo entre otras cosas porque la mayoría de la gente llega a una edad de producirse y ahí los países todavía africanos China India que aunque baje la fecundidad van a seguir creciendo muchos años porque tienen muchísima gente en edad de tener hijos

Voz 1995 18:16 pero aquí cambiar aquí conceptos de prejuicios pero tenemos muchos prejuicios todavía que cambiar

Voz 19 18:23 sí hay mucho y sobre todo es el principal prejuicio es esta obsesión con fijar edades fijas eh eh que marcan transiciones no una es la de los sesenta y cinco años porqué a los sesenta y cinco años no vemos fiascos pues eso está está en nuestras instituciones y nuestras leyes en nuestras

Voz 0985 18:44 al culos etc etc hay muchos

Voz 19 18:46 habrá que ahora estamos hablando de una idea de envejecimiento flexible es decir bueno no tenemos que mirar si tiene sesenta y cinco sesenta y seis edad de calendario sino cuántos años te quedan por delante no en lo que sabemos hoy es que a los sesenta y cinco años te quedan muchos años más por delante hoy que hace treinta años si sigue aumentando la esperanza de vida al ritmo que lo estaba haciendo hasta ahora pues estamos ganando tres o cuatro años por década de esperanza de vida

Voz 20 19:15 efectivamente yo creo que estamos hablando de un concepto de

Voz 18 19:19 de de tercera edad

Voz 20 19:22 de los tiempos industriales no porque hoy en día no es tanto los años Barei me acuerdo siempre en la la frase de Bob Dylan aparentó más mayor ahora soy más joven yo creo que es algo que se puede decir sobre la población engendra no tanto por edad como capacidad no hay tenemos más capacidades por lo cual hay concepto de edad cambia

Voz 19 19:44 sí está clarísimo y lo que pasa es que digamos el estado del bienestar islas las finanzas públicas sí que están montadas sobre criterios muy fijos de edad y eso es lo que realmente está en juego no ahora como mantener un estado del bienestar que que que tiene estos compartimentos tan marcados no sé que pues a partir de ahí si no conseguimos que los jóvenes empiecen digamos aportar más de lo que reciben a partir de los trenes la treinta y dos años y a los sesenta sesenta y dos años en España por ejemplo esa generación que tiene ahora sesenta y dos años en conjunto ya aporta casi menos de lo que recibe del Estado pues eso no se aguanta por tanto aquí sí que se que hay que mejorar mucho el el el el mantenimiento del del sistema eso es es una necesidad urgente pero no no no tanto por el tema del envejecimiento que sean sociedades más tristes etcétera Esto no lo veo yo

Voz 1995 20:37 detrás una vuelva a los prejuicios en los conceptos por ejemplo hoy un artículo en el diario Telegraph ahora de que ya empiezan a aparecer voces que sugieren aumentar las decías que recoge que que nos manda cada día empiece a hablar de que la edad de voto debe aumentarse los veintiuno unos piensa que que bajar los dieciséis pues ya hay corrientes que piensan que esa madurez llegaría más a los veintiuno que a los dieciséis en fin en España hemos aumentado la esperanza vida somos unos campeones vamos a ganar a Japón que era el país con la mayor tasa de esperanza de de vida pero no veo las celebraciones parece todo lo contrario lo vimos además cada vez que aparece esa noticia fíjense en un periódico o en una televisión se ilustra con ancianos en parques sólo sentados charlando es como la se ilustra con la imagen misma de la productividad no celebraba aquí no lo celebramos porque bueno a ver yo sí que una cosa es que aún

Voz 19 21:36 ante la esperanza de vida en la otra que aumente la esperanza de vida en salud e insiste es verdad que si estamos ganando tres años por década estos tres años que ganamos uno y medio lo vamos a la cama digamos o o con mala salud uno y medio con buena salud y paradójicamente España aunque es uno de los países del mundo con las esperanzas de vida más elevadas no es de los países del mundo con una esperanza de vida en salud más elevada en esto por ejemplo los escandinavos unos ganan es decir viven un poquito menos pero los años que vive los viven con más salud aquí sí que se tendrá que hacer mucho esfuerzo para que la discapacidad sea lo más llevadera posible los avances posibles para poder convivir con estas discapacidades vivir con dignidad no sí sí sí que es verdad que pues bueno nos centramos mucho en las edades muy muy muy muy muy elevadas pero bueno es lo que decíamos es una persona de setenta años está relativamente joven cuando se dice que no habrá cuidadores para la gente mayor yo creo que con los baby boomers vayan envejeciendo pues van a ser muchos también pero también me esos muchos van a poder cuidar a los que todavía son más mayores no

Voz 1995 22:41 bueno es que esa palabra es la de cuidar tenemos entrado en este estudio una mujer que acuñó un término que cada Bedia empieza a aparecer más de manera natural nuestra vida del el cuida en incluida acuñado por la catedrática de Sociología María Ángeles Durán autor de un libro que es muy interesante que se titula La riqueza invisible del cuidado Ángeles Durán ni buenos días

Voz 4 23:05 días que esa palabra cuidado

Voz 1995 23:08 que cada día va a tener más protagonismo iba a ser más importante de nuestras vidas

Voz 4 23:13 porque antes hace haya una referencia a la sociedad industrial todavía pensamos mucho en la legislación todavía está muy reflejando lo que fue la Transición al a las sociedades industriales pero es que ya no estamos en esas sociedades estamos en sociedades de servicios y el cuidado es un servicio que tiene la misma importancia que en su época tuvo la agricultura o más

Voz 15 23:36 de Ellen el proletariado de la de la época industrial

Voz 1995 23:43 decía usted hace un ascenso cuando al vez decía María Ángeles decir es que hay que empezar a ver las cosas distinta hay que empezar a verme a mí como joven

Voz 15 23:52 deje usted lo evidente

Voz 4 23:56 los oyentes no me ven

Voz 15 23:58 claro yo digo que soy una persona

Voz 4 24:01 jo ven ahí nazi en el cuarenta y dos por qué no voy a ser una persona joven Si como antes estaba comentando me quedan pues casi quince veinte años de vida buena parte de ellos en buena salud y además me encanta lo que hago no tengo problemas de salud en fin desde luego psicológicamente soy una persona muy joven

Voz 1995 24:22 vale entonces hay que empezar vuelve a existir define a redefinir juventud vejez son términos que hasta ahora conllevan una imagen muy clara que empiezan a ajustarse a la realidad

Voz 4 24:32 sí sí sí sí ahora hay mujeres que son bueno guapísimas ya están estupendamente y tienen sesenta años en fin y ahí antes yo recuerdo que hace mucho tiempo leí algo de Santa Teresa en que decía que su anciana madre y después se intenta ver qué edad tenía las madres Santa Teresa cuando Santa Teresa pensaba que su madre era anciana bueno probablemente no había llegado a los cuarenta en fin que hay en la serie de televisión de Isabel vi un un buen una una escena que me encantó en que a la Beltrán aneja la Habana a guardar en un convento hice pero cuando yo salga de allí ya tendré veintiséis años que me querrán au podré volverme a casar bueno pues eso es eso es el el tránsito y todavía estamos muy anclados en el pasado hay que inventarse la la época de los sesenta de los setenta de los ochenta hay que reinventar la es una es nuevo en la Historia no ha habido antes estas masas de población con tantas posibilidades por delante nunca nunca existió

Voz 1995 25:39 pues vamos a hacer una pequeña pausa en el camino estoy en esto esto necesita una una reflexión vamos hacia una pequeña pausa al verme vaya seguimos dándole el segundo explicarnos que les ese de la riqueza invisible de cuidar de término riqueza aplicado al al cuidado parece que no encaja para muchos enseguida nos lo explica María Ángeles

Voz 6 26:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 31:24 este es el tema este es el tema el país donde queremos vivir donde vamos a seguir pero ya verán que este tema no aparece estamos ante campaña ya verán que esto de lo que hablamos aquí que para nosotros es fundamental no parece les recordamos que esta mañana estamos anda con el Esteve que es demógrafo y director del centro de estudios demográficos de la Autónoma de Barcelona tenemos con nosotros a la catedrática de Sociología investiga el investigador del CSIC Premio Nacional de Investigación autora de un libro muy interesante que debería cambiar la mentalidad no solamente social sino económica de muchas

Voz 1 31:59 que sirva María Ángeles Durán viajes hola

Voz 1995 32:02 este es el te Mazo yo creo que este no va a ser no va a abrir muchos mítines de campaña el tema de la demografía no no va a ser importante para ellos pero sí debe serlo para nosotros usted habla de riqueza en Suiza de qué tipo de riqueza o debemos temer definir lo que llamamos riqueza

Voz 4 32:17 claro que hay que redefinir lo es una palabra que se nos ha escapado se ha escapado completamente porque

Voz 15 32:23 que yo creo que desde que Adam Smith

Voz 4 32:27 publicó hace ya muchísimos años vamos en público la riqueza de las naciones se ha instalado en el pensamiento en el mundo occidental la idea de que los países ricos son aquellos que venden más caro de lo que producen todo lo que no pasa por el mercado no crea riqueza y todas nuestras facultades todo el pensamiento económico pero también los ministerios económicos incluso los ministerios sociales es padecen esta interpretación de que es la realidad económica que es tan sesgada tan tan triste diría yo en realidad a la economía es muchísimo más compleja no solamente es el mercado tenemos todos los bienes que no tienen precio pero que son imprescindibles y ahí está el cuidado que es un bien esencial pero que no tiene precio en la mayor parte de los casos por tanto ni forma parte del Producto Interno Bruto ni se tiene en cuenta en las políticas económicas apenas en fin hay que hacer un cambio revolucionario en el modo de entender nuestras propias economías

Voz 1 33:22 sin valores valores claro está detrás N

Voz 20 33:28 en la base esta esto no los valores y cómo lo valoramos lo que es importante

Voz 4 33:32 claro pero Naciones Unidas desde el año noventa y cinco ya viene diciendo que hay que cambiar el marco de análisis macroeconómico porque si seguimos con ese marco de análisis no respondemos realmente a las necesidades de los ciudadanos ya ha propuesto que se incluya el tiempo no remunerado dentro de los análisis macroeconómicos haciendo un nuevo tipo de contabilidad nacional

Voz 1995 33:54 María Ángeles ha sido en varias ocasiones candidata al Premio Nobel

Voz 4 33:58 bueno bueno eso más bien entre gente que no tiene ninguna fuerza para colocar a nadie en una lista realmente con posibilidad

Voz 1995 34:07 sí pero sería fantástico Sidón cambio de mentalidad porque hemos hecho ilusión muchas veces durante esta entrevista cambia la mentalidad sino nuevo concepto de riqueza hay cambiaría realmente les y no de de gran parte de ese mundo a quienes evocamos como otras

Voz 4 34:22 si le dieran el Nobel de Economía a cualquiera de las personas que están en todo el mundo ahora mismo empujando este esta nueva manera de ver lo que es la riqueza yo me sentiría absolutamente feliz porque significaría que realmente ha habido un cambio de mentalidad

Voz 1995 34:38 porque demográficamente Albert sabemos que sino es el Estado con intereses distintos a los de los intereses privados cuyo único hito es la rentabilidad nadie se va a encargar de nosotros

Voz 4 34:51 claro quién lo puede pagar porque el problema está que en una sociedad como la española sin ir más lejos por la formación de precios quiénes necesitan cuidado precisamente no pueden pagarlo no pueden pagarlo quién más cuidado necesitan son los niños que por sí mismos evidentemente no tienen dinero son los enfermos son las personas mayores que estén en situación de necesitar muchos mayores como ya lo hemos dicho esta mañana son proveedores de grandes a portadores de riqueza no monetaria al país también hay una proporción importante lo decía antes Esteve

Voz 15 35:27 que que que está en la cama que tienen mucha necesidad de

Voz 4 35:32 de cuidado y no lo pueden pagar entonces sí a través del mercado capitalista no se puede pagar quién lo va a pagar y luego

Voz 1995 35:39 Albert

Voz 19 35:40 bueno lo hacen las familias ahora básicamente si comparas España es uno de los países donde la familia tiene un peso mayor a la hora de cuidar las ancianos a la gente necesitada y dentro de las familias y las mujeres básicamente no en las estadísticas los holandeses tienen unos niveles de institucionalización de la gente mayor altísimos si es decir personas que viven en residencias etcétera aquí todavía son relativamente bajos comparados con la media europea lo que sabemos es que aunque las mejor las en el futuro vamos a tener mejor salud y aumenta la esperanza de vida también es verdad que como se va a jubilar iba a envejecer muchísima gente las necesidades absolutas de cuidados van a crecer muchísimo el tema es quién proporciona de sus cuidados si nuestros bolsillos privados como podría pasar en EEUU y un estado de bienestar fuerte como puede pasar en los países nórdicos o con las familias para las familias tendremos que ver si las familias del futuro o las mujeres del futuro van a tener la misma predisposición a cuidar

Voz 18 36:45 que las que tienen ahora digamos no

Voz 20 36:49 no yo creo que el cuidado familiar sin embargo tienen una calidad que no tiene lo estatal no porque estaba va a base de de familia hay sentimientos momentos es importante valorarlo pero yo creo que en en en las inscripciones por resolverla cierto punto luego los conceptos que comunidad básicamente a dan calidad a este cuidado que el Estado nunca realmente pueda ofrecer

Voz 19 37:15 las últimas encuestas cuando les pregunta a los cuidadores y usted que necesita no es curioso que hace veinte años les decía necesito más recursos económicos y ahora lo que piden básicamente es necesito que me ayude no necesito IPI porque es también se está imponiendo mucho esta idea de envejecer nunca las y poder porque la es también un factor de calidad no poder poder hacerte mayor o incluso morir te pues en el lugar en tu barrio en tu casa etcétera para eso pues los servicios a domicilio yo creo que tienen un gran

Voz 4 37:45 futuro no bueno hay hay un problema ahí es que a todo el mundo lo bien estupendamente porque significa menos impuestos menos problemas de todo tipo decir que las familias o el envejecer morir en casa es la solo en realidad y casi no se tiene en cuenta el el esfuerzo y a quién le cuesta esfuerzo de este tipo de cuidado el ochenta y cuatro por ciento de los cuidadores de larga duración son mujeres yo trabajo constantemente en investigación estudiando cuál es su situación no están felices simplemente piensan que tienen un deber moral que les han asignado una sociedad porque sí y que lo cumplen porque se sienten obligadas a ello pero el descontento y el sufrimiento de estas mujeres sobre todo es muy grande y cuando se aprobó la Ley de Dependencia Se suponía que iba a haber realmente un trasvase de recursos fuerte en la realidad bueno pues algo ha habido pero nada que ver con lo que inicialmente se pensó estas mujeres que están cuidando que han abandonado su empleo están recibiendo unas ayudas mínimas y en algunos casos ninguna pues cuando ellas mismas en vejez Can no han estado pagando seguridad social van a depender de una pensión gracia hable que tal vez les den o no van a depender de la ayuda de sus propios familiares que tal vez se la den o no en muchos casos no es que no saben es que no existen otros familiares porque la familia son pequeñas porque a su vez ellos están muy mala condición económica entonces hablar de familias en muchísimos casos lo único que significa es una explotación de las mujeres que no tienen digamos una una actitud beligerante como si tienen otros grupos sociales y por ello asumen una situación que no debieran porque es absolutamente abusiva

Voz 1 39:36 poco análisis cuando trato es que el ochenta y cuatro por ciento y los cuidadores son mujeres el ochenta y cuatro por ciento poco análisis más hay que hacer es un tema

Voz 1995 39:47 es que esto es desde el tema es uno de los temas que trata sobre dónde vamos a vivir el futuros lugar donde todo vamos a estar jóvenes viejos niños mayores maduros a inmaduros e hizo uno de los temas que más debería preocuparnos pero ya verán ustedes que no que no va aparecer entre los grandes temas de de la campaña o la precampaña la pos campaña la super campaña donde ya vivimos desde Tony Blair ya estamos en campaña permanente así que en fin María Ángeles Durán catedrática de Sociología investigadora del CSIC Premio Nacional de Investigación asomen sea ese libro es maravillosa invisible del cuidado María Ángeles muchísimas gracias

Voz 4 40:22 ha sido un placer Albert este

Voz 1995 40:25 desde Barcelona demógrafo y director del centro de estudios demográficos cero autónoma un verdadero placer gracias volveremos a llamarles eh

Voz 6 40:34 encantada hasta pronto

Voz 44 40:36 eh

Voz 52 46:56 es cierto

Voz 1995 47:00 una unas y estábamos mal en la final de la Copa del Rey de baloncesto otras siesta después de forzar una prórroga

Voz 53 47:10 segundo del partido haya estado ser solo la que vamos a cuando dones todo ello Roda

Voz 1995 47:16 Diego un formidable espectáculo arbitral con planteamiento nudo

Voz 1 47:22 siempre es falta clara de Randolph clara Singleton enorme nada

Voz 1995 47:28 el Ibex pues los hábitos no dieron por bueno legal que habría dado la victoria al Real Madrid después de visionar pese ICIT después de verlo dijeron que que no que aquí vamos a tener a nuestros ojos bailó

Voz 53 47:46 vamos a ver vamos a ver vamos a ver

Voz 1995 47:49 qué decisiones arbitrales que desde una de las de en de los últimos años que comentamos ya con nuestras especialistas Jordi Martí en Barcelona muy buenas buenos días muy buenos días Jordi está exultante pletórico feliz y Antón Meana en Madrid y muy buenas mira fíjate tampoco estaba mal

Voz 0231 48:08 el fue protagonista y creo que está bien que se hable de basket yo no soy el más de de esta radio pero creo que está bien que hable bello un día como hoy

Voz 1995 48:15 te Antón de basket de referéndum

Voz 0231 48:18 correcto el arbitraje un poco de todo si es poco

Voz 1995 48:21 bueno la última hora en estos momentos es que no sabemos si se confirma o no la noticia pero parece que el Real Madrid de baloncesto habría tenido la idea de hacer un referéndum entre sus socios para decidir si sale o no de la ACB esta obra que sí que yo sepa ella así que continuación no sabemos qué puede ocurrir si que le vamos a preguntar al mejor narrador del baloncesto de este país que es Francisco José Delgado que un año más nos trasladó con la intensidad que merecía todo lo que sucedió que fue mucho en el Palacio de Cortés de de Madrid ayer por la noche Pacojó muy buenas y muy buenas dotados que sabemos ese referéndum

Voz 0699 48:55 primero a ver lo primero es que efectivamente el Real Madrid Se plantea tiene la idea la idea obviamente fruto de un calentón obviamente el calentón fruto de una última decisión arbitral no acertada de que si la ACB no hace una nota pública diciendo que se ha equivocado en el final del partido en el criterio arbitral someter a referéndum a los socios la permanencia del equipo en la Liga de balón

Voz 1995 49:24 esto claro esto es un proceso que tiene su aquel

Voz 0699 49:27 porque primero este proceso tendría que ir a la junta directiva del Real Madrid y los directivos decir que eso es una buena idea supongo que eso no tiene problema segundo ir a una asamblea extraordinaria de socios de del Real Madrid y que los socios en esa asamblea digan que eso es una buena idea cero ir a la votación y que en esa votación se confirme que los socios quieren sacar al equipo de la liga de baloncesto abrió una cuarta parte que es ver si estatutariamente legalmente eso se puede hacer dentro de la Liga ACB porque el Real Madrid es uno de los dos clubes que son sociedades anónimas deportivas constituyentes de la ACB y en teoría para salir de la ACB tendrían que contar con la aprobación de los diecisiete clubes restantes o disolver la sección de baloncesto no salir de la Liga sino la disolución de la sección pero yo sinceramente contado toda la noticia creo que esto va a quedar en un cajón Antón que al final no va a ser nada porque se me ocurren muy complicado que el Real Madrid abandono una Liga que es dominador de ella una copa que es dominador de ella hice vaya a jugar sólo una competición con los jugadores que tiene

Voz 0985 50:33 porque habría muchos jugadores que dirían para jugar sólo las

Voz 0699 50:35 Euroliga no ven un club tan grande como el Real

Voz 0985 50:38 me permites Toni un par de al amigo Pacojo qué tal Pacojo buenas días sin hablar pero bueno es así es así la vida no me parece bien que sea así la vida entonces yo quiero a falta de Tony de ver qué desenlace tiene el referéndum lo que sí tenemos claro es el mal perder de Florentino Toni fíjate cuando no le gusta al bar llama Rubiales a la hora que le apetece cuando no les gusta bar monta una campaña concertada según denunció Javier Tebas después de un arbitraje en el que por cierto lo más notorio es el que recibe Singleton en esa falta intencionada monta un Sidao con el intento al parecer de montar un referéndum esto nos habla del mal perder de flores

Voz 1995 51:27 de ir a verlos animas estaban no solamente Florentino que si los ánimos están caldeados vamos a escuchar a Felipe Reyes en los pasillos cuando acaba el partido Ésta es la voz de Felipe Reyes

Voz 25 51:48 sí que Felipe además no queda muy clara la verdad que no sé es es ambiguo en su opinión se escribe Reyes sí claro tenéis

Voz 1995 51:53 este todo yo creo que no le ha gustado mucho la decisión

Voz 25 51:56 no parece que da entender eso no va a ver primero es verdad que la salsa el salto