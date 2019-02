Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1786 00:08 toda la actualidad de la mañana Antonio Martín buenos días

Voz 2 00:11 Nos días Toni a esta hora siguen activos decenas de incendios en Cantabria los que trabajan centenares de agentes también varios medios aéreos hay problemas en alguna carretera y las llamas se han acercado algunas casas aisladas así que actualizamos Santander miren Azkue

Voz 3 00:24 hay medio centenar de incendios forestales activos prácticamente todos son intencionados si se mantiene el nivel máximo de alerta setecientos bomberos y militares tratan de sofocar el fuego y desde primera hora los hidroaviones del Ministerio sobrevuelan de nuevo Santander para cargar agua además el polvo y el humo han obligado a cerrar alguna carretera uno de los puntos más problemáticos sigue siendo Ramales de la Victoria por la cercanía de las llamas algunas viviendas aisladas el alcalde César García descartaban que el objetivo de quienes hayan podido prender fuego en estos momentos sea el de generar pastos

Voz 4 00:55 el texto lo que se quema deseamos pues vamos no nos sirve para pasto se que a los ganaderos entonces pues no se les puede culpar cree que en el

Voz 3 01:03 el fuerte viento y la lluvia complican mucho las labores de extinción el Gobierno autonómico apunta que todos los fuegos son intencionados silla Aitor investigados

Voz 0325 01:11 la Guardia Civil ha realizado varias detenciones en el marco de una operación contra el tráfico de drogas en cuatro provincias de Andalucía la que están interviniendo esta mañana más de trescientos agentes el epicentro sol Campo de Gibraltar aunque también se está actuando en Sevilla Huelva y Málaga Algeciras Rubén García

Voz 5 01:26 ya hay veinte detenidos en esta nueva operación contra el narcotráfico en la que la Guardia Civil ha desplegado a más de trescientos agentes entre localidades del Campo de Gibraltar la línea San Roque lo barrios pero que también llega a otros puntos de provincias como Huelva Sevilla en Málaga en total ya se han practicado más de una veintena de registros en otro importante intervención de cuantas se viene realizando aquí en la zona fruto del plan especial de seguridad impulsado por interior una operación de esta mañana similar a la de la pasada semana también en el Campo de Gibraltar aunque las fuentes consultadas por la Cadena SER del digan una intervención de la otra porque la organización que se pretende desarticular este lunes no tiene nada que ver con la que ya se cobra hace unos días Nueva detenciones en el denominado clan de los castañas la operación sigue en marcha a estas horas con efectivos de la Guardia Civil por tierra y aire

Voz 0325 02:04 más cosas el ex ministro Eduardo Zaplana niega que haya participado en adjudicaciones fraudulentas hoy el diario El País pública que un supuesto testaferro suyo Ignacio González desvió más de ciento cincuenta millones de euros Andorra

Voz 6 02:16 puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta ningún bien fuera de España jamás jamás participé en una adjudicación ilegal en el tiempo que fui que fue presidente

Voz 0325 02:31 España y Francia han condenado la expulsión de una delegación de eurodiputados que querían reunirse con Juan Why do en Venezuela entre ellos estaba Esteban González Pons respuesta hace unos minutos en Bruselas del ministro Borrell de su homólogo francés Jean Yves Le Drian hubiéramos deseado que tengo dejando sentir dolor a discutir con ese mismo espíritu protestamos enérgicamente por las condiciones en las que han sido expulsados hoy cinco eurodiputados que estaban interesándose por el proceso democrático en Venezuela once tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1786 15:01 pero frontón el carrito once quince minutos

Voz 1194 15:05 los una hora menos en Canarias queréis la presentación hago una rápida de la buena la buena la gorda seguro Sí sí sí a mí me gustaron también granjero que diga Iñaki con toda la filigrana peligran ribetes Rivette esto lo malo para realmente poder todos esos consecuencias

Voz 20 15:21 baja la gran escalinata de la comedia con la elegancia de dos carreteras borracho su amor al humor con emocionantes brindis de calimocho en copa flauta el el ciego un cuerpo de baile llorando de la risa porque que no hace falta más entradilla porque cuando ellos aparecen siempre de

Voz 1786 15:36 entrada triunfal porque ellos sí ellos especial

Voz 0460 15:48 ya pensaba que no íbamos a entrar tanto hablar de los almendros porque le pasan a mí no me pasa aquí cuando un almendro me quita minutos pues llame la Brenda de he Apple hay cuarenta de hombre de tu rostro de él de chocolate con nueces almendras y a eso voy cuantos Almendros hay cuantos Dani Mateo tienes aquí para que es la radio

Voz 1995 16:11 sin una muestra del Estado social y tú me lo perdí la la ocupada por el tiempo nosotros

Voz 1732 16:18 a Garrido pues saber informales porque yo ayer domingo fui a una manifestación a Colón se ve que fue el domingo pasado no me enteré nada informal porque no se da la información

Voz 0460 16:28 te estás informando en otras cadenas y Cadena SER se dan información pues llegué tarde estaba ya todo de montarlo que sea o lo que sea

Voz 1995 16:34 o lo que sea vale esta semana bien esta bien y no hay sí sí destacar ningún lío engordado

Voz 0460 16:42 así evitan en vida no se noticia también en materia de todo cuanto no lo sé pero el otro día ir un poco al el otro día en el intermedio me cambiaron el traje y no me dijeron nada o que sólo allí muy serios y me dijeron tómate un nuevo traje el bueno dije hasta ahora hice fue diciendo de la temporada traje de torero la verdad que me quedaban anterior como si fueran poco saben los toreros cuando ya ya semana retirar vuelven cuando luce ya les queda un poco siempre aquí debe tenemos de espada quieta ayuda decirte a mí ya me están vistiendo en una capillas

Voz 1194 17:20 siempre nos pues también pesa en Mercamadrid

Voz 1995 17:23 estamos eso te saben ustedes muchos ustedes que conoce la capital que han pasado por la Gran Vía saben que estamos muy reconocible donde hay mucha gente mucha gente desde que hace algunos meses abrió atienda la tienda se llama prima

Voz 0460 17:41 decir hasta ahora habíamos visto ropa te sale a sí puede plenos tan barato que puede salir con una camiseta hay veinte euros

Voz 1995 17:50 estábamos acostumbrados a ver pues situaciones particulares algunos partidos fútbol habíamos visto peticiones de mano en entornos curiosas pero nunca habíamos visto como en las escaleras mecánicas del Primark nosotros estamos justo encima de ese ahora ya Oasis y amor centro comercial ocurría lo que ocurrió este fin de semana

Voz 22 18:15 su a cantar

Voz 23 18:26 yo lo la voz

Voz 1786 18:29 bueno es un medio muy viral que seguramente ya les ha llegado al al teléfono móvil porque es una petición de mano

Voz 1995 18:36 Inés bonito poder convertir cualquier espacio lugar contexto

Voz 0460 18:39 sí pero que conserven el título

Voz 1786 18:42 no no no

Voz 1194 18:46 Kelly sí admite que si José eh

Voz 0460 18:48 dijo hombre por favor saltó a primar por lo menos en El Corte Inglés por lo menos que el contexto prometa Jauma darle un primar es también muy honesto partes como ya sabes cuál es sabes puesto ya sabes lo que te espera poder contar una anécdota

Voz 1732 19:07 a un amigo mío deberes no vez que quiero guardar el anonimato a un amigo mio su hermano les regaló un viaje a

Voz 0325 19:15 al castillo allí en Alemania van si no hay nada en Bavaria super Bonig total no

Voz 1732 19:21 qué le empujó como diciendo pide ya a tu novia matrimonio volvieron de tío con dos cojones no le pidió pero es que el lunes siguiente domingo el lunes quedaron a comer al mediodía fue San Company y comiendo el bocadillo dijo ella

Voz 1194 19:33 Nos casamos get me para comprar bienes de Castilla de Wilco muy nos visten ella dijo que sí contra todo pronóstico hay una ola de comentar

Voz 1995 19:46 los en redes diré que el noventa por ciento parecen bastante lo celebran con humor precisar vale dije partió Mauro Entrialgo el famoso dibujante dice pues nada la ceremonia de Fórum de la FNAC la comida el de la banda en el Gran Vía y el viaje de novios al Ikea de San Sebastián de los Reyes de testigos los heavies

Voz 0460 20:11 la garantías de la Gran Vía a Tsjinvali pero

Voz 1995 20:14 como ya estos tiempos a vosotros si os pide matrimonio primero vais a prima segunda si os voy a mi matrimonio

Voz 1732 20:22 los datos son van a pedir matrimonio ni de mi vida al primar

Voz 0460 20:26 hombre yo ya lo que ya te puedes oler que viaje de novios te espera claro pasa Marina d'Or Mercamadrid eso es una tenemos que apretarnos el cinturón cariño ido matrimonio en el Primark quieres ver cosas llevo un fin de semana Cuenca precioso por cierto en ésta

Voz 1194 20:45 bueno esto es una de las noticias de este fin pero no es así

Voz 0325 20:48 el teléfono ahora nos tenemos que apretar el cinturón que hemos comprado en fin yo estaba temblando

Voz 1194 20:57 a mí no ha al hombre al protagonista de esta historia al hombre que pidió la mano en el primero

Voz 1995 21:03 tenemos tenemos al protagonista de otro vídeo que también se ha convertido en viral este fin de semana se trata de un médico de familia que denuncia el poco tiempo del que dispone para atender a esos pacientes lo hace utilizando todos los mes que tenía a su alcance

Voz 1 21:21 soy Ángel Crespo que soy médico de familia del centro de salud Gonzalo de Berceo de Logroño Bermillo familiares les voy a contar

Voz 24 21:31 mi última consultar el día treinta de enero del año dos mil dos

Voz 1995 21:34 no lo entiende así lo tenemos al teléfono Ángel muy buenos días o la muy buenos días tendría Actur es médico de familia pero podía ser editor de vídeo

Voz 0177 21:43 no yo no sé editar vídeos lo que pasa que me ese rodear de gente muy competente lo que echo en falta la Consejería que me ayude en esta labor

Voz 1995 21:53 vale porque tú tú de luces miseria denuncias que apenas tienes tres minutos lleva quince años trabajando en después de quince horas en urgencias perdón acabas de volver a trabajar la atención primaria donde llevas desde desde octubre se que lo que denuncias son esos tres minutos para atender a sesenta pacientes

Voz 0177 22:12 yo empecé a trabajar en octubre en en un centro saluda aquí de Logroño y mi sorpresa fue que de repente pues las agendas eran de mínimo cuarenta y cinco personas cada día de lunes a viernes yo entro a trabajar a las dos de dos a tres estoy haciendo domicilios a partir de las tres empiezo a pasar consulta a las tres y cuarto exactamente inmenso sorpresa fue eso que yo de repente me encontraba con con agendas de cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y dos decía pero qué es esto de lo que mal organizado es a esto pero claro como acabas de llegar estabas pendiente de atender a los pacientes tampoco tenía tiempo de comentarlo con con mis otros compañeros del centro y así surgió de repente tras un mes de estado de asombro pues que comenzaron las movilizaciones a salir los médicos a las puertas de los centros de salud el vídeo surge pues a raíz de la consulta que os

Voz 1995 23:13 que que cito en en el vídeo delirios Un vídeo muy serio pero utilizando las técnicas punteras de Internet Stade

Voz 1 23:22 quizá pues con los famosos mes en esta consulta tuve citados a sesenta personas

Voz 25 23:30 el único sitio que no está ocupando todavía

Voz 1 23:34 de esos sesenta citados XXXVII eh fueron los elegidos para poder disfrutar de sus seis minutos que nos dejan para atender a un paciente

Voz 1786 23:50 hemos puesto ni quitado nada esto Ángel estima que verdad

Voz 0177 23:53 es exactamente el vídeo que me grabé en casa de los padres de un amigo de siempre de toda la vida que trabaja el Madrid y que tiene una productora audiovisual se dedica al tema audiovisual pero como siempre que voy yo a Madrid a pasar un fin de semana simples Nos juntamos pues de una cena o de una comida con una botella de vino luego un café y una copa pues sus

Voz 1995 24:23 las historias de la manera más simple bueno alguna forma de trasladar el mensaje sigue siendo el piso pero al menos pues ahora mucha gente que por una cosa por la otra acabé viéndola Ángel te diré una cosa el vídeo es súper divertida

Voz 0460 24:37 se nota que tú le quieres ponen humor pero latín muy contento no se te vean es la verdad que aquí no se te ve contento con la situación podíamos podríamos decir que que estar intentando hacer de tripas corazón

Voz 0177 24:50 a ver es que la grabación original el el amigo mio pues me grabó durante cinco minutos hablando y con y luego me dijo pues ponte aquí Ponte ya está

Voz 0460 25:07 de de espectáculo es amigo que se apellida Copo la verdad

Voz 1786 25:11 no me amigo se apellida

Voz 0177 25:13 nos llama Matías tiras Si spray

Voz 1786 25:16 se vino abajo el estadio

Voz 1995 25:20 el yendo lo serio es decir tú en tres minutos que puedes de alguien que viene a verte a la consulta en tres minutos tú que puedes averiguar qué puede saber decir o cómo

Voz 0325 25:30 pues ayudar como pues la verdad es que hay minutos la verdad

Voz 0177 25:32 es que en tres minutos se puede hacer muy poco lo que tú imagínate que entran por la puerta te saludan hola buenos días o buenas tardes eres el nuevo médico no sin encantado encantado dándonos conocemos no nos conoce qué es lo que eso

Voz 0325 25:45 en un minuto después decir oye ve tal turrón que te duele

Voz 0177 25:50 claro te vienen así como un listado de cosas que han ido ellos pacientemente en su casa apuntando pues mi revisión al ginecólogo militan el oftalmólogo los análisis del año miramos los pies porque han salido unos hongos que no ha salido no sé que detrás de las orejas y luego aparte me voy a dar unas recetas de mi marido que no puede venir porque está muy ocupado entonces es para ver lo puedes hacer tres minutos ya está sobre todo porque

Voz 1995 26:18 en aparte en ese médico de familia hay una parte que tiene que ver con la psicología que tiene que ver con el conocimiento que tiene que ver con con con el intercambio de palabras severas Ángeles que exhausta mucho tu y yo tenemos preparado porque hemos visto que en Audi funciona Elviria funciona de manera pero lo audio funciona de otra te hemos preparado unos cortes por sí quieres hacer una segunda versión de de tu vídeo te parece hoy madre mira humedad hemos tocado mucho con otros cortes a ver si llevan bien porque cuando llega la consulta idea sesenta pacientes todas esperando un trato personal

Voz 0460 26:52 L pida la viéndolas algo que me curen lo

Voz 1995 26:54 pero qué piensa el médico de la administraciones

Voz 21 26:57 en dos juegos y le el gran pesar de ser todo un profeta

Voz 1995 27:02 en Canal con sesenta pacientes al día es imposible prestar la atención personalizada a cada uno de ellos

Voz 27 27:08 con todo la palabra decir pierde M E R P ir a mentira

Voz 1995 27:15 ni uno solo puede pensar que el médico y es inevitable que educarse hay que reconocer ágil que te te sirve de algo a lo nuestro suena muy real exitoso que Ángeles todos los centros de Atención Primaria el documental El nos hacemos eco de tu denuncia que es lo importante no mes con chiste con gracia tres minutos sesenta personas al día

Voz 0460 27:48 aquí también hay que decir también hay que decir que hay que hay que invertir más en la sanidad pública pero también a mucha gente hay que decirle que por una tos no sepa al médico eso que también tiene que haber habrá algún gel tendrá que aguantar a más de uno de Podemos porque no se me noto cansado y Ángela y con sus tres minutos y sus sesenta personas esperando diciéndole Caballero

Voz 28 28:09 minuto

Voz 0177 28:10 circule pero como no vamos a estar casados con la que nos ha caído estos últimos años no

Voz 0460 28:14 no Si digo el paciente ya digo el paciente

Voz 1194 28:18 y qué sabemos nosotros Mateo eh Ángel toda la suerte del mundo y gracias por atendernos gracias

Voz 29 28:23 hemos un abrazo

Voz 1995 28:26 sí

Voz 1995 34:01 no quiero ni pensar dónde estabais vosotros en el año dos mil ni lo voy a preguntar año dos mil dos tenía perilla corría el año dos mil dos cuando un grupo de chicas logró extender su dominio por medio mundo gracias a un conjuro formulado en un extraño idioma

Voz 1786 34:19 central

Voz 1995 34:20 buena parte del planeta entonces a bailar una sencilla coreografía al ritmo de una fusión

Voz 1786 34:25 flamenco pop

Voz 1995 34:28 baila estéis en la si es evidente que si le baila estéis entonces las LG hombre yo te haya XXIII hallazgos

Voz 0460 34:35 con con pausas puntuales para dormir pero muy puntuales el resto del tiempo estábamos bailando el Aserejé

Voz 0325 34:42 correcto con un nativo un poco y bueno ahí pero lo tuvo que pensar mismo tú eres bueno pero no por definición

Voz 0460 34:50 además tenía una cosa que es que tú puedes estar escuchándole y cuando no lo estaba escuchando estaba sonando en tu cabeza porque no se iban nunca jamás hemos hecho es la banda sonora de mis años dos mil está todo el rato sonaba Aserejé mi cavidad

Voz 1995 35:06 fue él despacito del año dos mil el segundo Single más vendido de la historia de la música española sólo por detrás de la todopoderosa Macarena desde el río ahora diecisiete años después desde Córdoba bueno aunque no vamos mucho para el mundo Las Ketchup acaban de anunciar que vuelven a los escenarios vaya

Voz 1786 35:24 Lucía Pilar Lola muy buenos días buen día

Voz 1995 35:29 cómo estáis volvéis a la volvéis a la carga

Voz 21 35:36 también es verdad es bueno

Voz 1995 35:38 mejor puede ser como como recordáis dos mil dos Iñaque tenía perilla Dani no es acuerdo donde estaba en aquel año pero sí estaba despierta como recordáis vosotros vosotras el año dos mil dos

Voz 44 35:52 sí despierta regalo

Voz 21 35:54 eran si quería adiós gracias seguimos sin perilla

Voz 1995 36:02 pero no es como aquellas veces que uno ve como una especie de nebulosa de todas las cosas que pasaron de muy poco porque todo fue muy rápido tenéis la verdadera conciencia de todo lo que ocurrió

Voz 44 36:11 claro que sí lo más importante de todo ir a llevar una maleta enorme Primavera verano otoño invierno lo mismo llevaba un abrigo de estos súper de abrigarse de estaba en Moscú que tu Viking por si va Miami así que tú imagínate recuerdo Iraizoz salí corriendo

Voz 1995 36:29 mucho que bueno porque el trámite nunca esperaba de un éxito como ese verdad

Voz 44 36:35 no porque un éxito así no es eso no se no te lo puede era eso es como un boom de repente que explota y que tiene que atender esos salir corriendo oí ya está ahí estar ahí no viró puestos para otro

Voz 0978 36:50 cosa no no en ese momento es

Voz 44 36:53 es difícil osea se pueden estar en varias cosas pero es habla más importante entonces no poder disponer de Titi para nada porque estás todo el tiempo todo el tiempo fuera

Voz 1995 37:05 en qué momento os dais cuenta de que eso va a ser un San que es madre mía la que hemos liado que tenemos aquí no es cuando llega el día que os dais cuenta de que el éxito ya es global y mundial fue cuando tú te den

Voz 44 37:15 Pierre no sabe dónde está ni ni ni nada de desea ya tienes tal POTA montado en tu vida que tú te despierta de repente está en una cama extrañas no sabe no sabe a qué hora de dónde está

Voz 1786 37:31 a mí me pasa este sábado

Voz 1995 37:39 queréis que seis en ese tirón porque desde hace diecisiete años no hemos tenido muchas noticias de él por vuestra parte pero aprovechase es vino toda aquella ola tenéis a la idea de de hemos aprovechado bien todo lo que vivimos

Voz 45 37:50 bueno e aprovechamos el sentido no de que de que aprendimos mucho no y de hecho decimos que volvemos no porque vamos a volver a a grabar íbamos a volver a a seguir aprendiendo no a nivel

Voz 44 38:09 sí

Voz 45 38:09 como como artista ya también a nivel de humanidad no porque es mucho lo que es aprende no cuando está en un trabajo o

Voz 13 38:21 en un momento determinado que pone la vida no como fue en ese ungir mundial no entonces la verdad que aprendimos mucho y esperamos seguir aprovechando no

Voz 1995 38:32 porque empieza una gira ahora que va a llevar tengo aquí algunas de las de los lugares a los que vais a Requena en marzo una gira mundial que se lleva a las Islas Feroe Dinamarca estamos que ve que vais a Suiza Noruega Rumanía

Voz 1786 38:44 Francia Tarancón que que lo que hay que pasar pero sigue siendo un éxito

Voz 0460 38:53 el éxito ya en Tarancón

Voz 1786 38:56 locura están que no duermen

Voz 44 38:59 yo estoy pensando como que parece como vuelven las que hecho como sin como si hubiéramos desaparecido pero en realidad no será nunca no hemos ido de lo escenario en estos años también hemos estado trabajando qué pasa que hemos trabajado poco en España IMAS por fuera pero nunca hemos avanzado abandonó los escenarios se hace todo llevamos todo estos años también en ellos lo que pasa que ahora lo hacemos pues eso como ha dicho Pina preparando pues otra batería y haciéndolo todo de una

Voz 1786 39:32 manera como diría como más organizada y a lo mejor continuidad

Voz 1995 39:40 no porque os ojos ojo la hereje pero tenéis el espectáculo va más allá de las hereje

Voz 21 39:46 hoy con mi novio tan rico hombre lo caraza cuando tenga tanga ahí la comentarista escucharán mucho

Voz 1194 39:59 la verdad es que desde aquel suele tú crees que yo no siempre

Voz 0460 40:03 la raza comité la verdad es que no lo eres pero eres seguidor de las

Voz 1995 40:09 bueno ese transformar ese Aserejé al spanglish

Voz 1786 40:20 sillones sin éxito global que hubiese japonés la inversión en árabe por supuesto el mundo

Voz 20 40:47 nunca existe una versión para cantantes de ópera

Voz 1786 40:55 y una versión atentos heavy metal ver que hay en

Voz 1995 41:19 Marca porque tenis tanto éxito

Voz 45 41:23 pues mira la verdad es que que yo no lo sé no sé por qué pero de hecho es donde más trabajamos en Europa no porque nosotros no queramos trabaja en España porque el último vuelo que tuvimos fue en Sevilla no encantó el público sevillano y es que además era gente jovencita que se sabía todas las canciones que no hacían comprobamos que que pasamos allí rato de tu vida un buen rato con ellos

Voz 1995 41:54 en Dinamarca cómo lo llevan

Voz 21 41:55 pues yo tú sabes que lo llevan de otra manera

Voz 0325 42:00 pues mira yo puedo explicar esta multa desde las contrastes

Voz 0460 42:05 año medio aquí porcina edificar

Voz 0325 42:08 en manos del duende que tiene y ellos no tienen esos otras es encontrar ritmo apasionado todo esto no tiene pero sin vosotras si éxito garantizada

Voz 0460 42:22 claro ahí está así de fácil oye y que une a las que he hecho con el hip hop porque el Aserejé es al final como una especie de parodia no perdí light de esta canción que al final han sido más famosa la parodia que la canción yo creo como llega cómo llega y cómo surge la idea de hacer una especie de guasa sobre o hip hop un rap

Voz 45 42:46 bueno pues la idea fue de Keiko no que que cuando novio no conoció y demás planteo la el la broma el chiste de cómo hablen inglés una andaluza no de cómo cómo en vez de decir el tema en inglés como empiezan ella

Voz 47 43:02 la OMS si no a CCOC

Voz 0460 43:09 el Guti Míchel

Voz 0325 43:11 a pesar una canción

Voz 21 43:14 empieza igual Chuck esto no esto para cantar

Voz 0325 43:21 no hay excusa eso es lo que significa el yo cantaba yo cuanto en Gucci Mary una canción de Bani Lies la queréis soy difícil porque ahora

Voz 1995 43:31 sí habla inglés perfectamente verdad

Voz 27 43:35 yo no

Voz 1194 43:40 al principio el año dos mil dos hace siete años

Voz 1995 43:43 jóvenes pero ahora ya que había conquistado el mundo algo de inglés y que Blair

Voz 21 43:46 yo no yo no yo no yo no digo mentiras una obligación en el móvil

Voz 47 43:52 ahí ya yo no tengo estudió francés y portugués porque esto no vale ahora el que no vale ahora me voy a Francia me pongo allí con mi pitó ninguna

Voz 21 44:03 por ese es el futuro hoy Dinamarca nos encanta dijo

Voz 1995 44:08 les pies el portugués bueno hay que recordar que en el año dos mil seis Lasquetty representarán a España en Eurovisión con esta canción

Voz 1786 44:20 qué tal

Voz 1995 44:21 sí

Voz 21 44:23 bueno Eurovisión tiene su punto Lucía hoy Lola nada y yo nos quedamos como queramos la segunda cerdo Neves lucía yo no sé cuál es tú puedes mirarlo por principio por el final

Voz 0460 44:40 a Eurovisión sería la pregunta para que para que vamos yo a un sitio donde me tratan mal sistemáticamente no vuelvo

Voz 1995 44:46 pero nombre no es un es que yo no vuelvo

Voz 0460 44:48 como es lógico te dejan dentro de de mayo venga vamos a dejarlo

Voz 21 44:52 por eso porque me gusta mucho

Voz 0460 44:55 los un mil yenes

Voz 1194 44:58 bueno después de trece años aunque como dice Lola

Voz 1995 45:01 no hemos perdido la pista vuelven y tiene gira por toda Europa imagino que también pero España sí sí parte Tarancón arrancó Bale vuelve las que tienen un nuevo disco nuevo proyecto son mejores embajadoras que Esteban González Pons

Voz 1786 45:15 que tantas Pilar

Voz 1995 45:18 por Lola Lucía toda la suerte del mundo aquí estaremos vigilando adónde vais es la que no perdamos la vista tanto tiempo tiene mucha gracia complacer a un beso gracias

Voz 21 45:27 vez que vuelven

Voz 49 45:34 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 50:57 bueno aquí estamos seguimos hablando con Iñaki Urrutia Dani Mateo seres humanos a los que es difícil sonrojar pero lo vamos a intentar no obstante es que eso de Iñaki no

Voz 0460 51:12 esta música ahí esta voz que tiene Toni

Voz 1995 51:16 a ver yo soy vasco aragonés

Voz 1786 51:23 a ver pues mestizo

Voz 1995 51:26 podríamos decir que estas en la cola de la estadística en tu caso David buenos está bien entonces esto es un poquito más arriba pero ninguno de los dos sois canta pero es verdad hablamos del mapa medio Visigodo está ya extinta si puedo explicar el tema Atón siempre espigas mira hablamos del mapa sexual de España y las comunidades autónomas donde más o menos

Voz 1 51:56 si practica sexo

Voz 1995 51:58 Diego así como el Ranking del sexo española van en Cantabria hablamos estaríamos hablando de ciento veintitrés encuentros sexuales año unas doce veces al mes practicamente días no esa es la media de la gente en Cantabria en segunda posición con ciento seis encuentras el año Murcia qué hermosa y el bronce lo lleva a Baleares con ciento un momentos de amor al año los datos el segundo mapas el sexo que publica estrambótico entiendo papas elaboró en dos mil siete con datos una encuesta de la revista salud envidiable para los dos extraen de la información conseguida prolongación Seaman life lovers Watch registrado los datos ser casual es de siete mil Suárez Si de mil personas representativas de toda España añade que reportan además una media de duración

Voz 0460 52:55 ya ahora empiezan a la mentira los no al menos es que la mentira estalla una media de duración mensual de treinta y dos

Voz 48 53:05 bajo este nombre

Voz 0460 53:06 por eso XXXII minutos te refieres a las ciento cincuenta veces sumando todo claro XXXII minutos aquí

Voz 1995 53:14 tres deshaciendo el mito además porque en España según esta encuesta gusta creerlo sobre todos los martes

Voz 0460 53:24 yo lo que creo

Voz 1995 53:27 te digo una cosa

Voz 0460 53:29 soy mapa de la sinceridad española claro no de las relaciones sexuales aquí los que a los que hay que aplaudir esa Castilla León Castilla León que ha tenido las narices de salir ahí decir yo seis veces en los meses buenos esto es para mí malos arriba astillas Valadez para mí valor un cántabro dicen aquí doce coma nueve minutos la novela hombre reviven la estadística según los riojana

Voz 1995 53:57 Nos el vino bueno pero en fin hecho relaciones año menos de la mitad que sus compatriotas

Voz 0460 54:05 no está mal como tú

Voz 1995 54:07 Castilla La Mancha sólo a sesenta y tres sesenta y tres veces al año lo de juntar colonia los canarios encendidos veces que esto sí que no me lo esperaba y en cambio los vascos setenta y ocho años

Voz 0325 54:19 no hombre no está regular no están labor estarían

Voz 1995 54:23 Marzo madura más o menos ochenta

Voz 0325 54:26 reiteraciones no yo te invita es Roma yo vivos esto es unos números elevadísimo nota ciudad pero debes estamos Juan la cantidad y la calidad sí bueno sí sí pero déjate que la cantidad de tener relaciones sexuales un martes estés verso

Voz 0460 54:43 a mí lo que me gusta humillar después no me parece muy feo que haya una una provincia que tenga un punto una vez que lo haga una vez y media más que las otras dos me parece tan feto de la división porque le parece que te ahorra TS polvo ahorra te lo que no te aporta nada solidario con el resto de tu compatriota

Voz 1995 55:09 sería igual que decir oye ponerles las pilas vosotros

Voz 0460 55:12 igualar a ella pero finalmente no te vas a poner altura de Cantabria pues ya no ese polvo además del país

Voz 1995 55:19 lastraron andar y después hay un dato que ella todo vuestro varales los hombres reportan noventa y seis Triunfos amaño y las mujeres sólo ochenta