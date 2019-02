Hoy por Hoy (18/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:09 hola Doni qué tal buenos días Cantabria afronta la quinta jornada de lucha contra la oleada de incendios forestales intencionados que ha llegado a sumaron los doscientos focos de los cuales treinta y dos permanecen todavía activos el viento está dificultando las tareas de extinción en la que participan más de setecientas personas incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencia vamos a buscar los últimos datos desde Radio Santander con miren a cuento

Voz 2 00:30 el Gobierno pide colaboración ciudadana para detener a los autores de los doscientos incendios que se han registrado desde el pasado jueves a esta hora hay cincuenta activos bomberos y militares con ayuda de los hidroaviones tratan de sofocar el fuego en los veinte municipios afectados uno de los puntos más problemáticos sigue siendo Ramales de la Victoria en la parte oriental de Cantabria hasta allí se traslada a esta hora el presidente Miguel Ángel Revilla para conocer de primera mano la situados

Voz 2 01:01 una aquí hay dos investigados dos jóvenes de treinta y cinco y treinta y nueve años el último denunciado por sus propios vecinos en San Roque de Río Miera de hecho se espera que durante las próximas horas se puede identificar a más incendiarios y se espera también que llueva a partir de esta tarde Si se cumple la previsión

Voz 1018 01:19 gracias miren desde primera hora les contamos aquí en la sede del Ministerio de Cultura ha solicitado a la Audiencia Nacional permiso para intervenir de forma cautelar y provisional la Sociedad General de España la SGAE la entidad que agrupa a más de ciento veinticuatro mil creadores artísticos en gestiona cada año entre doscientos cincuenta y trescientos millones de euros según los datos que ofrecido aquí en La Ser en Hoy por hoy el ministro José Guirao según el ministro la situación de la entidad que desde el pasado mes de noviembre preside el mujeriego el músico José Ángel Hevia es insostenible Javier Torres

Voz 4 01:48 con un plazo de seis meses prorrogable José Antonio y con una comisión de tres personas encabezada por el subsecretario del Ministerio de Cultura esos son los ingredientes de la solicitud de intervención de la SGAE firmada por el ministro de Cultura José Guirao que se entregó el pasado viernes en la Audiencia Nacional

Voz 1533 02:02 ya es intolerable así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley que hemos querido ser muy garantistas ha hecho un procedimiento administrativo de tal forma que el juez tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 4 02:19 intervención para solucionar tres asuntos cuyo cumplimiento el Gobierno pidió mediante requerimiento a la SGAE la reforma de sus estatutos el cambio de las normas de reparto que el dinero generado además en dos mil dieciocho se distribuyera según esas nuevas normas la habilitación del voto electrónico

Voz 1018 02:38 hora doce dos minutos la crisis política de Venezuela Nos dejan las últimas horas una nueva polémica en torno al régimen de Nicolás Maduro que no permitió la entrada en el país de una delegación de eurodiputados del Partido Popular Europeo encabezados por Esteban González Pons ya de vuelta desde la sede del PP en la calle Génova en Madrid Pons ha denunciado el trato incorrecto por parte de las autoridades de Caracas ya ha pedido la implicación de la responsable de Política Exterior de la Unión Europea Federica Mogherini informa Rafa Panadero

Voz 1775 03:04 cuenta que el grupo de control de estupefacientes del aeropuerto intentó llevarse su lado dice que no sabe si sería para introducir les droga y exige que ni la Unión y España mantengan el grupo de contacto que ellos mismos han impulsado para facilitar el diálogo

Voz 5 03:15 el Gobierno de España ha condenado lo que no sucedió octubre con nosotros ayer en Venezuela pues el Gobierno de España debe ser consecuente cuando cuatro españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido

Voz 1 03:28 no puede continuar formando parte ni alentando el

Voz 1775 03:32 supo de contacto Pons pide también que se reconozca al embajador de Venezuela ante la Unión algo que nunca proponen cuando Marruecos impide la entrada de eurodiputados al Sáhara Occidental y anuncia que este sábado vuelven a Cúcuta Colombia en la frontera con Venezuela para colaborar en el intento reparto de ayuda humanitaria un acto maravilloso ha añadido que no debería ser

Voz 1018 03:49 ha fijado él no se les ofrecemos hoy testimonio sonoro del jefe de una banda de secuestradores exprés que actúan en Caracas a partir de objetivos fijados por mandos policiales y militares del régimen bolivariano conversación grabada por nuestra compañera Ana Terradillos admite que se piden hasta cincuenta mil dólares con carácter inmediato si la fama Emiliano paga Se acabó con lo que define como limpieza completa

Voz 6 04:11 mi boli lamentablemente tenemos que natal hice la situación que se vive hoy en día

Voz 7 04:17 si no pagan se les mata si si no paga se de mates que hay que hacer con los cadáveres de las víctimas cuando no pagan suena tenía como aquí en Caracas

Voz 6 04:30 quedan desapareció poco completamente y no hay rastro alguno por eso como dice el dicho es una limpieza completa

Voz 1018 04:40 doce y cinco de cara a las elecciones europeas del próximo veintiséis de mayo tenemos ya la primera proyección de escaños difundida por el Parlamento Europeo vaticina en el caso de España un triunfo del PSOE como primera fuerza en escaños en nuestro país y una entrada con fuerza de la ultraderecha de Vox corresponsal comunitario Griselda Pastor

Voz 0738 04:56 me exactamente si populares y C's convertiría en el segundo puesto de las próximas europeas elecciones que con un veintidós por ciento ganaría el Partido Socialista ciudadanos populares estarían en torno al diecinueve por ciento y esto a pesar de la irrupción de Vox con un diez por ciento sumándose a las derecha radicalizó europeas algo que de momento no preocupa a los portavoces del Europarlamento escuchamos a inmaduro

Voz 8 05:20 Ello el análisis que hago es que los datos de hoy nos dan un Parlamento más fragmentado pero no nos dan un Parlamento más a la derecha con más a la ultraderecha al contrario yo creo que contra algunas expectativas lo que demuestra esta predicción es que en principio si las cosas no cambian el veintiséis de mayo va a seguir habiendo una mayoría por europea sólida

Voz 0738 05:42 traducir en escaños estos datos la intención de voto es complicado porque no incluyen datos de participación se basan en encuestas nacionales pero si esa tendencia se confirmara en mayo el PP perdería dos escaños de diecisiete a quince los mismos que subiría al sube de catorce a dieciséis doce para los liberales son ciudadanos pero en su grupo hoy también contabiliza los nacionalistas vascos y catalanes bajan podemos verdes mientras Vox podría llegar a los seis escaños

Voz 1018 06:11 todavía con Carlos Cala de Toñi Fernández El Real Madrid llevaron

Voz 0202 06:13 esto estudia la posibilidad de plantear un referéndum a sus socios para decidir si dejan o no la ACB a menos que la Liga emita un comunicado en el que asume errores arbitrales en la final de la Copa del Rey que dio la victoria al Barça

Voz 0325 06:24 contra Eduardo Zaplana dice que puede ratificar hasta la saciedad que no tiene ninguna cuenta fuera de España hay que jamás ha participado en una adjudicación ilegal El País publica hoy que el presunto testaferro de Zaplana ahí del ex presidente madrileño Ignacio González movió más de quince millones de euros en Andorra

Voz 0202 06:37 operación contra el tráfico de drogas en cuatro provincias andaluzas con epicentro en el Campo de Gibraltar hay veinte detenidos y más de trescientos agentes de la Guardia Civil desplegados por tierra y aire

Voz 1995 07:03 Toni Garrido lunes doce y siete minutos una hora menos en Canarias llega el momento de tomar un vermú junto a Carles Francino Carlas muy buenos buenos días amigos dice que en nuestro nivel comentaba Marcos

Voz 0313 07:16 lo de las temporada que vuelva que

Voz 11 07:19 del yo no no la vi en directo

Voz 0313 07:21 he visto las jugadas polémicas repetidas después pero en fin aparte de lo que opine cada uno lo que me viene a la cabeza después de escuchar el último titular estamos un poco sumamos un poquito de calma por favor me da igual que Enrique López tenga hoy un referéndum para salir de la ACB por por una decisión arbitral equivocada que la que es equivocada bien ya pero es absurdo pero pero que que está pasando todo el mundo crispado de verdad

Voz 1995 07:47 sí así pues claro y tenga en su momento te

Voz 0313 07:50 hebreas y Reyes dentro del vestuario decir claro normal y estás caliente pero hombre está la institución está el prestigio de la entidad por favor que luego es imposible

Voz 1995 08:02 en los mecanismos que llevarían a esa posible salida es en sí mismo es muy difícil pero ya

Voz 0313 08:09 todos los buena crítica son no no es una al pero es una reflexión general hostias que de todo montamos un drama por favor que su partido baloncesto y que y que el árbitro se puede haber equivocado y que se equivocó un segundo antes que también había parecía una personal a favor de hoy pero da igual ya está casi acabado joder es que en fin no no es que un Brexit deportivo eso es que es todo es todo muy exagerado no sé si es influjo Casado del lenguaje todo esto fíjate pero es que no no

Voz 1995 08:36 de contigo que nos vamos ya un sitio donde hoy justo justo el tema es todo lo tal que ver vamos y donde se concede las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Córdoba ahí segunda nuestra compañera María José Martínez María José muy buenos días

Voz 12 08:48 hola muy buenas hola

Voz 13 08:51 bueno sí ha comenzado el acto y lo ha hecho puntual además a las dotes Custo entraban los Reyes Don Felipe Doña Letizia y bueno cuando toman el apuesta eran recibidos con aplausos y a las doce en punto ha comenzado este acto aquí en la iglesia de La Merced de siglo dieciocho en el Palacio de la Mestres que la sede de la Diputación de Córdoba espalda Oraya estará la entrega de estas medallas de oro al mérito La Bella de dos mil diecisiete en este momento está interviniendo ministro José Guirao el ministro de Cultura ya lo ha hecho la alcadesa de la ciudad Isabel Ambrosio cuando se entregue las medallas ahora tomará la palabra Lolita en representación de todas las personas distinguidas hay como unos trescientos invitado nosotros de personas que reconozcamos vinculaban Córdoba lógicamente se encuentra el guitarrista Vicente Amigo también está el cantaor Arcángel y muchas personalidades de la cultura de la ciudad hay eh como decimos trescientos invitados las personas que a a retuviera medallas han llegado en microbús entre ellas no es tan Mi Andy García ni antes lavabo muy roto ni tampoco director de fotografía José Luis Alcaine ni tampoco la banda mana que dentro de los premiados dentro de los que van a recibir medallas estaban pero que no han podido asistir

Voz 1995 09:59 pero como decías María José los premios son premios al mérito en las Bellas Artes dos mil diecisiete y cómo se entregan en el dos mil diecinueve

Voz 13 10:08 claro esto es una pregunta que nos hacíamos en estos días con lo conocíamos celebraban en Córdoba esta entrega de medallas si nos confirman desde el Ministerio de Cultura hay desde la organización de este acto de entrega que ha habido un problema de agenda lógicamente por el cambio de Gobierno cuando a mitad de año llegó el cambio de Gobierno se alteraron las agendas pues hubo que cuento

Voz 1995 10:27 Jorge lo rápido María José que se den prisa esta mañana otro cambio sea lo del dos mil dieciocho que les den esta semana voy entendiendo

Voz 13 10:37 dicen que no es que no es la primera vez que pase que incluso algún año se han tenido que dar de manera conjunta medallas yo dos años diferente

Voz 1995 10:43 a eso es bonito mira pues si juntamos a la bien bueno siguiendo ese acto de entrega de las Medallas al Mérito en las Bellas Artes dos mil diecisiete María José Martínez que vaya todo muy bien y felicita a todos los premiados en nuestra parte adiós las cosas de palacio van despacio pero pero bastante de y esto es solamente Ana Roberto Leal que es un tipo forma divertido y fresco

Voz 0313 11:08 tengo muchas ganas de charlar con él además estarán todo por la radio y estaremos ahí todo el mundo disparando preguntando IBI pasando un ratito a ver qué nos cuenta de las de las tripas de la tele y de la ida de la gestión del éxito y de la ahí de la fama a mí me parece un tipo siempre que el he leído el escuchado muy sano con la cabeza me buen ordenada y me alegro muchísimo de que le vaya tan

Voz 1995 11:29 quién le muy muy bien en las produce tú fuera normal normal del día de hoy ser normal

Voz 0313 11:34 este desde el referéndum para salir de la ACB no lo haría yo creo claro

Voz 1995 11:40 bueno tras ese logro pero volviendo eso sí es verdad tiene razón estaba usted entonces Irastorza son drama todos son daba pero es verdad que si el deporte Le quitamos lo decía Pacojo antes y si no hubiera pasado esto no hablaríamos del baloncesto la noticia de la derrota en Madrid a eso es a que el deporte tampoco le podemos negar la salsa ensalzó que tiene

Voz 0313 12:01 pues sí fue el penalti canje y lo que dice pero por encima de esto que es un salsero o incluso divertido oí Fini qué nos hace pasar buenos ratos por encima de esto tiene que estar la cabeza fría de un dirigente de una institución en este caso el Madrid pero puede ser del Barça de Gordillo en otro club de Bale tiene que estar la la cabeza responsable de la gente que manda y lejos de la emoción del primer momento tomar decisiones sensatas y esta no lo es yo espero que no la tomen finalmente porque es que es un poco corrimos pese a la prioridades en exteriores de deporte en este paraíso Joaquín murió piensas salido Deimos I

Voz 1995 12:36 no suena como muy como antes Helena pues bueno esta tarde de escuchamos en La Ventana a partir de las cuatro

Voz 0313 12:42 qué tal el empalme

Voz 1995 12:44 bien muy bien extravagantes porque ya contar nos pilló un adelanto electoral

Voz 0313 12:50 pero eso compartirlo con la gente que que bueno no está mal tampoco

Voz 1995 12:55 el caso de la lluvia lo que les venimos la lluvia que Pedro Sanz bueno fantástico cargas luego abajo

