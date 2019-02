Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

qué tal está muy buenos días este martes diecinueve de febrero se escribe recorriendo el camino que va de un abrazo a un cordón sanitario Albert Rivera en febrero del año dos mil dieciséis hace sólo tres años

Voz 3 00:37 con este cuadro que nos acompaña el abrazo teníamos dos opciones delante o buscar las diferencias con el Partido Socialista o buscar los puntos que asumir les parece poco nueve millones de españoles que son tantos como los que sí han sabido ponerse acuerdo en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos

Voz 1727 00:53 el número dos de Albert Rivera José Manuel Villegas ayer

Voz 4 00:56 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 1727 01:08 la ejecutiva de Ciudadanos ha decidido por unanimidad además cerrar la puerta de los pactos al PSOE y clarifica así cuál será su política de alianzas después de las elecciones de abril han condiciones de proponer o de aceptar un pacto sólo puede pactar con el PP y con Vox anoche en Televisión Española Pedro Sánchez respondía que él no veta a ningún pacto entre demócratas cuando un partido político

Voz 1722 01:32 a otro en este caso el Partido Socialista que no va a pactar con ellos se elevan a poner un cordón sanitario que es lo que está diciendo si con ese mensaje es excluyen a los millones de españoles y españolas que voten al Partido Socialista yo creo que el veintiocho de abril tiene que servir precisamente para unir a los españoles

empieza el día con la campaña y la precampaña en realidad cavando trincheras antes incluso de que se convoquen las elecciones en el Supremo hoy se retoma el juicio del pluses con la declaración de Jordi Turull era conseller de Presidencia el otoño pasado principal responsable según acusaciones de la logística del referéndum ilegal del uno de octubre la Fiscalía pide para él dieciséis años de prisión por rebelión agravada con malversación pero la inestabilidad no es sólo un virus español se extiende por toda la Unión Europea y también se extiende ese ejercicio tan político de tragarse sapos sino escucho en lo ocurrido esta noche en Italia las bases del Movimiento cinco Estrellas han respaldado en referéndum la decisión del ultra Matteo Salvini de impedir el desembarco de un centenar de personas el pasado mes de agosto Ana acordado buenos días

Voz 0127 02:44 buenos días casi el sesenta por ciento de los participantes en la votación consideran que el ministro del Interior italiano actuó en interés del Estado Hinault con fines personales la decisión le libra de enfrentarse a un juicio

Voz 0127 03:00 a el que ha celebrado en las últimas horas varios mítines ha insistido en que está orgulloso de su decisión ya ha dicho que volvería hacer

Voz 1727 03:07 lo en Estados Unidos dieciséis fiscales de otros tantos estados han presentado esta madrugada una de Manta contra Donald Trump lo demandan por bloquear para intentar bloquear la declaración de emergencia nacional con la que el presidente quiere conseguir fondos para construir el muro con México en Reino Unido siete diputados laboristas dejan el partido en desacuerdo con su jefe con Jeremy Corbijn

Voz 1 03:35 estoy con un incluyen es ley

Voz 0127 03:40 los parlamentarios le acusan de no haber atajado con contundencia el antisemitismo dentro de la formación y critican que se haya negado a Rep a respaldar un segundo rejón

Voz 1727 03:48 dudas sobre el Brexit Eli o el caos británico con el Brexit pone al cobro hoy una factura bien concreta el fabricante de automóviles Honda va a anunciar que en el año dos mil veintidós cerrará la planta que tiene allí

Voz 0127 04:01 de que dependen tres mil quinientos empleos según el canal Sky News la compañía japonesa va a explicar hoy sus razones para marcharse del país

Voz 1727 04:08 mira aquí en España en Cantabria ya no quedan afortunadamente fuegos activos de los casi cuarenta que había ayer hasta ahora al final del lunes llovió por fin y eso ayudó mucho a acabar con las llamas de que esperamos para hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:26 buenos días durante la mañana las nubes serán abundantes en la mitad oeste de la península lluvias débiles en Castilla y León después Irán rompiendo a estas nubes pero serán más persistentes en Castilla La Mancha también Extremadura con algunas lluvias débiles en Andalucía con algunos chubascos en puntos de montaña nieblas durante la mañana cerca del Mediterráneo se irán disipando y acabará haciendo sólo en la mayor parte del país con temperaturas que subirán rapidamente hace frío ahora durante la tarde máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir

Voz 1727 05:01 en los queda el deporte la ACB ha retirado las fichas de dos jugadores del Real Madrid tras la polémica final de la Copa del Rey de baloncesto Sampe buenos días

Voz 6 05:10 buenos días Pepa según les adelantaba anoche la Cadena SER la competición abre expediente al base FACUA Campazzo por llamarles ladrones a los árbitros y a Felipe Reyes por estas declaraciones

Voz 7 05:19 ahora esta es legítima clarísimo vengado la

Voz 6 05:28 ambos jugadores podrían ser sancionados económicamente y además con partidos de suspensión los árbitros emitieron casi veinticuatro horas después dos comunicados que al Real Madrid le han parecido literalmente lamentable según también otro comunicado de respuesta de la entidad blanca

pensé escribir un libro con mi versión sobre las cosas canta Jarabe de Paloma este tema es precisamente lo que ha hecho Pedro Sánchez hoy sale a la venta manual de resistencia el libro del presidente del Gobierno que cuenta su experiencia política desde que llegó a la secretaría general por primera vez del PSOE en el año dos mil catorce

Voz 1 06:30 el libro al que dado forma Irene Lozano

la secretaria de Estado de la España global así que esta mañana vamos a a entrevistar la aquí en Hoy por hoy para saber qué es eso de darle forma a un libro para preguntarle también por su comparación entre una violación y el pluses os Ibai o no en las listas electorales socialistas Danny De la Fuente buenos días

la verdad es que publiquen tantos libros y que bien que exista quién tiene tanto tiempo para escribirlos con tanta entrevista literaria hoy queremos preguntarles qué libros de políticos sea leído ustedes

ahí es donde escoger entre presidentes ex presidentes de Gobiernos de Comunidades ministros ministras líder esas etcétera han leído alguno les interesan esos libros escritos por políticos no es lo pueden contar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:34 canción para la cabecera de las nueve

Voz 8 08:37 ni contigo ni mil si te

de Emilio José si no la ve Fangoria Nikon Sánchez ni sin él vamos a pactar con el PSOE sin ellos gusta en fin sobre acuerdos cordones sanitarios pueden reflexionar también hoy en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

son las seis y nueve a las cinco y nueve en Canarias con Ángel Cabrera Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega en la producción empezamos

Voz 2 09:56 en la Cadena Ser

Voz 11 10:04 por otras Judith cambio patín de Alan Diack

Voz 0946 10:08 diálogo de la idea ahora hace

Voz 0127 10:11 es casi un modesto con el artículo ciento cincuenta y cinco todavía vigente en Cataluña hay después de unas elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy Jordi Turull se sometió a un debate de investidura en el Parlament catalán fue rechazado en la primera vuelta y al día siguiente entró en la cárcel por orden del juez Llarena hoy le toca a declarar en el juicio del es en el Supremo y explicar cuál fue su papel en el referéndum ilegal del uno de octubre Alberto Pozas

Voz 0055 10:34 llega el turno de Jordi Turull el primero en decir a juez Llarena que él era un preso político en abril del año pasado

Voz 0282 10:40 Bush se convierte en un preso político

Voz 0055 10:43 la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel para él porque como exconseller de Presidencia estaba al frente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de ahí según las acusaciones salió la infraestructura digital del referéndum páginas web aplicaciones y el recuento de votos Él siempre ha defendido que no interferir en el funcionamiento de este organismo

Voz 12 11:00 en estos temas los políticos aquello Alejandro dejen que los que saben a lo hagan a funcionar como

Voz 0055 11:07 cómo funciona le acusan también de comprometer más de setecientos mil euros de dinero público por pagar también campañas internacionales de publicidad y los carteles del referéndum Él lo niega los aclarado

Voz 0282 11:18 y pongo a ministro Montoro por testimonios

Voz 0055 11:20 le acusan de convocar a la población para que se enfrentase ese día a la policía y la Guardia Civil sino hay cambios en su estrategia Turull contestará a todas las partes salvo a Vox

Voz 0127 11:29 al partido de ultraderecha que dirige Santiago Abascal no le ponen cordones sanitarios ni PP ni Ciudadanos Sí Se los apuestan en cambio Albert Rivera a Pedro Sánchez la ejecutiva de su partido ha anunciado que no pactará con el Partido Socialista después de las elecciones del veintiocho de abril desde el PSOE responden que no es el momento de hablar de vetos Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 11:47 los días José Luis Ábalos criticó anoche en Hora Veinticinco a Ciudadanos por alejarse del centro político

Voz 1 11:52 sorprende mucho que no tenga ningún problema

Voz 13 11:55 que no es cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio

Voz 1772 12:05 por unanimidad los treinta y siete miembros de la ejecutiva de Ciudadanos han ratificado el veto a Sánchez y al PSOE

Voz 4 12:11 ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir para

Voz 1772 12:14 la Sánchez siga como presidente del Gobierno José Manuel Villegas dejaba además la puerta abierta a que ciudadanos pueda alcanzar pactos con el PSOE en comunidades y ayuntamientos el partido de Rivera basa su decisión en el diálogo que Sánchez ha mantenido con los independentistas podemos rechaza un pacto a tres con PSOE y Ciudadanos no

Voz 14 12:32 Celia verás cómo vamos a pactar con Ciudadanos o cómo vamos a observar cualquier tipo de alianza es imposible que nosotros contemplamos ese escenario

Voz 1772 12:40 en el PP Pablo Casado quiere dejar de hablar de pactos

Voz 5 12:43 porque salimos a ganar no salimos a empatar ibamos a ganar no hay que pensar sólo hace falta pactar

Voz 1772 12:50 ya ha comparado estas elecciones con la transición

Voz 0127 12:53 lo que pasen las generales enfocará la campaña de los partidos de cara a las autonómicas municipales y europeas que serán un mes más tarde el Europarlamento es una proyección basada en los resultados de las últimas encuestas que se han publicado en nuestro país y estima que el PSOE ganaría las elecciones y que Vox irrumpía con hasta seis escaños en Bruselas corresponsal Griselda tapas

Voz 1772 13:12 por el Partido Popular Europeo cede a los socialistas el primer puesto y tiene que pelear con Ciudadanos por la segunda posición Éste es el escenario del informe que ha presentado el Europarlamento un informe que confirma que Vox entraría con fuerza en la Eurocámara para sumar sus votos a la ultraderecha aunque por el momento este dato no preocupa a los portavoces del Europarlamento nos dan

Voz 15 13:37 Parlamento más fragmentado pero no nos dan un Parlamento más a la derecha con más a la ultraderecha al contrario

Voz 0978 13:43 el veintiséis de mayo va a seguir habiendo

Voz 15 13:45 una mayoría por europea sólida

Voz 1772 13:48 lunes a la Cadena Ser de Jauma Duke ex director general de Comunicación tras la presentación de este primer estudio electoral estudio y indicativo que se basa en los informes existentes ya en muchas capitales y que por el momento no incluye el dato de participación

Voz 0127 14:04 el eurodiputado del PP Esteban González Pons ha exigido a la Unión Europea que se retire del grupo de contacto con Venezuela lo pide después de que las autoridades de ese país expulsaran a la delegación del Parlamento Europeo con la que viajaba

Voz 0590 14:16 el Gobierno de España debe ser consecuente y cuando cuatro españoles son expulsados de ese país en las condiciones en las que nosotros lo hemos sido no puede continuar formando parte ni alentando el Grupo de Contacto

Voz 0127 14:29 tanto la Unión Europea como el Gobierno de España Griselda le han dicho ya a González Pons que ni se lo plantea

Voz 1772 14:34 la Unión lamenta que el grupo de eurodiputados que acompañado a González Pons no haya podido entrar en Venezuela pero mantiene su programa sin sanciones porque la prioridad dicen es conseguir elecciones ya el viaje del PP es del PP sino una misión insisto

Voz 1 14:49 sesión al europea escuchamos al ministro

Voz 1772 14:52 Borrell condena muslo que ha ocurrido

Voz 16 14:54 pero naturalmente no se nos ha ocurrido al Gobierno español abandonar

Voz 1772 14:58 el grupo de contacto con el ministro de Asuntos Exteriores asegurando que apoyará en todo lo que pueda a los diputados populares si quieren intentar volver a Venezuela pero reiterando que ni el Gobierno ni la Unión cambiarán su programa porque el objetivo dice es conseguir una salida electoral en Venezuela nada que ver con la estrategia americana que preocupa por el riesgo de terminar incentivando un conflicto militar en la zona

Voz 0127 15:26 la estrategia de Estados Unidos en Venezuela también preocupa a Cuba uno de los países aliados de Nicolás Maduro esta madrugada en un mitin en Florida trampa ha vuelto a dirigirse al Ejército venezolano le dice que apoya Juanjo Aído la cancillería cubana ha pedido a un centenar de diplomáticos que se posicionen en contra de una intervención militar por parte de EEUU allí en La Habana está Mauricio Vicent

Voz 0332 15:46 ella se toma muy en serio la posibilidad de una intervención militar en Venezuela por parte de EEUU así se lo dijo ayer el canciller cubano Bruno Rodríguez a ciento ocho embajadores jefes de misiones diplomáticas acreditadas en la isla convocados de urgencia en la cancillería aquí en La Habana Rodríguez pidió a los diplomáticos incluidos los de la Unión Europea que apoyen agua ido que contribuyan a promover la paz en el país sudamericano rechazando de forma explícita la agresión contra Venezuela que está en marcha horas después de la reunión con los embajadores el canciller cubano salió al paso de las declaraciones del presidente Trump en Miami en las que dijo que después de Venezuela el socialismo debería desaparecer también en Cuba Rodrigues con sí el Prego las declaraciones ofensivas y una confirmación de que el envío de ayuda humanitaria Venezuela es un pretexto para la guerra

Voz 0127 16:46 finalmente Pablo Casado no va a tener que comparecer en la comisión de investigación del Master que se ha puesto en marcha en la Asamblea de Madrid lo han acordado PP y PSOE que con sus votos han evitado que también tenga que dar explicaciones ante este órgano la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes Radio Madrid Laura Gutiérrez Gutiérrez buenos días

Voz 1772 17:01 buenos días a Nani Cifuentes ni casado y a mayores el PSOE ha puesto la venda antes de hacerse la herida por si acaso en otra ocasión la intención era citar a la exministra socialista Carmen Montón el PP al único que no quería esta comisión es el que ha salido encantado ha conseguido que Podemos se vaya abandona la comisión Iker PSOE se lleve todas las críticas por haberse abstenido en estas peticiones de compartir ciencia Eduardo Robinho diputado de Podemos Ricardo Peña

Voz 1825 17:22 no nos parece increíble que el Partido Socialista y el Partido Popular han aliado en la mesa de la Comisión para que esclarezca vamos la verdad de lo que ha sucedido es están protegiendo porque probablemente porque han compartido casos de este tipo en las universidades

Voz 18 17:36 dado es un alumno del Máster pero digamos responsabilidad directa está en la universidad en la Consejería en la persona que la Consejería mandó al Rectorado para presionar supuestamente

Voz 1772 17:46 el PSOE niega es cierto dicen que la comparecencia de Casado no era urgente pero la Comisión sólo apartado dos sesiones lleva una en la segunda y última no estará el líder del PP van a comparecer entre otros el consejero madrileño de educación el rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 0127 17:59 el precio de la vivienda subió un ocho por ciento el año pasado es el mayor aumento en once años son datos del Colegio de Registradores que alerta de que además las cuotas de las hipotecas han subido un cuatro y medio por cien Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 18:11 buenos días con el encarecimiento del año pasado comprar una vivienda en España es un treinta por ciento más caro que hace cinco años aún así el precio de la vivienda sigue bastante por debajo de los niveles a los que estaban el boom inmobiliario de hacer una década según los datos que acaba de hacer públicos el colegio de

Voz 1727 18:27 Joaquín esos datos también indican

Voz 0980 18:29 en dos mil dieciocho fue el año en el que se compraron más viviendas del último decenio se vendieron más de medio millón con lo que el crecimiento es del once por ciento respecto al año anterior en cuanto a hipotecas sube el interés sube la cuantía sube la duración de los contratos de media las hipotecas son de ciento veinticuatro mil euros un cinco por ciento más se tienen que devolver en veinticuatro años y un mes un tres por ciento más y el tipo de interés sube una décima hasta el dos coma tres por ciento

Voz 1772 18:57 el resultado es que de media separarán quinientos

Voz 0980 19:00 a ocho euros al mes de hipoteca lo que es

Voz 0127 19:02 sí baja es el número de jóvenes en España que ni estudian ni trabajan los llamados ni en los últimos cinco años se ha reducido un siete por ciento al esta cifra según el Ministerio de Educación aunque todavía están en esa situación el quince por ciento de los jóvenes Villar buenos días buenos días por regiones Ceuta y Melilla son las que acumulan más jóvenes que ni estudian ni trabajan un veinticuatro por ciento seguidas de Extremadura y Andalucía con un veinte en la otra parte de la tabla están Euskadi donde los niños apenas superan el ocho por ciento Navarra y Madrid Si miramos el nivel de formación el porcentaje de niños es del veintitrés por ciento para los jóvenes que llegaron sólo a la primera etapa de la secundaria hay baja al once entre quienes tienen más formación sí una toma sobre economía así las mujeres dedicase hemos el mismo tiempo a las tareas del hogar que los hombres el trabajo que podríamos hacer en esas horas generaría una riqueza de cien mil millones de euros

Voz 1913 19:49 al año Sonia Ballesteros el informe de Repsol parte de un dato contrastado las mujeres dedican cada día dos horas más que los hombres a las tareas domésticas ya calcula que el coste bruto de ese trabajo de más

Voz 0134 19:59 todas estas tareas anualizada Si puestas en valor económico alcanzan la cifra de cien mil millones de euros

Voz 1913 20:05 Pilar Rojas añade que si esos trabajos se hubieran contratado la administración había ingresado más de treinta y nueve mil millones de euros en impuestos y cotizaciones el estudio de Repsol también cuantifica las horas perdidas para la conciliación tanto hombres como mujeres por la jornada partida con dos horas para comer

Voz 0134 20:20 eso nos priva de un tiempo precioso que podríamos destinar a conciliar no pues hemos calculado entonó las mil setecientas millones de horas de tiempo libre al año a causa de esta jornada

Voz 1913 20:31 la media jornada para poder atender responsabilidades familiares también tiene un coste que según este estudio supera el uno por ciento del producto interior bruto de dos mil diecisiete

Voz 1 20:39 la Cadena SER

Voz 0127 20:44 el Partido Laborista Reino Unido atraviesa una crisis profunda siete de sus diputados han decidido hacerse independientes por las decisiones que ha tomado Jeremy Corbijn con algunas actitudes antisemitas dentro del partido por la postura que ha adoptado en la negociación del Brexit la salida de Reino Unido de la Unión Europea todavía sin acuerdo está generando incertidumbre en grandes empresas como Honda que hoy va a anunciar que en dos mil veintidós cerrará la única planta que tiene en aquel país corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273 21:09 si la medida supone la pérdida de tres mil quinientos puestos de trabajo el pasado año el noventa por ciento de los vehículos fabricados en esa planta fueron exportados a la Unión Europea Honda viene a sumarse a la larga lista de fabricantes del sector del automóvil como BMW Jaguar Land Rover Toyota Ford o Nixon que han anunciado su marcha del Reino Unido o recortes de empleos ya han advertido de los peligros de un Brexit sin aquí

Voz 1727 21:34 puesto entre tanto la crisis política según

Voz 0273 21:37 dice ayer siete diputados laboristas abandonaron el partido en desacuerdo con la línea ideológica de su líder Jeremy Corbijn la negativa de este a respaldar un segundo referéndum y no haber atajado con la contundencia que debía el antisemitismo dentro de la formación han sido dos de las principales razones para de esa ruptura los siete actuarán como grupo independiente en la Cámara de los Comunes a partir de ahora en Irak

Voz 0127 22:02 Elia el ultra Matteo Salvini el ministro del Interior se va a librar de ir a juicio por bloquear la entrada de más de un centenar de migrantes al país el pasado mes de agosto sus socios de gobierno los cinco estrellas han celebrado un referéndum y han decidido apoyar su decisión corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 22:17 la fiscalía acusa al vicepresidente y ministro del Interior Salvini de abuso de poder en lo que considera un secuestro de los ciento setenta y siete inmigrantes a quiénes impidió desembarcar obligándoles a permanecer una semana en alta mar a bordo de una nave de la guardia de costas de Italia en agosto pasado un delito que podría llevarle hasta diecisiete años de prisión

Voz 19 22:37 dos armó su duermo muy tranquilo ha ironizado Kuçi me abrazo a mi almohada y me despierto tranquilo porque impiden la llegada de inmigrantes para el bien de la seguridad de los ciudadanos en las eso

Voz 0946 22:54 Nuestro no será procesado porque finalmente los cinco estrellas tras una consulta a la militancia optan por votar hoy contra el suplicatorio

Voz 1 23:02 si el resultado de la consulta resultado fuera el procesamiento ha comentado Berlusconi en el Gobierno que iré

Voz 0946 23:12 el ex primer ministro y ahora candidato a las europeas de mayo próximo ha definido Italia como un autobús en el que viajan sus familiares y amigos

Voz 20 23:20 Izquierda Unida supuesto conductor que no ha conducido en el autobús y que ni siquiera tiene carné de circulación ha dicho Berlusconi le entre ocupará yo estaría muy preocupado

Voz 0127 24:15 si conduce un camión un autobús a una furgoneta sepa que la DGT ha iniciado una campaña especial de vigilancia estos vehículos porque los accidentes en los que se ven implicados han aumentado un cuarenta por ciento en los últimos cinco años María Manjavacas Ladis

Voz 6 24:28 acción es la principal causa de tanta accidentalidad en este tipo de vehículos que normalmente se utilizan para trabajar detrás de esto hay muchas horas de contar

Voz 1727 24:36 acción mucha fatiga sin respetar los tiempos

Voz 6 24:38 de descanso de ahí que junto a la velocidad sea una de las cosas que se va a vigilar esta semana Ana Blanco subdirectora de Circulación de la DGT

Voz 21 24:46 primero eso el descanso vencer las pausas preceptivas en la sujeción de la carga ahí es muy importante la implicación tanto de transportistas como cargadores el no de que sus mercancías vayan correctamente estimada sujetas en los vehículos

Voz 6 25:02 sólo en dos mil diecisiete los camiones estuvieron implicados en el once por ciento los accidentes con víctimas mortales en las furgonetas en el trece por ciento los controles se van a realizar esta semana en todo tipo de calles y carreteras y a cualquier hora del día

Voz 0127 25:19 el Teatro Real estrena hoy Idomeneo una adaptación de la ópera de Mozart convertida ahora en un alegato antibelicista sitúa la acción en una isla del Mediterráneo con los troyanos derrotados por los griegos convertidos en refugiados Marta García

Voz 1513 25:33 el director de escena sitúa la ópera de Mozart Idomeneo en una isla del Mediterráneo en el momento actual poblada por los troyanos derrotados por los griegos convertidos en refugiados y prisioneros Idomeneo con dirección musical de Ivor Bolton está concebida como un alegato pacifista que habla de la guerra del exilio el nacionalismo y el odio con historia de amor incluida tensión entre padre e hijo y con ciento setenta actores y miembros del coro sobre el escenario

Voz 22 26:01 eso fue me poderoso nosotros identificarnos París ha costado ya hay otras que son una gran importancia como oído medio a muchos animales porque nos habla de la lucha entre los partidarios de la entregados

Voz 23 26:22 si me lo dice Carsen que el el final de Idomeneo

Voz 1513 26:25 está la esperanza de que una nueva generación transforme un mundo herido por el poder

Voz 24 26:30 la guerra la destrucción

Voz 5 26:55 hoy por hoy

Voz 0127 27:00 la final de la Copa del Rey de baloncesto Seba enfangado con el paso de las horas

Voz 6 27:03 en la jornada de ayer volvió a ser movida según les adelantó la Cadena Ser los árbitros se quedaron con las fichas de dos jugadores del Real Madrid al terminar el partido la del base Facundo Campazzo por según recoge el acta llamar a los árbitros ladrones en tres ocasiones y la de Felipe Reyes por estas declaraciones

Voz 7 27:17 ver esta es legítima de la ruta

Voz 6 27:26 ahora ACB les abre expediente y su resolución puede ir desde una multa económica hasta las

Voz 1727 27:30 suspensión de partidos aparte tanto ACB como las

Voz 6 27:32 que de árbitros emitían sendos comunicados en los que reconocen errores en esa fase final del partido pero lejos de las explicaciones que solicitaba el Real Madrid los blancos emitieron a su vez otro comunicado en el que tildan esas palabras de lamentables en el larguero estuvo Lolo Sainz ex jugador y ex entrenador del Real Madrid también exseleccionador nacional cree que los árbitros se detuvieron poco tiempo en analizar la última

Voz 28 27:50 jugada ya lo mejor un poco la magia de dos y no ver las once como decís vosotros

Voz 6 27:56 pero no quiere pensar en que fuera una compensación por la falta no pitada sobre Singleton

Voz 28 28:00 me dolería muchísimo que fuera una compensación eso es una palabra que yo por lo menos como entrenador era la odio no una compensación nunca debió existir estás equivocan una apuesta equivocada en una persona no compensen también estuvo Juan

Voz 6 28:13 Carlos Ortega ex árbitro internacional y ACB tiene clara la jugada

Voz 0282 28:16 yo la vi solamente la realidad adaptado una sola imagen para darme cuenta que el balón tocaba avalaron voy a ser la situación es clarísima el jugador entró por la línea de fondo sólo a su tirón en la bandeja el balón toca el tablero Álvaro hoy de toca a partir de ahí que siga el espectáculo que viene el tapón espectacular de ICO

Voz 0456 28:34 Maika árbitros su explicación del error

Voz 0282 28:37 el bloqueo porque no hay intención lo que ahí no se sabe reaccionar porque no se sancione nada ellos revisan al play porque están obligado si no no lo hubieran mirado pitado nada habían no quita nada Iker

Voz 0456 28:51 presión

Voz 0282 28:53 lo acreditan treinta y nueve minutos están deseando que termine seré quererlo en cuanto al fútbol

Voz 6 29:01 de la Champions con dos partidos más de ida de octavos desde las nueve Olympique de Lyon Barça no están Rafinha ese ni Artur lesionados al Barça les sigue presidiendo el fantasma de Roma de la pasada temporada aunque los urbana esperan que haya quedado atrás Valverde

Voz 1 29:13 Busquets hemos hablado de ese partido a mucho que tampoco es cuestión de estar dándose latigazos te los da tiempo el momento que a otro

Voz 29 29:20 no da para más pero la manera en que caímos la temporada pasada pues a todos nos dolió no

Voz 1 29:25 mira yo creo que que tampoco hay que

Voz 29 29:28 que obsesionarse pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros no de que no vuelva a pasar

Voz 6 29:32 arbitrará el colegiado turco Sakhir y a la misma hora el Liverpool Bayern Munich en Anfil muchas bajas en ambos Van Dyck por sanción además de Gómez Chamberlain por lesión en los ingleses lesionados Rubén Boateng hito liso aparte del sancionado Muller en los alemanes arbitrará este partido el colegiado inglés Rocky y además en casa se completaba anoche la jornada veinticuatro en primera división con el Huesca cero Athletic uno

Voz 1727 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias es martes martes de sesión de control al Gobierno en el Senado la última del Ejecutivo de Pedro Sánchez los populares van a llevar allí la precampaña hay Cosidó abrirá la sesión preguntando al presidente silla ya asumido el fracaso de su proyecto político mañana lo harán también en la última sesión de control en el Congreso Ana

Voz 0127 30:29 el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas dejó claro ayer tras la ejecutiva del partido que con el PSOE no quieren tener

Voz 4 30:35 a que Ciudadanos no va pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 1 30:43 desde los micrófonos de la SER les contestaba anoche el ministro avala sorprende mucho que no tenga ningún problema

Voz 13 30:49 que en cerrar la puerta al PAR

Voz 1 30:52 el socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio hoy vamos a sumar otra voz al juicio del proceso

Voz 0282 31:03 a partido veintitrés desde marzo usted me convierte en un preso político usted sabe que yo podría ser setas pues para dentro

Voz 0127 31:11 a caer es la de Jordi Turull exconseller de Presidencia y principal responsable según las acusaciones de la logística en el referéndum del uno de octubre fue el primero en decirle al juez Llarena que él era un preso político hizo hoy a diferencia de Junqueras está previsto que responda a las preguntas de la abogacía del Estado de la fiscalía que pide para él dieciséis años de cárcel hasta Bruselas ha llevado el proceso el presidente de la Generalitat Quim Torra ayer en un acto junto a Carles Puigdemont tachó al presidente de la Eurocámara de marioneta de la derecha corresponsal comunitaria Griselda

Voz 0738 31:41 esto las acusaciones contra Tajani como ejemplo de la Europa que hay que modificar han centrado la Conferencia de Tour Wright Pixel Moon muy críticos tras trascender que Vox podrá hablar en sede parlamentaria de pluses por el que se les ha negado a ir ellos la sala dentro del edificio del Parlamento de tortura Ray of Europe IANS Tajani has Chon ampare mal intuía Papa Spanish Ray Twin es la intervención de Quim Torra acusando a Tajani de ser un títere citamos textualmente de la derecha española

Voz 0127 32:18 cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 32:20 buenos días pues hasta ahora en las vías madrileñas densidad circulatoria ya para entrar a la capital por las zonas va a madrugadoras

Voz 0978 32:26 esta mejora cuatro Valdemoro setenta y dos en Parla

Voz 1277 32:29 la zona sur de la M cuarenta en Barcelona intensa la Ronda Litoral la B diez hacia Llobregat y la A dos en la entrada el de salida de la capital de la Ciudad Condal en Sant Joan Despí además en Valencia tenemos que lamentar un accidente Puig en el arcén de la A7 sentido Alicante por último tengan cuidado por la presencia de bancos de niebla muy densos en Burgos Albacete Valencia y Cuenca

Voz 0127 32:49 hoy vamos a tener como decía Teresa nubes abundantes en la mitad oeste del país y también algo de lluvia en Andalucía en el resto del país sigue el sol

Voz 1727 33:57 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Cantabria y allí comenzamos hoy la Mesa de España la lluvia se ha aliado con los servicios de emergencia ya han conseguido acabar con los más de doscientos incendios registrados desde el jueves miden apto puede buenos días qué tal buenos días Pepa pues sí Battaglia podemos decir que puede empezar ya

Voz 1593 34:22 pasar página despierta con los últimos e incendios que todavía quedaban activos sanos

Voz 1727 34:26 se ya extinguidos el plan dice

Voz 1593 34:29 adiós ha sido desactivado los militares de la UME ya han abandonado la comunidad y ahora toca bueno pues por un lado investigar es decir quién o quiénes están detrás de los más de doscientos incendios registrados desde el pasado jueves hay dos personas que están siendo investigadas y que probablemente pasen a disposición judicial en las próximas horas precisamente las cámaras de Cuatro han hablado con el presunto autor del incendio originado en los ojos fue sorprendido el pasado fin de semana por la Guardia Civil cuando prendía fuego al monte Saja en la parte occidental de Cantabria hay según explica ha sido para limpiar el camino

Voz 33 35:01 yo lo he quemado yo pero tu idea no era quemar no yo mide la entrada la entrada a la cinta limpiarla que no era el día adecuado montón después del aviso

Voz 1727 35:10 se cree que la quema de rastrojos estaban detrás

Voz 1593 35:13 la mayoría de los incendios

Voz 1727 35:15 Miren Vaya semanita eh en Cantabria siguen siendo las siete menos XXV verdad siguen siendo todas eran las treinta las seis y treinta

Voz 1593 35:25 poco y bueno sí ha sido una semana dura sobre todo para los que han estado a pie de campo

Voz 1727 35:30 bueno no lo decía porque he dicho hace un minuto que eran las seis y treinta y cinco las cinco y treinta y cinco en Cantabria encantado Canarias bueno pues será será el trabajo pero yo tampoco me he dado un abrazo mira un abrazo hasta luego vamos a Málaga con el reconocimiento a otro despliegue de agentes de emergencias Ana Tere Vázquez buenos días hola buenos días la Junta va a conceder este jueves la Medalla de Andalucía al equipo que trabajó durante siete días en el rescate del pequeño Julen el niño de dos años que murió tras caer en un pozo en Totalán en Málaga la Junta va a reconocer la labor desempeñada

Voz 34 36:07 estos equipos compuestos por unas trescientas personas para llegar hasta el pequeño cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada del pasado veintiséis de enero a más de cien metros de profundidad Guardia Civil Bomberos Policía Local Brigada de Salvamento Marítimo marino de unos Protección Civil el acto oficial de concesión de estos reconocimientos se va a celebrar el próximo jueves veintiocho de febrero nos vamos

Voz 1727 36:28 ahora Valladolid con una noticia bien distinta el presidente de la Diputación recibe esta mañana a una campeona y la campeona es la perra ganadora de la competición nacional de Galgos Eva Marín supongo que va con sus dueños buenos días

Voz 0127 36:43 sí buenos días se llama Apple haya de esa Fecsa tiene poco más de dos años un bonito pelaje Bay Si la mirada despierta atenta que caracteriza esa raza para tranquilidad de todos la Diputación aclara que acudirá a la reunión acompaña de su propietario su equipo de entrenamiento el presidente de la institución provincial que también preside el PP de Valladolid podrá con esta reunión ganarse nuevas simpatías en el mundo de la caza que los populares persiguen últimamente con el mismo ahínco con el que pela haya persigue a las liebres en el campo en ocasiones los puristas decimos aquello de que tal o cual reencuentro político ha sido a cara de perro hoy las aprensión tendrá sentido literal Labraza beba hasta luego adiós

Voz 1727 37:23 y una historia tremenda a la que le cuenta ahora mismo en la Cadena SER la Comunidad de Madrid ha dejado sin atención sanitaria a una mujer embarazada porque no puede certificar que lleva tres meses viviendo aquí en España

Voz 1275 37:36 Laura Gutiérrez buenos días qué tal buenos días se llama Natalia acaba de llegar de Perú para ver a su marido que trabaja aquí en Madrid que ya tiene contrato indefinido y que está tramitando los papeles para la reagrupación familiar sendero de su embarazo porque se lo comunicaron en un hospital

Voz 1772 37:48 al

Voz 1275 37:48 al que acudió por una gastroenteritis le dijeron que tenía que ir a un centro de salud para pedir que la deriva un especialista

Voz 35 37:54 once yo me he acercado y me han dicho que no me corresponde porque yo tengo que pasar los noventa días tengo que venir hasta de empadronamiento pasaportes le hable sobre el Código Penal yo me dijeron que no como pueden ser nada

Voz 1275 38:09 no la atendieron porque así lo marca un manual que utiliza el personal administrativo de los centros de salud de la región según Médicos del Mundo no es el primer caso de este tipo que se encuentran desde la Comunidad dicen que esta mujer debería haber sido atendida aunque facturando le como turista Si lleva menos de noventa días en nuestro país y en Bilbao Isabel

Voz 1727 38:24 León Eu non qué tal Pepa Bueno en el Partido Popular vasco ha propuesto cerrar casi la mitad de los centros de menores en los que viven tanto niños y jóvenes vizcaínos como migrantes quieren reducir de novecientos cuarenta a cien la cifra de menores no acompañados que llegan a Vizcaya

Voz 0821 38:43 si la campaña no se ha hecho esperar tampoco en Euskadi dice Amaya Fernández la candidata popular a diputada general de Vizcaya que es posible cerrar en un año veintisiete de los sesenta centros de acogida de menores a su juicio sería la medida para frenar el efecto llamada y una

Voz 36 38:56 forma radical de ahorro el ahorro con la atención a a cien megas Hinault a casi mil sería de más de veinte millones de euros que destinar a cuestiones que desde luego forman parte de las prioridades y de las preocupaciones que tenemos los vizcainos

Voz 0821 39:13 me recuerda la candidata popular Vizcaya coge al año en torno a mil menores extranjeros no acompañados un trescientos noventa por ciento más que Aragón un novecientos treinta y ocho por ciento más que Cantabria y un trece mil por ciento más que la red

Voz 5 39:30 y ojo

Voz 1727 39:30 a esto que nos pongan contar desde Extremadura se hasta ahora hemos podido enviar mensajes fotografías y hasta sonidos claro por Whatsapp atentos porque un equipo de la Universidad de allí de Extremadura logrado que también podamos enviar y recibir olores Inma Salguero buenos días

Voz 37 39:50 buenos días Pepa Sí Se trata de un prototipo de nariz electrónica que permite captar identificar olores transmitirlos vía wifi aun display olfativo o dispositivo que reproduce genera nen los compuestos aromáticos y el sistema funciona como si fuera un fax verás escanea un olor y lo genera de la manera más parecida posible en el destino por ahora por ahora la nariz reconoce quince compuestos aromáticos pero puede transmitir y generar cuatro aromas vino cerveza zumo de melocotón y un licor según los investigadores son numerosas las aplicaciones prácticas que puede tener este sistema por cierto está ideado por Sergio Rodríguez José Ignacio Suárez Patricia

Voz 1727 40:25 el rollo José Luis Herrero Jesús Lozano talento extremeño Inma gracias un abrazo sin duda les pasa algo

Voz 38 40:34 me uno con mucho serán me veía antes

Voz 1727 40:46 en Francia un grupo industrial ha creado una sociedad conjunta con la industria militar de Arabia Saudí para construir buques de combate un tipo de acuerdo al que también han llegado este lunes los astilleros de Navantia en Francia las ONG es cuestionan ya ese pacto con el polémico Gobierno saudí corresponsal en París Carmen

Voz 0390 41:05 vela la industria militar de Arabia Saudí el grupo industrial francés naval han firmado un acuerdo de cooperación para crear una sociedad conjunta que desarrollara en el país el Golfo fragatas corbetas e incluso submarinos además de prestar servicios de mantenimiento la mayoría del capital será saudí la intención de Riad es localizar competencia sus triples en su propio suelo para crear empleo de muy alta cualificación el grupo francés no ha querido dar detalles del acuerdo las ONG francesas e incluso algunos parlamentarios han recordado en repetidas ocasiones que Francia no debería cooperar y menos exportar material de defensa armamento a Arabia Saudí país que mantienen una muy criticada intervención en Yemen no ha aclarado todavía su implicación en el asesinato del periodista caso Bin

Voz 1727 41:54 treinta y seis años después el Vaticano se ha reconciliado con Ernesto Cardenal el sacerdote nicaragüense al que Juan Pablo II prohibió dar misa por apoyar la revolución sandinista es una decisión más con la que pretende corregir el Papa el rumbo de la iglesia corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 42:12 es plena absolución de toda censura canónica la decretada por el Vaticano a favor de Ernesto Cardenal dos días después precisamente que decretada también la pérdida de dignidad y privilegios Alex arzobispo de Washington el hasta ahora cardenal Makaay Reed por sus abusos sexuales a menores y adultos dos días antes de la cumbre de antes a las conferencias episcopales de todo el mundo católico en Roma sobre los

Voz 1 42:35 desmanes sexuales de una minoría te religiosos

Voz 0946 42:38 en Cisco impone así una clara corrección en su Pontificado por un lado suspende mas Kerry que Juan Pablo II mantuvo en sus cargos porque no consideró creíbles las denuncias de abusos y convoca a capítulo a la jerarquía eclesiástica y por otro rehabilita al sacerdote y poeta nicaragüense que Juan Pablo II suspendió adivináis en mil novecientos ochenta y tres por su actividad política y su compromiso con la teología de la liberación Ernesto Cardenal de noventa y cuatro años permanece ingresado en un hospital de Managua desde hace dos semanas ante su precario estado de salud

Voz 1727 43:20 y habrá poca gente que no reconozca esta voz Jordi

Voz 8 43:31 esta voz y esta canción alguien dio la mítica canción que hizo para la película Titanic pues bien ahora es ella la que se hunde

Voz 1727 43:40 va de sus representantes después de treinta años de contrato les reclaman cuatrocientos cuarenta millones de euros que dicen que le debe la cantante cuatrocientos cuarenta millones de euros Pascual Donate

Voz 0978 43:51 esa cantidad es el setenta y cinco por ciento de lo que la artista canadiense ha ganado en los últimos quince años con sus conciertos en Las Vegas donde tiene un espectáculo permanente su antigua agencia de representantes dice que llevará a los tribunales porque se niega a pagar las comisiones por gestionar su carrera en un comunicado ya responde que está triste porque la acusación es falsa y porque su nuevo equipo he hecho muchas ofertas justas generosas dice a la agencia los problemas contractuales de Salim se arrastran desde la muerte de su marido que fue su representante desde que ella tenía doce años y el XXXVIII

Voz 1 44:23 hay una noche de ochenta y ocho contaba en esa entrevista él y ella se enamoraron no sólo ganó el amor

Voz 40 44:36 ganó anoche el Festival de Eurovisión el escaparate que le darían empujón definitivo el empujón internacional para convertirse junto a Madonna la cantante con la mayor fortuna según la revista Forbes

Voz 43 45:42 en el Le T

Voz 44 45:49 no

Voz 10 45:53 el hay que era a lo suyo que titula esta mañana José María buenos días Pepa preguntábamos ayer sin esperar respuesta alguno naturalmente debería hacer recuerda aunque la llegada en tromba a esta derecha Aguerre de animal encaraba que unos ha caído en suerte es armando hasta los dientes en sus cuarteles de invierno ante la fatídica fecha del veintiocho a por lo pronto dado que los miles de politólogos que nos han invadido los últimos años se permiten pontificar como si fueran a kurdo en cualquier medio de comunicación que se eres cruce permítanme este vetusto Ojo que sugiere una serie de generalidad que poco más se puede hacer desde tan modesto púlpito quizás estaría a tirios y troyanos que la Izquierda es precisamente eso Izquierda y por tanto situar la agenda social en primer lugar de la lista de cosas eh con prioridad absoluta tal de acabar con la lacra del paro su hermana a la maldita precariedad luchar contra la desigualdad de todo tipo también cómo no entre hombres y mujeres potenciar la educación y salvar la cúpula ciencia exigir más impuestos a quien más tiene con lógica y sentido común pero sin complejos en fin poner en valor todo lo que anoche hubiera podido decir Pedro Sánchez de revisión española lo hubiera consuman una entrevista Gary nace

Voz 1727 47:17 tan corto vuelo que profirió el chascarrillo

Voz 10 47:19 los grandes temas

Voz 1727 47:34 hoy sale el libro sale a la venta el libro de Pedro Sánchez manual de resistencia vamos a entrevistar en el océano que la dado forma y preguntamos se han leído ustedes libros escritos por políticos porque sabemos que contamos con ávidos lectores entre nuestros oyentes pero

Voz 0456 47:51 pero lectores de política Pepa curiosamente pues llegan casi sólo desde el sur buenos días

Voz 1727 47:56 yo leído el rojo

Voz 45 47:59 la tercera repúblicas de Alberto Garzón que detuvo va tan también la lectura porque a un equipo en una persona a la que yo me llevaría

Voz 1 48:07 la escucha un dolor porque dices qué curioso

Voz 1727 48:09 ante pues es lo que

Voz 0456 48:12 ahí no lo sé porque del resto de España llena no no parece que no están tan interesados en política estará Joaquín desde el Puerto de Santamaría buenos días

Voz 1647 48:19 como los buenos días de Málaga dio el último libro que he leído don político ha sido de Eduardo Gascón glosa y sido de montar o los mitos económicos de la derecha española todavía en Málaga José Manuel dice que ha leído

Voz 46 48:36 la Biblioteca de todos los politico de de López Rodó pasando por el carboncillo la última la silla de pista de vuestro periodista Miguel Ángel Aguilar la verdad es que ahí te enteras de muchos político y de mucho sabor

Voz 0456 48:52 vi ramas habilidad de toda alguno también lo he leído yo tengo que decir es consuelo de Sevilla

Voz 47 48:57 hola buenos días apoyó si yo suelo leer los libros de los político porque así vemos su versión leí de Alfonso Guerra de Leguina de Saville de Zapatero también también en fin sí suelen ser bastante interesante porque vemos su versión de los hechos un saludo

Voz 1727 49:13 aquí la tienen ustedes vivito y coleando después del atracón muchas gracias consuelo

Voz 0456 49:18 miramos con el único fuera de Andalucía buenos días

Voz 31 49:21 soy Raúl desde Fuenlabrada leído las Memorias de un beduino de José Antonio Labordeta consideró hacen falta muchos más como él también están aquí los libros de Eduard Punset que por más que sean de divulgación científica el no deja de ser una persona que también les tu política y también tengo aquí el último libro que me leí de Felipe González con Juan Luis Cebrián un libro que ahora estoy a ver si verlo con guapo

Voz 1727 49:56 gracias a todos son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1 50:05 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buen