Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

qué tal buenos días hoy volvemos a acoger los dos carriles por los que vamos a circular estos meses el de la justicia y el de la política continúa esta mañana el juicio del proceso con la declaración de Jordi Turull durante el otoño separatista era conseller de Presidencia en la Fiscalía pide para él dieciséis años de cárcel estaba al frente del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat desde ahí según las acusaciones salieron las páginas web las aplicaciones y las herramientas para contar votos en el referéndum ilegal del uno de octubre está previsto que Turull al revés que yunquera si conteste a todas las acusaciones menos a Vox y en el carril de la política Ciudadanos habla claro

Voz 3 01:06 habanos no va pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España ningún voto que vaya Ciudadanos va a servir para

Voz 1727 01:17 Sánchez siga como presidente de Gobierno así que su objetivo el veintiocho de abril es superar al Partido Popular y la ejecutiva del partido como acabamos de escuchar ha ratificado el cordón sanitario al PSOE para el Gobierno de España dicen que para las comunidades y los ayuntamientos se lo tienen que pensar todavía y el presidente del Gobierno respondía así

Voz 1568 01:36 qué es lo que está diciendo soy con ese mensaje que excluyen a los millones de españoles y españolas que voten al Partido Socialista pero al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de pero pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos con Podemos o con el Partido Popular si es que

que necesita el país es unirse en torno a los grandes proyectos que tenemos por delante

Pedro Sánchez anoche en Televisión Española es martes diecinueve de febrero y esta noche dieciséis fiscalías de otros tantos estados han demandado a Donald Trump porque consideran inconstitucional su decisión de declarar la emergencia nacional para construir el muro entre esos Estados Nuevo México o a este y al que Donald Trump no puede actuar como un Rey y saltarse el Congreso para sacar como sea el dinero para levantar el muro y aquí en España el precio de la vivienda subió el año pasado un ocho por ciento el mayor incremento de la última década son datos Ana Button del Colegio de Registradores

Voz 1275 02:39 asegura que las cuotas de las hipotecas han subido un cuatro coma cinco por ciento según este informe cada hogar destina el veintinueve coma siete por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca muy cerca del límite recomendado que está

Voz 1727 02:50 en el treinta por ciento y otro informe éste del Banco Mundial dice que las empresas españolas pagan menos impuestos que la media de los países más desarrollados del mundo por ejemplo el impuesto de sociedades las compañías españolas le dedica un diez por ciento de sus beneficios que son cinco puntos por debajo de la media de la OCDE

Voz 1275 03:08 pagan menos impuestos pero soportan más cotizaciones sociales las empresas españolas le destinan a esto el treinta y cinco por ciento de los beneficios mientras que en el conjunto de la OCDE el porcentaje es

Voz 1727 03:19 el veintitrés seis sobre dinero más publica hoy El País que la Guardia Civil cree que Zaplana aún tiene más dinero en el extranjero procedente de sobornos de mordidas él que ayer acudió a firmar en el juzgado

Voz 4 03:30 puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta fuera de España jamás participé en una adjudicación ilegal en el tiempo que fui que fue presidente

pues sigue negándolo todo y en los deportes el Barça espera dejar hoy atrás en Lyon los fantasmas de Roma del año pasado Sampe

Voz 1161 03:54 donde sucumbió goleado por los italianos quedando por tercer año fuera de la Champions en cuartos de final Valverde y Busquets y la eliminación en Roma

Voz 1989 04:01 tampoco es cuestión de estar dándose latigazos de los das un

Voz 1108 04:03 en el momento que a veces no fue para más de la mano

Voz 5 04:06 era en que caímos la temporada pasada pues

Voz 1989 04:08 pese a todo no dolió no

Voz 1161 04:10 desde las nueve visita al Barça Olympique de Lyon son baja en los azulgrana Rafinha Vermaelen Artur lesionados arbitrará el colegiado turco Sakhir y a la misma hora en Anfield Road Liverpool Bayern Munich que arbitra el colegio italiano Rocky

la lluvia ha ayudado mucho a sofocar los incendios de Cantabria ahora mismo ya no quedan incendios activos y la Unidad Militar de Emergencias sea retirado ya del terreno Jordi Carbó que no se espera hoy buenos días

Voz 0978 04:36 los días que en este punto del país la lluvia desaparezca lamentablemente a partir de mañana y sobre todo el jueves volverán los vientos del sur con temperaturas altas yo lluvia esperamos durante la mañana pero Devil en Castilla y León durante la tarde un poco más intensa en Extremadura en puntos de montaña de Andalucía las nubes poco a poco irán desapareciendo durante la tarde de la mitad oeste de la península va a lucir el sol durante todo el día en Canarias y el Mediterráneo con temperaturas en general un poco más bajas Kaiser

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:14 como las Cortes no se han disuelto todavía hoy vuelve la actividad a la Carrera de San Jerónimo Partido Popular y Ciudadanos van a votar juntos una propuesta de los populares para castigar con penas de cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal una propuesta que aunque fuera admitida a trámite no está claro porque los votos de la derecha no bastan aunque fuera admitida a trámite ni siquiera podría tramitarse luego porque las Cortes se van a disolver el día cinco y no sólo al Congreso los populares llevan la precampaña a las dos cámaras porque por la tarde y control al Gobierno en el Senado José María Patiño y preguntan también en esta clave

Voz 1989 06:53 asume el fracaso de su proyecto político esta pregunta con respuesta implícita a cargo del portavoz del PP en el Senado

Voz 1108 06:59 focos sido abrirá esta tarde la ofensiva parlamentario de los populares contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en uno de los temas centrales de su precampaña Cataluña hay cómodo obligar al independentismo en paralelo en el Congreso el grupo popular ha situado

Voz 1727 07:13 en una proposición de ley por la que se revierte

Voz 1108 07:15 la reforma introducida por Zapatero al modificar el Código Penal para establecer penas de cárcel contra aquellas autoridades o funcionarios que convoquen referéndum una iniciativa que se verá reforzada la semana que viene con la propuesta de suprimir la financiación pública de aquellos partidos cuyos dirigentes hayan sido condenados por delitos de rebelión secesión aunque ninguna de las dos van a poder tramitarse buscan retratar públicamente a los socialistas por cierto que esta tarde otro hecho que avanza el Parlamento que saldrá previsiblemente el veintiocho de abril Francisco José Alcaraz jurará como senador designado en Andalucía se convertirá así en el primer parlamentario nacional de

Voz 1727 07:57 Vox que no está dentro de ese cordón sanitario que Ciudadanos ha trazado alrededor del PSOE sobre la estrategia de los naranjas

Voz 6 08:09 la mirada de Xavier Vidal Folch parece que le ha cogido afición ciudadanos pone líneas rojas

Voz 1989 08:15 lo hizo en Andalucía excluyó al PSOE cualquier pacto pero lo aceptó con Vox aunque a condición de que fuese de forma clandestina lo hizo también ayer excluyendo de nuevo a los socialistas de cualquier acuerdo para formar gobierno tras las elecciones del veintiocho de abril yo su que el partido que prometía ser de centro tenga esa pulsión pactista con los ultras antes que con el centro izquierda no sólo es curioso sino que también es Milito no sucede en Europa ni con los liberales alemanes Nico los centristas franceses ni con los suecos ni con los liberal demócratas británicos todos ellos prefieren ser bisagras de coaliciones decentes o esperar dignamente que les llegue su turno mayoritario antes las líneas rojas retrasaban para perpetrar los puntos programáticos que nunca se aceptarían el posibles socios sabía de antemano a qué atenerse eran en ocasiones hasta útiles ahora se trata de vetara posibles coaligados Rivera ya lo hizo en dos mil quince juró que nunca apoyaría Mariano Rajoy y luego les regaló la investidura pero en esta ocasión parece que va más en serio igual le ha tomado gusto a las nuevas compañías lo peor de estos episodios no es la frivolidad del juego partidista es que podrían incrementar la dirigí desde el sistema español bloquearlo en un bloque contra bloque un empate infinito que cronológica se la ingobernabilidad del país

Voz 1727 09:50 el Ministerio del Interior ha prohibido a Quim Torra viajar con escolta a Bruselas para dar su conferencia junto a Puigdemont esa que no pudieran pronunciar en el Europarlamento es la primera vez que se de niegan los escoltas para un viaje de estas características

Voz 1275 10:03 pero según el Ministerio Radio

Voz 1727 10:05 Barcelona Joan Bofill bon día Olabarría Pepa Gea ningún motivo excepcional para que Torres saliera de España escoltado

Voz 0931 10:11 sí hablan de una instrucción del año dos mil doce que establece que no es necesaria la salida de cortas al extranjero sin hay riesgo para la seguridad en el caso de Bruselas pues consideran que no la vía pero la Generalitat dice que esto no tiene sentido porque a Torras el veto a hacer la conferencia aún en el Parlamento Europeo precisamente alegando motivos de seguridad hace menos de un mes el propio president viajó a Estados Unidos además con es corta de hecho alegan que el Ministerio del Interior cambio de protocolo el jueves pasado antes era una simple comunicación entre policías ahora es entre dos secretarias por tanto entre políticos y es desde entonces cuando se han vetado todas las peticiones de cortas también en el caso de Kun Salles como post o Borrás que también viajan a Bruselas la que bien la forma en la que se hacía desde hace treinta y dos años era lógica irrazonable ahora es incomprensible decía el conseller book que pedía a rectificar el cuatro de marzo hay convocada una reunión de seguridad entre Moncloa Govern para hablar

gracias Joan son las siete once las seis y once en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 12:16 ya hablamos ahora de oposiciones a puestos públicos en dos comunidades en Castilla y León Eva Marín buenos días o la buenos días en Euskadi Isabel Léon Blum de tal Pepa Bueno empezamos contigo porque la Fiscalía ve indicios de delito en las oposiciones a echa el Servicio Vasco de Salud habla de una posible revelación de secretos y apunta en concreto a tres jefes de servicio como supuestos responsables de esas filtraciones

Voz 0821 12:42 a siete meses de investigación la fiscal superior de Euskadi concluye que la designación que hizo saque echa de las personas encargadas de elaborar las presuntas las preguntas funcionó en algunas especialidades pero no en otras tal es así que reconoce indicios de delito de revelación de secretos en hasta once exámenes y en tres de esos casos señala como responsables a tres médicos tres altos cargos como Torres con sables de las filtraciones en las pruebas de anestesia en geología de digestivo según la Fiscalía el sistema permitió a los designados y miembros del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás proporcionándoles conocimiento del contenido del examen a partir de aquí será un juzgado quién inicie el proceso penal pertinente mientras oposiciones sindicatos reclaman la dimisión del Consejo

Voz 1727 13:25 el fomento

Voz 1508 13:27 dar con no tienen legitimidad para continuar siendo consejero de Sanidad el tiempo está demostrando que algo había muerto en todo ha actuado de manera incorrecta a sabiendas de vemos que el consejero de Garzón deberá dimitir

Voz 1275 13:38 veremos qué decide hoy al Gobierno tras el Consejo desde el departamento

Voz 0821 13:41 lo de Salud sólo una nota de momento expresando su respeto a la

Voz 1727 13:44 fiscalía en Castilla y León el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha anulado las oposiciones a Médico de Familia de hace tres años porque considera que la Consejería de Salud incumplió las bases de la convocatoria al rebajar el número de respuestas necesarias para aprobar Eva sí

Voz 1463 13:59 estima así el recurso interpuesto por un opositor se anula los resultados ya que la Consejería de Sanidad rebajó de cuarenta y cinco a cuarenta y uno el número de respuestas correctas necesarias para aprobar una rebaja tras anular diecisiete de las noventas preguntas incluidas en el examen el alto Tribunal de Castilla y León entiende que este hecho exige que se depuren responsabilidades pertinentes dadas las gravísimas consecuencias que se producen ahora la Junta deberá elaborar un lobo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con cuarenta y cinco respuestas correctas

Voz 1727 14:31 gracias compañeras hace unos días les contábamos las protestas de la comunidad china en España porque sus bancos especialmente el BBVA les tenían bloqueadas las cuentas llegaron incluso a manifestarse

Voz 11 14:42 no

Voz 1727 14:48 bueno pues el Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio de Economía que ND información sobre este asunto y le aclare Rafael ni si la actuación del Banco ha sido la correcta

Voz 1772 14:56 el banco anunció el desbloqueo de las treinta y cinco mil cuenta chinas la semana pasada pero el Defensor del Pueblo sigue recibiendo quejas de ciudadanos chinos que no pueden acceder a ellas el BBVA se las bloqueó por el incumple por el cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales que obligaba a los bancos a tener actualizada la información de sus clientes muchos de esos afectados ya han actualizado sus datos pero aún así siguen sin poder acceder a sus cuentas por eso el Defensor ha pedido información Economía para saber si el BBVA ha actuado de forma correcta el Gobierno chino también se ha quejado y ha pedido a España que protege a sus ciudadanos en nuestro país

Voz 1727 16:50 hace algo más de un año doce mil personas firmaron una petición para que el Met de Nueva York retiraron cuadros de Balthus con una adolescente durmiendo a la que se veía en ropa interior bueno pues hoy el sueño de te ves la niña de ese cuadro llega al Museo Thyssen junto a otras cuarenta y seis pinturas de este artista francés que abarcan toda su carrera

Voz 1922 17:11 me decía Baltasar Clos of que Balthus que las niñas que posaban para él eran ángeles y que solo quería mostrar inocente impulsor de la infancia el resultado son retratos polémico sugerentes de muchachas recostada sentadas pero según los responsables de la exposición todo depende de cómo miramos hoy obras que se pintaron el siglo pasa

Voz 14 17:28 a Balthus opto por un arte figurativo capaz de desentrañar los secretos del mundo un arte que cantase lo que simple vivo cercano al corazón en la mano del hombre con una transparencia una gracia y una gravedad cercana a Mozart

Voz 1922 17:43 es Juan Ángel López Manzanares el comisario de la versión española de una exposición que empieza con una selección de paisajes parisino sigue con una galería de retratos de hombres y mujeres y termina con las famosas muchachas de Balthus niñas que según el comisario representan mundos secretos como hacía Carroll con su Alicia en el País de las Maravillas la muestra es la primera monográfica del pintor que se hace en España en más de veinte años estará en el Thyssen hasta el veintiséis de mayo

Voz 18 18:57 buenos días soy Carlos de Cádiz ahora los de Ciudadanos dicen que no pactarán con Pedro Sánchez pues nada como esto cambio en cuando cambia el viento estaremos atentos al parte meteorológico gracias Carlos otro Carles de Burgos

Voz 19 19:11 lo mal que a la que parece que son tan aficionados a partir de este de Ciudadanos presto que han hecho ahí se llamaba cantar la gallina un saludo para todos

Voz 18 19:23 allí también para Narciso de Huelva es a mí me parece todo lo pataleta injustificada de un partido político Pau Castellón

Voz 20 19:31 en una época en la que parece imposible repetir mayorías absolutas del pasado es absurdo marcarse líneas rojas porque la política hoy en día de ser lo eso sí el valor de la palabra de Ciudadanos ya lo vemos que ellos siguen diciendo que en Andalucía no tienen ningún pacto con Vox ya me explicará con quién están gobernando

Voz 18 19:47 en Andalucía terminamos Fernando Cádiz los cordones en cualquier los condones solamente lo justo a la izquierda que este país a de risa no les gusta el cordón del condón así que agua bajo las posibles elecciones veremos desde pero creo que el ambiente lo que va a salir no va a dictar mucho de lo que ha salido en Andalucía

Voz 1727 20:08 gracias como siempre Fernando y gracias a todos siete y veinte en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días cinco grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía algunos puntos sí que han bajado un poco más las temperaturas ahora por la mañana en que de nuevo tendremos sol termómetros que subirán hasta los dieciocho grados a mediodía Begoña Villacís ocultó durante tres años una sociedad patrimonial que compartía con su marido hasta dos días antes de las elecciones de dos mil quince las primeras elecciones en las que se presentó como candidata del partido naranja en la capital lo leemos esta mañana en ABC la portavoz de Ciudadanos en Madrid concejal desde dos mil quince ha sido administradora de esta sociedad hasta marzo del año pasado puso la empresa para construir su casa de más de seiscientos metros cuadrados para comprar otros dos inmuebles también aquí en Madrid Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 21:01 los días fue administradora solidaria de esta sociedad SL desde febrero de dos mil siete hasta marzo de dos mil dieciocho como concejal y según la ley de

Voz 1275 21:09 transparencia está obligado a declarar sus bienes y aquí

Voz 0821 21:11 ideales pero no fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora e informó del cese lo cierto es que fue dos días antes de las elecciones cuando su marido inscribió una declaración de un y personalidad de esta sociedad Villacís le traspasó su parte ella asegura que lo hizo mucho antes en dos mil ocho pero no consta hasta ese momento a través de esta empresa habían adquirido en dos mil doce una parcela de más de dos mil metros en Villanueva de la Cañada donde edificar una vivienda de seiscientos sesenta y siete metros cuadrados que utilizaron como domicilio como despacho en dos mil dieciséis con ella ya en el Ayuntamiento la empresa compró otros dos inmuebles en Argüelles sí declaró otros bienes que ya tenía a su nombre tres viviendas en Madrid y otra en Villanueva del Pardillo

Voz 1275 21:48 Begoña Villacís a la que ayer señalaba el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero como la persona que está alentando a los bomberos municipales para rebelarse contra las políticas del Consistorio los bomberos con los que Barbero mantiene un conflicto abierto tras la dimisión de la cúpula del cuerpo en la SER este hall los acusado de tener intereses personales y políticos Carolina Gómez

Voz 0821 22:08 Javier Barbero pasa al ataque y asegura que algunos bombeo

Voz 0393 22:11 no se han rebelado contra el Ayuntamiento por motivos que nada tienen que ver con la aplicación de la jornada laboral de treinta y cinco horas

Voz 21 22:16 hay algo más que un problema con los pluses eso con la negociación de las horas extra intereses personales un interés político también yo creo que sí

Voz 1108 22:24 bueno de hecho allí algunos enseño

Voz 22 22:27 eres de Comisiones Obreras que van con frecuencia ver a la señora Villar

Voz 1108 22:29 es el delegado de Seguridad sostiene que es esta producción

Voz 0393 22:32 de un acoso injustificado contra él poniendo en su boca cosas que no ha dicho hoy que son mentira como la propuesta de cerrar el parque de bomberos de Tetuán el Ayuntamiento quiere aplicar las treinta y cinco horas con guardias extraordinarias anuales que serán voluntarias y que servirán para suplir el déficit estructural de plantilla sin poner en peligro los estándares de seguridad

Voz 1727 22:50 dicen según Barbero el consistorio aprobará un crédito

Voz 0393 22:52 para pagar esas horas al margen de los presupuestos

Voz 1275 22:55 en el País leemos hoy que la cúpula de bomberos que presentó su dimisión la semana pasada había pedido un aumento de sueldo de categoría más noticias dan en titulares el PSOE ha evitado que Cristina Cifuentes y Pablo Casado comparezcan en la comisión de la Asamblea que investiga los másteres fraudulentos en la Universidad Rey Juan Carlos la formación morada

Voz 0821 23:12 la que exigía al menos la presencia de Casado abandona la con

Voz 1275 23:15 el Defensor del Pueblo ha preguntado al Ministerio de Economía Si la actuación del BBVA ha sido correcta y sobre cómo va a encauzar la solución del problema del bloqueo de cuentas a ciudadanos chinos la institución ha recibido quejas por considerar esta medida excesiva discriminatoria la organización Save condena las pintadas homófobas

Voz 0821 23:30 ayer aparecían en su sede de Alcalá de Henares la entidad se centra en la defensa del colectivo especialmente entre inmigrantes y refugiados esta no es la primera vez que sufre ataques de este tipo

Voz 1275 23:38 deportes la ACB y la Asociación de Árbitros reconocen errores en el arbitraje de la final de la Copa del Rey de basket aunque el Real Madrid califica ambos comunicados de lamentables la ACB ha retirado las fichas a Campazzo y Reyes por sus acusaciones de robo tras el partido siete y veinticuatro vamos echaron un vistazo a las calles de la capital a esta hora de la mañana pantalla buenos días

Voz 0821 24:02 muy buenos días Laura ya es momento de hablar de tráfico lento e incluso retenciones es el caso de la avenida del Mediterráneo hay plaza del Conde de Casal de la A42 a la altura de Antonio López por Santa María de la Cabeza y Paseo de las Delicias en conexión con Atocha también en la M30 el tráfico ya es muy lento tanto en la parte este desde el sur de este Méndez Alvaro hasta conectar ya con el nudo de Manoteras entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar otro par de puntos a tener en cuenta tráfico intenso en Doctor Esquerdo para conectar con la plaza de Manuel Becerra y General Ricardos Marqués de Vadillo sentido M30 treinta

Voz 1275 24:36 en las carreteras como está el tráfico hasta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 24:40 buenos días pues acabamos de registrar un accidente el enlace de la A cinco la carretera de Extremadura hacia la M cuarenta y además ya complicados todos los accesos serán

Voz 1108 24:49 en uno de sus tramos y también destacamos la M

Voz 1915 24:51 en tan muy complicada hasta ahora Zona Norte desde Pozuelo a Mirasierra sentido un hoy en la zona sur desde Vallecas hasta los recintos feriales también en sentido A uno sentido norte

Voz 2 25:00 si das un mal Ramón en por si haces un mal que procediendo en Ramón

Voz 1275 27:47 Martes del juicio por el espionaje político en la Comunidad esta mañana los seis acusados tienen la oportunidad de dirigirse al jurado popular por última vez la fiscalía sigue sin ver motivos para acusar a nadie ni siquiera a las revelaciones de un comisario sobre el fiscal Moix le han hecho cambiar de opinión el Ministerio Público señala que Moix siempre mantuvo como fiscal superior de Madrid que no había delito

Voz 27 28:07 podemos decir su teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial clave de la investigación policial nos la está echando por tierra desde luego sí que me le gustaría decirles que en relación con el fiscal superior su criterio en todas la la investigación extra fue fiscal superior fue el mismo que el Ministerio Fiscal

Voz 1275 28:26 la plataforma incluye que agrupa a familias madrileñas de niños con autismo arremete contra la Comunidad de Madrid por negarse a escolarizar a estos alumnos en aulas específicas para ellos a lo largo del curso hay cincuenta vacantes niños esperando pero la Consejería se niega a ocupar esas plazas hasta el curso que viene Lucía Martínez portavoz de esta plataforma no hay problemas

Voz 1727 28:44 pero la verdad es que no tiene ningún sentido

Voz 28 28:46 que existiendo vacantes en las aulas con unos recursos ya he afinado salga a dichas aulas que ya están presupuestados que están funcionando que estos niños que la propia administración ha reconocido la necesidad unos apoyos constantes

Voz 1508 29:03 e intensivos no lo requirió ser un empate

Voz 1275 29:06 en esto del teatro de la Abadía para poner en marcha la sucesión de subdirector según ha sabido la SER el teatro apuesta por Carlos Aladro director del Festival de Otoño aunque desde el Patronato piden un concurso público Marta García

Voz 1513 29:15 Aladro que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del equipo artístico de este teatro fue propuesto según fuentes de la Comunidad de Madrid por el propio José Luis Gómez en una reunión celebrada la semana pasada con el presidente del patronato Gregorio Marañón y con el consejero de Cultura Jaime de los santos que defiende un nombramiento directo frente a la postura del Ayuntamiento que apuesta por un concurso público entre otras opciones para el eh

Voz 1727 29:38 ayer al sucesor de Gómez los terrenos

Voz 1513 29:41 es que ocupa la Abadía son de titularidad municipal su cesión finaliza el veintiocho de febrero de dos mil veintidós y no incluyen ninguna cláusula de programa obra nueva

son cinco grados hasta ahora en el centro de Madrid

Voz 1727 30:02 son las siete y media de las seis y media en Canarias comienza el martes diecinueve de febrero y hoy volverán a inscribirse informaciones muchas informaciones pero también crónicas casi literarias en el salón de plenos del Tribunal Supremo porque sigue el juicio del de hoy que sabemos que hubo

Voz 1275 30:26 grupo de vecinos de Amer el pueblo de

Voz 1727 30:28 os de Mon desinfectar con la plaza de este pueblo donde durante el fin de semana estuvieron Inés Arrimadas

Voz 0096 30:35 los políticos de Ciudadanos en el vídeo se ve que hay muy pocos unos pocos vecinos es verdad pero desinfectar usar desinfectar para rato

Voz 1727 30:49 abrirse a humanos a adversarios políticos Joan Bofill bon día

Voz 0931 30:53 bon día a un cubo y una fregona estos cuántos vecinos independentistas estaba limpiando la plaza en la que horas antes se pasearon los treinta y seis diputados de Ciudadanos pueblo natal de pulmón con poco más de dos mil vecinos de los que más de mil las últimas elecciones por ejemplo votaron opciones independentistas algunos de ellos ya rechazaron esa visita en esa céntrica plaza del pueblo la calificaron de provocación porque algunos de los miembros de Ciudadanos estaban además retirando lazos amarillos

Voz 1727 31:22 ella tenemos los periódicos desplegados encima de la mesa vamos a leer los contando bajas porque la gripe se llevó ayer Aimar Bretos a casa o hoy sea llevado a Manuel Jabois así que crucemos los dedos Bari Delafuente Pascual Donate buenos días Pepa Bueno Pascual Laura que Ciudadanos dice que con el PSOE ni agua muchos Se nos ha venido a la cabeza inevitablemente aquel pacto del abrazo que Rivera firmó con Pedro Sánchez en la primavera del dieciséis del abrazo oiremos hablar mucho en los próximos dos meses pronostica hoy en La Vanguardia Enric Juliana buenos días Pepa

Voz 0931 31:57 Giuliana recuerda que ante el cuadro El abrazo de Juan Genovés Sánchez Rivera presentar un acuerdo de investidura centrista que necesitaba la abstención de poder hemos al obtuvo este mismo cuadro dice el periodista volverá ser glosado aunque Rivera proclame ese que nunca más volverá a pactar con Sánchez ciudadanos abrazado a la fotografía de Colón Colón no se sale ahora fácilmente sin riesgo grave que de quebranto electoral

Voz 30 32:22 Joan Tapia en El Periódico B también aritméticamente imposible un acuerdo

Voz 0931 32:26 desde Ciudadanos por las encuestas publicadas en los últimos días poco probable por las diferencias sobre Cataluña el PSOE apoya el diálogo Rivera insiste en exigir otro ciento cincuenta y cinco ese es el auténtico cuello de botella dice Tapia la información de El País apunta a que en la reunión de la ejecutiva de Ciudadanos de este lunes hubo algunos miembros que plantearon sus reservas aplicar un cordón sanitario al PSOE aunque nadie se apartó de la decisión final en la cúpula reconocen Pepa que la estrategia es arriesgada pero que sólo visualizando ese como la alternativa a Pedro Sánchez podría imponerse al PP

Voz 1727 32:58 en es olvidamos a veces pero el veintiocho de abril también se votan las listas del Senado una cámara donde sin mayoría absoluta no se puede aplicar por ejemplo en el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña como promete una y otra vez Pablo Casado y ante el riesgo de que la fragmentación de la derecha les haga perder escaños en el Senado hace unos días ya lo publicaba el español Joy Ignacio Camacho insiste en ABC que la lógica dice para que las derechas mantengan la mayoría en el Senado es que negocien una candidatura única

Voz 1508 33:30 el PP quiere aplicar un ciento cincuenta y cinco

Voz 0931 33:32 largo y duro pero no está nada claro que vuelva a conseguir mayoría en la Cámara Alta dice Camacho la fragmentación de la derecha favorece poco el reparto y una posibilidad poner en práctica una alianza especifica previa en política las promesas y los programas requieren de decisiones y hechos para no acabar evaporado en la ley de vagos de los buenos deseos

Voz 1727 33:52 fluyen los ministros del Gobierno español siguen desplegados por toda la prensa internacional tratando de combatir por un lado la propaganda independentista en relación a al juicio al proceso por otro explicando la situación política que se crea coloca la convocatoria electoral hoy leemos a Borrell en Alemania no

Voz 0456 34:08 si en el Süddeutsche Zeitung Borrell lamenta la tensión la crispación el mal rollo que hay dice en ambos lados en el nacionalismo catalán en el Espanyol dentro de un país polarizado con todos en la trinchera el franquismo se lamenta el ministro de Exteriores no sabía vacunado contra el surgimiento de fuerzas nacionalistas en toda España no teníamos un Le Pen ni un vil de van pero ahora hay muchas personas que se sienten atacadas por el nacionalismo catalán cuando ven como que mantuvo bandera o cómo te llaman ladrón cuenta aquel como catalán Pepa lo vive con especial dolor por no poder volver a su pueblo hoy lleno de pintadas contra él y sobre el juicio al ex dice que no opina como miembro del Gobierno pero sí deja claro pues lo que el resto de ministros que el sistema legal españoles garantista que cumple con todos los estándares internacionales que nadie acusado en España por sus ideas otra cosa es pasar de las ideas a la acción

Voz 17 34:58 cuestionar o no saber si es justo lo que pago por mi seguros Duarte tráete de la mutua cualquiera de tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con

hoy por hoy con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen para las personas el Barça vuelve a la Liga de Campeones obsesionado con lograr una victoria resiste en los últimos años antes un poco

Voz 1161 42:19 que no vencen en eliminatoria europea fuera de casa desde hace tres temporadas novedades Adriá Albets buenos días

Voz 0017 42:24 qué tal buenos días el Barça quiere hacer un gran partido esta noche en el Groupama esté guión para empezar con buen pie la fase clave de la Champions y para disipar las dudas sobre

Voz 1275 42:33 juego de los últimos partidos El Vestuario dice

Voz 0017 42:35 de haber aprendido de los errores del pasado y los jugadores llegan motivados ilusionados y con máxima ambición al encuentro de esta noche lo ha dicho en la previa del partido

Voz 0456 42:44 segundo capitán del equipo Sergio Busquets que sabe que el VAR

Voz 0017 42:47 esa lleva tres años sin ganar un partido fuera de casa en eliminatoria de Champions pero quiere ver el vaso medio lleno pensando que hoy cambiará esta estadística para Valverde el equipo llega ansioso preparado impresionado consciente de la ilusión que genera esta competición el entrenador del Barça formará esta noche el mejor once posible seguramente el once de gala con Se miedo de vuelta al lateral derecho Arturo Vidal en el centro del campo y arriba Messi Suárez ídem de le antes del partido tendrá que hacer tres descartes para la convocatoria final

Voz 1867 43:14 y ahora otro lado los galos del Olympique de Lyon Bron lema en buenos días buenos días el Olympique de Lyon llega a la eliminatoria

Voz 0301 43:20 en un buen momento de juego y resultados ha recuperado sensaciones en la liga francesa es verdad que su principal estrella Nabil fue Kiir y capitán de del equipo por sanción no podrá jugar el partido de baja destacada atención las dudas por molestias físicas de de

Voz 1867 43:37 ayer y le di

Voz 0301 43:39 la pista del equipo que pueden ser fundamentales en caso de ser baja definitiva

Voz 1867 43:44 partido que arbitrará el colegiado turco Sakhir y a la misma hora en Anfield Road Liverpool Bayern de Munich Bruno el Liverpool se presenta como un duelo entre históricos diez Copas de Europa cinco cada uno suman el Liverpool y el Bayern de Múnich los de Jurgen Klopp la duda de Roberto circuito que está atravesando un proceso gripal mientras que el Bayern llega con muchas dudas sobre todo por la cantidad de goles que está recibiendo el conjunto

Voz 1161 44:09 son bajas seguras Van Dyck por sanción además de Gómez y velen por los en los ingleses lesionados Rubén Boateng aparte frenado Mullen en los alemanes y lo arbitrará el colegiado inglés rock y los dos partidos desde las ocho y media en Carrusel Deportivo sigue coleando la final de la Copa del Rey de baloncesto anoche le adelantaba la Cadena Ser que los árbitros se quedaron con las fichas de dos jugadores del Real Madrid al terminar el partido la del

Voz 18 44:33 Asefa Paco Campazzo por según recoge el acta llamar a los árbitros ladrones empresa ocasiones y la de Felipe Reyes por estas declaraciones

Voz 1161 44:48 ahora hace les abre expediente y su resolución puede ir desde una multa económica hasta la suspensión de partidos y tanto como ACB como la Asociación de Árbitros emitían sendos comunicados en los que reconocen errores en la fase final del encuentro pero lejos de las explicaciones que el Ortiz solicitaba el Real Madrid los blancos emitieron a su vez otro comunicado que tildan esas palabras de lamentables larguero estuvo el ex árbitro internacional y de ACB Juan Carlos Arteaga desde su experiencia sobre las canchas su explicación del ex

Voz 34 45:10 por la compensación del bloqueo porque no hay actividad ella

Voz 35 45:14 lo que ahí no se sabe reaccionar porque no se sanciona nada ellos revisan a play porque están obligado si no no lo hubieran mirado no hubiera pitado nada lo pitan nada

Voz 1161 45:24 además en Fórmula uno seguirán los entrenamientos de pretemporada en Montmeló en lo que hay que en los que Carlos Sainz ayer marcó el segundo mejor tiempo

cadena SER Pepa Bueno

Voz 1727 47:34 a diariodehoyporhoy del diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve escribe Jose lleva varios años viviendo en la calle en Madrid no ha sido hasta hace muy poco que se ha atrevido a dar el paso de pedir ayuda