Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y la primera posición del PSOE en todas las encuestas ha dejado Albert Rivera con una única posibilidad de convertirse en presidente del Gobierno ser el primero el más votado entre los tres partidos de la derecha y que la suma de los tres de mayoría absoluta reeditar en España el Pacto andaluz pero con Rivera haciendo de Moreno Bonilla esta es la explicación a la trinchera que el líder naranja acabado entre su partido y los socialistas

Voz 1089 00:38 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 1727 00:49 hay prisa mucha prisa por merendar se los votos que pueden estar huyendo del PP de Pablo Casado y hay también una evidencia prefiere ser presidente con el apoyo de la extrema derecha ser por ejemplo vicepresidente en un Gobierno de coalición con un socialdemócrata que acaba de romper con el separatismo catalán hay que agradecerles la claridad

Voz 1 01:12 Pepa Bueno en la Cadena Ser

Voz 1727 01:30 es martes diecinueve de febrero y hoy declara en el juicio del pluses Jordi Turull el exconseller de Presidencia la Fiscalía pide para él dieciséis años de prisión por rebelión y malversación Danny De la Fuente

Voz 1986 01:41 tendrá que explicar su papel durante el referéndum ilegal del uno de octubre las acusaciones sostienen que fue el encargado de gestionar las páginas web aplicaciones y herramientas para votar ese día

Voz 1727 01:51 más allá de los dos monotema un dato ahora mismo comprar una vivienda en España es un treinta por ciento más caro que hace cinco años

Voz 2 01:58 sólo en dos mil dieciocho el precio de la vivienda subió

Voz 1986 02:00 un ocho por ciento es el mayor aumento en una década

Voz 1727 02:03 sobre las hipotecas los datos del colegio

Voz 1986 02:05 legisladores que también reflejan que sube el interés suben las cuotas un cuatro y medio por ciento sube la duración de los contra

Voz 1727 02:11 todos en Estados Unidos dos noticias de la noche la primera a la demanda que han presentado contra Donald Trump los fiscales de dieciséis estados como el de Nuevo México que le acusa de actuar como un Rey al declarar el estado de emergencia para construir el muro saltándose al Congreso

Voz 1986 02:28 para conseguir el dinero y piden a la justicia que paralice la declaración del estado de emergencia

Voz 1727 02:33 aquí la segunda una nueva ronda de negociaciones comerciales Estados Unidos China

Voz 1986 02:37 después de la que celebraron la semana pasada en Pekín hoy empieza otra en Washington para intentar alcanzar un acuerdo antes de que el uno de marzo termine su tregua en la guerra comercial

Voz 1727 02:45 el Gobierno de España no va a abandonar el grupo de contacto con Venezuela el único mecanismo diplomático que existe ahora mismo para intentar una salida negociada a la crisis del país se lo habían pedido al Ejecutivo los eurodiputados del PP que ayer no pudieron entrar al país responde Borrell naturalmente que condenamos que las autoridades

Voz 3 03:04 es en Ourense hayan permitido entrar hicimos todo lo posible para que no se puede dejar entrar pero me parece desproporcionado pedir que como consecuencia de eso España se retire del Grupo de Contacto

Voz 1727 03:19 se imaginan que además de fotografías vídeos sonidos pudieran enviar por Whatsapp por ejemplo olores pues eso es justo lo que ha conseguido un grupo de ingenieros de la Universidad de Extremadura

Voz 1986 03:32 han inventado una nariz electrónica que funciona como un fax escanea un olor y lo convierte en una especie de archivo que se puede enviar a otro dispositivo están Hadid transmite de momento cuatro aromas vino cerveza zumo de melocotón licor

Voz 1727 03:48 y casi mejor que no explore más olor ese Sampe cuenta nuevas nueve posibilidades que hay muchas en los deportes el Barça quiere terminar esta noche con tres años sin ganar a domicilio en una eliminatoria de la competición europea

Voz 1986 04:01 que le han impedido también en los últimos tres años superar la ronda de cuartos de final en la Champions por ejemplo la última la pasada edición en Roma hoy a las nueve de la noche Valverde podrá poner sobre el once de gala para medirse al Olympique de Lyon llegan con las bajas de Rafinha Vermaelen seny Arthur lesionados hará tres descartes arbitrará el colegiado turco Sakhir y a la misma hora otro partidazo Liverpool Bayern Munich en Anfield Road arbitrará el colegiado italiano Rocky los dos partidos desde las ocho y media en Carrusel

Voz 5 04:26 ni el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días ahora durante la mañana mejor usar o tener cerca al paraguas en provincias como Burgos

Voz 0978 04:35 en el interior de Cantabria Valladolid Palencia Salamanca más tarde también en Ávila o en puntos de montaña de la Comunidad de Madrid de lluvias débiles que irán desapareciendo durante la tarde en cambio durante la tarde los chubascos afectarán de manera aislada Castilla-La Mancha puntos de montaña de Andalucía y sobre todo Extremadura tampoco esperamos acumulaciones importantes

Voz 0390 04:55 aún

Voz 1727 04:55 más sol durante la tarde en el Cantábrico y el Mediterráneo también en Canarias máximas parecidas a las de ayer de doce a dieciocho

Voz 1275 05:01 seis grados en la mayor parte del país cerca de los veinte en Cannes

Voz 1727 05:04 Arias y el Valle del Guadalquivir son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 7 05:13 todo esto

Voz 1 05:22 yo como quieras pero no es dinero

Voz 8 05:25 eso les puedes pagar con todas las plataformas digitales informa

Voz 2 05:28 la oficina Bankia Bankia punto es que hay detrás de Don Simón

Voz 9 05:33 una planta única en el mundo plantamos Naranjo sólo para zumo exprimimos y paseamos en la misma Cinca una empresa familiar con una gran ambición medioambiental cero residuos pero consumo de agua y cero emisiones contaminantes Simón huída de Ci vi del planeta

Voz 1 05:53 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:01 yo dieciséis años de cárcel pide la fiscalía para Jordi Turull con quién se reanudan hoy los interrogatorios en el juicio del Plus SL acusa de pergeñar toda la logística y la publicidad del referéndum ilegal del uno de octubre llegó a intentar sin éxito una investidura como president cuando ya había pasado por la prisión provisional estaba a punto de volver a entrar Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 06:26 Pepa buenos días su interrogatorio Alberto genera muchas

Voz 1727 06:29 estación que en su día se encaró al juez instructor acusándole de convertirle en un preso político

Voz 0055 06:35 para la la declaración de truco está levantando mucha expectación sobre él pesan acusaciones muy concretas haber malversado por ejemplo más de setecientos mil euros haciendo lo que comentabas preparando la logística del referéndum a través del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat que estaba entonces bajo su mando en la Consellería de Presidencia también Pepa por haber pagado la publicidad la publicidad sobre todo exterior el siempre a lo largo de instrucción lo ha negado utilizó textualmente la expresión que los políticos tenían que estar Hands Off dijo en inglés las manos fuera de los organismos tecnológicos y fue el primero Pepa en abril del año pasado lo vamos a escuchar en decirle a Llarena en la cara que él era un preso político

Voz 10 07:11 pero que sí es cierto es que ha partido de veintitrés de marzo

Voz 11 07:14 puse me convierte

Voz 0055 07:17 poco a parar el piden Pepa la Fiscalía dieciséis años de cárcel acusan de rebelión y también de madre de caudales públicos

Voz 1727 07:24 él es el único que declara hoy Alberto

Voz 0055 07:26 pues vamos a ver cómo discurren los interrogatorios porque y Turull va a contestar no solamente a preguntas de su defensa como hizo es yunquera sino también a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en principio no tiene pensado contestar a las preguntas de voz por tanto su interrogatorio Se va aparecer más al menos en términos de de tiempo al de Joaquim Forn ir por tanto puede llevar todo el día da tiempo el siguiente en declarar será Raül Romeva hoy le van a interrogar la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal también Jaime Moreno el fiscal del caso del nueve

Voz 1727 07:52 gracias Alberto hasta luego hasta luego aclaró anoche el presidente del Gobierno en Televisión Española en qué partidos prefiere apoyarse si gana las elecciones y necesita como todo parece indicar que va a necesitar votos adicionales en el Congreso en el caso de que sea el más votado el PSOE Nos dicen apuesta por ganar tan ampliamente que pueda gobernar en solitario pero el presidente en esa entrevista que le hizo Carlos Franganillo en la uno de Televisión Española simplemente no descarto nada ni que le voten en una investidura los independentistas ni ninguna alianza específica

Voz 12 08:25 importante yo creo que en esta campaña electoral no es que digamos con quién va a pactar o con qué nuevas aparcar me parece que lo importante es primero demostrar y trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de ahí pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos con Podemos o con el Partido Popular

Voz 1727 08:49 está clara la estrategia no colocara el PSOE en el centro del tablero capaz de establecer diálogo a izquierda y a derecha y Ciudadanos está haciendo el camino exactamente contrario sólo quiere pactar a su derecha Nieves Goicoechea buenos días

Voz 0055 09:02 qué tal buenos días preventivo cordón

Voz 1727 09:05 Dario todo eso que Macron le hace a Le Pen Rivera se lo hace a Sánchez ir al paro

Voz 0055 09:10 hoy no a Vox pues si Pepa fue uno de los reproches directos al PP y a Ciudadanos pero también dirigió otro a los nacionalistas catalanes tras el fracaso estos días el diálogo con el Gobierno que el independentismo babor para sentarse en un

Voz 1722 09:24 la mesa a dialogar frases conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña fui a decirle a los elementos más radicales de la población catalana que les han mentido

Voz 0055 09:34 qué tienen que volver a la senda constitucional y luego se negó Pepa confirmar si habrá indultos para los acusados del proceso dice que ese debate debe sustanciarse cuando toque ahora lo que toca es la sentencia otro eje de precampaña y campaña que escucharemos también Pepa hasta que se celebren las elecciones es que el veintiocho de abril los ciudadanos que se abstengan deben saber que supone un retroceso de cuarenta años hacia atrás ICV la bandera de España se negó a reconocer que sea sólo de algunos y además que genera división

Voz 1722 10:03 yo defiendo la unidad de España pero defender la unidad de España es unir a los españoles no enfrentar a territorios ni tampoco enfrentar a españoles y creo que eso desgraciadamente es lo que estamos viendo hoy en algunos partidos que están a la derecha en el arco ideológico de nuestro sistema político

Voz 0055 10:19 también le valió estaba también la idea de que le había

Voz 1727 10:22 he dicho muchas veces que da el okupa de la Moncloa dice que es muy poco

Voz 0055 10:25 el groso es eso lo ha dicho el PP C's es muy peligroso porque estos términos decía el presidente Pepa empobrecen la democracia

Voz 1727 10:31 gracias Nieves corresponsal en París Carmen Vela buenos días hola buenos días ahora que al grupo liberal europeo donde está Macron y Rivera las encuestas le auguran un gran éxito en las europeas pueden tener

Voz 1321 10:43 la llave de las mayorías

Voz 1727 10:44 ahora el equipo de Macron vuelve a dar señales de que de que no le gusta mucho la política de alianzas de Rivera ahí menciona expresamente tan

Voz 1321 10:51 el PSOE como Ciudadanos como socios hipotéticos Carmen

Voz 0390 10:56 si no es la primera vez que miembros destacados de la República en más la formación de Makoun marcan distancias conciudadanos pero sí es la primera vez que hacen guiños en alta voz al Partido Socialista de Pedro Sánchez ciudadanos expresa convicciones europeas fuertes es el caso también del PSOE de Pedro Sánchez manifiesta la titular de Asuntos Europeos nato Ali lo asó la ministra parece advierto en todas las quinielas como la cabeza de lista del partido de Makoun para las europeas en otro momento de la entrevista el diario francés Le pregunta qué actitud tendría la República más Aza ciudadanos hacia ciudadanos después de la Alianza de este partido con Vox en Andalucía la ministra responde nosotros no hubiéramos hecho esa elección es inimaginable que en una elección aunque fuese local la República en más ese asociarse con la extrema derecha en Francia ya añade pero jugaremos los actos de momento el programa que ha adoptado no implica ninguna de las medidas extremistas propuestas por Vox recordemos que en enero desde el Elíseo asesores del presidente Makoun subrayaban que observaba con atención a ciudadanos porque aquí en Francia decía ningún partido democrático pacta con la ultra

Voz 1727 12:05 pues gracias Carmen son las ocho doce siete y doce en Canarias

Voz 1 12:11 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y siete mil trescientos cincuenta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cinco hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en el puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 12:49 en Reino Unido el cauce del Brexit va a pasar hoy al cobro una de las facturas más evidentes hasta la fecha se va anunciar oficialmente el cierre de una de las grandes fábricas del país la de la fabricante de automóviles Honda con tres mil quinientos trabajadores que irán a la calle corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 13:09 buenos días ni siquiera Begoña esta evidente

Voz 1727 13:12 ya la de el coste económico mueve algo en ese panorama político tan bloqueado que tienen los británicos

Voz 0273 13:19 pues la clase política el Gobierno del país son incapaces de encontrar esa salida pactada la Unión Europea incapaces de saber lo que quieren de ponerse de acuerdo el coste económico como dices aumenta por momentos hoy será ese gigante japonés Honda quién anuncia el cierre de su factoría en la ciudad galesa de son si en el dos mil dos La razón es evidente el pasado año el noventa por ciento de los vehículos fabricados en esta planta fueron exportados a la Unión Europea anoche uno de los trabajadores N'Zonzi resumía perfectamente la situación

Voz 1 13:47 ha indicado

Voz 14 13:50 en la incompetencia del Gobierno es al estamos a cuarenta y cuatro días de Pepsi sino no tienen ni idea ni siquiera pueden decir que significa abre

Voz 0273 13:58 siete es una estupidez de proporciones épicas Honda viene a sumarse a la larga lista de fabricantes del sector del automóvil un sector afectado por una crisis sin precedentes a causa de esa incertidumbre del Brexit BMW Jaguar Land Rover Toyota Ford Pixar han anunciado su marcha del Reino Unido o recorte de empleos o han cancelado futuras inversiones en el Parlamento continúa el caos ayer seis diputados laboristas abandonaron el partido en desacuerdo con Yeremi Corbijn y una de las razones es no haber respaldado un segundo referéndum

Voz 1727 14:29 gracias Begoña saludo corresponsal en Roma Joan Solés buenas días buenos días Pepa dónde mirar en Europa que no nos dé un escalofrío esta primavera porque hoy los del Movimiento cinco Estrellas Se están tragando usa importante Joan para salvar a su socio ultra Salvini de enfrentarse a la justicia por su política xenófoba con los inmigrantes cuéntanos

Voz 0946 14:52 si los cinco estrellas y toda la derecha se opondrán hoy al en el Tribunal de Ministros del Senado de la República italiana al procesamiento del vicepresidente y ministro del Interior Matteo Salvini solicitados por la Fiscalía de Sicilia el líder de la derechista Liga está acusado de abuso de poder con resultado de secuestro de ciento setenta y siete inmigrantes a quiénes no permitió desembarcar en Italia durante una semana obligándoles a Pep

Voz 0789 15:15 parecer en alta mar bordo de la patrullera de

Voz 0946 15:18 la Guardia de costas de Italia que los había rescatado el verano pasado además Salvini desobedecido desobedeció la orden de la Fiscalía de desembarco inmediato de las mujeres y menores todo ello penado con hasta diecisiete años de prisión desde que se conoció este suplicatorio de la Fiscalía el ministro Salvini ha declarado en público que será uno no por ingresar en prisión duermo muy tranquilo Si esto es un secuestro volveré a delinquir tantas veces como sea necesario para impedir la llegada de inmigrantes e Italia su ex socio Silvio Berlusconi candidato de la derecha en las elecciones europeas preveía que el procesamiento de Salvini conllevaría su dimisión la caída del Ejecutivo con los cinco estrellas no será así por ahora pero Berlusconi sigue convencido que sólo se aplaza la crisis de Gobierno a la prima

Voz 1727 16:05 queda todavía recuerda el Movimiento cinco Estrellas haciendo campaña Yuan contra los privilegios judiciales otros políticos buenos días buenos días sobre inmigración la ONU ha condenado a España por expulsar del país a un adolescente de quince años que había conseguido cruzar la valla de Marruecos con Melilla España lo devolvió en caliente sin darle ninguna garantía ni protección Naciones Unidas pide ahora que se indemnice Nicolas Castellano

Voz 1620 16:34 ocurrió en diciembre de dos mil catorce después de huir de la guerra de Mali de un año malviviendo en el monte Gurugú de superar las vallas de Melilla la Guardia Civil expulsaba este niño maliense de quince años esposado y sin preguntarle ni siquiera su nombre cinco años después el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha condenado a España en el que es el primer dictamen de la ONU que constata la deportación sumaria de un niño no acompañado de España Marruecos y en el que además es certifica la ilegalidad de esta llamada devoluciones en caliente tan polémicas en nuestro país el caso este joven se convierta en todo un hito en la lucha por los derechos de los niños migrantes según Lourdes Reyzábal la presidenta de la Fundación Raíces que lo ha acompañado en todo el procedimiento

Voz 1727 17:12 estamos contentísimos y la decisión de

Voz 15 17:14 comité eh tiene una enorme relevancia no sólo en nuestra frontera hispano marroquí sino en muchas otras fronteras del mundo entero en el que sistemáticamente se están violando los derechos de la infancia

Voz 16 17:25 la ONU pide a España una reparación adecuada

Voz 1620 17:28 incluida una indemnización financiera inhabilitación por el daño sufrido

Voz 2 17:34 un tercio de tu vida lo pasas durmiendo pero el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life incluye estas siete asientos y más de dos mil litro de maletero para adaptarse a todo lo que decida su nuevo Opel Combo Life Hechos no palabras lleva pero con cuatro años de mantenimiento y garantía a un precio increíble sólo hasta el veintiocho de febrero financiando con Banco Cetelem consulta condiciones en Opel punto Es soy yo el coche de salud DKV y quiero recordar que puede permitirse una onza de chocolate negro porque quienes cuidarte y el chocolate negro es bajo en azúcar y es que si tú quieres cuidarte nosotros te cuidar el DKV cuida mucho

Voz 17 18:13 con Pepa Bueno

Voz 1727 18:16 Save the Children y otras ONG llaman la atención sobre los vídeos que protagonizan dos niñas de seis y siete años de Barcelona en Youtube vídeos en los que estas crías anuncian productos de maquillaje por ejemplo reproducen estereotipos de género muy rancios

Voz 4 18:41 es que

Voz 1727 18:42 yo el más polémico que se titula Las ratas se maquillan acumula ya más de cuarenta millones de visionados algunos portavoces piden a la Fiscalía que actúe contra los padres de las menores Mariola Florido buenos días

Voz 0259 18:56 buenos días qué tal veto a el canal de Youtube de estas dos niñas tiene once millones de fans once millones de suscriptores más que los padres que también son youtubers que son los que están detrás de la cuenta son los que graban y editan los vídeos dirigidos al público infantil Save the Children denuncia la instrumentalización que están haciendo de las menores para hacer negocio con el mensaje además estereotipado ICO significado de la mujer Emilia Rivas

Voz 18 19:20 los niños y las niñas no pueden ser utilizados para vender productos no pueden ser instrumentalizados para promover este tipo de estereotipos que son reduccionista porque da una visión errónea de la infancia pero también de los adultos

Voz 0259 19:35 la ONG alerta además del peligro de la exposición digital de estas niñas en Internet el ex defensor del menor Javier Urra da un paso más y pide la intervención de la Fiscalía este caso Pepa reabre el debate ético sobre los niños youtubers un fenómeno que se ha convertido en un lucrativo negocio para los padres que son los que firman los contratos publicitarios de las marcas y las empresas que aparecen en los vídeos que administran los ingresos que pueden llegar hasta los tres mil o cuatro mil euros al mes

Voz 1727 20:04 los debates en nuevas situaciones gracias Mariola son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:14 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenas

Voz 1275 20:18 has tiempo estable sin cambios en Madrid cielos con pocas nubes mucho sol mínimas un poco más bajas en algunos puntos pero las máximas de nuevo en ascenso llegaremos a los diecisiete dieciocho grados en las horas centrales del día Javier Barbero pasa al ataque contra la cúpula del cuerpo de Bomberos municipales que la semana pasada presentó su dimisión aquí en la SER el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que algunos bomberos se han rebelado contra el Consistorio

Voz 1727 20:42 por motivos que nada tienen que ver con la aplicación de la jornada de treinta y cinco

Voz 2 20:45 tras hay algo más que un problema con los Plus se hizo con la negociación de las unas seis intereses personales un interés político también yo creo que sí bueno de hecho allí algunos señores de Comisiones Obreras que van con frecuencia de haber a la señora Villacís

Voz 1275 21:00 Villacís la portavoz de Ciudadanos en la capital Barbero la acusa de alentar a los bomberos y hoy su nombre aparece salpicado por otra polémica lo cuenta abc Villacís ocultó durante tres años desde que es concejal del Ayuntamiento desde dos mil quince que tenía una sociedad compartida con su marido una sociedad que le traspasó dos días antes de las últimas elecciones municipales las primeras a las que concurrió como candidata a una sociedad con la que ha comprado inmuebles valorados en dos millones de euros entre ellos su casa de Villanueva de la Cañada de más de seiscientos metros cuadrados según ABC en marzo del año pasado Villacís dejó de ser administradora solidaria de esta empresa y fue en ese año cuando declaró por primera vez este hecho los estatutos de Ciudadanos la obligan como también la ley de transparencia del Ayuntamiento a publicar sus bienes Villacís ocultó esa sociedad en su declaración pública de dos mil quince dos mil dieciséis dos mil doce así y según ella porque no sabía

Voz 1727 21:50 que estaba dada de alta

Voz 1275 21:53 se llama Natalia desde Perú llegó hace poco a Madrid para visitar a su marido que trabaja aquí con un contrato indefinido está embarazada pero la sanidad madrileña Lehane dado la asistencia porque no puede certificar que llevan más de tres meses residiendo en nuestro país

Voz 19 22:06 entonces yo me he acercado y me han dicho que no me corresponde porque yo tengo que pasar los noventa días tengo que venir con mi hija de empadronamiento y pasas por la hable sobre el código dar yo me dijeron que no que no pueden hacer nada

Voz 1275 22:21 la exclusión que se recoger un manual de la Consejería de Sanidad con el que trabajan los administrativos de los centros de salud Médicos del Mundo dice qué pasó lo mismo con una mujer hondureña a la que no quisieron tampoco atender la Comunida reconoce que ambas deberían haber sido atendidas aunque factura dándoles la asistencia como turistas más noticias de este martes en titulares con Virginia Sarmiento a del juicio del caso de los espías tras la presentación ayer de informes definitivos la fiscalía sigue sin ver motivos para la acusación a pesar de que la declaración del que fuera fiscal superior de Madrid revelaba que se prevaricó en la investigación Ignacio Aguado ha presentado ya su candidatura a las primarias Ciudadanos para las elecciones autonómicas el plazo de presentación de candidatos de la formación duramente cuatro horas sólo un militante en Las Rozas Juan Carlos Bermejo ha mostrado su intención también de concurrir en el PSOE comienza hoy también la recogida de avales de los cuatro precandidatos para sus primarias Manuel de la Rocha presenta su candidatura oficialmente en el Círculo de Bellas Artes un acto al que ha confirmado su asistencia el líder madrileño José Manuel Franco pero no Pedro Sánchez invitado con insiste los bomberos de Madrid se ofrecen para detectar casos de pobreza energética piden a la Comunidad al ayuntamiento que se aplique un protocolo que les permita notificar situaciones de riesgo que se encuentran en su día a día

Voz 1 23:29 los deportes en Hoy por hoy

Voz 17 23:35 los árbitros se quedaron con las

Voz 1275 23:37 dichas de Facundo Campazzo de Felipe Reyes Sampe buenos días

Voz 1986 23:40 buenos días según adelantó anoche la Cadena Ser con la del base argentino por llamar ladrones a los árbitros y la del pívot por decir en repetidas ocasiones que ha sido un robo la sanción puede ir desde una multa económica suspensión de partidos aparte ACB y la Asociación de Árbitros emitieron sendos comunicados en los que reconocen errores de los árbitros comunicado respondidos con otro por parte del Real Madrid de los que califica literalmente de lamentables anoche en El Larguero el ex colegiado internacional y de ACB Juan Carlos Arteaga

Voz 0789 24:05 explicaba su versión del error arbitral

Voz 11 24:08 está ocurriendo es que no sabe todo lo acreditan treinta y nueve minutos están deseando a partir de ese minuto hay que quererlo

Voz 1986 24:16 en cuanto al fútbol Atlético Madrid prepara el partido de ida de octavos en la Champions que mañana se enfrentará a la Juventus los sicilianos llegarán sobre las seis de la tarde en el que será el regreso a Madrid de Cristiano Ronaldo

Voz 2 24:26 Mercedes Renzi en Madrid la filial de Mercedes

Voz 20 24:29 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información

Voz 1 24:33 del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1727 24:36 escuchamos otro vistazo alas

Voz 1275 24:38 detrás de la Comunidad de Madrid DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1463 24:40 buenos días hasta ahora destacamos en la zona sur de la M40 un accidente en la zona de Villaverde en el kilómetro vendidos en sentido A cinco hacia la carretera de Extremadura además la M40 en los tramos habituales muy complicada hasta ahora muy complicado también acceder a la capital madrileña por todos los accesos habituales

Voz 1275 24:57 en la capital en la M30 qué tal el tráfico hasta ahora Charo Alcázar pantallas buenos días

Voz 1322 25:01 buenos días de nuevo Laura retenciones en las entradas del norte tanto en M seiscientos siete como la M once la salida Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte la entrada de la A6 en su conexión con Moncloa y a su vez con Cristo Rey princesa Illa desde primerísima hora de la mañana en la avenida del Mediterráneo del Conde de Casal Santa María de la Cabeza Delicias con la glorieta de Atocha y sobre todo todo el este de la M30 en ambas calzadas desde el Puente de Vallecas al nudo de Manoteras

Voz 1275 25:29 hay más de lo mismo en la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 25:33 buenos días ahora tenemos algunas nubes pero eso de momento las temperaturas han bajado menos que ayer pero hace un frío muy parecido a las últimas jornadas el demás estas nubes desaparecerán rápidamente acaban siendo sol durante todo el día con temperaturas que subirán rápidamente máximas esta tarde alrededor de los quince grados en la mayor parte de la comunidad en el centro de Madrid los podemos superar los próximos días tiempo parecido a finales de semana la temperatura va subir de manera apreciable

Voz 21 26:00 Mercedes Benz Madrid te invite a conocer el mayor concesionario de Mercedes en nuestra Comunidad el primer flashmob Pastor de la marca en España que el único AMG Performance Center de Madrid treinta mil metros cuadrados donde la marca de una manera única tipo tras conocer toda la cama Mercedes AMG o Smart y elegir tu futuro coche doscientos cincuenta profesionales te daremos el mejor servicio porque llevamos la estrella dentro tú te esperamos en la calle Alcalá setecientos veintiocho Mercedes Benz punto es Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 2 26:31 renueva de suele de tu casa con EPO pavimento quince por sesenta centímetros imitación madera por sólo cinco el noventa y cinco euros el metro cuadrado de EPO precios bajos todos los días

Voz 22 26:41 algunos piensan que el futuro es eléctrico otros

Voz 2 26:44 hacemos explicó el presente no esperes

Voz 22 26:47 estas son este mes Nissan equipara la ayuda de cinco mil quinientos euros de la Comunidad de Madrid para que descubra un Madrid sin restricciones conduciendo tu nuevo Nissan Leaf cien por cien eléctrico sólo para unidades en

Voz 2 26:59 stock Nissan Innovation Data atacan Innes dicen improperios cada vez que recibe

Voz 23 27:06 a facturas de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 1 27:17 muy fácil y rápido contraataque todos la luz en Factor Energía punto com haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 24 27:29 este señor está practicando el tranquila servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilo con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 4 27:52 de once vine aquí tranquilo está

Voz 25 27:57 esto es un anuncio para las rebajas en muebles y decoración de camino a casa dos puntos llegan nuestras últimas rebajas punto las de punto rojo punto Disfruta de rebajas entre veinte y ochenta por ciento en cientos de productos hasta el cuatro de marzo pum eso camino a casa rebajas del punto rojo y punto

Voz 2 28:16 imaginemos por un momento que más grises abre hice llena de Parques y de espacios para disfrutar de nuevos hogares de colegios de Cultura imaginábamos un Madrid más vivo que nunca ya no hace falta imaginarlo podemos vivirlo un Madrid nuevo con más empleo y oportunidades un Madrid

Voz 1 28:36 más accesibles

Voz 2 28:39 no podía ir a conocerlo en el espacio interactivo del Paseo de la Castellana ciento veinte una experiencia sorprendente con la maqueta más espectacular que hayáis visto nunca Madrid se abre Madrid nuevo norte

Voz 1275 28:55 la ciudadanía madrileña va a poder elegir a los ganadores de la segunda edición de los Premios Madrid agradece hasta el tres de marzo podrán proponer candidaturas apoyar las consideran

Voz 1727 29:03 que se merecen este galardón Paul Asensio

Voz 0808 29:05 la participación de los madrileños en la principal novedad esta segunda edición de los Premios Madrid agradece que se entregarán en marzo hay cuatro categorías cultura divulgación cultura científica deportes y fines sociales cada una de ellas contará con dos ganadores uno será elegido por los ciudadanos con esta iniciativa participativa y el otro lo elegirán representantes del Ayuntamiento los madrileños tendrán la oportunidad de nominar a personas iniciativas que hayan mejorado su entorno o incluso de presentar sus propias candidaturas a través del portal decide Madrid

Voz 1275 29:35 unos premios que reconocen a personas entidades o proyectos que ayudan a mejorar cada día la vida de Madrid tenemos a esta hora a cuatro grados en el centro de la capital las temperaturas van a volver a subir hoy hasta los dieciocho en casi toda la región esperamos también mucho son

Voz 1 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:10 no son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio el Gobierno se enfrenta hoy a la última sesión de control en el Senado de esta legislatura Sánchez tendrá que contestar a las preguntas de PP Podemos y Esquerra pero a quién ha respondido en las últimas horas en la Plaza Mayor del PSOE esta ciudadanos y al veto que este partido ha anunciado a cualquier posible pacto postelectoral con los socialistas José Luis Ábalos ministro de Fomento secretario de Organización del PSOE estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 2 30:40 sorprende mucho que no tenga ningún problema

Voz 28 30:43 que en cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio

Voz 1727 30:54 a dos minutos con Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo antes Ana lo último de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Voz 0127 31:02 a una marioneta de Cuba así ha definido esta noche Donald Trump Nicolás Maduro en un mitin en el que ha vuelto a insistir en que Juanjo Aído es el único presidente legítimo de Venezuela el régimen chavista asegura que si hay cualquier

Voz 1727 31:12 perturbación de la paz en el país es literal

Voz 0127 31:15 la culpa será de Estados Unidos corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días buenos días

Voz 29 31:19 ante la comunidad venezolano y cubano en Miami el presidente Donald Trump ha advertido a los oficiales militares que se acojan a la angustia que propone Juanjo ido porque si eligen seguir respaldando a Nicolás Maduro no encontrarán una salida facil perderán todo Trump les ha pedido apoyan la democracia en libertad y que permitan el paso de la ayuda humanitaria que está en Cúcuta en la frontera con Colombia y que pretende distribuir el próximo sábado día veintitrés Trump cree que una transición democrática en Venezuela ayudará a hacer lo mismo a Nicaragua hay en Cuba asegurando que el continente americano será libre por primera vez en la historia tras la derrota de la troika de la tiranía

Voz 1 31:59 que escuchar hablar hacer

Voz 30 32:03 palabras que en Caixabank define nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad

Voz 1 32:15 la Caixa mal escuchar hablar hacer

Voz 1727 32:26 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos ciudadanos anunció

Voz 0789 32:32 la gente que descarta cualquier acuerdo postelectoral con Sánchez y con el PSOE lo precisa así para que nadie especule con la posibilidad de otro nombre is echa definitivamente en brazos de esa derecha con apéndice ultra de la que siempre finge distanciarse su apuesta es a todo o nada con Casado llamas Cannes o gana o se acomoda a la sombra del PP está claro lo que línea líneas rojas Cataluña y la felonía de Sánchez por dialogar con los independentistas Jesus posibles pactos después del veintiocho de abril pero se entiende mal porque precisamente una de las fórmulas para evitar esos pactos sería sumar a Ciudadanos con PSOE más bien parece que Rivera no puede permitir que casado y Vox abandera en la reconquista de Cataluña que es una causa que le pertenece que es su Causa digo parece porque es más difícil seguir el rumbo del partido naranja que el

Voz 2 33:18 lo de una mosca más táctico que

Voz 0789 33:20 pero deja poco a Rivera sólo Sederic claro el motor que lo impulsa la prisa el mal control de su impaciencia le hace dar tales volantazo que esto en una tarea averiguar su ideología de verdad aunque su solemne anuncio de ayer da una pista importante cordón sanitario contra Vox no cordón sanitario contra el PSOE si Cuestión de principios se dice pero son unos principios muy raros porque sólo son vigentes en las generales el veto no se extiende a las municipales ya las autonómicas por lo que se ve el partido traidor se purifica cuando abandona el Gobierno se va de viaje por las Españas

Voz 32 33:58 no

Voz 29 34:00 M ahora tengo que salir

Voz 33 34:02 si vez en diez minutos en cínico así es apenitas viejo café instantáneo en dos minutos y me cojo un taxi que son otras cinco me quedo en la cama otros diez minutos

Voz 1727 34:14 si juegas bien tus números puedes ganar mucho

Voz 1 34:17 su bronce moderado el cura puestos en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un billón de euros

Voz 34 34:27 aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el catorce de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El

Voz 35 34:48 el tema presente seis IR climatización

Voz 13 34:51 sí refrigeración del veintiséis de febrero el uno de marzo sólo profesionales en coincidencia con genera tecnócrata piscinas y siga más de setecientos empresas y cincuenta mil visitantes adquiere ya que pase gratuito en la Feria de Madrid es aquí esa hora

Voz 36 35:12 qué tal buenos días tengo una nueva definición del verbo descuidar te mira descuidar tener algún seguro por el que pagan más pero no te preocupes tengo la solución que es mutuo arte que es Benitel la mutó y tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera de tu seguros a la baja en su precio sea del teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco y te lo repito el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mutuo apuntó es vamos mutuo ate hoy por

Voz 17 35:41 en esta mañana de martes también con no

Voz 1727 35:44 nació Ruiz Jarabo buenos días muy buenos días ex director de la Agencia Tributaria Lucía Méndez buenos días hola buenos días periodista del mundo y Joaquín Estefanía buenos días buenos vídeos junto a la directora del país y con una información de última hora porque hay cuatro detenidos en relación al asesinato del concejal de Llanes Javier jardines seguro que recuerdan el caso porque conmocionó mucho a esta población asturiana de toda España era el único concejal de Izquierda Unida en Llanes y murió asesinado muy cerca de su casa información que recibimos desde Radio Asturias Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 36:19 buenos días pues tras medio año de investigaciones por parte de la Guardia Civil ha logrado identificar a un total de cuatro personas que habrían participado en los hechos los cuatro supuestos autores dos españoles dos argelinos son vecinos de la provincia de Vizcaya tres de ellos han sido detenidos en sus respectivos domicilios en la mañana de hoy se encuentra un cuarto detenido en Suiza en estos momentos están desarrollando cuatro registros domiciliarios con el objeto de recabar más elementos de interés para las investigaciones como se recordará en Javier arde Inés E fue hallado muerto a golpes ante su domicilio en la madrugada del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho

Voz 1727 36:59 sí medio año de investigaciones que empiezan a dar fruto

Voz 1321 37:02 Ángel cualquier novedad nos cuentas hasta luego

Voz 0055 37:04 hasta luego veremos queda de si ésta

Voz 1727 37:07 la noticia que nos acaba de llegar con información de la Guardia Civil os voy a poner Lucía Ignacio Joaquín lo que va de ayer a hoy en dos cortes de voz Albert Rivera febrero del dos mil dieciséis hace tres años

Voz 37 37:20 con este cuadro que nos acompaña el abrazo en este país hizo un gran esfuerzo en la transición así que yo le pido desde aquí desde que hemos firmó este acuerdo de gobierno un esfuerzo con la misma valentía a los demás partidos política

Voz 1727 37:32 el número dos de Rivera José Manuel Villegas ayer

Voz 1089 37:35 en esta ejecutiva sea ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 1321 37:47 el del abrazo entre PSOE y Ciudadanos que de hecho llegó hasta

Voz 1727 37:53 una sesión en el Congreso de investidura de Pedro Sánchez que se frustró porque no voto podemos a favor al cordón sanitario

Voz 16 38:01 me decía mi madre que hay que verlo lo lo cruel y la mala que es la política que Si lo añades a una palabra tan bonita como madre se convierten suegra madre políticas suele bueno pues son cosas algo diferente

Voz 1727 38:13 yo esas eh bueno ya hombre pero

Voz 16 38:16 el estereotipo un poco habitual en la cultura española no quiere decir que este tipo de bandazos en la política desgraciadamente son habituales especialmente habituales en Ciudadanos no yo yo creo que bueno abusa del tacticismo a corto plazo el partido de Albert Rivera y en esta ocasión según sus cálculos electorales le convenía a efectivamente marcar diferencias con el PSOE pelear por el liderazgo de la derecha frente a Pablo Casado yo creo que esto explica este nuevo bandazo de ciudadanos Joaquín bueno

Voz 0789 38:47 no yo creo que hay una una distancia en la distancia que hay los dos propios que hemos expuesto es la presencia de Vox fundamentalmente quiero decir ahí ha parecido un nuevo partido político aparecido un nuevo competidor en el área de la derecha desde ese momento se nota una un un descenso tratamiento en en las posiciones de Ciudadanos ante todo lo que está ocurriendo ahora yo subrayó haría algo que acaba de decir Iñaki Gabilondo en su comentario no es decir que lo que parece muy rotundo en cuanto a las elecciones generales es decir que no pactarán con Pedro Sánchez con el Partido Socialista se hace el líquido completamente cuando cuando se habla de elecciones municipales de autonomías

Voz 1727 39:32 que la convocatoria de veintiocho de abril

Voz 17 39:35 roto la mini estrategia que tenía

Voz 1727 39:37 me aparece diseñada Ciudadanos no porque claro si después del pacto en Andalucía que lo ponen inequidad inequívocamente en el pacto de las tres derechas se hubieran producido en las elecciones autonómicas y municipales ahí hubiera podido pactar con el PSOE muchos ayuntamientos sin alguna comunidad eso lo hubiera centrado al convocarse las generales antes de la convocatoria Alberti antes del veintiséis de mayo esto lo deja el lo deja sin sin la estrategia de de cómo nos centramos después de pactar con con Vox

Voz 16 40:07 no hizo bueno de todos modos eso no

Voz 1727 40:10 tramos parece Lucia Canción

Voz 16 40:12 no descartó que a pesar de esta manifestación tan solemne finalmente si las encuestas y los resultados electorales lo dan haya un acuerdo PSOE Ciudadanos no es decir cuántas veces escuchamos antes de las últimas elecciones de dos mil dieciséis Alves Rivera decir Rajoy no Rajoy no Rajoy no y finalmente fue Rajoy sino que yo creo que está de vacaciones táctica electoral ya veremos sino se produce finalmente sí lo dan los resultados electorales un posible acuerdo entre soy famoso

Voz 1727 40:37 Lucía

Voz 1321 40:39 no yo creo que Ciudadanos y arriesga mucho porque no sé si se están dando cuenta a los dirigentes de Ciudadanos que nadie se cree lo que están diciendo no hay esto en fin yo creo que para un partido político que adquiera compromisos que luego no cumple hay que los cambié pues no sé hasta cuándo el electorado igual pues le puede llegar a pasar la factura independientemente de la estrategia de acercarse a la derecha o a la izquierda vas dentro creo Pepa que de aquí a las próximo al para los próximos dos meses vamos a escuchar muchas cosas vamos a escuchar si vamos a escuchar demasiadas cosas y seguramente cosas o qué qué si no que nos lleven que nos lleve en todos los días a comentar lo que dice uno a lo otro y lo que compromete y lo que pero yo creo que la realidad es que tanto ciudadanos como el resto de los partidos políticos están hoy sorprendidos esta convocatoria electoral les ha pillado por sorpresa a a llamar estrategia lo que están haciendo me parece muy generoso por nuestra parte por parte de los periodistas y los analistas políticos lo cierto es que en España el voto no es de nadie no hay voto cautivo de ningún tipo los votos pueden ser de cualquiera yo yo francamente animo mucho y con padezco a las personas que tengan que hacer encuestas estudios sociológicos o incluso a nosotros mismos que tendremos que hacer análisis políticos todos los días de aquí a los próximos meses porque seguramente nada de lo que digamos resultará relé ante hasta que recuerdo no se sepan las cifras exactas de diputados si algo no enseñan estos cuatro años Delirio de desgobierno de anormalidad institucional es que para gobernar se necesitan ciento setenta y seis escaños Ike dos partidos que reúna ciento setenta y seis escaños son mejores que tres tres son mejor que ocho si el día de las elecciones hay dos partidos que suman ciento setenta y seis escaños tendrán que darse la ropa para explicar al país por qué razón sumando ciento setenta y seis escaños no se pueden poner de acuerdo para que haya un gobierno en este país esto es así en en lo referido al PSOE Ciudadanos luego ya si queremos podemos hablar de las tres de lo que llaman las tres derecha Si

Voz 0789 43:20 yo yo querría decir una cosa hay promesas fuertes y promesas que se olvidara pero hay promesas fuertes que los votantes luego piden exigen a quién las ha hecho por ejemplo la reforma laboral es una promesa fuerte para el partido socialista sino hacia algo con la reforma laboral lo pagará yo creo algo antes de gasto

Voz 1727 43:41 semanas de Puerto quedará a salvo

Voz 0789 43:44 esto sino hacia una contaría en estas dos semanas probablemente la lo que ha hecho la solemnidad con la que ayer y antes de ayer porque vi el programa también de las esta de Ana Pastor con una representante del de cara no recuerdo cosa va Roldán me parece ese de de Ciudadanos no es decir la rotundidad y la solemnidad con la que ayer se manifestó ciudadanos diciendo que no pactará con el con el Partido Socialista en mi opinión es una opinión esa fuerte no es una de esas que es de que se diluyen no yo creo que hay una información que es que no se nos está pasando hasta ahora a los medios de comunicación que es que es lo que está ocurriendo en el interior del en el interior de Ciudadanos porque en interior de Ciudadanos ahí hay distintas almas como en todos los partidos y ahí hay una corriente de de militantes a las que todos conocemos que podríamos denominar entre comillas liberales en el sentido más amplio hablará que estoy seguro que están mucho más cerca de Macron que de las posiciones de él de Ciudadanos en estos momentos que no pueden no sé no no se les ocurre que se pueda pactar con un partido de extrema derecha ahí esa información todavía nos falta no sabemos qué es lo que está ocurriendo es están silentes completamente ante las opciones de Rivera o en algún momento daban señales de vida

Voz 16 44:59 sí sí yo creo que aunque ha sido un solemne yo insisto que también fue muy solemne la reiteradas veces en que se dijo Rajoy no Rajoy no Rajoy no luego siempre razones de Estado para justificar un una posición de de devoto en en la sesión de investidura no lo de las vallas amas de ciudadanos y que es posible yo coincido contigo Joaquín que que sí

Voz 0789 45:22 los dure hacemos gente ahí dentro que vamos a verse con Vox es de ponerlo

Voz 16 45:27 plenamente de acuerdo lo de las almas diversas en los partidos es verdad en todos pero propiamente en Ciudadanos por cómo surgió oí por la historia corta que tiene por los bandazos que va hablando pues efectivamente debe ser especialmente exagerado y claro todo esto en un marco de histrión iniciación del debate político que venimos sufriendo que en todo proceso electoral se histrionismo aún más con lo cual yo no sé a dónde vamos a llegar el listón de la histriónica de

Voz 1727 45:56 Tros de nuestros dónde van a ir a buscarlos a objetivos dónde van a ir a buscarlos ocho y cuarenta y seis siete y cuarenta y seis en Canarias

Voz 38 46:05 completamente equipado puede significar muchas cosas pero cuando eres el primer cross over el más vendido tienes un nuevo motor de última generación sólo puede significar una Nissan Qashqai aproveche esta oportunidad única Hipatia lo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiado con R

Voz 2 46:23 Nissan Innovation Adicae sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades

Voz 9 46:30 por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo rodeada de millones de naranjos para poder exprimir las naranjas una a una recién cogidas de la árbol y las naranjas que usted exprime están recién cogida del árbol zumo exprimido Don Simón como tener un Cuenca

Voz 1322 46:47 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de notaría gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobran y gasto

Voz 1 46:58 ni comisiones elige bien

Voz 22 47:00 proteja naranja de ING hasta ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Sin firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y seis por ciento TAE variable más información

Voz 39 47:16 Annie MG punto es ahora está el veintiuno de febrero en Carrefour tienes la medio de cuatro kilos de naranjas origen España por sólo cincuenta hacen Bilawal deje de pechuga de pollo fileteado por sólo cinco euros con cincuenta el kilo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour puntos

Voz 1722 47:33 la Bolsa Carrefour pues más hacemos lo mejor

Voz 40 47:37 oye porque no una hipoteca sin comisiones hipoteca variable Openbank desde Euribor más cero ochenta y nueve Tina anual sólo con tu nómina no busques más condiciones en Open Bank punto es hipoteca tipo variable el futuro hoy tipo fijo primer año uno noventa y nueve Tae variable uno cero seis

Voz 1 47:58 hoy por hoy con Pepa Bueno decía

Voz 1727 48:02 Joaquín Estefanía este Gobierno que ha prometido tantas cosas diferentes sobre la reforma laboral no puede irse sin haber hecho algo bueno pues la ministra de Trabajo Magdalena Valerio abría la puerta en Telecinco aprobar algunos cambios por decreto en el tiempo en en el tiempo que queda hasta las elecciones

Voz 1925 48:20 congreso de los Diputados llevan trabajando los grupos parlamentarios en la reforma del artículo cuarenta y dos del Estatuto de los Trabajadores que habla de la subcontratación y luego otros posibles retoques de la reforma laboral el tema de la ultraactividad de la primacía del convenio de sector en algunos aspectos frente a los convenios de empresa o del registro horario es que se llevan ya muchos meses trabajando en esta cuestión sea aquí sí evidentemente vía ley sería imposible pero bueno que en fin eh todavía quedan días hasta hasta las Deep primero hasta la disolución de las Cámaras y luego sigue funcionando la Diputación permanente

Voz 1727 48:54 no se puede tocar la la reforma laboral con la Diputación permanente bueno los que les puede dar

Voz 0789 49:00 algunos algunos puntos de la reforma laboral

Voz 1727 49:04 así pero se debe bueno yo