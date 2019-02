Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno el crimen del concejal de Llanes tuvo un móvil sentimental se llevó a cabo por sicarios por encargo esto es al menos lo que sostiene la investigación de la Guardia Civil que ha detenido cuatro buenas relacionadas con el asesinato de Javier ardían es el único concejal de Izquierda Unida en esta localidad asturiana información de Ana Terradillos buenos ya Ana

en la Cadena SER

Voz 1727 01:13 ya a diferencia de Oriol Junqueras Jordi Turull si tiene previsto contestar hoy a las preguntas de la Fiscalía en el juicio del pluses que se reanuda ni dentro de una hora

Voz 0456 01:23 la Fiscalía que pide para él dieciséis años de cárcel por rebelión y malversación a las puertas del Tribunal Supremo esta Aitor Álvarez que situación hay hasta ahora

Voz 4 01:30 pues ya han llegado los presos independentistas al Supremo hemos visto cómo entraban a la Audiencia Nacional al un vehículo de la Guardia Civil de ahí como la Policía Nacional los iba conduciendo hasta el Supremo aquí a las puertas de este tribunal Se nota que han bajado la afluencia de periodistas respecto a la semana pasada o por lo menos hoy han decidido madrugar menos cuando falta una hora para que empiece a declarar Jordi Turull que responderá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado tras él será el turno del Raül Romeva que según nos ha contado su abogado ahora mismo tiene intención de seguir la estrategia de Yunquera ir responderles sólo a él Andreo cuando en Indep

Voz 0456 02:05 se lo estamos contando en la SER la Comunidad de Madrid ha dejado sin atención sanitaria a una mujer embarazada porque no puede certificar que lleva tres meses viviendo en España un caso que no es nuevo en la comunidad de Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 5 02:17 pasó también a una mujer hondureña según denuncia Médicos del Mundo una exclusión sanitaria que está reflejada en un manual que utiliza el personal administrativo de los centros de salud de la región Natalia llegó hace poco de pero

Voz 5 02:39 más pero facturando les como turista sí

Voz 0456 02:42 se lo estamos contando esta mañana Naciones Unidas ha condenado a España por expulsar en caliente a una adolescente de Mali cruzó la valla que separa Marruecos y Melilla cuando tenía quince años y España le devolvió sin darle ninguna garantía ni protección Lourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación raíz

Voz 8 02:58 si tenemos la esperanza puesta en que España cumpla con este dictamen de la ONU recuerde que debe cumplir con el derecho internacional y con todos los tratados y convenios que voluntariamente ha afirmado de ratificar las fronteras siguen siendo espacios donde no se respetan los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas

Voz 1727 03:25 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 11 04:40 en el capítulo de hoy ha dicho el primer capítulo hemos encontrado con este veto es de ensanches has Broken Boy Day Catalonia por parte de las fuerzas independentistas

Voz 7 04:53 Higuaín interpretando en vivo aún tuvo también

Voz 11 04:56 por parte de las fuerzas vinculadas con el conservadurismo nuestro país ciudadanos contigo ni el PSOE ni con Pedro Sánchez Yemen misma creo que ese cordón sanitario de ciudadanos contigo se está convirtiendo en una soga

Voz 12 05:14 sí porque yo insisto contigo

Voz 11 05:20 ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez y con los independentistas con los comunistas ni con los socialistas de Pedro

Voz 11 05:32 motivo porque mi le trae porque nosotros aspiramos a que otros se tenga que plantearse entrar en un Gobierno con nosotros otro si es necesario ya hemos demostrado que podemos pactar a nuestra izquierda para asegurarnos que Sánchez no va a seguir nuestra derecha no se puede soplar y morder decía mira a ver si no ver ya veremos dónde está a hablar

Voz 1205 05:52 el adversario y eso no implica el no poder dialogar no poder habló

Voz 10 05:57 a fabular con todos los factores incluyendo en el Dakar ir Manuela Carmena sí

Voz 11 06:02 te nunca ha habido un acuerdo con los independentistas

Voz 12 06:06 avenida de contigo

Voz 10 06:11 los partidos independentistas volverían apoyarse aceptaría sus no nos apoyamos

Voz 1205 06:15 sí bueno los votos no se pueden rechazar

Voz 13 06:20 por ello podemos sacar adelante muchas leyes por los compañeros de Izquierda Unida con Equo ponen común Podem con los compañeros y compañeras de marea compañeros de Podemos Tsonga cómo te llamas

Voz 10 06:31 siempre han tendido la mano a Compromís

Voz 11 06:34 Nico mentido con todos y cada uno de los grupos parlamentarios a izquierda a derecha y también lógicamente con las fuerzas independentistas a día de hoy hoy por hoy sigue dejando la puerta abierta a negociar estoy con España donde se cosa

Voz 7 07:07 tras siete minutos de la mañana ocho y siete en Canarias con Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo analizando la actualidad que ahora el Partido Popular enviada especial al Divan popular cuánto tiempo hacía que no te lo da y están necesitados de diván Lucía que les está pasando bueno de lo que tan necesitados es de no seguir perdiendo votos yo creo que el Partido Popular junto con Podemos por cierto que son los partidos que lo tienen más complicado en estas elecciones cada uno por una causa creo que el el

Voz 1850 07:44 empuje de Vox es algo obsesivo para la dirección del Partido Popular tan obsesivo que han convertido a Vox en el punto referencial de su estrategia política en fin como evidencia todos los días Pablo Casado en sus intervenciones

Voz 14 08:04 yo creo que hay una hay un elemento

Voz 1850 08:07 en en el auge de Vox muy preocupante para el Partido Popular y es que según indican todos los estudios incluso podemos intuir a apreciar casi todos por raro que pueda aparecer algunas personas el voto de Vox en este momento es un voto ilusionado CIR hay gente que tiene ilusión por votar a una opción política básicamente anti política básicamente antisistema básicamente con el populismo detrás es decir no es una opción política yo creo que es un error en en clavar la en el término fascista un error grave incluso cuestión haría lo de ultra creo que la que la principal característica de Vox es ser anti política y anti establishment político el voto de protesta contra los políticos en este momento es el voto de Vox y el hecho de que las urnas nacionales se vayan abrir

Voz 1727 09:15 antes que las locales y autonómicas

Voz 1850 09:17 es ciertamente un riesgo para los partidos nacionales porque este tipo de eh

Voz 7 09:24 el electorado español

Voz 1850 09:27 lleva tiempo castigando esto y creo que es de este de este afán de castigo se puede ver beneficiado Vox y naturalmente el más perjudicado por la está el ascenso dos por supuesto es el parto

Voz 1727 09:39 te procura Borja Semper buenos días alguno

Voz 0299 09:42 algunos muy buenos días presidente del partido

Voz 1727 09:44 hablar de Guipúzcoa candidato popular en el Ayuntamiento de San Sebastián ayúdenos entender qué está pasando en su partido en el Partido Popular es sólo el miedo a Vox

Voz 0299 09:54 bueno yo creo que vivimos tiempos convulsos en general la política en general en Europa y particularmente en España que es la parte que nos toca lleva un tiempo convulsa y bueno fruto de la irrupción de partidos de corte populista y reaccionario Lucía hablaba de la política probablemente también sea así partidos que no vienen buscando consensos ni buscando puntos de encuentro que todo lo que nos ha permitido a lo largo de estos cuarenta años evolucionar y crecer como sociedad sino que vienen buscando radicalizar sus posiciones para intentar bueno atraer electoralmente a gente que legítimamente está está enfadada tuvimos un fenómeno hace unos años que lo ejemplificó Podemos que utilizó la palanca aprovechó la palanca muy hábilmente de la corrupción y de la crisis económica dando respuestas simples a problemas extraordinariamente complejos identificando culpables de una manera muy fácil ir los ciudadanos y hoy hay una nueva a una nueva realidad que viene a impulsar ese populismo que ya entró en España que se llama que se llama Vox está convulsionado la política en general y obligando a los partidos políticos de corte tradicional a reubicarse en un discurso que va calando en la sociedad española negación encontró el propio discurso político de todos que es practicamente entrar en ese terreno de juego embargado que nos el populismo

Voz 1727 11:15 pero yo le preguntaba por su partido el Partido Popular por si ustedes se han sentado a analizar experiencias por ejemplo como como la alemana con lo que le ha pasado la CSU el partido hermano de la CDU de Merkel en su feudo de Baviera a costa de radicalizar su discurso para competir con el partido que le había nacido por la extrema derecha con Alternativa por Alemania a costa de radicalizar el discurso han acabado perdiendo la histórica mayoría que tenían en ese en ese lander ustedes han analizado este tipo de experiencias europeas

Voz 0299 11:45 yo creo que si algo hay en el debate público y privado en España es cómo reaccionamos ante la irrupción del populismo y de este discurso reaccionario la sensación que tengo es que de una reacción inicial de sorpresa hay de intento de adaptarnos todos a este nuevo escenario vamos entrando y se van calmando las aguas íbamos entendiendo todos

Voz 15 12:07 sí

Voz 0299 12:08 que ante el populismo la única reacción posible es la de confrontar otro tipo de modelo otro modelo de entender la política y el tono en política porque aquí estamos hablando de fondo y de forma es imposible llegar a acuerdos en el fondo si la formas bronca Si el tono es de trazo grueso es tan elevado que nosotros lo dinamita puentes sino que no señala entre unos y otros como enemigos enemigos irreconciliables bueno ese tono es el que no podemos permitir que que se asiente en la política española ir estoy convencido que el Partido Popular lo tiene lo tiene meridianamente claro

Voz 1727 12:41 pero usted ahora se debe sentir muy solo con ese planteamiento

Voz 0299 12:44 no no en absoluto lo digo porque yo enseguida

Voz 1727 12:48 o porque oímos a Pablo Casado hoy a toda su cúpula vociferar todos los días ir estigmatizar al al adversario político las cosas que ha dicho Pablo Casado del presidente del Gobierno no se recuerdan analizamos todos muy críticamente que que Pedro Sánchez llegó a hablar de la indecencia de Mariano Rajoy en un debate cuando los casos de corrupción caían encima de la mesa todos los días media docena las cosas que le he dicho señor casado al presidente de Gobierno de España en fin que yo no las recuerdo todas seguidas en una sola frase en los últimos años en España

Voz 0299 13:21 bueno pues tú lo ha recordado el tono es elevado per se en la política española y eso es algo que a mí particularmente me preocupa el tono generalizado de la política en España es elevado y esto es una realidad objetiva ahora bien es muy diferente que dos partidos políticos en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular tengan encendidos debates o se dediquen a adjetivos gruesos a que la dialéctica sea otra completamente diferente la política y la democracia es confrontación pero también es búsqueda de puntos de encuentro de espacios comunes para convivir a lo he y esto es algo que ha permitido el progreso en España entre socialdemócratas y conservadores socialdemócratas y liberales a lo largo de estos cuarenta años esa dialéctica de confrontación que sí que ejemplifica ballet izquierda derecha ha saltado por los aires ya estamos en otro eje que es el de la radicalidad o de la moderación y antes habíamos pasado por el eje del populismo de la institucionalidad son tres ejes y hoy día estamos a mi juicio en ese eje de quiénes apostamos por una política de moderación búsqueda de entendimiento que es la que se deriva de los valores consejos a finales y no me quiero poner muy pedante y otros que defienden una política de enfrentamiento ruptura de puentes que es lo que ejemplifican el populismo

Voz 1727 14:40 a usted le dijo el país hace unos días hace unas semanas que si el PP se dejaba arrastrar por Vox usted no tenía nada que hacer en la política por lo menos con este partido lo sigue sosteniendo a fecha de hoy

Voz 0299 14:51 bueno yo lo que realmente venía a decir es que existe clima se instaura en la política española y no estaba pensando en el partido popular estaba pensando en general en la política en el tono en el clima y que está impregnado está Twitter de la política y evidentemente bueno tengo mi forma de entender el ejercicio público y no me sentiría cómodo pero no en no estaba pensando singularmente mi partido sino en el clima general

Voz 1727 15:16 voy a ver en la conversación enseguida pero dos preguntas más hay sectores del Partido Popular que plantean ofrecer a Ciudadanos Vox un pacto para ir juntos en el Senado y no perder la mayoría absoluta que ahora mismo tiene el PP en esta Cámara usted ese día favorable un pacto de este tipo una lista única al Senado

Voz 0299 15:36 yo honestamente no he oído eso formalmente en en mi casa no

Voz 1727 15:40 Fuentes del PP han dicho al español hoy vuelve a sugerirle en ABC Ignacio Camacho

Voz 0299 15:45 bien pero una cosa es son fuente Si sugerencias y otra cosa es que es ese ese la posición formal del partido yo creo que el partido Popular es un partido con la entidad suficiente como para salir a ganar todas las elecciones un partido que es capaz de tener un representante un concejal en cada pueblo de España que tiene una visión muy real del esa pluralidad que hay en España esa diversidad esa manera diferente de entender España pero uno que nos une a todos cada uno con sus matices eso la representa también el Partido Popular y no necesita pactos previos con nadie sino que edita a salir a ganar ellos lo que creo que es lo que está la dirección actual de mi partido otra cosa es que pueda haber voces que apuesten por lo que usted dice pero créame que eso formalmente no se ha planteado el Partido Popular al menos que a mí me conste

Voz 1727 16:26 vamos que usted prefiere en solitario por lo que veo

Voz 0299 16:30 yo creo que que sale agresiones con un programa electoral diciendo a la gente lo que quieres hacer cuál es tu programa transformador de la realidad de la ciudad estamos en un momento complicado pero lleno de oportunidades también yo creo que esas oportunidades a las a las que se tiene que agarrar España Illa que tenemos que ser capaces de construir probablemente y ojalá sea entre todos para afrontar el futuro con muchas más garantías

Voz 1727 16:49 como sé que mis compañeros van a abundar en la campaña electoral he visto un vídeo muy duro en el que ustedes denuncian los homenajes a etarras que se están realizando en Euskadi desde fuera tenemos la impresión de que la difícil restauración de la convivencia en Euskadi tras la derrota de la banda terrorista va bien pero pero ustedes cuentan hay que está viendo homenajes que en fin que hacen sufrir a las víctimas

Voz 0299 17:11 bueno no sólo hacen sufrir a las víctimas sino que se nos empobrece como sociedad esto es como si en cualquier otro lugar del mundo de repente doscientas personas recibieran un violador va un maltratador cuando llega a su pueblo después de haber salido de la cárcel un familiar de alguien que ha estado en la cárcel tiene perfecto derecho a recibirle con todo el calor humano en sus pero en su ámbito doméstico de un espacio privado hacer una exaltación pública de alguien que sale de la cárcel después de haber cometido terribles crímenes no sólo perjudica a las víctimas de terrorismo sino que nos empobrece como sociedad y nosotros somos conscientes de que hoy la actualidad política para otro lado de que Euskadi afortunadamente a está superando una etapa oscura pero no podemos mirar para otro lado cuando se siguen produciendo estos acontecimientos estos hechos y con total serenidad pero con contundencia queremos seguir denunciando lo porque creo que esto es lo uno de los labores fundamentales que tenemos también en política prestigiar la democracia pasa fundamentalmente también o entre otras cosas pasa ese prestigio de la política por denunciar este tipo de de homenajes que sólo un oprobio seguimos hablando

Voz 1727 18:18 todo con Borja Semper presidente del PP de Guipúzcoa una de las voces de la moderación en el PP usted se reconoce cuando los periodistas decimos estas cosas una de las voces de la del sector moderado del PP se reconoce ahí

Voz 0299 18:31 bueno yo entiendo que ustedes tienen que que etiquetar para simplificar en el mejor sentido de la expresión el mensaje pero yo es que estoy donde siempre he estado y donde donde ha estado siempre me he partido la moderación y ocupar la centralidad que por cierto no es un espacio geográfico sino que es una actitud enseña

Voz 7 18:46 le preguntamos si se ha movido otros vamos a hacer una pausa seguimos hablando

Voz 16 18:57 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 10 19:08 Izquierda Iñaki Urrutia muy buenos días buenos días llame Izquierda Dani Mateo

Voz 17 19:13 estoy aquí es que la calle Desengaño estaba intentando sofocar bueno bien el cuerpo de la calle Desengaño perdóname me de pasar una cosa muy gracias al mundo

Voz 0460 19:22 con todo el mundo parado de repente llega un tío corriendo con estas pintas que lleva con una gorra de francotirador hicimos preguntar por favor dejadme subir que tengo prisa me meto en un ascensor encima Felipe González kilos de seguridad mirándome divos por el aspecto no me he dado cuenta de la situación lo siento luego que si me pasa

Voz 18 19:40 cosas con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 11 20:04 porque contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 7 20:13 la pena saber

Voz 10 20:14 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiene

Voz 21 20:18 pueda un artista una pista es que encadena luego si Kadima luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto de la Cadena SER

Voz 17 20:32 hoy pues ésta que está ausente de escuchando no la Cadena SER cadenaser punto de toda la vida de Dios

Voz 7 20:46 la pena ser se como tú quieras

Voz 17 20:50 mira cadenas el libro de poner lo volvió

Voz 22 21:00 hola tiene corbatas impermeables y con corta fríos son siete

Voz 10 21:04 es urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 23 21:11 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre a cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros punto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for punto es

Voz 24 21:26 a a la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 25 21:33 p

Voz 1727 21:43 te da atando hablar de políticas sin elevar la voz miren qué cosas en esta mañana de martes con Ignacio Ruiz Jarabo Joaquín Estefanía Lucía Méndez

Voz 7 21:51 con nuestro invitado con Borja Semper el presidente del PP de Guipúzcoa candidato popular al Ayuntamiento de San Sebastián a las elecciones municipales el veintiséis de mayo le había preguntado Señor Semper quién se ha movido eso usted no se ha movido porque no parece que el PP esté en el mismo sitio

Voz 0299 22:07 honestamente yo creo que si el Partido Popular es un partido con un amplio abanico ideológico que ha sido su preservación la preservar esa pluralidad ese arco ideológico que va desde los que se definen conservadores de derechas hasta que los que nos podemos identificar de otra manera más liberales au yo creo que ha sido clave de su éxito porque yo creo que en esa moderación y ese centro plural en ese centro derecha plural hay una mayoría social pero es que además responde a una actitud como decía antes yo creo que bueno tenemos que intentar convivir en la plaza pública quiénes somos diferentes quiénes pensamos de manera diferente desde la confrontación ideológica pero es desde la búsqueda del consenso desde las denuncias es cómo se permiten avanzar entiendo que este discurso pues habrá es un poco a poco que se dice no que parece que hay que ha que que que decir otras cosas pero es que yo siempre estables yo creo que el Partido Popular está en esto

Voz 7 23:02 pero era bien gráfica de contar lo veo un poco más hablar de moderación de consenso de ponernos de acuerdo respetar al contrario pensar que el adversario no es un enemigo fin todo eso efectivamente quiénes

Voz 0299 23:12 que yo he vivido vivo en una sociedad que vamos a cada por el enfrentamiento ir en una sociedad que se ha roto que ha vivido rota durante muchos años durante muchas décadas en la que pensar de una manera diferente pues perdonen por este presta pero este recordatorio pues que yo vivo en la sociedad en la que pensar de manera diferente a la tumba literalmente pero y si no te llevó a la tumba de hacía que se rompieron las relaciones personales es que no hubiera capacidad entendimiento y yo estoy vacunado de ese enfrentamiento de esa ruptura y me preocupa mucho que la pole en la política española se instaure este estilo y esta actitud a menudo

Voz 1727 23:48 lo dramático aprendizaje se Joaquín Estefanía

Voz 0958 23:51 hola buenos días señor Iber precisamente para para continuar con esta conversación el otro día un supongo que un amigo suyo José María Lassalle publicaba un artículo en el país en donde se preguntaban dónde esta el centro donde está el centro y esa es la pregunta que tengo que seguir preguntando leyó a usted

Voz 15 24:09 dónde está el centro hoy

Voz 0958 24:11 segundo Isi sigue siendo cierto aquello de que es en el centro donde se ganan las elecciones porque esto no es lo que estamos viendo en en en esta larguísima precampaña electoral en la que estamos no

Voz 0299 24:24 es cierto cuesta cuesta creer que el centro sea útil electoralmente si vemos lo que está sucediendo en Europa y que no creo que podamos mirar hacia otro lado porque al final lo que estamos viendo en España es también el eco de lo que antes estaba asociado en Europa pero podemos y a Estados Unidos también parece que eh lo que hablaba antes de la actualización de la política que no viene a ser más que dar respuestas muy simples a problemas muy complejo señalar como decía antes saber a culpables únicos de lo que está sucediendo es un recurso que parece que electoralmente está siendo está siendo útil en precisamente por eso es cuando hay que dar más la batalla cuando hay una batalla ideológica de fondo quedar miren el Partido Popular tiene unas posiciones meridianamente clara sobre muchos sobre muchos aspectos son públicas y notorias sabe donde está el Partido Popular y no tenemos la necesidad y no lo vamos a hacer de utilizar hipérbole es para para reafirmar nuestras posiciones pues para ver si ahora bien tú puedes tener una posición firme clara identificable ser consciente que la sociedad es plural y que cuando fundamental singularmente cuando gobiernan gobiernan por una pluralidad de Ciudadanos eso es lo que te lleva a modular tus posiciones au a buscar el entendimiento con el diferente que insisto es la única fórmula que tenemos para convivir en democracia para progresar social y económicamente sobre todo en un mundo cada vez más complejo en una Europa que se está transformando que tiene serias amenazas serias amenazas derivadas del populismo de quiénes vienen a romper los grandes consensos sobre los que hemos articulado nuestra convivencia y nuestras instituciones y esto hoy se llama Vox y antes de ayer se llamaba Podemos pero mañana se puede llamar de otra

Voz 1727 26:07 pues por aterrizara esta conversación algo muy concreto usted cree que el partido socialista el PSOE no es un partido constitucionalista como dice sus dirigentes nacionales bueno yo creo

Voz 0299 26:19 esas posiciones luego han sido han ido siendo matizadas Partido Socialista es un partido constitucional obviamente

Voz 1727 26:26 Ali porque es que sino sino estar delimitados el campo de juego es muy difícil Bush buscar acuerdos y se han escuchado cosas como ésta por ejemplo usted cree que el presidente del Gobierno miente cuando dice que ha roto la negociación sobre la autodeterminación con los dirigentes independentistas

Voz 0299 26:42 bueno yo creo que el presidente del Gobierno ha cometido un gravísimo error se ha disparado en el pie con una una gestión extraordinariamente torpe e IU profundamente equivocada para los intereses de España en esta su negociación en esta las conversaciones que ha tenido recientemente con los independentistas y yo no tengo tan claro que ésta no sea una vía que él quiera seguir explorando a futuro porque no ha renunciado a ella me parece perfectamente legítimo Por su parte tan legítimo como que otros estemos profundamente encontrarnos parezca un profundo error para los intereses generales de España para la estabilidad institucional de nuestro país

Voz 1727 27:18 no yo le preguntaba si cree que Pedro Sánchez ha negociado la autodeterminación

Voz 0299 27:24 no me me pues no no no no estado en esas conversaciones pero desde luego no nos ha dado garantías de que no está dispuesto a utilizar aunque sea con eufemismos una vía que transite hacia ese camino

Voz 1727 27:37 Ignacio Ruiz Jarabo si eh

Voz 15 27:40 la afición conocía la poesía se lo voy a decir con una cita del Quijote si la virtud la virtud están la templanza

Voz 7 27:48 como dijo Sancho Panza usted

Voz 15 27:51 ha sido señor Samper es virtuoso por tres es un ejemplo de de temple en su discurso en ahora bien ha dicho esto una cuestión es que el éxito del PP radica en la amplitud de su espectro ideológico no bueno cada vez menos cada vez menos él es la amplitud no porque efectivamente la han salido dos dos fugas importantes ya hablando de la última al que se ha referido usted que es la de Vox Jon Juaristi lo ha dicho de forma yo creo que muy preclara en una entrevista del periódico de de Lucía Méndez no cuando dijo que Vox era la derecha

Voz 0299 28:24 cabreada hombre yo

Voz 15 28:26 sumamos había un detalle mayor es la derecha del PP

Voz 0299 28:29 le cabreada

Voz 15 28:31 entonces lo todas las encuestas dan importantes resultados de esa Vox pero todos dicen también que con una distribución territorial muy desigual es decir que va haber territorio donde va a ser la bomba territorios donde va a ser prácticamente insignificante a mí me gustaría saber usted que conoce bien lógicamente Guipúzcoa ingerir el País Vasco

Voz 1850 28:52 pero con la mano al corazón

Voz 15 28:54 qué expectativas tiene Vox en el País Vasco y por tanto cuánto daño le puede hacer a su partido Vox en el País Vasco

Voz 0299 29:03 una cuestión previa de una afirmación que usted ha dicho muy rápidamente creo que también es difícil porque nos equivocaríamos generalizar ni hay cinco millones au cuatro tres de peligrosos comunista chavistas que votan a Podemos

Voz 15 29:16 ni ni hay cuatrocientos mil

Voz 0299 29:19 votantes de extrema de ultras en Andalucía ni los que pueda haber en las elecciones generales que voten a vos creo que es mucho más complejo y creo que las explicaciones son tienen otras muchas más aristas creo que hay un enfado que hay una preocupación en una parte de la población y de lo que se trata es de decirle a esa parte de la población que está enfadada el que buscar respuestas que esas respuestas no pueden ser un golpe encima de la mesa aún más enfado un país fuerte y España es fuerte institucional institucionalmente no no puede tener más radicalidad como respuesta con respeto Euskadi con respecto al País Vasco bueno tanto ciudadanos como vos hablando de dos realidades políticas nuevas relativamente nuevas tienen encaje difícil en el País Vasco por dos motivos fundamentales el primero de ellos es porque no creen en la formalidad nuestro Gobierno se sustenta en régimen foral que se concreta en que bueno régimen amplio de competencias entre Vizcaya Álava Guipúzcoa y no creen en el concierto económico que es seña de identidad del País Vasco y uno de los vínculos más sólidos que tenemos con el conjunto de España institucionalmente hablando quiero decir y además quién le va a dar lecciones al PP vasco de defensa de la libertad de ofrecer una alternativa si lo reconozco moderada sensata al nacionalismo pero una alternativa en el País Vasco que lo que representa el Partido Popular que lo cual no creo que vayan a tener un la una entrada electoral en en Euskadi pues notable obviamente va a ver un reflejo también de la ola en la que están subidos pero no me preocupa demasiado preocupando me no me preocupa demasiado porque yo creo que el populismo tendrá e futuro en España sí quiénes no lo somos se lo permitimos

Voz 1727 30:56 Lucía Lucía Mendez

Voz 7 30:58 sí señor Semper si usted

Voz 1850 31:02 ha analizado ya las causas por las que ustedes están perdiendo votos en favor de Vox algo han debido hacer mal supongo no lo sé igual tendrían que reflexionar sobre esto no

Voz 0299 31:15 bueno malo será el político que no reflexión que cada día cuando se levante cuando se acuesta yo ante el día la tarde pues un poquito también convendría recreo

Voz 7 31:22 voz alta es más difícil es que lo digamos altas es más difícil le preguntó a que todas las dudas

Voz 0299 31:28 le confieso que dudo mucho todos los días sobre muchos aspectos lo confieso que tengo innumerables dudas que intentó resolver y contrastando mi opinión o poniéndome crisis es a menudo esto probablemente tampoco tampoco sea muy popular decirlo hoy día pero que lo voy a hacer pero para

Voz 1850 31:43 para usted debe ser bueno mi creo yo que igual es más fácil que para otras personas puesto que la cúpula de concretamente el presidente de partido Vox has sido compañero suyo del Partido Popular del País Vasco y creo que

Voz 14 31:59 en fin creo que la

Voz 1850 32:01 las tesis digamos que sostenía antaño el ex ministro Mayor Oreja son las que se están imponiendo en este momento no tesis que ustedes el Partido Popular de ahora del País Vasco combatió

Voz 15 32:13 no se sabe créame que lucía que no sea exactamente a que a Kepa

Voz 0299 32:17 ese refiere mira mira yo no hombre yo creo que es que

Voz 7 32:21 sí

Voz 0299 32:22 el Partido Popular la el conjunto de la sociedad española y de la sociedad vasca en el País Vasco especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular hemos sufrido de una manera notable la intolerancia y el terrorismo en unos años oscuros unos años negros mejor dicho en los años en los que era complicado salir de casa porque no sabía si iba a volver y esto no pasaba por igual a socialistas y a populares no no creo que sea necesario entrar en más detalles hoy la sociedad vasca hoy Euskadi ha cambiado porque hay un hecho fundamental determinante y es que hemos sido capaces de derrotar al terrorismo de derrotar a ETA pero ahora queda una segunda parte obviamente queda una segunda parte que es pasar de la apología de la violencia y el terrorismo la apología de la democracia Éste es el gran reto que tenemos yo no se las tesis de otros yo le digo cuál es la tesis del Partido Popular que es la que a mí me interesa que no se manipulen escritor ya seis derrotas

Voz 1850 33:18 el Partido Popular son las que ahora están triunfando es lo que le pregunto

Voz 0299 33:23 bueno pues porque es muy fácil manipular la realidad

Voz 1727 33:27 a Semper yo lo veo muy solito eh yo lo veo muy solito si usted dice que está acompañado su partido pues me alegro pero lo veo y lo escucho muy solito pero que es el primer político del PP con Alfonso Alonso al que le oigo decir que lo de Vox es populismo esto nulo

Voz 7 33:44 así yo registrado si más grave son muchos mayoría

Voz 0299 33:48 yo creo que Pablo Casado intentando recomponer un espacio político de un escenario muy complicado y que lo va a conseguir de verdad honestamente con la misma honestidad que que el resto de la entrevista creo que esto va social

Voz 1727 33:59 yo le agradezco que haya estado esta mañana la Cadena SER suerte gracias buenos días

Voz 0299 34:02 muy muchas gracias buenos días

Voz 7 38:09 de hecho las ocho y treinta y ocho en Canarias y era Lozano buenos días qué tal buenos días Pepa seguimos en Hoy por hoy la secretaria de Estado de España global por muchos motivos se hay mucho de lo que hablar con Irene Lozano a mí me va a costar el usted porque cuando éramos niñas hacía muchos años muchos muchos años colaboramos en un programa de televisión española ella ha seguido vinculada además a los medios en esta casa hasta hace

Voz 0813 38:33 oye pues me ha dado un poquillo así cuando ha entrado en el estudio porque aquí hasta desde hasta hace dos días con Francino nuestro programa de filosofía que nos lo pasábamos muy

Voz 7 38:41 en La Ventana de Francino hasta hace dos días

Voz 1727 38:45 hoy es noticia en primer lugar porque es la mujer que le dio forma al un libro del presidente Pedro Sánchez que se presenta esta semana hay que se titula Manual de resistencia darle forma qué es exactamente escribirlo

Voz 0813 38:57 bueno él y yo estuvimos conversando muchas horas grabamos esas conversaciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro pero el autor del libro es el presidente quiero decir es su experiencia vital lo que se narra desde que se les dije secretario general por primera vez en dos mil catorce con con es verdad con idas y venidas a sus etapas anteriores en política pero es su experiencia es su análisis de la política lo que se cuenta es su visión de España son sus ideas políticas es decir el autor es él yo le he dado forma literaria pues porque me dedico profesionalmente a eso

Voz 1727 39:32 sí porque ya convirtió un libro un blog de Rosa Díez no efectivamente la elige con los elige

Voz 0813 39:38 pues pues no sé yo me veo yo yo fíjate me he hecho esa pregunta muchas veces también me voy metiendo en líos también dice el también contó en un libro la historia de Zaida Cantera cuando ella tuvo el valor personal de denunciar el acoso en el Ejército yo lo acompañé en denunciarlo políticamente no sea que en esa doble vocación mía que es escribir y la literatura y los libros y la política pues ahí me he encontrado muchas intersecciones sí son muy muy bonitas de Pozuelo

Voz 1727 40:05 suavidad ha hecho que este libro no se presente durante el mandato del presidente eso bueno de hecho se presentó durante el mandato porque sólo hay anuncio de disolución pero todavía el Gobierno está en plenitud de sus funciones a usted qué le parece que un presidente de Gobierno ya sé que se concibió antes pero que al final presente un libro estando en La Moncloa

Voz 0813 40:23 pues mire a mí yo soy consciente de que de que no se ha hecho antes pero es que pasan tantas cosas que no habían pasado antes que creo que no es un motivo para no hacerlo hay hay motivos objetivos por los cuales un presidente no pueda explicar sus ideas políticas digamos con cierta profundidad en cierto nivel osea yo también veo que a veces criticamos una cosa y la contraria no criticamos que los políticos que el debate superficial que tal cuando alguien trata con un libro hombre que todo el mundo entiende que es más sólido que es más sesudo de aportar a ese debate también se critica entonces a veces dices no podemos hacer nada no en la política todo se va crítica tenemos que hablar

Voz 7 41:01 los ejes de la campaña que como responsable de de España global de la imagen de marca de España está usted desarrollando junto a otros miembros del Gobierno pero pero la mesa ya porque como sé que esto se va a acumular todo el mundo quiere hablar Ignacio cuando quieras desde

Voz 15 41:16 tarea está hoy por tanto desde el Ministerio en el que se

Voz 7 41:19 ahora me imagino que de defenderla

Voz 15 41:22 la imagen de España ante el

Voz 0813 41:24 no

Voz 15 41:25 reiterado ataque de de puesto en estratégicamente por los independentistas seamos reto prioritario entiendo no según nos cuentan los medios de comunicación esa batalla o guerra no se está ganando no

Voz 0813 41:41 resulta preocupante bueno desde luego hay esa preocupación es un reto prioritario como usted dice pero sobre todo prioritario coyunturalmente la la reputación de España tiene muchísimos aspectos muchísimos uno de los que queremos defender como Gobierno es nuestra reputación democrática pero no sólo porque esté atacando internacionalmente desde el independentismo hoy desde el independentismo más radical sino porque creemos que la democracia española con su fortaleza y su madurez democrática es necesaria ahora mismo en el mundo es necesaria en Europa el europeísmo y la fortaleza de nuestra democracia es necesario en un momento en el que Europa también está atravesando momentos de crisis si tenemos hay unas elecciones europeas que van a poner a prueba las instituciones europeas un momento en el que el mutiló multa el paternalismo está retrocediendo liderazgos internacionales que han desaparecido cuando tenemos pendientes conversaciones globales cruciales por ejemplo sobre cambio climático sobre migraciones por decir dos en este momento que España nuestra reputación democrática nuestra fortaleza democrática sea reconocida internacionalmente es importante como estrategia de país mucho más allá de que haya que combatir el eso lo que el ministro Borrell llama con acierto o la segunda leyenda negra de España que se está difundiendo desde el independentismo pero eso no quiere decir que nuestro trabajo se limite sólo a eso

Voz 10 43:00 coyunturalmente es muy importante porque ahora está teniendo

Voz 0813 43:03 dar una intensificación de esa campaña con motivo del juicio pero estamos defendiendo la reputación de España por ejemplo históricamente no estamos defendiendo el papel por ejemplo que tuvo el exilio como legado reputacional importante en Méjico como legado intelectual de España por ejemplo no o el legado español en Estados Unidos estamos defendiendo nuestra reputación en términos deportivos pero no sólo porque tenemos grandes deportistas es decir la parte digamos espectáculo del deporte sino el modelo de gestión deportiva que lo están imitando en otros países es decir no me gustaría que se pensara que porque coincide la creación de esta Secretaria de Estado con un momento en el que coyunturalmente este asunto es importante se pensará que eso es lo único que que hacemos

Voz 7 43:47 Lucía se buenos días Irene buenos días donante pueda poner llamar de usted ya te espero que bien da sí que lo entienda todo el mundo hemos sido compañeras

Voz 1850 43:58 en este Guadiana de la de los últimos años de tu vida en que entras y sales de la política primero en UPyD luego en el PSOE básicamente vinculada mucho a la figura de Pedro Sánchez es verdad más que al propio partido y teniendo en cuenta que no te han dejado gestionar mucho la España global está en la que estabas porque se han disuelto fin semana disolver las Cortes no sé si tu intención es volver a la política con todas las consecuencias

Voz 7 44:26 o vas a volver a tu escuela de la filosofía y lo que hacías antes de asumir el cargo

Voz 1727 44:32 según una lista se eso es lo que que es

Voz 0813 44:35 eso es lo que yo creo que esa es la pregunta pues si te digo la verdad no lo sé ahora vais a decir ya no me lo creo no sé qué tal pero es que no hace falta que nos lo explique que el momento político es tan volátil en todos los sentidos pero desde hace unos cuantos años porque están cambiando las cosas y a mí el cambio en general me parece bien que yo cuando el presidente del Gobierno me propuso ocupar este cargo de la Secretaría de Estado de España global yo ya era consciente en ese momento de que podía durar un mes es decir que la sensación de que primero la legislatura estaba por la mitad y que podía no terminarse yo creo que lo hemos tenido todos los que hemos estado en cargos del Gobierno todo el tiempo entonces interioriza es esa incertidumbre no y además lo tienes que hacer como parte de de tu fortaleza mental para seguir haciendo tu trabajo es decir que esto puede durar puede puede durar un mes después yo sigo con mi con la empresa que que monté que es una escuela de filosofía práctica en efecto y sigo viviendo Mis libros sí y en fin colaborando con medios de comunicación los trabajos que hacía dando clase de como profesora de ética profesional o puedo hacer todo eso o puedo seguir en política pero como no lo voy a saber porque no sé cuánto va a durar esto pues lo que voy a hacer es vivir al día y creo además que es la mentalidad la que te te protege porque vivir en una incertidumbre constante sobre lo que va a pasar incluso a nivel personal y de los planes que haces con tu pareja con tus hijos familiares económicos etcétera pues tienes que asumirlo así porque es que sino no decir entonces entonces no entonces la la la respuesta es no lo sé no lo sé no han tomado ninguna decisión porque no ha llegado el momento

Voz 1850 46:15 es un buen libro el libro del presidente

Voz 0813 46:18 yo creo que eso yo creo que es un libro valiente yo desde luego los que estáis sentados en esta mesa es que le

Voz 7 46:24 yo creo que sí

Voz 0813 46:25 se lo tiene que leer mucha gente creo que es un libro en el que el presidente les habla a los lectores les habla a los lectores os ha no es un libro ni para politólogos ni para frikis de la política ni para periodistas ahí muy reconoce entrados es un libro para toda la ciudadanía porque es verdad que el presidente muchas veces ha tenido dificultades para ser conocido en lo que él es de verdad no yo creo que una de las de las grandes tragedias que le han ocurrido a Pedro Sánchez es que fue juzgado mucho antes de ser conocido o sea cuando él cuando no le conocía cuando llegó por primera vez a la secretaría general ya ya que de repente todo el mundo estaba contra el mucha gente estaba contra él no yo creo que es una de las personas que que ha sufrido más injustamente el desprestigio sin sin motivos no

Voz 1727 47:11 dentro de su propio partido dentro sí sí

Voz 0813 47:13 propios Vaquero en otros partidos

Voz 1727 47:16 PSOE a que PSOE crees que que van a votar los españoles el veintiocho de abril al PSOE que aceptaba un relator para mantener el diálogo con el independentismo catalán en el que puso el grito en el cielo por el relator es que

Voz 0813 47:29 yo tengo la sensación de que esa dicotomía ya no es muy real fíjate Pepa tengo la sensación es yo no pertenezco al partido Dios me libre de meterme en en en en Honduras orgánicas pero aquí la realidad es que hubo unas primarias en las que se votó masivamente a Pedro Sánchez los militantes eligieron directamente al a su secretario general de manera masiva y le dieron una legitimidad absoluta después hay figuras históricas del PSOE que desde luego tienen mucha importancia mucho peso pero que en un momento crítico del PSOE pues pues no acertaron digamos no no sea demostraron que no estaban del todo conectadas con la con la militancia entonces el PSOE este sus militantes es que pues como deberían ser todos los partidos los militantes decidieron en su momento elegir a Pedro Sánchez cuando se les vuelve a preguntar pues volverán a decidir lo que se pero es que yo creo que hay ese partido de los militantes que se pronunciaron con toda claridad

Voz 15 48:31 sí muy breve no pudo dejar de evitar la pregunta secretaria Estado hay algún capítulo o parte un capítulo del libro en el que Pedro Sánchez nos traslada reflexiones generadas en su etapa vinculada al Club Estudiantes de baloncesto ya soy de Ramiro de Maeztu reflexión

Voz 0813 48:49 sí bueno pero él era muy joven para para de reflexión sí que se menciona así que se menciona esa etapa hay sobre todo más bien lo que el presidente Saca saca de esa etapa es una digamos unos valores no asociados a al al trabajo en equipo A ese tipo de cosas esfuerzo colectivo pero yo me acompaña me da un poco de pudor porque es que es que yo creo que el libro tiene que hablar el presidente que ha hecho es lo presentaron jueves te

Voz 1727 49:16 de la palabra enseguida Joaquín pero otras cositas mías una pensó dimitir después de comprar el pues es una violación