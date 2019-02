Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 a esta hora se debe reanudar el juicio del proceso independentista con la declaración de Jordi Turull exconseller de Presidencia para el que la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel se le acusa de organizar la logística del referéndum ilegal del uno de octubre el tribunal pretende además que todos los acusados terminen de declarar esta misma semana

Voz 0055 00:26 vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas adelante a punto de empezar

Voz 2 00:29 si no hay cambios contestará a todas las acusaciones fiscal

Voz 0055 00:32 la Abogacía del Estado pero no a la acusación popular al partido ultraderechista Vox la Fiscalía pide dieciséis años de cárcel para él le acusa de poner en marcha y financiar los puntos esenciales de la logística del referéndum ilegal del uno de octubre el censo universal el recuento de votos los carteles y las campañas de publicidad en total más de setecientos mil euros de dinero público gastados o comprometidos si a tiempo hoy declarará también el conseller de Exteriores Raül Romeva acusado de internacionalizar el pluses también con dinero de las arcas públicas catalanas por cierto Pepa que hemos sabido que el Tribunal Supremo pisa el acelerador tiene intención de que todas las todos los acusados terminen esta semana si es necesario nos vamos al sábado y que la semana que viene empiecen los más de quinientos testigos arrancando con el parlamentario de Esquerra Joan Tardà que Mariano Rajoy declare ya el martes que viene

Voz 0228 01:25 críticas con Vox dentro del Partido Popular reconoce que la entrada de la formación de extrema derecha en el debate político incrementa el populismo pero defiende que el PP intente dialogar con quienes tienen distintas

Voz 0299 01:35 además tú puedes tener una posición firme clara identificable ser consciente que la sociedad es plural y que cuando se fundamental los singularmente cuando gobiernan gobiernan por una pluralidad de ciudadanos eso es lo que te lleva a modular su exposición eso a buscar el entendimiento con el diferente que insisto es la única fórmula que tenemos para convivir en democracia para progresar social y económicamente esto hoy se llama Vox ya antes de ayer se llamaba Podemos pero mañana se puede llamar de otra manera

Voz 0228 02:03 más cosas el conseller de Interior de la Generalitat acaba de destacar en La Ser en Cataluña que haya coincidido en el tiempo

Voz 2 02:08 por el no de los independentistas a los presupuestos

Voz 0228 02:11 generales con que el Gobierno haya negado el permiso para que Quim Torra viaje con escolta Bruselas el Ministerio del Interior ha argumentado que no hay motivo por el que Torra tenga que salir de España escoltado y Miquel book marca esta coincidencia pero no quiere establecer una relación causa efecto

Voz 0931 02:25 graderío de personal que no me gustaría pensar que tiene causa efecto porque significaría que alguien antepone los intereses políticos a la seguridad de representantes escogidos democráticamente eso sería un disparate pero sí que es verdad que ese cambio de criterio pues ha pasado esta semana

Voz 0228 02:42 vamos que el aeropuerto de Roma Ciampino el segundo de más importancia de la capital italiana que utilizan sobre todo las compañías de bajo coste ha sido cerrada al público a primera hora debido a un incendio en su terminal de momento no han dado más detalles sobre el origen del fuego los pasajeros han sido ya evacuados no hay que lamentar daños personales llegamos a las diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0393 03:29 buenos días hoy ya sabemos a qué se refería Barbero cuando afirmaba que la dimisión de la cúpula de bomberos respondía a intereses espurios personales el concejal de Seguridad asegura que el director general de Emergencias destituido Ignacio Becerril pidió una reestructuración de la cúpula de bomberos con dos nuevos altos cargo que iban a cobrar más de cien mil euros al año

Voz 5 03:44 pedales del servicio obviamente te venden la reestructuración como modernización sobrecarga de puestos claves cuando es ajena agendas personales y ocultas de dos o tres personas que están detrás

Voz 0393 03:57 todos los grupos políticos incluido el Partido Socialista han pedido ya a Manuela Carmena que cese al delegado de seguridad

Voz 6 04:03 su gestión con duras palabras en esta comisión en la

Voz 0393 04:06 que también están un grupo de bomberos que desde el público le han acusado de mentir

Voz 1434 04:10 la Policía Nacional ha detenido en Madrid a cinco aluniceros y se ha incautado de medio millón de euros los arrestados están acusados de varios robos dos de ellos en tiendas de lujo de la Milla de Oro de la capital Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 04:21 en uno de estos alunizajes Cristina ese intento incluso atropellar a un agente de policía que había acudido al a evitar este robo el funcionario tuvo incluso que abrir fuego con su arma reglamentaria en esta operación la Policía Nacional ha logrado recuperar como tú decías medio millón de euros en efectivo desde junio pasado cuando fueron detectados los aluniceros habían logrado sustraer trece vehículos de alta gama

Voz 1434 04:42 este martes comienza el periodo de recogida de avales para quienes se quieran presentará a las primarias del PSOE para elegir candidato en la capital esta misma tarde se va a presentar oficialmente el ex consejero Manuel D

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:40 dos minutos una hora menos en Canarias las expectativas las relaciones el trabajo las elecciones generales aparcar en el centro el día a día es en fin un cúmulo de expectativas la diferencia entre lo que soñamos ser y lo que realmente somos es lo que se acumula en los pliegues de la piel informa las arrugas

Voz 10 06:00 las expectativas de los quince años quince dieciséis de hubieran preguntado ustedes cómo iba a ser subida futura que hubieran respondido

Voz 1995 06:10 verán hace unos días conocimos una encuesta realizada en el Reino Unido adolescentes británicos de entre trece y diecinueve años en ella daban algunos datos interesantes la mayoría los encuestados recuerden que tienen entre trece y diecinueve esperaban ganar ochenta mil euros anuales al llegar a los treinta ochenta mil castañas a los treinta y tres veces más de lo que actualmente ganan de media los que ahora tienen esa edad además la mitad esperaba llegar a la treintena trabajando la ocupación de sus sueños tener casa al margen de sus padres un veintiuno por ciento Sevilla incluso dirigiendo su propia empresa empresa también se acuesta de manera más pormenorizada apuntaba que hasta un cuarenta por ciento de esos jóvenes Sevilla casado o casada y con hijos a propósito esa encuesta queremos hablar de las expectativas como las valoramos como los define como las gestionamos Patricia Ramírez Beouf leer es experta en psicología clínica de la salud especial además especializada en el campo el deporte Patricia buenos días Patricia buenos días hola buenos días

Voz 9 07:19 como un cañón Patricia pero cuando entraron tras cómo cómo

Voz 1995 07:24 de qué le parece las expectativas que se exceden de de ese de esa encuesta a la que más llama la atención a el dinero pero usted qué le parece

Voz 1681 07:30 sí bueno a mí me hay parte de ellas que me gusta porque ve una mentalidad emprendedora gente que tiene claro que empieza a creer en que es importantísimo dedicarte a nivel profesional aquello que te apasiona pues como un índice de bienestar psicológico y físico en en en tu vida no es salud mental me llama la atención lo del tema económico eh porque yo creo que las expectativas siempre tienen que estar montadas o definidas en función de aquello que nosotros podemos hacer pero no del resultado sea tu puedes dedicarte a una profesión que te guste apasionante trabajar tener valores pero el resultado que es que te contraten o tener una un salario que llegue esas ochenta mil euros pues no no depende de nosotros pero Amin Un príncipe me gusta que la gente piense en grande

Voz 1995 08:12 pero a ver qué les han preguntado saquen dicho cuánto crees que vas a ganar a los treinta

Voz 9 08:17 sí sí han dicho

Voz 1995 08:19 ya que tengo que nada que me pregunta claro

Voz 1681 08:21 Quito de de de la parte esta materialista de pensar en cuánto voy a ganar Amine preguntas en yo creo que la respuesta correcta sería pues pues eso ya verá en un principio voy a dedicarme a lo que me apasiona voy a invertir e esfuerzo trabajo disciplina en voy a tratar de ilusionar me de ser un buen compañero y luego pues económicamente lo que llegue

Voz 1995 08:40 bueno depende de llama a escuchar un corte sonido de un personaje muy conocido en España vamos a escuchar al rubios hace unos meses el rubio recuerden es el youtuber más famoso de este país tiene treinta y tantos millones de casi casi España entera sigue al rubios en las redes sociales esto es lo que decía hace unos meses por

Voz 9 09:02 la de intentar y los nervios de intentar ser como la mejor versión de mí el cien por cien de las veces que estén cámaras así

Voz 11 09:14 yo estoy decirte aún sentido pero yo me entiendo

Voz 1995 09:18 se retiraba por la ansiedad por lo que se espera de él y estuvo seis meses sin sin lanzar vídeos en Youtube sería entonces la ansiedad el reverso de la expectativa

Voz 1681 09:27 claro cuando tú tienes unas expectativas muy altas y de repente te conviertes en el foco de atención de millones de personas y tiene la sensación de que tienes que estar continuamente estando a la altura de lo que esa gente espera de ti y no de lo que tú espera de ti sino de lo que los demás esperamos de Ci pues al final te genera un nivel de ansiedad Altísimo te genera frustración y al final pues uno termina por tomar esa decisión con tal de no seguir sufriendo

Voz 1995 09:49 pero que esta pregunta Tom Tom calen buenos goles

Voz 12 09:52 buenas habría que hacérsela no no no a los

Voz 1995 09:55 jóvenes entre trece y diecinueve años como el Reino Unido habría preguntarle a la gente de cincuenta tufo tanto esperas ganar se a los sesenta deberíamos renovar esa pregunta una pregunta Oye

Voz 2 10:06 ha cumplido otro expectativas este danés interesante hasta qué punto es pequeña

Voz 1681 10:11 este este punto muy importante tú sabes que solemos confiar más en el futuro que en el yo presente sea la gente cree que dentro de tres meses era capaz de hacer cosas que hoy se plantea y que no es capaz y resulta que hoy a día diecinueve de febrero no somos el futuro de hace un mes y no hemos hecho nada de lo que nos planteamos hace un mes saque dejemos de confiar en aquello que vamos a hacer en el futuro y empecemos a pensar que el momento perfecto es este y ahora ahora tenemos que empezar a trabajar a

Voz 1995 10:37 ahora mismo concretamente ahora mismo en el Tribunal Supremo comienza la segunda semana tienes que perderán su segundo Patricia pero como la expectativa acaba de comenzar la segunda semana de juicio el pluses y Alberto Pozas muy buenos días

Voz 0055 10:51 qué tal Toni muy buenos días acaba de empezar Jordi Turull se juega dieciséis años de cárcel que le pide la Fiscalía está haciéndolo interrogatorio el fiscal Jaime Moreno el mismo que interrogó hace unos años a Francesc Homs por la consulta del 9N es el mismo que hace unas semanas defendió mantener la condena del ex president Artur Mas por la misma consulta soberanista en estos momentos le preguntan a Jordi Turull al exconseller de Presidencia Si entró en el Google de Carles Puigdemont después de una purga después de una prueba de altos cargos que no estaban conformes con convocar un referéndum lo escuchamos en directo

Voz 13 11:22 de todas maneras de todas maneras señor fiscal como usted sabe va a comparecer como tres Timor como testigo en esta sala lo contestará Iyad mucho mejor que yo entre todo caso porque le afecta a ella no me afecta a mí

Voz 1995 11:34 sonido en directo del Tribunal Supremo Alberto una cuestión que a diferencia yunquera si tiene previsto contar

Voz 0055 11:39 para todas las partes se lo acaba de anunciar hace apenas unos minutos va a contestar a su abogado por supuesto va a contestar a la Fiscalía a la Abogacía del Estado no va a contestar a la acusación popular que encarna el partido ultraderechista Vox esto significa que la declaración pues va ir va para largo porque muchas acusaciones pesan sobre este hombre organizar la logística del referéndum financiarlo con más de setecientos mil euros públicos así que vamos a estar un rato escuchando el ex conseller de Presidencia sea conquistará a casi todas las partes sí aparte de todos ahora mismo está que la Fiscalía después a la Abogacía del Estado después su propia defensa y luego si hay defensas de otros de los otros once acusados que quieren contestar pues también también también contestar sus preguntas

Voz 1995 12:18 bueno pues esta es la última hora gracias Alberto Pozas cualquier novedad línea permanentemente abierta esa es la última hora digo desde el Tribunal Supremo en nosotros hoy en Hoy por hoy hablamos de la expectativa de esta encuesta llamativa ganar ochenta mil euros a los treinta años es es lo que han respondido jóvenes entre trece diecinueve al ser preguntado Fresnes es más lo que ganan los detectan eso ahora mismo así que eso es espectador vamos a hablar de de las expectativas de las suyas y de las nuestras y también las de Rosa Márquez buenos días

Voz 2 12:49 para qué tal va la mañana no hay dos casas

Voz 1995 15:32 Liga salgamos ya a Nacho Carretero ya Gonzo dos cronistas de la realidad que por difícil que resulte siempre cumplen con las expectativas que genera lo de Turull casi siempre casi todas las partes Nacho Carretero muy buenos días buenos días esto es verdad salvo salvo alguna cosa

Voz 16 15:53 Gonzo muy muy buenos días

Voz 1995 15:56 muy buenos días la mayoría mayor parte del beneficio del manifiesto tenía veracidad mimética también estamos dando con con Patricia Ramírez sigues ahí Patricia verdad aquí seguimos dando que estas de esas expectativas qué expectativas que que se cifran ya económicamente en esa encuesta en el Reino Unido jóvenes de trece quince diecisiete años que esperan ganar ochenta mil euros cuando tengan treinta

Voz 9 16:23 yo quiero decir algo

Voz 4 16:26 hemos venido ahora mismo

Voz 1 16:28 dale recuerdo cuando empecé a trabajar empecé a trabajar con veintiuno si veintiún años más o menos en Coruña yo vivía con mis padres empiezas a trabajar te empiezan a pagar un dinero que nunca visto en la vida que no es mucho pero que bueno que viene con tus padres con veintiún años como Coruña pues yo iba sobrado tus colegas aún no trabajan en fin entonces empiezas a hacer proyecciones mentales de oye pues sí con veintiún años en mi primer trabajo ya me va así de bien cuando tenga treinta yo me he visualizado pero con mi casa con mi coche con mi sueldo tenía muy claro que era una progresión natural y que no se iba a interrumpir que si empezabas así pues y además el entorno porque era aquella España pre crisis donde parecía que el dinero salía de un grifo y donde no hay

Voz 2 17:13 yo no creo que nunca exacto pues de lo hace

Voz 1 17:16 también creer te hace creer que adelante y sigues así la tratada y luego llegó la crisis llegó la crisis y fue como el castillo de naipes que que siguen abajo en mi caso no hubo demasiada frustración de expectativas y tal porque tampoco era lo que yo perseguía pero me pongo en la piel de alguien que persigue

Voz 2 17:35 por eso el objetivo de tener dinero incumplir

Voz 1 17:37 sueños en forma de casa coche etcétera imagino que la frustración nave habrá sido grande porque nos lo habían prometido sin ningún género de dudas no lo prometieron la nuestra generación

Voz 12 17:46 no sólo te lo prometido sino que casi que te inculcan ciertas cosas como las que tener un piso en propiedad yo recuerdo que cuando mi sueldo empezó empezó a tener cuatro cifras es decir pasaba de los mil euros gente que me quiere bien entorno el el Consejo era mete ya en un pis

Voz 1 18:03 a ver

Voz 12 18:04 la verdad que la en la época de la vida para tener expectativas es precisamente la de estos encuestados trece catorce quince dieciséis años

Voz 2 18:11 con respecto a extraer luego ya las

Voz 12 18:13 demostrando que no es tan fácil yo respecta expectativas así como tú recuerdas tu primer sólo recuerdo la primera vez que fui que me llamaron para apadrinar una promoción de periodismo la primera pregunta que me hicieron el turno de ruegos y preguntas

Voz 6 18:27 primera pregunta un estudiante fue cuál fue tu cuánto cuánto dinero ganas

Voz 12 18:31 pero un chaval que es estaba licenciando que estaba en la celebración de haber superado la carrera cuando tuvo un periodista delante lo primero que pudo preguntar es cuánto dinero ganas recuerdo que le dije mira te voy a contestar cuanto fue mi primer sueldo fueron sesenta mil pesetas trescientos sesenta euros no vivía en casa y claro ahí la expectativa era la de mejorar si coges ese trabajo porque piensa que siempre vas a mejorar lo que había mucho a los jóvenes es que ese primer trabajo muchas veces es rechaza porque la expectativa no está en lo que va a tener con treinta o treinta y cinco años sino que ya tu primer trabajo te tiene que dar cierta independencia económica hay permitir cierto tipo de de lujos me llama mucho la atención escuchar en entorno a gente de nuestra profesión de la comunicación cuando te pido

Voz 6 19:16 consejo dicen unos que me llamaron para este trabajo pero me pagaban muy poco tenía que

Voz 12 19:20 trabajar muchas horas que la expectativa tiene que ser una vez que tú sepas cuánto puedes dar o a dónde puedes llegar en en tu propia males pero con trece años me parece normal

Voz 1995 19:30 tenemos expectativas ante la verdad es que vas a ganar ochenta

Voz 2 19:32 el no veo tengo mira

Voz 1681 19:35 interrumpir mira yo creo que el problema no está en tener unas altas expectativas yo creo que soñar en grande bueno yo creo que lo importante es preparar a esta juventud para que si en algún momento se tienen que meter el batacazo sepan desarrollar su capacidad de resiliencia

Voz 2 19:48 sea tú puedes trabajar e invertir esfuerzo para

Voz 1681 19:50 conseguir ese salarios y esas fume te lo tienes que tener en la cabeza a pesar de que hay investigaciones que dicen que la gente que se orienta hacia el tema económico eh lo consigue menos que aquella

Voz 1434 20:00 este que se orienta a disfrutar de su profesión pero

Voz 1681 20:02 para mí lo importante es que esa gente joven cuando no alcance eso sino lo alcanza desarrolle esa capacidad para reinventarse para buscar soluciones para ACB para saber aceptar esa otra parte de la vida para seguir esforzándose por seguir consiguiendo sueños osea que eso no llegue a tener tal nivel de frustración que lo bloquee digan bueno pues esto no lo conseguidos que ya no valía para nada porque esa capacidad de resiliencia hay devolverá levantarnos a pesar de que nuestras expectativas se frustran es lo que no va a dar capacidad para volverá a poder disfrutar de un trabajo hoy de la vida

Voz 1995 20:33 pero estas expectativas Patricia no solamente parten de nosotros sino también de los modelos de sociedad de los que dimos no sé no sé hasta qué punto

Voz 6 20:42 exacto

Voz 1995 20:43 a las redes sociales a chavales conduciendo un Lamborghini o disfrutando de una semana en las Bahamas exacto eso me genera mi una necesidad de él es crear otras expectativas que eso

Voz 1681 20:54 pero mira Toni lo lo que en las redes sociales no lo podemos controlar porque hay cuatro cinco que ganan mucho dinero seguramente youtubers que que que transmite no dan visibilidad a ese modo de vida pero los padres sí que tenemos la obligación de educar en valores explicarle un poco que hay una relación directa

Voz 2 21:10 casi siempre no siempre pero hay una relación directa

Voz 1681 21:12 entre el esfuerzo tu formación tu experiencia tu compañerismo y muchos otros valores en la vida que nos permitirán llevar una vida digna una vida digna y una vida plena y que eso que están viendo las redes es un escaparate

Voz 2 21:23 pues como nosotros podríamos ver antes a los artista dejó

Voz 1681 21:25 Likud no que habrá los artistas pues han convertido en esta gente aunque igual bueno pues por otra vía pero los padres los maestros los entrenadores tenemos que inculcar una serie de valores que les hagan ver cuál es la realidad porque esa es una realidad muy pequeña pero no es la realidad

Voz 1995 21:41 claro es pequeña pero es la que

Voz 1 21:43 claro yo entiendo que las expectativas Si estamos hablando expectativas de todo

Voz 2 21:47 tipo lo que la cabeza nos lleva a pensar en expectativas

Voz 1 21:49 cómicas siempre ponemos el mismo ejemplo de pues yo me veía casa coche ya veo tal is y me se me frustra eso pues me vengo abajo pero claro no todo el mundo se mueve por eso porque soy entiendo que como yo por muchísima gente entonces la frustración pues es distinto en mi caso las expectativas rotas derrumbadas con la crisis etcétera me sirvieron de motor de motor para seguir peleando por por intentar conseguir el disfrutar el vivir de mi trabajo entiendo ustedes

Voz 1681 22:20 ciencia y luego que creo que

Voz 12 22:22 el dinero ha definido ya como la unidad de medida de de las expectativas es decir más pira son buen trabajo aspira a tener una familia lo que sea pero siempre a la hora de cuantificar lo lo cuantifica en en dinero creo que mucho más en los jóvenes de hoy en día que vive en una sociedad mucho más marcada por lo que puedes tener o lo que no puede extender

Voz 6 22:42 luego creo que ellos

Voz 12 22:43 el problema es que también se ve en los jóvenes por ejemplo con panorama que hay nuestro país que es la falta de expectativas como a muchos eh lo que ya les ronda por la cabeza es que a veces no merece tanto la pena esforzarse porque no van a encontrar una recompensa o con buen trabajo o como volvemos a lo mismo o con un buen salario no

Voz 1995 23:03 esa o porque esa recompensa buzo tampoco provocada Felicia escuchamos hace unos minutos a rubios pero tenemos muchos más ejemplos eh Alfred que el año pasado ha representado a España

Voz 17 23:13 en Eurovisión y la verdad es que el porqué de ese ataque de pánico de la depresión a la entidad fue que iba tan a tope con con Mi vida con todos

Voz 2 23:24 proyectos con todo no descansaba que al final pues eso me pasó factura asilo

Voz 1995 23:29 que encontramos son modelos e la búsqueda de esa de ese poderío económico es que el que dé éxito dinero

Voz 1 23:36 ejemplos muy vocacionales nadie entiende las expectativas también chavales somos unos privilegiados los que podemos dedicarnos a lo que vocacional mente queremos bueno chavales que empiezan a trabajar muy muy jóvenes en lo que pueden y con un salario muy bajo su expectativas no pasarlo mal y que no se les estropee sus sus horizontes económicos

Voz 12 23:55 el en la época del boom urbanístico lo vimos aquí en España como muchos jóvenes daban por cubiertas sus expectativas cuando con diecisiete dieciocho años tenían sueldos de ABC superaban los dos mil euros en el sector de la construcción es decir a esa edad la expectativa era poder tener un buen coche poder viajar lo que me dé la gana fuerza o poder elegir no el elegir una profesión de futuro de hecho fue una de de las de los síntomas de la crisis cuando muchos jóvenes se quedan sin trabajo y habían dejado los estudios decir que muchas veces si el dinero lo marca todo

Voz 2 24:28 desde el problema expectativa por eso es lo que tú decía antes las expectación porque son materialistas porque es que a mí me acuerdo me expectativas de pequeño eran poco o como decía Jack London en el resto del hombre es vivir no suele existir a lo mejor me ha pasado un poco debían mucho pero por otro lado todo eso sí mide en una forma material por fin de su calidad de vida eso es expectativas pueden cumplirse con más facilidad que gana ochenta años simplemente por el propio esfuerzo

Voz 12 24:58 Patricia yo creo que estamos amparan otra dinámica no

Voz 1681 25:01 yo creo que ahora sabemos que para tener una vida plena hace falta vivir una vida coherente con nuestra escala de valores y esta gente pues que ha sido tan reconocida como el rubio usó el cantante que de repente pues te llega esa fama ese reconocimiento que no tienes tiempo ni de pensar ni de sentarte ni de meditar cinco minutos al final terminas por perder esa parte el autoconocimiento saber dónde quieres ir quién eres qué te falta yo creo que tenemos que dar en una sociedad para que aprenda a vivir esa vida plena pero desde el auto conocimiento desde desde encontrar ese sentido que cada uno tiene que encontrar en su vida si eso al final trae un reconocimiento económico que seguramente va traernos en qué medida pues seguramente tendremos gente con menos ansiedad con menos frustración gente mucho más solidaria gente mucho más compañera a gente que disfruta que igual va con menos prisas que igual grita menos gente más respetuosa para mí el el la base está en buscar esa plenitud pero desde dentro hacia fuera no no de no de lo que recojo de fuera para sentirme bien

Voz 1995 25:57 pero eso sería de una sociedad con redes social hacia SIP educación pero es imposible

Voz 1681 26:04 yo no sé si porque la educación parte del colegio parte era familia parte del deporte

Voz 1995 26:09 parte del entorno Patricia de yo

Voz 1681 26:11 pero pero porque que llevamos la responsabilidad El padre total

Voz 1995 26:14 no que cuando vino todo influye

Voz 1681 26:17 mucho en el grupo de igual esto forma muchísimo pero cuando tú educa desde la cuna porque a un adolescente no lo puedes educar con quince años al adolescente tienes que educarlos en la cuna el adolescente sale de la cuna y cuando tú vas dando ese tipo de mensajes seguramente va a calar mucho más que sino nos esforzamos en hacerlo no entonces para mí el tener a las expectativas es genial que cuanto más alto piense uno siempre que que tu talento te lo permita o tu situación tu valores perfecto pero que también queremos a la gente para saber gestionar ese fracaso porque en estos caso del rubio si el cantante yo creo que hay una parte fracaso no fracaso económico pero sí fracaso de la persona con pues pues con la valoración con la autoestima con la sensación de ser un fraude porque esta gente muchas veces tiene el síndrome del impostor que es esa sensación de que en algún momento alguien se dará cuenta que yo soy un fraude porque ni siquiera ellos ven tan buenos como el agente los reconoce y claro ahí tenemos una bomba emocional difícil de difícil de gestionar el tema de la ansiedad algo muy complicado no bloquea completamente

Voz 1995 27:15 he pensado que tal y como lo plantea sería bueno que se presentarán a las elecciones esta gente ciudadanía

Voz 9 27:20 encajan encajarían en el el perfil

Voz 1 27:25 a ello colorea las elecciones nunca terminan de reconoce

Voz 1995 27:27 me recordó

Voz 1681 27:30 política y hasta que ahí no haya gente de bien de bien de bien lo sepa dónde vamos

Voz 1995 27:35 Patricia muchísimas gracias para dedicarnos esta roto para analizar un tema

Voz 12 27:38 vamos a otras tan interesante como el de las expectativas

Voz 1995 27:41 la expectativa de toda esa gente joven a lo que conforme nuestra realidad dentro de muy pocos años Patricia muchísimas gracias seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 34:16 Nacho Carretero y con Gonzo hablamos de las expectativas de los de los jóvenes pero de James cuando dejamos de ser jóvenes como cuando madura cuando sería para vosotros al punto donde ya tienes la responsabilidad suficiente como para tomar decisiones importantes en Pratibha esto entorno nuestro

Voz 1 34:37 acaso la semana pasada no yo creo que lo de la mayor yo tengo expectativas que va a pasar dentro de la mayoría de las hubo que acordar una edad pero desde luego hay chavales que hubo en dieciocho años son críos auténticos y otros que porque con dieciséis de tener una madurez mayor que otros que con veintí pico gays es un acuerdo de decir bueno los dieciocho pero no no significa nada ya sé porque me lo preguntas

Voz 1995 35:04 sí porque ayer The Daily Telegraph provocador artículo que proponía que dado que los jóvenes en la actualidad no suelen tener casa propia ni trabajo independencia económica puesto que además los neurocientíficos coinciden en que la adolescencia no termina hasta los veinticinco años proponen tanto en ese artículo que los jóvenes no voten hasta por lo menos los veintiún años no participar en nuestro sistema democrático hasta los veintiuno tiene para disentir argumenta Gonzo

Voz 1 35:38 me parece que es un

Voz 12 35:40 es un argumento que lo puedes manejar a tu antojo es decir si quieres encontrar justificaciones para asegurar que la mayoría de edad están los dieciocho también las bases también lo vas a encontrar es cierto que en la vida de un joven de dieciocho años de hoy no tiene mucho que ver con uno de hace veinte veinticinco años pues puedes ser ahora que eso signifique que sean más o menos inmaduros yo ay no me atrevería a meterme y que hay países como Estados Unidos donde sigue para la mayoría de actividades te piden los veintiún años el juego el alcohol pero sin embargo para conducir con dieciséis ya lo puedes hacer es decir no o la vida Vietnam para poder ir a la guerra es decir la madurez no te llega igual para todas los aspectos de la vida y en ese sentido yo prefiero incluir que no excluir el chaval de dieciocho años en nuestro país muchos de ellos tienen que decidir así se van de casa sino qué tipo de universidad se quieren encontrar me parece que tienen todo el derecho del mundo a expresar qué es lo que quieren para sus dieciocho diecinueve veinte veintiún años en en unas urnas en esto

Voz 1995 36:42 dañan por lo menos hay una corriente hace ya algún tiempo leíamos también en Radio Times una corriente totalmente partidario de lo contrario es decir lejos de subir la edad a los XXI bajarla a los dieciséis defendía que ejemplos como el de los estudiantes en Parla seguro que recuerdan ustedes aquellos manifestantes contra el control la política de armas Estados Unidos sin merecían el voto

Voz 2 37:07 Ellos dicen que un bueno con un arma puede detener a un malo con un arma

Voz 1434 37:10 nosotros decimos que eso es mentira ellos dicen que las armas de fuego no son más que herramientas como los cuchillos y tan peligrosas como los coches nosotros decimos que eso es mentira si el presidente quiere venir aquí decirme que esto ha sido una tragedia terrible que no tendría que haberse ustedes

Voz 1995 37:22 la voz de una chica de la diecisiete años llamada Emma González

Voz 4 37:25 Brooks recuerdan pulcro aquel asunto nefasto de la chica que que

Voz 1995 37:29 el pelo rapado vamos hablar de esto con Jorge Galindo es sociólogo y analista político en en economía política reformas estructurales y elecciones Jorge te eso sí que es Courier expectativas va la marcha Jorge Galindo buenos días

Voz 6 37:45 buenos días qué tal placer Perotti

Voz 1995 37:47 esa es la edad justa dieciséis veintiuno o hay que hacer un examen previa

Voz 6 37:51 no pues es que yo creo que estoy muy gordo con Gonza al final sí que si decidimos a quién damos ya que quitamos derechos en función de lo que nos conviene a nosotros por no

Voz 1995 37:59 es lógico pues entramos en una

Voz 6 38:01 dinámica en la cual pues podemos dedicarnos a dar va a quitar en función del criterio que a nosotros nos parezca que va a crear un mundo un resultado electoral o un país que nos guste más a nosotros yo creo que los derechos no se deben dar ni quitar en función de esas razones sino haciendo otras razones entonces pues no sé por ejemplo me parece que es mejor tener este debate au más o más instructivo en términos de bueno quién está asumiendo ciertos deberes con respecto a la sociedad pues quizás también tiene derecho para decidir ciertas cosas por ejemplo en muchos países de la antigua Yugoslavia en Bosnia Herzegovina en Eslovenia en creo graben Serbia la gente dieciséis diecisiete años puede votar sí trabaja es estás cotizando tú vas a otro no digo que me parece

Voz 1995 38:49 me entregó que sabe que el portero porque hay otra corriente estos empezaron a hablar fuerte después el Brexit que dice que a partir de los sesenta y cinco años utilizándose por ejemplo donde ya no trabajas donde ya estás jubilado pierdes tu derecho al voto

Voz 6 39:04 hombre lo que pasa es que desde ese punto de vista eh quiere decir la gente además ese sesenta y cinco años siga participando en la toma de decisiones y sigue recibiendo fondos

Voz 1995 39:15 el atrapan el sistema no es dependiente

Voz 6 39:17 necesariamente de hecho el problema el argumento para mí no está con la gente de más de sesenta y cinco sino con la gente digamos más de ochenta y cinco noventa años porque si desarrollamos este argumento de bueno estás contribuían a la sociedad participase en el debate público estás en una posición formada hay demás bueno no lo estás o tienes poca madurez mucha madurez entonces qué hacemos con la gente mandos en d5 noventa años seguimos mismo argumento o no por eso digo que yo creo que estamos discutiendo sobre derechos y al final esto es una decisión que no deberíamos no deberíamos tomar muy a la ligera ni deberíamos tomar basada en en el resultado que pensamos que va que va a producir

Voz 1995 39:51 les recuerdo que una petición antigua de la izquierda bajar la edad por esa asociación a la juventud a pensamientos más de izquierdas os redentora

Voz 6 40:02 en España los que los partidos es donde yo sé que han puesto estos sobre la mesa de madera formal es decir que han puesto propuestas de ley o no de ley para cambiar esto son Izquierda Unida lo creo que lo retomo Podemos en algún momento Esquerra Republicana de Cataluña es decir ellos pueden argumentarlo con un discurso como de derecho si ampliar la democracia además pero en realidad lo que hay detrás de eso es una estrategia clara que al final

Voz 2 40:26 tampoco va a tener mucho efecto porque porque estamos hablando

Voz 6 40:28 dos por ciento el censo de además que a mí me para

Voz 1 40:30 sé que hay un poco de trampa ahí yo no estoy tan convencida de que necesariamente gente que sí rebajas la edad de votación sea progresista porque si es más cuanto más la rebajes teniendo en cuenta que cada persona es un mundo que hay chavales de dieciséis años con una inmadurez brutal que lo que van a votar eso que escuchan en casa

Voz 1995 40:48 idea treinta hay cinco han hecho de escuchar la voz de un adolescente suecas llama Thunder que hablaba ante la sede de las Naciones Unidas es la día tiene quince años y es la líder de las huelgas estudiantiles quise están desarrollando toda Europa contra el cambio climático

Voz 1681 41:03 que yo me llamo y tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate Justin now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por faltar al final lo queríamos todos juntos y nos lo propusiese hemos

Voz 6 41:26 a ver yo siempre he estado a favor de activar cuanto antes la la conciencia de que uno vive en una democracia el voto es sólo una de las maneras también el colegio debería servir para es hoy el instituto y no estoy hablando una asignatura Educación para la Ciudadanía sino por ejemplo de este sistema que creo que está en muchos colegios buen casi todos de escoger delegados y delegadas de las clases y demás eso llevarlo un paso más allá darles un pequeño presupuesto a los delegados y delegadas y que tengan que tomar decisiones sobre la fiesta de Navidad sobre el carnaval sobre lo que sea entonces claro tú empiezas a crear pequeños modelos de tomar decisiones y de gestión del conflicto desde muy temprana edad

Voz 1995 42:02 las creando pequeños monstruos monstruos

Voz 6 42:05 no quiero decir al final eh eso está claro que las divisiones políticas que se toman democracia un reflejo de la sociedad y que no basta con con esto para para saber si vamos a crear monstruos o ciudadanos virtuosos pero bueno al menos les pones el hecho de que han hay una sociedad necesariamente en conflicto innecesario debate que se canaliza a través instituciones desde muy prontito

Voz 1995 42:26 eh Jorge el ejemplo de Bosnia Serbia Eslovenia de los jóvenes de dieciséis años puede votar siempre y cuando tengan trabajo en Hungría pueden votar a los dieciséis siempre cuando estén casados en Argentina es opcional entre los dieciséis y los dieciocho obligatorio para el resto recuerden que Brasil votar entre los dieciséis y dieciocho para los mayores de setenta he da también opcional para lo demás es obligatoria en España no es un contrasentido que alguien legalmente pueda trabajar con dieciséis pero no participar el sistema democrático hasta los dieciocho

Voz 6 42:57 pues a eso me refería quiero decir yo creo que ese argumento tiene cierto sentido no digo que lo comparta yo personalmente no tengo una decisión tomada al respecto pero me parece que esa es la manera de pensar en este tema es bueno a ver si realmente puestas ya en disposición de contribuir plenamente a la sociedad bueno por qué no vas a participar en la toma de decisiones con el instrumento más poderoso que en democracia que es el voto yo creo que es algo que merece la pena que disputamos y que además al final como digo estamos hablando un dos por ciento del censo aproximadamente

Voz 2 43:25 si ya es que esto vaya a cambiar los que quizás dieciocho es que la edad de conducir un coche por ejemplo y beber alcohol estos son yo creo que dieciocho sean puesto por eso no yo creo que este puede ser una forma de medir pero como dices es totalmente relativo en ese sentido yo tampoco tengo una opinión muy muy informado sobre el asunto como dice Nacho con dieciséis años puede votar por Podemos podrá dar pues todo depende de no es necesariamente una vez

Voz 6 43:53 eso lo que vimos en lugares como Austria como Noruega por citar casos de nuestro entorno donde se puso la Se bajo la de voto es que la distribución tiende a ser un poco más hacia los extremos porque tienes

Voz 2 44:06 digamos empiezas socializadas de política

Voz 6 44:08 te por los extremos eso nos ha pasado a todos yo creo de por un extremo o por el otro entonces claro eh

Voz 2 44:14 a pesar de centro moderado con dieciséis tramos que no sí es un poco la verdad así pero bueno

Voz 6 44:25 entonces claro al fin y al cabo de todas maneras lo que se vio por ejemplo en en Austria Noruega también es que sobre todo en Austria que se impuso en dos mil siete la primera elección con voto dieciséis años estos mil ocho es que no no había una gran diferencia entre los patrones de voto de la gente dieciséis dieciocho años con respecto a la gente de menos la XXXI digamos lo que entendemos como joven

Voz 12 44:45 joven político de dieciocho a treinta años

Voz 1995 44:47 en España porque usted a Jorge los derechos políticos los activistas con dieciocho años pero recuérdanos cuando se pueden perder porque puedes perderlo

Voz 6 44:55 sí efectivamente puedes perder los por ejemplo si entras en la cárcel en tu sentencia aparece dictada por el juez que tú has perdido tu derecho a voto has perdido con derecho a voto e ir el caso españoles bastante discrecional el sentido de que depende del juez pero hay hay otros lugares como este en ciertos estados EEUU donde porque es cuando entras en la cárcel y no lo oye no lo recupera siquiera fondo sales de la cárcel entonces

Voz 1995 45:19 momento que Jorge como sacudió ahora este tienes esa si sabes

Voz 2 45:25 estoy pensando en un familiar pero que es la verdad es que no estados sino movimiento también da el voto al preso que también hay un movimiento en contra hay muchos motivos porque te en la en Estados Unidos algo curioso

Voz 1 45:39 un es ese Balmain

Voz 2 45:40 el voto de un preso no me no sé si es de

Voz 1 45:43 no y además es que

Voz 6 45:45 fin al cabo sabemos que en Estados Unidos por ejemplo hay una desproporción de personas de origen latino o afroamericano que entra en la cárcel esto

Voz 1995 45:53 más de dos millones un sesgo racial

Voz 6 45:56 a la hora de dar y quitar el derecho a voto y eso es algo que afecta sin duda a los Estados de las elecciones

Voz 12 46:02 Jorge Galindo

Voz 1995 46:03 eso luego analista de políticos Jorge muchísimas gracias a vosotros seguimos

Voz 21 46:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

