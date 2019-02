Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0460 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1762 00:09 buenos días Toni declara en el Tribunal Supremo ya al ex conseller catalán de presidencia Jordi Turull que se enfrentan a petición de dieciséis años de cárcel por su papel en la organización del referéndum ilegal del uno de octubre de momento Turull ha negado que el gobierno catalán buscara que hubiera violencia en la calle vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:26 qué tal buenos días después de varios enganchones con el fiscal el exconseller de Presidencia desarrolla la línea de defensa común a todos los acusados no eran conscientes de estar cometiendo ningún delito al desarrollar el proceso independentista el Tribunal Constitucional no hizo una advertencia explícita instrumentalizar lo escuchamos a la población en Cataluña

Voz 3 00:42 que me parece que es una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Catalunya por Ciudadanos de Cataluña no son ovejas no son gente que están militarizada eso dice aquí allí no no es esto la gente en Cataluña sea independentista o no sea independentista de derechas la izquierda tiene criterio estamos en el siglo XXI

Voz 1762 00:58 sigue en estos momentos Jordi Turull defendiendo que convocar un referéndum no es delito desde dos mil cinco lo escuchamos

Voz 3 01:04 no le voy a poner un ejemplo lo digo porque a la gente más que por sus consejos son en directo desde

Voz 1762 01:10 el Supremo más cosas la ministra de Sanidad acaba de confirmar la incorporación de veinticinco mil medicamentos al sistema de compra centralizada de las comunidades autónomas y sobretodo vacunas según ha explicado en un acto en Madrid en el que está Laura Marcos adelante

Voz 1276 01:23 sí medicamentos antivirales contra el VIH la anemia hay también productos sanitarios básicos como marcapasos prótesis o vendas la ministra se está reuniendo con las comunidades para explicarles la ampliación de este catálogo que permitirá a las autonomías que lo deseen hasta el momento trece comprar en una sola operación que a precios mucho más ajustados desde que en dos mil trece Sandare esta compra centralizada se han ahorrado doscientos treinta y siete millones de euros o lo que es lo mismo explicaba Carcedo hace sólo unos minutos el equivalente a la construcción de un hospital comarcal para unos trescientos mil habitantes Euskadi Cataluña Andalucía y Canarias aún no se han adherido a este sistema pero la ministra confía en que lo hagan porque la proyección de ahorro para las arcas públicas llega a los quinientos millones de euros

Voz 1762 02:06 hemos común un apunte del mundo del deporte el presidente de la Federación Española de Fútbol se plantea un nuevo formato para la Supercopa de España con cuatro equipos informa Antón Meana acaba de anunciar Luis Rubiales que la Supercopa de España se va

Voz 0231 02:19 jugar el próximo verano fuera de nuestro país y en formato final a cuatro el campeón de Liga contra el subcampeón de Copa y el campeón de Copa contra el subcampeón de Liga en semifinales una final entre los que ganen esos partidos se disputarán como decimos fuera de España lo tiene que aprobar la Asamblea de la Real Federación Española de

recordamos que la Guardia Civil ha detenido a tres hombres en Bizkaia haya pedido la extradición de un cuarto arrestado en Suiza en relación con el asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes de Javier ardían es el pasado dieciséis de agosto los investigadores creen que el crimen tuvo móvil sentimental y que lo llevaron a cabo sicarios por encargo

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 Begoña Villacís anuncia declaraciones a lo largo de esta mañana para explicar lo que hoy publica ABC que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid oculto que tenía una sociedad a través de la cual compró su casa en Villafranca del Castillo Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:18 sí Villacís ocultó durante tres años desde que es concejal del Ayuntamiento dos mil quince que tenía una sociedad compartida con su marido una sociedad que le traspasó a él dos días antes de las últimas elecciones municipales las primeras a las que concurrió como candidata de Ciudadanos una sociedad con la que han comprado inmuebles valorados en dos millones de euros entre ellos esa casa de esta urbanización de lujo según ABC en marzo de dos mil dieciocho Villacís dejó de ser administradora solidaria de esta empresa fue ese año cuando declaró por primera vez este hecho los estatutos de Ciudadanos la obligan como también la ley de transparencia del Ayuntamiento

Voz 1434 03:50 a publicar sus bienes vamos ahora la Audiencia Provincial los acusados en el caso espías están haciendo uso de su derecho a la última palabra Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:58 buenos días los acusados están señalando que fueron utilizados por el Gobierno regional para esconder el verdadero espionaje El presuntamente desarrollado por agencias de investigación privada como es el caso de Método tres para seguir a políticos del PP políticos que eran adversarios de Aguirre Ignacio González en esas operaciones de seguimiento se habría situado sobre el terreno a estos acusados para que todas las sospechas se centran

Voz 0460 04:21 en ellos el acusado Antonio Coronado tiene la paz

Voz 0089 04:24 para sonido en directo Cristina desde la Audiencia Provincial de Madrid conocido

Voz 2 04:28 que merecen cuando menos una investigación minuciosa para saber el origen de lo se lo venimos contando en la SER

Voz 1434 04:33 quería de Sanidad ha dejado sin atención sanitaria una mujer embarazada porque no puede certificar que lleva tres meses viviendo en España según denuncia Médicos del Mundo no es el primer caso con el que se encuentra en esta

Voz 4 04:43 pasión después de esa intervención sí que conseguimos que le dieran de alta con un código dar porque pudimos demostrar que sí que llevaba tres meses en España el documento que les estaban pidiendo era el empadronamiento no estarán mirando el pasaporte

Voz 1762 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:05 S

Voz 1 05:08 los informativos

Voz 5 05:15 en la Cadena Ser

Voz 6 05:17 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 05:21 Risto en todos sus libros en todos incluidos una frase es interesante siempre dices crecer es aprender a despegues en todos los libros aparecen estas empezaron a entrevistar al revés pero qué tal te despide es ahora

Voz 1582 05:35 yo quiero pensar que mejor miras ese esa frase en realidad lo pongan todos los libros por la cobardía nota tatuar Mela sea Si hubiera detenido bemoles me lo habría tatuado pero no ha sido capaz

Voz 1995 05:45 sí claro

Voz 1582 05:47 es verdad yo creo que todo el mundo ha nacido para una frase hay gente que ha nacido para decir eh mire usted ya hay gente que ha nacido para decir frases cambian la vida la gente yo creo que si mañana me muriese lo que quieres dejarla tu familia pues mira esta frase

Voz 1995 06:03 aquí perseguir un poco al hilo

Voz 1582 06:05 donde no te la tú harías entonces el lugar es lo de menos lo que importa es muy al tanto del CSIC pensado Otero pero prometo que me daría el mismo pavor porque tengo pavor a las agujas entonces es es incapacidad ni aparecer Carmen aguja básicamente

Voz 1995 06:22 entonces es una frase que después en el pecho no yo creo cuando

Voz 1582 06:25 o en el brazo frase que yendo al contenido la frase se ha dicho de muchas maneras hay una canción que dice eh crecer es decir adiós pero para mí el verbo dar crecer es aprender a despedirse en son proceso de aprendizaje que uno se va desprendiendo de cosas de personas de situaciones de privilegios que al final quiero pensar que cuando uno aprende a decir adiós

Voz 0460 06:51 es cuando realmente está creciendo tú aprendes porque todas las semanas casi todas las semanas estás metido en algún tipo de polémica la últimas la de Arcadi Espada Arcadi dignos pero sabes que te digo se del que va a acabar vámonos balas fíjate tú estás todas porque es verdad ya tocado elegido por lo que sea vive sin un entorno

Voz 1582 07:17 polémico bueno yo creo en la polémica está a la orden del día no eh tuyo hace un rato hablábamos de otro compañero que también estará rodeado de la polémica ahora mismo en mira más Cristo en el año dos mil cinco dijo una frase otra otra frase por la que vale la pena Vidal fáctica entre dijo una frase que a mí me cambió la vida dijo ese cuando hablas nadie se molesta eso es que no has dicho absolutamente nada esto no Michael Crichton creo que algo sabía sobre Inter estarás masas no fíjate en este en esta polémica que has puesto a mí yo por supuesto que usted aprendiendo muchas cosas desde luego que lo volvería a llevar el Chester porque hay mucha gente me dice para que lo lleva sillas es cómo piensa a empezar para que rectifique si es que procede o para que defienda pero cuando hoy ya defiendo sus postulados el bueno y no sólo eso sino que además toma carrerilla para para hacer los mayores es cuando se ve la sangre proporcional soy humano esto insisto no es una entrevista en un Chester con lo cual tengo una potestad de acabarla o la entrevista el encuentro cuando yo quiero yo es lo que hago a mi mira me ha servido para emprender muchas cosas básicamente que hay gente a la que admiro por ejemplo eh Juan Soto Ivars o Sergio molinos os la gente a la que sigo

Voz 0460 08:24 que de repente eh me ha equiparado

Voz 1582 08:28 a este señor ha dicho que yo tengo la misma catadura moral que alguien que piensa que los

Voz 7 08:32 eh que los niños con síndrome de Down son niños

Voz 1582 08:35 tontos enfermos peores que es lo que dijo este señor tontos enfermos y peores claro yo respeto muchísimo la opinión de de Soto Ivars o de cualquier periodista que hable sobre sobre el Chester pero sinceramente uno lo volvería hacer

Voz 0460 08:53 dos en sí como por ejemplo Sergio sugieren el país yo debería haber guardado esta entrevista en un cajón pues ahora entiendo muchas cosas del periodismo ahora entiendo sí sí así es como funcionan cuando hay algo así lo que hay que hacer es guardarlo sinceramente no es manera de proceder yo creo que es bueno que se haya visto esa entrevista todos

Voz 1995 09:16 es que he leído tus libros no es la primera vez que que hablamos de esto Risto hay hay muchas restos como hay mucha los suecos que hay muchos Raúl es cada uno tiene varias caras pero hay una que no coincide para nada soy visto hubiera presentaros diccionario de las cosas que no supo explicarte yo sí yo este libro la primera acepciones abrazo es la palabra que utilizasen este en este accidente hay dos ristras claramente me volvería loco pensando que este Risto que estoy leyendo aquí mismo que que veo la por Tele porque no coincide ni forma ni en la forma de valorar las esas que no más visto en la tele sea de verdad llevo

Voz 1582 09:55 desde dos mil catorce haciendo programa que sea Machester en el que

Voz 1995 09:58 el brazo

Voz 1582 09:59 en el que siento en el que me emociono en el que lloro en el que ayudo en el que intento entender a la gente que se sienta en el Chester te pasas son iguales que sólo has visto el resto que trabajen Un jurado como jurado en programa de televisión que sólo tiene tres minutos para hablar y encima tiene que calificar a los demás y tiene que filtrar quién entre quién no eso es una función muy específica así puedes decir que conoces a una persona que hubo bueno en el futuro emitimos opiniones

Voz 1995 10:27 gente que mayormente no conocemos ese es el

Voz 1582 10:29 Elena ya ahí está el problema y no sólo conmigo a mi me da igual mira yo ya como comprenderás después de doce años en televisión ya que me que me juzguen o que me da lo mismo he problemas cuando lo hacemos sobre temas importantes que leemos hemos un tuit de Al bien ella ni siquiera entramos en la noticia no que ni siquiera contextualizadas yo cuando trato de hacer el Chester trato siempre contextualizar lo que digo lo que lo que sale ahí es una charla que perdóname no existe en televisión cuarenta minutos seguidos hablando hablando una persona dime qué otro programa lo permite eso en M30 en televisivo

Voz 1995 11:06 pues es mejor la radio Risto no la rayas

Voz 1582 11:08 estupenda por eso porque permite la profundidad la profundidad de la agenda aquí me puedo explicar e en un talent show sólo puedo juzgar

Voz 1995 11:18 hice mundo también tiene una serie de claves que que no forman parte de nuestra vida cotidiana vuelve unos de la mayor parte de los ir en las claves tienen que ver con el ritmo con el espectáculo hay una parte de espectáculo en ese Risto que salía ahí que afortunadamente no no te acompaña en tu vista en tu vida normal

Voz 1582 11:35 pues no que no sé porque dices afortunadamente

Voz 1995 11:38 Marlaska no podrá Galarrobira así no pero más

Voz 1582 11:40 espectáculo yo yo yo defiendo la honestidad y ojalá pudiéramos ser en la vida a veces igual de contundentes igual de tajantes creo que precisamente lo que nos falta ahora es primero lo que decía antes profundidad en el análisis es segundo pues criterio para discernir muchas veces porque estamos enfocados por todas partes hay otro programa que estoy haciendo por las tardes que justamente te llama todos es mentira que lo que intentamos es desenmascarar la cantidad EFE News que nos llegan es que no no

Voz 0460 12:11 no damos abasto y no damos abasto

Voz 1582 12:14 sea no nos da tiempo el el más de una hora que tenemos cada día en sacarlas todas poco dura poco duro para todo lo que tú lo que nos siga

Voz 1995 12:23 diccionario de las cosas que no supe explicarte ese libro de Risto Mejide hacemos una pausa y seguimos

Voz 1 12:27 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 15:48 el atractivo de lengua afilada que ha construido su carrera de éxito enfrentándose innumerables críticas dificultades equivalente cerca también el nuevo libro de Risto Mejide yo sinceramente estoy muy harto

Voz 14 16:02 yo soy más aburrido pero una manera que no te explico estás gorda para mí no no me interrumpa estelar de tanta tontería de tanta academia tanta prepotencia de tanta estupidez no te voy a decir que en ocasiones parece que cantes como si te hubieras tragado una cabra quizás forman parte de esta campaña

Voz 1995 16:18 visto conoce el éxito literario este es tu quinto libro octavo octavo lideró también ha habido que descatalogar algún libro para poner mío qué opina sobre el Manuel de resistencia pero hemos sido ya sabemos que ha habido al menos

Voz 0460 16:31 uno dos uno avión no

Voz 1995 16:34 no podemos confirmar sexting avión periodista mirando

Voz 1582 16:36 Obama no pero ahí habéis obviado un tema importante si ha sido colocado ya en la sección de los más vendidos significa que la preventa de ese libro ha ido espectacular las Englaro crear muchos libros no se contabiliza solo a partir del día se lo sabes difiere exacto las ventas on line en la gente que ya lo reservado etc entonces el mío va fantásticamente bien empezó número uno el mar en Amazon estoy ahora número cuatro por mucho tiempo pero más allá de los números yo creo que es el libro más honesto que hecho honesto en todos los sentidos antes habladas de la palabra abrazo sino sino belgas de las palabras positivas y de las palabras que te salgan pues básicamente no merece Vidic

Voz 1995 17:15 yo voy a desarrollar yo el primero es decir pastilla cuando vayamos a emitir un juicio de valor en este caso sobre Aliste tenemos la oportunidad tener un libro suyo las manos vamos a acercarnos a partir de ahí confirmar si el personaje es más parecido a los exabruptos escuchábamos a esos juicios como tú bien dices emitidos como jurado durante tres minutos en un programa que te exige una opinión

Voz 1582 17:37 estás contratado para eso es como si jugáramos a los a los presentadores de informativos por su frialdad dijéramos es que son gente muy fría es que esta gente no puede ser buenos padres porque estar ahí dando noticias asépticas un oiga es que está cumpliendo una función

Voz 1995 17:51 bueno a veces a veces estoy de acuerdo considera que es buenos para dejar has pensado no quiera unir las dos cosas pero nunca he pensado dedicarte

Voz 1582 17:59 la al asesoramiento de la política a la estrategia sirias bueno no creo no pero hay gente muy buena y ya trabajando de hecho alguna vez he hecho alguna campaña política pero como agencia

Voz 0460 18:12 no no me ha

Voz 1582 18:14 no me ha gustado básicamente porque la gente piensa que por acertada lo cual campaña que lo hago siempre vinculado a un candidato es decir no partidos una a alguien que me creo

Voz 0460 18:24 pues

Voz 1582 18:24 se piensan que eres de esa corriente política rompieron es más de lo que garras en realidad cuando te acercas apolítica pero prefiero el dinero privado que el dinero público del dinero privado no tengo que dar explicaciones a nadie pero está bien jugaba la estrategia creer fondo tú los dicho Alzira

Voz 1995 18:39 los días un programa

Voz 1582 18:41 por la tarde luchando contra contra el

Voz 1995 18:43 vidas y una buena forma de de ocultar la mentira

Voz 1582 18:47 desde una pequeña verdad que eso

Voz 1995 18:48 en lo que ahora conocemos como utilizar un pequeño residuo de verdad para hacer mucho más gente esa esa mentira dijo tiene que ser divertido Él de que que los crea

Voz 1582 18:58 sea el que crea esa sí Boney por eso el programa lo hacemos con con humoristas a mí lo que me gusta de las en News es reírme con la gente obviamente no nos vamos a poner estupendos ninguno de los que estamos en ese programa somos periodistas miro pretendemos pero sí que creo que es es bonito por ejemplo de desmontar Eduardo Inda no

Voz 0460 19:14 de sacar

Voz 1582 19:17 pues su manera hacer y no sé si llamarle periodismo uno a su manera hacer que es que es muy curiosa yo sinceramente me lo estoy pasando muy bien pero ojalá este tipo programas no hicieran falta ojalá realmente la gente actuar con responsabilidad en en en su medio da igual si es periodista o no

Voz 1995 19:35 estos creo que es mucho aguirrista

Voz 1762 19:37 yo estoy estoy mirando este esto hecho un vistoso al libro

Voz 0460 19:42 perdón se opinión viene mucha gente

Voz 1995 19:45 creo solamente les pido desde que llevamos aquí todo el arresto

Voz 1762 19:48 a qué porque además va una pregunta yo creo que que tienen una gran una capacidad que yo admiro mucho que intentamos mantener aquí es la capacidad de sorprender ir es muchas veces se bien mucha gente muy pocas realmente no sorprende no yo creo que esto forma parte de tu persona pero no sé si hay muchas personas que sorprende Nati digo de la gente que es asaltado en el sofá conteo mantienes tu de capacidad de ser sorprendido yo estoy otra pregunta yo soy

Voz 1582 20:19 Donato toman me encanta me encanta conocer sobre la gente me encanta que me den lecciones lo que antes decíamos de las de las frases no y aprendo muchísimo de cada persona que se sientan en Chester aunque sea por negativo e antes ahora el ejemplo de de Arcadi también aprendo cosas de esas experiencias bueno

Voz 0460 20:37 y me gusta e invitar a todo el mundo sea creo que cometería un error también

Voz 1582 20:43 si sólo invitases a gente que piensa como yo o no en determinados temas osea creo que todo el mundo merece merece un Chester sorprenderse es necesario fíjate una cosa que no he dicho públicamente el metraje aquí no lo hago en plan farda no sea yo tengo una carrera que es el Licenciatura en Administración de Empresas hace veinte años ya pero ahora me he vuelto matricular en la Universidad para estudiar Historia

Voz 0460 21:07 contemporánea o historia

Voz 1582 21:09 esto bueno derechos Un Historia Geografía e Historia del Arte pero porque me he dado cuenta de que lo que yo estaba haciendo que a trabajar con marcas afinan una marca que es una marca es una promesa consistente en el tiempo salvo que se que se cumple a través de sus productos y servicios a lo largo del tiempo que es la historia al final es una lista de las cosas que han perdurado en el tiempo entonces entender la historias entender las marcas entender al ser humano me estoy lo estoy pasando bueno igual es una paja mental no no para nada pero se implica en la casa

Voz 1995 21:41 libre donde estábamos antes hace un rato sigue cada vez que pasó en están con novedades de Historia que paso Piojo gracioso novedades en la historia siempre me me llama la atención hemos leído como tú decías el libro es está entre los más vendidos diccionario de las cosas que no supe explicarte Risto Mejide está entre los más vendidos en Amazon y bueno no hemos podido evitar acercarnos hacia las críticas que hacen entorno a la primera

Voz 2 22:09 es bueno que raro

Voz 1582 22:12 es la primera hacer buena la primera crítica dice perfecto dice así dice el pedido a las doce

Voz 1995 22:18 las diez de la mañana sin tener en llame llamaron a la vida

Voz 1582 22:21 la para entregarme en súper buenista

Voz 0460 22:23 dado que es una crítica buena

Voz 2 22:26 la gente pone el producto ha llegado al tiempo que es muy bien todo se sin leerlo es no era perfecto pero que siga pensando domingo cuando lo había leído segunda critica aquí cierto te atribuya Comas emérito

Voz 1995 22:41 titula Un diccionario necesario en tiempos de Wikipedia dice libro que cuesta de leer porque cada página cada definición te obliga a parar y reflexionar es honesto maduro y brillante de gusto Nobel autor recomiendo encarecidamente su lectura porque puede cambiar

Voz 1582 22:55 agradezco mucho la el comentario un poco la intención del diccionario yo intento generar un silencio antes toma habla de la sorpresa yo creo que las cosas importantes cuando te suceden a continuación hay un silencio bueno si alguien te dice algo importante de repente se generan silencio intento generas es silencio después de cada entrada el diccionario también te digo es el primer libro que no tienen enumeración el primer libro que yo público que no tienen relación de los ocho que convidado por qué porque es el primero en el que las palabras en las que dictan el orden en las palabras al contrario que los números el orden que importa el otro día escribía

Voz 18 23:31 en no es lo mismo decir te quiero pero no me quedo que decir me quedo pero no te quiero

Voz 1995 23:42 es que tienes una labia mucho

Voz 1582 23:46 dos todas impostado dos impostado Tahoe es que me he quedado ahí parado digo madre mía

Voz 1995 23:51 me lo ha dicho mirándome a mí así sucesivamente las vale hemos buscado también críticas negativas pero vamos a hacer una cosa sabemos la gente pues con lo malo estos eso es que hace gracia no claro entonces vamos a mezclar algunas Asturias con con críticas negativas de otros libros a ver si es capaz

Voz 0460 24:08 igual cuál era mi cuál es la tutela bueno pues que venga

Voz 1995 24:14 no está mal pero no tiene dibujos ni fotografías ni las explicaciones y las explicaciones son muy

Voz 0460 24:18 multas esta puede ser perfectamente párame

Voz 1995 24:23 este es de mil ochenta recetas de cocina Simone Ortega pero podría ser tú debería hacer porque no es aplicable no tenía ilustraciones de dibujitos de bueno en fin hay otro tipo de libros que decir lo tienen no pasó nada esta segunda ver si así esto dice siento decir que cada sí me gusta menos ya no encuentro en él esa chispa que me encandiló lo leo porque lo leo todo de él pero no me ha impresionado

Voz 1582 24:49 me dicen merecen también siempre hay un es mía están

Voz 1995 24:53 no vaya pues esto es hippie de Paulo Coelho vaya hombre

Voz 1582 24:58 eh pues es casi me fastidia más que se no pues te digo una cosa lo dicen mucho la gente que que me dice que cambiado no sabe a mí cuando me dicen es que has cambiado mucho antes me mola más que afortunadamente ahora llevo doce años en esa esfera pública de alguna forma siendo doce años uno no cambia ha tirado doce años a la basura

Voz 1995 25:18 de tercera erótica te da todo lo que él puede dársele muy rápido ideal para una aburrida espera en un consultorio

Voz 0460 25:27 está esta puede ser niña en puede ser

Voz 1995 25:31 esta vez has dicho este sentimiento negativo a Miranda la cuarta dice quien lo haya escrito ha leído mucho algunos libros de reciente publicación hay una Roma inspiración sin transpiración una Roma inspiración mientras creación sin esfuerzo un producto hecho para una marca líder en ventas

Voz 1582 25:52 no sé si es para mí ha hecho la bicha obliga sí

Voz 1995 25:55 estas para Pérez Reverte vale no sé si somos valientes y leemos en este programa una crítica de Pérez Reverte aun sabiendo que puede esperan ya con una espada votará a las doce en Twitter ultima la última esto ya digo en Austria dice una birria de libro que le compré a mi hijo lo tengo requisado porque sólo les enseña chorradas y cómo ser un poco más maleducada

Voz 1582 26:18 pues tengo que decirle que hace mal a ese padre madre e sinceramente creo que lo del rubios bueno es igual da igual yo defiendo mira el primer libro que publiqué el pensamiento negativo hace

Voz 0460 26:30 Diez años once once años

Voz 1582 26:33 me invitaron a la a la a la comida esa que monta la editorial con claro editoriales Espasa que es la que también publica el diccionario había en esa comida muchísimos académicos de la lengua y al lado es un señor que no voy a decir su nombre porque no me lo ya pero vamos muy mayor que tenía toda la pinta de no ver los programas en los que yo en ese momento estaba me dijo joven ya cuando alguien dice y sobre acierta a decir

Voz 2 27:01 ya voy voy vamos firmes

Voz 1582 27:03 me joven usted ha conseguido lo que muy poca gente en este país que los que nunca veíamos la tele nos pusiéramos a verla los que jamás abrieron un libro se leerlo así que le felicito creo que es la mejor crítica que me han hecho jamás

Voz 1995 27:17 dónde está no está nada mal que muchos hito

Voz 0460 27:20 en la carrera de de visto lo que pasa es que vamos a una velocidad

Voz 1995 27:25 a ver yo confieso que que que sí que me cae muy bien Risto y hay una parte Risto que es inmejorable y ejemplar hay otra que bueno pues discutimos y la polémica esto no hables de no hay un charco donde no

Voz 0460 27:38 pues Cristo cosido algunos hitos mucha gente ha olvidado que Risto Mejide digo incluso en una cota de popularidad yo creo que insuperable llegó a aparecer en los sueños de Antonio Resines

Voz 19 27:51 pues visto perdón perdóname tú no no no yo tampoco yo es que yo es que me presentó a la prueba para entrar en la Academia no sé si te acordarás de mí no

Voz 13 28:06 empieza y acaba la carrera actoral de Risto Mejide

Voz 1582 28:09 esa es la parte que tu decías que era mejorable francamente pero en el fondo

Voz 1995 28:13 si todo fuese un sueño de Resines si toda nuestra vida a la política Cataluña si todo fuese

Voz 1582 28:18 yo Resines pues menuda pesadilla no cobran transpira logro por Antonio así pobres sí ya sé que además lo tuve en el Chester mano de Chesterton programa anterior en en Antena tres pero yo creo que desgraciadamente muchas de las cosas que estamos viviendo son son reales lo que hay que hacer

Voz 0460 28:38 ese es ponerse a

Voz 1582 28:40 cada uno hacer lo suyo nosotros son los medios tratar de explicarlas en el resto pues mira yo al a Resines Nole no lo echó la culpa porque me tendría que echar la culpa el a mí de haber participado de esa manera tan lamentable en la serie Los Serrano pero bueno oye me sirvió porque tengo tengo ese capítulo en DVD en casa hay algún día para vergüenza de mi hijo dice lo contrario para que vea que es en fin también nos sale sale

Voz 1995 29:06 diccionario que las cosas de las cosas que no supo explicarte Risto

Voz 2 29:09 aquí siempre empezar amigo gracias igualmente mucho

Voz 0460 35:18 es es rusa

Voz 1995 35:21 muchísimas en San inunda

Voz 2 35:23 muerden porque compartir con nosotros hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com o el teléfono así que hay pero sí que

Voz 1606 35:32 eh ten con rocas forestal en redes recordar que es una es una canción en español no no canciones en inglés que entendemos no entiendes

Voz 1995 35:38 qué quieres empezar es que acabas hablar hace unos minutos a Pérez Reverte porque quienes

Voz 2 35:42 a comenzar con Pepa Bueno verdad que arriesgarse pues porque como yo buceo por el lado chungo de la vida de las redes pues si me encantan los tascas los terroristas los errores lastró es una cosa que me gusta contragolpe si Pérez Reverte es un hombre de Croce Lleida perca entonces un tuitero no se debía de entender Pérez Reverte que me quería vacilar un punto

Voz 1606 36:04 tuitero llamado Samuel on troppo le dijo hola Pérez Reverte sería capaz de recomendar me un buen separador de páginas es

Voz 2 36:11 para un libro gracias y Pérez Reverte

Voz 1606 36:14 donde sí claro es fácil y pudo hacerlo usted mismo escriba con buena letra mayúscula tu hijo es un perfecto gilipollas en una cartulina corte la en forma rectangular de quince por cuatro centímetros aproximadamente que pues será regala de mi parte a su señora madre misa atentos saludos

Voz 0460 36:31 pero me encanta ver este es nuestro rey pero

Voz 2 36:35 porque es Pérez Reverte cuidado

Voz 1606 36:37 Montoro no se quedó callado le dijo quince por cuatro me viene grande para mi libro porque es tamaño cartera pero si tiene usted le mando uno para que sepa cuándo es Bajamar puede usted coger un carajo de mar regalárselo a su señora madre que seguro que el encanto

Voz 1 36:49 sí

Voz 2 36:50 pero por qué tanta Pérez Reverte es que le va le va lo de lo de tienes algún fresca interesante pues si hay uno que también hay que felicitar a Renfe al al que lleva las redes

Voz 1606 37:01 pues porque en cierta ocasión un tuitero llamado decidió quejarse de Renfe llamando los hijos de la gran pez y la respuesta es no

Voz 0460 37:07 EFE gran eran

Voz 1606 37:11 la respuesta de Renfe fue muy muy adecuada porque le dijo nuestra anciana ajada Madrid nunca ejerció tal profesión y mucho menos a lo grande no obstante podemos ayudar en algo

Voz 2 37:23 bueno menos respetos eran cambio conviene tema de barro bueno vamos a comenzar nuestra

Voz 0460 37:28 así es de critica monumentos y lugares donde empezamos

Voz 1606 37:31 pues vamos a empezar porque como nuestros terroristas

Voz 0460 37:34 va muy allá no se limitan a

Voz 1606 37:36 a criticar así cualquier objeto producto sino que critican como decíamos la semana pasada continentes enteros

Voz 2 37:42 con todo no

Voz 1606 37:44 el Inter sí sí ya vamos hay muy lejos así que hay gente que hace reseñas en Internet sobre que este caso así

Voz 0460 37:53 crítica a un restaurante de Bangkok o uno de Tokio al continente

Voz 1606 37:59 entonces un tal París Jones dice el servicio fue excelente recomendaría la comida sin duda me volvería a dejar cortar la cabeza por un ninja no sé yo qué sé

Voz 2 38:09 se Chan Cuén dice Le doy cuota

Voz 1606 38:12 las estrellas un lugar bastante limpio pero mucho más grande de lo que esperaba no me dio tiempo a verlo todo cuando dice escala allí por cierto todos un poco picante pero no está mal pero que uno

Voz 2 38:23 la última pues Raúl SAR SAR

Voz 1606 38:25 magna la edad cinco estrellas dice tiene el desierto con el mejor nombre del mundo te aclama Kahn pensaba quitarle dos estrellas porque no hay pingüinos pero se ha vuelto a poner porque hay mogollón

Voz 13 38:36 eh

Voz 2 38:39 bueno pues sé que hemos hecho la revista visita las críticas de de Asia hagamos ahora las de

Voz 0460 38:45 pues lado bueno

Voz 1606 38:47 concretamente una de un tal Richard Lester You que dice bastante calor lleno de cosas que intentan matarte todo el rato nos lo recomendaría

Voz 2 38:57 bueno esa crítica contundente estas estadísticas reales de de de Google no se produce por último Por último la última la clínica Sudamérica venga vamos a un contienen el hermano Sudamérica si un tal Aaron Leach dice está en mi top ten de continentes de cubitos dice pero tiene demasiada gente que no habla inglés pero Mc Kay donde dice montañas fiordos es como una versión enorme de Portugal

Voz 1762 39:24 lo siento mucho fiordos sólo existe unos

Voz 2 39:26 en esto empresa esto ya para empezar montañas fiordos pero porque es como una enorme de Portugal de la última presidente Nicolás Crosby dice lo comparar

Voz 1606 39:34 con Norteamérica pero sólo si Norteamérica estuviera al sur del ecuador seguro que está entre mis siete mejores

Voz 2 39:41 esto es bueno pues dicho esto vamos cola rocas forestal rocas forestales en alusión a esa canción maravillosa

Voz 0460 39:55 Quillo

Voz 2 39:57 en donde contaba aquello de quiero ser una Rock and roll star impuso quiero ser una roca Foresta

Voz 1995 40:04 primera

Voz 1606 40:05 pues bueno la primera pacíficamente empezamos con Rocío Broseta que nos manda Lus ser de Beck que es una canción que está en inglés pero justo la única frase que dicen español lo que hoy a nuestra oyente Rocío Broseta es

Voz 2 40:19 soy un tenedor hizo

Voz 1606 40:22 efectivamente lo que dice vamos a verlo

Voz 15 40:30 eh Israel pero eh

Voz 39 50:16 bien es cierto que hemos apreciado también que Fran Juanda sacado pues lo que decida

Voz 0460 50:20 el

Voz 39 50:21 a tenía boda para para defender pero no ha podido ir adelanta

Voz 0460 50:23 es el mejor Villar los secretos teníamos pero luego había que conocer desde el principio cuando ve una buena jugada la que muy bueno el grueso de haber tenido un poco más de fortuna porque allí ya que emociona una partida sin alzar la voz casi susurrando hay mucha volar adelanta hoy pero es es capaz de alargar al máximo y la vuelta a toda la mesa

Voz 2 50:44 vamos a ver

Voz 0460 50:47 eso es lo que ha hecho comenta pero sin corbata la situación

Voz 1995 50:52 de la que está narrando Valentine Kadaré este tono Valentín buenos días

Voz 0460 50:58 mira tú hay muchas veces que está jugador ahí tampoco puede sí

Voz 40 51:02 hay retransmisiones en las que estamos casi a a pie de mesa Hay tampoco es mucho porque les desconcentrado incluso dar pistas desde fuera lógicamente no porque tiene mucho nivel pero bueno hay que tener cuidado

Voz 1995 51:14 se ha convertido en un referente Tous viguesa un Vidales los vídeos de cómo transmites partidas de débil

Voz 0460 51:20 eh bueno sí que estoy muy sorprendido no porque

Voz 40 51:23 en fin de semana empezaron a llegar Whatsapp

Voz 0460 51:26 eh de amigos informándome de estas noticias virales por así decirlo

Voz 40 51:30 bueno contento