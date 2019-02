Hoy por Hoy (19/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 a medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:07 la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días Jordi Turull del exconseller catalán de Presidencia con Puigdemont sigue declarando Benicio del

Voz 2 00:16 es en el Tribunal Supremo afronta recordemos una vez

Voz 1018 00:18 acción de dieciséis años de cárcel por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que le acusan de rebelión sedición malversación de dinero público y es en este último delito en el que está centrando a esta hora su estrategia defensiva Alberto Pozas si el exconseller de Presidencia

Voz 0055 00:32 quién de que no se gastó ni un euro público en el referéndum las campañas televisivas eran anuncio reciclados mucho material salió de distintos acuerdos marco las páginas web utilizadas estaban abiertas desde dos mil seis desde el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía

Voz 3 00:45 yo lo que sé es que a partir del catorce de julio cuando yo entro pero por lo queme informado también a partir de cinco de julio y antes no se gastó ni un euro

Voz 0055 00:55 el referéndum hasta la fecha José Antonio la Fiscalía no ha sido capaz de concretar una cifra exacta del dinero malversado en el caso de Turull su departamento la cifra supera en todo caso los setecientos mil euros acaban de hacer un receso hasta las doce y media merecidas cosas vamos ya

Voz 4 01:30 el marido de una prima de la mujer de la víctima Radio Asturias malo ganga

Voz 1657 01:34 entre los cuatro detenidos por la Guardia Civil se ha identificado como supuesto autor intelectual del asesinato de jardines la persona que encargó su ejecución a dos sicarios argelinos al primo político del ex concejal de Izquierda Unida la Guardia Civil ha descartado el móvil político ha puesto el foco sobre una posible relación sentimental de la víctima con la prima de su mujer y los celos del marido de ésta como desencadenante del encargo el asesinato se trata de un varón de cuarenta y ocho años residente en la localidad vizcaína de Amorebieta cuyo domicilio está siendo objeto de registro todavía esta mañana en Llanes donde los rumores que apuntaban a un móvil sentimental unir un aumento durante los seis meses que ha durado la investigación se espera para esta hora la comparecencia del alcalde Enrique Riestra amigo personal de jardines que va a dar lectura a un comunicado a la una va a ser la coordinadora local de Izquierda Unida Priscilla Alonso la que realice la primera valoración de las novedades sobre la muerte de su compañero de partido

Voz 1018 02:24 hora docientos minutos la portavoz de C's y candidato a la alcaldía de Madrid Begoña Villacís acaba de comparecer ante los medios para salir al paso de una información que publica ABC según la cual durante tres años ocultó su participación como administradora de una sociedad patrimonial a nombre de la cual figuran tres viviendas valoradas según este medio en unos dos millones de euros Villacís niega la mayor cree que hay juego sucio Carolina Gómez

Voz 1288 02:47 sí Villacís asegura que el cese de la Administración de esa sociedad que compartía con su marido está en el portal de la transparencia desde el año pasado que no se había incluido antes dice por un error que se subsanó cuando ya se publicó una información similar en su momento la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid asegura que lo que publica hoy el diario ABC no es verdad ella dice que no ha ocultado ninguna sociedad porque no tienen ninguna sociedad y no la tiene asegura desde seis años antes de haber entrado en política no la cambio dice pocos días antes de presentarse a la alcaldía como sostiene el periódico la escucha

Voz 5 03:18 no no no no es cierto sea tuviese insisto no tendría ningún problema en declarando porque bueno hay partidos que tienen esos complejos nosotros no los tenemos yo lo estaría encantada si la tuviese pues que no la tengo sí que no es verdad

Voz 1288 03:30 es una campaña contra ella dice porque tiene muchas opciones de salir elegida alcaldesa

Voz 1018 03:35 gracias eh Carolina en Valencia la consellera de Sanidad está investigando el fallecimiento de una mujer de cuarenta y seis años por una posible intoxicación alimentaria que ha afectado a otras diez personas que durante el pasado fin de semana comieron en el mismo restaurante que la fallecida información de Ana Durán

Voz 0131 03:51 la mujer de cuarenta y seis años acudió el sábado a comer junto a su marido y su hijo a un conocido restaurante de Valencia los tres tomaron el menú degustación y horas después aparecieron los vómitos la diarrea en el caso del niño de doce años del hombre de cuarenta y cuatro remitieron esos síntomas pero en el de la mujer se agudizaron murió en la madrugada del sábado al domingo Sanidad ha abierto una investigación la inspección acudió el domingo al establecimiento que en principio cumplió las condiciones exigidas tomó muestras de los alimentos porque se han detectado también otros siete casos de personas con intoxicación leve la Conselleria de Sanidad espera ahora el avance de esa investigación para conocer cuál es el producto que originó la intoxicación

Voz 1018 04:36 hora doce y cuatro línea todavía con Londres el fabricante japonés de automóviles e Honda Se marcha del Reino Unido confirma la marca que va a cerrar su fábrica en dos mil veintiuno lo cual supondrá el despido de unas tres mil quinientas personas oficialmente al menos no se quiere vincular con el Brexit corresponsal Begoña Arce

Voz 2 04:51 la dirección de Honda ha confirmado el cierre de su planta

Voz 0273 04:54 en Gran Bretaña para el dos mil veintiuno según adelantaron ayer los medios de comunicación la decisión

Voz 6 05:00 según ha señalado su director ejecutivo en Tokio

Voz 0273 05:02 no está motivada por el Brexit sino por cambios globales en el mercado automovilístico en la factoría de swing Don ha venido fabricando el modelo Civic te Honda ciento cincuenta mil el año pasado la gran mayoría se exportó a la Unión Europea ese modelo también sale de la factoría en Turquía en ambos lugares se dejará de fabricar pero Honda seguirá en cambio operando en aquel país el cierre supone la pérdida de tres mil quinientos empleos irían a sumarse a la ya larga lista de fabricantes del sector automovilístico que están recortando o suprimiendo su presencia en el Reino Unido

torería con Carlos Cala Isabel Quintana la ONU condena

Voz 0325 05:36 España por expulsar a Marruecos sin protección y asistencia a un menor que había saltado la valla de Melilla Naciones Unidas pide al Estado una reparación adecuada incluyendo una indemnización economia

Voz 0824 05:45 Sanidad anunció la incorporación de veinticinco mil medicamentos como antivirales eso productos sanitarios básicos al sistema de compra centralizado de las comunidades autónomas a este sistema que ha permitido ahorrar doscientos treinta y siete millones de euros desde desde dos mil trece se han acogido ya trece

Voz 0325 05:59 unidad de la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal acusado de más de treinta estafas a través de Internet en varias provincias españolas robaban las contraseñas bancarias a las víctimas para realizar pequeñas transferencias a sus cuentas le importe robado supera los cuarenta mil euros la operación de los Mossos d'Esquadra contra el narcotráfico en Lleida los agentes han llevado a cabo registros y varias detenciones aunque de momento se desconoce el número exacto la Federación Española de Fútbol plantea que la Supercopa se dispute fuera de España y en una final a cuatro entre los campeones y subcampeones de Liga y de Copa hoy además el Barça visita al Olympique de Lyon en la ida de octavos de final de año

Voz 1018 06:30 Champions apostó en este es algo de lo que podemos contar gracias José luego no escuchamos seguimos

Voz 7 06:41 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:45 con Toni Garrido un asunto peliagudo el Gobierno japonés ni confirma ni desmiente que Donald Trump haya sido nominado por el primer ministro Shinzo Abe al Premio Nobel de la Paz pero no hace falta porque ya si eso el propio Donald Trump lo confirma

Voz 8 07:06 es un titular

Voz 1995 07:08 Donald Trump nominado a los premios Nobel de la Paz César Eva Cruz buenos días

Voz 2 07:13 buenos días en una comparecencia ante los medios el pasado viernes el presidente Donald Trump se puso a hablar de lo extraordinaria que había sido su gestión

Voz 1995 07:21 Corea del Norte dijo perdón él dio una rueda de prensa hablar de lo bien que le pasó

Voz 2 07:28 dijo que en una reunión con Obama poco después de ganar en las elecciones Obama le dijo que el problema más grave que tenían era el de Corea del Norte los misiles de Corea del Norte queda el pan grave ese problema que Obama estaba a punto de ir a la guerra pero gracias a él a Donald Trump ya su cordial Lizzy más relación con Kim Jong-Un ese problema ya está solucionado

Voz 1995 07:48 y a partir de ese momento entro en una especie de momento

Voz 9 07:51 cincuenta listo ese vino arriba en un ataque de amor por sí mismo dijo lo siguiente con menos lo Abi el primer ministro japonés y Sintra de me regaló una cartera preciosa que envió a la gente que reparte una cosa que se llama El Premio Nobel me dijo que me habían nominado respetuosamente de parte de Japón les he pedido que le den el premio Nobel de la Paz no le di las gracias hay mucha gente que piensa como usted probablemente nunca me lo den pero no pasa nada se lo dieron a Obama Kimi sabe por qué se lo de claro esto coloca pero que dice la misma frase

Voz 1995 08:26 dar un palo elogió arte ese es la política

Voz 2 08:32 esto obliga al Gobierno japonés a pronunciarse Un portavoz del Gobierno japonés salió por lo tanto este fin de semana hacer una declaración institucional para salir del paso y dijo que el presidente Trump había trabajado resueltamente hacia la eliminación de las armas nucleares en Corea del Norte y que el Gobierno japonés tiene una elevada a opinión de su liderato

Voz 1995 08:49 tengo pero añadió

Voz 4 08:52 en cuanto al premio Nobel de la Paz la comunidad de los Nobel tiene la política de no revelar quién ha sido nominado ni quiénes finalista así que nosotros no haremos ningún comentario al respecto no se hacen públicos nuca los candidatos al Nobel de la Paz

Voz 2 09:05 nunca es política del comité del Nobel los candidatos al Premio Nobel permanecen en el anonimato hasta cincuenta años después de su nominación así que trampa

Voz 9 09:12 ha roto el protocolo cosa que por otro lado es el bloque

Voz 2 09:17 pero la revista New York Magazine insinúa con cierta malicia que Shinzo Abe el primer ministro japonés le puede haber dicho esto del Nobel a Trump para tenerle contento sin necesidad de que sea verdad

Voz 1995 09:28 pero hay un rumor todavía más fuerte que ni rubor todavía más fuerte madre mía

Voz 2 09:33 lo publica este fin de semana la prensa japonesa fue Trump el que le pidió formalmente a Shinzo Abe que le nominada al Premio Nobel tiene verosimilitud porque Trump desea muy fuerte que le den el premio Nobel de la Paz por qué pues porque se lo hubieran Obama quiere superar a Obama en todo lo que pueda entonces lleva insinuando que elevan a dar el Nobel que le podría ayudar a él le gustaría muchísimo que lideran el muchísimo tiempo desde antes incluso de ser presidente por esas fechas en dos mil dieciséis los informativos de Estados Unidos se hacían eco de una supuesta nominación del candidato aquí motivo

Voz 1995 10:13 este hombre un Nobel de la Paz

Voz 2 10:15 por su vigorosa defensa de la ideología de paz a través de la fuerza es el tipo de frase paradójica que imita al pensamiento

Voz 1995 10:24 la realidad a través de la existe alguna posibilidad de que en el premio real

Voz 2 10:32 bueno sea entregado a estadounidenses en veinte ocasiones el Premio Nobel de la Paz desde que se empezó a entregar en mil novecientos uno así que su nacionalidad es la que más probabilidades tiene de recibir el premio pero cada año suele haber más de doscientos nominados que se puede denominar prácticamente a cualquiera en los últimos años quitando el Nobel a Obama que realmente sí fue polémico aunque se lo dieron bueno pues porque una persona de raza negra llega a la Casa Blanca genera expectativas sí yo creo que se lo dieron por eso no pero los primeros en general ha sido poco polémicos activistas por la paz como el Johnson Live o por la educación como arma mala Yousafi Py o contra la violencia sexual como el del año pasado a la iraquí Nadia Murad al médico congoleño Denis me puede tal vez lo más polémico sea el Nobel de la Paz a la Unión Europea eso seguro que a los británicos el disgusto

Voz 1995 11:17 bueno en Japón Corea del Sur y el resto de los países más próximos a la dictadura coreana se entendería el Premio Nobel a Donald Trump bueno

Voz 2 11:26 la oposición en Japón dice que la rebaja de la sanción tensiones con Corea del Norte que son la razón principal por la que Trump cree merecer el Nobel tampoco han sido para tanto el diputado de la oposición Koichiro tan Maki del Partido Democrático del Pueblo ha dicho que dada la falta de progreso que ha habido en las relaciones entre Japón y Corea posteriores a la cumbre es apetito donde del Nobel para Trump envía una señal muy mala al dictador coreano y a la comunidad internacional pero también hemos descubierto que en Shinzo Abe hay algo de Mariano Rajoy la respuesta oficial del primer ministro es que no niega no haberle dado nominado no sea la cortesía japonesa como la retranca gallega que esto no lo esperaba

Voz 1995 12:05 empate no niegan no haber nominado

Voz 8 12:08 el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump cosas suele gracias a vosotros

Voz 1995 17:38 ya antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja el día como les contábamos posible nominado a los premios Nobel de la Paz no querrán los focos veladamente nominado a los premios Nobel déjanos en paz hiciese posible porque entonces no promover uno de la concordia para Santiago Abascal es más fácil que el PSOE se convierta antes en Bob Esponja que un partido unido cuando Pedro Sánchez pide que sean una auténtica piña qué debería preocuparle más a Begoña Villacís candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid el voto oculto las elecciones o que ya ocultarse una sociedad patrimonial durante tres años en los Oscars ninguna mujer directora nominada en la misma es la misma película de todos los años apoyará por primera vez al Real Madrid ante la posible celebración de un referéndum de independencia de la ACB Nos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno hasta entonces

