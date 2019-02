Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días la precampaña ha venido y todos sabemos cómo ha sido esta vez ha sido pero el anuncio del presidente del Gobierno que va a tener muy cuesta arriba a aprobar nada en el Congreso en el tiempo que queda hasta que el cinco de marzo disuelva las Cortes y convoque elecciones sin ni siquiera el Pacto de Toledo sobre las pensiones se libra de la puesta en escena electoral es que nadaba librarse ya hay que confiar en que todo lo reinicie el futuro nuevo Gobierno casi tres años llevaba trabajando la comisión del Pacto de Toledo que tenía que elaborar las recomendaciones para el Gobierno el no de España sea cual sea para reformar el sistema dicen los grupos que el acuerdo estaba muy avanzado ir dicen también que lo reventó ayer Unidos Podemos planteando en la comisión su programa de máximos verse Perea es la portavoz del PSOE

Voz 3 01:15 claro que podemos y el PP aproveche la estela viga ha pues cómo va a resultar tu programa electoral yo voy a presentar mío es que claro vamos a tocar el cielo respetamos la unanimidad

Voz 1727 01:26 el resto de grupos se sumó también a las críticas a los morados que se defendieron con los argumentos de esta diputada de Yolanda Díaz

Voz 4 01:35 hemos dicho muy clarito siempre tenemos un modelo propio hemos sido el único grupo que hemos presentado dos leyes una ley además que supone una reforma integral al sistema público de pensiones y tenemos absoluta discrepancia insisto quien quiera recortar las pensiones que diga que si nosotras no

Voz 1727 01:51 le replicaba muy enfadado el aliado valenciano de Podemos Compromís Ignasi Candela estuvo anoche en Hora veinticinco

Voz 5 01:57 sí poneros podemos argumenta que tenía un proyecto propio para asistir porque está tensiones desde hace mucho tiempo pues lo lógico es que no hubiese estado en el que usted se ha hecho perder el tiempo

Voz 1727 02:08 el Partido Popular se agarró a este clavo ardiendo para evitar regalarle a Pedro Sánchez la foto del acuerdo la idea de la comisión era proponer una reforma que volviera a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC blindar el modelo público que alguno de los gastos COI asume la Seguridad Social se paguen vía impuestos sino vía cotizaciones y acabar con el déficit del sistema en el año dos mil veinticinco bueno PSOE PNV y Compromís van a pedir hoy que se convoque de forma urgente una última reunión de la Comisión para intentar salvar los muebles pero parece complicado porque los votos de PP y Unidos Podemos en la mesa de la comisión se suman para tumbar esa petición es miércoles veinte de febrero mitad de semana ahí en menos de una semana el martes próximo veremos a Rajoy declarar como testigo en el juicio del pluses juicio en el que los miembros del Gobierno catalán siguen defendiéndose con argumentos políticos lo hizo el que fue conseller de Presidència Jordi Turull

Voz 1772 03:08 buscamos el equilibrio entre cumplir todas las dirige

Voz 6 03:10 encías de la magistrada a hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con Ciudadanos de Cataluña sobre algo que insisto

Voz 1727 03:19 no merece reproche pero no lo hizo el que fuera conseller de Relaciones Exteriores Raül Romeva si en estos momentos

Voz 1 03:26 hoy diputado en el Parlament de Cataluña

Voz 7 03:29 suspendido de sus funciones por ese tribunal justamente hoy hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considera un preso

Voz 1727 03:38 esta mañana declara Rull que fue consejero del territorio en Venezuela Javier Alonso buenos días buenos días propone Maduro reta why do a convocar elecciones presidenciales

Voz 0858 03:47 si esta noche lo ha hecho entre insultos al presidente de la Asamblea Nacional

Voz 8 03:50 por ahí hay un payaso cariz el ser presidente interino bueno

Voz 1 03:55 lo primero que tiene que

Voz 9 03:59 lo han hecho porque no convoca elecciones para darle una rebuscada con votos el pueblo convoca elecciones señor autoproclamados señor payaso convoque elecciones padrazo Afonso ha sumado esta madrugada

Voz 0858 04:12 a los países que reconocen agua ha ido como presidente Inter

Voz 1727 04:15 no si Zapatero que medió entre Maduro y la oposición advierte sobre la influencia estadounidense

Voz 10 04:20 algunos de los actores que dirigen desde el Departamento de Estado desde la Casa Blanca la operación Venezuela son los mismos que dirige la operación Irak nos aseguraron que eran armas de destrucción masiva en los aseguraron que iba a ser un paseo

Voz 1727 04:33 León antiguo alto cargo de los gobiernos de Zapatero José Manuel Campa será el nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea fue su último secretario de Estado de Economía y a partir de ahora se va a encargar de supervisar el sector financiero del continente una de las últimas veces que le hemos escuchado en España fue en la comisión que investigó la crisis

Voz 11 04:51 la falta de previsión adecuada probablemente del tamaño de la crisis incluso ya no voy a decirles

Voz 1 04:57 pero la crisis pues obras de él pero sí del tamaño

Voz 1727 05:00 no un crimen Javier que ya podemos incluir definitivamente en el capítulo de

Voz 0858 05:04 sugería el asesinato de Javier Arenas al ex concejal Izquierda Unida en Llanes en Asturias los investigadores están convencidos de que la motivación fueron los celos por una supuesta la infidelidad hay cuatro detenidos entre ellos el marido de la supuesta amante del concejal y que habría encargado ese crimen y en Francia

Voz 1727 05:30 sí cantando la Marsellesa miles de ciudadanos se han concentrado esta noche en París para rechazar el rebrote del odio antisemita en el país

Voz 0858 05:38 el año pasado los ataques antisemitas se dispararon un setenta y cuatro por ciento Ayer mismo unas ochenta lápidas de un cementerio judío amanecieron profanada con SVA

Voz 1727 05:46 así sobre violencia extremista dos partidos declarados de alto riesgo

Voz 0858 05:50 son el Atlético Juventus que van a proteger unos mil doscientos agentes y el Sevilla Lazio para el que se destinan otros mil la Aida en Roma ya se saldó con cuatro heridos en enfrentamientos entre radica

Voz 1727 06:00 las ya anoche en la Liga de Campeones el Barça se trajo de Lyon un resultado peligroso para la vuelta Sampe buenos días

Hoy por hoy

Voz 0978 06:34 bueno eso es pico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a esta hora se notan más frío que ayer hemos tenido pocas nubes durante la noche por eso las temperaturas han bajado con más facilidad también se están formando muchas nieblas cerca de los principales ríos pero esta sensación de frío y las nieblas durarán poco

Voz 1727 06:50 alto el día se presenta soleado en la mayor parte

Voz 0978 06:53 las temperaturas máximas parecidas a las últimas jornadas de doce a dieciséis grados en la mayor parte de la Península y Baleares cerca de los veinte en el Guadalquivir y Canarias y con estas temperaturas durante la tarde nubes de tormenta en Extremadura también en puntos de montaña de Andalucía

Voz 13 07:17 madre

Voz 1727 07:26 este coro que escuchan forma parte de la banda sonora de la última película de François Usón que se estrena hoy por fin en los cines de Francia esta película se titula gracias a Dios yo digo que es estrena por fin que por fin llega a las pantallas porque ese estreno ha sido paralizado dos veces en los tribunales porque trata la pederastia en la Iglesia católica Danny De la Fuente buenos días

Voz 0456 07:50 qué tal Pepa buenos días todavía no la he visto porque no llega a España hasta el mes de abril pero sólo escuchando este coro de Infantes y sabiendo que la dirige Asón se ponen los pelos de punta gracias a Dios ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín is estrena hoy a pesar de que aborda un caso real de pederastia cuyo protagonista el sacerdote Bernat Peñate no ha sido juzgado aún de ahí que sus abogados hayan retrasado el estreno para respetar dicen la presunción de inocencia el arzobispo de Estrasburgo en declaraciones al diario Lakua dice que

Voz 14 08:18 llevó sí sí sí sí sí fin deben

Voz 1 08:21 si uno quiere que refleja perfectamente

Voz 0456 08:23 cómo son y cómo sufren las víctimas de estos abusos

Voz 0946 08:26 que son de todo tipo esas víctimas mayores

Voz 0456 08:28 menores niños niñas y que la Iglesia católica afirma debería haberla tomar nota

Voz 1727 08:34 pues precisamente esta mañana vamos a escuchar el testimonio de víctimas españolas de la pederastia en el seno de la Iglesia católica como Miguel Hurtado que sufrió abusos cuando tenía dieciséis años por parte de un monje de Montserrat

Voz 15 08:46 una de las cosas que más me ha preocupado durante todo este tiempo es que yo no creo que mi abusador iniciara su carrera criminal cuando tenía sesenta años mi temor es que ha sido un depredador sexual que ha actuado con total impunidad durante décadas en estos veinte años no sé si se ha abierto un procedimiento canónico no sé si se sancionó canónicamente informó el Vaticano

Voz 1727 09:08 son declaraciones al país que ha hecho el periódico una investigación impresionante sobre este tema en España esta mañana hemos invitado para que nos la cuente a Mónica Ceberio que es la directora adjunta

Voz 0456 09:19 a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias vamos a escuchar todos los testimonios también vamos a oír la prensa internacional que esta mañana le da un buen tirón de orejas a la Iglesia católica en general al Vaticano y al Papa Francisco en particular todo esto en nuestra mesa de análisis hoy con Lola García Teodoro León Gross y Luis Alegre

Voz 16 09:36 quería este cambio de música buenos días a todos y a todas con León León esta banda de rock

Voz 1621 09:59 canta pensé que iba a estar hoy con Toni Garrido ha porque he leído en la pizarra es verdad que este que es muy bueno explica

Voz 1 10:06 todas las mañanas a ver la pizarra de

Voz 1621 10:08 Toni Garrido y León grande Leone Villén que bien pero no a las diez a las nueve en Canarias vamos a recibir Álvaro Pascual Leone que no tocan y canta que sepamos pero seguro que es capaz porque este catedrático de Neurología es una de las mentes más brillantes del mundo uno de los mejores científicos e investigadores que hay nos va a explicar hoy la plasticidad del cerebro y la importancia que tiene ya verán y una hora después entrevista a otra mente brillante la de Samanta Villar que nos presenta libro la carga mental femenina donde sigue dando vueltas a lo mismo de estos últimos años la maternidad y la conciliación

Voz 17 10:48 sí

Voz 0978 10:52 la vida emitiese cree lo que ponen las pizarras pero tú has visto la nuestra por eso

Voz 1727 10:59 pacto de Toledo el acuerdo sobre las pensiones ha convertido bueno pues se en el último sacrificio en el altar de la confrontación política pero habría que decir exactamente preelectoral porque estamos en campaña preelectoral

Voz 1621 11:10 así que pueden seguir reflexionando sobre este país paralizado en precampaña y sin dar respuesta sus grandes retos como nos piden desde Europa y ustedes nueve cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV treinta y cuatro sesenta y que el Papa recibe a las víctimas de abusos como vísperas

Voz 1727 11:27 la gran cumbre que ha convocado para mañana pueden opina

Voz 1621 11:29 Mar sobre cuál es la respuesta que creen que debería dar la Iglesia católica como por ejemplo acabar con el celibato que le piden algunos aussie conocen algún caso en su entorno a los que hemos estudiado con curas estamos más familiarizados como en mi caso con los Claret Iannone nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta los mandar un Audi A seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis

Voz 1727 11:50 a las seis y doce cinco y doce en Canarias Javier

para hoy que dirigen la técnica Roberto Hani Marta Galán en la producción Jordi Faura

Voz 0858 13:17 la Mesa de la Comisión del Pacto de Toledo tiene que decidir hoy si acepta la petición que han registrado PSOE PNV Pere Cat y Compromís para celebrar mañana mismo una nueva Reunión dicen que el objetivo es tratar de salvar in extremis el trabajo de casi tres años para reformar de forma consensuada el sistema de pensiones unos trabajos que allá les estábamos contando quedaron en agua de borrajas esos grupos culpan a Unidos Podemos por sus posiciones maximalistas dicen que según ellos ha aprovechado luego el PP para bajarse también de ese tren parece complicado no obstante que la petición de los grupos salga adelante Rafa Bernardo

Voz 1762 13:55 la mesa decide hoy si acepta la petición de PSOE PNV P de Katy Compromís de que se convoque una sesión de debate y votación del borrador de acuerdo tal y como está ahora con la intención de que los partidos más reticentes apartarlo Unidos Podemos y en menor medida PP se retraten dicen expliquen públicamente porque salen del consenso todo después del anuncio sorpresa de Unidos Podemos de que presentaría votos particulares contra casi todas las recomendaciones una decisión inesperada para el resto de los grupos Ignasi Candela Compromís las fuerzas del cambio

Voz 21 14:21 no no podemos estar en nada de acuerdo con lo que se ha hecho hoy creo que hoy se ha hecho un gran favor a la

Voz 1772 14:28 dicha política y a la derecha económica de este país

Voz 1762 14:30 podemos argumentaba ayer que considera que falta consenso en muchas partes del texto Yolanda Díaz vocal en la Comisión

Voz 4 14:35 hemos dicho muy clarito siempre tenemos un modelo propio tenemos absoluta discrepancia insisto quién quiera recortar las pensiones que diga que si nosotros no

Voz 1762 14:43 la fuerza combinada de Unidos Podemos y PP en la mesa de la comisión partidos que ya han dicho que no consideran necesario un debate público hace difícil que se apruebe hoy la convocatoria

Voz 0858 14:52 la proximidad de las elecciones ha disparado las reticencias de los partidos a apoyar cualquier iniciativa que luego pueda capitalizar un rival en las urnas de hecho la intención del Gobierno de seguir llevando textos al Congreso ha desatado la protesta de la oposición acusan a Sánchez de utilizar la cámara baja como un escenario más dicen de su campaña electoral mientras que desde el Ejecutivo aseguran que sólo están cumpliendo con sus obligaciones Ike lo harán añaden hasta el último día Rafa Muñoz buenos días buenas

Voz 1772 15:21 días la oposición cree que Sánchez quiere hacer campaña en el Congreso a golpe de decreto ley incluso aunque se disuelvan las Cortes decretos que tendrían que aprobarse en la Diputación permanente que es el órgano que asume el papel del pleno cuando éste se disuelve Adriana Lastra PSOE

Voz 3 15:35 los reales decretos que se traten serán fundamentales para la ciudadanía española quedan dos Consejos de Ministros por lo tanto poco tiempo hay para tramitar los ya como digamos trescientos cincuenta diputados como en el Congreso pero siempre está la Diputación permanente

Voz 1772 15:50 Unidos Podemos y los nacionalistas se muestran reticentes a utilizar esta vía que necesitaría el PSOE para sacar adelante los decretos ley Irene Montero en lo

Voz 3 15:58 que nos tenemos que centrar es en construir un gobierno sólido Hinault con una base parlamentaria tan estrecha o aprovechando los resquicios de las semanas previas a un debate electoral

Voz 1772 16:07 los sindicatos esperan que el Gobierno pueda aprobar decretos como el de la reforma laboral antes de la disolución de las Cortes la patronal cree que no es el momento Antonio Gala Mendi en Antena tres

Voz 22 16:17 hace poco se ha subido el salario a los funcionarios sin subidas presupuestaria igual estamos hablando estamos hablando de miles de millones que ya tenemos encima de la mochila entonces cuidado que tengamos ahora medidas electorales porque las vamos a pagar

Voz 1772 16:30 en lo que llevamos de democracia en la Diputación Permanente ha aprobado treinta y cinco decretos le gracias Rafa probablemente el que mejor ha resumido

Voz 0858 16:37 no esa tensión creciente en la política española sido

Voz 1772 16:40 el propio presidente del Senado ayer durante la última

Voz 0858 16:43 la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta

Voz 1772 16:45 varias guardó silencio por favor

Voz 1 16:49 entiendo que el anuncio de la convocatoria de elecciones anima al votar

Voz 0858 16:54 así como escucharán llamaba al orden el popular Pío García Escudero en una sesión como decíamos marcada por la bronca que ha dejado pistas sobre los ejes por los que los partidos

Voz 1772 17:04 tienen que circule esta precampaña Javier Carrera una sesión de control la última de la legislatura especialmente bronca y crispada en la que el presidente Sánchez marcaba distancias primero con el independentismo batiéndose con el portavoz de Esquerra Republicana yo quién Ayad

Voz 1 17:19 el miedo a la UTE derecha la nueva quedó esta nueva

Voz 23 17:23 los extremos se tocan ustedes viven mucho mejor o vivían mucho mejor con un gobierno del Partido Popular

Voz 1772 17:28 allí después con los populares en un agrio intercambio de reproches con su portavoz Ignacio Cosidó

Voz 0946 17:33 dos títulos para su dos nuevos libros Historia de una traición manual del incompetente tiene un sentido patrimonialista del poder y así les va

Voz 1 17:43 así le va usted señor Cosidó la crispación

Voz 1772 17:46 en iba creciendo hasta el punto de que el presidente de la Cámara Pío García Escudero

Voz 0946 17:50 guarde silencio por favor este es el último creen

Voz 0456 17:52 vamos a acabar bien tenía que interrumpir las

Voz 1772 17:55 cesión en varias ocasiones para llamar al orden ir recuperar el día algún ensayo en el Senado de lo que puede ser la larga precampaña electoral Hoy por hoy quinto había del juicio a la cúpula del

Voz 0858 18:09 Bruselas hoy continúan los interrogatorios a los acusados y escucharemos los argumentos de Josep Rull que estaba al frente del Departamento de Territorio previsiblemente también los de Suu compañera Dolors Bassa exconsellera entonces de trabajó ayer no dejó la confirmación de la fecha en la que Rajoy declara como testigo va a ser el martes de la semana que viene y también nos dejó las versiones de los exconsellers

Voz 0946 18:32 Turull irrumpe Eva quién negaron cualquier irregular

Voz 0858 18:36 edad pero eso sí con estrategias de defensa bien distintas Alberto Pozas

Voz 1772 18:40 el exconseller de Presidencia aseguró ayer que decidieron seguir adelante con el referéndum aunque al Constitucional había prohibido la convocatoria buscamos el equilibrio entre cumplir todo

Voz 6 18:49 las diligencias de la magistrada hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que insisto no merecer reproche penal

Voz 1772 18:59 acusado de gestionar la logística de la cita electoral Jordi Turull negó ayer haber gastado dinero público y haber alentado la violencia una declaración alejada eso sí de las alegaciones de juicio político todo lo contrario de lo que hacía minutos después el exconseller Exteriores Raül Romeva

Voz 7 19:14 hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político

Voz 1772 19:19 que sólo contestaba a su abogado de que sea daría la estrategia de Oriol Junqueras reconociendo que gastó dinero público en internacionalizar el pluses espero que considera que no es delito sino hay cambios este miércoles empezará la declaración del ex conseller de Territori Josep Rull acusado entre otras cosas de no permitir que atacase en Palamós un buque destinado a alojar policías

Voz 0858 19:37 aquí en Cataluña nuevo episodio en la guerra interna que viven los común de los Comunes Elisenda alemán que llegó a ser incluso la portavoz del grupo de Catalunya en computen en el Parlament va a abandonar ahora sus filas Radio Barcelona Joan Bofill día

Voz 1772 19:51 hola qué tal día los de Ada Colau piden al

Voz 0858 19:53 más que una que fue una de las caras visibles del ala soberanista que renuncie Jonas su escaño para que corra la lista sí

Voz 0931 20:01 a lo que de momento hace la Mañas abandonar el grupo parlamentario pero mantendrá esa silla en la Cámara en el grupo mixto donde pretende convertir la plataforma crítica con la dirección soberanistas que presentó hace unos meses en un corriente

Voz 1772 20:13 político al margen de los Comunes precisamente la

Voz 0931 20:15 marcha según fuentes consultadas es que tras la presentación de ese corriente pues las tensiones internas en la formación han crecido demasiado tensiones que empezaron tras la marcha también de Xavi Domènech como líder del grupo parlamentario por su lado el partido

Voz 1772 20:27 de que sea coherente y abandone este escaño y lamentan que se hayan enterado de la noticia por los medios

Voz 0858 20:38 seis y veinte cinco veinte en Canarias una español va a supervisar a la banca europea José Manuel Campa número dos del Ministerio de Economía durante la etapa de Zapatero será el nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea junto a la ex vicepresidenta Elena Salgado fue el encargado de gestionar los primeros recortes que ese Gobierno prometió en mayo de dos mil diez a las autoridades comunitarias para embridar el déficit Pascual Donate buenos días buenos días durante su gestión como

Voz 0931 21:06 el secretario de Estado de Economía señaló a las cajas de ahorros como uno de los males de la banca española y apostó por su privatización lo que pro lo que propiciaría luego la salida de Bankia a bolsa este asturiano de cincuenta y cuatro años graduado por la Universidad de Harvard ha trabajado para un gran número de organismos internacionales como el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo en su último puesto en el Santander dirigía las relaciones de la entidad con los supervisores y ahora será el al frente de la Autoridad Bancaria Europea quién supervise con el nombramiento de José Manuel Campa España gana peso en las instituciones financieras europeas ya que cuenta con

Voz 0858 21:38 Luis de Guindos como vicepresidente del ERC el Brexit pretendía ser la salida de la Unión Europea pero se ha convertido más bien en un callejón sin salida faltan cinco semanas para la fecha fijada para el divorcio y nadie sabe cómo se va a ejecutar ni siquiera si se va a ejecutar aussie se va a aplazar ante la incapacidad del Gobierno británico para llegar a un acuerdo con su propio Parlamento esta tarde Theresa May vuelve a Bruselas para reunirse con Juncker con el presidente de la Comisión pero sin avances al menos públicamente para solucionar el espinoso tema de la frontera en Irlanda corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 22:12 Theresa May se reúne una vez más con el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker esta tarde en Bruselas una puesta al día según los portavoces comunitarios que ha estado precedida el lunes por un encuentro

Voz 1772 22:24 entre el ministro británico para el Brexit Stephen B

Voz 0273 22:26 porque el jefe negociador de la Unión Europea Michel Barnier este último tras la reunión expresó su preocupación sobre la salvaguarda en Irlanda del Norte ayer en un acto en la ciudad alemana de Stuttgart Juncker afirmó que nadie en la Unión Europea va a bloquear una extensión del Brexit Si el Reino Unido lo pide pero advirtió que si esa extensión se prolonga hasta las elecciones del Parlamento Europeo a finales de mayo los británicos deberán tomar parte en esos comicios el jueves será el líder de la oposición Jeremy corrí quién se desplazó a Bruselas para reunirse con Barnier discutir el plan de los laboristas que incluye la permanencia de Reino Unido en la Unión aduana

Voz 1727 23:05 era y mañana

Voz 0858 23:06 empieza en el Vaticano una cumbre eclesiástica para abordar los abusos a menores en la Iglesia católica Francisco ha convocado a cerca de doscientos altos cargos a esa histórica reunión pero antes ha pedido a los organizadores que es entre visten con las víctimas lo van a hacer hoy mismo de forma discreta para según dicen preservar su intimidad corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 23:28 han sufrido los abusos de una minoría de sacerdotes pederastas violadores o retorcidos sexuales

Voz 1772 23:34 la inmensa mayoría ha mantenido silencio durante

Voz 0946 23:36 muchos años entre otras razones porque la jerarquía eclesiástica o la curia no quería escucharles aussie lo hacía no actuaba por primera vez altos cargos de la iglesia les recibirán esta mañana en el Vaticano con un grupo

Voz 24 23:49 yo di representante dice

Voz 0946 23:52 dice sí son un grupo que representa diversos países y diversas asociaciones de víctimas ha explicado Federico Lombardi ex portavoz de la Santa Sede podrán expresar y serán escuchados en sus opiniones y deseos que se tendrán en cuenta añadido en las reuniones de los presidentes de las Conferencias Episcopales a partir de mañana las conclusiones que seguirán después además de recibirles en el Vaticano numerosas personas que han sufrido abusos hablarán también en las sesiones de trabajo hasta el domingo de los ciento noventa cardenales obispos arzobispos y ex

Voz 0858 24:26 puertos las reuniones tendrán lugar a puerta

Voz 0946 24:29 Abbas y lejos de la prensa para proteger la identidad de las víctimas que han pedido el anonimato

Voz 0858 24:34 esto gracias Joan la ola del mito ha llegado hasta la Comisión Europea la justicia belga ha condenado a uno de sus altos cargos a cuatro años de cárcel por violar a una de sus asistentes la Comisión la ha querido dar un perfil bajo a este asunto porque según dice aún cabe recurso si ya está suspendido este alto cargo condenado de sus funciones en la Comisión corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 24:59 se han dicho muchas cosas en las instituciones europeas tras el mito americano muchas campañas sí pero nunca hasta hoy nadie ha sido condenado por violación Yeste es el caso son cuatro años de cárcel para un alto funcionario de la Comisión es director responsable de aviación denunciado por una joven jurista colaboradora suya a la que la justicia belga ha dado la razón Marcus rajó ya ha sido condenado por la justicia belga yeso la comisión lo ha silenciado argumentando que el alto funcionario está ya suspendido de su cargo y que esta sentencia admite un recurso por lo que se considera que la pena no es definitiva

Voz 0858 25:45 aquí en España ya se puede ver hasta el diecisiete de marzo macho man es el último montaje de Álex Rigola ya está en los Teatros del Canal de Madrid es más una instalación artística que un montaje teatral porque no hay actores como tal sino que es más bien un recorrido por la realidad de la violencia machista e hilo conductor de hecho es la voz real de una víctima Marta García

Voz 1513 26:10 sólo un pasaje del terror machista de doscientos metros cuadrados divididos en doce salas a las que acceden grupos de ocho espectadores guiados a través de unos auriculares por la voz de una víctima

Voz 1727 26:22 la violencia de género

Voz 25 26:24 depende de cómo estás

Voz 1513 26:27 no es cambiando en macho men una instalación documental creada por alegría cola no hay actores y actrices no está recomendado para menores de quince años en cada sala material real es un trabajo de acumular

Voz 0527 26:39 John empieza

Voz 1 26:42 muy desde la primera sala en en cómo ha sido la educación que ha recibido la mujer a través del análisis de de un tríptico de Botticelli hasta la última sala es lo

Voz 26 26:58 cuál sería el Botticelli correspondiente a la sociedad contemporánea

Voz 1513 27:04 es un juego videojuego macho men termina con imágenes de GTA un videojuego en el que el protagonista puede contratar prostitutas y pagar por una masturbación o una felación si quiere recuperar lo pagado matará a la chica en mitad de la calle cuando se baja del coche

Voz 1 27:21 Sanz

Voz 0858 27:21 buenos días buenos días el Barça tendrá que ganar al Lyón

Voz 1161 27:27 el Camp Nou para pasar de ronda de Champions tras el empate a cero de anoche en la ida de octavos que les obliga a ganar a los franceses ya que cualquier empate con goles dejaría fuera a los de Valverde cautela de cara al partido de vuelta habla el técnico

Voz 27 27:37 porque en caso de que el Estado peligrosa no nos vamos a callarnos hubiese gustado ganar y hemos hecho todo para ganar hay que jugar la vuelta tenemos que ganar en casa necesitaremos a nuestro público que nos empuje para pasar y bueno la eliminatoria está

Voz 1161 27:50 síntesis hasta veinticinco remates a puerta realizó el Barça con Luis Suárez que sí que sí

Voz 1275 27:53 marcar en Champions fuera de casa ya supera de lejos los tres

Voz 1161 27:56 el años dieciséis partidos sin conseguirlo Valverde nuestra preocupado

Voz 28 27:59 estará reservado para los siguientes partidos nuevos

Voz 1727 28:02 es lo que le pedimos

Voz 1161 28:04 así que cautela pero el resultado arriesgado por el poder recibir un gol en el Camp Nou pero también confianza en el que se puede resolver en la vuelta para finalizar bonus Piqué sobre las quejas del Real Madrid tras la final de la Copa de básquet

Voz 29 28:14 el provocaron primero a favor del del Madrid lo mejor del Barça lo pues toda esta papeleta el Real Madrid respecto a los árbitros le ha pasado siempre los últimos años y pasa que basket pasa en el fútbol y luego van a Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo lo lo hacen a menudo menos mal que no tiene más secciones porque sino lo tendríamos que sufrir también

Voz 1161 28:37 el mismo resultado en Anfield Liverpool cero Bayern Munich cero y en El Larguero el colombiano James Rodríguez

Voz 30 28:42 que no ve con buenos ojos ellos aquí son fuertes siempre marcan goles bueno yo creo que el cero cero es bueno para todos el empate es justo y bueno en el alias tenemos que estar bien y bueno yo creo que hoy ha sido un resultado justo

Voz 1161 28:56 partidos de vuelta en Barcelona inmune que el próximo miércoles trece de marzo y esta noche se completa la ronda de octavos en sus partidos de ida con los

Voz 1727 29:02 los últimos en el Wanda Metropolitano el regreso de Cristiano Ronaldo

Voz 1161 29:04 el Atlético de Madrid Juventus el equipo llega a esta eliminatoria con la única baja de Lucas Hernández y vuelve Koke tras la lesión se ha hablado en estos días en Italia sobre el estilo de de que el vestir del Atlético es más italiano que español responde Coke

Voz 31 29:15 otro jugando con el estilo de Atlético de Madrid ni juego con el estilo de Italia Gianni de España en ningún sitio nosotros tenemos nuestra seña de identidad hay jugar cada partido como una final pensar en el día a día Hay así afrontamos siempre lo partidos

Voz 1161 29:27 sobre Cristiano Ronaldo Simeone una elección con un desafío importante somos Mourinho cuya madre no Cook Saúl una ilusión presente y unas ganas enormes de ser un partido importa en el último habrá Khedira aparte de Douglas Costa y Cuadrado y a la misma hora se juega el otro el Schalke Manchester City también a las seis de la tarde partido de vuelta dieciseisavos en la Europa League se Sevilla Lazio Victoria de Sevilla en la ida por cero uno

Voz 0858 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 0858 30:13 sonido de Venezuela esta madrugada

Voz 0978 30:15 por qué no

Voz 9 30:18 unas remolcada con votos el pueblo convoca elecciones sueño otro proclamados señor payaso como ejercicio de payaso

Voz 0858 30:26 Nicolas Maduro ha reconocido implícitamente la capacidad de convocar elecciones de Juan Uruguay do maduro como escuchaban ha retado a why do a vencerle en las urnas justo cuando la Asamblea Nacional ha llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral convocar elecciones cuanto antes aquí en España el Ejecutivo se enfrenta esta mañana a la sesión de control en el Congreso Sánchez va a tener que hacer balance de una legislatura que ayer su portavoz parlamentaria Adriana Lastra decía que van a seguir aprovechando

Voz 3 31:00 el Gobierno va a ser gobierno iba a legislar va a actuar como gobierna hasta el último día tanto la oposición

Voz 0858 31:08 como sus socios consideran que el Ejecutivo está usando los últimos coletazos de su acción de gobierno para hacer campaña escuchamos Aitor Esteban portavoz del PNV

Voz 0456 31:16 no tienen ningún sentido por ejemplo el proyecto de reforma de la Lomce en estos momentos porque simplemente pues un escaparate lo que venga un ministro o una ministra a contarnos aquí qué piensa de no sé qué pues a estas alturas mejor en campaña

Voz 0858 31:30 con la precampaña ya en marcha Sánchez va a presentar hoy su plan de energía y clima uno de los proyectos más importantes del Ejecutivo pero que ya no va a poder ser aprobado por las Cortes Eladio Meizoso

Voz 0527 31:41 el texto el viernes al Consejo de Ministros y a falta de recorrido parlamentario hay que entenderlo como una declaración de principios que incluye la prohibición desde dos mil cuarenta de sacar al mercado coches que emitan CO2 en línea con el escenario más ambicioso ahora del comisario europeo Arias Cañete remarca el Ministerio de transición ecológica hoy se presenta también el Plan Integrado de energía y clima que hay que enviar a Bruselas que contempla el cierre de las centrales nucleares entre dos mil veinticinco y dos mil veinticinco y establece la senda para la de Skaar bonificación de la economía española de la eliminación de emisiones de efecto invernadero en el horizonte dos mil cincuenta tercera medida una estrategia de transición justa para facilitar la adaptación de sectores afectados como el automóvil la minería del carbón o la industria electo intensiva

Voz 0858 32:33 y cómo está el tráfico hasta ahora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 34 32:36 buenos días en Madrid primeras complicaciones en los accesos a la capital y además en Barcelona en la Ronda Litoral Intesa hacia el nudo de Llobregat en Guipúzcoa en Hernani un accidente complican la AP ocho sentido Irún precaución por las nieblas en Cantabria Asturias Palencia y el lujo por los vientos

Voz 0858 32:51 en gracias Teresa del tiempo hasta ahora tenemos temperaturas más bajas que los últimos días pero sol en casi todo el país

Voz 1 33:00 polemista y ahí está la política

Voz 1275 33:02 Putin Shell irracional por mucho que se parezcan

Voz 1 33:05 eso tener derechos de autor cronista sea

Voz 0978 33:10 bueno pues así comenzábamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas

Voz 1275 33:19 por otro otro reverso de otro reverso eh

Voz 0978 33:23 él es más que suficiente

Voz 1 33:25 la falsa moneda claro Isaías Lafuente de usa Byrne La Ventana con Carles Francino Cadena SER hoy por hoy Solace y setenta y cuatro a las cinco y treinta y cuatro

Voz 1727 34:01 en Canarias abrimos la Mesa de España en Asturias donde la investigación por el asesinato en agosto del concejal de Izquierda Unida Javier Hardy es deja ya cuatro detenidos uno de ellos marido de una prima de la viuda considerado el autor intelectual está acusado de contratar a dos sicarios atravesó un tercero porque creía que el fallecido era el amante de su mujer Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 34:25 buenos días Pepa así que no fue política fue la venganza de un marido por una supuesta infidelidad es lo que establece la investigación que tras seis meses ha culminado con la detención de cuatro personas el marido de una prima del concejal asesinado y los tres sicarios uno Español dos argelinos el presunto instigador del crimen y dos de los sicarios fueron detenidos en Vizcaya donde residen en Amorebieta concretamente el otro está en Suiza a la espera de extradición allí estaba encarcelado por tráfico de drogas el sumario está bajo secreto y la investigación fue muy compleja según el teniente coronel Francisco Puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón

Voz 1 35:00 todo tratarlo muchísimos datos y sobre todo con con mucha paciencia y muy buen trabajo

Voz 0174 35:06 el móvil del crimen por tanto fue los celos además del lazo familiar entre víctima y presunto instigador había una relación muy estrecha ambas parejas compartían en verano fiestas ciertos viajes el detenido residía en Amorebieta pero tenía segunda vivienda a escasos doscientos metros de la del concejal asesinado sospechaba una relación sentimental entre el concejal y su esposa lo que motivó los celos y la venganza con este

Voz 1727 35:29 dramático resultado es fácil de imaginar Ángela conmoción en esa familia y además en esa localidad donde tenían las casas porque es muy pequeña verdad

Voz 0174 35:37 sí desde luego es una es un núcleo rural ir desde luego mucha gente también sabía sentido señalada porque la investigación tomó muchísimos caminos es una tranquilidad para todos la resolución de

Voz 1727 35:48 Ángel gracias a ti Pepa en Sevilla Elena Carazo buenos días buenos días Pepa jueza procesado el Cuco y a su madre por falso testimonio en el juicio del asesinato de Marta del Castillo el tribunal Elena considera que urdieron un plan para engañar al juez sobre lo que ocurrió esa noche de hace diez años el juez

Voz 0534 36:07 Carlos Mahón ha procesado al Cuco y a su madre por un supuesto delito de falso testimonio así que la fiscalía y la acusación particular deben ahora pedir penas para ellos os solicitar el sobreseimiento de la causa el magistrado entiende que pretendieron engañar al tribunal que juzgó a los adultos por el crimen de Marta del Castillo intentaron urdir un plan acerca de lo que qué ocurrió la noche del veinticuatro de enero de dos mil nueve cuando se produjo el asesinato de Marta del Castillo lodo declararon como testigos contaron que se habían visto o que habían estado en el mismo sitio aquella tarde noche cuando las pruebas evidenciaron que ninguna de esas explicaciones son cierta de hecho la sentencia que condenó a Carcaño por el crimen ordenó que se investigara al Cuco por ese supuesto falso testimonio en su declara

Voz 1727 36:49 un beso Elena otro Pepa y atención a esto que ha ocurrido en Valencia un restaurante con estrella Michelin ha cerrado hasta que se aclare si uno de sus platos provocó la muerte de una mujer que comió allí este fin de semana Sanidad investiga un plato concreto un plato de arroz con setas y habla de otros siete posible afectados Ana Talent Mon

Voz 0141 37:08 día bon día Pepa la Conselleria de Salud Pública ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento todo apunta a una Toxo infección la mujer moría el sábado de madrugada en su casa después de haber sufrido vómitos y diarreas su marido y su hijo de doce años también estaban afectados los tres habían comido el menú de

Voz 1727 37:24 gusta Hacienda el restaurante como otras siete personas

Voz 0141 37:27 también presentaban a ese cuadro clínico el restaurante el primero en Valencia en conseguir una estrella Michelin manifestaba su dolor por el fallecimiento de la mujer que afirma y afirma que las primeras investigaciones constatan que cumple todas las normativas sanitarias pero cierra sus puertas hasta que se aclare todo

Voz 0978 37:47 en Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1727 37:49 los días la campaña electoral de las elecciones más bien se han cruzado con la maratón que cambia de día sí será finalmente el

Voz 1275 37:57 dado XXVII de abril Un día antes de la cita con las urnas el día de reflexión aunque no importa lo importante es que se salva la cita es salva a los cientos de corredores que ya tenían un alojamiento en Madrid un billete comprado para ese fin de semana un así en el caso de que esta nueva fecha impide la participación de algunas personas se podrá solicitar el cambio de titularidad el dorsal de forma gratuita o solicitar la devolución del cien por cien del importe de suscripción esto pueden hacerlo hasta el once de marzo ha habido acuerdo para cambiar la fecha entre los organizadores de la prueba Mahoma el Ayuntamiento de Madrid este año está previsto que participen treinta y nueve mil corredores es ya la edición Pepa número cuarenta y dos

Voz 1727 38:31 también aquí en Madrid Laura sobre las tablas José Luis Gómez deja la dirección del teatro de la Abadía la sala que fundó él mismo hace ahora veinticinco años lo va a sustituir Carlos Aladro

Voz 1275 38:43 sí se ha decidido en la reunión del Patronato del teatro celebrada ayer martes con la unanimidad de todos sus miembros Carlos Aladro que se incorporará en el plazo de un mes es el actual director del Festival de Otoño formó parte durante una década del equipo artístico de la Abadía donde fue director adjunto con José Luis Gómez además de coordinar el Corral de Comedias de Alcalá de Henares que depende también de la valía

Voz 1727 39:03 con grandes sin duda del teatro José Luis Gómez hasta ahora cerramos la Mesa de España de carnavales en Extremadura

Voz 0978 39:18 anoche comenzó el concurso de murgas

Voz 1727 39:20 las del Carnaval de Badajoz humor poesía en un escenario por el que van a pasar veintitrés agrupaciones IMAS Salguero buenos días

Voz 1 39:30 buenos días comenzó

Voz 37 39:32 nada extraño el martes con la menor participación de los últimos años pero como decías con humor con poesía y con mucho colorido lo hizo con las actuaciones de los callejeros los informales los más lindas Shutter Xiao Marwán para hoy se esperan entre otras las de las políticas velas los del año pasado los espanta perros veinte de copas para cuatro días Jean Marie y así hasta un total de veinte agrupaciones de las que sólo doce buena pasadas semifinales seis a la final del viernes de carnaval pistoletazo de salida para una fiesta la de Don Carnal considerada de interés turístico nacional y que del uno al cinco de marzo va a vivir sus días grandes en la calle en el teatro nos vemos y escuchamos Pepa todos los días a partir de las nueve y media la diversión está servida

Voz 14 47:06 Sánchez Martínez quizá lo recuerden el niño

Voz 1727 47:09 de la mala educación la película de Almodóvar cantando esta versión de Moon river en aquella película del año dos mil cuatro sobre abusos en un colegio religioso

Voz 0456 47:19 hoy preguntamos por la pederastia en la Iglesia católica hoy que el Papa va a recibir a víctimas y que nosotros vamos a escuchar las también en Hoy por hoy buenos días

Voz 49 47:26 buenos días soy Antonio Santiago yo creo que la Iglesia debería denunciar abiertamente todos los casos sino ocultarlos ante tribunales también cesar en sus cargos aquellos protectores que dicen frases como que los niños pueden provocar o que a veces hay malos momentos y por supuesto educar a los posibles afectados en la denuncia que denuncien porque muchas veces la vergüenza o la edad a la que se cometen estos hechos hace que ellos no no no se atrevan a denunciar

Voz 0456 47:57 Raúl Madrid chicos yo estudiado estudio colonialistas en Buitrago del

Voz 1727 48:02 por yo estuve interno cinco años

Voz 0456 48:04 los era una comunidad lo estupenda que se dedicaba sencillamente a la enseñanza y está allí no se yo nunca que hubiese ningún problema de pederastia ni nada por el estilo saque no generalice vemos si no pensemos que todo lo religioso esos todos los curas monjas son una banda de degenerados porque tampoco es eso gracias para exportar tu experiencia Raúl mañana empieza esa cumbre sobre pederastia en el Vaticano Mondrian buenos días José

Voz 50 48:31 desde Barcelona la respuesta que debería dar la Iglesia no la va dar porque lo único que pone la iglesia

Voz 1772 48:36 con parches y chapuzas lo mismo ocurre

Voz 51 48:38 la política van poniendo parches y chapuzas en vez de enfrentarse realmente a la realidad pues vamos con la política

Voz 25 48:48 que Tetro

Voz 1621 48:54 más de clásicos e inglés clásico esté en guitarras Quizás quizás de esta vigésima también forma parte de la banda sonora de esta película con nuestro quizás permanente de nuestra vida eso es buenos días

Voz 52 49:06 hola buenos días Pepa Dani si me temo que de las elecciones el día veintiocho va a salir un escenario muy

Voz 0456 49:12 parecido al que tenemos ahora los independentistas

Voz 52 49:14 estas van a seguir teniendo ya casi que

Voz 1 49:17 la paciencia y eso es gracias sabrán

Voz 0456 49:20 habrán de León quienes escucha desde Abu Dhabi buenos días bienvenido