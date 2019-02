Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal está muy buenos días Pablo Casado Irene Montero preguntan prácticamente lo mismo esta mañana al presidente del Gobierno qué balance hace de sus ocho meses de gobierno ellos abrirán la sesión de control del Congreso que empieza a las nueve y les va a seguir Albert Rivera que quiere saber cómo valora Pedro Sánchez las nuevas circunstancias éticas en definitiva que acabada la legislatura toca hacer balance y todo se dice ya en clave de campaña y en tono muy muy bronco como el que vimos ayer por la tarde en el Senado el portavoz popular Ignacio Cosidó que hay que recordar que era el jefe de la policía con el ministro Fernández Díaz cuando el enorme escándalo de la policía patriótica bueno pues ese hombre Ignacio Cosidó llevó a la tribuna de la Cámara Alta el tono faltón tabernario

Voz 3 01:10 termino presidente sugiriendo le dos títulos para sus dos nuevos libros Historia de una traición manual

Voz 1722 01:19 del incompetente nos vamos a presentar a las elecciones con humildad y con la convicción de haber hecho el trabajo que teníamos que hacer que era sacar la política a corrupción y espero que el próximo veintiocho de abril saquemos de la política de la crispación la cuando ustedes dan instaurado

Voz 1727 01:33 la precampaña ha llevado por delante ya los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo dos años y medio de trabajos para consensuar una posición común sobre la reforma del sistema de pensiones bueno pues todos los grupos culpan a Unidos Podemos por adoptar ayer una posición de máximos y anunciaron votos particulares a casi todas las recomendaciones que se habían acordado Ignasi Candela de Compromís el socio valenciano habitual de Podemos muy duro anoche con los morados en Hora Veinticinco

Voz 4 02:01 sí podemos argumenta dicen que tenía un proyecto propio para el sistema público de pensiones hace mucho tiempo pues lo lógico es que no hubiese estado en el pacto que se ha hecho perder el tiempo porque de hecho les han participado ya de recomendaciones que son prácticamente un calco de lo que ha propuesto

Voz 1727 02:18 la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz dice que el borrador no estaba cerrado del todo

Voz 5 02:23 ya hemos dicho muy clarito siempre tenemos un modelo propio hemos sido el único grupo que hemos presentado dos leyes una ley además que supone una reforma integral al sistema público de pensiones tenemos absoluta discrepancia insisto quien quiera recortar las pensiones que diga que si nosotras no

Voz 1727 02:38 ya el PP este rifirrafe le vino genial porque en el fondo no quería regalarle un acuerdo a Pedro Sánchez culpable de todo para los populares ahora de convocar elecciones

Voz 6 02:48 la intención del Partido Popular desde luego era llegará si esto no ha sucedido así ha sido principalmente porque Pedro Sánchez ha convocado elecciones PSOE PP

Voz 1727 02:57 me VP de Katy Compromís han pedido que se convoque mañana toda la comisión un último intento por salvar casi tres años de trabajo en una materia tan sensible como las pensiones es miércoles veinte de febrero y esta noche Nicolás Maduro que se niega a convocar elecciones presidenciales le ha dicho Aguado que lo haga él

Voz 6 03:17 por ahí hay un payaso cariz tercer presidente interino bueno Suttles presidente interino lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones

Voz 1727 03:26 dicen que el goteo de países que reconocen Aguado como presidente interino esta noche lo ha hecho Japón y a falta de un día para que empiece la cumbre anti pederastia en el Vaticano altos cargos de la iglesia recibirán esta mañana a una decena de víctimas dice Lombardi

Voz 7 03:41 el moderador de la cumbre que posó no es prima literalmente desde luego podrán expresar libremente

Voz 1727 03:47 que han vivido sus opiniones sobre cómo atajar este asunto dentro de la Iglesia y aquí en España hoy va a ser día de homenaje

Voz 8 03:55 antes los estudiantes autónoma va eramos enérgicamente el atentado contra el doctor Francisco Tomás y Valiente que María Arias en esta propuesta está atentado asilo contra aprovechó firme y recto como

Voz 9 04:08 firme y recta tiene que una postura contra

Voz 8 04:11 los que no respetan la vida

Voz 1727 04:14 hace veintitrés años que ETA asesinó al jurista Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Universidad desencadenó ese asesinato la protesta estudiantil de las manos blancas esta tarde Pedro Sánchez participa en el homenaje que el Ateneo de Madrid leva rendida quién fue también presidente del Tribunal Constitucional en Llanes en Asturias

Voz 10 04:34 todavía estamos en So hoy es un día muy duro porque toca recordar porque toca asumir la muerte de alguien al que queríamos

Voz 1727 04:42 es Priscilla Alonso la concejala de Izquierda Unida que sustituyó tras su muerte a Javier Artiles los investigadores creen que un familiar del concejal encargó su muerte a unos sicarios porque creía que el fallecido tenía una relación con su mujer y en la Liga de Campeones el Barça tendrá que ganar al Lyon en el partido de vuelta allí esta noche el Atlético de Madrid recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo Sampe

Voz 1161 05:09 desde las nueve en el Wanda Metropolitano Simeone pierde a Lucas Hernández por lesión en los italianos son baja Khedira Douglas Costa y Cuadrado arbitral El colegiado el Bayern a la misma hora Schalke Manchester City de ayer León cero cero obliga a los de Valverde en el Camp Nou también ayer en Liverpool cero Bayern Munich cero y hoy también

Voz 10 05:24 a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuan Sevilla a la vuelta de dieciseisavos en la Europa League victoria del Sevilla en la ida por cero uno

Voz 7 05:33 y el tiempo Jordi Carbó buenos días bueno

Voz 0978 05:36 los días en las nubes que ayer estuvieron presentes en la mitad oeste de la península hoy no lo harán de hecho va a hacer sol desde bueno mañana hasta el final de la tarde en el conjunto del país algunas nieblas ahora cerca de los principales ríos frío como las últimas mañanas durante la tarde ambiente agradable

son las siete y seis las seis y seis en Canarias

Voz 9 07:00 hoy por hoy con Pepa Bueno unos otros

Voz 13 07:04 la línea de la ponderación buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con Ciudadanos de Cataluña sobre algo que insisto no merecer reproche penal

Voz 1727 07:17 ponderar todas sus variantes fue lo que más repitió Jordi Turull durante su interrogatorio ayer en el Supremo para intentar explicar por qué el guber siguió adelante con el referéndum del uno de octubre a pesar de todas las advertencias judiciales para que no se hiciera también declaró Romeva Raül Romeva exconsejero de exteriores de la Generalitat that como yunquera sólo contestó a su abogado y apostó por una defensa muy política

Voz 14 07:42 en estos momentos soy diputada en el Parlament de Cataluña

Voz 1 07:45 suspendido de sus funciones por ese tribunal justamente hoy hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político esta mañana declara Josep Rull que fue responsable del territorio

Voz 16 08:03 pero

Voz 1727 08:04 Xavier Vidal Folch fija su mirada hoy en el papel que están teniendo en el juicio los fiscales

Voz 1989 08:10 en esta vista del juicio a los doce apóstoles del secesionismo catalán casi todo está en su sitio los jueces con su presidente los abogados y sus clientes los procesados que se dividen entre los tributos de dardos Orosa plebe y los practicantes la defensa técnica jurídica y escrupulosa casi todo está en su sitio el problema está en el Kathy donde están los fiscales del Tribunal Supremo juegan en desventaja los tribunas que lanza proclamas políticas interiores se niegan a contestar sus preguntas lo sorprendente es que quiénes juegan en la defensa técnica a veces humildes a veces arrogantes les están dando sopas con onda al menos desde la perspectiva de la retórica a estos fiscales les cuesta preguntar con acierto y concretamente se enredan con las grandes cuestiones políticas la autodeterminación la libertad el pacifismo el discurso de los acusados Illes ingieren sobre su visión de las cosas en vez de sobre sus actuaciones concretas así que no sabemos todavía exactamente si los procesados dieron órdenes incorrectas a los Mossos si se encargaron de las actuaciones peligrosas del referéndum iré después si se no no las facturas de la propaganda de los actos ilegales si el Ministerio Público lo despierta no está en peligro la igualdad de armas del proceso es que no se logrará aclarar el paquete de los hechos disputado

Voz 1727 09:33 y sobre otra causa judicial bien distinta la de tres

Voz 1552 09:36 por ciento dos antiguos altos cargos de

Voz 1727 09:39 la Generalitat han declarado ante el juez que el antiguo conseller Germà Gordó les presionó para amañar contratos y adjudicarse los a dos de los principales donantes de la fundación Cat Dem el supuesto vehículo para la financiación ilegal de Convergència Miguel Ángel Campos

Voz 1552 09:56 el ex director de la Agencia Catalana del Agua Leonar caracolero del el ex gerente de esta misma institución de la Generalitat Joan Piñol han reconocido al juez que el exconsejero de Justicia Germà Gordó les presionó en dos mil once para adjudicar contratos multimillonarios a los grupos Agbar Soler Joan Piñol ha afirmado que Gordó asistió personalmente a varias reuniones para decidir el multimillonario concurso de la concesión de Aigües Ter Llobregat Illes espetó que nadie se equivoque tiene que ganar Agbar literal Car Cole también ha admitido las presiones para adjudicar a Soler la hostilidad de Gordó ha dicho cuando los técnicos ponían objeciones Se da la circunstancia de que estos dos grupos empresariales son respectivamente el primer y tercer mayor donante de fondos a la Fundación Cat Dem desde donde supuestamente se analizaba la financiación ilegal de Convergència el juez investiga estos vínculos

son las siete y once las seis y once en Canarias

Voz 2 12:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:24 Francia se ha echado a la calle para condenar la oleada de ataques antisemitas que se vienen produciendo en el país ayer mismo unas noventa tumbas de un cementerio judío parecieron profana las ese habían pintado esvásticas Ésta ha sido la respuesta en la calle cantar La Marsellesa en la manifestación que organizaba el Partido Socialista en París a la que se han sumado todos los partidos menos la Agrupación Nacional de Le Pen vetada por los organizadores esto en Francia en Portugal esta tarde ese voto no moción de censura contra el Gobierno de Antonio Costa es la segunda que le presentan exactamente igual que la primera no parece que vaya a salir adelante porque la izquierda tiene mayoría corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 20 13:12 pese a estar a menos de ocho meses de las elecciones legislativas los democristianos del Centro Democrático Social intentan tumbar el Ejecutivo socialista y argumentan que en las últimas semanas en las que se han registrado huelgas en diferentes sectores sociales dejan en evidencia que el Gobierno es incapaz de encontrar soluciones para el país fe sino los conserva eres del Partido Socialdemócrata principal formación de la oposición apoyarán la moción pero la izquierda lusa que tiene mayoría en el Parlamento votará en contra abocando la medida al fracaso Se trata de la segunda vez que el Ejecutivo de Antonio Costas enfrenta una moción de censura en dos mil diecisiete sobrevivió otra en la que se criticaba su gestión de los devastadores incendios registrados ese año en los que murieron más de ciento quince personas

Voz 9 14:02 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y nueve mil setecientos cuatro asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y cuatro hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día ir puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión Pepa Bueno la embajada española en qué

Voz 1727 14:42 sí va a inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada de las treinta y nueve familias que llevan meses esperando este trámite para volver a España con sus hijos el Gobierno ha dado autorización para desbloquear su situación pero ya está no autorizará más casos en ese país Mariola valorizo el Gobierno ha cortado por lo sano

Voz 0259 15:00 tiré a los vientres de alquiler con Ucrania ya no tramitará nuevos expedientes para la inscripción de bebés nacidos mediante esta practican este país del Este que no

Voz 7 15:08 ofrece garantías Exteriores lleva

Voz 0259 15:11 desde dos mil dieciséis de esa aconsejando a las familias que acudan a Ucrania por las irregularidades detectadas hay clínicas que están siendo investigadas por tráfico de niños eso si el Gobierno se compromete a desbloquear la situación de las treinta y nueve familias atrapadas allí desde diciembre es dará una solución individualizada caso a caso pero advierte de que será los últimos niños que registre a partir de ahora las familias de los futuros bebés que nazcan deberán conseguir de las autoridades de ese país un pasaporte ya entrarán en España como niños ucranianos

Voz 1727 15:44 hoy está previsto que se apruebe definitivamente esperemos que sí en el Senado una ley que castiga con penas de cárcel a quiénes huyan después de provocar un accidente hasta ahora la fuga sólo estaba peinada si había heridos pero no si la víctima había muerto al distante ahora para eliminar esa distinción se crea un delito específico y quiénes se fue del lugar del accidente se enfrentan a Quart a cuatro años de cárcel Mariemma a vacas la reforma endurecerá las penas para los conductores que causen víctimas sí que podrían enfrentarse hasta a nueve años de cárcel y tipifica ahí está una de las grandes novedades el delito de omisión de socorro para quienes huyen de un accidente de tráfico Se cumple así el objetivo por el que Ana González lleva luchando tres años pidiendo esto se cree

Voz 21 16:26 Tito autónomo como es darse a la fuga tras provocar un accidente tanto si hay fallecidos como heridos las leyes están premiando actualmente a ese conductor que drogado borracho será la fugas sin atender a al fallecido al herido quitándole el delito de la fuga

Voz 1727 16:43 un delito que ahora sí estará penado con entre seis meses y cuatro años de prisión Ana perdió a su marido tras ser atropellado cuando iba en bici por un camionero que se dio a la fuga luego fue detenido pero nunca cumplió condena porque el ciclista falleció en el acto la ley hasta ahora no contempla esa situación como omisión de socorro

Voz 1275 18:47 en España en precampaña buenos días muy bueno

Voz 24 18:49 días en todo el Sevilla llevo año publicando comparativa en redes sociales de cómo cambiaría el panorama político si cada español fueron votos si no se perdieran tantísimos voto en cada una de la provincia que no van a ninguna parte el respeto a la minoría no puede invalidar el voto de miles de españoles esto se arreglaría la llave de gobierno de independentista hoy

Voz 7 19:15 a la eterna batalla por la reforma del sistema electoral gracias Ernesto

Voz 0456 19:19 roto el Pacto de Toledo sin acuerdo para reformar el sistema de pensiones

Voz 4 19:23 esta o esto claro quién va pasa de la precampaña

Voz 25 19:25 año en la campaña hay en todo esto no lo van a arreglar nada porque porque no nos representan sólo quieren el poder los sillones el dinero para más gastarlo o robarle quién sabe si tiene entre del Gobierno y ya veremos si estamos en bloqueo no lo va a arreglar yo sé

Voz 0456 19:42 era Conchita de Madrid y terminamos bienvenido buenas

Voz 9 19:44 días de Zaragoza tiene que centrar el lo que me importa osea el defender la sanidad pública la educación pública exactamente lo que quieren destruir la santa trinidad nos quieren dejar sin sanidad pública la educación pública sólo quieren dárselo poco dinero público para los ricos

gracias Ismael gracias a todos siete veinte seis Event en Canarias

Voz 1275 20:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días cuatro grados hasta ahora en la Gran Vía hay sin cambios a la vista todo lo contrario las temperaturas van a ir subiendo conforme avance la semana hoy dieciocho grados de máxima y cielos de nuevo despejados a la portavoz de Ciudadanos en la capital Begoña Villacís se le abre un nuevo frente justo después de negar y probar con documentos que ocultara su participación en una sociedad mercantil

Voz 9 20:36 a su marido para ocultar una sociedad

Voz 26 20:38 que tenga una sociedad y eso es lo que es mentira yo me desvincule de estas sortea seis años antes centrar

Voz 1275 20:45 política en dos mil nueve se desvinculó de esa sociedad zanja la polémica pero ahora Izquierda Unida será avanzamos ayer en la SER ultima una querella contra Villacís por un presunto delito de negociaciones prohibidas la formación entiende que la portavoz de Ciudadanos podría haber incurrido en un conflicto de Inter meses al decidir sobre cuestiones que afectan a los policías municipales de Madrid a los que su marido abogado representa legalmente Carolina Gómez

Voz 1463 21:08 Izquierda Unida cree que Villacís debería haberse abstenido de tomar decisiones como concejal en el Ayuntamiento que afectaban a los policías municipales cosa que no ha hecho durante todos estos años según Mauricio Valiente

Voz 4 21:17 entendemos que hay una clara condición bien intereses que se ha ocultado a nuestro juicio conscientemente Begoña Villacís Albee

Voz 7 21:26 yo actuando

Voz 4 21:29 participando en decisiones que tenían que ver con asuntos eh

Voz 1463 21:37 la sociedad de su marido la polémica Llúria SL de la que Villacís se desvinculó como propietaria en dos mil nueve representa legalmente al sindicato de policías que entre otras cosas se querelló contra la concejal rumiar hace por injurias Izquierda Unida cree que eso podría suponer un incumplimiento de facto de la ley electoral e incluso un delito de negociaciones prohibidas

Voz 1275 21:56 para funcionarios y anuncian querella también contra el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid contra Javier Barbero la antigua cúpula del Cuerpo Municipal de Bomberos que la semana pasada presentó su dimisión

Voz 27 22:10 para presentar la correspondiente denuncia Barbero judía de Siria en la gestión de los servicios de seguridad e imágenes de Mali sólo comparable con suaves y una lo profesionales que lo componen en San por tierra todo el trabajo realizado durante los últimos años ir deja al área en llamas ICO en una conflictividad absolutamente imperdonable

Voz 1275 22:29 es Rubén Gallego portavoz de los bomberos el PP va a promover un pleno extraordinario para pedir la destitución de Barber una petición a la que se va a sumar todos los grupos de la oposición Barbero insiste en que la dimisión de la cúpula del cuerpo se debe a motivos personales y políticos los bomberos le acusan a él de chantajear les con la aplicación de la jornada de treinta y cinco

Voz 9 22:46 tras

Voz 1275 22:47 más noticias de este miércoles veinte de febrero van en titulares con Virginia Sarmiento Manuel de la Rocha presentaba ayer su candidatura oficial a las primarias socialistas para la alcaldía de Madrid al acto asistieron caras conocidas del socialismo madrileño como el secretario general José Manuel Franco Pedro Sánchez no respondió a la invitación del estadio del Rayo Vallecano superado la Inspección Técnica de Edificios después de casi hace siete años sin hacerlo la comunidad que tiene cedidas su propiedad inició el pasado verano unas obras para solucionar las deficiencias en la estructura por valor de un millón doscientos mil euros el teatro de la Abadía ya tiene nuevo director Carlos Aladro actual director del Festival de Otoño que formó parte durante diez años del equipo artístico de este teatro la decisión cuenta con la unanimidad del Patronato y Aladro se incorporará en un mes esta noche Champions el Atlético de Madrid recibe la Juventus desde las nueve en el Wanda Metropolitano mientras el Real Madrid de baloncesto estudia con sus servicios jurídicos la opción de abandonar la ACB tras la polémica de la Copa del Rey siete veinticuatro como despierta el tráfico esta mañana en las calles de la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 23:50 qué tal muy buenos días Laura bueno pues hoy especialmente con muchísima circulación es muy lenta además en un tramo del norte de la M treinta que comprende es Salvador Maella ir Betanzos sentido Nudo de Colmenar ya de por sí es hora punta al otro lado en la parte este de este Méndez Alvaro hasta conectar con Avenida de América en ambas calzadas pero sobre todo en las entradas por la avenida del Mediterráneo hay plaza del Conde de Casal y en el sur de la ciudad en Santa María de la Cabeza

Voz 1275 24:17 en las carreteras cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1463 24:20 buenos días pues ya estamos Laura en hora punta se nota especialmente la M40 muy complicada en todos los tramos habituales la M50 también primera retenciones en los accesos situación muy complicada de entrada a Madrid

Voz 1275 27:21 está en marcha de tres nuevas asignaturas en Educación Primaria convivencia respeto y tolerancia la tercera creatividad y emprendimiento dicen que se diferencia de otras iniciativas como la Educación para la Ciudadanía del anterior gobierno de Zapatero en que estas nuevas materias no ha doctrina Pedro Rollán vicepresidente

Voz 1088 27:38 para que los alumnos conozcan los principales valores humanos que se ayudará a comprender las emociones empatizar y también a ser asertivas hice les enseñara a convivir con los demás en una sociedad regida por el respeto y por la paz

Voz 1275 27:53 los centros podrán incluir estas nuevas asignaturas en su programación siempre y cuando lo permitan las asignaturas troncales el sector del libro por cierto está muy molesto con el nuevo sistema de gratuidad de libros de texto que el curso que viene la comunidad de encenderá a todos los centros educativos el programa accede libreros editores distribuidores aseguran que este camino abocar al cierre a quinientas mil librerías madrileñas Paul Asensio

Voz 34 28:16 el sector dice que no está en contra de otros sistemas de financiación como el cheque libro pero que lo que propone la Comunidad de Madrid es muy distinto Francisco Martínez ex presidente de la Federación de Distribuidores de Ediciones

Voz 1727 28:26 dinero va al colegio el colegio

Voz 35 28:28 cita con la librería más cercana pero estos muy dudoso porque en ningún momento ese dice con qué librería los criterios del director pueden ser arbitrario ir trata con esa librería

Voz 7 28:39 el mercado convocar decir siempre hay tres librerías por qué eligen a te pasa con lo cuajó

Voz 34 28:46 el sistema establece unos criterios con el que la librería consiguen punto para postularse como candidatas entre ellos que se hagan cargo de etiquetar forrar y almacenar los libros algo que las pequeñas librerías no pueden asumir dicen que esto sólo favorece a las grandes empresas que puede suponer el cierre de quinientas librería madrileñas ahora piden que se suspenda el acuerdo y que la Comunidad tenga en cuenta para criar

Voz 1275 29:06 nuevo que a partir de este verano se podrá pagar con tarjeta con el teléfono móvil el billete en los autobuses de la EMT el sistema ha empezado a implantar esta semana el autobús exprés que va a Barajas se extenderá más adelante a todo el servicio a partir de junio la idea además es extender la fórmula de pago también al resto de los servicios de la emite Álvaro Fernández de Heredia es el gerente de la Empresa Municipal de Transportes

Voz 36 29:26 esto lo vamos a empezar a implantar en el autobús pero no sólo será para los servicios de autobús lo vamos a extender al resto de servicios que tenemos a la EMT estamos hablando el servicio del teleférico los servicios de aparcamiento el servicio de la grúa el servicio Bici Mad en el resto de servicios realmente lo cual también nos permitirá hacer pagos combinados

Voz 7 29:46 cuatro grados en el centro de Madrid sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER son las siete y media a las seis y media en Canarias comienza el miércoles veinte de febrero hoy escuchen al presidente del Senado durante la última sesión de control al Gobierno que fue ayer por la tarde decías

Voz 38 30:21 que estamos en un Pleno de control al Gobierno que no estamos en un estadio de fútbol estamos en un Parlamento vamos a ver si conseguimos crearon ambientes Parlamento

Voz 1727 30:31 no estamos en un campo de fútbol estamos en un Parlamento parece que hay que aclararlo a dos semanas de la disolución de las Cortes porque si la legislatura ha sido dura la precampaña en la campaña promete convertirse en un barrizal donde será imposible ningún acuerdo ni siquiera en el Pacto de Toledo sobre las pensiones a las ocho vamos a preguntar a los expertos la importancia que tiene que la legislatura se cierre sin el paquete de recomendaciones que venían negociando para hacérsela llegar al Gobierno y hacer sostenible el sistema leemos los periódicos con una nueva composición de lectores

Voz 7 31:05 porque la gripe sigue haciendo estragos

Voz 1727 31:08 los en este equipo cayeron Jabois y Aimar y hoy ha caído Ana corbatín desde aquí les deseamos a todos calor caldito Si paciencia así que con Dani y con Javier Alonso menos mal que has vuelto buenos días vamos con ello hoy recomiendo especialmente la tribuna del país la que firma el filósofo Santiago Alba Rico y que titula la izquierda o no se hace Javier varias preguntas

Voz 0858 31:36 sí porque hoy suena a muchos españoles votantes de Vox aledaños más rebelde el machismo el racismo y el nacionalismo que su contrario o por se ganan votos pidiendo derogar leyes progresistas o reclamando reformas penales populistas y antidemocráticas también se pregunta por qué el verbo conservar se relaciona con la identidad nacional imperial más casposa Hinault con la vivienda por ejemplo o con el puesto de trabajo frente a la revolución neoliberal Illa rebeldía franquista escribe Alba Rico la izquierda ha entregado los tres campos de batalla urge según asegura una alianza entre el capitalismo más pragmático como más pragmático perdón el marxismo más ilustrado el feminismo más humanista el ecologismo o más realista y también el Papa Francisco es eso de izquierdas se pregunta pues tanto como un desfibrilador o comunes

Voz 1727 32:25 ojo a esto a Alianza del capitalismo más pragmático el marxismo más ilustrado el feminismo más humanista al ecologismo más realista el Papa Bueno uno de esos debates en los que estamos eternamente es el de las pensiones ya vemos que aquí en España hoy además con sobresalto en la comisión del Pacto de Toledo pero el debate no es exclusivo nuestro claro de España está en el resto de Europa también Dani

Voz 0456 32:50 sí por ejemplo en Le Monde hoy lo lleva a portada de su edición empresa impresa por qué mayor esperanza de vida no significa más progreso es el titular que aumenta la esperanza de vida en Francia y en toda Europa pero esto es una amenaza para nuestro sistema laboral y nuestras pensiones hay que retrasar la edad de jubilación consideran los expertos que consulta es un debate que también lleva produciéndose en Alemania desde hace semanas aunque hoy se centran en otra derivada te acuerdas Pepa que Alemania necesitaba maquinita

Voz 7 33:16 sí bueno hemos no sólo maquinita y que buscaba

Voz 1727 33:18 en España hay casi un millón y medio de

Voz 0456 33:21 esto es de trabajo sin cubrir en Alemania lo que es un riesgo para la riqueza y el crecimiento y que propone también alargar la edad de jubilación y aumentar los sueldos donde más puestos de trabajo hay que cubrir es en el sector de la sanidad el medio ambiente la dependencia los maquinistas de tren

Voz 1727 33:35 y hoy claro vuelve a ver mucho en los periódicos sobre el juicio de pluses que ayer se reanudaron los interrogatorios a los procesados ojo a esto que contaba a las siete de la mañana en este programa hecha vivida el folk el papel de los Carles que están preguntando poco sobre los hechos decía Xavi yo vuelve la información vuelve a las grandes crónicas por ejemplo la de Pablo Ordaz en El País que empieza así

Voz 27 34:03 en cuanto yo

Voz 1684 34:03 de Turull nada más empezar la cuarta sesión del juicio le dijo al fiscal Jaime Moreno mire usted todo el mundo supo en la sala que el buen rollo si había acabado hasta ahora todo había sido de guante blanco Oriol Junquera se había conformado confiar su absolución al Historia Joaquim Forn protagonizó una leal defensa de su inocencia pero Jordi Turull es un personaje más duro de pelar mire usted parece más bien en estos casos una forma de decir ahí estás tú y aquí estudió es usted socio de Omnium Cultural le preguntó el fiscal sí de Cáritas idea el Real Automóvil Club le respondió Turull hubo risas al fondo de la sala donde está la hinchada independentista la portavoz del guber el Sartori se giró hacia ellos con una sonrisa hizo un gesto que venía a significar si aquí hay partido y lo hubo

Voz 1727 34:50 grandes crónicas dentro y fuera de la sala de juicio en Madrid y en Barcelona por ejemplo la de Juan Soto Ivars en El Confidencial que empieza así

Voz 1684 34:57 el martes Turull le dice al fiscal Jaime Moreno que en esa sala del Supremo Se está insultando a todos los catalanes y los ciudadanos de Cataluña no son ovejas sean independentistas o no tienen criterio las calles de Barcelona mientras Turull es interrogado por el fiscal parecen darle la razón pasó la mañana buscando bares donde el juicio se comente entre los parroquianos pero es imposible tráfico fluido gente que va a lo suyo faltaría más hay que decir que el barcelonés se diferencia del madrileño primero en su renuncia mostrar opiniones en la barra Si bien son maestros a la hora de montar manifestaciones multitudinarias para negar la calle de política manejan mejor la foto aérea que el detalle el barcelonés no tiene esa inclinación castiza la improvisación y el escándalo a la tangana de Barradas

Voz 7 35:42 el juicio salvo en los días de manifestación Así empieza esta crónica de Soto Ivars en el confidencial algo más sobre le sobre el panorama preelectoral que estamos viviendo

Voz 1727 35:52 y lo cuenta El Mundo Javier dice que el PSOE está dispuesto a evitar o ayudar para que Podemos no segunda electoralmente

Voz 0858 35:59 sí se lo cuentan al menos fuentes socialistas a la periodista Marisol Henin Hernández de El Mundo asegura que prueba de ello es lo que vimos ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado una sesión muy bronca la caímos a Podemos por ejemplo criticar como nunca al presidente del Gobierno por no estar a la altura de la mayoría la acusaron progresista este les respondió simplemente Pepa agradeciendo su apoyo durante los últimos meses una prueba como dice el mundo de ese esa voluntad en el peso de facilitar las cosas a Podemos por cierto que no pueden estar más satisfechos en el Gobierno dice este diario con el anuncio de Ciudadanos de no pactar con ellos tras las elecciones sean pegado dos tiros uno en cada pie aseguran desde Moncloa al diario El Mundo Pedro Sánchez había preparado el terreno en un extremo los independentistas en otro las derechas en el centro yo

Voz 1727 37:33 ABC reproduce las primeras palabras de el inductor del asesinato en el caso del crimen pasional lo que ya parece un crimen pasional del concejal de Llanes primeras palabras del presunto inductor del asesinato después de ser detenido que dice que sólo quería darle un susto no que lo mataran

Voz 0858 37:51 sí se lo dijo a la Guardia Civil que sospecha que fue él quien ordenó la muerte del concejal de Izquierda Unida a un amigo suyo que a su vez contrató a dos sicarios argelinos todos ellos los cuatro están detenidos el presunto inductor del asesinato es además el primo político de Javier Hardy y actuó al parecer por celos al descubrir que el concejal era el amante de su mujer cuenta a ABC que las pesquisas se complicaron porque el concejal mantenía no una sino varias relaciones extramarital

Voz 1727 38:19 volviendo a la prensa internacional escuchen esta voz

Voz 7 38:22 el bebé tengan que es la voz de examina Vega tiene diecinueve años

Voz 1727 38:28 los hace cuatro viajó a Siria para unirse a las filas del Days hoy desde un campamento de refugiados y con un bebé recién nacido después de perder otros dos bajo el Califato pide regresar a Reino Unido y claro eso abre un debate que recorre toda Europa

Voz 0456 38:44 en esta entrevista pide a los británicos que empató dicen y que la permitan volverá al país el Ministerio del Interior ha ordenado retirar la ciudadanía ahí el debate medios como el Telegraph apoyan al Gobierno y esa línea dura no quieren que vuelva otros como The Gardian consideran que la convertirían en una mártir The Independent más a la Izquierda dice que Reino Unido que normalmente solicita otros países repatrió de sus inmigrantes ilegales no puede dejar a examina en Siria el Frankfurter en Alemania también abre con un titular similar regreso desde el califato titula un especial que cuenta que en campos de refugiados en Siria hay cuarenta y dos alemanes que se fueron a combatir y que hoy quieren volver a Alemania Alemania no quiere que vuelvan termino dos norteamericanos combatientes del ISIS quieren volver a casa titula también destacado el New York Times están también en un campo

Voz 1727 39:28 a refugiados sirios algún titular destacado sobre la víspera de la cumbre en el Vaticano Dani

Voz 0456 39:33 bueno pues hay una columna de que describe Fran Bruni en el New York Times en la que afirma que la Iglesia católica está rompiendo el corazón de muchas personas con los casos de abusos a menores y la respuesta que está dando también hay un reportaje en el Washington Post sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia se titula fallos en el Vaticano el Papa Francisco ha ignorado las denuncias por abusos que hicieron varios niños sordos en un centro en Luján de cuyo Argentina

Voz 41 39:59 eh

Voz 7 40:01 y hoy esta Revista de prensa la vamos a cerrar con un homenaje a uno

Voz 1727 40:05 breve Radio a una leyenda de la radio

Voz 9 40:07 son como Flor de pasión a ver si los controles Guillermo Ruiz locutores

Voz 1727 40:14 que nos enseñó tanto sobre el eclecticismo musical Juan de Pablos se jubila finaliza su programa mítico Flor de pasión en Radio Tres al que llegaba cada día cargando una maleta de vinilos así que nos vamos a despedir con la misma canción con la que llevaba cerrando el programa desde hace cuarenta años a mi me encanta añadí me gusta mucho que vaya bonito y que disfrutes de el tiempo libre

son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 3 43:18 unos dicen que tanto Madrid como Sevilla están Pepa

Voz 7 43:21 cada Sampe es para la presencia hoy de los ultras italianos

Voz 1161 43:25 o más en Sevilla con los mil que le llegan de la Lazio habrá quinientos efectivos para comprobar a esos más violentos como se pudo comprobar la semana pasada en Roma que los de la Juventus aunque éstos en mayor número al metropolitano que estará controlado por un millar de agentes para ver uno de los partidos más atractivos de esta ronda al Atlético Madrid Juventus novedades de los de Simeone Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 1576 43:43 qué tal Sampe buenos días uno de los partidos más importantes de la temporada el que juega esta noche el Atlético de Madrid en el Metropolitan en los octavos de Liga de Campeones ante la Juve diecinueve convocados todos de la primera plantilla y Koke como la gran novedad ya con el alta médica parece que dio Cosa Nostra para ser titular serán Moratti Griezmann los crimen el peso del ataque Juanfran volverá al lateral derecho y en el centro el campo el ya mencionado Koke postula como titular al lado de tomas de Rodrigo de Saúl Ñíguez tres mil cuatrocientos italianos en las gradas del metropolitano para verse Atlético de Madrid Juventus de Turín

Voz 7 44:13 enfrente de la Juventus de Cristiano Ronaldo

Voz 0301 44:15 días buenos días la de Khedira es una baja importante para la Juventus anunció ayer

Voz 33 44:21 el club de Turín en la Juve

Voz 0301 44:23 que saldrá con todo arriba con con Cristiano y desmán Djukic para tratar de hacer bueno ese pronóstico del pone como uno de los claros favoritos a llevarse el título esta temporada de la Champions

Voz 1161 44:34 también son baja Douglas Costa y Cuadrado hoy preocupan el Atlético que hasta cinco jugadores se perderían la vuelta en Turín si ven una tarjeta a Diego Costa Correa Tomás Filipe y Jiménez orbitar el colegiado Arman Fire a la misma hora Schalke Manchester City lesionados en los alemanes en voló y sancionado Mascarell más problemas para Guardiola que tiene lesionados a Bravo Stones Gabriel Jesús y Mendía arbitrará el colegiado español Del Cerro Grande de ayer empate a cero del Barça en Lyon les obliga a ganar en el Camp Nou resultado arriesgado Valverde

Voz 46 44:57 porque el caso tenemos que admitir que el Estado peligroso no vamos a engañarnos hubiese gustado ganar y hemos hecho todo para ganar hay que jugar la vuelta tenemos que ganar en casa necesitaremos a nuestro público que nos empuje para pasar y bueno la eliminatoria está sin decides

Voz 1161 45:10 el empate cero también Anfil en Anfield Liverpool Bayern Munich también tenemos hoy partido de Europa League dieciseisavos de vuelta en el Sánchez Pizjuan Sevilla Lazio para no coincidir con el Betis que juega también en casa mañana novedades de los de Machín Ortega buenos días

Voz 1870 45:25 qué tal buenos días busca el Sevilla su pase a la siguiente ronda de la UEFA Europa League con un buen marcador en la ida con ese gol deben ceder en el Estadio Olímpico de Roma y con las ausencias de Banega ID Webber ambos por sanción aparece en la convocatoria Brian el chaval de la cantera en Sevilla que quiere corregir también su errático rumbo la Liga en las últimas semanas a partir de las seis de la tarde en el estadio Sánchez Pizjuán en principio con no mucha gente Sevilla lacio y cómo llegan los italianos Bruno

Voz 0301 45:51 coraje personalidad es la receta de Simone Inzaghi para tratar de darle la vuelta de conseguir una remontada con la Lazio esta noche en el Pizjuán si hacemos caso a sus palabras de ayer por la tarde en rueda de prensa por lo que se refiere a las novedades desde el once mil cinco vi Xavi está ya recuperado ayer hizo todo el entrenamiento con el equipo y es la principal duda simplemente de inicios o bien Velickovic Savic entra ya en el segundo tiempo para tratar de alcanzar la remontada arbitrará el partido el colegiado inglés Taylor

Voz 7 47:50 diariodehoyporhoy del veinte de febrero del año dos mil diecinueve escribe esperanza escribe porque nos quiere contar un episodio que ha vivido hace sólo unos días