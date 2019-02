Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:07 ser leal a la Constitución española no es pensar ni leer la Constitución española como ustedes piensan en la Constitución española la entendemos como una carta de derechos y libertades no como una carta punitiva que es lo que ustedes están intentado convertir la constituyó

Voz 3 00:28 sí sí así a los independentistas tampoco la fecha de la moción de censura efectivamente la fecha de la moción de sur a mi juicio lo he dicho muchas ocasiones abrir un tiempo nuevo la política española sacó la política de lodazal de la corrupción en la que la vida asumido precisamente

el olvide menos mal que sólo quedan dos semanas para la disolución de las Cortes Ile ahorraremos a las instituciones el espectáculo de hacer campaña en ellas un poco más descaradamente de lo habitual qué tal muy buenos días si ni siquiera el Pacto de Toledo sobre las pensiones se libra de la tensión preelectoral es que nada va a librarse ya hay que esperar a que el futuro nuevo Gobierno Le de

Voz 1727 01:33 a la tecla de reiniciar

Voz 2 01:36 todos los grupos culpan a Unidos Podemos de reventar el acuerdo sobre las recomendaciones al Gobierno para garantizar el sistema de pensiones podemos dice que ellos han tenido siempre un modelo alternativo para el PP la culpa la tiene Pedro Sánchez ahora por convocar elecciones las elecciones que los populares llevan ocho meses pidiendo en fin que llevamos cuatro años esperando para hablar de políticas de consenso podemos esperar dos meses más

es miércoles es veinte de Febrero quinto día de juicio a la cúpula del pluses hoy turno de otro hombre de Puigdemont de Josep Rull Javier

Voz 0858 02:31 que ha estado al frente de de territorio durante el otoño independiente independentista otros dos miembros de aquel Gobierno catalán Jordi Turull ir Raül Romeva han insistido los argumentos políticos en su declaración

Voz 0993 02:42 buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias de la magistrada a hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña

Voz 1 02:51 justamente hoy hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político

Voz 0858 02:58 ya ha confirmado que la comparecencia de Rajoy como testigo será el próximo martes

a partir de las nueve y media analizamos en Hoy por hoy la pederastia en la Iglesia católica en el día en el que el Vaticano se reúne con víctimas de abusos

Voz 0858 03:10 lo hacen la víspera de que comience la histórica cumbre a la que Francisco ha convocado a la cúpula de la Iglesia para abordar los casos de pederastia

Voz 8 03:16 en Venezuela Maduro reconoce implícitamente la capacidad de Why Do para convocar elecciones les reta en las urnas

Voz 9 03:25 una rebuscada con votos el pueblo convoca elecciones

Voz 2 03:29 el Zapatero que medió entre Maduro y la oposición advierte sobre la influencia estadounidense antiguo alto cargo de Zapatero precisamente José Manuel Campa será el nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea el organismo que realizan los test de estrés a los bancos

Voz 0858 03:48 Campa fue secretario de Estado de Economía con Zapatero su nombramiento será oficial si el Parlamento Europeo no pone ninguna objeción

Voz 2 03:56 las treinta y nueve familias españolas que llevan meses esperando en Ucrania para inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada sí podrán hacerlo pero serán las últimas

Voz 0858 04:05 por qué el Gobierno cierra la vía ucraniana a los vientres de alquiler Innova a permitir nuevas inscripciones de niños porque dice El País no ofrece las suficientes garantías a partir de ahora las familias van a quedar en manos de las autoridades

Voz 1727 04:17 país darse a la fuga después de un accidente de tráfico se castigará hasta con cuatro años de cárcel

Voz 0858 04:22 hoy el pleno del Senado va a aprobar definitivamente la reforma que incluye este nuevo delito es el fin de la batalla de Ana González que perdió a su marido en un accidente con un conductor huido

Voz 10 04:32 las leyes están premiando actualmente a ese conductor que drogado borracho a las fugas sin atender a al fallecido al herido quitándole el delito de la Juba

esta noche en Extremadura

Voz 1727 04:56 se alzó el telón del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz humor y poesía en el mismo escenario por el que pasaron entre otros los Mitin das con su particular clase de zumba y estos días en Cádiz

Voz 1161 05:10 ya veinte ex vivo en prisión cerraba Si ya estoy débil

Voz 8 05:21 se destaque dirigiendo los preliminares a las agrupaciones que luego saldrán a la calle el próximo uno de marzo y en Tenerife mañana eligen a la Reina de la Tercera Edad de los carnavales

Voz 2 05:37 España de carnaval y Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid no por sus problemas con Hacienda vuelve

Voz 1161 05:42 para jugar al fútbol Sampe para enfrentarse Atlético Madrid esta noche en el Metropolitano a las nueve en el partido de octavos de la Champions sólo verdad Lucas grandes por lesión en los italianos son baja que diría Douglas Costa y Cuadrado arbitrar el alemán alzó ayer ahora mismo Schalke Manchester City arbitrado por un español de Cerro Grande ayer León cero Barça cero Liverpool cero Bayern Munich cero también hoy a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuan Sevilla la vuelta de dieciseisavos en la Europa League en la ida victoria del Sevilla por cero uno

Voz 0978 06:11 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a la espera de un ascenso importante de temperaturas justo cuando acabé la semana ahora el ambiente se nota un poco frío heladas en la mayor parte del interior algunas nieblas por ejemplo en la cuenca del río Segura nubes bajas se cerca del Mediterráneo pero poco a poco el sol acabará estando presente en la mayor parte del país dando lugar a una tarde agradable suave especialmente en el Guadalquivir y Canarias con máximas alrededor de los veinte grados y con estas temperaturas en provincias como Ciudad Real también Toledo

en puntos de montaña de Extremadura y Andalucía durante la tarde algunas tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato

cree el último minuto puede echarlo todo a perder que se lo pregunten al Real Madrid de baloncesto esta semana con los partidos políticos que llevaban casi tres años negociando la batería de recomendaciones al Gobierno para

Voz 1762 08:50 si antes de empezar la reunión del Pacto de ayer era el PP como decía eso que parecía más reticente a aprobar un acuerdo acelerado por las elecciones decían en ese grupo pero tras la reunión el veredicto era unánime

Voz 15 09:00 podemos no ha tenido una actitud precisamente propositiva ni de búsqueda ya creo que es Podemos quién la facilitó el trabajo al PP porque ya vamos a tocar el cielo respetamos la unanimidad porque declara al PSOE decir

Voz 1762 09:13 ahora nos todos responsabilizaba Unidos Podemos de la ruptura pronunciar por sorpresa un voto particular contra la mayoría de las recomendaciones ya consensuadas Un giro que en opinión de Compromís debilita el sistema de pensiones favorece a la derecha ya es inconsistente con la posición hasta ahora de Unidos Podemos su portavoz en el pacto Ignasi Candela hablaba esta noche en Hora Veinticinco

Voz 16 09:29 en los podemos argumenta que tenía un proyecto propio para el sistema público de pensiones hace mucho tiempo pues el lógicos que no hubiese estado en el pacto que les no se ha hecho perder el tiempo

Voz 1762 09:39 hoy hay reunión de la mesa para ver si como pedían anoche Compromís PSOE PNV hipotecarse celebra una reunión de la Comisión en abierto para que todos los grupos se retraten decían estos grupos votando el informe pero PP y Unidos Podemos que ya han dicho no ser partidarios esta sesión podrían evitar votando en su contra

Voz 1727 09:53 Podemos como lo explica pues hasta ahora Unidos Podemos tenía

Voz 1762 09:55 tres votos particulares claros todos los conocía sobre las recomendaciones de edad de jubilación contributividad sistemas complementarios ahora lo que dicen es que sobre el resto de sistemas tampoco había acuerdos cerrados que el resto de los grupos salvo Esquerra quiere forzar un pacto

Voz 1727 10:09 que esto les obligaría a hacer votos particular

Voz 1762 10:11 es sobre la mayoría de las veintidós recomendaciones que ven ahora perjudiciales para los precio para los pensionistas escuchamos a la diputada Yolanda Díaz

Voz 17 10:18 tenemos un modelo propio hemos sido el único grupo que hemos presentado dos leyes una ley además que supone una reforma integral al sistema público de pensiones tenemos absoluta discrepancia insisto quién quiera recortar las pensiones que diga que si nosotras no

Voz 1762 10:32 es significativo quizás que no fue la portavoz del grupo en el pacto hay Navidad la que trasladó esta nueva posición más duro al resto de los grupos sino la propia Yolanda Díaz vocal en la Comisión y más cercana a las posiciones de las organizaciones de pensionistas que tienen las demandas más exigentes sobre pensiones

Voz 1727 10:44 gracias hasta luego Carlos Bravo buenos días lo vimos responsable de Protección Social de Comisiones Akin acudimos siempre que tenemos deuda con pensiones antes de nada quizá alguien nos está escuchando en este momento ha leído los periódicos está alarmado pues si este fracaso político de va a afectar a la pensión que cobra ahora mismo o a la subida de este año no verdad

Voz 18 11:06 no no no no se ven afectadas porque estamos hablando de un conjunto de recomendaciones que deberían inspirar las futuras negociaciones Si cambios en el sistema de pensiones pero no está ni las de este año tampoco porque la revalorización ya está aprobada en vigor lo que ocurre es que no facilita que el año que viene no venir el año que viene no volvamos otra vez en una situación previa porque no se adoptan los acuerdos que facilitan que que haya modificaciones para que la reforma veinte desaparezca

Voz 1727 11:38 debería el Gobierno probar un mecanismo definitivo de revalorización por decreto ley

Voz 18 11:44 si nosotros sólo estando demandando es decir ahí la mayoría clara para que esa reforma de del año dos mil trece desaparezca ya que es una mala noticia que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no ha llegado a un acuerdo que ha sido atropellado por la devolución de presupuestos el adelanto electoral lo que sí es cierto es que hay un consenso amplio y recuperar la la garantía de mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones y que el Gobierno puede aprobar eso tiene aparentemente mayoría parlamentaria para ponerlo en marcha significaría poner el contador de el sistema de pensiones el último acuerdo alcanzado lo que es el del año dos mil once acuerdo político y acuerdos social parece que eso es lo más razonable y no hacerlo

Voz 19 12:26 es muy poco responsable y yo espero que el Gobierno

Voz 18 12:28 no cumpla con esa ese compromiso que quería ante el de Candelaria

Voz 1727 12:32 eso de que tiene mayoría Carlos Bravo lo ha dicho muy bien aparentemente tiene mayoría para esto Carlos Bravo lo veremos como siempre gracias

Voz 18 12:39 la resigno hasta luego en la Saatchi trece

Voz 1727 12:41 tres en Canarias este descarrilamiento del pacto de las pensiones forma parte de la ebullición preelectoral en la que ha entrado en la política española y que se está evidenciando en los estertores parlamentarios de la legislatura lo veíamos lo escuchábamos en la portada bueno pues en tres cuartos de hora empieza la penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso la daremos en directo José María Patiño buenas días hola muy buenos días Sánchez tiene que responder a Casado Montero Rivera que le preguntan más o menos por lo mismo y lo mismo es casi un ensayo de lo que vimos ayer en el Senado no

Voz 1108 13:14 el paga Pablo Casado Irene Montero Yerbés Rivera por este orden van a pedir cuentas de su gestión del clima político que vive España y por supuesto como decías volverá a salir Cataluña que fue en el Senado el punto de ataque al Gobierno desde la izquierda Esquerra reprochó a Pedro Sánchez falta de valentía para cerrar compromisos desde la derecha el PP a través de su portavoz Ignacio Cosidó le acusó de ceder ante los secesionistas para permanecer en La Moncloa la oposición reprocha además al Gobierno quiere seguir gobernando y utilizar la cámara en este caso la Cámara Baja como caja de resonancia para su campaña aun después de la disolución de las Cortes a través de la Diputación permanente en cualquier caso Pepa ejecutivo va a tener que garantizarse esos apoyos aún en ese mini Parlamento de guardia para sacar adelante algunos

Voz 1727 14:00 hasta luego hasta ahora del Congreso al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 1762 14:06 hola muy buenos días Pepa Barcoj declara Rull

Voz 1727 14:08 otro miembro del Gobierno catalán en el otoño separatista qué podemos esperar de su comparecencia de su declaración

Voz 1762 14:16 pues el acusa de participar en todas las decisiones que tomó el Gubern para organizar el referéndum atentar de alentar la violencia concretamente Pepa como conseller de Territori de no permitir que un buque destinado a alojar policías atacase en el puerto de Palamós está por ver si repite hoy lo que dijo hace menos de un año que este juicio es un trámite

Voz 20 14:31 culo llega a la conclusión ojalá esté equivocado ruego por estar equivocado que el juicio oral en nuestro caso será un mero trámite

Voz 1762 14:41 si da tiempo Pepa hoy también escucharemos a la exconsellera de trabajo Dolors Bassa

Voz 1727 14:45 eso será hoy en la sesión de ayer Alberto escuchamos

Voz 1762 14:48 malabarismos argumentales de Turull y de Romeva

Voz 1727 14:50 para explicar

Voz 1762 14:51 que no se gastó dinero público en el uno de octubre

Voz 1727 14:54 que la declaración de independencia no fue tal que fue un mero acto

Voz 1762 14:57 criticó los dos negaron todos los cargos pero reconocieron al mismo tiempo que siguieran adelante con el referéndum a pesar de las advertencias de la justicia rumba aunque negó el delito reconoció que gastó dinero público por ejemplo entrar personalidades internacionales para legitimar el referéndum Jordi Turull evitó entrar en un discurso netamente político mientras que Romeva se adhirió sin fisuras a la estrategia de su compañero de partido Oriol Junqueras

Voz 0993 15:18 Ciudadanos de Cataluña no son ovejas no son gente que están militarizada que eso dice aquí allí no no es esto

Voz 1 15:23 hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político

Voz 1762 15:29 ayer supimos también Pepa que el Supremo quiere terminar esta semana con los interrogatorios y empezar el martes que viene ya con los testigos más políticos palabreja

Voz 2 15:35 los de las elecciones Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1762 15:38 Toro Zoido el lehendakari Iñigo Urkullu como mediador en la crisis de los Independent

Voz 1727 15:42 esta Alberto gracias hasta luego hasta luego a partir de las ocho y media volveremos a escuchar a Xavier Vidal Folch

Voz 2 15:47 dietista del país muy preocupado por el paro

Voz 1727 15:50 el de los fiscales en el juicio por la falta de preguntas concretas sobre los hechos que ocurrieron hace un año en Cataluña

Voz 21 16:47 bueno ya manifestó si te reunirse con un poco

Voz 1727 16:53 altísimos cargos de la Iglesia católica van a recibir esta mañana en el Vaticano un grupo de víctimas de los abusos de curas y religiosos Roma Joan Solés buenos días

Voz 0946 17:04 buenos días Pepa hay precedentes de lo que va a suceder

Voz 1727 17:06 desde hoy y hasta el domingo en el Vaticano Joan

Voz 0946 17:09 no no hay precedentes de una convocatoria a capítulo podríamos llamarlo de un Pontífice a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo católico para que escuchen a las víctimas de los abusos sexuales discutan reflexionen y adopten medidas de transparencia hay prevención ante este monstruo que sea generado y crecido dentro de la Iglesia monstruo así lo llaman mucho religiosos que se manifiestan indignados por la gravedad de los delitos sexuales altos cargos recibirán y escucharán hoy mismo en el Vaticano el testimonio de numerosas personas que durante décadas fueron ignoradas hubo obligadas a mantener silencio y a partir de mañana otras decenas de víctimas hablarán a los ciento noventa cardenales arzobispos obispos y expertos hizo reflexiones y deseos se incorporarán en las conclusiones finales Francisco es de la presión de las Reuniones si bien no tiene previsto hablar en público hasta el domingo por la mañana se prevé que el Papa pronunció entonces palabras durísimas por los abusos y las complicidades de las últimas décadas por un lado Francisco quiere que se aplique el protocolo de entrega de los acusados a la justicia ordinaria de cada país vencer la resistencia de cierta aquí al que sigue defendiendo que los tribunales competentes son los eclesiásticos y por otro lado los presidentes de las Conferencias Episcopales van a pedir medios técnicos humanos y económicos para atender a las víctimas investigar reparar y prevenir los abusos sexuales de religiosos en los próximos días conoceremos Pepa si Francisco consigue deshacer o no esas resistencias en la jerarquía Clesa

Voz 1727 18:39 un abrazo Solés gracias a vosotros y a cuatro días de los Oscar Pepa Blanes nos propone un ejercicio que va del cine la realidad la película Romo ha abierto el debate sobre el trabajo doméstico y la situación de las internas cincuenta años después de la historia de creo

Voz 1463 18:55 entre las muchas virtudes que está teniendo la película de Alfonso Cuarón Roma que podría hacer historia este domingo en la noche de los Oscar está la de haber visibilizando hoy ha abierto el debate sobre la situación de las empleadas del hogar nada sobre cuándo criar practicar con Iñico la Historia de una trabajador interna en una casa de la burguesía mexicana del año setenta y uno la han visto muchas mujeres que comparten trabajo y también precariedades en México Estados Unidos en España con el personaje

Voz 22 19:22 días cuando hice esta situación de precariedad de de reserva de renuncia a tener una vida sexual permite también que admiro de reflexiones en torno al empleo de lograr lo que la sociedad debe de hacerlo

Voz 1463 19:41 es Carolina Elías presidenta de Asociación que reivindica los derechos de las empleadas del hogar aquí en Madrid dice que Cuarón ha sido valiente al poner como protagonista de su película una mujer racial izada pero hay algo que no comparte con el retrato la excesiva pasividad y la falta de rebeldía

Voz 22 19:55 como una actitud sumisa de la protagonista también somos mujeres que hemos informamos que hemos más

Voz 1463 20:03 tanto en México como en Estados Unidos donde muchas mujeres latinas trabajan como internas sean impulsado mejoras en su situación laboral una situación que comparten con las empleadas del hogar aquí en España sin casi días libres con jornadas de doce horas salarios ínfimos ni derecho a paro o a indemnización por eso ya han convocado su primera manifestación será el treinta y uno de marzo

Voz 1727 20:22 son las ocho y veinte y veinte en Canarias

cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía hay sin cambios a la vista todo lo contrario las temperaturas van a seguir subiendo conforme avance la semana hoy dieciocho grados de máxima y cielos totalmente despejados Izquierda Unida anunció una querella contra Begoña Villacís la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital por un presunto delito de negociaciones prohibidas lo avanzamos ayer en la SER la formación acusa Villacís de haber incurrido en un conflicto de intereses al decidir como concejal sobre cuestiones que afectan a los policías municipales de Madrid a los que su marido abogado representa legalmente Mauricio Valente concejal de Izquierda Unida

Voz 18 21:08 entendemos que hay una clara con intereses que se ha ocultado a nuestro juicio conscientemente Begoña Villacís ardido actuando votando participando decisiones que tenían que ver con asuntos de esa empresa

Voz 2 21:28 nuevo frente abierto para la portavoz de Ciudadanos que ayer zanjó la polémica por la sociedad que tenía con su marido y que según asegura abandonos

Voz 1727 21:35 seis años antes de presentarse a las elecciones en el

seis años antes de presentarse a las elecciones en el

Voz 1762 22:00 pasadas el gestionada por un administrador único su mujer

Voz 2 22:02 que hasta ahora figuraba como administradora solidaria junto a Pepe

Voz 11 22:06 Andrés

Voz 2 22:14 los bomberos la cúpula del cuerpo municipal que la semana pasada presentó su dimisión por sus desavenencias con el concejal Javier Barbero prepara una denuncia contra el responsable de las emergencias madrileñas le acusan de manipular y tergiversar lo ocurrido de chantajear les para aplicar la jornada de treinta y cinco horas laborales Barbero se defendía ayer en la comisión del ramo el Ayuntamiento escuchamos a Rubén Gallego portavoz de los bomberos y al delegado

Voz 23 22:36 que no sé si no si la Jefatura sacaba la reducción de jornada coste cero treinta y cinco horas a costes de lo sacaban la reestructuración adelante al no caer en chantaje han venido los ceses

Voz 24 22:48 mire un cambio que afecta a un grupo muy reducido de diez personas con un coste para las arcas municipales de ciento sesenta mil euros al año además de los sueldos ya estipulados de este pequeño grupo que en su mayoría superan los noventa mil euros al año obviamente te venden la reestructuración como modernización sobrecarga de puestos claves cuando es Ahern agendas personales y ocultas de dos o tres personas que están detrás

Voz 2 23:12 el PP va a promover un pleno extraordinario para pedirles

Voz 1727 23:15 sí de barbero una petición a la que se han sumado

Voz 2 23:17 todos los partidos de la oposición y el coles veinte de febrero se lo estamos contando esta mañana revés del Supremo a los contratos precarios del Canal de Isabel Segunda titulares con Virginia Sarmiento el alto tribunal castiga al Canal de Isabel Segunda por sus contratos en fraude de ley obligándola

Voz 0825 23:31 empresa pública que gestiona el agua de Madrid a reconocer como fijo a todo el personal interino que fue contratado irregularmente durante años

Voz 2 23:38 la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea llevará a la Fiscalía a los sobrecostes detectados en la gestión del canal el pufo del Campus de la Justicia o la privatización de hospitales el presidente Ángel Garrido acusa a la oposición de armar una causa general contra el PP el billete de autobuses de la EMT

Voz 0825 23:52 se podrá pagar con el móvil o la tarjeta de crédito desde verano el sistema que ya se ha implantado en el autobús que une el aeropuerto de Barajas con la capital seis tendrá en un futuro también a Bici Mad

lo dice el sábado que viene día veintitrés en el artista propone algo más que un concierto una noche de verano

eh aisla Morenito lo ha llamado las entradas ya están agotadas cinco grados extremos hasta ahora las

Voz 0542 30:50 Yolanda García lleva diez años trabajando como interina en el hospital público de Granada se ha presentado hasta tres veces a la oposición para conseguir su plaza fija de auxiliar de enfermería una profesión donde uno de cada tres empleos estén por

Voz 34 31:02 la lista última le aprobado la desde dos mil trece dos mil quince pero como en Andalucía es un caos todavía no se han resuelto yo para más tranquilidad mía me voy a tener que examinar de las próximas oposiciones

Voz 35 31:13 se cambie la fecha de la convocatoria para que podamos ejercer nuestro derecho al voto ya que muchos opositores se tienen que desplazar se verán perjudicados se les salen se celebró el día veintiocho

Voz 1727 31:23 según CSIF como Yolanda hay entre ochenta

Voz 0542 31:25 con mil y cien mil auxiliares que se examinan el día de las generales en todas las comunidades salvo en Madrid donde la oposición ya sea adelantado un día una medida que el Ministerio de Sanidad sugiere que se haga extensible al resto de autonomías en un sector que acumula de media cinco años de retraso en las convocatorias con Canarias Andalucía y Cataluña en la situación más crítica

Voz 1727 31:48 hoy se disputan en España dos partidos de alto riesgo retos de seguridad para los que la Policía ha desplegado ya cientos de efectivos en Madrid en Sevilla en la capital de España partido de Champions Atlético de Madrid Juventus con tres mil cuatrocientos hinchas del equipo turinés por las calles y en la capital andaluza Sara Armesto buenos días

Voz 1463 32:07 hola buenos días esta noche es la vuelta del Sevilla

Voz 1727 32:09 pero en la ida un grupo de ultras del equipo italiano apuñaló en Roma a cuatro aficionados sevillistas y la policía quiere evitar hoy claro cualquier intento de venganza

Voz 1463 32:18 allí para evitar nuevos incidentes el dispositivo de seguridad va a triplicar en número a los hinchas italianos excepcionalmente van a llegar a Sevilla policías de Málaga y Córdoba junto a Policía Local Bomberos y Seguridad Privada sur más suman cerca de un millar de efectivos se espera la llegada de unos trescientos cincuenta ultras de la vio el partido de esta noche en el Sánchez Pizjuán está considerado de alto riesgo el dispositivo de seguridad ya activo estará en funcionamiento durante cuarenta y ocho horas hasta la salida de los aficionados italianos para evitar que se repitan las agresiones el partido de ida en Roma además en Sevilla los aficionados italianos van a coincidir con la avanzadilla de los dos mil seguidores el Rennes que disputará mañana un partido con el Betis

Voz 7 32:57 así que es Jean

Voz 0946 33:22 y a esta hora la

Voz 1727 33:24 la Unión de Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 0946 33:26 Pepa buenos días a todos con dos mil años de historia la eternidad como referencia Se comprende que la Iglesia católica mira a los tiempos con criterios propios por eso necesita décadas o incluso siglos para reconocer errores cuando

Voz 2 33:40 yo adquiere carácter histórico

Voz 0946 33:42 Nyon que hubiera debió celebrase mucho antes y que sólo será posible por la determinación del Papa Francisco

Voz 19 33:48 y la avalancha de escándalos desvelados

Voz 0946 33:50 lentamente desde mañana y hasta el domingo se reúnen en el Vaticano los presidentes de las Conferencias Episcopales de ciento treinta países en una cumbre histórica sobre pederastia abusos a menores en la Iglesia convocatoria que ha provocado desgarró pones en la institución es la hora de la verdad aunque no es de miedo irnos humille dijo el obispo de Malta en línea con la petición de Francisco de que la reunión sea operativa pero para que de verdad sea la hora de la verdad es imprescindible que la conferencia además de orar de pedir perdón salte esa barrera con la que nunca se atrevió la del encubrimiento una práctica deleznable que protege a la organización escondiendo los culpables en rincones discretos lejos de los focos Ica mandona a las víctimas las más frágiles de las víctimas los niños para eso bastaría la proclamación solemne

Voz 1727 34:39 de de una obviedad que los abusos los viola

Voz 0946 34:41 Hoeness no son pecados que pueda redimir la penitencia un confesionario son delitos y los delincuentes tienen que ser entregados a las autoridades civiles sin ese paso cuanto ocurra desde mañana hasta el domingo no pasara de música celestial

Voz 19 35:01 qué tal te fin de

Voz 1727 36:36 en Radio Madrid en Radio Madrid también pillado al vuelo camino del juicio y camino de su entrega cotidiana con Cuní en La Ser en Cataluña Xavi Abidal folk buenos días que me ha interesado mucho tu columna de esta mañana a las siete en este programa Xavi está yendo todos los días al juicio a juicio del proceso iré llamó mucho la tenía con el papel de los fiscales llevamos mucho tiempo diciendo no se juzgan ideas ni comportamientos ni pensamientos políticos se juzgan hechos resulta que los fiscales no preguntan por los hechos

Voz 0858 37:06 lo pregunto en por los hechos en parte porque les difuminan no dejan preguntar en la medida en que algunos líderes como de Junqueras o como Raül Romeva declinan contestar a la fiscalía en señal de protesta social de en fin de su idea del juicio político entonces por tanto ya no tienen papel pero cuando tienen papel se enzarzan en discusiones ideológicas en preguntarle usted cómo interpreta este papel que decía que si el derecho de autodeterminación Yuste aquí cómo lo vivió

Voz 1727 37:37 era socio de Omnium

Voz 21 37:40 sí de Intermón Le dijo Turull de Cáritas

Voz 0858 37:43 sí de Cáritas y el Real Automóvil

Voz 41 37:46 sobre Cataluña fue un poquito en fin curioso no

Voz 0858 37:51 no tanto por los hechos porque aquí se trata de esclarecer los hechos que paso exactamente qué paso que cuál fue la sucesión de los actos que ocurrió en cada momento quién qué qué qué papel tuvo cada uno de los el de los artistas

Voz 1727 38:05 tantas como si los procesados dieron órdenes incorrectas a los Mossos decías se encargaron o no

Voz 0858 38:12 yo eh

Voz 1727 38:12 actuaciones peligrosas del referéndum sí se pagaron uno las facturas de la propaganda de los actos ilegales estas son las preguntas en las preguntas

Voz 0858 38:21 venirse a los hechos porque un juicio son

Voz 42 38:24 aclarar qué ocurrió segundo ver

Voz 0858 38:29 quién fue el autor o el no autor

Voz 42 38:31 el colaborador en los actos que ocurrieron

Voz 0858 38:33 el tercero ver si esas actuaciones encajan o no en algún tipo penal o no o encajan o no encajan y esas son las tres cosas pero la primera es básica tenemos el peligro de que como lo vengan los testigos a aclararlo mucho más llegamos al final no se sepa qué ocurrió dijera judicialmente

Voz 2 38:52 ya se sabe como periodistas examen

Voz 0858 38:55 los pero lo lo lo los que lo vimos pero bueno siempre tenemos una visión de de una parte de todo el panorama como como como Stendhal cuando estaba en la batalla de debate relojes veía las las patas de los caballos y no veía todo el conjunto de la batalla

Voz 1727 39:10 y en cambio Marchena el presidente del tribunal está haciendo un papelón un exquisito quiero decir

Voz 0858 39:15 está siendo está haciendo de reina madre pero con gran con gran habilidad con un poco de retranca con mucha flexibilidad Le el juego su prestigio le va el juego el prestigio del Supremo Levada el incluso la imagen de la gira Internacional el eje de la gira de la judicatura española por el por la importancia de este proceso porque van a recurrir a las instancias distintas instancias europeas en el caso de que haya condena pues los los profesado no los con los eventualmente condenados pero lo está en este sentido bordando dando mucho juego a veces a costa a costa de que bueno de que aquello parece más una una asamblea de faculta que no efectivamente un un laboratorio de examen de hechos autorías y conductas

Voz 1727 40:03 pues a ver si se ponen los fiscales las pilas no

Voz 0858 40:07 eh debería ser para que todo el mundo juegue su papel

Voz 1727 40:10 sí exactamente bueno buen día de trabajo querido

Voz 0858 40:12 muchas gracias ante esta mesa esta mañana

Voz 1727 40:15 ah claro es que es que se trata de delimitar claramente claramente los hechos no que es lo que se somete a juicio en un juicio penal como este los hechos todos tenemos en la retina de muchos vimos y que como dice Xavi Teodoro León Gross bueno ahora hay que poner en en suerte penal una cosa es el relato periodístico o el relato político que otra cosa es un proceso penal

Voz 1926 40:39 sí yo creo Xavi sugería tampoco nosotros estamos en la sala no hay por tanto tenemos una perspectiva más mediática que que facturó al estrictamente pero a la hora de de devaluar a los fiscales quizás la propia Fiscalía asume que estas primeras estas primeras sesiones con los líderes independentistas

Voz 1727 40:58 tienen inevitablemente ese carácter Kemal

Voz 1926 41:00 sin además está permitiendo a algunos de ellos directamente han decidido no contestara a los fiscales ir por tanto bueno pues me parece que van a esperar a a al desarrollo del proceso digamos para para afrontar más ese esa eso que ahora mismo nos sorprende no echamos en falta en la actitud de la Fiscalía es verdad que cuando oímos en fin declaraciones como la de Romeva que explicaba que es consideramos socio un perdón un preso político pero pero en definitiva sin ningún argumento simplemente porque llevaba tiempo en la cara el o a Turull ayer diciendo que que en fin que que decía literalmente el movimiento iba de abajo arriba y los partidos sólo tenían que recoger el sentimiento y darle una salida política pacífica y democrática es evidente que siguen confundiendo lo que es la democracia como si la legalidad estuviera al margen de ellas dice dice Turull somos el país de Pau Casals somos pacifistas hombre todos los catalanes no son Pau Casals como si dijeramos son El País de Terra Lliure no pues pues tampoco en fin yo creo que es una fase del proceso en el que efectivamente Marchena y en términos generales se asume que los dirigentes del van a dar

Voz 1727 42:08 sus discursos sur mensajes bueno veremos veremos no veremos el desarrollo de de juicio estamos muy al principio efectivamente quedan tres oct tres meses Pablo medios lo dice todo el mundo Luis tú cómo lo estás viendo lo que lo que has podido ver

Voz 19 42:21 bueno yo lo que estoy viendo es que no me parece simplemente una torpezas de de los fija Tales sino algo que que se enmarca en la en la estrategia que que persiguen no porque porque ciñéndose a los hechos hay delitos graves de los que de los sin lugar a dudas en la desobediencia grave hay casi con total seguridad delito de prevaricación muy probablemente malversación pero claro para para apuntar hacia el delito de rebelión no hay hechos concretos que se puedan fijar hace falta desviar la cosa hacia cuestiones pues jugó mucho más ideológicas generales porque sino no hay modo de hacerlo en cajas

Voz 1727 42:57 Lola

Voz 43 42:58 pues a mí me pasa como la vida que también estoy muy sorprendida por el papel de los fiscales y tiene relación con lo que decía Ibis ahora porque y efectivamente demostrar rebelión para demostrar rebelión has de demostrar violencia no estoy encontrando muchas preguntas al respecto casi todas son efectivamente más casi por cuestiones políticas que no sobre sí si hubo o no hubo un un violencia o o como mínimo preparativos para que para que hubiera un tumulto viera un un alzamiento no a casi todas las preguntas me sorprende además la falta de preparación del tema es que más que no preguntar por los hechos es que yo creo que no se conoce muy bien los hechos sea hubo un fiscal que no sabía que la declaración de independencia no se había publicado en el Boletín Oficial hablaban de siete vehículos de la Guardia Civil que no hemos visto por ningún sitio siete en fin me sorprende sí

Voz 1727 43:53 ocho y cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 46:59 ocho y cuarenta y siete siete y cuarenta y siete en Canarias con Luis Alegre Lola García y Teodoro León Gross también con Inma Carretero buenos días

Voz 0806 47:06 hola buenos días Pepa porque en este tiempo tan llamarte

Voz 1727 47:09 vivo tan inédito que estamos viviendo las precampaña es también se presenta esto yo no tengo mucha memoria pero el PSOE y el presidente Sánchez presentaron ayer la precampaña no con el título La España que quieres

Voz 0806 47:21 si la precampaña del PSOE que tira de corazón de de mucho corazón utiliza un lenguaje dirigido a los jóvenes el lenguaje de las redes sociales con una imagen de precampaña en la que aparecen las siglas del PSOE una barra el emoticonos de Un corazón sobre un fondo de rojo intenso y el lema ese que comentas la

Voz 1727 47:36 España que quieres que lo han utilizaba en distintos

Voz 0806 47:39 momentos el Partido Popular Ibooks hay una pelea en redes sociales sobre la autoría del lema o que los socialistas insisten en que ellos se plantean este lema hacia el futuro con un sentido progresista de cambio que contrasta radicalmente dicen con el planteamiento conservador de PP de Vox mientras la oposición acusa a Pedro Sánchez de querer vender a España lo que cuenta esta campaña es que Sánchez la quiere por eso en el acto de ayer son así variaciones a España en la campaña no ha sonaron canciones de amor de toda la vida versionada por grupos actuales como yo te amo te quiero o Mi querida España si realmente vamos a oír mucho esas canciones Nos dicen durante toda la precampaña hay realmente extracción empezó el día de San Valentín Pepa

Voz 1727 48:24 porque hubo personas que recibieron de forma

Voz 0806 48:26 anónima unas rosas no sé si tú recibiste algún