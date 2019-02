Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 el hemiciclo del Congreso está ya prácticamente lleno ha llegado el presidente del Gobierno por ejemplo y el líder de la oposición Pablo Casado para la primera sesión de control al Gobierno tras el anuncio de elecciones generales para el veintiocho de abril ha entrado también Irene Montero de Unidos Podemos enseguida Pedro Sánchez tendrá que explicar esa decisión ante la cámara respondiendo a preguntas de Pablo Casado Irene Montero ID Albert Rivera sobre su balance de estos ocho meses de gobierno José María Patiño está casi lleno no Albert Rivera lo veo que también ha llegado Patiño

Voz 2 00:55 sí ya están casi todos los líderes en el hemiciclo faltan todavía algunos diputados ha sido significativo Pepa esa diálogo que han mantenido durante unos segundos el presidente del Gobierno oye el portavoz del P de Carles Campuzano han intercambiado hay unas frases supongo que hablando quizá de lo del Pacto de Toledo pero como decías es Pablo Casado el líder del partido populares que es el encargado de abrir este turno de preguntas al presidente Sánchez con una que es genérica que hacer presidente de sus ocho qué balance hace el presidente sus ocho meses de gobierno por cierto que la formulación es idéntica a la que luego le va a plantear la portavoz de Unidos Podemos Irene Montero ya sabes en cualquier caso que aquí lo importante es la réplica

Voz 3 01:37 sí que sin duda será más intensa que esa

Voz 2 01:39 pregunta no como no sabemos Patiños íbamos a tener

Voz 1727 01:42 debates electorales supongo que sí pero por si acaso esto es un anticipo de un debate electoral con los cuatro protagonistas bueno luego estará ya en la campaña al candidato a la presidencia del Gobierno de Unidos Podemos Pablo Iglesias pero es un anticipo de un posible debate vamos a escucharlo en directo con mucha atención porque Alves Rivera pregunta también algo parecido no con otra formulación pero

Voz 2 02:03 a ver así es un genérico se desmarca en esa pregunta porque él dice qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren en la situación política de España no sé si querrá supongo que hablar de Cataluña por supuesto pero quizá también de Vox no lo sabemos vamos a ver

Voz 1727 02:18 está llamando al silencio la presidenta del Congreso decía sólo la García que Campuzano hablando con el presidente del Gobierno igual está despidiendo bueno parece ser que hay bastantes movimientos en el de Katy que podría podría cerrar una lista en la que no estuvieran Xuclà probablemente vamos a escucharles ha sido candidato podría ser

Voz 4 02:40 en primer lugar neblinas dirigidas al señor presidente del Gobierno preguntas del diputado don Pablo Casado blanco del Grupo Parlamentario Popular el Congreso adelante señoría

Voz 1104 02:51 silencio señor Sánchez llevamos dos meses sin aparecer por el Parlamento sí que recuerdan las ausencias de Fray Luis de León de las que habla en su libro La la pregunta es qué balance hace de su Gobierno

Voz 4 03:10 señor presidente adelante gracias señora

Voz 1722 03:13 sienta pues es un balance razonable positivo creo que después de la moción de censura lo que hicimos fue poner en pie un gobierno que no estaba tan pendiente de defenderse ante los tribunales por los casos de corrupción sino de defender el interés general de los españoles sea le ha llegado el crecimiento económico se ha creado empleo se han consolidado en las cuentas cumpliendo con los objetivos de déficit fiscal establecidos con Bruselas ese ha creado empleo indefinido señor Casado hizo que hemos tratado también es redistribuir el crecimiento económico hemos hecho políticas sociales después de siete años de injusticia social como consecuencia de las políticas que hizo su anterior gobierno es cierto que les hubiera gustado hacer muchas más cosas es cierto que nos hubiera gustado aprobar unos presupuestos sociales pero también avisó a la Cámara de Dizzy cuento con la confianza mayoritaria el próximo veintiocho de abril traeremos unos presupuestos sociales que es lo que realmente necesita esta ciudadanía

Voz 5 04:02 bueno vamos a la réplica Patiño que es donde empieza la guerra Casado ha empezado ya

Voz 2 04:08 fuerte no ha estado ausente durante todo el mes en los cierto estado la semana pasada pero bueno

Voz 1104 04:14 durante su Gobierno puedas ver una frase nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo usted ha intentado

Voz 2 04:22 incluso que quieren destruirla si se lo ha dicho

Voz 1104 04:26 la señora harta de que la habían pagado por anticipado como le hemos pillado

Voz 2 04:31 al final lo que tiene que hacer es convocar elecciones ante la indignación mayoritaria

Voz 1104 04:34 día de todos los españoles ahora ya han dicho que sólo aceptan el pago al contado y eso usted no cierra la puerta volverá a pactar con los independentistas porque en realidad no ha dejado hacerlo desde la moción de censura

Voz 0946 04:45 yo hubiera aceptado la la autodeterminación que le pedí

Voz 1104 04:48 ya en en la mesa de partidos con mediadores de Pedralbes si esta bancada no lo hubiera denunciado usted con los presos o pistas a Cataluña ustedes lo que hizo también es aceptar que no se la de indultos

Voz 0946 05:00 para prohibirlos para revolverse edición usted retiró la

Voz 1104 05:02 extracción acción de rebelión y cesó al jefe de la Abogacía del Estado y usted ayer no ha votado a favor de tipificar de nuevo en el Código Penal la convocatoria ilegal de referendos pero en estos ocho meses ustedes han tenido tiempo para otros éxitos garantizados por ejemplo pinchar la economía cuando llegaron al se creaban seis mil empleos todos los días

Voz 2 05:19 ahora se destruyen seis mil empleos todos los días Jaume

Voz 1104 05:22 si quieren modificar y tumbar la reforma laboral con el rodillo los decretazos hasta la Diputación permanente lo nunca visto este año han llegado a España más inmigrantes en patera que en los últimos ocho años sumado por su efecto demagógico llamada o este año por ejemplo ha dilapidado la confianza internacional de España presentando unos presupuestos que no acepta vanidad como es europea el FMI mira OCDE mal logrando el acuerdo de soberanía sobre Gibraltar que se negociaba en el Brexit o por ejemplo avergonzado a sus aliados en los nuestros americanos visitando el dictador de Cuba no haciendo nada la contaba otro dictador en Venezuela su Gobierno bonito ha acabado siendo un gobierno ex ministro cesados de cinco ministros envueltos en escándalos que intenta vender de política social es decir la subida de pensiones la subida del salario a los funcionarios o los apoyos a la lucha contra el género que es no que dejó poco al Partido Popular por tanto señor Sánchez ahora aquí sabemos en esa feria de las vanidades que la han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España

Voz 5 06:30 bueno el tono habitual Patiño de el delito

Voz 2 06:33 la posición por cierto Secretario general del PP ya sólo dio recomendó ayer a Sánchez que fuera poniéndole nivel pero bueno vamos a ver el balance razonable y positivo que ha hecho Sánchez en su primera respuesta no hoy el bueno el balance que Pablo Casado ha hecho de los ocho meses de gobierno de todos los Sánchez mucho más

Voz 4 06:52 desdibujados no señor presidente delante silencio gracias señora presidenta que vive el señor casado usted ha traído aquí teatrales

Voz 1722 07:06 con la mentira el insulto y la mentira como proyecto político mire señor mire usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira fe eh suelta usted y su silencio Agus te falta ir y mire no no no insulta y con ello pierda la razón es que usted insulta porque no tiene indie razones ni argumentos para hacer oposición al Gobierno miente porque en esa en esa foto del bloque de la involución que vimos en la plaza de Colón

Voz 4 07:40 es la es silencio Gray polución señorías les ruego silencio

Voz 1722 07:44 ustedes no se manifiestan contra el independentismo se está manifestando contra el gobierno legítimo de España que está sustentado por el Partido Socialista el problema de ustedes no es cómo gobierna el Partido Socialista el problema de ustedes es que gobierne la izquierda el Partido Socialista Obrero Español en España lidera una cosa señor casado mire eh usted no está hablando de Catalunya usted no está oponiendo al independentismo usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensa como usted nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas ojalá porque yo respeto el voto profundamente de los españoles españolas pero ojalá el próximo veintiocho de Abel silencio la el próximo dos de abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas

Voz 5 08:38 veremos a ver cómo acaba la sesión de control le porque de momento la presidenta pide silencio exactamente cada veinte es cada veinte segundos veremos a ver cómo

Voz 1727 08:46 no termina ya cuentan los oyentes que no lo sepan lo del colchón es que en el libro de Pedro Sánchez dice que su primera decisión a llegar a la Moncloa fue cambiar el colchón de la cama de matrimonio donde duerme la pareja presidencial y pintar las paredes y pintar los parientes

Voz 4 09:02 también dirigida al señor presidente de la diputada Doña Irene María Montero Gil del Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos en Comú Podem María silencio

Voz 0814 09:13 gracias presidenta señor presidente cuál es la valoración que hace de estos ocho meses de gobierno

Voz 4 09:18 formulación idéntica eh Patiño idéntica a la del partido llegaría parte de la leídos adelante ser presidenta presidenta la valoración

Voz 1722 09:26 hago señora Montero expositivas razonable como he dicho antes el señor casado creo que con este Gobierno abrimos una etapa nueva la política española sacamos a la política de la corrupción esperemos que el próximo veintiocho de abril podamos sacar a la política de la crispación pero en todo caso durante estos ocho meses hemos hecho muchas cosas por la mayoría social de este país hemos consolidado el crecimiento sea creado empleo sea creado empleo indefinido sea red distribuido la medida a nuestras posibilidades ese crecimiento a las capas eh Helenio sociales del país lo que lo que he dicho antes al señor casado también lo reafirmo en esta en esta intervención mi primer compromiso si soy elegido presidente de no será traer presupuestos sociales que es lo que necesita la ciudadanía después de siete años de injusticia social

Voz 2 10:08 ahora

Voz 4 10:15 señora motero adelante gracias presenta mires

Voz 0814 10:18 señor presidente creo que estaremos de acuerdo en que ustedes llegaron al gobierno podríamos decir a pesar de ustedes primero por un empuje democrático de la Marea de pensionistas el de las mujeres y después por una moción de censura que ustedes presentaron sin siquiera creerse que iba a poder salir adelante y lo más importante que ha ocurrido en estos meses son unos presupuestos que ustedes jamás hubieran presentado en solitario nosotros les hemos arrancado cambios muy por encima de sus posibilidades y el mayor ejemplo es el salario mínimo ustedes hace dos años pactaron con una subida ridícula del uno por ciento y nosotros les hemos arrancado una subida la más grande de la democracia que llega hasta los novecientos euros pero mire salimos de estos ocho meses con una situación grave con la ruptura total el diálogo Cataluña con los presupuestos del señor Rajoy aplicándose todavía y con una cuestión grave que hasta ahora no se sabe es que ustedes han traído los recortes por la puerta de atrás a este país de eso quiero hablarle quiero que usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del cincuenta por ciento de lo presupuestado que ya era ridículo por el señor Rajoy quiero que usted confirme si esto es así es exactamente estos recortes del cincuenta por cien exactamente lo mismo que hizo el señor Montoro hace un año exactamente lo mismo por lo que ustedes y nosotros lo pusimos al señor Montoro la cara colorada por los recortes y por traer la austeridad por la puerta de atrás a la vez que ustedes estaban defendiendo los Presupuestos redes sociales y que que han de ejercer mire imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar de que cuando creen que ustedes nadie les ve se comportan como el Partido Popular del señor Montoro exactamente igual por eso todo el mundo sabe en este país hasta quién no nos vota que sí en este país tiene que haber un gobierno que mejoren la vida de la gente que si en este país tiene que haber un gobierno que permita que ninguna de las tres derechas de Colón gobierne en este país que no vuelvan esta señores estas señoras a gobernar ese gobierno ese voto útil es el voto a Podemos todo el mundo sabe en este país silencio todo el mundo sale en este país todo el mundo sabe que si usted no necesita va a volver a pactar con él estos señores si usted lo llega a necesitar

Voz 6 12:23 esto señor presidente rectifique Red

Voz 0814 12:25 difícil que deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes rectifique y deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes

Voz 5 12:31 han pensado en un tiene muy calmado Irene Irene Montero que es una mujer apasionada e empezó en un tono sereno

Voz 1727 12:37 a ver qué le replica el presidente del Gobierno esa cuestión concreta que ha contado de de la orden secreta dice no me Patiño no tienen tiene misterio

Voz 1722 12:45 Adrián Prado presupuestario para ubican en el déficit claro al señor Montoro y que por tanto el planteamiento que usted ha hecho ha sido más de cara a esa campaña electoral que un relato fidedigno de lo que ha pasado durante estos ocho meses

Voz 3 12:58 desde señorías y lo siento pero es así déjeme explicarle mire nosotros evidentemente

Voz 1722 13:04 agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado Unidos Podemos lo dicho en reiteradas ocasiones hoy también me gustaría agradecer al Grupo Parlamentario Unidos Podemos y a sus confluencias el apoyo que han dado a este Gobierno ya me hubiera gustado que otras formaciones políticas lo hubieran hecho porque creo que era importante sacar adelante cuestiones de urgencia social para este país ahí está el Salario Mínimo Interprofesional ahí está la reversión de los recortes educativos ahí está el impulso al pacto de Estado contra la violencia de género ahí está la recuperación de la universalidad de la sanidad pública ahí está la lucha contra la precaria laboral y empleo digno ahí está el impulso a la ciencia ahí está la derogación del impuesto al sol ahí está la lucha contra la pobreza energética y lo hemos hecho todo eso con ochenta y cuatro diputados en ocho meses señoría yo reconozco el aporte y el apoyo de Unidos Podemos te conozco lo reconozco también le digo una cosa a mí me parece que ustedes se han equivocado en algunas cuestiones se equivocaron al no convalidar el real decreto de viviendas que hubiera sido muy importante para la gente joven de este país que desgraciadamente es emancipado eh con edades muy muy largas o muy muy adultas como consecuencia de las dificultades que hay para poder acceder al precio como consecuencia el precio de la vivienda o el error que ustedes han cometido ayer el error que han cometido usted ustedes ayer bloqueando el Pacto de Toledo no pudiendo llegar aún aún

Voz 5 14:19 Sánchez marcando distancias con Unidos podemos hacer sangre

Voz 1722 14:23 exactamente sobre lo que han hecho ayer en el Pacto de Toledo que volvieran a la mesa del Pacto de Toledo y que lanzará su mensaje de garantía de las pensiones de sostenibilidad al sistema público de pensiones a nuestros mayores

Voz 2 14:41 aunque sí le ha reprochado del Pacto de Toledo

Voz 4 14:43 pregunta también al señor presidente del diputado con Albert Rivera Díaz del grupo parlamentario Ciudadanos adelante señorías gracias presenta señor presidente

Voz 0040 14:53 esta es la pregunta que le formularon esta legislatura y creo que no se puede ir a las urnas sin que los españoles sepan qué va a hacer

Voz 1104 15:00 se que va a hacer cualquier otro candidato en este caso usted

Voz 0040 15:02 entre Gobierno ante las dos cuestiones clave a plantear lo primero es que usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra coliseo Rufián con Puigdemont con todos ellos una mesa con un mediador con veintiún puntos inaceptables para vez española está usted dispuesto a sentarse en esa mesa fuera de estas instituciones para negociar todo eso sí o no y la segunda pregunta señor presidente el señor Iceta propone indultar el jazz adelantado las sentencias propone indultar a los posibles condenas a los golpistas del uno de octubre

Voz 1722 15:33 tal Unión

Voz 0040 15:34 usted igual que el señor Iceta igual a Cunillera que la nombrado usted gobierna usted puede decir aquí hoy que nunca indultar a a los golpistas en Cataluña usted puede afirmar hoy aquí antes de ir a las urnas que nunca va a permitir que lo que diga la Justicia anule por un pacto entre amigos entre socios políticos

Voz 5 15:50 lleno lleno completamente este pleno de gestos interesantes para comentar después vamos a escuchar la respuesta

Voz 1727 15:57 entre el Gobierno

Voz 3 15:59 señora presidenta como si viene bien con los ir bien

Voz 1722 16:02 me habitual con el señor Rivera la pregunta que me hace es la siguiente qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren a la situación política de España más allá de en fin de la cuestionable redacción gramatical de esta frase si me gustaría primero saber exactamente qué le enciende posteriormente señor Rivera les responderé sin ningún tipo de problema

Voz 2 16:22 es que Pepa Rivera ha cambiado el texto de la pregunta efectivamente había hecho dos preguntas que no estaban escritas y Pedro Sánchez le al ídolo a que haya formulado

Voz 4 16:30 silencio señorías señor Rivera adelante

Voz 0040 16:33 aplausos socialista esta gran respuesta aparece al cemento eh señor Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque necesita esos señores de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Cano golpe Estado yo sí voy a contestar yo me comprometo aquí en el Congreso los diputados a no sentarme nunca en una mesa fuera de la Constitución a no aceptar ni uno de esos veintiún puntos que son una vergüenza para España como puede ir a una reunión con el señor Torra como puede sentarse a una mesa como si fuera otro Estado un papel que diga que la Guardia Civil es un cuerpo represor como puedo presidente la nación aceptar que la Guardia Civil de la policía es un cuerpo represor no le guste vergüenza aceptar ese documento Toledo usted vergüenza aceptar que un documento que dice que España es franquista cuando éste es un país democrático no les da vergüenza aceptar un documento que habla de una negociación entre dos partes cuando somos lo mismo España y Cataluña parte de España eso es lo que usted ha hecho por eso por eso señor presidente nunca podremos apoyar a un presidente como usted la siguiente legislatura por eso tomamos una buena decisión que es no aceptar alguien como usted yo me metí en política para que no haya presidentes como usted para que nadie presión gobierno pactando con los que quieren romper mi país para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente por tanto el presidente olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas nosotros vamos a formar un gobierno que nunca negocia con los golpistas yo me comprometo aquí a nunca indultar a los hongos el Estado fusiles mi venganza impunidad justicia respeto esto los jueces yo confío bastante más en los jueces señor Sánchez que nutre así que nos vemos el XXVIII abre las urnas espero que haya un gobierno constitucionalista muchas

Voz 5 18:04 volando todos los puentes no tiene más salida política que pactar con el PP con Vox después de de lo que acaba de decir y y anunciara esta semana por otra parte porque ese mismo argumento

Voz 4 18:14 señor presidente adelante

Voz 1722 18:16 a veces señora presidenta señor Rivera usted lleva meses pidiendo elecciones generales yo Phil debía usted previo a su grupo

Voz 1727 18:23 no parece que tengan muchas ganas delicioso

Voz 1722 18:26 a lo mejor es una predicción personal subjetiva señor Rivera pero en todo caso sí que he visto algunas propuestas que ha hecho usted a lo largo de esta semana incluso también hoy acaba de reafirmar en el Congreso de los Diputados es que usted va a poner nada más y nada menos que al Partido Socialista Obrero Español un cordón sanitario a un partido que lleva ciento cuarenta años sirviendo a España que durante en la mayor ya que la mayoría de los años si un partido que cuando ha estado en el Gobierno ha puesto en pie de lucha contra la violencia de género ha puesto en pie la ley de matrimonios de personas del mismo sexo aprobado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido quién ha liderado el final del terrorismo en el País Vasco señor Rivera ahí usted le pretende al partido a nosotros hemos venido aquí a a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente señor Rivera eh de de la democracia que excluye no al Partido Socialista o a mi persona está excluyendo a los millones de españoles y españolas que confían en el Partido Socialista pues bien mire señor Rivera debidamente un acoso después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal icono señor y con el señor casado Nader una cosa señor señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas del pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal esté ha puesto una chaqueta que huele a naftalina

Voz 2 20:02 como la de la ultraderecha terminaré ganó Patiño se ha terminado casi volvemos argumentos de la Transición Pepa chaquetas

Voz 3 20:14 sí sí sí bueno aquello de Adolfo Suárez

Voz 1727 20:17 bueno bueno un poco de ella enseguida volvemos al Congreso y abrimos la tertulia

Voz 3 20:25 hola qué tal muy buenos días

Voz 7 20:26 decorar una casa con personalidad y estilo propio exige tener en cuenta muchos detalles y no sólo inmobiliario un hogar con identidad propia requiere elegir con buen gusto otros muchos detalles por ejemplo el capítulo del textil desde un simple mantel a juego con las servilletas hasta las toallas de baño porque no es lo mismo una toalla de rayas de una súper toalla XXL de algodón

Voz 8 20:50 hip Cio con rayas

Voz 7 20:52 idea podríamos pasar a los muebles a juego del dormitorio con su cabecero tapizado o darle ese toque hogareño al sofá del salón con una mantita nueva hay tantas opciones como justo y personas porque para gustos blanco Lore por eso blanco olor de El Corte Inglés tiene tu de la variedad en colores estilos tamaños y diseños de textil de cama baño decoración inmuebles de dormitorio hasta con un cincuenta por ciento de descuento todas las opciones para poner tu hogar a tu gusto sólo hasta el veintiocho de febrero en blanco color de El Corte Inglés

Voz 3 21:27 más de un ratito volvemos hasta ahora

Voz 9 21:35 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 10 21:51 ella ya se había levantado hoy permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada renunciando a llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa y en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro y apartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazarlos el pijo a soñaba era bastante más alto que ella la muchacha se ve obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz ronca meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto tiene una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que le tengas miedo vienés Teresa vas la universidad preguntó el pijo aparte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto ya acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio se dijo

Voz 3 23:10 ella preguntó hito

Voz 10 23:12 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross tonto

Voz 11 23:16 pues claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis el placer de escuchar

Voz 9 23:37 con perdónenme podría poner un capuchino vale yo quiero un mandato vale

Voz 1727 23:46 el distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 9 23:48 le non cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 12 23:54 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales Volkswagen Cross Ross King Wang igualó el Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1 24:09 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 13 24:19 siete va a ser fiel hincha Fundi

Voz 14 24:36 de las cartas están repartidas ya para esta precampaña y campaña electoral los argumentos se repiten Lola García Teodoro León Gross y Luis Alegre pero en fin los gestos las actitudes revelan cuáles son las estrategias de cara al día después que es en realidad lo que está en juego aquí como hacer un gobierno estable en este país al día siguiente de las elecciones

Voz 15 24:57 yo creo que que la gran dificultad la va a tener ciudadanos atento consignas a ese respecto iba a tener que ir qué qué va a hacer

Voz 1727 25:06 da la sensación ya lo ha hecho cualquier posibilidad abuelito el PSOE ha unido definitiva

Voz 16 25:13 ante su destino a PP Vox eso acerques la campaña larguísima iba a pasar una importante factura de hecho ya todas las encuestas coinciden en que esta en que está la baja algunas encuestas como Metroscopia incluso leerán cinco puntos de pérdida en mes y medio Si estuviéramos hablando de cualquier otro partido estaríamos hablando de un desplome yo creo que esto es una puesta persa

Voz 15 25:34 Canal Albert Rivera eh que le hace perder

Voz 16 25:38 una parte importante de electorado que tiene que tiene joven regenerador progresista de un modo de modo difuso y que está verdaderamente escandalizado con este con este giro y con esta

Voz 1727 25:48 de su destino al Partido Popular de la corrupción y al box de la ultraderecha respira esté o no en cualquier caso enseguida empezar a respirar Lola eh es verdad que que podía

Voz 17 26:03 vamos a hablar de desplome aunque para hablar de desplome las encuestas desde luego podemos se lleva todas la todas las Palmas no

Voz 16 26:09 eh yo yo creo que Rivera no ha cometido un error y eso que a mí me disgusta enormemente la posición que ha adoptado no pero creo que no ha sido un error de estrategia electoral creo que con Big Data tienen muy claro que están perdiendo votos especialmente todo que voto crítico que hubiera del Partido Popular y que encontraba danos un refugio mucho de él era moto muy de derechas que encuentra digamos una alternativa es y yo creo que Ciudadanos está tapando efectivamente agujeros porque está en caída como como como señalaba Luis hombre yo creo que es curioso hemos hemos visto una sesión en la que el tono mitinero se ha impuesto con mucho al al debate parlamentario no es decir podían haber sido todo intervenciones en en el atril frente a la clientela con sus banderas pero me han llamado la atención especialmente lo Irene Montero no es decir que ya sabemos que que aunque Rivera va a decir lo de yo me metí en política para que no haya un presidente como usted en fin es un poco desproporcionado o nadie hizo nunca tanto daño a España en tan poco tiempo que decía que decía casado por cierto frase que solía decir Aznar de Zapatero y que está muy arraigada en la en el lenguaje del Partido Popular pero me llamó la atención lo de lo de Irene Montero no nosotros lo hemos arrancado a cambios muy por encima de sus posibilidades ustedes no son de fiar cuando no cuando no se les ve ustedes son como el PP de Montero quién sí que está desde luego intentando marcar distancias es Podemos y me parece que es quién ha sonado menos creíble en ese sentido hay ahí una competencia virtuosa no que diría alguno obviamente han venido de la mano a lo largo de toda la legislatura necesitan marcar distancias para ganarse cada uno a su electorado esto es una obviedad pero vamos a ver muchísimo a partir de este momento no hombre yo creo que la competencia sería más virtuosas toda destinadas en la mayor parte de sus fuerzas a cargar contra efectivamente la amenaza que supone en las distintas verdad antes este bloque reaccionario

Voz 1727 28:00 sí pero mira te escuchamos también a Ciudadanos a Pepe y a Vox y en fin en grandes batallas ideológicas a veces entre ellos no pasa nada

Voz 16 28:11 sí yo creo también relativamente también relativamente artificioso las vamos que que ahora pues van a intentar marcar su sus espacios mínimamente pero ya digo con un margen con más

Voz 1727 28:22 muy estrecho no la sesión de control bueno

Voz 18 28:27 a ver yo creo que Albert Rivera seguramente está siguiendo lo que digamos el manual de las que el indican las encuestas para intentar recuperar el espacio en estas elecciones el problema es que eso después tiene las consecuencias que las acabas pagando durante más tiempo no haber puede cambiar de opinión en la campaña del dos mil quince dijo que no pactaría ni con Pedro Sánchez ni con Mariano Rajoy y al final acabó haciendo pacto con Pedro Sánchez

Voz 1727 28:53 esto esto es explicar lo mucho eh

Voz 18 28:56 sí bueno yo porque también que Artur Mas fue a un notario a decir que nunca jamás pactaría con el PP cinco años después estaba probando un presupuesto con el PP es cierto que pasaron cinco años en fin pero que de estas cosas hemos visto hemos visto bastantes efectivamente lo va a tener después muy difícil si quiere reconducir la la situación también aprobó un presupuesto con Mariano Rajoy sí y con el concurso del PNV cuando en teoría en fin el PNV es lo peor de lo peor no sólo por nacionalistas sino también porque por el por el tema del cupo en política hay veces que se hacen estos requiebros en importantes si eso puede ocurrir ahora es verdad que que efectivamente esta poniendo unas líneas rojas tan tan tan brutales citas marcadas porque supongo que lo repetirá durante la campaña que después efectivamente lo puede pagar mucho y eso lo que refleja yo creo es que se la está jugando mucho él personalmente está

Voz 1727 29:50 jugando la posibilidad de ser presidente del Gobierno sí es el más votado en la derecha porque ahora mismo es la única posibilidad que tiene de ser presidente del Gobierno de continuar intentándolo y lo que ocurre lo que ocurre

Voz 16 30:03 yo creo que Ciudadanos quedará queda una opción abierta es que se produzca algo parecido al dos mil dieciséis cuando había dicho que no pactaría con Rajoy algo que él fuera el presidente yo creo que sí lo la aritmética que saliera de las urnas que no es fácil pero sí la que saliera de las urnas es que se puede formar gobierno con Partido Socialista ciudadanos entonces aparecería la realpolitik el discurso de tenemos que garantizar que haya gobernabilidad el mismo de entonces tenemos que garantizar que haya gobernabilidad y por tanto en que no nos gusta todo sea por España yo creo que eso ahora mismo está fuera del discurso de campaña pero no es inverosímil para el día después no sé

Voz 18 30:39 la mía es impacto independentista o sea es decir si no no echarnos arma las dos opciones que si se quedan sobre la mesa son el partido independentista activado con independentistas hubo el suyo como justifica es también que echarse en manos de del independentismo al presidente del Govern

Voz 1727 30:55 y luego como como nos explicamos después que crezca el populismo si al día siguiente de las elecciones ese discurso que acabas de hacer Teo lo hace el político aquí acabamos de escuchar en el Congreso para qué sirve la política y la democracia cuando yo creo que sí porque porque esa marcado es decir se está cavando una trinchera de una profundidad enorme eh

Voz 16 31:13 estoy totalmente de acuerdo pero insisto es sólo sólo contemplando un escenario que al día siguiente el Partido Socialista que tenga ciento quince cómoda en algunas encuestas is it ciudadanos tengas sesenta escaños en ciento setenta y cinco y al final esa sea la suma de una mayoría absoluta sólo en ese caso es decir recientemente igual que hizo con Rajoy pero pero a mí la estrategia de Ciudadanos insisto la estrategia de Ciudadanos personalmente me produce un enorme dijo esto porque creo que está vaciando de sentido el centro que es donde deberíamos mirar fundamentalmente

Voz 10 31:44 yo creo que Ciudadanos ya agotado la la

Voz 16 31:46 la capacidad que tiene de pegar más volantazo Lola explicaba todos los volantazo al que ha pegado yo creo que ya pegar un Omar de esta de esta magnitud ya sería totalmente incomprensible porque es la novedad Lola Ulloa

Voz 1727 31:57 lo percibo después de el episodio que acabamos de vivir los partidos catalanes los partidos independentistas el nacionalismo catalán deja ya definitivamente de ser un factor de estabilidad la política española eso está claro es decir podrá puntualmente apoyar un candidato a la Presidencia del Gobierno una investidura porque cada uno decida quién a quién vota pero pero el factor de estabilidad que históricamente ha ha representado en esta legislatura breve ha estado en un punto de encontrar ahí una pista de aterrizaje a lo que hemos vivido en los últimos años bueno eso ha desaparecido total

Voz 18 32:31 mete yo creo que si esa ese esa labor de muleta que Kelly el nacionalismo catalán ha ejercido durante muchos años en en la política española sin llegar a involucrarse como llevó a pedirle por ejemplo a Aznar a Jordi Pujol en en en alguna ocasión no de de que entraran en el Gobierno que tuvieran ministros pero bueno sí desde desde el Congreso de los Diputados yo creo que eso sí rotó durante sólo va a continuar durante bastante tiempo porque además los grupos parlamentarios que se configuran al menos por parte del PDK todo de lo que era Convergencia van a ir más hacia la radicalidad que ahora

Voz 1727 33:07 bueno la campaña parece que está ya claramente predeterminada en los temas por lo menos salvo sorpresa porque esto o va muy deprisa y ya sabemos que en política dos meses es un mundo lo iremos contando aquí pero procuraremos abrir también el foco mirar la vida

Voz 10 33:22 ya en lo bueno y en lo malo cada día

Voz 20 33:29 eh tú has óleo

Voz 21 33:31 la Vuelta es vaga

Voz 17 33:33 no tiene poca cosa que hacer con la tranquilita qué tamaño

Voz 21 33:36 pactando fuera

Voz 22 33:38 vaya hay maneras más sencillas de proteger la naturaleza como el crédito sostenible del servicio de renting de Bankia para moverte un vehículo ecológico informa Bankia punto llega la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado Jazztel

Voz 3 33:54 la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Ibra cien megas a un precio irresistible sólo Esteve date prisa llama al quince diez

Voz 7 34:08 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien

Voz 8 34:19 hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca as de encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 23 34:29 es completamente equipado puede significar muchas cosas pero cuando eres el primer cross over el más vendido tiene su nuevo motor de última generación sólo puede significar una Nissan Qashqai aproveche esta oportunidad única Hipatia lo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiado con ERC

Voz 10 34:47 Nissan Innovation me dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no comen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 24 35:10 hay quienes dicen que está mal hay quienes defienden que está bien hay quien piensa que entre el blanco y el negro hay muchos grises

Voz 25 35:20 tú qué piensas

Voz 17 35:23 el país hoy quiero alguien que quiera ganar el bote de la primitiva Blue con la boca pequeña que lo desee de verdad que estoy pensando ahora mismo You señor todo el mundo lo estará pensando sí pero esa persona lo piensa más fuerte que nadie el destinos caprichos hoy puede elegir a cualquiera por el bote de veintidós millones de euros de la primitiva no te la juegues por un euro más hecha con John

Voz 9 35:44 oye tú tienes alarma sí le diré lo vivieron con pisos de alquiler

Voz 17 35:49 yo cuando te instalan la alarma ya es tuya hay siete cambios de casa les llama Sirte la vuelven a poner donde las digas

Voz 26 35:54 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 27 36:09 un listado no se visita

Voz 10 36:11 se siente se vive se aprende Región de Murcia

Voz 3 36:18 vuelve brindis solidario de Bodegas Protos buscamos el mejor proyecto social de España informa ten brindis solidario Protos punto com Ifema presenta

Voz 28 36:25 hace IR climatización y refrigeración del veintiséis de febrero el uno de marzo sólo profesionales en coincidencia con genera tecnócrata piscinas y siga más de setecientas empresas y cincuenta mil visitantes adquiere ya tu pase gratuito en la web

Voz 3 36:40 Feria de Madrid ese que está ahora

Voz 11 36:43 en la Cadena Ser en bueno

Voz 1727 37:00 a las nueve y treinta y siete minutos de la mañana las ocho y treinta y siete en Canarias mañana mañana la Iglesia católica tiene una cita con su futuro ciento catorce responsables de conferencias episcopales de todo el mundo se reúnen a puerta cerrada en el Vaticano para abordar un asunto que ya no tapa el manto de silencio

Voz 3 37:19 que lo cubierto durante muchos años en el mes de septiembre la edición digital

Voz 1727 37:23 la le de el Der Spiegel publicó un informe interno de la Conferencia Episcopal Alemana que arrojaba una realidad estremecedora mil seiscientos setenta religiosos católicos en Alemania estuvieron implicados en tres mil seiscientos setenta y siete casos de abusos la mitad de las víctimas no había cumplido trece años fue este último escándalo el que empujó al Papa Francisco a convocar a todos los presidentes de las como creencias episcopales del mundo la española incluida porque aquí también hay católicos que han sido víctimas de abusos sexuales Mónica Ceberio una voz que suelen ustedes escuchar a las siete de la mañana en Hoy por hoy hoy está aquí sentada en el estudio conmigo buenos días Mónica buenos días es director la adjunta del país un periódico que poco después de que Der Spiegel destapara el último macro escándalo en Alemania un periódico al diario El País en España y en España que en España que está pasando con él es posible que España no no tenga ningún caso porque

Voz 6 38:28 sí que saben contado pero muy aislado ponéis en marcha una investigación que imagino que no fue nada fácil no no fue complicado nosotros también nos hicimos la pregunta que te acabas de plantear y la verdad es que lo primero que nos encontramos fue un inmenso muro de silencio alrededor de los casos de pederastia lo primero que hicimos fue pedir información a las diócesis españolas a las setenta diócesis para ver cuántos casos les habían llegado cuántas sentencias canónicas que habían dictado en cuántos casos se había comunicado a la Fiscalía de las setenta diócesis a las que nos dirigimos en primer lugar solamente en los contestar un dieciocho de las dieciocho algunas dijeron directamente que no habían tenido conocimiento de ningún caso nunca algunas los hablaron de algún caso pero realmente la opacidad fue absoluta y eh de hecho la primera información que publicamos que nuestros la publicamos el domingo catorce de octubre del año pasado fue una información que hizo José Manuel Romero que es quien ha liderado esta investigación y que estuvo basada en el silencio en la falta de información en cómo se llevaron a cabo con total opacidad todos los procesos canónicos cuando las víctimas acudían acudían a la iglesia y a partir de ahí a través del buzón que pusimos para que gente que quisiera contar su caso se puso

Voz 16 39:46 en contacto con nosotros fue cuando empezó

Voz 1727 39:48 vamos a recibir una avalancha aluvión de denuncias sino es fácil nunca una investigación de este tipo pero a raíz esos primeros movimientos con esas resistencias que describe escribes bueno pues habéis hecho un trabajo la verdad impresionante en el diario El País un un trabajo que sigue abierto todavía porque porque este tema es muy difícil de cerrar sobretodo para el Vaticano Joan Solés corresponsal de la Ser en Roma buenos días de nuevo buenos días hay que esperar algo de esta reunión que hoy va a tener a un grupo de altos cargos de del Vaticano con víctimas de abusos

Voz 0946 40:23 bien le recibirán en el Vaticano a puertas cerradas como has dicho lejos de la prensa para atender así la petición de anonimato de muchas de las víctimas que expresarán su protesta sus deseos y sus sugerencias en esta cumbre de Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y en los próximos días otras decenas de víctimas

Voz 17 40:43 encuentran ante el Papa y ante los ciento noventa

Voz 0946 40:45 penales obispos arzobispos expertos reunidos aquí también a puertas cerradas las aportaciones e incorporarán en las conclusiones no habrá comunicación alguna del Vaticano sobre estos testimonios de estas personas que han soportado los abusos y tantos años de silencio y en todo caso cada una de ellas decidirá si comparece ante la prensa internacional cabe decir Pepa que son numerosos los periodistas de todo el mundo que se han desplazado a Roma estos días para informar de esta cumbre que casi parece la celebración de un cónclave

Voz 1727 41:18 iremos contando poco a poco lo que va ocurriendo en esa cumbre contigo pero hay dos cuestiones muy concretas todavía hay en la jerarquía vaticana quien cree que estos asuntos deben dilucidarse dentro de casa sin ir a la justicia civil por increíble que parezca

Voz 0946 41:32 así es exacto ese pretende no sólo lo que se expulse a estas personas a estos dementes que sale reduzca Estado laico sino a que además se traslade a la justicia ordinaria de cada país para qué les juzgue y les aplique los respectivos códigos penales como a cualquier delincuente común en este sentido Francisco intenta vencer la resistencia de una minoría del clero y de la jerarquía eclesiástica que desearía que los acusados siguieran siendo procesados por los tribunales eclesiásticos según el Derecho Penal canónico es decir para que todo se resolviera en el máximo secretismo dentro de las murallas vaticanas este es el desafío

Voz 1727 42:15 ya en la segunda cuestión que es un poquito más ambiciosa la de acabar con el celibato obligatorio esto está dentro de la Iglesia como un debate intensísimo pero parece que Francisco ya he dicho que no no

Voz 0946 42:26 bien como dices está dentro del debate de la Iglesia en realidad Francisco no es que Francisco I ha dicho que no sino que en realidad es el sínodo el que no ha tomado una decisión

Voz 1727 42:39 en este sentido

Voz 0946 42:41 de alguna forma frena al Papa de todas formas el debate sigue abierto no tanto por el celibato en sí sino ante la posibilidad de que personas casadas puedan ser ordenadas sacerdotes sacerdote algún día no se sabe cuándo pero en cualquier caso parece que es una perspectiva que no va a tardar en concreto

Voz 1727 43:07 Joan Solés un abrazo a vosotros buenos días Monica vosotros cuando Christie's el buzón sino que no imaginabais el aluvión aluvión que ponemos en cifras cuántas denuncias haber recibido en el en el buzón del país

Voz 6 43:19 pues nosotros hemos recibido casi doscientas de las cuales hemos podido acreditar más o menos cuarenta la primera información que dimos en la recopilación que si hemos de sentencias de la justicia ordinaria sentencias canónicas Nos daba más o menos una cuarentena de víctimas que a lo largo de treinta años que es el mismo número que hemos podido acreditar a lo largo de escasos meses de de investigación ahora mismo estamos hablando de un total de doscientos cuarenta y tres víctimas y más o menos unos setenta sacerdotes esto a través de una investigación periodística bueno nosotros hemos puesto a mucha gente a trabajar en ello pero evidentemente con las limitaciones que tenemos

Voz 1727 43:55 denuncias como la de Teresa Conde con cincuenta y dos años contacto con el país para contar que sufrió abusos desde los catorce hasta los dieciséis años una tarde

Voz 30 44:05 qué recuerdo que era noviembre que era invierno a mi con este señor encima metiéndole mano metiendo me las manos en en mis partes íntimas metiendo me la lengua la boca e teniendo lo que yo sé hoy el día

Voz 25 44:19 a que era mejorar no recuerdo la sensación de asco el pánico la la

Voz 1727 44:25 las enlace Ciudad de salir corriendo porque yo creía que me iba a morir que de verdad produce escuchar testimonios como como este de Teresa no no sabía entonces cuando tenía catorce años que le estaba pasando a ese señor todavía quién se pregunto porque tiene que pasar mucho tiempo para que se atrevan a denunciar vosotros no sólo había recibido denuncias también habéis destapado las estrategias con la que una parte de la Iglesia católica intentará deslegitimar a quienes denuncian Mónica sobre

Voz 6 44:55 todo eh hay una hay un punto en común en prácticamente todos los casos que nos han llegado ya es la tremenda soledad en la que se han encontrado las víctimas no hemos recibido víctimas denuncias de víctimas de treinta años cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta es decir se trata de un comportamiento de muy prolongado a lo largo de de los años todas absolutamente todas lo que denuncian es la absoluta soledad que se han encontrado cuando se han dirigido a la Iglesia católica para denunciar lo sucedido no hay que olvidar como decías tú antes que como dicen todas las víctimas que esto no es un ataque a la institución de la Iglesia de hecho la mayor parte de las víctimas son católicos o han sido católicos lo que buscaban era Amparo por parte de la iglesia hay que se encontraban se encontraban con que o directamente intentaban callar y ocultar lo que les estaban diciendo les ofrecían dinero en algunas ocasiones les decían que fijaran una indemnización y luego la utilizaban en su contra y desde luego lo que no han obtenido esto no lo dicen todas es una respuesta adecuada para lo que ellos les estaban planteando que era un profundo dolor porque todas las historias son absolutamente trágicas tenemos me cuenta los compañeros que han estado siguiendo estos casos que había muchas víctimas se ponían a llorar al teléfono algunas directamente les decían que nadie les había hecho caso en treinta o cuarenta

Voz 1727 46:18 vidas rotas Javier Paz muy buenos días

Voz 31 46:22 hola muy buenos días Pepa Javier es víctima de

Voz 1727 46:24 sacerdote Isidro López Santos párroco de la iglesia de San Julián en Salamanca este sacerdote abusó de Titi desde los diez años que ha sentido muy solo como decía Mónica Ceberio

Voz 31 46:37 y si un camino de fondo muy largo voy yo en soledad no no encuentra apoyos primero guarda silencio y cuando hablas pues es complicado no tienes mi apoyo institucional y la Iglesia pues te da la espalda totalmente

Voz 1727 46:53 vamos a escuchar un fragmento de la conversación que publicaron Íñigo Domínguez y Julio Núñez en el periódico habla el obispo de Salamanca Carlos López y Javier nuestro invitado al terreno bueno y abre la puerta a una compensación económica dice que la reparación de daños está reconocida en el derecho penal canónico

Voz 32 47:08 para que pudiera vencer consideró que presentaron el krill bajo un planteamiento así bueno unos play por todos lo puedo decirle el sesenta por el que la petición de que concede de eso sino no no cuando sesenta lo debía saber en qué qué margen para hacerlo estamos escuchando cómo te anima

Voz 1727 47:38 van a presentar por escrito esa petición lo haces pones las cifras que te habían comentado unos trescientos mil euros y el pago mensual de mil quinientos de por vida pero había letra pequeña Javier que que escondía una trampa verdad

Voz 31 47:52 sí había una cláusula final en la que se me obligaba puede constató a mantener silencio y no emprender medidas legales contra sacerdotes no contra la Iglesia que es lo más lo más doloroso no porque más allá de del dolor que sufre uno en sus propias carnes no el darte cuenta que que la permisividad no y el encubrimiento de los jerarcas es superiores no que mantienen en sus puestos a violadores de menores intentan silenciarlo además con dinero cosas te duelen te duele y además te humilla allí y te hace sentir compleja en ese momento no oí quité bueno pues poster la profunda depresión algo el porque si tú acepta acceso estás permitiendo que el violador que abusó de Teeth durante tantos años siga en contacto con menores en la calle en libertad no y eso no se puede permitir

Voz 1727 48:45 cómo como

Voz 31 48:47 una institución como la Iglesia mantienen sus cargos a personas que han permitido estoy que son encubridores confeso y demostrados no creo que ese sería un gran paso que tendría que da Francisco en esta cumbre también empezado a depurar responsabilidades tanto de los abusadores como de los encubridores

Voz 1727 49:05 esperar realmente que la cumbre sirva para atajar este problema

Voz 31 49:11 yo entiendo que Francis comparte quiere mover ciertas cosas pero tiene una posición bastante dura dentro de la Iglesia IBI dime la pena también reconocerlo que creo que la el el el mayor muro que es una con la que se enfrenta esa aquí en España no la Conferencia Episcopal apostó a cargo de la comisión de investigación a a un encubridor como Manent la Iglesia española todavía no se dirige a las víctimas por mucho que el Papa lo haya ordenado hace más de un mes somos muchas las que estamos todavía esperando esa llamada pero digamos que se nos ha puesto la etiqueta de peligrosos y nadie quiere saber nada de los que hemos hablado y hemos empezado a a pelear un poco en este sentido no si quieren acoger a las nuevas víctimas pero para mantener esa política de cubrimiento había silencio dentro de su código canónico

Voz 33 50:00 no a los que hemos hablado nos dejan de lado no Javier que no quiere te has perdido la si no