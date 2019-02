Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:06 Pedro Sánchez hace balance de su Gobierno en la sesión de control en el Congreso en la que se han escuchado ya mensajes propios de una campaña electoral Sánchez cree que en estos meses ha hecho una política razonable mientras que PP y Ciudadanos le critican por su diálogo en Cataluña hay Podemos le exige que no se plantee pactar con la formación que dirige Albert Rivera vamos a la Cámara Baja volvemos en realidad José María Patiño

Voz 1108 00:27 adelanté el veintiocho de abril en efecto Pepa ha sido el referente obligado en esta penúltima sesión de control de la legislatura el presidente Sánchez ha deseado a Casado que pierda las elecciones para que se acabe la crispación y la mentira en la política española y Albert Rivera Alia acusado de Chanquete

Voz 3 00:44 día a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio

Voz 1995 00:48 aquí esta permanente señor Rivera mire

Voz 4 00:50 el tono más moderado con Irene Montero a cuyo grupo ha agradecido el respaldo la portavoz de Unión

Voz 1108 00:56 los podemos ha reivindicado su papel en estos ocho meses que a juicio de Casado deja en un país en malas condiciones políticas económicas mientras que Rivera ha puesto en duda que Sánchez no vaya a volver a pactar con los independentistas

Voz 1727 01:09 gracias Patiño hoy en el juicio del proceso independentista

Voz 1645 01:11 turno hoy para la declaración de Josep Rull Antonio Martín buenos días buenos días Pepa fue conseller de Territorio la Fiscalía pide para el dieciséis años de cárcel tanto por su gestión para facilitar el referéndum ilegal del uno de octubre como porque le acusa de prohibir que un barco destinado a alojar policías atracará en Cataluña vamos al Tribunal Supremo Alberto

Voz 0470 01:29 estas buenos días buenos días está por ver si mantiene la línea dura sus declaraciones del pasado mes de abril cuando ante el juez dijo que este juicio sería un mero trámite hostiase hace como Jordi Turull ayer se limita a combatir las acusaciones que pesan sobre él rebelión y malversación por impulsar el referéndum acusado también de promover la violencia en las calles por impedir que un buque dedicada al alojamiento de policías atacase en la Costa Brava problemas eh

Voz 1645 01:51 comienzan las audiencias en el Vaticano con víctimas de abusos en la Iglesia un día antes de que empiece la reunión oficial del Papa con los responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo acabamos de hablar en Hoy por hoy con Javier Paz fue víctima de abusos por parte de un cura en Salamanca y cree que uno de los principales escollos para el éxito de la cumbre de esta semana es precisamente la posición de la Iglesia España

Voz 5 02:11 el mayor muro que con la que se enfrenta a quién a España no la Conferencia Episcopal ha puesto a cargo de la comisión de investigación a a un encubridor de la Iglesia española todavía no se dirige a las víctimas por mucho que el Papa lo haya ordenado hace más de un mes si quieren acoger a las nuevas víctimas pero para mantener esa política de encubrimiento y silencio

sumamos que Vodafone ha propuesto reducir el número de afectados por el ERE en España un máximo de mil trabajadores en este dos mil diecinueve un número con así sigue suponiendo que afectará a uno de cada cinco expedientes había planteado en un principio para mil doscientos empleados la compañía mantiene su propuesta de cincuenta días de salario por año trabajado eleva ahora el máximo de mensualidades que ofrece de treinta a XXXIII

Voz 1694 03:02 revés del Supremo al Canal de Isabel Segunda por sus contratos precarios solemos ha adelantado hoy en La Ser en un auto el tribunal obliga a la empresa pública a reconocer como trabajadores fijos a todo el personal interino que ha sido contratado de forma irregular Alfredo Faura es el abogado que ha llevado el caso ante la justicia

Voz 6 03:18 el canal ha intentado por todos los medios que la calificación de esos contratos con el Estado demandados fuera como indefinidos no fijos y ha evitado que este quema el escenario cambiado fundamentalmente que si antes el canal que estaba trabajando en intimidad no había invitación con este auto al considerar que como indefinidos lógicamente la indemnización será la máxima cuarenta y cinco

Voz 1694 03:41 Adif tendrá que pagar ciento cincuenta mil euros al Ayuntamiento de Robledo de Chavela por los daños que se registraron hace dos años tras una riada que se produjo cerca de la línea ferroviaria Raquel Fernández importantes destrozos ocasionó la riada de mediados de febrero de dos mil diecisiete achacó la Ayun también todos los daños en el alumbrado pavimento y alcantarillado a la crecida del arroyo Corbera que decía Se produjo por la obstrucción del drenaje de la línea ferroviaria Madrid Hendaya que atraviesa Robledo de Chavela Fernando Casado es el alcalde

Voz 7 04:10 si por una presa ICO la presión del agua está reventó y es lo que hizo la riada produjo los daños

Voz 1694 04:20 la recogió la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y contra la misma Se puede presentar recurso la cúpula de los bomberos de la capital que dimitió la semana pasada prepara una denuncia contra el delegado Javier Barbero le acusan de chantajear les para aplicar la jornada de treinta

Voz 1298 04:35 cobras niegan que hayan renunciado porque no hayan conseguido un aumento de sueldo Rubén Gallego es su portavoz

Voz 8 04:40 es que no sé si no hiciera Jefatura sacaba la reducción de jornada a coste cero treinta y cinco horas a costes de lo

Voz 9 04:47 acaba la reestructuración adelante al no caer en chantaje han venido los de siete grados

Voz 1694 04:53 los ahora mismo en el centro de Madrid

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:27 diez y cinco minutos una hora menos en Canarias a esta hora uno de los hombres más poderosos del mundo está a punto de comenzar a su discurso sobre el estado de la nación Vladimir Putin habla una vez más sus ciudadanos bases solamente una vez al año y ese momento es ahora

Voz 2 06:03 llega el día en el que separa ahí hasta aquí

Voz 1995 06:06 decía Sherlock Holmes que nuestro conocimientos como una nación es decir llega el momento en el que si quieres meter algo tienes que sacar otra cosa pero se pueden hacer reformas sin ese almacén se puede ampliar se puede redecorar la ciencia está descubriendo que podemos conseguir tener un cerebro saludito génica un cerebro capaz de producir salud atención porque puede que estamos a punto de aprender cosas

Voz 15 08:11 sí yo creo que el ejercicio físico acaba siendo más importante para el cerebro que para el cuerpo aunque no con frecuencia no lo pensamos así pero pero el ejercicio físico literalmente aumenta el grosor de la corteza en ciertas partes del cerebro en España es frontales y además aumenta la producción de nuevas neuronas por lo tanto mejora la funcionalidad del cerebro a lo largo nuestra vida mejora su capacidad de de plasticidad que a la postre es lo que permite al cerebro adaptarse y responder a los retos que que en los que nos enfrentamos en la vida porque pensaba

Voz 1995 08:53 bueno seguramente forma equivocada que bueno el lo hacía cosas muy diferentes razona imagina empatizar memorizar analice inventa pero pensamos que lo hace de forma separada o lo hace o es capaces

Voz 15 09:05 las alimentan las unas a las otras esas capacidades se alimentan las unas a las otras y además van más allá de esas capacidades tal como dices pensamos que que el cerebro es solamente entre comillas solamente para relacionarnos con el mundo externo con el mundo que nos rodea para escuchar prestar atención atender a lo que tenemos alrededor y actuar sobre ello y sin embargo una gran parte quizá más de la mitad del tiempo nuestro cerebro lo que está es monitorizado nuestro mundo interior nuestro cuerpo y actuando sobre ese cuerpo sobre ese mundo interior gracias a eso tiene la capacidad de promocionar salud el riesgo de que nuestro propio cerebro pueda causar enfermedad

Voz 1995 09:52 sé que hay una frase de usarlo o pierde

Voz 15 09:55 no

Voz 1995 11:58 el tú está siendo muy políticamente correcto

Voz 17 12:02 estoy intentando buscar una atrás es ya sabes cómo soy que quizá todo este mundo digital nos haciendo más tontos

Voz 1995 12:09 haciendo más tontos usted cree que el mundo digital los convierte en seres no

Voz 18 12:19 Álvaro me preguntes

Voz 15 12:21 ni yo yo creo que que el el pensar que las herramientas las tecnologías el mundo digital nos hace perder capacidades cerebrales es la forma incorrecta de pensar en ello creo que no es cierto creo que que es cierto que te en nuestro cerebro tiene que adaptarse a la realidad de las tecnologías en que sin duda es cierto que las tecnologías del mundo digital impacta sobre el cerebro hilo cambia el reto para todos nosotros es

Voz 19 12:50 cómo adaptar como cambia

Voz 15 12:53 a la función del cerebro para mantener sus capacidades utilizando esos recursos adicionales que nos da al mundo tecnológico y los avances tecnológicos

Voz 1995 13:03 no me gusta mucho cuando en su libro utilizó el concepto japonés del gay la razón de vivir usted que no vive en España como decíamos usted trabaja en Harvard en el es catedrático de Neurología esta escuela medicina en todas partes pero aquí también tenemos mucho ruido estamos rodeados de ruido de frase de fricción ustedes proponen que lo más importante es la razón para vivir es encontrar una que eso es lo más estimulante y esa va a ser la gran simulación de nuestro cerebro

Voz 15 13:35 Exactamente así para aclarar la el concepto la idea de de aquello que te que te hace levantarte por la mañana y te llena de ilusión en la vida no tiene que ser una misma razón durante toda la vida del individuo las cosas pueden cambiar en pueden evolucionar Hay tú puedes cambiar tu tu razón de vida tu fin último de la vida pero pero es importante que esa razón de vida este proyectada hacia hacia fuera hacia los demás que te trascienda a ti como individuo puede ser una creencia religiosa filosófica puede ser tu trabajo puede ser te dedicación a los demás el tus nietos pero pero tiene que ser o parece que es particularmente eficaz si es algo que trasciende al individuo y ahora tenemos datos tenemos un estudio en marcha en Barcelona el Barcelona pero inicial en Exeter promovido por el Instituto Guttmann y apoyado por La Caixa que de hecho en en cinco mil personas nos ha permitido identificar con con datos experimentales la importancia de ese de ese aspecto el tener un propósito debida bien definido no sólo en el funcionamiento cerebral sino en la salud general

Voz 1995 14:54 la ese es fantástico enseguida hablamos de ese estudio que han puesto en marcha con tres mil cerebros sanos con el Instituto Guttmann en Barcelona pesan táctica la idea de ser feliz te hace estar sano y esto lo dice el sueco lo digo yo pues pero dicho por un catedrático de Harvard desde luego tiene que vamos a hacer una pequeña pausa Álvaro Álvaro Pascual Leone en seguida seguimos dando con usted mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 20 15:18 hola qué tal aquí estamos de nuevo con una de esas noticias que muchas de nosotras llevamos esperando con expectación ya ha llegado a las nuevas colecciones de moda a El Corte Inglés que ganas teníamos verdad bueno pues está aquí son prendas imprescindibles para vestir algo diferente y empezar a hacer un cambio de armario y para que vaya sobre seguro ahora tienes una manera idea el de conocerlas y encontrar los diseños perfectos para que se trata del servicio personal shopper de El Corte Inglés un equipo de expertos en el mundo de la moda y el estilismo te ayudarán a descubrir las nuevas tendencias diseños con los que conocerás las claves para organizar tu vestuario IT aconsejaran cuáles son las prendas y accesorios que mejor vayan contigo nunca los probado descubre ahora el servicio personal shopper algo exclusivo para aquí del corteinglés consulta disponibilidad y condiciones en tu centro habitual bueno pues nada más es todo por hoy feliz día hasta mañana áreas

Voz 2 16:14 tres nominaciones a los Oscar nadie va a comprar libros o te vuelves más agradable Texas la ira no basado en una historia

Voz 21 16:23 esto es falsificando Cartas literarias tanto total por ellas Weekly el veintidós de febrero

Voz 22 16:30 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte el maestro pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 23 16:49 fiable Proaza toda la confianza de Toyota en uno

Voz 24 16:55 abre la puerta a tener tu propio negocio Asset UGC Yazira lo que realmente te gusta

Voz 2 17:00 Auden Servihabitat tú lo Calvo oficina con hasta un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la pena

Voz 24 17:08 está a una nueva historia tengo uno

Voz 25 17:11 la semana de vacaciones pero si me caso el día veinte me salen otras dos semanas ya son tres pilló cuatro días del puente más un fin de semana con un par de días de mudanza

Voz 26 17:24 luego es bueno mes si juegas vientos números puedes ganar mucho

Voz 2 17:27 cómo es su brazo de las once horas puestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un billón de euros

Voz 9 17:40 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el para

Voz 27 17:49 Lissavetzky pide cita entonces punto es promoción vaya desde el veinte de febrero

Voz 1694 17:52 separaciones sustitución de cualquier Luna condiciones en las punto es

Voz 28 17:57 en la Cadena Ser

Voz 11 17:58 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 28 18:06 bueno

Voz 1995 18:06 corre menos por la mañana va a ser feliz es lo que proponen bueno creo que cura de Pascual pero el orden es ser feliz dijo a correr no medio maratón que por cierto cambió a la ficha en Madrid el veintisiete para los que se te y sintaxis que es querer que cura Álvaro Pascual Leone y David dar tres Faces libro interesante pero un término que deberíamos incorporar ya debíamos eliminar otros y añadir este Salut Ojén Geni con un cerebro que genera solo seguimos hablando con Álvaro Pascual Leone entre otras cosas catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard a los y usted ahí verdad sí sí éste a que usted trabaja en la Universidad de Harvard y allí en mil novecientos XXXVIII en plena Gran Depresión algo que ya conocemos bien por estos lares hicieron un estudio con doscientos sesenta y ocho estudiantes de segundo año

Voz 15 19:01 los que siguieron durante ochenta años

Voz 1995 19:04 intentar averiguar qué factores ayudan a tener una vida sana y feliz semen

Voz 15 19:08 quieren Álvaro pocos estudios más relevantes para una escuela de Medicina es espectacular es un estudio muy interesante por muchas razones algunas un poco anecdóticas pero que ilustran la época esos estudiantes eran todos hombres en aquel momento ahora en la Escuela de Medicina en cada curso hay más muchas más mujeres que hombres pero en el momento del del inicio del estudio eran todos hombres y el estudio no sólo los ha seguido a ellos sino a seguido a sus esposas a sus familias a las generaciones subsiguientes de esas familias

Voz 1995 19:45 y cuáles son las conclusiones a Nilo

Voz 15 19:48 que más me llama la atención son dos conclusiones la la la primera conclusión es que para ser realmente sano y feliz a lo largo de toda tu vida parece que una de las cosas que son esenciales es olvidar es ser capaz de olvidar hasta el punto que aquellos

Voz 19 20:06 que tienen un cerebro con con menos

Voz 15 20:09 desarrollo o con con más pérdida de las estructuras que nos permiten recordar de hecho están mejor ilustrando el hecho de que a veces nos nos come las cosas las memorias las experiencias y que lo que tenemos que hacer es aceptar lo que pasa dado perdonar Isère más generosos con nosotros mismos en los errores hechos en el pasado Ése es una un aspecto el otro aspecto a mí me parece muy muy curioso interesante es que aquellos individuos que mantienen una relación de pareja estable durante mucho tiempo a pesar de las dificultades que eso conlleva de los datos de las vicisitudes de la vida que puede hacer que se separen se vuelven a juntar etcétera pero aquellos que se mantienen juntos están más felices más sanos en en la de su vida

Voz 1995 21:05 es que está usted esta mañana ha venido aquí ahora a replantearnos muchas cosas eh Álvaro I la primera parte olvidar como motor vital e pasa a página se va suena absolutamente tras el hilo de la relación estable como como fuente esta Louis fuente de bienestar de bienestar en estos tiempos eso no casa mucho llegó a Instagram ahora mismo Álvaro y no no sé que quizá no no encaja con los parámetros de ansias tendencias de estos días

Voz 15 21:37 estoy de acuerdo es de acuerdo pero pero nosotros lo que hemos pretendido no es escribir un libro popular en el sentido de de hacer eco a lo que éste

Voz 17 21:47 lo que está pasando en moda sino sino

Voz 15 21:50 el libro anclado en la evidencia do cuidadoso con la descripción de los datos incluso con la describe siendo honrado con aquellas cosas que no sabemos si idea sacando lo que se sabe lo que no se sabe si estos son los datos la la soledad sobre todo el el sentirse solo Mata es una enfermedad mortal es una enfermedad común en nuestros días

Voz 1995 22:16 pero pero estamos abocados a esa soledad en el tipo de sociedad a la que vivimos casi casi que nos empuja a esa soledad

Voz 15 22:23 de acuerdo y esto es lo que lo que hace es el proclama la necesidad de replantear estructuras y formas de vivir en parte de lo que el discutimos si comentamos en el libro son cómo hacer para mejorar ciertos aspectos pilares llamamos de de salud cerebral y uno de ellos son las relaciones sociales que tenemos con con los demás con con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestras parejas idear la importancia que esto tiene

Voz 1995 22:58 me gusta mucho porque claro estamos dedicando a las redes sociales y algunos caso Ashton tu más

Voz 17 23:04 yo muchos pero sociales sirven para transmitir

Voz 1995 23:06 por ejemplo el mensaje de de Álvaro en María Ruiz ha cogido una frase que usted acaba de este programa ya ha puesto en Twitter hacer ejercicio engrosa la corteza frontal del cerebro y ayuda a regenerar neuronas lo cuenta neurólogo en Hoy por hoy es decir claro aquí malo no hay nada depende de cómo lo utilicemos me gustaría que nos con

Voz 15 23:23 de acuerdo con usted

Voz 1995 23:26 Barack como es ese estudio de Instituto Guttmann mil tres mil cerebros sanos que han puesto en marcha en en Barcelona en qué consiste

Voz 15 23:33 bueno este es un estudio muy muy único y especial y que nosotros estamos muy muy ilusionados busca identificar una población de gente pensábamos tres de hecho tenemos cinco mil voluntarios que están en este momento sanos y desde el punto de vista cerebral no tiene enfermedades neurológicas y psiquiátricas y caracteriza sus patrones de vida sus hábitos de vida su biología cerebral y lo seguimos en el tiempo para identificar aquellos factores y aquellas actividades que que promocionan la salud y mantienen a la persona sana cerebral mente en contraste con aquellas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas la idea principal es es un poco transformar la forma en que hacemos medicina y hacemos neurología psiquiatría desde el enfoque actual de tienes una enfermedad de vamos a intentar ayudarte a minimizar tus síntomas transformarlo a un enfoque donde decimos está sano y qué podemos hacer para mantenerte sano para que para que consigamos prevenir la enfermedad

Voz 1995 24:47 claro es muy lo que dice

Voz 17 24:49 dar en algo que comentó un escritor inglés Colin Wilson sobre un estudio de de un psicólogo americano que dice que si son asimismo la pregunta

Voz 1645 24:58 estamos todos estudiando el enfermo para infeliz disparen contra la solución no es mejor estudiar la gente que es también Ia alegres para para a ver qué tienen en común para encontrar un camino para para este enigma Keimen parece que es el camino muy correcto para para dirigirse a esta enigma gracias es

Voz 15 25:21 gente la idea directriz si pensamos que que eso es de hecho no sólo posible sino más factible a la postre que el intentar en desembarca en Arles el problema cuando ya está demasiado tarde en el caso de enfermedades neurológicas y psiquiátricas sabemos hoy por hoy que cuando los síntomas se manifiestan hace ya diez o quince años que la enfermedad estaba ya están alterando dañando el cerebro entonces lo que buscamos es empezar antes de esa enfermedad aunque no llegue a serlo sintomática pero pero intentar mantener la salud cerebral que no es lo mismo que mantener un cerebro joven a lo largo de tu vida es mantener un cerebro sano vibrante adecuado para la edad que tiene

Voz 1995 26:10 también que esa precisión Álvaro porque asociamos joven Cassano y no tiene nada que ver dos dos acepciones distintas antes de pero sí me gustaría presentar a dos amigos de de este programa todos los miércoles hablamos con ellos de Ciencias nuestros escépticos José Miguel Mulet profesor de Biotecnología la Politécnica de Valencia paisano suyo además inicial buenos días

Voz 30 26:33 hola buenos días qué tal también tenemos a Luis Alfonso Guerra

Voz 1995 26:35 vez que dista científico del diario El Correo les Alfonso buenos días hola buenos días Mulet es que exista una dieta que sea especialmente buena para que el cerebro esté sano y feliz

Voz 30 26:45 a ver una dieta equilibrada por supuesto porque te falta algún nutriente tienes una dieta muy desequilibrada celebró no funcionará bien pero una dieta que te haga más listo yo sinceramente creo que no una pizza cuatro estaciones

Voz 1995 26:59 dependerá de lo que comas al resto

Voz 30 27:01 es la semana

Voz 1995 27:03 Luis Alfonso algunos de los parlamentos de los que de los que hablamos con con Álvaro Pascual Leone siguen siendo rompedores de pensar que olvidar que forma parte de de de una higiene mental y que eso nos va a ayudar a que nuestro nuestro organismo esté más sano en estos días es desde luego rupturista sí pero

Voz 17 27:22 date cuenta que los humanos por fortuna olvidamos muchas desgracias que nos rodean es decir la vida es más soportable porque olvidamos por ejemplo las pérdidas de seres queridos los tenemos ahí pero no la sufrimos permanentemente como al principio o cualquier desgracia que nos pasa no

Voz 1995 27:39 y en esta relación Álvaro por último esta relación de del cerebro con el resto del del cuerpo realmente en la práctica yo qué puedo hacer para que esa relación sea

Voz 15 27:49 fructífera en bueno lo primero es mantener un cerebro sano hacer los hábitos de vida adecuados para promocionar mantener sano el cerebro eso es parte de lo que comentamos en el libro que qué podemos hacer cada uno nosotros en distintos ámbitos incluido el sueño la salud genera la nutrición el ejercicio físico el cognitivo y sobre todo en términos de relación social en términos de definir un propósito vital que podemos hacer cada un no para tener el cerebro más sano posible eso es lo primero lo segundo es ser conscientes de que cuando el cerebro está entre comillas descansando realmente no está descansando está trabajando tanto como cuando estamos hablando con otra persona está dedicando ese tiempo a promocionar la saludó Génesis que tu mencionabas por lo tanto que el descanso el pensar musarañas la meditación en la de la la tranquilidad al reposo son elementos esenciales para mantener la capacidad del cerebro de curarnos

Voz 1995 29:02 el aburrimiento estaría hay también

Voz 15 29:05 el aburrimiento está ahí si no te hace sufrir una sensación de aburrimiento echar generalmente lo que hablamos cuando decimos corrimientos se refiere al al a la falta de ilusión de la persona y eso no es bueno eso Casado estrés pero pero el el el dejar pasar el tiempo tranquilamente como algo activo beneficioso eso es bueno

Voz 1995 29:29 pues me apunto todas nos deja usted con la con algunas ideas en nuestra cabeza nuestro cerebro interesantes olvidar relaciones estables la salud urgencia Álvaro Vázquez leonés que Adriático Neurología como les contamos en la Escuela de Medicina de Harvard una de las mentes más influyentes del mundo científico autor del cerebro que cura grande gracias por estar esta mañana rapidez un verdadero placer hay dos Vallés que seguimos hasta que nosotros en unos segundos

Voz 2 30:02 son mi

Voz 1995 35:55 seguimos hablando con los Alfonso Gámez como bien le yo quería compartir con vosotros la impresión Éstas miden una impresión que me ha producido una historia sobre vacunación hemos hablado cuantas veces hemos hablado sobre vacunas Gámez el dia

Voz 17 36:11 la marmota y seguiremos hablando desgraciadamente hipotecas me parece en sí sí sí porque es preciso hablar y hablar mucho por lo que vamos a comentar hoy hablar mucho

Voz 1995 36:21 bien en el caso de una madre que firman Twitter como arroba pregunta Obama hizo cómo la decisión de no vacunar a su hijo de la varicela les afectó para siempre en cuenta el siguiente hundir íbamos por la vida mi esposo yo pensando que las vacunas eran algunas selectivas y otras obligatoria siempre vimos a la varicela como algo que nos dio nuestra infancia y bueno pues aquí estamos vivos insalvables que decidimos no vacunar a nuestros peques en contra de esa enfermedad en particular es verdad muchos de nosotros esos cierto pasamos la varicela la infancia Elvira consultamos con nuestro pediatra indios confirmó que era una decisión personal que de cualquier forma no había mucho riesgo y ahora viene la historia de terror en efecto a sus dos hijos yo la varicela el pequeño con dos años y medio empezó a pasar muy mal granitos por todos lados mucho malestar llanto constante como las películas de miedo lo peor estaba por llegar dos semanas después cuando parecía que estaba curado en y desarrolló una parálisis facial que el afectaba la mitad de la cara conocido como síndrome de errar Saint Ramsay ante anillo Le han quedado de momento secuelas grave sordera leve dificultades en el habla ha perdido parte de la movilidad de un párpado sufre vértigos diciéndose ese largo hilo nos arrepentimos de no haberle vacunado siempre que que podemos lo contamos a todos padres ustedes pueden cuéntelo también como quiso es una decisión personal Mulet bolas que la ley está así

Voz 30 37:47 ahí en España obliga vacunar a tu perro pero no tu hijo ha sido duro porque es así

Voz 1995 37:52 entonces lo que la dicha al pediatra

Voz 30 37:55 técnicamente es correcto habérnoslo que lo hubiera dicho yo soy sólo el pediatra pero la he dicho vacuna es una decisión personal sí porque hoy por hoy si tú no vacunar a sus hijos eso no tiene ninguna consecuencia legal

Voz 1995 38:07 es terrible que el pedal hubiera añadió

Voz 17 38:09 todo pero ojo que puede ser muy peligroso o yo lo hubiera va hoy yo no

Voz 30 38:13 haría si son mis hijos tengo mí

Voz 17 38:15 es un tema personal pero es que pero no entiendo

Voz 1995 38:19 también hay médicos médico sí se hombre

Voz 30 38:23 hay un panel de la nación que el presidente era médico Homeópatas que que parece una contradicción y algún medio

Voz 17 38:30 que no se hecha en el Servicio Vasco de Salud yo lo he visto por la tele decir que la vacunación es una aberración y que lo natural es dejar que la enfermera se desarrolle bueno

Voz 30 38:40 en hay médicos ilustres que están diciendo poniéndose relativista sobre las vacunas que hay demasiadas vacunas que hay demasiadas pruebas así Ivan dando lecciones por Twitter pero

Voz 1995 38:49 pero por ejemplo esa idea de que es mejor porque es lo que contaba el tuit como tú lo has pasado dice bueno pues no esta gravedad es mejor pasar una enfermedad que no pasarla esos

Voz 30 38:58 al no haber es mejor porque ya hemos pasado yo pase una varicela con trece años y cuando la pasas de adolescentes peor que de niño pero porque yo estaba vacunado por eso no me dejó secuelas aparte algún grano que me rasque pero es que están pensando que el sarampión la varicela las paperas son enfermedades como que hay que pasar como si fuera la mili que Sofía antes a ver son enfermedades que hay que pasar

Voz 17 39:21 si estás vacunado porque gracias a que estás vacuna

Voz 30 39:23 a dos leve si pasas a esas enfermedades sin vacuna es cuando pueden ser mortales au dejarte

Voz 17 39:29 colas como las que cuenta pero es que el problema es que

Voz 30 39:31 hay una percepción errónea recordemos uno

Voz 17 39:34 dato simplemente que que la OMS se lo recuerda a por tres todos los años se salvan en el mundo dos millones de niños por estar vacunados contra la difteria el tétanos la tos ferina sarampión encima se ampliará la cobertura vacunal se salvaría un millón y medio más es decir las vacunas salvan vidas

Voz 30 39:52 bueno ahora tenemos el problema en Italia que una de las cosas que está promocionando este gobierno populista es el relativismo sobre las vacunas Jenni

Voz 1645 40:00 el sarampión se ha disparado

Voz 1995 40:03 vale ir por ejemplo es que pues leyendo ya los hilos entre a través de es entre nosotros es posible que haya un repunte de la tos ferina que era una enfermedad prácticamente erradicada sí las que por supuesto

Voz 30 40:14 tenemos dos problemas primero que la gente se vacuna menos y segunda que la no vacunación va asociada cierto nivel cultural es decir que es gente que vi de cerca Tosca sitúa juntas muchos niños no vacunados en determinadas escuelas determinadas guarderías eso es una bomba por qué porque como una la coge ese lo van a propagar todos si tienes un niño no vacunado rodeado de niños vacunados pues hay un efecto rebaño pero si los juntas a todos Se pierde la inmunidad de grupo

Voz 17 40:43 y además hay ciertos ideologías políticas que destacan que lo natural es no estar vacunado claro lo natural El amoldarse a los treinta también

Voz 30 40:51 incluso cierto tipo de Pedagogía el otro día estaba leyendo un estudio encuestas en California hilos colegios que hacen pedagogía Waldorf que es una cosa sonido adelanto pues Sofía predican la no vacunación y de hecho las tasas de vacunación en este tipo de colegios son mucho más bajas que en un colegio normal

Voz 1995 41:10 pues eh bueno de la misma forma que también vamos a enseñar que este año un juez de Barcelona apoyado al Ayuntamiento de un pueblo de la comarca del Maresme que denegó la inscripción en una guardería municipal de un niño que no estaba vacunado y me admitiendo un recurso interpuesto por la familia recordemos una vez más que hace unas semanas comentábamos que los anti vacunas habían sido incluidos con la Organización Mundial de la Salud en la lista de las diez mayores amenazas contra la salud mundial especialmente en en Europa en algunos lugares pues como en ese ayuntamiento se han empezado a tomar medidas tener que hablar de enfermedades erradicadas casi erradicadas en el año dos mil diecinueve tiene sí pero mira

Voz 17 41:49 ejemplo lo que has hablado de las guarderías en Australia se implantó en dos mil quince es que parecemos muy modernos y esto ya está en el en el en el estado de los del sur de Australia implantado que si no hay pinchazo no hay guardería hiló la campaña la promovió un periódico local la admitieron las autoridades desde dos mil quince lo que han detectado hasta marzo de dos mil diecisiete es que ha subido la tasa de vacunación han quitado no permiten las guarda en las guarderías públicas a niños no vacunados sí a los padres les quitan las ayudas sociales que hay por tener hijos y es que hay que tomar medidas porque aún no vacunado está poniendo en peligro al resto

Voz 30 42:27 se lo hoy otra cosa incluso en vacunas muy cuestionadas como la del papiloma humano se ha visto que las tasas de cáncer cervical están bajando desde que se aplica y solamente hace diez años o quince osea que es que son efectivas

Voz 17 42:41 los expertos Últimamente además apuntan y ya desde el principio que no hay que vacunar sólo a las niñas sino que hay que vacunar a los chicos porque los barones permiten somos los transmisores podremos seguir transmitiendo las sino estamos vacunados

Voz 1995 42:54 bueno vamos a contar porque hay que ser positivos y hay que pensar que vivimos en un entorno a pesar de las historias que les contamos aquí vemos mentor

Voz 17 43:00 bueno gente muy concienciada en España Nos alegra decir que la cobertura vacunal el primer año de vida alcanza el noventa y seis por ciento de la población así que no vas mal el noventa y seis nada está muy bien pero además piensa apenas tarea mejora claro viendo desde un punto de vista económico que muchas veces se habla de eso no un estudio de la Escuela de Salud de la John Hopkins Bloomberg de hace un par de años des destacaba que por cada dólar invertido en vacunas se ahorran de media hasta cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro de las porque porque tú no vacunas al niño pero imagínate que tenemos un brote de sarampión en en las SER no en alguien de la SER hay que aislar a todos hay que someternos a pruebas y eso acaba costando decenas de miles de

Voz 30 43:44 bueno Ike así te deja secuelas los gastos médicos que buenas es otra clara por no hablar de lo del coste en Camas la vida alargaría yendo queremos empezado a hablar de felicidad perecen en los vamos ahorrar dinero vamos a vacunar de otras sobre la gente Felice vacuna es las vacunas hacen adultos Mulet un abrazo hasta la semana que viene gasta

Voz 1995 49:39 tenía cinco años eh cuando en el campo en Hamburgo en plena guerra se dijo a sí mismo día seré famoso en todo el mundo

Voz 11 49:47 y así fue que

Voz 1995 49:50 esto conquistó el planeta será una de las personas más importantes de este siga un completo y con falleció ayer a los ochenta y cinco años en activo catorce colecciones cada temporada deje dice imaginación por más aviones que tuviera increíble catorce colecciones cada temporada para acercarnos a la figura pues no hay mejoría tenemos la suerte en este programa no ha de contar con la Carretero que mujer que nos ayuda a saber quiénes mueve los hilos de nuestros estilos de vida Nos guste o no guste queramos no queramos lo conozcamos o no lo conozcamos la muy buenos días Carles es en lo que el sueco John lo que tú llevas Loquillo hay algo de Karl Lagerfeld sido uno de los grandes motores del estilo de nuestro tiempo

Voz 1298 50:32 E es con él yo creo que acaba una era porque cuando quedan Valentino que dan es que ya no queda más que Armani en activo como él con ochenta y tantos dos mundos muy diferentes pero del FEM ha transgredido a tres generaciones y bueno pues sigues cuando hay con una yo creo que es el gran gran gran conocedor el mejor conocedor del marketing de cualquier diseñador que no tenga cuarenta porque con cuarenta es más fácil conocerlo con treinta pero era un ser difícil irascible exigente divo vivo donde los haya pero consiguió que una época que parecía que había acabado la reinventó entera y quién no ha copiado quién no ha llevado quién no ha perseguido un Chanel aunque sean una placa de un pues eso es obra suya osaron creador el espectacular con unos equipos buenísimos no es sólo que hace todas esas colecciones pero realmente ha hecho lo que no ha conseguido nadie es a ser una persona vigente desde el año ochenta en el que entrar en Chanel hasta hoy que muere con una colección por cierto suya que se te pasa mañana en Milán sea después de muerto ya ha dejado dos colecciones hecha una será en Milán entran en París el día cinco quiero decir pocos sólo Armani

Voz 17 51:53 muchos tableros realmente no sé si realmente más

Voz 1298 51:55 testamento no puedo dejar pero bueno lo hemos visto en todos los escaparates del mundo incluso en las mercería de los pueblos ahí ha habido un Chanel también

Voz 1995 52:04 esa forma parte de nuestra del paisaje del contexto que habitamos todos él explicaba porque es imágenes muy reconocible él explica explicaba así el porqué de esa de esta cuidada imagen

Voz 0470 52:17 a así medimos con su eh

Voz 1995 52:21 cada día se ajustaba la goleta con su melena blanca camisa blanca unos guantes

Voz 1298 52:28 también es muy reconocibles icónica también lo absolutamente no hay nada igual Él ha hecho una ilustración de su de su figura el ha hecho una caricatura ha hecho un cómic que ha hecho un icono que sea hechas hasta en monedas no de curso oficial pero se ha hecho todo era un ejercicio para no envejecer a él le odiaba al odiaba al paso el tiempo decía yo dejar de trabajar para que dejar de trabajar sólo me haría me daría tiempo para una cosa que es para mirar atrás algo que no me importa hizo además odiado

Voz 1995 52:59 hoy nos han contado que olvidar forma parte de la felicidad y lo ha hecho una eminencia así que

Voz 1298 53:04 pues bien el olvidaba porque no le interesaba recordar la coleta tan tirante con la que dormía era realmente algo que la ofrecía un lifting inmediato digamos que con maquillaba los esparadrapo Carmen Sevilla que llegaba aquí atrás en el esparadrapo Linkedin Barack lo llevaban cada programa lo pedía como Sara Montiel pedía que a la cámaras el expusiera una media porque la acción Flood que es el IVA las arrugas a ellas esos eso es verdad absolutamente durante años Carmen Sevilla llevó esparadrapo en el cuello hacia atrás Carles Efeel llevaba la coleta el cuello alto que a mí me parecía pan tampoco no era si usa pueda desde el CONI pantalla para ocultar la flacidez del cuello los monitores que llevaba era para ocultar las manchas y la de las manos sabía muy bien que la se refleja mucho las manos todo era un ejercicio de coquetería de figura el decía yo no ambiciona nada ya no ambicionan nada sólo ambiciona entrar en una talla treinta de pantalones lo decía hace cinco años era su sueño adelgazar perdió cuarenta kilos para llevar era gordito para llevar la ropa de Hedi Slimane que fue un chico que él dejó en Dior para hacer ropa de hombre que hizo que Hedi Slimane también cambió la figura del hombre recuerdes cuando todo el pantalón empezar Cesc pequeño pequeño estrecho estrecho la camiseta blanca con cuello pequeño el hacha que Tita negra un poco más pequeña él quería entrar ahí perdió cuarenta kilos gran coqueto absoluto con unas gafas de sol que era muy me hubiese gustado dice pero yo quiero mirar pero que no sepan dónde miró