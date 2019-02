Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1645 00:09 los días buenos días Toni el ex consejero catalán Josep Rull declara a esta hora en el juicio del proceso independentista se enfrenta a una petición de dieciséis años de cárcel y acaba de reconocer que fue advertido varias veces por el Tribunal Constitucional y que el Gobierno del que formaba parte cuestionó esas advertencias es del Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:25 no días el ex conseller de Territori se suma a la estrategia de Jordi Turull reconoce que fue apercibido hasta seis veces por el Tribunal Constitucional para no seguir adelante con iniciativas independentistas y que no hizo caso porque dice el Constitucional no tenía legitimidad moral

Voz 4 00:39 dilema es imperio de la ley a principio democrático nosotros ponderar vamos siempre los dos

Voz 0055 00:47 eventos asegura que en ese momento el Tribunal Constitucional estaba siendo instrumentalizados por el Gobierno de Mariano Rajoy para paralizar las leyes catalanas y que eso era lo que tenían en cuenta y al mismo tiempo sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso la penúltima de la legislatura en la que los principales líderes han empezado

Voz 1645 01:04 a dejar mensajes ya de precampaña electoral en los últimos minutos han enzarzado la vicepresidenta Carmen Calvo y la portavoz del PP Dolors Montserrat Ésta última ha calificado a Pedro Sánchez de traidor volvemos al Congreso Adrián Prado adelante

Voz 1 01:15 qué tal buenos días la portavoz del PP ha vuelto a acusar

Voz 0019 01:17 el Gobierno de mentir y traicionar a los españoles por sus pactos ocultos con los independentistas un argumento que la vicepresidenta enmarcan el ruido que el PP está acostumbrado a generar cuando habla de Cataluña va a pasar

Voz 5 01:28 la historia como el cómplice Pedralbes el traidor de Moncloa y usted va a pasar a la historia como las relató

Voz 6 01:36 claro de su fracaso salgan de la mentira

Voz 7 01:38 pero también salgan de la ignorancia suprema con la que ustedes ejercen constantemente la crispación política quiere mayor

Voz 1 01:46 Carmen Calvo ha pedido al PP que traiga a la Cámara

Voz 0019 01:48 son sólo hecho jurídico una sola decisión política que demuestre las cesiones del Ejecutivo a los separatistas

Voz 1645 01:53 por lo demás la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a facilitar armas de fuego a narcotraficantes que actúan en el Campo de Gibraltar hay diez personas detenidas y los agentes han encontrado con distinto tipo de armamento Algeciras Rubén García

Voz 8 02:05 la operación Madero Cherry se ha saldado con diez detenidos y otras dos personas investigadas en las provincias de Sevilla Cádiz Córdoba Madrid y Valencia se les considera autoras entre otros de los delitos de tráfico de armas contrabando o tráfico de drogas los miembro de esta organización contaban con dos talleres clandestinos en ello se han encontrado veinte armas de fuego más de doce mil cartuchos de diferentes calibres cerca de ciento veinte silenciadores treinta y un mil quinientos veinte euros en efectivos y vehículos con los que introducían las armas en España la operación se inició a raíz de la investigación abierta por la Jefatura de Información para averiguar el origen de dos escopetas tácticas que fueron intervenida junto a dos mil kilos de hachís a una de la solo

Voz 1995 02:42 el narcotráfico que operan aquí en el campo de Egibar

Voz 1645 02:45 dar esto en Andalucía en Cataluña también se está desarrollando esta mañana una operación contra el tráfico de cocaína de marihuana en cuatro poblaciones de Girona en la que los agentes prevén registrar hasta trece viviendas once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:03 el nuevo cheque bachillerato de la Comunidad sólo será accesible a las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita anuales y sus hijos no serán aptos si repite en primero de Bachillerato mañana se abre el plazo para solicitarlo Laura Guti

Voz 8 03:16 quince días da de plazo de la Comunidad de Madrid desde mañana para solicitar esta nueva ayuda a los alumnos que quieran pedir el cheque tendrán que tener una plaza reservada en uno de estos centros privados estar cursando haber cursado cuarto de la ESO en cualquier otro centro no se repetidores la renta familiar será importante sólo podrán pedir la ayuda a quienes tengan una renta per cápita de toda la familia inferior a diez mil euros tendrán un punto cuatro aquellos con renta inferior a los cinco mil euros dos puntos y medio cuando la renta per cápita familias se mueva entre los cinco mil euros siete mil quinientos euros el curso que viene solo habrá ayudas para los que empiece en primero de Bachillerato en el curso dos mil veinte dos mil veintiuno se extenderán también así

Voz 9 03:49 cuando el Tribunal Supremo estudia si confirma

Voz 1434 03:52 a la pena de dos años de cárcel para Francisco Granados por el chivatazo que Dion Guardia Civil sobre la operación Púnica ya ha comenzado la vista pública en la que se va a analizar el recurso de casación que ha presentado el ex consejero y también

Voz 1 04:04 los otros dos condenados Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:06 qué tal buenos días Javier Vasallo abogado de Francisco Granados ya adelantado Radio Madrid la estrategia que está siguiendo en estos momentos ante el Tribunal Supremo este letrado ha solicitado la nulidad de la sentencia que condena a dos años al exconsejero y a sus confidentes porque las grabaciones de las conversaciones telefónicas fueron ilegales no sólo en este caso de desvelar que la UCO seguía ordenador sino en todo el sumario Púnica por tanto si todas esas intervenciones de los teléfonos no se ajustan según este letrado a la norma todo el procedimiento debe quedar invalidado por ser irregular la obtención de prueba

Voz 1434 04:39 así casi mil doscientos efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha con motivo del partido entre el Atlético de Madrid y la Juventus ida de los octavos de final de la Champions que sí

Voz 9 04:49 juegan el Wanda a partir de las nueve de esta noche nueve Grace

Voz 1434 04:53 los ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:22 esta mañana aquí voy a hablar de aburrimiento Samanta Villar

Voz 3 05:26 y buscas el cable de

Voz 1995 05:28 los casi volumen buenos días si lo giras todo a la derecha a tope ya hemos topado me acuerdo bueno menos a la radio ante días decía muy buenos días qué tal que tú recuerdas cuál fue la última vez que te aburrirse la memoria venga tenemos tiempo Marcos hasta las dos no no no no

Voz 9 05:52 no yo por lo menos hace tres años que no me he aburrido en ningún momento nos van hacer tres años no no no

Voz 3 05:59 era

Voz 9 06:01 triste cuando estás lleno de obligaciones de tareas

Voz 1995 06:06 miran hace diez años diez años que conocimos a Samanta Villar al frente de un nuevo formato en su día absolutamente rompedor que se llamaba veintiún días

Voz 12 06:16 voy a vivirlo para contarlo porque hay problemas que sólo se entienden cuando se sienten en la propia piel

Voz 1995 06:23 ni en esta década Samantha no ha dejado de trabajar pero adquirido dos nuevas ocupaciones a tiempo completo dos hijos mellizos claro la responsabilidad de lugar in por si esto fuera poco y además

Voz 3 06:42 aparte no tener tiempo libre uno no aburrirse también se ha convertido en una especie de líder

Voz 9 06:50 me gusta la sonrisa con la que lo dice

Voz 3 06:52 con una presentarnos la carga mental porque hay muchas más

Voz 1995 06:55 es que siente muy representada sentí Fes eso sí que es verdad

Voz 3 07:01 es cierto empiezas a hablar de este tipo de conceptos Lacan

Voz 9 07:03 era mental y que es la carga mental y mira eh bueno es un ejemplo enseguida se entiende tú sabes ese momento que ves las mantas dobladas que llevan allí quince días dobladas en una así es que subirlas al armario iba si le dices a tu marido oye porque no has metido de las mantas en el armario y te dice es que no me lo has pedido y tú dices pero te tengo que pedir es innecesario tú no puedes por ti mismo tomar la iniciativa ver que las mantas llevan ahí quince días cogiendo polvo guerras tú mismo la armario ella me dices todas las tareas de planificación de supervisión de estar pendiente de todo de tomar la iniciativa de que no se te pasen los plazos de las matrículas de los colegios de los niños de las extraescolares de los equipamientos de las medicinas las vacunas las citas los regalos de cumpleaños de los niños de tu padre tu madre acuérdate del todo esto eminentemente cae sobre las mujeres

Voz 1995 07:57 hizo tres puesto el nombre porque eso ese terreno ese territorio indefinido de preocupación que no es algo físico de hoy no he sino que forma parte de una rutina y una constante que está todo el rato una especie de nube la cabeza tú lo llamas la carga mental femenina

Voz 9 08:12 es una Femen Sella se le llama ya la carga mental femenina porque tradicionalmente esta ha sido una tarea que ha recaído sobre las mujeres y de la yo misma no tenía conciencia por ejemplo hasta que empecé a indagar sobre el concepto ya escribir el libro y me di cuenta de que la mayoría de nosotros tanto mujeres como hombres no le habíamos puesto un nombre a esta nube que tu dices que efectivamente es así importa tanto no teníamos conciencia de que oye y hay muchas partes del día a día que solamente a las mujeres nos estamos ocupando de esto

Voz 3 08:48 es un estrés la carga que estamos que Dios hoy fíjate

Voz 1995 08:53 estamos que días ha visto oyes

Voz 1 08:57 hoy es miércoles ven

Voz 1995 08:58 miércoles sin duda miércoles y les veinte Federer dentro de poco llega el ocho de marzo no hubiésemos dado cuenta y eso es lo maravilloso pero el pasado ocho de marzo supuso tal puñetazo a las bases y las que esta sociedad estaba constituida que yo creo que todavía la onda expansiva del CSKA que como sociedad todos eh hombres mujeres niños mayores da igual Yuri todavía no no somos capaces establecer bien las consecuencias de lo que pasó hace casi un año en este país no sólo había conscientes

Voz 9 09:33 sí yo creo que a todo arrancó a lo mejor con el mi tú verdad nos vino la bueno todo arrancó hace muchísimo tiempo no había toda una las semillas estaba en planta

Voz 1995 09:43 pero ni tú tuvo en al menos una connotación más si quiere sexual más veteranas inmersa más de igualdad en España tuvo tratamiento

Voz 9 09:51 pero sí es verdad que esto hizo crecer una ola que es verdad que estaba latente desde hacía décadas de pronto cogió forma no y el ocho de marzo del año pasado sí que es verdad que de repente lo vimos con nuestros propios ojos no las mujeres por primera vez Nos unimos salimos a la calle dijimos ya está bien entonces creo que fue un punto de inflexión no creo que haya una marcha atrás me da la sensación de que se ha tomado ya conciencia de que esta situación de desigualdad en tantos ámbitos no tenía ni pies ni cabeza por supuesto tenemos mucho camino que recorrer todavía pero la toma sensibilización hacia este tema me parece que ya está consolidada

Voz 1995 10:35 Samantha hace programas deben ser entendías estableció un nuevo formato de primera persona desde el periodista que vivía en sus carnes todo aquello que nos estaba contando era lo más parecido en nuestra época alpinismo Gonzo aunque llevaba ya unos cuantos años hablando pero hay hace un nuevo libro que se llama la carga mental que hoy está presentando unos en Hoy por hoy Luis un dato en ese sobre título que es como que las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero como vivimos los tiempos que vimos amante que cuantificar roto económicamente este país sobrevive mejor peor con crisis sin crisis como queramos porque hay millones de mujeres trabajando gratis es porque no cuantifica Amos las horas algunos hombres también porque lo han impensable dado hoy lo son algunos encara bien pero mayoritariamente las mujeres en este país continúan trabajando gratis para que nuestra economía esa con la que se insultan unos y otros hoy por ejemplo el Congreso siguen defendiendo los del los sociales no se equivoquen ustedes todo funciona porque millones de mujeres trabajen gratis es una una pausa ahí seguimos hablando de la carga

Voz 3 11:41 tal claro es será masculinas pero Toni Garrido Cadena SER

Voz 0139 15:59 el ochenta y cuatro por ciento de los cuidadores de larga duración son mujeres no están felices simplemente piensan que tienen un deber moral que les han asignado una sociedad porque sí que lo cumplen porque se sienten obligadas a ello

Voz 1995 16:14 como ven parece que no estamos lejos de lo que algunos han dado en llamar igual

Voz 3 16:20 la segunda algún tipo que trató de desmitificar la maternidad de extenderla de ese aire romántico que a ver qué pues que es muy bonito que la tienen también pero que no

Voz 1995 16:34 no solamente eso en las mil diecisiete publicó su libro madre hay más que una hora se ha puesto visceral visibilizar de realidad a las mujeres que además de ser embajadora sí sí mantienen también al mando del hogar a coste cero asumiendo lo que ella llama este último libro la carga mental femenina buenos días en tal

Voz 3 16:54 hola sea cuando dirías tú porque esto nos pasa día que te das incremento tomas conciencia de lo de la carga que estas asumiendo esa cargamento

Voz 9 17:06 pues fue justamente al empezar a investigar y escribir este libro cuando me di cuenta de que determinadas dinámicas que que tenemos todos incorporadas en nuestras vidas podían recibir este nombre no de la carga mental yo me di cuenta por ejemplo en mi caso que hay mucha corresponsabilidad en casa y no conocía el término de la corresponsabilidad pero también es verdad que las mujeres cuando nos juntamos siempre nos quejamos a de las parejas no es que no hace esto es que no se da cuenta es que no sabe hay una idea muy muy consolidada que es sino lo hago yo quién lo va a hacer

Voz 3 17:39 por eso hay una frase de madre que es el día que yo no esté exacto

Voz 1 17:44 ya ve ya como la mierda un

Voz 9 17:46 no no es verdad anda prueba nos quejamos a todas las mujeres de España una semana de vacaciones y nos vamos todas tú te que es que se va a hundir el país creemos que sí porque como toda la vivida al toda la vida lo hemos vivido así estamos convencidas nosotras las primeras eh pero yo creo que los hombres también ah o promesas está en una posición tan cómoda porque siempre hay alguien que lo hace que asume esa responsabilidad y que todo funciona que no hace falta que tomen un papel activo en esto no pero yo estoy convencida de que nosotros hacemos una huelga de brazos caídos una semana oye los niños comen los niños se viste de seda Lutxana mejores de Ocharán todos los días pero no importa no van a coger las armas sabes va a funcionar podemos descansar un poquito más las mujeres que el club

Voz 1995 18:33 precio y además esta veces funciones que por término general seguro que no es distinto de escaso existe escuchando aseguró ganó uno pero por término general son actividades que caen labores que recaen sobre las mujeres en esas horas libres en las que no estás trabajando

Voz 1 18:50 ya horas libres sí a es muy divertido llamarle horas libres está está bajando que

Voz 1995 18:57 pues serían las de niñera lavandería chófer peso en el chóped limpieza cocina profesor ir da un salario concreto de dos mil setecientos cuarenta euros mensuales si fuera

Voz 9 19:07 trabajo remunerado es decir las mujeres que hacen este trabajo no con los miembros de la propia familia sino fuera y que reciben una remuneración eh bueno pues pueden cuantificar lo mejor si nosotras cuantifica vamos todos los cuidados quedábamos y todas las tareas que asumimos no salen cerca de tres mil euros al mes no está mal

Voz 1995 19:24 no pues es una

Voz 9 19:27 Nos ahorramos eh como sociedad prorrusos

Voz 1995 19:29 pero no sólo las cosas muy muy bien este punto vuelva a citar a María Ángeles Durán que es contó también esto Naciones Unidas

Voz 0139 19:37 desde el año noventa y cinco ya viene diciendo que hay que cambiar el marco de análisis macroeconómico porque si seguimos con ese marco de análisis no respondemos realmente a las necesidades de los ciudadanos ya ha propuesto que se incluya el tiempo no remunerado dentro de los análisis macroeconómicos haciendo un nuevo tipo de contabilidad nacional

Voz 3 19:57 quiénes contaba

Voz 1995 20:00 la catedrática Durán que desde Adam Smith el término riqueza ver con producir algo o hacer algo y venderlo más caro enviar un servicio pero que eso en el fondo no es hablar de la riqueza somos capaces de generar muchas más cosas que no generan un precio que no tienen un precio pero si tienen un estadio un extraordinario valor yeso esos son los dos mil setecientos cuarenta euros de los que tú hablas

Voz 9 20:22 que son imprescindibles son tareas imprescindibles sobre las que se sostienen toda la estructura económica y política de este país sino hubiera mujeres en casa cuidando criando hijos no digo que los hombres no los que viene también lo hacen pero si no estuviéramos nosotras asumiendo sobre nuestras espaldas a veces con un desgaste físico y psicológico pues los cuidados la organización la supervisión y a todo esto que es que de lo que siempre estamos pendientes si no lo hiciéramos los hombres no podrían vivir tan tranquilos también entender e también vosotros tenéis vuestro estrés yo no digo que no pero que lo el equilibrio sería otro muy distinto está bien que empecemos a hablar de esto que empecemos a tomar conciencia

Voz 1995 21:05 que que se divide en primera línea ellos sí sí tenemos otros tres pero el ochenta y cuatro por ciento los cuidados este país los a mujeres ya ese dato pues a partir de ahí tenemos que callarnos no es más datos pero

Voz 1 21:17 limpian de la vida por el agua entonces

Voz 1995 21:20 existe también una una carga mental masculino que se ocupa de los

Voz 1 21:26 normalmente de ve desde el hombro hasta ahora que ser paganos facturas les da cosas hombre

Voz 9 21:35 eh sí que es verdad que la carga mental de los hombres está muy relacionada con el ámbito profesional los hombres Sentís sobre vuestra espalda el peso de tener un trabajo bien remunerado por ejemplo el paro es algo que estigmatiza más a los hombres que a las mujeres pero también es cierto que a medida que las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado laboral en nosotras también tenemos esa carga de la del ámbito profesional pero no nos hemos podido desprender de la carga del ámbito del hogar de los cuidados con lo cual nosotras estamos siempre Pluriempleados tenemos nuestro trabajo remunerado fuera de casa luego llegamos a casa tenemos otra jornada entera por hacer que incluye todos estos cuidados

Voz 1995 22:21 déjame decir Samantha que ser madre cambió tu vida pero no sólo la tuya la de tu entorno más cercano como vamos a continuación y la de mucha otra gente que comparte vuelvo a insistir en la lideresa Villar está abierto los ojos o comparte muchas reflexiones que tiene muchas otras mujeres y otros hombres por ejemplo en cuatro hace la vida con Samantha esta nueva idea tuya de exponer temas que son muy cercanos y quizá por cercanos tú sabes había un cuento del Padre Brown de Chesterton del asesino era el cartero porque no lo ves

Voz 3 22:58 es una figura tan habitual en un edificio que no no

Voz 1995 23:01 a al cartero pues pasa lo mismo con lo de la paternidad los temas que en cuatro es los cambios en intentar la paternidad desde la experiencia de otros de tu propio

Voz 22 23:11 hombre pero el te cambiado mucho la vida de repente tenerme a mí no porque a fin de cuentas yo tenía mi trabajo a tu madre si es lo que había en esa época ya eso era lo estandar de las sociedades más alegrías

Voz 1995 23:23 escuchábamos a mí la opinión de padres de otra generación

Voz 3 23:26 Costas ha ocupado

Voz 10 23:28 pero intentó pasar

Voz 3 23:37 ayer después el vínculo curiosamente está vínculo pues lo de la carga mental femenina cesión intangible pero respondían esto

Voz 22 23:48 es lo mismo ser fácil que ser madre porque yo yo se las echa desde ser madre diferente

Voz 23 23:54 hay mucho sentido si es muy igualado pero en el vínculo que tiene un hijo con su madre eso nunca va a poder llegar nunca porque están conectados bueno con lo cual nosotros no pero que lo notas tú sabes que ese vínculo

Voz 24 24:10 nos cambió la vida sí

Voz 9 24:12 de todos modos yo tengo muchas dudas de por qué se nota tan

Voz 1995 24:17 esto

Voz 9 24:18 se nota porque nosotras estamos más presentes en la criada porque entonces eso es modificable claro si fuera una cuestión genética natural hormonal es más difícil de modificar pero si al final suta que caemos en la cuenta de que desde el principio porque nosotras empezamos dando el pecho porque obviamente solamente nosotras lo podemos dar pero además la baja maternal es más larga que la paternal con lo cual ya desde el inicio pasamos más tiempo con los niños entonces aprendemos antes cuáles son los trucos para calmar los prende cuando llega el Papa en casa a casa pues ya enseguida coges tu al bebé porque lo vas a calmar antes esto es una inercia que se va manteniendo en el tiempo lógicamente al final los niños aquí van a llamar a mamá pero significa eso que el vínculo siempre va a ser distinto entre una madre y un padre tengo mis dudas como

Voz 1995 25:08 imagino que todos los padres y madres tienen sus dudas y está habiendo Darias está bien poner en común eso todo lo que están en Samantha permíteme decirte es cuestionarlo sea lo que está bien es que hablemos de ello durante años y años pero nuestros padres yo que pobres no tuvieron esta conversación no

Voz 3 25:23 claro y me parece una apenas

Voz 1995 25:26 no no es que estas conversaciones hay que tenerlas y lo bueno cuando los buenos hacen cosas buenas y la tele es muy buena

Voz 9 25:31 sabes qué fue lo bonito de la generación anterior yo me di cuenta escribiendo este libro que mi madre y mi padre no educa Aaron a mi hermano y a mí en igualdad y en casa se repartieron las tareas por igual a mí nunca me hicieron un discurso diferente al de mi hermano a la hora de salir a la calle por ejemplo nunca tuve más miedo que él por ser chica ni me dijeron oye cuidado con la minifalda que llevas nada de esto a mí me educaron en igualdad pero luego en el tiempo me he dado cuenta que esto es algo que nos inculcaron a nosotros como hijos pero que no se aplicaron a ellos como pareja mi padre no puso lavadoras será normal no cambió ni un solo pañal de dos hijos que esto me sorprendió muchísimo Cinema a la hora de dedicarnos eh sí que cambiaron por completo esa dinámica y a mí no se me habría ocurrido tener una pareja que no hubiera cambiado en un pañal es que ni se me pasó por la cabeza ni a mi pareja se le pasó por la cabeza no cambiar pañales es decir ellos en su generación no aplicaron determinadas cosas pero si pudieran cambiar las generaciones posteriores de la carga mental femenina tengo un poco una intuición de que algo similar pueda ocurrir quizás nosotros con nuestras parejas las dinámicas estén tan establecidas que o nos divorciamos o no va a cambiar radical que ya sabes que me gusta

Voz 25 26:45 tiene ahora mucha gente que es diferente tampoco tampoco tampoco este es sólo el mucha gente está escuchando la radio y lo he dicho sí

Voz 1 26:53 claro pero quizás sí que

Voz 9 26:56 a la hora de educar a nuestras hijas si les inculcó hemos ya nuestros hijos si les digamos todos tenéis que estar pendientes de todo no solamente ellas no va a planificar sólo ella no va a ser ella solamente la que esté al tanto de las vacunas de los niños o del calendario de lo que se

Voz 1995 27:13 bueno esta tercera generación si si tu padre lo contaban que no lo hiciera Sirera tus hijos ya lo ven porque una vez más los hijos se educan en lo que ven lo que dices

Voz 9 27:22 que Gomis padres yo te digo que no se aplicaron el cuento pero yo nací ya con el cuento aplicado

Voz 1995 27:26 algo inaudito dije Vicente te cosas a la empatía citó lleva diez años llevamos diez años vino de la televisión hacer muchas cosas y manejar un territorio que es muy complicado técnicamente se llama actual que es actualidad

Voz 9 27:41 una documentación de la rehabilitación de la realidad

Voz 1995 27:44 pero tú solo sobre todo estás en una tabla de sus que se llama empatía que esto lo muy bien Miguel Ríos que está en la cresta ya veré es la ola Pertur maneja muy bien esa tala de la empatía

Voz 3 27:54 pero yo creo que eso viene de serie sea no no me imagino ser periodista sin ser persa

Voz 9 27:59 Donna

Voz 3 28:01 no no me sale entonces yo cómo es ese equilibrio entre sí soy demasiado enfático

Voz 1995 28:08 claro estoy contando la historia de ese punto de vista que no es el correcto y si soy poco tengo una distancia que no me permite ver

Voz 9 28:13 no yo creo que hay fórmulas también a veces necesitas a hablar con los personajes de cuestiones Pelli agudas y sabes que le puede incomodar o le puede llegar a doler pero creo que todo en esta vida se puede tratar desde la educación el respeto incluso desde la propia empatía

Voz 3 28:29 yo esta vez a tú la puerta de tu casa también esto me ayudaba mucho a conciliar decir es un exprese el primer Airbnb televisivo acciones huéspedes de una historia tu casa así muy señalarlo

Voz 9 28:45 mira era una un homenaje creo también a todos los personajes que han pasado por todos los programas de facto al que hemos hecho como bien dices llevamos diez años entrando en casa de la gente dijimos ya es hora de que la gente entre en mi casa y esa convivencia es muy bueno

Voz 3 28:58 ETA

Voz 9 28:59 es muy enriquecedora periodísticamente muy interesante

Voz 3 29:03 pero la convivencia real sí que sí sí por lo menos una noche en casa con gente clara

Voz 9 29:10 hay que ver la cara que ponen cree Toni

Voz 1995 29:12 es que yo sabía yo maravilloso

Voz 9 29:16 no desde luego el punto de entrega de mi trabajo

Voz 1 29:19 es extraordinario esta sí que es verdad sí

Voz 1995 29:22 bueno lo había con Samantha se de los lunes en cuatro a eso de las once menos diez pero la tele pueden ser las diez y cuarto o las once y media nunca se sabe Ipar nosotros también pues bueno cómo somos esta esta vez es ella la que invita a su casa pues seguiremos con el libro que acaba de publicar la carga mental y lo tanto

Voz 25 29:42 no te lo he visto

Voz 1995 29:45 sido catedrático en Harvard a primera hora iba a decir con su libro buenísimo era muy parecido al que hemos tenido hace un rato en la carga femenina porque las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero Samantha Villar hacer muchas cosas muy buenas

Voz 3 35:58 pero y con Toni Garrido que de todo se sale

Voz 1995 36:02 don de todo se sale la vida acá hasta de la cueva a partir de hoy vamos a hacer de nuestra una máxima es pues pero el que la sección fue poco el tiempo pero lo hemos llamado Los amigos de Pepe son nuestros amigos

Voz 3 36:19 a esa isla llamada cada semana vamos a alguien que tiene muchos y muy buenos amigos es es Pepe Navarro lo hemos sacado la pudo prestarle

Voz 1995 36:33 en el olimpo de la amistad y el conocimiento para saber cómo suenan los cuál las amistades Musa mucho el término las amistades las amistades no tengo amigos yo tengo amistades debe navarro forma parte de nuestras amistades Pepe buenos días hola buenos días en esta es verdad que la amistades y son terminó precioso

Voz 1728 36:55 bueno sí parece que mantiene abierta

Voz 3 36:58 está claro no es tanto como a Vigo Vigo no es conocido más que ha visto una una amistad y luego están los bienes Éste es una amistad cuando un conocido un amigo amistad podría estar entre conocido y amigo no el paso previo a ser amigo o el paso previo a seguir siendo conocido trigo yo tú tienes buenos

Voz 1728 37:23 buenos amigos o buenas amistades yo tengo buenos amigos buenas amistades no sé si ellos tienen lo mismo conmigo que habría que preguntarle no no no no no preguntes te vas a presentar a un amigo barra sí sí sí quiero presentarte a Germán Pose pues él es periodista está aquí es escritor guionista y dramaturgo es un hombre de nacimiento que dirían los cursis pero la verdad es que aquí se trata de tira p'alante así que es un hombre de aspecto duro y rostro impenetrable que llora desconsoladamente mientras su perrita caña muere en los brazos está convencido de que la vida es un milagro absurdo es vividor en el sentido más hedonista del término desde que a los veinte años aprendí a sortear el regalo envenenado que era entonces el Madrid inmortalizado por las fotos de Alberto García Alix

Voz 3 38:12 y ambientado por canciones como golpes Gabinete Caligari y además le emoción al fútbol que para él sobre todo es el Madrid de Di Stéfano aunque jugó en los infantiles del Atlético de Madrid

Voz 37 38:31 diez Pepa no como puede apreciarse tiene el vientos para jugar al mismo tiempo instrucciones a sus compañeros o el boxeo por toda la verdad

Voz 1728 38:38 que encierra laminada sostenida de dos púgiles diciéndose todos decírselo

Voz 3 38:42 cada antes de empezar a golpes y qué bien le parece que sabía mirar nuca metal

Voz 34 38:48 Abbey Road

Voz 3 38:50 es el señor aquí lo tienes tory se llama final Entre fantasmas pues Germán posee medio

Voz 1 39:01 te gracias muchas gracias y buenos días te reconoces ensayos sentenció la presentación eh

Voz 38 39:06 Toni IMI Gran Viejo

Voz 39 39:09 amigo troncal en qué tal que si te reconoces ahí bueno es que los amigos pues tienen que estar ahí tienen que desplegar

Voz 1 39:19 por supuesto que sepas Pepe sus su sangre de cariño que sepas Pepe que ha entrado el mar en estoy diciendo esta sección Babia amigo de Pepe sí pues va a ser breve

Voz 39 39:30 de momento claro

Voz 1 39:33 tendrá sus amigos te estarán escondidos pero

Voz 39 39:35 yo tenía pensado venir cómo era la sección de los amigos de PP como Woody Allen la película de

Voz 1 39:41 coge el dinero y corre que venían disfrazados los padres para hablar de su hijo para que no supieran que eran subir y por eso hubiera sido la sección Los enemigos de Pepe quizá pues a lo Blair dispuesto estoy dispuesto a repetir e intentar además estás dando claras donde vivía a publicar el libro finamente fondos

Voz 1995 40:03 más que es un conjunto de relatos está muy presente el mundo el deporte y los misterioso equipados con con la vida

Voz 3 40:09 mira que donde hay vida y misterio

Voz 1995 40:12 al revés donde hay misterio vida

Voz 1 40:14 sí efectivamente yo creo donde no hay misterio no hay vida Ibiza misterio es fundamental tanto en en la vida personal íntima como en el deporte no el romanticismo no hay que perderse nunca en el deporte tampoco me digo Herrmann es es un romántico sí a mi pesar no siempre es algo de sí hasta la muerte desde luego yo lo puedo evitar

Voz 1728 40:40 el PP en este libro germen cosas curioso como esa idea de que Camilo Sexto en realidad nunca ha existido tú compartes ese pensamiento hombre yo comparto esa idea romántica de de mirará a este Camilo Sesto como lo hace ademán la verdad es que que estoy muy de acuerdo en todo lo que cuenta ahí es un personaje que que los que no lo hemos conocido pues que está ahí en ese limbo maravilloso que parece un torero Se retira como el dice varias veces en su vida pero que vuelve siempre a veces mejor a veces peor pero lo que tiene una inmortalidad en sus letras letras mayúsculas como él mismo subraya en el libro

Voz 1995 41:18 Herman más que más que no asistió

Voz 1 41:20 es un genio del más allá que es inaprensible

Voz 39 41:24 a nosotros que somos pues un meros eh

Voz 1995 41:28 para tirarlo en canciones como esta de Jesucristo Superstar

Voz 12 41:35 su ser del más allá también quiere estar otra titulada

Voz 40 41:40 Amor amar yo tengo

Voz 41 41:46 sí

Voz 1 41:51 esta

Voz 42 41:53 hombre de paz

Voz 39 41:58 el alemán

Voz 1 41:58 ahora yo quiero pasan nubes del pájaro de nieve no es que la música PP está llena de de algunos misterios que probablemente concitan provocan éxito no es el caso de Duff Pang cree que son dos

Voz 1995 42:17 jóvenes franceses que van con casco nadie sabe nadie ha visto suelo esto nunca o el caso decía ya hemos visto un poco más la tuviera que misterio forma parte de de del éxito Pepe

Voz 1728 42:32 de la atracción sin misterio no hay atracción

Voz 3 42:35 sin misterio no hay pulso

Voz 39 42:37 en este último verso de de bueno verso en estos versos de una de las estrofas de esta canción Amor amar que es absolutamente invencible de Camilo Sexto dice yo no tengo ya Toni caricias hiere el hay de muchos abanicos en negros me anunciaron tu llegada

Voz 1 42:56 eso hay que escribir muere o sea de guiones por eso hay que escribirlo bueno pero lo bueno lo bueno en este libro

Voz 1728 43:03 es que el eh Herman sea

Voz 1 43:06 quería dar consejos a los entrenadores de fútbol

Voz 1728 43:09 bueno la mar de de una guía de cómo debe comporta

Voz 39 43:11 se les dice claramente que hay que dejarse tácticas y que antes de un de que enseñar

Voz 1728 43:16 de películas como Casablanca como el hombre que mató a Liberty

Voz 1995 43:21 si queréis mira os hacen a recuperamos ese mazo de que hubiera que claro que a veces os dejamos llevar por las apariencias sino nos fijamos bien en el fondo fíjense que te Mazo

Voz 40 43:30 yo tengo

Voz 1 43:33 escuchemos algo que estoy en

Voz 42 43:43 para ello de armó

Voz 41 43:51 eh

Voz 3 44:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 39 49:49 bueno pues no te tengo mis dudas porque todas las Camilo Sexto es que dentro de su genialidad todas las canciones han sido escritas por él compuestas por él ya el arreglo musical porel osea que es como son circula absolutamente invencible de de

Voz 1 50:10 toda toda su obra es posible que haya interés

Voz 39 50:12 ha ido eh no no lo pide algunas fuentes

Voz 1995 50:15 señora Lucía Bosé como autores hay seguimos con Germán Pose

Voz 39 50:20 no va bien eh

Voz 1995 50:23 finalmente fantasma es un conjunto relatos donde está muy presente como decíamos el mundo el del

Voz 1728 50:28 porte Pepe te gusta el fútbol eh bueno gustar sería escasa ese día un escaso para definir lo que lo que significa el fútbol para mí no yo creo que lo mismo porque para que para Germán es una metáfora de la vida Él mismo lo dice en el libro un libro insisto maravilloso del deporte tiene una dimensión total y absolutamente distinta no y que te cuento un poco el el título del libro porque este hombre se fue

Voz 39 50:56 a escuchar la final

Voz 1728 50:59 de Real Madrid Atlético de Madrid que joven en Milán

Voz 39 51:01 manera no si es la segunda final a la tumba de su padre

Voz 3 51:06 entonces en la radio sonaba ese sonido

Voz 12 51:10 para de Champions para Cristiano

Voz 1 51:14 te fuiste curso bueno el el el el libro Entre fantasmas que es el uno de los bueno el uno

Voz 1728 51:22 correr para eso el subtítulo es un relato mágico y otras fantasías deportivas es un relato

Voz 38 51:27 un relato que eh

Voz 39 51:32 contiene mucha mucho poso real y luego pues con una trama ficticia que simplemente me sirvió para ligar el asunto

Voz 52 51:45 es una gran una guerra con bueno digamos un guiño a a mí hay a mi querido

Voz 3 51:50 el tío Juan Rulfo me fui al a la tumba

Voz 39 51:53 de mi padre en un pueblo a la en la falda

Voz 1 51:57 la sierra para mí era de Ávila

Voz 39 52:00 entre los eh

Voz 52 52:03 entre los cuervos era era ya un momento así caía la tarde mayo había los pilotes se buitres todos

Voz 1995 52:13 no hay el silencio empezaba ya

Voz 39 52:16 a ver yo me fui con un transistor le dije a mi madre Francis de una palabra corre un transistor de pilas con una antena Le dije a mi madre que iba a visitar a mi padre a la tumba para compartir con él esa final de la Copa de Europa porque de alguna manera claro mi padre me me llevó el fútbol por primera vez cuando yo tenía seis años y a partir de ahí al Bernabéu al tercer anfiteatro de pie que antes cabían ciento veinte mil personas pero de aquella manera y entonces bueno yo luego seguí mi afición han

Voz 1995 52:50 quiere pero no es así romper un poco el momento poético pero bueno la tumba Lillo

Voz 39 52:58 hizo un escudo en la tumba se ve tengo una foto hay una foto en la tumba pone Germán Pose claro que es el nombre de mi padre no se ve Martín que su segundo apellido hay pegue una foto un un escudo de goma del Real Madrid en la o de y los airosos estuvimos escuchando por la radio