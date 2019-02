Hoy por Hoy (20/02/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 yo día a las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:06 factoría de la mañana con José Antonio Marcos buenos días hola qué tal buenos días todo indica que no será posible realizar un último intento para conseguir un acuerdo político sobre el futuro de las pensiones la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo la popular Celia Villalobos admite que no puede convocar una reunión formar por el hecho de que ni siquiera existe un documento sobre el que pronunciarse a pesar de ello la ministra de Trabajo Magdalena Valerio confía en retomar el diálogo antes de la disolución de las Cámaras el próximo cinco de marzo vamos al Congreso Rafa Bernardo

Voz 1762 00:34 sí a pesar del llamamiento desde la tribuna de la ministra de Trabajo todo apunta a que no habrá nuevo debate de la comisión del Pacto de Toledo porque lo tiene que decidir la mesa de la Comisión en la que PP y Unidos Podemos tienen tres de los cinco puestos estos dos grupos políticos por razones distintas no se muestran favorables a convocar mañana esa comisión escuchamos a Celia Villalobos del PP ya Irene Montero de Unidos Podemos

Voz 2 00:53 preguntado en los pasillos del Congreso yo no puedo convocar la la la Comisión del Pacto de Toledo para votar para votar que para que los portavoces ojo vayan a una televisión y monte

Voz 3 01:05 debate yo no lo sé pero me temo que lo que quieren el resto de partidos

Voz 4 01:08 es una foto preelectoral en la que nosotros no vamos a entrar

Voz 3 01:11 si no va acompañado de una garantía unas pensiones dignas

Voz 1762 01:13 saldremos de dudas en cuanto termine el pleno y se reúna la mesa Se calcula que más o menos dentro de una hora

Voz 1018 01:18 la gracias Rafa Celia Villalobos que esta mañana ha anunciado que dejará a la actividad política al término de esta legislatura la sesión de control al Gobierno en la penúltima de este periodo el presidente ha reprochado a Podemos su actitud obstruccionista a la reforma de las pensiones en todo caso los momentos más apasionados del debate son los que ha protagonizado con Pablo Casado hierve Riera

Voz 5 01:36 ahora aquí sabemos en esa feria de las vanidades que dan escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses

Voz 6 01:47 tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira no no insulta y con ello pierda la razón es que usted insulta porque no tiene razones ni argumentos peor Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque necesita esos señores de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Cano golpe Estado señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha

Voz 1018 02:20 hora doce dos minutos vamos en directo al Tribunal Supremo al juicio de Bruselas en el que el ex conseller de Territori Josep Rull que se enfrenta a una petición de pena de dieciséis años de cárcel ha negado haber eso y haber hecho uso de dinero público para la consulta ilegal del uno de octubre Yen respuesta la Fiscalía ha apuntado que no obedeció al TC por su falta de legitimidad moral Alberto Pozas

Voz 0055 02:41 aquí acaba de hacer el mismo razonamiento José Antonio cuando la fiscal le ha preguntado que por qué no obedecieron la orden judicial de impedir el referéndum requisar el material buscábamos la ponderación ha dicho Josep Rull teniendo en cuenta que el nueve de noviembre de dos mil catorce no hubo incidentes también ha negado que el dinero público pero reconociendo como hizo ayer Jordi Turull que los acuerdos del Gubern sí contempla meter la mano en las arcas públicas para financiar al referir

Voz 7 03:03 si por casualidad se encontrase que no lo van a encontrar algún gasto concreto quién asumiría la responsabilidad seríamos los consellers de Cataluña

Voz 0055 03:14 el interrogatorio de la fiscal está a punto de terminar los retomará dentro de media hora

Voz 1018 03:18 hasta ahora en el Teatro Real el Rey recibe el premio que otorga la Asociación Mundial de derecho de unos veinte mil juristas de sesenta y siete países es un reconocimiento a su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho un galardón que recibieron en su día entre otros Winston Churchill o Nelson Mandela María Manjavacas

Voz 8 03:33 la ministra de Justicia el presidente de Madrid la alcaldesa Manuela Carmena de cientos de juristas venidos de más de sesenta países asisten a este acto aquí en el Teatro Real en el que se va a apremiar al Rey Felipe VI un reconocimiento a su compromiso con el Estado de Derecho un galardón que en otras ocasiones ha reconocido al Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela al que fuera primer ministro británico Winston Churchill de hecho aquí entre los asistentes podemos ver al bisnieto de Churchill también al presidente de Portugal con el que el Rey se reunirá después en el Palacio de la Zarzuela el acto aquí en el Teatro Real está a punto de comenzar

Voz 9 04:13 vamos a la Plaza de San Pedro del Vaticano donde acaba de comenzar la primera reunión de los Reyes

Voz 1018 04:17 Nos hables de la Iglesia católica con víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos una cita previa a las jornadas convocadas por el Papa Francisco en las que van a participar responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo unos ciento noventa cardenales Joan Solés

Voz 0946 04:32 los representantes de las víctimas están reunidos en estos momentos con el comité organizador de la cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo católico y con cardenales y obispos otras personas que han sufrido abusos sexuales os sus abogados están aquí en la plaza de San Pedro esperándoles Alberto Méndez ex abogado mexicano de víctimas en veinte países de Latinoamérica y Nos han manifestado que sigue muy esperanzado ha dicho porque por primera vez el Vaticano escucha el testimonio del colectivo de afectados garantiza que sus deseos sus sugerencias serán aportadas a las conclusiones de la conferencia duraría tras

Voz 1018 05:08 el suelen directo con las calles de Santiago de Compostela protesta unos quinientos trabajadores de las ambulancias que denuncia la falta de medios para dar cobertura a los pacientes sino Apestegui

Voz 0028 05:17 tres años sin convenio y una rebaja salarial del tiempo del diez por ciento propuesta por la patronal han sacado a la calle a los conductores de ambulancias gallego son mil quinientos los que no están hoy de servicios mínimos han acudido a esta concurrida manifestación en Santiago a golpe de sirenas y petardos denuncian que son víctimas de los contratos a la baja que presentaron los empresarios y que ahora sirven a la Xunta como excusa para no poner más dinero sobre la mesa hasta ahora los empresarios del sector se han negado a negociar mejoras argumentando que el coste real del servicio les está generando pérdidas el Gobierno gallego acaba de convocar una reunión a tres bandas para este viernes los sindicatos acudirán sin muchas esperanzas porque nadie ofrece más dinero

Voz 1018 05:56 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana discurso

Voz 0325 05:58 estado de la nación de Vladimir Putin el presidente ruso ha advertido de que Rusia responderá al despliegue de armas nucleares en Europa apuntando con sus misiles a esos países también Estados Unidos Putin pidió a Washington que calcule los riesgos antes de de

Voz 0824 06:10 decidí desmantelada una organización que facilitaba armas de fuego a los narcotraficantes del Campo de Gibraltar en una operación de la Guardia Civil con diez detenidos en Girona los Mossos mantienen un operativo contra el tráfico de cocaína y marihuana con una docena de registro

Voz 0325 06:22 el Senado aprueba hoy la reforma del Código Penal que incluye penas de hasta cuatro años de prisión a los conductores que se den a la fuga tras en un accidente hasta ahora la ley sólo consideraba omisión de socorro cuando había heridos pero no cuando las víctimas morían en el acto

Voz 0824 06:34 el Atlético de Madrid recibe a la Juventus en la ida de octavos de final de la Champions el partido es a las nueve desde las ocho y media en Carrusel antes a las seis de la tarde en el Sánchez Pizjuan Sevilla lácteo en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League

Voz 1995 06:46 pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora pues luego te escuchamos muy bien gracias José seguimos

Voz 1 06:53 hoy por hoy hora doce

Voz 10 06:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:03 con Toni Garrido bueno la precampaña que estamos en precampaña no ha hecho más que empezar y parece que tenemos por delante un par de meses aunque no lo parezca

Voz 11 07:12 de mucho amor y tú

Voz 12 07:18 todo es en España

Voz 1995 07:20 te quiero que bonito que es lo que se dice hoy en España es muy bueno según el vídeo y esa campaña preelectoral que hemos conocido ayer que ya es en sí mismo la precampaña ya donde el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza hizo público ayer su primer acto de campaña anunciando la convocatoria de acciones que el amor estaba en forma de

Voz 4 07:48 Nos veremos unos pueblos en las calles y en las plazas para explicar a los hombres y mujeres de nuestro país que la España que proponemos

Voz 1995 07:57 es la suya esto es precioso es muy bonito porque el beso se ha propuesto enamorar a su electorado

Voz 13 08:03 con artillería pesada

Voz 1995 08:15 pero cuando decimos artillería pesada ese acto de presentación de la precampaña recuerden no campaña que el tráiler de la campaña sonora algunas de las canciones amor más populares de nuestro cancionero clásicos de Nino Bravo José Luis Perales hasta una versión actualizada y Mi querida España de Cecilia a manos de Kiko Veneno y Rafael adaptación de Como yo te amo que hicieron los granadinos Niños Mutantes un

Voz 15 09:14 con nueve Maalouf y ahora sólo los muy Hart de nuestro nada de malo yo tonito muy buenos días

Voz 4 09:25 el solo hecho de menos a lo mejor el lobby empollón Ike Pedro Sánchez ayer hubiera saludado a los asistentes con hola corazones con poco para contextualizar dando con lo que con lo que va a ser la calumnia

Voz 1995 09:37 para ganar

Voz 4 09:39 la lista y y un corazón rojo como símbolo de esta campaña hasta el próximo veintiocho de que Higuaín yo creo que es bonito que el Partido Socialista haya propuesto ya veremos que logra luego hacer una campaña en positivo defendiendo un país unido un país diferente frente a la crispación y las amenazas de ruptura pero siempre hay un pero creo que es posible que no hayan elegido la canción más adecuada para transmitir ese mensaje y me refiero a este Como yo te amo de Manuel Alejandro porque esta canción aunque los socialistas no lo sepa

Voz 11 10:05 estuvo en su momento a punto de romper España

Voz 16 10:11 que casi se nombre que tenemos que estuvo a punto de romper España se rompieron relaciones al menos temporalmente entre dos iconos absolutos de esta españolista en esta España nuestra a cuenta de esta canción sin que muchos españoles lo supieran Como yo te amo enfrentó durante un tiempo las verdaderas dos Españas en los años sesenta y setenta que son la España de Rocío Jurado

Voz 17 10:35 Rafael

Voz 4 10:40 de Rocío Jurado las dos Rafaeli Rocío las dos pero no me digas que esta canción si era para dar Rocío como te lo cuento mira esto lo raro es raro esto lo explican muy muy bien el periodista Manuel que al parecer estuvo presente en una cena en la que a los postres Rocío Jurado explicó confesó opte récord que tuvo una agria enemistad con Rafaela cuenta esta canción una guerra de dos divos que estuvieron mucho tiempo sin hablarse la Historia tiene mucho de pero los íbamos a finales de los años setenta acaba de publicarse en disco señora de Rocío discreto caso tiene doce canciones que había compuesto expresamente para ella Manuel Alejandro que es el mejor sastre de canciones que ha tenido la historia de la canción ligera en este país vio que lo mismo componía para Nino Bravo que para Isabel Pantoja en ese disco había canciones como esta que le daba título

Voz 10 11:37 inspirado

Voz 4 11:41 es un disco muy importantes señora para Rocío Jurado porque marca el perfil de Rocío de digamos de la cantante más folclórica hace otro de cantante melódica de corte más pop se hartó de vender discos hirió también su salto América y aquí viene el problema porque fue precisamente en América cuando Rocío Jurado meses después en una gira se dio cuenta de que allí otra de las canciones más importantes de este disco Como yo te amo ya era un éxito el problema es que en México en Argentina nunca habían escuchado como yo te amo en la voz de Rocío Jurado sino en la de otro artista que ya lleva tiempo triunfando en esos países raza

Voz 17 12:14 ahí

Voz 4 12:20 claro para sorpresa y consiguiente cabreo de Rocío Jurado Raphael le había adelantado por la derecha parece ser siempre según la versión de Rocío Jurado que Rafael que era uno de los clientes más asiduos de Manuel Alejandro siempre ha dicho que no es su compositor sino su biógrafo ya por entonces le atribuía la mitad de su éxito

Voz 10 12:35 no dejándoles todo el éxito

Voz 4 12:39 bueno pues parece que Rafael estaba amargado esperando a saber qué canciones la había compuesto del Manuel Alejandre Rocío Jurado Iker escuchar como yo te amo dijo basta joya la grabó yo ahora mismo reventó el mercado en Latinoamérica antes de que llegue Rocío Jurado lo logró hasta el punto de que en México fue doble disco de oro y siguió preguntas a los mexicanos por Como yo te amo todo el mundo las sigue asociando con Rafael y así fue como las canción de amor más voluptuosa de nuestro pop se convirtió en un motivo de odio parece ser que el enfado de Rocío Jurado fue monumental hay quien dice que el cabreo duró unos meses hay quien sostiene que fueron décadas el caso es que al menos públicamente hubo un día en el que ambos dieron por zanjado el asunto en televisión fue en el año mil novecientos noventa y nueve en el programa La gran noche Rafael que emitió Antena tres que Rocío asistía como primera invitada bueno en ese programa cantaron por primera vez juntos esta canción en directo Easy escucháis la echar Lita que mantienen previamente perfiles que aún se respira cierta redención la acataba juntos

Voz 18 13:36 yo te delata la de hoy titula

Voz 19 13:39 pero la canto como yo nada

Voz 18 13:41 la cantas como tú la canta como yo la canto vamos al empleo pero tipos vale vale

Voz 20 13:55 yo ahí un poquito

Voz 4 13:56 el acto de rencor a lo mejor pero este este vídeo tiene hoy diez millones de visualizaciones que son más las que tienen por separado ninguno de los dos interpretando la exige hay un poco de final feliz como yo estudiaba muy casi rompe español

Voz 21 14:14 Toni Garrido sin fuerte viento destruyó tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices en nunca lo haces nadie te lo cubre piensa en línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos son dos tres cero once Línea directa una compañía quitar

Voz 2 14:36 Bonet Gaesco hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 14:40 en marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 9 14:51 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1280 14:58 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado el nombre esperaban

Voz 2 15:09 era la primera vez que viajaba sola pero no está asustada por el contra

Voz 1280 15:14 Mario me parecía una aventura hable y excitante aquella profunda libertad en la no

Voz 23 15:19 la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas se tunecinas y con una sonrisa de asombro miraban

Voz 1280 15:27 en Estación de Francia que los grupos que estaban esperando el expreso y los que trabajábamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí un gran encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla había saltado por fin a una ciudad grande adorada inglés sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un maletón muy pesado casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud iré no se expectación

Voz 1995 16:12 Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 24 16:17 el placer

Voz 25 16:18 de escuchar

Voz 10 16:29 cuenta con las

Voz 26 16:40 sabemos que como autónomo no pudo perder ni un minuto te exige estar sirve a la última oportunidad es para acerca a la semana de los profesionales de Nissan del dieciocho al veinticuatro de febrero beneficia T de una financiación al cero por ciento TAE cinco años de garantía allí un año de Secure Activity gratis financiando con ERC iba Nissan Innovation dadaísta

Voz 2 17:01 sentirme obligado a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero la mutua con cualquier de tu seguros de pagamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 4 17:20 es un tercio de tu vida lo pasas durmiendo

Voz 27 17:22 el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life incluye estas siete asientos y más de dos mil litros de maletero para adaptarse a todo lo que decida su nuevo Opel Combo Life hechos no palabras lleva te lo con cuatro años de mantenimiento y garantía a un precio increíble sólo hasta el veintiocho de febrero financiando con Banco Cetelem consulta condiciones en Opel punto es

Voz 0542 17:41 hola Nieves veo que te has puesto alarma sí ahora como viajo más la casa se queda más tiempos hola qué tal pues la verdad que muy contenta por lo que cuesta no sabes la tranquilidad que te da estaba pensando ponerme a una pues no te lo que

Voz 1 17:53 les protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece haga ya

Voz 28 18:18 más difícil de Viajes El Corte Inglés disfruta de hasta trescientos euros de ahorro reserva por sólo sesenta euros con el mejor precio garantizado además los niños viajan gratis o con grandes descuentos semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés sus condiciones

Voz 2 18:37 tiene corbatas impermeables y con corta fríos Ron si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 29 18:48 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros cota final siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y dos por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 0812 19:02 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 10 19:23 en la Cadena SER Hoy por hoy