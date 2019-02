Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días este jueves veintiuno de febrero comienza con la Iglesia católica como noticia hay por dos gestos de su jerarquía que tratan de acercarla a la realidad del siglo XXI la realidad de la

Voz 2 00:37 año dos mil diecinueve I

Voz 1727 00:40 el Vaticano le dice por escrito al Gobierno español que no se va a oponer a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y le dice al abad de los ve de Nick tintos que gestiona la Abadía que debe respetar a las autoridades civiles ni más ni menos respetar a las autoridades civiles al Gobierno que ha ordenado ya la exhumación del dictador el segundo asunto por el que hoy es noticia la Iglesia católica tiene que ver precisamente con no haber puesto en manos de las autoridades civiles de la justicia los casos de pederastia que han intentado ocultar durante décadas hoy comienza la cumbre del Vaticano el convocada por Francisco para abordar este enorme escándalo ya altos cargos de la Santa Sede se reunieron con víctimas entre ellas Miguel Hurtado español que sufrió abusos en el monasterio de Montserrat y que hablaba en La Ventana con Francino a salir de ese encuentro

Voz 3 01:37 nada de lo que sabemos ha explicado lo desconocía esta señora realmente lo que queríamos era que si ellos no se ubicarán nosotros cuál es el plan de acción cuál es la hoja de ruta como el lunes no presenten a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco va a perder toda la credibilidad

Voz 1727 02:01 a Aimar Bretos buenos días buenos días cuenta el país esta mañana que España ha acordado con Marruecos devolver pateras

Voz 0027 02:08 hasta hasta ahora todas las embarcaciones a los que rescataba Salvamento Marítimo se trasladaban a puertos españoles ahora cuando los buques españoles apoyen a los marroquíes las pateras serán devueltas al puerto más cercano

Voz 1727 02:18 y hoy los sindicatos del mundo independentista catalán han convocado huelga general en Cataluña coincidiendo con el juicio el pluses

Voz 0027 02:24 no respaldan esa convocatoria los sindicatos mayoritarios allí en Cataluña que son CCOO y UGT pero sí la respalda el

Voz 1727 02:31 ya está ahora ya algunos cortes en la carretera Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 02:36 si bon día neumáticos quemando en estas carreteras desde antes de las cinco de la mañana la AP siete en L'Hospitalet de l'Infant a cuarenta kilómetros al sur de Tarragona en Lleida lados para ir a Barcelona en Girona la C sesenta y seis en Salamanca

Voz 1727 02:48 gracias Joy en el Tribunal Supremo hoy se espera terminar los interrogatorios a los acusados ayer la que fue consejera de Trabajo Dolors Bassa aseguró ante el tribunal que el objetivo del referéndum el uno de octubre no era la independencia sino forzar al Gobierno central a negociar nada un acto concluyente siempre

Voz 4 03:07 cuando se empezó a hablar de este tema ir a una simplemente para ligar como decíamos siempre al diálogo para poder legar a una negociación pacto

Voz 1727 03:19 casi a la misma hora el Rey defendía Aimar que sin respeto a la ley no hay democracia

Voz 0027 03:24 Felipe VI le decía al recibir un premio del Congreso Mundial del derecho en Madrid

Voz 0623 03:28 no tiene sentido no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia sino inseguridad arbitrariedad bien definitiva quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 1727 03:49 vox se estrena en las Cortes vetando una resolución contra el machismo y la homofobia y el racismo en el deporte

Voz 0027 03:56 el texto lo había presentado el PSOE en el Senado el contaba con el apoyo de todos los grupos dice el único senador ultraderechista Francisco José Alcaraz qué era un panfleto ideológico para colar la ideología de género por la puerta de atrás

Voz 1727 04:07 si ya son dieciocho los clientes afectados por la supuesta intoxicación en el restaurante Reig de Valencia y que presuntamente provocó la muerte de una mujer el domingo

Voz 0027 04:16 en el centro de la sospecha siguen las setas Colmenar que forman parte de la del menú degustación en la Consejería de Sanidad asegura que está a la espera de los informes toxicológicos para confirmarlo

Voz 1727 04:29 llega la Liga de Campeones el Atlético de Madrid viajará en marzo a Turín con un gran resultado Sampe buenos días

Voz 1161 04:35 buenos días Pepa dos cero sobre la Juventus de un Cristiano Ronaldo desaparecido en el juego pero muy gestual marcaron en el último cuarto de hora en apenas cinco minutos los centrales uruguayos Godín Giménez y anuló el bar un gol a Morata aparentemente legal en el otro partido jugado ayer victoria del Manchester City dos tres en casa del Schalke la vuelta será en Manchester y Turín el próximo doce de marzo hoy partidos de vuelta en dieciseisavos de la Europa League a las siete menos cinco Valencia Celtic Villarreal Sporting de Portugal y desde las nueve Betis Rennes clasificado ayer el Sevilla vencía dos cero hacho en el Pizjuán

Voz 1646 05:03 a tiempo yo

Voz 1727 05:05 Jordi Carbó buenos días buenos días a partir

Voz 1646 05:08 hoy empezará a subir la temperatura un ascenso más evidente mañana Iker Se mantendrá el fin de semana en muchas poblaciones superaremos ya los veinte grados de noche durante las noches mejor dicho también al empezar las mañanas seguirá siendo frío como pasa ahora mismo con heladas que se van extendiendo por el interior también en pueblos de montaña algunas nieblas pero desaparecerán rápidamente muchas horas de sol en todo el país durante todo el día máximas de catorce dieciocho grados en el Guadalquivir y Canarias máximas ya por encima de los veinte

Voz 6 05:46 después ya citados sexuales que no esta Alda diablos Sota Taba vivió la presunta gama ahí mismo NAOS tiene arzobispo de Villena aunque muchos su condena Reino Unido Michael Hill nueve Emilio Bolado se pidió perdón por abusar de ellos veinte años el perdón para de otro obispo firmeza

Voz 1727 06:13 los estos casos que denuncia en este rap Óscar De la Torre son los que a partir de hoy se van a abordar en el Vaticano en esa cumbre sobre abusos en el seno de la Iglesia católica empieza a las nueve de la mañana momento en el que vamos a conectar con nuestro corresponsal Joan Solés de momento en el que vamos a entrevistar a Davide chiquito es profesor de Derecho Penal canónico y asesor del Papa Francisco en la lucha contra los abusos sexuales la primera fuente buenos días

Voz 0456 06:41 buenos días Pepa buenos días a todos y a todas con este rap titulado Die

Voz 7 06:46 en el oro que si pasa nos la Haditha acusan lo acusan acusando sólo a mi chico

Voz 0456 06:56 se pasa todo el día acusando acusando y acusando a la Iglesia católica se convierte en amigo en cómplice del mayor acusador que hay en el mundo que es el diablo este encuentro de cardenales y otros miembros de la Iglesia no va a ocupar buena parte de la mañana vamos a seguir escuchando testimonios de víctimas españolas de esos abusos una mañana en les que en la que le vamos a ofrecer también una entrevista con Ben Roach asesor de Barack Obama que nos va a contar el mundo tal y como es dentro de ese mundo hemos hablado de Venezuela de España OO guía de Nits tuvimos ocho Un franco ingleses bueno Obama Ford Porrúa defendí de esa cultura del diálogo que tanto se echa en falta hoy menos mal que nosotros si dialogamos mucho todos los días y hoy lo vamos a hacer con Esther Palomera con Argelia Queralt ni con Ernesto Ekaitz les vamos a desvelar además algunos pasajes del libro de Pedro Sánchez para que entiendan mejor esas pullas esos tascas que se lanzan estos días desde tribunas políticas mediáticas desde las redes sociales en esa feria de las vanidades que

Voz 6 07:53 Tokio estas mi forma de pedir justicia

Voz 0456 07:57 a las diez una hora antes en Canarias vamos a repasar esa denuncia que se hacía la semana pasada sobre el desabastecida

Voz 1727 08:03 viento de algunos fármacos lo vamos a hacer con Juan

Voz 0456 08:05 han Pedro Rich que vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos que va a tratar de tranquilizar a alguno de ustedes que ya empezaba a hacer acopio de medicamentos en el botiquín muchos libros esta semana muchos no hay día en el que no hablemos de uno hoy a las once a las diez en Canarias Ray Loriga nos presenta su nueva novela sábado domingo sobre la culpa sobre lo sencillo que resulta huir en vez de aceptar la realidad la política en la realidad

Voz 1727 08:42 muy abierto todo esta mañana no una especie de barra libre a punto de terminar la semana

Voz 0456 08:47 sí muchos siguen opinando sobre la sesión de control la bronca política pueden hacerlo también sobre esa cumbre en el Vaticano que arranca hoy en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis y además les contamos en unos minutos que el Ayuntamiento de Palma va a limitar a tres el número de animales en un piso a cinco en una casa sigue queremos saber con cuántos animales conviven a cuatro patas de cuatro patas si llegan a los hermanos con cuántos animales han llegado a convivir en una misma son cuatro

Voz 1727 09:19 es un piso hasta cinco

Voz 0456 09:22 en una casa nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 09:30 a seis y diez cinco y diez en Canarias les dejo con Aimar totalmente recuperado ya casi casi empieza este Hoy por Hoy de jueves con Marta Galán y con Roberto Mahan en la técnica con Jordi Fábrega la producción

Voz 10 09:44 sería como si la primera tarde buena de primavera tu jefe y te da la tarde libre y te vas a una terracita ya aparecen todos tus amigos y se quedan llega tu profesor favorito y también se queda Hypo abuela trae empanada casera Idoya sabes no explicarlo bien que te

Voz 6 10:00 en los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir aún muy comprobarlo tú mismo la Ser presente el encuentro la vida buena en el teatro Gastambiles de Tudela del ocho al diez de marzo con Pilar Jericó Carlos Boyero Blanca Romero Francisco Mora Teruel su Angela Santiago Segura muchos más adquirida Tupac de dos noches de hotel con desayuno asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales de setecientos sesenta y tres euros por persona informa te en Cadena Ser punto com Cuentos del bienestar minuto es patrocina

Voz 2 10:30 en Bardenas Reales reserva de la vida

Voz 1 10:40 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:47 es una noticia de trascendencia muy grandes según publica hoy El País España ha pactado con Marruecos que Salvamento Marítimo devuelva a suelo marroquí parte de las pateras que rescata en el Estrecho y en el mar de Alborán hasta ahora todos los inmigrantes que Spanair rescataba se traían a España aunque el puerto más cercano fuera uno marroquí pero ahora ya no va a ser así Salvamento Marítimo los rescata en las aguas que comparten los dos países España podrá devolver los directamente a Marruecos a esos inmigrantes a Button buenos días

Voz 0127 11:16 buenos días el plan del Gobierno también implica a fortalecer a la Guardia Costera marroquí que sólo asume una mínima parte de los rescates independientemente de dónde estén los migrantes según los datos de Salvamento Marítimo en dos mil diecisiete que es el último disponible Marruecos sólo rescató al diecisiete por ciento de las personas que intentaron cruzar hasta España un patrón que pide el anonimato y que cita este diario llega a decir la disposición de Marruecos depende del día a veces nos dicen que Banon rescate y luego no aparece nadie según esa información Marruecos recibirá dos embarcaciones rápidas valoradas en unos dos millones de euros para hacer frente a más rescates lo que no confirma el Gobierno es quién las va a pagar dos mil dieciocho fue un año récord llegaron a España sesenta y cuatro mil trescientos inmigrantes irregulares según los datos de Interior con esta medida el Gobierno busca reducir a la mitad de esa cifra especialmente ahora que llegan semanas de campaña electo

Voz 0027 12:03 y la otra noticia de relevancia de las últimas horas es la carta del Vaticano en la que la Santa Sede deja por escrito no sólo que no se va a oponer a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos sino que le advierte explícitamente al avance del Valle de que tiene que acatar lo que decidan las autoridades españolas Isabel Villar buenos días

Voz 11 12:20 buenos días el lo ha dicho el secretario de Estado del Vaticano a la vicepresidenta Calvo en una carta fechada el catorce de febrero una carta en la que el cardenal Caroline escribe que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales de Franco si la autoridad competente así lo dispone y escribe el cardenal que esto mismo es lo que le dijo a Calvo tras su reunión de octubre esta vez también hay una mención expresa a los monjes benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos dice el cardenal que se les ha recordado su deber cívico es literal de respetar a las autoridades civiles es la respuesta de paro Caroline a una carta que el había enviado Calvo para transmitirle su preocupación porque el abad Santiago Cantera se opone a exhumar los restos del dictador el consejo de ministros del viernes pasado dio quince días a la familia flanco Franco para que digan dónde quieren que es entierren los restos del dictador sino contestan aussie escogen la catedral de la Almudena será el Gobierno quien elija Moncloa alegan motivos de seguridad para que Franco no termine la catedral Madrid

Voz 0027 13:13 en menos de tres horas a las nueve de la mañana empieza en el Vaticano la cumbre que sea vista obligar a se ha visto obligado a convocar el Papa Francisco para analizar la lacra de la pederastia en la Iglesia los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo van a participar en esa reunión que empieza hoy termina el domingo eso sí la la española la Iglesia española no sea reunido previamente con las víctimas como el Papa había pedido que hicieran todas las conferencias episcopales en España no ha habido reunión ayer si la hubo en el Vaticano un encuentro con víctimas previo a la cumbre corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 13:43 pocas horas antes del inicio de esta cumbre de presidentes de las Conferencias Episcopales con el Papa en Roma una docena de víctimas representantes a su vez de organizaciones que denuncian los abusos sexuales de una minoría de religiosos han sido recibidos en el Vaticano Pedro Salina investigador en latinoamérica estuvo preso

Voz 1161 14:01 el clima adivino eran lo yo por momentos dramático pienso yo creo que

Voz 0456 14:07 en el balance ha sido una novedad reúne

Voz 1161 14:09 con lo que se reclama es básicamente que la tolerancia cero sea una cosa real y no una frase Si hay demagogia

Voz 0027 14:19 el Vaticano ha reconocido en un comunicado que en este país

Voz 0946 14:22 el encuentro ha obtenido testimonios sinceros y profundos que ayudan a comprender mejor la gravedad la urgencia de la prevención y la transparencia que obispos y cardenales discutirán en esta cumbre escuchar a las víctimas con empatía Bicing burocracia es el punto de partida que la iglesia se ha propuesto según el profesor de ética de Roma con anterioridad de la Universidad de Columbia Puyol Solé

Voz 1068 14:45 escuchar a las víctimas como de las entrañas y cambia a los que escuchan te lo aseguro tengo la experiencia por eso el Papa ha pedido a los obispos que llegan a este encuentro habiéndose abierto a escuchar no hay marcha atrás este es un poco el mensaje a partir de este encuentro ya no más dejar las víctimas abandonadas en su silencio

Voz 0027 15:07 ya no más pasividad ni complicidades en ese sentido seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias

Voz 1 15:13 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 15:16 continúan a esta hora los cortes en algunas carreteras catalanas por la huelga independentista convocada para hoy una huelga en el marco de las protestas contra el juicio el proceso los sindicatos mayoritarios en Cataluña no respaldan la huelga cuál es la última hora Joan Bofill bon día

Voz 0931 15:29 bon día pues la autopista más afectada sin duda es la AP siete está cortada a la altura de L'Hospitalet infancia a cuarenta kilómetros al sur de Tarragona ahora se acaba de cortar también en Girona en Vilobí d'Onyar pero en lo poco que llevamos de mañana ha cortado en otros dos puntos que ya se han reabierto hay otra autopista cortada la A dos cerca de Lleida en Girona también lo hace sesenta y seis en saldrá se acaba de reabrir otra carretera en Olesa de Montserrat la C cincuenta y cinco que estaba cortada desde las cinco y cuarto aproximadamente en todos los casos el modus operandi es el mismo se color en estos neumáticos Se reabre la carretera cuando pues queda el asfalto limpio pero ha habido problemas en el caso del corte de la AP siete en Tarragona ciudad que también y hasta reabierta porque pues sabido algunos coches que han chocado con estos neumáticos que se estaban colocando sin que sepamos a este hora que haya provocado heridos además también se ha bloqueado el acceso al polígono industrial en Valls desde hace unos minutos unas movilizaciones que han empezado ya antes de las cinco de la mañana a en unos minutos a partir de las siete Se prevé que se empiecen a concentrar los piquetes para que decidir qué acciones mientras hoy el Govern se suma la huelga anula los actos ya establecidos servicios mínimos en los transportes públicos funcionarán la mitad en hora punta hoy en Renfe por ejemplo una de cada tres trenes en los hospitales las urgencias funcionarán como un día normal hacías eso buenas ideas buenos días y mientras tanto en el juicio el pues hoy se espera que terminen de declarar a todos los procesados conclusiones de la jornada de ayer todos insisten en que no sabían dónde iban a salir las urnas que no bastaron ni un euro público la exconsellera de trabajo llegó a decir que ya sólo cedió las instalaciones para actividades como bailes ocho relatadas Alberto Pozas

Voz 0027 17:03 el exconseller Josep Rull justificó no haber obedecido a la justicia y haber seguido adelante con el referéndum primero cuando lo mandó el Tribunal Constitucional una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional y después cuando perdió el Tribunal Superior de Cataluña

Voz 12 17:18 de buscar esta ponderación cuando nosotros teníamos el antecedente del nueve de noviembre

Voz 11 17:24 ayer fue también el día de negar los efectos prácticos del otoño independentista gurús basa decía esto sobre el referéndum

Voz 4 17:30 tal simplemente para ligar como decíamos siempre al diálogo para poder ligar a una negociación ya un pacto

Voz 11 17:38 hoy Meritxell Borràs estos sobre la declaración de independencia

Voz 13 17:41 pero que no tenía consecuencias

Voz 1727 17:43 jurídica si todos defienden que no se gastó ni

Voz 0027 17:46 un euro público el uno de octubre pero ninguno sabe de dónde salieron las papeletas las urnas así como les contamos ya ayer un día más en la jornada de este miércoles volvió a sorprender el poco énfasis que está poniendo la fiscalía en las preguntas destinadas a probar que hubo rebelión oscila la hubo se centran esas preguntas de la Fiscalía sobretodo en la malversación y la desobediencia sobre el independentismo Verso uno de los encontronazos más contundentes ayer en la sesión de control al Gobierno pregunta la portavoz parlamentaria del PP Dolors Monserrat responde la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo

Voz 14 18:17 cuando se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la

Voz 15 18:21 dependencia el mismo día que usted

Voz 16 18:23 el uno de octubre de dos mil diecisiete estando

Voz 1727 18:26 usted sentada en el Gobierno y consintiendo un referéndum

Voz 16 18:29 tal

Voz 0027 18:31 este fue es sólo uno de los episodios de ese gran debate electoral en el que se convirtió ayer la sesión de control al Gobierno en el Congreso Rafa Muñoz buenos días buenos días

Voz 1275 18:40 te has casado acusó a Sánchez de vender España a los independentistas

Voz 15 18:44 nadie hizo tanto daño a España nunca en tampoco te pisan Said les reprochó su tono y las formas de nivel señor casado usted ha traído aquí el insulto la mentira tras su el balance catastrófico de la legislatura Gobierno bonito ha acabado siendo un gobierno ex ministro cesados casado terminaba así paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses que usted insulta porque no tienen ni razones ni argumentos para hacer oposición al Gobierno en una guerra dialéctica de todos contra todos incluidos los que fueron socios poner estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de

Voz 1727 19:17 sí a Montero aseguró que podemos es el voto útil

Voz 1646 19:19 él llegó de nuevo Cataluña ante la mano

Voz 15 19:22 Albert Rivera que nadie presión gobierno pactando con los que quieren romper mi país respondía el presidente a usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha siguió la bronca es decir aquí hoy que nunca indultar hará a los golpistas en Cataluña más allá de en fin de la cuestionable redacción gramatical de esta frase Arda de por medio usted papistas Señor Ribero piedad

Voz 0027 19:49 sesenta y cinco días para las elecciones y mientras esto sucedía en el Congreso en el Senado ayer Vox tomó la primera decisión de su historia en la Cámara Alta fue vetar una declaración institucional contra la homofobia en el deporte todos los partidos estaban de acuerdo todos coincidían en sacar adelante este texto quiere irreprochable pero el partido de ultraderecha lo impidió Mariela el herido

Voz 0259 20:13 el partido de Abascal explica su rechazo a la declaración institucional contra la homofobia en el deporte con una descalificación dice literalmente que es un panfleto ideológico con el que el PSOE y el resto de los grupos intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás el senador de Vox Francisco Alcaraz impidió que la declaración sea aprobara por unanimidad en el pleno como estaba previsto Lorena Roldán es senadora de Ciudadanos y forma parte con Alcaraz del Grupo Mixto

Voz 1821 20:38 todos los senadores que formamos parte del grupo mixto estábamos de acuerdo en firmar la declaración a excepción del senador de Bosch que ha tomado posesión precisamente en este mismo pleno por tanto pues con su negativa ha impedido que esta declaración institucional pues pudiera convertirse en tal

Voz 1727 20:55 el ex presidente de la Asociación de Víctimas

Voz 0259 20:57 desde el terrorismo se estreno en este pleno del Senado sin votar nada ninguna iniciativa no apretó el botón ni una sola vez

Voz 0027 21:03 tampoco para cosas tan políticamente neutras como el cambio del Código Penal que aprobó ayer el Senado un cambio para que los conductores que provoquen un accidente IU Jean sean condenados a cárcel por omisión de socorro María Manjavacas

Voz 11 21:15 ya está aprobada por el pleno del Senado la reforma que castiga con hasta cuatro años de cárcel para aquellos que huyan del lugar del accidente tras haberlo provocado además aumentan las penas para los conductores que causen víctimas sí que podrían enfrentarse a nueve años de prisión la reforma entró in extremis en la Cámara alta tras la próxima disolución de las Cortes y lo celebraban Juan Ramón Represa PP Juan Luis Souto PSOE

Voz 17 21:36 hoy concluimos un buen trabajo para la sociedad porque todos viajamos por las vías públicas y todos podemos ser víctimas pero también podemos ser la causa de un accidente

Voz 15 21:47 mejor forma que les pedí

Voz 18 21:49 esta legislatura con un momento como éste hoy es uno de esos día en lo que uno siente emoción Se da cuenta de que la política merece la pena merece mucho la pena

Voz 0027 22:03 sólo unidos podemos nueva apoyado la reforma

Voz 11 22:05 de acuerdo con la forma aunque sí con el fondo la tribuna del Senado estaban víctimas de accidentes de tráfico entre ellas la impulsora de esta ley Ana González cuyo marido murió atropellado por un camionero que se dio a la fuga

Voz 0027 22:21 escuchen este dato los principales ejecutivos de las empresas del Ibex ganan de media trescientas veces más que el empleado que menos cobra de sus compañías trescientas veces más al mes lo dice un informe que Oxfam Intermón ha publicado esta madrugada y en el que analiza las retribuciones de las empresas del Ibex Nicolás Castellano

Voz 1620 22:40 sí hay mil quinientos familias se quedaron sin ningún tipo de ingreso en dos mil dieciocho lo que eleva a seiscientos quince mil los hogares que no disponen de ninguna fuente de entrada de recursos los salario han caído casi un cinco por ciento de dos mil siete mientras en beneficio de la grandes empresas subieron sólo este último año un dieciséis por ciento son algunos de los datos del informe sobre el Ibex treinta y cinco de Oxfam Intermón que señala a nuestro país como el cuarto más desigual de toda la Unión Europea Chema Vera director general de Oxfam en España

Voz 21 23:07 los beneficios de las grandes presas subieron un dieciséis por ciento en el último año sin embargo su contribución al conjunto de la sociedad bien puestos cayó once por ciento estas grandes empresas que conforman el Ibex treinta y cinco tie de ochocientas setenta y cinco filiales en paraísos fiscales que seguramente explican parte de estas reduce

Voz 1620 23:26 en el último año la remuneración media de los altos cargos de las empresas del Ibex treinta y cinco creció cinco veces más que el salario medio de los trabajadores

Voz 5 23:35 no

Voz 24 25:15 mira experimentaron lo es curioso una dos gotas tres gotas cuatro gotas

Voz 1727 25:21 llegué a su vida hasta veinte gotas

Voz 24 25:23 casi nada revuelto ganas de devolver devolviendo

Voz 1727 25:28 Careaga una diarrea tremenda

Voz 24 25:32 hay que pasarlo lo paso a los dos días me encuentro fenomenal

Voz 0027 25:37 la solución que venden como milagrosa es en realidad clorato de sodio un compuesto muy parecido a la lejía Iker recomiendan para todo tipo de dolencias incluso para tratar el autismo lejía para el autismo bueno se les olvida mencionar que la venta de esas sustancias está prohibida por Sanidad este dos mil diez por las gravísimas reacciones que puede producir Andrea Villoria buenos días

Voz 11 25:56 buenos días la investigación se ha abierto a raíz de una denuncia en octubre del Ministerio de Sanidad

Voz 25 26:00 esa presentar a la Fiscalía una denuncia

Voz 1727 26:03 por el riesgo que para la ministra Carcedo advertía del

Voz 11 26:06 Diego de usar estos productos similares a la lejía que curanderos como Jordi Pàmies defienden para curar el cáncer

Voz 24 26:11 súper antitumorales y regenerador procesos de de de

Voz 1727 26:15 bien para la hepatitis la diabetes la esclerosis o la artritis

Voz 11 26:19 Pàmies también asegura es mucho más efectivo

Voz 1727 26:21 lo que los niños con

Voz 11 26:24 cómo despiertan con el conocido como MMS solución mineral milagrosa un medicamento ilegal desde dos mil diez cuyos efectos denuncian las víctimas

Voz 13 26:33 tiene diarrea mi juego mitad tiene convulsiones los insensatos estos pues dice no es que eso

Voz 11 26:38 está curando un doble riesgo de Sanidad porque quienes usan estos falsos fármacos dejan la medicación que si trataría sus enfermedades el informe de la Fiscalía asegura que aunque el MMS esté prohibido puede conseguirse a través de un clic en una larga lista de páginas web

Voz 0027 26:52 el Atlético de Madrid se acerca a los cuartos de la Champions con su victoria de anoche sobre la Juventus Sampe

Voz 1161 26:57 dos cero que pudo ser más amplia silbar no hubiera anulado el gol de forma muy rigurosa a Morata una posible falta sobre Kjelling y Morata le conoce bien

Voz 0105 27:04 para que esa falta unos total más fuertes del mundo yo creo que hace falta un poco más no creo que te lo toco ligeramente Hay bueno no es falta tendría que haber sido gol pero bueno hemos ganado hemos hecho lo que lo que teníamos sí gracias a Dios no no no nos tenemos que quejar por eso te quitan

Voz 1161 27:20 cosa ahora creía Simeone un futbolista

Voz 2 27:22 un metro ochenta y siete y otros tanto kilos no se cae por un apoyo en la mano pero bueno un diez mil actuaciones la caída fue genial

Voz 1161 27:30 gran resultado para el partido de vuelta pero nada es como el que reconocían todos en zona mixta el de anoche fue un partido de gestos de Simeone llevándose la mano a sus partes que explicaba

Voz 2 27:39 pues en cuanto al gesto y la verdad que lo sentí porque poner a costa de poner algo que después de un mes y medio que no jugaban había que tener huevos lo puse misterio bien de Cristiano Ronaldo al que insultaban desde la grada

Voz 1161 27:56 hola y el portugués les recordaba que tiene cinco Champions y el Atlético

Voz 2 28:00 pero sobre ello Koke Juanfran Torres habrá que darle la enhorabuena porque es una realidad pero nosotros no tenemos ninguna nos sentimos mal por ello

Voz 13 28:12 todo lo contrario lo pienso así es que es la realidad

Voz 1161 28:16 se perderán el partido de vuelta por acumulación de amarillas Diego Costa Ito más suena el metropolitano y victoria del Manchester City dos tres en campo del Schalke partido marcado también por el bar los dos goles de los alemanes fueron Ben Taleb de penalti marcaban para los ingleses Agüero sanee y Sterling los partidos de vuelta en Manchester y Turín el próximo doce de marzo y hoy partidos de vuelta de dieciseisavos en la Europa League dos de ellos desde las siete menos cinco en Mestalla Valencia Celtic ganó el Valencia en Escocia cero dos en la ida bajas de Rodrigo pichichi paulista por lesión más los sancionados Roncaglia voy a Marcelino tiene claro que todavía quedan noventa minutos

Voz 2 28:47 los yo no creo que esté la eliminatoria decía creo que era tenemos favorable producto de un buen trabajo pero que tenemos que tener el máximo respeto por el rival

Voz 1161 28:56 arbitrará el colegiado alemán hay Quini en el estudio de la cerámica Villarreal Sporting de Portugal ganaban los de Javi Gracia cero uno en la ida se lo pierde en Hoy Casares Jaume Costa por sanción y los lesionados poner hay Bruno el técnico tampoco quiere confianzas

Voz 26 29:11 en materia está abierta insultado muy muy ajustados un buen resultado el mantener la portería a cero Nos no daría el pase pero las acciones ninguna no podemos salir con confianza a ganar el partido

Voz 1161 29:21 arbitrará el colegiado checo CRA cerrará la jornada el Betis Rennes a las nueve de la noche empate a tres en la ida en pérdida júnior Tello Francis por lesión y sobre la competición

Voz 1757 29:29 todos queremos superar la eliminatoria estamos muy ilusionados con seis y en ella yo tengo y supongo que todo el mundo tiene

Voz 0027 29:37 elusión enorme continúa Ari supera

Voz 1757 29:39 a los dieciseisavos y meternos en octavos Iber aquí otros dos partido un partido más

Voz 1161 29:44 arbitrará el colegiado húngaro casa hay clasificado y el Sevilla que se imponía ayer en el Pizjuán por dos a cero a las ocho goles deben ya There is Arabia hay hoy partidos de baloncesto de la Euroliga CSKA Moscú Gran Canaria ya a las nueve Barça Baskonia

Voz 0027 30:00 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 0027 30:13 vamos en directo a Barcelona a esta hora en Cataluña hay carreteras importantes cortadas con neumáticos ardiendo afronta la Comunidad una huelga convocada por el sindicato independentista para protestar por el juicio del proceso ese paro no lo apoyan los sindicatos mayoritarios en esa comunidad en Cataluña Joan Bofill DEA bon día

Voz 0931 30:29 la AP7 sigue siendo la autopista más afectada cortes en dos puntos en Tarragona L'Hospitalet y Doña esta carretera desde antes de las cinco Se ha cortado en hasta seis puntos distintos que ya se han reabierto además cerca de Barcelona La Roca del Vallès está cortada en la C sesenta Illa P2 en Lleida para ir a Barcelona a Barcelona y se bloquean a esta hora en los accesos al polígono de Valls

Voz 0027 30:49 sí anoche el presidente Pedro Sánchez apeló a la concordia de la Constitución en un acto de homenaje al jurista Francisco Tomás y Valiente asesinado por ETA hace veintitrés años

Voz 12 30:57 Francisco Tomás y Valiente engrandeció el valor de la Constitución española y es bueno que lo recordemos ahora cuando más necesitamos personas como él personas que estén por encima de la disputa el ruido personas que representen la justicia como idea superior

Voz 0027 31:14 la Casa Blanca tacha de propaganda la amenaza de Putin de poner sus misiles apuntando a Estados Unidos como en la guerra fría

Voz 2 31:21 es que no puedas trípticos percibir

Voz 0027 31:24 Putin de que si Trump coloca sus misiles en Europa el apuntará sus nuevos cohetes hacia objetivos estadounidenses por la Casa Blanca dice que estas palabras de Putin sólo intentan evitar su responsabilidad en el fracaso del tratado de desarme nuclear el primer tratado tras la Guerra Fría que Estados Unidos abandona ahora unilateralmente tras acusar a Rusia de incumplir

Voz 2 32:38 lo de la resistencia civil de quién se planta además

Voz 5 32:41 con con los mejores modos las mejores formas sí pero sin dar un paso atrás en enero sida Dios estoy siguiendo un poco libre el método Mendoza que le hoy que me gusta lo regalo a alguien Montserrat Domínguez tomo el café todos los jueves con Carles Francino en la ventana

Voz 9 33:01 de Nasser en Hoy por hoy de España

Voz 2 33:21 son las seis y treinta y tres

Voz 1727 33:22 las cinco y treinta y tres en Canarias abrimos la Mesa de España en Cantabria la orden de los Salesianos en Santander ha apartado cautelarmente aunque al que acusan en redes sociales de abusos cuando estaba en un colegio de Bilbao en los años setenta hasta ahora no hay ninguna denuncia presentada contra él en comisaría Fermín Mier buenos días

Voz 0027 33:43 qué tal Pepa buenos días la dirección del centro ha activado el protocolo previsto para estos casos ha apartado al salesiano que ahora tiene ochenta años de hecho ya no está en Santander además ha abierto un buzón para recoger las posibles denuncias que puedan presentar exalumnos del centro el director Miguel Ángel García asegura que de momento no ha recibido ninguna ni a través de este buzón ni tampoco a través de la Ertzaintza

Voz 28 34:06 no hemos recibido ninguna denuncia por parte de la Ertzaintza eh que es quién nos tiene que comunicar si efectivamente hay una víctima si alguien ha puesto una denuncia no obstante la pesada losa de cubrir dos pues hemos puesto en marcha este protocolo

Voz 0027 34:21 este salesiano estaba ya apartado de la docencia ya está su salida del colegio de Santander se ocupaba de vigilar los recreos la biblioteca o algunas actividades deportivas

Voz 1727 34:31 sí sube a diecinueve el número de intoxicados por comer en el mismo restaurante de Valencia y que pudo causar la muerte de una cliente Sanidad espera los resultados de la autopsia para confirmar si estos casos tienen relación con las setas

Voz 0141 34:45 incluidas en el menú Ana tales bon día bon día Pepa al restaurante permanecerá cerrado durante el tiempo que duren las actuaciones de sanidad pública para recoger muestras y practicar las inspecciones necesarias de cara averiguar la causa de las intoxicaciones porque según declaraba ayer la consellera Ana Barceló todavía no está claro no podemos

Voz 29 35:02 terminas si esa es la causa yo creo que en este caso conviene ser prudentes porque no sabemos tampoco si el desenlace el fallecimiento de esa persona es una causa directa o le provocó un estado de que le llevó luego al desenlace que tuvo

Voz 0141 35:21 Sanidad ha entrevistado a los empleados del restaurante también a cuarenta y nueve comensales está a la espera de los resultados de las analíticas

Voz 1727 35:27 así en Madrid Laura Gutiérrez qué tal hola buenos días la justicia condenado a penas de catorce y quince años de cárcel a los llamados miembros de la manada de Villalba que violaron a una joven es una sentencia por cierto que cuenta muy bien cómo se siente intimidada la víctima de una manada de un grupo de hombres que la agredir sexualmente

Voz 1275 35:47 si quince años de prisión para dos de los acusados catorce para el tercero la Audiencia Provincial los considera responsables de un delito continuado de agresión sexual a una joven de dieciocho años los tres se pusieron de acuerdo para violarla en un domicilio de Collado Villalba bajo lo que los jueces convences llaman intimidación ambiental la víctima estaba sola frente a tres hombres que el amenazaban con no dejarle abandonar la habitación en la que la habían encerrado el propio entorno creado por los tres condenados según la sentencia destila altas dosis de violencia la Audiencia precisa además que las relaciones sexuales se llevaron a cabo sin el libre consentimiento de la víctima que se negó de forma rotunda

Voz 1727 36:23 muy distinta a esta sentencia alude a la de la otra manada que conocemos en en Pamplona los Mossos han identificado al motorista que pegó al conductor que tenía delante en la Meridiana de Barcelona han llegado hasta él gracias a la grabación subida por un testigo a las redes sociales

Voz 0931 36:39 hola de nuevo pasó en la avenida Meridiana justo entrando en Barcelona Se ve a un motorista que se acerca al coche de delante la empieza a golpear el cristal arrancarle el retrovisor hasta que consigue meter su brazo dentro del coche empieza zarandear y a golpear al conductor con insistencia según ha contado el autor del vídeo al periódico vio que cuando ya estaban yendo por la carretera pues el conductor estaba haciendo maniobras que estaban pues siendo nervioso en riesgo al motorista impuesta que llegaron al primer semáforo pues el que habría empezado esta discusión una vez identificado al agresor ahora los Mossos investigan exactamente qué pasó que responsabiliza

Voz 1646 37:18 tiene cada uno porque pues ahora mismo lo que se tiene pues son estos segundos de este libio

Voz 1727 37:23 el alijo de mil setecientos kilos de cocaína interceptado el verano pasado en el Atlántico no era del clan de los Charlines el patriarca de este clan su hijo Melchor que fueron detenidos investigados por este caso se libran de ir a juicio Galicia Semes López Bos Días

Voz 0846 37:39 bos días el juez ha acordado que la causa se siga contra veintiuno de las treinta personas que fueron investigados inicialmente por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de un delito de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia de otro delito de organización criminal jerarquizada entre los procesados no figura ninguno de los miembros de la familia Charlín que llegaron a ser investigados comparecieron en el Juzgado tras ser detenidos el Juzgado de Instrucción ha finalizado la investigación en relación con este alijo agosto de dos mil dieciocho mil setecientos kilos de cocaína valorados en sesenta millones de euros que eran transportados por un remolcador y fueron interceptados en alta mar algún punto entre Madeira y Azores

Voz 1727 38:26 noticia que va a dar mucho juego mucho debate el Ayuntamiento de Palma pone el límite al número de mascotas que se pueden tener en una vivienda se va a permitir un máximo de tres tres animales si es un piso de cinco cinco animales

Voz 1157 38:40 una casa Baleares Juan Antonio Bauzá algún día qué tal Pepa bon día quiénes ya tenga más el Ayuntamiento va a visitar esa casa y comprobará que están en buen estado de las condiciones óptimas podrán continuar con ellos es uno de los puntos de una normativa que irá a pleno la semana que viene saldrá adelante con la mayoría del pacto de izquierdas sea vida perdió alegaciones esperan la aprobación definitiva en abril además a sancionar con multas de entre setecientos cincuenta y mil quinientos euros a todos aquellos propietarios de mascotas y no recogen de la calle esos excrementos Olimpia la orina con agua deberán ir cuando se apruebe la norma con una botella para diluir la adicción con agua a pasear sin correa por ejemplo supondrá una multa de entre trescientos cincuenta y setecientos

Voz 1727 39:16 los pionera esta medida del Ayuntamiento de Palma estamos preguntando por ellas y que si quieren reflexionar opinar ya pueden hacerlo en nuestro buzón de voz gracias a Baleares

Voz 31 39:28 eh

Voz 24 39:36 Woody Allen ha rodado en las ciudades

Voz 1727 39:37 es más bonitas de Europa París Venecia Roma Londres Barcelona y ahora buscar localizaciones para su nueva película en otro bombón de ciudad en San Sebastián uno

Voz 32 39:51 miembros de su equipo han visitado ya de hecho Donosti en varias ocasiones en las últimas semanas y fuentes municipales nos confirman que este próximo viernes tienen una reunión con la Sociedad de Fomento que es la que se encarga de la promoción de la ciudad y también de poner las condiciones para un posible rodaje

Voz 1727 40:06 de momento lo único que se sabe es que Woody Allen rodará

Voz 32 40:09 a una película producida por Mediapro que ya adelantó en septiembre la posibilidad de que lo hiciera en España eso sí la favorita de la productora era Barcelona pero parece que el cineasta neoyorquino a quién se ha visto en varias ocasiones pasear por San Sebastián podría escoger en esta ocasión La Bella Easo como escenario de su nuevo trabajo

Voz 34 40:36 no me con uno serán me lugar antes

Voz 1727 40:49 la mayoría de izquierdas en el Parlamento portugués ha tumbado la moción de censura al Gobierno socialista de Antonio Costa una moción que había nacido ya con pocas posibilidades de prosperar pero que ha servido para que tanto la derecha como la izquierda la marquen distancias la izquierda radical marquen distancias con Costa en un año de elecciones informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 0456 41:12 los democristianos del Centro Democrático Social solicitaron la destitución del Ejecutivo luso al considerarlo incapaz de solucionar

Voz 11 41:19 los problemas del país vecino visita cuando

Voz 0456 41:22 numerosas huelgas registradas en Portugal desde principios de dos mil diecinueve como evidencia el descontento social de la población aunque los marxistas del Bloque de Izquierda y los diputados del Partido Comunista Portugués votaron en contra de la moción aprovecharon la ocasión para marcar distancias con Costa a quién gobierna en minoría desde dos mil quince la votación ha tenido lugar tres meses antes de las elecciones europeas y a menos de ocho meses de las legislativas de octubre factor que ha convertido la sesión parlamentaria en el pistoletazo de una campaña electoral que promete ser intenso

Voz 2 41:59 acusan a Corea del Norte de secuestrar y repatriar a la fuerza a la hija del que era su embajador en Roma

Voz 1727 42:06 diplomático huyó con su mujer semanas antes de que terminara su destino en Italia Rafa Muñiz

Voz 1646 42:11 el embajador y su esposa huyeron a Roma después de que éste criticara a Kim Jong Hun las ocho fecha sobre un posible cese o una repatriación forzosa llevaron al matrimonio a salir del país con su familia la única que se quedó en Italia fue su hija de diecisiete años y según los medios surcoreanos ha sido capturada repatriada a la fuerza por Corea del Norte

Voz 9 42:32 en eso Chinchón Manon Ivo

Voz 0456 42:35 una teoría que comparte el ex embajador de

Voz 1646 42:37 Corea del Norte en Londres exiliado del régimen aunque esta versión contrasta con la que ofrece las autoridades italianas que dicen que la joven ha vuelto a Corea del Norte por su cuenta para reencontrarse con sus abuelos aunque avisan si se confirma que fue repatriada a la fuerza los responsables lo van a pagar

Voz 2 42:59 la paliza a un actor negro y gay como

Voz 1727 43:02 Estados Unidos podría ser un montaje la policía detenido a los supuestos agresores dos hermanos que según algunos medios como la CNN han confesado que el actor les pagó tres mil euros por fingir ese ataque

Voz 1646 43:16 Pascual Donate lluvias Möller actor de la serie Empire denuncia que dos desconocidos Blanco se acercaron a él al grito Diaz América grande de nuevo eslogan de Donald Trump

Voz 35 43:25 es un Face

Voz 1646 43:28 dice que le pegaron le rociaron con lejía y le echaron una soga al cuello hacía mucho frío esa madrugada en Chicago no había testigos y tampoco cámaras de seguridad casi un mes después la policía ha detenido a sus supuestos agresores dos hermanos que son negros uno de ellos había sido su entrenador personal según cuentan medios del país han confesado a la policía que es Mollet les pagó para hacer un montaje

Voz 35 43:48 quinta opta marido harina aplaudida

Voz 1646 43:52 cómo se puede dudar de esta agresión como no se puede creer es la verdad se defiendes Möller víctima hora de críticas no sólo de los seguidores de Trump que le acusan de orquestar una campaña contra el presidente también de ONGs que Let le recriminan manchar el buen nombre de las víctimas reales de ataques homófobos racistas

Voz 2 45:59 por la mentira hacia el imperio

Voz 9 46:02 esta mañana José María buenos días Pepa Garrido sabe que el pim pollo Pablo Casado miente siempre que habla gran mérito ciudad recordamos que él no calla nunca ni siquiera debajo del agua unos levanta la ceja derecha otros aprietan

Voz 1620 46:16 las mandíbulas casado miente es como una marca registrada de la casa y el emblema que les distingue ayer en el Congreso tuvo el cuajo de afirmar que cuando llegó Sánchez al Gobierno se creaban seis mil empleos todos los días y ahora se destruyen seis mil empleos todos los días porque esta mentira tan gruesa para que tanta desfachatez porque resulta que en dos mil dieciocho el empleo creció un quinientos sesenta y seis mil doscientas personas casi un tres por ciento respecto a dos mil diecisiete el mayor aumento desde dos mil seis entonces da igual porque a sus fieles no les importa la verdad sino el grado de chulería pide soy la tiene Casado que debió aprenderlo en el máster mientras aquí anda la izquierda siempre tan lista inteligencia en estado puro rezando se Darro trazos cuando menos conviene no tienen arreglo y ni tan siquiera cuando son medios socios pueden inhibirse el síndrome del escorpión véngame grabar Hoeness por todas las partes blandas los llevan en la sangre que no había más que ver a Irene Montero con qué ferocidad sin que Araba con los socialistas si llegan con el guiñol de la porra que el trío de Colón se los comerá vivos

Voz 9 47:36 Luis Izquierdo

Voz 0456 48:01 pues creo que los mismos que tú Pepa uno no encierro gana más hay quién supera ese límite buenos días