Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días las víctimas de la pederastia en la Iglesia católica esperan mucho de la cumbre sin precedentes que hoy empiezan el Vaticano convocada por Francisco esperan tanto que ayer cuando algunos jerarcas se reunieron con ellas a puerta cerrada salieron decepcionadas por ejemplo Miguel Hurtado abusado en el monasterio de Montserrat

Voz 3 00:44 yo soy muy decepcionado porque nada de lo que les hemos explicado los conocía esta señora realmente lo que queríamos era que ellos no se ubicarán nosotros cuál es el plan de acción

Voz 0027 00:55 cuál es la hoja de ruta como el lunes no presente

Voz 3 00:58 es un plan a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco perder toda la credibilidad

Voz 1727 01:05 hablaba Miguel con Francino en La Ventana también estuvo en esa reunión Pedro salina que es investigador en Latinoamérica y que describía así el clima del encuentro

Voz 4 01:14 ha yo por momentos dramático tenso yo creo que en el balance ha sido una una buena reunión no lo que se reclama es básicamente que la tolerancia cero sea una cosa real y no una frase hueca vacía

Voz 1727 01:30 el Vaticano reconoció vía comunicado que se lleva de la Reunión testimonios sinceros y profundos dicen que le ayudan a comprender la gravedad y la urgencia de atajar esta tragedia a eso se van a dedicar ciento catorce líderes de conferencias episcopales de todo el mundo que se reúnen desde esta mañana y hasta el domingo cuánto habrían cambiado las esas para la Iglesia católica se hubiera puesto los abusos en manos de la Justicia en manos de las autoridades civiles bueno pues justo eso es lo que el Vaticano le pide ahora al abad del Valle de los Caídos que respete a las autoridades civiles españolas que respete al Gobierno que ha ordenado ya la exhumación de Franco el secretario de Estado del Vaticano le ha escrito a la vicepresidenta Calvo Aimar

Voz 0027 02:14 la carta está fechada el catorce de febrero y el cardenal para violín le dice al Gobierno que la Iglesia no se opone a la exhumación de Franco si la autoridad competente así lo dispone asegura que es lo mismo que le dijo a Calvo cuando se reunieron en octubre

Voz 1727 02:25 yo hoy también publica el País el acuerdo al que han llegado a España y Marruecos para que Salvamento Marítimo devuelva pateras a Rabat a Marruecos siempre que el puerto más cercano sea marroquí

Voz 0027 02:35 lo que hasta ahora no pasaba así el rescate lo hacía Salvamento Marítimo trasladaba a los inmigrantes a puertos españoles aunque Marruecos estuviera más cerca esto cambiará con un acuerdo que según El País le han confirmado tres fuentes del Gobierno español

Voz 1727 02:46 el primer parlamentario nacional de Vox el senador Francisco José Alcaraz Se estrena vetando una declaración institucional contra la homofobia y el machismo el racismo en el deporte la portavoz de Ciudadanos el partido socio de Vox en Andalucía lo explicaba así

Voz 5 03:02 todos los senadores que formamos parte del grupo mixto estábamos de acuerdo en firmar la declaración a excepción del senador de bots con su negativa ha impedido que esta declaración institucional pues pudiera convertirse en tan

Voz 1727 03:15 el qué argumento lo veta Vox Aimar pues según voz

Voz 0027 03:17 porque la declaración era un panfleto ideológico para colar por la puerta de atrás la ideología de género

Voz 1727 03:23 Estados Unidos relativiza las amenazas que les ha lanzado Putin durante su discurso del Estado de la nación

Voz 6 03:31 a gritos de obstruir y misma el presidente ruso ha dicho que si Estados Unidos con loca misiles en Europa ellos apuntaran con cohetes hacia EEUU como en la Guerra Fría propaganda

Voz 1727 03:40 dice que es esto Washington bien Rusia pone precisamente el foco ven Roach asesor de Obama que acaba de presentar libro Madrid ha hablado con La Ser acusa a Putin de fomentar la desinformación para desestabilizar Occidente

Voz 0027 03:55 bueno de hecho y lo que hace Rusia es aprovecharse de las divisiones existentes en la sociedad como el referéndum en Cataluña o la inmigración en España y crean desinformación sobre ellos para dividir todavía más a la gente creo que con el tiempo tendremos que afrontar el problema tecnológico pero también tenemos que afrontar estas divisiones en vez de empeorar la de Endemol

Voz 1727 04:13 sesenta y siete personas han muerto en Bangladesh por un incendio hay además cincuenta y cinco heridos según Efe el fuego ha desatado en un barrio se han propagado rápidamente las llamas por varias casas aunque todavía no se sabe cómo empezó ya en los deportes el Real Madrid no tendría problemas para jugar la Euroliga si abandona la ACB Sampe

Voz 1161 04:38 pese a que actualmente no lo contempla las reglas de la competición los once propietarios no tendrían ese problema en modificarlas si votará a favor para que los blancos sigan participando pese al no jugar competición doméstica así lo confirmaba el director ejecutivo de la competición Jordi Bertomeu en El Larguero

Voz 0027 04:51 efectivamente esto pasaría por una modifica

Voz 7 04:54 a las reglas para que esto fuera posible

Voz 1161 04:57 en lo deportivo vuelve la competición hoy jornada veintitrés dos partidos para las seis de la tarde que cubran canaria a las nueve enfrentamiento español Barça Baskonia

Voz 8 05:06 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a partir de hoy subirán las temperaturas un ascenso que será más significa

Voz 1989 05:13 nativo a partir de mañana de momento hoy en Canarias sea máximas de hasta veinticinco grados en la península en general de quince a veinte pero cuidado porque será ambiente suave durante la tarde durante las tardes de hecho y al sol porque ahora mismo hace frío el andan gran parte del interior y cuidado porque tenemos algunas nieblas especialmente en la cuenca del Segura

Voz 1727 05:32 son las siete y cinco seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:37 arte tener todos mis agudos a la misma compañía Jaume así pagar de más

Voz 6 05:41 Mutu arte traería a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 10 05:46 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó

Voz 6 05:56 es completamente equipado puede significar muchas cosas pero cuando eres el primer cross over el más vendido de tienes un nuevo motor de última generación sólo puede significar una Nissan Qashqai aproveche esta oportunidad única Hipatia lo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de ciento cuarenta caballos por veinte mil novecientos euros financiando con él

Voz 11 06:15 Nissan Innovation Adicae

Voz 2 06:18 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 6 06:23 nos vamos en primer lugar a Barcelona porque desde primera hora

Voz 1727 06:26 ya están actuando piquetes que cortan carreteras hoy un sindicato del ámbito independentista ha convocado huelga general coincidiendo con el juicio al presente en la Diagonal está la compañía

Voz 9 06:35 de ser Cataluña Emma Miguel bon día

Voz 1951 06:38 bon día buenos días aquí de momento normalidad estamos en la avenida Diagonal a la altura de María Cristina el tráfico es fluido el transporte público hasta ahora nos constaba que iba con relativa normalidad pero ahora desde Transports Metropolitans nos acaban de confirmar que el metro por lo menos tiene tiempos de espera superiores a los habituales lo que estamos es pendientes de unos Desayunos populares que han convocado los CDR en diversos puntos de la ciudad unos desayunos que perfectamente se pueden convertir en Cortes

Voz 1727 07:07 la huelga que llega en el sexto día de juicio al plus es el Tribunal espera terminar hoy con los interrogatorios de los acusados después de una jornada maratoniana ayer en la que declararon los ex consellers mundo Borrás Rull ibas a esta última de Esquerra describía así el referéndum del uno de octubre no era un acto concluyente

Voz 12 07:28 siempre cuando se empezó a hablar de este tema era un acto simplemente para ligar como decíamos siempre al diálogo para poder legar a una negociación ya un pacto

Voz 1727 07:42 así que el famoso mandato no era un acto concluyente también volvimos a escuchar ayer lo dijo Rull que siguieron adelante con el referéndum a pesar de las advertencias judiciales fue para buscar el equilibrio entre le la democracia y casi en paralelo el Rey Felipe VI defendía el imperio de la ley en el Congreso Mundial del derecho en Madrid

Voz 0623 08:03 tiene sentido no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia sino inseguridad arbitrariedad en definitiva quiebra los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 1727 08:22 en fin que el juicio va avanzando entre grandes titulares dentro y fuera del Supremo y corremos el riesgo de olvidar que además de las togas a las acusaciones las defensas en esa sala hay personas tiene ellas detiene esta mañana su mirada Xavier Vidal Folch la vida

Voz 1989 08:43 cotidiana del reo en el juicio al virus es no es coser y cantar Se levanta las seis sale de la celda cuarenta y cinco minutos más tarde desayuna Letrán esforzarme Madrid desde la cárcel cercana empieza la visa a las diez y asiste escucha quieto en sillones muy verticales con fuertes saludo a la Familia medio minuto las declaraciones duran hasta las seis de la tarde como poco dispone de una pausa para comer unas dos horas no tiene mucho tiempo para estudiar sus notas los papeles que le pasa paso su abogado quizá una novela negra está en tensión máxima sobre todo si tiene que declarar hoy mismo los tiempos a cortaran las próximas jornadas el presidente de la Sala quiere garantizar un juicio sin dilaciones en una vista demasiado prolongada implica no injusticia desde la perspectiva del Tribunal de Estrasburgo esto se contradice con el deseo de las defensas de prepararse bien con calma o todos los requisitos europeos para un juicio equitativo detrás de las togas los artículos los informes los vaivenes políticos y las aspiraciones utópicas hay seres humanos que lo pasan mal varios han sido elegidos como diputados sólo por eso porque representan algo más que a sí mismos merecen un trato cuidadoso aunque es equivocarse

Voz 9 09:55 medio medio no olvidar nunca las personas siete diez seis y diez en Canarias

Voz 14 10:04 pero quien quiera es tras y lo natural está de moda

Voz 9 10:06 a simple camiseta básica los varones

Voz 14 10:09 vacíos en la Vascongadas vamos hombre aparca tus excusas solo

Voz 6 10:13 mes ven a las Re3 lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 15 10:24 una Rosso doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos tuvo el cincuenta por ciento en ven a la Super Rebajas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 16 10:34 hoy en aprendemos juntos Michael Sam del filósofo y profesor en Harvard nos habla de la filosofía como herramienta fundamental para participar en el debate político y aportar soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Michael Dell aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana del país

Voz 2 10:58 en la Cadena Ser

Voz 1727 11:06 la Iglesia católica sea rodilla hoy en el confesionario pero la idea no es que los jerarcas simplemente expiden sus pecados y reconozcan la evidencia cabido muchísimos casos de pederastia la idea al menos la idea de las víctimas es que de la cumbre que empieza hoy en el Vaticano salga algo tangible un plan para atajar los abusos en el futuro corresponsal en Roma Joan Solés cómo va a ser la reunión

Voz 0946 11:30 en el curso de los cuatro días de esta convocatoria intervendrán numerosas víctimas se actualizarán Isaiah darán a conocer las estadísticas de los abusos sexuales de una minoría de sacerdotes en las últimas décadas algo está cambiando según Alberto Méndez abogado mexicano defensor de numerosas víctimas el latinajo

Voz 1989 11:49 sería claramente hay esperanza verde tiene que encontrar la lucha no puede concluirá debe continuar se mediante estrategias ante tribunal

Voz 0946 11:55 a una mayoría de religiosos indignados por los escándalos sexuales comprometidos en esta catarsis de la iglesia ya nunca más permitirán el secretismo las complicidades y la impunidad pero que pueden hacer ellos preguntamos al profesor de Ética en Roma y con anterioridad de la Universidad de Columbia Pujol Solé tonos obispados

Voz 17 12:15 abran canales de escucha en práctica que debe llevar a una ayuda psicológica espiritual también material abrir canales de escucha para favorecer que las víctimas puedan denunciar a hablar y la Iglesia pueda dar esta ayuda

Voz 1727 12:31 yo llega al corazón de la Unión Europea la protesta estudiantil contra el cambio climático esa que ha derivado en marchas multitudinarias en Estocolmo y en Bruselas la chica que lo impulsó que se llama Greta va a defender hoy sus razones ante Jean Claude Juncker el presidente de la Comisión corresponsal Griselda Pastor

Voz 6 12:48 a Greta es la joven que inició en Estocolmo el movimiento estudiantil de protesta

Voz 8 12:52 Mining psiquiatra

Voz 0738 12:55 media grietas que Humbert tengo quince años dijo en el XXIV la reunión de la ONU para el cambio climático era diciembre y su mensaje se convirtió ipso facto en hundir lo dirá

Voz 18 13:07 ascendido a ese Sham nuestra civilización se está sacrificando para que unos pocos puedan seguir haciendo ser ricos nuestra biosfera sexta sacrificando para que en países como el mío vivan con lujo

Voz 0738 13:20 hoy invitada por el Comité Económico y Social podrá repetir su mensaje ante el presidente de la Comisión será antes de participar en la manifestación de los estudiantes belgas la de todos los jueves convocada a imitación de la que hace ya veintiséis semanas reúne los viernes a los estudiantes suecos ante su Parlamento

Voz 2 13:56 dudo como quieras pero no porque puedes pagar con todas las plataformas de que

Voz 1940 14:01 la información de oficina bancaria o en Bankia con todos

Voz 19 14:06 hola tiene corbatas impermeables y con corta fríos

Voz 6 14:09 on si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantalla

Voz 20 14:17 así de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entre cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros votaciones siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta dos por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 21 14:31 oye Javi tú tienes alarma si Lass de Securitas Direct pero no viniese con pisos de alquiler claro pero cuando te instalan la alarma ya es tu si te cambias de casa les llama si te la vuelven a poner donde las digas

Voz 22 14:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece Hoy por hoy

Voz 1727 15:00 son ahora las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias siguiendo el modelo catalán el Ayuntamiento de Valencia también ha propuesto que los coches V F Se tengan que contratar con una hora de antelación la idea es ampliar el límite de quince minutos que ha propuesto la Generalitat porque según según el concejal de Movilidad

Voz 9 15:17 el termine de quince minuts no es suficiente perfecto o no es

Voz 1727 15:21 tiempo suficiente para diferenciar los dos sectores dice Giuseppe Baresi que las obedece no pueden funcionar como los taxis sobre economía la empresa Iberdrola ha superado por primera vez la barrera de los tres mil Miguel en este beneficios es todo el dinero que ganó el año pasado y su presidente asegura que esta cifra les anima a seguir avanzando en un modelo de desarrollo sostenible Javier Corbacho

Voz 23 15:44 sí es la primera vez que Iberdrola supera los tres mil millones de euros de beneficio tras impuestos crece un siete coma cinco por ciento en comparación con el año dos mil diecisiete además continúa su compromiso con la energía limpia reduce sus emisiones de CO2 por cada kilovatio hora en palabras de su presidente la lucha contra el cambio climático es una gran oportunidad para España Ignacio Sánchez Galán

Voz 0778 16:06 somos un país que tenemos toda clase de recursos tenemos sol tenemos viento tenemos en bases para de almacenamiento por tanto esto que ofrecen a grandes oportunidades para producir energía más limpia más barata poder incluso exportar estos recursos que tenemos

Voz 23 16:23 las retribuciones a los accionistas también suben casi un ocho por ciento y estos buenos resultados permiten a Iberdrola adelantarse un año en los objetivos marcados para dos mil veintidós Además Iberdrola es la compañía con mayor porcentaje de mujeres en su consejo de administración del Ibex treinta y cinco genera un total de cuatrocientos veinticinco mil puestos de trabajo a nivel global

Voz 24 16:45 con virus tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han dibujó punto es pujaban novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente Teddy gurús que tal fin gurús

Voz 0738 16:56 tú

Voz 6 16:56 al inventado tres juegos el cuántas patas tienen visitas el campeonato de beber agua IBI favorito corrido este usos de polvo

Voz 8 17:03 hay que quedarse en casa no es el plan B ya tu concesionario y empieza a disfrutar de Seat Ibiza por diez mil trescientos euros con cinco años de mantenimiento garantía y asistencia incluidos estar bien clara

Voz 0812 17:16 dicen que se acerca el invierno frío y oscuro como la noche no temas pues hay un lugar donde la esperanza brilla con fuerza con la luz de estrellas infinitas y el calor del sol las Islas Canarias cuenta es no Hamen campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Voz 24 17:35 un tercio de tu vida lo pasas durmiendo el resto tú decides qué hacer el nuevo Opel Combo Life incluya estas siete asientos y más de dos mil litros de maletero para adaptarse a todo lo que decida nuevo Opel Combo Life Hechos no palabras lleva tres o con cuatro años de mantenimiento y garantía a un precio increíble sólo hasta el veintiocho de febrero financiando con Banco Cetelem consulta condiciones en Opel punto es cuando decides no arreglar la lavadora Caja Canarias raca raca te compras una que hace te sientes tan bien si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos pisen Tegui Bush

Voz 23 18:21 alma va a multar a quién no recojan los excrementos y límite de los orines de sus mascotas en la calle Mons Serrat bienvenida buenos días

Voz 9 18:27 buenos días en Barcelona

Voz 0290 18:30 tengo una mascota muy mayor enferma bajo con mi botella en mis bolsas y tiro agua después de subjetivo pero mis vecinos no están de acuerdo también les molesta creo que hay muy poco amante de los animales muy poco respeto

Voz 0027 18:46 gracias Montse José de Madrid es usuario de un perro guía tengo que decir que no

Voz 19 18:51 bien adiestrados igual que nuestros pero a una cosa básica que siempre colectivo que tenemos muy claros por ejemplo la norma ir muchas más por pisamos las Kaká los demás porque la gente no lo recoge simplemente

Voz 1727 19:11 lamentables y José un abrazo y la normativa

Voz 23 19:14 la limita a tres el número de mascotas en viviendas unifamiliares a cinco en las unifamiliares buenos días

Voz 25 19:19 hola buenos días soy Araceli de Zaragoza yo conmigo con dos animales el piso pero me parece un poco fuerte que las autoridades puedan limitar lo que uno quiera tener dentro de su casa si lo tiene en condiciones higiénicas y sanitarias correctas es que no sé creo que ya estamos llegando a unos límites un poco fuertes a la hora de de restringir las libertades individuales esa es mi opinión venga muchas gracias

Voz 1727 19:49 gracias Araceli vamos a recordar que el Ayuntamiento de Palma va a aprobar una normativa que limita a tres el número de animales en un piso a cinco si uno vive en una casa gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:07 Madrid Laura Gutiérrez era Álvarez

Voz 1275 20:10 días con cuatro grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía subiendo porque este jueves los termómetros van a rozar los veinte grados en buena parte de la región salvo en el norte cielos también despejados la Comunidad de Madrid pide la cesión urgente de suelo público al Ayuntamiento de Carmena para construir un colegio concertado en Valdebebas un barrio de la capital donde el Gobierno regional lleva desde dos mil quince intentando construir el único colegio público que hay en la zona el refrendo de Stefano Ángel Garrido resalta el compromiso que adquirió Cifuentes de no levantar ningún concertado en la región Virginia Sarmiento buenos días buenos días los

Voz 0821 20:43 alumnos del Alfredo di Stéfano dan clase en el comedor por falta de espacio su colegio el único público de la zona se licitó en dos mil diecisiete pero siguen obras este curso y aún quedan fases pendientes después de toda una legislatura construyendo este centro la Consejería de Educación se ha dado cuenta ahora de que hacen falta plazas escolares en el barrio ha hecho un estudio de las necesidades de la zona ya concluido que lo que necesitan las familias de Valdebebas es un colegio concertado eso dice la carta remitida al Ayuntamiento de Madrid en la que piden que les ceda de manera urgente una de las parcelas reservadas para uso educativo suelo público a coste cero el PSOE preguntará por esto hoy en el pleno de la Asamblea Isabel andaluz diputada socialista

Voz 26 21:20 considera un gente iniciar los trámites a dicha cesión a esto yo le llamo hacer sin Fabra por lotería sin X porque no sé cómo se atreven cuando tienen un colegio sin terminar en Valdebebas donde están reclamando una parcela para ampliar y para hacer otro centro y ustedes no lo terminan tenemos un problema en Estado

Voz 0821 21:41 la Comunidad exige un terreno de veinte mil metros cuadrados completamente urbanizado con calzadas pavimentado con todos los servicios de agua y alumbrado listos para levantar allí SC

Voz 1275 21:49 lo privado del mundo cuenta esta mañana que el Ayuntamiento de Madrid ha denegado la cesión de este terreno de Valdebebas a la comunidad aunque ayer un portavoz de la Consejería de Educación no quiso especificar a la SER se habían recibido respuesta del equipo de Carmena tampoco nos han querido explicar de qué forma se ha consultado a las familias del barrio para concluir que lo que necesitan es un colegio entonces

Voz 8 22:08 ahora

Voz 1275 22:09 jueves veintiuno de febrero la conocida como manada de Villalba condenada a quince catorce años de prisión titulares

Voz 0821 22:14 el juez de la Audiencia Provincial consideran probado que hubo in

Voz 1275 22:17 inmigración y violaron a la víctima de dieciocho años

Voz 0821 22:20 cerrando la la fuerza en una habitación los tres acusados afrontan su condena por un delito continuado de agresión sexo

Voz 1275 22:25 la Asamblea de Madrid decide hoy si aprueba la nueva Ley para regular los Puntos de Encuentro Familiar impulsada por el PSOE para reducir las larguísimas listas de espera que sufren las familias hasta ahora la mayoría se ven obligados a ir a centros concertados la Fiscalía

Voz 0821 22:36 de dos años de cárcel para Francisco Granados por el soplo que le dio la Guardia Civil sobre la operación Púnica y que presuntamente utilizó para ocultar dinero y destruir pruebas la vista se celebraba ayer la defensa pide la nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional

Voz 1275 22:47 el Atlético de Madrid irá con un buen resultado a Turín tras ganar dos cero a la Juventus en el Wanda Metropolitano el bar anuló un gol de Morata aparentemente legal

Voz 9 22:54 el y la grada insultó a Cristiano Ronaldo que reaccionó alardeando de sus cinco chamizos

Voz 1275 23:08 su XXIII vamos de nuevo a las carreteras cómo se circula a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 27 23:13 buenos días a esta hora tenemos que destacar intensidad en la M40 en Villaverde hay un accidente en el carril central en sentido A cuatro muy complicadas a zonas

Voz 6 23:21 desde la M40 además hasta ahora todos los tramos habitual

Voz 27 23:23 les de esa ronda de circunvalación en los accesos situación también complicada hasta ahora

Voz 1275 23:28 vamos a ampliar la previsión del tiempo para las próximas horas meteorólogo Jordi Carbó buenos días buenos

Voz 1989 23:33 días una mañana más empieza con frío estamos bajando ya en prácticamente toda la comunidad de los cinco grados frío que será poco persistente tiempo solía ató a lo largo de todo el jueves con temperaturas máximas de media un par de grados más altas que ayer ya serán habituales valores alrededor de los dieciocho grados los próximos días las máximas serán más altas hasta el domingo de noche y al empezar las mañanas seguirá haciendo frío

Voz 1275 23:57 en el metro ahora mismo hay problemas para circular en la línea uno entre Tirso de Molina nuevo Numancia en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones

Voz 9 24:06 riadas gastos

Voz 18 24:07 becarios cláusulas suelo IRPH multi vista plusvalía cada vez está más claro si no reclaman es cuando ganan ya hemos recuperado mil millones de euros para nuestros clientes llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita estudiamos tu caso de forma gratuita a Riad asociados hagámoslo fácil

Voz 19 24:26 bueno y ahora damos paso a la luz

Voz 6 24:28 OO la luz o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verdad usas toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo la malla al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 28 24:52 señor atacan es dicen improperios cada vez que recibe las facturas de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede decir un doce y medio por ciento menos de improperios

Voz 2 25:06 muy fácil muy rápido contratan todos la luz en Factor Energía punto com no haremos más anuncios por fin hay otra luz Factor Energía

Voz 24 25:17 con el bogavante yo no disfruto ultra disfruto porque los productos atracó

Voz 18 25:20 hablamos de las sirenas mantienen Oltra frescos otra sanos y sabrosos y con Ultra Ahorro espectacular bogavante en oferta seis noventa y nueve y filete de merluza Paco mirar al precio imbatible de cinco cuarenta y nueve aprovechan el ahorro de las sirenas

Voz 8 25:32 señor que a pymes asienta para el despegue va en ventanita durante el cuello pasillos para que estire las piernas

Voz 6 25:38 qué bien sienta cuando te dan el doble en el servicio posventa Citroën este mes te damos un dos por uno en neumáticos Goodyear y continental

Voz 29 25:45 para que tú y tu vehículo Éste es el doble de seguros

Voz 19 25:50 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 30 25:55 esto es un anuncio para las rebajas en muebles y decoración de camino a casa dos puntos llegan nuestras últimas rebajas punto las de punto rojo punto Disfruta de rebajas entre veinte y ochenta por ciento en cientos de productos hasta el cuatro de marzo punto camino a casa rebajas del punto rojo y punto

Voz 31 26:15 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día como Hideo trabajas tú quieres Pena acompañados veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina Curie veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor u y de Leo

Voz 1727 26:35 pero quien quiere sino naturales

Voz 14 26:37 la de moda las cosas simples la camiseta básica alojaron vacíos en la Vascongadas vamos hombre aparca tus expulsar solo

Voz 6 26:45 de mes a las Re3 lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 2 26:56 con el ocho m la

Voz 1275 26:58 la de la esquina los sindicatos preparan ya las movilizaciones de este año hoy mismo UGT y Comisiones Obreras van a dar una rueda de prensa para anunciar movilizaciones sindicales y una huelga general a favor de los derechos de la mujer se sumarán a la manifestación y huelga de veinticuatro horas que ya ha convocado para este ocho de marzo la Comisión ocho m Madrid bajo el lema mil motivos entre esos motivos la brecha salarial que sigue prácticamente igual según UGT una mujer gana al año siete mil euros menos que un hombre por el mismo trabajo también salen peor paradas en las pensiones en la prestación por desempleo Ana Sánchez de la Cobas portavoz de este sindicato

Voz 32 27:31 las mujeres mayoritariamente tenemos los peores contratos la discriminación en él la propia empresa en el sentido de que cuando se elabora los criterios para la selección del personal para seleccionar a la gente que va promociona las empresas en este país siguen primando y favoreciendo a los hombres por encima de la situación de las mujeres

Voz 1275 27:50 Izquierda Unida concretará la semana que viene su querella contra Begoña Villacís la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital por presuntas incompatibilidades al decidir en el pleno y en las comisiones sobre la policía municipal cuando la empresa que tenía con su marido representaba legalmente algunos de estos agentes Mauricio Valiente

Voz 33 28:06 puede haber cometido un error como lo comete cualquiera pero no desconocía esta circunstancia es que intervino de una forma beligerante en asuntos que tenían que ver con clientes suyos no entonces cuando tuvo exigieron a los demás también te tienes que exigir a Timo o eso es actuar de una forma totalmente hipócrita

Voz 1275 28:24 la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para potenciar la dieta mediterránea y la actividad física entre los adolescentes en la región casi el ocho y el dieciocho por ciento de los jóvenes de quince a dieciséis años tienen sobrepeso obesidad y menos del veinte por ciento consume las cinco oraciones diarias de fruta verdura recomendadas la campaña tiene como lema crecer a lo alto Teresa Rubio

Voz 1727 28:44 aunque los adolescentes de la Comunidad están un poco por debajo de la media nacional en sobrepeso y obesidad en la tendencia es que las cifras siga creciendo por eso la Consejería va a intentar a través de esta campaña hay con diferentes retos semanales a través de Instagram que los jóvenes se sumen a la dieta mediterránea Enrique Ruiz Escudero consejero de San

Voz 34 29:01 la violencia decir que discrecionalmente el exceso de peso la edad infantil y juvenil son la principal puerta de entrada para la obesidad y los problemas asociados a ella en la bien

Voz 1727 29:14 qué has comido hoy come sano y variado

Voz 18 29:17 el crecerá hasta lo alto únete al gesta que saludable de cada semana sube tu foto Instagram podrás ganar premio como entradas

Voz 1727 29:25 esa eventos culturales de ocio o deportivos los nuevos retos se publican

Voz 1275 29:28 en los jueves y una cosa más los trabajadores Metro se van a manifestar esta tarde en la plaza de Jacinto Benavente irán en marcha hasta Sol hasta la Real Casa de Correos para denunciar la falta de plantilla en el suburbano protestar por la gestión del amianto en los trenes y las estaciones y exigir más seguridad en el metro cuatro grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue hoy por hoy en la SER

Voz 9 30:01 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy comienza el jueves veintiuno de marzo Joy la Iglesia católica

Voz 1727 30:14 K se mira mira hacia su estructura hermética esa que ha permitido germinar durante décadas abusos y encubrimiento en hora y media comienza la cumbre sobre la pederastia que no es un artefacto histórico es un trauma patente ahora y a nivel global en esta noticia se cruza esta mañana con otra que también llega desde el Vaticano y que también afecta a España el secretario de Estado le dice por escrito al Gobierno español que no se va a oponer a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y aquí en Hoy por hoy vamos recuperando gripe

Voz 9 30:49 Xosé Manuel Jabois Aimar Bretos bienvenidos los dos remontando excusas mala hierba nunca Buendía ya con buena cara no no está aquí ahora pero a Button lo digo para su club de fans ha vuelto también iraní bien hallado que sigue aquí a mi lado

Voz 1727 31:06 bueno pues el Vaticano empieza esa cumbre y lo hace Dani con los sacerdotes divididos sobre los casos de pederastia por un lado Icon la homosexualidad colándose en el debate por el otro

Voz 23 31:17 sí es la advertencia en muchos medios la lanzaba el New York Times hace una semana hoy en The Gardian podemos leer esta carta abierta de dos cardenales un estadounidense otro alemán de los ciento noventa que acuden a la cumbre en la que alegan que los abusos sexuales en la Iglesia se deben y se circunscriben a sacerdotes homosexuales que la homosexualidad es una plaga entre el clero que habría que atajar una plaga protegida por un clima de complicidad y por una conspiración de silencio y otros medios se hacen eco de un libro que sale hoy a la venta en varios países también en España Sodoma de Frédéric Martel en el que reconoce sí que hasta un ochenta por ciento de los curas que hay en el Vaticano son homosexuales pero en el que su

Voz 1389 31:52 raya e insiste no hay ningún vínculo entre otros

Voz 23 31:54 sexualidad y abusos sexuales a medida que arranca la cumbre en el Vaticano el debate sobre la homosexualidad divide la curias el titular del Washington Post y antes de esta cumbre el New York Times ha entrevistado a obispo

Voz 9 32:04 sí sacerdotes de cuatro continentes algunos

Voz 23 32:07 dicen Leo ya tenemos leyes de tolerancia cero ya se ha pronunciado con contundencia el Papa si pretende ahora imponer nuevas normas podría erosionar su autoridad papal porque vamos a ignorar las otros que ejercen en África o en India dicen leo en nuestra parte del mundo no existe este problema es algo exagerado por los medios de comunicación que persiguen una agenda anti eclesiástica y hay un tercer grupo de sotanas procedentes de Arabia Saudí Yemen que admiten que no van a denunciar ningún caso aun sabiendo que el cura es culpable porque podría suponer sentenciar la muerte en esos países

Voz 9 32:36 bueno hay aquí en España antes de entrar en

Voz 1727 32:38 análisis y debates hay una noticia que cuenta en portada el país es una noticia importante España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus

Voz 0027 32:46 esta si la patera que rescatados Salvamento Marítimo está más cerca de un puerto marroquí que de un español sus ocupantes desembarcarán de nuevo en el norte de África Se trata de una estrategia inédita para frenar los flujos de inmigración irregular es una medida que el país advierte puede ser controvertida porque entre los candidatos a ser devueltos a Marruecos habrá perfiles vulnerables como solicitantes de asilo que se hace con ellos

Voz 1727 33:07 no se entiende que la acusación del pues este dando una imagen tan endeble la Fiscalía se enreda titula esta mañana su crónica sobre la última jornada del plus es el periodista de El País Pablo Ordaz crónica que empieza

Voz 0027 33:22 dice Josep Rull que lleva un año durmiendo en la misma celda que de Turull lo que ellas más tiempo que Pedro Sánchez en el coche nuevo de La Moncloa Rulli Turull parecen haber desarrollado esa tesis que el presidente del Gobierno tirando de refranero atribuye en su libro de memorias a los que duermen juntos dudas preguntas y titubeos de la Fiscalía dice Ordaz vienen a convertirse en un regalo para Josep Rull el ex conseller de Puigdemont ve la puerta abierta para primero intentar poner en ridículo a los representantes del Estado y a continuación dar rienda suelta a sus alegatos político hombres pequeños excusas increíbles cuarta tango inicia su crónica en ABC así decía Cornelio tácito que para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y al precipicio los líderes independentistas que se sientan en el banquillo

Voz 35 34:09 no han pasado del peso de la púrpura a la cárcel toda una lección de la fragilidad de la condición humana

Voz 9 34:17 ahora volvemos a Barcelona porque acaban de cortar la Diagonal

Voz 1727 34:21 la Gran Vía también Emma Miguel bon día

Voz 1951 34:24 bon día pues se mira el corte de la Diagonal ha empezado a las siete y cuarto y los Mossos en quince minutos lo han resuelto han ido quitando a los treinta jóvenes más o menos que durante quince minutos han cortado los carriles de salida de la Diagonal lo hacían a gritos de huelga general también tirando Potes

Voz 6 34:43 en el corte como lleva ha durado quince minutos porque los Mossos

Voz 1951 34:45 Nos han ido quitando los uno a uno ya no queda a ni uno de estos manifestantes justo ahora está volviendo a restablecer Se el tráfico en la Diagonal lo que sí sabemos es que este no es el único corte que hay en Barcelona hay otros en Gran Vía a la altura de La Campana y también en glorias así como en la avenida Parallel cortes que los Mossos también han ido deshaciendo a también nos consta que en el Barrio de Gracia en la plaza de Lesseps hay unos doscientos manifestantes que aunque no tenemos ojos allí decimos que también estarán protagonizando algún corte de tráfico

Voz 1727 35:19 gracias Gemma hay huelga general en Cataluña convocada por un sin sindicato independentista

Voz 8 35:28 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te comen Annie gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra las NG punto es

Voz 14 35:49 el buscador de ahorro llevarte las zapatillas de la tele IS favorito usado y el correo para la ducha no es ahorrar ahorrar es venir al especial

Voz 19 35:57 gama alta

Voz 14 35:58 dos llevarte tu smartphone con hasta trescientos euros de descuento como el Huawei te veinte pro por sólo quinientos noventa y nueve euros sólo de veintiuno el veintiocho de febrero buscadores de la ahorro venida Fon Krauss

Voz 2 36:11 hoy por hoy

Voz 1727 36:12 muy interesante lo que la prensa de derechas dice esta mañana sobre Inés Arrimadas Aimar tanto ABC como la razón dicen que su carrera política autonómica ha terminado

Voz 0027 36:21 bueno seis Se viene para Madrid eso apuntan estos dos periódicos dicen que iría de número uno por la lista por Barcelona área un tándem con Rivera un tándem electoralmente muy bueno Inés es una pieza clave en la política nacional no tiene sentido que Arrimadas se queda en el banquillo da votos para España esto es lo que le en fuentes de Ciudadanos a ABC

Voz 1727 36:37 éxito de Ciudadanos advertencia este partido

Voz 36 36:39 con el Financial Times la que lanza Antonio Barré

Voz 23 36:42 eso eso director de investigación de riesgos políticos detenemos sobre el cordón sanitario al PSOE podría evitar la fuga a Pepe y a Vox de votos pero esta decisión dificultaría más la formación de gobierno no es descartable una repetición electoral

Voz 9 36:54 varios medios recogen a esta hora Aimar el vídeo de la bronca política que recibió Errejón por parte de un grupo de jóvenes

Voz 0027 37:00 visitaba una asociación vecinal en un barrio de Madrid

Voz 1940 37:03 esto que vemos aquí en el Congreso ha dejado trabajadores tirados en la calle sea más a parte de poner un carril te cuento

Voz 0821 37:09 bromas aparte bueno es bueno hablar poco a poco

Voz 37 37:11 en fin de semana caldeando diciendo que Benissa

Voz 3 37:14 es una imagen de que estás haciendo algo y la juventud obrera sigue igual no se si dos encarnan Cacho la juventud pero me sumidos en las drogas tenemos una juventud totalmente nada tiene que proponer que proponen

Voz 0027 37:24 comparece Errejón no recibe respuesta en tono

Voz 37 37:27 no

Voz 3 37:28 así que parece que nuestra bien mucho no te parece que lo tuyo sin

Voz 1940 37:31 más bien parece que cuando parece que la realidad lo que hay centro no es que los obreros votan por algo

Voz 9 37:38 de hecho los obreros votan Oxford algo bueno concluyen eso los jóvenes cosa que de momento no es lo que dicen los votos en Andalucía los obreros no votaron a Vox en Andalucía y las encuestas dicen que no tienen intención de votar a Vox en las generales veremos veremos a ver qué es lo que pasa finalmente Jabois estás bien no hoy Bétera es una una entrevista en ABC de un escritor francés que asegura que como en mil setecientos ochenta y nueve todos nuestros problemas nacen del paro de la deuda Boyle Arza ha publicado un libro

Voz 1389 38:17 que se titula precisamente mil setecientos ochenta y nueve pero yo supe de él porque con el anterior y que se titulaba el orden del día ganó el premio Goncourt o no el premio más prestigioso de Francia quién ese libro anterior ese relatan varios episodios con los que con los que empieza el nazismo en Alemania por ejemplo la reunión de Hermann Goering con veinticuatro empresarios alemanes para pedirles financiación en las elecciones a cambio de una serie de medidas que incluyan pues por ejemplo la represión sindical una mano de de obra barata esto ocurría en los años treinta afortunadamente el del nazismo ya el nazismo ya es historia pero las empresas euro que no suenan Siemens Opel Bayern

Voz 0027 38:56 Allianz ahora publica mil setecientos ochenta

Voz 1389 38:59 hay nueve este libro donde pone el objetivo además en el pueblo llano y el vamos a la Revolución Francesa

Voz 9 39:05 seguimos viajando en el tiempo

Voz 1389 39:06 en la entrevista en ABC que hay que plantearse las cosas a partir de la multitud sin nombre periodistas que Sergi Doria entre el ataque en que con esta narración Se rompe la historia sagrada de una revolución de matriz burguesa todos los protagonistas del libro existieron y todos tenían unas unos simples humildes y fueron los verdaderos protagonistas de

Voz 9 39:24 mil setecientos ochenta y también querías hablar Jabois de una serie de superhéroe

Voz 36 39:29 es que acaba de estrenar Netflix de Umbrella Academy que está basada en el sensacional cómic que lleva ese nombre no la he visto

Voz 35 39:39 con juega o juego con ventaja sabes que estado

Voz 1389 39:41 días encaramado esto sirve la gripe por lo tanto pedía entretenimiento a gritos fíjate como parte esta serie una serie de mujeres se quedan embarazadas un día de mil novecientos ochenta y nueve Ipar en al acabar el día dentro de su multimillonario excéntrico intenta adoptar a todos esos

Voz 9 40:00 bebé consiga siete de ellos que tiene superpoderes y forman parte de lo que debe ser

Voz 1389 40:05 llamar la cumbre en la Academy es una serie que me están volando la cabeza que está basada en unos cómics de mucho éxito en Estados Unidos y que ahora mismo ya se empiezan a ser un fenómeno eh

Voz 9 40:15 global que espero no tener que pillar la gripe para poder verdad

Voz 38 40:25 esto esto remate final en Intersport el veintitrés de febrero quítate la segunda unidad hasta un euro estos días el interés por por la compra de dos artículos Petit bastante menor importe por solo un euro sólo hasta el sábado veintitrés de febrero valido en Pekín

Voz 20 40:39 tú lo dobla en consulta condiciones entiendas con Intersport punto es

Voz 1940 40:45 sonidos de tu coche nuevo

Voz 8 40:48 serán los furgones

Voz 1940 40:48 que tu nueva cocina

Voz 24 40:50 será que si Cetelem tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informe

Voz 2 41:04 Nuestra ilusión de Kerry es serles útil por eso la UCI le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 9 41:21 buenos días sí tiene la espinita clavada de no saber tanto de arte como le gustaría no está todo perdido el Museo del Prado ha lanzado un curso online gratuito sobre el Bosco ese segundo después del éxito de la anterior dedicado a Velázquez y al que se apuntaron cuarenta mil personas el curso empieza el once de marzo está compuesto por treinta y cinco vídeos si quiere apuntarse sepa que sólo necesita veinte horas de su tiempo para terminarlo puede inscribirse en la web miríada punto net

Voz 2 41:49 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 19 41:56 después de hablarle durante dos años aún flequillo andante que le tapaba la cara de verle pasar de los pantalones caídos a los rotos de los rotos a los pitillo con Egipto al aire todo el invierno te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la une Jay ya te suelta vaya pintas patadas Ninja Ping

Voz 8 42:14 si te has preguntado si ser padre compensa compensa ya puedes comprar el cupón del extra tía del padre de la ONU el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa mucho

Voz 2 42:30 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 42:36 las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 8 42:40 Volkswagen Yell deporte que hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 9 42:49 el Atlético de Madrid ganó anoche con claridad a la Juventus de Cristiano Ronaldo Sampe en un partido repleto de gestores

Voz 1161 42:55 fueron más que la respuesta que la competición ya está en sus momentos más tensos con la llegada de las eliminatorias directas y el Athletic superó con nota la visita de uno de los grandes favoritos al título que se disputará en junio también en el Metropolitano anoche dos cero y Cristiano Ronaldo recordándole a todos que tiene muchos más Champions en su palmarés que los rojiblancos

Voz 9 43:14 cinco El el Athletic cero recordatorio a los insultos que

Voz 1161 43:16 el llegaban eso sí desde la grada y en la plantilla atlética preocupan poco las palabras del portugués Koke y Juan

Voz 1940 43:28 habrá que darle la enhorabuena porque las ha ganado no entonces bueno entonces una realidad él tiene tiempo Champions nosotros no tenemos ninguna nos sentimos mal por ello todo lo contrario se lo piense así es que es la realidad

Voz 1161 43:38 también gesto de Simeone llevándose la mano sus partes que explicaba el argentino

Voz 1989 43:42 cuanto al gesto y la verdad que los

Voz 6 43:44 sí porque poner a costa de poner algo que de pueden mes y medio mes que no jugaba había que tener huevos y lo puse Vilariño y muy

Voz 1161 43:50 sobreactuado el de que el INE en la dudosa falta de Morata en el gol anulado por el bar también Simeón

Voz 39 43:55 es un futbolista de un metro ochenta y siete y otros tanto kilo no se cae por un apoyo en la mano pero bueno un diez mil actuaciones la caída fue genial

Voz 1161 44:04 el otro Schalke dos mates Manchester City tres los partidos de vuelta en Manchester y Turín el próximo doce de marzo y hoy partidos de vuelta en la Europa League a las siete menos cinco en Mestalla Valencia Celtic ganó el Valencia en Escocia cero dos en la ida bajas de Rodrigo pichichi paulista por lesión más los sancionados Roncaglia a Marcelino tiene claro que quedan noventa minutos yo no creo que esté la eliminatoria decidida creo que era tenemos fe

Voz 6 44:24 favorable producto de un buen trabajo pero

Voz 1161 44:26 tenemos que tener el máximo respeto por el rival

Voz 1275 44:29 arbitrará el colegiado alemán hay Pekín a la misma hora

Voz 1161 44:32 pido en el estadio de la cerámica novedad de Xabi Isidro buenos días

Voz 40 44:35 qué tal buenos días el Villarreal reciban Sporting de Lisboa con el objetivo de ratificar su recuperación futbolística con el pase a los octavos de final para ello los de Calleja sin Bruno Ibon era por lesión este último estará un mes fuera es sin Jaume Costa y Cáceres por sanción van a intentar hacer valer el cero uno de lánguida habrá rotaciones en el equipo titular entre cinco y siete cambios al partido a las siete menos cinco la cerámica con arbitraje del checo Pavel

Voz 1161 44:57 se completa la jornada el partido del Villamarín novedades Santi Ortega buenos días

Voz 1870 45:00 los espías busca el Betis su pase a los octavos de final de la UEFA Europa League enfrentándose al Rennes el tres a trece la ida le da ventaja al equipo de Quique Setién que no obstante no hará demasiadas rotaciones para recibir a los franceses que viene también al ataque y necesitan ganar para conseguir el mismo objetivo que buscar el Betis a partir de las nueve de la noche con la presencia de Bartra definitivamente el equipo estuvo ayer en la rueda de prensa Betis Rennes

Voz 1161 45:22 cajas de Junior Tello y Francis por lesión arbitral colegiado húngaro y clasificado el Sevilla Se impone ayer en el Pizjuán dos cero al al hacho goles de Sarabia además en baloncesto vuelve la Euroliga jornada veintitrés a las seis de la tarde CSKA de Moscú Gran Canaria a las nueve Barça Baskonia Larguero pasaba el director ejecutivo de la Euroliga Jordi Bertomeu entre la posibilidad de que el Real Madrid abandonase la ACB para jugar solo Euroliga ahora mismo las reglas de la petición no lo contemplan pero no sería escollo

Voz 7 45:45 tímidos los clubs los propietarios de decían que es bueno para la compañía es decir lo que es bueno para la foto la compañía el siguiente paso sería actuar en consecuencia si esto comporta modificar la regla pues se modificaría seguramente y sino pues se han ido a como está

Voz 1389 46:01 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale yo quiero un mandato vale

Voz 18 46:06 pues para ni un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 1389 46:09 vale cortado pero descafeinado se marchando cuatro cortados

Voz 41 46:15 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen micros y Ross King Wang igual Space Itu cree en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 29 46:27 en qué se parecen una pareja bueno hay un surtidor en nada en Citroën sabremos si en años de experiencia nos permiten entender las necesidades de tu negocio de la A la Z descubre los business de Citroën sólo está el nueve de marzo la cama Citroën probó con condiciones excepcionales

Voz 19 46:44 naciendo con pese al Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 42 46:51 sí

Voz 36 46:53 Insurance subirnos al tren de la noticia Renfe

Voz 1275 46:56 Renfe ofrece Bono sabe que se adaptan a las no

Voz 36 46:58 necesidades del viajero si realizas frecuentemente el mismo trayecto puedes beneficiarse de un descuento del treinta y cinco por ciento con el Bono AVE válido para diez viajes para todos los servicios AVE y larga distancia el bono colaborativo lo podéis compartir entre cuatro viajeros quienes disfrutarán de un descuento de hasta el treinta por ciento información y venta en Renfe punto com

Voz 11 47:19 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 2 47:23 has visto la Cadena SER con Pepa Bueno Diario de Hoy por hoy