Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días pregunta para empezar el jueves a qué ha venido Vox a la política una buena pista la tuvimos ayer en el Senado se estrenaba el primer senador ultra en la Cámara senador en representación de Andalucía ha votado en el Parlamento regional por Vox Ciudadanos y el PP los socios del cambio ese senador impidió que el Senado española aprobará una declaración que rechaza la violencia en el deporte por motivos machistas homófobos o racistas estaban de acuerdo todos los partidos desde el PP hasta Bildu todo el arco parlamentario y un solo senador de Vox la tumbó no sabemos con qué parte de rechazar la violencia en el deporte por la diversidad sexual no está de acuerdo pero a quien hay que preguntar en realidad es a sus socios en Andalucía y aspirantes a convertirse en socios para gobernar toda España el veintiocho de abril hay que preguntar al PP y a Ciudadanos

Voz 2 01:04 Pepa Bueno

Voz 3 01:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 01:22 es jueves veintiuno de febrero hoy sobre ideología represora de la identidad de cada cual sobre sexualidad reprimida sobre el poder para ocultar los abusos hoy comienza en el Vaticano la cumbre contra la pederastia convocado el Papa Francisco hablará claro de la error histórico lo de no poner los casos de abusos en manos de la Justicia en manos de las autoridades civiles pues eso respetar a las autoridades civiles españolas es lo que le pide ahora el Vaticano al prior del Valle de los Caídos ahí

Voz 0027 01:53 en una carta del Vaticano al Gobierno la Santa Sede deja por escrito no sólo que no se opondrá a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos sino que dice explícitamente anterior que tiene que acatar lo que decidan las autoridades civiles españolas España pacte con Marruecos de volver a suelo marroquí algún

Voz 1727 02:09 las pateras que rescata Salvamento Marítimo lo publica hoy

Voz 0027 02:13 hasta ahora todos los inmigrantes que España rescata base traían a España aunque el puerto más cercano fuera uno marroquí pero ahora sí Salvamento Marítimo los rescata en aguas que comparten los dos países España podrá devolverlos directamente a Marruecos

Voz 1727 02:25 CDR han cortado esta mañana una decena de carreteras catalanas

Voz 4 02:28 la huelga independentista convocada contra el proceso pero a la que no se han sumado los principales sindicatos quince

Voz 1727 02:37 años de cárcel para tres jóvenes de Collado Villalba en la Comunidad de Madrid que violaron a una chica bajo lo que los jueces llaman en la sentencia intimidación ambiental

Voz 0027 02:46 porque la víctima estaba sola desamparada frente a tres hombres que la amenazaban con no dejarla salir de la habitación dice la sentencia que ella se vio acorralada y optó por hacer todo lo que ellos que pidieron por el temor a que pudiera pasarle algo

Voz 1727 02:57 una sentencia que describe exactamente la intimidación de una víctima de violación grupal lo que no vieron los jueces de Pamplona Telefónica acaba de anunciar que aumentó su beneficio neto un seis con cuatro por ciento en el dos mil dieciocho José María Álvarez Pallete es el presidente de Telefónica

Voz 5 03:11 crecemos de manera orgánica en ingresos de hace seis años crecemos en generación de caja crece también el beneficio neto por tercer año consecutivo Telefónica está avanzando en su transformación de una compañía histórica de servicios de voz

Voz 1727 03:24 a una compañía tecnológica y hoy el presidente de la Comisión Europea Juncker recibe a la joven que impulsó el 15M verde

Voz 0027 03:32 las manifestaciones juveniles que semana tras semana llenan Estocolmo y Bruselas pidiendo a los políticos que metan en su agenda el cambio climático

Voz 1275 03:39 no hay seis Sham nuestra civilización está siendo sacrificada poner un número muy pequeño de personas que siguen haciendo enormes cantidades de dinero en la biosfera está haciendo sacrificada para que los ricos países como el mío puedan vivir lujo extravagante

Voz 1727 03:59 el Sevilla ya está en octavos de la Europa League y hoy les toca Valencia Villarreal y Betis completando la Semana Europea Assam

Voz 1161 04:06 anoche Sevilla dos Lazio cero el resto hoy a las siete menos cinco Valencia Celtic cero dos en la ida para Valencia ahora mismo ahora Villarreal Sporting de Portugal cero uno en la ida para el Villarreal en las nubes Rennes empate a tres en la ida y ayer en la Champions Atlético dos Juventus cero Schalke dos Manchester City tres

Voz 4 04:22 sí ya tenemos aquí la tradicional primavera del mes de febrero Jordi Casas

Voz 0978 04:26 buenos días y así es buenos días de hecho febrero siempre se caracteriza por ser un Meco Un mes loco que los cambios de tiempo se suceden con mucha facilidad pero este año o justamente no está siendo así tenemos mucha monotonía sí el febrero se notan en este sentido de temperaturas que varía mucho en pocas horas hace frío mucho frío incluso ahora mismo en gran parte de la Península aisladas entre Guadalajara y Zaragoza de hasta cinco seis grados bajo cero se extienden las temperaturas negativas por la mayor parte del interior peninsular es decir ahora mejor ropa de abrigo ropa de invierno pero durante la tarde ya tendremos hoy máximas un par de grados más altas que ayer cerca de los Veinticinco en Canarias en la península de catorce dieciocho grados pero será mañana sábado cuando las máximas superarán los veinte grados

Voz 1727 05:10 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias

Voz 3 06:05 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:12 esta por ver todavía al alcance de las medidas que tome la cumbre anti pederastia convocada por el Papa pero de momento la atención que le dedicamos los medios está sirviendo para que muchas víctimas se atrevan a dar el paso de decir en voz alta lo que les ha torturado silenció durante años ayer sin ir más lejos nada más terminar el espacio que le dedicamos en Hoy por hoy a este asunto un oyente nos llamó para contar que él también el también fue víctima se llama Fernando

Voz 8 06:38 se llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en aquel tiempo pues no se metía la mano y nos tocaba la genitales así era no solamente fue ahí sino también cuando los cómo era el encargado de los grupo entre el grupo de pescados pues los sábados y hacían excursiones y en la época de buen tiempo pues no los llevaban a al río y ahí nos enseñaba a nadar y también en esas circunstancias también un pues abusaba Fernando T

Voz 1727 07:11 entonces seis y siete años fue a finales de los años sesenta en Alcañiz en la provincia de Teruel nada más escuchan su testimonio acudimos a los periodistas de la SER en esta zona para saber si supimos Laura Castell Radio la comarca la emisora de la SER en Alcañiz buenos días buenos días Pepa subimos que el cura autor de esos abusos ya murió hoy que cuando la Iglesia supo de su actividad depredadora se limitó a cambiar lo de provincia lo mandó a Huesca

Voz 9 07:39 los abusos sexuales en el colegio de los Escolapios de Alcañiz se sucedieron desde Viena entrados los sesenta al año ochenta y tres el padre Enrique era un cura muy querido de hecho llegó a recibir la máxima distinción de la Diputación de T

Voz 0259 07:52 pero él no solo impartía clases sino

Voz 9 07:55 también fue el fundador de los scouts esto le permitía tener relación con los niños fuera de las aulas realizaba tocamientos en clase pero también aprovechaba las clases de natación proyecciones de cine o excursiones Fernando es uno de estos niños

Voz 8 08:11 cuando eres niño no no lo entiendes no lo que ha pasado el porqué veo luego ya te da vergüenza au siente sudor también te da miedo a que te señalen una cosa que va dejando atrás los vas olvidando pero bueno ahí están tiene sus consecuencias en tu personalidad

Voz 0259 08:27 ahí está y vuelve a emerger cuando

Voz 1727 08:30 temas se pone sobre la mesa gracias compañeros en Alcañiz Adela Molina buenos días

Voz 0011 08:35 hola qué tal buenos días cómo llega a España la cumbre del Vaticano bueno la Iglesia española preparado esa cumbre de forma muy reservada y sin especial intensidad el presidente de la Conferencia Episcopal encargó en octubre la actualización de los protocolos de referencia contra los abusos para las diócesis esas guías que son del año dos mil diez Se habían quedado anticuadas hasta para el Vaticano que ya en dos mil once hace ocho años pidió es incorporar a la obligación de denunciar a las autoridades civiles los casos de abusos aquí hasta ahora no existía esa obligación a parte de eso Ricardo Blázquez llega la cumbre de hoy sin haber tenido un encuentro preparatorio con las víctimas como recomendó el papa como si se ha hecho en otros países de hecho en la web oficial del encuentro se han colgado varios vídeos de presidentes de las Conferencias Episcopales narrando esos encuentros Éste es el de Inglaterra y Gales el cardenal Nichols

Voz 10 09:21 a mí me pues fue superado El Carmen

Voz 0011 09:25 al cuenta que en las últimas semanas se ha reunido con cinco supervivientes de los abusos con los que no se había visto antes la Conferencia Episcopal Española nos dice que en España ha habido reuniones con víctimas antes de que lo pidiera el Papa pero que no informa de ellas Pepa porque son privadas Adela gracias a vosotros adiós

Voz 2 09:44 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXII hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1727 10:19 pues hablamos ya del juicio al ex pero primero nos vamos a Barcelona Joan Bofill para que nos cuentes cómo va a esta hora la huelga independentista

Voz 0931 10:27 pues cortes de carreteras de vías de tren bloqueo de algunas estaciones de autobuses diez vías cortadas ahora mismo la más importante la AP siete en Barcelona leyendas del Vallès también en Girona en Vilobí Doña en la ciudad de Barcelona

Voz 4 10:40 los Mossos han podido desalojar los manifestantes en la Diagonal hay cortes en la ronda de la Gran Vía

Voz 1275 10:44 Meridiana yo en transporte público sean invadido algunas vías en San Cugat o en sitios además hay bloqueos en polígonos de Lleida rivales no convoca los

Voz 1727 10:52 sindicatos mayoritarios sobre el juicio Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 10:56 qué tal Pepa buenos días hoy se espera que pueda interroga

Voz 1727 10:58 dar la sala los últimos cuatro procesados pero hay algo que ha llamado la atención a lo largo de toda la semana de los ocho procesados que ya han declarado nadie sabía nada en el guber de la logística del uno de octubre aseguran que no tenía ni idea de dónde salieron las urnas las papeletas las aulas abiertas

Voz 0055 11:13 la cifra totalmente malversado supuestamente todavía no sido calculada pero desde luego las urnas las papeletas las aulas y el censo en definitiva la logística del referéndum suman más de un millón de euros está claro que nadie ningún acusado quiere hacerse cargo Mi responsabilizarse muy ilustrativa repasa esta frase de ayer de los consellers Josep Rull cuando le preguntan por las papeletas el llegó a decir en los días previos que existían

Voz 7 11:35 las vio por primera vez el uno de octubre sin embargo unos días antes Olivia Veintisiete usted dijo que las salía

Voz 0259 11:41 estaba convencido que que las habría

Voz 0055 11:44 y ayer dijo que no los había visto hasta el mismo uno de octubre en este juicio no se les reclama dinero que pongan de su bolsillo el dinero supuestamente malversado así que este debate lo volveremos a ver dentro de un tiempo pero en el Tribunal de Cuentas

Voz 1727 12:01 el Gobierno se dispone a apurar hasta el último minuto en La Moncloa para seguir ejerciendo pretende hacerlo con decretos ley de alto contenido social y económico y por lo tanto también de alto voltaje electoral Inma Carretero cuéntanos buenos días

Voz 0806 12:15 buenos días Pepa hasta el veintinueve de abril el Gobierno no está en funciones así que quiere sacar adelante el

Voz 0247 12:20 sitio para los parados de más de cincuenta y dos años y de las

Voz 0806 12:23 la duración la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales y también un decreto en materia de igualdad salarial según confirman a la Cadena Ser fuentes de la Vicepresidencia trabajo está estudiando qué consenso hay para derogar contenidos de la reforma laboral y Fomento no descarta presentar hoy

Voz 1275 12:41 el decreto de vivienda a pesar de que el Congreso tumbó el año

Voz 0806 12:43 por el Gobierno ultima además medidas de contingencia por si hay un Brexit abrupto Se trata de decretos que tiene que convalidar la Diputación permanente y queda tiempo para ello pero en paralelo están aprobando leyes como la reforma de la Lomce que no tienen posibilidad de salir adelante pero aprovechan la plataforma del Consejo de Ministros para lanzarlas en el tiempo de descuento es el caso también de la ley de cambio climático que mañana Vall

Voz 1727 13:08 consejo Himma otros gobiernos de habían tirado antes de decretos ley incluso con las Cortes disueltas pero probablemente para asuntos con menos calado político

Voz 0806 13:15 si Felipe González fue quién acudió más veces a este mecanismo en mil novecientos ochenta y dos Se con validaron tras la disolución de las Cortes nueve decretos ocho en el noventa y tres siete en el noventa y seis en la mayoría de los casos fueron como dices para conceder créditos extraordinarios para atender a situaciones sobrevenidas por sequías roturas de presas o temporales que fue el motivo del único decreto que se convalidó tras la última disolución en dos mil quince han sido menos habituales los decretos que incluye medidas de tanto calado político y social aunque hay precedentes en dos mil once Zapatero aprobó a través de la Diputación permanente la creación del fondo de garantía de depósitos hasta los cien mil euros en plena crisis

Voz 1727 13:55 financiera Inma gracias gracias hasta luego lo que sí se va

Voz 0259 13:57 probar hoy en tiempo y forma es el derecho a una pensión

Voz 1727 14:00 para los huérfanos de las víctimas de la violencia machista Mariola

Voz 0259 14:03 colorido buenos días buenos días Pepa después de casi dos largos años de tramitación parlamentaria para una cuestión que debería ser urgente por fin el Congreso aprueba definitivamente la ley que garantiza una pensión de seiscientos euros para todos estos menores abandonados por el Estado muchos no cobra nada porque sus madres no cotizaban a la Seguridad Social o no lo habían hecho durante el tiempo sí siente los que si la reciben la prestación es de ciento cuarenta euros así que además del drama del asesinato de su madre quedan a cargo normalmente de sus abuelos maternos en una situación económica muy precaria doscientos cuarenta y tres niños y niñas se han quedado huérfanos desde dos mil trece desde que se hace la estadística sobre estos menores aunque el derecho a cobrar la pensión tendrá carácter retroactivo desde dos mil cuatro cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género gracias Mariola o chico

Voz 1727 14:51 estos siete y cuarto en Canarias

Voz 3 15:42 en la cama

Voz 2 15:43 SER Hoy por hoy

Voz 3 15:46 con Pepa Bueno

Voz 1727 15:48 Estados Unidos intenta restar importancia a la amenaza belicista de Putin que dice que que apuntará armamento nuclear hacia Norteamérica como la Guerra Fría sido Donald Trump despliega sus misiles en Europa corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 1510 16:02 buenos días el Departamento de Estado se ha limitado a decir a través de un portavoz que las declaraciones de Vladimir Putin son un intento más de seguir con su propaganda para evitar la responsabilidad de cumplir con el Tratado a Genet del que Estados Unidos es saldrán un plazo de seis meses a la Casa Blanca tampoco ha comentado el informe publicado antes de ayer por los demócratas en la Cámara sobre la intención de la Administración trampa deben de reactores nucleares Arabia Saudí y los demócratas investigan si esta transacción podría suponer un conflicto de intereses ya que en la negociación hay empresas y personas vinculadas al presidente ISIS supondría un riesgo para la seguridad nacional porque creen que impulsaría en Oriente Próximo la proliferación de armas nucleares entre Riad y Teherán

Voz 1727 16:45 sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia pero también sobre el auge de los partidos ultraderechistas como Vox hemos hablado en Hoy por hoy con Ben Roach uno de los asesores más cercanos a Obama durante sus ocho años de presidencia ahora acaba de publicar un libro que titula El Mundo tal y como es cambiar el mundo desde El ala oeste y hablado con el marisco

Voz 1508 17:05 el Rojas es un testigo de lujo de la historia reciente estadounidense pero su olfato político también sirve para España

Voz 1561 17:11 a ver yo estaría muy preocupado por Vox porque es lo mismo que he visto en otros países hay muchos problemas en España como en muchos problemas en Estados Unidos en Francia son problemas difíciles de solucionar es muy fácil para un partido simplemente echar la culpa a otros de los problemas esto es culpa de los inmigrantes o esto es culpa de los separatistas en Qatar

Voz 1508 17:30 Luna en jabón ya está convencido de que Banon el que fue ideólogo de trampa asesora al partido de Abascal y en esta cruzada en la que las mentiras son el armamento Rusia juega un papel clave

Voz 1561 17:41 detrás de cheques bebés en lo que hace Rusia es aprovecharse de las divisiones existentes en la sociedad ven algo que ya es divisoria como el referéndum en Cataluña o la inmigración en España y crean desinformación sobre ellos para dividir todavía más a la gente y creo que con el tiempo tendremos que afrontar el problema tecnológico para que la gente sepa con claridad de donde proviene esa información pero también tenemos que afrontar estas divisiones en vez de empeorar las Making envés

Voz 1508 18:06 Araújo participó en las negociaciones secretas con Cuba para normalizar las relaciones y no cree que enviar tropas contra Maduro sea unas

Voz 1727 18:13 salida a echar bom

Voz 1561 18:15 no creo que sería un tremendo error no creo que esté bien invadir Venezuela tampoco creo que sea bueno para Estados Unidos elegir al presidente de Venezuela incluso si crees que Why do es preferible a Maduro no creo que sea bueno Paraguay do que parezca que Estados Unidos quiere instalarlo como presidente de Venezuela tan

Voz 1508 18:31 por eso ve una jugada interna trampa necesita los votos de los exiliados eh

Voz 1727 18:35 estados clave como Florida de los hacedores de brujo en la política de los que venden recetas fáciles para problemas complejos a los brujos que juegan con nuestra salud Jabois lejía para curar el cáncer ya hay quien se lo cree bueno

Voz 1561 18:49 es que además tú hablas de lejía pero ellos hablan de clorato de sodio que es un nombre más Giuly no deja de ser lejía diluida no por eso es importante también dejar de llamar los Homeópatas aunque ella signifiquen lo que significa de usar desde brujos Taco curandero a falta de que el Estado español consigan mediante sentencias poder llamarles oficialmente estafadores fíjate el problema que hay aquí es que son soluciones vendidas a quiénes pueden llegar a creerse las cuando tú tienes cáncer evidentemente tu vulnerabilidad es bastante diferente por eso la primera miseria de gente como Josep Amío o Andreas cualquier que están siendo investigados por la Fiscalía según

Voz 1275 19:27 hoy el diario El País

Voz 1561 19:29 es de naturaleza moral antes que económica van a quiénes no pueden o no tienen ya ganas de defenderse a quiénes cuando ya están desahuciados cualquier opciones vale cualquier dinero estará bien invertido porque nada se iban a llevar a la tumba esto también tendría que suponer un agravante imagino que lo será cuando se inicie una causa

Voz 1727 19:48 es el momento de la fiscalía abre diligencias a esta mañana termina de arte

Voz 1561 19:53 ya es un beso elegía eh

Voz 1727 19:55 el coche en Canarias

Voz 1275 20:04 Laura Gutiérrez qué tal buenos días el ambiente frío va a durar poco esta mañana vuelven a subir los termómetros y seguirán subiendo hasta el fin de semana hoy máximas en casi toda la comunidad diecinueve grados y muchos sólo público urgente y a coste cero para levantar un colegio privado concertado es la petición que la Consejería de Educación ha hecho el Ayuntamiento de Madrid para poner en marcha un nuevo centro concertado en Valdebebas donde la comunidad lleva toda la legislatura intentando construir el único colegio público de este barrio el Alfredo di Stéfano un colegio en obras donde se han vuelto incumplir las fechas de entrega de aulas de otras estancias donde los alumnos están dando clase en el comedor por falta de espacio la Consejería de Educación dice que las familias del barrio se decantan porque haya un nuevo concertado aunque no explican cómo han llegado a esa conclusión el PSOE preguntará hoy en la Asamblea en el pleno por este asunto Isabel andaluz

Voz 10 20:51 considera un gen iniciar los trámites a dicha cesión a esto yo le llamo hacer sin Fabre por lotería sin X porque no sé cómo se atreven cuando tienen un colegio sin terminar en Valdebebas donde tan reclamando una parcela para ampliar y para hacer otro centro y ustedes no lo terminan tenemos un problema es inestable

Voz 1275 21:12 Consejería de Educación mando al Consistorio una carta con esa petición hace dos meses pero un portavoz de ese departamento no ha querido confirmará la SER Si ya han recibido respuesta del Ayuntamiento fuentes del equipo de Carmena Nos dicen que les han respondido con una negativa esa cesión también hoy en ese pleno de Vallecas se va a decidir si se tramita la nueva Ley para regular los puntos de encuentro familiar que busca poner fin a la larga lista de espera que sufren muchos niños para ver a sus padres divorciados espera de meses que sea criticado incluso desde las instancias judiciales

Voz 15 21:43 el transcurso del tiempo en menores a una milla difícil de difícil de curar en ese tiempo se pierde pierde el contacto por completo con el progenitor respecto del que esa establece el régimen supervisado y hacerle entender al cabo de mes eso de un año aún menor que tiene que empezar a ver a un padre que para él ya puede resultar desconocido pues es tremendamente complica

Voz 1322 22:04 esto no nos comentaba esta jueza del juzgado sobre la mujer

Voz 1275 22:06 el número uno de Getafe la nueva ley que impulsa el PSOE y que apoyan Podemos y Ciudadanos obligará a crear una red de puntos de encuentro para poner fin hasta las ganas espera su hijo la bronca que el echaron a Errejón unos jóvenes en un acto de campaña en Madrid en la visita a una asociación vecinal

Voz 1 22:23 hemos visto que en el Congreso y que hoy dejó de jóvenes tirados en la calle soporte poner un carrito pero poner su yo es que la culpa de que partido fascista vuestros tú Bush yo esos

Voz 16 22:35 cuarentena pero sabéis dedicado a vender humo estoy admitiendo que venís aquí a una imagen de que estás haciendo algo y la juventud obrera sigue igual no es así dice II se a Cacho la juventud drogas tenemos una juventud totalmente alucinada tienen que proponer lo que estaba claro

Voz 1 22:49 hola se le

Voz 1275 22:52 el teólogo a recoger hoy varios medios los jóvenes abordaron a Errejón en la UVA de Hortaleza más en titulares con Virginia Sarmiento la Audiencia Nacional solicita al Gobierno regional los datos de varios contratos del Campus de la Justicia entre ellos la edición de mil quinientos ejemplares de un libro sobre este espacio o la exposición la justicia en las artes en la que se invirtió un millón de euros que el Ayuntamiento de Madrid pide al Gobierno central que apruebe en el Consejo de Ministros el decreto necesario para realizar inversiones de esta forma podrían dar salida al superávit de más de mil millones logrado este ejercicio los semáforos de la A5 empezarán a funcionar el próximo martes el lunes ya parpadea harán en ámbar para que admitamos su presencia a la medida pretende mejorar la seguridad vial y la contaminación acústica en esta zona del Paseo de Extremadura un trabajador de Amazon en San Fernando de Henares ha sido detenido por robar trescientos mil euros en productos de alta gama el empleado aprovechaba su puesto supuestamente para manipular los envíos con la ayuda de varios colaboradores

Voz 17 23:48 en Hoy por hoy el al

Voz 18 23:51 ético de anoche Un paso para estar en los cuartos de la Champions sabe buenos días buenos días vencía dos cero a la Juventus de Cristiano Ronaldo que estuvo desaparecido en lo deportivo y no encajó bien la derrota

Voz 1275 24:03 el cinco Champions el Athletic cero decía lo dijo en el K

Voz 1161 24:05 pueblo repitió en zona mixta gol anulado a Morata por el bar por una dudosa falta sobre el INI la vuelta será en Turin el próximo doce de marzo y en cuanto la idea del Real Madrid abandonar la ACB por la final de Copa el director ejecutivo de Euroliga Jordi Bertomeu no cree que hubiera problemas pese a que las reglas de la competición no permitan en estos momentos que participa un equipo que no dispute la competición liguera

Voz 19 24:25 esto pasaría por una modificación de las reglas para que esto fuera posible los once clubs se sienten cómodos porque a los once juntos han iniciado un proyecto muy ambicioso yo creo que los once clubs se consideran entre ellos imprescindibles nadie puede creer que uno de ellos sea prescindible

Voz 1161 24:41 lo decía anoche en El Larguero los blancos vuelven mañana la competición recibiendo al Bayern Munich

Voz 1275 24:45 gracias Sampe este fin de semana vuelve a ser más en el ciento cuatro punto tres La FM y en la aplicación de la SER Carrusel Madrid con Borja Cuadrado y el equipo de deportes de la Ser el sábado a partir de mediodía con el Getafe Rayo y el domingo

Voz 1727 24:56 también desde las doce Leganés Valencia

Voz 1275 24:58 Mercedes Mercedes

Voz 1275 25:09 Carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 25:12 a lo peor un agente en la M cuarenta y cinco en San Fernando de Henares que crea unos siete kilómetros de retención en sentido A dos en la incorporación con la M cincuenta además a esta hora se libera levemente las entradas a la capital y ya encontramos problemas destacados de salida destacamos a seis Aravaca a cuatro Butarque ya tres en Rivas

Voz 1275 25:28 en la capital qué tal ahora apunta banda ya estará a cazar

Voz 1322 25:30 buenos días mejorando muy buenas días Laura el caso es que buena parte del sur de la M30 al menos hasta la avenida del Mediterráneo también lo hace Conde de Casal sin embargo seguimos hablando de dinero

Voz 0591 25:42 culta desde retenciones en las entradas

Voz 1322 25:44 por la A6 ya desde la Glorieta del Cardenal Cisneros en Moncloa Santa María de la Cabeza Paseo de las Delicias también la salida por Avenida de América sentido A2 y la entrada por la M once a su paso por Arturo Soria

Voz 25 28:00 las mejores ofertas para tus grandes momentazo empiezan en ahorra más como el boquerón por sólo dos con noventa y ocho euros el kilo ahorra más lo bueno en dieta aquí

Voz 1275 28:13 se acaba de estrenar en el Teatro María Guerrero El idiota de Dostoievski una versión de José Luis Collado que propone al público una enorme reflexión política sobre una sociedad podrida moralmente Marta García

Voz 1513 28:25 deja estoy es que en una carta su hermano que quería representar de manera positiva a un hombre bueno pero no hay en el mundo nada más difícil especialmente hoy decía el escrito Grosso hace más de ciento cincuenta años Dostoyevski dibuja el su obra el idiota a un personaje cándido ingenuo epiléptico como él que choca con una realidad podrida perversa como Alonso Quijano o como Jesucristo una novela de novecientas páginas adaptadas

Voz 1727 28:51 el teatro es sesenta por José Luis Collado

Voz 1513 28:53 dirigida por Gerardo Vera oreja unos suscita

Voz 26 28:56 podría moralmente que anticipa

Voz 1727 28:58 va una gran convulsión inmoral negro

Voz 26 29:01 en convulsión social Dostoievski piensa que el alma humana es lúcida luminosa y Rory

Voz 0259 29:09 físicamente pero eso es lo que yo creo que los personaje del del idiota Fernando Gil es el es que en Marta Poveda es Nastase podemos ver a las ocho y media con la música de ley

Voz 1275 29:31 la británica afincada en Murcia presenta su tercer disco en Madrid actúa esta tarde a las ocho en el Museo del romanticismo tenemos ahora mismo cuatro grados en el centro

Voz 28 29:40 en eh

Voz 3 30:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:11 pero bueno las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio un testigo clave está a punto de desmontar la coartada a la que se aferra los responsables de la llamada policía patriótica investigados en la operación Kitchen Aimar

Voz 0027 30:29 altos cargos policiales durante el gobierno del Partido Popular ellos sostienen que si vigilaban a Bárcenas no era para eliminar pruebas que pudieran perjudicará al PP sino para colaborar con la investigación de la Gürtel pero el investigador jefe de la Gürtel tiene previsto decirle hoy al juez que de eso nada Miguel Ángel Campos

Voz 0055 30:44 el principal investigador de la Gürtel y la caja b del PP el inspector jefe de la UDEF Manuel Moro ocho declarará esta mañana ante el juez de la operación Kitchen que no recibió apoyo del grupo policial extrajudicial del dado Eugenio Pino en contra de lo que éste afirmó contradice así la versión del propio Pino ideó otros sospechosos quiénes afirman que Kitchen fue montada para buscar pruebas contra Bárcenas Hinault para destruir las que perjudica Sen al Partido Popular los investigadores consideran clave el testimonio demoró ocho para apuntalar esta pieza del caso Villarejo que apunta a la policía política de Fernández Díaz ya al uso fraudulento de fondos reservados también comparecen hoy el comisario Enrique Barón y el ex tesorero Bárcenas

Voz 0027 31:30 a diez grados bajo cero en un refugio inexpugnable de Noruega se encuentra el Archivo mundial ártico es una especie de almacén subterráneo que pretende recopilar y preservar para la Historia todo el saber de la humanidad por lo menos en lo esencial y hoy se van a almacenar allí por primera vez documentos de una institución española la fundación Felipe González Serrano guardar junto a una copia al grito de Munch algunos de los mejores goles de Pelé aula Losada

Voz 1693 31:54 dice el director de este archivo documental que el objetivo es preservar el ADN de la humanidad en un soporte que permitan la codificación de datos y el almacenamiento digital así que desde hoy las profundidades de la montaña ártica conservarán en condiciones climáticas de hasta menos diez grados documentos pertenecientes a la Fundación Felipe González como por ejemplo el acto de firma para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea de mil novecientos ochenta y cinco

Voz 10 32:23 este acto por el cual España vuelve de nuevo a Europa

Voz 1693 32:26 hoy también archivos de la Conferencia de Paz para Oriente Medio celebrada en mil novecientos noventa y uno lugar más o documentos de las distintas cumbres iberoamericanas

Voz 1561 32:39 cuando el planeta

Voz 29 32:41 el mismo unipolar

Voz 1693 32:44 más de la Fundación Felipe González han sido invitados a participar en el acto el Museo Nacional de Noruega la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea para la Investigación Nuclear

Voz 1727 32:55 es Suiza

Voz 7 33:00 en Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos para encender te hablamos de quejas y cuando quieras pero sobretodo cultos hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad escuchar hablar hacer

Voz 1727 33:26 a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 33:29 es Pepa buenos días a todos llevamos cuarenta

Voz 1727 33:31 yo estoy democracia pero ante los disparates que sí

Voz 0789 33:34 bien creo que nos vendría bien repasar el teórico la democracia real importa más que la ley había declarado el presidente Torra en Onda Cero la semana pasada y lo mismo afirmó ayer el conseller de Territori de la Generalitat de Cataluña Josep Rull ante el Supremo el día anterior ex conseller de Presidència Jordi Turull con un apéndice escalofriante al Govern le tocó ponderar dijo para decidir si obedecer el mandato ciudadano o las resoluciones judiciales se dijo igualmente en el juicio desatendidos al Constitucional porque no tiene autoridad moral meses atrás en su época de prejuicio nada ir eufórica podemos llegó a afirmar que la verdadera autoridad procedía de la calle que el Parlamento era un ámbito burocrático de validación en los últimos días

Voz 1727 34:16 está hoy se ha acusado a Sánchez de asaltante ileso

Voz 0789 34:18 el último del poder algunos hablan con soltura de golpe de Estado otros hablan de fascismo alguien dice que la unidad de España es un bien moral ocurre que nos hemos vuelto locos hemos olvidado la capacidad incendiaria de las palabras el efecto corrosivo de los conceptos adulterados no hay democracia sin respeto a la ley en democracia las sentencias de los tribunales no son elementos a ponderar son decisiones a acatar la calle no dicta las normas la unidad de España es muchas cosas pero no es un dogma y menos un dogma moral Sánchez llegó a La Moncloa de forma constitucional etc etcétera tener que recordar el a ir o de la democracia revela la profundidad de nuestro problema sin cimientos sólidos que pretendemos que

Voz 1727 34:58 instruir

Voz 7 35:03 qué tal lo finde Gurutz

Voz 1727 36:25 a las ocho y treinta y seis minutos y dice en Canarias también con Esther Palomera buenos días con Argelia que era el buenos días bon día está nuestra profesora de Derecho Constitucional en Radio Barcelona y a mi lado Ernesto Caicedo muy buenos días ya tenemos el primer parlamentario en las Cortes españolas tenemos a Francisco José Alcaraz muy conocido en su día por presidir una asociación de víctimas del terrorismo hemos votado por la mayoría del Parlamento andaluz por la mayoría del cambio PP Ciudadanos Vox como a un senador en representación territorial son representación Andalucía tiene su aquél este es que Vox que pretende la disolución de las autonomías coloca su primer parlamentario en las Cortes con esta figura eh el senador de designación territorial que se no por designación territorial y que ayer como una declaración institucional precisa de mayoría un total de unanimidad tumbó una una declaración que tenía el apoyo del PP pide viendo de todo el arco parlamentario que viene a condenar y abogar por eliminar el deporte en el deporte la violencia por motivos machistas racistas homófobos en fin es son el mismo Parlamento que aprobó para asombro del mundo el matrimonio igualitario pero te sorprende

Voz 10 37:46 te sorprende yo digo a mí no me sorprende Pepa en primer lugar

Voz 1727 37:51 José Francisco Alcaraz es un viejo conocido de la escena política española

Voz 0591 37:55 el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en aquellos tiempos tenía una voz contundente dentro del Partido Popular estaba muy vinculado al Partido Popular que es de esa parte del Partido Popular escindida que se ha ido a Vox y luego Vox ha dicho con meridiana claridad que ha venido a la política imponer su agenda lo quisieron ayer fue imponer un sello que vamos a ver poco a poco cómo se va a colar en todas las instituciones desde que ayer se debutaba también en el Senado

Voz 1727 38:22 propuestas de PP y de Ciudadanos que tienen que ver con esta gira que comparte no de los indultos antes de calle

Voz 0591 38:28 hay todavía sentencia no sabemos iban a condenar

Voz 1727 38:30 día cuántos van a condenar en el juicio en el Supremo hoy ya votan para evitar los indultos y ahí

Voz 0591 38:37 no no ha votado en una de las de las iniciativas que se han tramitado en el en el Senado pero lo que te quería decir es que hace muy pocos días en Abascal dijo clarísimamente Si ganamos ejecuta nuestro programa y si no ganamos se impondrá nuestro programa en escasos meses de vida ellos han conseguido marcar la agenda política de este país introducir en el debate los asuntos que les interesaba hablar y que sus socios guarda

Voz 1727 39:03 en silencio no solamente guardan silencio sino

Voz 0591 39:05 que en algunas ocasiones han asumido como propio el discurso de ellos Argelia por lo tanto van ganando independientemente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones Argelia

Voz 0247 39:13 sí coincido plenamente con con externo y además no llamar la atención de que ayer se estrena ahora al senador y es decir perdón el primer representante en Cortes de Vox en el Senado pues bien si os fijáis no ya al lo que decía Esther ahora Palomera eh exactamente lo mismo que están haciendo los euroescépticos en el Parlamento Europeo que ahora el gran miedo de las elecciones no es tanto que que estas personas lo tomen o que os es decir perdón establecer esto confesaba sanitarios cosas

Voz 0591 39:47 contrarios

Voz 0247 39:48 si no que entren desde la propia institución encargando o acaben construyendo una Unión Europea no mucho más vacía de contenido con unos objetivos muy distintos a los que tiene hoy en día por tanto poniéndola semillista las instituciones fijaros como decíais ya han conseguido ir marcando la agenda ya a mí lo que me llama la atención si me permitís por ejemplo con el tema de los indultos es que parace parecería que son el Partido Popular y Ciudadanos los primeros los primeros en no creer en la el buen funcionamiento del sistema judicial en España ente en tanto que ellos mismos asumen que la sentencia ya está escrita ya prevén cuáles van a ser los siguientes pasos que condena ya prohíben la condena si sigue Ernesto

Voz 0789 40:35 bueno Alcaraz es realmente un personaje muy fue un fue un personaje muy importantes y un revisor las hemerotecas en la época de la grandes manifestaciones de las víctimas de las acciones de víctimas contra el terrorismo que fue utilizado por el Aznar y por Rajoy como un brazo contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y y bueno movilización es mucho más importantes que las que tuvieron lugar el domingo últimos juegos convocada por por Vox por Pepe y por ciudadanos movilizaciones que fueron tremendas parecía

Voz 1727 41:07 Anas y con sotanas efectivamente

Voz 0789 41:10 dir la agenda por el pueblo tanto de Alcaraz ya la conocemos esos años son años para él ETA no ha desaparecido todo sigue igual hay que hay que no hay que dar tregua porque el mal está encarnado por los gobiernos que no son gobiernos puros del Partido Popular por tanto es interesante que esta persona sea simbólicamente la primera que entran en el Senado esperemos que el PP pierda la mayoría absoluta del Senado en las próximas elecciones porque sino eso va a ser realmente tremendo un volcán es también real

Voz 1727 41:43 vamos con esa posibilidad porque al dividirse el voto es posible el voto de la derecha que pierdan esa mayoría absoluta que les ha permitido por ejemplo en esta legislatura atar en corto a del Gobierno de Pedro Sánchez vamos a hablar ya del juicio pero para ir al juicio rescatamos este momento este momento político ayer en la sesión de control

Voz 0591 42:01 cuando el PP interpelará a la vice

Voz 1727 42:03 intenta calmo

Voz 1448 42:04 ustedes no son decía ustedes nos han mentido y nos han traicionado estos últimos meses y lo van a poder hacer como lo hicieron ayer que ha rechazado poner en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales mide el Partido Popular jamás vamos a permitir que nadie rompa España a Torra y Rufián ni Otegi ni Sánchez señorías Sánchez va a pasar a la historia como el Tom Price Pedralbes traidor de Moncloa y usted va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso

Voz 1539 42:39 señora Montserrat para ser muy breve y muy clara diga que que aquí si está España toda España no es la plaza de Colón aquí la soberanía nacional en pleno porque nos han votado les han votado todos los español hecho jurídico IU la decisión política que avale la sarta de mantras iré frase absolutamente construida mentirosas e ignorante con la que ustedes están mintiendo

Voz 1727 43:08 viéndolos español cuando se dio cuenta de que los independentistas

Voz 1448 43:11 le iban a pedir la independencia el

Voz 34 43:14 el día que usted el uno de octubre de dos mil diecisiete

Voz 1539 43:18 cuando usted sentada en el Gobierno y consintiendo un referendo

Voz 34 43:20 mira

Voz 1727 43:23 son las ocho y cuarenta y tres las siete y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 45:28 Nos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias volvemos al Tribunal Supremo con Alberto Pozas porque tengo tengo curiosidad por saber si fuera de micrófono Alberto cuentan algo en el Supremo sobre la debilidad de los interrogatorios por parte de la Fiscalía estos días

Voz 0055 45:44 no está siendo un juicio fácil para los cuatro fiscales del caso Pepa hay dentro del Supremo las sensaciones que están enredando mucho en detalles en preguntas que ya han sido contestadas y que los acusados Krajina al cabo son políticos están siendo a veces muy hábiles exponiendo aquellos aspectos que por formar parte además de su actividad pública conocen mejor que los propios fiscales Nos descanso unos destacan sobre todo como ayer Carlas mundos conseller de Justicia neutralizó por completo el interrogatorio del fiscal tan experimentado como Javier Zaragoza que terminó pudimos verle desesperado porque no contestaba a todo lo que no tuviera estrictamente que ver con la malversación todo esto además tener en cuenta Pepa que el presidente del tribunal Manuel Marchena ha reprendido varias veces algunos de los fiscales acusándoles de repetir muchas veces la misma pregunta para intentar obtener dice la respuesta que quieren

Voz 1727 46:28 interrogar es muy difícil preguntar ese no es cosa sencilla qué está pasando Ernesto

Voz 0789 46:35 lo que está pasando es muy claro en mi opinión lo que está aplazando es que el superior ya Llarena con los cuatro fiscales hizo un Inter hizo una instrucción de totalmente defectuosa ya no me refiero tanto al al sesgo por supuesto sesgo es total a la instruyó más como fiscal que como juez de garantías entonces lo que tenemos aquí es que la instrucción la Guardia Civil es Arena acogió como un cesto de cerezas Llacuna cerezas del Juzgado de Instrucción número trece a través de los fiscales que mandaba Barcelona día sí día no cogió algunos elementos del juzgado tres de la juez Lamela eso fue la instrucción una mierda de instrucción esto lo que hizo harén entonces qué pasa lo fiscales no se pueden sustraer a esto lo fiscal fueron ninguneados por ejemplo toda la historia la agenda Jové el EMF informe focal Pepa porque no está sentado ahí porque no quiso los biberones fiscales por qué no está Trapero que es el representante lo diecisiete mil hombres armados y el que corporil a la rebelión insurrección porque el señor Llarena no quiso es un instrucción totalmente defectuosa y los fiscales no pueden tapar eso lo que los fiscales hacen es defender la pantomima es una instrucción insisto completamente defectuosa y creo que los documentos que ha aportado en el diario El País de ayer no se han difundido lo suficiente o no no se puede eh ser más claro el Gobierno de Rajoy no sólo no aplicó el estado de sitio sino que convocó una reunión el veinticinco de septiembre es decir días antes del referéndum del primero de octubre una comunión lógica para el día seis de octubre para analizar la situación el punto tres del orden del día del Consejo Nacional de Seguridad que lo convoca el presidente del Gobierno en La Moncloa decía informe de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia sobre la situación de la Comunidad autónoma de Catalunya esa reunión si suspende el día treinta de septiembre no se celebra hice aplaza hace va aplazando el primero de diciembre se va se convoca la reunión del Consejo Nacional de Seguridad entre otras cosas se podía haber aplicado la Ley de Seguridad Nacional del año dos mil quince idea aquí que se aplace se cambia el informe de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia Soraya Sáenz de Santamaría sobre Catalunya por un informe de Ciber Seguridad sí parece un cachondeo no hay rebelión no puede haber rebelión porque el Gobierno es el que tiene toda la información si el Gobierno no ve una situación grave para considerar ya no digo aplicar considerar el estado de sitio proponerlo al Parlamento convocará al Consejo de Seguridad Nacional se ha terminado jaque mate a la