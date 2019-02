Hoy por Hoy (21/02/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 no empieza a esta hora la cumbre en el Vaticano contra la pederastia en la Iglesia católica en unos minutos vamos entrevistada en Hoy por hoy a uno de los asesores del Papa en la lucha contra los abusos por parte de curas y religiosos se llama Davide Chita hoy es profesor de Derecho Penal canónico que además Aimar

Voz 0027 00:39 primer balance de la huelga independentista convocada hoy en Cataluña según Protección Civil se han registrado más de cien incidentes desde primera hora la mayoría relacionada con cortes de carreteras de hecho los Mossos d'Esquadra acaban de detener a un manifestante en la Gran Vía de Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:53 sí detención perdona Grecia agresión un puñetazo a un policía según fuentes de los Mossos ha pasado en una de las

Voz 1727 00:58 principales calles que se está acortando de forma interna

Voz 0931 01:01 entra en la ciudad también diagonal o las rondas protestas en Girona también

Voz 3 01:08 manifestantes colocaban contenedores en medio de la calzada

Voz 0931 01:11 sus Lleida o Valls están bloqueando accesos a polígonos Si hay una decena de carreteras cortadas con neumáticos quemados los Mossos los desalojaron y cortan otros puntos también se invaden vías de tren se ha hecho en Cercanías en sillas son ferrocarriles en San Cugat donde ya se ha restablecido la circulación pese a ello hay retrasos por servicios mínimos en esta huelga que recordemos no secundan los sindicatos

Voz 0027 01:30 mayoritario comienza hoy en Palma el juicio a un hombre acusado de violar a su hija de quince años dejarla embarazada la Fiscalía pide para él trece años de cárcel en alza

Voz 1157 01:39 el hombre ya tenía una condena anterior por un delito de abusos sexuales a menores además de tener prohibido aproximarse y comunicarse con ella durante cinco años sin embargo en verano Navia desde dos mil diecisiete lo hizo acudió al domicilio de la menor donde mantuvo en diferentes ocasiones según la Fiscalía relaciones sexuales con ella dejándola embarazada la fiscalía como dices pide trece años de cárcel para él le prohíbe acercarse comunicarse por cualquier medio con su hijo durante diez años y una indemnización de diez mil euros

Voz 0027 02:02 la delegación de eurodiputados del Partido Popular que viajaron a Venezuela encabezados por Esteban González Pons y que fueron expulsados nada pisar Caracas había pedido reunirse también con el gobierno de Maduro a pesar de que ya no lo reconocen Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 02:15 hola muy buenos días sí dice la nota que ha enviado que había enviado vamos la delegación europea en Caracas al Gobierno va Maduro que en Caracas estarían de visita del diecisiete al diecinueve de febrero y que expresaban el interés en tener la oportunidad de un encuentro con el Excmo señor Jorge Arreaza ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Icon el Excmo señor Iván Gil viceministro del Poder Popular para las relaciones exteriores la misma nota agradece el acceso al salón VIP del aeropuerto internacional Simón Bolívar en la Delegación del Partido Popular aquí en Bruselas han declinado hacer declaraciones aunque apuntan que no sería la primera vez que se entrevista no se reúnen con un miembro del Gobierno Maduro

Voz 0027 02:55 gracias Creixell anoche en Londres

Voz 4 02:57 es el lugar

Voz 5 03:03 o Watan

Voz 0027 03:07 les celebró la gala de la música británica y el dj escocés Calvin Harris fue uno de los triunfadores de la noche se llevó dos premios de los grandes entre ellos el de mejor canción por este hit mundial Juan que es el que pone voz otra británica tú al IVA

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias han Rosa Márquez buenos días

normas es todo por Aragón recita como siempre os espera tener a esta hora del del monarca que viene de

Voz 7 04:36 esa continuidad franquista en el capítulo de este atrevido

Voz 4 04:40 no es admisible queda apelar víctima una supuesta democracia por encima del derecho

Voz 4 04:49 pies ya la policía para perseguir ideas

Voz 8 04:51 críticas legítimas

Voz 4 04:54 el juez iraquí hoy hoy por hoy que nunca dotará a los golpistas en Cataluña papistas selló Rivera Español unida en la diversidad no tienen miedo a dialogar

Voz 5 05:10 porque la ambición personal de Sánchez también en esa feria de las vanidades que la han escrito

Voz 4 05:15 no vamos a permitir que nadie

Voz 5 05:23 siempre que pierde el poder al rencor y el odio para que no se note que no tienen ni una sola propuesta

Voz 4 05:43 en blanco y negro con su Falcon es que defienden horas lo que voz no es que solo

Voz 9 06:03 le puso al aceptando la regla del juego trampa la sarta de mantras ir para ser absolutamente construida mentirosa se ignora

Voz 4 06:17 vale lo hizo tanto daño a España nunca tan tampoco tiene tantos puntos

Voz 5 06:26 hay que seguir encuentra sabidas política nunca en el paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses

Voz 10 06:35 ojalá la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas en una metido en política para que no haya presidentes como si se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina con el señor Torra Rufián corsé al Puigdemont y como colofón con Pepa Bueno con todos ellos

Voz 3 07:16 de cinco meses que el Papa Francisco decidió convocar a los presidentes de las Conferencias Episcopales

Voz 4 07:21 que todo el mundo para intentar atajar una sangría de credibilidad de prestigio

Voz 1727 07:28 crecía y crecía con cada caso de abuso sexual que se iba conociendo en todo el mundo occidental al final fue la Iglesia alemana la que dio el último aldabonazo el Papa dijo hay que reunirse Joan Solés buenos días buenos días hay que reunirse en esta cumbre que ha empezado a las nueve nos preguntamos todos pero puede salir algo concreto de aquí como Basel esta cumbre

en la Cadena Ser hoy por hoy

Voz 11 07:57 es ahora a puertas cerradas en la sala ya batido

Voz 0946 08:00 Cano con la presencia del Papa escucharán el testimonio de numerosas víctimas de abusos y de violaciones sexuales se formarán once comisiones de trabajo que analizarán la situación en los cinco mil obispados del mundo medidas de transparencia la aplicación rigurosa de tolerancia cero reformas legales y en definitiva el final de los silencios de las complicidades de la impunidad de las últimas décadas y Francisco y una inmensa mayoría silenciosa de religiosos comprometidos en esta lucha conseguirán o no vencer las resistencias en el seno de la jerarquía eclesiástica en las diócesis de todo el mundo católico severa en los próximos días y meses porque la gravedad de la situación no sólo exige estos cambios profundos sino además un cambio cultural de venta

Voz 1727 08:45 la junto a Joan Solés en la corresponsalía de la sede en Roma está un hombre Davide chiquito que es profesor de Derecho Penal canónico que es asesor del Papa Francisco en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia el Papa ha tropezado con resistencia sido valiente con esta convocatoria veremos qué es lo que puede seguir que salga de aquí podemos saludar ya a David Davide cito buenos días muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana hacer ese buen trabajo eh hay mucha expectación con esta cumbre realmente va a salir además de de un reconocimiento de la iglesia de que existe esa realidad algo concretó algo de luz para el futuro una directriz que evite que vuelvan a producirse los abusos

Voz 11 09:37 yo creo que sin el sentido que tomar conciencia de un problema haga sentirse hablar es ya es un modo paga poner en marcha una actitud nueva yo creo que esto es lo que el Papa quiere hacer pretende con esta convocatoria yo creo que ése en algunos países ya estoy existe pero en otros también yo creo que puede ponerse en marcha esta esta nuevo camino de transparencia debe de profundizar en la verdad de las cosas

Voz 1727 10:09 qué papel va a jugar el Papa en la cumbre

Voz 11 10:12 yo creo que el Papa va a ser él el que impulse el que está presente que impulsa a las personas que tienen su responsabilidad en las diócesis los distintos países del mundo para que tomen conciencia de su responsabilidad no sólo han tenido sino también ante la iglesia haya a la sociedad de este papel que tienen de Belhadj paga que la iglesia desde agote su ministerio de modo correcto en la en con los menores y con todas las personas necesitadas

Voz 1727 10:42 Francisco ha sido está siendo un Papa valiente no le ha dado miedo tomar decisiones o abrir debates que sabía que eran difíciles en la jerarquía católica se ha enfrentado a grandes resistencias dentro de de esa jerarquía al convocar esta cumbre el querer abrir puertas y ventanas

Voz 11 11:01 yo creo que sí aunque creo que la gran mayoría de la gente está de lado de los obispos y de la de la pueblo fiel se da cuenta de que hay que apoyar el Papa en esas medidas que manifiestan el deseo de renovación de la Iglesia ID en sentarse con los problemas sin miga las caga a otro lado

Voz 1727 11:22 el celibato obligatorio está en cuestión está encima de la mesa se debate en esta

Voz 11 11:27 hombre yo creo que no porque no es directamente no es un problema que directamente afecta aunque la verdad que no lo sé pegó me imagino que no problema del celibato más bien el problema es de los abusos de conciencia los abusos de poder que pueden también manifestarse en abusos sexuales que no están directamente relacionados yo creo con el celibato

Voz 1727 11:51 las víctimas las víctimas de abusos se quejan de la falta de transparencia que no pueden acceder por ejemplo la instrucción del procedimiento canónico eso puede cambiar

Voz 11 12:03 bueno yo creo por un lado el y la las actas del proceso del procedimiento canónico están en la lista de las personas que está acusada tiene derecho como en cualquier país de saber las actas que que que que le afectan al mismo tiempo las víctimas pueden acceder de algún modo cuando en el proceso canónico piden también se se se ceban como como parte civil es decir no pueden como también tampoco pasa en todos los procedimientos civiles que de conocer todas las actas de todo sólo al final a lo mejor saben la Cent conoce la sentencia tienen posibilidad de sean escuchadas de saber lo que ha dicho la persona acusada responder a eso sí en cualquier caso el proceso está entre el fiscal el acusado

Voz 1727 12:58 el celibato obligatorio no tiene que ver pero me gustaría saber qué reflexión hace la iglesia católica qué reflexión hace el Vaticano sobre la abundancia de este tipo de casos en el seno de de su iglesia

Voz 11 13:11 esto es el pobre Eva el celibato directamente Pego lo que afecta es la madurez afectiva es decir el celibato no eso no tiene que ser si es una depresión sexual de un algo bueno entonces no vamos a ningún lado en la Iglesia está reflexionando el Papa habló también en la formación de los seminarios religiosos que haya una madurez afectiva es decir el celibato es un pegó para ejercer un beso cariño afecto como hacer han hecho muchos Sando muchas personas de amago realmente aunque sin la mediación de una familia física de algún modo pero que pero esto sí hay que reflexionar sobre el tema de la madurez afectiva porque eso sí que es el tema que puede llevar a todo esto

Voz 1727 13:58 tengo una mesa llena de periodistas que quieren hablar con usted Esther Palomera

Voz 12 14:02 buenos días yo voy a Hierro decían las las víctimas muy decepcionadas no del premio la primera toma de contacto cuando llegaron a a Roma

Voz 0591 14:12 vaticano que para acabar efectivamente para cumplir con la tolerancia cero y tomarse en serio este asunto la Iglesia debía comprometerse a expulsar del sacerdocio a todos aquellos

Voz 13 14:25 eran eh eh

Voz 0591 14:27 denunciados por un condenados por un delito común como este esa es una de las cuestiones que que demandaban pero también la apertura de los archivos vaticanos para para conocer todos los cosos que había y sobre todo que la iglesia colabore en que todas estas personas que pertenecen al Senado la Iglesia Jan cometido semejante atrocidad se sienten ante la justicia ordinaria hasta dónde está dispuesto a llegar el Vaticano en este en estas reivindicaciones de las víctimas

Voz 11 14:57 bueno pegó un lado de que cada persona una persona que ha cometido delitos no pueda seguir un ministerio con menores todo esto ya existe que sea todo el mundo sea dimitió de Estado crezca el también de penes también si la persona ya estaba era tenía una culpabilidad acertada caso es decir la Game a Río de los casos son ya dimitido del estado clerical ahoga ya es así los archivos Vaticanos de algún modo conservan empate además más más cosas conservan en parte todo este material yo no sé en en la medida en que pueda servir para hacer justicia yo no creo que haya una una un se puede impedir que se puedan conocer las cosas los que a veces se mezclan más elementos no sólo de este problema concreto sino otros elementos que a lo mejor están protegidos de una de de una ciudad de la de la conciencia de las personas que han salido a veces en las confesiones en la dirección espiritual en cosas que están protegidas por motivos de de feo de espiritualidad que la justicia civil la iglesia de un lado ayuda intenta dice que en algunos países está obligada la justicia canónica a llevar a la justicia civil en los en los países donde eso no es obligatorio pero sí que dice que hay un deber moral de ayudar a las víctimas y sus familias familiares adjudica da todas las facilidades para que acudan a la justicia civil porque también es importante de hecho es un delito civil es ante todo un delito civil

Voz 1727 16:35 esa orden y quizá alza esa orden sí que saldrá inequívocamente que caso conocido caso puesto en manos de la justicia

Voz 11 16:42 bueno en los países donde éste es obligatorio si el os podéis de donde no es obligatorio yo creo que no se puede obligada sepuede canónicamente decir que hay un deber moral pero no jurídico si tampoco hay un deber jurídico civil aunque yo creo que en este caso yo creo que es sumó la Iglesia se pueden hacer con

Voz 1727 17:02 dice de países donde no secunden el abuso de menores

Voz 11 17:05 esto no la Iglesia sólo condena en cualquier

Voz 1727 17:08 no pedimos al derecho a civiles Historia

Voz 0591 17:10 encubrimiento del delito también

Voz 11 17:13 en el derechos civiles y que puede insistía lo bien que no la Iglesia no pueden cubrir nada que puede ayudar a las familias que vayan a la justicia civil tales todas las facilidades

Voz 1727 17:23 no no no le preguntaba le pregunta podría que igual no me ha explicado decía usted en aquellos países donde no sea obligatorio llevar un caso de abusos ante la justicia civil

Voz 11 17:31 ella aquí donde la Iglesia no tiene esta obligación yo creo que eso lo haga no está obligada por la ley civil sino por un deber moral que tiene de de que este caso se lleve también a la justicia civil yo no sé si va a salir unas cosas concretar eso pero sí una indicación en este sentido llamo señor chicle una lo dijo hace unos días en esos años muchas veces

Voz 1727 17:56 Nos queda un par de minutos Ernesto el Ekaitz

Voz 0587 17:58 pregunto darle un poquito por la prehistoria de esta de este de esta conferencia usted recuerda que el Papa Francisco viajó a Chile en dos mil el dieciocho desmintió las acusaciones de abusos sexuales tuvo una actitud muy dura en relación a este tema luego se disculpó dijo que en fin que el arzobispo chic Luna Le había abierto los ojos está asociada esta conferencia una lucha de poder interna dentro de la Iglesia con personas como Carlo Carlo Maria Cano que pide que acusa en agosto del dos mil dieciocho a Papa Francisco de encubrimiento en el caso de decir d'Or macarra

Voz 11 18:43 yo no creo que directamente pues esto tenga que ver con el caso ganó en cambio sí que el caso chileno me parece que demuestran una cosa el Papa solo no tienen y todos los elementos ni puede hacer una batalla suya en todo el mundo con lo cual tiene que contar con la Utah con la responsabilidad los elementos degradados que bien a las iglesias locales es decir el puede impulsar que toda la Siles locales pueda hace un examen de conciencia tomar la responsabilidad tomar las medidas y apoyar todo porque de hecho a él a veces no sabe el llegan informaciones que a veces están equivocadas él de algún modo en principio cae a los obispos porque son sus sus colaboradores sino del con lo cual en principio que a los obispos se después alguien le abre los ojos otro caso entonces está dispuesto a decir hace un mea culpa Ibor de eso demuestra que hace falta una cumbre de este estilo para que todos los obispos se den cuenta que son responsables en sus diócesis de lo que está pasando

Voz 1727 19:46 terminamos no puedo evitar preguntarle si esta recomendación general de poner en manos de la justicia civil en definitiva de atender a las autoridades civiles en cada país en el caso de abusos cree usted que es igual de aplicable en un caso español que nada tiene que ver es la exhumación de Franco del Valle de los Caídos parece que el Vaticano les escriba al Gobierno le dice he recomendado al prior del Valle de los caídos que se ponga a la orden de las autoridades civiles en este caso me imagino que usted comparte esta reflexión dudas porque él va el Vaticano

Voz 11 20:20 cuenta algo en el la N ERE Segal yo creo que el Vaticano lo que puede hacer es apoyar los que están implicados en este caso no sé la verdad que no lo conozco bien el el monasterio y la Iglesia es en España y el Gobierno que se pongan de acuerdo cada uno obedezca a la a la autoridad que está está en frente de distintas la verdad que los seguro que el Vaticano no cuenta nada yo creo en este en este asunto me parece gente agradezco que hayan ostentado responde que no es que no lo yo sé que el variaron how parece que el marciano entra en todo en cambio yo creo que en unas cosas no es bueno bueno bueno yo le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana navideña cito y ojalá que la quedar a la altura de las

Voz 1727 21:07 expectativas que es ha creado

Voz 11 21:10 según muchísimas gracias buenos días buenos días

Voz 1727 21:30 debido a los aeropuertos y poniente un hombre siempre hay David Bustamante sobre todo hay cosas muy curiosas porque hoy en día como las cámaras acopladas como el móvil tres horitas antes aeropuertos si se diga señora

Voz 15 21:41 a ver lo que te espera Edward vuelvo siempre parece ser la foto y ahora ya hemos pasado el vídeo es una cosa maravillosa pero porque antiguamente era mucho más y luego te pasaban la llamada convencerle de que

Voz 0460 21:52 el paritorio y digo pero es muy incómodo que no se va

Voz 15 21:55 a que soy yo haber canta aquello por el amor de la mujer no yo creo que es un imitador a tu padre iguales entre vosotros

de lo que pase

Voz 20 23:15 cuenta con la SER

Voz 0027 23:17 de lo que pase

Voz 26 24:07 ah sí

Voz 25 24:19 eso sólido Lily no

Voz 26 24:41 Dean

Voz 1727 24:54 a las nueve y veinticinco las ocho y veinticinco en Canarias con Argelia que era el Esther Palomera hizo repasando la actualidad de esta semana que pasa todo el anticipo electoral pobre por qué va a pasar de aquí al veintiocho de abril se tendremos sorpresas en alguna lista esta mañana sorprendía que tanto BC como la razón cuentan que la carrera política a nivel auto cómico de Inés Arrimadas podría estar llegando a su fin y que se perfila dicen los diarios el tándem al Congreso con Albert Rivera líder la líder de Ciudadanos en Cataluña la más votada en las pasadas elecciones al Parlament las del veintiuno de diciembre del año pasado está pensando finalmente sí a presentarse como cabeza de lista de la formación naranja por la provincia de Barcelona en las elecciones generales del próximo veintiocho de abril un tándem electoralmente muy bueno Inés es una pieza clave la política nacional no tiene sentido que Arrimadas se quede en el banquillo da votos por España esto es lo que fuentes de Ciudadanos le dicen a el diario ABC a mí me sorprende enormemente Argelia Argelia Krall que que la mujer que convirtió a Ciudadanos en el partido más votado en Cataluña es verdad que luego políticamente no han gestionado esa mayoría de ninguna manera aunque tengan mayoría minoría parlamentaria pueda abandonar la política autonómica no Seat y que te parece

Voz 0247 26:22 podría entenderlo en el sentido de que efectivamente como tú dices no ha sabido gestión bueno no vamos a dejar en no han gestionado después esa mayoría parlamentaria no han tenido una actividad que

Voz 1727 26:37 eh proactiva en la mejora de las

Voz 0247 26:40 delaciones en el parlamento ni entre el Parlament de Cataluña y las instituciones del Estado pero supongo que también desde el punto de vista de carrera política profesional y ahora mismo el Parlament a Cataluña es un auténtico páramo en el sentido de que no se hace nada es decir las instituciones catalanas están muy paralizadas bueno hoy no el propio guber las instituciones de la Generalitat han han salido a la huelga es decir los poderes públicos haciendo los titulares de los derechos fundamentales generados en contra los poderes públicos y así llevamos ya muchos meses no prueba primero no se ponen de acuerdo logo no en todo caso yo entiendo que desde el punto de vista ya digo eh de la carrera profesional en este caso una política como es éste era estoy Esther Inés Arrimadas pues pueda haberse sentido puede sentirse un poco bueno limitada también es cierto que quizá tenga que ver con las expectativas de de posibilidades de de influencia política real en la política de Cataluña ahora mismo supongo ya el tercer elemento que desde el punto de vista no de marketing electoral sumara una mujer además una señora que es bastante potente no que tiene es decir vende muy bien en el sentido en el buen sentido de la palabra bueno

Voz 1727 28:08 sí sí está claro muy potente políticamente Inés Arrimadas lo es mucho tirón político pues en una

Voz 0247 28:14 además en el que se está cuestionando no si Rivera sea muy a la derecha

Voz 27 28:17 los pactos no pactos con Vox pues una voz nueva mujer

Voz 1727 28:22 ven que además perdió que además perdió el avión en el puente aéreo una cosa sorprendente y no llegó a la manifestación de Colón que además no está en esa foto Ernesto enseguida te doy la palabra porque se pueden imaginar que llevamos toda la mañana intentando que alguien de ciudadanos es así o no está en el debate bueno alguien de Ciudadanos no ha habido manera pero Oscar García el compañero que siga este partido si está aquí buenos días Oscar

Voz 1645 28:46 hola qué tal vez va buenos días tú te dicen cuando preguntamos bueno pues nadie confirma pero es que Pepa nadie desmiente a esta hora de la mañana en lo que sí podemos decir es que existe ese debate interno en este momento en Ciudadanos porque sí

Voz 1727 28:57 hay un sector del partido que no vería mal

Voz 1645 29:00 movimiento hay quien la ve de número dos por Madrid haciendo tándem con Rivera pero también hay quien la ve de número uno por Barcelona Si es esta opción al ser la candidata la número uno por la lista esto le obligaría a presentarse a primarias porque la provincia de Barcelona tienen más de cuatrocientos afiliados el debate está ahí vamos a escuchar por ejemplo dos diputados Francisco de la Torre Félix Álvarez

Voz 28 29:22 no yo creo que sería una excelente candidata

Voz 1727 29:25 los la decisión que depende de ella

Voz 28 29:27 de los órganos de dirección del partido yo también

Voz 4 29:30 es una instantes a quién no le va a gustar que Arrimadas venga inicia a cualquier sitio pero bueno yo yo creo que está muy bien donde está ahora en Cataluña

Voz 1645 29:37 Inés podría ser un gran valor también en el Congreso de los Diputados Nos dice un diputado que destaca el empuje que tienen no solo en Catalunya sino también por ejemplo la campaña andaluza sin embargo fuentes de la dirección del partido aseguran textualmente que hoy día la prioridad de Inés de Ciudadanos es Cataluña ella hace muy buen trabajo allí eso sigue igual nos dice otro cargo

Voz 1727 29:59 Oscar muchas gracias gracias a vosotros y a mí me sorprendería tanto que un partido Ernesto que ha hecho de la situación en Cataluña la bandera y el trampolín para convertirse no en un partido catalán sin un partido que aspira a quedarse con toda la derecha España

Voz 0591 30:14 el saque a su lideresa de esa comunidad que su origen supondrá

Voz 0587 30:22 si a primera vista el es coherente lo que planteas el problema es que en una situación tan volátil tan vaporosa como la situación política española esa prioridad que dicen los dirigentes del PP para el ciudadano para Inés Arrimadas en Catalunya es prioridad hasta que deja de serlo lo de día pero si fuera posible considerar la la la propuesta la idea qué puede hacer número uno por Barcelona estaríamos digamos ante la búsqueda por parte de por parte de los ciudadanos parte sobre todo de Albert Rivera de su Carmen Chacón Carme Chacón obtuvo como primera en la lista por Barcelona XXV Escanio en recuerdo eh fueron tiempos de gloria Tiempos de gloria no digo que sea esa la posibilidad pero digamos que la política catalana se va volviendo cada vez más provinciana es una política que ya sabemos los derroteros que puede haber ahí la respuesta las al a la sentencia cuando salga en julio del Tribunal Supremo sobre el proceso pues serán elecciones autonómica nuevamente elecciones autonómica más de lo mismo yo creo que desde el punto de vista Ciudadanos la inversión de Inés Arrimadas

Voz 1727 31:39 allí poca renta

Voz 0587 31:42 Vidal y por lo tanto la posibilidad de que sea la primera por Barcelona obliga como número dos en Madrid a mí no me parece nada descabellada

Voz 1727 31:49 no sería una inversión sería decir

Voz 0587 31:52 rentabilizar esa inversión porque ya en Catalunya ha llegado su tope

Voz 1727 31:56 lo que los Oscar es que el debate está Ana

Voz 0591 31:59 entonces el debate está pero es verdad que nunca se ha dado en las últimas en las últimas semanas por lo menos yo preguntado una vez nunca se ha dado una respuesta clara al respecto a los compañeros que lo publican tendrán base suficiente como para sostener esta información de alguna forma Arrimadas ya es una voz nacional decir es la portavoz de la Dirección Nacional de Ciudadanos imagino que la lectura que está haciendo en este momento Albert Rivera hay a quién corresponde tomar esta decisión es que si Cataluña va a estar o ya está en el epicentro de la campaña electoral de unas generales nadie mejor que Inés Arrimadas para

Voz 1727 32:33 rentabilizar eso

Voz 0591 32:35 la pregunta es si el discurso de Arrimadas en Cataluña es vendible o es compatible en el resto de España yo creo que España no es Cataluña y que parte de los problemas que está teniendo en este momento Ciudadanos y que se está viendo cómo cómo está teniendo un coste las encuestas es que piensa que el electorado catalán es perfectamente homologable al resto de España y ese discurso en Catal DEC para Cataluña de españolismo españolismo españolismo que allí funcionó allí en algunas partes de España donde no va a funcionar quizá no sea alejado de una parte de su discurso

Voz 1727 33:12 curso de regeneración moderado centro

Voz 0591 33:14 tal qué es lo que está haciendo perder muchos apoyos donde los encontró hace tres años dicho lo dicho lo cual eh bueno para la decisión no pero a mí desde el punto de vista el electorado del votante de Ciudadanos en Cataluña me parecería una estafa han depositado una confianza en Iniesta Arrimadas que a menos de un año ella va a quebrar si la decisión es esta finalmente yo creo que el futuro de Ciudadanos en Cataluña y no no no no

Voz 1727 33:47 ser tampoco muy halagüeño tiene mucho poderío la imagen pública de de Inés Arrimadas y mucho poderío político como para que no se lo planteen por lo menos el capital que puede aportar a la candidatura nacional yo creo que el punto más débil de eso decías Esther de de en en en qué medida la situación de Cataluña ha cambiado el eje de Ciudadanos el punto más débil es que esté de la mano de los partidos que han resucitado el nacionalismo español un partido que nace que se funda para para luchar contra el paro contra el nacionalismo resulta que ahora va de la mano participa en actos y convierte en el eje de su campaña el nacionalismo español Éste es el punto de mayor contradicción y que además le puede crear problemas no sólo por la proximidad con la ultraderecha sino problemas con su grupo de los liberales en en Europa en fin es que va exactamente en contra de aquello que qué le hizo nacer ese partido pero de todas maneras

Voz 0247 34:39 Pepa es decir es cierto que nació contra el nacionalismo yo me atrevería decir contra el catalanismo en no contra el nacionalismo porque algunas de las de las propuestas del de ciudadanos del ciudadano es primigenio no era por ejemplo el tema de catalán del catalán en los colegios que ahora están lo están utilizando otra vez como bandera por tanto ese nacionalismo español por decirlo de alguna manera ya estaba ya estaba presente lo que ocurre es que ahora se hace una absoluta no se exacerba absolutamente utiliza como única bandera ella me extraña que esto siga siendo así PP

Voz 27 35:18 porque casado no están su cruzada particular Bosch porque eso sólo digamos finalidad pero ciudadanos cuando sólo el ocho por ciento de lo

Voz 0247 35:26 Ciudadanos de la ciudadanía según el CIS están identifican la unidad España como un problema no y por tanto no sé a qué están esperando además ante la oportunidad esto lo hemos lo hemos repetido todos yo creo la la oportunidad que les brinda tener cuatro contiendas electorales en los próximos meses que son muchas en Río orientarse hacia el centro y empezar a hablar de políticas públicas y dejar la bandera tranquila durante una temporada

Voz 1727 35:54 no es una mujer con mucha esperanza optimista ya te veo por cierto recuerda Jordi Fábrega que cuando Rivera Albert Rivera dejó el Parlament el debate sobre quién le va a pasar a Ciudadanos en Cataluña era el mismo que estamos teniendo ahora mismo a las nueve y treinta y seis ocho y treinta y seis en Canarias

Voz 19 36:16 eso y el coach de salud DKV te quiero recordar por qué el salmón es mejor alumno que frito

Marea

Voz 40 40:04 no ha ido tan sanas

Voz 1727 40:30 diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias bueno ya han pasado día suficientes para que los periodistas hayan leído con un poco de calma el libro firmado por el presidente del Gobierno por Pedro Sánchez ese manual de resistencia del superviviente de la política que él se considera que más allá de los carrillos lo muchas los han escuchado por todos sitios en los últimos días yo me preguntaba si se podía hacer una especie de ejercicio psicoanalíticos e más allá de la anécdota del chascarrillo de un personaje que ha resultado determinante para la política española y no sabemos cuánto más determinante puede resultar todavía esto no lo sabemos y me dicen estrellas en la leído este ya puede hacer análisis psicoanalíticos y luego me encuentro en el país hoy Aimar ese artículo de Joaquín Estefanía que analiza el libro desde el punto de vista político desde el punto de vista de las ideas hacia dónde va la socialdemocracia que para con partidos como el PSOE han sido tan determinantes también para la vida pública española estructurado el la la democracia del setenta y ocho y que entró en crisis como toda la política tradicional entró en crisis cuando la crisis financiera del dos mil ocho puso en jaque a todo el mundo no dio respuestas así que son dos miradas y que van un poco más allá del COI no la anécdota que se publique durante el ejercicio del mandato a ella con anuncio de elecciones en el horizonte primera primera pregunta para para Esther que rasgos eh tú que conoces a la el presidente del Gobierno y que te has leído el libro que rasgos encuentras en el libro que apuntalan esa idea del superviviente que todos tenemos de Pedro Sánchez

Voz 0591 42:15 no no todos todo yo creo que el libro refleja muy bien en la breve historia política de Pedro Sánchez desde luego al que no se le puede negar ni un gramo de capacidad de resistencia en la vida pública el empieza en los primeros capítulos creo que se declara eh intruso no digo donde se le consideraba un intruso y ahí empieza su relato que es su verdad sobre los hechos que han ocurrido en el partido socialista en los últimos años antes nos pedía es un ejercicio psicoanalíticos del personaje no en alguna ocasión tanto dentro como fuera del Partido Socialista se ha comparado a Pedro Sánchez con ese personaje de la mitología griega no con Narciso quiero joven apuesto que tenía una se tenía asimismo en muy alta estima que una diosa de la venganza que terminó condenando a que muriera ahogado mirando su propia imagen no bueno yo no sé si existen o no paralelismos pero es verdad que que nadie tiene más confianza en Pedro Sánchez que el propio Pedro Sánchez tres o cuatro colaboradores que la han acompañado en los últimos cinco años en su a ver si apolítica en el libro y yo digo que hay cosas de las que cuenta Pedro Sánchez de lo ocurrido en el Partido Socialista que son muy interesantes que el público en general o los lectores que vayan a hacer ese ejercicio tengan en su cabeza pero que es mucho más interesante algunas otras cuestiones que él evita contar

Voz 1727 43:53 por ejemplo pues por ejemplo eh

Voz 0591 43:56 lo que él ha hecho un ejercicio muy calculado probablemente por el momento en el que ha salido el libro de su relación con los barones socialistas es decir hay una primera declaración en la que él considera que el Partido Socialista debía ser realizar el poder seguir vale había que restar poder a los varones pero él ha tenido muchos episodios de confrontación y de pulsos internos con los secretarios generales y evita contarlos evita contarlos uno tras otro pues con Emiliano García Page con Javier Lambán con Guillermo Fernández Vara a la única que le dedica con nombres y apellidos extensamente algunos de los episodios vividos esas Suzanne y a Susana Díaz pero al resto no y esto es importante porque todos ellos se van a someter ahora al veredicto de las urnas por lo tanto ha sido cautelas cauteloso en esto dicho esto hay un relato que muchos de sus compañeros no comparten y es el relato de lo que ocurrió en la que el Comité federal del uno del uno de octubre y y hay hay muchas cosas que no cuenta de aquel día por ejemplo de las urnas las cortinas todo este episodio lamentable que vivió compulsivamente el socialismo que tampoco menciona practicamente fíjate con la importancia y la trascendencia que tuvo Javier Fernández el presidente de la de la gestora socialista eh con lo cual es un ejercicio como en todo lo que hace Pedro Sánchez muy calculado muy medido con mucho conocimiento de la tras no pueden ir contra su partido

Voz 1727 45:26 por más que espero espera

Voz 41 45:29 grada no pues yo esperaba y luego hay

Voz 0591 45:31 si es que da no pues pues sobre él el lo que ocurrió la noche de las elecciones europeas y que

Voz 1727 45:37 en forzó no de verdad lo esperaban pues lo esperaban probablemente los mismos que en el momento más delicado de la legislatura

Voz 0591 45:43 no han tenido ningún pudor

Voz 1727 45:45 salida a criticar su Gobierno probablemente lo esperaban esos mismos creaban todos por cómo puede salir un presidente del Gobierno a cargar contra los presidentes de las autonomías de su partido pero en fin bueno oye cosas hemos visto contamine su visión de la política esa condición de intruso que él mismo dice que tiene en en el propio partido dice yo no pertenezco a las élites del partido crees que contamine a su visión de la policía

Voz 0591 46:10 clase condición de intruso de supervivientes resistente sí porque les ha creído su personaje de todas formas yo no creo que él fuera un intruso de la de las élites del Partido Socialista en la medida en que él no ha sido un militante del PSOE que ha crecido de la base a la estructura a lo más alto de la estructura el Fun colaborador del aparato más aparato del partido socialista apareció

Voz 1727 46:34 dato que insiste en que él los ha engañado varias veces

Voz 0591 46:37 bueno es que él fue estrecho colaborador de José Blanco cuando él era vicesecretario general del partido y anteriormente sólo secretario de organización pro tanto él ha sabido moverse muy bien en las estructuras del partido cuando llega a asumir la responsabilidad considera que es que las élites del partido no se están enterando de qué va la política también desde las primeras páginas desde mi punto vista hay un ejercicio de desprecio diría yo de quién es llevan cuarenta años en ese partido no se estaban enterando de lo que estaba pasando bueno yo creo que a los mayores cuando menos hay que primero respetarlos y también escucharlos no solamente dentro de la política sino también fuera sobre todo por la experiencia acumulada luego ya cada uno puede tomarlas

Voz 1727 47:21 vamos que no nos vamos a enterar en este libro de qué fue exactamente lo que pasó todavía nos faltan detalles Nos faltan muchísimos detalles Ernesto

Voz 0587 47:28 sí yo no yo no he leído el libro todavía pero conozco el personaje Le tratado momentos críticos andaluz de lo que decía hay de que el de ha trabajado para el aparato que es una parte es la parte más opaca porque no era una persona relevante dentro del partido en mi libro indecente yo cuento una anécdota que me cuenta David Taguas el extinto David Taguas que era el hombre eso sucedió a Miguel Sebastián en la eh sin económica del presidente donde Rubalcaba hay PP habla con Rubalcaba especialmente preocupado por porque hace al margen del la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución introduce el tema de la estabilidad presupuestaria y el déficit cero pues coge

Voz 11 48:14 a Pedro Sánchez

Voz 0587 48:16 sí le dice vete a ver a Taguas averigua qué es esto porque parece que todo el mundo está enterrado o menos yo que se va a modificar el artículo ciento veinticinco de la Constitución iba a Pedro Sánchez por este encargo a David Taguas David Taguas el le torea le dice no no no y no soy yo no sé comentaba que Taguas estaba asesorando a Zapatero en esto no no sé no soy yo eso tienes que verlo con la vicepresidenta de la señora Elena Salgado porque no soy yo yo no me pareció muy divertida pero digamos Pedro Sánchez y evidentemente un producto de la política en esta época esto que parece una obviedad no no lo es tanto esta solución la disolución de los programada la la el borrado de las fronteras entre izquierda y derecha el borrado incluso dentro de lo que significa la Izquierda ese ese producto Pedro Sánchez entonces era crea una mística e la mística consiste en que él es un personaje al cual le han dado un golpe de Estado incluso lo que le dieron ese golpe de estado hoy hablan de que intentar que están con él hablan de que reconocen que intentaron derrocar en la que el Comité federal sobrevivió sobre la base de su propio esfuerzo de sus propios méritos hice como

Voz 41 49:33 de los escolares contrario

Voz 0587 49:37 aprovechó muy bien y entonces fue desalojado el partido recuperó el partido ahora es desalojado de la Moncloa

Voz 19 49:43 centra recuperar

Voz 0587 49:45 Partido Socialista esperando ahora

Voz 0591 49:48 la sopa agigantado ese relato épico no ahora

Voz 1727 49:51 puede en fin seguir resucitando o Munir las urnas el veintiocho de abril ya veremos Ana Botella es la secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y queríamos aclarar con ella muy buenos días señora Botella

Voz 42 50:04 qué tal buenos días esa noticia que venimos contando

Voz 1727 50:07 que el Gobierno ha acordado con Marruecos que las pateras que Salvamento Marítimo ayude a rescatar a las fuerzas marroquíes serán devueltas a puertos marroquíes esto es así

Voz 42 50:21 pues es aquí porque lo que sí que es cierto es que desde todos estos meses que estábamos en el Gobierno estamos trabajando desde la Autoridad de Coordinación que hemos creado para el estrecho es realzar y mar de Alborán con las autoridades marroquíes para mejorar y para reforzar las actividades de salvamento operativamente es verdad que España tiene una capacidad de salvamento muy potentes desarrollados en los últimos años Marruecos no las tiene unas aguas territoriales se hay que cada uno cada país competencias lo que hay que ser más eficientes en esa coordinación y además pues bueno organizarse adecuadamente pero ese hecho tal cual se dice hoy en sensatos

Voz 1727 51:04 vamos a ver cuando dice coordinarse en qué consiste la coordinación entonces

Voz 42 51:07 coordina con mi sentido que hay unas aguas que en ese escaso eco digamos espacio que tiene el estrecho vuelan es poco más amplio hay unas aguas echar unas aguas de rescate de competencia marroquí otras españolas y otras se solapan está la capacidad que tiene a Marruecos cuando llega aviso a las autoridades españolas hizo aviso ese vamos es demostrable hay una obligación internacional de atender ese rescate si las autoridades marroquíes tienen más capacidad ellos podrían atender a lo que estamos haciendo es colaborando con ellos teniendo esas conversaciones para mejorar y hay voluntad por su parte de mejoras son capaces de haber State si es Marruecos en Terres Tata entonces ellos hacen cargo de esos migrantes España que rescata como está ocurriendo ahora somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo antes

Voz 1727 51:59 aunque el puerto aunque el puerto más cercano un puerto marroquí perdón perdón aunque el puerto más cercano que es lo que cuenta el país hoy aunque el puerto más cercano sea un puerto marroquí

Voz 42 52:10 si rescata rescata Marruecos ellos son los que están obligados digamos internacionalmente hacerse cargo de esas persona hasta ahora nosotros tanto rescatamos lógicamente Pana nuestro puerto español más cercano Un barco español

Voz 1727 52:27 por terminar de aclarar no Secretaria de Estado usted garantiza que todos los inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo en cualquier punto del Estrecho van a ser trasladados a suelo español

Voz 42 52:39 en este momento tal y como estamos trabajando esas en el momento que pueda haber mejores acuerdos con Marruecos para aquellos penas más capacidades se acordará la forma de siempre garantizando los derechos por supuestos de los militantes

Voz 1727 52:54 vamos que está en la agenda estudiar con Marruecos cambiar esa situación

Voz 42 52:59 está en la agenda mejora todos los mecanismos de coordinación en el rescate en el Estrecho

Voz 1727 53:04 yo agradezco que se haya puesto al teléfono para la Ser Ana Botella gracias buenos días bueno estoy agotado

Voz 43 53:13 sabemos que como autónomo no pudo perder Newman

sabemos que como autónomo no pudo perder Newman

